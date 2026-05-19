2 Thời sự - Thứ Tư 20-5-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Sáng 19-5, Thành ủy TP.HCM long trọng tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Buổi tuyên dương được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2026); 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu Không ngừng học và làm theo Bác, hình ảnh đẹp của công dân TP.HCM Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nước (5-6-1911 – 5-6-2026) và TP.HCM chào mừng kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Tuyên dương 358 cá nhân, tập thể điển hình Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành nếp quen trong mỗi người, mỗi tổ chức. Trong số các điển hình được tuyên dương có các tấm gương thiện nguyện hỗ trợ lao động nghèo, người già neo đơn đã góp phần tô đậm thêm giá trị nhân văn trong cộng đồng. Suốt 15 năm qua, cứ đến rằm tháng 7, bà Nguyễn Thị Bé (75 tuổi, ảnh), ngụ phường Tân Đông Hiệp, phát tâm tặng 300 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ngay tại địa phương. Trong niềm vui và sự xúc động, bà Bé nói bà thực hành việc học Bác ngay từ trong nếp sống hằng ngày, từ những việc làm cho chính những người xung quanh mình. Phẩm chất mà bà tâm đắc nhất ở Bác và chọn học tập, làm theo là biết thương người, nhường cơm sẻ áo cho nhau, biết quý trọng nhau. Bà nói bản thân đã lớn tuổi, không có nhiều nhu cầu nên luôn cố gắng chắt chiu, tiết kiệm và vận động bà con cùng góp sức, góp lòng để chia sẻ với người khó khăn hơn. Bà Bé từng bươn chải đủ nghề để lo toan cho cuộc sống riêng. Dần dà, khi thấy cuộc sống khá hơn, vừa đủ sống, nhìn sang người xung quanh thấy người khó còn nhiều. “Tôi nghĩ mình còn có cái ăn chứ nhiều người thì không. Tôi cứ dành dụm, tích lũy, con cháu cho mình cũng cất để dành đến rằm có thêm phần gạo, muối, mắm phụ bà con. Bà con lối xóm ai có nhiêu góp nhiêu, phần còn lại tôi phụ” - bà chia sẻ. Trong gia đình, bà Bé cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con cháu bằng những hành động cụ thể bởi bà tâm niệm cần lan tỏa thái độ sống tích cực, nhường cơm sẻ áo để con cháu hiểu, biết sẻ chia với người xung quanh mình. Vinh dự nhận khen thưởng, Trung tá, BS CKI Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc BV Công an TP.HCM, chia sẻ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ hằng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và tinh thần phục vụ người bệnh. Học tập và làm theo gương Bác bắt đầu từ những việc nhỏ Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: THANH THÙY Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (195-1890 – 19-5-2026), sáng 19-5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành và TP Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. • Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu TP.HCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, Người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tại TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Bà cho biết trong buổi lễ tuyên dương hôm nay, Thành ủy TP.HCM đặc biệt ghi nhận, biểu dương, tôn vinh 181 tập thể, 177 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. “Đây là những người trực tiếp thực hành, đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng hơi thở của cuộc sống thông qua những việc làm cụ thể, bình dị, hiệu quả để việc “làm theo Bác” trở nên sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, đơn vị nơi học tập, sinh hoạt, công tác và góp phần vào sự phát triển của TP” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định. Ở từng lĩnh vực đều có những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Từ những “bông hoa” đẹp đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tin tưởng rằng 358 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương hôm nay sẽ không ngừng học tập, làm theo gương Bác, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tử tế, văn minh, nghĩa tình; tạo nên hình ảnh đẹp của công dân TP mang tên Bác Hồ. Để học tập Bác trở thành nếp quen Để “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

3 Thời sự - Thứ Tư 20-5-2026 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM, Hà Nội dẫn đầu giải ngân vốn KHCN và chuyển đổi số Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải coi giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Hồ Chí Minh” tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo đột phá trên ba nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cụ thể hóa Quy định 144/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý của tổ chức Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng khắp. xây dựng Sáng 19-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành của Đảng bộ TP Hà Nội. Dịp này, toàn Đảng bộ TP có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó có 36 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 38 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp trao giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 19 đảng viên; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến 3 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến 12 đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Ông cho biết trong số các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng dịp này có nhiều người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; nhiều người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể và ở cơ sở. “Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng lý tưởng thì đều thống nhất - đó là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tấm Huy hiệu Đảng không chỉ được gắn trên ngực áo hay đóng khung trên tường, mà còn “được khắc trong lòng Đảng, trong lòng nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương”. TRỌNG PHÚ - THANH TUYỀN Bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ có nhiều hơn nữa những bông hoa đẹp, cả TP là một “vườn hoa đẹp” làm theo Bác, chung tay xây dựng TP năng động, văn minh, nghĩa tình. MINH TRÚC Sáng 19-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số. Giải ngân lĩnh vực KHCN mới đạt 14,78% Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý để thể chế hóa các chủ trương, chính sách tại Nghị quyết 57-NQ/TW. Khung pháp lý cơ bản đã hình thành cho các lĩnh vực KHCN, ĐMST, chuyển đổi số. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tương đối đồng bộ, tạo hành lang pháp lý để triển khai đăng ký, phân bổ, giải ngân vốn cho lĩnh vực này. Về tình hình giải ngân, tính đến ngày 12-5, tổng số đã giải ngân là trên 7.945 tỉ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trên 4.063 tỉ đồng, đạt 14,8% kế hoạch Thủ tướng giao, vốn ngân sách địa phương trên 3.882 tỉ đồng, đạt 14,75% kế hoạch Thủ tướng giao. Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Vũ Hải Quân thông tin về một số khó khăn liên quan đến cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí KHCN, ĐMST và chuyển đổi số; thủ tục đầu tư công và thủ tục triển khai dự án, quy trình thẩm định, giao kế hoạch và đầu tư công còn nhiều bước, kéo dài thời gian... Để tiếp tục hoàn thiện thể chế, Bộ KH&CN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật, một số nghị định; trong trường hợp cần thiết, tiếp tục kiến nghị Chính phủ có những nghị quyết đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương. Tại hội nghị, một số địa phương được giao vốn lớn, đến nay có tỉ lệ giải ngân cao đã chia sẻ kinh nghiệm về cách thức triển khai. TP.HCM cho biết địa phương được giao 4.437 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư 2.103 tỉ đồng; vốn chi thường xuyên 2.334 tỉ đồng; đến nay tỉ lệ giải ngân của TP.HCM đạt 32,6%. TP Hà Nội được giao 3.087 tỉ đồng; trong đó vốn đầu tư 1.755 tỉ đồng; vốn chi thường xuyên 1.332 tỉ đồng. Đến nay, tỉ lệ giải ngân của TP Hà Nội đạt 27,8%. Tỉnh An Giang được giao 836 tỉ đồng (đầu tư 701 tỉ đồng; thường xuyên 135 tỉ đồng), đến nay tỉ lệ giải ngân đạt 17,23%. Tỉnh Gia Lai được giao 164,5 tỉ đồng (đầu tư 50 tỉ đồng; thường xuyên 114,5 tỉ đồng), đến nay tỉ lệ giải ngân đạt 20,94%... Các địa phương cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình phân bổ và triển khai vốn đầu tư, vốn chi thường xuyên cho lĩnh vực KHCN, ĐMST và chuyển đổi số. Đồng thời, kiến nghị một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là động lực phát triển mới của đất nước, vì vậy cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực này trong giai đoạn tới. Phó Thủ tướng đánh giá cao một số bộ, ngành, địa phương có kết quả giải ngân tích cực như Hà Nội, TP.HCM và một số đơn vị đạt tỉ lệ giải ngân cao. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ thực tế nhiều bộ, ngành, địa phương giải ngân rất chậm, thậm chí có nơi giải ngân bằng 0%. Theo Phó Thủ tướng, các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng chậm giải ngân hiện nay. Phó Thủ tướng yêu cầu thủ trưởng các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương phải xác định giải ngân vốn cho KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách không chỉ của năm 2026 mà cả các năm tiếp theo nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Nguồn lực dành cho lĩnh vực này là rất lớn, được bố trí tới 2% ngân sách nhà nước, vì vậy không thể để xảy ra tình trạng vốn đã giao nhưng không giải ngân được. Mục tiêu đặt ra là phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026; bộ, ngành, địa phương nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp trên. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các dự án liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số dùng chung, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chiến lược đang triển khai rất chậm dù nguồn lực đã được bố trí. Đây là những lĩnh vực then chốt cần ưu tiên tập trung triển khai trong thời gian tới. Về hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp tập trung tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, tài chính trong tháng 6-2026.• Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP Hình thành hơn 5.800 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh Sau ngày 1-7-2025, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua gần một năm thực hiện với mô hình tổ chức bộ máy mới, cuộc vận động đã được triển khai rộng khắp, mạnh mẽ với nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng khu vực đã được nhân rộng, phát huy. Trong đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được mở rộng trên toàn TP, với hơn 5.800 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các thiết chế văn hóa, giáo dục, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng đã đưa những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Tiêu điểm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động “tự giác, tự soi, tự sửa”, thành “nếp quen” trong mỗi người, mỗi tổ chức, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ tin tưởng TP.HCM sẽ có nhiều hơn nữa những bông hoa đẹp, cả TP là một “vườn hoa đẹp” làm theo Bác, chung tay xây dựng TP năng động, văn minh, nghĩa tình, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.• Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH THÙY

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em Ngày 19-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Công điện 40 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu rõ vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho trẻ em. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP trong cả nước chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Cùng với đó, chỉ đạo rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục; tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước… MINH TRÚC Tin vắn • Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý. Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1179 về việc tổ chức, triển khai hoạt động của Cục Hải quan. Theo đó, Bộ Tài chính điều chuyển Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh từ Chi cục Hải quan khu vực II sang Chi cục Hải quan khu vực XV. M.TRÚC • Triệt phá đường dây buôn bán dầu gió giả. Ngày 19-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả đối với sản phẩm dầu gió hiệu Eagle Brand. Trước đó, lực lượng chức năng khám xét bốn địa điểm tại Tây Ninh và TP.HCM, thu giữ hơn 27.000 chai dầu gió giả với giá trị trên 2 tỉ đồng. H.DU Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 19-5. Ngày 19-5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ do Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì. Điểm lại những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng trên cơ sở triển khai các văn bản đã ký kết, hợp tác quốc phòng song phương đã được thúc đẩy trên tất cả lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực gồm: Duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường hợp tác về đào tạo. Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng. Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc… VIẾT THỊNH Ngày 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương cùng một số bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Sau khi lắng nghe các ý kiến, hai Phó Thủ tướng đề nghị quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan, tránh phát sinh ách tắc trong quá trình thực hiện nghị định. Về quy định xử lý các dự án chuyển tiếp, hai Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT, Bộ Tài chính tiến hành phân loại các hồ sơ đề xuất giao khảo sát/chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi theo giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2035. Hai Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét ban hành. PV Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại lễ đón. Ảnh: VGP Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ Khẩn trương hoàn thiện nghị định triển khai cơ chế đặc thù về phát triển năng lượng Ngày 19-5, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Dự án không chỉ nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ phía nam mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng kết nối liên vùng cho thủ đô. Tổng mức đầu tư của dự án gần 162.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết việc triển khai dự án lần này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới theo hướng hiện đại và đồng bộ hơn. Lãnh đạo Hà Nội cũng cho rằng dự án sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới ở khu vực phía nam TP, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ, thương mại và logistics… VIẾT LONG Khởi công mở rộng Quốc lộ 1A qua Hà Nội, vốn gần 162.000 tỉ đồng Trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh Ngày 19-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH, đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch QH Nguyễn Doãn Anh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng đất nước. Nhấn mạnh QH, UBTVQH đang đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch QH chỉ rõ điều này đặt ra đối với QH, UBTVQH, các cơ quan của QH và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng nhiều việc hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn. Chủ tịch QH tin tưởng ông Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao; cùng tập thể Đảng ủy QH, UBTVQH và các cơ quan của QH hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. (Theo TTXVN) Dự án cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk thông xe toàn tuyến Ngày 19-5, ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), cho biết hiện cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã thông xe toàn tuyến với chiều dài 48 km. “Lúc 22 giờ ngày 18-5, chúng tôi đã tổ chức thông xe toàn tuyến tại dự án. Đây là sự nỗ lực rất lớn của nhà thầu, đơn vị thi công cũng như chính quyền các cấp” - ông Vũ nói. Cùng ngày, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), cho biết lúc 22 giờ ngày 18-5, đơn vị đã cho thông xe toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh với chiều dài gần 62 km. Hai dự án cao tốc nói trên được thông xe sẽ góp phần rút ngắn hành trình từ khu vực Nam Trung Bộ vào TP.HCM và ngược lại, giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 1. TIẾN THOẠI TP.HCM: Tặng bình chữa cháy, sửa điện miễn phí cho người dân Ngày 19-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp với UBND phường, Công an phường Tam Bình và Công ty Điện lực Thủ Đức tổ chức chương trình hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng bình chữa cháy và hướng dẫn người dân sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ. Bên cạnh đó, tổ công tác còn tổ chức kiểm tra hệ thống điện, thay mới dây dẫn, aptomat và các thiết bị điện xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ gia đình. Ngoài ra, đoàn công tác cũng triển khai mô hình “Help 114”, hỗ trợ rà soát nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, nhất là các hộ dân thuộc diện chính sách, neo đơn hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kéo giảm các vụ cháy xuất phát từ sự cố điện sinh hoạt, vốn đang chiếm tỉ lệ cao trong các nguyên nhân gây cháy hiện nay. Đợt này, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ sửa chữa điện miễn phí và trao tặng các thiết bị PCCC cần thiết. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư trên địa bàn quản lý trong thời gian tới. PHẠM HẢI

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 20-5-2026 TRỌNG PHÚ Ngày 19-5, UBND TP Hà Nội đã thông tin thêm về việc triển khai dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây là dự án có phạm vi triển khai trên địa bàn 16 xã, phường ven sông Hồng, với hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm 18 dự án thành phần thuộc các nhóm hạ tầng giao thông, công viên, chỉnh trị sông, khu đô thị định cư và GPMB độc lập. Tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỉ đồng Đáng chú ý, Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên triển khai các dự án tái định cư, tái thiết trước khi thực hiện đồng bộ các hạng mục còn lại nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống người dân. Theo quyết định chủ trương đầu tư đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2038 trên địa bàn các phường, xã gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Theo quy hoạch, dự án gồm hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng, hàng loạt công viên quy mô lớn ven sông, các công trình chỉnh trị lòng sông, bờ sông và các khu đô thị tái thiết, định cư. UBND TP Hà Nội khẳng định việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và triển khai dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát và lãng phí tài sản công. Chuẩn bị tới 85.000 căn hộ, lô đất tái định cư Theo tổng hợp số liệu từ các địa phương nằm trong phạm vi dự án, khu vực chịu ảnh hưởng hiện có khoảng 247.431 người, với khoảng 70.474 hộ dân sinh sống. UBND TP Hà Nội nhận định đây là dự án có quy mô rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng. Vì vậy, TP xác định xuyên suốt quan điểm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định pháp luật. Việc bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, đồng thời ưu tiên ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch, các hộ dân sẽ được bố trí tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, dự kiến đáp ứng 40.000-42.000 căn hộ định cư. Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam rộng khoảng 98 ha, dự kiến đáp ứng 15.000-16.000 căn hộ. Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh với quy mô khoảng 700 ha đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng 16.000-18.000 lô đất định cư. Tổng số lượng căn hộ chung cư và lô đất định cư dự kiến khoảng 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND TP Hà Nội cho biết việc rà soát phạm vi ảnh hưởng, GPMB và bố trí tái định cư sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế từng khu vực, đồng thời hạn chế tối đa tác động tới đời sống người dân. Theo UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn 2026-2030, TP sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông Hồng, công trình kè, lòng sông, đồng thời tập trung triển khai các khu đô thị định cư và các dự án GPMB độc lập. TP cũng sẽ đẩy nhanh tiến Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỉ đồng. Ảnh: TRỌNG PHÚ Hà Nội giải phóng mặt bằng 1.428 dự án Ngày 19-5, tại cuộc họp giao ban báo chí Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin về tình hình công tác GPMB đối với các dự án đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TP. Theo ông Dũng, hiện Hà Nội đang triển khai GPMB đối với 1.428 dự án. Trong số này có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo UBND TP Hà Nội, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác GPMB từ cuối năm 2025 đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã hoàn thành GPMB như bốn cầu vượt sông Hồng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi; tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; tuyến đường vành đai 4 - vùng thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh. “Trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội tiếp tục xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được chỉ đạo tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định. Theo thông tin từ Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa chủ trì hội nghị với các cơ quan, đơn vị về việc chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Để nhiệm vụ chuyển giao diễn ra chặt chẽ, đúng pháp luật, Trung tướng Lê Văn Hướng chỉ đạo lập ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc. Lực lượng này sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, đồng thời tham mưu xây dựng đề án tiếp nhận và tổ chức hoạt động. Các đơn vị sẽ đối chiếu hồ sơ và thực tế để lên phương án đề xuất cụ thể theo chức năng được giao. Trước đó, chiều 15-5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về phương án chuyển giao. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những đóng góp của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sau 25 năm, song cũng nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết. Phương án chuyển giao phải đặt trong quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đặc biệt, cần tính toán đồng bộ với các dự án trọng điểm đang triển khai như khu liên hợp thể thao phía bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic. Bộ VH-TT&DL được giao khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, xác định rõ vướng mắc và đề xuất hướng xử lý. Mọi hoạt động tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được duy trì bình thường, không để gián đoạn. Các cơ quan liên quan cần hoàn thành báo cáo trước ngày 25-5 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. VIẾT THỊNH Hà Nội chuẩn bị tái định cư quy mô lớn cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội ưu tiên chuẩn bị quỹ nhà đất tái định cư quy mô lớn để phục vụ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng số khoảng 79.000-85.000 căn hộ và lô đất định cư. độ khu đô thị định cư tại Long Biên và hoàn thiện thủ tục để khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm, Đông Anh nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân. “Quan điểm của TP là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của dự án” - thông tin báo chí của UBND TP Hà Nội nêu rõ.• Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ được chuyển giao về Bộ Quốc phòng Theo UBND TP Hà Nội, việc bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, đồng thời ưu tiên ổn định sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam Hà Nội đang tiến hành giải phóng mặt bằng 1.428 dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 20-5-2026 phapluat@phapluattp.vn HUỲNH THƠ - THẢO HIỀN Vừa qua, Bộ Tư pháp đã công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025; gọi tắt là BLHS) còn 10 tội danh áp dụng hình phạt tử hình. Bộ Công an đề xuất tiếp tục thu hẹp tội danh áp dụng hình phạt tử hình, chỉ còn hai tội danh áp dụng hình phạt này là giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo lý giải của Bộ Công an, việc này nhằm phù hợp với xu hướng quốc tế, phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với tình hình, diễn biến tội phạm và tình hình kinh tế - xã hội của nước ta. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của các chuyên gia xung quanh đề xuất nêu trên. PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Luật kinh tế Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Phù hợp với xu hướng quốc tế Theo phương án được thảo luận, số tội danh áp dụng án tử hình có thể giảm từ 10 xuống còn hai tội danh, là giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước cải cách lớn của chính sách hình sự nước ta trong nhiều thập niên qua. Xu hướng này không phải là thay đổi đột ngột mà là kết quả của một tiến trình cải cách liên tục. BLHS năm 1985 quy định tử hình đối với TS - LS ĐẶNG THỊ THU HUYỀN, Trưởng khoa Luật Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Thu hẹp án tử hình không phải là nhẹ tay với tội phạm Đây là xu hướng phù hợp với yêu cầu bảo vệ quyền con người, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc tiếp tục thu hẹp các tội danh áp dụng hình phạt tử hình không có nghĩa là giảm tính nghiêm khắc của pháp luật hình sự, mà phải được thay thế bằng các chế tài đủ mạnh, đặc biệt là án tù chung thân không giảm án đối với các trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Cần hiểu rõ bỏ tử hình không phải là nhẹ tay với tội phạm. Đây là sự thay đổi trong triết lý áp dụng hình phạt, từ tư duy “loại bỏ sinh học người phạm tội” sang tư duy “cách ly vĩnh viễn nhưng vẫn bảo đảm quyền sống tối thiểu”. Nếu các tội danh bỏ án tử hình được thay thế bằng án tù chung thân không xét giảm án, Nhà nước vẫn duy trì thái độ nghiêm khắc đối với tội phạm là trong các trường hợp có tổ chức, xuyên quốc gia hoặc có khối lượng ma túy đặc biệt lớn. Vì vậy, nếu đồng ý bỏ tử hình ở tám tội danh, cần đồng thời thiết kế cơ chế thay thế thật nghiêm: Tù chung thân không giảm án đối với trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; tịch thu triệt để tài sản phạm tội; tăng cường điều tra tài chính; kiểm soát tái phạm và hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc tế. Thu hẹp án tử hình không phải là “nhẹ tay với tội phạm” mà là sự dịch chuyển từ trừng trị tuyệt đối sang quản trị bằng các công cụ pháp lý hiệu quả, nhân đạo và bền vững hơn. Luật sư NGUYỄN THÀNH HUÂN, Đoàn Luật sư TP.HCM: Mạnh dạn bỏ án tử hình đối với tội phạm ma túy Tử hình là hình phạt đặc biệt vì nó tước bỏ vĩnh viễn quyền sống của một con người. Nếu bị kết án tử hình oan sai, một khi đã thi hành thì không còn khả năng sửa sai. Vì vậy, trong Nhà nước pháp quyền, Vào tháng 3-2026, TAND TP.HCM tuyên bốn án tử hình, ba án tù chung thân trong một vụ án ma túy. Ảnh: SONG MAI 44 tội danh; BLHS năm 1999 còn 29 tội danh; BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025) còn 10 tội danh. Sự thay đổi đó cho thấy tư duy lập pháp của Việt Nam đang chuyển dịch từ trừng phạt sang đề cao nguyên tắc nhân đạo và bảo vệ quyền con người. Trong luật quốc tế hiện đại, quyền sống được xem là quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người. Điều 3 của Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền 1948 khẳng định mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân. Điều 6 ICCPR quy định các quốc gia chưa bãi bỏ án tử hình chỉ được áp dụng hình phạt này đối với “những tội phạm nghiêm trọng nhất”. Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc trong Bình luận chung số 36 năm 2018 còn nhấn mạnh xu hướng của luật quốc tế là tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình. Xu hướng toàn cầu hiện nay là hạn chế và bãi bỏ án tử hình. Theo số liệu của Tổ chức Ân xá quốc tế, đến cuối năm 2025, đã có 113 quốc gia bãi bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình và 145 quốc gia, vùng lãnh thổ bãi bỏ trong luật hoặc trên thực tế. Ngay trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia đã bãi bỏ cơ chế tử hình bắt buộc; Indonesia nhiều năm không thi hành án tử hình trên thực tế; Thái Lan và Singapore cũng có xu hướng thu hẹp phạm vi áp dụng. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tiếp tục thu hẹp các tội danh áp dụng hình phạt tử hình không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn phản ánh yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, định hướng duy trì hình phạt tử hình đối với tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi cho thấy Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và cân bằng. Đây là hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp quyền sống, nhân phẩm và sự an toàn của con người, đặc biệt là trẻ em, nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Vì vậy, việc chưa xóa bỏ hoàn toàn án tử hình không đồng nghĩa với việc đi ngược xu hướng nhân quyền quốc tế mà phản ánh quá trình chuyển đổi từng bước, phù hợp với điều kiện chính trị, pháp lý và văn hóa của Việt Nam. đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời hạn chế việc tước bỏ quyền sống của người phạm tội. Điểm đáng chú ý của lần sửa đổi này là cách tiếp cận tội phạm theo logic quản trị rủi ro. Với tội tham ô, nhận hối lộ, hiệu quả phòng, chống tham nhũng không chỉ nằm ở án tử hình, mà còn ở khả năng thu hồi tài sản, kiểm soát quyền lực và minh bạch thể chế. Với tội phạm ma túy, cần tập trung vào triệt phá mạng lưới xuyên quốc gia, điều tra tài chính, kiểm soát dòng tiền và xử lý người chủ mưu, cầm đầu. Với tội sản xuất thuốc giả, vấn đề cốt lõi không chỉ là hình phạt nặng, mà là năng lực quản lý thị trường, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ người tiêu dùng. Tử hình không phải lúc nào cũng là công cụ phòng ngừa hiệu quả nhất. Với nhiều loại tội phạm hiện đại, hiệu quả đấu tranh không chỉ nằm ở mức án cao nhất, mà nằm ở năng lực phát hiện sớm, điều tra, thu hồi tài sản, bóc gỡ đường dây, kiểm soát biên giới, kiểm soát tài chính và hợp tác quốc tế. Việc bỏ tử hình ở nhiều tội danh cũng giúp Việt Nam thuận lợi hơn trong hợp tác tư pháp quốc tế. Nhiều quốc gia không dẫn độ, không cung cấp chứng cứ hoặc không hỗ trợ tố tụng nếu người bị truy cứu có nguy cơ bị kết án tử hình. Do đó, thu hẹp án tử hình cũng là cách để tăng hiệu quả xử lý tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh hội nhập. VKSND Tối cao đã đề nghị cân nhắc giữ lại hình phạt tử hình đối với ba tội danh: Phản bội Tổ quốc, sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy, nhất Bỏ hình phạt tử hình với Xu hướng tiến bộ cần ủng hộ Các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục bỏ hình phạt tử hình với hàng loạt tội danh là phù hợp với xu hướng của thế giới, tuy nhiên cần cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề, nhất là quy định đồng bộ về hình phạt thay thế. 