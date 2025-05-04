094-2026

VIỆT NAM ĐƯỢC NÂNG TRIỂN VỌNG TÍN NHIỆM TÍCH CỰC: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứngtoàncầu Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, tại Cebu, Philippines. Ảnh: TTXVN Dấu mốc đưa quan hệ Việt Nam và Sri Lanka lên tầm cao mới trang 5 SỐ 094 (7665) - Thứ Sáu 8-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM: An toàn lao động phải trở thành văn hóa trong doanh nghiệp trang 12 trang 11 Có cảng tàu khách ngàn tỉ, du lịch biển TP.HCM sẽ “đổi ngôi” trang 9 THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG THAM DỰ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 48: TIẾNG NÓI CỦA VIỆT NAM NGÀY CÀNG CÓ ĐỘ LAN TỎA LỚN Đề xuất đóng BHXH dưới 15 năm được tăng lương hưu, trợ cấp trang 13 Cục Thuế thông tin về đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh trang 14 trang 2+3

2 Thời sự - Thứ Sáu 8-5-2026 DƯƠNG KHANG Sáng 7-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN (Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) từ ngày 7 đến 8-5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Nhân sự kiện này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có buổi phỏng vấn với TS Trần Thanh Huyền, giảng viên khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, để làm rõ ý nghĩa vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh hiện nay và mối quan hệ cộng hưởng giữa khối với Việt Nam. TS Trần Thanh Huyền hiện cũng là nghiên cứu viên thuộc Chương trình Naveen Jindal Young Global Research Fellowship (2025-2026) tại ĐH O.P. Jindal Global (Ấn Độ). Đối nội vững vàng, đối ngoại linh hoạt . Phóng viên: Trong bối cảnh thế giới hiện nay đầy biến động, theo bà, tính tất yếu của sự gắn kết nội khối ASEAN được thể hiện như thế nào? + TS Trần Thanh Huyền: Những tháng gần đây, ASEAN không chỉ đối mặt với các thách thức an ninh truyền thống mà còn đứng trước nguy cơ cạnh tranh công nghệ, đan xen cùng các bài toán về an ninh năng lượng, lương thực và bảo hộ thương mại. Sức ép đặt ra đối với chính phủ các nước ASEAN ngày càng lớn trong việc duy trì ổn định, bảo đảm tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, sự gắn kết của khối mang ý nghĩa gần như sống còn. ASEAN phải giữ được sự đoàn kết nội khối và tiếng nói đồng thuận tối thiểu thì khu vực mới tránh khỏi vòng xoáy cạnh tranh ảnh hưởng giữa rất rõ: Việc phụ thuộc quá lớn vào một trung tâm sản xuất hay một chuỗi cung ứng đơn lẻ là điều cực kỳ rủi ro. Trong bối cảnh đó, ASEAN đang nổi lên như một trung tâm kết nối sản xuất, thương mại và logistics quan trọng của thế giới. Việc ASEAN thúc đẩy thị trường nội khối và các hiệp định thương mại tự do giúp khu vực tạo ra tính linh hoạt cao hơn cho chuỗi cung ứng. Hiện nay, ASEAN không chỉ là một thị trường với gần 700 triệu dân mà còn là điểm giao thoa của nhiều hiệp định thương mại lớn như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các FTA với EU, Trung Quốc cùng nhiều đối tác khác. Điều này giúp doanh nghiệp trong khu vực đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, nào về sự cộng hưởng giữa Việt Nam và ASEAN, cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với các giá trị chung của khối? + Nhìn lại năm năm gần đây, mối quan hệ cộng hưởng hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN thể hiện vô cùng rõ nét. ASEAN tạo ra môi trường hòa bình, ổn định và khuôn khổ hội nhập để Việt Nam bứt phá. Ở chiều ngược lại, Việt Nam ngày càng chứng minh tầm vóc của một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Nhiều năm qua, Việt Nam thể hiện vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy đoàn kết nội khối, thu hẹp khác biệt và duy trì tiếng nói cân bằng trước các vấn đề khu vực phức tạp. Từ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 cho tới các sáng kiến về phục hồi hậu đại dịch, chuyển đổi số, phát triển bền vững hay hợp tác tiểu vùng sông Mekong, Việt Nam liên tục khẳng định năng lực điều phối và đóng góp thực chất. Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở ngoại giao đa phương thông qua các nền tảng như Diễn đàn tương lai ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN... THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG THAM DỰ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 48: Tiếng nói của Việt Nam ngày có độ lan tỏa lớn các cường quốc, duy trì vị thế là một chủ thể có năng lực định hình luật chơi. Điểm đặc biệt của ASEAN là luôn duy trì được văn hóa đối thoại và đồng thuận để bảo đảm ổn định suốt nhiều thập niên. Chính sự ổn định đó tạo nền tảng để ASEAN trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất toàn cầu. Nhận thức chung hiện nay rất rõ ràng: ASEAN càng đoàn kết, càng tự cường thì không gian phát triển và an ninh chiến lược của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, càng được bảo đảm. . Bà đánh giá như thế nào về cách ASEAN duy trì vai trò trung tâm của khối trong mạng lưới ngoại giao đa phương hiện nay? + Vai trò trung tâm của ASEAN thực chất không phải là quyền lực mang tính áp đặt lên các quốc gia thành viên, mà là năng lực điều phối và kiến tạo không gian đối thoại. Thành công nổi bật là việc ASEAN xây dựng được mạng lưới các cơ chế đa phương do chính khối dẫn dắt, như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) hay Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Thông qua các cơ chế này, ASEAN đưa các nước lớn cùng ngồi đối thoại trong một cấu trúc mà khối luôn đóng vai trò trọng tâm. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ đối đầu trực diện, đồng thời tạo ra vùng đệm chiến lược an toàn cho khu vực. ASEAN hiện diện như một “tấm khiên mềm” bảo vệ hòa bình. ASEAN cũng sở hữu năng lực tạo ra chuẩn mực ứng xử, duy trì đối thoại và ngăn chặn cạnh tranh chiến lược vượt khỏi tầm kiểm soát. . Việc củng cố thị trường nội khối và thúc đẩy các FTA (hiệp định thương mại tự do) giúp ASEAN vượt qua tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu như thế nào, thưa bà? + Đại dịch COVID-19 và các xung đột địa chính trị gần đây đã cho thấy một thực tế đồng thời giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Tôi cho rằng lợi thế lớn của ASEAN nằm ở tính bổ trợ giữa các nền kinh tế. Có quốc gia mạnh về sản xuất công nghiệp, có nước mạnh về logistics, có nước nổi bật ở nông nghiệp, dịch vụ hay công nghệ số. Nếu tận dụng tốt sự liên kết và khả năng bổ trợ này, ASEAN hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tái cấu trúc chuỗi cung ứng trong giai đoạn mới. Sự cộng hưởng của Việt Nam và ASEAN . Bà nhìn nhận như thế Nhiều năm qua, Việt Nam thể hiện vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy đoàn kết nội khối, thu hẹp khác biệt và duy trì tiếng nói cân bằng trước các vấn đề khu vực phức tạp. ASEAN giúp Việt Nam mở rộng không gian chiến lược và Việt Nam ngày càng đóng góp tích cực hơn vào năng lực thích ứng và vị thế quốc tế của khối. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Ảnh: TTXVN Hội nghị lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với ASEAN mà còn với Việt Nam. Đây là thời điểm ASEAN bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, trong khi môi trường chiến lược khu vực tiếp tục biến động mạnh, đặc biệt là những căng thẳng leo thang gần đây tại Trung Đông. Vì vậy, hội nghị lần này không chỉ bàn về các vấn đề trước mắt mà còn mang tính định hướng cho chặng đường phát triển dài hạn của ASEAN trong hai thập niên tới. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên tham dự hội nghị trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng, cho thấy Việt Nam tiếp tục coi ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại. Hội nghị lần này sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính. Thứ nhất, củng cố đoàn kết, tự cường và năng lực ứng phó của ASEAN trước các thách thức như an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đứt gãy chuỗi cung ứng. Thứ hai là thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 cùng các ưu tiên hợp tác của năm Chủ tịch ASEAN 2026. Và cuối cùng là phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trên cơ sở thượng tôn pháp luật, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, qua đó duy trì môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, điều tiên quyết là ASEAN phải thể hiện rõ hơn năng lực hành động thực chất để không bị đẩy vào thế bị động trước các biến động toàn cầu. TS TRẦN THANH HUYỀN Tầm vóc chiến lược của kỳ hội nghị bản lề

3 Thời sự - Thứ Sáu 8-5-2026 DƯƠNG KHANG Hội nghị cấp cao ASEAN (Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á) lần thứ 48 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 7 đến 8-5 tại Cebu (Philippines). Đây là hội nghị đầu tiên trong hai kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra trong năm nay. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, mục tiêu xuyên suốt trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định; giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững của khu vực và từng quốc gia thành viên, thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN. Dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồngASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng. Các ưu tiên của hội nghị Trong cuộc họp báo ngày ASEAN sẽ xem xét 3 văn kiện quan trọng tại Hội nghị cấp cao lần thứ 48 Lãnh đạo ASEAN sẽ xem xét sửa đổi hiến chương, lần đầu kể từ năm 2007, thúc đẩy hợp tác hàng hải và đưa ra phản ứng chung trước khủng hoảng Trung Đông tại Hội nghị cấp cao lần thứ 48. Ngoài ra, chúng ta đang đi đầu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như y tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động học thuật trong khu vực, như Hội thảo KIT-ASEAN 2025 về trí tuệ nhân tạo (AI) tại ĐH Y Hà Nội, cho thấy ASEAN không còn chỉ là câu chuyện của Chính phủ mà đang mở rộng sang kết nối học thuật, công nghệ và xã hội giữa người dân các nước ASEAN. . Ở chiều ngược lại, việc tham gia ASEAN mang lại những lợi ích chiến lược gì cho Việt Nam? + Thông qua ASEAN, Việt Nam có điều kiện để tham gia sâu hơn vào các cơ chế đa phương toàn cầu, tăng cường kết nối với các đối tác lớn và nâng cao khả năng cân bằng chiến lược. Có thể khái quát ba lợi ích quan trọng: Thứ nhất, không gian hòa bình và ổn định. Đối với Việt Nam, môi trường khu vực an toàn luôn là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và định vị uy tín quốc gia. Thứ hai, mở rộng không gian kinh tế và thu hút nguồn lực. ASEAN giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, mở rộng thị phần xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao và tiếp cận nhanh các xu hướng kinh tế số. Thứ ba, nâng tầm vị thế quốc tế. Dưới mái nhà chung ASEAN, tiếng nói của Việt Nam có sức nặng và độ lan tỏa lớn hơn, từ đó tạo thêm đòn bẩy chiến lược trong quan hệ song phương với các cường quốc. Thực tế, trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với hàng loạt quốc gia lên tầm đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời gia tăng hiện diện tại các cơ chế như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hay BRICS mở rộng. Điều đó khẳng định ASEAN thực sự là “bệ phóng chiến lược” giúp Việt Nam triển khai xuất sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trên bản đồ địa chính trị thế giới.• càng 7-5, phó trợ lý ngoại trưởng Philippines kiêm người phát ngôn ASEAN 2026 Dominic Xavier Imperial và Thứ trưởng Công Thương Philippines Allan Gepty đã trình bày các ưu tiên của hội nghị, theo hãng thông tấn Philippines PIA. Trong trụ cột chính trị - an ninh, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét ba văn kiện để thông qua. Văn kiện đầu tiên là nghị định thư sửa đổi Hiến chương ASEAN, đánh dấu lần sửa đổi đầu tiên kể từ khi văn kiện này được ký năm 2007, liên quan việc Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào khối khu vực. Văn kiện thứ hai là tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, bao gồm đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines và đưa Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN trở thành một cơ chế ngành chính thức. Văn kiện thứ ba là tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về phản ứng trước khủng hoảng Trung Đông, dựa trên kết quả của hai cuộc họp ngoại trưởng ASEAN do Philippines triệu tập vào tháng 3 và tháng 4. Ông Imperial cho biết ba chủ đề ưu tiên của hội nghị gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn, bảo vệ công dân ASEAN phản ánh tác động trực tiếp của cuộc xung đột Trung Đông đối với khu vực. Về kinh tế, ông Gepty cho biết Philippines đang tận dụng vai trò Chủ tịch ASEAN để thúc đẩy một loạt sáng kiến mang tính định hướng tương lai, nhằm xử lý cả cuộc khủng hoảng trước mắt lẫn những điểm yếu mang tính cấu trúc của khu vực trong dài hạn. Một trong những ưu tiên then chốt là triển khai Biên bản ghi nhớ về lưới điện ASEAN, thiết lập khuôn khổ pháp lý, kỹ thuật và chính sách cho hoạt động mua bán điện xuyên biên giới thông qua hệ thống cáp điện ngầm dưới biển. Chuyên gia nói gì? TheoôngGrahamOng-Webb, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), các chính phủ ASEAN được kỳ vọng sẽ triển khai những biện pháp trong khả năng của mình nhằm kiểm soát tác động đối với các nước thành viên và giảm thiểu ảnh hưởng tới đời sống thường nhật, theo kênh Channel News Asia. Ông Ong-Webb cho rằng các nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ thúc đẩy khả năng tự chủ cao hơn và tăng cường liên kết nội khối. “Điều đó có nghĩa là các nước Đông Nam Á có thể dựa vào nhau nhiều hơn đối với các nguồn cung mà khu vực này phụ thuộc” - ông nói thêm. Giới chuyên gia cũng cho rằng khả năng chống chịu lâu dài của ASEAN sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác nội khối sâu rộng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Bà Susannah Patton, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện nghiên cứu Lowy (Úc), kỳ vọng ASEAN sẽ đưa ra một tuyên bố thể hiện tinh thần đoàn kết trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức hiện nay. “Việc hiện thực hóa tầm nhìn lưới điện ASEAN sẽ tạo ra khác biệt, bởi các cơ chế thương mại điện xuyên biên giới áp dụng cho nhiều quốc gia sẽ giúp tăng khả năng chống chịu, đồng thời củng cố năng lực đàm phán tập thể của ASEAN với tư cách một khối” - bà Patton cho biết. Ngoài ra, ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ tận dụng các quan hệ đối tác bên ngoài, trong đó có Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và tăng cường quan hệ chiến lược.• Giới chuyên gia cho rằng khả năng chống chịu lâu dài của ASEAN sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác nội khối sâu rộng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thư ký ASEAN tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 7-5, trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: ASEAN Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Phillippines và Quốc vương Brunei Trưa 7-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Philippines có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng TP Lapu- Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban Tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Tiêu điểm Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại sân bay quốc tế Mactan, Cebu, Philippines. Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Sáu 8-5-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tin vắn • Tìm người thân bé sơ sinh bị bỏ rơi. Ngày 7-5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan phát thông báo tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó cùng ngày, ông Nguyễn Sỹ Thạc (ngụ phường An Phú) đi tập thể dục quanh khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp thì phát hiện một bé gái được đặt trong giỏ bằng tre. P.HẢI • Người dân giao nộp con trăn đất quý hiếm. Ngày 7-5, Công an phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ninh Hải - Thuận Bắc tiếp nhận một con trăn đất thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do ông Trần Văn Triêm (phường Bảo An) giao nộp, sau khi phát hiện con trăn tại vườn nhà. X.HOÁT UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 700 ngày 20-4 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026-2031. Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của UBND TP để cụ thể hóa thành kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hằng năm cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý, phù hợp với định hướng chung của Trung ương, TP và nhu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình. Khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu của vị trí việc làm để xác định nhu cầu, xây dựng và ban hành kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2026-2031, báo cáo kết quả rà soát về Sở Nội vụ trước ngày 15-5. L.THOA Ngày 7-5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo TP. Quán triệt kế hoạch triển khai thi hành luật, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Theo ông Thắng, ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu quá trình triển khai phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. TRỌNG PHÚ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: QUỐC HỘI Chủ tịch Quốc hội: Tập trung làm rõ những quy định đang cản trở phát triển TP.HCM rà soát, đánh giá năng lực cán bộ cấp xã trước ngày 15-5 Hà Nội triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 Thường trực Ban Bí thư: Lấy phòng ngừa là chính trong công tác PCCC Ngày 7-5-2026, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC (Chỉ thị 47). Đồng thời triển khai Chỉ thị 02-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CHCN trong tình hình mới (Chỉ thị 02). Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác PCCC&CNCH là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ông đề nghị tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nhằm bảo vệ tính mạng, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm. Củng cố lực lượng tại chỗ, nâng cao năng lực ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước theo hướng “tiền kiểm bảo đảm, hậu kiểm thường xuyên”, xử lý nghiêm các vi phạm. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thật sự tinh nhuệ, hiện đại. Sau hội nghị, các Tỉnh ủy, Thành ủy cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc thù địa phương để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 02. PV Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành lập thêm 2 Đảng bộ trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về việc thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường ĐH, CĐ TP.HCM trực thuộc Đảng bộ TP.HCM. Cả hai đều là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng. Cụ thể, Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức Đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Đảng bộ các trường ĐH, CĐ TP.HCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức Đảng ĐH, trường ĐH, trường CĐ trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức Đảng ĐH Quốc gia TP.HCM là tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy. T.TUYỀN Bộ Xây dựng bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Thổ Chu (An Giang) được bổ sung vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Theo quy hoạch, sân bay Thổ Chu có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm trong giai đoạn đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm. Việc bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối cho vùng biển tây nam, phục vụ quốc phòng - an ninh, cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế, du lịch. V.LONG Giá xăng tăng, dầu diesel giảm Ngày 7-5, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, mức giá mới còn 27.494 đồng/lít. Xăng E5 có mức giá mới là 23.790 đồng/lít, xăng A95 là 24.354 đồng/lít, dầu mazut là 21.172 đồng/kg. Kỳ điều hành tuần trước, giá của xăng E5 là 22.626 đồng/lít, giá xăng A95 là 23.751 đồng/lít, giá dầu mazut là 20.027 đồng/kg và giá dầu diesel là 28.172 đồng/lít. A.HIỀN Ngày 7-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Thường trực Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cuộc tổng rà soát có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, phục vụ việc hoàn thiện căn cơ, đồng bộ cấu trúc hệ thống pháp luật. “Tổng rà soát hệ thống VBQPPL lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc “tổng kiểm kê thể chế”, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế, vốn đang là nút thắt của nút thắt trong phát triển” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Về quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, Chủ tịch QH yêu cầu việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, tập trung làm rõ những quy định đang cản trở phát triển, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp. Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường lắng nghe thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt từ các đối tượng chịu tác động trực tiếp, coi đây là thước đo khách quan nhất để đánh giá chất lượng pháp luật... PHẠM QUANG (Theo Quochoi.vn) Hôm nay, TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học về Luật Đô thị đặc biệt Hôm nay (8-5), tại trụ sở UBND TP.HCM sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TP.HCM”, do Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ nhu cầu cũng như tính cấp thiết của việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM; luận giải những cơ sở khoa học, chỉ ra những cơ hội và thách thức khi soạn thảo, ban hành và thực thi Luật Đô thị đặc biệt. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các nội dung như chế độ phân định thẩm quyền cho chính quyền TP trong Luật Đô thị đặc biệt; mô hình tổ chức chính quyền TP.HCM trong dự thảo luật này; phân tích những thách thức về chính trị, kinh tế, xã hội, cơ chế ban hành Luật Đô thị đặc biệt… Từ đó, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu dân cử, các chuyên gia, nhà khoa học nhằm xây dựng khung pháp lý, đề xuất những nội dung cơ bản, cốt lõi của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, đóng góp tích cực vào quá trình hình thành nên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho việc xây dựng luật. THANH TUYỀN

5 Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa XHCN dân chủ Sri Lanka vào ngày 7 và 8-5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một dấu mốc nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên tầm cao mới. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm góp phần tạo xung lực và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn. Chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bên cạnh đó, chuyến thăm góp phần định hình khuôn khổ hợp tác hai nước cho giai đoạn tiếp theo. Việc thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka sẽ giúp khai thác tiềm năng của thị trường này nói riêng và Nam Á nói chung, mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế, gia tăng xuất khẩu và đầu tư của Việt Nam, củng cố chuỗi cung ứng trong một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Chuyến thăm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử hơn nửa thế kỷ qua. Trước đó, ngày 7-5, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại TP Mumbai (bang Maharashtra). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp Thủ hiến bang Maharashtra của Ấn Độ. PHẠM QUANG (Theo TTXVN) Thời sự - Thứ Sáu 8-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại trụ sở Trung ương Đảng vào ngày 4-5-2025. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Dấu mốc đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên tầm cao mới TP.HCM: Hồ điều tiết chống ngập chợ Thủ Đức dự kiến hoàn thành năm 2028 Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án xây dựng hồ điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây đã được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. LÊ THOA Ngày 7-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Triển khai một số dự án giảm ngập Tại buổi họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về công tác chống ngập tại khu vực chợ Thủ Đức. Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, lượng mưa lớn, thủy triều và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng ngập nước thường xuyên tại khu vực TP Thủ Đức cũ. Ngoài ra, địa hình thấp và lòng chảo gây ngập cục bộ khi mưa lớn, nhất là khu vực chợ Thủ Đức. Để giảm ngập tại khu vực này, ông Dũng cho biết có một số dự án đang được triển khai như: Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 1 của dự án vệ sinh môi trường TP - giai đoạn 2; nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang (đã hoàn thành). Các dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng, dự kiến hoàn thành tháng 12-2026. Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường điều tiết khu trung tâm thể dục Linh Tây đã được UBND TP giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thực hiện. Dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2028. Đề xuất quy hoạch khu phố cho bán hàng rong Tại buổi họp báo, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cho biết Công an TP đã triển khai thí điểm mô hình công an cấp xã đảm bảo về trật tự đô thị tại năm đơn vị gồm: Phường Cầu Ông Lãnh, Bình Dương, Vũng Tàu, xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. Kể từ khi ra quân, lực lượng Công an TP luôn duy trì hằng ngày công tác phối hợp tuyên truyền, tuần tra và xử lý vi phạm. Trung tá Thiện thông tin Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn công an cấp xã. Đồng thời, các tổ ghi nhận hình ảnh sẽ chuyển dữ liệu vi phạm để yêu cầu công an địa phương phối hợp giải quyết. Đại diện PC06 nhận định tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến bước đầu tích cực. Theo Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP.HCM cũng tham gia tham mưu cho UBND TP đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết sinh kế cho người mưu sinh trên vỉa hè. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư), dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026. Tiếp đó, TP.HCM cũng đề xuất triển khai các dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây; cải tạo rạch Thủ Đức (từ cầu Ngang đến sông Sài Gòn) nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập nước. Riêng dự án xây dựng hồ Hơn 4 triệu hồ sơ hành chính được giải quyết trước hạn Tại buổi họp báo, ông Trần Quang Thái, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, đã thông tin về một số kết quả trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn TP.HCM sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, điểm thay đổi quan trọng nhất là TP đã từng bước chuyển từ phương thức xử lý hành chính truyền thống sang mô hình vận hành trên môi trường số. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được triển khai thống nhất toàn TP, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, qua đó hình thành nền tảng số hóa đồng bộ trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ. Đặc biệt, TP.HCM đã hoàn thành việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính đối với 100% thủ tục đủ điều kiện, giúp người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, không còn bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn tiếp nhận. Ông Trần Quang Thái cho biết hiệu quả chuyển đổi số thể hiện rất rõ qua cơ cấu hồ sơ tiếp nhận. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt hơn 4,28 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 3,26 triệu hồ sơ, tương đương khoảng 76%. Theo ông, trong hơn 4,12 triệu hồ sơ đã giải quyết, có trên 4,04 triệu hồ sơ được xử lý trước hạn; số hồ sơ quá hạn chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp. Thời gian tới, Công an TP phối hợp các sở, ngành rà soát tuyến phố có vỉa hè rộng trên 3 m để thực hiện thí điểm mô hình kinh tế đêm, phố ẩm thực được quy hoạch rõ ràng. Cụ thể là tách bạch phần lòng đường, vỉa hè và lối dành cho người đi bộ; quy định chuẩn quầy xe bán hàng; bảo đảm an toàn phòng cháy và vệ sinh môi trường. “Việc này không chỉ giúp người dân có không gian mưu sinh hợp pháp mà còn giữ được mỹ quan, thúc đẩy du lịch phát triển” - ông nói. Ông khẳng định việc xử phạt luôn là biện pháp cuối cùng sau khi đã đối thoại trực tiếp để người dân hiểu quy định và ký cam kết khắc phục. Lãnh đạo PC06 nhấn mạnh mục tiêu là giúp người dân điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp pháp luật để ổn định sinh kế dài lâu. Chỉ khi nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng mới áp dụng biện pháp mạnh để bảo đảm kỷ cương.• Công an TP phối hợp với các sở, ngành rà soát tuyến phố có vỉa hè rộng trên 3 m để thực hiện thí điểm mô hình kinh tế đêm, phố ẩm thực được quy hoạch rõ ràng.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 8-5-2026 Việc ghi nhận giá chuyển nhượng thấp trong hợp đồng công chứng được sử dụng làm căn cứ kê khai thuế đã dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, gây thất thu ngân sách nhà nước. Thực tiễn xét xử cho thấy khi phát sinh tranh chấp, các bên thường xuất trình các tài liệu như giấy nhận tiền, thỏa thuận riêng, chứng từ chuyển khoản... hoặc thừa nhận trước tòa án về giá trị giao dịch thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng. Điều này làm phát sinh sự không thống nhất giữa dữ liệu kê khai thuế và sự thật khách quan được xác định trong quá trình tố tụng. Điển hình là vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giữa ông LVT và ông NTN, có nội dung: Ông T và vợ là bà PTBM chuyển nhượng cho ông N thửa đất số 199, tờ bản đồ số 01 tại phường Chánh Nghĩa, tỉnh Bình Dương cũ. Hợp đồng công chứng thể hiện giá chuyển nhượng là 3,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua lời khai và chứng cứ, xác định giá thực tế là 14,5 tỉ đồng, chênh lệch 11 tỉ đồng. Vụ án thứ hai là vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản, hợp đồng mua và đòi tài sản, giữa ông HMT và bà LTTG, bà LTC có nội dung: Ông NVĐ và bà HNT chuyển nhượng cho ông HMT và bà LTTG nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM. Hợp đồng ghi nhận giá 200 triệu đồng nhưng qua chứng cứ xác định giá thực tế là 3,4 tỉ đồng, chênh lệch 3,2 tỉ đồng. Vụ án thứ ba là vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà TTT và bà TTG có nội dung: Bà G và chồng chuyển nhượng cho bà HTNH các thửa đất tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM. Hợp đồng ghi nhận giá 410 triệu đồng nhưng thực tế giao dịch là 1,8 tỉ đồng, chênh lệch 1,39 tỉ đồng. Vụ án thứ tư là vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông LVH, bà HTMT và ông NTT, ông LTH, bà LTPT có nội dung: Các bị đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người. Hợp đồng ghi nhận giá 20 triệu đồng nhưng thực tế giao dịch là 1,07 tỉ đồng, chênh lệch 1,05 tỉ đồng. VKSND TP.HCM cho biết sự chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng và giá trong hợp đồng thể hiện rõ dấu hiệu các bên cố ý kê khai không đúng giá trị giao dịch nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý thuế Từ thực tiễn nêu trên, VKSND TP.HCM nhận thấy tình trạng kê khai giá chuyển nhượng không đúng thực tế là phổ biến, diễn ra ở nhiều địa bàn trên TP.HCM và có tính chất lặp lại trong nhiều vụ án. Hành vi này thể hiện ý thức không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế của một bộ phận người dân, đồng thời tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Trong khi đó, nguồn thông tin từ các bản án, quyết định của tòa án - nơi làm rõ giá trị giao dịch thực tế chưa được khai thác hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Công tác kiểm tra, đối chiếu giữa giá kê khai và giá thị trường trong một số SONG MAI Vừa qua, VKSND TP.HCM đã có văn bản gửi Thuế TP.HCM về việc kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở. Theo VKSND TP.HCM, qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND TP.HCM nhận thấy trong thời gian từ năm 2024 đến nay, TAND TP.HCM đã thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, chiếm tỉ lệ cao, khoảng 32% tổng số vụ án dân sự thụ lý, giải quyết. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Nhiều vụ án có dấu hiệu kê khai giá giao dịch không trung thực Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, VKSND TP.HCM nhận thấy có khoảng 27% số vụ án thuộc nhóm này có dấu hiệu các bên kê khai giá chuyển nhượng trong hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch thực tế. Mức chênh lệch phổ biến 2-5 lần, thậm chí có trường hợp cao hơn. Người dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Ảnh minh họa: N.HIỀN trường hợp còn hạn chế, chưa phát hiện kịp thời các hành vi kê khai không trung thực. Hệ quả là làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường bất động sản và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. Để phòng ngừa vi phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn TP, VKSND TP.HCM kiến nghị Thuế TP.HCM: Thứ nhất, tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề đối với các hồ sơ kê khai thuế liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở có dấu hiệu kê khai giá thấp bất thường. Thứ hai, tăng cường phối hợp liên ngành với TAND, cơ quan công chứng và cơ quan đăng ký đất đai trong việc trao đổi, khai thác thông tin về giá giao dịch thực tế. Thứ ba, khai thác dữ liệu từ các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế và thực hiện truy thu thuế theo quy định đối với các trường hợp kê khai không đúng thực tế. Thứ tư, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giá giao dịch bất động sản làm căn cứ tham chiếu trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai thuế. Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ thuế, đồng thời cảnh báo rõ hậu quả pháp lý đối với hành vi kê khai không trung thực.• Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế VKSND TP.HCM đề nghị Thuế TP.HCM quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung kiến nghị nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. phapluat@phapluattp.vn Mới đây, TAND khu vực 8 - TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và phiên họp để xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội, với 18 bị can bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Trong số 18 bị can, có nhiều người chưa đủ 18 tuổi, vẫn còn đang đi học nên được xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên. Cáo trạng của VKSND khu vực 8 - TP.HCM xác định do cùng có quan hệ tình cảm với với một bạn gái tên V nên NMP và BLAK nảy sinh mâu thuẫn và hẹn gặp nhau để nói chuyện. Trước khi gặp nhau, cả P và K gọi thêm bạn của mình tham gia và chia thành hai nhóm, khi đi mang theo rựa, dao tự chế và bom xăng. Đến khoảng 18 giờ ngày 2-42025, hai nhóm mang theo hung khí và di chuyển trên nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực thuộc ấp 23, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũ, hai nhóm gặp nhau. Tại đây, P liền ném bom xăng về phía nhóm của K gây cháy, rồi cả nhóm quay xe bỏ chạy thì bị nhóm của K truy đuổi. Trong quá trình rượt đuổi, một người trong nhóm của P bị chém thương tích. Tại phiên tòa, TS Huỳnh Tấn Đạt, trợ giúp viên pháp lý (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) bào chữa cho ba bị can là những người chưa thành niên phạm tội, đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Ông Đạt cho biết cả ba em thời điểm phạm tội còn rất trẻ, chỉ mới qua 16 tuổi. Đây là độ tuổi chưa hoàn thiện về tâm sinh lý nên nhận thức về tính chất, mức độ hành vi phạm tội không thể như người trưởng thành. Cả ba bị can chỉ vì một phút bồng bột, nghe theo lời bạn bè tham gia giúp bạn mà trở nên nóng nảy, muốn thể hiện bản thân, suy nghĩ nông cạn mà vướng vào lao lý. Theo ông Đạt, mục đích của hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn có tác dụng giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Trong vụ án này, các bị can rất mong muốn được tiếp tục đến trường lớp, gặp bạn bè, học nghề, để có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, trở thành công dân có ích cho xã hội. Từ đó, ông Đạt đề nghị HĐXX xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với ba bị can này. Căn cứ vào tài liệu hồ sơ có trong vụ án, nhân thân của các bị can/bị cáo và tính chất mức độ, hành vi phạm tội, HĐXX đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bốn bị can (ba bị can do ông Đạt bào chữa và một bị can khác) là giáo dục tại xã, phường 1 năm; đồng thời cấm tiếp xúc người có nguy cơ dẫn đến người chưa thành niên phạm tội mới 1 năm, hạn chế khung giờ đi lại từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trong vòng 6 tháng. Một số bị cáo khác đã đủ 18 tuổi, HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng tù (trong đó cho hai bị cáo được hưởng án treo) về tội gây rối trật tự công cộng. HỮU ĐĂNG Kiến nghị của VKSND TP.HCM để nâng cao hiệu quả quản lý thuế Từ thực tế các bên kê khai giá chuyển nhượng trong hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch thực tế, VKSND TP.HCM đã có kiến nghị gửi Thuế TP.HCM để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. VỤ GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG Ở TP.HCM: Tòa tuyên 4 thiếu niên hạn chế đi lại trong vòng 6 tháng

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==