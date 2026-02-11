089-2026

Việc bùng nổ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý I-2026 không chỉ là những con số cơ học, mà là minh chứng sắc bén cho niềm tin chiến lược của nhà đầu tư vào TP.HCM… (Xem tiếp trang 7) TP.HCM VỚI NHỮNG QUYẾT SÁCH, HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN - BÀI 3 Chỉnh trang đô thị: Lợi ích của người dân được đặt ở trung tâm TP.HCM: Nhiều chính sách an sinh vì dân SỐ 089 (7660) - Thứ Tư 29-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TP.HCM - SỨC BẬT TẦM VÓC MỚI Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay (29-4), TP.HCM tổ chức lễ khởi công các dự án, công trình quy mô lớn và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: THUẬN VĂN - KIM ANH trang 8+9 trang 10+11 trang 2+3+4+5+6+7 l Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM là bệ phóng của 6 công nghệ chiến lược l TP.HCM: Kỳ vọng vào “phố Wall” tài chính ở khu đô thị mới Thủ Thiêm l TP.HCM triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, tạo động lực phát triển “Gió mới đã thổi, buồm đã căng…” KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2026)

2 Thời sự - Thứ Tư 29-4-2026 PGS-TS PHẠMTHỊTHANHXUÂN(*) Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi luôn trăn trở: Khác biệt thật sự của TP.HCM với các địa phương khác là gì? Không chỉ nằm ở quy mô kinh tế, dân số hay vị thế đầu tàu, mà ở cách TP vận hành những gì mình có. Thực tế, TP.HCM đang sở hữu một tổ hợp nguồn lực mà nhiều địa phương khó có được, thế nhưng hiệu quả vẫn chưa tương xứng. Chính vì thế, khi mọi người bàn về Luật Đô thị đặc biệt dành cho TP.HCM, tôi nghĩ kỳ vọng đó sẽ là cơ chế cấp thiết giúp nguồn lực vận hành tạo thêm giá trị gia tăng một cách hiệu quả. Trong đó, hiện thực hóa chiến lược làm chủ sáu công nghệ chiến lược cấp quốc gia chính là câu chuyện của TP.HCM, gồm trí tuệ nhân tạo (AI), camera được tích hợp AI, công nghệ robot, công nghệ 5G, hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán, hoạt động trên cơ chế chuỗi khối (blockchain) và phương tiện bay không người lái (UAV). Hiểu đúng bản chất sáu công nghệ chiến lược Sáu công nghệ chiến lược không phải là ngành riêng lẻ, mà là sáu lớp hạ tầng kiến tạo của lực lượng sản xuất mới, tạo nên phương thức sản xuất mới và thậm chí kiến tạo những quan hệ sản xuất mới khổng lồ. TP.HCM hiện tập trung hơn 55% lực lượng lập trình viên của cả nước, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển từ 10.000 đến 18.000 nhân lực AI và phổ cập AI cho khoảng 2 triệu người dân. Không chỉ dừng ở quy mô, đây còn là lợi thế mang tính cấu trúc, khi TP.HCM là nơi hội tụ các trường ĐH lớn và viện nghiên cứu hàng đầu, có thể xem là một “thủ phủ” nghiên cứu phát triển (R&D) của cả nước - nơi không chỉ đào tạo, mà còn sản sinh và thử nghiệm công nghệ. Tiếp theo là hạ tầng và dòng vốn. TP đang xây dựng trung tâm dữ liệu AI trị giá 2,1-2,2 tỉ USD và chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025 đã thu hút khoảng 1,6 tỉ USD FDI vào lĩnh vực khoa học công nghệ, chiếm tới 40% tổng FDI toàn TP. Điều này cho thấy không chỉ có nguồn lực nội tại, mà dòng vốn công nghệ cũng đang hội tụ với quy mô đủ lớn để tạo ra chuyển dịch. Quan trọng hơn, ngoài nguồn lực, TP cũng đã hình thành hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh cho cả sáu công nghệ chiến lược, với sự tham gia của các doanh nghiệp dẫn dắt và cộng đồng đã hiện hữu. Điều này cho thấy công nghệ không chỉ dừng ở định hướng, cách vận hành hệ thống sáu công nghệ chiến lược của TP. Cần cơ chế để vận hành hiệu quả Thực tế, TP.HCM không chỉ là nơi tập trung nguồn lực, mà là nơi các công nghệ này phải được triển khai, kiểm chứng và nhân rộng ở quy mô thực tế. Nếu các công nghệ không được chạy thật, nếu hệ sinh thái không được kết nối, nếu các mô hình không được thử nghiệm và mở rộng thì toàn bộ lợi thế về nhân lực, hạ tầng và vốn sẽ không thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh. Và khi đó, dòng vốn chiến lược sẽ không tìm đến. Bởi vốn, đặc biệt là vốn công nghệ, chỉ chảy về nơi chứng minh được khả năng vận hành các điều kiện đó một cách hiệu quả và có thể mở rộng. Nói cách khác, đây không còn là câu chuyện nguồn lực, mà là câu chuyện niềm tin của thị trường vốn. Ở cấp độ này, cách các “gã khổng lồ” công nghệ ra quyết định đầu tư cho thấy một logic rất khác. Họ không nhìn vào ưu đãi ngắn hạn, cũng không nhìn vào lợi nhuận của một vài quý. Điều họ tìm kiếm là khả năng một hệ sinh thái có thể vận hành ổn định, mở rộng nhanh và dẫn dắt thị trường trong ít nhất 5-10 năm tới. Những cái tên như Amazon, OpenAI không được định giá bởi hiện tại, mà bởi niềm tin vào tương lai mà họ có thể tạo ra. Hay như các tập đoàn như NVIDIA, Samsung, các nhà đầu tư hạ tầng toàn cầu cũng đang dịch chuyển dòng vốn vào những địa điểm không chỉ có nguồn lực, mà có khả năng vận hành công nghệ ở quy mô thực tế. Các cam kết đầu tư từ vài tỉ đến hàng chục tỉ USD không đơn thuần là lựa chọn tài chính, mà là lựa chọn chiến lược dựa trên niềm tin rằng hệ sinh thái tại đó có thể “chạy được”. Với TP.HCM, điều này đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. TP không cần chứng minh rằng mình có nhân lực hay có vốn, mà là khả năng vận hành các công nghệ chiến lược trong thực tế, gồm thử nghiệm, và là sức hút các dòng đầu tư tỉ USD từ doanh nghiệp “đại bàng” công nghệ vào TP. Cụ thể, AI là hệ thống ra quyết định, không chỉ hỗ trợ phân tích. 5G là điều kiện nền cho mọi phản hồi thời gian thực, từ giao thông thông minh đến nhà máy thông minh. UAV mở ra không gian logistics hoàn toàn mới cho quản trị hạ tầng, cứu hộ và giao nhận đô thị. Trong khi đó, blockchain tạo ra cơ chế xác thực và niềm tin trong giao dịch số, điều mà thị trường truyền thống phải mất nhiều thập niên mới xây dựng được. Robot kéo mặt bằng năng suất lao động lên một tầng khác. AI Camera biến đô thị từ hệ thống quản lý thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu. Khi sáu lớp hạ tầng này được tích hợp, một lực lượng sản xuất mới hình thành, nơi dữ liệu là tài sản, thuật toán là công cụ và kết nối số là điều kiện tiên quyết. Nói cách khác, sáu công nghệ chiến lược là những nền tảng kỹ thuật và các hệ thống phần mềm cốt lõi hỗ trợ hoạt động, lưu trữ, xử lý và truyền tải dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số cho toàn xã hội, đóng vai trò là trụ cột của năng lực tự chủ trong kỷ nguyên số, với khả năng tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống, từ sản xuất, thương mại đến quản lý thậm chí quản trị. TP.HCM đã có nguồn lực vượt trội Thực tế, TP.HCM là một trong số ít địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố kinh điển để trở thành trung tâm công nghệ, đủ khả năng hiện thực hóa mục tiêu làm chủ sáu công nghệ chiến lược mà Trung ương đã lựa chọn. Trước hết là nguồn nhân lực mà đã bước vào giai đoạn khả thi và sẵn sàng mở rộng. Vì vậy, vấn đề không còn nằm ở việc có gì, mà nằm ở việc làm thế nào để những yếu tố này vận hành như một hệ thống và tạo ra kết quả, tức là “cách làm”. Và cách làm này được đặt trong một bối cảnh và yêu cầu rất cụ thể, đó là TP.HCM là một trong số ít địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố kinh điển để trở thành trung tâm công nghệ, đủ khả năng hiện thực hóa mục tiêu làm chủ sáu công nghệ chiến lược mà Trung ương đã lựa chọn. Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM là của 6 công nghệ chiến lược Sáu công nghệ chiến lược mở ra cơ hội lớn nhưng TP.HCM cần một cơ chế đủ mạnh - có thể trông chờ vào Luật Đô thị đặc biệt - để biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thực tế. KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC LTS: Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong tháng 5. Cùng với nghị quyết mới, Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, cần phản ánh đúng vị thế, sứ mệnh của TP. Trọng tâm là đột phá thể chế, quản trị; tăng tự chủ tài khóa, áp dụng công cụ tài chính hiện đại, cho phép giữ lại nguồn lực lớn hơn và chủ động huy động vốn. Đồng thời, thử nghiệm cơ chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp, chính sách đặc thù và trọng dụng nhân tài. Nhiều năm qua, mỗi khi phát sinh điểm nghẽn, tâm lý chung của địa phương thường tìm cách tháo gỡ bằng con đường quen thuộc, là đề nghị được Trung ương cấp thêm cơ chế, được hỗ trợ thêm các ưu đãi và cũng thậm chí được áp dụng các ngoại lệ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ việc bổ sung thêm nguồn lực qua cơ chế vẫn chưa giải quyết triệt để được bài toán vận hành, vậy nên nguồn lực vẫn còn nghẽn lại, ngay ở khâu thực thi. Vì vậy, câu chuyện của Luật Đô thị đặc biệt không nằm ở việc thêm quyền, mà nằm ở việc dùng quyền đó để làm cho hệ thống vận hành hiệu quả. PGS-TS PHẠM THỊ THANH XUÂN Họ đã nói Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là hướng đi trọng tâm của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

3 đo lường, điều chỉnh và có thể nhân rộng. Chỉ khi chứng minh được điều đó, TP.HCM mới có thể chuyển từ một nơi “có tiềm năng” thành một nơi “có thể triển khai” và từ đó trở thành điểm đến của dòng vốn công nghệ toàn cầu. Luật Đô thị đặc biệt cần được thiết kế hợp lý Từ toàn bộ phân tích trên, có thể thấy Luật Đô thị đặc biệt phải thiết lập các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, như hành lang bay cho UAV, sandbox chia sẻ dữ liệu AI, thí điểm 5G trong khu vực đô thị, hợp tác công - tư trong công nghệ lõi… Thể chế vượt trội mở đường tăng trưởng 2 con số TP.HCM kiên định đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số (≥10%) cho năm 2026 và 10%-11% trong giai đoạn 2026-2030, trở thành mục tiêu chiến lược của Ban Thường vụ Thành ủy. Quý I-2026, tăng trưởng đã đạt trên 8%, cao hơn các năm trước nhưng để đạt tăng trưởng hai con số cả năm cần duy trì mức 11,5%-12,5% ở các quý còn lại. Luật Đô thị đặc biệt được lãnh đạo TP và nhiều chuyên gia đánh giá là “đại cú hích”, “đòn bẩy thể chế cốt lõi” và “chìa khóa” để bứt phá tăng trưởng bền vững. Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM đã hình thành một siêu đô thị lớn nhất nước với quy mô kinh tế khổng lồ (đóng góp 23%-25% GDP cả nước). Tuy nhiên, các cơ chế hiện hành vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn như: (1) Thủ tục hành chính rườm rà, phân cấp, phân quyền chưa đủ mạnh; (2) Hạn chế trong huy động nguồn lực (đất đai, tài chính đô thị, đầu tư công - tư); (3) Khó khăn trong quản trị đô thị quy mô lớn, chuyển đổi số, xanh và liên kết vùng; (4) Tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn và lao động, chưa chuyển mạnh sang năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, Luật Đô thị đặc biệt nhằm hướng đến việc chuyển từ “cơ chế đặc thù” (thí điểm) sang thể chế vượt trội, ổn định, dài hạn, giúp TP.HCM chủ động kiến tạo chính sách thay vì chỉ thực thi. Luật Đô thị đặc biệt dự kiến được thiết kế với tư duy “kiến tạo phát triển”, tập trung phân cấp, phân quyền tối đa và trao cơ chế vượt trội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Thứ nhất là giải phóng nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm hướng đến trao thẩm quyền lớn hơn cho TP.HCM trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, ngân sách và chọn nhà đầu tư chiến lược; rút ngắn thủ tục hành chính, đặc biệt trong đầu tư công - tư (PPP), chấp thuận dự án nhanh hơn, giúp giải ngân vốn đầu tư công và thu hút FDI, FII mạnh mẽ. Bên cạnh đó, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt chú trọng đến tạo công cụ tài chính đô thị mới (trái phiếu đô thị, quỹ phát triển vùng, cơ chế chia sẻ lợi ích từ đất đai...). Thứ hai là thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt chú trọng đến việc thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Điều này thật sự có ý nghĩa trong bối cảnh thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Bên cạnh đó, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cũng hướng đến uu tiên phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ; hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thứ ba là tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển. Luật Đô thị đặc biệt sẽ hỗ trợ liên kết vùng Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng chung của khu vực phía Nam; cho phép TP.HCM chủ động quy hoạch tổng thể siêu đô thị, mở rộng không gian, phát triển hạ tầng giao thông, logistics và các khu vực đặc biệt. Luật Đô thị đặc biệt sẽ phát huy vai trò hơn nữa đối với việc thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặc biệt trong bối cảnh TP đang tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể TP.HCM. Vì vậy, đây sẽ là hai đòn bẩy lớn giúp TP chuyển từ vị thế “thực thi” sang “chủ động kiến tạo”, từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực sẵn có sang tăng trưởng chất lượng cao. Tóm lại, Luật Đô thị đặc biệt đóng vai trò then chốt, mang tính chiến lược để TP.HCM vượt qua giới hạn hiện tại, giải phóng tối đa tiềm năng và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững. Nếu Luật Đô thị đặc biệt được thông qua với những cơ chế vượt trội, sẽ tạo sức bật mạnh và nền tảng tăng trưởng cho cả giai đoạn 2026-2030, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Bên cạnh đó, sẽ góp phần giúp TP.HCM khẳng định vai trò cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo khu vực, thu hút đầu tư chiến lược và nhân tài. Đặc biệt, sẽ là một trong những yếu tố hỗ trợ giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong Cương lĩnh 2011 đổi mới - ổn định - phát triển; tăng trưởng - công bằng; tự chủ - hội nhập. ThS NGUYỄN TRÚC VÂN, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Thời sự - Thứ Tư 29-4-2026 bệ phóng Nói cách khác, Luật Đô thị đặc biệt không nên được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ hay bổ sung ưu đãi, mà phải được thiết kế như một cơ chế tái cấu trúc toàn bộ cách hệ thống vận hành. Nếu Luật Đô thị đặc biệt thiết lập được mối quan hệ rõ ràng giữa quyền, quy trình, trách nhiệm và kết quả, TP.HCM có thể trở thành một phòng thí nghiệm thể chế thực sự, từ đó mở ra một chu kỳ phát triển mới không chỉ cho TP, mà cho cả quốc gia. Trong bối cảnh mới, điều này không còn là quyền chọn, mà là lựa chọn chiến lược. Luật Đô thị đặc biệt cần chuyển từ triết lý thiết kế thêm quyền đặc thù sang triết lý thiết kế: Quy trình ra quyết định, quy trình thực thi, quy trình giám sát, quy trình học từ thí điểm, quy trình điều chỉnh và quy trình nhân rộng mô hình thành công. Đặc quyền và ưu đãi chỉ là phương tiện, không nên là mục tiêu của luật. Bên cạnh đó, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ trao quyền cho UBND TP.HCM, mà phải tạo ra một không gian chính sách cho phép các thành phần trong hệ sinh thái tương tác, tích hợp và cùng tạo ra giá trị. Doanh nghiệp phải được đồng kiến tạo chính sách với chính quyền ngay ở khâu thực thi, với cơ chế mở cho từng ngành, từng doanh nghiệp tham gia thực chất, không phải chỉ được hỏi ý kiến hình thức. Viện nghiên cứu, trường ĐH, chuyên gia và nhà đầu tư phải có cơ chế tương tác thực chất với cơ quan công quyền. Khi các chủ thể trong hệ sinh thái được đặt vào cấu trúc phối hợp rõ ràng, giá trị cộng hưởng mới xuất hiện, còn nếu không, luật sẽ vẫn đứng trên giấy trong khi thị trường tiếp tục tự xoay xở. • (*) Viện phó Viện Nghiên cứu công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM. Nếu dòng vốn từ các“ông lớn”ngành công nghệ đổ vào là thước đo của niềm tin thị trường thì tại đây, tăng trưởng chính là kết quả cuối cùng của niềm tin đó trong nền kinh tế thực. Từ đây, có thể thấy rõ rằng sáu công nghệ chiến lược không chỉ là một định hướng phát triển, mà chính là “đầu tàu” để hiện thực hóa tinh thần tự lực, tự cường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước hết, ở cấp độ tăng trưởng, yêu cầu đã được đặt ra rất rõ: TP.HCM phải thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ để đạt mức tăng trưởng hai con số, trong đó kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 25% GRDP vào năm 2025. Đây không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà là một yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng - từ dựa vào mở rộng quy mô sang dựa vào nâng cao năng suất thông qua công nghệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở tăng trưởng thì vẫn chưa đủ để tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc. Điều cốt lõi nằm ở mục tiêu tự chủ quốc gia. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, với tỉ lệ nội địa hóa trên 60% giá trị gia tăng nội địa và 80% công nghệ lõi do Việt Nam làm chủ. Sáu công nghệ chiến lược chính là nền tảng để đạt được mục tiêu này, bởi chúng không chỉ tạo ra sản phẩm, mà quyết định năng lực kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị trong kỷ nguyên số. Khi đã làm chủ được công nghệ, câu chuyện không còn dừng ở nội địa, mà đó là lúc vị thế quốc gia được định hình lại. Việt Nam có cơ hội chuyển từ một nền kinh tế chủ yếu“xuất khẩu hàng hóa”sang“xuất khẩu tri thức - công nghệ”, thông qua các sản phẩm phần mềm, giải pháp AI, robot hay UAV. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu xuất khẩu, mà là sự dịch chuyển lên một nấc thang hoàn toàn khác trong chuỗi giá trị toàn cầu, nơi giá trị gia tăng cao hơn và quyền định hình thị trường cũng lớn hơn. Vì vậy, ở cấp độ cao nhất, câu chuyện không còn là tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, mà là TP.HCM có trở thành nơi hiện thực hóa khát vọng “cường quốc tự chủ”của Việt Nam hay không. Sáu công nghệ chiến lược và khát vọng "cường quốc tự chủ" Liên quan đến các vấn đề này, Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân, nhấn mạnh: Luật Đô thị đặc biệt giúp TP.HCM vận hành hiệu quả sáu công nghệ chiến lược, chuyển nguồn lực thành năng lực cạnh tranh, thu hút vốn và thúc đẩy phát triển bền vững.

4 Đô thị - Thứ Tư 29-4-2026 thoisu@phapluattp.vn KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT Dịp này, TP.HCM cũng khởi công dự án xây dựng ĐH Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn với quy mô khoảng 880 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 59.000 tỉ đồng. Dự án mang tính đột phá, tạo nền tảng cho không gian giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo của TP.HCM. Bốn dự án trọng điểm được TP.HCM khởi công dịp này gồm: Dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP; khởi công xây dựng tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM tại Bến Nhà Rồng; dự án khu đô thị ĐH Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Xây dựng trục động lực phát triển kinh tế Với sự đón nhận, yêu thích của người dân vào tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cùng với việc khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) gần đây, người dân TP.HCM bắt đầu kỳ vọng hơn vào hệ thống đường sắt đô thị (ĐSĐT) với một mạng lưới dày đặc phủ khắp. Người dân mong muốn có thể lên tàu metro đi khắp nơi trong TP và mong ước đó đã dần hóa thành hiện thực, khi các thủ tục được triển khai nhanh chóng và hôm nay một đoạn metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) tiếp tục được khởi công. Đoạn tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm là mắt xích quan trọng để nối tuyến ĐSĐT từ Long Thành về sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân sẽ được rút ngắn tối đa thời gian khi về sân bay Tân Sơn Nhất như kỳ vọng của Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang khi tiếp xúc với cử tri. Tuyến metro này sẽ đi từ trung tâm hiện hữu qua Thủ Thiêm - nơi có trung tâm hành chính, tài chính quốc tế và kết nối thẳng tới sân bay Long Thành. Sở QH-KT TP.HCM cho biết tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài 6 km đi ngầm tuyến với sáu ga Hàm Nghi, Tố Hữu, Cung thiếu nhi, BV Quốc tế, Bình Khánh, Thủ Thiêm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 46.200 tỉ đồng, được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Anh Nguyễn Thanh Sơn (phường Cát Lái) chia sẻ: Metro số 2 là một dự án mà người dân khu Đông TP.HCM cực kỳ quan tâm, đặc biệt khi nghe thông tin TP đặt mục tiêu cũng từ đây người dân đi hai sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất nhanh và gần hơn rất nhiều” - anh Sơn kỳ vọng. Nếu như tuyến metro số 2 trở thành trục động lực kết nối hai đô thị hiện đại thì cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ lại là bước chuyển quan trọng giúp TP vươn ra biển, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì thế, trong dịp này chính quyền TP.HCM đã chính thức trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL). Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô khoảng 571 ha, công suất thiết kế 21 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận tàu container Ông Lê Anh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, một trong những nhà đầu tư cảng Cần Giờ), cho biết doanh nghiệp sẽ phấn đấu phát triển cảng Cần Giờ như một “khách sạn 5 sao” dành cho các siêu tàu. Công ty mong muốn xây dựng một điểm đến hiện đại, có tiêu chuẩn vận hành cao và năng lực tiếp nhận tàu ở đẳng cấp quốc tế. Ông Lê Anh Dũng, Phó Giám đốc Compass logistics, cho biết cảng Cần Giờ có thể trở thành một bước ngoặt quan khởi công đoạn tuyến metro này trong tháng 4, người dân đều rất kỳ vọng. “Dự án này tạo ra bước ngoặt lớn cho việc đi lại giữa Thủ Thiêm và trung tâm TP.HCM. Tuyến này sau khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giữa trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt hơn, trên 250.000 DWT (trên 24.000 TEU). Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 128.872 tỉ đồng (tương đương 4,99 tỉ USD). Theo Sở Xây dựng, dự kiến cảng sẽ đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng 34.000-40.000 tỉ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000-8.000 người lao động. Không chỉ mang lại nguồn thu lớn, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng khu vực, làm nền tảng hình thành các trung tâm logistics, khu thương mại tự do gắn với cảng trung chuyển quốc tế, qua đó thu hút các tập đoàn vận tải biển, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm hàng đầu thế giới đến đặt trụ sở hoạt động. Khi đi vào hoạt động, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và gia tăng vị thế hàng hải quốc tế của TP.HCM cũng như của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay (29-4), TP.HCM tổ chức lễ khởi công bốn dự án quy mô lớn và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. TP.HCM triển khai hàng loạt dự án tạo động lực phát triển trọng trên bản đồ logistics khu vực. Nếu được đầu tư bài bản và vận hành hiệu quả, dự án này hoàn toàn có thể giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi logistics toàn cầu, thu hút thêm nguồn hàng trung chuyển quốc tế và tạo động lực phát triển kinh tế biển trong dài hạn. Kiến tạo bộ mặt siêu đô thị hiện đại Dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP có quy mô gần 47 ha được khởi công sẽ góp

5 Đô thị - Thứ Tư 29-4-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2026) hạ tầng, TP.HCM lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, cho rằng trung tâm hành chính mới gắn với khu đô thị Thủ Thiêm là một bước đi mang tính tất yếu trong tiến trình phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh đô thị này đang chuyển mình thành một siêu đô thị sau quá trình mở rộng không gian phát triển và tái cấu trúc chức năng. Đây không đơn thuần là câu chuyện di dời trụ sở hay phân bổ lại quỹ đất, mà là sự thể hiện rõ nét của tư duy quản trị hiện đại: Tách bạch giữa khu hành chính - điều hành với khu trung tâm lịch sử vốn đã quá tải. Đồng thời kiến tạo một cực phát triển mới có khả năng dẫn dắt tăng trưởng. Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với lợi thế về quỹ đất, vị trí địa lý và định hướng quy hoạch từ trước, hoàn toàn có thể trở thành trung tâm điều hành mới của TP hiện đại, thông minh nếu được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số. Quan trọng hơn, trung tâm hành chính mới được thiết kế theo mô hình mở, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. “Dự án này không chỉ góp phần giảm tải áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu mà còn tạo ra cú hích về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hình ảnh của TP.HCM trong vai trò một đô thị đầu tàu” - ông Hưng nói. Đặc biệt, theo ông Hưng, trung tâm hành chính mới sẽ đóng vai trò như một hạt nhân phát triển khi các cơ quan chức năng hiện diện, khu vực xung quanh sẽ nhanh chóng hình thành hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như tài chính, thương mại. Còn về dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, ông Trương Thanh Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ Hàng hải II, nhấn mạnh: Dự án được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh TP định hướng “tiến ra biển” và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Cảng Cần Giờ sẽ đóng vai trò là cửa ngõ giúp TP.HCM kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải toàn cầu. Đây là điểm khác biệt mang tính bước ngoặt, khi hiện nay phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn phải trung chuyển qua các cảng nước ngoài. “Đặc biệt hơn, cảng Cần Giờ khi được triển khai không chỉ mang ý nghĩa riêng lẻ, mà còn đặt trong tổng thể liên kết với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để hình thành một chuỗi cảng biển có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế của TP.HCM trong mạng lưới logistics toàn cầu” - ông Dũng phân tích. Nếu như cảng Cần Giờ được định hướng đảm nhận vai trò trung chuyển quốc tế, thu hút các tuyến tàu xuyên lục địa thì cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu trực tiếp của khu vực phía Nam. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hàng hải, chuỗi cảng biển này còn được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến nền kinh tế, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.HCM theo hướng giá trị gia tăng cao. TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhìn nhận nhìn vào hàng loạt dự án như tuyến metro số 2 TP.HCM, Quảng trường trung tâm TP.HCM, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu đô thị ĐH Quốc tế Berjaya, có thể thấy TP.HCM không còn đi theo mô hình phát triển “đơn trục” hay chỉ thiên về tăng trưởng kinh tế thuần túy nữa. “TP đang chuyển mạnh sang mô hình đô thị tích hợp - đa trung tâm - phát triển bền vững với bốn trụ cột rõ nét: Đô thị TOD, đô thị văn hóa sáng tạo, đô thị kinh tế biển, đô thị tri thức - ĐH” - ông Lý đánh giá. Nói ngắn gọn, TP.HCM đang hướng đến một siêu đô thị hiện đại, đa chức năng, kết nối toàn cầu nhưng vẫn có chiều sâu văn hóa và nền tảng tri thức. Tuy nhiên, TP cũng cần ba điều kiện then chốt để đột phá trong cách làm: Liên kết đồng bộ giữa các dự án; thể chế linh hoạt, dám trao quyền để xử lý nhanh các điểm nghẽn; quản trị thực thi - đúng tiến độ, đúng chất lượng, minh bạch. "Đây không chỉ là các công trình chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), mà có thể trở thành bước ngoặt tái định vị TP.HCM trong 10-20 năm tới" - ông Lý nhận định. ĐÀO TRANG - NGUYỄN CHÂU Tiêu điểm Dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP có quy mô gần 47 ha được khởi công ngày hôm nay sẽ góp phần hiện đại hóa không gian đô thị, chính trị văn hóa, nâng tầm hình ảnh chính quyền đô thị TP.HCM. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt với diện tích 6.772 km2 và dân số hơn 14 triệu người. Việc sáp nhập khiến hơn 8.000 công chức, viên chức tập trung tại các trụ sở hiện hữu, gây quá tải không gian làm việc. UBND TP.HCM nhận định việc đầu tư trung tâm hành chính tập trung hiện đại tại khu vực lõi Thủ Thiêm là hết sức cần thiết, xứng tầm siêu đô thị. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức PPP trên diện tích 46,7 ha, giai đoạn 2026-2028, bao gồm các hạng mục chính như khu làm việc tập trung của các cơ quan, quảng trường công cộng quy mô lớn, trung tâm hội nghị - biểu diễn và hệ thống công viên, cảnh quan. Trung tâm hành chính mới sẽ thay thế mô hình trụ sở phân tán ở nhiều địa điểm trong nội đô. Việc tập trung về một đầu mối được xem là bước đi quan trọng để TP.HCM nâng cao năng lực quản trị trong bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng. Còn với dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM là sự bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình. Dự án còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch TP, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, bao gồm các hạng mục như nhà Rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căn tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường với diện tích khoảng 1,4 ha, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước ngày 2-9. Dự án này được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chủ đầu tư sẽ chủ động nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết nối khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, khu vực Bến Bạch Đằng và khu vực công viên cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn và báo cáo UBND TP những nội dung kiến nghị, đề xuất trong thời gian tiếp theo.• Việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược hứa hẹn TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực từ kinh tế biển, trung tâm hành chính mới và hệ thống metro kết nối. Phối cảnh khu Trung tâm hành chính TP.HCM. Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm sẽ xuất phát từ ga Bến Thành.

6 Kinh tế - Thứ Tư 29-4-2026 thoisu@phapluattp.vn KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT Sau nhiều năm ấp ủ, TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa việc trở thành một trung tâm tài chính quốc tế (IFC) của khu vực. Theo đó, TP dự kiến quy hoạch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với tòa tháp 99 tầng cao 500 m, quy mô gần 900 ha. Không gian quy hoạch trải rộng gần 900 ha, nằm hai bên sông Sài Gòn, với lõi phát triển tại Thủ Thiêm - nơi được định hình là “phố Wall mới” của Việt Nam. Những điều chỉnh quy hoạch mới, từ nâng tầng cao công trình đến tối ưu hệ số sử dụng đất, cho thấy quyết tâm tạo dựng một biểu tượng đô thị và tài chính mang tầm vóc quốc tế. Qua đó kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP, thu ngân sách, tạo việc làm chất lượng cao, tăng sức hút FDI, nâng hạng thị trường tài chính Việt Nam... trong tương lai. Các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá rất cao quyết tâm của TP.HCM trong việc thúc đẩy xây dựng IFC và cho rằng nếu xây dựng thành công IFC tại Thủ Thiêm, TP.HCM có thể tạo bước ngoặt cho kinh tế Việt Nam nói chung và TP nói riêng. Tuy nhiên, để mục tiêu này trở thành hiện thực còn rất nhiều việc phải làm để thu hút đầu tư, tạo ra kênh vốn mới. Mảnh ghép hoàn hảo cho IFC Ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gemadept, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải Việt Nam (VISABA), cho rằng để góp phần xây dựng thành công IFC và để trung tâm trở thành thỏi nam châm hút vốn đầu tư, cần thiết sớm xây dựng trung tâm hàng hải quốc tế tại TP.HCM. Bởi đây sẽ là mảnh ghép hoàn hảo và quan trọng của trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Lý giải cho quan điểm vì sao Việt Nam cần xây dựng một trung tâm hàng hải quốc tế, ông Long cho biết vận tải hàng hải hiện đang đảm nhận tới 90% lưu lượng thương mại toàn cầu. Trong khi đó, sản lượng container của Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 15%/năm, nằm trong mức cao trong khu vực, có thể chỉ đứng sau Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn thu của chúng ta đang bị bỏ lỡ rất nhiều. Ví dụ, hiện nay chúng ta chủ yếu chỉ kinh doanh nhưng bù lại chúng ta có thể đi theo hướng mới. Đó là xây dựng trung tâm hàng hải xanh, thông minh, tích hợp toàn diện với hệ sinh thái logistics, thương mại, công nghệ, tài chính và dịch vụ hàng đầu khu vực và thế giới. “Trung tâm hàng hải quốc tế này sẽ kết nối chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và khu thương mại tự do, phát triển các dịch vụ giá trị cao như tư vấn hàng hải, mua bán tàu, bảo hiểm, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho trung tâm này” - ông Long nói. Xây sàn vốn cho startup, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Ở góc nhìn thực tiễn, chuyên gia kinh tế - TS Cấn Văn Lực cho rằng này trong một không gian vận hành thống nhất của IFC. Đối với các sản phẩm mới, TS Lực nhấn mạnh IFC cần ưu tiên phát triển các quỹ đầu tư, đặc biệt là quỹ cho khoa học công nghệ và startup. Đây là khu vực đang thiếu vốn nghiêm trọng, trong khi tín dụng ngân hàng khó tham gia do rủi ro cao nên cần có cơ chế để thúc đẩy thị trường vốn. Ở góc độ thị trường, ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc VinaCapital Ventures, cho rằng để giải bài toán vốn cho startup, IFC cần sớm hình thành một sàn giao dịch chuyên biệt. Đây sẽ là kênh giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi, minh bạch, hiệu quả hơn. Song song đó, TP cần thiết kế các chính sách đủ mạnh nhằm thu hút bốc xếp hàng hóa thông qua cảng. Sau khi tàu đến và đi, các dịch vụ phụ trợ gần như bị bỏ ngỏ, như cung cấp nhiên liệu, vật tư, thay đổi thuyền viên, dịch vụ tài chính hàng hải. “Ở chuỗi giá trị này, khoảng 90% các hoạt động bảo hiểm liên quan đến tàu biển đang nằm ở các quốc gia phát triển. Các dịch vụ tài chính liên quan vận tải biển của Việt Nam lại đang đặt tại Hong Kong và Singapore. Đây là một nguồn lãng phí rất lớn” - ông Long nói. Cũng theo ông Long, hiện nay sau khi sáp nhập ba địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM mới có một không gian phát triển cực kỳ thuận lợi, với diện tích mở rộng và hạ tầng cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, có thể tiếp nhận tàu biển lớn nhất thế giới. Trong khi đó, hoạt động của trung tâm hàng hải quốc tế không chỉ có cảng biển, mà cần hệ sinh thái toàn diện, bao gồm khai thác cảng, logistics, hậu cần, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ phục vụ tàu và thuyền viên, cùng với vai trò quản lý nhà nước trong cơ chế, luật pháp và kiến tạo môi trường. Các lớp dịch vụ bao gồm hãng tàu, môi giới, công nghệ, tài chính; tiếp theo là cung ứng nhiên liệu, đóng sửa chữa tàu, cung ứng thuyền viên, phần mềm quản lý, sàn giao dịch, bảo hiểm, pháp lý; tiếp đến là đào tạo, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, phân tích rủi ro, phát triển đô thị, dịch vụ giải trí, y tế, giáo dục. Theo tính toán sơ bộ, trung tâm điều hành của trung tâm hàng hải quốc tế có thể đóng góp thêm khoảng 1,3% tăng trưởng GDP mỗi năm cho cả nước, tương đương khoảng 6-8 tỉ USD/năm và tạo ra hơn 100.000 việc làm trực tiếp có giá trị cao. Ngoài ra, trung tâm này có thể thu hút dòng vốn đầu tư hạ tầng khoảng 20-30 tỉ USD, bao gồm đầu tư vào cảng biển, đầu tư vào các trung tâm sửa chữa - đóng mới tàu và các trung tâm logistics. “Ngoài ra, trung tâm điều hành này cũng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM thông qua các dịch vụ giao dịch hàng hóa, bảo hiểm và tài chính hàng hải, tạo nguồn hàng cho phát triển trung tâm tài chính quốc tế” - ông Long chia sẻ. Về tầm nhìn của trung tâm hàng hải quốc tế tại TP.HCM đến giờ này mới bắt đầu làm có thể đã là chậm IFC TP.HCM cần bắt đầu từ việc phân nhóm rõ những dịch vụ có thể triển khai ngay. Trước hết là các sản phẩm tài chính truyền thống như ngân hàng, chứng khoán và quỹ đầu tư. Đây là những lĩnh vực hệ thống đã vận hành tương đối hoàn chỉnh. Vấn đề không nằm ở việc thiếu sản phẩm, mà ở chỗ cần một kế hoạch tổng thể để tập hợp, tổ chức và chuẩn hóa các hoạt động Việc thành lập và phát triển IFC tại Thủ Thiêm là bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có thị trường chứng khoán. TP.HCM đang tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm, kỳ vọng nơi đây trở thành “phố Wall” mới, đón làn sóng tài chính số, token hóa tài sản và tái định hình dòng vốn khu vực. TP.HCM:Kỳ vọng vào “phố Wall” ở khu đô thị mới Thủ Thiêm THÙY LINH Khu đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tâm điểm phát triển đô thị và tài chính mới của TP.HCM. TP.HCM cùng các doanh nghiệp khai mở thị trường vốn mạo hiểm nội địa tạo điều kiện cho những doanh nghiệp công nghệ tương lai góp phần vào sự phát triển của TP, đất nước.

7 Kinh tế - Thứ Tư 29-4-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 – 30-4-2026) TP.HCM cần xây dựng “khu tài chính với luật chơi riêng” Một số chuyên gia cho rằng để biến kế hoạch xây dựng IFC thành hiện thực, TP.HCM cần xây dựng “khu tài chính với luật chơi riêng” thông qua việc thí điểm cơ chế tài chính - ngân hàng quốc tế (ngoại hối, thuế, dòng vốn tự do... hơn). Song song với đó là xây dựng hạ tầng đồng bộ, không chỉ là cao ốc mà cả hạ tầng số 5G, dữ liệu, fintech platform cũng như kết nối giao thông liên vùng bằng metro, đường vành đai. Đặc biệt, TP cần có chính sách kéo các định chế tài chính toàn cầu đặt trụ sở và liên kết đại học, doanh nghiệp quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài, Việt kiều... tài chính dòng vốn tư nhân tham gia vào các quỹ đầu tư mạo hiểm, từ đó hình thành nền tảng bền vững cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo ông Trung, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là dòng vốn đầu tư mạo hiểm vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhà đầu tư nước ngoài, trong khi nguồn lực trong nước chưa được khơi thông. Do đó, bên cạnh hoàn thiện cơ chế huy động vốn, IFC cần đóng vai trò kiến tạo thị trường, trong đó sàn giao dịch cho startup là cấu phần then chốt để kích hoạt dòng vốn nội địa. Đáng chú ý, ông Trung đề xuất TP.HCM thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm cấp TP theo mô hình công ty cổ phần, với sự tham gia của Nhà nước như một cổ đông nắm khoảng 40% vốn để giữ vai trò dẫn dắt, phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân. “Nếu Nhà nước không đóng vai trò khởi động, sẽ mất rất nhiều thời gian để thu hút được dòng vốn tư nhân. Trong khi đó, ở giai đoạn đầu, quy mô nhỏ và thiếu lực đẩy sẽ khiến quá trình phát triển kéo dài. Nhà nước hoàn toàn có thể đóng vai trò chất xúc tác, thậm chí là khách hàng đầu tiên, tạo đầu ra cho sản phẩm đổi mới sáng tạo” - ông Trung nhấn mạnh. Miếng bánh tỉ USD đầy tiềm năng cần sớm khai phá Đứng từ góc độ của đơn vị quản lý quỹ, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam, cho rằng việc thành lập và phát triển IFC tại Thủ Thiêm là bước tiến quan trọng giúp nâng cao vị thế thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có thị trường chứng khoán. “IFC sẽ góp phần nâng chuẩn hoạt động, tiệm cận thông lệ quốc tế, qua đó thu hút thêm dòng vốn dài hạn từ nhà đầu tư tổ chức và các định chế tài chính toàn cầu” - bà Lệ nhận định. Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết các IFC trên thế giới hiện có hai xu hướng phát triển chính. Thứ nhất là chuyển đổi số mạnh trong tài chính, bao gồm token hóa, ứng dụng AI, blockchain nhằm giảm nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Thứ hai là token hóa tài sản thực (RWA), ESG, thanh toán xuyên biên giới và phát triển hạ tầng hậu giao dịch. Theo đó, thay vì kiểm soát chặt đầu vào, các IFC chuyển sang quản lý đầu ra như xử lý tranh chấp, phòng chống rửa tiền, tức nới lỏng đầu vào để thu hút dòng tiền và kiểm soát đầu ra để đảm bảo an toàn hệ thống. Trong đó, xu hướng nổi bật hiện nay là token hóa tài sản thực - RWA. Bản chất của mô hình này là số hóa và đưa lên blockchain các tài sản truyền thống như bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu... chuyển thành các đơn vị tài sản số có thể giao dịch, phân mảnh và lưu chuyển trên hạ tầng phi tập trung. Lợi ích của token hóa tài sản thực thể hiện trên ba khía cạnh chính. Thứ nhất, giao dịch liên tục 24/7, không bị giới hạn thời gian như thị trường Tiêu điểm Để thúc đẩy thị trường token hóa tài sản thực tại IFC ở TP.HCM và Đà Nẵng, ông Dinh kiến nghị cơ quan quản lý sớm xác định đây là một cấu phần của hạ tầng tài chính thế hệ mới. Trên cơ sở đó, cần triển khai thí điểm ngay trong IFC với các loại tài sản có tính chuẩn hóa cao như trái phiếu, quỹ đầu tư. Đồng thời đẩy nhanh việc chuẩn hóa về công nghệ, dữ liệu và tăng cường kết nối giữa hệ thống tài chính truyền thống với nền tảng blockchain. “Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác quốc tế cũng được xem là yếu tố then chốt nhằm thu hút dòng vốn và tiếp cận kinh nghiệm vận hành từ các thị trường đi trước”- ông Dinh nhấn mạnh. truyền thống, giúp rút ngắn độ trễ và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn. Thứ hai, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu khi blockchain giảm đáng kể rào cản địa lý. Thứ ba, gia tăng tính thanh khoản nhờ phân mảnh tài sản và mở rộng tập nhà đầu tư, đặc biệt với các tài sản vốn kém thanh khoản như bất động sản hay trái phiếu riêng lẻ. Nhờ đó, dòng vốn có thể lưu chuyển linh hoạt hơn giữa các thị trường. Nhà đầu tư quốc tế có thể tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng hơn, trong khi nhà đầu tư trong nước cũng có cơ hội tham gia tài sản toàn cầu một cách minh bạch. “Tài sản số và token hóa tài sản thực đang trở thành cấu phần quan trọng trong hệ thống tài chính hiện đại. Lĩnh vực này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm, bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh” - ông Dinh nhấn mạnh. Ông Dinh cũng đưa ra dẫn chứng thực tế, đó là vào năm 2021, một doanh nghiệp trong lĩnh vực token hóa tài sản thực tại Singapore được định giá khoảng 50 triệu USD. Sau hơn bốn năm, định giá của doanh nghiệp này đã tăng hơn 20 lần, vượt 1 tỉ USD và quản lý trên 1,5 tỉ USD tài sản thực được token hóa. Một ví dụ khác đến từ Hong Kong, đó là mô hình mới của doanh nghiệp cung cấp giải pháp cho phép khách hàng sử dụng tài sản số như một phương tiện thanh toán tương đương tiền trong tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, mô hình này đang thu hút khoảng 10 tỉ USD/năm vào Hong Kong thông qua tài sản số, với dòng vốn đến từ các khu vực như châu Phi và Mỹ Latinh. “Những ví dụ trên cho thấy token hóa tài sản không chỉ là xu hướng công nghệ, mà đang trở thành kênh dẫn vốn mới, có khả năng tái định hình dòng chảy tài chính toàn cầu” - ông Dinh nêu quan điểm.• “Gió mới đã thổi, buồm đã căng…” (Tiếp theo trang 1) Chỉ trong ba tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào TP.HCM đã đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng hơn 200% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,27% - chính thức xác lập kỷ lục cao nhất trong năm năm qua. Đặt giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến số, cho thấy đầu tàu kinh tế cả nước không chỉ đang bứt tốc trở lại mà còn đang thực hiện một cuộc đại phẫu về cấu trúc nội tại, chuyển từ phát triển bề rộng sang chiều sâu. Sự khác biệt cốt lõi của làn sóng ngoại lực lần này nằm ở chất lượng dòng vốn. Bằng chứng là mới đây, ngày 25-4, TP đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho bốn dự án công nghệ cao với tổng vốn lên tới 1,23 tỉ USD. Không còn là những xưởng gia công thâm dụng lao động, dòng tiền tỉ USD giờ đây chảy thẳng vào các mạch máu kinh tế lõi: Từ trung tâm dữ liệu siêu quy mô đến tổ hợp y sinh và sản xuất thiết bị thông minh. Sự hiện diện này là minh chứng sống động cho sự chuyển dịch thực chất sang mô hình kinh tế tri thức, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, kinh tế xanh... Tuy nhiên, dưới lăng kính pháp lý và kinh tế vĩ mô, thu hút được dòng vốn chất lượng cao đã khó, giữ chân và buộc dòng tiền ấy luân chuyển sinh lời tại sân nhà lại càng gian nan hơn. Thực tiễn cho thấy dù nắm giữ lợi thế vàng về cảng biển trung chuyển quốc tế nhưng chúng ta muốn giữ các nguồn thu khổng lồ từ dịch vụ tài chính thì cần phải có những cơ chế thông thoáng, bắt kịp thời đại hơn. Đây chính là lúc trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 11-2-2026 phải phát huy vai trò đột phá. Với mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP, mô hình IFC thế hệ mới kết hợp cùng khu thương mại tự do là lời giải mang tính sống còn để thu hút dòng vốn mới. Theo Bộ Tài chính, đến nay khung pháp lý nền tảng cho IFC đã cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng để chuyển sang giai đoạn vận hành. Đặc biệt IFC tại TP.HCM đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư; đang phối hợp với các đối tác chiến lược xây dựng các đề án sàn giao dịch hàng hóa tập trung, quỹ đầu tư mạo hiểm tâm thanh toán chuyển mạch quốc tế, trung tâm thanh toán bù trừ, mô hình sandbox số hóa tài sản thực... Nhưng để mô hình này thực sự thành công, đòi hỏi một cơ chế thử nghiệm (sandbox) đủ táo bạo, mạnh mẽ. Việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain, hợp đồng thông minh hay khả năng chấp nhận giao dịch bằng tài sản số phải làm sao ép thời gian thanh toán tín dụng chứng từ 7-10 ngày rườm rà hiện nay xuống chỉ còn 24 giờ. Đồng thời, phải nhìn nhận thẳng thắn chính sách miễn, giảm thuế tại trung tâm này chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để các định chế tài chính toàn cầu tự tin rót tiền chính là một hành lang pháp lý minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế và một cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế độc lập. IFC hoàn toàn có thể đưa Việt Nam thành trung tâm khu vực về vốn xanh, vốn mới. Luồng gió mới đã thổi, buồm đã căng. Để giữ chân những “đại bàng” công nghệ, bộ máy hành chính phải vận hành trơn tru, duy trì hậu kiểm và đồng hành tháo gỡ vướng mắc bằng những hành động thực chất. Có như vậy, dòng vốn ngoại mới thực sự trở thành đòn bẩy đưa TP vươn tầm đô thị đổi mới sáng tạo nổi trội toàn khu vực. "IFC sẽ góp phần nâng chuẩn hoạt động, tiệm cận thông lệ quốc tế, qua đó thu hút thêm dòng vốn dài hạn từ nhà đầu tư tổ chức và các định chế tài chính toàn cầu"

