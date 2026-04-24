ĐIỀU TRA Bíquyếtđạtđiểmcaokỳthi lớp10tạiTP.HCM Đàotạoláixesắpcónhiều thayđổi,sáthạchsẽkhóhơn Cử tri TP.HCM kiến nghị gỡkhóchobộmáycấpxã Vàng miếng SJC bỗng dưng… ế, khách mua bao nhiêu cũng có Muốnbiếtcónợthuếhay không,cứ vôeTaxMobile SỐ 099 (7670) - Thứ Năm 14-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Từ những con heo chết, phóng viên ghi nhận một lò mổ hoạt động xuyên đêm, nơi thịt được xẻ ra, đóng thùng và nhanh chóng đưa đi tiêu thụ. Ảnh: NHÓM PV trong so nay trang 9 trang 2 trang 13 trang 14 trang 3 trang 11 Nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội trang 12 THỊT BẨN LUỒN LÁCH ĐẾN BỮA ĂN - BÀI 1: Thâm nhập lò mổ heo chết

2 Thời sự - Thứ Năm 14-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 13-5, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng cho biết đã tổ chức cuộc họp Thường trực BCĐ lần thứ 11. Theo đó, Thường trực BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và xử lý dứt điểm năm vụ án, vụ việc trọng điểm. Thường trực BCĐ đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trọng tâm, trong đó có tiến độ xử lý các vụ án thuộc diện theo dõi. Nội dung thảo luận bao gồm việc thi hành bản án hình sự đối với khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng; tài sản gắn liền với đất tại 209 Trường Chinh; dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước… Phát biểu kết luận, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng BCĐ, đề nghị UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh việc xử lý tài sản gắn liền với đất để đảm bảo bàn giao cho người trúng đấu giá tại sân Chi Lăng. Về khu đô thị quốc tế Đa Phước, ông Quang yêu cầu TP rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch. Đồng thời, TP cần thực hiện song song các công việc nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án. Thường trực BCĐ cũng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong công tác phòng, chống lãng phí. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Do đó, Thường trực BCĐ đề nghị Đảng ủy UBND TP tập trung xử lý các công trình, dự án tồn đọng theo Nghị quyết 29/2026 của QH. Đà Nẵng cần khẩn trương bàn giao các công trình đã xây dựng xong nhưng chưa đưa vào sử dụng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Song song đó, TP phải kịp thời rà soát các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. TP nỗ lực hoàn thành phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp trong quý II-2026; phấn đấu kết thúc việc tháo gỡ vướng mắc các dự án trong năm 2026. TẤN VIỆT PHẠM QUANG - Theo TTXVN Ngày 13-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) của QH về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và BCĐ chuyển đổi số của QH. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả nổi bật nhất; những đóng góp cụ thể của hai BCĐ đối với công tác hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đánh giá tiến độ thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy QH và Ủy ban Thường vụ QH; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các BCĐ trong thời gian tới. AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của QH Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nêu rõ chuyển đổi số không chỉ là đầu tư phần mềm, hệ thống hay nền tảng công nghệ mà phải tạo ra sự thay đổi thực chất trong phương thức làm việc, chất lượng tham mưu, hiệu quả hoạt động. Về kiện toàn các BCĐ, Chủ tịch QH giao Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến chỉ đạo hợp nhất hai BCĐ thành một, đề xuất để Ủy ban Thường vụ QH phê duyệt danh sách thành viên; sửa đổi, thay thế các nghị quyết có liên quan. Chủ tịch QH đề nghị BCĐ phải sát sao công việc, không để công việc chậm, muộn. “Nếu để các công việc chậm, muộn thì phải xác định rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, cá nhân nào để có giải pháp thay thế; cương quyết thực hiện chủ trương “ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu thì phải đứng sang một bên” trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết 57-NQ/TW cũng như công tác chuyển đổi số của QH” - Chủ tịch QH cho biết. Về lan tỏa kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số - QH số” ra toàn hệ thống chính trị, Chủ tịch QH yêu cầu Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Công an để triển khai. Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn 20262027, Chủ tịch QH nêu định hướng vận hành theo mô hình “kiềng ba chân”, gồm: Người đặt đề bài, nhiệm vụ; chuyên gia AI; đơn vị hạ tầng. AI cần được tích hợp vào các quy trình nghiệp vụ trọng tâm của QH, gồm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại, công tác đại biểu, dân nguyện và các lĩnh vực liên quan. Chủ tịch QH cũng yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối QH với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại Việt Nam. Tới đây, sẽ nghiên cứu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: QH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tới đây sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng của Quốc hội để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. thành lập trung tâm AI riêng của QH để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện trên thế giới. Dữ liệu phải coi là tài sản chiến lược của QH Liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số tại QH, Chủ tịch QH đề nghị Văn phòng QH chủ động có kế hoạch khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh tiến độ vận hành chính thức, hoàn chỉnh thủ tục thuê dịch vụ, thanh toán đối với hệ thống, phần mềm, nền tảng số đã thử nghiệm thành công; không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng, không có dữ liệu, không hiệu quả. Đặc biệt, do có nhiều nhiệm vụ được triển khai cùng một thời điểm nên cần xác định những phần mềm, ứng dụng nào cần phải được ưu tiên triển khai trước, không để kéo dài. BCĐ phải rà soát, xác định danh mục các ưu tiên này và thời điểm hoàn thành để báo cáo lãnh đạo QH trong tháng 7-2026. Chủ tịch QH chỉ rõ Văn phòng QH tham mưu BCĐ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiệm vụ chuyển đổi số. “Cùng với đó, tiếp tục cập nhật, ban hành kiến trúc QH số phiên bản 2.0, tuân thủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; tương thích hoạt động chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; kết nối, tích hợp với các nền tảng số quốc gia, các nền tảng số dùng chung của ngành, hoàn thành trong năm 2026” - Chủ tịch QH cho biết. Hoàn thiện trung tâm dữ liệu số của QH và nâng cao chất lượng dữ liệu, Chủ tịch QH chỉ rõ dữ liệu phải coi là tài sản chiến lược của QH, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của QH và kế hoạch số hóa kho dữ liệu lưu trữ của QH; phải bảo đảm kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hạ tầng kết nối dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương triển khai mạng Mật và hệ thống điều hành tác nghiệp Mật dùng chung trong khối các cơ quan của QH, hoàn thành trong quý II-2026. Văn phòng QH phối hợp với cơ quan chuyên trách rà soát, đánh giá an toàn hệ thống; tăng cường kiểm tra, giám sát, diễn tập, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thông tin. Đồng thời, tiếp tục phát triển, thử nghiệm, hoàn thiện các nền tảng, phần mềm hỗ trợ chuyên môn cho các cơ quan của QH và Văn phòng QH. Triển khai nền tảng số dùng chung của QH đến HĐND các địa phương, bảo đảm tận dụng hiệu quả, tránh trùng lặp, lãng phí, tăng cường liên thông giữa Trung ương và địa phương.• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong và ngoài nước, kết nối Quốc hội với các nghị viện trên thế giới và cộng đồng AI tại Việt Nam. Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực số, văn hóa số và cơ chế thu hút chuyên gia; hoàn thiện quy chế, quy trình, cơ chế phối hợp và bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số. Đối với các cơ quan của QH, Chủ tịch QH đề nghị tăng cường trách nhiệm tham gia trong quá trình thử nghiệm, đánh giá các hệ thống thông tin, ứng dụng số. Các cơ quan cần thúc đẩy sự tham gia thường xuyên của toàn thể cán bộ, công chức trong thử nghiệm và sử dụng các hệ thống. Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực số, văn hóa số Đà Nẵng tập trung xử lý 5 vụ án, vụ việc trọng điểm Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng vừa đấu giá bất thành. Ảnh: TẤN VIỆT

3 Thời sự - Thứ Năm 14-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 13-5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc với Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước (ĐKGDBĐ&BTNN) về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư công. Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục ĐKGDBĐ&BTNN, cho biết cục đã thành lập ba nhóm triển khai nhiệm vụ tại các chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi nhóm do một phó cục trưởng phụ trách, gồm các nhóm triển khai chương trình văn hóa; nhóm triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; nhóm triển khai các chương trình trong lĩnh vực bồi thường nhà nước… ​Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị cục khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết, phân công rõ từng nhóm nhiệm vụ làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Thứ trưởng nhấn mạnh trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nội dung chưa rõ, khó thực hiện, các đơn vị cần chủ động phối hợp, trao đổi để kịp thời tháo gỡ, nghiên cứu điều chỉnh hoặc bổ sung hướng dẫn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả, thống nhất. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải bám sát quy định về hồ sơ, thủ tục; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, chủ động đề xuất định mức chi phí kèm dự toán chi tiết, bảo đảm nguồn lực phục vụ triển khai nhiệm vụ. Về thực hiện các dự án đầu tư công, Thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu, hướng tới xây dựng hệ thống dùng chung, đồng bộ giữa các địa phương và các lĩnh vực chuyên ngành. Theo đó, toàn bộ cơ sở dữ liệu cần được tích hợp ở mức độ phù hợp, bảo đảm người dân có thể khai thác, sử dụng thuận tiện trên môi trường số. BÙI TRANG TRÙNG KHÁNH Ngày 13-5, tại phường Bà Rịa, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 4 đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường của phường Bà Rịa và trực tuyến đến các phường, xã: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương và xã Long Sơn. Kiến nghị gỡ khó cho cấp xã, quan tâm đến khu phố Sau khi nghe báo cáo của ĐBQH, cử tri các phường, xã đã có ý kiến, kiến nghị gửi đến các ĐB. Cử tri đề nghị ĐBQH quan tâm, ghi nhận phản ánh đến Trung ương những vấn đề như đẩy mạnh “phân cấp, phân quyền” cụ thể cho địa phương (cấp xã) để quan tâm đúng mức tới khu phố: Bao gồm cả đội ngũ cán bộ khu phố và hoạt động ở khu phố. Cử tri cũng kiến nghị xem xét mở rộng đối tượng là người phụ thuộc có thu nhập thấp (lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng) để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân; giải quyết ô nhiễm môi trường, nạo vét toàn hệ thống kênh mương; giảm tải chương trình học cho học sinh; thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, đất đai... Ngoài ra, cần sớm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động ở cấp xã về tổ chức bộ máy và Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, thay mặt Tổ ĐBQH số 4, Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: TK Cử tri TP.HCM kiến nghị gỡ khó cho bộ máy cấp xã Tổ đại biểu Quốc hội số 4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, trong đó có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Bà Rịa, Vũng Tàu và năm phường, xã khác. biên chế đối với các phòng, ban chuyên môn cấp; có chủ trương, chính sách trong việc khai thác, sử dụng quỹ đất công, tài sản công (trụ sở cũ) chờ quy hoạch, chống lãng phí. Bên cạnh đó, cần cơ chế giám sát thực thi để đảm bảo sự “đồng nhịp” giữa chỉ đạo của Trung ương và hành động của các sở, ngành, qua đó tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn... Chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết Thay mặt Tổ ĐB số 4, ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông nhấn mạnh các phường, xã thuộc địa bàn Tổ ĐB số 4 tiếp xúc cử tri có vị trí rất đặc biệt trong không gian phát triển mới của TP.HCM. Nhìn tổng thể, đây là khu vực có nhiều lợi thế như có biển, cảng, đô thị, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, thủy sản, dự án công nghiệp, hạ tầng lớn. Bên cạnh đó còn có truyền thống lịch sử, văn hóa và con người năng động, nghĩa tình. Nhưng lợi thế chỉ trở thành động lực phát triển khi quy hoạch tốt, hạ tầng tốt, quản lý tốt, môi trường tốt và có sự đồng thuận của nhân dân. Từ đây, ông Lê Khánh Hải trao đổi lại các nhóm vấn đề cần quan tâm đối với các phường, xã để cùng nhìn nhận đúng thực tế, có cách làm quyết liệt, cụ thể hơn, sát dân hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Ông khẳng định sau hội nghị, Đoàn ĐBQH TP sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ kiến nghị theo thẩm quyền địa phương và Trung ương; chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến giải quyết vụ việc của cá nhân, cử tri gửi đến thư ký của hội nghị, cơ quan thường trực thẩm quyền địa phương để tổng hợp gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết...• Đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ kiến nghị, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Ngày 13-5, Tổ ĐBQH đơn vị số 11, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các phường Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân, Đông Hòa. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hoàng Yến, phường Thủ Đức cho rằng hiện nhiều vấn đề người dân phản ánh tại phường nhưng thẩm quyền lại thuộc Sở Xây dựng, Sở NN&MT, Sở Quy hoạch, trung tâm quản lý hạ tầng, Công an TP, tòa án, thi hành án, điện lực… Vì vậy, phường chỉ tiếp nhận rồi chuyển đi thì chưa đủ. Từ đó, cử tri kiến nghị xây dựng cơ chế theo dõi các kiến nghị.“Mỗi kiến nghị phải có mã số theo dõi, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn trả lời, kết quả xử lý công khai” - cử tri Hoàng Yến nêu. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu các vấn đề về đất đai, quy hoạch, cấp giấy. Cử tri kiến nghị thành lập tổ công tác liên thông về đất đai - quy hoạch tại phường, định kỳ mỗi tháng tiếp dân một buổi, có đại diện văn phòng đăng ký đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, tài nguyên môi trường… Về vấn đề hạ tầng, cử tri phản ánh việc thi công dự án đường vành đai 3 còn chậm, người dân phải chịu cảnh khói bụi, kẹt xe… Thay mặt tổ ĐB, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Võ Hoàng Ngân ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri trên nhiều lĩnh vực. Tổ ĐB sẽ phân loại các kiến nghị theo cấp thẩm quyền, gửi đến các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cho người dân. Về các vấn đề liên quan đến cơ chế, ông Ngân nói sẽ ghi nhận gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giám sát, rà soát lại. Với các cơ chế đã có thẩm quyền giải quyết rõ ràng sẽ đốc thúc để thực hiện hiệu quả và có trách nhiệm hơn trong ghi nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri. Với những cơ chế chưa phân cấp về xã, sự phối hợp giữa các sở, ngành, tổ sẽ có kiến nghị cụ thể hơn để ban hành cơ chế phù hợp. Riêng các ý kiến về dự án, hạ tầng, dự án đường vành đai 3, tổ ĐB sẽ sớm có phản hồi cho cử tri sau khi chuyển các phản ánh đến chính quyền. Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Võ Hoàng Ngân cho biết ngày 14-5, đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và tài chính của QH sẽ khảo sát các dự án trọng điểm tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, trong đó có đường vành đai 3. THANH TUYỀN Cử tri kiến nghị thành lập tổ công tác liên thông về đất đai - quy hoạch Tổ ĐBQH đơn vị số 11, Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phải bám sát quy định về hồ sơ, thủ tục Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HUY

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 14-5-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND Chiều 13-5, Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND” tổ chức phiên họp thứ nhất. Tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban chỉ đạo, cho hay trước yêu cầu mới về phát triển đất nước nhanh, bền vững, tăng trưởng hai con số, chúng ta đang xây dựng pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn với nhiều nội dung, trong đó có những nghị quyết được ban hành rất nhanh, rất “tốc độ” để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, việc giám sát ngay từ đầu, giám sát trong quá trình thực hiện là hết sức quan trọng. Để đảm bảo chất lượng đề án, phải đánh giá tổng quan sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp thời gian qua; khảo sát nắm tình hình thực tế, ít nhưng đúng trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ sở. Tổ chức hội thảo và xin ý kiến chuyên gia - những người có bề dày kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới phương pháp xin ý kiến… (Theo TTXVN) Tin vắn • Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Ngày 13-5. Công an TP Huế đã khởi tố bị can Trần Lâm Tới là tài xế xe tải va chạm làm ô tô bán tải rơi xuống suối trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên làm ba người bị thương. N.DO • Đập 6 hũ cốt của gia đình người yêu vì ghen. Công an xã Phú Hựu (Đồng Tháp) vừa bắt giữ Đặng Viết Văn (46 tuổi) về hành vi đập phá sáu hũ cốt của gia đình người yêu vì ghen tuông. H.DƯƠNG • Sắp xử vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai. Ngày 26-5, TAND tỉnh Gia Lai sẽ xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ cướp ngân hàng trên địa bàn hồi tháng 112025 là Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. L.KIẾN Sáng 13-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban ngành, cơ quan về tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông, hiệu quả. Việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Tên gọi sau khi kiện toàn là Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng ban. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Ban chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược; không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay Chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền… ĐỨC MINH Chiều 13-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường vành đai 4 TP.HCM đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 159,31 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 74,526 km, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 675,29 ha. Trong tổng diện tích cần GPMB, phần tuyến chính khoảng 604,24 ha, đi qua 15 xã, trong đó xã Thạnh Lợi có diện tích GPMB lớn nhất với khoảng 134,09 ha. Tỉnh Tây Ninh cũng triển khai thu hồi đất để xây dựng năm khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 71,01 ha. Các khu tái định cư được bố trí tại các xã Hòa Khánh, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập. Toàn bộ công tác thu hồi đất và GPMB đối với năm khu tái định cư phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 15-6-2026 để bàn giao cho đơn vị thi công hạ tầng. Phong trào thi đua được triển khai trong thời gian 90 ngày, từ ngày 15-5 đến 12-8. HUỲNH DU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN Kiện toàn các Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách tư pháp Tây Ninh phát động 90 ngày đêm giải phóng 675 ha mặt bằng cho vành đai 4 TP.HCM Ngày 13-5, tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 (Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao, trả lại toàn bộ chín bao (tổng trọng lượng 80 kg) xác ve sầu khô cho chủ hàng. Cụ thể, sau khi Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ số xác ve sầu nêu trên thì chủ hàng đã đến làm việc và cung cấp được các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ngành quản lý thị trường và cơ quan chức năng đã thẩm định nguồn gốc, xuất xứ chín bao dược liệu (xác ve sầu) được chủ hàng thu mua từ người dân ở Sơn La. Hồ sơ, nguồn gốc hàng hợp pháp nên chủ lô hàng được trả lại đầy đủ 80 kg xác ve sầu. ĐẮC LAM Quản lý thị trường trả lại 9 bao xác ve sầu Việt Nam nỗ lực thúc đẩy Hội nghị kiểm điểm NPT đạt kết quả thực chất Trong tuần này, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có buổi làm việc với bà Annalena Baerbock, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 80, nhằm trao đổi về tiến trình Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon) lần thứ 11 đang diễn ra từ ngày 27-4 đến 22-5 tại New York. Tại buổi làm việc, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã cập nhật cho Chủ tịch Đại hội đồng về diễn biến của hội nghị trong hai tuần đầu tiên. Ông nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị quốc tế hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức phức tạp, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng các nước thành viên nỗ lực thúc đẩy hội nghị đạt kết quả thực chất và cân bằng. Trên cương vị chủ tịch Hội nghị NPT RevCon 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tích cực đóng góp cho nỗ lực cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ nói chung và Đại hội đồng nói riêng. Về phía chủ tịch Đại hội đồng, bà Annalena Baerbock ghi nhận tầm quan trọng của Hội nghị NPT RevCon 11 trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bà đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong vai trò chủ tịch hội nghị, đặc biệt là việc sớm lưu hành dự thảo văn kiện kết quả. (Theo TTXVN) Đồng Tháp đề xuất xây dựng 2 trường nội trú tại khu vực biên giới UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, tỉnh đề xuất đầu tư hai trường gồm Trường phổ thông nội trú TH-THCS Thường Thới Hậu và Trường phổ thông nội trú TH-THCS Hồng Ngự. Cụ thể, dự án Trường phổ thông nội trú TH-THCS Thường Thới Hậu được đề xuất theo phương án nâng cấp, mở rộng, quy mô 31 lớp với khoảng 1.245 học sinh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 293 tỉ đồng. Trường được xây dựng trên cơ sở sáp nhập một số cơ sở giáo dục hiện có, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới, nơi dân cư phân bố thưa thớt, việc đi lại còn khó khăn, nhất là vào mùa nước nổi. Đối với Trường phổ thông nội trú TH-THCS Hồng Ngự, dự án được đề xuất xây mới với quy mô 40 lớp, khoảng 1.600 học sinh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 416 tỉ đồng. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, các khu vực đề xuất đầu tư đều là địa bàn biên giới, học sinh phải di chuyển xa, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. HẢI DƯƠNG Petrolimex công bố giá xăng sinh học E10 gần 25.000 đồng/lít Theo thông báo, giá bán xăng E10 RON 95-V tại vùng 1 của Petrolimex là 24.630 đồng/lít và vùng 2 là 25.120 đồng/lít, cao hơn khoảng 900 đồng/lít so với mức giá xăng E10 RON 95-III mà Petrolimex thông báo trước đó vào ngày 7-5. Theo Petrolimex, giá xăng sinh học E10 RON 95-V do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam. Hệ thống này gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex; cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex. Đối với các địa bàn xa cảng, kho đầu mối, cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định 95/2021 của Chính phủ (vùng 2), tổng giám đốc Petrolimex trao quyền giám đốc các công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên. AN HIỀN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 14-5-2026 ĐẠI THANH Ngày 13-5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã trang trọng tổ chức phiên bế mạc, chính thức khép lại 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI và các vị trong Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên họp. Đại hội đầu tiên với mô hình tổ chức mới Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi, thời cơ, xen lẫn không ít khó khăn, thách thức. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng được tổ chức ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là đại hội đầu tiên khi MTTQ Việt Nam thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới, là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do MTTQ Việt Nam với mô hình tổ chức mới, vị thế mới, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, là trung tâm tập hợp lòng dân, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển của toàn dân tộc Việt Nam. BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ XI: Dấu mốc lịch sử mở đầu chặng đường phát triển mới Thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường. Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Từ đó, khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhìn lại không khí dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết trong suốt đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các vị đại biểu dự đại hội. Đại hội cũng đã rất vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc trọng thể ngày 12-5. Những vấn đề lớn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo vừa là nguồn cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa là những định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Kêu gọi toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Khép lại phiên bế mạc, từ diễn đàn của đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết hợp với sức mạnh của thời đại, toàn dân tộc chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. “Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường. MTTQ Việt Nam với mô Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tại phiên bế mạc, đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung và nghị quyết của đại hội. Trước đó, trong chiều 12-5, đại hội đã thông qua đề án nhân sự và hoàn tất việc hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Bùi Thị Minh Hoài, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự lớn lao trước sự tín nhiệm của đại hội và thay mặt các ủy viên vừa được hiệp thương cử, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm, gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam. Bà khẳng định sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Tập thể lãnh đạo mới xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức thành viên, chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong và ngoài nước. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao đổi với đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: MTTQ Ngày 13-5, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã. Theo đó, ngày 11-2, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị các sở, ngành rà soát, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay một số công chức, viên chức đã được điều chuyển nhận nhiệm vụ khác; số lượng nhân sự các sở, ngành, giới thiệu chưa bảo đảm số lượng yêu cầu. Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp rà soát lại danh sách đề xuất, giới thiệu công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đã gửi Sở Nội vụ. Đồng thời, các đơn vị cần bổ sung bảo đảm mỗi sở, ngành giới thiệu năm công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương. Nhân sự được giới thiệu phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND cấp xã và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trường hợp sở, ngành không điều chỉnh danh sách đã giới thiệu, đề nghị vẫn có văn bản phản hồi gửi về Sở Nội vụ. Văn bản rà soát và danh sách bổ sung nhân sự của các cơ quan đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-5 để tổng hợp, tham mưu. PHƯƠNG NAM hình tổ chức mới, vị thế mới, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, là trung tâm tập hợp lòng dân, là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển của toàn dân tộc Việt Nam” - bà Hoài khẳng định.• Lâm Đồng: Mỗi sở phải giới thiệu 5 nhân sự giữ chức phó chủ tịch cấp xã Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử làm chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Ảnh: QUANG VINH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 14-5-2026 Luật bổ sung các khái niệm mới như “không gian tầm thấp”, “không gian tầm cao” và quy định nguyên tắc ưu tiên áp dụng cơ chế đặc thù cho Hà Nội. HĐND TP Hà Nội được trao quyền quyết định áp dụng các cơ chế ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nếu các quy định mới của Quốc hội sau này phù hợp với yêu cầu phát triển. Luật phân quyền toàn diện cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch đô thị, công nghệ số và an toàn xã hội. Việc phân quyền gắn chặt với cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giám sát và giải trình nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý. Luật bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hà Nội. HĐND và UBND Thành phố được phép điều chỉnh trình tự thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh cải cách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, các quy định này không được làm phát sinh thêm hồ sơ hay kéo dài thời gian giải quyết cho người dân. Đặc biệt, luật bổ sung cơ chế thí điểm chính sách mới. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, HĐND TP Hà Nội có thể ban hành nghị quyết triển khai thí điểm các cơ chế đặc thù, trừ các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo. Luật mới cho phép phát triển các mô hình kinh tế mới, khu kinh tế tự do nhằm tạo động lực tăng trưởng. Về liên kết vùng, luật xác định Hà Nội là hạt nhân tăng trưởng, bổ sung cơ chế phối hợp liên tỉnh và thành lập Quỹ Phát triển vùng thủ đô. Luật Thủ đô sửa đổi cũng bổ sung các cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương đối với việc triển khai các cơ chế đặc thù tại Hà Nội. Chính quyền TP Hà Nội được yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, luật cũng bổ sung cơ chế xử lý vi phạm và quy định miễn, loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, không vụ lợi nhưng vẫn phát sinh thiệt hại trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Cho phép công chứng điện tử, tăng phân quyền cho địa phương Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Công chứng sửa đổi có nhiều điểm mới đáng chú ý như đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, bổ sung quy định về công chứng điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia. Cụ thể, luật quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong quản lý hoạt động công chứng. Theo đó, UBND cấp tỉnh được trao thẩm quyền quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập hoặc hợp nhất các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Cùng với đó, Sở Tư pháp được tăng cường trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động công chứng. Đáng chú ý, luật bổ sung một chương mới về công chứng điện tử. Chương này quy định cụ thể về giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử cũng như trình tự, thủ tục thực hiện công chứng trên môi trường số. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các quy định mới sẽ tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện công chứng từ xa, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và TRỌNG PHÚ Chiều 13-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về chín luật vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua. Cụ thể gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Thủ đô; Luật Hộ tịch; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Hà Nội được chủ động ban hành nhiều cơ chế đặc thù Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Thủ đô sửa đổi tập trung vào phân quyền, tạo không gian để chính quyền TP Hà Nội chủ động quyết định và tự chịu trách nhiệm. Luật gồm 9 chương, 36 điều, mở rộng đáng kể quyền hạn cho chính quyền thủ đô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: TRỌNG PHÚ phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Ngoài ra, luật cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng theo hướng đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên; đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề, luật bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm và trách nhiệm của công chứng viên trong việc bảo đảm tính chính xác, khách quan của văn bản công chứng. Một nội dung quan trọng khác là việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Luật đồng thời giao trách nhiệm cho các địa phương trong việc cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu công chứng địa phương lên hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia.• Tại họp báo, đại diện Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung chính của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và Luật Thuế TTĐB. Luật được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24-4-2026 tại kỳ họp thứ nhất và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày được thông qua. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho hay việc ban hành luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về cải cách chính sách thuế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới. Một trong những mục tiêu quan trọng của luật là tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Theo nội dung được công bố, luật sửa đổi đồng thời nhiều quy định liên quan đến thuế TNCN, thuế GTGT và thuế TNDN. Đối với thuế TNCN, luật nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm phù hợp với biến động giá cả và thực tiễn đời sống hiện nay. Đồng thời, một số bậc thuế thấp trong biểu thuế lũy tiến từng phần cũng được điều chỉnh giảm thuế suất để giảm gánh nặng cho người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Ở lĩnh vực thuế TNDN, luật quy định áp dụng mức thuế suất ưu đãi thấp hơn mức phổ thông đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp chính thức. Song song đó, nhiều ưu đãi thuế mới cũng được bổ sung đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư vào công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ - những lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới… Luật Công chứng sửa đổi có nhiều điểm mới đáng chú ý như đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, bổ sung quy định về công chứng điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia. phapluat@phapluattp.vn Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Thủ đô năm 2026 trao quyền chủ động cao hơn cho chính quyền TP Hà Nội trong quản lý, điều hành và phát triển thủ đô. Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh Đăng ký hộ tịch không còn phụ thuộc vào nơi cư trú Luật Hộ tịch năm 2026 gồm 4 chương, 30 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027. Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết luật mới đã thực hiện phân quyền triệt để, gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Theo đó, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch trong nước được giao cho UBND cấp xã. “Người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào, không phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính” - bà Oanh nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Bộ Tư pháp, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ. Tiêu điểm Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn tại buổi họp báo. Ảnh: TRỌNG PHÚ

