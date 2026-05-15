TP.HCM KIẾN NGHỊ ĐƯỢC TRAO QUYỀN TỰ CHỦ VỀ BIÊN CHẾ Cú hích từ khách siêu giàu Ấn Độ đến Việt Nam Sửa BLHS: Đề xuất người phạm tội bỏ trốn là tình tiết tăng nặng Chia sẻ xúc động của tân giámđốcBệnhviệnChợRẫy THỊT BẨN LUỒN LÁCH ĐẾN BỮA ĂN - BÀI 2 Đường đi của xe chở thịt heo chết lúc rạng sáng Kỳ tích của U-17 Việt Nam vàthếhệvàngchomụctiêu World Cup SỐ 100 (7671) - Thứ Sáu 15-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TP kiến nghị được trao quyền tự chủ trong việc xác định và giao biên chế để phục vụ tốt hơn cho người dân. Trong ảnh: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM. Ảnh: NN trong so nay trang 9 trang 2 trang 13 trang 15 trang 5 trang 6 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo phải có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai ĐIỀU TRA trang 3

2 Thời sự - Thứ Sáu 15-5-2026 Làm chắc chắn, không vội vàng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần là khẩn trương nhưng chắc chắn, không vội vàng; khoa học nhưng không để chậm trễ; dân chủ nhưng có kỷ luật; phân công rõ nhưng phải phối hợp chặt chẽ; kế thừa nhưng phải bổ sung, phát triển; tổng kết quá khứ nhưng hướng tới tương lai. “Mỗi đồng chí, mỗi cơ quan được giao nhiệm vụ phải coi đây là trách nhiệm chính trị quan trọng, là đóng góp trực tiếp vào công việc lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ. thoisu@phapluattp.vn Ngày 14-5, TP Hải Phòng tổ chức khởi công 10 dự án và khánh thành bốn công trình. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến cùng một thời điểm với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn. Phát biểu tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc. 14 công trình, dự án khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 24,7 ngàn tỉ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. “Đặc biệt tại đây chúng ta thực hiện nghi lễ khánh thành dự án xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 - di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết. Ông Quân cũng cho biết cùng thời điểm, Hải Phòng còn khởi công năm dự án và khánh thành một dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp, một dự án thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng; khởi công ba dự án thuộc lĩnh vực giao thông, khởi công một dự án và khánh thành một dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội... “Các công trình trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” - ông Quân khẳng định. Ngoài điểm cầu chính, TP có 12 điểm cầu vệ tinh được tổ chức. Sau bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, cả 13 điểm cầu (điểm cầu chính và 12 điểm cầu vệ tinh) đã đồng loạt thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công. NGỌC SƠN NGUYỄN THẢO Ngày 14-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về đề án và các ý kiến phát biểu nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, thể hiện sự thống nhất cao. Không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít Phát biểu kết luận tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo, đánh giá cao sự chuẩn bị của tổ biên tập tổng kết Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu rất cao, phải cùng tiến hành với rất nhiều việc quan trọng khác, cần chuyển ngay sang trạng thái làm việc mới là khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn, có thời hạn, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm cụ thể. Tinh thần chung là không để công việc trôi theo quán tính hành chính; không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít; không để phân công rộng nhưng trách nhiệm không rõ; không đơn giản hóa văn kiện tổng kết như một báo cáo tình hình, biên soạn tư liệu lịch sử đơn thuần. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam không phải là kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian. Điều quan trọng là phải trả lời được những câu hỏi lớn: Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không phải là Bác Hồ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn đó thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có thành công rạng rỡ như ngày hôm nay không?... Bên cạnh đó, tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh không chỉ là tổng kết một văn kiện, mà phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam cùng với những mối quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng CNXH; xây dựng hệ luận cứ làm cơ sở để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà tổ biên tập đã đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tiếp tục cụ thể hóa trong đề cương chi tiết để thể hiện được những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt, mang tầm nhìn chiến lược bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo tổng kết trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới. Phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc Về phương pháp tổng kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận không được xa rời đời sống; thực tiễn không nên mô tả tản mạn, thiếu khái quát; nhận định phải rút ra từ đời sống thực; đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển đất nước. Phải có cách tiếp cận lịch sử - logic để vừa thấy rõ được quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta; vừa làm nổi bật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo, phát biểu. Ảnh: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo phải có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. được tính đặc sắc của mỗi kỷ nguyên, vừa khái quát được bản chất, mối quan hệ nhân quả và những vấn đề có tính quy luật. Tổng kết lần này phải có chiều sâu lịch sử, có tầm cao lý luận và có sức gợi mở kiến tạo cho tương lai. Tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết ở địa phương, ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, những địa phương có sự kiện lịch sử cách mạng tiêu biểu, những nơi có phong trào lớn, mô hình đổi mới sáng tạo, những địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa... cần được tổng kết sâu, kỹ, có chuyên đề riêng, có sản phẩm riêng, không làm qua loa, hình thức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, trên tinh thần độc lập, khách quan, cầu thị, chọn lọc, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tuyệt đối không được rập khuôn, giáo điều, sao chép máy móc, không thay thế thực tiễn Việt Nam bằng kinh nghiệm của nước khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý vừa triển khai tổng kết, vừa tuyên truyền sâu rộng. Đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh để càng tự hào, thêm tự tin thực hiện xuất sắc nhất sứ mệnh mới về tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng, một chiều, khẩu hiệu; phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, vào con đường đi lên CNXH và tương lai phát triển của đất nước; phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình tổng kết phải thật sự cầu thị, khách quan, khoa học; thành tựu phải nói cho đúng, cho đủ, có sức thuyết phục. Tổng kết để tự hào nhưng không phải để tự mãn; tổng kết để khẳng định nhưng không né tránh những vấn đề đặt ra...• Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam, mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam. Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khánh thành dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15. Ảnh: HP

3 Thời sự - Thứ Sáu 15-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thủ đô với 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã, tổng diện tích khoảng 3.359,84 km². Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo. Đây được xem là “xương sống” định hình không gian đô thị tương lai của thủ đô. Theo định hướng mới, hai bên sông Hồng sẽ được tái cấu trúc theo hướng sinh thái, văn hóa, đô thị dịch vụ. TP sẽ từng bước chuyển đổi các cảng hàng hóa, cảng tổng hợp nằm trong khu vực trung tâm thành cảng du lịch, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách và phát triển du lịch đường sông. Quy hoạch tổng thể cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm vùng của Hà Nội khi kết nối chặt chẽ với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc cùng các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Một trong những nội dung nổi bật của quy hoạch lần này là xác định hạ tầng giao thông và phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) là động lực phát triển chủ đạo của thủ đô trong nhiều thập niên tới. Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ mở rộng mạnh mạng lưới đường sắt đô thị và các tuyến liên vùng, nâng tổng chiều dài hệ thống lên khoảng 1.153 km. Các tuyến này kết nối với vành đai, trục hướng tâm, cực tăng trưởng và các trung tâm lớn nhằm tái định hình không gian đô thị… TRỌNG PHÚ LÊ THOA Ngày 14-5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã làm việc với Đảng ủy UBND TP.HCM về việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2031 từ 10% trở lên. Đoàn kiểm tra, giám sát có các phó trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội. Về phía Đảng ủy UBND TP.HCM có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Theo báo cáo của Đảng ủy UBND TP.HCM, TP kiến nghị được trao quyền tự chủ trong việc xác định và giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý, trên cơ sở vị trí việc làm, quy mô dân số, khối lượng công việc, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự và khả năng cân đối ngân sách của TP. Có sự chưa hợp lý về phân bổ biên chế Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết thực hiện Công văn 09 của Ban chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ, việc phân bổ biên chế là tối đa 50 người đối với xã và tối đa 70 người đối với phường. Tuy nhiên, việc này không phù hợp với TP.HCM - một TP đến gần 16 triệu dân, gồm 14 triệu dân thường trú và hơn 2 triệu dân lưu động. Bà dẫn chứng xã Đông Thạnh có hơn 191.000 dân, xã Bà Điểm có 206.000 dân nhưng vẫn chỉ bố trí tối đa 50 biên chế, gây rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, một số phường khác trong TP.HCM chỉ đạt 121.000-125.000 dân nhưng lại được bố trí tới 70 biên chế. “Chỉ cần làm một so sánh nội bộ giữa xã và phường tại TP.HCM đã thấy sự bất hợp lý về việc phân bổ biên chế” - bà Hiền nói. Bà Hiền cho biết với số lượng biên chế phân bổ cho địa phương hiện nay, có thực trạng cán bộ phường, xã quá tải, làm việc ngày đêm. Hiện một cán bộ phường, xã giải quyết công việc cho 780 người dân, còn một cán bộ sở, ngành giải quyết công việc cho gấp đôi số người dân đó. “Không chỉ phường, xã mà sở, ngành cũng đang quá tải” - bà Hiền nói. Theo bà Hiền, vừa qua TP đã thực hiện đề án giải quyết 50% số lượng cán bộ thừa - thiếu trên tinh thần đưa cán bộ từ nơi thừa về nơi thiếu và biệt phái cán bộ sở, ngành về phường, xã. Trong đó, Sở Tài chính biệt phái 29 công chức nhận nhiệm vụ tài chính - kế toán tại phường, xã. Sở Xây dựng biệt phái 512 công chức còn Sở QH-KT thành lập các đoàn rà soát quy hoạch các địa phương. Bên cạnh đó, có 134 phường, xã đã thành lập ban quản lý dự án để thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Sở NN&MT cũng có ban quản lý dự án cấp TP với 200 cán bộ để đồng hành cùng phường, xã. “Dự án trọng điểm ở đâu ban này sẽ về phường, xã để thực hiện. Phường, xã không thực hiện nhiệm vụ đơn độc mà có sự giám sát của sở, ngành dưới sự chỉ đạo của Thường trực UBND TP” - bà Hiền nhấn mạnh. Liên quan đến bố trí biên chế theo Công văn 09, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, phân tích thêm phường Tân Định chỉ khoảng 50.000 người nhưng được giao 70 biên chế. Trong khi đó, các xã đông dân hơn lại chỉ có 50 biên chế. Sự chênh lệch này gây ra rất nhiều khó khăn trong khâu tổ chức thực hiện. Ông Thắng cho biết TP.HCM đang nghiên cứu, đánh giá các tiêu chí từ xã lên phường nhằm nâng cấp xã thành phường, Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM kiến nghị được trao quyền tự chủ về biên chế TP.HCM dẫn chứng xã Đông Thạnh có hơn 191.000 dân, xã Bà Điểm có 206.000 dân bố trí tối đa 50 biên chế, trong khi một số phường chỉ khoảng 50.000 dân lại tới 70 biên chế. đảm bảo số lượng biên chế phù hợp. Tuy nhiên, dù dân số đã đảm bảo, các điều kiện về hạ tầng theo quy định như tỉ lệ cây xanh, tỉ lệ đường giao thông lại là những vướng mắc khi xét duyệt nâng cấp xã lên phường. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức dù có sự quyết liệt tập trung nhưng cần lộ trình dài hơi. Theo ông Cường, vừa qua Trung ương đã cho chủ trương tăng số lượng phó chủ tịch, tăng phó trưởng phòng, TP.HCM đang tiến hành hướng dẫn thực hiện. Song song đó, Trung ương cũng cho chủ trương phân loại ĐVHC, TP đã hoàn thành và đang đề xuất sắp xếp một số địa phương từ cấp xã lên cấp phường để đáp ứng yêu cầu phát triển. Bố trí cán bộ phải nhìn vào CV Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, nhấn mạnh TP.HCM phải xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công nghệ, dữ liệu, quy hoạch, tài chính và quản trị đô thị hiện đại. Ông đề nghị phải vận dụng chuyển đổi số để thay thế bớt công đoạn thủ công của cán bộ, đồng thời phải bố trí lại nhân sự hợp lý. “Bố trí cán bộ phải nhìn vào CV xem họ học gì, làm gì để bố trí chính xác. Bố trí đúng là mặc áo đỏ, sai là mặc áo vàng. Hiện nay áo vàng còn nhiều lắm. Phải cho ngồi đúng ghế thì mới thúc đẩy được công việc, còn nếu ngồi sai thì khó làm việc” - ông nói và cho rằng việc bố trí đúng ghế sẽ tạo sự tự tin cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ dù vất vả vẫn bám trụ và kiên cường thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ và hiệu quả điều hành. Đối với kiến nghị về mô hình ĐVHC - kinh tế đặc biệt cấp cơ sở, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị TP.HCM mạnh dạn đề xuất rõ hơn. Tuy nhiên, cần xem xét lại số lượng biên chế. “50 người ở mô hình cũ với 50 người ở mô hình mới, cái nào hiệu quả hơn thì cho làm” - ông nói. Phát biểu tiếp thu, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết TP xác định rõ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp ĐVHC là nhiệm vụ rất lớn, phạm vi rộng, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao trong khi thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề mới. Tuy nhiên, TP quyết tâm tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. • “Bố trí cán bộ phải nhìn vào CV xem họ học gì, làm gì để bố trí chính xác. Phải cho ngồi đúng ghế mới thúc đẩy được công việc, ngồi sai khó làm việc.” Ông Nguyễn Hồng Lĩnh Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm

4 Thời sự - Thứ Sáu 15-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra các dự án trọng điểm phía Nam Ngày 14- 5, đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu, cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo UBND TP.HCM, TP Đồng Nai đã kiểm tra tiến độ của các dự án trọng điểm phía Nam. Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng thành viên trong đoàn về tiến độ của dự án, những phần công việc còn lại và những vướng mắc cần tháo gỡ để nhanh chóng đưa toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác. Sau đó, đoàn giám sát tiếp tục kiểm tra thực tế dự án sân bay Long Thành. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã kiểm tra thực địa nhà ga, đường cất hạ cánh thứ nhất và thứ hai cùng hạ tầng giao thông nội cảng. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng nhà thầu tăng tốc đẩy nhanh thi công các hạng mục để khai thác sân bay đúng kế hoạch, quan tâm đẩy nhanh hạ tầng giao thông kết nối phục vụ sân bay khi đi vào khai thác. Đoàn công tác còn khảo sát thực tế dự án đường vành đai 4 TP.HCM tại khu vực Châu Đức. VŨ HỘI Ngày 14-5, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng vì đã có các thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh Công an TP Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch. Đồng thời, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Công an TP Hải Phòng cần đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. Công an không chỉ phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm, mà phải chủ động kiến nghị hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao bức tượng “Bác Hồ về thăm quê” - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an TP Hải Phòng. PHẠM QUANG (Theo TTXVN) Ngày 14-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Tại họp báo, Sở Nội vụ đã gửi văn bản cung cấp thông tin về tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-71976 – 2-7-2026). Trong đó, tặng quà trị giá 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Về việc này, Sở Nội vụ TP đang rà soát, tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tại UBND các xã, phường, đặc khu. Riêng đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác, Sở Y tế hoặc Sở NN&MT phụ trách rà soát. HOÀNG KIM Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đánh giá các sở, ngành, đơn vị liên quan đã rất tích cực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là việc tổ chức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm vào ngày 29-4, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Để tăng cường kết nối giữa sân bay quốc tế Long Thành với trung tâm TP và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, chủ động triển khai công việc thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm thiết kế tổng thể FEED), bảo đảm trình tự, thủ tục đúng quy định. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ điều kiện để khởi công trước ngày 2-7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác… LÊ THOA TP.HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở, ngành triển khai Kế hoạch số 181 của UBND TP về tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt của TP. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi; bảo đảm tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo luật. Chủ tịch UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình, kịch bản điều hành, tài liệu phục vụ tại từng hội nghị, hội thảo, gửi Văn phòng UBND TP chậm nhất ba ngày trước ngày tổ chức. Riêng hội nghị, hội thảo lấy ý kiến bộ, ngành thì gửi trước bảy ngày. Đối với hội nghị, hội thảo lấy ý kiến bộ, ngành và tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP đề nghị viện chủ động sớm rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ chức. LÊ THOA Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ để người dân đổi xe máy xăng sang xe điện UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, trong đó đề xuất nhiều mức hỗ trợ cho người dân đổi xe máy xăng sang xe điện. Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ hai năm trở lên tại Hà Nội tính đến thời điểm nghị quyết được ban hành, đồng thời là chủ sở hữu xe máy chạy xăng khi thực hiện chuyển đổi sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ đối với một xe và có thể lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ. Cụ thể, với hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng/người. Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ dự kiến bằng 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện, mức hỗ trợ tối đa là 15 triệu đồng... TRỌNG PHÚ Hôm nay, đường Cộng Hòa sẽ được phân làn đảo chiều Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết công tác thi công trên đường Cộng Hòa được chạy nước rút để phục vụ người dân từ sáng nay (15-5). Khi chính thức đưa vào hoạt động, làn đường ba chiều sẽ do lực lượng CSGT chủ động điều tiết theo từng khung giờ. Tại các nút giao cũng được bố trí các dải phân cách lưu động, tùy vào lượng xe sẽ điều phối cho phù hợp. Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết ở các nút giao, lực lượng CSGT sẽ có mặt để phân luồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. “Để người dân đi lại ổn định, cần có một khoảng thời gian làm quen. Vì vậy, cần phải từ một tháng, giao thông trên đường Cộng Hòa mới tạm ổn định được. Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa ra một số lộ trình thay thế cho người dân lựa chọn để giảm đi qua khu vực đường Cộng Hòa, hạn chế ùn ứ” - đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thông tin. Công an Hải Phòng nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân TP.HCM rà soát danh sách tặng quà 1 triệu đồng dịp 50 năm TP mang tên Bác Sẽ khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2-7 Tin vắn • Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về tình yêu Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-102026), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa triển khai chương trình hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 với nhiều hoạt động. Trong đó có cuộc thi sáng tác ca khúc bằng AI với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". V.THỊNH • Giá xăng dầu giảm. Ngày 14-5, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu. Theo đó, xăng E5 có mức giá mới không cao hơn 23.134 đồng/lít, giảm 656 đồng/lít so với giá kỳ điều hành trước; xăng A95 có giá không cao hơn 24.078 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít; dầu mazut có giá 20.585 đồng/kg, giảm 587 đồng/kg; dầu diesel có giá 27.226 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít. A.HIỀN Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên cờ truyền thống của Công an TP Hải Phòng. Ảnh: VGP

5 Thời sự - Thứ Sáu 15-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Đường đi của xe chở thịt heo chết lúc rạng sáng THẢO PHƯƠNG - THÀNH ĐẠT - MINH HẬU Khi phần lớn khu công nghiệp còn chìm trong bóng tối, những chuyến xe chở thực phẩm đã bắt đầu lăn bánh. Đây cũng là thời điểm mà những túi thịt heo đã được lóc sẵn từ lò mổ chui được đưa ra ngoài, chuẩn bị cho một hành trình khác. Thịt heo chết đến công ty suất ăn công nghiệp 4 giờ 10 ngày 16-4, tại cơ sở giết mổ của bà Thọ ở xã Bàu Bàng, TP.HCM mà chúng tôi đã theo dõi từ nhiều ngày trước, đèn điện trong khu vực mổ heo bật sáng. Những thùng xốp chứa thịt được một người đàn ông mở nắp, nhanh tay lấy từng túi thịt đưa lên cân mỗi túi khoảng 5 kg, xếp vào chiếc sọt lớn cột sau xe máy. Chỉ trong vài phút, chiếc sọt đã đầy, ước tính khoảng 100 kg thịt được chất chồng lên nhau, phủ thêm một lớp bạt mỏng. Người này kiểm tra lại dây buộc rồi nổ máy rời khỏi khu vực. Chúng tôi bám theo chiếc xe len lỏi qua những con đường còn vắng, hướng về đường DA 1-1, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP.HCM. Đây là khu vực có nhiều nhà máy, xí nghiệp cách cơ sở này khoảng 30 km. Chiếc xe dừng ở cổng một công ty nấu ăn công nghiệp. Đến khoảng 5 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn nhưng khu vực cổng công ty đã bắt đầu nhộn nhịp với hàng chục xe tải, xe ba gác, xe máy chở thực phẩm lần lượt ra vào. Rau củ, thịt, cá… được chuyển xuống nhanh chóng. Trong dòng người tất bật ấy, chiếc xe chở thịt heo chết mà chúng tôi theo dõi dừng lại, lẫn vào như một xe giao hàng bình thường. Không có sự kiểm tra nguồn gốc, không xuất trình hóa đơn, người giao hàng nhanh chóng xách từng túi thịt bỏ lên xe kéo, đi nhanh đến bàn kê khai số lượng vào một cuốn sổ rồi kéo xe chở thịt vào trong khu vực nấu ăn. Chỉ trong vài phút, toàn bộ số thịt đã “biến mất” sau cánh cửa. Sự việc được lặp lại liên tục trong những ngày sau đó mà chúng tôi theo dõi. Cũng trong những ngày theo chân thịt heo chết tuồn ra thị trường, chiều 14-4, chúng tôi chứng kiến xe tải loại nhỏ biển số 51M-647.xx lui vào khu vực mổ heo, được hai nhân viên chất lên xe hàng chục bịch thịt heo. Sau khi chất xong, chiếc xe rời đi. Điểm đến của những bịch thịt heo nói trên là một công ty suất ăn công nghiệp ở phường Bình Cơ, TP.HCM. Kho trung chuyển kín kẽ, chỉ cần “không thối là nhập” Tại Đồng Nai, khi nhắc đến hoạt động thu gom thịt heo trôi nổi, heo bệnh, heo chết, nhiều người trong giới buôn bán đều biết đến một cơ sở nằm sâu trong con hẻm cuối đường Võ Nguyên Giáp, thuộc xã Bình Minh (huyện Trảng Bom cũ). Cơ sở này luôn trong tình trạng kín cổng cao tường, được bảo vệ bởi nhiều lớp cửa, người lạ khó tiếp cận. Nếu ăn phải thịt heo nhiễm bệnh, chết do bệnh, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sẵn từ nguồn nguyên liệu này như xúc xích, lạp xưởng, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe. Đầu tiên, nguy cơ ngộ độc cấp tính là nguy hiểm nhất. Khi heo bị bệnh và chết, vi khuẩn phân hủy thịt sinh ra các độc tố như histamine, endotoxin... Những chất này rất bền với nhiệt, không bị phá hủy hoàn toàn dù ở 100 độ C (nhiệt độ nấu thông thường) hay quy trình làm đồ hộp. Hậu quả khi ăn phải thịt heo nhiễm các độc tố này sẽ gây nôn mửa dữ dội, đau bụng, tiêu chảy cấp, tụt huyết áp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến sốc nhiễm độc và suy đa tạng. Nguy cơ thứ hai là nhiễm khuẩn bội nhiễm. Khi heo chết hoặc bị giết mổ trong điều kiện không đảm bảo, các tác nhân sẽ gây họa cho người dùng như liên cầu khuẩn heo (Streptococcus suis). Đây là nguy cơ hàng đầu gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, hoại tử tay chân, thậm chí tử vong rất nhanh. Ngoài ra, vi khuẩn đường ruột (Salmonella, E. coli) sẽ gây nhiễm trùng tiêu hóa nghiêm trọng, sốt cao, tiêu chảy mất nước cấp tính. Về lâu dài, khi ăn phải các sản phẩm làm từ thịt nhiễm bệnh, cơ thể phải xử lý các protein biến tính từ thịt ôi thiu và dư lượng thuốc kháng sinh/hóa chất (thường được dùng để “chạy dịch”trước khi heo chết) sẽ gây tổn thương gan và thận. Việc tích tụ các độc tố và chất chuyển hóa từ thịt biến chất lâu ngày làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính về đường tiêu hóa, nguy cơ gây ung thư. Khi heo bị dịch bệnh, hệ miễn dịch suy yếu khiến chúng dễ nhiễm thêm các loại vi khuẩn gây bệnh cho người. Nếu ăn phải thịt heo bệnh (đặc biệt là khi chưa chín kỹ hoặc thịt đã ôi thiu) thì có thể gặp các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm khuẩn. Cụ thể như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy; sốt cao, đau đầu, người lờ đờ do nhiễm khuẩn hoặc độc tố từ thịt hỏng; nguy cơ từ liên cầu khuẩn heo, nếu thịt nhiễm cả vi khuẩn này, người ăn (hoặc người tiếp xúc khi chế biến) có thể bị sốt cao, xuất huyết dưới da, viêm màng não, trường hợp nặng có thể gây sốc nhiễm khuẩn và tử vong. ThS-BS BÙI THỊ DUYÊN, phụ trách khoa Dinh dưỡng BV Quân y 175 “Miễn không có mùi thối, không bị xanh đen là lấy. Có mùi thuốc thú y hay màu thịt không đều vẫn nhập bình thường.” Theo ghi nhận của PV, đặc điểm đáng chú ý tại đây là sẵn sàng thu mua nhiều loại thịt heo với điều kiện gần như duy nhất là giá phù hợp. Ngày 17-4, trong vai người có nguồn thịt heo nạc đã lóc xương, chúng tôi liên hệ qua điện thoại và được đưa giá ngay lập tức: Khoảng 50.000-52.000 đồng/kg tùy loại thịt. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị trường cùng thời điểm, khoảng 115.000 đồng/kg. Tối cùng ngày, theo chân một người lái xe tải nhỏ chở thịt đến điểm đã hẹn. Khu vực tiếp nhận, giao dịch rất kín cổng cao tường. Dù đã liên hệ trước, việc tiếp cận cơ sở vẫn không dễ dàng. Khi xe vừa đến đầu hẻm, người đàn ông khoảng 50 tuổi mở hé lớp cổng thứ nhất để xe lùi vào, sau đó lập tức khóa lại. Chỉ khi cổng thứ hai mở ra, xe mới được đưa sâu vào bên trong khu vực kiểm hàng. Không khí bên trong lạnh, ẩm và nặng mùi. Tại đây, người đàn ông yêu cầu chúng tôi không được di chuyển, không sử dụng điện thoại. Khi bửng xe được mở, ông ta tiến lại kiểm tra hàng bằng mắt thường, sau đó bốc từng túi thịt đưa lên mũi ngửi. Sau khi quan sát và sờ vào từng thớ thịt, người này nhận xét thịt như thế này là xịn. “Thịt vậy là được… không thối, không xanh đen là nhập. Còn mùi thuốc vẫn lấy được” - người đàn ông nói thêm. Trong lúc người này kiểm tra hàng, PV tranh thủ tiếp cận khu vực kho chứa. Qua Từ lò mổ chui, những túi thịt heo chết được chia nhỏ, vận chuyển bằng xe máy hoặc xe tải len lỏi vào các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp. Tiêu điểm Một cuộc ngã giá Trong lúc kiểm tra, người đàn ông tại cơ sở thu gom heo bệnh, chết gọi điện thoại cho một chủ cơ sở để báo giá. Cuộc trao đổi được bật loa ngoài. Ban đầu mức giá được đưa ra là 50.000 đồng/kg. Khi người kiểm hàng nhận xét “thịt đẹp”, phía đầu dây bên kia nâng giá lên 52.000 đồng/ kg. Do mức giá quá thấp so với thị trường, chúng tôi từ chối giao dịch và xin bốc lại hàng lên xe. Quá trình trao đổi, người đàn ông này cho biết tiêu chí nhập hàng tại đây khá đơn giản: “Miễn không có mùi thối, không bị xanh đen là lấy. Có mùi thuốc thú y hay màu thịt không đều vẫn nhập bình thường”. Ăn sản phẩm từ heo bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe Điều tra Mời bạn đọc quét mã QR để xem bài điều tra trên báo điện tử plo.vn. Bên trong các kho đông lạnh có số lượng lớn thịt heo được đựng trong các túi nylon, chất thành từng đống. Ảnh trong bài: NHÓM PV Người giao hàng xách từng túi thịt đi nhanh đến bàn kê khai số lượng rồi kéo vào khu vực bên trong. Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn - Bài 2 ghi nhận, bên trong các kho đông lạnh có số lượng lớn thịt heo được đựng trong các túi nylon, chất thành từng đống, không phân loại rõ ràng.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 15-5-2026 VKSND Tối cao đề nghị cân nhắc việc quy định tình tiết người phạm tội bỏ trốn là TTTN. Theo VKSND Tối cao, tình tiết người phạm tội bỏ trốn không phải là động cơ, mục đích chính của việc phạm tội mà là yếu tố thuộc về bản chất, tâm lý của người phạm tội luôn muốn trốn tránh việc bị pháp luật xử lý, do vậy không coi là lý do để áp dụng TTTN cho hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, trách nhiệm bắt giữ, chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, người bị buộc tội không buộc phải chứng minh là mình vô tội (Điều 15 BLTTHS). Mặt khác, hiện đã có các cơ chế xử lý đối với người phạm tội bỏ trốn như truy bắt, truy nã và áp dụng biện pháp tạm giam hoặc thực hiện cơ chế điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt… Trường hợp hành vi bỏ trốn đủ cấu thành để xử lý về một tội phạm độc lập thì sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS (như tội trốn khỏi nơi giam giữ). Phản hồi quan điểm của VKSND Tối cao, Bộ Công an cho rằng cần phân biệt giữa việc người bị buộc tội không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội với hành vi cố ý bỏ trốn nhằm trốn tránh việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành án. Hành vi bỏ trốn trong trường hợp này không được coi là căn cứ chứng minh có tội, mà là yếu tố phản ánh thái độ chống đối, cản trở hoạt động tố tụng, làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án, tăng chi phí tố tụng, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ, thu hồi tài sản, bảo vệ bị hại, người làm chứng và bảo đảm thi hành án. Các cơ chế truy bắt, truy nã, tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt là biện pháp tố tụng, không thay thế cho căn cứ lượng hình khi quyết định hình phạt… Vì vậy, Bộ Công an đề nghị giữ nguyên quy định về tình tiết này. Tình tiết giảm nhẹ hay căn cứ quyết định hình phạt Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho rằng BLHS hiện hành đang quy định người phạm tội đã thành khẩn khai báo trong giai đoạn điều tra, ăn năn hối cải và đã thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại, khắc phục toàn bộ hậu quả là những tình tiết giảm nhẹ (TTGN) trách nhiệm hình sự tại Điều 51 BLHS. Khoản 1 Điều 50 BLHS quy định khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào quy định của bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các TTGN và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về vấn đề này, theo Bộ Công an, cần phân biệt giữa TTGN trách nhiệm hình sự và căn cứ quyết định BÙI TRANG Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi). Theo dự thảo tờ trình do Bộ Công an soạn thảo (sau thời gian lấy ý kiến), việc sửa đổi BLHS năm 2015 là một yêu cầu cấp thiết, sau hơn 10 năm thi hành (bao gồm các lần sửa đổi năm 2017 và 2025), thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm đã xuất hiện những diễn biến mới, đòi hỏi khung pháp lý phải sắc bén hơn. Đặc biệt, việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và bảo đảm quyền con người là kim chỉ nam cho đợt sửa đổi lần này. Dự án luật dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI. Bỏ trốn là tình tiết tăng nặng Theo dự thảo tờ trình, một trong những chính sách khi sửa bộ luật là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đây là hướng phù hợp với yêu cầu gắn chính sách phát triển với phòng, chống tội phạm và khắc phục sơ hở mà tội phạm có thể lợi dụng. Trong đó, Bộ Công an đề nghị bổ sung tình tiết tăng nặng (TTTN) người phạm tội bỏ trốn; người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm nhằm hoàn thiện căn cứ ra quyết định hình phạt; bảo đảm tính công bằng, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Quá trình tham vấn chính sách, Một đối tượng bỏ trốn, bị truy nã sau đó ra đầu thú tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CA hình phạt. Điều 51 hiện mới ghi nhận riêng lẻ các tình tiết như tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong khi đó, chính sách của dự thảo báo cáo không chỉ lặp lại các TTGN này, mà nhằm xác lập một căn cứ định hướng tổng hợp khi người phạm tội, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Thành khẩn khai báo trong giai đoạn điều tra, ăn năn hối cải và đã bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả. Do đó, việc bổ sung quy định này không làm thay đổi bản chất của các TTGN đã có, cũng không làm trùng lặp cơ học với Điều 51 BLHS, mà nhằm nâng mức độ định hướng lập pháp đối với trường hợp người phạm tội có sự chuyển biến tích cực rõ rệt sau khi phạm tội. Đây là căn cứ quan trọng để tòa án xem xét áp dụng hình phạt nhẹ hơn, hình phạt không tước tự do hoặc quyết định mức hình phạt phù hợp hơn trong phạm vi luật định, qua đó bảo đảm tốt hơn nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự và cá thể hóa hình phạt.• Theo VKSND Tối cao, tình tiết người phạm tội bỏ trốn không phải là động cơ, mục đích chính của việc phạm tội mà là yếu tố thuộc về bản chất, tâm lý muốn trốn tránh việc bị pháp luật xử lý nên không coi là lý do để áp dụng tình tiết tăng nặng… 2 người đi đòi nợ thuê bị điều tra về hành vi cướp tài sản phapluat@phapluattp.vn Ngày 14-5, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) bắt giữ Ngô Quang Thức (41 tuổi) và Ngô Hoài Tấn (44 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chiều 9-5, Thức cùng đồng bọn được bà Nguyễn Thị Bắc ủy quyền đi đòi nợ bà TTE. Thức và Tấn đi xe máy đến nhà anh TCH để tìm bà E. Tại đây, dù anh H xác nhận bà E không có ở nhà nhưng Thức vẫn tỏ thái độ hung hãn. Thức dùng đá ném vào chân gây thương tích cho cha anh H. Chưa dừng lại, Thức và Tấn phá cổng xông thẳng vào sân nhà anh H rồi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản. Để uy hiếp chủ nhà, Tấn nhặt một cây gỗ vuông dài 1,2 m vung lên đe dọa để Thức lục soát, chiếm đoạt một số tài sản. Khi anh H ngăn cản để lấy lại tài sản, Thức đã dùng tay đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân rách môi, chảy máu rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng VKSND khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường và truy xét nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, bắt giữ Thức và Tấn. NGUYỄN TÂN Sửa BLHS: Đề xuất người phạm tội bỏ trốn là tình tiết tăng nặng Bộ Công an đề nghị bổ sung tình tiết tăng nặng người phạm tội bỏ trốn nhằm hoàn thiện căn cứ ra quyết định hình phạt nhưng VKSND Tối cao đề nghị cân nhắc. Đối với chính sách về hình phạt, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định về quyết định hình phạt là hình phạt tiền thay vì hình phạt tù đối với một số tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, nếu người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và đã khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường toàn bộ thiệt hại. Về nội dung này, UBND TP Huế đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng mức độ giảm hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có sự phân hóa hợp lý giữa các nhóm tội phạm nhằm bảo đảm tính công bằng, hiệu quả trong áp dụng và thống nhất trong chính sách hình sự. Nội dung dự thảo chính sách quy định đối với trường hợp điều luật có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt tối đa không quá 20 năm tù, trong khi đối với trường hợp khung hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức cao nhất của khung là chưa bảo đảm sự hợp lý về tương quan giữa các loại tội phạm. Đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (có khung hình phạt đến tù chung thân hoặc tử hình), mức giảm hình phạt lại có xu hướng sâu hơn so với các tội phạm có mức độ nghiêm trọng thấp hơn, dẫn đến nguy cơ không bảo đảm nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự và tính công bằng trong áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, việc quy định chung mức trần hình phạt cụ thể (không quá 20 năm) đối với các trường hợp có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình có thể làm thu hẹp đáng kể sự khác biệt về mức độ nghiêm khắc giữa các loại hình phạt, ảnh hưởng đến tính răn đe, phòng ngừa chung. Đối với ý kiến của UBND TP Huế, Bộ Công an sẽ nghiên cứu và đề xuất cụ thể phù hợp hơn. Chính sách về hình phạt cần có sự phân hóa hợp lý Tấn và Thức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

