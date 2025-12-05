093-2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines trang 3 trang 2+3 SỐ 093 (7664) - Thứ Năm 7-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ TẠM HOÃN XUẤT CẢNH NẾU NỢ THUẾ TỪ 1 TRIỆU ĐỒNG: Ngưỡng nợ thuế cần thống nhất mức chung trang 8 trang 14 trang 10 trang 6 TUYỂN SINH ĐH NĂM 2026: Chuyên gia cảnh báo những sai lầm thí sinh dễ mắc phải trang 13 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp vào chiều 6-5 (giờ địa phương) tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN TĂNG CƯỜNG Người dân được đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất Bộ Công an sẽ tích hợp tính năng báo tin giả trên VNeID

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 7-5-2026 PHẠM QUANG (Theo TTXVN) Ngày 6-5, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm, chiêu đãi của Thủ tướng Narendra Modi, cùng Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; hội kiến và dự chiêu đãi của Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ; dự và phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng thăm TP Mumbai và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo bang, tiếp một số doanh nghiệp; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ. và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác quốc phòng - an ninh sâu rộng, trở thành trụ cột chiến lược; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển, kim ngạch song phương tăng đều mỗi năm, đạt hơn 16,4 tỉ USD vào năm 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng và lợi phòng - an ninh và khẳng định mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng - an ninh. Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo đột phá, gia tăng tính bổ trợ lẫn nhau theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ ngay sau thành c ông rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016-2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ; coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 thế to lớn để mở rộng hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên mở rộng hiện diện tại thị trường của nhau. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi Để cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Theo đó, hai bên khẳng định tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy chính trị trên cơ sở tương đồng về tầm nhìn, làm nền tảng cốt lõi và định hướng quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Ấn Độ. Hai bên nhấn mạnh vai trò trụ cột quan trọng của hợp tác quốc Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, y tế, du lịch và văn hóa, tài chính, an ninh mạng, hợp tác địa phương, kiểm toán; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Narendra Modi và các nhà lãnh đạo Ấn Độ và trân trọng mời Thủ tướng Narendra Modi sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời. Hai bên cũng ra tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong đó, lãnh đạo hai nước nhất trí xúc tiến triển khai hiệu quả Chương trình hành động Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2024-2028 và Tuyên bố chung này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ Tiêu điểm Sáng 6-5, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm ông Mahatma Gandhi tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở Thủ đô New Delhi. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở Thủ đô New Delhi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 6-5. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 7-5-2026 VIẾT THỊNH Từ ngày 7 đến 8-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” tại Cebu, Philippines. Xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết đây là hội nghị cấp cao thường niên đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025. Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên ASEAN triển khai tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên bốn trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối. Đây sẽ là khuôn khổ định hướng quan trọng nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác và giải quyết các vấn đề khu vực. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là tình hình phức tạp hiện nay ở Trung Đông, đặt ASEAN trước nhiều sức ép lớn về duy trì ổn định, bảo đảm tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Các thách thức về cạnh tranh chiến lược, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ thương mại đang tác động trực tiếp đến ổn Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, đồng thời cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới. cường Việt Nam và Ấn Độ nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; tháo gỡ rào cản thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau vào thị trường mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ để đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất; đề nghị Ấn Độ xem xét từng bước gỡ bỏ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với hàng hóa Việt Nam. Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao; tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn của nước này đầu tư vào nước kia với các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm, công nghệ cao... Khoa học công nghệ, chuyển đổi số là động lực cho giai đoạn phát triển mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi cũng nhất trí lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên nhất trí mở rộng và thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, hợp tác khai thác, chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới thành lập các liên doanh, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo chung. Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua việc tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế, công nghệ của hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh hằng năm có nhiều người Việt Nam đến Ấn Độ hành hương và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch trong thời gian tới, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào ngành du lịch tại Ấn Độ. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.• định và đời sống người dân trong khu vực. Trước tình hình đó, Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN cùng các nước thành viên đã chủ động phối hợp ứng phó thông qua nhiều cơ chế tham vấn và điều phối, trong đó có các cuộc họp bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN đặc biệt và hội nghị hẹp bộ trưởng Bộ Kinh tế ASEAN nhằm thống nhất lập trường, đánh giá tác động và thúc đẩy các hướng phối hợp hành động chung. Đây là cách làm mới của ASEAN, thể hiện ASEAN thích ứng và hiệu quả hơn. Hội nghị cũng là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, thống nhất các định hướng chiến lược và đề ra các quyết sách chiến lược, qua đó giúp củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN. ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cũng thông tin chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên, đồng thời cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới. Sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của hiệp hội. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn sau: Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2026 và tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Thứ hai, cùng ASEAN thúc đẩy duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định; đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương; tăng cường liên kết nội khối, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Thứ ba, tham gia tích cực vào các nội dung ưu tiên của hội nghị, đặc biệt là các vấn đề cấp bách liên quan đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân. Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các đề xuất, sáng kiến cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN trước các biến động và thách thức ngày càng phức tạp từ bên ngoài.• Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) từ ngày 7 đến 8-5. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự kiến cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước ASEAN nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới. “Tôi tin tưởng rằng với ý nghĩa đặc biệt của chuyến công tác, cùng chương trình làm việc phong phú và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam, chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp; tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực, chân thành, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của ASEAN, đồng thời tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN”- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ. Củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác hiệu quả

4 Thời sự - Thứ Năm 7-5-2026 thoisu@phapluattp.vn • Rao bán đất rồi chiếm đoạt tiền cọc. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt tạm giam Trần Văn Sỹ (34 tuổi) để điều tra hành vi lừa khách hàng mua đất rồi chiếm đoạt tiền cọc. Sỹ bị bắt sau ba năm bỏ trốn. PHƯƠNG NAM • Chở quá tải, tài xế, chủ xe bị phạt hơn 100 triệu đồng. Ngày 6-5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã ra quyết định xử phạt xe quá tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng (tài xế bị phạt 23 triệu đồng, chủ xe 80 triệu đồng). P.NAM • Triệt xóa nhóm khai thác trái phép đất mặt ruộng. Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa nhóm khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép quy mô lớn với khoảng 300 xe đất (hơn 3.000 m³) bị khai thác. HUỲNH DU Đề xuất thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) ngay trong năm 2026 Bộ NN&MT vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ NN&MT cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm tiếp tục khơi thông nguồn lực từ đất đai phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng kinh tế hai con số; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai... Theo tờ trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến có 3 điều, trong đó có 1 điều về nội dung, 1 điều quy định chuyển tiếp và 1 điều quy định hiệu lực thi hành. Việc sửa đổi Luật Đất đai dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung lớn. Một là nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số. Hai là các nội dung quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. AN HIỀN Sở VH&TT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm ngày Quốc tế Lao động và 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Dịp này, TP.HCM sẽ phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP mang tên Bác. TP.HCM cũng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học được xây mới. Khởi công các dự án: Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/ hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia trung tâm tài chính quốc tế. Đáng chú ý, TP.HCM sẽ tặng 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. LÊ THOA Sáng 6-5, TP.HCM tiếp tục đón đoàn khách MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan) đến từ Indonesia, đánh dấu bước khởi động triển khai Nghị quyết 62/2025 với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho dòng khách này. Tính chung từ ngày 1 đến 9-5, TP dự kiến đón gần 1.000 lượt khách quốc tế theo hình thức MICE. Đoàn lần này gồm các đại lý xuất sắc của Allianz Indonesia tham gia chương trình du lịch khen thưởng. Theo ông Trần Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Viking, đây là một trong những đoàn khách đầu tiên được đón theo Nghị quyết 62/2025. Trước đó, đối tác Indonesia là Công ty Wanderlust từng dự kiến đưa khoảng 1.000 khách sang Bangkok (Thái Lan). Tuy nhiên, sau khi tham dự Hội chợ ITE TP.HCM và tìm hiểu chính sách ưu đãi, doanh nghiệp đã quyết định chọn Việt Nam. Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM, nhấn mạnh việc triển khai chính sách hỗ trợ MICE là bước đi kịp thời trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Theo bà Tú, việc xây dựng các gói sản phẩm trọn gói kết hợp hội nghị và trải nghiệm là hướng đi chiến lược. Điều này nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. THU TRINH Ngày 6-5, ông Phan Văn Cường, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết ngày 5-5, đơn vị đã phối hợp với thân nhân tổ chức cất bốc, tiễn đưa và di dời hài cốt liệt sĩ Trương Văn Minh từ Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) ra Ga Sài Gòn, về quê hương an táng tại nghĩa trang Cồn Điệp, thôn 5 Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau hơn 40 năm yên nghỉ trong vòng tay đồng đội, việc đưa liệt sĩ về quê nhà được thực hiện theo nguyện vọng tha thiết của gia đình. Hành trình đưa liệt sĩ Trương Văn Minh về quê là kết quả của nhiều năm tìm kiếm bền bỉ của gia đình, lặn lội qua nhiều nghĩa trang ở Tây Ninh, Hà Tiên... nhưng không có kết quả. Phải đến năm 2009, một người hỗ trợ tìm kiếm cung cấp thông tin về phần mộ, gia đình mới xác định được nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu. Sau nhiều năm, khi hồ sơ hoàn tất và nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị, nguyện vọng đưa liệt sĩ Minh về quê nay mới thành hiện thực. HẢI NHI Các thành viên đoàn Allianz Indonesia tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: TT Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược trọng điểm Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 21/2026/QĐTTg ngày 30-4-2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây là cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh, bảo đảm an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác gồm công nghệ mạng di động thế hệ sau; robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. VIẾT THỊNH Tín hiệu vui từ Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng Ngày 6-5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN). Tại buổi làm việc, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC-DN, cho hay đến nay, VIFC-DN có 12 thành viên chính thức, đồng thời trao giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư. Hiện có thêm 12 nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành viên và ghi nhận thêm hơn 85 nhà đầu tư trong và ngoài nước gửi thư quan tâm, mong muốn trở thành thành viên. VIFC-DN kiến nghị Trung ương cho phép thí điểm các cơ chế đột phá mang tính cạnh tranh quốc tế nhằm thu hút dòng vốn lớn vào hạ tầng, công nghệ cao, bất động sản và kinh tế xanh… Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu giải quyết ngay việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Các đơn vị phải có tư duy hành động cụ thể, nhất là trong việc xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách. Theo ông, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn khi dòng vốn tài chính có xu hướng dịch chuyển về Đông Nam Á. TP sẽ tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu để tiếp thu ý kiến, khuyến nghị cụ thể để báo cáo Trung ương. TẤN VIỆT Tây Ninh tháo gỡ “điểm nghẽn” dữ liệu khi vận hành hành chính công chủ động Sáng 6-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm và đẩy nhanh tiến độ dịch vụ hành chính công chủ động trên địa bàn. Tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành đổi mới tư duy từ phục vụ “bị động” sang “chủ động”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ông nhấn mạnh trọng tâm cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, chia sẻ liên thông dữ liệu nhằm giảm tối đa khai báo trùng lặp thông tin. Lãnh đạo tỉnh cũng nhận định dữ liệu hiện là “điểm nghẽn” do chưa đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và còn quản lý cục bộ; nếu không khắc phục sẽ khó đạt hiệu quả. Không chỉ dừng ở kỹ thuật, tỉnh xác định truyền thông là yếu tố quyết định. Mô hình mới hướng tới chuyển đổi căn bản từ “người dân tự tìm đến cơ quan nhà nước” sang “cơ quan nhà nước chủ động cung cấp thông tin, nhắc việc, hỗ trợ thủ tục”. ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613

5 Thời sự - Thứ Năm 7-5-2026 thoisu@phapluattp.vn rõ hướng xử lý đối với từng nhóm vấn đề. TP.HCM dồn lực tháo gỡ vướng mắc Liên quan các kiến nghị, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị lãnh đạo địa phương và các sở, ngành trả lời trực tiếp cho người dân. Ông cho biết TP.HCM đang tập trung tháo gỡ nhiều lĩnh vực còn tồn tại, đồng thời dồn lực triển khai các công trình trọng điểm như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, tuyến đường sắt TP.HCM - Long Thành và các dự án kết nối giao thông. Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng trực tiếp giải đáp các kiến nghị về hạ tầng, xử lý rác thải công nghiệp, bảo vệ môi trường và nhà ở xã hội. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền, rà soát chặt chẽ việc thực thi chính sách hỗ trợ người có công và nhóm yếu thế. Đại biểu Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, thông tin thêm về những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu dân cư VietSing (phường Thuận Giao) cũng như việc phát triển nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex. Liên quan đến kiến nghị về kiểm soát rác thải pin xe điện, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã nhận diện rõ nguy cơ từ các loại rác thải nguy hại. Từ năm 2025, Quốc hội đã ban hành nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. “Xanh hóa là xu hướng tất yếu nhưng hệ lụy cũng phải được kiểm soát nghiêm ngặt” - Thiếu tướng Khánh nhấn mạnh.• PHẠM HẢI Ngày 6-5, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Tổ đại biểu gồm ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex. Cử tri nóng ruột tiến độ vành đai 3, rác thải pin xe điện Tại buổi tiếp xúc, hàng loạt vấn đề “nóng” đã được được cử tri nêu ra. Cử tri Nguyễn Công Trinh (khu phố An Hòa, phường Thuận An) bày tỏ bức xúc về tiến độ dự án đường vành đai 3. Theo cử tri, việc thi công kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, buôn bán của người dân. “Người dân mong mỏi dự án sớm được hoàn thành để ổn định cuộc sống” - ông Trinh nói. Cử tri Trần Văn Viễn (khu phố Phú Hưng, phường Thuận An) đề nghị siết chặt quy trình xét duyệt đối tượng được mua nhà ở xã hội, tránh tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận. Một vấn đề khác được nhiều cử tri nêu ra là xử lý rác thải công nghiệp, đặc biệt là pin xe điện, loại chất thải tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, cháy nổ cao. Cử tri kiến nghị cần có chiến lược tái chế bài bản, hướng tới phát triển bền vững. Ngoài ra, tình trạng ngập nước, nhu cầu nạo vét kênh rạch và vướng mắc thủ tục đất đai cũng tiếp tục được cử tri nêu ra. Trước các ý kiến của cử tri, lãnh đạo các phường cùng đại diện sở, ngành đã trực tiếp giải đáp một số nội dung ngay tại hội nghị, làm Ông Võ Văn Minh cho biết TP.HCM đang dồn lực triển khai các công trình trọng điểm như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, tuyến đường sắt TP.HCM - Long Thành và các dự án kết nối giao thông. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI Cử tri TP.HCM kiến nghị loạt vấn đề “nóng” về hạ tầng, môi trường Người dân TP.HCM mong mỏi dự án đường vành đai 3 sớm hoàn thành, giúp nhanh chóng ổn định đời sống, hoạt động kinh doanh và đi lại. Luật Thủ đô (sửa đổi) là bệ phóng cho Hà Nội Sáng 6-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 13 xã, phường khu vực phía bắc sông Hồng, thông tin kết quả kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Cuộc tiếp xúc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở phường Việt Hưng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. Tại hội nghị, cử tri Ngô Quốc Lộc (xã Vĩnh Thanh) phản ánh tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương, trong khi năng lực y tế cơ sở còn hạn chế. Theo ông, chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở là chìa khóa giảm áp lực cho tuyến Trung ương và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Do vậy, Chính phủ và Bộ Y tế cần sớm thông tin giải pháp đột phá, nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường. Cử tri Nguyễn Văn Tuy (phường Phúc Lợi) quan tâm việc Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thông qua với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Tuy nhiên, cấp xã, phường hiện vẫn hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng. Cử tri đề nghị các ĐBQH cho biết luật sẽ được cụ thể hóa thế nào để tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất cho cấp cơ sở, giúp chính quyền địa phương chủ động giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thông tin tại kỳ họp thứ nhất, QH đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, bảo đảm sự kế thừa, ổn định. Đặc biệt, việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) được xem là dấu mốc đặc biệt. Theo ông, đạo luật này là “đòn bẩy chiến lược”, giúp Hà Nội tháo gỡ rào cản về cơ chế, tăng quyền tự chủ trong quản lý tài chính, đất đai, đầu tư và thu hút nhân tài. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đây là bệ phóng để Hà Nội trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Ông chia sẻ với băn khoăn của cử tri về ô nhiễm môi trường, áp lực giao thông, dự án chậm triển khai và nguy cơ cháy nổ. Ông khẳng định sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo hướng rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy thông tin TP đang tập trung ba nhóm vấn đề lớn để phát triển khu vực phía bắc sông Hồng. Thứ nhất, về quản lý quy hoạch. Đối với địa bàn ven sông như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội sẽ hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. TP định hướng hình thành các công viên rừng, khu sinh thái dọc sông Hồng, sông Đuống. Thứ hai, về chuyển đổi mô hình kinh tế. Tại Bát Tràng, mục tiêu hướng tới trung tâm thiết kế sáng tạo, du lịch trải nghiệm quốc tế. Các khu vực như Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An được yêu cầu bảo vệ quỹ đất nông nghiệp sinh thái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thứ ba, phát triển hạ tầng và xử lý điểm nghẽn. TP sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu qua sông Hồng như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo cùng các trục giao thông phía đông, đồng thời chú trọng xử lý nước thải và nâng cao năng lực chính quyền cơ sở. TRỌNG PHÚ Cử tri Nguyễn Công Trinh (phường Thuận An) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHẠM HẢI Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 7-5-2026 dụng AI, blockchain… vào việc phát hiện hành vi vi phạm và nghiên cứu sửa đổi các văn bản liên quan đến quyền SHTT…). Quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 đến 30-5. “Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - công điện nêu rõ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật. Triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình lậu có dùng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nhất là tiếng Anh. Đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao đẩy mạnh các hoạt động kiểm sát, xét xử các vụ án về SHTT, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án điển hình. Bộ VH-TT&DL tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng. Tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025. Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, TP theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025... “Chất xúc tác” để thay đổi diện mạo thực thi quyền SHTT Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Nguyễn Thái Cường, Viện Luật so sánh của Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng dưới lăng kính luật học và quản trị tài sản trí tuệ, Công điện 38 cho thấy bước đi mang tính chiến lược nhằm chuyên nghiệp hóa môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay, xâm phạm quyền SHTT tại Việt Nam không chỉ là vấn đề pháp lý đơn thuần mà còn là vấn đề về nhận thức xã hội. Thực trạng sử dụng phần mềm bẻ khóa (crack) hay kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử vẫn diễn biến phức tạp. Sự tinh vi của công nghệ số khiến các hành vi vi phạm diễn ra nhanh chóng, khó truy vết, trong khi các biện pháp ngăn chặn truyền thống đôi khi chưa theo kịp tốc độ thay đổi của thị trường số. Điều này vô hình trung tạo ra sự thiếu bình đẳng giữa doanh nghiệp thượng tôn pháp luật và đơn vị trục lợi từ chất xám của người khác. TS Nguyễn Thái Cường đánh giá sự quyết liệt của Chính phủ thông qua công điện này đóng vai trò là “chất xúc tác” để thay đổi diện mạo thực thi quyền SHTT. Thứ nhất, tăng cường sự phối hợp liên ngành. Việc thực thi quyền SHTT vốn mang tính đa ngành (giữa công an, KH&CN, văn hóa...). Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 38 yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Mạnh tay với vi phạm bản quyền Theo công điện, thời gian qua việc xâm phạm quyền SHTT vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết 397 ngày 5-12-2025 về kế hoạch hành động của Chính phủ nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT đến năm 2030 và Chỉ thị 02 ngày 30-1-2026 của Thủ tướng về tăng cường thực thi quyền SHTT (trong đó yêu cầu ứng Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Thủ tướng giúp xóa bỏ sự rời rạc, thiết lập một cơ chế phối hợp tập trung, giúp các vụ việc xâm phạm được xử lý dứt điểm và nhất quán, thay vì bị kéo dài do chồng chéo thẩm quyền. Thứ hai, hiện đại hóa công cụ giám sát. Việc yêu cầu ứng dụng công nghệ như AI, blockchain để nhận diện vi phạm là hướng đi tất yếu. Đây là giải pháp căn cơ để quản lý môi trường mạng vốn rất phức tạp, giúp các chủ thể quyền bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn. Thứ ba, hoàn thiện khung pháp lý thực thi. Việc rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về hình sự và hành chính cho thấy tư duy đổi mới: Không chỉ xử lý phần ngọn mà còn gia tăng tính răn đe từ gốc. Khi chi phí cho việc vi phạm cao hơn nhiều so với lợi nhuận thu được, doanh nghiệp sẽ tự giác chuyển hướng sang kinh doanh minh bạch. “Sự chỉ đạo này khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững. Việc bảo hộ tốt quyền SHTT chính là “giấy thông hành” quan trọng nhất để các sản phẩm trí tuệ của Việt Nam hội nhập sâu rộng và an toàn vào chuỗi giá trị toàn cầu” - TS Nguyễn Thái Cường nói.• Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền SHTT trọng điểm, phức tạp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vượt thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tích cực, chủ động tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét và có kết quả cụ thể. Yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, TP khẩn trương thành lập ngay tổ công tác liên ngành tại địa phương, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật và tại công điện này; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với vấn đề vượt thẩm quyền. Khẩn trương thành lập ngay tổ công tác liên ngành TS Nguyễn Thái Cường đánh giá sự quyết liệt của Chính phủ thông qua công điện này đóng vai trò là “chất xúc tác” để thay đổi diện mạo thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 2 cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần bị cáo buộc nhận hối lộ Ngày 18-5 tới, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ xử sơ thẩm 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa về các tội đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đình Trung. Hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa án cũng triệu tập 32 cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sĩ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ. Các bị cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ban hành 26 bản kết luận giám định tâm thần sai sự thật và ba hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các cá nhân phạm tội, chuyển khoa điều trị cho một cá nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định. Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (viện trưởng từ năm 2016 đến tháng 4-2022) cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,2 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật… Bị cáo Lê Văn Hùng (viện trưởng từ tháng 5-2022 đến tháng 6-2024) cùng đồng phạm nhận hối lộ 1,8 tỉ đồng (hưởng lợi cá nhân 568 triệu đồng), làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng, chuyển khoa điều trị không đúng quy định cho Nguyễn Thiên Lý và tham gia 17 hội đồng giám định để ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật. BÙI TRANG phapluat@phapluattp.vn Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra hàng hóa không có hồ sơ công bố chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh minh họa: Chi cục QLTT TP.HCM SONG MAI - HUỲNH THƠ Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 18-5. Ảnh: VH

