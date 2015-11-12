102-2026

Công an TP.HCM kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng TP an toàn, văn minh và hiện đại, tiến tới mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030. Ảnh: PHẠM HẢI Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho công cuộc đổi mới trang 2 SỐ 102 (7673) - Thứ Hai 18-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Từ 1-7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng Phục hồi điểm giấy phép lái xe: Đề xuất tăng gấp đôi câu hỏi trang 9 trang 12 Việt Nam và câu chuyện bảo hộ sở hữu trí tuệ: Cần một chiến lược bền vững trang 6+7 CÔNG AN TP.HCM MỞ CAO ĐIỂM 45 NGÀY ĐÊM “LÀM SẠCH ĐỊA BÀN” Bỏ thi lớp 10: Giải pháp nào cho công bằng? trang 13 Luật và đời Thực phẩm bẩn: Trị thẳng tay để không ai được hại dân mình Những con heo chết cứng, tím xanh được xẻ vội trên nền xi măng dơ bẩn làm cho người xem rùng mình. Những tảng thịt ươn, bốc mùi được giao thẳng đến các công ty sản xuất suất ăn công nghiệp khiến người nghe cảm thấy buồn nôn. Đó là cảm giác khi xem xong loạt bài điều tra “Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn” trên báo Pháp Luật TP.HCM. (Xem tiếp trang 14) trang 5

2 Thời sự - Thứ Hai 18-5-2026 Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho công cuộc đổi mới Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển, đổi mới đất nước, yêu cầu mọi cải cách phải lấy người dân làm trung tâm. NGUYỄN THẢO lược thuật Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu phần lược thuật bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước (*). Lấy lợi ích dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất Ngày 19-5-2026, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rực rỡ; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã mở ra một chương mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị và năng lực phục vụ Nhân dân. Hệ thống chính trị đang từng bước vận hành theo mô hình tổ chức mới, tinh gọn hơn, thông suốt hơn, đòi hỏi hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao hơn, gắn bó mật thiết hơn với Nhân dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong bước chuyển lớn ấy, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần, ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nếu Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân. …Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp các xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay… Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay: Mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp, phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới… Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng, văn minh cho phát triển đất nước bền vững; Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống Nhân dân. Mỗi chính sách phải đến được với người dân Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới… Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước, mà phải huy động, giải phóng Đổi mới nhưng không chệch hướng Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới: Kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm tối thượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH Tiêu điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, mà còn là người đặt nền móng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Ở Người, độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của Nhân dân, với Chủ nghĩa xã hội. và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng - an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo… … Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống. Mỗi chính sách phải đến được với người dân. Mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo công việc của mình… Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, tin tưởng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.• (*) Title và các sub-title do toàn soạn đặt

3 Thời sự - Thứ Hai 18-5-2026 Bà BÙI THỊ THÚY HIỀN, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành (TP.HCM): Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Từ khu phố đến gia đình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các khu phố không chỉ là nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu mà từng bước trở thành “điểm tựa tinh thần” của cộng đồng dân cư. Từ hạt nhân ban đầu ở khu phố, mô hình này đã lan tỏa đến các hộ gia đình, tiêu biểu như gia đình ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8, đã chủ động xây dựng một góc không gian văn hóa ngay tại nhà với hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện giản dị về Bác. Những mô hình “tại gia” tuy quy mô nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn, góp phần hình thành thói quen sinh hoạt văn hóa tích cực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống thường xuyên trong mỗi gia đình và toàn khu phố. Hiện nay, trên địa bàn phường Bến Thành đã có 57 mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Để tiếp tục phát huy và nhân rộng, Đảng ủy phường đã ra mắt “Sổ tay điện tử Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, là sản phẩm tổng hợp hình ảnh, hoạt động, công trình và các điểm sáng tiêu biểu tại địa phương. Sổ tay điện tử không chỉ lưu giữ dấu ấn trong hành trình xây dựng đời sống văn hóa gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn góp phần giới thiệu, kết nối và lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bà TRẦN THỊ CẨM VÂN, Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Linh Xuân: Liên tục rà soát, nâng cấp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Địa phương đang rà soát 42“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các phường Linh Trung, Linh Tây, Linh Xuân cũ nhằm đánh giá, nâng cấp các mô hình xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng và tính lan tỏa. Đến nay, phường đã nâng cấp 14/42 mô hình, chủ yếu trong khối trường học, đồng thời ra mắt mới hai không gian tại trung tâm phục vụ hành chính công và Ban Chỉ huy Quân sự phường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Trong đó, Trường Mầm non Hoa Đào là mô hình tiêu biểu với cách làm sáng tạo, phù hợp lứa tuổi. Không gian được bố trí tại khu trung tâm và các lớp học; đồng thời xây dựng “góc tuyên dương” với chủ đề “Bé noi gương Bác, làm điều tốt, học điều hay”, gắn với các hành vi cụ thể như lễ phép, đoàn kết, giữ gìn vệ sinh. Nhà trường tổ chức hoạt động theo từng độ tuổi: Trẻ lớn tham gia vẽ tranh, sưu tầm hình ảnh về Bác; trẻ nhỏ được ghi nhận, tuyên dương hành vi tốt hằng ngày. Qua đó giúp hình thành thói quen tích cực, giáo dục nhân cách từ sớm. Ngoài ra, trường xây dựng khu trưng bày, tủ sách thiếu nhi, mô hình tái hiện nhà sàn - ao cá, kết hợp mã QR và nền tảng số để lan tỏa nội dung. Phường Linh Xuân định hướng tiếp tục mở rộng mô hình theo hướng trực quan và số hóa, duy trì chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”, đồng thời phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến nhằm tăng tính kết nối và lan tỏa. Những người giữ lửa “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” Giữa những con hẻm nhỏ ở TP.HCM, nhiều người dân đang âm thầm tạo ra “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay trong chính ngôi nhà của mình. HẢI NHI Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở các gia đình, khu phố đang lặng lẽ lan tỏa thói quen đọc, tìm hiểu các tư liệu về Bác Hồ. Dành riêng một phòng làm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” Phía sau cánh cửa ngôi nhà nhỏ trong hẻm của khu phố 8 (phường Bến Thành) là “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đã tồn tại nhiều năm, trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân. Đó là căn nhà của ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8. Ông tận dụng 16 m2 của gia đình để lập thành tủ sách và các tài liệu liên quan đến Bác Hồ. Ông Trinh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng và từng chiến đấu tại nhiều chiến trường. Từ nhỏ ông đã có thói quen đọc sách. Khoảng năm 1990, khi tham gia Hội Nông dân, ông bắt đầu sưu tầm sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ vài cuốn ban đầu, việc đọc và lưu giữ dần trở thành thói quen kéo dài đến nay, rồi ông xây dựng một “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đến nay, nguồn tư liệu khá phong phú, từ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lịch sử, hồi ký đến văn học trong và ngoài nước. Nhiều em nhỏ trong xóm hay dành thời gian rảnh đến thư viện nhỏ ở nhà ông Trinh để đọc sách về Bác Hồ. Với vai trò gắn kết cộng đồng cư dân và lan tỏa những điều tích cực, ông Trinh từng được Thành ủy TP.HCM biểu dương là bí thư Chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp TP năm 2023. Điểm hẹn cộng đồng Ông Phạm Văn Nhứt, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 9 (xã Hóc Môn, TP.HCM), đã có gần 20 năm gắn với công việc phát báo bằng xe đạp. Chính công việc này giúp ông thường xuyên nghe những câu chuyện về Bác Hồ và lịch sử quê hương, từ đó hình thành thói quen ghi chép, tìm hiểu tư liệu. Ông Nhứt cho biết ông vừa nghe kể, vừa ghi nhớ rồi tìm thêm tài liệu để đối chiếu; có thời gian còn trực tiếp đi thực tế, gặp gỡ người cao tuổi để ghi lại ký ức địa phương. Khoảng năm 1990, khi tham gia Hội Nông dân, ông bắt đầu sưu tầm sách, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ vài cuốn ban đầu, việc đọc và lưu giữ dần trở thành thói quen đến nay. Từ quá trình tích lũy tư liệu và sự hỗ trợ của đồng chí, đồng đội, ông nảy ra ý tưởng xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại khu phố. Thời gian đầu, việc sưu tầm gặp nhiều khó khăn, nhiều đầu sách phải đi hỏi, đi mượn. “Có những cuốn sách muốn tìm cũng không dễ, phải mất thời gian đi hỏi, đi tìm” - ông kể. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và người dân, không gian dần hình thành, trở thành nơi sinh hoạt, tìm hiểu lịch sử của cộng đồng và học sinh địa phương. Tư liệu được góp nhặt qua thời gian, giản dị nhưng gắn bó với đời sống cơ sở. Ở một góc khu phố khác, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” do bà Phạm Thị Nhàn, Bí thư Chi bộ khu phố 19 (phường Linh Xuân), tạo lập mang sắc thái riêng khi kết hợp tư liệu về Bác Hồ và văn hóa dân tộc Mường. Thay vì chỉ dừng ở tủ sách hay bảng ảnh, bà đưa thêm ký ức văn hóa dân tộc mình. Bà chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có chỗ để mọi người đọc sách, nhớ về Bác, học được cái hay từ Bác và tự điều chỉnh mình trong cuộc sống. Là người Mường, tôi cũng muốn con cháu biết mình từ đâu mà đến”. Trong căn phòng, không gian được chia hai phần: Một bên là sách, tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; bên còn lại là hiện vật văn hóa Mường. Ở phần về Bác, sách và hình ảnh được sắp xếp trang trọng, ban đầu chỉ vài đầu sách, sau đó được vận động từ đảng viên, người dân bổ sung, dần phong phú theo thời gian. Buổi chiều, nơi đây thường rộn tiếng trẻ em đến đọc sách, trò chuyện, trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của khu phố, đồng thời đón các đoàn đến tham quan, giao lưu. Dù diện tích hạn chế, bà Nhàn vẫn mong tiếp tục mở rộng, lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.• Bà Nhàn giới thiệu ảnh về Bác Hồ cho em nhỏ xem, giúp em hiểu hơn về Bác. Ảnh: HẢI NHI Căn phòng mà ông Phan Trung Trinh, Bí thư Chi bộ khu phố 8 (phường Bến Thành), dành tâm huyết trưng bày Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: HẢI NHI “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có chỗ để mọi người đọc sách, nhớ về Bác, học được cái hay từ Bác và tự điều chỉnh mình trong cuộc sống.” Bà Phạm Thị Nhàn, Bí thư Chi bộ khu phố 19 (phường Linh Xuân) HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 19-5-2026)

4 Thời sự - Thứ Hai 18-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR Trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, từ ngày 17 đến 19-5, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) diễn ra chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo mang tên “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên. Ban tổ chức đã đưa không gian lịch sử Quảng trường Ba Đình năm 1945 trở lại bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại (VR). Người tham gia có thể tự do di chuyển trong không gian 3D, tương tác trực tiếp với các bối cảnh lịch sử. Người xem sẽ được sống lại khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chương trình còn có nhiều hoạt động tương tác như hóa thân nhân vật bằng công nghệ CAM IP, lưu bút điện tử và tặng quà lưu niệm. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho người dân, du khách khi về thăm quê Bác. ĐẮC LAM • Xác minh clip nam thanh niên đứng trên xe máy. Ngày 17-5, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh clip nam thanh niên đứng trên xe máy, buông tay lái khi lưu thông Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Quán Cau thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. T.THOẠI • 3 xe container cháy ở TP.HCM. Ngày 17-5, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy ba xe đầu kéo container xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp vào sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, vụ việc không gây thiệt hại về người. P.HẢI Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Văn bản 520/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Văn bản nêu rõ Thủ tướng đã có chỉ đạo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tuy nhiên, đến nay, một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành. Về việc này, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ. Cụ thể, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết phải trực tiếp (không được ủy quyền cho cấp phó) chỉ đạo việc xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, thống nhất với bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan về các nội dung còn ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng; trực tiếp báo cáo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về chất lượng, tiến độ trình, ban hành văn bản quy định chi tiết và những vấn đề phát sinh do việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết. Đối với 75 thông tư thuộc trách nhiệm ban hành của các bộ, cơ quan ngang bộ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương ban hành và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội… ĐỨC MINH Ngày 17-5, Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2026) và Ngày hội đội viên năm học 2025-2026. Ban Thường vụ Thành đoàn và Hội đồng Đội TP đã tuyên dương, khen thưởng 84 liên đội có thành tích tiêu biểu và 160 liên đội trưởng tiêu biểu năm học 2025-2026. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết lãnh đạo TP luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các thế hệ thiếu niên, nhi đồng; luôn chăm lo, đầu tư cho sự phát triển của trẻ em, sự phát triển của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào của thiếu nhi TP. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị Thành đoàn, Hội đồng Đội TP tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Thiếu nhi TP Bác làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng không gian giáo dục thiếu nhi trên môi trường mạng… PV Ngày 17-5, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với UBND phường Tân Mỹ triển khai chương trình kiểm soát chất lượng thực phẩm “Tick xanh trách nhiệm” đến phụ huynh nhiều trường học trên địa bàn. Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết chương trình được xây dựng với mục tiêu hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến và phân phối. Điểm mới của chương trình là ứng dụng công nghệ số để công khai toàn bộ thông tin liên quan đến suất ăn học đường. Phụ huynh có thể dễ dàng tra cứu thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu và quá trình kiểm định thông qua ứng dụng trên điện thoại. “Tick xanh trách nhiệm không chỉ là dấu nhận diện sản phẩm an toàn mà còn là cam kết trách nhiệm của toàn bộ chuỗi cung ứng đối với sức khỏe học sinh” - ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, chia sẻ. TX Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: NHẬT BẮC Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Na Uy Nhân dịp kỷ niệm 212 năm Quốc khánh Vương quốc Na Uy (17-5-1814 – 17-5-2026), ngày 17-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Harald Đệ ngũ (Harald V); Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Jonas Gahr Store; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Espen Barth Eide. (Theo TTXVN) Kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 27/2026/NQ-CP về việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20-7. Hội LHPN Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc kết thúc hoạt động và giải thể quỹ; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của quỹ đảm bảo công khai, minh bạch; không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải thể quỹ với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… Bộ Tài chính cho biết quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo, áp dụng cho giai đoạn 2006-2010. Trong bối cảnh hiện nay, nhóm đối tượng này phần lớn đã và đang được tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi khác, đặc biệt là từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương. Nếu mở rộng đối tượng, phạm vi hoạt động của quỹ có nguy cơ trùng lặp và vấp phải những rào cản pháp lý. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng quỹ hiện không còn đáp ứng yêu cầu về hiệu quả, không có khả năng mở rộng hoạt động hợp pháp và không phù hợp để tiếp tục tồn tại trong hệ thống các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. PV Đà Nẵng hướng đến đô thị du lịch thể thao Ngày 17-5, TP Đà Nẵng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP năm 2026 với chủ đề “Đà Nẵng vươn cao cùng đất nước”. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chia sẻ đại hội là tiền đề quan trọng để phong trào TDTT được tổ chức sâu rộng, đồng bộ, gần dân, sát dân hơn. Đà Nẵng quyết tâm phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; duy trì và phát triển TDTT truyền thống, thể thao các dân tộc thiểu số. “TP sẽ khai thác hiệu quả lợi thế biển, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đô thị để trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, du lịch thể thao, thể thao biển hàng đầu của cả nước” - bà Thi nhấn mạnh. T.VIỆT Cao Bằng khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Công điện 16/ CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập úng cục bộ tại xã Lý Quốc và các khu vực lân cận. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã Lý Quốc, Đàm Thủy và các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ. Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trước đó, ngày 16-5, tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận của tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn. Thống kê ban đầu có 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng giao thông. Đ.LAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TP.HCM tuyên dương 84 liên đội và 160 liên đội trưởng tiêu biểu TP.HCM tích cực đưa “thực phẩm tick xanh” vào trường học Tin vắ n Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu chậm ban hành thông tư hướng dẫn

5 Thời sự - Thứ Hai 18-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Bắt giữ người trốn truy nã 11 năm Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của giám đốc Công an TP, Công an xã An Nhơn Tây, TP.HCM vừa bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương (49 tuổi). Bà Hương bị truy nã theo Quyết định 1992/QĐTN-CATPCQTHAHS ngày 12-11-2015 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM. Bị can Hương trước khi trốn truy nã sống ở đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4 cũ. Theo hồ sơ, Hương bị kết án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, người này bỏ trốn khỏi địa phương suốt nhiều năm qua. Mới đây, thông qua công tác nắm tình hình trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an xã An Nhơn Tây ghi nhận một trường hợp sử dụng CCCD mang tên Quách Thị Cẩm Giang để đăng ký cư trú tại một nhà trọ thuộc ấp An Hòa. Qua tra cứu dữ liệu dân cư, cảnh sát khu vực nghi vấn có dấu hiệu mạo danh để đăng ký cư trú. Lực lượng chức năng xác minh nhanh và phát hiện tấm CCCD mà người này đang sử dụng là Quách Thị Cẩm Hương. Đại úy Võ Tấn Kịp, cảnh sát khu vực ấp An Hòa, đã báo cáo Ban chỉ huy Công an xã xin ý kiến chỉ đạo. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức vây ráp, bắt giữ bà Hương tại nhà trọ trên đường Bến Súc, ấp An Hòa. Tại cơ quan công an, bà Hương đã thừa nhận hành vi dùng danh tính chị ruột để lẩn trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua. Đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động do Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn vừa làm việc với Công an ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Nội dung làm việc nhằm tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 kế hoạch của Bộ Công an về triển khai công tác nghiệp vụ của cảnh sát cơ động, xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phương án tại địa bàn Tây Nguyên. Tại các buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo kết quả khảo sát, thu thập thông tin tài liệu thực hiện giai đoạn 1 của kế hoạch. Trong năm 2025, lực lượng Công an ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng đã chủ động nắm tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an các địa phương đã góp phần không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bóc gỡ, xử lý từ sớm các điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đêga”. Đồng thời, các đơn vị triển khai các giải pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề FULRO, bảo đảm an toàn các công trình, mục tiêu trọng yếu, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an ba tỉnh địa bàn Tây Nguyên khảo sát thực địa tại các khu vực, mục tiêu trọng điểm. Qua đó, đoàn đánh giá đặc điểm dân cư, tôn giáo, nguyên nhân xảy ra các vụ việc và thực trạng hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 1 và kiểm tra thực địa, công an tỉnh và đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tập hợp, báo cáo tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an những chủ trương, giải pháp chiến lược, sách lược phù hợp với đặc điểm của địa phương. Hoạt động này nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 kế hoạch của Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của cảnh sát cơ động, xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phương án tại địa bàn Tây Nguyên. Đồng thời, các bên thống nhất thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, phương thức phối hợp và các điều kiện bảo đảm cần thiết nhằm phục vụ hiệu quả công tác triển khai phương án trên địa bàn Tây Nguyên. PV NGUYỄN TÂN Ngày 17-5, Công an TP.HCM cho biết đã phát động đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu làm sạch địa bàn. Đây là hành động cụ thể nhằm quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng TP.HCM văn minh, không ma túy. Không để tội phạm ma túy có đất sống Trước đó, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trăn trở về một số tồn tại ở TP.HCM, đồng thời yêu cầu đại hội thảo luận, xác định giải pháp khả thi và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ, xây dựng TP.HCM văn minh, không ma túy. Đây không chỉ là yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của TP trong giai đoạn mới. Đến nay, cấp ủy và chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Toàn hệ thống chính trị xác định phòng, chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Công an TP thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không để tội phạm ma túy có đất sống. Xác định năm 2026 là năm bản lề tạo nền móng, Công an TP.HCM tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện bức tranh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức hoạt động; đánh giá thực chất nguồn cung, cầu và các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh bền vững. Đặc biệt, công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quan điểm xuyên suốt của Công an TP.HCM là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, người cầm đầu và các mắt xích trung gian. Đánh đúng, đánh trúng và đánh tận gốc Với tinh thần hành động khẩn trương và thần tốc, từ ngày 15-5 đến 30-6, Công an TP.HCM phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự”. Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng để rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm và triệt xóa các tụ điểm phức tạp. Quyết tâm của toàn lực lượng là không để tội phạm có điều kiện hoạt động hoặc hình thành các “điểm nóng” Lực lượng Công an TP.HCM tổ chức hội nghị thực hiện cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: CA Công an TP.HCM mở cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn” Công an TP.HCM kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng TP an toàn, văn minh và hiện đại, tiến tới mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030. gây bức xúc trong nhân dân. Theo chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc. Việc thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu sẽ gắn liền với kết quả chuyển hóa địa bàn tại địa phương đó. Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn và quản lý người có liên quan. Lực lượng chức năng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm để xử lý triệt để. Song song đó, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn và phòng, chống tội phạm. Theo Công an TP.HCM, đợt cao điểm này được gắn chặt với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy tinh thần nêu gương, bản lĩnh và ý chí vì nhân dân phục vụ. Với quyết tâm cao nhất, Công an TP.HCM kiên quyết thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng TP an toàn, văn minh và hiện đại.• Công tác làm sạch địa bàn không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Xây dựng phương án tác chiến và diễn tập cảnh sát cơ động tại Tây Nguyên Công an phường Tân Hải triển khai cao điểm. Ảnh: CA Đoàn khảo sát của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động do Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó Tư lệnh, làm trưởng đoàn làm việc với Công an ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Ảnh: CA

6 Những ngày vừa qua, lĩnh vực bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) nhận nhiều sự chú ý khi Thủ tướng chỉ đạo ra quân đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền SHTT trên phạm vi toàn quốc. Sau đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố năm vụ án (bảy bị can) về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (quy định tại Điều 225 BLHS). Đáng chú ý, việc này diễn ra sau khi bản Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) xếp Việt Nam vào danh sách “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country - PFC), mức cảnh báo cao nhất trong cơ chế này. PFC là danh sách những quốc gia bị USTR xem là có nền bảo hộ SHTT yếu nhất và có khả năng cao đối mặt với các biện pháp trừng phạt thương mại của Mỹ. Khi đó, nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) phải sửa đổi chính sách và tăng cường bảo hộ SHTT. Báo cáo Đặc biệt 301 và phản ứng của Việt Nam Có thể nói Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc xây dựng môi trường tôn trọng quyền SHTT, từ các sửa đổi trong Luật SHTT cho đến hàng loạt chuyên án lớn đánh sập các nền tảng nội dung lậu. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng những hành động quyết liệt gần đây có sức ép không nhỏ từ Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của USTR. Tuy vậy, những nỗ lực này liệu có thực sự bền vững, bởi Việt Nam không phải lần đầu trải qua chu kỳ này, đã có những giai đoạn hoạt động thực thi tăng mạnh trùng với các đợt kiểm tra quốc tế, rồi dần lắng xuống khi áp lực bên ngoài giảm bớt. Bên cạnh đó, kỳ vọng “làm sạch” hoàn toàn không gian mạng là khó khả thi. Có thể nói rằng không có quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trên thế giới có thể tuyên bố không gian số của mình hoàn toàn sạch khỏi nội dung vi phạm bản quyền, kể cả Mỹ, Anh hay Đức. Chúng ta phải chấp nhận một sự thật rằng vi phạm SHTT trên môi trường mạng là điều luôn hiện hữu. Điều quan trọng hơn là liệu nó có được quản lý hiệu quả và liệu thị trường hợp pháp có đang tăng trưởng song song với nỗ lực thực thi hay không. Về mặt cơ chế pháp lý, trong vòng 30 ngày kể từ khi xác định PFC, USTR phải quyết định có khởi xướng điều tra theo Mục 301 hay không. Những nỗ lực hiện tại của Việt Nam là tín hiệu tích cực trong giai đoạn quyết định đó. Song điều quan trọng hơn Việt Nam cần hướng tới là việc xây dựng văn hóa tôn trọng SHTT xuất phát từ lợi ích nội tại chứ không chỉ để đáp ứng áp lực bên ngoài. Và trước tiên cần đi thẳng vào câu hỏi: Nội dung lậu thực sự gây ra thiệt hại như thế nào và cho ai? Bức tranh phức tạp về thiệt hại từ nội dung lậu Thiệt hại từ nội dung lậu là có thực và có thể nhìn nhận ở nhiều tầng lớp khác nhau. Ở cấp độ trực tiếp nhất, các nhà phát hành phim, âm nhạc và xuất bản mất doanh thu khi người tiêu dùng chọn các nền tảng vi phạm thay vì các kênh hợp pháp. Về lâu dài, môi trường vi phạm tràn lan còn làm nản lòng đầu tư vào nội dung bản địa, bởi các nhà sản xuất khó thu hồi vốn trong một thị trường mà bản quyền không được tôn trọng. Tuy nhiên, bức tranh này không hoàn toàn đơn giản. Một phần không nhỏ hành vi xem nội dung lậu xuất phát từ sự phân mảnh ngày càng tăng của các nền tảng phát trực tuyến. Khi người dùng buộc phải đăng ký Netflix, HBO và nhiều dịch vụ khác chỉ để tiếp cận những nội dung mình yêu thích, cảm giác “subscription fatigue” hay “đăng ký mệt mỏi” trở nên rất thực. Đây không phải là lý do để biện hộ cho vi phạm bản quyền nhưng là một thực tế mà các nhà hoạch định chính sách và ngành công nghiệp nội dung cần thẳng thắn nhìn nhận nếu muốn giải quyết vấn đề tận gốc. Ở một tầng sâu hơn, câu chuyện về nội dung lậu cũng buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về chính nền tảng của luật bản quyền hiện đại. Thời hạn bảo hộ kéo dài 50-70 năm sau khi tác giả qua đời, một con số vượt xa mục tiêu ban đầu của bản quyền là khuyến khích sáng tạo. Hãy lấy một ví dụ cụ thể với bộ phim Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan. Universal đầu tư 100 triệu USD và cần thu về tối thiểu 200 triệu USD để hòa vốn. Nhưng chỉ sau hai tuần công chiếu, riêng thị trường nội địa Mỹ đã mang về gần 229 triệu USD. Đến tháng 10-2023, bộ phim đạt tổng doanh thu toàn cầu khoảng 950 triệu USD, gần gấp 10 lần chi phí sản xuất sau chưa đầy ba tháng. Và Universal sẽ còn độc quyền khai thác tác phẩm này thêm gần 100 năm nữa. Đây là minh chứng rõ ràng rằng phần lớn lợi ích từ thời hạn bảo hộ kéo dài không chảy về phía tác giả hay người sáng tạo mà về phía các tập đoàn nắm giữ bản quyền. Nhưng vấn đề quan trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là thiệt hại kinh tế thực sự từ nội dung lậu tại Việt Nam đối với các chủ thể quyền nước ngoài là bao nhiêu? Tổng doanh thu phòng vé Việt Nam năm 2024 (mức cao nhất lịch sử) chỉ đạt khoảng 185 triệu USD. Con số này nhỏ hơn 50 lần so với thị trường Mỹ - đạt 8,65 tỉ USD trong năm 2025. Nói cách khác, toàn bộ thị trường điện ảnh Việt kể cả phần doanh thu hợp pháp chỉ tương đương với doanh thu nội địa của một bộ phim bom tấn Mỹ trong vài tuần đầu công chiếu. Trong bối cảnh đó, lập luận rằng người dùng Việt Nam đang gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho ngành công nghiệp nội dung Mỹ cần được nhìn nhận một cách thực tế hơn. Phần lớn những người xem phim lậu ở Việt Nam sẽ không trả tiền cho nội dung đó dù có hay không có các trang web lậu, đơn giản vì mức giá không phù hợp với thu nhập của họ. Thiệt hại thực sự, theo nghĩa kinh tế học, có thể nhỏ hơn rất nhiều so với những con số được trích dẫn. Do đó, chúng ta cần những nghiên cứu kinh tế độc lập và có phương Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 18-5-2026 phapluat@phapluattp.vn Bảy người bị khởi tố trong vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (thứ tự từ 1 đến 7) gồm các bị can: Võ Hoàng Việt; Nguyễn Trung Trường Huy, giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc Công ty BH Media; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo; Võ Văn Nam, giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập). Ảnh: BCA Tác giả Lê Vũ Vân Anh, giảng viên Luật Sở hữu trí tuệ, ĐH Durham, Vương quốc Anh. Việt Nam và câu chuyện bảo Cần một chiến lược bền vững Việt Nam đang tăng cường thực thi sở hữu trí tuệ nhưng giải quyết vi phạm bản quyền bền vững đòi hỏi thị trường nội dung hợp pháp hấp dẫn và phù hợp hơn với người dùng. PGS-TS LÊ VŨ VÂN ANH - giảng viên Một trong những khác biệt lớn nhất khi so sánh Việt Nam với các hệ thống tài sản trí tuệ (IP) phát triển không nằm ở văn bản luật mà nằm ở chất lượng của hệ thống tư pháp thực thi những văn bản đó. Ở các nước như Anh, Đức hay Nhật Bản, tranh chấp SHTT được xét xử bởi các thẩm phán chuyên biệt, được đào tạo chuyên sâu không chỉ về luật mà còn về kinh tế học đổi mới, công nghệ và lý thuyết nền tảng của IP. Họ hiểu rằng bản quyền không phải là quyền tài sản tuyệt đối mà là một sự đánh đổi có chủ ý giữa khuyến khích sáng tạo và đảm bảo tiếp cận công cộng. Khi thẩm phán hiểu được triết lý nền tảng này, các phán quyết sẽ có tính cân bằng và dự đoán được. Ở Việt Nam, thách thức không phải là thiếu luật mà là chúng ta đang thiếu một đội ngũ thẩm phán và luật sư có chuyên môn sâu, đồng đều để áp dụng luật một cách tinh tế và nhất quán. Bên cạnh đó, tố tụng dân sự về IP ở VN vẫn còn nhiều rào cản thực tiễn như chi phí cao, thời gian kéo dài và kết quả không dự đoán được. Điều này khiến nhiều chủ thể quyền không mặn mà với con đường tòa án và Nhà nước phải gánh phần lớn vai trò thực thi. Đây là điểm khác biệt căn bản so với các hệ thống phát triển, nơi chủ sở hữu quyền tự bảo vệ quyền lợi của mình thông qua kiện tụng dân sự là cơ chế chính. Do đó, kinh nghiệm đối với Việt Nam chính là đầu tư vào con người: Đào tạo thẩm phán chuyên biệt về IP, xây dựng tòa án IP chuyên trách và cùng thực thi pháp luật dựa trên nguyên tắc cốt lõi: Luật SHTT không phải là luật bảo vệ tác giả mà là luật quản lý sự cân bằng giữa khuyến khích sáng tạo và đảm bảo tri thức được lưu thông trong xã hội. Cần tập trung đào tạo thẩm phán Luật Sở hữu trí tuệ, ĐH Durham, Vương quốc Anh 1 2 3 4

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==