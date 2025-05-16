107-2026

Người dân có thể nộp thuế trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh Luật Đô thị đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển bứt phá của TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN trang 4 SỐ 107 (7678) - Thứ Bảy 23-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Giữa mưa rừng biên giới, các anh đã trở về... trang 12 Điều chỉnh quy hoạch đất quốc gia phải có tầm nhìn dài hạn trang 10 trang 2+3 Cần xây dựng “hạ tầng bản quyền số” để giảm vi phạm trang 13 LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: ĐỀ XUẤT PHÂN QUYỀN RÕ RÀNG, XÓA CƠ CHẾ “XIN-CHO” Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận trách nhiệm trước nhân dân trang 7 trang 4 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan

2 Thời sự - Thứ Bảy 23-5-2026 thoisu@phapluattp.vn GS-TS NGUYỄN THỊ CÀNH, chuyên gia cao cấp Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM: Đề nghị bổ sung khái niệm đô thị vệ tinh, đô thị biển đảo Khi đã là đô thị đặc biệt với những đặc thù riêng, TP.HCM phải được phân quyền toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, có quyền được thí điểm những chính sách, mô hình mới; có quyền trong phát triển kinh tế và huy động các nguồn lực để phát triển đô thị đặc biệt. Về đơn vị hành chính trực thuộc đô thị đặc biệt, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay quy định hai cấp: Tỉnh, TP và xã, phường. Tuy nhiên, đô thị đặc biệt sẽ xuất hiện những thiết chế mới. Mô hình đô thị nhỏ, vệ tinh khác hoàn toàn với phường, xã. TP.HCM sau khi sáp nhập Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương đã hình thành rất nhiều đô thị nhỏ biệt lập mang tính vệ tinh để hỗ trợ phát triển chùm đô thị lớn. Vậy tại sao chúng ta lại xếp các đô thị này ngang hàng với phường, xã. Tôi đề nghị bổ sung khái niệm đô thị vệ tinh, đô thị biển đảo vào dự thảo như một thiết chế mới trong đô thị đặc biệt. TS - kiến trúc sư NGÔ VIẾT NAM SƠN: TP.HCM cần mô hình Kiến trúc sư trưởng Về quy hoạch TOD, dự thảo luật chủ yếu tập trung vào việc khai thác giá trị thương Ngày22-5,UBNDTP.HCM tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt. Tất cả lĩnh vực đều được phân quyền triệt để Phát biểu mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã và đang được các cơ quan của TP nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ. Dự thảo cũng kế thừa quá trình tổng kết thực tiễn triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của TP trong thời gian qua. “Với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, dự thảo luật hướng tới xây dựng một khung pháp lý vượt trội, đặc biệt, tạo không gian phát triển mới và nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị” - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đã thông tin tóm tắt về nội dung dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Bà Hạnh khẳng định đến thời điểm hiện nay, TP.HCM đã có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt. Bà cho biết tổ biên tập đã kế thừa trật tự các chương của Luật Thủ đô và dự thảo Luật Đô thị đặc biệt có chín chương. Gồm: Những quy định chung; Tổ chức chính quyền, chế độ công vụ và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự, an toàn đô thị; Phát triển kinh tế, văn Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, chủ trì buổi hội thảo. Ảnh: LÊ THOA hóa, xã hội; Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt; Liên kết phát triển vùng và bảo vệ môi trường; Giám sát, kiểm tra và trách nhiệm giải trình; Điều khoản thi hành. “Đây là dự án luật về phân quyền, tất cả lĩnh vực đều được thực hiện phân quyền triệt để, tối đa, trừ bốn lĩnh vực không thực hiện phân quyền” - bà Hạnh nói. Theo bà Hạnh, việc phân quyền tuân theo nguyên tắc: Thẩm quyền của Quốc hội được đề xuất giao cho HĐND; thẩm quyền của Chính phủ giao cho UBND; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ giao cho chủ tịch UBND. “Chúng tôi đang đề xuất đưa vào dự thảo luật gần 300 thẩm quyền, cụ thể giao cho HĐND hơn 140 thẩm quyền, giao UBND hơn 130 thẩm quyền và chủ tịch UBND hơn 20 thẩm quyền” - bà Hạnh thông tin. Đối với các đô thị đặc biệt có thể hình thành trong tương lai, bà Hạnh kiến nghị có thể thiết kế một điều khoản mở ngay trong luật này để áp dụng cho các địa phương được xác định là đô thị đặc biệt sau này; hoặc khi Quốc hội ban hành nghị quyết công nhận một địa phương là đô thị đặc biệt sẽ kèm theo tuyên bố áp dụng một số điều khoản của luật này. Cũng theo bà, việc ban hành thể chế, chính sách của dự thảo được kế thừa cơ chế thông thoáng từ Luật Thủ đô, cho phép TP.HCM được xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, không trái với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cơ chế này đi kèm với việc kiểm soát quyền lực, đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia; xác lập nguyên tắc ưu tiên áp dụng Luật Đô thị đặc biệt khi có quy định khác biệt. Đồng thời giao thẩm quyền cho HĐND lựa chọn áp dụng các cơ chế ưu đãi thuận lợi hơn. Về lộ trình triển khai, bà Hạnh thông tin đầu tháng 6, TP.HCM phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ; trước ngày 15-6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định và mục sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong kỳ họp gần nhất. Cần rạch ròi giữa ngân sách trung ương và địa phương Tại hội thảo, TS Trần Du Lịch, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, bày tỏ kỳ vọng Luật Đô thị đặc biệt có thể giải quyết một cách căn bản vấn đề thể chế đã quá chật Luật Đô thị đặc biệt: Đề xuất xóa cơ chế “xin-cho” Để TP.HCM bứt phá, các chuyên gia cho rằng Luật Đô thị đặc biệt phải phân cấp mạnh mẽ cho TP, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”. LÊ THOA Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết lãnh đạo TP nhận thức rằng việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử nhằm cụ thể hóa những kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sự phát triển TP. Đồng thời, hiện thực hóa sự kỳ vọng, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong một giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận: “Đây không chỉ là việc tạo ra một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội cho TP phát triển, mà còn là quá trình tiên phong kiến tạo một mô hình quản trị đô thị hiện đại, góp phần chung vào sự hoàn thiện thể chế của đất nước trong giai đoạn mới”. Ông cho biết trước đó, UBND TP.HCM, HĐND TP.HCM cùng với ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức các hội thảo tham vấn chuyên gia để hoàn thiện dự thảo luật. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp đã tham gia đồng hành với TP.HCM ngay từ những ngày đầu có chủ trương. Ông nói và cho biết tổ biên tập sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để có thể diễn đạt và thể hiện tốt nhất: “Để có được bản dự thảo luật ngày 19-5, các chuyên gia, sở, ngành, tổ biên tập của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp đã ngồi lại với nhau gần 10 ngày liên tục, từ sáng đến chiều, để thảo luận, bàn bạc, thiết kế các điều khoản trong dự thảo luật”. Ông chia sẻ và nhìn nhận đến thời điểm này, dự thảo đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các chuyên gia, nhà khoa học: “Có thể dự thảo vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn của tổ biên tập”. Những góc nhìn độc lập, những phân tích, phản biện cụ thể và hiến kế góp ý đã giúp TP nhận diện rõ hơn những vấn đề cần phải sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện trong các bước tiếp theo. Ý kiến Dự thảo nhận được sự thống nhất cao từ các chuyên gia

3 Thời sự - Thứ Bảy 23-5-2026 thoisu@phapluattp.vn hẹp để có thể phát triển đô thị đặc biệt như TP.HCM. Theo TS Trần Du Lịch, Trung ương đã có sự chỉ đạo thống nhất về tư tưởng phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, chứ không phải là phân cấp mang tính dang dở như lâu nay. Ông kiến nghị những vấn đề mang tính phân quyền mà không nằm trong phạm trù an ninh quốc gia, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo thì nên lựa chọn đưa vào luật. Ông cho biết TP.HCM cần một cơ chế phân quyền rõ ràng để giải quyết các vấn đề tồn tại trong thể chế tổ chức bộ máy nhà nước nhiều năm nay. Đó là cơ chế lồng ghép nhiệm vụ trung ương và địa phương rồi sau đó mới phân cấp, ông cho rằng đây thực chất là cơ chế “xin-cho”. Bên cạnh đó là cơ chế lồng ghép ngân sách trung ương và địa phương để sinh ra cơ chế “xin-cho” về ngân sách. Ông đề nghị cần có sự rạch ròi giữa ngân sách trung ương và địa phương. TS Trần Du Lịch nói: “100 đồng mà Trung ương trợ cấp cho địa phương thông qua các chương trình thì vẫn là tiền của Trung ương, Quốc hội phải giám sát, kiểm tra. Nhưng 100 đồng theo luật là ngân sách của địa phương thu thì quyền đó là quyền của HĐND địa phương. Còn hiện nay, thu lớn thì nộp Trung ương, nhỏ thì giữ lại, không phân biệt rõ ràng tính chất của đồng tiền đó”. Về cách tiếp cận, TS Trần Du Lịch đề xuất Luật Đô thị đặc biệt phải phân quyền cho chính quyền TP quyết định những vấn đề trừ nhóm lĩnh vực không được giao. Đồng thời, phải xử lý một số vấn đề về quy trình, thủ tục hành chính, các điều kiện mà luật pháp hiện nay quy định quá rườm rà, chẳng hạn trong lĩnh vực đấu thầu. Ông đề xuất phân quyền mạnh mẽ cho HĐND ban hành quy định. Ông cũng nhìn nhận lâu nay chính quyền địa phương chỉ bàn giải pháp thực thi pháp luật nhưng luật này cần cho phép chính quyền địa phương một dư địa để ban hành chính sách. TS Trần Du Lịch nói và đề xuất TP được quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, bảo đảm bằng ngân sách địa phương mà không cần Bộ Tài chính bảo lãnh: “Điểm mà tôi trăn trở nhất là làm sao xử lý vấn đề phân cấp, phân quyền về tài chính - ngân sách bởi đây là vấn đề cực kỳ khó. TP không xin ngân sách, không xin thêm tiền nhưng xin cơ chế”. Trái phiếu này được phép tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán như trái phiếu Chính phủ. Về chi ngân sách, những nội dung mà HĐND TP quyết thu thì được quyết chi để TP tự chủ hơn về các nguồn lực tài chính ngân sách nhằm tạo nguồn thu và chủ động các khoản chi; HĐND TP chịu trách nhiệm cao nhất về vấn đề này. Về tổ chức bộ máy, TS Trần Du Lịch đề xuất tự chủ trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, biên chế, cán bộ, công chức, bộ máy hành chính công. Ông đề nghị phân quyền ở nội dung này: “Công chức phường, xã nên để HĐND TP lo”.• mại, thu hồi đất, quỹ đất đấu giá đất và đang bỏ sót một vấn đề rất là quan trọng. Nếu chúng ta đặt nặng vấn đề kinh tế quá thì chúng ta đang đẩy người yếu thế ra xa khỏi khu TOD. Tôi nghĩ nên có một điều khoản quy định 20%- 30% quỹ đất đô thị xung quanh dự án TOD dành cho sở hữu công để chuyển một phần cho nhà ở xã hội, người lao động làm việc cho TP. Điều này cũng phù hợp với ý tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc nhà ở xã hội không nhất thiết phải bán mà có thể cho thuê. TP.HCM cũng cần mô hình Kiến trúc sư trưởng - được giao toàn bộ quyền hạn để lập quy hoạch, trình UBND TP phê duyệt. Tức là tất cả công trình trong tương lai xây dựng hay chỉnh trang, Kiến trúc sư trưởng sẽ có quyền quyết định. Đây có thể là nhân sự rời nhưng cũng có thể chọn hẳn một phó chủ tịch UBND TP kiêm Kiến trúc sư trưởng nhằm lo kiến trúc quy hoạch cả TP. Cần Thơ kiến nghị được thí điểm cơ chế vượt trội Ngày 22-5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy UBND TP Cần Thơ. Ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn, cho biết buổi làm việc nhằm đánh giá thực chất việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND TP đối với bốn nội dung gồm các nhiệm vụ giải pháp thực hiện tăng trưởng kinh tế hai con số, vận hành chính quyền hai cấp, thực hiện Nghị quyết 57, đánh giá cán bộ… Ông Hà đề nghị TP Cần Thơ báo cáo những mô hình hay, cách làm hiệu quả; báo cáo những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc triển khai bốn nội dung trên cũng như đề xuất, kiến nghị ở góc độ là UBND TP. Báo cáo với đoàn, ông Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP, cho biết sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy và đảm bảo vận hành thông suốt. TP triển khai hệ thống điện tử cho hơn 43.200 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận giải quyết 791.125 hồ sơ thủ tục hành chính, tỉ lệ giải quyết đúng hạn 99,83%, tỉ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%. Về giải pháp thực hiện tăng trưởng hai con số, ông Thống cho biết các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. TP phấn đấu kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030… Đảng ủy UBND TP Cần Thơ kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Cần Thơ sau sáp nhập; cho phép TP được thí điểm một số cơ chế vượt trội về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời sớm hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, điều phối vùng và xử lý tài sản công; chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện các chủ trương mới, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng chiến lược liên kết vùng như hệ thống cao tốc, đường ven biển, cảng biển nước sâu Trần Đề, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, các trung tâm logistics, hạ tầng số và hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng ĐBSCL. Bên cạnh đó, TP kiến nghị Đảng ủy Quốc hội quan tâm chỉ đạo Quốc hội xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thay thế Nghị quyết 45 của Quốc hội, theo hướng mở rộng phân quyền cho TP Cần Thơ. Đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất giữa các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, tài chính công, chuyển đổi số nhằm tháo gỡ vướng mắc trong các khâu tổ chức thực hiện ở địa phương. Địa phương kiến nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là các nội dung liên quan phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xử lý tài sản công, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. TP cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ TP xây dựng các mô hình phát triển mới như Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL; trung tâm dữ liệu vùng; khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới gắn với logistics, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế biển. NHẪN NAM phân quyền rõ ràng, “Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt hướng tới xây dựng một khung pháp lý vượt trội, đặc biệt, tạo không gian phát triển mới và nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị.” Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Quang cảnh buổi làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát với Đảng ủy UBND TP. Ảnh: NHẪN NAM Tiêu điểm Bốn nhóm lĩnh vực trọng tâm Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thông tin dự thảo Luật Đô thị đặc biệt tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực trọng tâm. Một là nhóm vấn đề khẳng định vị trí, vai trò và tính chất pháp lý về đô thị đặc biệt của TP.HCM. Hai là nhóm vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền và thẩm quyền trong quản trị đô thị đặc biệt. Ba là nhóm vấn đề về quản trị, xây dựng và phát triển một đô thị đặc biệt. Nội dung này gắn với việc phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và đô thị biển theo hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế biển - một lợi thế đặc biệt của TP sau khi sáp nhập; phát triển kinh tế mới và hình thành Trung tâm tài chính quốc tế theo định hướng của Chính phủ; bảo đảm trật tự, an toàn đô thị. Bốn là nhóm vấn đề liên kết vùng và phát triển không gian đô thị. Nội dung này nhằm xác định vai trò, vị trí của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó, phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt, định hướng và kết nối để tối ưu hóa tiềm năng, lợi thế của TP trong tổng thể sự phát triển của vùng và đất nước. Các chuyên gia đề xuất phân quyền mạnh mẽ cho TP.HCM phát triển. Ảnh: THUẬN VĂN

4 Thời sự - Thứ Bảy 23-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Người dân có thể nộp thuế trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh Ngày 22-5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo thông tin về quy định tạm hoãn xuất cảnh. Tại buổi họp báo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết ngay trong tháng 5, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế; nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Theo lãnh đạo Cục Thuế, ngay cả trong trường hợp người nộp thuế đang trên đường di chuyển, nếu tra cứu thấy có thông báo nợ thuế thì vẫn có thể chủ động nộp ngay trên môi trường điện tử và được cập nhật kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh. Ngành thuế cũng đang nghiên cứu sửa đổi một số quy định liên quan đến trường hợp nợ thuế nhỏ hoặc các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế… MINH TRÚC • Phát hiện ô tô chở 300 cây thuốc lá lậu. Công an TP Huế vừa phát hiện ô tô chở 300 cây thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ, khởi tố hai bị can Đặng Hữu Tảo, Nguyễn Thị Phương về tội buôn bán hàng cấm. NGUYỄN DO • Khởi tố 2 nữ sinh đánh hội đồng bạn học. Ngày 22-5, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hai bị can Nguyễn Thị Lan Phương (16 tuổi) và Lê Dương Bảo Ngọc (16 tuổi) trong nhóm túm tóc, đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh. ĐẮC LAM • 1 giám đốc bị khởi tố vì vi phạm sở hữu trí tuệ. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can Nguyễn Huy Vũ, giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến bốn lô hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Đ.LAM - M.TRÚC Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện ngày 16-5-2025. Thời gian qua, hai nước duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4 vào tháng 5-2025. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỉ USD, tăng 9% so với năm trước. Trong bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 8,6 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 15,4 tỉ USD, đứng thứ hai trong ASEAN về đầu tư vào Việt Nam, sau Singapore. Các dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, hóa dầu, bất động sản và bán lẻ. Hai bên cũng đang thúc đẩy triển khai chiến lược ba kết nối gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, cùng kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững… VIẾT THỊNH Chiều 22-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I-2026. Đợt này, TP.HCM xét chọn hỗ trợ 70 tác phẩm ở sáu nhóm thể loại. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM có năm tác phẩm được xét chọn. Cụ thể, tác phẩm “96 năm vững bước dưới là cờ vẻ vang của Đảng” của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa, Hoàng Nghĩa Nhân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Tác phẩm “Mở luồng xanh cho thực phẩm sạch” của nhóm tác giả Đỗ Thiện, Thanh Mận, Võ Tùng, Thảo Phương, Khánh Ly, Trường Giang, Thanh Trang, Thu Hương. Tác phẩm “Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng” của tác giả Lê Thị Kim Thoa. Tác phẩm “Một ngày mưu sinh ở “làng chạy” giữa lòng TP.HCM” của nhóm tác giả Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Tấn Phát, Võ Ngọc Hà My. Tác phẩm “Làm thế nào để giữ chân kỳ lân công nghệ ở lại Việt Nam” của tác giả Trịnh Nguyễn Minh Hoàng. LÊ THOA Sau nhiều năm chờ đợi, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62, tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Đồng Tháp Mười đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng với yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công. Tại buổi làm việc ngày 22-5 giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban quản lý dự án đường bộ miền Bắc (Cục Đường bộ Việt Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, thống nhất phương án giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Các địa phương nơi dự án đi qua được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án. Theo UBND tỉnh, đây là dự án nâng cấp trên nền tuyến đường hiện hữu nên phạm vi thực hiện ở mỗi đoạn có thể khác nhau, cần sự chia sẻ và phối hợp từ người dân. Theo quy hoạch, tuyến đường đi qua tám xã, phường của tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 69 km. HUỲNH DU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: VOV Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận huân chương cao quý của Palestine Sáng 22-5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao Huân chương Ngôi sao công trạng của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của bà đối với sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, công lý, quyền con người và tình đoàn kết với nhân dân Palestine. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama nhấn mạnh đối với nhân dân Palestine, bà Nguyễn Thị Bình là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ ngoại giao và sự kiên định với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bà luôn lên tiếng bảo vệ công lý, quyền con người và quyền chính đáng của nhân dân Palestine được sống trong tự do, độc lập và nhân phẩm trên quê hương mình. Đại sứ cho rằng lễ trao tặng huân chương là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Palestine và nhân dân Việt Nam. Hai dân tộc cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và niềm tin vào công lý quốc tế. Bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn Nhà nước Palestine đã trao tặng Huân chương Ngôi sao công trạng, phần thưởng cao quý thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự trân trọng dành cho bà cũng như nhân dân Việt Nam; tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Palestine sẽ tiếp tục được các thế hệ hai nước gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt. (Theo TTXVN) Dự kiến dừng thu phí cầu Rạch Miễu vào tháng 9 Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60, nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 tới. Dự án trên chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu với tổng kinh phí khoảng 1.187 tỉ đồng. Giai đoạn 2 là bổ sung, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên với tổng vốn khoảng 1.752 tỉ đồng. Theo hợp đồng BOT, cả hai giai đoạn của dự án được hoàn vốn thông qua việc thu phí tại trạm cầu Rạch Miễu. Thời gian thu phí theo phương án tài chính khoảng 19 năm, dự kiến kết thúc vào tháng 7-2028. Tuy nhiên, thực tế thu phí diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Lưu lượng phương tiện qua cầu tăng mạnh trong nhiều năm qua, giúp doanh thu tăng cao. Một số chi phí của dự án cũng được điều chỉnh giảm sau các kết luận thanh tra, kiểm toán. Những yếu tố này khiến thời gian hoàn vốn thực tế được rút ngắn đáng kể so với kế hoạch ban đầu. PHÚ PHONG Ký kết dòng vốn hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp tại phường Tăng Nhơn Phú Ngày 22-5, UBND phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn phường năm 2026. Tại chương trình diễn ra lễ ký kết ngân hàng - doanh nghiệp năm 2026 với sự tham gia của ba ngân hàng thương mại và năm doanh nghiệp, tổng giá trị giải ngân đạt 158 tỉ đồng; 25 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tư vấn các gói tín dụng hỗ trợ với quy mô khoảng 144 tỉ đồng, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cũng tại hội nghị, UBND phường phối hợp Hội Doanh nghiệp phường tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Nữ doanh nhân phường Tăng Nhơn Phú, do bà Đặng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty CP Bến Sạn Tây, làm chủ nhiệm. THANH THÙY ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan Báo Pháp Luật TP.HCM có 5 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM được trao thư khen quý I-2026 Tây Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 62 Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Bảy 23-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc đấu tranh với tội phạm ma túy phải “lần theo dòng chảy ma túy”, không chỉ đánh khúc giữa mà phải bắt cả đường dây, người cầm đầu và xử lý cả người sử dụng, Công an TP.HCM đã triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn. Trong quý II-2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng có hành vi nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ. Tùng hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Từ dấu vết này, Phòng PC04 xác định thêm nhiều mắt xích, người nghi vấn và báo cáo giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh. Ngày 15-4-2026, Đội 3 (Phòng PC04) đã bắt quả tang khi Tùng đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, truy xét hàng loạt đầu mối tiêu thụ, bán lẻ. Chỉ từ một đầu mối ban đầu, dưới sự chỉ đạo sát sao của giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PC04 đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ toàn bộ hệ thống tội phạm. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 người. Trong đó đã khởi tố 105 người về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 người. NGUYỄN TÂN NHÓM PHÓNG VIÊN Xoay quanh dự thảo quy định tăng cường trách nhiệm của người quản trị (admin) hội nhóm mạng xã hội, các admin đang đứng trước áp lực phải siết chặt kiểm duyệt nội dung. Việc định danh tài khoản ảo vẫn là thách thức lớn, đòi hỏi một hành lang pháp lý minh bạch và cơ chế phối hợp cụ thể từ cơ quan chức năng để môi trường mạng thực sự lành mạnh. Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), người từng có kinh nghiệm vận hành fanpage lớn. Quy trình kiểm duyệt nhiều lớp . Phóng viên: Thưa luật sư, với số lượng thành viên lên đến hàng chục, hàng trăm ngàn người, quy trình kiểm duyệt của hội nhóm anh từng quản trị được thực hiện như thế nào? + Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng: Với số lượng thành viên lớn, quy trình kiểm duyệt được thực hiện theo cơ chế nhiều lớp. Chúng tôi xây dựng nội quy rõ ràng, công khai cho toàn bộ thành viên; đồng thời phân công đội ngũ quản trị viên và kiểm duyệt viên theo dõi nội dung thường xuyên. Các bài đăng và bình luận được giám sát thông qua kết hợp giữa kiểm duyệt thủ công và công cụ hỗ trợ, cũng như phản ánh từ cộng đồng. Khi phát hiện vi phạm, chúng tôi áp dụng quy trình xử lý theo từng mức độ, từ nhắc nhở, cảnh cáo đến hạn chế hoặc loại khỏi nhóm nhằm đảm bảo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tuân thủ quy định của nền tảng và pháp luật. . Các quy định này được cập nhật, điều chỉnh ra sao để sát với thực tế? + Các quy định được cập nhật linh hoạt. Chúng tôi định kỳ rà soát, đánh giá tình hình nội dung và hành vi của thành viên. Nếu xuất hiện vấn đề mới hoặc có thay đổi từ phía nền tảng, cơ quan quản lý hoặc phản hồi từ cộng đồng, chúng tôi sẽ điều chỉnh nội quy và thông báo công khai để mọi thành viên nắm rõ. Siết chặt vận hành để giảm rủi ro pháp lý . Nếu dự thảo quy định admin phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn, thậm chí liên đới hình sự, hành chính cho nội dung của thành viên, anh có thay đổi cách vận hành nhóm? + Khi xuất hiện các dự thảo yêu cầu admin phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn, kể cả khả năng liên đới hành chính hoặc hình sự, những người quản lý cộng đồng lớn như chúng tôi đã sớm suy nghĩ đến việc điều chỉnh cách vận hành. Đây không chỉ là phản ứng trước dự thảo mà còn là nhu cầu tự thân để giảm rủi ro pháp lý trong bối cảnh môi trường mạng phức tạp. Thực tế, chúng tôi có xu hướng siết chặt quy trình kiểm duyệt đầu vào và tăng cường giám sát. Ví dụ rà soát kỹ hơn đối với tài khoản mới, hạn chế quyền đăng bài thời gian đầu hoặc áp dụng kiểm duyệt chặt hơn với các chủ đề nhạy cảm. Điều này phù hợp với tinh thần Nghị định 147/2024 và các chế tài tại Nghị định 15/2020. Quan điểm cá nhân tôi cho rằng việc nâng cao trách nhiệm của admin là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, cũng cần Tài khoản ảo tràn lan là thách thức lớn đối với môi trường mạng xã hội. Ảnh: PHẠM HẢI Siết quản lý hội nhóm mạng xã hội: Đừng để admin phải “tự bơi” Các quản trị viên mong đợi những công cụ, tiêu chí pháp lý minh bạch và cơ chế phối hợp cụ thể với cơ quan chức năng để quản lý hội nhóm hiệu quả, văn minh hơn. quy định rõ ràng về phạm vi trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ để người quản trị thực hiện nghĩa vụ một cách khả thi. Thách thức từ tài khoản ảo . Anh gặp khó khăn gì trong việc “định danh” thành viên khi tài khoản ảo (clone) tràn lan trên các nền tảng xuyên biên giới? + Việc “định danh” thành viên là một trong những khó khăn lớn nhất. Quản trị viên chủ yếu chỉ tiếp cận thông tin hiển thị trên hồ sơ nên rất khó xác minh danh tính thật nếu người dùng cố tình che giấu hoặc sử dụng thông tin giả. Trong thực tiễn, khi xảy ra sự việc vi phạm, việc xác minh danh tính thật thường phải phụ thuộc vào nền tảng hoặc cơ quan chức năng. Admin không có thẩm quyền và công cụ pháp lý để tự định danh người dùng. Do đó, chúng tôi thường áp dụng biện pháp phòng ngừa như siết chặt điều kiện tham gia, theo dõi hành vi bất thường và xử lý nhanh các tài khoản có dấu hiệu vi phạm. Tôi cho rằng tăng cường cơ chế định danh người dùng là cần thiết nhưng cần sự phối hợp đồng bộ giữa nền tảng, cơ quan quản lý và người quản trị. . Anh mong đợi gì ở sự phối hợp từ phía cơ quan quản lý thay vì chỉ là các lệnh cấm? + Chúng tôi mong đợi những công cụ và cơ chế hỗ trợ cụ thể. Ví dụ, nếu có hệ thống hướng dẫn rõ ràng về quy trình xử lý nội dung vi phạm, cơ chế cảnh báo sớm hoặc kênh phối hợp nhanh với cơ quan chức năng, admin sẽ chủ động hơn trong phòng ngừa và xử lý sự việc ngay từ đầu. Ngoài ra, các tiêu chí pháp lý cần minh bạch, dễ áp dụng để người quản trị biết rõ phạm vi trách nhiệm của mình đến đâu. Nếu có sự phối hợp hai chiều, vừa có quy định rõ ràng, vừa có công cụ hỗ trợ và hướng dẫn thực thi thì việc xây dựng môi trường mạng văn minh sẽ khả thi và bền vững hơn. . Xin cảm ơn luật sư.• “Việc nâng cao trách nhiệm của admin là xu hướng tất yếu nhưng cũng cần quy định rõ ràng về phạm vi trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ để người quản trị thực hiện nghĩa vụ một cách khả thi.” LS Trần Nguyễn Duy Thăng Hiện quy trình kiểm duyệt của nhóm tôi kết hợp giữa công cụ tự động và thủ công. Công cụ hỗ trợ giúp từ chối các ngôn từ nhạy cảm, spam, lừa đảo hoặc phản cảm do quản trị viên thiết lập. Chỉ khi quản trị viên hoặc kiểm duyệt viên xem xét nội dung phù hợp thì mới phê duyệt hiển thị công khai. Đồng thời, chúng tôi phối hợp cùng cơ quan chức năng tuyên truyền phòng, chống lừa đảo mạng. Nếu quy định mới yêu cầu admin chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn, chúng tôi buộc phải tăng cường kiểm soát, xóa bài và khóa thành viên vi phạm chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, hệ quả là giảm tương tác, mất tính mở của cộng đồng. Điều này có thể khiến một số admin rời bỏ việc vận hành nhóm lớn do áp lực rủi ro pháp lý quá cao. Khó khăn lớn nhất vẫn là việc định danh thành viên. Trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, admin không có quyền truy cập thông tin CCCD hay số điện thoại xác thực nên không thể biết ai đứng sau tài khoản ảo. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn có cơ chế phối hợp hiệu quả, làm rõ vai trò giữa người dùng, nền tảng và admin để tránh dồn toàn bộ trách nhiệm pháp lý lên người quản trị khi họ thiếu công cụ kiểm soát. Cơ quan quản lý cần cung cấp bộ tiêu chí cụ thể kèm ví dụ thực tế về nội dung vi phạm để chúng tôi dễ áp dụng, tránh kiểm duyệt quá mức do hiểu sai quy định. Đặc biệt, cần có đầu mối liên hệ rõ ràng khi cần xử lý các tình huống nghiêm trọng thay vì để admin phải tự xoay xở. Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT, quản trị viên một fanpage ở miền Tây Cần cơ chế phối hợp cho admin Đặng Phan Thanh Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Công an TP.HCM khởi tố 105 người trong chuyên án ma túy

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 23-5-2026 chia di sản thừa kế cũng bị bế tắc. Qua nhiều thời kỳ, pháp luật Việt Nam đều đặt ra yêu cầu đăng ký khai tử nhằm phục vụ công tác quản lý hộ tịch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Từ những ngày đầu, Nghị định 764-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8-5-1956 ban hành bản Điều lệ đăng ký hộ tịch quy định: Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày chết, phải đem giấy phép mai táng đến ủy ban hành chính nơi chết xin đăng ký… Các văn bản pháp luật sau này tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hộ tịch, từ Nghị định 4-CP năm 1961, Nghị định 83/1998/NĐ-CP cho đến Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì UBND cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định: Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử theo quy định thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết. Tuy nhiên, dù hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, thực tế vẫn tồn tại nhiều trường hợp người dân hoàn toàn không thể cung cấp giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ chứng minh sự kiện chết, nơi cư trú cuối cùng của người chết hoặc nơi người đó chết. Đồng thời khi không cung cấp được tài liệu về nơi cư trú cuối cùng của người chết, người dân cũng không thể làm thủ tục yêu cầu tuyên bố một người là đã chết để có căn cứ thực hiện thủ tục khai tử. Điều 39 Luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định tòa án nơi người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt tại nơi cư trú, bị yêu cầu tuyên bố mất tích hoặc là đã chết có nơi cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó, yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc là đã chết. Do đó, người dân không thể thực hiện được việc yêu cầu đăng ký khai tử để có giấy chứng tử cho việc phân chia di sản thừa kế. Những di sản để lại tiếp tục nằm im lìm qua nhiều thế hệ, không thể giao dịch, không thể khai thác giá trị kinh tế. Cần giải pháp tháo gỡ Trong quá trình giải quyết hồ sơ thừa kế, các công chứng viên (CCV) cũng rơi vào thế khó. Pháp luật hiện hành quy định rất rõ trách nhiệm của CCV khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ. CCV sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 10-15 triệu đồng, tước quyền sử dụng thẻ CCV nếu giải quyết hồ sơ thừa kế mà không có giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết hoặc người thừa kế đã chết (nếu có). Để tháo gỡ khó khăn cho người dân, nhiều CCV đã phải vận dụng linh hoạt trong khuôn khổ cho phép. Có trường hợp người yêu cầu công chứng được hướng dẫn chụp ảnh phần mộ có bia mộ, hũ đựng tro cốt, di ảnh của người chết… Sau đó, người yêu cầu công chứng tự khai thông tin, cam kết về thông tin theo nguyên tắc “thiện chí, trung thực không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Hoặc cách khác là CCV chấp nhận cho người yêu cầu công chứng sử dụng các loại lý lịch, văn bản do cơ quan nhà nước xác nhận để chứng minh sự kiện chết. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại tài liệu này chỉ đáp ứng được một bộ phận dân cư trong xã hội, còn nhiều trường hợp khác vẫn chưa được giải quyết. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền tài sản của người dân tiếp tục bị “treo”. Bảy Hiền Giữa nhịp phát triển sôi động của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay, vẫn tồn tại không ít căn nhà không thể tham gia vào bất kỳ giao dịch dân sự nào, dù giá trị tài sản rất lớn và chủ sở hữu thực sự vẫn còn những người thừa kế hợp pháp. Những căn nhà ấy không thể mua bán, chuyển nhượng, thế chấp hay cho thuê, không thể tạo ra giá trị kinh tế cho gia đình và xã hội. Những ngôi nhà bị “treo” suốt nhiều năm, không được sống một đời sống pháp lý trọn vẹn chỉ vì thiếu một giấy tờ tưởng chừng đơn giản là giấy chứng tử của người đã chết hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết hoặc người thừa kế đã chết (nếu có). Không thể khai thừa kế vì thiếu giấy tờ Không có thống kê chính thức về số lượng những căn nhà đang rơi vào tình trạng này nhưng trên thực tế, đây là một vấn đề không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh, di cư... Rất nhiều người đã qua đời từ lâu nhưng gia đình không còn lưu giữ giấy tờ chứng minh việc chết, không xác định được nơi cư trú cuối cùng hoặc nơi người đó qua đời. Hệ quả là thủ tục khai tử không thể thực hiện, kéo theo việc phân Người dân làm thủ tục tại phòng công chứng. Ảnh: QA Thực tiễn hành nghề công chứng cho thấy phần lớn những trường hợp không thể làm giấy chứng tử đều liên quan đến những người qua đời trước năm 1987. Đây không còn là câu chuyện riêng lẻ của từng gia đình mà đã trở thành một vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc. Bởi phía sau mỗi căn nhà không thể giao dịch là một phần tài sản của xã hội đang bị lãng phí, một nguồn lực kinh tế không thể vận hành đúng giá trị của nó. Từ thực tiễn đó, cần thiết phải có một cơ chế pháp lý đặc thù để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Một nghị quyết của Quốc hội có thể là giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho những trường hợp người chết từ quá lâu, không còn giấy tờ chứng minh sự kiện chết hoặc nơi cư trú cuối cùng. Tinh thần của cơ chế này có thể kế thừa quy định trước đây tại Nghị định 764-TTg năm 1956, cho phép người thừa kế hoặc đại diện người thừa kế lập giấy khai danh dự (giấy cam kết có nội dung và mẫu đính kèm) để thực hiện đăng ký khai tử ở nơi đã xảy ra sự việc được khai trên giấy cam kết hoặc xin đăng ký khai tử ở nơi cư trú của người làm thủ tục đăng ký khai tử. Khi những nút thắt pháp lý được tháo gỡ, không chỉ quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm mà còn góp phần “đánh thức” một lượng lớn tài sản đang ngủ yên trong xã hội, trả lại cho những căn nhà ấy một đời sống pháp lý và kinh tế trọn vẹn.• Cần thiết phải có một cơ chế pháp lý đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho những trường hợp người chết từ quá lâu, không còn giấy tờ chứng minh sự kiện chết hoặc nơi cư trú cuối cùng. Chủ tịch Đồng Nai yêu cầu báo cáo các vụ việc 3-5 năm chưa thi hành án xong phapluat@phapluattp.vn UBND TP Đồng Nai vừa ra văn bản về việc tổ chức thi hành án dân sự (THADS) các vụ việc kéo dài 3-5 năm. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đồng Nai về việc tổ chức THADS các vụ việc kéo dài 3-5 năm để khẩn trương thực hiện xử lý có hiệu quả công tác chỉ đạo, chủ tịch UBND TP Đồng Nai - trưởng Ban chỉ đạo THADS TP Đồng Nai yêu cầu THADS TP Đồng Nai báo cáo cụ thể các vụ việc THADS kéo dài 3-5 năm chưa được thực hiện hoặc chưa thực hiện dứt điểm. Chủ tịch UBND TP Đồng Nai - trưởng Ban chỉ đạo THADS TP Đồng Nai yêu cầu THADS TP Đồng Nai phải làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS. Đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của cơ quan khác thì báo cáo chủ tịch UBND TP để có chỉ đạo xử lý. THADS TP Đồng Nai đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể cho từng vụ việc và những khó khăn, vướng mắc để tham mưu chủ tịch UBND TP Đồng Nai báo cáo lên Thường trực Thành ủy Đồng Nai trong tháng 6-2026. Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các xã, phường liên quan đến các vụ việc THADS có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với THADS TP Đồng Nai trong việc cung cấp nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị khi THADS TP Đồng Nai yêu cầu. Người đứng đầu chính quyền TP Đồng Nai yêu cầu THADS TP Đồng Nai và các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. VŨ HỘI Di sản “mắc kẹt” vì chủ nhân qua đời mà không có giấy chứng tử Thực tiễn phát sinh những trường hợp người thừa kế không thể khai di sản vì không có giấy chứng tử hay giấy tờ thay thế, do đó cần có giải pháp tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Lực lượng của Thi hành án dân sự TP Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế để bàn giao tài sản theo quy định. Ảnh: BVH TS-CCV NINH THỊ HIỀN, Trưởng Văn phòng công chứng

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==