2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 26-5-2026 TP.HCM vừa tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và đang được TP khẩn trương hoàn thiện. Theo đó, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt dành cho TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế đột phá để TP.HCM bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, theo PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển công nghệ ngân hàng (Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM - ảnh), điều quan trọng không chỉ là trao thêm thẩm quyền mà phải thiết kế luật đủ khả năng tháo nghẽn nguồn lực, chuyển hóa ngoại lực thành nội lực và định hình rõ hình hài phát triển của TP.HCM đến năm 2045. Tạo năng lực phát triển mới cho TP.HCM . Phóng viên: Thưa bà, nhiều kỳ vọng đang đặt vào Luật Đô thị đặc biệt như một Nói cách khác, nếu luật chỉ dừng ở việc trao thêm thẩm quyền thì chưa đủ. Một luật đô thị đặc biệt đúng nghĩa phải tạo ra khả năng phát triển đặc biệt. Tháo gỡ các điểm nghẽn nhiều năm . Trong nhiều năm, TP.HCM thường được nhắc đến với nghịch lý “nguồn lực lớn nhưng bị trói tay”. Theo bà, dự thảo luật đang cố tháo những nút thắt nào? + Theo tôi, dự thảo luật đã nhận diện khá rõ ba điểm nghẽn lớn nhất của TP.HCM hiện nay, gồm thể chế, không gian và tài chính. Đối với điểm nghẽn thể chế, TP lâu nay tồn tại tâm lý “không dám làm vì chưa có tiền lệ”. Điều này khiến nhiều cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Dự thảo luật đã trao cho HĐND và UBND TP.HCM quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác với quy định hiện hành của một số bộ, ngành trung nguồn, hưởng toàn bộ nguồn thu từ bán tín chỉ carbon, tiền sử dụng đất và được quyền đề xuất các loại phí, lệ phí mới. Điều này tạo ra dư địa tài khóa lớn hơn để TP chủ động đầu tư thay vì phụ thuộc vào cơ chế phân bổ truyền thống. Tôi cho rằng điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói “trao quyền” mà đang cố gắng tháo đúng các điểm nghẽn đã tồn tại nhiều năm. Biến tri thức thành năng lực sản xuất . Một số ý kiến cho rằng thu hút vốn, công nghệ hay nhân tài quốc tế mới là trọng tâm của Luật Đô thị đặc biệt. Quan điểm của bà thế nào? + Theo tôi, đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Dự thảo luật đúng là có nhiều cơ chế mạnh để thu hút ngoại lực. Ví dụ, các dự án lớn về nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ cao được miễn tiền thuê đất trong nhiều năm, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, TP có cơ chế phát triển khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp hay trung tâm tài chính quốc tế. Đối với nhân lực chất lượng cao, luật cho phép cấp thị thực dài hạn đến năm năm và thẻ tạm trú đến 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học quốc tế làm việc trong các trung tâm đổi mới sáng tạo. Điều này thể hiện tư duy cạnh tranh nguồn nhân lực toàn cầu rất rõ. Tuy nhiên, điểm cốt lõi không nằm ở việc “thu hút được bao nhiêu” mà ở chỗ “chuyển hóa được đến đâu”. Nếu chỉ thu hút FDI, công nghệ hay chuyên gia nhưng Luật Đô thị đặc biệt cần gắn với phát triển TP.HCM đến 2045 “chiếc chìa khóa” cho tăng trưởng của TP.HCM. Theo bà, điều gì khiến dự thảo luật này khác với một đạo luật quản lý đô thị thông thường? + PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân: Nếu đọc sâu vào toàn bộ cấu trúc điều khoản, có thể thấy dự thảo Luật Đô thị đặc biệt dành cho TP.HCM không được thiết kế như một đạo luật quản lý đô thị thông thường, mà là một luật kiến tạo nguồn lực phát triển theo tư duy chiến lược dài hạn. Điểm đặc biệt nhất của dự thảo nằm ở chỗ luật được xây dựng dựa trên logic phát triển rất rõ ràng với ba trụ cột: Thứ nhất là tháo gỡ nội lực đang bị nghẽn; thứ hai là thu hút ngoại lực và thứ ba, quan trọng hơn cả, là chuyển hóa ngoại lực thành năng lực nội sinh bền vững của TP. Tức luật không chỉ trao thêm quyền quản lý cho TP.HCM mà hướng đến tạo ra năng lực phát triển mới. Nếu thành công, TP.HCM không chỉ có thêm cơ chế đặc thù mà có thể hình thành một mô hình phát triển đô thị ở cấp độ chiến lược quốc gia. Tôi cho rằng đây là điểm rất đáng ghi nhận, bởi nhiều năm qua, chúng ta thường tiếp cận theo hướng “xin thêm cơ chế”. Nhưng cơ chế chỉ là công cụ. Điều quan trọng hơn là công cụ đó có tạo được nguồn lực mới hay không, có giúp giải phóng các nguồn lực đang bị kìm hãm hay không và có biến nguồn lực bên ngoài thành năng lực phát triển thực sự của TP hay không. ương để phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, cơ chế miễn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý cho cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là điểm rất đột phá, bởi nó trực tiếp tác động đến tâm lý sợ trách nhiệm trong bộ máy. Đối với điểm nghẽn không gian, tư duy phát triển được chuyển từ không gian mặt đất sang khai thác tổng thể không gian ngầm, không gian tầm thấp và tầm cao. TP cũng được áp dụng mô hình quy hoạch đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng như ga metro làm trung tâm (hay gọi tắt là TOD) để thu hồi giá trị gia tăng từ đất quanh các nhà ga đường sắt, qua đó tái tạo nguồn lực phát triển đô thị. Về tài chính, TP.HCM được cởi trói đáng kể khi có thể giữ lại 100% phần tăng thu từ nhiều Luật Đô thị đặc biệt không chỉ trao thêm thẩm quyền cho TP.HCM mà phải đủ sức khơi thông nguồn lực, mở đường cho một hình hài phát triển rõ ràng đến năm 2045. ĐỖ THIỆN thực hiện Một nội dung khác mà PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân đặc biệt nhấn mạnh là tài sản công dôi dư. Vì sao đây được xem là điểm nghẽn cần tháo? Vì hiện nay có một nghịch lý rất lớn: Tài sản công còn rất nhiều nhưng lại không khai thác được. Điểm nghẽn nằm ở chỗ dự thảo vẫn yêu cầu việc sử dụng tài sản công phải “đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức”. Cách viết này an toàn nhưng nếu áp dụng cứng thì vô hình trung lại khóa luôn cơ chế khai thác. Thực tế nhiều nhà đất công đang bỏ trống hoặc sử dụng dưới công suất vì công năng ban đầu không còn phù hợp. Nếu cứ giữ tiêu chuẩn cũ thì tài sản sẽ tiếp tục bị bỏ phí. Do đó, PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân đề xuất chuyển tư duy từ “phải đúng tiêu chuẩn hiện có” sang “được xử lý khi tiêu chuẩn hiện có không còn phù hợp”. TP cần được quyền điều chuyển, chuyển đổi công năng, cho thuê, liên doanh, chuyển nhượng quyền khai thác có thời hạn… nhưng phải đi kèm định giá, công khai, kiểm toán và cơ chế giám sát chặt chẽ. Tức là mở quyền nhưng không buông kiểm soát. Nếu không xử lý được điểm nghẽn này, chúng ta có thể trao thêm quyền khai thác tài sản công nhưng trên thực tế vẫn không khai thác được gì. Vì vậy, theo PGS-TS Phạm Thị Thanh Xuân cần xem xét sửa điểm a khoản 2 Điều 33 cho phù hợp thực tiễn. Cần tháo điểm nghẽn về tài sản công dôi dư Cơ chế miễn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý cho cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là điểm rất đột phá của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. 3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 26-5-2026 Sáng 25-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban chỉ đạo 57), chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của Việt Nam trong thế kỷ 21. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban chỉ đạo 57 hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận theo hướng giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện chín nhiệm vụ. Đầu tiên là tháo gỡ, giải quyết căn bản các điểm nghẽn, nút thắt, tạo hành lang pháp lý cho nghiên cứu khoa học cơ bản. Thứ hai, khẩn trương xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Thứ ba, xây dựng Quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên. Quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5-10-15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học; ưu tiên nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ, dữ liệu nền và các hướng nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược. Thứ tư, xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn. Cần coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị, thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia; không áp dụng máy móc logic thương mại hóa sản phẩm, mà phải có ngân sách nền ổn định, cơ chế đặt hàng chính sách và đầu tư cho dữ liệu xã hội, điều tra dài hạn, thư viện số, số hóa di sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát hiện sớm, đào tạo nhân tài khoa học cơ bản Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần xây dựng Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản. chiến lược Tôi cũng đề xuất nên cân nhắc bỏ chữ “mạo hiểm” khỏi tên quỹ và thay yêu cầu “hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn” bằng “đúng mục tiêu.” không tạo được năng lực nội sinh thì TP vẫn sẽ phụ thuộc. Tôi đánh giá cao việc dự thảo luật đã tính đến cơ chế đào tạo nhân lực tiếp nhận công nghệ bằng ngân sách nhà nước; cho phép viện nghiên cứu, trường đại học công lập thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn để thương mại hóa tài sản trí tuệ; cũng như cơ chế sandbox để doanh nghiệp thử nghiệm mô hình công nghệ mới. Nghĩa là luật đang hướng đến việc biến tri thức thành năng lực sản xuất, biến công nghệ nhập khẩu thành công nghệ làm chủ và biến ngoại lực thành nội lực phát triển lâu dài. Theo tôi, đây mới là chiều sâu đáng giá nhất của dự thảo. Cần thiết kế đúng cơ chế quỹ đầu tư khoa học công nghệ . Bà dành khá nhiều góp ý cho cơ chế quỹ đầu tư khoa học công nghệ. Vì sao nội dung này cần được thiết kế lại? + Bởi nếu thiết kế đúng, đây có thể trở thành “động cơ vốn” cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM. Tôi đề xuất nên sửa Điều 27 trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt theo hướng quỹ không chỉ là nơi cấp vốn đơn thuần mà hoạt động theo mô hình quỹ mẹ, có khả năng huy động vốn, dẫn vốn, đồng đầu tư, chia sẻ rủi ro và thành lập các doanh nghiệp dự án chuyên biệt - tức SPV - để triển khai từng công nghệ, nhiệm vụ hay sản phẩm cụ thể. Mô hình này có nhiều ưu điểm. Trước hết, vốn nhà nước không chỉ là tiền cấp phát mà trở thành vốn mồi kéo thêm vốn tư nhân, vốn doanh nghiệp, viện trường, nhà khoa học và cả vốn quốc tế cùng tham gia. Thứ hai, mỗi SPV là một pháp nhân độc lập nên rủi ro được chia nhỏ theo từng dự án, tránh lan sang toàn bộ quỹ hoặc ngân sách TP. Thứ ba, SPV có thể vận hành linh hoạt hơn về tuyển dụng, mua sắm, gọi vốn, thương mại hóa công nghệ hay thoái vốn - điều mà cơ chế quản trị công truyền thống thường gặp hạn chế. Quan trọng hơn, nếu một SPV thành công, quỹ có thể thu hồi vốn để tái đầu tư cho dự án khác, tạo cơ chế vốn tuần hoàn. Tôi cũng đề xuất nên cân nhắc bỏ chữ “mạo hiểm” khỏi tên quỹ và thay yêu cầu “hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn” bằng “đúng mục tiêu”. Bởi đổi mới sáng tạo luôn có xác suất thất bại nhất định. Nếu quá nhấn vào bảo toàn vốn sẽ tạo áp lực “không được sai”, từ đó lại làm nảy sinh tâm lý sợ trách nhiệm. Hiểu đúng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách . Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị tăng tính đặc thù cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Điều gì khiến bà thấy cần thiết? + Vì quỹ ngoài ngân sách không nên được vận hành như ngân sách thông thường. Tôi nghĩ nên cân nhắc điều chỉnh điểm d khoản 4 Điều 38 theo hướng bỏ cụm “tương tự nguồn vốn khác”. Quỹ ngoài ngân sách phải được thiết kế để xử lý độ trễ ngân sách, ứng vốn nhanh và quay vòng vốn, chứ không nên vận hành giống hệt nguồn vốn ngân sách thông thường và tránh nhầm lẫn với Quỹ Công tư kết hợp. Nếu dự thảo tiếp tục quy định quỹ vận hành “tương tự nguồn vốn khác” thì sẽ vô tình làm mất chính lợi thế đặc thù của nó. Vì vậy, tôi đề xuất thiết kế theo hướng quỹ được ứng vốn nhanh, cho vay hoàn trả, đồng tài trợ hoặc hỗ trợ tạm thời cho các dự án đã được phê duyệt, có nguồn hoàn trả rõ ràng. Khi vốn quay trở lại, quỹ tiếp tục dùng để hỗ trợ dự án khác. Điều này giúp xử lý độ trễ ngân sách - vốn là vấn đề rất phổ biến hiện nay - đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Thay vì chờ quy trình phân bổ kéo dài, quỹ có thể đóng vai trò công cụ điều phối dòng tiền công một cách linh hoạt hơn. Nói ngắn gọn, quỹ ngoài ngân sách phải được thiết kế để “chạy nhanh hơn ngân sách”, nếu không thì rất khó tạo khác biệt. Cần gắn luật với một chiến lược dài hơi . Nếu chỉ trao thêm quyền mà thiếu một tầm nhìn phát triển đủ rõ, liệu Luật Đô thị đặc biệt có rơi vào tình trạng “mạnh ai nấy làm”, thưa bà? + Đây chính là điều tôi trăn trở nhất. Luật Đô thị đặc biệt Thứ năm, xây dựng Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản. Chương trình cần bao quát từ phát hiện sớm, đào tạo tinh hoa, học bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ đến chuyên gia đầu ngành và trí thức Việt Nam toàn cầu; có cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền tự chủ, hỗ trợ kinh phí khởi động và thu hút chuyên gia quốc tế, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài. Thứ sáu, xây dựng hệ thống dữ liệu khoa học và dữ liệu xã hội quốc gia. Dữ liệu phải được coi là hạ tầng chiến lược của nghiên cứu cơ bản trong thời đại AI. Cần phát triển dữ liệu khoa học tự nhiên, công nghệ, biển, khí hậu, sinh học, vật liệu, năng lượng; đồng thời xây dựng dữ liệu dân số, lao động, gia đình, văn hóa, niềm tin xã hội, truyền thông số, ngôn ngữ, di sản và các bộ điều tra xã hội dài hạn. Thứ bảy, hoàn thiện đề án tái cấu trúc và cơ chế hoạt động của hai viện hàn lâm. Hai viện cần được định vị là thiết chế tri thức chiến lược của Trung ương, của quốc gia. Viện Hàn lâm khoa học công nghệ tập trung vào khoa học tự nhiên, công nghệ nền tảng, dữ liệu, AI, vật liệu, sinh học, biển, môi trường, năng lượng. Viện Hàn lâm khoa học xã hội tập trung vào lý luận, thể chế, mô hình phát triển Việt Nam, văn hóa, con người, xã hội số và dự báo chiến lược. Thứ tám, ban hành chuẩn liêm chính khoa học quốc gia, đồng thời thiết lập cơ chế đặt hàng nghiên cứu phục vụ trực tiếp xây dựng nghị quyết, luật, chiến lược, quy hoạch và chính sách quốc gia. Cơ chế đặt hàng phải xuất phát từ các bài toán lớn của đất nước như mô hình phát triển Việt Nam, Nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế số, xã hội số, quản trị AI, già hóa dân số, văn hóa, con người, biến đổi khí hậu và sức mạnh mềm quốc gia; có cơ quan sử dụng rõ ràng và cơ chế đánh giá tác động. “Tinh thần chung là phải hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và có tầm nhìn dài hạn hơn đối với nghiên cứu khoa học cơ bản. Chúng ta không chỉ giải quyết câu chuyện của ngành khoa học hôm nay, mà đang chuẩn bị nền tảng tri thức cho tương lai phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.• Tiêu điểm Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt gồm 9 chương, 45 điều, đề xuất nhiều cơ chế mang tính đột phá nhằm tạo động lực để TP.HCM phát triển vượt trội. Trong đó đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền được giao trực tiếp cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP. không nên chỉ là một đạo luật trao thêm thẩm quyền. Nếu người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư không hình dung được TP.HCM sẽ trở thành gì sau khi luật được thực thi thì rất khó huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia. Vì vậy, tôi đề xuất luật cần được ban hành song song hoặc gắn chặt với “master plan TP.HCM đến năm 2045” (kế hoạch tổng thể, chiến lược dài hạn, đóng vai trò như kim chỉ nam toàn diện - PV). Luật là công cụ trao quyền, còn “master plan” mới cho thấy hình hài TP tương lai. Nếu không có chiến lược phát triển đi cùng, các cơ chế đặc thù có nguy cơ bị sử dụng rời rạc theo từng dự án, từng sở, ngành hay từng nhiệm kỳ thay vì phục vụ một tầm nhìn thống nhất. Đồng thời, luật cũng nên có các phụ lục nhận diện điểm nghẽn nguồn lực, đặc biệt với các ngành kinh tế - kỹ thuật mới như UAV hay kinh tế tầm thấp. Nhiều lĩnh vực hiện chưa có mã ngành, thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu điều kiện thử nghiệm hoặc cơ chế cấp phép rõ ràng. Nếu không chỉ rõ nút thắt nằm ở đâu thì rất khó phát triển hệ sinh thái quy mô lớn. Theo tôi, cấu trúc phù hợp phải gồm bốn lớp đi cùng nhau: Luật xác lập thẩm quyền và nguồn lực; master plan xác lập hình hài phát triển; chương trình hành động xác định dự án ưu tiên; và bộ KPI đo lường kết quả thực thi. Chỉ khi đó TP.HCM mới thực sự chuyển được từ “quyền đặc thù” sang “kết quả phát triển đặc biệt”. . Xin cảm ơn bà.• NGUYỄN THẢO Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

4 thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trước ngày 30-6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu UBND TP trình HĐND TP chính sách tri ân đối với NHĐKCT dôi dư trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-5. Về phương án đào tạo nghề và khảo sát chuyển đổi việc làm đối với NHĐKCT, TP.HCM hỗ trợ đào tạo nghề cho các trường hợp NHĐKCT theo Nghị quyết 28/2025 của HĐND TP. Thời gian hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi việc làm của NHĐKCT đang làm việc tại UBND cấp xã. Trên cơ sở đó, triển khai các sàn giao dịch việc làm chuyên đề nhằm hỗ trợ NHĐKCT tiếp cận các tổ chức, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng ở những lĩnh vực phù hợp với chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm làm việc. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.• Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế biển vùng ĐBSCL, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa cả vùng. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, có vị thế quan trọng trong khu vực. Nơi đây sẽ là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển của vùng ĐBSCL. Nghị quyết cũng nêu bảy mục tiêu cụ thể, trong đó TP sẽ xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn, xây dựng cảng biển Trần Đề, phát triển các ngành công nghiệp nặng luyện kim, đóng tàu. TP cũng định hướng phát triển nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt hải sản công nghệ cao… Bên cạnh đó, TP sẽ phát triển thủy sản thành ngành kinh tế hiện đại, bền vững, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng trung tâm giống, dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản. Đồng thời, TP tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và hệ thống logistics; hoàn thành tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn TP; hình thành Khu kinh tế Trần Đề, các cụm kinh tế biển đa ngành, gắn với xây dựng trung tâm kinh tế biển tại các xã, phường ven biển, tạo hành lang giao thông đường bộ ven biển, chuỗi đô thị ven biển và phát triển nuôi trồng thủy sản… Trong bảy nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nghị quyết này, đáng chú ý về hạ tầng giao thông, TP nêu đối với các công trình, dự án do Trung ương quản lý, đầu tư thì TP chủ động kiến nghị các bộ, ban ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn trung ương để đầu tư, hoàn thành các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm có tính chất liên vùng, quốc gia trên địa bàn và khu vực. Cụ thể như đường bộ cao tốc Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng; cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên - Bạc Liêu; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91B. TP cũng nghiên cứu đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển trên sông Hậu và cảng biển ngoài khơi Trần Đề; duy trì nạo vét các tuyến luồng hàng hải vào sông Hậu, bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 DWT. Đối với các công trình, dự án do địa phương quản lý, đầu tư thì huy động nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; tuyến đường bộ ven biển. Ngoài ra, TP sẽ cải tạo, nâng cấp và xây mới toàn bộ hệ thống đê biển, đê cửa sông nhằm bảo đảm chống bão cấp 12 và triều cường… NHẪN NAM thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 26-5-2026 UBND TP.HCM đưa ra các phương án cụ thể để sắp xếp, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng cho lực lượng này. UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) ở cấp xã theo các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên địa bàn TP. Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ rà soát, thống kê thực trạng NHĐKCT hiện nay tại từng địa phương. Sau đó, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; số lượng NHĐKCT cấp xã để bố trí, sắp xếp sang vị trí việc làm khác đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó là tổng hợp số lượng dôi dư do không thể tiếp tục bố trí, dự trù kinh phí giải quyết chế độ, chính sách. Tiếp nhận vào công chức, viên chức Tính đến ngày 20-4, TP.HCM có khoảng 5.017 NHĐKCT, TP.HCM: Chi tiết phương án sắp xếp hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách đang bố trí tại khối Đảng là 1.083 người, MTTQ là 1.172 người, UBND là 2.414 người, Ban Chỉ huy quân sự là 348 người và phải thực hiện kết thúc hoạt động đối với NHĐKCT trước ngày 31-5. Trên cơ sở số lượng NHĐKCT hiện có, UBND TP.HCM đề nghị UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP triển khai thực hiện các phương án. Cụ thể, đối với phương án tiếp nhận vào làm công chức, UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển để thực hiện thủ tục tiếp nhận NHĐKCT vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp. UBND cấp xã bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt sau khi thực hiện việc tiếp nhận không vượt định hướng bố trí biên chế tại Công văn 09/CV-BCĐ8, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-5. UBND TP.HCM lưu ý vị trí việc làm thực hiện việc tiếp nhận, thực hiện theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm theo Nghị định 361/2025. Về phương án tiếp nhận vào làm viên chức, UBND cấp xã chủ động rà soát số lượng viên chức còn thiếu, xây dựng kế hoạch tiếp nhận NHĐKCT vào làm viên chức. Trên cơ sở chủ trương chấp thuận việc tuyển dụng viên chức của cấp có thẩm quyền thực hiện ngay quy trình tiếp nhận vào viên chức, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-5. Giải quyết chế độ trước 30-6 Về phương án ký hợp đồng, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP, chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định và nhu cầu sử dụng nhân lực theo vị trí việc làm đề xuất một hoặc một số nhiệm vụ của vị trí việc làm cần thực hiện việc ký hợp đồng, số lượng, đối tượng ký hợp đồng. Đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. TP.HCM cũng khuyến khích bố trí NHĐKCT đảm nhiệm các chức danh NHĐKCT ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng dân quân thường trực… hiện còn thiếu nhân sự đảm bảo theo quy định. Về phương án giải quyết chính sách, UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với NHĐKCT theo quy định tại Nghị định 154/2025 và Quyết định 2261/2026 của UBND TP bảo đảm hoàn UBNDTP.HCMyêucầuviệcsắpxếpphảiràsoát thực trạng, đánh giá thực chất năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ NHĐKCT và yêu cầu bố trí nhân sự của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ số lượng, chức danh, vị trí đang đảm nhiệm, nhu cầu tiếp tục bố trí, nhu cầu sắp xếp; phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc phức tạp ở cơ sở. Việc bố trí, sử dụng NHĐKCT phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định gắn với quá trình triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư ở địa phương. Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NHĐKCT trong quá trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định. Quá trình thực hiện phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của cơ quan, tổ chức, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND TP.HCM ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp, bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. UBND cấp xã khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, hoàn thành trước ngày 30-6. Không làm gián đoạn việc phục vụ người dân

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 26-5-2026 Nhóm người đánh giày có tổ chức hoạt động tại trung tâm TP.HCM thường xuyên chèo kéo, gây khó chịu và lo sợ cho du khách. Theo ghi nhận của PV, nhóm đánh giày chuyên moi tiền của du khách khoảng 20 người, thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm như cổng Tây chợ Bến Thành, khu vực Saigon Square, đường Thái Văn Lung… để hành nghề. Chèo kéo, ép du khách đánh giày Khoảng 10 giờ ngày 12-3, một nam du khách đi cùng người thân trên đường Lê Lợi, khi đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị Hà Đình Thành (36 tuổi, quê Thanh Hóa), dùng tay giữ chân để mời đánh giày. Dù liên tục xua tay từ chối, người này vẫn tháo giày của du khách, nói giày bị hỏng cần sửa, dán lại khiến nạn nhân chật vật mới thoát ra được. Theo ghi nhận của PV, đây chỉ là một trong nhiều trường hợp du khách bị nhóm đánh giày chèo kéo, ép sử dụng dịch vụ tại khu vực ngã tư Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nhóm này có hơn 10 người, gồm khoảng bảy người đàn ông làm nghề đánh giày và một số phụ nữ bán vape (thuốc lá điện tử), thường xuyên tụ tập trên vỉa hè trước một cửa hàng điện tử. Khi phát hiện khách nước ngoài, họ nhanh chóng ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt tiếp cận. Nhiều trường hợp họ không chờ sự đồng ý mà tự ý chà, dán keo vào giày dép của khách, tạo tình huống “sự đã rồi” để buộc khách dừng lại trả tiền công và tiền “boa”. Trong lúc hành nghề, một số người đứng xung quanh hỗ trợ, che chắn, cản lối đi hoặc cảnh giới nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Lúc 10 giờ 52 phút ngày 17-3, PV ghi nhận người tên Hùng tiếp cận một nữ du khách đang đi bộ trên vỉa hè khu vực đường Lê Lợi. Người này bất ngờ cúi khom, chặn lối rồi dùng cọ liên tục chà lên đôi giày của nữ du khách. Dù nạn nhân liên tục xua tay từ chối và loạng choạng vì bị vướng chân, Hùng vẫn bám theo, cố tình giữ khách lại để đánh giày. Chỉ đến khi nữ du khách phản ứng gay gắt, người này mới chịu dừng lại. Không chỉ nhắm vào du Tạo “ma trận” vây du khách để thực hiện chiêu trò khách mang giày, nhóm này còn nhắm vào khách du lịch mang dép. Đến 11 giờ 17 phút ngày 20-3, Hùng tiếp tục tiếp cận một đôi nam nữ du khách đang đi trên vỉa hè. Dù đôi dép tông của nam du khách đã cũ, người này vẫn giữ chặt chân khách, rồi dùng bàn chải liên tục cọ đôi dép nhằm níu kéo để kiếm tiền. Trong khi du khách liên tục xua tay phản đối, cô gái đi cùng phải dùng sức kéo mạnh, nam du khách mới thoát ra được để tiếp tục di chuyển. Nhiều ngày theo dõi, PV ghi nhận dù giữa trưa nắng gắt, nhóm đánh giày vẫn tụ tập “hành nghề” tại khu vực gần Saigon Square và trước một cửa hàng công nghệ. Tại đây luôn có bảo vệ cửa hàng, an ninh cơ sở và lực lượng thanh niên xung phong túc trực nhưng tình trạng chèo kéo, ép khách dừng lại đánh giày vẫn diễn ra công khai. Lúc 13 giờ 59 phút ngày 19-3, hai du khách nước ngoài bị Nguyễn Văn Nhất (37 tuổi, quê Thanh Hóa), Hùng cùng một người khác tiếp cận. Do bất đồng ngôn ngữ, một du khách nghĩ nhóm đánh giày chỉ muốn trò chuyện nên cười và dùng điện thoại dịch tiếng để trao đổi. Tuy nhiên, sau khi xúm lại đánh giày, nhóm này liên tục đòi tiền khiến hai du khách thay đổi thái độ, tỏ ra bực tức và liên tục xua tay phản đối. Thời điểm này, xung quanh họ có tới sáu người đàn ông đánh giày. Một du khách sau đó phải chạy vào quán cà phê để đổi tiền. Khi quay lại, người này còn ra hiệu muốn lấy lại miếng lót giày bên trong thì nhóm đánh giày mới chịu nhận tiền và để khách rời đi. Khoảng 10 phút sau, nhóm của Hà Đình Thành tiếp tục chèo kéo được một du khách khác. Sau khi đánh giày xong, các bên xảy ra tranh cãi vì số tiền bị đòi quá cao. Nhóm này dùng điện thoại bấm số tiền lớn để ép khách trả, rồi thản nhiên chia nhau số tiền vừa lấy được và cười đùa ngay trên vỉa hè. Dàn cảnh phối hợp móc tiền du khách Quay lại khu vực phường Bến Thành vào ngày 20-3, PV phát hiện trước vỉa hè đoạn gần Saigon Square và cửa hàng công nghệ có khoảng 10 người đánh giày, đó là chưa kể những phụ nữ bán kính, bán thuốc lá, vape… tụ tập. Nhóm người này liên tục tiếp cận các khách du lịch nước ngoài để mời chào đánh giày, bán hàng… Đến 11 giờ 29 phút, một du khách bị nhóm đánh giày tiếp cận, ép đánh giày. Đánh xong, chúng tôi ghi nhận du khách đưa một tờ 100.000 đồng và xảy ra cãi nhau kịch liệt, tuy nhiên nam thanh niên tên Tĩnh không đồng ý, không chịu nhận tiền. Tĩnh liên tục đưa ra năm ngón tay (đòi 500.000 đồng). Du khách tỏ vẻ tức giận, bỏ đi thì Tĩnh đi theo, lúc này du khách tiếp tục đưa ra tờ 100.000 đồng, Tĩnh nhận tiền và tỏ vẻ bực tức. 11 giờ 34 phút, hai nữ du khách người châu Á bị nhóm này tiếp cận, mồi chài rồi đánh chùi giày, dép. Sau chưa đầy 5 phút, Tĩnh trả lại và tính tiền. Khách đưa ra một số tờ tiền nhưng Tĩnh từ chối, sau đó mở ví của mình, lấy ra một tờ 500.000 đồng để “làm mẫu”. Du khách tỏ vẻ không chịu và tỏ thái độ bực tức nhưng cuối cùng, hai cô gái uất ức trả 500.000 đồng cho nhóm này. Lúc 11 giờ ngày 17-3, nhóm đánh giày nhắm vào một du khách người Hàn Quốc. Quá trình này PV ghi nhận hai người trong nhóm liên tục trao đổi, cười nói với du khách để tạo vẻ thân thiện, dễ gần. Sau khoảng 3 phút đánh xong giày, khách được yêu cầu thanh toán. Lúc vị khách mở ví tiền Chỉ né khi thấy công an Sáng 17-3, khi thấy xe chuyên dụng của Công an phường Bến Thành xuất hiện, cả nhóm đánh giày và bán vape lập tức ôm đồ nghề tháo chạy. Tĩnh nhanh tay giấu đồ vào bồn hoa rồi thản nhiên đi bộ để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, khi xe công an vừa đi khuất, nhóm này lập tức quay lại hoạt động. Thực tế, những người đánh giày chỉ có thể hoạt động trên vỉa hè khu vực giữa Saigon Square và cửa hàng công nghệ. Đối diện là khu thương mại Takajimaya và Saigon Centre. Các khu vực này đều có lực lượng bảo vệ túc trực. Nếu lảng vảng vào đánh giày sẽ bị yêu cầu rời đi. Nhiều lần PV đã đuổi theo du khách để đề nghị được hỏi han do vừa bị lừa, nhiều du khách tỏ ra cảnh giác với người Việt Nam, dù chúng tôi trình thẻ nhà báo, nói mình là PV. Trong khi đó, tại khu vực trước cửa hàng công nghệ, các bảo vệ dù đã đẩy đuổi nhưng những người đánh giày không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ khi công an xuất hiện ở khu vực gần đó, những người này mới giải tán. Các đối tượng dùng điện thoại bấm số tiền khủng để tranh cãi với khách. Ảnh trong bài: NHÓM PV Bình liên tục rút ba tờ tiền từ ví du khách và bỏ vào ví của mình dù bị phản ứng. Một thành viên trong nhóm đánh giày không chờ sự đồng ý mà chủ động cúi xuống chà, dán keo 502 vào giày, dép của khách. Điều tra Vạch trần chiêu trò “làm tiền” của nhóm đánh giày - Bài 2 NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Mời bạn đọc quét mã QR để xem bài điều tra trên báo điện tử plo.vn. Nhóm đánh giày chuyên moi tiền của du khách khoảng 20 người, thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm như cổng Tây chợ Bến Thành, khu vực Saigon Square, đường Thái Văn Lung… để hành nghề. - THẢO VY đếm để trả, bốn người đàn ông đánh giày bắt đầu phối hợp, liên tục chỉ vào các tờ tiền mệnh giá lớn trong ví. Lúc này, người trong nhóm tên Bình liên tục rút ba tờ tiền từ ví của du khách và bỏ vào ví của mình dù bị phản ứng. Đứng bên cạnh, một đồng phạm chỉ vào tờ tiền mệnh giá lớn trong ví của du khách và ra hiệu, phía sau hai người đàn ông đánh giày khác cũng chực chờ sẵn để sẵn sàng “nhập vai”. Vị khách tỏ thái độ ngơ ngác, phản ứng yếu ớt về việc bị lấy tiền trong ví nhưng sau đó có tranh cãi và Bình đưa lại một số tiền lẻ. Vị khách tỏ vẻ bực tức, khó chịu rồi rời đi...•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 26-5-2026 khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính, người bị kiện trong vụ án hành chính được xác định như sau: Đối với các khiếu kiện quyết định hành chính của chi nhánh VPĐKĐĐ được ban hành từ ngày 1-8-2024 thì xác định người bị kiện trong vụ án hành chính là chi nhánh VPĐKĐĐ. Đối với các khiếu kiện quyết định hành chính của chi nhánh VPĐKĐĐ được ban hành trước ngày 1-8-2024 thì xác định người bị kiện trong vụ án hành chính là VPĐKĐĐ. Sau khi Công văn 250 được ban hành, trên các diễn đàn về pháp luật, xuất hiện tranh luận về việc BLDS năm 2015 quy định chi nhánh không phải là pháp nhân, trong khi Nghị định 102/2024 lại quy định chi nhánh VPĐKĐĐ có tư cách pháp nhân... Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận quan điểm của các chuyên gia xung quanh vấn đề nêu trên. ThS - luật sư ĐẶNG THỊ THÚY HUYỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM: Nghị định đang vênh với BLDS? Công văn 250 viện dẫn khoản 3 Điều 3 Nghị định 102/2024 để xác định VPĐKĐĐ và Chi nhánh VPĐKĐĐ có tư cách pháp nhân, từ đó xác định người bị kiện trong vụ án hành chính là Chi nhánh VPĐKĐĐ chứ không phải VPĐKĐĐ như trước đây. Nghe qua tưởng chỉ là chuyện “kỹ thuật tố tụng” nhưng nếu nhìn dưới góc độ lý luận thì đây là vấn đề rất đáng để bàn, bởi nó chạm trực diện vào một nguyên tắc nền tảng của BLDS đó là “Chi nhánh không phải là pháp nhân”. Khoản 1 Điều 84 BLDS quy định rất rõ: Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Quy định này không còn cách hiểu nào khác. Nghĩa là trong cấu trúc lý luận của BLDS, chi nhánh chỉ là “cánh tay nối dài” của pháp nhân mẹ, hoạt động nhân danh pháp nhân mẹ chứ không tồn tại như một chủ thể pháp lý độc lập hoàn chỉnh. Vậy vấn đề đặt ra là quy định trong nghị định có thể “nâng cấp” chi nhánh thành pháp nhân hay không? Nếu Điều 84 BLDS đã xác định chi nhánh không phải là pháp nhân thì nghị định không thể tự tạo ra một “loại chi nhánh đặc biệt” có tư cách pháp nhân - nếu luật không trao quyền. Bởi tư cách pháp nhân không phải là “danh hiệu hành chính”. Một chủ thể có tư cách pháp nhân sẽ kéo theo hàng loạt hệ quả pháp lý: Có tài sản độc lập, có khả năng tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, có năng lực pháp luật, có quyền tham gia tố tụng... Trong khi đó, chi nhánh theo BLDS vốn không có sự độc lập này. Mọi quyền và nghĩa vụ cuối cùng vẫn thuộc pháp nhân chủ quản. Vậy nếu theo hướng dẫn trong Công văn 250 sẽ dẫn đến một nghịch lý về mặt lý luận, cùng là chi nhánh nhưng có chi nhánh không phải pháp nhân theo BLDS và có chi nhánh thành pháp nhân theo Nghị định 102/2024. Vấn đề thật sự không nằm ở chi nhánh có phải pháp nhân hay không, mà nằm ở cách dùng thuật ngữ trong Nghị định 102/2024. Khả năng lớn là nghị định đang muốn trao cho chi nhánh VPĐKĐĐ một mức độ độc lập nhất định trong hoạt động quản lý hành chính và tố tụng hành chính chứ không phải biến chi nhánh thành pháp nhân đúng nghĩa theo học thuyết dân sự truyền thống. Nói cách khác, đây có thể chỉ là “tư cách pháp lý tố tụng - hành chính” chứ không đồng nghĩa với việc chi nhánh trở thành một pháp nhân độc lập theo cấu trúc của BLDS. Nhưng chính cách dùng từ “có tư cách pháp nhân” đã đẩy câu chuyện đi rất xa. Điều này có thể dẫn tới một hệ quả lớn hơn: Mỗi luật chuyên ngành tự tạo ra một kiểu “pháp nhân riêng”, làm vỡ cấu trúc thống nhất của pháp luật dân sự. TAND Tối cao có lẽ đang ưu tiên tính thực tiễn tố tụng. Bởi nếu buộc người dân phải kiện Văn phòng VPĐKĐĐ trong khi quyết định hành chính phát sinh trực tiếp từ Chi nhánh VPĐKĐĐ thì sẽ gây khó khăn cho việc xác định chủ thể bị kiện, trách nhiệm tham gia tố tụng và thi hành án. Muốn thay đổi bản chất pháp lý của chi nhánh, nên chăng sửa BLDS hoặc có quy định của luật tạo ra ngoại lệ rõ ràng cho hệ thống đăng ký đất đai. Còn nếu chỉ dùng nghị định để “nâng cấp” chi nhánh thành pháp Vừa qua, TAND Tối cao ban hành Công văn 250, thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử. Về hành chính, một trong những câu hỏi được đặt ra là khi giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ), xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ ở tại Việt Nam của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) thì xác định người bị kiện là Chi nhánh VPĐKĐĐ hay VPĐKĐĐ (thuộc Sở NN&MT cấp tỉnh). TAND Tối cao hướng dẫn: Điểm b và điểm c khoản 2 Điều 136 Luật Đất đai năm 2024 quy định chi nhánh của tổ chức ĐKĐĐ hoặc tổ chức ĐKĐĐ thực hiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; Tổ chức ĐKĐĐ, chi nhánh của tổ chức ĐKĐĐ được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp. Ngoài ra, điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 102/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 1-8-2024) cũng có quy định VPĐKĐĐ và Chi nhánh VPĐKĐĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hạch toán theo quyết định của UBND cấp tỉnh. Từ các quy định trên và căn cứ Từ hướng dẫn của TAND Tối cao: Băn quy định “chi nhánh có tư cách pháp nhân thì tranh luận pháp lý là điều khó tránh khỏi. Luật sư HOÀNG HÀ, Đoàn Luật sư TP.HCM: Cần tách bạch tư cách pháp lý Hướng dẫn của TAND Tối cao trong Công văn 250 là hợp lý về mặt tố tụng hành chính nhưng cần thận trọng về cách lập luận pháp lý. Việc xác định người bị kiện trong các khiếu kiện quyết định hành chính liên quan đến cấp GCNQSDĐ do Chi nhánh VPĐKĐĐ ban hành từ ngày 1-8-2024 là chính chi nhánh đó - là đúng về mục tiêu tố tụng - nhưng cần được lập luận lại để tránh xung đột với nguyên tắc nền tảng của BLDS. Về mặt thực tiễn, hướng dẫn của TAND Tối cao là cần thiết, bởi từ ngày 1-7-2024, Luật Đất đai 2024 đã giao cho chi nhánh của tổ chức ĐKĐĐ thẩm quyền trực tiếp thực hiện cấp GCN, xác nhận thay đổi vào GCN và được sử dụng con dấu của mình. Nghị định 102/2024 cũng quy định VPĐKĐĐ và Chi nhánh VPĐKĐĐ có con dấu riêng, được mở tài khoản, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. Khi chi nhánh trực tiếp ký, đóng dấu, ban hành quyết định hành chính bị khiếu kiện thì việc xác định chi nhánh là người bị kiện sẽ đưa vụ án đi đúng vào chủ thể đã làm phát sinh hậu quả pháp lý. Điều này phù hợp với khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015, theo đó người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khởi kiện. Trước khi có Công văn 250, các Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề dựa trên nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành và bản chất đặc thù của quan hệ pháp luật tố tụng hành chính. Thứ nhất, về quy tắc áp dụng: Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành là hệ thống luật chuyên ngành điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước về đất đai. Khi luật chuyên ngành đã kiến tạo một cơ chế đặc thù - giao thẩm quyền thực chất và tư cách pháp nhân công ích cho chi nhánh để giải quyết thủ tục cho người dân thì quy định chuyên ngành này cần được ưu tiên áp dụng trong phạm vi lĩnh vực đó. Thứ hai, về bản chất tố tụng: Khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính. Vụ án hành chính tập trung giải quyết câu hỏi “chủ thể nào có thẩm quyền ban hành quyết định bị khiếu kiện”, chứ không thuần túy phụ thuộc vào tư cách pháp nhân trong các giao dịch dân sự. Do đó, hướng dẫn tại Công văn 250 của TAND Tối cao là hoàn toàn phù hợp và chuẩn xác. Sự phân định rõ ràng này mang lại hai giá trị thực tế rất lớn. Một mặt nó bảo vệ quyền thủ tục của người dân, giúp người khởi kiện xác định đúng ngay đối tượng bị kiện, tránh tình trạng đơn khởi kiện bị trả lại hoặc thụ lý sai thẩm quyền gây lãng phí thời gian, công sức. Mặt khác, quy định buộc các chi nhánh VPĐKĐĐ phải nâng cao tối đa tinh thần trách nhiệm và tính chuẩn xác khi thực hiện các thủ tục hành chính, chấm dứt tình trạng chuyển dịch trách nhiệm tố tụng lên cơ quan cấp tỉnh như giai đoạn trước đây. ThS MAI HOÀNG PHƯỚC, khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Hướng dẫn của TAND Tối cao là hoàn toàn phù hợp phapluat@phapluattp.vn Từ công văn hướng dẫn xét xử của TAND Tối cao, xuất hiện tranh luận về việc pháp luật chuyên ngành về đất đai đang có độ vênh với BLDS liên quan đến quy định về chi nhánh. Người dân làm thủ tục tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM. Ảnh minh họa: AN HIỀN HUỲNH THƠ - MINH CHUNG

