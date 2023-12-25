092-2026

Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết chống tiêu cực trong công tác cán bộ trang 5 trang 2+3 SỐ 092 (7663) - Thứ Tư 6-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay XÓA BỎ 890 GIẤY PHÉP CON: Hàng triệu người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi Dẹp nạn xả rác: Cần camera và giải pháp mạnh tay Nợ thuế 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: Có quá khắt khe? trang 9 trang 14 trang 10 trang 11 Siết chuẩn đầu vào, nhiều trường đại học đổi cách xét tuyển trang 13 Đại diện cộng đồng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 5-5 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM ẤN ĐỘ: Định hình lộ trình hợp tác trong kỷ nguyên mới Mùa mưa Nam Bộ 2026: Khác biệt gì so với mọi năm? • Talkshow “Đổi mới tuyển sinh ĐH 2026 - Cơ hội và lưu ý cho thí sinh”

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 6-5-2026 DƯƠNG KHANG Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5. Nhân chuyến thăm này, báo Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey để làm rõ ý nghĩa của chuyến thăm, những kỳ vọng về kết quả đạt được cũng như triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian tới. Chuyển đổi sâu sắc quan hệ, định hình lộ trình hợp tác thập niên mới . Phóng viên: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ diễn ra đúng năm và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Trong 10 năm qua, hai nước đã đạt được những bước tiến lớn trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, kinh tế đến an ninh, quốc phòng hay bất kỳ khía cạnh nào của quan hệ song phương. khi các cuộc gặp diễn ra và chuyến thăm kết thúc nhưng có thể kỳ vọng sẽ có nhiều sáng kiến mới được công bố trong nhiều lĩnh vực, mở ra các hướng hợp tác mới. Lãnh đạo Ấn Độ rất mong đợi chuyến thăm cấp cao này. Đây là một trong những chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi ông nhậm chức chưa lâu, vì vậy tôi tin rằng chuyến thăm sẽ nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt tại Ấn Độ. . Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, theo ông, đâu là những thành tựu then chốt giúp quan hệ song phương ngày càng phát triển bền chặt? Và những yếu tố nào tạo nên sự tin cậy giữa hai quốc gia? + Thực tế mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lâu đời hơn rất nhiều so với con số 50 năm vừa đề cập. Hai nước đã có sự kết nối về văn minh từ khoảng thế kỷ thứ 2, với các hoạt động giao thương, giao lưu giữa người dân. Đặc biệt, Phật giáo từ Ấn Độ đã được truyền bá sang Việt Nam và những dấu ấn của mối liên kết TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM ẤN ĐỘ: Định hình lộ trình hợp tác trong vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo ông, chuyến thăm này có ý nghĩa như thế nào? + Ông Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM: Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972, tức cách đây hơn 50 Vì vậy, chuyến thăm lần này diễn ra vào đúng dấu mốc 10 năm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tôi cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần định hình một lộ trình hợp tác cho 10 năm tới. Chúng ta sẽ biết rõ kết quả sau Ông Vipra Pandey cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần định hình một lộ trình hợp tác cho 10 năm tới và chúng ta có thể kỳ vọng sẽ có nhiều sáng kiến mới được công bố trong nhiều lĩnh vực, mở ra các hướng hợp tác mới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ được kỳ vọng mở ra định hướng hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn. Học giả Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ, tờ The Times of India có cuộc trao đổi với bà Reena Marwa, giáo sư về kinh doanh quốc tế và địa chính trị tại ĐH Delhi (Ấn Độ), chuyên gia về quan hệ Việt - Ấn, để làm rõ ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ song phương. Nhận định về ý nghĩa của chuyến thăm trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, GS Marwa cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước. Theo bà, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ là một trong những điểm đến đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV khiến chuyến thăm càng mang tính chiến lược và quan trọng hơn. GS Marwa nhắc lại rằng hai nước đang kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện, được thiết lập trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Việt Nam vào tháng 9-2016. “Trong 10 năm qua, hai bên đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng. Ấn Độ là đối tác rất đáng tin cậy của Việt Nam và ngược lại, hai nước có mức độ tin cậy chính trị rất sâu sắc, kéo dài trong thời gian dài” - bà Marwa nói với The Times of India. Theo bà, hai nước đang hướng tới một giai đoạn phát triển mới với các cột mốc như năm 2027 (kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ) và tầm nhìn đến năm 2030. Trong bối cảnh địa chính trị biến động, vị giáo sư đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phối hợp chiến lược. Ở cấp độ khu vực, GS Marwa khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt của Ấn Độ trong ASEAN, với sự hợp tác ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, an ninh hàng hải và tự do hàng hải. Bà cũng lưu ý hai nước có tầm nhìn chính sách đối ngoại tương đồng, đề cao tính độc lập và tự chủ, đồng thời coi hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng. Đề cập kết quả cụ thể của chuyến thăm, bà cho rằng nền tảng tin cậy chính trị cao sẽ giúp hai nước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. Ấn Độ cũng hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. “Để đạt được các mục tiêu này, hai nước cần tận dụng tính bổ trợ trong quan hệ. Ấn Độ có thể hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phát triển, đồng thời hai bên có thể làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác hiện có như ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, công nghệ và giao lưu nhân dân” - theo vị chuyên gia. Liên quan khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, GS Marwa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. “Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Ấn Độ, thậm chí trước cả khi Ấn Độ triển khai chính sách hướng Đông năm 2014” - bà Marwa nhấn mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc, bà cho rằng cơ hội hợp tác đang gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như hạ tầng cảng biển và chuỗi cung ứng. Việt Nam nổi lên như một trung tâm logistics và thu hút đầu tư nước ngoài, trong khi Ấn Độ có thể học hỏi kinh nghiệm tích hợp chuỗi cung ứng từ Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực hàng hải được đánh giá là đặc biệt quan trọng, bao gồm bảo đảm an ninh hàng hải, tự do Đại diện cộng đồng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều 5-5 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN Trong định hướng chiến lược đối ngoại, Ấn Độ từ nhiều năm trước đã triển khai chính sách“Hướng Đông”(Look East) nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ASEAN. Trên cơ sở đó, New Delhi tiếp tục nâng cấp cách tiếp cận này thành chính sách“Hành động hướng Đông”(Act East), thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất và sâu rộng hơn với các đối tác trong khu vực. Trong khuôn khổ chính sách này, theo Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey, Việt Nam được xác định là một trong những đối tác then chốt của Ấn Độ, không chỉ trong quan hệ với ASEAN mà còn trong tổng thể khu vực Đông Nam Á. Ở tầm nhìn rộng hơn, trong không gian chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Từ góc nhìn của Ấn Độ, Việt Nam không chỉ là một đối tác hợp tác mà còn là một trụ cột chiến lược. Điều này được phản ánh rõ nét qua sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ chiến lược, an ninh đến quốc phòng. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, nền tảng tin cậy chính trị cùng lợi ích chiến lược tương đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chính sách của Ấn Độ Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey. Ảnh: TLSQ Ấn Độ tại TP.HCM

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 6-5-2026 Ngày 5-5, trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến 8-5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chuyến công du đối với quan hệ song phương và định hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng, nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8-5. Chuyến thăm mang thông điệp đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng của ta đối với Sri Lanka cũng như khu vực Nam Á. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970. Theo Thứ trưởng, Sri Lanka là nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Hai nước đã từng giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đặc biệt, trên hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ba lần đặt chân đến Sri Lanka vào các năm 1911, 1928 và 1946; nhân dân Sri Lanka luôn tôn kính và dành cho Người tình cảm hết sức đặc biệt. Với ý nghĩa đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử. Trong bối cảnh Sri Lanka vừa bước ra khỏi cuộc khủng hoảng và đang nỗ lực phục hồi, phát triển đất nước, chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của ta với bạn, khẳng định Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành cùng các nước bạn bè truyền thống. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka tạo xung lực mới kỷ nguyên mới này vẫn còn hiện diện rõ nét ở cả hai quốc gia. Quan hệ chính thức được thiết lập từ năm 1972. Kể từ đó, đặc biệt trong 10 năm qua kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đã đạt được nhiều tiến triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, thương mại song phương đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, hiện đạt hơn 16 tỉ USD. Về kết nối, nếu như 5-6 năm trước chưa có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước thì hiện nay đã có khoảng 90 chuyến bay mỗi tuần. Lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam cũng tăng mạnh, riêng năm ngoái đạt gần 900.000 lượt. Đó chỉ là một vài ví dụ. Nhìn vào bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể thấy 10 năm qua là giai đoạn mang tính chuyển đổi sâu sắc. Không thể chỉ ra một yếu tố duy nhất, mà có rất nhiều yếu tố cùng góp phần làm cho quan hệ song phương ngày càng bền chặt và tin cậy. . Các cuộc trao đổi chính trị cấp cao có ý nghĩa như thế nào trong việc duy trì động lực và sự ổn định của quan hệ song phương, thưa ông? + Các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo chính trị luôn đóng vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ mối quan hệ nào. Trong 10 năm qua, lãnh đạo hai nước đã có hơn 25 cuộc gặp và trao đổi cấp cao. Vì vậy, chuyến thăm lần này sẽ góp phần đặt nền tảng cho bước phát triển tiếp theo của quan hệ song phương. Trước đây, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2016 cũng là kết quả của một chuyến thăm cấp cao từ phía Ấn Độ. Những chuyến thăm như vậy là dịp để hai bên rà soát những gì đã đạt được, đánh giá điểm mạnh của quan hệ, đồng thời định hình các lĩnh vực hợp tác mới. Do đó, các trao đổi cấp cao là hết sức cần thiết. Tôi tin rằng chuyến thăm lần này cũng không phải ngoại lệ; sau khi kết thúc và công bố kết quả, đây sẽ là một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước. Mở rộng dư địa: Từ kinh tế số đến an ninh mạng . Trong giai đoạn tới, ông cho rằng đâu sẽ là những “động lực tăng trưởng mới” giúp nâng tầm quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế số, công nghệ, đổi mới sáng tạo? + Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, với nhiều lĩnh vực mới nổi, chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự tăng cường hợp tác hoặc thiết lập các khuôn khổ hợp tác mới trong những lĩnh vực chẳng hạn như công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, điện toán lượng tử, an ninh mạng. Những lĩnh vực này vừa là ưu tiên của Ấn Độ, vừa là ưu tiên của Việt Nam. Cả hai nước đều đã có những bước tiến đáng kể trong các lĩnh vực này và đều có năng lực nhất định. Vì vậy, chúng tôi mong muốn Ấn Độ và Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp, cùng hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực nói trên. Ngoài ra, vẫn còn có nhiều lĩnh vực tiềm năng. Chẳng hạn, trong lĩnh vực fintech, Ấn Độ sở hữu một hệ sinh thái rất lớn với nhiều kỳ lân công nghệ, nhiều startup và nguồn vốn dồi dào. Ngoài ra còn có các lĩnh vực như công nghệ nông nghiệp (agri-tech) và công nghệ sinh học (biotech), đây cũng là những ưu tiên của Việt Nam. Đặc biệt, trong nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo. Sri Lanka là nước có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ tuyến hàng hải quan trọng ở Ấn Độ Dương, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân. Việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka sẽ giúp khai thác tiềm năng của thị trường này nói riêng và Nam Á nói chung, mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam, củng cố chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy hợp tác biển, an ninh hàng hải, kết nối cảng biển, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, Phật giáo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, dù hiện tại kim ngạch chỉ đạt hơn 200 triệu USD song với việc Sri Lanka ổn định tình hình và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển, đây sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư trong tương lai. “Vì vậy, trong chuyến thăm lần này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đặt mục tiêu cao hơn nữa cho kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều, hướng tới một số dự án đầu tư lớn của doanh nghiệp Việt Nam vào Sri Lanka trong thời gian tới” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nói. Hợp tác văn hóa, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh giữa hai nước rất phát triển, hai nước cũng dự kiến sẽ mở đường bay thẳng để gia tăng kết nối, thúc đẩy du lịch, giao thương. Theo Thứ trưởng, cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Việt Nam đối với khu vực Nam Á, quyết tâm cùng các nước trong khu vực thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực. VIẾT THỊNH chiến lược Tiêu điểm Chiều 5-5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, Thủ đô New Delhi, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.Trên khắp Thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng. Ngay sau khi tới Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. sinh học, điều kiện của hai nước có nhiều điểm tương đồng nên dư địa hợp tác là rất lớn. An ninh mạng cũng là một lĩnh vực quan trọng. Khi mọi thứ ngày càng số hóa, tại Ấn Độ, số lượng giao dịch tài chính qua hệ thống thanh toán số hiện đã vượt cả Visa hay Mastercard về quy mô. Việt Nam cũng đang có xu hướng tương tự. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng toàn cầu, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi kinh tế, việc làm và nhiều lĩnh vực khác. Chính phủ Ấn Độ đang đầu tư mạnh vào AI và Việt Nam cũng có những ưu tiên tương tự, đặc biệt với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu. Do đó, AI là một trong những lĩnh vực quan trọng mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.• hàng hải, cứu trợ nhân đạo và phát triển kinh tế biển. Theo bà, hai nước cũng có thể phối hợp thúc đẩy việc tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và củng cố luật pháp quốc tế. Ngoài ra, hai nước cũng có thể hợp tác trong phát triển bền vững, hạ tầng, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việt Nam là trung tâm sản xuất xuất khẩu, còn Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ và thị trường, bà nói thêm. GS Marwa kết luận rằng với nền tảng niềm tin chính trị vững chắc, sự hội tụ lợi ích chiến lược và tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới, cả ở cấp độ song phương và trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. THẢO VY GS Reena Marwa. Ảnh: RESEARCH GATE Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka vào chiều 4-5-2025. Ảnh: TTXVN Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 6-5-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ đề án thành lập TP trực thuộc Trung ương Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, vừa chủ trì hội nghị rà soát các tiêu chí xây dựng đề án thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo từ Sở Nội vụ, tỉnh Bắc Ninh hiện đạt 7/7 tiêu chuẩn TP trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 112/2025/ UBTVQH15. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất ưu tiên nâng cấp thêm sáu phường đạt chuẩn đô thị loại II thay vì mở rộng số lượng. Đồng thời, tỉnh triển khai song song việc hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và xây dựng đề án. Phát biểu kết luận, ông Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành tập trung cao độ để hoàn thiện hồ sơ ngay trong tuần tới. Hồ sơ phải thể hiện lập luận chặt chẽ, làm nổi bật lợi thế về công nghiệp, thu hút đầu tư và bản sắc văn hóa đặc trưng. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Phó Chủ tịch Thường trực Mai Sơn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên sâu để chuẩn hóa số liệu. Việc này nhằm đảm bảo tính khả thi cao nhất trước khi trình Trung ương thẩm định. ĐẮC LAM Tin vắn • CSGT dẫn đường đưa sản phụ sinh con trên vỉa hè đến bệnh viện. Ngày 5-5, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa sử dụng xe đặc chủng dẫn đường đưa một sản phụ sinh con trên vỉa hè đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh đến bệnh viện cấp cứu. Sản phụ đã được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. H.DƯƠNG • Giải cứu 21 người mắc kẹt trong vụ tai nạn. Ngày 5-5, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe đầu kéo. Lực lượng chức năng đã giải cứu 21 người mắc kẹt ra khỏi xe khách. Tài xế xe khách tử vong. V.HỘI Ngày 5-5, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Long An (5-5-1976 - 5-5-2026). Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của lực lượng trong suốt chặng đường đã qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Dịp này, chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã trao bằng khen cho 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng bộ đội biên phòng. H.DU Ngày 5-5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của chính quyền TP để xem xét một số nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo. Dự thảo đề án gồm 65 trang, gồm ba phần chính và năm phụ lục, xây dựng hệ thống 54 tiêu chí lượng hóa, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, hai chỉ số tổng hợp là hạnh phúc và mức độ hài lòng chung được bổ sung nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả phát triển. Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết đây là vấn đề quan trọng, cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi trình phê duyệt, cần xin ý kiến các cơ quan Trung ương, cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận. Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý phải đảm bảo sinh kế của người dân. Mô hình không chỉ là nơi cư trú mà phải trở thành không gian phát triển kinh tế - xã hội, nơi người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập tại chỗ, đồng thời kết nối hiệu quả với các khu vực khác. TRỌNG PHÚ Thủ tướng yêu cầu lấy tiêu chí dám nghĩ, dám làm để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: PHẠM HẢI Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm Tây Ninh: Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Long An Hà Nội đưa ra 54 tiêu chí thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1-5 đến 16-8 tại một số khu vực ở Biển Đông. Ngày 5-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua”. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông. VIẾT THỊNH 151 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2026. Bộ GD&ĐT cho biết đây là 151 học sinh đã tham gia vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Trong đó, môn toán đông nhất với 37 em, kế đến là tin học với 30 em. Các môn sinh học, hóa học, vật lý, mỗi môn chỉ có 27-29 em. Theo quy định, những học sinh này cần đạt kết quả rèn luyện cả năm lớp 12 đạt mức tốt và học tập loại khá trở lên để được miễn thi tất cả môn tốt nghiệp THPT và ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH. Giai đoạn 2021-2025, mỗi năm có 133-146 học sinh thuộc diện này. N.QUYÊN Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau vụ 3 người tử vong do virus Hanta Ngày 5-5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về bệnh do virus Hanta và các biện pháp phòng ngừa để người dân chủ động phòng bệnh, không hoang mang. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào đầu tháng 5, một chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng đã được ghi nhận trên tàu du lịch hành trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Có 2 ca xác nhận nhiễm virus Hanta, 5 ca nghi ngờ, khiến 3 người tử vong. Cục Phòng bệnh cho biết virus Hanta là nhóm virus có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng ở người, điển hình là hội chứng phổi hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Một trong những thách thức lớn hiện nay là y học vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh do virus Hanta. Dù đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người, Cục Phòng bệnh nhận định chuột là loài động vật rất phổ biến tại nhiều địa phương, do đó nguy cơ lây truyền các dịch bệnh từ chuột là luôn thường trực. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết cũng như các chất thải hay ổ chuột. Trong quá trình dọn dẹp những nơi có dấu vết của chuột, cần mở cửa thông thoáng, đồng thời phải đeo găng tay và khẩu trang. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có chất thải của chuột, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo cụ thể về yếu tố tiếp xúc để được khám và điều trị kịp thời. T.THANH Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng gửi trưởng ngành, đơn vị, địa phương về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị định 73/2023 trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2023 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Kết luận 14-KL/TW và Nghị định 73/2023. Bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, TP chủ động hoàn thiện quy trình nội bộ; kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ. Mạnh dạn áp dụng cơ chế cho phép đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro phù hợp. “Không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không hình thức hóa việc triển khai, không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết” - Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết quả đổi mới, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được xem xét là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ… NGUYÊN THẢO

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 6-5-2026 Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết chống tiêu cực trong công tác cán bộ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu ra các trọng tâm trong việc điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, TP thời gian qua. NHÓM PHÓNG VIÊN Sáng 5-5, tại nhiều địa phương đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XVI. Luân chuyển cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ Tại hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu (ĐB) QH TP Đà Nẵng với cử tri các phường khu vực lõi trung tâm TP. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng, đã chia sẻ về công tác điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, TP. Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác cán bộ, trong đó có điều động, luân chuyển là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng. Việc này nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. “Luân chuyển cán bộ không phải để thay đổi cho nhiều mà phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ, thực tiễn phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nơi nào đang triển khai chương trình trọng điểm, dự án chiến lược thì bố trí cán bộ phải tính toán kỹ lưỡng. Phải đảm bảo tính kế thừa liên tục và tuyệt đối không để gián đoạn công việc” - ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh. Thường trực Ban Bí thư cho hay đối với các địa phương hoàn thiện pháp lý về quản lý đội ngũ. Trong đó phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ sở để bộ máy vận hành ổn định dù có thay đổi một số vị trí nhân sự chủ chốt. Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách tiền lương Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Tổ ĐBQH số 01 tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri. Tại hội nghị, cử tri đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là việc điều hành giá xăng dầu góp phần ổn định sản xuất, đời sống. Tuy nhiên, từ thực tiễn cơ sở, cử tri phản ánh một số vướng mắc trong tổ chức bộ máy, thực thi chính sách và kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp. Liên quan đến kiến nghị về biên chế và vị trí việc làm cấp xã, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ bám sát các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, diện tích, quy mô kinh tế… để báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương. “Dự kiến trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình cấp có thẩm quyền để quyết định số lượng biên chế cho các địa phương” - bà Trà nói. Bộ Nội vụ cũng được giao nghiên cứu, hoàn thiện chính Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng. Ảnh: Báo NHÂN DÂN lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM…, Trung ương rất quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Cán bộ phải có thời gian công tác phù hợp để triển khai định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét. Về giải pháp tới đây, Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, lấy hiệu quả công việc và uy tín trong nhân dân làm thước đo chủ yếu và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. QH đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức nhằm Ngày 5-5, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng 10 phường, xã tại TP.HCM. Nội dung làm việc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Tại buổi khảo sát, các địa phương đã nêu thực tế trong công tác sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bà Nguyễn Kiều Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè, chia sẻ địa bàn có hơn 180.000 dân, áp lực công việc tại xã lớn. Xã có 150 cán bộ, công chức. Một thực tế được các địa phương nêu ra là dù liên tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chuyển đổi số thì đội ngũ vẫn chưa thể theo kịp nhịp độ xử lý đầu việc trên môi trường mạng hiện nay. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp và ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là tổ chức bộ máy phải vận hành trơn tru để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dù vậy, các địa phương cho rằng hiện chưa có các quy định bổ sung liên quan đến công tác cán bộ để hoàn thiện tổ chức bộ máy. Chưa kể khi nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cùng lúc, cán bộ, hay bí thư chi bộ cũng phải vừa làm vừa học, sử dụng các phần mềm thành thạo để thích nghi với môi trường số. Từ thực tiễn này, các địa phương đều cho rằng cần chú trọng hơn trong công tác quy hoạch, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dù vậy, địa phương cho rằng cần làm sao để xây dựng uy tín, sự tín nhiệm với đảng viên trẻ, bởi đa số các bí thư chi bộ có tiếng nói đều là người lớn tuổi. Trao đổi lại, ông Trần Viết Cường, Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên tốt trong bối cảnh mới. Theo ông, phải nhận diện, giải quyết được các vấn đề liên quan đến phát triển, xây dựng Đảng, sự chuyển biến trong tư tưởng đảng viên để sàng lọc, dần xây dựng đội ngũ đảng viên mạnh. Ông cũng cho biết chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Vì vậy, Trung ương yêu cầu rất cao việc số hóa hồ sơ đảng viên, các thủ tục liên quan đến đảng viên cũng phải thực hiện trên môi trường số. Do đó, thực tiễn mà các địa phương báo cáo sẽ là căn cứ và chất liệu quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương có cơ sở xây dựng các đề án liên quan. THANH TUYỀN Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban xây dựng Đảng 10 phường, xã tại TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN Cố gắng phát hiện điểm nghẽn về thủ tục hành chính Ngày 5-5, Tổ ĐBQH TP.HCM đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri chín phường gồm Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hoàng Sang, phường Tân Phú, cho rằng cải cách thủ tục hành chính được nói rất nhiều nhưng khi đi vào những hồ sơ cụ thể liên quan tới nhà đất và quyền tài sản của người dân thì lại rất chậm trễ và chồng chéo. Ông đề nghị cần có mốc thời gian cụ thể cho việc giải quyết các hồ sơ tồn đọng. Cử tri Nguyễn Văn Lân, phường Tây Thạnh, đặt câu hỏi: Công trình chống ngập 10.000 tỉ đồng chậm trễ hơn 10 năm nay, khi nào hoàn thành và đưa vào sử dụng? Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, liên quan kiến nghị giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH, cho biết mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra thông điệp sẽ cắt giảm hơn 600 thủ tục hành chính ngay trong năm nay, trong đó chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Theo ông, lĩnh vực đất đai đang gặp vướng ở nhiều luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lâm nghiệp... dẫn đến câu chuyện chồng chéo trong luật, cần được tháo gỡ từng nút một. ĐB Đức nhấn mạnh trong quá trình nghiên cứu, ĐB sẽ cố gắng phát hiện hết điểm nghẽn về thủ tục hành chính để kiến nghị các cấp cùng nhau tháo gỡ. Về công trình chống ngập 10.000 tỉ đồng, ông Đức cho biết lãnh đạo Trung ương đã có chỉ đạo và TP.HCM cũng đã có phương án giải quyết. Ông hy vọng dự án sẽ sớm đưa vào hoạt động. “Cử tri có đặt vấn đề về cá nhân, cơ quan chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ có yêu cầu UBND TP có báo cáo để ĐBQH tổng hợp” - ĐB nói. TP.HCM: Phường, xã kiến nghị trẻ hóa đội ngũ đảng viên để chuyển đổi số sách tiền lương, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6, theo hướng cải cách tổng thể, mở rộng quan hệ tiền lương. Trên cơ sở đó sẽ xem xét điều chỉnh các khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp công vụ, đặc biệt đối với cấp xã. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, theo Kết luận 210 của Bộ Chính trị, lực lượng này sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 31-5-2026. Tuy nhiên, Chính phủ đã bổ sung quy định trong nghị định về tuyển dụng công chức theo Luật Cán bộ, công chức, cho phép cán bộ không chuyên trách cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tuyển dụng thẳng vào công chức cấp xã, không phải qua thi tuyển.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 6-5-2026 trước đây do có người quen giới thiệu việc cầm cố, chuyển nhượng đất nên ông được giới thiệu gặp ông K có nhu cầu vay tiền. Hai bên thỏa thuận số tiền vay 450 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng, ông K ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho ông để làm tin. Sau khi thống nhất, ông cùng người giới thiệu (không rõ tên và địa chỉ) đến văn phòng công chứng (VPCC). Đến nơi, chỉ có một mình ông, ông K chưa tới. Nhân viên VPCC yêu cầu ông xuất trình giấy tờ và ký vào hợp đồng chuyển nhượng rồi chiều quay lại nhận hợp đồng, giao tiền. Ông N ký vào hợp đồng rồi về. Ông N không gặp ông K, cũng không biết ông K là ai. Đầu giờ chiều cùng ngày, ông N đưa 450 triệu đồng cho cháu mang đến VPCC để giao. Ông không biết cháu mình giao tiền cho ai vì bận ở nhà lo đám giỗ. Sau đó, cháu ông mang hợp đồng chuyển nhượng về cho ông và ông đã chỉnh lý sang tên thửa đất cho mình. Từ khi cho vay đến nay, ông K không trả lãi tháng nào. Ông đã trình báo công an, được hướng dẫn gặp ông K nhưng ông K khẳng định không vay tiền của ông. Năm 2024, ông ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác làm thủ tục vay ngân hàng nhưng vẫn chưa vay được. Do đó, ông yêu cầu tòa giải quyết theo pháp luật, đồng thời yêu cầu VPCC bồi thường cho ông 450 triệu đồng. Nếu được bồi thường, ông đồng ý trả lại giấy đất cho ông K. Như vậy, theo lời khai của cả nguyên đơn và bị đơn, hai bên không gặp nhau khi hợp đồng công chứng được ký kết. Đồng thời, quá trình giải quyết vụ việc, ông K (nguyên đơn) đã làm đơn đề nghị giám định chữ ký, chữ viết trên hợp đồng chuyển nhượng đất nêu trên. Kết quả chữ ký, chữ viết không phải của ông K. Hiện ông vẫn đang quản lý, sử dụng và sinh sống tại căn nhà có trên thửa đất. Trong khi đó, VPCC lại xác định có công chứng hợp đồng chuyển nhượng giữa ông K và ông N, hai ông đều có mặt, cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục nên không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn. Quan điểm của hai cấp tòa Xử sơ thẩm, TAND khu vực 2 - Cần Thơ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông K, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông K và ông N vô hiệu. Đồng thời tòa cũng tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng giữa ông N và người tiếp theo; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp lại cho ông K. Tòa cũng chấp nhận yêu cầu của ông N về việc buộc VPCC bồi thường cho ông này 450 triệu đồng. Theo cấp sơ thẩm, VPCC đã vi phạm nghĩa vụ khi không kiểm tra, xác minh chặt chẽ nhân thân và ý chí của các bên theo Điều 7, Điều 17 Luật Công chứng 2014, dẫn đến việc hợp đồng được chứng nhận dựa trên chữ ký, dấu vân tay giả mạo. VPCC là chủ thể có lỗi trực tiếp gây ra thiệt hại cho ông N, do đó phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Điều 38 Luật Công chứng 2014. Vì vậy, hậu quả của hợp đồng vô hiệu được giải quyết như sau: VPCC có trách nhiệm bồi thường cho ông N số tiền 450 triệu đồng. Ông K không có lỗi, không phải bồi thường. Sau đó, VKSND khu vực 2 - Cần Thơ kháng nghị sửa án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của ông N buộc VPCC bồi thường 450 triệu đồng. VPCC cũng kháng cáo, không chấp nhận bồi thường cho ông N. Xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ xác định theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chữ ký, chữ viết, dấu vân tay trên hợp đồng chuyển nhượng không phải của ông K. VPCC đã thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng chưa đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng, vi phạm Luật Công chứng năm 2014. Do đó, tòa sơ thẩm xác định giao dịch dân sự giữa nguyên đơn và bị đơn là giả tạo, vô hiệu theo Điều TAND TP Cần Thơ vừa ban hành bản án phúc thẩm về tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và yêu cầu bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là ông NVK, bị đơn là ông NHN. Kiện vì bỗng nhiên mất quyền sử dụng đất Theo đó, ông K trình bày ông là chủ sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận năm 2017. Giấy đất này đã bị mất và ông có trình báo đến công an phường. Nay ông phát hiện ông N đã giả chữ ký của ông để làm hợp đồng chuyển nhượng năm 2022 và ông N đã được chỉnh lý sang tên. Ông K nói mình không biết ông N, cũng không vay 450 triệu của ông N. Vì vậy, ông K yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu; buộc ông N giao lại bản chính giấy đất. Trường hợp ông N không giao bản chính giấy đất thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ việc chỉnh lý sang tên trong giấy để cấp lại cho ông. Trong khi đó, ông N trình bày 1 vụ công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất giảchữkýbênbán 124 BLDS năm 2015 là có căn cứ. Tòa phúc thẩm xác định cháu ông N là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan số tiền 450 triệu đồng, không phải người làm chứng như cấp sơ thẩm xác định. Không có chứng cứ nào chứng minh người cháu này đã giao 450 triệu đồng cho ông K hay ai khác. Trong khi người này thừa nhận có nhận 450 triệu đồng của ông N. Vì vậy người này phải có trách nhiệm với ông N về số tiền này. Cả ông N và người cháu không có chứng cứ chứng minh đã giao 450 triệu đồng cho VPCC. Do đó, tòa sơ thẩm buộc VPCC có nghĩa vụ bồi thường 450 triệu đồng cho ông N là không có cơ sở. Từ đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, chấp nhận kháng cáo của VPCC, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên xử chấp nhận yêu cầu của ông K, tuyên vô hiệu hai hợp đồng chuyển nhượng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy đất cho ông K. Tòa không chấp nhận yêu cầu của ông N về việc buộc VPCC bồi thường 450 triệu đồng.• Liên quan vụ án này, người nhận chuyển nhượng từ ông N cũng thừa nhận có việc chuyển nhượng làm tin để thực hiện vay ngân hàng như ông N trình bày... Còn cháu ông N khai rằng đã giao 450 triệu đồng tiền mặt cho ba người (không biết là ai) theo hướng dẫn của nhân viên VPCC. Sau khi giao tiền, ông được nhận bản chính giấy đất, bộ hồ sơ chuyển nhượng, rồi giao lại toàn bộ cho ông N. Theo tòa phúc thẩm, cả ông N và người cháu không có chứng cứ chứng minh đã giao 450 triệu đồng cho VPCC, tòa sơ thẩm buộc VPCC bồi thường 450 triệu đồng cho ông N là không có cơ sở. Gây án giết người vì bị sếp dọa đuổi việc Ngày 5-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Siêng (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 10 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Siêng làm công nhân tại Công ty Cổ phần Cửu Long ở huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Khoảng 16 giờ 30 ngày 25-12-2023, Siêng cùng đồng nghiệp tổ chức ăn uống trước nhà xưởng của công ty. Đến 19 giờ cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị ra về thì Siêng hỏi xin anh Võ Minh Tuấn thuốc lá để hút, anh Tuấn không cho nên cả hai xảy ra cãi nhau và được mọi người can ngăn. Sau đó, Siêng đến kể lại sự việc trên với ông PTS (tổ trưởng phụ trách tổ công nhân của Siêng), ông S liền nói ngày mai sẽ báo công ty đuổi việc Siêng. Nghe vậy, Siêng tức giận đi bộ về phòng trọ rồi lấy một con dao quay lại tìm ông S. Khi đến công ty, Siêng liền tiến lại, đứng đối diện rồi dùng dao tấn công nạn nhân. Ông S được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông S bị thương tích 35%, vết thương vùng ngực phải (vùng trọng yếu trong cơ thể) gây nguy hiểm đến tính mạng. Quá trình điều tra, bị cáo Siêng đã bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng. Phía bị hại đã có đơn bãi nại đối với bị cáo. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng hành vi của thân chủ không có ý thức tước đoạt tính mạng của bị hại; sau khi gây án đã tích cực hỏi thăm bị hại... Hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội giết người mà cấu thành tội cố ý gây thương tích. Luật sư cũng nêu một số vấn đề liên quan đến kết luận giám định và đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo HĐXX, nguyên nhân vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhưng bị cáo chuẩn bị hung khí là dao - hung khí có thể gây chết người. Khi tiếp cận bị hại lần thứ hai, bị cáo lập tức đâm vào vùng ngực gây thủng phổi, chứng tỏ bị cáo mong muốn tước đoạt tính mạng của bị hại. Việc bị hại không chết là ngoài mong muốn của bị cáo... Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác... HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, phạm tội chưa đạt và đã ra đầu thú... Do đó, HĐXX xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. SONG MAI phapluat@phapluattp.vn Nguyên đơn khởi kiện sau khi phát hiện mình bị giả chữ ký trong một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dù quản lý đất nhưng sổ hồng đã bị sang tên cho người khác. HĐXX tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Siêng. Ảnh: SONG MAI NHẪN NAM

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==