Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững trang 4 SỐ 098 (7669) - Thứ Tư 13-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 13-5-2026 Sáng 12-5, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 20262031 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận, với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ MTTQ Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát máu thịt với nhân dân. Nhà nước ta vững vì dựa vào nhân dân. Chế độ ta bền vì được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ và xây dựng. Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đoàn kết trong giai đoạn mới quyết; không thể đại diện cho nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của nhân dân và nói dân không hiểu; không thể giám sát, phản biện có chất lượng nếu thiếu bản lĩnh, thiếu dữ liệu, thiếu chuyên gia và thiếu cơ chế theo đến cùng các kiến nghị chính đáng. Không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng Trong nhiệm kỳ 2026-2031, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mọi chương trình, phong trào, cuộc vận động của Mặt trận đều phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân. Mặt trận phải lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện thực chất phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mặt trận vừa phải đưa chủ trương đúng của Đảng, chính sách đúng của Nhà nước đến với nhân dân, vừa phải đưa tiếng nói, nguyện vọng, sáng kiến, bức xúc chính đáng của nhân TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Mặt trận phải tiếp tục là nơi hội tụ kết nối sức dân huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lịch sử dân tộc ta đã chứng minh chân lý khi dân tộc ta đoàn kết, lòng dân quy tụ, ý chí toàn dân thống nhất thì đất nước vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, làm nên những kỳ tích mang tính vĩnh cửu. Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển ngày nay, mọi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sức mạnh vô địch của nhân dân. Đảng ta mạnh là vì gắn bó là biết tôn trọng những khác biệt hợp pháp, chính đáng; giải quyết hài hòa lợi ích; lấy mục tiêu chung của quốc gia - dân tộc làm điểm tương đồng; lấy khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm ngọn cờ quy tụ mọi người Việt Nam yêu nước. Trong thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn nhưng Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân; không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận. Trong diễn văn khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết: Đại hội lần thứ XI diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đây là đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình tổ chức mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội được kỳ vọng tạo ra những quyết sách quan trọng, nâng tầm vị thế của MTTQ trong thời kỳ mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là đại hội của niềm tin và khát vọng, niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo của Đảng; khát vọng góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong hai ngày làm việc, đại hội sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ X; thống nhất chương trình hành động nhiệm kỳ 20262031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và hiệp thương thống nhất cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực cùng các chức danh lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI không chỉ là diễn đàn tổng kết và định hướng của một tổ chức, đây là tiếng nói của hơn 100 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng hướng về một mục tiêu chung: Xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Nâng tầm vị thế của MTTQ trong thời kỳ mới CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ CHÂN LUẬN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Ảnh: VGP Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 13-5-2026 CHÂN LUẬN Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 20262031 tại Hà Nội ngày 12-5 đã ghi nhận nhiều phát biểu tâm huyết từ đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội mở ra một giai đoạn mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kinh tế tăng trưởng mạnh - nền tảng vững chắc cho đoàn kết Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã báo cáo với đại hội bức tranh kinh tế - xã hội sáng sủa của đất nước. Năm 2025, GDP tăng trưởng 8,02%, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới. Đà tăng trưởng được duy trì vững chắc sang quý I-2026 với GDP đạt 7,83%, trong đó thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%. Phó Thủ tướng nhấn mạnh những thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ từ sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam, thể hiện qua năm lĩnh vực trọng yếu. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” đã hoàn thành trước hạn gần năm năm bốn tháng - một minh chứng sinh động cho sức mạnh phối hợp giữa Nhà nước và nhân dân. Nhìn về phía trước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ coi sự phối hợp với MTTQ Việt Nam là “điều kiện tiên quyết” để mọi quyết sách mang hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp đó chính là chìa khóa chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước. Quốc hội và Mặt trận: Tư duy lập pháp phải vì sự phát triển Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc Sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới lòng dân, Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dân đến với Đảng, Nhà nước. Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu; phải vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị: Quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng sức tập hợp phải rộng hơn; bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn. Thứ ba, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Giám sát, phản biện xã hội là chức năng rất quan trọng của MTTQ Việt Nam; là phương thức để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao chất lượng chính sách và củng cố niềm tin xã hội. Phản biện xã hội không phải để làm khó cơ quan nhà nước, mà để chính sách đúng hơn, sát dân hơn, minh bạch hơn, khả thi hơn, nhân văn hơn. Muốn vậy, Mặt trận phải nâng cao bản lĩnh, chất lượng và phương pháp giám sát, phản biện; huy động tốt hơn chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín; dựa trên dữ liệu, khảo sát xã hội và tiếng nói từ cơ sở. Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện; không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Đại đoàn kết phải được xây trên nền tảng lợi ích của nhân dân Thứ tư, chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở. Đại đoàn kết bền vững phải được xây trên nền tảng lợi ích thiết thực của nhân dân. Khi người dân được chăm lo, được bảo vệ, được tôn trọng, được tham gia, được thụ hưởng thì đoàn kết mới có gốc sâu, đồng thuận mới có nền chắc, niềm tin mới bền vững. Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội; không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Thứ năm, xây dựng Mặt trận hiện đại: Tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để Mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi; phát triển cổng Mặt trận số 24/7, tổ chức “Tháng nghe dân nói”, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.• hội ghi nhận những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 62.000 hội nghị, tập hợp trên 51 triệu ý kiến của nhân dân phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và tham gia xây dựng 159 luật cùng nhiều nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay là 99,7%, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và hơn 72.000 đại biểu HĐND cấp xã. Nhìn sang nhiệm kỳ mới, phó chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội - “thực sự trở thành tiếng lòng của nhân dân”. Bà cũng nhấn mạnh tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị: Phải chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển; từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống. Lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo Tham luận tại đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM) cho biết MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết. Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, TP đã ban hành 23 chính sách an sinh sau khi sáp nhập thành chính quyền hai cấp, theo nguyên tắc chọn mức thụ hưởng cao nhất từ ba địa phương hợp nhất. Nhiều chính sách mang tính nhân văn sâu sắc đã được triển khai: Trợ cấp 100% cho trẻ em mồ côi đến 18 tuổi, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ 100% BHYT cho người từ 65 đến 75 tuổi. TP đang hướng tới miễn phí vé xe buýt cho toàn dân và mở rộng BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên. Đặc biệt, TP.HCM triển khai để 100% phó bí thư thường trực Đảng ủy cấp xã tham gia thành viên MTTQ cùng cấp - không chỉ là giải pháp tổ chức mà còn là cam kết “muốn chăm lo tốt cho dân thì hệ thống chính trị phải gần dân, sát dân”. Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định cộng đồng kiều bào là cầu nối quan trọng trong hợp tác Việt Nam - châu Âu. Riêng trong đợt hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn năm 2025, cộng đồng người Việt tại châu Âu đã quyên góp hàng chục tỉ đồng. Ông kiến nghị đổi mới phương thức kết nối kiều bào theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn về quốc tịch, đầu tư, hồi hương để thu hút trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho đất nước. Một điểm mới quan trọng ông đề xuất là nghiên cứu xây dựng đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.• Chiều 12-5, đại hội thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 vị; ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam 72-100 vị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là 12 vị. Trong đó, cơ cấu, thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 62 vị là người đứng đầu tổ chức thành viên, 34 vị là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, TP và 293 vị là cá nhân tiêu biểu như trí thức, chuyên gia, công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, kiều bào… Cùng với đó, có 16 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp). Sau đó, đã diễn ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm nay (13-5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI VIỆT NAM LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2026-2031 Tiêu điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Chúng ta hãy luôn khắc ghi lời dạy đó. Hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh. Hãy làm cho dân chủ trở thành động lực. Hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh. Ảnh: MTTQ Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết MTTQ Việt Nam TP.HCM luôn lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Chính phủ coi sự phối hợp với MTTQ Việt Nam là “điều kiện tiên quyết” để mọi quyết sách mang hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 13-5-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Đề xuất cơ chế ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao Ngày 12-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp nghe Bộ KH&CN cùng các bộ, cơ quan liên quan báo cáo về dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất hiện nay đối với lĩnh vực công nghệ cao. Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần bổ sung các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà ở cho chuyên gia, cơ chế đặt hàng và ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm công nghệ trong nước. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng và các ưu đãi tài chính để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển trong lĩnh vực có tính rủi ro cao nhưng mang ý nghĩa chiến lược này. Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo nghị định trong thời gian sớm nhất để trình thẩm định, lấy ý kiến theo quy định… MINH TRÚC Tin vắn • Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt. Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. P.NAM • Bắt đôi nam nữ cướp tài sản xe ôm. Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Huỳnh Đức Hùng và Lê Thị Ngọc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, sáng cùng ngày, cả hai đặt xe ôm công nghệ rồi dùng dao uy hiếp tài xế TVT, lấy đi tiền, điện thoại và xe máy. H.DU Ngày 12-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt; phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - xuất khẩu Trung Quốc”, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027; tăng cường hợp tác y tế, bao gồm về y dược học cổ truyền. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định; hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - xuất khẩu Trung Quốc”, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc… PHẠM QUANG (Theo Chinhphu.vn) Ngày 12-5, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài chính), tại nhà riêng ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM. Đây là đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19-5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026). Gửi lời chúc mừng đến đảng viên Nguyễn Đức Hòa, Phó Bí thư Thành ủy TP Đặng Minh Thông tri ân những đóng góp của ông trong suốt quá trình công tác, đóng góp vào quá trình phát triển của TP. Ông Đặng Minh Thông cho biết TP đang triển khai hàng loạt chính sách hướng đến người dân như tổ chức khám bệnh miễn phí, triển khai sổ sức khỏe điện tử cùng nhiều tiện ích khác… Vì vậy, Phó bí thư Thành ủy TP mong đảng viên Nguyễn Đức Hòa cũng như các đảng viên khác phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm trong thời gian công tác qua nhiều vị trí tiếp tục cống hiến, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đảng viên Nguyễn Đức Hòa tin tưởng TP sẽ vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế vừa đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, ngày càng nhân văn hơn. Ông cho biết trong khả năng của mình sẽ tiếp tục cống hiến cho địa phương và TP.HCM. THANH TUYỀN UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn. Cụ thể, chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất đề nghị của Sở NN&MT về chủ trương xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP áp dụng từ ngày 1-7-2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Qua đó, bảo đảm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn TP liên tục, kịp thời, đúng quy định. Chủ tịch TP cũng giao Sở NN&MT chủ trì khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào, xây dựng dự thảo quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP. Sở NN&MT tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình UBND TP xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục rút gọn và tiến độ yêu cầu... LÊ THOA Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. Ảnh: VGP Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững TP.HCM trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Đức Hòa dịp 19-5 TP.HCM khẩn trương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, áp dụng từ 1-7 TP.HCM phải trình hồ sơ dự án Luật Đô thị đặc biệt vào đầu tháng 7 UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc đôn đốc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Chỉ đạo nhằm phấn đấu tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện dự án luật trong tháng 7-2026. Trong đó, trước ngày 20-6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; chậm nhất ngày 1-7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định và chậm nhất vào tuần đầu của tháng 7 trình đầy đủ hồ sơ. Do đó, chủ tịch UBND TP.HCM giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu cập nhật, bổ sung. Đồng thời, đề xuất thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua, ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14-5, trước khi Văn phòng UBND TP tổng hợp, trình UBND TP ban hành theo quy định… HOÀNG KIM Tuyến đường mới kết nối liên vùng tạo động lực phát triển Đông Nam Bộ Ngày 12-5, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản đối với một số dự án giao thông trọng điểm kết nối giữa hai địa phương. Trong đó, Quốc lộ 50B được xác định là dự án chiến lược mới kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Tuyến đường có chiều dài khoảng 55 km, quy mô sáu làn xe với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỉ đồng. Cùng với Quốc lộ 50B, dự án trục đông - tây, tức tuyến Võ Văn Kiệt nối dài, có chiều dài khoảng 15,1 km, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 15.975 tỉ đồng. Kỳ họp lần này còn xem xét chủ trương đầu tư xây dựng trục kết nối Long An - Tân Ninh, được triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Tây Ninh cũng như toàn vùng Đông Nam Bộ. H.DU Bộ Y tế công bố nội dung khám sức khỏe định kỳ miễn phí Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế, y tế các bộ, ngành, các bệnh viện trực thuộc, các bệnh viện thuộc các trường đại học hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Việc này nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ trên toàn quốc, phấn đấu đạt mục tiêu người dân được khám định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm; đồng thời hướng tới lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026, chủ động dự phòng, điều trị bệnh sớm và từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đối với trẻ em dưới sáu tuổi, nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ được thực hiện theo Quyết định 1284 do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Nhóm người từ đủ sáu tuổi đến dưới 18 tuổi áp dụng mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ theo Mẫu số 2, Phụ lục số XXIV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023. Với người từ đủ 18 tuổi trở lên, mẫu giấy và nội dung khám lâm sàng được áp dụng theo Mẫu số 3, Phụ lục số XXIV của Thông tư 32/2023. T.THANH

5 Quân khu 9 chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cho 130 xã Ngày 12-5, Quân khu 9 tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm hoạt động tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết 866 của Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Ngày 24-6, Quân khu sẽ tổ chức công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại năm Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh; thành lập năm Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng và 19 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, khẳng định việc chuyển đổi mô hình tổ chức là bước đi chiến lược, đòi hỏi sự quyết tâm cao để sớm ổn định tổ chức, đưa hoạt động vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kiện toàn Ban chỉ huy phòng thủ dân sự sát với đặc điểm địa hình, nhiệm vụ cụ thể. Trọng tâm năm 2026 là tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 130 đơn vị cấp xã, bảo đảm tính thực tiễn, an toàn và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Đối với các tỉnh biên giới như An Giang, Đồng Tháp, Quân khu yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng để quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới. HẢI DƯƠNG Mất hơn 1 tỉ đồng vì tin lời mua Meccedes giá rẻ Ngày 12-5, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2022, Nghĩa quen biết với ông L (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk). Nghĩa nhiều lần rủ ông L đi ăn uống. Từ tháng 7-2022 đến tháng 1-2023, Nghĩa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông L. Nghĩa đưa ra thông tin gian dối là mình thân quen một số người làm việc tại Hải quan TP.HCM, có bán lô ô tô Meccedes GLC 300 giá rẻ. Ông L chuyển khoản cho Nghĩa hơn 1,1 tỉ đồng nhờ mua xe. Sau khi nhận số tiền trên, Nghĩa chiếm đoạt để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Ngày 4-5, lực lượng công an tìm được Nghĩa khi đang lẩn trốn tại phường An Khánh, TP.HCM. TIẾN THOẠI thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 13-5-2026 ĐẮC LAM Ngày 12-5, tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI”. Sự kiện do Liên minh Niềm tin số phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. Bảo vệ người dùng, hỗ trợ nhận diện rủi ro Phát biểu tại diễn đàn, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam đang diễn ra rất nhanh, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng mới. Tuy nhiên, theo ông, sự phát triển của kinh tế số sẽ không bền vững nếu thiếu nền tảng niềm tin. “Niềm tin trong môi trường số không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra. Nếu dữ liệu là nhiên liệu của nền kinh tế số thì niềm tin chính là hạ tầng mềm quyết định khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống tài chính” - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong kỷ nguyên AI, các rủi ro không chỉ nằm ở hệ thống công nghệ mà chuyển mạnh sang yếu tố con người. Các hình thức lừa đảo sử dụng AI, deepfake hay giả mạo danh tính ngày càng tinh vi, khó nhận biết, trực tiếp tác động đến người dùng. Từ thực tế đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nêu cần thay đổi cách tiếp cận trong bảo đảm an ninh tài chính số, chuyển từ phòng ngự thụ động sang chủ động kiến tạo niềm tin; không chỉ bảo vệ hệ thống mà còn phải bảo vệ người dùng, hỗ trợ họ nhận diện rủi ro và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng nhấn mạnh niềm tin số không thể được xây dựng bởi một cơ quan đơn lẻ mà cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội. Cùng quan điểm, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng trong thời đại AI, niềm tin cần được xem là “hạ tầng chiến lược” của nền kinh tế số và phải được bảo vệ bằng thể chế, công nghệ cùng cơ chế phối hợp liên ngành. Theo ông Dũng, AI đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng như tự động hóa quy trình, cá nhân hóa dịch vụ, chấm điểm tín dụng, phát hiện giao dịch bất thường hay phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, AI cũng kéo theo nhiều nguy cơ mới như deepfake, lừa đảo cá nhân hóa, giả mạo danh tính hay rủi ro từ các mô hình thuật toán thiếu minh bạch. “Không chỉ bảo vệ hệ thống mà phải bảo vệ cả người dùng; không chỉ xử lý sau khi rủi ro xảy ra mà phải chuyển sang phát hiện sớm, cảnh báo sớm và ngăn chặn sớm” - ông Phạm Tiến Dũng nói. Chuyển từ “chặn kẻ xấu” sang “đồng hành với người dùng” Tại diễn đàn, đại diện MoMo cho rằng phần lớn các vụ lừa đảo tài chính hiện nay không phải do hệ thống không phát hiện được giao dịch bất thường mà bởi người dùng tự thực hiện giao dịch trong trạng thái bị thao túng tâm lý. Do đó, doanh nghiệp này đã thay đổi tư duy từ “chặn kẻ xấu” sang “đồng hành với người dùng để bảo vệ họ khỏi mắc sai lầm”. Theo đại diện MoMo, hệ thống hiện không chỉ phát hiện giao dịch bất thường mà còn phân tích ngữ cảnh, hành vi và thời điểm giao dịch để đưa ra cảnh báo phù hợp, tạo “khoảng dừng” giúp người dùng cân nhắc lại trước khi chuyển tiền. Thống kê của doanh nghiệp cho thấy cứ 1.000 người dùng nhận được cảnh báo thì có tới 995 người dừng giao dịch để kiểm tra lại. Mỗi ngày, hệ thống cảnh báo khoảng 44 tỉ đồng có nguy cơ bị lừa đảo, tương đương khoảng 15.000 tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đại diện MoMo cũng cho rằng các tổ chức tài chính hiện chỉ nhìn thấy “phút thứ 89 của bộ phim dài 90 phút”, bởi phần lớn quá trình thao túng nạn nhân đã diễn ra trước đó trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc qua điện thoại. Vì vậy, dữ liệu và tín hiệu cảnh báo cần được kết nối liên ngành giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông, mạng xã hội, thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ để chia sẻ cảnh báo rủi ro theo thời gian thực.• Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: ĐL Tại phiên toàn thể của diễn đàn, nhiều chuyên gia cho rằng niềm tin số cần được xây dựng như một “hạ tầng chính sách” trong bối cảnh AI đang tái định hình thị trường tài chính. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng để phát triển tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI, cần hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm soát AI nhằm củng cố niềm tin của thị trường. Trong khi đó, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhấn mạnh bảo vệ tài chính số không chỉ là bảo vệ hệ thống mà còn là bảo vệ niềm tin của người dùng. Theo ông, cần thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu và xây dựng mạng lưới kiểm chứng thông tin để nâng cao năng lực phát hiện sớm, phản ứng nhanh trước các hành vi gian lận, lừa đảo trên không gian mạng. Đảm bảo an ninh kinh tế số: Cần chủ động kiến tạo niềm tin Trong kỷ nguyên AI, các rủi ro không chỉ nằm ở hệ thống công nghệ mà chuyển mạnh sang yếu tố con người. Niềm tin số cần được xây dựng như “hạ tầng chính sách” Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu tại hội nghị. Phạm Trung Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 13-5-2026 cách quyết liệt sẽ tạo ra nhiều tác động đáng kể đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Về mặt tích cực, việc siết chặt thực thi quyền SHTT sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh và công bằng hơn cho các chủ thể trên thị trường. Điều này có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, phần mềm và nội dung số, những ngành phụ thuộc nhiều vào cơ chế bảo hộ tài sản trí tuệ. Đồng thời, khi quyền tác giả và quyền liên quan được bảo vệ hiệu quả hơn, doanh nghiệp cũng sẽ có động lực đầu tư nhiều hơn vào hoạt động sáng tạo và phát triển công nghệ. Dù vậy, thực tế là việc tăng cường kiểm soát cũng khiến môi trường đầu tư trở nên khắt khe hơn, đặc biệt đối với các mô hình kinh doanh dựa trên việc khai thác nội dung lậu hoặc sử dụng phần mềm không có bản quyền. Đối với startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc phải đầu tư vào phần mềm, công nghệ và nội dung có bản quyền ngay từ giai đoạn đầu có thể làm gia tăng đáng kể chi phí hoạt động. Cụ thể hơn với doanh nghiệp, Công điện 38 tạo ra cả cơ hội và thách thức. Một mặt, việc tăng cường xử lý vi phạm sẽ góp phần bảo vệ thành quả lao động, chất xám và quyền lợi của các doanh nghiệp hoạt động chân chính, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm, sáng tạo nội dung và giải trí. Việc đẩy lùi các hành vi khai thác trái phép tài sản trí tuệ hoặc sử dụng phần mềm không có bản quyền cũng góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng hơn giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Mặt khác, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực thanh tra, kiểm tra về hồ sơ pháp lý, hợp đồng bản quyền và chứng từ thanh toán. Việc chuyển đổi sang sử dụng phần mềm và nội dung có bản quyền sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí vận hành, chi phí công nghệ và chi phí pháp lý. Nếu bị phát hiện vi phạm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, đình chỉ hoạt động hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nghiêm trọng. Những lưu ý dành cho doanh nghiệp Do đó, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp cần nắm rõ và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật, tránh việc bị chế tài. Thứ nhất, khi khai thác, sử dụng một phần hoặc toàn bộ các quyền tài sản, doanh nghiệp bắt buộc phải xin phép, thông tin rõ về tác giả, nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm và thanh toán tiền bản quyền, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu, trừ các trường hợp ngoại lệ theo luật định (khoản 2 Điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ). Tuy nhiên, pháp luật quy định rõ các ngoại lệ này không được áp dụng đối với chương trình máy tính (khoản 3 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ). Do đó, doanh nghiệp không được tự ý sao chép phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có bản quyền hợp pháp. Thực tiễn, trong vụ tranh chấp giữa PTC Inc. (Mỹ) và một công ty sản xuất khóa kéo tại Bình Dương được TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vào tháng 8-2022, tòa án “chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc bị đơn... phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền gần 5 tỉ đồng” dù bị đơn lập luận “nhân viên tự ý cài đặt”, khẳng định nguyên tắc trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp. Thứ hai, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian đóng vai trò là cầu nối trên không gian mạng. Các doanh nghiệp này có trách nhiệm phải triển khai các biện pháp kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ thể quyền để thực thi các biện pháp bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời, các chủ quản nền tảng số phải áp dụng các biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ trên không gian mạng đồng bộ với các quy định pháp luật về thương mại điện tử và an ninh mạng (Điều 198b Luật Sở hữu trí tuệ). Thứ ba, tiến hành kiểm kê toàn bộ máy tính, máy chủ, thiết bị di động của doanh nghiệp, đối chiếu với danh mục giấy phép hợp pháp đã mua. Ưu tiên xử lý ngay các phần mềm có giá trị cao. Trong bối cảnh Việt Nam đang chịu áp lực gia tăng từ các đối tác thương mại quốc tế liên quan đến hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đặc biệt sau khi đại diện thương mại Mỹ (USTR) đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia cần ưu tiên đặc biệt (PFC) năm 2026, Công điện số 38 của Thủ tướng đã được ban hành, với những chỉ đạo quyết liệt trong công tác thực thi quyền SHTT. Công điện yêu cầu các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 đến 30-5 để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Triển khai công điện này, Bộ VH-TT&DL ban hành Kế hoạch số 2545 nhằm tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, nội dung số, truyền thông và thương mại điện tử, đặc biệt là đối với chương trình máy tính. Tác động tới môi trường đầu tư Việc thực thi Công điện 38 một Siết vi phạm bản quyền: Cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Để đáp ứng các đợt thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ pháp lý, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động chuyên ngành và các hồ sơ liên quan đến hoạt động cung cấp nội dung số. Doanh nghiệp phải chứng minh việc chấp hành pháp luật thông qua hợp đồng chuyển nhượng, văn bản cho phép khai thác quyền, chứng từ thanh toán tiền bản quyền và việc sử dụng phần mềm máy tính hợp pháp. Đặc biệt, doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ nội dung đăng tải trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, hoạt động livestream, phát sóng trực tuyến; nghiêm cấm các hành vi sao chép, truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép. Khi tự phát hiện có hành vi vi phạm trong nội bộ công ty, doanh nghiệp phải chủ động có các biện pháp xử lý nghiêm như lập biên bản kiểm tra, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm, thỏa thuận với chủ sở hữu quyền để khắc phục thiệt hại. Có thể thấy Công điện 38 không chỉ phản ánh xu hướng siết chặt thực thi quyền SHTT tại Việt Nam mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng cao về tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Trong ngắn hạn, việc tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm có thể tạo ra áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp, đặc biệt liên quan đến chi phí tuân thủ và quản trị rủi ro pháp lý. Tuy nhiên, về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh và phù hợp hơn với các tiêu chuẩn thương mại quốc tế.• Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết Điều 16 Nghị định 341/2025 quy định hành vi sử dụng phần mềm không bản quyền, phát tán phần mềm lậu, tải game lậu, sao chép hoặc khai thác trái phép nhạc, phim sẽ bị phạt tiền 5-50 triệu đồng đối với cá nhân; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi. “Đặc biệt, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ, xóa bản sao vi phạm trên môi trường mạng và hoàn trả số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm” - luật sư Liên lưu ý. Bên cạnh đó, Điều 225 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) cũng có quy định về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, áp dụng với cả pháp nhân thương mại. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan còn có thể bị chủ thể quyền khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên môi trường mạng, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại. Theo luật sư Liên, trên thực tế nhiều người vẫn cho rằng việc xem phim lậu, dùng phần mềm đã bẻ khóa... là hành vi nhỏ, khó bị phát hiện hoặc xử lý. Tuy nhiên, ngoài nguy cơ vi phạm pháp luật về bản quyền, các phần mềm và website không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin. Nhiều phần mềm bẻ khóa, ứng dụng lậu hoặc website phim lậu thường bị cài kèm mã độc, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu. Vì vậy, việc sử dụng phần mềm và nội dung số hợp pháp không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là cách bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin cho chính người dùng. THẢO HIỀN Rủi ro pháp lý và mất an toàn dữ liệu Việc tăng cường xử lý vi phạm sẽ góp phần bảo vệ thành quả lao động, chất xám và quyền lợi của các doanh nghiệp hoạt động chân chính. phapluat@phapluattp.vn Việc siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh nhưng doanh nghiệp cũng sẽ đối mặt với thách thức về chi phí. Cơ quan điều tra bắt quả tang các đối tượng trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi lạc TV”. Ảnh: CA Năm 2021, công an từng khởi tố vụ án liên quan đến việc chiếu phim lậu tại website: www.phimmoi.net. (Ảnh chụp màn hình) Tiêu điểm Hiệu quả thực tế của Công điện 38 còn phụ thuộc vào quá trình tổ chức thực thi trên thực tế. Việc tăng cường kiểm tra cần đi đôi với cơ chế hướng dẫn rõ ràng, bảo đảm tính minh bạch và hạn chế tình trạng kiểm tra chồng chéo nhằm tránh gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp. LS NGUYỄN TIẾN HẢI DƯƠNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

