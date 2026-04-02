CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ XI: Hoạt động của MTTQ phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” trang 2+3 trang 6+7 SỐ 097 (7668) - Thứ Ba 12-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Thủ tướng: Khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản thể chế U-17 Việt Nam vẫn rộng cửa giành vé dự World Cup BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Người dân sẽ có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nhà ở xã hội trang 8 trang 15 trang 5 trang 4 Quy định thời điểm xuất hóa đơn: Cần tháo gỡ vướng mắc trang 11 TẠM HOÃN XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ: Bệ đỡ pháp lý vượt trội cho doanh nghiệp TP.HCM chi 381.000 tỉ đồng khởi công hàng loạt công trình trọng điểm

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 12-5-2026 Chiều 11-5, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ, tờ trình sửa đổi điều lệ và tiến hành thảo luận tổ. Các đại biểu TP.HCM có nhiều ý kiến nổi bật, bao quát từ chiến lược Mặt trận số, phát triển công nghiệp văn hóa đến vai trò y tế tư nhân trong an sinh xã hội. Báo cáo kiểm điểm: Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại Mở đầu phiên làm việc chiều 11-5, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tóm tắt báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực giai đoạn 2024-2026. Theo báo cáo, trong giai đoạn 2024-2026, ủy ban đã tổ chức bảy hội nghị để thảo luận và thông qua các nghị quyết triển khai nhiệm vụ trọng tâm. Đoàn Chủ tịch tổ chức 10 hội nghị, trong đó ba hội nghị chuyên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; đồng thời chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh hoạt động của Mặt trận phải luôn gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”. Chiến lược Mặt trận số và chuyển đổi số Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Trương Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM, đề xuất xây dựng Mặt trận số như một chiến lược tổng thể, bài bản. Bà đặt vấn đề: Khi Đảng đã có chủ trương chuyển đổi số trong tổ chức nội bộ, khi chính quyền số và kinh tế số đang được triển khai mạnh mẽ thì Mặt trận cũng cần có chiến lược số riêng với quy mô tương xứng. “Muốn có Mặt trận số thì phải có người dân số, cán bộ Mặt trận số, các tổ chức Mặt trận các cấp số” - bà nêu rõ. Bà Trương Thị Hòa kiến nghị Mặt trận khai thác, lồng ghép với hạ tầng các trung tâm với đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, là công cụ mở rộng khả năng kết nối với nhân dân, khắc phục hạn chế về không gian và địa lý. Bà Lan đề xuất nền tảng Mặt trận số cần vận hành theo nguyên tắc: Mọi ý kiến của người dân đều được phản hồi rõ ràng với tiến độ xử lý minh bạch; tổ chức lấy ý kiến định kỳ theo từng chủ đề thiết thực như môi trường, giáo dục, giao thông, an sinh xã hội; xây dựng chuyên mục tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu từ cộng đồng. Bà cũng đề nghị tính đến sự tham gia của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời công khai quy trình bảo vệ thông tin cá nhân và cho phép phản ánh dưới chế độ bảo mật khi cần thiết. Mặt trận với phát triển công nghiệp văn hóa NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, trình bày tham luận về vai trò của MTTQ trong phát huy giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa. Bà Thúy cho biết TP.HCM hiện có gần 90 làng nghề truyền thống và làng nghề mới, tập trung vào các nhóm gốm sứ, Hoạt động của MTTQ phải quán triệt quan điểm “dân là gốc” niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Thường trực tổ chức các hội nghị và buổi làm việc định kỳ với 102 nội dung, nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2026-2031; ban hành Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Hà Thị Nga thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung còn lúng túng, chất lượng chưa cao; đôn đốc, giám sát việc giải quyết và phản hồi các kiến nghị chưa quyết liệt; hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại một số nơi chưa bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Phó Chủ tịch - Tổng thư ký nêu một số bài học kinh nghiệm: Phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết đại hội; tập thể ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực cần đoàn kết, thống nhất, tâm huyết, trách nhiệm; phát huy dân chủ trong sinh hoạt của các cơ quan lãnh đạo Mặt trận; dữ liệu quốc gia hiện có, tránh đầu tư trùng lặp và tốn kém. Về đào tạo, bà đề nghị chú trọng bồi dưỡng ngắn hạn kỹ năng số cho cán bộ và người dân, kể cả người cao tuổi vốn chiếm tỉ lệ đáng kể trong hàng ngũ đại biểu Mặt trận. Bà cũng kiến nghị Mặt trận tăng cường phối hợp với Quốc hội và HĐND các cấp trong xây dựng pháp luật và giám sát thực thi chính sách, vừa để có tiếng nói thực chất, vừa tranh thủ nguồn lực ngân sách thông qua lồng ghép công tác. Cùng chủ đề tại tổ năm chuyên về đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số, bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, cho rằng ứng dụng khoa học công nghệ có mối quan hệ hữu cơ “Muốn có Mặt trận số thì phải có người dân số, cán bộ Mặt trận số, các tổ chức Mặt trận các cấp số.” Bà Trương Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM Đại biểu đề xuất nền tảng Mặt trận số cần vận hành theo nguyên tắc: Mọi ý kiến của người dân đều được phản hồi rõ ràng với tiến độ xử lý minh bạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. Ông Thủy cho biết điều lệ hiện hành được Đại hội lần thứ X thông qua hồi tháng 10-2024. Sau hơn một năm triển khai, cùng với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, điều lệ cần được cập nhật cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi năm 2025), Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV. Dự thảo giữ nguyên kết cấu gồm phần mở đầu, 8 chương, 37 điều; giữ nguyên 19 điều, sửa đổi, bổ sung phần mở đầu và 18 điều còn lại. Những nội dung sửa đổi đáng chú ý gồm: Bỏ cụm từ “cấp huyện” tại nhiều điều khoản để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; bổ sung thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch trong công tác nhân sự giữa hai kỳ họp; điều chỉnh cơ cấu Ban Thường trực các cấp, theo đó phó chủ tịch là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc; sửa đổi nhiệm kỳ Ban Công tác Mặt trận trùng với nhiệm kỳ chi bộ; bổ sung quy định xác định vị trí của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam. Phần mở đầu được bổ sung cụm từ“khát vọng phát triển, tư duy đổi mới” theo tinh thần Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Dự thảo điều lệ đã được hoàn thiện lần thứ 5 sau khi lấy ý kiến từ Đại hội MTTQ cấp xã, cấp tỉnh, các hội đồng tư vấn và cơ quan có thẩm quyền. Sửa đổi điều lệ: Bỏ cấp huyện, bổ sung nhiều nội dung mới CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại phiên trù bị. Ảnh: Báo NHÂN DÂN CHÂN LUẬN Các đại biểu tại phiên trù bị của đại hội. 3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 12-5-2026 Ngày 11-5, tiếp tục phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ 2, QH khóa XVI. Khối lượng nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 2 rất lớn Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Mạnh cho biết dự kiến kỳ họp diễn ra trong gần 30 ngày làm việc và chia thành hai đợt. Đợt 1 khoảng 20 ngày (từ ngày 20-10 đến 13-11), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết. Đợt 2 khoảng 10 ngày (từ ngày 25-11 đến 5-12), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết. Thời gian nghỉ giữa hai đợt họp khoảng 10 ngày, gồm nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Theo ông Lê Quang Mạnh, dự kiến tại kỳ họp thứ 2, QH sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung tiếp vào chương trình lập pháp năm 2026); sáu nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác. QH cũng dành 2,5 ngày tiến hành Quốc hội sẽ sửa toàn diện Luật Đất đai Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. sâu sắc sơn mài, trồng mai, đan lát, thủ công mỹ nghệ. TP vừa được UNESCO ghi danh là TP sáng tạo toàn cầu, mở ra cơ hội lớn trong kết nối văn hóa quốc tế và phát triển cộng đồng sáng tạo. Từ thực tiễn đó, bà Thúy đề xuất MTTQ cần tập hợp các đoàn thể, tổ chức thành viên để huy động nguồn lực phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như tiểu thủ công nghiệp, gốm sứ, nghệ thuật dân gian, du lịch văn hóa; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về văn hóa, đảm bảo các dự án công nghiệp văn hóa mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong khai thác tài nguyên văn hóa địa phương; nhân rộng các mô hình điểm về xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn di sản tại cộng đồng. Bà Thúy đặc biệt lưu ý thách thức hiện nay của các làng nghề là rào cản về vốn, kỹ năng thiết kế, thương mại hóa sản phẩm và nguy cơ mai một nghề truyền thống, những lĩnh vực Mặt trận có thể phát huy vai trò giám sát và phản biện chính sách.• chất vấn và trả lời chất vấn. Điều hành phiên thảo luận, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn lưu ý khối lượng nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 2 rất lớn, gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh kỳ họp này phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng rất quan trọng, cấp bách. Liên quan đến sửa đổi Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi thông tin Bộ NN&MT đang báo cáo xin ý kiến Chính phủ. Ủy ban đang phối hợp với bộ chuẩn bị với tinh thần sẽ trình bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật và sẽ trình QH trong năm nay. Khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm cho kỳ họp Phát biểu kết luận nội dung thảo luận và bế mạc phiên họp thứ 2 của UBTVQH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết UBTVQH đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm cho kỳ họp, trong đó cần chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình QH tại kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung. Trên cơ sở đó, có kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung kỳ họp; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra kỳ họp. Cơ quan trình dự thảo luật, nghị quyết cần tuân thủ quy định về thời gian gửi hồ sơ, tài liệu, nghiêm túc chấp hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để không còn tình trạng gửi chậm tài liệu đến UBTVQH, QH. Chủ tịch QH cũng lưu ý thời gian tới sẽ tổ chức cuộc họp liên tịch giữa Đảng ủy QH và Đảng ủy Chính phủ; đề nghị chánh văn phòng Đảng ủy QH phối hợp với chánh văn phòng Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung cần thảo luận; căn cứ vào chương trình xây dựng luật, Kết luận 17-KL/ TW ngày 2-4-2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ QH khóa XVI để xây dựng dự kiến nội dung các phiên họp của UBTVQH tháng 6-2026, tháng 7-2026, tháng 8-2026, tháng 9-2026… Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp thứ 2 là kỳ họp quan trọng, xem xét nhiều nội dung, giao Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH tiếp thu ý kiến UBTVQH tại phiên họp hoàn thiện dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, QH khóa XVI, gửi xin ý kiến các cơ quan liên quan; trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện, báo cáo UBTVQH xem xét.• Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp thứ 2 vào ngày 11-5. Ảnh: QH Tại phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho hay cơ quan thẩm tra tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo pháp lệnh đã xác định. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản. Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung 8/20 điều của pháp lệnh hiện hành, bổ sung mới 1 điều, đồng thời bãi bỏ phụ lục hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất để giao điều chỉnh trong văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Kết luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết trên cơ sở kết luận của UBTVQH, Chính phủ sẽ có tiếp thu giải trình; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo trình UBTVQH biểu quyết bằng phiếu, cố gắng trong tháng 5 thông qua pháp lệnh. Cũng trong kỳ họp, UBTVQH đã dành thời gian xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH hai tháng 3 và 4-2026. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết nhân dân đề nghị Trung ương và các địa phương phải quan tâm rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tránh để quy hoạch “treo” quá lâu. Theo quy định của luật, quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực nhưng thực tế có quy hoạch “treo” 20 năm khiến người dân không được xây nhà, mua bán chuyển nhượng hay tách thửa. Vì vậy, ông đề nghị cần phải rà soát quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. “Chính quyền cơ sở phải nắm tình hình của nhân dân, phải hiểu dân đang cần gì, đang bức xúc cái gì. Nếu thuộc thẩm quyền của mình thì giải quyết, không thuộc thẩm quyền thì phải báo cáo cấp trên, có đề xuất” - ông Định nói. Cần rà soát quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho người dân NHÓM PHÓNG VIÊN 2026-2031 Tiêu điểm Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 11-5, đoàn đại biểu tham dự đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư ĐảngủyMTTQ,cácđoànthểTrung ương,ChủtịchỦybanTrungương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội). Ý kiến GS-Viện sĩ danh dự NGUYỄN VĂN ĐỆ, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam: Cần phát huy vai trò y tế tư nhân trong chăm sóc sức khỏe nhân dân Những doanh nhân dấn thân vào lĩnh vực y tế không chỉ đang làm kinh tế, mà còn đang trực tiếp chia sẻ trách nhiệm với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đại hội lần thứ XI cần có định hướng mạnh mẽ hơn để phát huy vai trò y tế tư nhân trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, cần có cơ chế khuyến khích, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ để các bệnh viện, phòng khám tư nhân tham gia chương trình khám sức khỏe cộng đồng, tầm soát bệnh, chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ người nghèo và phòng, chống dịch bệnh; mở rộng sự tham gia của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong quá trình xây dựng, thực thi và giám sát chính sách an sinh xã hội; có chính sách về thuế, đất đai, tín dụng, BHYT và đào tạo nhân lực phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực y tế. Bà TRƯƠNG THỊ HÒA, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM: Mặt trận phải đại diện cho quyền lợi hợp pháp của người dân Qua sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam và sửa đổi Hiến pháp, tinh thần chung là Mặt trận phải thực sự là nơi đại diện cho quyền lợi hợp pháp của người dân. Muốn thực hiện được điều đó, Mặt trận phải làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội một cách thực chất, rõ ràng. Những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân cần có tiếng nói từ thực tiễn cơ sở và Mặt trận chính là kênh phù hợp nhất để chuyển tải tiếng nói đó. Mặt trận cần thực hiện đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, trong đó đặc biệt chú trọng khâu cuối cùng: Làm thế nào để từ các chính sách của Đảng, người dân được thụ hưởng một cách cụ thể, thiết thực. Đây phải trở thành nội dung thường trực trong chương trình công tác của Mặt trận các cấp.

4 QUỲNH LINH Sáng 11-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số bền vững. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, làm rõ kết quả đã đạt được; những khó khăn, thách thức đối với ngành tư pháp, những vướng mắc, tồn tại kéo dài cần tháo gỡ dứt điểm và chỉ rõ nguyên nhân; cho ý kiến về đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Bộ, ngành tư pháp cần đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định thể chế là một trong ba đột phá chiến lược; với yêu cầu tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển; hình thành được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Thủ tướng nhấn mạnh là cơ quan “gác cổng pháp lý”, tham mưu chiến lược cho Chính phủ về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, trong bối cảnh yêu cầu công việc rất cao, thời gian rất hạn hẹp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước, tăng trưởng hai con số. Bộ, ngành tư pháp cần đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; phát huy vai trò trong nâng cao khả năng quản trị rủi ro pháp lý quốc gia khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nâng cao năng lực và tăng cường kỷ luật trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, chủ động và kết quả đạt được của Bộ Tư pháp, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung trong thời gian qua, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026 với khối lượng công việc rất cấp bách. Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ bộ, ngành tư pháp cần nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tháo gỡ và giải quyết triệt để trong thời gian tới. Trước hết là đổi mới tư duy trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, “không chỉ lãnh đạo bộ, thủ trưởng các đơn vị và cán bộ của Bộ Tư pháp, mà đội ngũ cán bộ pháp chế của các bộ, ngành, địa phương cũng phải đổi mới tư duy, đây là điều đặc biệt quan trọng”, đồng thời có cơ chế huy động đội ngũ chuyên gia, nguồn lực cho công tác này. Tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi Trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài của Bộ Tư pháp là cần bám sát mục tiêu, yêu cầu “tăng trưởng hai con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cạnh đó là “xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách” theo Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai, thể chế hóa kịp thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; với kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP Thủ tướng: Khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản thể chế Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp đặc biệt lưu ý công tác kiểm soát, không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua. để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn thi hành như thời gian qua; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế “xin-cho” trong công tác xây dựng pháp luật; cũng như lưu ý các quy định trên môi trường mạng, môi trường số. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp tập trung xây dựng đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15-10-2026. Cùng với đó, thường xuyên rà soát tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI theo chương trình lập pháp năm 2026; đặc biệt chú ý các nội dung liên quan đến Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch sử dụng đất. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định theo hướng thực chất, độc lập, chuyên sâu, bảo đảm nội dung thẩm định đầy đủ, chặt chẽ, chú trọng thẩm định, rà soát kỹ quy định liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan trong các nghị định, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp về nhiệm vụ, thẩm quyền của các bộ, cơ quan. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu hiện đại hóa, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phương thức phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan; các bộ, ngành chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc không thể thi hành được trên thực tiễn.• Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc không thể thi hành được trên thực tiễn. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và chuyển đổi số toàn diện trong Bộ Tư pháp và toàn ngành. Hoàn thành việc xây dựng, kết nối, đồng bộ dữ liệu của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia, khắc phục các lỗi kỹ thuật của hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, hoàn thành trong tháng 5-2026. Chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng được”; tái cấu trúc các thủ tục, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát và tổ chức thực hiện rà soát, cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo đúng Kết luận 18 của Trung ương và kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để phát sinh thêm sau khi cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa. Nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác cải cách TTHC của các bộ, cơ quan, địa phương. Thủ tướng chỉ đạo bộ nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, đặc biệt là thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế; xác định việc nâng cao chất lượng thi hành án dân sự là giải pháp then chốt để giải phóng nguồn lực tài chính, tài sản trong các tranh chấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm thượng tôn pháp luật. Về công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh, nhất là các tranh chấp đầu tư quốc tế, tổng hợp các bài học kinh nghiệm để các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tham khảo; hình thành đội ngũ luật sư công chất lượng cao... Hình thành đội ngũ luật sư công chất lượng cao Tập trung nguồn lực tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 36 ngày 25-4-2026 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, báo cáo kết quả trước ngày 15-5-2026. Tập trung nguồn lực tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương tổ chức thẩm định kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, địa phương, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo, trình Chính phủ trước ngày 31-7-2026 để bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Thủ tướng lưu ý việc rà soát các cơ chế đặc thù để nghiên cứu, đề xuất mở rộng áp dụng nếu có hiệu quả.

5 Sẽ không cho phát triển chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm thành phố Chiều 11-5, tổ ĐBQH đơn vị số 6 tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Ghi nhận ý kiến cử tri tại đây, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng đậu xe ở lòng đường là câu chuyện rất nan giải, không chỉ có ở nước ta. Ông cho biết địa phương sẽ từng bước tháo gỡ bài toán này bằng các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, quy hoạch phát triển TP thời gian tới sẽ được thực hiện đồng bộ hơn, gắn với quy định cụ thể về bãi đậu xe. “Chủ trương sắp tới của TP.HCM là không cho chung cư cao tầng mọc tại khu vực trung tâm và nơi đông dân cư. Thay vào đó, TP sẽ ưu tiên phát triển ra khu vực ngoài trung tâm, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Những khu đất đẹp khả năng sẽ ưu tiên làm công viên rất cao” - Bí thư TP.HCM nói. Tiêu điểm Ngày 11-5, Đoàn ĐBQH TP.HCM đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Nhựt sau kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Tổ ĐB gồm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cùng đại diện các sở, ngành, địa phương. Tại đây, một số cử tri kiến nghị xem xét chế độ với lực lượng không chuyên trách sẽ không còn sau ngày 31-5 và chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố... Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết việc thực hiện đang bám theo các nghị quyết hiện hành. Sau đợt sắp xếp từ tháng 7-2025, cả nước đã giảm khoảng 47.000 tổ dân phố, trong đó nhiều tổ chưa bảo đảm tiêu chí hoạt động. “Định hướng chung là sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc điểm và điều kiện của từng khu vực”- ông nói. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hiện cơ quan này đang xây dựng phương án sắp xếp để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định, với định hướng không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tổ chức, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm phù hợp thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách địa phương và yêu cầu tinh gọn bộ máy. Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc tinh gọn thôn, tổ dân phố THANH TUYỀN Sáng 11-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 6, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đã tiếp xúc cử tri các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Tổ ĐBQH đơn vị số 6 gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng ông Đỗ Đức Hiển, ĐB chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS-TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Cần cân đối giữa tăng lương với tăng giá cả hàng hóa Tại đây, nhiều cử tri phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính và quá trình chuyển đổi số; thực trạng giá cả thị trường tăng nhanh hơn so với thu nhập, kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp cân đối giữa tăng lương với tăng giá cả hàng hóa. Trao đổi với cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết mục tiêu cuối cùng của hệ thống chính trị là mang lại cho người dân cuộc sống tốt hơn, thu nhập khá hơn trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng. Dù vậy, việc tăng lương thêm một mức phải tính đến ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương có đảm trách nổi hay không. Nếu như 5-7 năm trước, ngân sách dành cho chi thường xuyên khoảng 70% thì năm 2026, Chính phủ dự tính chi thường xuyên khoảng 51%-52%. Tức là làm ra 10 đồng thì dành hết 5 đồng để phục vụ cho hệ thống nên khoản tiền còn lại cho các việc khác, bao gồm cả đầu tư hạ tầng cũng chỉ còn một nửa. Do vậy, Nhà nước phải tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế để tăng chi đầu tư phát triển, tăng thu nhập cho những người làm việc còn lại. “Chúng tôi rất muốn tăng thu nhập cho mọi người để phù hợp với bão giá nhưng cũng phải xét đến túi tiền” - Bí thư TP.HCM nêu. Nói thêm về vấn đề tổ chức bộ máy, chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết gần một năm thực hiện sắp xếp bộ máy, TP.HCM đã làm rất nhiều việc, cơ bản đã gần bà con hơn, thủ tục đơn giản hơn. Dù vậy, vẫn còn nhiều thứ TP chưa làm được như việc mua sắm thiết bị đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Đây là trách nhiệm của TP trước người dân và TP cũng đang nỗ lực hoàn thiện hơn… TP.HCM sẽ có hàng chục ngàn căn hộ cho công nhân thuê, mua Với ý kiến cử tri về nhà ở xã hội, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết QH và Chính phủ đều đã có nghị quyết riêng. Tới đây, Luật Nhà ở sẽ sửa đổi về tiêu chí, tiêu chuẩn, thủ tục hành chính để người dân có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nhà ở xã hội. Ông thông tin hiện TP.HCM tổ chức làm nhà ở cho công nhân thuê và mua. Nếu như trước đây, chủ đầu tư phải đi thu tiền thuê nhà hằng tháng thì theo phương án mới, Liên đoàn Lao động TP.HCM sẽ đứng giữa làm trung gian để thu tiền nhà từ chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp trừ tiền nhà vào lương hằng tháng của công nhân nên chủ đầu tư sẽ yên tâm đến tháng là tiền thuê nhà sẽ chuyển vào tài khoản. Ông cho rằng với phương án này, chủ doanh nghiệp sẽ được lợi là công nhân gắn bó lâu dài, người có thu nhập thấp có nhà ở dễ dàng hơn. Thông tin thêm đến cử tri, ông nói TP.HCM hiện có khoảng 70.000 căn hộ đã được chủ đầu tư thỏa thuận với Liên đoàn Lao động và các chủ doanh nghiệp để xây dựng. Với chính sách này, mục tiêu làm 200.000 căn nhà ở xã hội của TP.HCM có thể tăng lên hơn nữa. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang nghiên cứu phân khúc nhà ở thương mại mức giá hợp lý hơn, vị trí dự án không thể nằm ở trung tâm mà sẽ ở ngoại thành, chính quyền sẽ đầu tư hạ tầng kết nối. Đây là việc khó nên TP sẽ làm từng bước và cố gắng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận ý kiến và có hồi đáp đến cử tri. Ảnh: THANH THÙY BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Người dân sẽ có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nhà ở xã hội Bí thư Trần Lưu Quang cho biết tới đây, Luật Nhà ở sẽ sửa đổi về tiêu chí, tiêu chuẩn, thủ tục hành chính để người dân có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nhà ở xã hội. có những mô hình nhất định rồi phát triển dần lên. Đối với kiến nghị của cử tri về đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản…, ông Trần Lưu Quang cho biết TP đang rất quyết liệt, đưa ra nhiều cơ chế để triển khai nhanh. Ông tin tưởng với các cơ chế mới, cơ sở hạ tầng của TP sẽ có chuyển biến nhất định trong vài năm tới. Tới đây, Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Sau đó, TP.HCM sẽ trình QH xem xét thông qua Luật Đô thị đặc biệt, giúp TP có thêm thẩm quyền mạnh mẽ hơn để tháo gỡ khó khăn. Cử tri kiến nghị mạnh tay với thực phẩm bẩn Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng đề cập vấn đề thực phẩm bẩn, kiến nghị cần có giải pháp quyết liệt hơn để xử lý. Trả lời ý kiến cử tri, PGSTS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, nhìn nhận thời gian qua Sở An toàn TP.HCM hoạt động hết sức hiệu quả về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. TP.HCM cũng đã phối hợp với các cơ sở kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Với các kiến nghị của cử tri, đoàn ĐBQH sẽ chuyển đến cơ quan chức năng. Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ thêm chính quyền TP sẽ có cách để kiểm soát, đưa ra những giải pháp về mặt kỹ thuật, thậm chí là xử phạt nghiêm minh theo quy định về tình trạng thực phẩm bẩn. Dù vậy, ông cho rằng vẫn còn những điều chưa làm được và trách nhiệm của toàn hệ thống với vấn đề này là rất lớn. Ông mong người dân chủ động hơn, có sự chọn lọc nhất định khi lựa chọn thực phẩm, là người tiêu dùng thông minh, có ý thức, đừng ham đồ rẻ nhằm bảo vệ chính sức khỏe của mình trước khi hệ thống chính quyền có các giải pháp căn cơ để giải quyết.• Bí thư Trần Lưu Quang cho biết chính quyền TP sẽ có cách để kiểm soát, đưa ra những giải pháp về mặt kỹ thuật, thậm chí là xử phạt nghiêm minh theo quy định về tình trạng thực phẩm bẩn. 6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 12-5-2026 làm và khả năng thu hồi tài sản. Trong bối cảnh đó, cơ chế tạm hoãn truy cứu TNHS tạo ra một “khoảng đệm pháp lý”, cho phép ưu tiên khắc phục hậu quả trước khi quyết định xem xét xử lý hình sự. Điều này giúp tăng khả năng thu hồi tài sản, hạn chế thiệt hại lan rộng và giảm chi phí xã hội. Thực tế, có những vụ việc bị khởi tố ngay khiến dự án “đóng băng”, dòng tiền đứt gãy và cuối cùng Nhà nước cũng khó thu hồi thiệt hại. Bên cạnh đó, dự thảo cho phép xem xét miễn TNHS ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thay vì chờ khởi tố vụ án như hiện nay. Đây là bước dịch chuyển thời điểm ra quyết định tố tụng lên sớm hơn, giúp giảm tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ, rất dễ hình thành tâm lý có thể “khắc phục bằng tiền để tránh TNHS”. Vì vậy, việc áp dụng cần đi kèm các tiêu chí rõ ràng và mang tính bắt buộc. Trước hết, cơ chế này chỉ nên áp dụng với các hành vi không có yếu tố tham nhũng, không nhằm mục đích vụ lợi cá nhân. Đây phải được xem là giới hạn pháp lý quan trọng nhất, bởi những hành vi có động cơ trục lợi rõ ràng vẫn cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe. Bên cạnh đó, tiêu chí “vì lợi ích chung” cần được lượng hóa bằng các căn cứ khách quan, có thể kiểm chứng, tránh tình trạng diễn giải chủ quan hoặc áp dụng tùy nghi. Việc khắc phục hậu quả cũng phải mang tính toàn diện và thực chất, không chỉ dừng ở hoàn trả tài sản mà còn phải bồi thường đầy đủ, khôi phục trạng thái ban đầu ở mức cao nhất có thể. Kết quả khắc phục cần được xác nhận thông qua các cơ chế độc lập như kiểm toán hoặc thẩm định chuyên môn. Một yếu tố quan trọng khác là tính tự nguyện và kịp thời. Việc khắc phục phải xuất phát từ ý thức chủ động của người vi phạm, thay vì chỉ là phản ứng khi đã đối mặt với nguy cơ bị xử lý hình sự. Nếu thiếu các “điểm chốt” này, cơ chế rất dễ bị biến thành “lối thoát hợp pháp” cho những sai phạm đáng lẽ phải xử lý hình sự, ảnh hưởng đến niềm tin vào tính công bằng của pháp luật. Việc đưa quyết định miễn TNHS lên giai đoạn sớm cũng đòi hỏi tăng cường vai trò của VKS. Mọi quyết định tạm hoãn truy cứu hoặc miễn TNHS phải dựa trên chứng cứ đầy đủ về bản chất hành vi, mức độ thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả. Cùng với đó, cần có hệ thống tiêu chí kiểm sát thống nhất để tránh tình trạng cùng một loại vụ việc nhưng được xử lý khác nhau giữa các địa phương. Các quyết định miễn TNHS phải được lập luận rõ ràng, có hồ sơ đầy đủ, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và có thể được xem xét lại khi cần thiết. Có thể nghiên cứu cơ chế báo cáo bắt buộc hoặc kiểm tra định kỳ nhằm kiểm soát việc áp dụng trên thực tế. Linh hoạt trong xử lý không đồng nghĩa với nới lỏng kỷ luật pháp lý. Ngược lại, càng linh hoạt thì càng phải kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ lạm dụng. ThS NGUYỄN THỊ THÙY DUNG, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM: Đột phá tố tụng nhưng phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ Việc bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu TNHS như một “tầng trung gian” giữa truy cứu và miễn TNHS cho thấy sự chuyển dịch từ cách tiếp cận thiên về trừng phạt sang quản trị rủi ro và phục hồi. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 29/2026/QH16 về xử lý vi phạm gắn với khắc phục hậu quả, đồng thời có sự tương thích với định hướng phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết 68-NQ/TW, nhất là ở yêu cầu giảm rủi ro pháp lý để doanh nhân, nhà quản lý yên tâm sáng tạo, cống hiến. Cơ chế mới phù hợp với các vụ việc kinh tế, môi trường - những lĩnh vực mà thiệt hại chủ yếu mang tính vật chất, có thể định lượng và khắc phục. Nếu pháp luật chỉ tồn tại hai trạng thái “truy cứu ngay” hoặc “miễn ngay”, sẽ thiếu độ linh hoạt Vừa qua, Bộ Công an đã công bố dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi) với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Trong đó có đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) như một tầng xử lý trung gian giữa “truy cứu ngay” và “miễn ngay”. Cụ thể, cho thời gian khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm, gây thiệt hại về kinh tế nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; không tham nhũng; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước; có thể khắc phục toàn bộ hậu quả để bảo đảm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Bên cạnh đó, bổ sung căn cứ được miễn TNHS đối với người được tạm hoãn truy cứu TNHS mà đã đủ các điều kiện được miễn theo quy định; cho phép miễn TNHS ngay trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thay vì phải chờ khởi tố vụ án như hiện nay. Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến các chuyên gia xung quanh vấn đề nêu trên. ThS - luật sư LÝ NGỌC SƠN, nguyên thẩm phán TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ: Càng linh hoạt trong xử lý án kinh tế càng phải kiểm soát chặt Các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế có tính chất khác với tội phạm truyền thống, nhiều trường hợp phát sinh trong quá trình điều hành, thử nghiệm mô hình kinh doanh hoặc xử lý tình huống phức tạp, nơi rủi ro và vi phạm đan xen. Nếu xử lý hình sự quá sớm và cứng nhắc, không chỉ cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp, tác động đến thị trường, việc Tạm hoãn xử lý hình sự để Bệ đỡ pháp lý vượt trội cho cần thiết, hoặc xử lý quá nghiêm dẫn đến đổ vỡ chuỗi sản xuất - kinh doanh hoặc miễn trách nhiệm khi chưa có đủ cơ chế kiểm soát. Cơ chế tạm hoãn truy cứu TNHS giúp Nhà nước có thêm “thời gian pháp lý” để người vi phạm khắc phục hậu quả, qua đó tăng khả năng thu hồi tài sản, hạn chế thiệt hại và giảm tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế. Đồng thời, cơ chế này cũng được kỳ vọng góp phần giữ lại nguồn nhân lực quản lý, doanh nhân có năng lực nhưng vướng sai phạm trong quá trình vận hành kinh tế, thay vì loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống kinh tế. Việc chuyển từ tư duy “trừng phạt” sang “khắc phục - phục hồi” trong một số nhóm tội phạm kinh tế, môi trường là phù hợp với xu hướng phapluat@phapluattp.vn Các chuyên gia cho rằng đề xuất tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả là phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước; song cần có tiêu chí, quy định chặt chẽ để tránh bị lạm dụng. THẢO HIỀN

