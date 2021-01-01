2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 4-5-2026 Năm 1976 đánh dấu cột mốc trọng đại đối với TP Sài Gòn - Gia Định khi chính thức được đặt tên là TP Hồ Chí Minh. Đến hôm nay, nhìn lại lịch sử phát triển 50 năm đó, có thể thấy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong và dám chịu trách nhiệm đã trở thành “đặc sản” của TP này. Đặc biệt, sau bước ngoặt sáp nhập không gian phát triển mới, siêu đô thị TP.HCM càng thể hiện rõ sức mạnh lớn lao khi gánh vác 40% tổng thu ngân sách cả nước năm 2025, quy mô GRDP chiếm gần 24% GDP cả nước. Từ giữ lửa tinh thần xé rào… đến sứ mệnh mở đường Có lẽ 10 năm đầu sau ngày giải phóng là giai đoạn TP.HCM đối mặt với những thách thức lớn nhất. Hàng triệu người dân TP phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thậm chí thiếu gạo, phải ăn cơm độn… Trong bối cảnh đó, TP.HCM đã chủ động “xé rào”, đưa ra những sáng kiến như cơ chế hai giá, khoán sản phẩm… nhằm giải quyết bài toán mưu sinh cho người dân, đồng thời góp phần hình thành tư duy đổi mới trong quản lý kinh tế. Bà Trần Kim Yến, đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV, XV, Theo bà Trần Kim Yến, trong hành trình hơn nửa thế kỷ phát triển, TP.HCM luôn tiên phong đề xuất và thực thi các cơ chế, chính sách mang tính đột phá. Có thể kể đến như Nghị quyết 54/2017, Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 260/2025 của QH. Các nghị quyết này không chỉ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế cho TP mà còn thực hiện trọng trách thí điểm pháp lý cho cả nước. “Tôi còn nhớ như in tỉ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối trên nghị trường QH khi thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 54. Điều này khẳng định quan điểm nhất quán rằng tạo cơ chế cho TP.HCM bứt phá cũng chính là tạo động lực tăng trưởng cho cả nước” - bà Yến chia sẻ và thành điểm sáng trong phong trào giảm nghèo của cả nước với mức chuẩn nghèo của TP cao gấp ba lần mức chuẩn nghèo quốc gia. Nhiều năm qua, TP.HCM đã hình thành hệ sinh thái chính sách an sinh bền vững, gắn kết nhiều lực lượng xã hội, tạo động lực vươn lên từ bên trong mỗi gia đình nghèo. Thành công nhất của chương trình là khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, cùng sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tinh thần đó vẫn được TP nối dài cho đến hôm nay. Đặc biệt, mỗi khi miền Trung oằn mình trong bão lũ hay các địa phương bạn gặp thiên tai, TP.HCM luôn chủ động, sáng tạo phát động quyên góp, chi viện đắc lực về sức người, sức của với tấm lòng “TP vì cả nước” mà gần đây nhất là hỗ trợ người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ vào tháng 11-2025. Bà Tô Thị Bích Châu, đại biểu QH khóa XIV, XV, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhớ lại thời điểm đó, TP chuẩn bị từ vật phẩm thiết yếu, túi thuốc gia đình, áo phao, bếp ăn… Mỗi ngày có 30-50 bác sĩ ứng trực; các lực lượng sửa chữa trường học, trạm phát viễn thông, cùng đội quân tình nguyện… cũng có mặt ở nhiều điểm dân cư, cùng khoản tiền mặt lên đến 50 tỉ đồng để hỗ trợ Khánh Hòa (đợt 1)… Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tính đến ngày 15-12-2025, TP đã hỗ trợ Khánh Hòa hơn 108 tỉ đồng, hơn 2.938 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu các loại… “Đó là sự đồng lòng từ chính quyền đến người dân, ai nấy đều tự thấy “máu chảy ruột mềm” vì đồng bào thân yêu của mình. Nhưng có lẽ xuất phát từ cái gốc văn hóa ấy mà hơn 50 năm qua, TP.HCM luôn là điểm khởi nguồn của những sáng tạo, mở đường, tìm mọi cách vượt qua khó khăn để cùng cả nước từng bước kiến thiết, phát triển, hội nhập, đổi mới bền vững và tự cường” - bà Tô Thị Bích Châu chia sẻ. Hành trình đi vào tương lai xứng danh TP mang tên Bác Kế thừa bề dày truyền thống 50 năm tiên phong ấy, chính quyền TP.HCM đang tập trung trí tuệ và nguồn lực cho mục tiêu xây dựng và hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt. Bà Tô Thị Bích Châu nhìn nhận Luật Đô thị đặc biệt đang trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến và dự kiến trình QH tại kỳ họp thứ 2 tới là ví dụ sống động nhất về sự năng động, chủ động của TP 50 năm TP mang tên Bác: Nửa giữ sứ mệnh mở đường thể chế nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận đây chính là nền tảng hình thành nên bản sắc sáng tạo của TP và được duy trì suốt hơn nửa thế kỷ qua. Bước vào thời kỳ Đổi mới (từ năm 1986), TP tiếp tục đi đầu trong thí điểm các mô hình kinh tế. Nhiều mô hình đã ra đời từ sự tự mày mò, sáng tạo của cá nhân, đơn vị sau đó đã trở thành định chế chung cho cả nước. Điển hình, sau những năm giải phóng, TP.HCM đã góp phần cùng Trung ương chuyển dần cơ chế, chính sách quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, kinh tế thị trường định hướng XHCN. TP cũng nghiên cứu, đề xuất Trung ương cho phép xây dựng các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung để hướng đến nền kinh tế xuất khẩu, thực hiện chính sách kinh tế mở. Từ thành công của Khu chế xuất Tân Thuận (ra đời năm 1991), mô hình này đã được nhân rộng trên cả nước. TP cũng là nơi khởi phát ý tưởng thí điểm lập Trung tâm Chứng khoán TP.HCM (sau đổi thành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM), xây dựng thị trường vốn, quỹ đầu tư phát triển đô thị hay phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng - khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước. nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, đẩy nhanh tiến độ các đại dự án hạ tầng trọng điểm, TP.HCM cần một hành lang pháp lý có biên độ rộng hơn nữa. Nghị quyết 260/2025 được QH thông qua đã trao quyền nhiều hơn cho TP.HCM trong quản lý đầu tư công và hạ tầng liên vùng. “Chính điều này là minh chứng cho tư duy lập pháp kiến tạo, luôn bám sát và phục vụ sự phát triển. Mọi cơ chế thí điểm mà TP.HCM được giao phó đều mang sứ mệnh dài hạn, thử nghiệm thành công để sau đó nhân rộng ra toàn quốc” - bà Trần Kim Yến đúc kết. Tiên phong giúp người dân xóa đói giảm nghèo Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, TP.HCM còn là “cái nôi” của nhiều phong trào như Thanh niên xung phong, xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, bảo trợ bệnh nhân nghèo... Đầu những năm 1990, khoảng 17% tổng số hộ dân ở TP.HCM (gần 122.000 hộ) thuộc diện nghèo đói. Từ thực tiễn đó, năm 1992, chương trình xóa đói, giảm nghèo của TP.HCM (nay là chương trình giảm nghèo bền vững) ra đời với mô hình thí điểm vận động tương trợ hộ nghèo vượt khó ở ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Sau đó mô hình được nhân rộng sang các xã còn lại của huyện Củ Chi, tiếp đến là các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, quận 8, quận Bình Thạnh… Sau hơn 30 năm, TP.HCM trở Trong buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 27-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP mong Trung ương quan tâm, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để TP chủ động quản trị, huy động nguồn lực và triển khai các mô hình phát triển mới. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM đã xây dựng dự thảo nghị quyết, đề cương và nội dung luật để trình các cơ quan trung ương và chuyên gia lấy ý kiến. Trước đề xuất này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP.HCM. Trong đó, tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại và cho phép TP.HCM giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động trong huy động vốn. Đồng thời, cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội. Những điều này để mở đường cho TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và cho biết QH, Chính phủ đã nhất trí về chủ trương chung, sẽ trình ra QH tại kỳ họp thứ 2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là mong mỏi của TP.HCM. Năm TP trực thuộc Trung ương cũng rất mong Luật Đô thị đặc biệt không chỉ dành riêng cho TP.HCM mà dành chung cho các TP. Do đó, ông đề nghị TP.HCM tập trung hoàn thiện dự thảo cùng các ngành, địa phương khác nghiên cứu, hoàn thành dự thảo trong tháng 7. Ngoài ra, tại buổi làm việc, TP.HCM cũng đề nghị Bộ Chính trị quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, với các cơ chế đột phá, vượt trội. Trọng tâm là cho phép TP thí điểm mô hình quản trị siêu đô thị hiện đại, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, thực chất gắn với trách nhiệm giải trình… Mọi cơ chế thí điểm mà TP.HCM được giao phó đều mang sứ mệnh dài hạn, thử nghiệm thành công để sau đó nhân rộng ra toàn quốc. Tinh thần tiên phong, đi đầu sẽ luôn là nguồn nội lực to lớn, bệ phóng vững chắc để siêu đô thị TP.HCM bứt tốc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. THANH TUYỀN - LÊ THOA TP.HCM xin thí điểm mô hình quản trị siêu đô thị hiện đại Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM là một trong bốn dự án, công trình có quy mô lớn được TP.HCM khởi công vào ngày 29-4 vừa qua. Ảnh: THUẬN VĂN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 4-5-2026 51 năm sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM vẫn tiên phong thử nghiệm các cơ chế, mô hình mới, chủ động triển khai hiệu quả những bản quy hoạch đô thị mới xứng tầm hơn. Trong đó, quy hoạch và phát triển đô thị của TP.HCM đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. TP cùng những điển hình trong quy hoạch Giai đoạn trước Đổi mới (1976-1985), TP khi đó vừa trải qua 30 năm chiến tranh lại phải đối phó với hai cuộc chiến tranh biên giới. Nền kinh tế lúc này đang vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp và chủ yếu dựa vào viện trợ. Giai đoạn đầu Đổi mới (1986-1995), cùng với cả nước, TP.HCM bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế. Bản Quy hoạch chung TP.HCM năm 1993 là kim chỉ nam cho sự phát triển của TP. Từ đây, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất được lập ra làm đầu tàu kéo nền kinh tế TP vươn lên. Điển hình là hai khu chế xuất Tân Thuận và Linh Trung đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của hàng loạt khu công nghiệp - khu chế xuất trên toàn địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đến giai đoạn 1996-2010, TP.HCM có hai lần điều chỉnh quy hoạch chung. Năm 1998, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung đến năm 2010, chọn hướng phát triển chính là đông bắc (Thủ Đức), các hướng phụ là nam, đông nam (Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ) và bắc, tây bắc (Củ Chi, Hóc Môn). Năm 2010, TP.HCM tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đến năm 2025 với hai hướng phát triển chính là đông và nam, còn tây - bắc và tây, tây - nam là hướng phụ. Từ đây, TP chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, trung tâm dịch vụ chất lượng cao. Đây là thời kỳ bùng nổ đầu tư xây dựng. Đô thị được mở rộng xuống phía nam với Phú Mỹ Hưng - đô thị kiểu mẫu đầu tiên của quốc gia. Nơi đây gắn Hơn 50 năm định hình dấu ấn quy hoạch đô thị TP.HCM Với tinh thần hành động quyết liệt trong quản trị, điều hành, TP.HCM sẽ dần chuyển mình theo hướng hiện đại hơn, chất lượng sống của người dân cũng được nâng lên. Bốn dự án vừa được TP.HCM khởi công • Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm. • Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM. • Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM. • Khu đô thị ĐH Quốc tế. thế kỷ và sự tin cậy - tầm nhìn của Trung ương. Đây là bước đột phá về thể chế để luật hóa cho một giai đoạn phát triển mới của TP - không chỉ ở tầm địa phương mà còn cả trên bình diện quốc gia. “Luật Đô thị đặc biệt dành riêng cho TP.HCM sẽ tiếp tục là “sandbox” để những chuyển động, thay đổi, thí điểm sẽ là mốc tham chiếu cho nhiều địa phương trong kỷ nguyên vươn mình” - bà Châu nhấn mạnh. Cũng theo bà Châu, trong hành trình phát triển, mục tiêu trên hết của chính quyền TP vẫn là chăm lo cho chất lượng cuộc sống của người dân. Những quyết sách mang tính hành động cao, cụ thể mà lãnh đạo TP.HCM đang thực hiện là minh chứng cho năng lực, trách nhiệm quản trị xã hội - chính quyền mạnh mẽ, hiệu quả. TP đang tập trung nguồn lực để tái cấu trúc nền kinh tế lấy khoa học công nghệ và xanh - số làm lõi. Các chính sách an sinh xã hội đã và đang được thiết kế thành một hệ sinh thái, không chỉ trao - nhận mà còn là phương thức tổ chức, kết nối, chủ động để tạo ra các nguồn lực bền vững, kiểm soát thông minh và phân bổ hiệu quả. Để người dân được ấm no, hạnh phúc đòi hỏi trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh đạo qua các thời kỳ. “Song đó cũng là minh chứng của đạo lý ngàn năm “Bầu ơi thương lấy bí cùng” trong khó khăn, hoạn nạn, thiên tai - sức sống của tình dân, sự đoàn kết quân dân một lòng, ý Đảng lòng dân tiếp tục được gieo mầm, lan tỏa” - bà Châu nói. Bà cũng nhìn nhận chỉ khi có đoàn kết trong Đảng và nhân dân thì sức mạnh dân tộc, tự lực tự cường của đất nước mới làm nên bức thành trì phát triển bền vững. “TP.HCM là nơi khởi nguồn, là điểm tựa son sắt cùng cả nước, vì cả nước trong hành trình đi vào tương lai” - bà Châu bày tỏ.• liền với đại lộ Nguyễn Văn Linh kết nối khu vực ĐBSCL, Khu công nghệ cao và Công viên phần mềm Quang Trung. Thời điểm này TP.HCM cũng lập năm quận mới là quận 2, 7, 12, Tân Phú, Bình Tân. Bên cạnh đó, chương trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè góp phần cải thiện hình ảnh đô thị rõ nét. Đại lộ Võ Văn Kiệt với hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á, cầu Phú Mỹ trở thành biểu tượng cầu dây văng lớn nhất TP.HCM. Giai đoạn 2010-2020, TP.HCM mở rộng không gian về phía đông với khu đô thị sáng tạo tương tác cao, với nhiều công trình hiện đại như Landmark 81 cao nhất Việt Nam. Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên làm thay đổi chất lượng sống và văn hóa giao thông của người dân. Hay tuyến đường Phạm Văn Đồng chính thức được đưa vào sử dụng đã kết nối hiệu quả sân bay Tân Sơn Nhất với các khu vực phía bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế và giao cửa ngõ. Từ năm 2020 đến nay, dù chịu ảnh hưởng nặng từ dịch COVID-19, TP.HCM dần trở lại nhịp phát triển với tốc độ hồi phục mạnh mẽ. Đồ án Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc đô thị từ đơn cực sang đa tâm nhờ mô hình TOD. Tương lai TP.HCM vươn mình với những dự án quy mô Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Riạ-Vũng Tàu trở thành một siêu đô thị. TP đã vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) của QH để cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng. Trong nhiệm kỳ này, TP dần vươn mình với những dự án có quy mô lớn, mang tầm quốc tế như các tuyến cao tốc, vành đai, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, các tuyến metro, cầu Ba Son nối liền trung tâm tài chính quốc tế, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất… Các dự án không chỉ giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng mà còn chủ động kiến tạo thêm không gian sống, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Việc đẩy nhanh các dự án tồn đọng và các dự án mới cấp bách cho thấy sự chuyển biến trong năng lực quản trị, điều hành. Mô hình chính quyền hai cấp cùng sự chỉ đạo quyết liệt đang giúp bộ máy vận hành nhanh hơn, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Dịp kỷ niệm 30-4 và hướng tới dấu mốc 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Bác, TP.HCM đã đồng loạt khởi công bốn dự án hạ tầng chiến lược, đồng thời trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, với tinh thần năng động, sáng tạo đã không ngừng nỗ lực làm thay đổi bộ mặt hạ tầng TP, định hình rõ hơn không gian của một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, dần khẳng định vị thế trong khu vực. Với tinh thần hành động cao, tin rằng trong vài năm tới, TP sẽ chuyển mình hiện đại hơn, chất lượng sống của người dân cũng được nâng lên. THANH TUYỀN ghi TP.HCM đang dần vươn mình với những dự án quy mô tầm quốc tế như các tuyến cao tốc, vành đai, khu đô thị lấn biển Cần Giờ, các tuyến metro, cầu Ba Son nối liền trung tâm tài chính quốc tế… Nâng tầm sự tiên phong bằng tư duy quản trị hiện đại Thí điểm, tiên phong của TP.HCM trong hơn 50 năm qua là tinh thần luôn dám đi trước, dám nghĩ khác, dám làm mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhìn lại chặng đường phát triển ấy, có thể thấy rất nhiều dấu ấn đổi mới của cả nước đều ít nhiều được thai nghén, thử nghiệm hoặc gợi mở từ thực tiễn nơi đây. TP.HCM không chỉ thực hiện chính sách mà còn góp phần làm ra “chất liệu” thực tiễn để Trung ương nghiên cứu, đúc kết và thể chế hóa thành quyết sách lớn. Có những vấn đề nếu chỉ ngồi bàn trên giấy sẽ rất khó hình dung hết nhưng khi đi vào thực tiễn TP.HCM thì vướng mắc, giới hạn, nhu cầu đổi mới và những khả năng mới lại hiện ra rất rõ. Vì vậy, TP từ lâu đã trở thành “chất liệu sống động” để kiểm nghiệm năng lực điều hành, sức sống của chính sách và mở ra tư duy quản trị mới. Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần tiên phong của TP.HCM càng cần phải được tiếp nối mạnh mẽ hơn. TP đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống, năng lực cạnh tranh quốc tế, liên kết vùng và dẫn dắt. Những bài toán như hạ tầng, giao thông, nhà ở, môi trường, chuyển đổi số, kinh tế xanh, trung tâm tài chính quốc tế hay mô hình quản trị siêu đô thị… đều là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ. Nếu không giữ được tinh thần tiên phong, thí điểm, dám mở đường thì sẽ rất khó tạo ra đột phá cho TP. Tuy vậy, trong bối cảnh mới, tinh thần này cần được nâng lên thành năng lực kiến tạo, thử nghiệm có kiểm soát, dám đề xuất cơ chế vượt trội nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương, hiệu quả và khả năng nhân rộng. Cùng với sự năng động vốn có, TP cũng cần nâng tầm bằng tư duy quản trị hiện đại, bằng dữ liệu, bằng khoa học công nghệ và bằng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi bước đi mới của TP.HCM không chỉ vì người dân mà còn gợi mở hướng đi cho cả nước. Chính vì vậy, việc duy trì và tiếp nối tinh thần tiên phong vừa là yêu cầu tự thân của TP.HCM và cũng vừa là đòi hỏi từ chính sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới. ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn ThS-KTS NGÔ ANH VŨ, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM Những bước tiến vượt bật của TP.HCM như một lời khẳng định cho ý chí và khát vọng xây dựng một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: THUẬN VĂN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 4-5-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 tại Quyết định 777/QĐ-TTg. Mục tiêu chung của chương trình nhằm hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Về hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập: Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất hoặc dịch vụ viễn thông di động mặt đất. 100% ngư dân trên tàu thuyền Việt Nam đánh bắt trên biển có nhu cầu được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải. Đáng chú ý, chương trình sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12-9-2021 và trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước trong các chương trình khác từ ngày 1-1-2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ trên... PQ Tin vắn • Lật xe tải ở chân đèo, 3 người thương vong. Ngày 3-5, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đêm 2-5, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lật xe tải vào sườn núi tại Quốc lộ 24, khu vực chân đèo Violak. Vụ tai nạn làm hai người trên xe tử vong, một người bị thương. N.YÊN • 2 tàu cá bốc cháy, thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Ngày 3-5, lãnh đạo cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo vụ việc hai tàu cá bị cháy khi đang neo đậu trong cảng vào tối 2-5. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ước tính tài sản thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. H.HẢI Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa hai nước mà còn mở ra động lực hợp tác mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ cũng như với khu vực Nam Á nói chung. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng góp phần nêu bật định hướng, mục tiêu của Việt Nam và Ấn Độ trong việc chia sẻ chung tầm nhìn và các lợi ích chiến lược, để mỗi nước là ưu tiên thực chất trong chính sách đối ngoại của nhau, đồng thời cùng trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm và tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. (Theo TTXVN) Ngày 3-5, theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo thời tiết trong những ngày tới ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày nắng, nắng nóng chỉ còn xảy ra vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá. Trong đó, khả năng mưa sẽ tập trung nhiều hơn khoảng từ ngày 5 đến 7-5, gia tăng mưa vừa, mưa to và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. NGUYỄN CHÂU Ngày 3-5, thống kê từ Cục Thống kê dựa trên số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính cho thấy tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trong tháng 4 và bốn tháng đầu năm diễn biến khả quan, phản ánh sự ổn định và đà tăng trưởng của nền kinh tế. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế bốn tháng ước tính đạt trên 1,1 triệu tỉ đồng, bằng 44% dự toán năm. Riêng trong tháng 4, số thu ngân sách ước tính đạt 257.200 tỉ đồng. Kết quả này có được chủ yếu nhờ sự đóng góp quan trọng từ các khoản thu nội địa. Cùng với đó, công tác chi ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán và kịp thời đáp ứng các nhu cầu cấp bách. Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4 ước tính đạt 143.900 tỉ đồng. Tính chung bốn tháng, tổng chi ngân sách ước tính đạt 668.200 tỉ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu chi ngân sách tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn và các khoản chi an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định hiện hành. TX Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ vào ngày 23-9-2024. Từ ngày 5-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ TP.HCM dự báo có mưa trong vài ngày tới Thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng tăng 15,2% so với cùng kỳ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam Ngày 3-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Trong thời gian đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón, hội đàm và cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao sáu văn kiện hợp tác giữa hai nước. Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, lãnh đạo hai nước nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững; thống nhất các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỉ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỉ USD vào năm 2030. Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, tiểu vùng Mekong… trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae đã thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. ĐỨC MINH Khai mạc Lễ hội “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” 2026 Ngày 3-5 (17-3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí”. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ, tri ân Đức Thánh Quý Minh Đại Vương - một trong những vị thần được thờ phụng theo tín ngưỡng dân gian. Tham dự lễ hội, nhân dân và du khách thập phương được hòa mình vào đoàn rước rồng từ khu vực bến thuyền Tràng An xuôi theo dòng nước soi bóng những dãy núi hùng vĩ vào tới đền Suối Tiên, để thực hiện các nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật lên ban thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương. Đây là sự kiện độc đáo, giúp ngành du lịch Ninh Bình phát triển theo hướng bền vững, gắn kết giữa bảo tồn và khai thác di sản một cách có trách nhiệm. PV CSGT Lâm Đồng dùng xe đặc chủng đưa bệnh nhi đi cấp cứu kịp thời Ngày 3-5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận Tổ CSGT trên Quốc lộ 27 vừa dùng xe đặc chủng hỗ trợ một bệnh nhi ba tuổi đến BV cấp cứu kịp thời. Trước đó vào tối 2-5, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ CSGT trên Quốc lộ 27 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đề nghị hỗ trợ từ người dân đi đường là cha mẹ của bé gái ba tuổi. Xác minh nhanh được biết bé gái là NNKA cùng cha mẹ đều ngụ phường Phú Mỹ, TP.HCM đi du lịch thì bất ngờ lên cơn sốt cao. Tổ CSGT lập tức sử dụng xe đặc chủng mở đèn, còi ưu tiên nhanh chóng đưa bé cùng gia đình thẳng đến BV Nhi Lâm Đồng. Bé gái đã được đưa đến phòng cấp cứu kịp thời và vượt qua nguy kịch. P.NAM - V.TÙNG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 4-5-2026 Tạm giữ tài xế, chủ xe vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong Công an TP Đà Nẵng tạm giữ tài xế và chủ xe để điều tra vụ việc ô tô bốc cháy khiến hai người tử vong. THANH NHẬT Ngày 3-5, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan CSĐT đang tạm giữ tài xế và chủ xe trong vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng khiến hai người tử vong. Tài xế khai không mở cửa cứu người do quá hoảng loạn Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, tài xế là người lái hộ, không phải chủ xe. Nạn nhân và tài xế không có quan hệ họ hàng gì. Ban đầu tài xế khai lý do khi xe phát cháy nhưng không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân và không thông báo là do quá hoảng loạn. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 15 giờ 20 ngày 1-5, ô tô năm chỗ dừng tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng để đổ xăng. Trên xe lúc này có THT (17 tuổi, ngụ tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và DAK (16 tuổi, ngụ thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, lửa bùng phát dữ dội bao trùm xe. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, ban đầu tài xế khai lý do khi xe phát cháy nhưng không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân và không thông báo là do quá hoảng loạn. dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận xe, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân là THT và DAK đã tử vong bên trong xe. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với VKSND khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24 V cùng chín bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài hai nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến ô tô năm chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng trên cũng bị cháy, hư hỏng nặng. Những người cứu hộ không biết có người trong xe Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, nhiều người xót thương cho hai nạn nhân xấu số. Đồng thời, dư luận thắc mắc lý do vì sao nhóm cứu hộ chỉ tập trung dập lửa mà không cứu người. Anh Lê Hồng Nghĩa là một trong những người tham gia chữa cháy cho hay khi chữa cháy không hề biết và tài xế cũng không thông tin trong xe có người. Nếu biết trước, sự việc sẽ không tang thương như vậy. Theo đó, anh Nghĩa cho biết đang đi công việc về gần đến nhà thì phát hiện vụ hỏa hoạn. Ngay lập tức, anh lao vào cùng nhân viên cây xăng dập lửa, đồng thời kêu gọi đồng đội ở gần tới hỗ trợ. Theo anh Nghĩa, mọi người chỉ lo chữa cháy, ngăn lửa lan sang cây xăng gây hậu quả nghiêm trọng. Khoảng 10 Hiện trường ô tô bốc cháy. Ảnh: TN Ngày 3-5, chị M, chủ quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang (khu vực TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Tuyên Quang đã làm việc với hai bên để hòa giải vụ quán cơm này bị khách tố “chặt chém” đĩa cơm 35.000 đồng. Sau khi làm việc với công an, chủ quán cơm đã xóa clip về vụ lùm xùm này trên mạng xã hội. Trước đó, trưa 2-5, trên trang Facebook Review du lịch Mũi Né - Phan Thiết xuất hiện bài viết với nội dung khách thấy quán bình dân nên vào ăn và bị tính tiền đến 60.000 đồng/phần. Phần ăn gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào, giá 35.000 đồng và một tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng. Theo nội dung bài viết này, khi khách phản ánh bán giá đắt đã bị chủ quán đuổi ra khỏi quán. Khách đặt câu hỏi giá như thế này có đúng với giá cơm bình dân ở Phan Thiết chưa? Ngay sau đó, bài viết nhận hàng chục bình luận, hầu hết cho rằng giá này hợp lý, chưa kể ngày nghỉ lễ… Sau khi bài viết “bóc phốt” trên đăng khoảng vài tiếng đồng hồ, chiều cùng ngày, trên Facebook chia sẻ một clip ngắn có hình ảnh một đôi nam nữ đi ô tô điện liên tục nói về việc đĩa cơm bình dân nhưng có giá đến 35.000 đồng. Hai người này cho rằng đây là “chặt chém”, sẽ không đến quán này ăn nữa. Trong khi đó, người bán cơm phân trần đĩa cơm 35.000 đồng là giá thường ngày, hợp lý… Sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc trên mạng xã hội, Công an xã Tuyên Quang làm việc với hai bên để hòa giải. Công an đề nghị cả hai phía xóa nội dung đã đăng. Cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xác nhận công an phường này đã làm việc với các bên liên quan bài viết khách tố chủ khách sạn tại Sông Cầu thu quá nhiều chi phí vô lý dịp nghỉ lễ 30-4. Trước đó, một du khách đăng trên mạng xã hội nội dung: Một trải nghiệm cực kỳ tệ khi đến Sông Cầu, Phú Yên. Nội dung bài viết cho rằng dịch vụ khách sạn ở Sông Cầu không ổn vì phòng vệ sinh hôi, không sạch… trong khi phí phụ thu tăng gấp đôi cùng nhiều khoản phụ thu “trên trời dưới đất”. Theo phản ánh của bài đăng, khách tự mua đồ đến nấu nướng, dọn dẹp, bị phụ thu 5 triệu đồng. Tiền bia tính giá 900.000 đồng/thùng; lò than tính giá 100.000 đồng/lần thuê. Bài đăng chốt bằng câu: “Đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ như vậy!”. Kèm theo thông tin phản ánh, du khách đăng hình ảnh một hóa đơn bán lẻ ghi tay, thể hiện nhiều khoản chi phí như phí phục vụ ăn tối ngày 29-4 là 1.800.000 đồng; phí phục vụ ăn sáng ngày 30-4 là 900.000 đồng; phí phục vụ ăn tối ngày 30-4 là 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, hóa đơn còn liệt kê các khoản như hai lò than 200.000 đồng, hai thùng bia Heineken 1,8 triệu đồng (tương đương 900.000 đồng/thùng). Tổng cộng khách phải thanh toán gần 11 triệu đồng. Bài đăng còn cho rằng khách sạn thu phí cao đối với khách mang đồ ăn từ bên ngoài vào, đồng thời áp dụng nhiều khoản phụ thu liên quan đến dọn dẹp, phục vụ. Theo lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, chính quyền địa phương phối hợp với Công an phường Sông Cầu làm việc với hai bên. Tại buổi làm việc, chủ khách sạn đã hoàn trả cho khách 2,5 triệu đồng. Công an đã lập biên bản để có cơ sở xử lý vụ việc, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, tăng giá, làm mất hình ảnh du lịch địa phương. Cũng theo lãnh đạo UBND phường Sông Cầu, qua nắm bắt sơ bộ, chủ khách sạn có thỏa thuận giá dịch vụ trước với khách. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ kiểm tra cụ thể các nội dung, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm để chấn chỉnh, không để ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch của địa phương. “Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ từng nội dung phản ánh của du khách. Nếu khách sạn sai, có lạm thu, tăng giá thì sẽ xử lý theo quy định” - lãnh đạo UBND phường Sông Cầu nói. TIẾN THOẠI - PHƯƠNG NAM Người phụ nữ cho rằng bị quán cơm “chặt chém” khi bán đĩa cơm giá 35.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip) Vụ khách tố quán “chặt chém” đĩa cơm 35.000 đồng: Công an làm việc với 2 bên Phía sau ô tô chở theo pin điện. Ảnh: CTV phút thì đám cháy được dập tắt, thời điểm đó không ai biết trong xe có người. “Ổng (tài xế - PV) nói cứu giùm chiếc xe, không hề nói hay phát tín hiệu trong xe có người. Cả đời tôi đi cứu, hỗ trợ người bị nạn mà cuối cùng trước mặt không cứu được. Tôi day dứt quá!” - anh Nghĩa đau buồn. Anh nhận định có thể do cháy nên cửa ô tô bị khóa cứng, hai em không mở được. Mọi người phải dùng kìm trợ lực chuyên dụng mới phá cửa, đưa thi thể hai em ra ngoài. Trong khi đó, các nhân viên cây xăng cũng không hề biết trong xe có người. “Phải chi ổng (tài xế - PV) nói có người trong xe thì anh em đập cửa lôi hai đứa ra ngoài...” - anh Nghĩa đau xót.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 4-5-2026 phapluat@phapluattp.vn Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi), với nhiều nội dung mới được dư luận quan tâm, trong đó có đề xuất tiếp tục thu hẹp các tội danh áp dụng hình phạt tử hình. BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) đã thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, từ 18 tội danh xuống còn 10 tội danh. Báo Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. ThS NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM: Tránh khoảng trống và xung đột pháp luật BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) đã từng bước loại bỏ hình phạt tử hình đối với nhiều tội danh, nhất là các tội không trực tiếp xâm phạm tính mạng con người. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay không phải là bãi bỏ hoàn toàn, mà là thu hẹp có chọn lọc. Hình phạt tử hình vẫn được duy trì đối với các tội ác nghiêm trọng, xâm phạm khách thể đặc biệt quan trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn đối với xã hội. Điều này cho thấy hình phạt tử hình vẫn được nhìn nhận như một công cụ phòng ngừa đặc biệt, áp dụng trong những trường hợp thật sự ngoại lệ. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc bãi bỏ hay duy trì, mà là xác định phạm vi áp dụng trên cơ sở các tiêu chí pháp lý rõ ràng, đảm bảo tính tiên liệu và hạn chế tối đa khả năng áp dụng tùy nghi. Từ đó, đặt ra yêu cầu phải thiết lập các tiêu chí cụ thể về mức độ thiệt hại, hậu quả, mức độ lỗi, động cơ và phương thức thực hiện hành vi để làm căn cứ áp dụng hình phạt tử hình. đối với các tội phạm thuần túy kinh tế có khả năng khắc phục bằng biện pháp tài sản. Tiếp theo là thiết kế các chế tài thay thế có tính răn đe thực chất, trong đó cần nghiên cứu hình phạt tù chung thân theo hướng hạn chế xét giảm án đối với những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gắn với nghĩa vụ bồi thường và khắc phục hậu quả. Cuối cùng là tăng cường các đảm bảo tố tụng, đặc biệt trong các vụ án có tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình, như ghi âm, ghi hình hỏi cung, nâng cao vai trò của luật sư, siết chặt tiêu chuẩn chứng minh và mở rộng cơ chế xem xét lại bản án khi xuất hiện tình tiết mới, nhằm phòng ngừa oan, sai. ThS LÊ BÁ ĐỨC, khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Phải chọn đúng tội danh, đi đúng lộ trình Lần sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2025 đã đánh dấu bước tiến quan trọng khi bãi bỏ hình phạt tử hình đối với tám tội danh, qua đó tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục nghiên cứu thu hẹp trong lần sửa đổi toàn diện BLHS sắp tới. Trong bối cảnh hiện nay, với 10 tội danh vẫn còn áp dụng hình phạt tử hình, việc tiếp tục thu hẹp cần có sự cân nhắc thận trọng, dựa trên cả cơ sở lý luận và thực tiễn. Đặc biệt nhóm tội phạm về ma túy, cụ thể là tội sản xuất trái phép chất ma túy với xã hội, do đó khó có thể thay thế bằng chế tài khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ chức năng bảo vệ của pháp luật hình sự. Việc tiếp tục thu hẹp các tội danh áp dụng hình phạt tử hình phải có lộ trình, được thực hiện theo từng bước, có trọng tâm. Trong lần sửa đổi BLHS tới đây, có thể xem xét trước đối với nhóm tội phạm về ma túy - lĩnh vực có cơ sở lý luận rõ ràng và chịu tác động từ các cơ chế nhân quyền quốc tế. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang tù chung thân theo hướng sửa đổi các quy định liên quan, đảm bảo tính khả thi khi áp dụng. Sau một thời gian thực thi, trên cơ sở tổng kết thực tiễn với các số liệu cụ thể về hiệu quả phòng ngừa và thi hành án, mới tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi thu hẹp trong giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, yêu cầu rà soát để tránh chồng chéo, bất cập pháp lý là vấn đề mang tính then chốt. Mỗi khi bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một tội danh, cần đồng thời điều chỉnh các khung hình phạt thay thế, đảm bảo duy trì tính nghiêm khắc cần thiết của chế tài, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý. Đồng thời, cần rà soát sự tương thích với BLTTHS về trình tự, thủ tục, với Luật Thi hành án hình sự về chế độ giam giữ, cũng như với các điều ước quốc tế song phương về dẫn độ tội phạm, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của toàn bộ hệ thống pháp luật trong quá trình áp dụng. Tiếp tục thu hẹp tội danh áp dụng Xu hướng văn minh, tiến bộ Thực tiễn thi hành pháp luật hình sự cho thấy nhiều quy định hiện hành còn mang tính định tính, dẫn đến khó khăn trong áp dụng và tiềm ẩn nguy cơ tùy nghi. Các khái niệm như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần được chuẩn hóa theo hướng lượng hóa thông qua các chỉ số cụ thể như thiệt hại về tính mạng, quy mô tài sản, mức độ ảnh hưởng xã hội, đồng thời kết hợp với các yếu tố định tính có tính phân hóa như lỗi cố ý trực tiếp, tính chất côn đồ, phạm tội có tổ chức hoặc tái phạm nguy hiểm… Chỉ khi được thiết kế với độ chính xác cao ở cấp độ quy phạm, các tiêu chí này mới đảm bảo nguyên tắc pháp chế và tính thống nhất trong áp dụng. Việc tiếp tục thu hẹp hình phạt tử hình, nếu không được thiết kế đồng bộ, có thể làm phát sinh khoảng trống hoặc chồng chéo trong hệ thống pháp luật. Khi loại bỏ hình phạt tử hình khỏi một tội danh, yêu cầu đặt ra không chỉ là thay thế về mặt hình thức, mà phải xây dựng chế tài tương xứng về bản chất. Nếu chỉ chuyển sang hình phạt tù chung thân một cách cơ học, không kèm theo các cơ chế kiểm soát như hạn chế giảm án hoặc điều kiện chặt chẽ thì có thể làm suy giảm hiệu quả răn đe đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời gia tăng áp lực đối với hệ thống thi hành án hình sự. Hình phạt tử hình không chỉ là vấn đề của luật nội dung mà còn gắn chặt với các đảm bảo tố tụng. Mọi điều chỉnh liên quan cần được rà soát trong mối tương thích với BLTTHS năm 2015, đặc biệt ở các nội dung như tiêu chuẩn chứng minh, nguyên tắc suy đoán vô tội, cơ chế giám đốc thẩm, tái thẩm và đảm bảo quyền bào chữa. Nếu không đảm bảo tính đồng bộ, dễ dẫn đến sự lệch pha giữa luật nội dung và luật tố tụng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả áp dụng pháp luật và gia tăng rủi ro oan, sai. Từ góc độ hoàn thiện chính sách, việc sửa đổi các quy định về hình phạt tử hình cần được định hướng theo ba trục chính. Trước hết là xác định chặt chẽ phạm vi tội ác nghiêm trọng nhất theo đúng tinh thần của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), chỉ giới hạn ở các hành vi xâm phạm trực tiếp đến tính mạng con người hoặc đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia với hậu quả đặc biệt lớn, đồng thời loại bỏ hình phạt tử hình (Điều 248) và tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251), là nhóm cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Theo chuẩn mực của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), tội ác nghiêm trọng nhất được hiểu là các hành vi có yếu tố cố ý tước đoạt tính mạng con người, trong khi tội phạm ma túy về bản chất không thuộc nhóm này. Thực tiễn lập pháp quốc tế cũng cho thấy xu hướng loại dần các tội phạm về ma túy ra khỏi phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Ngược lại, việc duy trì hình phạt tử hình vẫn cần thiết đối với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng, như các tội xâm phạm an ninh quốc gia (các điều 108, 112, 113), tội giết người (Điều 123) và các tội phạm chiến tranh, chống loài người (các điều 422, 423). Đây là những tội xâm phạm trực tiếp đến các khách thể đặc biệt quan trọng, không thể khắc phục và có mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn đối Các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục thu hẹp các tội danh áp dụng hình phạt tử hình là phù hợp với xu hướng lập pháp văn minh, tiến bộ, đồng thời cần hoàn thiện quy định về hình phạt thay thế. BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) chính thức thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, từ 18 tội danh còn 10 tội danh. Ảnh minh họa: QUỐC HỘI THẢO HIỀN

