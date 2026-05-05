091-2026

TP.HCM:Đẩynhanh 100.000cănnhàlưutrú công nhân trang 12 Đạoluậtchiếntranh60ngày và cuộc chiến Iran THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: PHẢI CẮT GIẢM NHANH các thủ tục, điều kiện kinh doanh cản trở phát triển CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo điều kiện để TP.HCM phát triển vượt bậc HọcsinhTP.HCMcó5ngày điềuchỉnhnguyệnvọngthi lớp 10 SỐ 091 (7662) - Thứ Ba 5-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa mới. Ảnh: VGP trong so nay trang 5 Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trang 16 trang 13 trang 3+11 trang 2 Camera giám sát ghi hình 2 người đổ rác không đúng nơi quy định trang 14 l 60 ngành kinh doanh có điều kiện được đề xuất cắt bỏ

2 Thời sự - Thứ Ba 5-5-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA Ngày 4-5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), cùng tổ đại biểu QH TP.HCM đơn vị số 12 tiếp xúc với cử tri 11 xã trên địa bàn TP.HCM, sau kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV. Tham dự buổi tiếp xúc còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã có nhiều ý kiến đóng góp về nhiều vấn đề quan trọng của TP.HCM. Chính sách TP.HCM đã có nhiều đổi mới Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị sau cuộc họp này, vấn đề nào cử tri phát biểu thuộc thẩm quyền của xã thì xã tiếp thu, trả lời; còn thuộc TP thì TP sẽ có văn bản trả lời cử tri. “Những vấn đề gì đã làm, đang làm, sắp làm hoặc chưa làm vì lý do gì thì trả lời để cử tri nắm rõ. Đây là những ý kiến hết sức tâm huyết, trên tinh thần xây dựng, xuất phát từ thực tiễn của các xã” - ông Mẫn nhấn mạnh. Ông Mẫn lưu ý TP.HCM chú trọng bốn công trình trọng quyết của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31 và Luật Đô thị đặc biệt, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết từ nay tới kỳ họp thứ hai, QH khóa XVI dự kiến vào tháng 10, 11, ông tin tưởng Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có nghị quyết. Sau đó, TP.HCM sẽ làm việc với Đảng ủy QH, Ủy ban Thường vụ QH nhiều lần để trình QH thông qua Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. “Tôi hy vọng về thể chế nếu TP.HCM có Luật Đô thị đặc biệt sẽ tháo gỡ khó khăn để TP có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị” - ông Mẫn bày tỏ. “Hướng tới là sửa đổi Luật Đất đai và dứt khoát phải sửa trong kỳ họp thứ hai hoặc kỳ họp thứ ba của QH khóa XVI. Vấn đề này hết sức nóng bỏng” - ông Mẫn thông tin và cho biết QH, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tăng cường giám sát việc xử lý các dự án chậm triển khai, quy hoạch “treo”, cơ chế linh hoạt để xử lý các trường hợp cụ thể. Theo ông, trước đây, Bộ Chính trị có Kết luận 77, QH có Nghị quyết 80 về vấn đề này. Vừa rồi, tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI, Chính phủ đã trình QH thông qua một nghị quyết để giải quyết những dự án tồn đọng liên quan đến đất đai. “Tôi tin tưởng khi QH có nghị quyết này, Chính phủ có hướng dẫn thì TP.HCM sẽ triển khai. Đây là một nguồn thu rất lớn đối với TP nói riêng và cả nước nói chung” - ông Mẫn nêu. Về tổ chức bộ máy, Chủ tịch QH thông tin Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu cho việc sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương, các sở, ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền hai cấp. Trung ương sẽ tổ chức đánh giá sơ kết một năm thực hiện chính quyền hai cấp vào cuối tháng 6 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì hội nghị tổng kết này.• CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo điều kiện để TP.HCM phát triển vượt bậc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dứt khoát phải sửa đổi Luật Đất đai trong kỳ họp thứ hai hoặc thứ ba của Quốc hội khóa XVI vì vấn đề này hết sức “nóng bỏng”. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Không thể để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân điểm với tổng số vốn khoảng 142.000 tỉ đồng, gồm: Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính TP, tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm, cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh và dự án khu đô thị ĐH Quốc tế tại Hóc Môn. Chủ tịch QH cũng nhìn nhận TP đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, vận hành bộ máy, khai thác hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260; rút ngắn thời gian, thủ tục đầu tư dự án, sử dụng đất đai. Nhiều chính sách mới được người dân đón nhận như hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chi phí và tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ miễn phí BHYT cho người cao tuổi, học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT cho thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình nghèo, cận nghèo; miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 5-2026. “Chính sách TP.HCM đã có nhiều đổi mới tư duy, việc thí điểm đi đầu rất đáng mừng” - ông nói. Đối với việc ban hành Nghị Sửa đổi Luật Đất đai trong kỳ họp thứ hai hoặc thứ ba Đi sâu vào một số vấn đề cụ thể, về đất đai, quy hoạch, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết QH đã ban hành Nghị quyết 254 quy định về một số chính sách cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thi hành Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XV. Hiện nay, Chính phủ đang đốc thúc để ban hành các nghị định và bộ ban hành thông tư để thực hiện nghị quyết của QH. Bộ NN&MT đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện; sau đó sẽ trình Chính phủ đề xuất sắp tới sẽ sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn, TP.HCM Ảnh: TTXVN Ngày 4-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri 10 phường (Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám) nhằm thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Về nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn chỉ ra thực trạng quản lý còn phân tán, “cắt khúc” giữa nhiều bộ, ngành khiến trách nhiệm không rõ ràng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua các cấp có thẩm quyền đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về ATTP, bởi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Các bộ, ngành khác phải phối hợp chặt chẽ, không để tình trạng “không ai chịu trách nhiệm”. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải tăng cường quản lý, làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nhất là cấp phường trong việc kiểm soát hàng quán quanh trường học, không để tồn tại tình trạng mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất ATTP. Về tình trạng thực phẩm được bán tràn lan trên mạng, khó kiểm soát chất lượng nguồn gốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một thách thức mới. Yêu cầu đặt ra là các nền tảng số phải có trách nhiệm trong kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, không để trở thành kênh tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng. “Đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Không thể để lợi ích bất chính đặt trên sức khỏe người dân” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết TP vẫn thiếu rất nhiều trường học, các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp nhiều năm qua đều gây áp lực rất lớn đến học sinh và phụ huynh. Theo ông, đây là bài toán lớn cần giải quyết căn cơ, từ quy hoạch đến phân bổ nguồn lực. “Phải đảm bảo đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho các cháu” - ông nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích phát triển hệ thống trường tư thục song song với trường công lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, giảm áp lực cho hệ thống công. Ông cũng nhấn mạnh hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế phường, phải đóng vai trò tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe người dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cùng quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm là nền tảng quan trọng để TP tháo gỡ các điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển. Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình “phường, xã XHCN” nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2045. Tại các đơn vị thí điểm, người dân sẽ được đáp ứng tốt nhất các nhu cầu thiết yếu như giáo dục, y tế, môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại. TP có thể lựa chọn một phường tiên tiến hoặc xây dựng một khu vực mới hoàn toàn để làm hình mẫu. “Hà Nội hoàn toàn có thể làm được điều này để trở thành đô thị đáng sống, nhân văn, xứng đáng là trái tim của cả nước” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. TRỌNG PHÚ Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lâm Tiến Dũng (xã Phú Hòa Đông) kiến nghị QH quan tâm sớm nghiên cứu và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. Liên quan đến thể chế đô thị đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết TP.HCM kiên trì kiến nghị với Trung ương. Nay cử tri nêu ý kiến trực tiếp cho thấy đây không chỉ là ý kiến chủ quan của lãnh đạo TP mà còn là đề xuất của người dân. Tiêu điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp xúc với cử tri 10 phường nội đô của Hà Nội vào sáng 4-5. Ảnh: HNY

3 Thời sự - Thứ Ba 5-5-2026 thoisu@phapluattp.vn PHẠMQUANG (Theo CHINHPHU.VN) Ngày 4-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026. Đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI. Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, PCCC… Phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4-2026; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 5 và thời gian tới… Triển khai nghiêm túc nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ những khó khăn, thách thức, tồn tại. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm nhưng sức ép lạm phát gia tăng. Ở trong nước, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỉ giá, lạm phát, nhập siêu. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Theo đó, về thể chế, cơ chế, chính sách, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Một nội dung được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc tám nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp. “Mặc dù Kết luận 18 yêu cầu hoàn thành trong quý II nhưng đây là lĩnh vực mà nếu chúng ta triển khai nhanh, triển khai sớm, triển khai quyết liệt, có chất lượng sẽ tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Vì vậy, Chính phủ rất quyết tâm, đã ban hành tám nghị quyết” - Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu ngay đầu tháng 5, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục trình các quy định, nghị định, nghị quyết liên quan để hoàn thành toàn bộ phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp đã được phê duyệt. Thủ tướng nêu rõ đây là việc phải làm liên tục; thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, PCCC… Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp, bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng. Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương, Bộ NN&MT và các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời. Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất phương án phân bổ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-5; có giải pháp dự phòng về nguồn để bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Bộ Tài chính, các bộ và cơ quan liên quan rà soát, giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ… cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, hoàn thành trong tháng 5-2026; cơ cấu lại hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Phải cắt giảm nhanh các thủ tục, điều kiện kinh doanh cản trở phát triển Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao Nhiệm vụ tiếp theo, theo Thủ tướng, trong tháng 5, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho các chương trình, dự án, bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư theo đúng Kết luận 18 và Chỉ thị 16. Các bộ, cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Đồng thời, các bộ, cơ quan đôn đốc, giám sát đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến về xuất nhập khẩu, nhập siêu, nhu cầu ngoại tệ, thanh toán, trả nợ; chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Rà soát, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Về phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất, Bộ NN&MT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh như phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tăng cường cho vay trong lĩnh vực thủy sản, lúa gạo… “Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ; tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký và đẩy mạnh đàm phán các FTA mới để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; khẩn trương rà soát, bổ sung Quy hoạch điện VIII, bảo đảm cung ứng điện; khẩn trương trình đề án đổi mới, tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu; triển khai dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung” - Thủ tướng nêu rõ. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như hai sân bay Long Thành, Gia Bình; kịp thời hướng dẫn các địa phương về nguyên vật liệu xây dựng nếu có vướng mắc. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững; phát triển nguồn cung nhà ở xã hội với các loại hình mua, thuê và thuê mua; phấn đấu hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026. Đáng chú ý, về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc, huy động, khơi thông các nguồn lực, phát huy vai trò động lực tăng trưởng mới của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mang lại hiệu quả trong năm nay và những năm tiếp theo. Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, sớm đưa vào vận hành ổn định.• Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Tại cuộc họp, Thủ tướng lưu ý Bộ GD&ĐT rà soát kỹ chương trình sách giáo khoa phổ thông để sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường học biên giới và hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành các trường sau khi hoàn thành; chuẩn bị đề án xây dựng trường học tại các địa bàn khó khăn khác như miền biển, bãi ngang… Với Bộ Y tế, Thủ tướng lưu ý cùng với làm tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đưa BV Bạch Mai, Việt Đức Cơ sở 2 đi vào hoạt động. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ NN&MT, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các bộ, cơ quan liên quan chậm nhất là ngày 10-5 hoàn thành hướng dẫn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó hết sức lưu ý vấn đề nước sạch tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và di dời các khu dân cư để phòng ngừa sạt lở. Rà soát kỹ chương trình sách giáo khoa phổ thông Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 5-5-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TP.HCM: 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027”. Theo UBND TP.HCM, dự kiến năm 2026, TP có khoảng 70 dự án trường học gồm 66 trường công lập và bốn trường ngoài công lập với 1.251 phòng học được xây mới. Tổng kinh phí đầu tư hơn 2,6 triệu tỉ đồng, tiến độ đầu tư kéo dài đến hết tháng 12-2026. Để đạt mục tiêu trên, UBND TP.HCM nhấn mạnh phải áp dụng tinh thần “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “Vượt nắng thắng mưa”, “Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “3 ca, 4 kíp”. Các đơn vị thực hiện “6 rõ” nhằm hoàn thành 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. “Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt. Kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của từng đơn vị” - kế hoạch nêu rõ. HẢI NHI Tin vắn • Khởi tố 11 người cầm dao đuổi đánh nhau gây náo loạn. Ngày 4-5, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can trong hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, cuốc, xẻng rượt đuổi đánh nhau tại xã Tân Vĩnh Lộc gây náo loạn đêm 13-4. NGUYỄN TÂN • Ra biển tắm, học sinh lớp 6 tử vong thương tâm. Ngày 4-5, thông tin từ UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến em NBAP (12 tuổi, học sinh lớp 6) tử vong thương tâm khi tắm biển. TIẾN THOẠI • Đánh tráo heo đất của bạn để lấy trộm 35 triệu đồng. Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) vừa khám phá thành công vụ trộm cắp trên địa bàn. Theo đó, MTTN (36 tuổi) khi đến nhà bạn chơi đã đánh tráo và lấy trộm heo đất bên trong có 35 triệu đồng. Công an đã khám xét nơi ở của N, thu giữ số tiền cùng tang vật. THANH NHẬT Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, tập trung vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN (phiên toàn thể); các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm (phiên họp hẹp). (Theo TTXVN) Đoàn giám sát số 594 của Ban Thường vụ Thành ủy vừa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ. Tại đây, Đảng ủy UBND TP báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2026. Về phần kiến nghị, báo cáo tổng hợp 19 nội dung đối với tám cơ quan. Theo đó, kiến nghị với Chính phủ, báo cáo nêu căn cứ Điều 8 Nghị định 370/2025 (sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 150/2025) quy định khung số lượng phòng thuộc UBND cấp xã không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức trên một đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, TP Cần Thơ đề nghị tăng khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn tại cấp xã. Cụ thể, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thành không vượt quá bình quân năm tổ chức trên một đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, đề xuất cơ chế đối với các phường được thành lập thêm Phòng Quản lý đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự; các xã được thành lập Phòng Quản lý đất đai. NHẪN NAM Sáng 4-5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp (Tổ chức Emergent). Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý đầy đủ, thống nhất cho các địa phương, các chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng. Đồng thời, quy định rõ cơ chế cung ứng, trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải từ carbon rừng; thúc đẩy thị trường carbon rừng - một thị trường mà hiện nay chúng ta chưa khai thác được. Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất đề xuất của Bộ NN&MT về nội dung liên quan đến phân cấp cho các địa phương tại dự thảo nghị định, để đảm bảo thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Hoan nghênh Bộ NN&MT thời gian qua rất quyết liệt trong việc phân cấp, tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Khi đã phân cấp rồi thì các bộ phải quản lý, phải đưa ra các quy chuẩn, tiêu chuẩn và tăng cường kiểm tra, giám sát. Phân cấp mạnh mẽ nhưng không được buông lỏng”. Đồng thời với việc phân cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&MT thiết lập một cơ chế giám sát kiểm tra để bảo đảm thị trường carbon hoạt động minh bạch, hiệu quả. Đối với việc triển khai hợp đồng mua bán giảm phát thải, Phó Thủ tướng nêu rõ thẩm quyền đàm phán, ký kết là Bộ NN&MT. Vì vậy, bộ cần chủ trì đàm phán, ký kết bảo đảm các nguyên tắc theo quy định và tham khảo kinh nghiệm quốc tế. (Theo baochinhphu.vn) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 Cần Thơ đề xuất tăng biên chế và thêm phòng chuyên môn tại cấp xã Sớm hoàn thiện khung pháp lý thị trường carbon rừng 2 đơn vị thuộc Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Sáng 4-5, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi lễ. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) được ví như “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc khi khám phá gần 27.000 vụ án, xử lý hơn 36.000 đối tượng. Trong khi đó, Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự được xác định là “chốt chặn khoa học” của hoạt động điều tra. Lực lượng này thầm lặng giải mã sự thật bằng các căn cứ khoa học vững chắc, giúp xử lý đúng người, đúng tội. Qua đó, đơn vị góp phần hạn chế oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ông mong muốn lực lượng luôn “đi trước một bước” trong điều tra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. NGUYỄN TÂN TP.HCM bứt tốc du lịch quý I-2026, hút khách MICE quốc tế Ngành du lịch TP.HCM bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận nhiều chỉ số ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu. Theo Sở Du lịch TP, tổng lượng khách quốc tế trong quý I ước tính đạt 3,9 triệu lượt, tương đương 35,45% kế hoạch năm; khách nội địa đạt 15,4 triệu lượt, đạt 30,8% kế hoạch. Tổng thu du lịch ước tính đạt 150.000 tỉ đồng, hoàn thành 45,4% chỉ tiêu năm 2026. Đà tăng trưởng này có sự đóng góp quan trọng từ việc triển khai Nghị quyết 62/2025 của HĐND TP.HCM với nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực nhằm thu hút các đoàn khách hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp du lịch. Du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan) ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, được kỳ vọng trở thành động lực chiến lược giúp TP gia tăng nguồn thu và nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Hướng tới năm 2030, Sở Du lịch TP.HCM xác định chiến lược phát triển du lịch MICE dựa trên các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Âu - những khu vực có nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế lớn và mức chi tiêu cao. THU TRINH Tây Ninh siết xử phạt hành vi đốt rác, rơm rạ sau hàng loạt vụ cháy Tình trạng cháy do đốt rác, cỏ khô và rơm rạ tại tỉnh Tây Ninh đang diễn biến phức tạp trong mùa khô năm nay khiến ngành chức năng phải liên tục phát đi cảnh báo và tăng cường biện pháp xử lý. Đáng chú ý, phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ sự chủ quan của người dân trong sinh hoạt và sản xuất. Trước thực trạng này, Sở NN&MT tỉnh đã đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân không đốt rơm rạ, đặc biệt tại các khu vực gần trường học, cây xăng, tuyến giao thông hoặc hệ thống điện. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo quy định, hành vi đốt phụ phẩm cây trồng ngoài trời gần khu dân cư hoặc tuyến giao thông chính có thể bị xử phạt 2,5-3 triệu đồng. Ngoài ra, việc phơi rơm rạ trên đường bộ cũng bị xử phạt 200.000-250.000 đồng. HUỲNH DU

5 công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước. “Có thể nói chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước ở khu vực và trên thế giới, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, địa phương, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước và đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới” - ông nhận định. Thúc đẩy mạnh mẽ những lĩnh vực hợp tác mới Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho rằng những nền tảng đã được tạo dựng sau 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo ra những tiền đề thuận lợi để hai nước đưa quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, sự vươn lên mạnh mẽ của Ấn Độ với tư cách là cường quốc, sự phát triển nhanh chóng thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 5-5-2026 Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước trong kỷ nguyên mới. DƯƠNG DUNG (Theo TTXVN) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn Trả lời TTXVN, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết, chuyến thăm này mang ý nghĩa lịch sử, khi lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và Quốc hội Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ, nước bạn bè thân thiết và đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm cũng thể hiện rõ đường lối đối ngoại mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Thứ hai, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026). Ấn Độ là một trong ba quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 10 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều chuyển biến sâu sắc, chuyến thăm là cơ hội để lãnh đạo hai nước không chỉ nhìn lại quan hệ song phương 10 năm qua mà cùng định hình hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới. Thứ ba, chuyến thăm là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty Bên cạnh việc tiếp tục củng cố những lĩnh vực hợp tác đã được thiết lập, hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ những lĩnh vực hợp tác mới, đáp ứng được nhu cầu của mỗi nước trong quá trình phát triển. của Việt Nam trong những năm qua, cùng sự chia sẻ giữa hai nước về tầm nhìn phát triển và quan điểm đối với nhiều vấn đề quốc tế khu vực đang tạo ra nhiều cơ hội gia tăng hợp tác giữa hai nước. Theo ông, bên cạnh việc tiếp tục củng cố những lĩnh vực hợp tác đã được thiết lập, hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ những lĩnh vực hợp tác mới, đáp ứng được nhu cầu của mỗi nước trong quá trình phát triển. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo để tận dụng những cơ hội do cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số đang tạo ra nhằm tạo ra những động lực mạnh mẽ cho phát triển, góp phần phục vụ hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045 và Ấn Độ trở thành nước phát triển vào năm 2047. Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trong đó, cần có những biện pháp mạnh mẽ để mở rộng thị trường cho nhau, gia tăng nhiều hơn nữa kim ngạch thương mại song phương tương xứng với quy mô của thị trường và nền kinh tế mỗi nước. Bên cạnh đó, hai bên cần luôn ưu tiên việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch nhằm góp phần củng cố nền tảng xã hội, tạo sự gắn kết lâu dài, bền chặt giữa hai quốc gia, hỗ trợ trực tiếp cho hợp tác kinh tế và chính trị. Hai nước có nhiều điểm tương đồng và giao thoa văn hóa - lịch sử, đặc biệt thông qua Phật giáo và các di sản văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi học thuật, nghệ thuật và hợp tác bảo tồn. Đồng thời, hai bên cũng cần tăng số lượng các chuyến bay thẳng. Thuận lợi là các hãng hàng không của cả Việt Nam và Ấn Độ đều mong muốn gia tăng số lượng các chuyến bay. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ lần này, hai bên sẽ có nhiều cơ hội để thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy những ưu tiên nêu trên, qua đó đem lại những lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, địa phương, doanh nghiệp, phục vụ cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước.• Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ vào ngày 23-9-2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: TTXVN Tiêu điểm Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5-2026. Nhận lời mời của Tổng thống CHXHCN Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8-5-2026. Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Ấn Độ là một trong những đối tác đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sau 10 năm, quan hệ hai nước đã phát triển toàn diện, thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một trong những khuôn khổ hợp tác năng động và hiệu quả trong khu vực. Hợp tác chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, tin cậy được nâng cao. Hơn 20 cơ chế hợp tác giữa hai nước đang góp phần vào việc triển khai hiệu quả hợp tác song phương. Đồng thời nhiều thỏa thuận quan trọng đã được ký kết và triển khai. Đáng chú ý là Tuyên bố tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và người dân (tháng 12-2020), các chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác quốc phòng, an ninh không ngừng được mở rộng, phát triển với nhiều hình thức phong phú, thực chất. Hai bên đã ký tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác hai nước ngày càng sôi động. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục 16,46 tỉ USD, tăng 10,5% so với năm 2024 và tăng khoảng 2,5 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm tám đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư, tính đến cuối năm 2025, Ấn Độ có 473 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỉ USD; ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu mở rộng hiện diện tại Ấn Độ với các dự án quy mô lớn, tiêu biểu là dự án sản xuất xe điện tại bang Tamil Nadu với kế hoạch đầu tư lên tới hàng tỉ USD. Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục và đào tạo tiếp tục được thúc đẩy. Gần đây đã có nhiều công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp của Việt Nam sang Ấn Độ để tìm hiểu cơ hội hợp tác… Nhìn tổng thể, những thành tựu trên đã tạo nền tảng vững chắc, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trở thành một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện có chiều sâu, hiệu quả và có tính bổ trợ cao trong khu vực. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác song phương

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 5-5-2026 biên giới, nhằm phù hợp quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 3 dự thảo đã bỏ phân biệt giữa khách sạn và các loại hình lưu trú khác, cho phép tất cả cơ sở lưu trú được lựa chọn một trong hai hình thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử hoặc bằng phiếu khai báo tạm trú, trong đó khuyến khích thực hiện qua trang thông tin điện tử. Đây là bước điều chỉnh nhằm thống nhất với quy định của luật hiện hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý cư trú. Dự thảo cũng thể hiện rõ xu hướng phân cấp tại Điều 6 khi phân cấp cho công an cấp xã tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử 24/7, thay vì chủ yếu do cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương như hiện nay. Đáng chú ý, quy định về tiếp nhận phiếu báo tạm trú tại khoản 2 Điều 8 cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng yêu cầu công an cấp xã sau khi tiếp nhận phiếu khai báo phải cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Thống nhất hệ thống Một thay đổi quan trọng khác nằm ở quy định về tài khoản khai báo tại Điều 4. Theo đó, người khai báo tạm trú phải truy cập vào trang thông tin điện tử khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam của Bộ Công an để thực hiện thủ tục, thay vì truy cập các cổng riêng lẻ của từng địa phương như trước. Khi đăng ký tài khoản, ngoài việc cung cấp đầy đủ thông tin gồm tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; số điện thoại, email của mình, người khai báo phải tải lên hình ảnh căn cước hoặc trang nhân thân hộ chiếu. Đồng thời, kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động trích xuất trước khi xác nhận thông tin để nhận tài khoản khai báo. Cơ chế này giúp giảm nhập liệu thủ công, tăng độ chính xác và hạn chế sai sót. HUỲNH THƠ Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là việc điều chỉnh hàng loạt quy định liên quan đến khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ với các luật mới và chủ trương chuyển đổi số. Trách nhiệm của cơ sở lưu trú khi gặp trường hợp nghi vấn Một trong những thay đổi quan trọng được đặt ra tại khoản 2 Điều 3 dự thảo thông tư là bổ sung trách nhiệm của cơ sở lưu trú trong việc xử lý các trường hợp nghi vấn. Theo đó, ngoài yêu cầu khai báo thông tin đầy đủ, chính xác, dự thảo quy định rõ: Khi phát hiện người nước ngoài không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, cơ sở lưu trú phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kiểm tra; riêng trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khu vực biên giới, phải thông báo cơ quan công an hoặc đồn, trạm biên phòng nơi gần nhất. Như vậy, so với quy định hiện nay, cơ sở lưu trú được bổ sung thêm trách nhiệm trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm tại khu vực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM đang giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: NGUYỄN TÂN Đáng chú ý, đầu mối xử lý sự cố tài khoản được chuyển về công an cấp xã, thay vì cấp tỉnh. Nếu tài khoản bị đánh cắp, lợi dụng hoặc không thể sử dụng, người khai báo phải thông báo ngay cho công an cấp xã nơi đặt cơ sở lưu trú để được xử lý. Tài khoản cũng sẽ tự động mất hiệu lực nếu không phát sinh khai báo trong 12 tháng hoặc có hành vi khai báo không đúng sự thật, thông tin về người nước ngoài hoặc cơ sở lưu trú không chính xác. Song song đó, phương thức khai báo cũng được sửa đổi tại khoản 2 Điều 5. Cụ thể, người khai báo có thể thực hiện theo nhiều phương thức linh hoạt hơn, gồm nhập thủ công từng trường hợp trên giao diện hệ thống, nhập hàng loạt từ tập tin mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc thực hiện thông qua giao diện lập trình ứng dụng. Quy định hiện hành, việc khai báo chỉ dừng lại ở hai cách là nhập trực tiếp từng trường hợp hoặc tải tập tin đính kèm theo mẫu có sẵn. Quy định mới đã bổ sung thêm hình thức kết nối qua giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các cơ sở lưu trú, đặc biệt là khách sạn, hệ thống quản lý lớn, có thể tích hợp trực tiếp phần mềm quản lý của mình với hệ thống khai báo. Đây là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số, giúp tự động hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót so với thao tác thủ công.• Theo cơ quan soạn thảo, qua tổng kết thi hành Thông tư 53/2016/TT-BCA cho thấy bên cạnh kết quả đạt được, một số quy định đã bộc lộ bất cập và cần sửa đổi để phù hợp thực tiễn. Trong đó, Bộ Công an đang triển khai hệ thống khai báo tạm trú nâng cấp theo mô hình trang thông tin điện tử dùng chung, tích hợp cả khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Vì vậy, quy định hiện nay về việc truy cập hệ thống riêng của công an cấp tỉnh không còn phù hợp, cần điều chỉnh theo hướng thống nhất. Cùng với đó, hệ thống mới áp dụng nhiều giải pháp công nghệ như đối sánh ảnh căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực OTP để hạn chế tài khoản “ảo”, tự động trích xuất thông tin từ hộ chiếu và cho phép kết nối với phần mềm quản lý khách sạn qua giao diện lập trình ứng dụng. Những thay đổi này đòi hỏi phải sửa đổi các quy định kỹ thuật liên quan. Đồng thời, cần phân cấp cho công an cấp xã trực tiếp tiếp nhận, khai thác thông tin khai báo, phù hợp thực tiễn quản lý. Việc trao đổi dữ liệu giữa công an và bộ đội biên phòng cũng cần chuyển từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử để bảo đảm nhanh chóng, chính xác. Trên cơ sở đó, việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung là cần thiết, nhằm hoàn thiện pháp luật theo hướng đồng bộ; đơn giản hóa thủ tục; thúc đẩy chuyển đổi số; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Dự thảo thể hiện rõ xu hướng phân cấp tại Điều 6 khi phân cấp cho công an cấp xã tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử 24/7… Hoãn xử phúc thẩm cựu viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM phapluat@phapluattp.vn Ngày 4-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Cách, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Sơn Lâm; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền, cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty LanQ; bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM và các bị cáo khác. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, thư ký cho biết có một số bị cáo vắng mặt. Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cho bị cáo cho hay họ mới làm thủ tục tham gia bào chữa cho bị cáo, chưa có thời gian nghiên cứu hồ sơ nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo. Sau khi hội ý, HĐXX cho biết sau khi xem xét sự vắng mặt, có mặt của các bị cáo, ý kiến của các luật sư, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử. Trước đó, tháng 2-2025, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vụ án xử phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 19 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Cách nhận án 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là 15 năm tù. Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ, với vai trò là tổng giám đốc Công ty LanQ, ông Nguyễn Mạnh Quyền chủ mưu, câu kết với ông Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của BHXH tỉnh Bắc Giang cũ và của người dân cùng chi trả. Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỉ đồng từ ông Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện này… BÙI TRANG Tăng trách nhiệm cấp xã trong quản lý tạm trú của người nước ngoài Bộ Công an đề xuất việc quản lý tạm trú của người nước ngoài được phân cấp về công an cấp xã, đồng bộ dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Vì sao cần sửa Thông tư 53/2016/TT-BCA? Cựu viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

