108-2026

Kỳ vọng từ chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trang 3 trang 4+5 SỐ 108 (7679) - Thứ Hai 25-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Bộ Công an đề xuất điều kiện người bị tai nạn giao thông được nhận hỗ trợ Khi công an “bắt trend” tuyên truyền pháp luật Chủ xe máy, ô tô cũ lưu ý khi xài xăng E10 trang 15 trang 14 trang 8 trang 6 TP.HCM: Nhiều bệnh viện mở khu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho dân trang 13 Vạch trần chiêu trò “làm tiền” của nhóm đánh giày - Bài 1 ĐANG GIỞ TRÒ THÌ BỊ CÔNG AN TÓM GỌN ĐIỀU TRA Bóng đá trẻ Việt Nam và thử thách lớn nhất lịch sử Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến cả triệu đồng. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 25-5-2026 Đảm bảo an toàn khi khai thác 22 km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn vừa kiểm tra 22 km của dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành, đưa vào khai thác. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết việc hoàn thành và chuẩn bị đưa vào khai thác 22 km đầu tiên của dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo Thứ trưởng, yêu cầu hàng đầu là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong quá trình vận hành khai thác. Ngoài ra, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa tuyến vào khai thác chính thức… Đối với phần khối lượng còn lại, các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ hoàn công trước ngày 30-6 để bàn giao cho cơ quan quản lý khai thác. PV Ngày 24-5, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, đã chủ trì phiên họp toàn thể của hội đồng để xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thực hiện Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định 457 ngày 7-4-2026 về đặc xá năm 2026 và Quyết định 481 ngày 9-4-2026 về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá. Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể. Mặc dù thời gian rất ngắn, số lượng hồ sơ rất lớn (trên 10.000 hồ sơ) nhưng các bộ, ngành chức năng, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực và TAND Tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra. Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá. Đồng thời xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá đề nghị hội đồng tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Luật Đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước. Sau cuộc họp, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. ĐẮC LAM Ngày 24-5, UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Công viên Bình Hưng Hòa Xanh tại khu đất công trên đường Kênh Nước Đen. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vận động các mạnh thường quân và nhà tài trợ trên địa bàn TP. Phát biểu tại lễ khởi công, bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết việc đầu tư xây dựng công viên này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và xanh - sạch - đẹp. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ phục vụ nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Hơn nữa, khi công trình này được đưa vào sử dụng sẽ làm tăng diện tích cây xanh cho TP.HCM. “Tôi đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, thực hiện nghiêm các quy định về kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Đồng thời, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai hiệu quả” - bà Phạm Thị Ngọc Diệu nói. NGUYỄN CHÂU Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định tặng bằng khen cho nhóm “Chiến binh jetski” của anh Trương Minh Khoa cùng bốn tình nguyện viên Võ Văn Tú, Mai Văn Diệp, Lê Ngọc Hiếu và Phan Toàn Nghĩa (cùng ngụ Hòa Thắng, Mũi Né, Phan Thiết) vì hành động dũng cảm cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đây là nhóm tình nguyện viên tự tập hợp, đưa phương tiện, tiền túi của cá nhân để hỗ trợ người dân Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk… trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 10, tháng 11-2025 vừa qua. PHƯƠNG NAM TP.HCM cấp phép cho liên danh nước ngoài lập báo cáo nghiên cứu khả thi metro số 4 Sở Xây dựng TP.HCM vừa cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho liên danh ba đơn vị trong và ngoài nước gồm GMDI - ARUP - TEDI SOUTH để thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước). Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị của liên danh nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Sovico. Theo nội dung giấy phép, nhà thầu phải thực hiện đúng các nội dung theo kết quả lựa chọn nhà thầu, tuân thủ hợp đồng liên danh ký ngày 25-11-2025 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 119 Nghị định 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ kê khai và gửi thông báo đến cơ quan quản lý theo quy định. Theo quy hoạch, metro số 4 là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng nhất của TP.HCM, có vai trò kết nối khu vực phía bắc TP.HCM với trung tâm đô thị và khu Nam, đặc biệt là khu vực cảng Hiệp Phước. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính khoảng 157.400 tỉ đồng. Dự án được định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). ĐÀO TRANG 100% học sinh Việt Nam thi Olympic Vật lý châu Á đoạt huy chương Ngày 24-5, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam có tám học sinh dự thi. Kết quả, cả tám em đều đoạt huy chương, trong đó có sáu huy chương bạc và hai huy chương đồng. Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm năm đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt huy chương. “Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại APhO 2026 thể hiện sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm của các học sinh; đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trong thời gian qua. Kết quả này cũng là sự ghi nhận đối với sự tận tâm của các thầy cô, sự đồng hành của các nhà trường, gia đình, địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển” - Bộ GD&ĐT cho hay. THANH THANH Đắk Lắk: Lên phương án bảo tồn rừng trà cổ trên núi Hòn Chảo Ngày 24-5, thông tin từ UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa; Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng rừng trà cổ tại núi Hòn Chảo (thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk). Theo báo cáo của UBND xã Hòa Mỹ, núi Hòn Chảo nằm trong vùng sinh thái đặc trưng của khu vực. Nhờ vậy, tại đây có hệ sinh thái rừng tự nhiên tương đối nguyên vẹn, đa dạng sinh học. Đặc biệt, núi Hòn Chảo tồn tại rừng trà xanh cổ thụ quý hiếm, có giá trị sinh thái và kinh tế. Rừng trà cổ này phân bố trên diện tích hơn 3,8 ha, mật độ khoảng 1.700 cây/ha. Lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ cho biết khu vực núi Hòn Chảo do Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa trực tiếp quản lý. Sau chuyến khảo sát, ghi nhận thực tế, các đơn vị liên quan đã khoanh vùng bảo vệ. UBND xã Hòa Mỹ sẽ xây dựng phương án để thu hút các nhà đầu tư, phát triển du lịch dưới tán rừng, phát huy giá trị của rừng trà cổ thụ. TIẾN THOẠI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TP.HCM: Khởi công Công viên Bình Hưng Hòa Xanh Khen thưởng nhóm “Chiến binh jetski” cứu hàng trăm người trong lũ dữ Tin vắn • Khai mạc Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân. Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ khai mạc Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - khu vực I. Hội thao quy tụ 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và 63 đội tuyển thể thao với sự tham gia của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên. N.SƠN • Bẫy ảnh ghi nhận nhiều loài gà quý hiếm. Ngày 24-5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cho biết nhiều loài gà rừng quý hiếm được phát hiện qua hệ thống bẫy ảnh tự động và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng. Trong số đó, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. N.YÊN Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026. Ảnh: TTXVN Đánh giá công khai, minh bạch, thận trọng từng trường hợp đề nghị đặc xá

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 25-5-2026 Đây là chuyến thăm đầu tiên tới một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. VIẾT THỊNH Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái LanAnutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5. Trước thềm chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ với báo chí về quan hệ ngoại giao của hai nước hiện nay. Quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Một dấu mốc quan trọng là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên, đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng. Hai nước còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam và Thái Lan có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa. Ngoài kinh tế, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước cũng ngày càng đi vào chiều sâu. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Trong khi đó, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh. Hiện hai nước có khoảng 20 cặp tỉnh, TP Kỳ vọng từ chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nước. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỉ USD. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, hai nền kinh tế đang ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ASEAN tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan được xem là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thái Lan. Kỳ vọng mở ra những bước phát triển mới Về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Theo ông, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam Phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác toàn diện Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan là sự củng cố tin cậy chính trị ngày càng vững chắc. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác và trao đổi chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng là nét đặc sắc trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác toàn diện. Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. đối với quan hệ với Thái Lan cũng như với khu vực Đông Nam Á, đồng thời là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Một trong những kỳ vọng quan trọng là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mekong và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân được kỳ vọng tiếp tục mở rộng thông qua tăng cường kết nối hàng không, giao lưu thanh niên, sinh viên và hợp tác giữa các địa phương. “Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực” - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.• Cần Thơ sẽ quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường đại học, chợ dân sinh Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, TP Cần Thơ định hướng tập trung phát triển trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, đóng vai trò đô thị hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển toàn vùng ĐBSCL; xây dựng hệ thống đô thị gồm đô thị trung tâm là lõi đô thị của TP và các đô thị lân cận; phát triển hệ thống đô thị TP theo mô hình đa cực, đa trung tâm… Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa cả vùng. Trong đó sẽ thúc đẩy kinh tế TP phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, chú trọng khai thác các hành lang kinh tế gắn với sông Hậu, cảng biển Trần Đề. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng TP trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại và phấn đấu thuộc nhóm các TP phát triển khá của châu Á, trở thành TP đáng sống của Việt Nam. Để thực hiện, chương trình của Thành ủy Cần Thơ đề ra bảy nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đáng chú ý là triển khai các chương trình, dự án chỉnh trang đô thị hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị. TP Cần Thơ sẽ xem xét di dời các cơ sở sản xuất chế biến, chế tạo, trung tâm logistics đầu mối, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho người dân ra khỏi khu vực trung tâm các đô thị lớn; nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, trung tâm logistics, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, mạng lưới chợ dân sinh… Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong lĩnh vực phát triển đô thị. Cần Thơ cũng xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị… NHẪN NAM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức tới Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5-2026. Ảnh: VGP Bến Ninh Kiều - Biểu tượng văn hóa sông nước giữa lòng TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: BN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 25-5-2026 Đang giở trò thì bị công Ở khu vực phường Bến Thành (TP.HCM) có một nhóm người đánh giày thường xuyên chủ động tiếp cận, bủa vây du khách, đặc biệt là người nước ngoài, để dàn cảnh, chèo kéo khách đánh giày với chi phí cao bất thường, gây bức xúc cho du khách, ảnh hưởng hình ảnh văn minh, mến khách, nghĩa tình của TP.HCM. Bắt quả tang nhóm đánh giày moi tiền du khách Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể như người tiếp cận, cảnh giới và hỗ trợ gây áp lực. Khi thấy du khách, họ nhanh chóng áp sát, dùng nhiều chiêu trò chèo kéo, thậm chí giữ chân không cho nạn nhân rời đi cho đến khi trả tiền. Nhóm đánh giày này đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự Công an TP.HCM. Theo phân công của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) đóng vai trò chủ công, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên kế hoạch triệt phá, nhằm lập lại trật tự tại khu vực trung tâm TP. Nhận nhiệm vụ, Trung tá Hoàng Đức Thắng, Đội trưởng Đội 2, chỉ đạo các trinh sát khẩn trương vào cuộc, tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh nhân thân, lai lịch nhóm người. Nhiều tổ công tác được phân công bám địa bàn, theo dõi di biến động, dựng lại toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm này. Quá trình trinh sát cho thấy nhóm người đánh giày có dấu hiệu chèo kéo, “chặt chém” khách hoạt động rất thận trọng, có người cảnh giới, báo động nếu thấy bất thường, đồng thời thường xuyên thay đổi vị trí từ khu vực giao lộ giữa đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thái Văn Lung, khu vực cửa tây chợ Bến Thành… 10 giờ ngày 10-4, khoảng 20 trinh sát đặc nhiệm dưới sự chỉ huy của Trung tá Hoàng Đức Thắng và Trung tá Phạm Quốc Cường, Phó Đội trưởng, tổ chức theo dõi, mật phục ở nhiều địa điểm theo kế hoạch. Các mũi công tác bí mật tiếp cận, quan sát từng thành viên trong nhóm đánh giày. Tại giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Bến Thành), từ sáng sớm xuất hiện khoảng 20 người gồm nhóm đánh giày và một số phụ nữ bán thuốc lá điện tử hoạt động. Nhóm đánh giày liên tục di chuyển, quan sát xung quanh, có biểu hiện cảnh giới, phân công nhau đứng tại nhiều vị trí khác nhau để theo dõi động tĩnh. Tại thời điểm các tổ công tác bí mật vào vị trí, nhóm người bất ngờ tản ra, rời khỏi khu vực. Chỉ trong ít phút, nơi này vốn nhộn nhịp trở nên vắng bóng bất thường. Một số người trong nhóm đứng từ xa quan sát, liên tục dùng điện thoại liên lạc, thể hiện dấu hiệu nghi ngờ có lực lượng chức năng hoặc người theo dõi. Trùng hợp là lúc này, lực lượng Công an phường Bến Thành đang tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở khu vực công viên gần đó. Khoảng 30 phút sau, khi không thấy bóng dáng công an phường, các thành viên quay lại, nhanh chóng tụ tập thành nhóm để tiếp tục hoạt động. Gần 11 giờ cùng ngày, nhóm đánh giày tiếp cận một du khách trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để mồi chài, câu kéo dùng dịch vụ dù khách không muốn. Do bất đồng ngôn ngữ và nghĩ rằng giá đánh giày cũng không bao nhiêu, vị du khách đã không cảnh giác. Đánh giày xong, nhóm này bắt đầu múa nghề thành thục nhằm tiếp cận lấy số tiền lớn. Tuy nhiên, một thành viên trong nhóm phát hiện có điều bất thường nên lưỡng lự. Một phụ nữ bán thuốc lá điện tử gần đó cũng bất ngờ lên tiếng như muốn cảnh giới: “Đừng lấy nha! Đừng lấy nha!”. Ngay lập tức, cả nhóm thay đổi thái độ, tản ra xa và chỉ lấy 50.000 đồng đánh giày rồi vội vàng rời khỏi hiện trường. Sau đó ít phút, cũng tại giao lộ này, nhóm đánh giày tiếp cận một du khách khác, liên tục chèo kéo, ép khách tháo giày. Trong lúc đánh giày, một thành viên liên tục dò hỏi nạn nhân. Thấy vị khách mở ví ra xem, một người hỏi: “Có tiền không?” đồng thời nhoài người nhìn vào ví nạn nhân và thốt lên: “Nhiều đó chứ” rồi cười to. Sau vài câu giao tiếp, nhận thấy nạn nhân không thông thạo tiếng Việt, cả nhóm bắt đầu phối hợp để diễn nhằm moi tiền. Người đánh giày (sau này xác định là Lê Đình Tĩnh) và hai người khác tiếp cận. Tĩnh báo giá “1 triệu rưỡi” rồi thò tay vào ví nạn nhân lấy hai tờ 500.000 đồng. Để khách không kịp phản ứng, người này trả lại 50.000 đồng. Tĩnh vừa lảng đi thì đồng bọn áp sát khách, thò tay móc hai tờ 500.000 đồng và chỉ trả lại 100.000 đồng. Toàn bộ diễn biến này đã được các trinh sát hình sự đặc nhiệm chứng kiến. Lúc này, Trung tá Hoàng Đức Thắng, Trung tá Phạm Quốc Cường phát lệnh cho các tổ ập đến bắt quả tang. Toàn bộ những người liên quan cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành ngay sau đó. Nhóm đánh giày liên tục chối cãi Tại cơ quan công an, một người trong nhóm đánh giày được xác định là Hà Đình Thành (36 tuổi, quê Thanh Hóa; hiện đang ngụ phường Gia Định). Thành là người được nhóm PV ghi nhận qua nhiều clip với vai trò thường xuyên trực tiếp chèo kéo du khách, thò tay móc tiền rất tích cực trong nhóm. Thành không chỉ tiếp cận, ép du khách đánh giày mà còn phối hợp với các thành viên khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Khi nạn nhân mất cảnh giác, người này nhanh tay móc tiền trong ví rồi tìm cách đánh lạc hướng. Tại cơ quan công an, Thành ban đầu vẫn cố chấp, không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng thông tin được thu thập kỹ lưỡng, lực lượng chức năng đã đấu tranh quyết liệt khiến Thành phải thừa nhận hành vi sai phạm. Điều tra Một du khách di chuyển trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị người trong nhóm đánh giày tiếp cận, ép dùng dịch vụ. Ảnh trong bài: NHÓM PV Vạch trần chiêu trò “làm tiền” của nhóm đánh giày - Bài 1 NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI - THẢO VY Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng. Nhóm này bắt đầu “múa nghề” với các động tác che chắn nhằm lấy tiền trong ví của khách sau khi đánh giày. LTS: Sau nhiều ngày theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã bắt giữ một nhóm người chuyên chèo kéo khách (trong đó có người nước ngoài), khiến họ phải sử dụng dịch vụ đánh giày với giá cao bất thường quanh phường Bến Thành. Có những trường

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 25-5-2026 Theo đó, Thành khai đã hoạt động “nghề” này nhiều năm. Những người trong nhóm đều quen biết ở quê rồi rủ nhau vào TP.HCM “làm ăn”. Thành cho rằng sau khi đánh giày xong chỉ lấy tiền công vài chục đến khoảng 100.000 đồng, cao nhất chỉ 200.000 đồng. Thành cũng thừa nhận cả nhóm đã từng bị Công an phường Bến Thành mời đến làm việc, răn đe nhiều lần, lần gần nhất khoảng hai tuần trước khi bị bắt. Một thành viên khác hoạt động tích cực là Trần Ngọc Hiếu (41 tuổi, quê Thanh Hóa; ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Người này làm nghề đánh giày, còn vợ bán vape (thuốc lá điện tử) tại khu vực giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo ghi nhận của PV, Hiếu thường xuyên có mặt tại đây, tham gia chèo kéo du khách. Khi “hành nghề”, Hiếu tỏ ra nhanh nhẹn, chủ động xen vào các nhóm để phối hợp. Tại cơ quan công an, Hiếu không phủ nhận việc đánh giày với giá cao nhưng cho rằng chỉ lấy khoảng 250.000 đồng trở lại, có trường hợp 400.000-500.000 đồng. Hiếu cũng thừa nhận biết một số người trong nhóm lấy tiền của du khách hàng triệu đồng nhưng cho rằng mình “làm riêng”. Tuy nhiên, hình ảnh ghi nhận cho thấy Hiếu nhiều lần tự đưa ra mức giá cao, lấy của du khách số tiền lớn, trái ngược với lời khai. Công an làm rõ vai trò người liên quan Vợ Hiếu cho biết bản thân chỉ buôn bán thuốc lá điện tử. Người này thừa nhận biết việc chồng tham gia nhóm đánh giày cũng như hoạt động của các thanh niên xung quanh. Theo lời người vợ, bà đã nhiều lần khuyên chồng chỉ nên làm ăn “đúng giá” nhưng do áp lực cuộc sống nên Hiếu vẫn tiếp tục tham gia. Còn Lê Đình Tĩnh (40 tuổi, quê Thanh Hóa; ngụ phường Nhiêu Lộc) là thành viên giữ vai trò khá quan trọng, hoạt động hơn 10 năm. Tĩnh bị đưa về trụ sở và chỉ 30 phút trước đó đã trực tiếp móc trong ví của một du khách 1 triệu đồng. Tuy nhiên, Tĩnh khai rằng từ trước đến nay chỉ đánh giày với giá cao nhất khoảng 200.000 đồng. Tĩnh cũng khai vào những lúc vắng khách, các thành viên thường tụ tập chơi bạc bằng trò “bốc đầu đuôi” để ăn thua bằng tiền. Theo lời Tĩnh, nhóm đánh giày hoạt động khá đông, xuất hiện tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM. Mỗi người thường “giữ” một khu vực quen thuộc, hình thành các nhóm nhỏ để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Tại trụ sở công an, nhóm phụ nữ bán thuốc lá điện tử cũng bị mời làm việc. Một người tên N cho biết thường xuyên có mặt và tiếp xúc gần với nhóm đánh giày. Ban đầu N khai không biết các hoạt động bất thường. Tuy nhiên, khi PV đưa ra hình ảnh, N thừa nhận có biết việc moi tiền của du khách nhưng cho rằng “việc ai người đó làm”. N khai thêm mỗi khi thấy nhóm đánh giày móc tiền du khách, bà thường chủ động rời đi. Liên quan đến việc buôn bán, N thừa nhận biết rõ thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm nhưng vẫn lén lút bán kiếm sống. Mỗi sản phẩm nhập về giá 130.000-150.000 đồng, bán ra 300.000-400.000 đồng. Đáng chú ý, bà chỉ bán cho khách nước ngoài, né bán cho người Việt vì sợ công an cải trang. Theo nhóm đánh giày, một bộ dụng cụ “hành nghề” rất đơn giản, chi phí chỉ vài chục ngàn đồng gồm keo 502, cọ, khăn và nước rửa chén pha loãng tạo bọt nhằm đánh lừa khách là “đang làm sạch kỹ”. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm này đã hoạt động trong thời gian dài. Việc triệt phá kịp thời góp phần chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, đeo bám, giữ gìn hình ảnh văn minh, an toàn cho du lịch TP.HCM.• an tóm gọn Mời bạn đọc quét mã QR để xem bài điều tra trên báo điện tử plo.vn. “Mắt thần” phát hiện nhiều tài xế vi phạm khi vượt đường sắt Hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24 giờ tại các đường ngang đường sắt đã ghi nhận hàng trăm trường hợp cố tình vượt đèn đỏ, băng qua khi cần chắn đang hạ. Ngày 24-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết hệ thống camera tại các đường ngang, lối đi qua đường sắt đang được vận hành liên tục 24/24 giờ để ghi nhận tình hình giao thông và phát hiện vi phạm. Theo VNR, việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và phòng ngừa tai nạn. Thời gian qua, thông qua camera giám sát và phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 181 trường hợp vi phạm. Trong đó, 119 trường hợp đã bị xử lý với tổng số tiền phạt hơn 617 triệu đồng. Các lỗi vi phạm phổ biến gồm không chấp hành tín hiệu cảnh báo tại đường ngang, vượt cần chắn khi tín hiệu đã hoạt động, cố tình băng qua đường sắt khi tàu sắp đến, dừng đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt hoặc xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Riêng ngày 23-5, lực lượng CSGT các địa phương đã bố trí 60 tổ công tác với 154 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường sắt, trong đó có 22 cán bộ, chiến sĩ hóa trang để ghi hình, xử lý vi phạm. Kết quả lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 67 trường hợp vi phạm gồm năm ô tô, 58 mô tô và bốn xe đạp. Tổng số tiền xử phạt hơn 80 triệu đồng. Một số địa phương xử lý nhiều vi phạm như TP.HCM với 20 trường hợp, Hà Nội 11 trường hợp, Bắc Ninh tám trường hợp. Ngoài tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt tiếp nhận hình ảnh, clip vi phạm để xử lý phạt nguội. Theo VNR, hiện 100% đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn đều đã lắp camera giám sát phục vụ xử phạt nguội. Các đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt cũng phối hợp lắp biển cảnh báo “camera giám sát” và phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân. Theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ ngày 15-5, mức xử phạt với hành vi vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến đã tăng mạnh. Cụ thể, người điều khiển ô tô vượt rào chắn khi chắn đang hạ, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường sắt sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng. Trước đây, mức phạt với hành vi này chỉ 4-6 triệu đồng. Đối với người điều khiển mô tô, xe máy, mức phạt tăng lên 6-8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo VNR, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường ghi hình bí mật, xử lý nghiêm vi phạm tại các đường ngang và lối đi tự mở qua đường sắt. Những trường hợp không thể dừng xe xử lý trực tiếp sẽ bị ghi lại biển số để phục vụ phạt nguội. VIẾT LONG Các trinh sát khống chế, đưa người và tang vật về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm việc. Ngay sau khi Trung tá Hoàng Đức Thắng, Trung tá Phạm Quốc Cường phát lệnh, các trinh sát đã ập đến bắt quả tang nhóm người vi phạm. hợp du khách bị “móc ví” đến hàng triệu đồng. Việc Công an TP.HCM ra quân xử lý nhóm người này đã góp phần làm sạch địa bàn, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại. Lực lượng chức năng có mặt ở nhiều điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt để xử lý vi phạm. Ảnh: V.LONG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 25-5-2026 theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định 279/2025. Đối với trường hợp nạn nhân bị thương có tỉ lệ tổn thương trên 81%, dự thảo quy định chỉ cần tài liệu chứng minh tỉ lệ tổn thương cơ thể và chứng từ chi phí giám định tổn thương cơ thể. Một nhóm khác cũng được dự thảo đề cập là hộ gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về hoàn cảnh khó khăn và tài liệu chứng minh nạn nhân tử vong do TNGT. Dự thảo còn mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đi cấp cứu. Các trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế nơi tiếp nhận nạn nhân hoặc tài liệu khác có giá trị chứng minh việc trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đường bộ đi cấp cứu. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tuyên truyền nhằm giảm thiểu thiệt hại TNGT mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí cũng có thể được xem xét hỗ trợ từ Quỹ. Điều 2 dự thảo cũng quy định rõ nhiều trường hợp không được chi hỗ trợ từ Quỹ. Cụ thể như người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ TNGT; nạn nhân là người lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. Tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đi cấp cứu mà có thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển cũng không thuộc diện được hỗ trợ từ Quỹ… Quy định chặt chẽ về hồ sơ, xác minh Dự thảo quy định khá chặt chẽ khâu xác minh trước khi đề xuất hỗ trợ từ Quỹ. Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân là nạn nhân trong vụ TNGT hoặc thân nhân người bị nạn tử vong, cơ quan đầu mối sẽ phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan xác minh hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Trong trường hợp hồ sơ chưa có tài liệu chứng minh tỉ lệ tổn thương cơ thể, cơ quan đầu mối sẽ đề nghị nạn nhân thực hiện giám định tổn thương cơ thể theo quy định của pháp luật. Đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân tham gia cứu giúp nạn nhân hoặc hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối phải đánh giá, lập hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ gửi cơ quan quản lý Quỹ để thẩm định, trình giám đốc Quỹ xem xét, quyết định. Không chỉ tiếp nhận hồ sơ từ người dân, dự thảo còn quy định cơ quan công an có thể chủ động rà soát các trường hợp đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu phát hiện hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân thuộc diện được hỗ trợ theo quy định, cơ quan đầu mối có thể tự lập hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ. Ngoài ra, trường hợp UBND cấp tỉnh có đề xuất nội dung chi hoặc nhu cầu hỗ trợ, cơ quan quản lý Quỹ sẽ tổng hợp, rà soát, thẩm định và báo cáo bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định. Dự thảo cũng quy định trường hợp lãnh đạo Bộ Công an hoặc giám đốc Quỹ có chủ trương hỗ trợ đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thì cơ quan quản lý Quỹ sẽ tiến hành xác minh, lập hồ sơ và trình giám đốc Quỹ quyết định. Mức chi hỗ trợ Theo Điều 12 Nghị định 279/2025, nạn nhân bị thương do TNGT đường bộ gây ra với tỉ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh HUỲNH THƠ Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ (gọi tắt là Quỹ). Đây là văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận, thẩm định, quyết định và tổ chức chi hỗ trợ từ Quỹ được thành lập theo Nghị định 279/2025 của Chính phủ. Nhiều nhóm đối tượng được xem xét hỗ trợ Theo Điều 3 của dự thảo, một trong những nhóm đối tượng trọng tâm được hỗ trợ là nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đường bộ có tỉ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% và đang gặp khó khăn về kinh tế. Để được xem xét hỗ trợ, nạn nhân phải có tài liệu chứng minh tỉ lệ tổn thương cơ thể theo quy định của pháp luật; có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc về hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; có chứng từ chi phí giám định tổn thương cơ thể của nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đường bộ Bộ Công an đề xuất điều kiện người bị tai nạn giao thông được nhận hỗ trợ tế: Chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/ vụ việc/người bị thương. Căn cứ tỉ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do TNGT có tỉ lệ tổn thương trên 81%: Chi không quá 100 triệu đồng/người bị thương/lần. Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ TNGT, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đường bộ đi cấp cứu: Chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc. Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: Chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc; không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc. Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ: Chi hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/vụ việc. Các mức chi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.• Nghị định 279/2025 (quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ) có hiệu lực từ ngày 15-12-2025. Vì có những thủ tục chưa được quy định rõ trong Nghị định 279/2025 nên việc ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể là rất cần thiết. Việc quy định rõ các nhóm đối tượng, trình tự, thủ tục được Quỹ hỗ trợ sẽ giúp bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và hạn chế tình trạng áp dụng tùy nghi giữa các địa phương. Trong bối cảnh số vụ TNGT vẫn còn ở mức cao, việc ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ kịp thời các nạn nhân là rất cần thiết. Luật sư HOÀNG THỊ HỒNG LĨNH, Đoàn Luật sư TP.HCM Hoàn thiện hành lang pháp lý để Quỹ vận hành minh bạch Dự thảo còn mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. VKSND Tối cao thông báo rút kinh nghiệm về việc tịch thu ô tô trong vụ án hối lộ VKSND Tối cao vừa ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 128/TB-VKSTC ngày 20-5-2026 về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai. Theo nội dung thông báo, Trần Minh Hùng là hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai. Trong quá trình công tác, người này đã nhờ Trần Quốc Trung thực hiện giám định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, che giấu sai phạm tài chính xảy ra tại trường. Để thực hiện việc này, Hùng đã đưa tiền cho Trung. Trong quá trình đi gặp Trung để đưa hối lộ, Hùng sử dụng ô tô Toyota Camry biển số 60A-014.86 làm phương tiện di chuyển. Quá trình giải quyết vụ án, tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xác định ô tô trên là phương tiện phạm tội nên quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Tuy nhiên, theo VKSND Tối cao, trong vụ án, Hùng sử dụng ô tô Toyota Camry biển số 60A-014.86 di chuyển đến điểm hẹn gặp Trung để đưa hối lộ nhưng đây không phải là phương tiện phạm tội gắn liền với hành vi đưa hối lộ và không có mối quan hệ nhân quả giữa phương tiện mà Hùng sử dụng với hành vi phạm tội. Do đó, không có căn cứ xác định ô tô này là phương tiện phạm tội theo quy định tại BLHS năm 2015. Thông báo nêu rõ việc tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước đối với chiếc xe trên là không đúng quy định của pháp luật. Theo VKSND Tối cao, đây là vụ án cần rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự và áp dụng biện pháp tư pháp. TRẦN MINH phapluat@phapluattp.vn Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định chặt chẽ về điều kiện để người bị tai nạn giao thông hoặc thân nhân của người bị tai nạn được nhận hỗ trợ. Vụ lật xe khách 16 chỗ trên đèo Tô Na (tỉnh Gia Lai) xảy ra vào ngày 8-5-2026, khiến ba người tử vong, ba người bị thương nặng. Ảnh minh họa: LÊ KIẾN

7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 25-5-2026 phapluat@phapluattp.vn SONG MAI VKSND Tối cao đã ban hành công văn giải đáp vướng mắc về kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình gửi đến các Viện Phúc thẩm 1, 2, 3; các VKSND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các VKSND khu vực. Công văn này đã giải đáp 20 câu hỏi của VKSND các cấp về công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Có phải chịu án phí đối với kỷ phần thừa kế được nhường? Một trong những thắc mắc được nêu là: Tại Công văn 1083 ngày 26-3-2024 của VKSND Tối cao hướng dẫn “Nếu người được nhận kỷ phần thừa kế do người khác nhường cũng đồng thời được chia một suất thừa kế mà họ thuộc trường hợp được miễn án phí theo Nghị quyết 326 thì họ được miễn án phí cả đối với phần họ được hưởng và phần họ được người khác nhường...”. Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, có tòa án xác định người nhường vẫn phải chịu án phí, có tòa án xác định người nhận kỷ phần thừa kế do người khác nhường mặc dù thuộc trường hợp được miễn án phí vẫn phải chịu án phí đối với phần được nhường. Về vấn đề này, VKSND Tối cao giải đáp việc xác định người đã nhường kỷ phần thừa kế của mình vẫn phải chịu án phí, điểm a khoản 7 Điều 27 Nghị quyết 326 quy định đối với vụ án liên quan đến chia tài sản chung, di sản thừa kế thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau: Khi các bên đương sự không xác định được phần tài sản của mình hoặc mỗi người xác định phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản của mình trong khối di sản thừa kế là khác nhau và có một trong các bên yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó thì mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia, được hưởng trong khối tài sản chung hoặc trong khối di sản thừa kế... Như vậy, trường hợp bản án đã tuyên rõ B là người được nhận kỷ phần thừa kế của A do A nhường (tặng cho) thì cần hiểu B mới là người được hưởng tài sản trong khối di sản thừa kế (và trên thực tế B là người được nhận phần này). Quyền và nghĩa vụ của B được thực hiện theo bản án của tòa án nên B có nghĩa vụ nộp án phí đối với kỷ phần được người khác nhường (tặng cho). Nếu B thuộc trường hợp được miễn án phí thì họ được miễn án phí đối với phần được hưởng và phần được người khác nhường (tặng cho), vì việc miễn án phí áp dụng cho đối tượng hưởng chứ không theo phần tài sản được hưởng. Mặt khác, việc người thừa kế nhường kỷ phần thừa kế của mình cho người khác đã được tòa án công nhận và ghi trong phần quyết định của bản án, về bản chất là tòa án đã chia di sản theo pháp luật cho người được nhường (tặng cho). Trường hợp người thừa kế không nhận di sản và cũng không nhường cho ai, tòa án sẽ chia phần di sản này theo pháp luật và những người nhận phần di sản này nếu thuộc trường hợp được miễn án phí sẽ đương nhiên được miễn án phí. Theo VKSND Tối cao, về việc một số tòa án xác định người nhận kỷ phần thừa kế do người khác nhường mặc dù thuộc trường hợp được miễn án phí vẫn phải chịu án phí đối với phần được nhường, VKS cần chủ động trao đổi, giải thích rõ với tòa án để áp dụng thống nhất. Tòa án chỉ kết luận chứ không tuyên thu hồi giấy chứng nhận Một câu hỏi khác, loại vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, có vụ tòa án tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), có vụ tòa án lại tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy cách tuyên nào là đúng? Theo công văn giải đáp, Điều 15 BLDS quy định “Khi giải quyết VKSND Tối cao giải đáp việc tòa tuyên hủy hay thu hồi sổ hồng Một phiên tòa dân sự sơ thẩm tạiTANDTP.HCM. Ảnh minh họa: TRẦN MINH yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền”. Khoản 1 Điều 34 BLTTDS quy định “Khi giải quyết vụ việc dân sự, tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà tòa án có nhiệm vụ giải quyết”. Theo các quy định trên thì tòa án chỉ được tuyên “hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Giấy chứng nhận bị tòa án tuyên hủy thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thu hồi theo điểm đ khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024. Điểm a khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai quy định “Trường hợp tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo bản án, quyết định đó”. Nghĩa là tòa án chỉ kết luận chứ không tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà việc thu hồi giấy chứng nhận phải do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thực hiện theo kết luận tại bản án.• VKSND Tối cao giải đáp: Tòa án chỉ kết luận chứ không tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà việc thu hồi giấy chứng nhận phải do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thực hiện theo kết luận tại bản án. Trong vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm, giữa nguyên đơn và bị đơn có sự việc xô xát, đánh nhau, công an xã lập biên bản xem xét dấu vết thân thể cho nguyên đơn có sự tham gia của bác sĩ trạm y tế xã. Ngoài biên bản này, nguyên đơn không cung cấp được hồ sơ bệnh án của cơ sở y tế. Tòa án chỉ căn cứ vào biên bản này buộc bị đơn phải bồi thường về sức khỏe cho nguyên đơn có đúng không? Đối với câu hỏi này, VKSND Tối cao cho rằng khoản 1 Điều 590 BLDS quy định các thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; thiệt hại khác do luật quy định... Các thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm nêu trên đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Điều 7 Nghị quyết 02 ngày 6-9-2022 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Điểm đ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 02 quy định trách nhiệm chứng minh thiệt hại thuộc về người yêu cầu bồi thường. Theo VKSND Tối cao, trong tình huống câu hỏi đưa ra, thông thường tại biên bản xem xét dấu vết thân thể cho một người sau khi bị đánh chỉ có nội dung mô tả thương tích hoặc tổn hại ban đầu do hành vi xâm phạm gây ra do quan sát bằng mắt thường hoặc khám sơ bộ, không thể hiện quá trình khám, xét nghiệm, phác đồ hoặc phương án điều trị, yêu cầu của bác sĩ... nên không đủ cơ sở xác định các loại chi phí được bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp nguyên đơn không cung cấp được tài liệu nào khác chứng minh đã bỏ ra chi phí để khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và các thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại mà tòa án chỉ căn cứ vào biên bản xem xét dấu vết thân thể cho nguyên đơn mà buộc bị đơn bồi thường về sức khỏe là không đủ căn cứ. Trong công văn mới ban hành, VKSND Tối cao đã giải đáp 20 câu hỏi của VKSND các cấp về công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Không cung cấp hồ sơ bệnh án, có được đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe?

