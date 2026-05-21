TP.HCM: Đào tạo cán bộ phải gắn với thực tiễn trong giai đoạn mới trang 3 SỐ 105 (7676) - Thứ Năm 21-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Siết quản lý hội nhóm mạng xã hội: Nhận diện những “vùng tối” Thượng đỉnh Trung Quốc - Nga: Sâu sắc, hữu nghị và hiệu quả trang 8+9 trang 16 trang 5 trang 4 CUỘC CHUYỂN ĐỔI LỊCH SỬ XĂNG DẦU TRƯỚC GIỜ G - BÀ I 2 Xăng E10 mang lại lợi ích lớn nhưng vẫn còn rào cản trang 10+11 Người dân kỳ vọng những cơ chế đặc thù cho TP.HCM phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống. Ảnh: THUẬN VĂN Tiết kiệm điện: Đến lúc phải hành động quyết liệt trang 6+13 Những kỳ vọng của người dân TỪ LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT • Đề xuất đưa chính sách thu hút nhân tài vào Luật Đô thị đặc biệt Khởi tố 71 người trong chuyên án ma túy ở TP.HCM, có ca sĩ Long Nhật

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 21-5-2026 Chủ tịch Quốc hội: Tập trung tham mưu chính sách, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số Sáng 20-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, đặc biệt là những lĩnh vực mà ủy ban phụ trách. Bên cạnh việc thẩm tra các dự án luật mới, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần tổng rà soát để phát hiện điểm nghẽn, bất cập trong công tác thực thi, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng. (Theo TTXVN) Sáng 20-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan. Buổi làm việc tập trung đánh giá nguồn lực phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đất nước đang có những nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Tuy nhiên, muốn hiện thực hóa các mục tiêu mà Văn kiện Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030 đặt ra thì “phải thay đổi căn bản cách thức tổ chức, vận hành các nguồn lực phát triển”. Ông chỉ rõ không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác đất đai, hay thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo được tăng trưởng nhất thời nhưng khó nâng cao năng suất, khó tăng năng lực tự chủ và càng khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Ông yêu cầu phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng; kiên quyết không để nguồn lực quốc gia “nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan”. Về phân bổ nguồn lực, phải chuyển từ dàn trải, bình quân, theo địa giới hành chính sang phân bổ theo hiệu quả, năng suất và sức lan tỏa. Đầu tư công phải kích hoạt đầu tư xã hội; FDI phải kéo theo doanh nghiệp trong nước; hạ tầng phải mở ra không gian phát triển mới... CHÂN LUẬN Ngày 20-5, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (TG&DVTƯ) tổ chức Hội nghị công bố quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban TG&DVTƯ. Theo đó, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TG&DVTƯ, được giữ chức bí thư Đảng ủy cơ quan Ban TG&DVTƯ nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết việc ông Phạm Tất Thắng được Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quyết định chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy cơ quan Ban TG&DVTƯ là sự tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng và ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; đồng thời mong muốn tân bí thư Đảng ủy cơ quan TG&DVTƯ phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo và Đảng ủy ban hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. VIẾT THỊNH Ngày 20-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đội tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ… để xác minh vụ việc; đồng thời tích cực liên hệ, trao đổi với gia đình công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người. VIẾT THỊNH Hợp tác kinh tế, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ Ngày 20-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó đại diện Thương mại Mỹ, nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Thủ tướng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam - Mỹ; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Mỹ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận. Việc này giúp làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Đại sứ Switzer cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Mỹ, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế - thương mại hai nước, khẳng định Cơ quan đại diện Thương mại Mỹ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai. VIẾT THỊNH TP.HCM: Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trước 1-6 UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của TP. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành TP, chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Các lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị cũng khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý. Đồng thời, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh. Phương án phải đảm bảo cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo quy định tại Nghị quyết 66/NQ-CP, hoàn thành trước ngày 1-6. LÊ THOA Việt Nam về nhì tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương Ngày 20-5, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức. Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải, với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đứng thứ hai toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản), sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á. Theo Bộ GD&ĐT, đề thi năm nay được đánh giá là khó và mới, 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo. Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại APIO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. THANH THANH ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Rà soát, xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng Ông Phạm Tất Thắng giữ chức bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triển khai bảo hộ công dân Việt Nam tham gia đội tàu hướng tới Dải Gaza Tin vắn • Tăng cường bảo vệ cá voi săn mồi tại Cù Lao Mái Nhà. Ngày 20-5, UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ nơi cá voi đang săn mồi tại khu vực biển Cù Lao Mái Nhà. Trong đó, xã khuyến cáo người dân, du khách và chủ các phương tiện không tiếp cận quá gần khu vực cá voi săn mồi tại khu vực này. TIẾN THOẠI • Triệt xóa đường dây giả mạo hàng loạt thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây buôn nước hoa giả, giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace… với số tiền bán ra khoảng 200 tỉ đồng chỉ từ đầu năm 2025; khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Dương và năm người khác. ĐẶNG TRUNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc về nguồn lực phát triển đất nước. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 21-5-2026 Bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh công tác đào tạo phải đảm bảo phương châm “học để làm việc, học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra”, tránh tình trạng hình thức, nặng về lý thuyết mà thiếu tính ứng dụng. LÊ THOA Sáng 20-5, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP.HCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết trọng tâm, trụ cột của Trung ương. Quán triệt nhiều chương trình hành động Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM đến các điểm cầu cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TP. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM. Hội nghị còn có sự tham gia của ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP; bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh UBND TP… Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt chuyên 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; yêu cầu đổi mới TP.HCM: Đào tạo cán bộ phải gắn với thực tiễn trong giai đoạn mới đề 1 về những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị, điều hành; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đối với chuyên đề 2, hội nghị tập trung quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy UBND TP thực hiện các nghị quyết trụ cột mới của Trung ương, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước và TP trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy UBND TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM đã ký kết liên tịch về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026. Đồng Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM yêu cầu nội dung bồi dưỡng cán bộ phải lấy thực tiễn làm trung tâm nhằm giải quyết triệt để các vấn đề mới đặt ra của TP. thời, khai giảng lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026. Lấy yêu cầu thực tiễn làm trung tâm trong đào tạo Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhìn nhận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP và Học viện Cán bộ TP đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp với sáu nội dung trọng tâm. Cụ thể, công tác đào tạo của năm 2026 được xác định với 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút gần 1.700 học viên tham gia. Bà Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM đề nghị cấp ủy, cơ sở Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, lấy yêu cầu thực tiễn làm trung tâm cho công tác đào tạo. Đặc biệt, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với những vấn đề thực tiễn đặt ra của TP.HCM trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quản trị đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, gắn với mô hình chính quyền địa phương các cấp. Đảm bảo phương châm “học để làm việc, học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra”, tránh tình trạng hình thức, nặng về lý thuyết mà thiếu tính ứng dụng. Đồng thời, gắn kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; xây dựng các luận cứ khoa học vững chắc nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP trong giai đoạn tới. Ngoài ra, chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực sự vững vàng trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội; có kỹ năng nhạy bén trong việc nắm bắt vấn đề và phân tích, định hướng dư luận trong thời gian tới.• Phường Hiệp Bình phát động cao điểm giao mặt bằng dự án Quốc lộ 13 UBND phường Hiệp Bình, TP.HCM vừa phát động cao điểm “30 ngày đêm” vận động bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, từ ngày 19-5 đến 19-6, nhân kỷ niệm sinh nhật Bác và quyết tâm hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Trong đợt cao điểm này, phường tập trung vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương - nay từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, thuộc phường Hiệp Bình). Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; tập trung phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận; tăng cường gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 trên địa bàn phường Hiệp Bình có diện tích thu hồi hơn 395.000 m² với 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 213 trường hợp giải tỏa trắng và 828 trường hợp giải tỏa một phần. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM. Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình, cho biết đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị của địa phương. Ông đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Các tổ vận động phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; thực hiện công tác tuyên truyền đúng quy định, đảm bảo khách quan, chặt chẽ và phù hợp với thực tiễn. Chủ tịch UBND phường Võ Thanh Bình đề nghị các bộ phận liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát hồ sơ, cập nhật thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. THANH TUYỀN Đảng ủy UBND TP.HCM và Học viện Cán bộ TP.HCM ký kết liên tịch về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026. Ảnh: LÊ THOA Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, phát biểu khai giảng tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026. Ảnh: LÊ THOA Dòng xe di chuyển qua cầu Đúc Nhỏ trên Quốc lộ 13. Ảnh: THANH TUYỀN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 21-5-2026 LTS: Những hội nhóm “vỡ nợ làm liều”, diễn đàn cờ bạc công khai hay các “chợ ngầm” mua bán nội dung nhạy cảm đang bủa vây không gian mạng, trở thành mầm mống phát sinh tội phạm. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã đưa ra dự thảo quy định mới nhằm siết chặt trách nhiệm của người quản trị (admin). Tuy nhiên, trong bối cảnh tài khoản ảo (clone) vẫn tràn lan và các nền tảng xuyên biên giới còn nhiều kẽ hở, liệu việc siết chặt trách nhiệm liên đới có phải là “chìa khóa” để làm sạch môi trường mạng, hay sẽ trở thành áp lực cho admin? Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận những “vùng tối” cùng các hiến kế để góp phần làm sạch không gian mạng. chơi ngay”, “cam kết thắng”, “có người hướng dẫn”. Ghi nhận, các bài viết này thường thu hút lượng tương tác lớn, với nhiều bình luận khoe “thắng đậm”, “rút tiền nhanh”, tạo cảm giác dễ kiếm tiền, từ đó lôi kéo người tham gia. Công an TP.HCM cũng đã nhiều lần cảnh báo việc tham gia cờ bạc, cá độ qua mạng là vi phạm pháp luật, các đối tượng tổ chức thường người giới thiệu hoặc thêm vào, người dùng muốn tham gia phải qua kiểm duyệt hoặc phải trả phí tham gia. Khi vào được nhóm, bên trong như một cái chợ chia sẻ, rao bán nội dung với giá cả cụ thể. “Chợ video” ngầm và những hệ lụy khó lường Lần theo các đường link được chia sẻ trên Facebook, PV tiếp tục được dẫn sang ứng dụng Telegram, nơi tồn tại một “hệ sinh thái” hội nhóm với quy mô lớn hơn và hoạt động kín đáo hơn. Tại đây, nhiều nhóm yêu cầu người dùng phải được “duyệt” mới có thể tham gia. Bên trong hoạt động trao đổi diễn ra công khai như một “chợ video” thu nhỏ. Các nội dung được rao bán với mức NHÓM PHÓNG VIÊN Chỉ với vài thao tác tìm kiếm từ khóa “nhóm vỡ nợ làm liều” trên Facebook, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận hàng loạt hội nhóm công khai xuất hiện, thu hút từ vài ngàn đến hàng chục ngàn thành viên tham gia. Hội nhóm lệch chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm Một hội nhóm kín mang tên “Hội vỡ nợ...” có gần 20.000 thành viên trên Facebook với khá nhiều bài viết tiêu cực. Lướt qua các bài đăng, không khó bắt gặp những dòng trạng thái thể hiện sự bế tắc của các thành viên tham gia như: “Vỡ nợ cần việc, khổ quá rồi...”; “Làm gì cũng được miễn có tiền”... Đi kèm là hàng trăm bình luận để lại số điện thoại, mời gọi liên hệ riêng. Đáng chú ý, xuất hiện không ít bình luận mang tính kích động như “dám làm liều để lại thông tin”, nhanh chóng thu hút nhiều người hưởng ứng, tạo thành những “móc nối” tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Những thành viên này phần lớn đều dùng tài khoản “ảo” hoặc nick ẩn danh. Hai bên chỉ cần “cáp kèo” trên hội nhóm mạng xã hội rồi sau đó vào inbox riêng để trao đổi với nhau. Trường hợp có nhiều người cùng chung hoàn cảnh, “chí hướng” thì có thể lập hội nhóm mới qua các ứng dụng chat như Telegram, Viber… để trao đổi. Nhiều bài đăng sử dụng ngôn từ gây sốc như “bán mạng”, “làm liều”, phản ánh tâm lý bất chấp hậu quả, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hành vi phạm tội. Không dừng lại ở các nhóm “vỡ nợ”, tình trạng hội nhóm cờ bạc, cá độ cũng diễn ra công khai trên mạng xã hội. Tại một số nhóm, hàng loạt bài đăng chia sẻ đường link đến các trang cá cược bóng đá, đá gà, game bài đổi thưởng… kèm lời mời gọi “nạp tiền là Nhiều hội nhóm công khai trên mạng xã hội xuất hiện, thu hút từ vài ngàn đến hàng chục ngàn thành viên tham gia. Ảnh: PHẠM HẢI Siết quản lý hội nhóm mạng xã hội: Nhận diện những “vùng tối” Từ các hội nhóm “vỡ nợ... ” đến diễn đàn cờ bạc, cá độ, thậm chí mua bán nội dung nhạy cảm, không gian mạng đang bộc lộ nhiều “vùng tối”, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm nếu không được kiểm soát kịp thời. Sẽ xử lý nghiêm quản trị viên không kiểm duyệt nội dung Tại buổi họp báo thông báo tình hình công tác công an quý I-2026 diễn ra chiều 3-4, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), đã cung cấp thông tin về cơ sở đề xuất quy định xác thực định danh chủ quản các hội nhóm trên mạng xã hội. Theo Thượng tá Tùng, mục tiêu lâu dài của Bộ Công an khi xây dựng nghị định là phải quản lý được toàn bộ hoạt động trên không gian mạng, trong đó trọng tâm là định danh tài khoản mạng xã hội. Bộ KH&CN đang phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao. Việc quản lý dữ liệu thuê bao bảo đảm“đúng, đủ, sạch, sống” là nền tảng quan trọng để triển khai định danh tài khoản trên không gian mạng. Lãnh đạo Cục A05 nhấn mạnh đối với các tài khoản quản lý, vận hành hội nhóm lớn, người quản trị (admin) phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị của mình. Thực tế, nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt chặt chẽ, gây hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Dự thảo quy định sẽ xử lý nghiêm minh đối với các hành vi như biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; tạo điều kiện cho người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt; hưởng lợi từ hành vi vi phạm hoặc không hợp tác với cơ quan chức năng để gỡ bỏ thông tin xấu độc. “Các hội nhóm và quản trị viên vận hành phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực” - Thượng tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh. Nhóm ba thanh niên tham gia “hội những người vỡ nợ” rủ nhau đột nhập vào căn nhà trên địa bàn quận 12 cũ, cướp 1 tỉ đồng thì bị PC02 bắt quả tang. Ảnh: NGUYỄN TÂN ở nước ngoài, dẫn dụ người chơi tham gia và can thiệp được kết quả nên không thể nào thắng. Song song đó, không ít hội nhóm hoạt động dưới dạng “kín” trên các app nhắn tin như Telegram, Viber… với rất đông thành viên. Các thành viên trong một số hội nhóm này thiếu sự quản lý, giám sát nên chuyên trao đổi các thông tin đồi trụy. Nhan nhản các nhóm “em gái…”, “em xinh...”… trên ứng dụng Telegram do một số người lập ra và có một số thành viên chủ chốt thường xuyên đăng tải các clip nhạy cảm, xâm phạm đời tư người khác. Bên cạnh đó là một số cô gái khoe thân, đi khách, chiều khách tới bến… Theo ghi nhận, muốn vào các hội nhóm này phải có giá phổ biến từ 200.000 đến 400.000 đồng để được cấp quyền truy cập. Trong vai người tham gia, PV ghi nhận nhiều bài đăng quảng bá “gói VIP” với danh sách nội dung dài, liên tục cập nhật. Các lời chào mời như “kho video tự quay”, “clip quay lén”, “hack camera an ninh ghi hình”, “nội dung độc quyền”… xuất hiện dày đặc. Các đối tượng còn sử dụng chiêu thức đánh vào tâm lý tò mò, khẳng định “cập nhật nhanh nhất”, “truy cập vĩnh viễn”, trong khi thực tế tiềm ẩn hàng loạt rủi ro như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát tán trái phép hình ảnh cá nhân, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư. Không chỉ vi phạm pháp luật về an ninh mạng, những hoạt động này còn để lại hệ lụy nặng nề cho nạn nhân khi hình ảnh cá nhân bị lan truyền, gây tổn thương danh dự, tinh thần. Thực tế cho thấy nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đang trở thành nơi lan truyền tin giả, quảng bá hành vi lệch chuẩn, thậm chí là “bệ phóng” cho các hành vi vi phạm pháp luật. Ranh giới giữa một cộng đồng trực tuyến và môi trường phát sinh tội phạm vì thế ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc cơ quan chức năng xây dựng các quy định siết chặt quản lý hội nhóm mạng xã hội được xem là cần thiết. Không chỉ nhằm ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, các quy định này còn hướng đến việc xác lập rõ trách nhiệm của người quản trị, những “người gác cổng” của các cộng đồng trực tuyến. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, bên cạnh hành lang pháp lý, cần tăng cường giám sát và nâng cao nhận thức người dùng, tránh để không gian mạng tiếp tục trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hành vi lệch chuẩn và vi phạm pháp luật.• Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đang trở thành nơi lan truyền tin giả, quảng bá hành vi lệch chuẩn, thậm chí là “bệ phóng” cho các hành vi vi phạm pháp luật.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 21-5-2026 NGUYỄN TÂN Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Tiếp tục điều tra, mở rộng điều tra vụ án Theo Công an TP.HCM, qua điều tra vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý I-2026, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) nhận định ngoài các nghi can đã bị xử lý còn nhiều người liên quan cần tiếp tục điều tra, mở rộng. Từ đó, Phòng PC04 xác lập chuyên án truy xét bí số 426A, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây theo tinh thần “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”. Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng PC04 Công an TP.HCM, ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đơn vị đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây và đối tượng liên quan. Lực lượng điều tra cũng kiên trì truy vết từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn. Bắt giữ, xử lý 74 người Kết quả bước đầu, công an đã bắt giữ, xử lý 74 người. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời phối hợp với công an địa phương xử lý hành chính ba người theo quy định. Đáng chú ý, trong số các bị can bị xử lý hình sự có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng Công an đã bắt giữ, xử lý 74 người, trong đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can. Ảnh: CA Khởi tố người buôn bán hơn 1.400 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, điện mật của bộ trưởng Bộ Công an, giám đốc Công an TP đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an TP tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời thực hiện mệnh lệnh của giám đốc Công an TP về ra quân cao điểm 45 ngày đêm để chuyển hóa địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã bất ngờ đồng loạt kiểm tra ba địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker tại các địa chỉ: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM. Các địa điểm này do Nguyễn Trần Việt Hoàng (33 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) làm đại diện. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỉ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng khai bắt đầu kinh doanh giày dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2-2023 đến nay. Toàn bộ số hàng hóa được mua qua các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hoàng thừa nhận biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng do giá rẻ hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn tiếp tục kinh doanh để thu lợi. Hoàng đã bán hàng ngàn đôi giày, dép giả, thu lợi hơn 1 tỉ đồng. Ngày 19-5, Phòng PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Nghi phạm sát hại 3 người ở Tây Ninh bị bắt sau 5 giờ gây án Ngày 20-5, thông tin từ xã Hậu Thạnh (Tây Ninh) cho biết cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh). Bằng là nghi can gây ra vụ án mạng khiến ba người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19-5, người dân ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe tiếng la hét tại một căn nhà. Khi chạy đến, người dân phát hiện bà HTĐ (70 tuổi) và chị MTTT (41 tuổi, con gái bà Đ) đã tử vong tại chỗ. Anh NGB (22 tuổi, con chị T, cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) trong tình trạng nguy kịch. Người dân nhanh chóng đưa anh NGB đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng được xác định đã dùng dao tấn công ba người trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Nguyễn Cao Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị MTTT. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí và rời hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Cao Bằng sau 5 giờ gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. HUỲNH DU Thông tin tiệm vàng mất trắng hàng tỉ đồng do giông lốc là không chính xác Ngày 20-5, thông tin từ Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã làm việc với chủ tiệm vàng H (xã Ea Kar), liên quan đến việc tiệm vàng này bị ảnh hưởng trong cơn giông lốc hôm 15-5 vừa qua. Theo công an, do thiệt hại không đáng kể, chủ tiệm không yêu cầu kiểm kê số vàng, không có ý kiến gì về vụ việc. Công an xã Ea Kar khẳng định các thông tin trên mạng xã hội nói tiệm vàng thiệt hại “hàng tỉ đồng” do giông lốc là không đúng sự thật. Liên quan đến vụ việc, chị L (ngụ xã Ea Kar, đại diện tiệm vàng liên quan) xác nhận thiệt hại tại tiệm vàng của gia đình chị trong hôm 15-5 không đáng kể. Chị L cho biết gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng kiểm đếm hay xác định tài sản bị thiệt hại. “Thông tin tiệm vàng bố mẹ tôi mất hơn 2 tỉ đồng là hoàn toàn không chính xác. Gia đình chúng tôi sẽ tự khắc phục hậu quả và không ý kiến gì liên quan vụ việc” - chị L nói. Chính quyền xã Ea Kar khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc suy diễn nội dung trên mạng xã hội khi chưa được cơ quan chức năng xác thực. Đồng thời, người dân cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trước đó, ngày 15-5, tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm giông lốc dữ dội. Vụ việc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường. Trong đó, tủ vàng của tiệm vàng H bị gió lốc cuốn xê dịch ra đường. TIẾN THOẠI Khởi tố 71 người trong chuyên án ma túy ở TP.HCM, có ca sĩ Long Nhật Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ, xử lý 74 người về nhiều hành vi liên quan ma túy; trong đó có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. xã hội và đời sống văn hóa. Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Đinh Long Nhật (59 tuổi, ngụ TP.HCM) là ca sĩ có nghệ danh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ngụ Cần Thơ), ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, liên quan đến vụ án. Quá trình lấy lời khai của lực lượng chức năng, ca sĩ Long Nhật thừa nhận mình sử dụng ma túy đá tại nhà. Trong khi đó, ca sĩ Sơn Ngọc Minh khai sử dụng ma túy đá từ trước Tết đến giờ. Công an TP.HCM cho biết việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.• Công an TP.HCM cho biết việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, thể hiện quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ. Ảnh: CA Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đã bị tạm giam. Ảnh: CA

6 Thời sự - Thứ Năm 21-5-2026 ùn tắc, ngập nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường sống và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Người dân cũng có nhu cầu được tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch và cụ thể của người dân đối với các nội dung, cơ chế mới dự kiến được áp dụng trong Luật Đô thị đặc biệt. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao sự cần thiết của việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. Trong đó, 44,5% ý kiến cho rằng “rất cần thiết”, 45,7% đánh giá “cần thiết”, nâng tổng tỉ lệ đồng thuận lên đến 90,2%. Nhiều ý kiến cho rằng với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, yêu cầu quản lý ngày càng phức tạp và vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM cần có một khuôn khổ pháp lý riêng, phù hợp với đặc thù phát triển đô thị đặc biệt để chủ động hơn trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dư luận cũng kỳ vọng luật sẽ tạo cơ sở để TP mạnh dạn đổi mới mô hình quản trị đô thị, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Đồng thời, các ý kiến cũng cho rằng việc ban hành luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và tăng năng lực cạnh tranh của TP trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế Dư luận xã hội cơ bản đồng thuận với yêu cầu tăng tính chủ động, linh hoạt cho TP trong quản lý, điều hành và huy động nguồn lực phát triển; đồng thời kỳ vọng TP.HCM sẽ có thêm dư địa thể chế để giải quyết nhanh hơn các vấn đề thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, khảo sát cho thấy người dân đặt ra yêu cầu rất cao về hiệu quả quản trị, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện. Kỳ vọng của người dân không dừng lại ở việc ban hành các cơ chế đặc thù, mà quan trọng hơn là các cơ chế đó phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống. Nội dung được kỳ vọng cao nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế với tỉ lệ 65,7% ý kiến lựa chọn. 62,2% ý kiến kỳ vọng luật sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công. Nhiều ý kiến mong muốn luật sẽ tạo cơ chế để đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, giảm phiền hà và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Nội dung tăng quyền tự chủ cho TP cũng nhận được sự quan tâm lớn với tỉ lệ 54,9%. Ngoài ra, người dân kỳ vọng luật sẽ tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết các vấn đề đô thị như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường với tỉ lệ 50,9%; góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân với tỉ lệ 48,2%. Các nội dung như phát triển hạ tầng giao thông, đô thị thông minh (37,0%), thu hút và đãi ngộ nhân tài, chuyên gia (35,9%), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp (32,1%) cũng nhận được sự quan tâm đáng kể. Dù vậy vẫn có một số ý kiến băn khoăn rằng hiệu quả của các cơ chế đặc thù sẽ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng tổ chức thực hiện, tính đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi chính sách. Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý Qua khảo sát, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm Luật Đô thị THANH TUYỀN Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM. Theo đó, từ ngày 28 đến 30-4, đã có 99.235 người tham gia khảo sát qua Zalo, Viber, Messenger và các fanpage, đăng tin trên các báo của TP.HCM. Khảo sát cho thấy đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã biết đến chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM với tỉ lệ tiếp cận thông tin đạt trên 90,3%. Kỳ vọng vào sự đổi mới mô hình quản trị đô thị Kết quả khảo sát thể hiện dư luận xã hội không chỉ quan tâm đến việc xây dựng một đạo luật mới cho TP mà còn thể hiện kỳ vọng ngày càng rõ nét đối với yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đô thị, hoàn thiện cơ chế phát triển phù hợp với vị trí, vai trò của TP.HCM trong giai đoạn mới. Mức độ quan tâm cao của người dân không chỉ xuất phát từ tính chất của một chủ trương lớn liên quan đến thể chế phát triển đô thị, mà còn phản ánh tâm lý kỳ vọng ngày càng rõ nét đối với nhu cầu đổi mới mô hình quản trị, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển và nâng cao chất lượng sống tại TP trong giai đoạn mới. Người dân đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo ra các cơ chế đủ mạnh để TP chủ động hơn trong quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Dư luận cũng kỳ vọng luật sẽ góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra như cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, giảm Những kỳ vọng của người dân từ Luật Đô thị đặc biệt đặc biệt cho TP.HCM sau khi ban hành có thể phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào yêu cầu nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính cần được xem là một trong những nội dung trọng tâm để các cơ chế đặc thù thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân. Bên cạnh đó, 69,2% ý kiến đề nghị cần công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thực hiện các cơ chế, chính sách. Điều này cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và khả năng giám sát xã hội trong thực thi chính sách công. Việc công khai thông tin đầy đủ, rõ ràng và kịp thời không chỉ giúp người dân dễ tiếp cận chính sách mà còn góp phần hạn chế tiêu cực, nâng cao trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin xã hội đối với bộ máy chính quyền. Bên cạnh đó là giải pháp tăng trách nhiệm, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ thực thi cũng nhận được tỉ lệ lựa chọn cao với 55,8%. Những nội dung này cho thấy người dân mong muốn việc triển khai luật phải được thực hiện theo hướng hiện đại, đồng bộ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; phản ánh xu hướng dư luận ngày càng quan tâm đến chất lượng quản trị công và hiệu quả thực thi chính sách hơn là chỉ dừng ở việc ban hành cơ chế mới. Người dân kỳ vọng các giải pháp triển khai Luật Đô thị đặc biệt phải thực sự tạo ra chuyển biến cụ thể, dễ cảm nhận trong đời sống hằng ngày…• Khảo sát cho thấy các nhóm chính sách được người dân quan tâm nhiều nhất đều là những nội dung gắn trực tiếp với chất lượng quản trị đô thị và chất lượng sống của người dân. Trong đó, nhóm chính sách về môi trường và nâng cao chất lượng sống nhận được tỉ lệ đồng thuận cao nhất với 90,6% ý kiến đánh giá“rất cần thiết”hoặc“cần thiết”. Kết quả này cho thấy dư luận đặc biệt quan tâm đến các vấn đề dân sinh như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập nước, không gian xanh, chất lượng hạ tầng và dịch vụ công đô thị. Người dân kỳ vọng luật sẽ tạo ra cơ chế đủ mạnh để cải thiện môi trường sống, phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân… Môi trường, chất lượng sống được quan tâm Kỳ vọng của người dân không dừng lại ở việc ban hành các cơ chế đặc thù, mà quan trọng hơn là các cơ chế đó phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý đô thị và đời sống. thoisu@phapluattp.vn Gần 100.000 lượt người tham gia khảo sát về xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM cho biết họ kỳ vọng vào chất lượng quản trị công và hiệu quả thực thi chính sách sẽ tạo ra chuyển biến lớn cho TP. TP.HCM đang xây dựng dự thảo nội dung Luật Đô thị đặc biệt để trình Trung ương. Ảnh: THUẬN VĂN Tiêu điểm Khảo sát cho thấy cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP. Trong đó, 36,2% người được khảo sát cho biết “rất quan tâm” và 49,4% “quan tâm”; ngược lại, tỉ lệ“ít quan tâm” và“không quan tâm”chỉ chiếm 1,7%, cho thấy đây là vấn đề đang thu hút sự chú ý rộng rãi trong xã hội. Dư luận kỳ vọng luật sẽ góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn như cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị... Ảnh: BẢO PHƯƠNG

