QUAN HỆ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: HÌNH MẪU ĐỐI TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI SỐ 096 (7667) - Thứ Hai 11-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Nỗi lo từ ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng Khi một chính sách pháp luật được đưa ra, điều người dân quan tâm không chỉ dừng lại ở việc "đúng hay sai", mà còn là "đã hợp lý hay chưa". Đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký vì thế đã gây nhiều băn khoăn. (Xem tiếp trang 7) CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ XI: "Mái nhà chung" đang khoác áo mới

2 Thời sự - Thứ Hai 11-5-2026 thoisu@phapluattp.vn ThSLỤCMINHTUẤN, giảngviên chuyênngànhquanhệquốctế, từng giảng dạy ở ĐH Quốc gia TP.HCM Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7-5 vừa qua không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại giao cấp cao mà đã thực sự trở thành một sự kiện mang tính bước ngoặt, định vị rõ nét trục hợp tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ trên bàn cờ địa chính trị đang tái cấu trúc mạnh mẽ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ sự dịch chuyển cấu trúc trong hợp tác kinh tế Về thương mại, mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỉ USD vào năm 2030 được hiện thực hóa bằng những cam kết tháo gỡ rào cản kỹ thuật cụ thể. Sự kiện “mở cửa” cho sầu riêng Việt Nam và nho Ấn Độ là minh chứng cho tư duy thực chất: Ưu tiên những mặt hàng có lợi thế so sánh cao nhất. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy kết nối các nền tảng thanh toán số qua mã QR là một bước đi mang tính thời đại. Nó không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương và du lịch mà còn đặt nền móng cho một “nền kinh tế không biên giới” giữa hai quốc gia, nơi các rào cản về thủ tục tài chính được tối giản hóa bằng công nghệ. Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE) không chỉ mang tính biểu tượng mà còn mở ra kênh huy động vốn xuyên biên giới. Sự hiện diện của dự án xe điện 2 tỉ USD từ VinFast tại Ấn Độ và hơn 400 dự án của Ấn Độ tại Việt Nam cho thấy dòng vốn chất hơn bao giờ hết. Hai bên đã thống nhất mô hình phát triển tương hỗ, trong đó Ấn Độ đóng vai trò trung tâm thiết kế với nguồn nhân lực có thế mạnh đặc trưng về công nghệ thông tin, Việt Nam trở thành mắt xích sản xuất, đóng gói và kiểm thử (ATP) với hạ tầng các khu công nghệ cao đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Theo Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ, hai nước sẽ thành lập các trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) và đổi một nước cờ chiến lược. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới nhưng thiếu công nghệ chế biến sâu, trong khi Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ về kỹ thuật tinh luyện. Sự kết hợp này tạo ra một “chuỗi cung ứng tin cậy”, giúp cả hai quốc gia tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất chip bán dẫn, pin xe điện và các thiết bị quốc phòng thế hệ mới, giảm thiểu rủi ro từ sự độc quyền cung ứng toàn cầu. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn và năng lượng sạch - những lĩnh vực mà Ấn Độ đang vươn lên thành cường quốc. Ngoài ra, hợp tác trong công nghệ không gian và năng lượng nguyên tử dân sự giữa hai nước cũng đạt được những bước tiến mới. Việc đẩy nhanh hoàn thiện Trạm dò tìm và xử lý dữ liệu ASEAN - Ấn Độ tại Việt Nam cùng cam kết của Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Hình mẫu đối tác cùng phát triển, kiến tạo tương đang chuyển dịch từ thương mại thuần túy sang liên kết chuỗi giá trị. Về mặt chiến lược, hai bên đã thống nhất thúc đẩy tài chính số và hạ tầng thanh toán. Sự kết nối hệ thống thanh toán điện tử, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và ngân hàng là bước đi quyết liệt để giảm chi phí giao dịch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước ở Mumbai cho thấy làn sóng đầu tư mới đang hình thành. Ấn Độ không chỉ nhìn Việt Nam như một thị trường tiêu thụ mà là một “cửa ngõ” chiến lược để tiến vào ASEAN. Ngược lại, Việt Nam xem Ấn Độ là thị trường lớn với quy mô 1,4 tỉ dân và là nguồn cung cấp công nghệ, vốn quan trọng. Do đó, kết quả kinh tế từ chuyến thăm này cho thấy một lộ trình được cả hai nước đồng thuận cùng thiết lập nhằm tạo nên hệ sinh thái hợp tác bền vững, đưa hai nền kinh tế vươn mình mạnh mẽ hướng đến sự ổn định trong một thế giới đang dịch chuyển và đầy biến động. Đến những quyết sách đột phá về công nghệ Lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) cũng chứng kiến những cam kết thực mới sáng tạo chung. Đây là bước đệm để Việt Nam không chỉ gia công mà còn có tiềm năng tham gia từng phần vào khâu thiết kế, tận dụng tối đa thế mạnh của Ấn Độ trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác khai thác và chế biến đất hiếm giữa Công ty TNHH Đất hiếm Ấn Độ (IREL) và Viện Công nghệ xạ hiếm (ITRRE, đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam VINATOM) là Lĩnh vực điện hạt nhân dân sự hợp tác với Ấn Độ không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn năng lượng mà còn khẳng định cam kết của hai nước trong việc thực hiện mục tiêu net zero (phát thải ròng bằng 0). Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ mở ra xung lực mới cho quan hệ song phương, từ kinh tế, công nghệ đến quốc phòng, hướng tới mô hình “đối tác cùng thắng” trong khu vực. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) đồng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 6-5. Ảnh: TTXVN Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động, cả Hà Nội và New Delhi cùng nhận thấy sự hội tụ sâu sắc về lợi ích, từ nhu cầu tự chủ chiến lược đến khát vọng trỗi dậy về công nghệ, tạo nên xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước vào kỷ nguyên của sự tăng cường hợp tác thực chất. Tiêu điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ ngày 7-5. Ảnh: TTXVN

3 Thời sự - Thứ Hai 11-5-2026 thoisu@phapluattp.vn DƯƠNG KHANG Thông qua các chương trình giao lưu quốc tế tại Ấn Độ, thanh niên Việt Nam đang cho thấy sự linh hoạt trong vai trò “đại sứ văn hóa”. Ngoại giao nhân dân không chỉ là những tuyên bố vĩ mô mà được cụ thể hóa qua nhiều hành động: Từ câu chuyện đằng sau một vật phẩm, “sức mạnh mềm” của ẩm thực đến việc dùng ngôn ngữ làm cầu nối xuyên biên giới. Không chỉ là quà tặng mà còn là câu chuyện Với anh Phạm Nguyễn Đức Anh (đại biểu chương trình hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững UNLEASH Innovation Lab 2022 tại bang Karnataka, Ấn Độ), việc quảng bá không dừng lại ở hình thức bề ngoài mà được hệ thống hóa qua từng vật phẩm mang theo. Góc nhìn của anh Đức Anh đại diện cho sự chỉn chu, đo lường kỹ lưỡng yếu tố đại diện của văn hóa. Chia sẻ về cách tiếp cận này, anh Đức Anh cho biết: “Mình tham gia chương trình cùng 1.000 thanh niên từ hơn 100 quốc gia. Để quảng bá hình ảnh Việt Nam, mình chọn mặc áo dài, đội nón lá và mang cờ Tổ quốc trong lễ khai mạc. Mình nhận được rất nhiều lời khen, nhiều bạn cũng tò mò xin đội thử nón lá. Mình còn chủ đích “xuất khẩu” văn hóa bằng cách chuẩn bị thêm túi quà kỷ niệm gồm: Cà phê gói, mì gói, bánh đậu xanh, chuồn chuồn tre và bưu thiếp. Bản thân thấy tự hào khi giúp họ mang theo một chút hình ảnh Việt Nam để chia sẻ với cộng đồng”. Đem chuông đi đánh xứ người chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng, đặc biệt là tại một quốc gia có bề dày văn hóa như Ấn Độ. Đòi hỏi đặt ra cho những người trẻ là nghệ thuật thấu cảm. “Khi truyền tải giá trị văn hóa, bản thân cần có sự nhạy cảm và hiểu biết về những khác biệt niềm tin, văn hóa, ẩm thực giữa các dân tộc để lựa chọn món quà mang tính đại diện tốt nhất. Quan trọng hơn là ở cách tặng, cần thể hiện sự tôn trọng và kể cho họ nghe câu chuyện văn hóa đằng sau những món quà ấy” - anh Đức Anh đúc kết. “Sức mạnh mềm” của gỏi cuốn, cà phê… Nếu anh Đức Anh tiếp cận bạn bè quốc tế qua sự chỉn chu của các vật phẩm lưu niệm thì chị Trịnh Thủy Ngân (đại biểu chương trình giao lưu với Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ 2025) lại chọn cách để văn hóa tự nhiên “thẩm thấu” qua đời sống thường nhật. Hành trình của cô gái mang trong mình tinh thần xê dịch là một chuỗi những gam Người trẻ “xuất khẩu” văn hóa Việt sang Ấn Độ Qua áo dài, nón lá, gói mì hay những câu tiếng Việt giản dị, những người trẻ Việt có dịp đến Ấn Độ đều luôn dốc hết sức mình lan tỏa bản sắc dân tộc, thể hiện sự tự hào về văn hóa quê hương. Ấn Độ về việc cung cấp Cobalt-60 phục vụ y tế và công nghiệp cho thấy sự tin cậy chiến lược ở mức cao nhất. Lĩnh vực điện hạt nhân dân sự hợp tác với Ấn Độ không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn năng lượng mà còn khẳng định cam kết của hai nước trong việc thực hiện mục tiêu net zero (phát thải ròng bằng 0). Bên cạnh đó, an ninh mạng và không gian còn trở thành “biên giới mới” trong hợp tác song phương. Việc tổ chức thành công Đối thoại chính sách không gian mạng lần thứ nhất và cam kết đồng chủ trì nhóm công tác an ninh mạng trong khuôn khổ Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) giai đoạn 20272030 cho thấy hai nước đang cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xuyên quốc gia như tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến.• lai Đánh dấu mốc chương mới trong quan hệ song phương Phù hợp với triết lý “Thế giới là một gia đình” (Vasudhaiva Kutumbakam) của Ấn Độ và cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới như lời khẳng định trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, chuyến thăm lần này không chỉ tổng kết một thập niên Đối tác chiến lược toàn diện thành công. Đây còn là dấu mốc mở ra một chương mới rực rỡ hơn, nơi sự chia sẻ tầm nhìn và hội tụ chiến lược sẽ trở thành động lực đưa cả Việt Nam và Ấn Độ cùng vươn mình trở thành một “trục hợp tác chiến lược” trong kỷ nguyên mới. Kết quả của chuyến thăm chính là biểu trưng mạnh mẽ cho một tình bạn “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”, trở thành một hình mẫu “đối tác cùng thắng” và từng bước tiến vào trung tâm cấu trúc an ninh và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. màu rực rỡ, từ đền Taj Mahal tráng lệ đến lễ diễu binh hoành tráng tại New Delhi. “Ý thức vai trò của một đại biểu thanh niên Việt Nam khi tham dự chương trình, mình đã cùng các bạn đại biểu khác trong đoàn tích cực “xuất khẩu” văn hóa nước nhà qua việc chuẩn bị nhiều món quà Việt. Mình nhớ nhất là hình ảnh nguyên đoàn cùng mặc áo dài, trang trí, tổ chức đêm giao thừa, gửi phong bao lì xì đến các bạn quốc tế. Đó cũng là đêm cuối của đoàn ở New Delhi trước khi bay về Việt Nam. Có thể nói đó là đêm giao thừa đặc biệt nhất trên đất Ấn mà mình từng trải qua” - chị Ngân chia sẻ. Trong một thế giới đầy rẫy sự khác biệt về ngôn ngữ, ẩm thực lập tức trở thành cầu nối vô hình giúp xóa mờ ranh g i ớ i . Không đao to búa lớn, chị Ngân d ù n g ch í nh căn bếp và bàn ăn để làm ngoạ i giao. “Thật ra đây không phải là lần đầu mình được tiếp xúc với các bạn Ấn Độ. Mình từng ở chung nhà với các bạn người Ấn trong thời gian du học. Chúng mình nấu ăn và chia sẻ đồ ăn cho nhau. Mình mời các bạn món gỏi cuốn, bún xào, tặng cà phê, bánh chưng, bánh tráng… Hầu như các bạn đều thích đồ ăn Việt Nam” - chị Ngân nhớ lại. Việc mang văn hóa lên bàn ăn giúp những khái niệm xa lạ trở nên gần gũi. Và trong thời đại số hóa, hành trình ấy chưa bao giờ khép lại dù hộ chiếu đã đóng dấu nhập cảnh trở về tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chị Ngân chia sẻ: “Mình thường xuyên đăng hình ảnh mặc áo dài, viết bài bằng tiếng Anh trên Instagram để bạn bè quốc tế hiểu thêm. [...] Mình tin rằng mỗi công dân đều là một đại sứ văn hóa; mỗi cử chỉ, lời nói của bạn đều có thể để lại ấn tượng tích cực hay tiêu cực với bạn bè quốc tế về con người Việt Nam”. Bài học “nhập khẩu” Khác với những hiện vật cầm nắm được, đại biểu Lê Huỳnh Đức (chương trình Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ 2026) lại mang đến góc nhìn về sức lan tỏa của văn hóa phi vật thể - ngôn ngữ và âm nhạc. Nói về việc giao lưu trực tiếp, anh Đức hào hứng: “Đầu năm nay, đoàn đại biểu mang theo không ít “hành lý văn hóa”. Đầu tiên là áo dài, tiếp theo là những điệu múa dân gian. Nhưng ấn tượng lâu nhất lại là tiếng Việt. Nhìn bạn dẫn đoàn người Ấn lần đầu nói “xin chào”, “cảm ơn” đúng thanh điệu, cả đoàn cười vang, đó là khoảnh khắc văn hóa thực sự chạm vào nhau”. Điều đáng quý nhất của hành trình “xuất khẩu” là những người trẻ không chỉ biết mang đi, mà còn biết “nhập khẩu” những bài học vô giá về sự tự tôn. Đứng trước một nền văn hóa đồ sộ như Ấn Độ, anh Đức đúc kết một chân lý sâu sắc về việc định vị bản sắc nước nhà giữa dòng chảy toàn cầu: “Điều mình ấn tượng nhất là các bạn luôn tự hào về văn hóa và truyền thống của mình. Họ không e dè trước những hình ảnh chưa hoàn hảo mà chọn cách nhìn thẳng vào di sản, trân trọng và tự hào lan tỏa nó, ngay cả trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ”. Theo anh Đức, bài học “nhập khẩu” này không phải một kỹ năng cụ thể, mà là một thái độ với văn hóa dân tộc: Bản sắc văn hóa không cần được “tân trang” để xứng đáng được giới thiệu ra thế giới. Nó chỉ cần được kể thật, kể đúng và bằng cả trái tim. Và chắc chắn rằng mỗi người Việt Nam đều có thể làm điều tương tự. T ừ những t r ả i nghiệm t r ê n đất Ấn, người trẻ Việt không chỉ mang văn hóa q u ê hương ra thế giới, mà còn học cách nhìn lại và trân trọng sâu sắc hơn bản sắc dân tộc mình. Chính sự tự tin vào cội nguồn ấy sẽ trở thành sức mạnh để thế hệ Việt Nam mới bước ra toàn cầu, hội nhập mà không hòa tan.• Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện quân đội Ấn Độ. Ảnh: HUỲNH ĐỨC Anh Phạm Nguyễn Đức Anh (trái) tích cực chia sẻ văn hóa Việt Nam với 1.000 đại biểu từ 100 quốc gia khi tham gia chương trình giao lưu tại Ấn Độ năm 2022. Ảnh: NVCC Chị Trịnh Thủy Ngân chụp ảnh lưu niệm tại đền Taj Mahal. Ảnh: NVCC Anh Lê Huỳnh Đức chụp ảnh lưu niệm tại công trình lưu niệm pháo đài Agra (Agra Fort). Ảnh: NVCC

4 Thời sự - Thứ Hai 11-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Tàu buồm huấn luyện của Hải quân Indonesia cập cảng TP.HCM Ngày 10-5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci thuộc Hải quân Indonesia do thuyền trưởng, Trung tá Sugeng Hariyanto làm trưởng đoàn cùng 345 sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP.HCM trong bốn ngày. Ngay sau lễ đón tàu, thủy thủ và nhóm nhạc của tàu KRI Bima Suci đã tổ chức chương trình diễu hành và biểu diễn trống, kèn tại bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước. Trong thời gian thăm TP.HCM, chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn KRI Bima Suci sẽ đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo TP.HCM; thăm lãnh đạo Quân khu 7; tham gia một số hoạt động truyền thông, đối ngoại hữu nghị với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và nhân dân TP. Chuyến thăm góp phần thắt chặt quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia; tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Indonesia trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải; tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình. PQ - Theo TTXVN Văn phòng Quốc hội (QH) cho biết phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH sẽ diễn ra trong sáng 11-5, tại phòng họp Tân Trào, Nhà QH. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch QH thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 3 và tháng 4-2026. UBTVQH cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, QH khóa XVI. PHẠM QUANG - Theo TTXVN Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý, đề nghị sửa đổi nhiều quy định liên quan tới hóa đơn điện tử trong kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) nêu tại dự thảo thông tư quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. VCCI cho biết đặc thù của hoạt động TMĐT là có khoảng thời gian giữa ngày lập hóa đơn (thời điểm giao hàng) với ngày hoàn tất giao dịch thực tế. Khách hàng có thể trả lại hàng trong vòng 7-15 ngày kể từ khi nhận hàng. Việc hoàn, hủy đơn hàng rất dễ xảy ra, kéo theo đó là nhu cầu điều chỉnh hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, quy định tại dự thảo thiết kế chủ yếu cho các giao dịch truyền thống, chưa phản ánh thực tiễn của ngành TMĐT, gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong xử lý các trường hợp trả hàng hoặc điều chỉnh giao dịch. Vì thế, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc một trong hai phương án. Phương án 1, sửa đổi quy định tại dự thảo theo hướng thời điểm lập hóa đơn điện tử với giao dịch qua sàn TMĐT là ngày kết thúc thời hạn được phép trả lại hàng (thay vì ngày giao hàng), nhằm đảm bảo tính chính xác của hóa đơn và giảm thiểu các trường hợp phải điều chỉnh, hủy sau này. Phương án 2, bổ sung trường hợp được phép điều chỉnh giảm giá do trả lại hàng trong thời hạn quy định của sàn TMĐT, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xử lý các giao dịch đặc thù của TMĐT… MINH TRÚC Ngày 10-5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 và nhiều hoạt động thiết thực. Tại buổi lễ, Công đoàn phường Đông Hưng Thuận đã ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với năm đơn vị. Theo đó, các đơn vị cam kết cung ứng nhu yếu phẩm, thực phẩm sạch chất lượng với giá ưu đãi, bình ổn cho người lao động. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 30 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, nữ mang thai nuôi con nhỏ; phát phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động tham dự chương trình. Khu vực tư vấn vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP cũng được thiết lập nhằm hỗ trợ vốn vay và tuyên truyền phòng tránh nạn “tín dụng đen”. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Công đoàn phường Đông Hưng Thuận, đề nghị các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Mỗi đoàn viên - Một sáng kiến”. “Mỗi sáng kiến nhỏ của các bạn sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để nâng cao năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phát triển, từ đó thu nhập được đảm bảo và nâng cao” - ông Khanh nhấn mạnh. NGUYỄN TÂN Bộ Nội vụ đề xuất trường hợp người tài được hưởng phụ cấp 300% lương Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 179/2024 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng đối với từng nhóm đối tượng. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong năm năm kể từ ngày tuyển dụng. Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn năm năm kể từ ngày tuyển dụng. Về chính sách phụ cấp tăng thêm, dự thảo bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, như lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và chỉnh lý các quy định có liên quan tới ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tại nghị định. Nếu được thông qua, nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. NGUYỄN THẢO Luật sư Dương Đình Nam được bầu làm chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng Ngày 10-5, Đoàn Luật sư (LS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đoàn LS tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. LS Dương Đình Nam đã được bầu làm chủ nhiệm Đoàn LS với sự nhất trí cao của các đại biểu tham dự. Tám LS cũng được bầu làm phó chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh gồm: LS Lê Công Bằng, LS Trần Văn Duẩn, LS Nguyễn Phương Đại Nghĩa, LS Lương Minh Khang, LS Phạm Thị Hà Lương, LS Vũ Thành Nam, LS Thái Quang Thượng Nguyên và LS Đỗ Minh Trúc. LS Trần Văn Ninh đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Khen thưởng kỷ luật. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, kỳ vọng mỗi LS phải thực sự là người phụng sự công lý, thượng tôn pháp luật, hành nghề với tinh thần trách nhiệm. Các LS thành viên trong đoàn còn làm cầu nối kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và an toàn pháp lý. H.ĐĂNG Khởi động “đấu trường” tìm kiếm startup trẻ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa phát động cuộc thi “Bách khoa Innovation (BKI) năm thứ 9 - 2026”. Đây là cuộc thi về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên, startup trong và ngoài nước. Thông qua cuộc thi, người trẻ và các nhóm khởi nghiệp (startup) có cơ hội phát triển các ý tưởng, sáng kiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Cuộc thi cũng giúp trang bị kiến thức, kỹ năng nền tảng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới, tạo điều kiện để người trẻ từng bước hiện thực hóa ý tưởng. Bên cạnh đó, thí sinh được hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của nhà trường để phát triển và hoàn thiện sản phẩm. Các đội thi còn được tham gia chuỗi hoạt động đào tạo, kết nối thực tiễn như workshop tư vấn, bootcamp, tham quan doanh nghiệp và được cố vấn chuyên môn các chuyên gia và nhà đầu tư. Cuộc thi mở cổng đăng ký tại: https://bk-innovation. hcmut.edu.vn/ đến hết ngày 17-5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI Đề nghị sửa đổi thời điểm lập hóa đơn với giao dịch trên sàn thương mại điện tử Đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến với người lao động ở TP.HCM Tin vắn • TP.HCM: 7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy được giải cứu. Ngày 10-5, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 15 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã kịp thời giải cứu bảy người mắc kẹt trong thang máy tại một cơ sở thẩm mỹ ở phường Gò Vấp. Trước đó, bảy người bị kẹt trong thang máy vì hệ thống điện bất ngờ bị ngắt khiến cửa không thể mở. N.TÂN • Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong. Ngày 10-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thương Tâm (36 tuổi) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Tâm là tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột xảy ra vào ngày 24-4 khiến hai người tử vong. T.THOẠI Ông Tâm là tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột xảy ra vào ngày 24-4 khiến hai người tử vong. T.THOẠI Quang cảnh phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

5 Thời sự - Thứ Hai 11-5-2026 CHÂN LUẬN Hôm nay (11-5), MTTQ Việt Nam bước vào phiên trù bị để chuẩn bị chu đáo cho phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Không chỉ là sự kiện chính trị, Đại hội XI MTTQ Việt Nam còn là phép thử cho một mô hình hoàn toàn mới, nơi hàng chục tổ chức chính trị - xã hội lần đầu tiên về chung một mái nhà. Ngoại giao nhân dân và sức mạnh cộng hưởng của mô hình mới Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết kể từ khi các tổ chức chính trị - xã hội: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh trực thuộc MTTQ Việt Nam, bộ máy từ 111 đầu mối cấp vụ giảm còn 62, biên chế từ hơn 2.480 người xuống còn trên 1.500 người. “Mô hình mới nhưng tư duy và cách làm chưa mới” - bà Nga thẳng thắn thừa nhận trước báo giới hôm họp báo trước đại hội. “Chúng ta căn cứ về thông tin vẫn theo kiểu cũ, dẫn đến áp lực phải thực hiện rất nhiều thủ tục hành chính” - bà Nga nói và cho biết thêm các hội quần chúng đang “kêu rất nhiều” vì cơ chế độc lập tương đối của từng tổ chức chưa được đảm bảo trong thiết chế mới. Quyết định 304 về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Trung ương MTTQ đang trong giai đoạn hoàn thiện sửa đổi Đảng ủy MTTQ đã trình tờ trình và đang chờ Bộ Chính trị, Ban Bí thư chấp thuận. Bà Nga chia sẻ khi Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động ủng hộ nhân dân Cuba, mục tiêu ban đầu khiêm tốn: 65 tỉ đồng. Nhưng khi chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ trực tiếp ra lời kêu gọi và cả hệ thống trong khối Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - đổi thì chỉ còn hai phó chủ tịch chuyên trách” - bà Hà Thị Nga kể - “Nếu các tình huống thiên tai xảy ra mà chỉ với hai cán bộ lãnh đạo thì chúng tôi không thể nào làm được”. Nhưng mô hình mới đã tạo ra điều khác: Tất cả phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, thậm chí cấp phó của từng tổ chức đều cùng vào cuộc. Hàng ngàn tỉ đồng đến tay người dân. Các đội hình hỗ trợ được hình thành kịp thời, phối hợp với công an, quân đội thực hiện “4 tại chỗ” ở các vùng thiên tai. “Nếu không có mô hình này thì chắc chắn MTTQ không thể làm được một khối lượng công việc vô cùng to lớn như trong thời gian qua” - bà Nga kết luận. Đại hội của những cơ cấu mới Đại hội XI khai mạc hôm nay trong bối cảnh đặc biệt: “Mái nhà chung” đang khoác áo mới xã hội vào cuộc, con số cuối cùng vượt 600 tỉ đồng. “Nếu trước đây chỉ riêng Hội Chữ thập đỏ thì chắc chắn không bao giờ có được con số như vậy” - bà Nga nói. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel DíazCanel Bermúdez cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước hai nước chứng kiến lễ trao tượng trưng quà tặng nhân dân Cuba số tiền quyên góp được từ chương trình ủng hộ toàn quốc “65 năm quan hệ giữa Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phát động, không chỉ là ngoại giao nhân dân mà bằng chứng sống về sức mạnh cộng hưởng của mô hình mới. Trong hai năm 2024 và 2025, tình hình thiên tai ở Việt Nam diễn biến phức tạp: Bão Yagi tàn phá miền Bắc, lũ quét lịch sử ở nhiều tỉnh, bão lũ liên tiếp ở miền Trung. “MTTQ Việt Nam chúng tôi sau khi có những sự thay Lần đầu tiên tổ chức sau khi hoàn thành sắp xếp, tinh gọn toàn bộ hệ thống. Bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết dự kiến bổ sung thêm 12 tổ chức thành viên chủ yếu là các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nay chính thức gia nhập đại gia đình Mặt trận, thêm 15 chuyên gia trên các lĩnh vực để tăng chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Bà Hà Thị Nga cho biết số lượng nhân sự ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không tăng so Ba đột phá, 15 chỉ tiêu và phong trào chưa từng có Ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2026-2031 xác định ba khâu đột phá: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và khu dân cư; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp. Kèm theo là 15 chỉ tiêu cụ thể, trong đó 12 chỉ tiêu gắn trực tiếp với cơ sở. Điểm mới về cách làm: Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Đại hội MTTQ, kế hoạch thực hiện nghị quyết được soạn thảo song song với văn kiện, không chờ sau đại hội mới bắt tay. Phụ lục đi kèm gồm hơn 100 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và lộ trình thực hiện. Hơn 30 trong số đó gắn trực tiếp với cơ sở. Ngay sau đại hội, dự kiến khoảng ngày 20-5 hoặc đầu tháng 6, một phong trào mới quy mô toàn quốc sẽ được phát động: “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Ông Cao Xuân Thạo lý giải lý do lựa chọn chủ đề này: “Chúng tôi lựa chọn vấn đề có liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, góp phần tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng xanh của Chính phủ”. thoisu@phapluattp.vn Trong cơ cấu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với trên 50% ủy viên là người ngoài Đảng, thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ. với nhiệm kỳ trước nhưng ở một số lĩnh vực, cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể. Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 nhân sự. Trong số này sẽ tăng ở cơ cấu các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ này sẽ có thêm thành phần là đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất. Bà Hà Thị Nga cũng nêu thêm trong cơ cấu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với trên 50% ủy viên là người ngoài Đảng, thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ. Chuyển đổi số: Từ 50.000 tài khoản đến “bản đồ dân sinh” Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, chuyển đổi số được đưa vào hẳn một trong bảy chương trình hành động. Đại diện Văn phòng MTTQ cho biết hệ thống điều hành tác nghiệp toàn hệ thống, từ Trung ương đến cấp xã, hiện đã có hơn 50.000 tài khoản vận hành. Nền tảng “Mặt trận số” với sáu cấu phần cốt lõi đã được triển khai từ ngày 15-8-2025, bao gồm cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị của nhân dân, trợ lý ảo ứng dụng AI và nền tảng hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội xuyên suốt từ Trung ương đến Ban Công tác Mặt trận ở thôn và tổ dân phố. Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác phía Nam MTTQ Việt Nam, tiết lộ một sáng kiến đang được triển khai là xây dựng bản đồ tương tác dân sinh, mô phỏng toàn bộ nhu cầu, khả năng và nguy cơ rủi ro của nhân dân ở các vùng khó khăn, thiên tai. “Khi bất kể có tình huống thiên tai bão lũ thì khả năng ứng phó của Mặt trận sẽ nhanh hơn, khả năng tổ chức kêu gọi vận động sẽ nhanh hơn”. Tháng 9-2025, tại Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm nói điều ông mong nhất ở nhiệm kỳ này: “Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”. Bà Phạm Thị Hồng, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, cho biết: “Tháng nghe dân nói” đang được khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn để triển khai toàn hệ thống, nhằm hiện thực hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, không phải trên giấy mà trên thực tiễn cuộc sống.• Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến lễ trao tặng nhân dân Cuba lần thứ nhất số tiền 385 tỉ đồng vào ngày 1-9-2025. Ảnh: QUANG VINH Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUANG VINH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2026-2031 Tiêu điểm ĐạihộiđạibiểuMTTQViệtNam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong các ngày 11, 12 và 13-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Chủ đề của đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu bao gồm: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đương nhiệm; đại biểu do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ; đại biểu chỉ định; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận chuyên trách. Đại hội XI MTTQ Việt Nam khai mạc trong bối cảnh đặc biệt: Lần đầu tiên tổ chức sau khi hoàn thành sắp xếp, tinh gọn toàn bộ hệ thống.

6 Cần căn cứ vào bản chất và mục đích sử dụng AI Ranh giới giữa mục đích cá nhân và thương mại trong môi trường số hiện nay không rõ ràng, dễ bị “đan xen” và khó xác định. Điều này dễ phát sinh vướng mắc trong áp dụng pháp luật, đặc biệt khi cá nhân tạo nội dung AI nhưng nhận tiền quảng cáo, KOL dùng AI phục vụ nội dung thương mại không có hợp đồng rõ ràng hoặc người dùng sử dụng AI trong công việc nhưng bằng tài khoản cá nhân. Việc không có hợp đồng thương mại trực tiếp chưa đủ để loại trừ khả năng bị xác định là“bên triển khai”. Do đó, cần căn cứ vào bản chất và mục đích sử dụng AI. Trong thực tiễn áp dụng, cơ quan quản lý sẽ xem xét bản chất hoạt động hơn là hình thức hợp đồng. Nếu việc dùng AI nhằm xây dựng thương hiệu cá nhân, tăng tương tác, tạo doanh thu quảng cáo hoặc hỗ trợ bán hàng thì vẫn có khả năng bị xác định là “bên triển khai”. Ngược lại, nếu chỉ phục vụ mục đích cá nhân, giải trí, không gắn với hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại thì có cơ sở không thuộc diện điều chỉnh nghĩa vụ gắn nhãn theo Nghị định 142/2026. Luật sư ĐÀM VĂN HÙNG, Đoàn Luật sư TP.HCM Tiêu điểm Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 11-5-2026 vệ quyền được biết sự thật của công chúng. Việc gắn nhãn cần được tiếp cận dựa trên hai trụ cột là tính công khai và tính gây nhầm lẫn. Nghĩa vụ gắn nhãn chỉ đặt ra đối với nội dung được cung cấp ra công cộng có khả năng khiến người tiếp nhận hiểu nhầm đó là sự kiện, nhân vật hoặc nguồn gốc có thật, trong khi thực tế là do hệ thống AI tạo ra hoặc chỉnh sửa. Ngược lại, các trường hợp chỉnh sửa kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng âm thanh, hình ảnh, video hoặc hỗ trợ xử lý văn bản như sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, tóm tắt, diễn giải, dịch thuật mà không làm sai lệch nội dung gốc thì không thuộc diện bắt buộc. ThS Phước cho biết đối tượng áp dụng là “bên triển khai” sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan báo chí, doanh nghiệp truyền thông, đơn vị quảng cáo và người làm nội dung số chuyên nghiệp... Đồng thời, cả người bán hàng online nếu sử dụng AI để tạo ra các hình ảnh sản phẩm ảo, người mẫu ảo hoặc viết bài quảng cáo có tính chất mô phỏng thực tế để cung cấp ra công cộng nhằm mục đích thương mại cũng thuộc diện phải gắn nhãn nhận biết. Riêng trong lĩnh vực báo chí, căn cứ Luật Báo chí năm 2025 về trách nhiệm bảo đảm tính xác thực, khách quan của thông tin, cùng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (Quyết định 423/QĐ-BVHTTDL) yêu cầu minh bạch hóa nội dung truyền thông, nhà báo khi sử dụng AI trong tác nghiệp được xác định là “bên triển khai” và có trách nhiệm gắn nhãn đối với nội dung có yếu tố AI khi cung cấp ra công chúng. Việc này nhằm bảo đảm không gây nhầm lẫn thông tin, đồng thời củng cố tính minh bạch và quyền được biết sự thật của công chúng. “Đối với trường hợp người dân sử dụng AI cho mục đích cá nhân, phi thương mại, tôi cho rằng đây là “vùng xám” cần được hiểu thận trọng. Về nguyên tắc, nhóm này được miễn nghĩa vụ của bên triển khai. Tuy nhiên, tôi cho rằng ranh giới sẽ thay đổi khi nội dung được đưa lên môi trường công cộng. Nếu nội dung AI tạo ra được đăng tải công khai, đặc biệt là các video deepfake mô phỏng sự kiện hoặc nhân vật gây hiểu nhầm, dù không vì mục đích thương mại vẫn có thể phát sinh rủi ro pháp lý liên quan đến hành vi cung cấp thông tin sai sự thật theo Điều 7 Luật An ninh mạng năm 2025. Khi đó, việc không gắn nhãn có thể làm tăng mức độ vi phạm” - ThS Phước nhận định. Đề xuất bổ sung các giải pháp kỹ thuật để chống lừa đảo Dưới góc độ thực tiễn, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, cho biết các nhóm thường xuyên sử dụng AI trong hoạt động quảng cáo, truyền thông và bán hàng như KOLs, người bán hàng online, đơn vị quảng cáo, nền tảng nội dung, fanpage cộng đồng hay doanh nghiệp truyền thông sẽ cần đặc biệt lưu ý đến quy định về thông báo và gắn nhãn nội dung AI. Đây là những chủ thể có tần suất sử dụng AI cao để tạo hình ảnh, video, giọng nói và nội dung quảng bá nên trong quá trình triển khai có thể xảy ra trường hợp chưa thông báo rõ đây là nội dung do AI tạo ra. Đặc biệt, với các nội dung mô phỏng người thật, sự kiện thật hoặc có khả năng khiến công chúng hiểu nhầm, yêu cầu minh bạch thông tin sẽ càng được đặt ra chặt chẽ hơn. Nội dung này cũng được quy định tại Điều 18 Nghị định 142/2026. Về mặt kỹ thuật, theo ông Hiếu, dù nội dung AI ban đầu có thể đã được gắn nhãn đúng quy định nhưng các nhãn hiển thị trên ảnh, video hoặc phần mô tả vẫn có thể bị cắt bỏ, chỉnh sửa, làm mờ hoặc gắn nhãn giả khi nội dung được sao chép, đăng tải lại nhằm đánh lừa người xem về nguồn gốc thật của nội dung. Vì vậy, ngoài việc gắn nhãn bằng mắt thường, cần kết hợp thêm các giải pháp kỹ thuật như watermark kỹ thuật số, metadata, chữ ký số, hệ thống kiểm tra nguồn gốc nội dung, đồng thời có cơ chế xử phạt THẢO HIỀN Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2026, có hiệu lực từ ngày 1-5, trong đó quy định chi tiết việc thông báo và gắn nhãn đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hoặc chỉnh sửa tại Luật Trí tuệ nhân tạo. Nghĩa vụ này áp dụng đối với “bên triển khai” - tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc phạm vi kiểm soát của mình trong hoạt động nghề nghiệp, thương mại hoặc cung cấp dịch vụ; không bao gồm trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Theo đó, bên triển khai phải gắn nhãn dễ nhận biết đối với âm thanh, hình ảnh hoặc video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống AI trong các trường hợp: Mô phỏng hoặc giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật; tái hiện sự kiện thực tế để phân biệt với nội dung thật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hiểu đúng khái niệm “bên triển khai” Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ThS Mai Hoàng Phước, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết: Điều 18 Nghị định 142/2026 về thông báo và gắn nhãn nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa cần được hiểu theo hướng bảo đảm minh bạch, tránh gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật hoặc nguồn gốc nội dung. Quy định này không nhằm hạn chế sự sáng tạo mà hướng đến bảo Video do AI tạo ra ngày càng giống thật, từ đó đặt ra yêu cầu gắn nhãn nội dung nhằm tránh nhầm lẫn cho công chúng. Ảnh chụp màn hình một video trên TikTok sử dụng AI đối với nền tảng hoặc tài khoản vi phạm. Quan trọng hơn, cơ quan chức năng cần truy được bên tạo ra, phát tán và thương mại hóa các nội dung này. “Việc gắn nhãn là cần thiết nhưng chưa đủ để ngăn chặn deepfake, giả mạo danh tính hay lừa đảo trực tuyến. Biện pháp này chủ yếu giúp người dùng nhận biết và tạo cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm, trong khi tội phạm mạng vẫn có thể cố tình che giấu nhãn, phát tán nội dung qua tài khoản ảo hoặc sử dụng deepfake trong livestream, cuộc gọi video và quảng cáo lừa đảo. Do đó, cần bổ sung thêm các giải pháp kỹ thuật như hệ thống phát hiện deepfake tự động, xác minh danh tính tài khoản quảng cáo, kiểm soát nội dung lan truyền nhanh, tăng cường cảnh báo người dùng và phối hợp gỡ bỏ sớm giữa nền tảng, cơ quan chức năng và cộng đồng an ninh mạng” - ông Hiếu đề xuất.• Nghị định 142/2026 có tác động trực tiếp đến toàn bộ quy trình tác nghiệp báo chí, từ khâu thu thập, xử lý thông tin đến biên tập và xuất bản nội dung. Trong bối cảnh các cơ quan báo chí ngày càng ứng dụng AI để hỗ trợ viết tin bài, tổng hợp dữ liệu, dựng hình ảnh, video minh họa hoặc tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung, yêu cầu minh bạch hóa nguồn gốc nội dung trở thành một bước bổ sung quan trọng trong quy trình kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Quy định này buộc các đơn vị báo chí phải chuẩn hóa lại cách sử dụng AI trong tác nghiệp, phân định rõ nội dung nào do con người trực tiếp sản xuất, nội dung nào có sự hỗ trợ hoặc chỉnh sửa từ hệ thống AI. Điều này giúp tăng tính kỷ luật trong quy trình biên tập, đồng thời hạn chế nguy cơ người đọc nhầm lẫn giữa nội dung báo chí chính thống và nội dung có yếu tố mô phỏng hoặc tổng hợp từ AI. Trong môi trường thông tin số hiện nay, tốc độ sản xuất tin, bài ngày càng nhanh, việc sử dụng AI là xu hướng tất yếu. Chính vì vậy, yêu cầu gắn nhãn và thông báo nguồn gốc nội dung theo quy định mới được xem là công cụ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, giữ vững uy tín của cơ quan báo chí và củng cố niềm tin của bạn đọc đối với thông tin được xuất bản. Nhà báo ĐỨC NGUYỄN, Tạp chí Bóng đá “Ngoài việc gắn nhãn bằng mắt thường, cần kết hợp thêm các giải pháp kỹ thuật như watermark kỹ thuật số, metadata, chữ ký số, hệ thống kiểm tra nguồn gốc nội dung; có cơ chế xử phạt đối với nền tảng hoặc tài khoản vi phạm.” Ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng phapluat@phapluattp.vn Ai phải gắn nhãn nhận biết nội dung do AI tạo ra? Các tổ chức, cá nhân khai thác AI trong hoạt động nghề nghiệp, thương mại hoặc dịch vụ sẽ phải gắn nhãn nhận biết. Tăng minh bạch, củng cố niềm tin bạn đọc Nhà báo Đức Nguyễn (áo trắng) đang tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: NVCC

