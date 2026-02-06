Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện trang 2 trang 4+5 SỐ 095 (7666) - Thứ Bảy 9-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 9-5-2026 thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào Không liên kết. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp... Sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung. Phát biểu tại đây, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ông khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka - đối tác hữu nghị truyền thống tại Nam Á. Chuyến thăm góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống và nâng tầm hơn nữa hợp tác song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đây cũng là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác trong những năm qua, đồng thời xác định các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên vừa có cuộc Sáng 8-5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Colombo (Sri Lanka), ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm. Quan hệ hai nước vượt qua quan hệ thông thường Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Tổng thống chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm tuyệt đối bầu vào cương vị mới. Nhấn mạnh quan hệ hai nước có truyền thống lâu đời, sâu sắc, vượt qua quan hệ thông thường, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cho biết lãnh đạo, nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào; đồng thời bày tỏ khâm phục Việt Nam, một hình mẫu phát triển ở khu vực và trên thế giới; ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Xúc động và chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chân thành từ trái tim của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, Nhà nước và nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp và mến khách. Trong bầu không khí cởi mở, chân Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện hội đàm rất thành công; đánh giá cao tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau mà hai nước đã xây dựng qua hơn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chia sẻ tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất trong bối cảnh then chốt hiện nay, Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng để đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Hai bên thống nhất tập trung làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân cũng như duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học - công nghệ theo hướng thực chất, cùng có lợi; triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD; hướng đến một thỏa thuận về thương mại, đầu tư song phương giữa hai nước trong tương lai…• Trưa 8-5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka. Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam. Vui mừng thông báo với Quốc hội và nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trên nền tảng tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne bày tỏ vinh hạnh và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu, thể hiện quan hệ truyền thống sâu sắc giữa Việt Nam và Sri Lanka; mong muốn hai bên tiếp tục có những sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka khẳng định lòng tin vào tương lai của quan hệ giữa hai nước; nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka là một biểu tượng mạnh mẽ của tình bạn, đoàn kết và khát vọng vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD; hướng đến một thỏa thuận về thương mại, đầu tư song phương giữa hai nước trong tương lai. Việt Nam và Sri Lanka nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác toàn diện, cam kết tiếp tục củng cố hợp tác hữu nghị và xác lập tin cậy chính trị ở mức cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. Ảnh: TTXVN VIẾT THỊNH Tiêu điểm Cùng ngày 8-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện cộng đồng Colombo (Thủ đô Colombo). Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện cộng đồng Colombo; nghe lãnh đạo thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 9-5-2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. MINH TRÚC - VIẾT THỊNH Ngày 8-5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường năng lực nội tại Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Thủ tướng nhấn mạnh trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là “có bị ảnh hưởng hay không?” mà là ASEAN sẽ “ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao?”. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất lớn. Trước hết, Thủ tướng cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất Kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN; đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến. Nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân. Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực được các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận, nhất trí ra Tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông; thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực và chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động, thực thi cao. Trước đó, tại phiên họp, các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá về các tác động tiêu cực của những biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, nhất là xung đột ở Trung Đông, đối với hòa bình, ổn định, chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đe dọa tính mạng dân thường. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn tại Hội nghị cấp cao ASEAN nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Theo đó, cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và sớm hoàn tất Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN (DEFA). Cuối cùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp, cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả. ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam Các đề xuất của Việt Nam Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ và ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung” với ba trọng tâm lớn. Việt Nam - Lào - Campuchia tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng Sáng 8-5, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Trong không khí thân tình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết với Campuchia và Lào. Thủ tướng nhấn mạnh trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ, hợp tác chặt chẽ để biến “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và “gần gũi địa lý” thành “lợi thế gắn kết chiến lược”. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận trọng trách mới, hai Thủ tướng Campuchia và Lào cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả của Việt Nam thời gian qua. Hai lãnh đạo khẳng định sẽ hợp tác thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất hơn. Ba Thủ tướng vui mừng khi quan hệ ba nước tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng (6-2-2026) đã tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện. Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Thương mại và đầu tư được duy trì ổn định, nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả. Trong bối cảnh kinh tế khu vực chịu tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, ba Thủ tướng nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương và ba bên. Các bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chia sẻ thông tin đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, ba nước nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông và mở thêm đường bay thẳng giữa các TP lớn. Việc kết nối năng lượng, logistics, thương mại qua biên giới và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược cũng sẽ được đẩy mạnh. Ba nước tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch… Ba nước khẳng định quyết tâm ưu tiên vun đắp quan hệ vì lợi ích nhân dân, vì hòa bình và ổn định tại khu vực. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Đó là hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực; lấy kết nối kinh tế, số hóa, phát triển bao trùm và bền vững làm động lực phát triển hành lang thịnh vượng và lấy người dân ASEAN là trọng tâm cho phát triển cộng đồng. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN.• Tiêu điểm Tăng cường phối hợp, lắng nghe và hành động hiệu quả hơn Phátbiểukhaimạc,Tổngthống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026, nhấn mạnh khu vực đang đứng trước “thời điểm mang tính quyết định” khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân trong khu vực. Tổng thống Philippines khẳng định ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Theo ông, những khó khăn hiện nay không làm chia rẽ ASEAN mà trở thành động lực để các nước thành viên tăng cường phối hợp, lắng nghe và hành động hiệu quả hơn. Đồng thời, đưa ra các giải pháp chung nhằm ứng phó thách thức về an ninh, kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời duy trì tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN bất chấp những biến động toàn cầu. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (phải) tại cuộc gặp sáng 8-5. Ảnh: VGP Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Ảnh: VGP Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là một trong hai cuộc họp định kỳ hằng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026. Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 9-5-2026 Hôm qua (8-5), Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TP.HCM”. Tại hội thảo, các ý kiến nêu ra đều tập trung vào đề xuất cụ thể về phân cấp, phân quyền thực chất cho chính quyền đô thị đặc biệt. Đáng chú ý, theo các chuyên gia, với một đô thị đặc biệt như TP.HCM thì cần được trao quyền tự chủ về tài chính, quy hoạch và tổ chức bộ máy... để TP chủ động phát triển, thay vì phụ thuộc cơ chế “xin-cho”. Luật phải giải quyết tất cả vấn đề bằng cơ chế Nêu ý kiến, TS Nguyễn Thị Thiện Trí, ĐH Luật TP.HCM, cho rằng Luật Đô thị đặc biệt phải là luật gọn nhẹ và đặc biệt phải là luật cơ chế. Theo đó, tất cả vấn đề tại đô thị đặc biệt sẽ được giải quyết nhưng không phải thông qua các quy định cụ thể mà bằng các cơ chế. Về nguyên tắc phân định thẩm quyền, TS Trí cho rằng luật cần kết hợp mô hình phân quyền từ trên xuống và từ dưới lên. Luật cần xác định rõ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Trung ương, còn lại thì trao quyền chủ động cho TP. “Những gì không thuộc các lĩnh vực then chốt như tài khóa vĩ mô, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, quyền con người, vấn đề tố tụng, hoặc đất đai thì nên giao địa phương quyết định” - TS Trí nói. Đáng chú ý, TS Trí đề xuất chỉ áp dụng mô hình phân quyền trực tiếp từ Quốc hội, thay vì thông qua mô hình phân cấp từ Chính phủ, bộ ngành, nhằm giải quyết triệt để các điểm nghẽn, rào cản thể chế, đồng thời không lo ngại xuất hiện những tình huống mới mà địa phương phải xin thêm… Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, cho rằng để phường, xã tại một đô thị đặc biệt như TP.HCM phát triển đột phá thì cần thiết phải có các cơ chế nhằm tạo chủ động và các mô hình mới cần được luật hóa trong Luật Đô thị đặc biệt. Ông Quyết đề xuất TP cần được trao quyền chủ động quy định về tổ chức bộ máy và biên chế đối với cấp phường, xã, dựa trên khung quy định của Trung ương. Hiện nay, Trung ương quy định TP.HCM đặc thù số lượng cơ quan cấp phòng hoặc đối với phường, xã là từ bốn đến bảy phòng. TP.HCM sẽ căn cứ vào đặc thù của từng địa phương để quyết định phường, xã nào được bố trí bốn, năm hoặc sáu phòng. Tương tự đối với số lượng công chức, ông Quyết đề nghị Trung ương chỉ cần quy định mức bình quân số công chức cho TP cao hơn các địa phương khác. Dựa trên mức đó, TP.HCM được quyền chủ động quy định số lượng biên chế công chức của từng phường, xã… “Việc giao quyền phải thực chất, phân cấp triệt để và gắn liền với việc phân định trách Các chuyên gia đề xuất TP.HCM cần được trao quyền về tài chính, quy hoạch và tổ chức bộ máy… khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: THUẬN VĂN nhiệm rõ ràng theo đúng phương châm địa phương biết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm” - ông Quyết nói. Ông Quyết đề xuất phân cấp mạnh mẽ các lĩnh vực như đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật, quản lý ngân sách, quy hoạch đô thị, xây dựng môi trường, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, quản lý dân cư và các dịch vụ công. Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức còn đề xuất bổ sung quy định thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong Luật Đô thị đặc biệt, tương tự Luật Thủ đô. Việc này nhằm cụ thể hóa vai trò, vị trí trung tâm kinh tế - tài chính của TP.HCM, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc hình thành các khu vực đô thị chức năng và động lực phát triển mới cho TP theo quy hoạch tổng thể đang được xây dựng... Ông dẫn chứng những khu vực đủ điều kiện thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt như khu vực Bình Dương cũ, phường Sài Gòn, An Khánh, TP Thủ Đức cũ hay cảng Cái Mép… Trao quyền đi kèm với thiết kế “vùng an toàn trách nhiệm” Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải thiếu vốn hay động lực mà là thiếu cơ chế để quyết định nhanh, thời gian cụ thể và ai chịu trách nhiệm khi chậm trễ. Từ đó, ông đề xuất Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM cần giải quyết ba vấn đề cốt lõi. Cụ thể, TP cần chuyển mạnh từ quản lý thủ tục sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả; trao quyền đi kèm với thiết kế “vùng an toàn trách nhiệm” và bảo vệ cán bộ làm đúng quy trình, minh bạch, không vụ lợi và vì lợi ích chung. “Điểm mạnh của một siêu đô thị không nằm ở ưu đãi nhiều hơn mà ở thiết chế điều phối đủ mạnh để ra quyết định nhanh và thống nhất. Vì vậy, tôi đề xuất luật cần cho phép hình thành cơ chế điều phối phát triển siêu đô thị TP.HCM, với thẩm quyền thực chất đối với các dự án liên vùng chiến lược với Tây Ninh hay Đồng Nai” - ông Kỳ nêu và nhấn mạnh TP cần được quản trị như một siêu đô thị vùng, không còn là một địa phương riêng lẻ. Theo ông Lê Minh Đức, Phó ban Pháp chế HĐND TP.HCM, TP hiện chưa có đủ quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và biên chế, trong khi quy mô vận hành đã ở mức siêu đô thị. Từ đó, Ban Pháp chế đề xuất sáu nhóm phân quyền trọng tâm gồm tổ chức bộ máy, chính sách nhân tài, tài chính - đầu tư, quy hoạch - đất đai, khoa học công nghệ và quyền lập quy. TP.HCM cần được chủ động điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất, triển khai các mô hình PPP trong lĩnh vực mới, xây dựng cơ chế bồi thường - tái định cư đặc thù và thử nghiệm các công nghệ, mô hình kinh doanh mới. PGS-TS Huỳnh Văn Thới, Học viện Hành chính và Quản trị công, nhấn mạnh phải thiết kế phân quyền thực chất trong Luật Đô thị đặc biệt. “Một đạo luật hướng tới phân quyền thực chất trước hết phải giải quyết bài toán minh định thẩm quyền” - PGS-TS Thới nói và cho rằng điều này cần đi theo hướng rõ ràng, tránh tình trạng chia sẻ trách nhiệm nhưng không xác định chủ thể quyết định. Theo ông, trong các lĩnh vực trọng yếu như quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, phát triển hạ tầng hay điều hành tài chính địa phương, TP cần được trao quyền quyết định với phạm vi xác định cụ thể. Khi thẩm quyền đã được xác lập, quyền quyết định cuối cùng phải thuộc về chủ thể được giao quyền, thay vì bị phân tán qua nhiều tầng nấc trung gian. PGS-TS Thới cho rằng việc quản lý truyền thống đặt nặng tiền kiểm, với nhiều khâu phê duyệt trước khi quyết định được ban hành. Cách làm này có thể phù hợp trong môi trường ổn định nhưng lại bộc lộ hạn chế khi áp dụng vào quản trị đô thị hiện đại, nơi mà thời gian và tính linh hoạt đóng vai trò quyết định. Do đó, việc chuyển dần sang cơ chế hậu kiểm, kết hợp với thanh tra, kiểm toán và giám sát xã hội, cần được xem là một định hướng quan trọng. Khi trọng tâm kiểm soát chuyển sang giai đoạn sau, chính quyền địa phương có điều kiện phát huy tính chủ động, trong khi hệ thống vẫn duy trì được khả năng kiểm soát cần thiết. Bên cạnh đó, thiết kế cơ chế phân quyền nếu không đi kèm với quy định rõ ràng về nguyên tắc áp dụng và xử lý xung đột pháp luật sẽ dẫn đến khó khăn trong thực tiễn…• Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: phân quyền 6 lĩnh vực lớn Để siêu đô thị TP.HCM phát triển xứng tầm, các chuyên gia khẳng định TP cần được trao quyền thực chất, nhất là về tài chính, quy hoạch và tổ chức bộ máy… THANH TUYỀN - LÊ THOA Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận Luật Đô thị đặc biệt có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển TP.HCM trong bối cảnh hiện nay. Ban Thường vụ Thành ủy đã lập tổ biên tập, lập ban chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 31 và Luật Đô thị đặc biệt để sớm báo cáo các cơ quan trung ương. TP.HCM tập trung xây dựng Luật Đô thị đặc biệt với áp lực lớn và TP nhận thức được sứ mệnh của mình, nỗ lực tối đa, phối hợp cao nhất với các cơ quan có liên quan để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn tới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM cần điều kiện phù hợp hơn để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và giữ vững vai trò dẫn dắt đầu tàu của TP. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà TP phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. “Luật Đô thị đặc biệt sẽ xác định rất nhiều yêu cầu, điều kiện để TP tạo lập khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội, xác định rõ mô hình phát triển TP trong vai trò là siêu đô thị, là đơn vị dẫn dắt, đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội; tăng phân cấp, phân quyền từ chính quyền cấp TP đến cơ sở. Từ đó khơi thông, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, thẩm quyền” - ông Cường chia sẻ. “Tôi đề xuất áp dụng mô hình phân quyền trực tiếp từ Quốc hội, thay vì mô hình phân cấp từ Chính phủ, bộ, ngành trong Luật Đô thị đặc biệt, nhằm giải quyết triệt để các rào cản thể chế…” TS Nguyễn Thị Thiện Trí Siêu đô thị TP.HCM cần thêm điều kiện để phát triển

5 Việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM là nhiệm vụ “vừa gấp, vừa khó, vừa áp lực”, đặc biệt trong bối cảnh thời gian chuẩn bị rất ngắn. TP.HCM có nhiều vấn đề đặc thù, việc thiết kế cơ chế riêng cho TP rất phức tạp. TP.HCM cần bám sát kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với tinh thần “cả nước vì TP.HCM, TP.HCM vì cả nước”, từ đó xác định rõ tên gọi và phạm vi điều chỉnh của luật là dành riêng cho TP.HCM. Trung ương đã định hướng sáu nhóm vấn đề trọng tâm cho Luật Đô thị đặc biệt là đột phá về thể chế quản trị và phân quyền; cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đổi mới quy hoạch; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng; tăng cường liên kết vùng và xử lý các điểm nghẽn về giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường... Về quy hoạch, TP.HCM cần tiếp cận theo mô hình quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, thay vì tách rời quy hoạch TP và quy hoạch đô thị như hiện nay. TP cũng cần mở rộng không gian phát triển thông qua liên kết vùng vì diện tích hiện tại chưa đủ dư địa cho một siêu đô thị. Tuy nhiên, luật phải xác định rõ và đảm bảo giới hạn hiến định, không đụng đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền riêng của Trung ương như quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo… Đáng chú ý, trọng tâm lớn nhất của luật phải là phân quyền và trao quyền thực chất cho TP.HCM. Cần trao thêm quyền cho HĐND TP.HCM ban hành văn bản quy phạm pháp luật để chủ động xử lý các vấn đề phát sinh tại địa phương. Dù vậy, việc phân quyền phải đi kèm cơ chế hậu kiểm, giám sát và trách nhiệm giải trình chặt chẽ. Ngoài ra, trong luật cần lưu ý đến liên kết vùng cũng như nghiên cứu mô hình hội đồng vùng nhằm điều phối các dự án liên kết, cho phép các dự án liên vùng được hưởng cơ chế đặc thù của luật; cơ chế thử nghiệm chính sách, sandbox, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực… Khung phân quyền là điều kiện chung nhưng theo tôi muốn tạo chuyển biến nhanh thì phải có những nhiệm vụ cụ thể, triển khai được ngay để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình xây dựng Luật Thủ đô cho thấy cần triển khai song song ba nội dung cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và quy hoạch phát triển dài hạn. thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 9-5-2026 Với quy mô của một đô thị đặc biệt, TP.HCM cần có dư địa phát triển, phát huy tối đa các nội lực, tiềm năng để trở thành đầu tàu, động lực dẫn dắt sự phát triển của cả nước. Với yêu cầu phát triển của TP trong giai đoạn hiện nay, tôi cho rằng khuôn khổ thể chế từ Nghị quyết 98 và sau đó là Nghị quyết 260 vẫn là chưa đủ. Do vậy, Luật Đô thị đặc biệt cần phải xác định được đúng triết lý lập pháp. Nếu Luật Thủ đô được xây dựng cho một thiết chế chính trị - hành chính đặc biệt duy nhất của quốc gia thì Luật Đô thị đặc biệt phải tiếp cận theo tư duy quản trị phát triển. Từ thực tiễn phát triển, tôi đề nghị TP.HCM nghiên cứu nội dung dự thảo tập trung vào tự chủ về tổ chức bộ máy, tự chủ về các vấn đề trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Việc phân quyền này phải gắn liền với năng lực quản lý thực tế, kỷ luật tài khóa, mức độ minh bạch, năng lực dữ liệu số và đặc biệt là khả năng kiểm soát quyền lực. TP.HCM là một siêu đô thị có bề dày phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực trình độ tốt, nguồn lực và tiềm năng lớn. Do đó, mức độ phân quyền và tự chủ chắc chắn sẽ phải khác so với các đô thị phát triển trong thời gian ngắn hơn hoặc bộ máy còn mới mẻ. Về các lĩnh vực ưu tiên phân quyền, TP.HCM cần quan tâm đến nhóm các lĩnh vực đang có nhiều vướng mắc và đang là lợi thế cần tháo gỡ, như quy hoạch phát triển đô thị, quản trị đô thị, quản lý tài chính - ngân sách, các cơ chế về sandbox và đổi mới sáng tạo... Tuy nhiên, các cơ chế đặc biệt này cũng phải bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc gia, nâng cao hiệu quả phát triển chung. Đề xuất Ý kiến Ông NGUYỄN THANH TÚ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Xác định sáu nhóm vấn đề trọng tâm khi xây dựng luật Bà NGUYỄN PHƯƠNG THỦY, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt theo tư duy quản trị phát triển Ngày 8-5, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tham gia rất trách nhiệm, thẳng thắn, đi vào vấn đề cụ thể, sát thực tiễn và các chương trình hành động toàn khóa. Những nội dung được thảo luận, cho ý kiến trực tiếp và thông qua tại hội nghị đều hết sức quan trọng, những việc phải làm ngay, làm kịp thời. Thường trực Ban Bí thư giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến xác đáng, khẩn trương hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế, tạo hành lang pháp lý, quy chế vận hành, nguyên tắc kỷ luật; ban hành các chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay, không chậm trễ. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy khẩn trương lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2 và các nội dung vừa được thông qua tại hội nghị, theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết và chương trình hành động tích hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thực chất, tránh hình thức. Ông cũng nêu rõ các cấp ủy tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, chất lượng thẩm định, phản biện; chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề lớn, xử lý kịp thời các vấn đề mới, phức tạp, phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm thông báo kết luận giám sát đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai nghiêm túc các nội dung kiểm tra đợt 2; tập trung tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm Đảng bộ mới được tiếp nhận (Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chủ động phối hợp, trao đổi trong công tác giữa Đảng ủy và các Đảng bộ trực thuộc; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, bảo đảm hoạt động của đơn vị được vận hành thông suốt, hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với tinh thần đổi mới, tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. NGUYỄN THẢO Chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm chín người Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Long Hải đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm chín người. Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất. Trước đó, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương diễn ra vào sáng cùng ngày cũng đã phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn phó trưởng ban kiêm nhiệm và Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy và một số nội dung quan trọng khác. Thường trực Ban Bí thư: Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề lớn, xử lý kịp thời các vấn đề mới, phức tạp, phát sinh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

6 Thời sự - Thứ Bảy 9-5-2026 lược, doanh nghiệp về việc TP có thể giải quyết nhanh, thậm chí rất nhanh các thủ tục hành chính. Theo ông Dinh, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng và tăng trưởng đạt hai con số. Thành ủy, UBND TP.HCM cũng ban hành kế hoạch, các cơ quan, đơn vị phải bám sát để đạt được chỉ tiêu này. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc TP.HCM đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sinh động; không dừng ở chương trình, kế hoạch mà phải kiến tạo mô hình phát triển. Bên cạnh đó, tập trung khơi thông các nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. “Rõ ràng mục tiêu tăng trưởng hai con số là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. 10 dự án trị giá 520.000 tỉ đồng này đã khởi công rồi nhưng làm sao để giải ngân? Tiền phải được đưa ra xã hội thì mới quay vòng và tạo đà phát triển” - ông Dinh đặt vấn đề. Theo ông, để làm được điều này, công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước. Song song đó việc định giá đất phải đẩy nhanh tiến độ. Ông đề nghị Sở Tài chính phải xây dựng kịch bản về điều hành tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026. Từ nay đến tháng 6-2026, phải đạt thu ngân sách 500.000 tỉ đồng. Đồng thời, phải tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên bằng cách giảm chi thường xuyên xuống dưới 50% và phấn đấu tăng chi đầu tư lên trên 50%. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là chi đầu tư phát triển tiệm cận 70%, tức là chi thường xuyên chỉ còn 30%. Giải ngân đầu tư công phải đạt 100% Về giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh cho biết TP.HCM nhấn mạnh đây là chỉ tiêu đóng góp rất lớn vào tăng trưởng. Năm ngoái, TP.HCM giải ngân được 93,5%. “Tôi đề nghị chúng ta không dùng từ phấn đấu giải ngân 100% nữa mà phải giải ngân cho đạt 100%. Chúng ta không nói phấn đấu hay quyết tâm mà đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rồi” - ông nhấn mạnh. Ông cũng đề nghị rà soát lại việc thành lập các ban quản lý dự án tại phường, xã để sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động. Theo ông, các địa phương vừa được bàn giao danh mục công trình dự án, Vừa qua, trong cuộc họp về đầu tư công, chủ tịch UBND TP.HCM đã kết luận: Trong quý II, chúng ta phải đạt 40% tỉ lệ giải ngân. Nếu xã, phường, chủ đầu tư nào không đạt thì sẽ bị đánh giá. Liên quan đến các dự án khởi công chào mừng 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Dinh cho biết có một số dự án như cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, cầu Bình Tiên, tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương cùng các dự án nhà ở xã hội… Ông giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành lập sơ đồ chi tiết, rà soát xem các thủ tục còn lại cần thực hiện những gì để đảm bảo tiến độ khởi công. Cũng theo ông Dinh, vừa qua TP.HCM đã có báo cáo, đánh giá về Nghị quyết 31 để gửi Bộ Chính trị. Hiện TP đang xây dựng một nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, thay thế Nghị quyết 31. Chiều 8-5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5-2026. Chủ trì hội nghị là ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Các sở, ngành, địa phương làm việc với tốc độ cao Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhìn nhận bốn tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, đáng chú ý, thu ngân sách đạt hơn 40%, thu hút FDI tăng 127%. Trong bốn tháng đầu năm, TP đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng, tức xấp xỉ 20 tỉ USD, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP. “Đây là sự nỗ lực rất lớn và tôi biểu dương giám đốc các sở Xây dựng, Tài chính, QH-KT, NN&MT... Các sở, ngành và các địa phương đã làm việc với “tốc độ tên lửa”, chỉ trong vài tháng mà chúng ta đã khởi công đồng loạt các dự án” - ông Dinh nói, đồng thời cho biết việc này đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến TP.HCM tập trung khơi thông các nguồn lực để đạt tăng trưởng 2 con số Ông đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tập trung hoàn thiện nội dung nghị quyết này, chuẩn bị sẵn sàng các chương trình hành động cũng như kế hoạch thực hiện của UBND TP. Ông cũng giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án Luật Đô thị đặc biệt. Ngoài ra, TP.HCM xác định quý II-2026 là cao điểm về cải cách thủ tục hành chính. Do vậy, cần triển khai hiệu quả, kịp thời tám nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.• Trước đó, theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong bốn tháng đầu năm 2026, kinh tế TP tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 639.349 tỉ đồng, tăng 13,2%, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của thị trường nội địa. Lĩnh vực du lịch phục hồi mạnh, đạt 172.000 tỉ đồng (bằng 52,1% kế hoạch năm), khách quốc tế gần 4,8 triệu lượt, khách nội địa 19,2 triệu lượt. Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định. Xuất khẩu đạt 30,91 tỉ USD (tăng 4,25%), nhập khẩu đạt 33,99 tỉ USD (tăng 8,06%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt kết quả nổi bật, với tổng vốn FDI đạt gần 3,3 tỉ USD, tăng 127,1% so với cùng kỳ; đồng thời nhiều dự án lớn được chấp thuận mới và điều chỉnh tăng vốn, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng dài hạn. Thu ngân sách nhà nước đạt 325.734 tỉ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM. Báo cáo cho biết đến hết tháng 4, giải ngân vốn đạt khoảng 15.564 tỉ đồng, bằng 10,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 8,3%, vốn ngân sách địa phương đạt 10,6%. TP cũng đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có phương án xử lý đối với 838/838 dự án theo Công điện 112 của Chính phủ, đạt 100%, với tổng vốn đầu tư trên 206.000 tỉ đồng và diện tích hơn 17.000 ha. Vừa qua, TP.HCM khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn với tổng vốn đầu tư gần 520.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 20 tỉ USD) như tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP, dự án cải tạo - chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu đô thị ĐH Quốc tế. Song song đó, trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Thu ngân sách hơn 325.000 tỉ đồng Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc TP.HCM đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sinh động. thoisu@phapluattp.vn Trong bốn tháng đầu năm, TP.HCM đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỉ đồng (xấp xỉ 20 tỉ USD). Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin UBND TP.HCM. TP.HCM vừa khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Tiêu điểm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động, chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, cơ chế vận hành, cơ quan giám sát, sản phẩm tài chính và thu hút nhà đầu tư. Đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, phát triển hệ thống logistics, cảng biển, dịch vụ quốc tế và tăng cường liên kết vùng. Bởi đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa sống còn trong việc mở rộng không gian tăng trưởng, tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của TP…

