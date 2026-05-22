2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 22-5-2026 Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội. Hiện nay cả nước có khoảng 4,5 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 500.000 đồng/tháng, tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị theo quy định mới. Bộ Y tế nhận định việc duy trì mức trợ cấp hiện tại khiến nhóm đối tượng bảo trợ xã hội vốn không có khả năng lao động có nguy cơ rơi xuống dưới mức sống tối thiểu và tái nghèo. Các quy định về chính sách trợ giúp xã hội đang phân tán ở nhiều văn bản (Nghị định 20/2021, Nghị định 76/2024, Nghị định 176/2025, Nghị định 147/2025) gây khó khăn cho việc tra cứu, áp dụng và tổ chức thực hiện. Quy trình giải quyết chính sách hiện nay chưa được số hóa hoàn toàn trên môi trường điện tử. Pháp luật cũng chưa có quy định chung về chế độ thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa. Ngoài ra, các nội dung về định mức chi phí sinh hoạt cho đối tượng bảo trợ xã hội và vận hành cơ sở trợ giúp xã hội mới chỉ quy định mức tiền ăn, gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình lập dự toán và phân bổ ngân sách. Từ những nguyên nhân trên, Bộ Y tế đề xuất xây dựng một nghị định mới nhằm hợp nhất các chính sách. Về mức trợ cấp, dự thảo đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1-72026. THANH THANH NGUYỆT THẢO Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký Kế hoạch 03 thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản Đáng chú ý, kế hoạch của Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kế hoạch nêu rõ. Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Bộ Chính trị cũng lưu ý nhiệm vụ nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính. Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: BẢO PHƯƠNG Kiểm soát thật chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức. gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả... Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản Tại kế hoạch vừa được ký ban hành, Bộ Chính trị giao các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan. Trong đó, Đảng ủy Quốc hội được giao nhiều nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... Đồng thời, tập trung chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), BLHS, BLTTHS và pháp luật có liên quan (hoàn thành năm 2027), Luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành năm 2028) và pháp luật có liên quan... Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản, hoàn thành trước năm 2028. Đảng ủy Chính phủ được giao 18 nhiệm vụ quan trọng, trong số này có việc chỉ đạo tiếp tục rà soát, có phương án xử lý với từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong quý II-2026). Hoàn thành việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (hoàn thành trong năm 2026) và hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp trong quý II-2026. Đảng ủy Chính phủ cũng được giao chỉ đạo hoàn thiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để áp dụng trong cả nước (hoàn thành trong quý II-2026)... Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập đảm bảo đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...• Bộ Chính trị yêu cầu kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Kế hoạch cũng nêu ra nhiều nhiệm vụ quan trọng với Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương là chủ trì, phối hợp chỉ đạo sửa đổi BLHS và pháp luật có liên quan để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm mới của Đảng về chính sách miễn, giảm, loại trừ trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, xác định tiêu chí, điều kiện chặt chẽ để loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì lợi ích chung. Giảm trách nhiệm hình sự, hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, phát hiện tội phạm. Một nội dung khác là việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền, giảm áp dụng hình phạt tù đối với các tội phạm kinh tế, chức vụ. Các nhiệm vụ nói trên được yêu cầu hoàn thành trong năm 2027. Hoàn thành việc sửa Bộ luật Hình sự trong năm 2027 Đề xuất tăng trợ cấp xã hội lên 540.000 đồng từ 1-7 Bộ Y tế đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026. Ảnh: TRẦN MINH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 22-5-2026 Chiều 21-5, Công an TP.HCM đã gửi đến buổi họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM thông tin về tình trạng người tham gia giao thông sau va chạm đã không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế cảm xúc, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Công an TP.HCM cho biết đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội. Theo Công an TP.HCM, đối với các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài việc bị phạt hành chính, nhiều trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, đó là các hành vi: Tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí, vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông; phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận hoặc cổ súy bạo lực... Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, những người liên quan sẽ bị xử lý hình sự theo các quy định về hành vi: Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản hoặc chống người thi hành công vụ. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn, liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình. Công an TP đề nghị người dân cần nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Công an TP.HCM cũng gửi thông tin cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; tình trạng nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng. LÊ THOA HOÀNG KIM Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng. Hà Nội, TP.HCM: Tổ dân phố có từ 700 hộ trở lên Theo đó, dự thảo đã quy định chi tiết về tiêu chí sắp xếp thôn, tổ dân phố. Cụ thể, ở TP Hà Nội và TP.HCM: Thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng Đồng bằng sông Hồng: Thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Bắc Trung Bộ: Thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk: Thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ: Thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Ở vùng ĐBSCL: Thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Trường hợp ở địa bàn biên giới, hải đảo cách xa đất liền, do việc di dân hoặc để bảo vệ đường biên giới, chủ quyền biển, đảo; thôn, tổ dân phố ở các địa bàn có yếu tố đặc thù khác (ở nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp; nằm biệt lập trên các đảo, cù lao, cồn trên sông…) thì quy mô thôn, tổ dân phố có thể thấp hơn quy định nêu trên. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô số hộ gia đình đối với các thôn, tổ dân phố quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Ngoài ra, thôn, tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Cũng theo dự thảo, trường hợp thành lập phường từ xã thì UBND cấp xã xây dựng phương án chuyển đổi thôn hiện có thành tổ dân phố tại hồ sơ đề án thành lập phường trình cấp có thẩm quyền thông qua. Kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường có hiệu lực thi hành thì các thôn được chuyển thành tổ dân phố. Trường hợp khu vực dân cư mới hình thành, chưa đủ điều kiện để thành lập thôn, tổ dân phố theo quy định thì chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã và các hoạt động của thôn, tổ dân phố. Dự thảo nêu rõ HĐND phường, xã, đặc khu quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn. Sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí Theo dự thảo, thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phun, sóc… (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu… (gọi chung là tổ dân phố). Thôn, tổ dân phố được tổ chức tại cấp xã (xã, phường, đặc khu). Thôn được tổ chức ở xã, tổ dân phố được tổ chức ở phường. Việc tổ chức thôn, tổ dân phố ở đặc khu UBND cấp tỉnh quyết định. Việc thành lập thôn, tổ dân Theo dự thảo, tổ dân phố ở Hà Nội, TP.HCM phải có từ 700 hộ trở lên. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN Bộ Nội vụ đề xuất nhiều quy định mới về sắp xếp thôn, tổ dân phố Theo dự thảo, ở TP Hà Nội và TP.HCM thì thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. phố phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa, truyền thống; điều kiện đặc thù của đơn vị hành chính sau sắp xếp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đối với các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa, phân bố dân cư và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư. Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố cần xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Việc giải thể thôn, tổ dân phố thực hiện trong các trường hợp do thay đổi các yếu tố địa lý, địa hình tác động đến quản lý và hoạt động của thôn, tổ dân phố hoặc do thực hiện phương án bồi thường, tái định cư.• Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố cần xem xét các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương… Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không dùng “bạo lực” khi va chạm giao thông Hai nam tài xế dừng ô tô, rượt đuổi đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng sau vụ va chạm giao thông ngày 13-5. Ảnh: P.HẢI Không quá ba người hoạt động không chuyên trách Liên quan đến số lượng, chức danh, hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng Ban Công tác Mặt trận. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá ba người. Ngân sách nhà nước khoán quỹ (bao gồm cả hỗ trợ đóng BHXH và BHYT) để chi phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Cụ thể, đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở. Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.

4 Thời sự - Thứ Sáu 22-5-2026 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM: Chủ tịch xã, phường được quyết nhiều khoản chi từ 500 triệu đồng UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư, hoạt động quy hoạch và thuê hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp TP, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc. Thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp TP, thủ trưởng các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND các xã, phường, đặc khu quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện các nhiệm vụ nêu trên có giá trị dưới 500 triệu đồng của đơn vị mình… LÊ THOA Ngày 21-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến về đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần. Do đó, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; phải hình thành được các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường ĐH, doanh nghiệp và các cơ quan quốc phòng - an ninh; nghiên cứu ưu tiên một xu hướng có tính khả thi và tác động lớn. Bên cạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, phải thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử với sự tham gia của Nhà nước, viện nghiên cứu, trường ĐH, doanh nghiệp và các đơn vị quốc phòng - an ninh; có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm thực sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn, trình Ban Bí thư xem xét cho ý kiến bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định... (Theo TTXVN) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.18/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, có hiệu lực từ ngày 1-7. Theo nghị quyết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét để cấp mới giấy phép xây dựng trong thời hạn 10 ngày. Quy định hiện hành cho phép thời gian giải quyết lên tới 20 ngày. Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, thời gian xử lý cũng giảm còn chín ngày làm việc, thay vì 30 ngày như hiện nay. Đáng chú ý là thủ tục cấp và điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo quy định mới, thời gian giải quyết chỉ còn bảy ngày, giảm một nửa so với mức 15 ngày hiện hành. VIẾT LONG UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 10/2026 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương quán triệt sâu rộng Chỉ thị 10 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hoàn thành gửi Sở KH&CN tổng hợp trước ngày 15-6. Thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND xã, phường, đặc khu phối hợp với Công an TP trong việc triển khai chiến lược dữ liệu. Đồng thời tổ chức rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện và làm sạch dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. “Kiên quyết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ vật lý nếu dữ liệu đã được số hóa hoặc có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu dùng chung” - văn bản nêu rõ... HOÀNG KIM Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngày 21-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là cuộc làm việc có ý nghĩa rất quan trọng, bởi Ủy ban Pháp luật và Tư pháp là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt trong hoạt động của Quốc hội, nhất là trong bối cảnh Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định hoàn thiện thể chế, pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là “đột phá của đột phá”, hoàn thiện thể chế “mở đường” cho sự phát triển. Đề cập tới công tác giám sát và tổ chức thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội ban hành nhiều luật nhưng nếu văn bản quy định chi tiết chậm, không đúng tinh thần luật hoặc phát sinh thêm thủ tục, điều kiện thì luật sẽ khó đi vào cuộc sống. Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giám sát việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; giám sát mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, cần tăng cường cảnh báo sớm, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để phát hiện mâu thuẫn, bất cập trong hệ thống pháp luật. PHẠM QUANG (Theo Quốc hội) Phạt đến 50 triệu đồng hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Theo nghị định, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Nghị định quy định xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Mức phạt này áp dụng khi hành vi gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ. Các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân trên mạng xã hội cũng thuộc nhóm bị xử phạt nặng theo quy định mới. Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, khóa tài khoản... Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7. VIẾT THỊNH Thông tin mới liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long Ngày 21-5, liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong xảy ra vào ngày 9-42024, gia đình nạn nhân cho biết vừa nhận được thư mời của VKSND Tối cao. Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nạn nhân) đến trụ sở VKSND tỉnh Vĩnh Long vào chiều 22-5 để trao đổi các nội dung bà Hiền tố cáo một số cán bộ tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, nguyên phó viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long, về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, theo khoản 2 Điều 369 BLHS năm 2015. Trước nữa, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Quốc Việt, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên điều tra viên Công an huyện Trà Ôn (cũ), cùng về tội danh nêu trên. Hoàn thiện đề án về phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược Từ 1-7, thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ còn 7 ngày TP.HCM: Không bắt người dân nộp lại giấy tờ đã được số hóa Tin vắn • Tạm đóng cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. Ngày 21-5, Đội CSGT số 4 (Cục CSGT) thông tin nhằm đảm bảo thi công an toàn, cơ quan chức năng sẽ luân phiên đóng cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ từ ngày 22 đến 25-5 để đơn vị thi công lắp đặt hệ thống giá long môn. M.TRƯỜNG • Giá xăng dầu tăng. Ngày 21-5, liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 tăng 1.206 đồng/lít, giá bán lên 23.340 đồng/lít; xăng RON95 tăng 1.471 đồng/ lít, lên 25.549 đồng/lít; dầu diesel tăng 1.535 đồng/lít, lên 28.761 đồng/lít; dầu mazut tăng 898 đồng/kg, giá bán lên 21.483 đồng/kg. A.HIỀN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

5 Việc có một hành lang pháp lý rõ ràng cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ sẽ giúp môi trường mạng trở nên lành mạnh, đồng thời giảm tải áp lực cho người vận hành các cộng đồng. Thời sự - Thứ Sáu 22-5-2026 NHÓM PHÓNG VIÊN Theo cách hiểu về truyền thông số và quản trị mạng xã hội, fanpage là một loại trang thông tin công khai được tạo lập trên các nền tảng mạng xã hội, điển hình là Facebook. Fanpage có hai loại hình tồn tại là chính thức (bán chính thức) và cộng đồng. Rủi ro từ các fanpage cộng đồng Fanpage chính thức đại diện cho một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hoặc một cá nhân để đăng tải, cung cấp nội dung đến người theo dõi; xây dựng hình ảnh thương hiệu hoặc truyền thông. Loại hình này thường được đăng ký chính chủ, có dấu xác nhận thực thể (tick xanh). Đối với fanpage cộng đồng, loại hình này được tạo ra không nhằm mục đích đại diện cho một thực thể mà tập trung vào việc kết nối những người có chung mối quan tâm, sở thích hoặc địa bàn sinh sống và thường ít được đăng ký chính chủ. Fanpage cộng đồng không đại diện pháp lý cho một chủ thể cụ thể mà thường do cá nhân hoặc nhóm quản trị viên (admin) vận hành. Đây là loại hình truyền thông phi chính thức, hoạt động dựa trên sự tương tác của người dùng. Tuy nhiên, fanpage cộng đồng lại có sức lan tỏa mạnh, đòi hỏi người vận hành phải có kỹ năng chọn lọc và kiểm chứng thông tin. Trên thực tế, từng có trường hợp quản trị viên bị cơ quan chức năng mời làm việc do buông lỏng quản lý. Đơn cử, ông TVH (ngụ tỉnh Đồng Tháp) là quản trị viên fanpage “66 tự do Cao Lãnh” với hơn 16.000 thành viên. Tháng 2-2020, ông H lập nhóm này để chia sẻ thông tin mua bán phụ kiện mô tô. Tuy nhiên, ông không bật chế độ kiểm duyệt bài viết, để thành viên tự do đăng tải và bình luận. Hệ quả là fanpage xuất hiện nhiều bài viết có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa phương. Sau đó, ông H đã bị Công an tỉnh Đồng Tháp mời làm việc để chấn chỉnh. kiến thức nhất định về xã hội và pháp luật. Anh CHT, người từng quản trị fanpage có hàng trăm ngàn thành viên, chia sẻ việc vận hành hội nhóm đòi hỏi trách nhiệm kiểm soát nội dung rất cao. Quản trị viên cần nắm vững quy định để nhận diện sớm thông tin xuyên tạc, tin Siết quản lý hội nhóm mạng xã hội: Cần hành lang pháp lý rõ ràng Một vụ việc khác xảy ra hồi tháng 3-2025 tại Quảng Nam. Nhằm mục đích tăng thành viên nhanh, quản trị viên fanpage “Hội kể chuyện và truyện cười vui mỗi ngày” đặt nhóm ở chế độ công khai, không phê duyệt bài đăng. Lợi dụng việc này, các tài khoản nước ngoài thường xuyên đăng tải bài viết có nội dung xấu, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quản trị viên nhóm sau đó bị công an mời làm việc và xử phạt 5,5 triệu đồng. Quản trị viên cần am hiểu kiến thức pháp luật Từ các rủi ro khi quản trị nhóm có đông thành viên, đòi hỏi quản trị viên phải có giả hoặc nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục. “Nếu giữ quyền quản trị viên, việc đầu tiên là phải bật chế độ kiểm duyệt và có cơ chế phê duyệt bài viết nghiêm ngặt; kế đó là thiết lập bộ quy tắc cộng đồng rõ ràng. Việc này giúp ngăn chặn ngay từ đầu các nội dung rác, quảng cáo cờ bạc, tín dụng đen” - anh T chia sẻ. Cũng theo anh T, các nhóm lớn nên có đội ngũ kiểm duyệt viên (mod) để chia sẻ áp lực rà soát. Đội ngũ này sẽ thay phiên nhau kiểm soát nội dung bài đăng và cả bình luận, bởi có trường hợp thành viên sử dụng bình luận như một bài đăng vi phạm. Luật sư Trần Nguyễn Duy thoisu@phapluattp.vn Việc có một hành lang pháp lý rõ ràng cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ sẽ giúp môi trường mạng trở nên lành mạnh, đồng thời giảm tải áp lực cho người vận hành các hội nhóm mạng xã hội. Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết khi quản trị nhóm lớn, anh áp dụng quy trình kiểm duyệt nhiều lớp. Fanpage công khai nội quy cho toàn bộ thành viên, đồng thời phân công đội ngũ theo dõi thường xuyên, kết hợp giữa kiểm duyệt thủ công và công cụ hỗ trợ. “Các quy định của nhóm được cập nhật linh hoạt. Chúng tôi định kỳ rà soát, đánh giá tình hình nội dung và hành vi của thành viên. Khi phát hiện vi phạm, chúng tôi áp dụng quy trình xử lý theo từng mức độ, từ nhắc nhở đến loại khỏi nhóm nhằm đảm bảo môi trường sinh hoạt lành mạnh” - luật sư Thăng cho biết thêm. Siết trách nhiệm là xu hướng tất yếu Trước dự thảo quy định quản trị viên phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn, thậm chí là liên đới hình sự, hành chính cho nội dung của thành viên, luật sư Thăng nhấn mạnh quan điểm cá nhân của anh là đồng thuận tuyệt đối. Bởi việc nâng cao trách nhiệm của quản trị viên là xu hướng tất yếu. “Khi xuất hiện các dự thảo quy định yêu cầu quản trị viên phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn, kể cả khả năng liên đới trách nhiệm hành chính hoặc hình sự thì những người quản lý các cộng đồng lớn như chúng tôi đã sớm suy nghĩ đến việc điều chỉnh cách vận hành. Đây không chỉ là phản ứng trước dự thảo mà còn là nhu cầu tự thân để giảm rủi ro pháp lý trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng phức tạp” - luật sư Thăng bày tỏ. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Tấn Đạt, quản trị viên một fanpage ở miền Tây, cho hay anh đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát bài viết, bình luận của các thành viên. Trong đó sẽ thận trọng và chặt chẽ hơn nữa, xóa bài nhanh, khóa hoặc cấm thành viên vi phạm một cách nhanh nhất có thể. “Việc siết chặt này cũng đi kèm hệ quả là giảm tương tác, giảm tính mở của cộng đồng. Đây cũng có thể là lý do khiến một số quản trị viên không còn muốn vận hành các nhóm lớn do rủi ro pháp lý tăng cao” - anh Đạt nêu quan điểm. Nhìn từ góc độ người quản trị cộng đồng, luật sư Thăng cho rằng điều các quản trị viên mong đợi không chỉ là các quy định cấm đoán, mà là những công cụ và cơ chế hỗ trợ cụ thể để quản lý hiệu quả hơn. Nếu có hệ thống hướng dẫn rõ ràng về quy trình xử lý nội dung vi phạm, cơ chế cảnh báo sớm hoặc kênh phối hợp nhanh với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu rủi ro, đội ngũ quản trị sẽ chủ động hơn trong việc phòng ngừa và xử lý sự việc ngay từ đầu. “Các quản trị viên cũng mong muốn có những tiêu chí pháp lý minh bạch và dễ áp dụng trong thực tế. Điều này giúp người quản trị xác định rõ phạm vi trách nhiệm của mình đến đâu, đặc biệt trong bối cảnh các quy định về quản lý thông tin trên mạng ngày càng được hoàn thiện theo các văn bản như Nghị định 147/2024 của Chính phủ. Việc có một hành lang pháp lý rõ ràng cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ sẽ giúp môi trường mạng trở nên lành mạnh, đồng thời giảm tải áp lực cho người vận hành các cộng đồng” - luật sư Thăng mong mỏi.• Nhiều trang mạng xã hội có tick xanh, xác minh danh tính và thông tin minh bạch đang trở thành yếu tố giúp người dùng nhận diện fanpage uy tín. Ảnh: PHẠM HẢI Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý một trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động của lực lượng CSGT trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thi hành công vụ và tác động tiêu cực đến dư luận. Ảnh: PHẠM HẢI Họ đã nói Nếu có sự phối hợp hai chiều giữa cơ quan quản lý và người quản trị cộng đồng, tức là vừa có quy định rõ ràng vừa có công cụ hỗ trợ và hướng dẫn thực thi thì việc xây dựng môi trường mạng văn minh sẽ khả thi và bền vững hơn. Luật sư TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ Cần có đầu mối liên hệ rõ ràng giữa quản trị viên và cơ quan chức năng khi cần xử lý các tình huống nghiêm trọng, thay vì phải tự xoay xở. Anh NGUYỄN TẤN ĐẠT, quản trị viên một fanpage ở miền Tây

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 22-5-2026 thu thập từ Internet thông qua các kỹ thuật khai phá văn bản và dữ liệu. Trong quá trình đó, nhiều tác phẩm có bản quyền, nhãn hiệu nổi tiếng, dữ liệu cá nhân và nội dung thương mại bị thu thập, sao chép và sử dụng mà không có sự cho phép của chủ thể quyền. Về cơ bản, các hệ thống AI tạo sinh hoạt động dựa trên cơ chế học máy và mạng nơ-ron nhân tạo. Quá trình huấn luyện AI thường bao gồm thu thập dữ liệu, khai phá văn bản, tokenization (phân tách dữ liệu ngôn ngữ), học xác suất ngôn ngữ, tối ưu hóa mô hình, tinh chỉnh thuật toán. Để đạt hiệu quả cao, các mô hình AI cần xử lý hàng tỉ đơn vị dữ liệu từ Internet. Trong thực tiễn, hoạt động này thường được thực hiện thông qua thu thập dữ liệu website và quét dữ liệu trực tuyến. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu bị khai thác lại thuộc phạm vi bảo hộ của pháp luật SHTT. Hoạt động khai phá dữ liệu phục vụ AI có thể tác động đến nhiều nhóm quyền khác nhau. Đối với quyền tác giả, các hệ thống AI thường sao chép dữ liệu trong quá trình huấn luyện. Điều này làm phát sinh nguy cơ sao chép trái phép, tạo tác phẩm phái sinh, tái tạo phong cách nghệ thuật, xâm phạm quyền nhân thân của tác giả. Không chỉ vậy, AI còn có thể tác động đến quyền đối với nhãn hiệu khi tạo ra logo giả, hình ảnh thương mại giả mạo, deepfake quảng cáo, hàng hóa số giả mạo nhãn hiệu. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của thị trường thương mại điện tử. Riêng đối với quyền cơ sở dữ liệu, tại Liên minh châu Âu, cơ sở dữ liệu được bảo hộ độc lập. Việc AI khai thác dữ liệu quy mô lớn có thể cấu thành hành vi xâm phạm quyền cơ sở dữ liệu. Dán nhãn AI có phải lời giải ? Dán nhãn AI là cơ chế yêu cầu nội dung do AI tạo ra phải được nhận diện rõ ràng nhằm giúp người dùng phân biệt giữa nội dung do con người tạo ra và nội dung tổng hợp bằng thuật toán. Cơ chế này có thể áp dụng đối với văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, quảng cáo, hàng hóa số. Việc dán nhãn AI có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Trước hết, cơ chế này góp phần bảo vệ quyền SHTT, thông qua việc xác định nguồn gốc dữ liệu, phát hiện hành vi sao chép, ngăn chặn hàng giả kỹ thuật số, hỗ trợ thực thi quyền SHTT. Bên cạnh đó, cơ chế này còn giúp bảo vệ người tiêu dùng, bởi người dùng có quyền biết nội dung họ tiếp cận được tạo bởi con người hay máy móc. Đặc biệt, việc dán nhãn AI còn có thể chống deepfake và thao túng thông tin. Theo đó, dán nhãn AI có thể giảm thiểu tin giả, deepfake chính trị, lừa đảo kỹ thuật số, giả mạo thương hiệu. Không dừng lại ở đó, cơ chế này còn giúp tăng cường trách nhiệm giải trình khi các công ty AI phải chịu trách nhiệm cao hơn đối với dữ liệu và nội dung do hệ thống của họ tạo ra. Dù được đánh giá là cần thiết, cơ chế dán nhãn AI vẫn đối mặt với không ít thách thức. Cụ thể là khó khăn về mặt kỹ thuật bởi việc xác định chính xác nội dung tạo ra không phải lúc nào cũng khả thi. Ngoài ra, nó có nguy cơ ảnh hưởng đổi mới sáng tạo bởi quy định quá chặt có thể làm cản trở sự phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, chi phí tuân thủ cũng là vấn đề lớn khi doanh nghiệp AI phải đầu tư đáng kể cho hệ thống kiểm toán và minh bạch dữ liệu. Không chỉ vậy, mỗi quốc gia hiện TS NGUYỄNTHÁICƯỜNG, phụ trách Viện Luật So sánh, Trường ĐH Luật TP.HCM Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đang làm thay đổi căn bản cấu trúc của nền kinh tế số, thị trường dữ liệu và hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) toàn cầu. Các mô hình AI hiện đại như ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney hay Stable Diffusion được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu khổng lồ thông qua kỹ thuật khai phá dữ liệu và khai phá văn bản. Nguồn dữ liệu này thường bao gồm tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu thương mại, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, nội dung nghe nhìn và nhiều loại tài sản trí tuệ khác. Trong bối cảnh đó, các tranh luận pháp lý quốc tế ngày càng tập trung vào câu hỏi: Liệu hoạt động huấn luyện AI có cấu thành hành vi xâm phạm quyền SHTT hay không? Đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế minh bạch hóa nội dung do AI tạo ra. Một trong những đề xuất đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới học thuật và các nhà lập pháp là cơ chế “dán nhãn AI”. Theo đó, các sản phẩm, nội dung hoặc dữ liệu do AI tạo sinh phải được nhận diện rõ ràng nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng bảo vệ quyền SHTT trong môi trường số. Khi AI học từ hàng tỉ dữ liệu trên Internet Trong những năm gần đây, AI tạo sinh đang thay đổi nền kinh tế số, sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh đã tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng đối với cấu trúc của nền kinh tế số toàn cầu. Các mô hình AI thế hệ mới có khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, mã lập trình và nhiều loại dữ liệu tổng hợp với chất lượng ngày càng tiệm cận năng lực sáng tạo của con người. Tuy nhiên, nền tảng vận hành của các hệ thống AI này lại phụ thuộc chủ yếu vào việc khai thác và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ được Hoạt động khai phá dữ liệu phục vụ AI có thể tác động đến nhiều nhóm quyền khác nhau. Ảnh minh họa: AI đang tiếp cận quản trị AI theo những cách khác nhau, dẫn đến nguy cơ phát sinh xung đột pháp luật quốc tế. Từ đó, Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý dành riêng về đào tạo AI. Pháp luật cần xác định rõ phạm vi hợp pháp của hoạt động khai phá dữ liệu, các ngoại lệ quyền tác giả cho AI cũng như nghĩa vụ cấp phép dữ liệu. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế dán nhãn AI, nội dung do AI tạo ra cần được gắn nhãn trong các lĩnh vực báo chí, quảng cáo, thương mại điện tử, truyền thông xã hội, nội dung chính trị. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần xây dựng cơ chế kiểm toán AI thông qua việc thành lập cơ quan hoặc trung tâm giám sát AI độc lập. Đối với các nền tảng số cũng cần được tăng cường trách nhiệm, phải gỡ bỏ nội dung xâm phạm, kiểm soát deepfake, hợp tác với cơ quan quản lý, bảo vệ dữ liệu người dùng…• Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý dành riêng về đào tạo AI. Pháp luật cần xác định rõ phạm vi hợp pháp của hoạt động khai phá dữ liệu, các ngoại lệ quyền tác giả cho AI cũng như nghĩa vụ cấp phép dữ liệu… phapluat@phapluattp.vn Các mô hình AI có đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ? Sự phát triển của AI tạo sinh đang làm dấy lên tranh cãi về nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khi các mô hình AI được huấn luyện từ khối dữ liệu khổng lồ trên Internet. Mỹ chủ yếu áp dụng học thuyết sử dụng hợp lý để giải quyết tranh chấp liên quan đến đào tạo AI. Các công ty AI cho rằng việc huấn luyện AI mang tính chuyển đổi mục đích sử dụng, phục vụ nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, nhiều tác giả, họa sĩ và hãng truyền thông lại cho rằng AI đang khai thác trái phép tài sản trí tuệ của họ để tạo lợi nhuận thương mại. Hiện nay, nhiều vụ kiện lớn chống lại OpenAl, Stability Al và Midjourney đang diễn ra. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang dẫn đầu thế giới trong việc xây dựng khung quản trị Al. Đạo luật Al Act của EU yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch dữ liệu huấn luyện, công bố nội dung do AI tạo ra, quản lý deepfake, tuân thủ nghĩa vụ bản quyền. Đặc biệt, EU đang thúc đẩy cơ chế nhận diện và dán nhãn nội dung AI. Khác với châu Âu, Trung Quốc áp dụng mô hình quản lý AI mang tính kiểm soát chặt chẽ hơn. Theo đó, các doanh nghiệp AI phải gắn nhãn nội dung tổng hợp, bảo đảm an ninh dữ liệu, ngăn chặn thông tin giả, tuân thủ kiểm duyệt nội dung. Nhật Bản có xu hướng cởi mở hơn với hoạt động đào tạo AI nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, nước này vẫn đang nghiên cứu cơ chế minh bạch hóa nội dung AI. Còn tại Việt Nam, mặc dù chúng ta đã bước đầu ghi nhận nghĩa vụ thông báo và gắn nhãn đối với một số nội dung do AI tạo ra tại Điều 18 Nghị định 142/2026/ NĐ-CP nhưng hiện vẫn chưa hình thành một khung pháp lý chuyên biệt, toàn diện và đồng bộ về dán nhãn AI, deepfake và trách nhiệm pháp lý của các hệ thống AI tạo sinh. Cơ chế quản lý AI tại các nước trên thế giới Xây dựng mô hình pháp lý công bằng, minh bạch cho AI Sự phát triển của AI tạo sinh đang đặt ra những thách thức chưa từng có đối với hệ thống pháp luật SHTT toàn cầu. Hoạt động khai phá dữ liệu phục vụ huấn luyện AI vừa là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền SHTT, thao túng thông tin và làm gia tăng hàng giả kỹ thuật số. Trong bối cảnh đó, cơ chế dán nhãn AI nổi lên như một công cụ pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền lợi của chủ thể quyền trong môi trường số. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế này cần được thực hiện một cách cân bằng, tránh cản trở đổi mới công nghệ đồng thời bảo đảm hiệu quả quản trị AI. Tương lai của nền kinh tế số không chỉ phụ thuộc vào năng lực công nghệ mà còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng một mô hình pháp lý công bằng, minh bạch và bền vững cho AI trong kỷ nguyên dữ liệu toàn cầu. Tiêu điểm TS Nguyễn Thái Cường, phụ trách Viện Luật So sánh Trường ĐH Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀI TRỌNG

