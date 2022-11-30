Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trang 2 SỐ 101 (7672) - Thứ Bảy 16-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Hàng trăm ký thịt heo không rõ nguồn gốc được chào bán cho các đầu mối thu gom, các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ thịt. Ảnh: NHÓM PV. Đồ họa: KIM ANH ĐIỀU TRA TP.HCM dẫn đầu chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân trang 11 trang 4+5 Trách nhiệm người nổi tiếng và ranh giới của sự hâm mộ trang 9 trang 14 TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh là cực tăng trưởng quan trọng phía Nam Dữ liệu cá nhân là “dầu mỏ mới” củanềnkinhtếsố trang 6 trang 15 TỨ KẾT U-17 CHÂU Á: U-17 VIỆT NAM - U-17 ÚC U-17 Việt Nam chờ viết tiếp kỳ tích Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn - Bài 3 Thịt heo chết vào lò lạp xưởng

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 16-5-2026 Bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng, trợ lý phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Thủ tướng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng Chính phủ và trợ lý phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cụ thể, Thủ tướng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng. Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, giữ chức trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. NGUYỄN THẢO Ngày 15-5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao nước CHDCND Triều Tiên Cho Yong Won. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các định hướng chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Ông Cho Yong Won nhấn mạnh lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả lĩnh vực; mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững. VIẾT THỊNH Ngày 15-5, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia chủ đề “Phong trào thi đua Ba nhất - Động lực cốt lõi xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tại đây, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, công an các đơn vị đã chủ động cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn. Phong trào là sự tiếp nối và cụ thể hóa việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong bối cảnh mới. Thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa phong trào; khẩn trương cụ thể hóa bộ tiêu chí theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. ĐẮC LAM Ngày 15-5, Sở KH&CN tổ chức lễ trao quyết định cán bộ tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), công bố việc tổ chức lại mô hình hoạt động của SIHUB và trao các quyết định bổ nhiệm ban giám đốc mới. Theo đó, TP.HCM thực hiện sáp nhập Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (CISAST) và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) vào Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM. Việc tổ chức lại nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy, phát huy hiệu quả nguồn lực và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của ngành KH&CN. Tại buổi lễ, Sở KH&CN đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Luận, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM cũ, giữ chức giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM mới. SIHUB có bảy phó giám đốc gồm bà Lê Thị Bé Ba, bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, bà Lê Thị Tường Vy, ông Vương Đình Thành, ông Võ Ngọc Hải, ông Mai Xuân Giang và ông Cao Phước Lộc. LÊ THOA TP.HCM và Thủ đô Vientiane của Lào đẩy mạnh hợp tác Sáng 15-5, tại TP.HCM, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã có buổi làm việc với ông Atsaphangthong Siphandone, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane (Lào) và chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa TP.HCM và Thủ đô Vientiane giai đoạn 2026-2030. Theo thỏa thuận đã ký kết, giai đoạn 2026-2030, hai bên sẽ tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, pháp chế - tư pháp, kinh tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, hợp tác giữa các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ phát triển… Trong đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về cơ hội đầu tư và định hướng, chính sách phát triển nhằm thu hút đầu tư của TP.HCM và Thủ đô Vientiane; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên giao lưu, kết nối, tìm kiếm đối tác tiềm năng trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo hai đoàn đại biểu cùng khẳng định sự quan tâm, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương; cho rằng bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới để TP.HCM và Thủ đô Vientiane tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. (Theo TTXVN) Đồng Nai chấp thuận làm 2 khu đô thị thông minh trong trường hợp đặc biệt Ngày 15-5 tại kỳ họp thứ I, HĐND TP Đồng Nai đã quyết nghị chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn TP. Tổng số vốn đầu tư sơ bộ đối với hai dự án trên khoảng 818.000 tỉ đồng. HĐND cũng thống nhất xác định dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) và dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) là các dự án cấp bách và chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án trên. Mục tiêu của hai dự án trên là xây dựng phân khu Đại Phước 1 trở thành khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo, có vai trò động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội quy mô lớn của xã Đại Phước nói riêng và đô thị Nhơn Trạch, TP Đồng Nai nói chung. Tiến độ thực hiện đối với hai dự án trên là bảy năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt thông tin dự án; đồng thời phê duyệt nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt. VŨ HỘI 100% cán bộ, công chức TP.HCM phải thạo kỹ năng số UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 14 ngày 22-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ về sự cần thiết học tập, nâng cao kiến thức kỹ năng số. Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số; sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. Thời gian hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 31-12-2026. HOÀNG KIM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả Phong trào thi đua “Ba nhất” tạo động lực xây dựng lực lượng công an hiện đại Công bố Ban giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM Tin vắn • Ngày 6-5 hằng năm là ngày Logistics Việt Nam. Chiều 15-5, Bộ Công Thương công bố ngày 6-5 hàng năm sẽ là ngày Logistics Việt Nam và tuần lễ có ngày 6-5 hằng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam. AN HIỀN • CSGT Rạch Chiếc ra quân kiểm soát vi phạm giao thông. Ngày 15-5, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, xử lý các công trình thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. PHẠM HẢI • Đám cháy kéo dài nhiều giờ tại bãi chứa rác Nghĩa Kỳ. Đến chiều 15-5, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp xử lý vụ cháy xảy ra tại khu vực bãi rác trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi. Đám cháy xảy ra từ tối hôm trước. NGUYỄN YÊN Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (trái) đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un. Ảnh: BNG

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 16-5-2026 Mỗi cán bộ đảng viên phải biến những điều học tập từ Bác thành những hành động cụ thể, thành hiệu quả công việc hằng ngày. LÊ THOA Ngày 15-5, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026 và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Những đảng viên tiêu biểu là những cây cao bóng cả, là tấm gương sáng Tại chương trình, 30 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026, gồm Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Bên cạnh đó, 8 tập thể, 7 cá nhân được biểu dương cấp TP và 70 tập thể, 83 cá nhân được biểu dương cấp Đảng bộ UBND TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, để mỗi chúng ta lắng đọng lại, tự soi mình nhìn lại hành trình đã qua để tiếp tục học tập, làm theo những giá trị bền vững mà Bác để lại cho nhân dân. “Trong suốt cuộc đời cách nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Biến những điều học tập từ Bác thành những hành động cụ thể Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ được tiếp tục triển khai và chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất hơn. Trong đó, không dừng lại ở việc nhận thức, nhiều nội dung được cụ thể bằng những hành động, công trình, phần việc hữu ích, từ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số để nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và thái độ phục vụ nhân dân trên địa bàn TP. Học tập Bác bằng sự tận tụy phục vụ nhân dân mạng của Người, Bác đã để lại chuẩn mực vô cùng giá trị mà mỗi cán bộ đảng viên hôm nay phải tự nhắc mình: Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh” - bà nói. Theo bà Xuân, 30 đảng viên tiêu biểu được nhận Huy hiệu Đảng là những cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên hôm nay học tập và noi theo. Bà mong các đảng viên tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương, tiếp tục truyền lửa, truyền kinh Đặc biệt, sau gần một năm thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM đã kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. “Trong quá trình đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của toàn Đảng bộ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện mới, đóng góp và góp phần giữ gìn ổn định, đảm bảo hoạt động thông suốt, bước đầu đã tạo được hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao” - bà Nguyễn Thanh Xuân nhìn nhận và cho biết từ thực tiễn đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được hình thành. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân âm thầm nỗ lực đóng góp Ý kiến Ông HOÀNG TỬ HÙNG, Đảng bộ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Tiếp tục cống hiến Được vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng ở 77 tuổi đời là một mốc lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn các tổ chức Đảng và các đảng viên, nơi tôi sinh hoạt đã giúp đỡ, động viên trong quá trình trưởng thành của người đảng viên. Đây cũng là dịp để tôi nhìn lại chặng đường phấn đấu đã qua và tiếp tục sống và cống hiến trong thời gian tới. Bạn PHẠM BÍCH TRÂM, Đoàn trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Học Bác tinh thần trách nhiệm Chúng cháu nhận thức rằng việc học tập và làm theo Bác hôm nay không chỉ là học từ những điều lớn lao, mà còn bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm, từ thái độ phục vụ nhân dân, từ việc tận tụy với công việc hằng ngày và không ngừng đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng cháu xin hứa sẽ tiếp tục giữ vững lý tưởng của người đảng viên trẻ; không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, năng lực công tác; góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng ủy UBND TP.HCM đã trao Huy hiệu Đảng cho 30 đảng viên và biểu dương 168 tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. thiết thực cho sự phát triển chung của TP và hoạt động của Đảng bộ UBND TP.HCM. Bà khẳng định 168 tấm gương tiêu biểu được khen thưởng cấp TP và cấp Đảng bộ UBND TP - dù ở cương vị công tác nào - đều có chung một điểm rất đáng trân trọng. Đó là lặng lẽ làm tốt công việc của mình bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy với công việc và phục vụ nhân dân. Thời gian tới, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của TP. Quan trọng hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên phải biến những điều học tập từ Bác thành những hành động cụ thể, thành hiệu quả công việc hằng ngày, không chỉ bằng khẩu hiệu mà bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. “Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là thước đo cho phẩm chất, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay” - bà Xuân nhấn mạnh.• Hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TP.HCM phát triển Ngày 15-5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá ba năm thực hiện Nghị quyết 31-NQ/ TW. Nghị quyết này quy định về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung TP.HCM thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các bộ, ban ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, TP chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của TP và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với TP. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực. Đồng thời kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để TP phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. NGUYỄN THẢO Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Hoàng Tử Hùng, Đảng bộ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: LÊ THOA

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 16-5-2026 Thịt heo chết vào lò Theo tìm hiểu của chúng tôi, một đầu mối có tiếng hoạt động trong lĩnh vực mua bán thịt heo không có nguồn gốc, heo bệnh, heo chết là thanh niên có tên Sơn Tiger. Người này thường giao dịch tại khu vực Giang Điền, giáp giữa phường Phước Tân và xã Trảng Bom (Đồng Nai). Sơn Tiger thường chỉ đạo tài xế và người làm công giao dịch mua bán thịt heo chết ngoài đường, chưa ai biết cơ sở của Sơn ở đâu. Giao dịch thịt heo chết giữa đường, vận chuyển liên tỉnh Theo người chuyên giao hàng cho Sơn, hằng ngày Sơn liên hệ với các trại heo ở Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai tìm nguồn heo bệnh, heo chết. Khi trại báo có heo chết, Sơn cử người đến trại thu mua. Sau đó, tài xế dừng xe ở một tiệm đổ nước hoặc khu đất trống, thậm chí là khi xe đang chạy trên đường vắng để mổ heo trên thùng xe, nhét vào bụng heo một bao đá lạnh rồi chở về. Hầu hết heo mà Sơn thu gom được chia làm hai loại, một loại được bán cho các suất ăn công nghiệp, hàng quán. Còn với những con heo chết ươn, Sơn cho lóc thịt, đóng thành từng túi rồi chào bán cho các đầu mối thu gom, bán cho các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm từ thịt. Hằng ngày vào các buổi chiều, khi xác định có hàng, Sơn gọi cho các mối quen thông báo có hàng và hẹn giờ, vị trí giao nhận. Trong những ngày theo dõi hoạt động mua bán thịt heo trôi nổi của Sơn, 23 giờ ngày 23-4, tại một bãi đất trống thuộc khu vực Giang Điền, Đồng Nai, PV ghi nhận một cuộc giao dịch thịt heo diễn ra chóng vánh dưới ánh đèn xe. Một thanh niên bước đến, tay đẩy một xe rùa chở đầy thịt heo đóng trong các túi nylon. Khi kiểm tra lô thịt vừa được đưa đến, hai bên nhanh chóng đối thoại về chất lượng theo cách quen thuộc trong giới buôn bán heo trôi nổi. Trong đó, người giao hàng khẳng định chỉ “bao xanh, bao thối”, còn các mùi khác thì không đảm bảo. Người nhận hàng hỏi lại: “Hàng này bao mùi, bao xanh, bao hôi, bao thối đúng không?”, người giao hàng của Sơn đáp: “Chỉ bao xanh, bao thối thôi đó chớ”. Sau khi xem hàng, người giao tiếp tục trấn an: “Hàng mới làm, không xanh, không thối đâu”. Ít phút sau, khi việc sang hàng hoàn tất, người giao hàng dùng điện thoại gọi cho Sơn, báo số lượng khoảng 519 kg và trao đổi cách thanh toán. Trong cuộc nói chuyện, người này cho biết loại thịt “đảm bảo không mùi hôi và mùi thuốc có giá khoảng 70.000 đồng/kg thường được giao cho các suất ăn. Còn hàng xô chỉ “bao xanh, bao thối” có giá khoảng 58.000 đồng/kg. Sau khi giao dịch hoàn tất, xe tải nhận hàng rời Đồng Nai, hướng về miền Tây. Từ bãi đất trống đến lò lạp xưởng Tiếp tục theo dõi chiếc xe mua hàng của Sơn, khoảng 7 giờ 45, tại Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn Tiền Giang cũ, chiếc xe chở thịt heo từ Đồng Nai bất ngờ dừng lại bên đường. Tài xế gọi một cuộc điện thoại ngắn thông báo “hàng đã tới”. Ít phút sau, một người đàn ông chạy xe lôi xuất hiện. Tài xế ra hiệu cho phụ xe mở cửa thùng xe lấy từng túi thịt heo ném xuống thùng xe lôi. Trong khoảng 10 phút, toàn bộ 500 kg thịt chất đầy thùng xe lôi, công khai ngay sát quốc lộ. Sau khi nhận đủ hàng, người đàn ông nổ máy kéo theo xe lôi rời đi. Khi được hỏi về khu vực sản xuất lạp xưởng, người đàn ông tại xưởng ở Đồng Tháp chỉ tay vào phía sâu trong hẻm. Nhìn từ bên ngoài, nơi này giống một căn nhà dân bình thường nhưng được bao bọc kín bằng các tấm tôn.“Bên trong làm lạp xưởng, ngoài mặt đường có cửa hàng bán” - người này nói. Theo lời giới thiệu, cơ sở không chỉ bán lẻ mà còn bỏ sỉ cho nhiều đầu mối phân phối. Thậm chí, sản phẩm còn được cung cấp cho một số siêu thị tại TP.HCM, mỗi lần từ 100–200 kg, dù người này không nêu cụ thể tên đơn vị. Ngoài ra, người này cũng khoe rằng lạp xưởng còn được phân phối đi nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và cả Phú Quốc. Nhiều khách hàng lấy về để cung cấp lại cho các công ty. Theo người này, mỗi ngày xưởng sản xuất khoảng 800 kg đến 1 tấn lạp xưởng và có thể nâng công suất lên 2 tấn/ngày nếu có đơn hàng lớn. Khi được hỏi về việc cung cấp cho bếp ăn tập thể, người đàn ông khẳng định hoàn toàn có thể vì “xưởng có đầy đủ giấy tờ an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường”. Theo ghi nhận, bên trong xưởng có khu kho lạnh và kho phụ gia. Tại kho lạnh, hàng tấn thịt sống và lạp xưởng thành phẩm được chất chen chúc. Một chi tiết đáng chú ý là người phụ nữ đi dép từ ngoài vào, không thay đồ bảo hộ mà trực tiếp bước vào kho lạnh, thậm chí dẫm chân lên các bịch thịt trong quá trình di chuyển. Theo lời người này, kho có sức chứa khoảng 8 tấn. Các mẻ lạp xưởng sau khi chế biến sẽ được phơi, sau đó đóng bao và đưa vào kho lạnh bảo quản. Khi được hỏi về giấy kiểm dịch đầu vào, người đàn ông trả lời: “Không có thì làm cho có”! Tuy nhiên, quá trình theo dõi, chúng tôi phát hiện thực tế, cơ sở này không yêu cầu người giao hàng cung cấp giấy tờ. Bên cạnh kho lạnh là khu chứa phụ gia và máy móc chế biến gồm máy xay, máy trộn và máy nhồi. Ở một góc xưởng, ba thùng thịt đã xay sẵn được đặt sát tường. Theo lời người phụ nữ, số thịt này vừa được trộn với đường để tạo vị ngọt. Dù thịt có màu đỏ tươi, nhưng xung quanh xuất hiện nhiều ruồi. Phía trên là một chai dung dịch trong suốt. Khi được hỏi, người đàn ông cho biết đây là“chai ướp xanh”dùng để tạo mùi vị đặc trưng cho lạp xưởng. “Không có cái này thì không ai mua” - người này nói. Ngay sát khu chế biến là khu vực xả thải tự nhiên, nước thải chảy trực tiếp ra môi trường xung quanh. Sau khi chứng kiến việc cân và giao nhận thịt, chúng tôi lấy cớ rời khỏi xưởng và di chuyển ra cửa hàng phía ngoài để mua thử lạp xưởng thành phẩm. Từ những bịch thịt không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch, qua nhiều công đoạn sơ chế, trộn phụ gia và chế biến, sản phẩm cuối cùng được bày bán như một loại thực phẩm quen thuộc trên thị trường. Bên trong xưởng: thịt, phụ gia và điều kiện vệ sinh đáng lo ngại Điều tra Từ thùng xe, tài xế ném từng túi thịt vào sọt để cân. Ảnh trong bài: NHÓM PV Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn - Bài 3 MINH HẬU - THÀNH ĐẠT - THẢO PHƯƠNG Từ những bãi đất trống ven đường, hàng trăm ký thịt heo không rõ nguồn gốc được mua bán, giao dịch ngay giữa đường trong đêm khuya. Toàn bộ khoảng 500 kg thịt được chất đầy thùng xe lôi. Ở một góc xưởng, ba thùng thịt đã xay sẵn được đặt sát tường.

5 Người đi cùng xe tải cũng chuyển sang xe này tiếp tục vào sâu bên trong khu dân cư. Điểm đến của xe lôi là một cơ sở sản xuất lạp xưởng nằm khuất trong một khu chợ. Tại đây, một phụ nữ tên Oanh trực tiếp kiểm tra hàng. Những túi thịt heo vừa chuyển đến được mở ra, lựa sơ qua rồi nhanh chóng ném vào các thùng xốp, phủ đá lạnh lên trên. Theo ghi nhận, toàn bộ số thịt heo đã lóc này được thu mua với giá 52.000 đồng/kg. Trong quá trình trao đổi, người này cho biết mua thịt heo về làm lạp xưởng rồi đi bỏ mối và bán qua mạng, “bởi vậy mới cần cái hàng rẻ… giờ người ta bán cũng pha trộn nhiều lắm” - người này nói. Khi được hỏi về giấy tờ đi kèm, người này khẳng định có thể lo được. Theo đó, với một lô hàng khoảng 500 kg, chỉ cần hợp thức hóa một phần bằng hóa đơn với số lượng thấp hơn. “Giờ ai cũng cần hóa đơn thì người ta mới yên tâm làm” - người này nói thêm. Nhận thịt theo cảm quan: “Không hôi là lấy” Chúng tôi trở lại Đồng Nai tiếp tục theo dõi giao dịch mua bán thịt heo của Sơn. Chiều 25-4, Sơn gọi điện thoại cho Tú ở phường Long Bình báo có hàng. 17 giờ 30, xe tải của Tú đến bãi đất trống chờ. 10 phút sau, xe tải của Sơn xuất hiện, cùng lúc Sơn đi bộ đến chứng kiến. Hình ảnh cho thấy tài xế của Sơn nhanh chóng đặt cân, sọt xuống đất rồi ném từng túi thịt từ thùng xe vào sọt để cân. Sau đó, túi thịt lại được ném lên xe Tú. Chỉ trong 15 phút, hơn 500 kg thịt heo được chuyển sang xe Tú rồi xe rời đi. Tiếp tục bám theo chiếc xe chở thịt heo hướng về miền Tây, sáng hôm sau, khoảng 6 giờ, chúng tôi nhận thấy chiếc xe này dừng lại tại xã Bình Phú, Đồng Tháp. 8 giờ, một người đàn ông chạy xe máy ra quan sát rồi dẫn xe vào cơ sở sản xuất lạp xưởng. Sau hiệu lệnh mở thùng, nhiều người bắt đầu dỡ từng túi thịt xuống xe kéo. Trong lúc kiểm tra, người đàn ông chạy xe máy tỏ ra dè dặt vì có túi thịt đông đá nhưng khi nghe nguồn hàng từ lò mổ của người phụ nữ tên Trang, ông lập tức yên tâm và cho tiếp tục dỡ. Khoảng 30 phút sau, toàn bộ hơn 500 kg thịt được chuyển xuống hai xe kéo. Một phụ nữ từ trong xưởng bước ra trực tiếp kiểm tra, cân hàng. Bên trong xưởng, lạp xưởng treo kín, phơi trực tiếp dưới nắng. Tại khu cân, người phụ nữ vừa cân vừa lựa. Gặp túi thịt màu sẫm, bà định trả lại nhưng sau khi ngửi không thấy mùi bất thường thì nhận. Người đàn ông đi cùng giải thích: “Bà chị tôi thấy thịt được là lấy, chứ không loại nhiều. Thịt không hôi, không bốc mùi là dùng”.• thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 16-5-2026 lạp xưởng Trong quá trình trao đổi, người này cho biết mua thịt heo về làm lạp xưởng rồi đi bỏ mối và bán qua mạng, “bởi vậy mới cần cái hàng rẻ… giờ người ta bán cũng pha trộn nhiều lắm” - người này nói. Mời bạn đọc quét mã QR để xem bài điều tra trên báo điện tử plo.vn. Trách nhiệm pháp lý ra sao? Theo quy định của Luật Thú y 2015 và Luật An toàn thực phẩm 2010, thịt heo muốn được lưu hành hợp pháp trên thị trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình từ giết mổ, vận chuyển, phân phối đến chế biến. Đối với heo bị bệnh chết hoặc chết không rõ nguyên nhân, pháp luật nghiêm cấm sử dụng làm thực phẩm. Những trường hợp này phải được tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Nếu không tiêu hủy, chủ thể vi phạm sẽ phải chịu chế tài theo điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 90/2017 quy định xử phạt 6-8 triệu đồng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm phạt gấp đôi. Đồng thời, buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là tiêu hủy theo quy định. Trường hợp đưa vào lưu thông hoặc sử dụng làm thực phẩm thì tùy tính chất, mức độ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về nguyên tắc chung, Điều 5 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bao gồm việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm an toàn, nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật bị bệnh, chết do bệnh hoặc không rõ nguyên nhân. Đồng thời, Luật Thú y 2015 cũng nghiêm cấm việc giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết do dịch bệnh. Đối với hành vi giết mổ và phân phối heo bệnh, heo chết ra thị trường, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 90/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Cụ thể, Điều 20 quy định mức phạt 8-12 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh; đồng thời, nếu hành vi mang tính chất nghiêm trọng hơn như giết mổ động vật mắc bệnh, kinh doanh sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật cấm giết mổ, chữa bệnh theo quy định, mức phạt có thể lên đến 25-30 triệu đồng. Ngoài ra, pháp luật còn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính bắt buộc bao gồm tịch thu tang vật, buộc tiêu hủy toàn bộ sản phẩm động vật vi phạm và trong một số trường hợp có thể bị đình chỉ hoạt động. Đối với hành vi nhập heo bệnh, heo chết để chế biến thành thực phẩm như lạp xưởng rồi đưa ra thị trường, tính chất vi phạm đã chuyển sang mức độ nghiêm trọng hơn vì liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất thực phẩm. Điều 4 Nghị định 115/2018 quy định việc sử dụng nguyên liệu là động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy để chế biến thực phẩm bị phạt từ 40 triệu đồng và cao nhất lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân (tổ chức vi phạm bị phạt gấp hai lần mức phạt đối với cá nhân). Đáng chú ý, trong trường hợp giá trị lô hàng vi phạm lớn (mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn bảy lần giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) mức phạt có thể áp dụng theo hướng tăng nặng lên đến 5-7 lần giá trị sản phẩm vi phạm. Đồng thời, các biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động sản xuất, buộc tiêu hủy sản phẩm, thu hồi thực phẩm đã lưu thông trên thị trường cũng sẽ được áp dụng. Nghiêm trọng hơn, khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, các hành vi nêu trên hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 BLHS 2015 về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Điều luật này quy định rõ: Người nào sử dụng nguyên liệu mà biết rõ là có nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy để chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm, mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đến dướ i 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính/kết án chưa được xóa án tích về các hành vi liên quan theo quy định thì có thể bị phạt 100-400 triệu đồng hoặc phạt tù 2-5 năm. Trong các trường hợp có tình tiết tăng nặng như giá trị sản phẩm lớn, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc làm chết người, mức hình phạt có thể tăng lên 7-20 năm tù. Luật sư NGUYỄN TRẦN CẨM GIANG, Công ty Luật Thiên Hương, Đoàn Luật sư TP.HCM Những xâu lạp xưởng được phơi trực tiếp dưới nắng, sản phẩm cuối cùng được bày bán như một loại thực phẩm quen thuộc trên thị trường. Người phụ nữ bước vào kho lạnh, thậm chí dẫm chân lên các bịch thịt. Một phụ nữ từ trong xưởng bước ra, trực tiếp kiểm tra và cân hàng.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 16-5-2026 người, quyền công dân, quyền riêng tư cũng như an ninh, an toàn xã hội. Việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 là dấu mốc pháp lý quan trọng, thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý hiện đại nhằm bảo vệ quyền riêng tư và tăng cường niềm tin trong môi trường số. Tuy nhiên, để các quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các cơ chế pháp lý liên quan đến xử lý hành vi vi phạm, bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu cũng như xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia xử lý dữ liệu cá nhân. Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam - bà Mette Ekeroth nhấn mạnh rằng bảo vệ dữ liệu cá nhân đang trở thành một trong những thách thức quan trọng của kỷ nguyên số. Dữ liệu không chỉ là nguồn tài nguyên của nền kinh tế số mà còn gắn trực tiếp với quyền riêng tư và niềm tin của người dân. Theo bà Mette Ekeroth, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý hiệu quả nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân cần vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi quốc gia, vừa bảo đảm tính tương thích với các chuẩn mực quốc tế để thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, pháp luật cần thường xuyên được rà soát, cập nhật và đổi mới nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi, tạo môi trường an toàn, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Chưa có quy định chuyên biệt xử lý vi phạm Nhận diện hành vi vi phạm về dữ liệu cá nhân, PGS-TS Phan Hoài Nam, Phó Trưởng khoa Luật quốc tế Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết trong lĩnh vực dân sự, có một số vi phạm như hành vi xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật, hành vi cố ý làm lộ dữ liệu cá nhân, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. Hiện nay, chúng ta chưa có quy định chuyên biệt xử lý vi phạm này mà vẫn áp dụng BLDS. Theo đó, các biện pháp xử lý vi phạm gồm buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường ngoài hợp đồng bao gồm thiệt hại tinh thần, thiệt hại về vật chất. “Dù BLDS có quy định nhưng thực tế, việc xác định thiệt hại cực kỳ khó, chủ yếu vẫn thiên về thiệt hại vật chất hơn. Rõ ràng xét về tính vừa vặn thì chưa tương thích lắm” - PGS-TS Phan Hoài Nam nhấn mạnh. Ông Phan Hoài Nam đề xuất mở rộng phạm vi trách nhiệm, xác định thiệt hại phi vật chất bao gồm cả thiệt hại do mất quyền kiểm soát dữ liệu, lo âu về nguy cơ lạm dụng, tổn hại danh dự, nhân phẩm, uy tín và chi phí phòng ngừa hậu quả… Ngày 15-5, tại TP Hà Nội, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo quốc tế: Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số từ khía cạnh pháp lý. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế pháp lý Phát biểu tại hội thảo, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng trong cảnh chuyển đổi số, dữ liệu cá nhân không còn chỉ là thông tin riêng tư của mỗi cá nhân mà đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng đối với phát triển kinh tế số, xã hội số và quản trị quốc gia. Nhận xét dữ liệu cá nhân là “dầu mỏ mới của nền kinh tế số”, TS Lê Trường Sơn lưu ý nguy cơ rò rỉ, chiếm đoạt, mua bán hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân bên cạnh những lợi ích to lớn mà công nghệ số mang lại. Điều này diễn biến phức tạp và có tác động trực tiếp đến quyền con Dữ liệu cá nhân là “dầu mỏ mới” của nền kinh tế số Đồng thời, gợi ý áp dụng bồi thường thiệt hại ước tính với khung pháp luật về xử lý dữ liệu cá nhân trái pháp luật. Cùng với đó, phát triển các nhóm biện pháp phục hồi quyền phù hợp, ghi nhận chi tiết hơn đối với các chế tài khác. Ở phạm vi hình sự, TS Trần Thanh Thảo, khoa Luật hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết BLHS đã quy định nhiều tội danh liên quan dữ liệu cá nhân như tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác… Tuy nhiên, TS Trần Thanh Thảo cho rằng cần phải xây dựng tội danh độc lập về dữ liệu cá nhân, mở rộng phạm vi tội phạm hóa theo hướng bao quát toàn bộ vòng đời dữ liệu, bảo đảm kiểm soát rủi ro pháp lý ở từng khâu từ thu thập, ghi nhận, lưu trữ, xử lý, sử dụng, chia sẻ/công bố, chuyển giao đến xóa, hủy hoặc khử nhận dạng dữ liệu cá nhân. Về xử lý hành chính, các vi phạm hành chính được quy định tại nhiều nghị định xử phạt vi phạm hành chính với các mức phạt tiền khác nhau và đã được điều chỉnh theo hướng gia tăng...• Chia sẻ thực tiễn xét xử, TS Nguyễn Văn Cường, thẩm phán TAND Tối cao, cho biết dữ liệu cá nhân bao gồm nhiều loại, cả dữ liệu có thể đăng ký quyền, dữ liệu đương nhiên được bảo hộ và những dữ liệu cá nhân thuộc về an ninh quốc gia… Vấn đề này nằm ở nhiều lĩnh vực và mỗi lĩnh vực cũng có quy định riêng. Biện pháp bảo vệ bao gồm cả dân sự, hình sự, hành chính. Nhìn chung, các quy định này khá khớp nhau, thống nhất. “Tuy nhiên, điều còn nhiều phân vân nhất là vấn đề mã nguồn. Với sự phát triển của AI, người ta đưa vào nhiều dữ liệu và AI trả ra nhiều dữ liệu. Ví dụ, người ta đưa vào một số bài thơ và đề nghị AI làm một bài thơ. Vậy bài thơ - dữ liệu đầu ra này có được bảo vệ không? Đây là vấn đề thế giới cũng quan tâm và chúng ta cần làm rõ hơn” - TS Nguyễn Văn Cường đặt vấn đề. Thơ do AI tạo ra có được bảo vệ không? PGS-TS Phan Hoài Nam đề xuất mở rộng phạm vi trách nhiệm, xác định thiệt hại phi vật chất bao gồm cả thiệt hại do mất quyền kiểm soát dữ liệu, lo âu về nguy cơ lạm dụng, tổn hại danh dự… Tạm ngừng phiên tòa ly hôn, phân chia tài sản hơn 1.200 tỉ đồng Ngày 15-5, TAND khu vực 5 - TP.HCM đã tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm vụ án ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỉ đồng, giữa nguyên đơn là bác sĩ nha khoa HNTT và bị đơn là bà NTNA (cùng ngụ TP.HCM). HĐXX cho biết đã nhận được đơn khiếu nại từ luật sư của bà A. Cụ thể, phía bà A không đồng ý theo yêu cầu của nguyên đơn về việc tách phần hôn nhân để giải quyết trước, còn tài sản giải quyết sau. Đồng thời, đề nghị thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ một số nội dung của vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và cho biết thêm việc tách vụ án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của chánh án. Theo diễn biến vụ án, tháng 3-2015, ông T nộp đơn xin ly hôn với bà A. Ông T đã tự nguyện nộp bản chính giấy chứng nhận kết hôn và thừa nhận hai người là vợ chồng hợp pháp, có một con chung sinh năm 2002. Về tài sản chung, hai bên sẽ tự thỏa thuận và không yêu cầu tòa án giải quyết. Đến tháng 6-2024, ông T thay đổi yêu cầu khởi kiện thành hủy việc kết hôn trái pháp luật và đề nghị chỉ chia cho bà A 20% tài sản. Tại phiên xét xử ngày 12-5, đại diện phía bà A đã cung cấp cho HĐXX ảnh cưới chụp ông T và bà A tổ chức nghi thức hôn phối tại nhà thờ ở TP Bảo Lộc... để chứng minh việc hai người đã có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm. Ông T đã thay đổi nội dung trình bày, không thừa nhận con chung và cho rằng đây là con riêng của bà A. Ông T cáo buộc bà A đã lừa dối ông về việc có thai để ép ông làm đám cưới. Bà A cho rằng việc ông T đột ngột phủ nhận con chung là nhằm né tránh việc phân chia khối tài sản chung. Theo yêu cầu phản tố, phía bà A xác định tổng giá trị khối tài sản đang tranh chấp khoảng 1.200 tỉ đồng, gồm: Hệ thống 38 chi nhánh nha khoa và khoản lợi tức kinh doanh. Ngoài ra còn có hàng loạt bất động sản tại TP.HCM, Nha Trang, Phan Thiết... Bà A đề nghị tòa án phân chia theo tỉ lệ 50:50. Phía ông T đã phủ nhận yêu cầu phản tố của bà A và cho rằng phần lớn tài sản đứng tên ông là tài sản riêng của ông khi hành nghề. Bà A không có tư cách cổ đông trong hệ thống nha khoa. Ông T chỉ đồng ý hỗ trợ bà A 20% giá trị đối với những tài sản đứng tên chung vì lý do “nhân văn”. SONG MAI phapluat@phapluattp.vn Nhận xét dữ liệu cá nhân là “dầu mỏ mới” của nền kinh tế số, TS Lê Trường Sơn lưu ý nguy cơ rò rỉ, chiếm đoạt, mua bán hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân... Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HOÀNG HUY TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HUY

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 16-5-2026 phapluat@phapluattp.vn NGỌC SƠN Chiều 15-5, sau ba ngày làm việc, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán ma túy, giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 4-2025. Bạn gái của Khánh được hưởng án treo Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Khánh tử hình về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Cùng bị tuyên mức án tử hình còn có ba bị cáo khác là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng. Trong đó, Hà Thương Hải nhận án tù chung thân về tội giết người; tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngô Văn Tuyên nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Hữu Đằng nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm bị cáo bị tuyên phạt mức án tù chung thân là Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông (các tội giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng); Nguyễn Thị Phương (mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy); Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh (mua bán trái phép chất ma túy). Các bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 12 đến 21 năm 6 tháng tù về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm bị cáo che giấu tội phạm nhận hình phạt 15-21 tháng tù, trong đó Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh (vợ của Hải) đều đang nuôi con nhỏ, được hưởng án treo với thời gian thử thách 30 tháng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả vô cùng lớn Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hậu quả gây ra vô cùng lớn. HĐXX nhận định trong vụ án này, các bị cáo đều là người trưởng thành, có đầy đủ hành vi, nhận thức nhưng vì động cơ vật chất, lợi nhuận nên bất chấp để phạm tội. Vì vậy, các bị cáo cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, trừng trị. Tính chất vụ án gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Bùi Đình Khánh đã tước đi sinh mạng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, gây ra sự mất Bị cáo Bùi Đình Khánh lãnh án tử hình Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng tại phiên tòa. Ảnh: NS mát của gia đình nạn nhân và lực lượng vũ trang nhân dân. Hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của các bị cáo còn xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng và phương tiện kỹ thuật quân sự của Nhà nước, gây nguy hiểm trực tiếp và gây mất trật tự công cộng. HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Cũng theo HĐXX, 17/19 bị cáo đã thừa nhận tội của mình đúng như cáo trạng. Bị cáo Ngô Văn Tuyên không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Bị cáo Vũ Hồng Sơn có đơn xin xét xử vắng mặt, trong quá trình điều tra không thừa nhận hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra các tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX tuyên án.• Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hậu quả gây ra vô cùng lớn. Ngày 15-5, TAND TP Cần Thơ tuyên án sơ thẩm năm bị cáo là cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su; bị VKS truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Các bị cáo gồm: Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác là Phan Long Xít, cựu tổng giám đốc); Đặng Thị Kim Anh (cựu kế toán trưởng); Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn (cùng là kế toán). HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Trong đó, tòa xác định bị cáo Ngọc với vai trò là tổng giám đốc công ty, đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi vi phạm nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Các bị cáo còn lại là nhân viên kế toán, mặc dù theo chỉ đạo cấp trên nhưng không tuân thủ quy định về kế toán, dù biết rõ hồ sơ không được vay nhưng vẫn ký các chứng từ, giấy tờ trong hồ sơ để giải ngân cho Công ty Nữ Hoàng, gây thiệt hại tài sản cho công ty tài chính. HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc 11 năm tù, tổng hợp với bản án tù chung thân trước đó là tù chung thân. HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng 10 năm tù, tổng hợp hình phạt chung với bản án trước đó là tù chung thân; Kim Anh 10 năm tù, tổng hợp hình phạt chung với bản án trước đó là 30 năm tù; Hải 6 năm tù, tổng hợp hình phạt chung với các bản án trước đó là 14 năm tù; Tuấn 5 năm tù, tổng hợp hình phạt chung với các bản án trước đó là 13 năm tù. Theo cáo buộc, từ năm 2007 đến 2011, Công ty Tài chính Cao su đã ký năm hợp đồng cho Công ty TNHH Kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng vay tiền, dư nợ tạm tính đến ngày 30-11-2022 là hơn 106 tỉ đồng, trong đó nợ gốc 30,5 tỉ đồng, nợ lãi hơn 75,7 tỉ đồng. Bị cáo Ngọc với vai trò là tổng giám đốc công ty biết được bốn hợp đồng tín dụng không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn trực tiếp ký nhận tài sản, chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng và ký xét duyệt cho vay nhiều lần trong khi khách hàng đang bị nợ xấu, không có khả năng trả nợ vay gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 30,5 tỉ đồng. Đặng Thị Kim Anh với vai trò là kế toán trưởng, trưởng phòng Kế toán biết được bốn hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện hồ sơ giải ngân, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 20,5 tỉ đồng. Trần Quốc Hoàng với vai trò là cán bộ tín dụng không kiểm tra và thu thập các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không thẩm định pháp lý tài sản đảm bảo của bên thứ ba nhưng vẫn đề xuất cho vay đối với bốn hợp đồng tín dụng trên gây thiệt hại cho công ty 30,5 tỉ đồng… NHẪN NAM Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NHẪN NAM Cựu tổng giám đốc Công ty Tài chính Cao su nhận thêm bản án 11 năm tù Sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tuyên án tử hình đối với Bùi Đình Khánh và ba bị cáo khác trong vụ án. Trước đó, nói lời sau cùng tại tòa, Khánh cảm ơn các luật sư đã bào chữa cho bị cáo. Tiếp đó, Khánh có lời xin HĐXX xem xét, đánh giá giảm nhẹ án đối với các bị cáo khác, nhất là các bị cáo phạm tội che giấu tội phạm. “Do bị cáo đã chủ động liên lạc, vì xuất phát từ lý do tình cảm nên một số bị cáo đã vô tình vi phạm pháp luật” - Khánh nói và tiếp tục kể về hoàn cảnh của một số bị cáo để xin HĐXX xem xét khoan hồng cho những người này. Bị cáo Khánh một lần nữa gửi lời chia buồn đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, gửi lời xin lỗi đến tất cả bị cáo còn lại. “Mặc dù là anh, là em nhưng bị cáo đã không nhận thức rõ mà cố tình vi phạm dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Con thì mất mẹ, vợ thì mất chồng, con mất cha, tất cả gia đình đều tan nát, vướng vào vòng lao lý. Đây là điều hết sức buồn và đau khổ”- Khánh nói trong sự bình tĩnh. “Cuộc chiến phòng ngừa ma túy thời bình vẫn có đổ máu, nhiều gia đình tan nát, tất cả đều là do những người như bị cáo, có nhận thức về xã hội còn kém, đứng trước lợi nhuận, lòng tham đã bị gục ngã, cám dỗ” - vẫn lời Khánh. HĐXX hỏi bị cáo Khánh có đề nghị gì cho bản thân? Khánh trả lời không có đề nghị gì với HĐXX. “Bị cáo không đủ đạo đức, tu dưỡng, thiếu ý chí, đã gây ra các hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cảm thấy hành vi như thế là đặc biệt nghiêm trọng, đúng người, đúng tội, không có gì sai. Bản thân bị cáo cũng xác định là bản án thích đáng với bị cáo”- Khánh nói lời cuối cùng. “Nhiều gia đình tan nát là do những người như bị cáo”

