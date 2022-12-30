110-2026

Mởrộngđiềutravụ2nghiphạm nổsúngbắn2ngườinướcngoài Nghị quyết 09 - bệ phóng cho thể chế vượt trội để TP.HCM vươn tầm ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP Ở TP.HCM: Phụ huynh cần lưu ý về thứ tự ưu tiên Đổi mới mô hình phát triển đấtnướcdựatrênkhoahọc côngnghệvàchuyểnđổisố Đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục cho người nộp thuế SỐ 110 (7681) - Thứ Tư 27-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Định hướng đến năm 2045, TP.HCM là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 3 trang 13 trang 6 trang 7 trang 8 trang 11 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM SINGAPORE: Củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm phối hợp chiến lược ĐIỀU TRA: VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ “LÀM TIỀN” CỦA NHÓM ĐÁNH GIÀY - BÀI 3 Chớp mắt khách đã mất tiền trang 4+5

2 Thời sự - Thứ Tư 27-5-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Ngày 26-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có thư chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026. Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu phát triển chung của đất nước. Đồng thời, tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. (Theo TTXVN) Tin vắn • 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồng. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ra quyết định xử phạt ba doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối. Trong đó, Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm (TP.HCM) và Công ty TNHH TM&DV Long Hưng (TP.HCM) cùng bị phạt 130 triệu đồng; Công ty CP Anh Phát Petro (Thanh Hóa) 190 triệu đồng. AN HIỀN • Khởi tố giám đốc vụ chôn lấp 130 tấn chất thải trái phép. Ngày 26-5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Tùng (giám đốc Công ty TNHH Minh Tuấn CL) và Phan Ngọc Sang cùng về tội gây ô nhiễm môi trường liên quan vụ chôn lấp 130 tấn chất thải trái phép. XUÂN HOÁT Ngày 26-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công… Thủ tướng ghi nhận biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh nhiều dự án lớn tại Cần Thơ có ý nghĩa lớn không chỉ với địa phương mà còn với cả vùng ĐBSCL và cả nước. Vì vậy, ông yêu cầu tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, quốc tế, có tính liên kết vùng, kết nối các cực tăng trưởng của TP theo hai trục Bắc - Nam, Đông - Tây, cũng như hạ tầng năng lượng, hạ tầng mềm, hạ tầng giáo dục, y tế… Cùng với đó, phải khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển; phải bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ; triển khai có hiệu quả khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, nhất là với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số… Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. N.NAM Ngày 26-5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ với báo chí về tình hình triển khai lộ trình xăng sinh học E10. Theo Thứ trưởng, ngay khi Thông tư 50/2025 được ban hành, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bên liên quan chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, ethanol; chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn xăng E10; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người sử dụng... Mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng thì lượng ethanol cần khoảng 100.000 m3/tháng. Trong đó, nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m3/tháng, nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng. Với nhu cầu này, về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn. Đáng chú ý, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng. AN HIỀN Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: TP Thủ tướng: Thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Cần Thơ Thứ trưởng Bộ Công Thương: Chưa nhận được khiếu nại về tác động tiêu cực của xăng E5, E10 Trong văn bản Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND TP, sở xin chủ trương thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu (Demand Responsive Transport - DRT) nhằm tăng khả năng kết nối và thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng. Theo Sở Xây dựng, dù hệ thống vận tải hành khách công cộng của TP đã có bước phát triển nhưng tỉ lệ đảm nhận vẫn còn thấp. Năm 2025, vận tải hành khách công cộng mới đáp ứng khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân. Trong bối cảnh đó, mô hình vận tải theo nhu cầu (DRT) được đánh giá là giải pháp bổ trợ phù hợp, đã được triển khai tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là loại hình vận tải hành khách công cộng hoạt động linh hoạt theo nhu cầu đi lại thực tế của hành khách, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kết nối hiệu quả hơn với metro và xe buýt. Sở đề xuất giai đoạn đầu thí điểm quy mô nhỏ tại một số khu vực như ĐH Quốc gia TP.HCM, trung tâm TP hoặc dọc các ga metro số 1. Thời gian thí điểm dự kiến không quá ba năm. Sau năm đầu tiên triển khai, TP sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét hoàn thiện cơ chế vận hành và khả năng mở rộng mô hình. THY NHUNG TP.HCM: Đề xuất thí điểm mô hình xe buýt theo nhu cầu Việt Nam chủ trì Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 hướng về người dân Ngày 26-5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF 2026) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi họp báo. Giới thiệu về AFF 2026, Thứ trưởng cho biết diễn đàn sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10-6. AFF 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Phiên khai mạc AFF 2026 dự kiến diễn ra sáng 9-6 tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng AI trong ASEAN. Thông qua AFF 2026, Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng các nước ASEAN và các đối tác thúc đẩy xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. VIẾT THỊNH Gần 1.000 người hoạt động không chuyên trách tại TP.HCM sắp thành công chức, viên chức UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo khẩn về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, viên chức. Văn bản được gửi đến Sở Nội vụ, Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu. Theo văn bản, Sở Y tế và các UBND cấp xã có nhu cầu tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức, tính đến ngày 5-4. Trong đó, Sở Y tế có nhu cầu tiếp nhận một người. 55 UBND xã, phường tiếp nhận tổng cộng 291 người. Tối thiểu mỗi xã, phường tiếp nhận một người, tối đa 12 người. Về việc này, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Y tế và các UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Từ đó thực hiện thủ tục tiếp nhận 292 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức theo quy định và thẩm quyền được phân cấp. Cũng theo văn bản, có 88 xã, phường có nhu cầu tiếp nhận 652 người hoạt động không chuyên trách vào viên chức, tính đến ngày 5-4. Chủ tịch UBND TP giao các UBND cấp xã rà soát tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm để tiếp nhận 652 người vào viên chức theo quy định. HOÀNG KIM Ban Bí thư khai trừ Đảng ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến Ngày 26-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy: Các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến. N.THẢO

3 Thời sự - Thứ Tư 27-5-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31-5. Trong thời gian ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29-5. Trao đổi với báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định quan hệ hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển sâu rộng Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 được đánh giá là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới. Một trong những điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ song phương là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỉ USD. Các dự án của Singapore trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng, logistics, bất động sản, tài chính, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Biểu tượng thành công tiêu biểu trong hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Từ khu VSIP đầu tiên, đến nay mạng lưới VSIP đã phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước. Các VSIP không chỉ là mô hình hợp tác kinh tế hiệu quả mà còn trở thành biểu tượng của lòng tin, tầm nhìn dài hạn và sự gắn kết chiến lược giữa hai nước. Trong giai đoạn mới, các VSIP đang hướng tới mô hình xanh hơn, thông minh hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn và gắn với phát triển bền vững. Một điểm nhấn quan trọng khác là hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi và hợp tác chiều sâu. Singapore được đánh giá là quốc gia đi đầu trong ASEAN về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, tài chính, quản trị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và phát triển trung tâm tài chính. Đặc biệt, hai nước đang thúc đẩy các sáng kiến kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm kết nối các hệ sinh thái công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết đây là hướng hợp tác có ý nghĩa chiến lược lâu dài, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Singapore. Bên cạnh đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị cũng được đánh giá là lĩnh vực có chiều sâu chiến lược. Singapore nhiều năm qua đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân lực chất lượng cao thông qua nhiều chương trình hợp tác thiết thực. Quan hệ chính trị và đối ngoại giữa hai nước cũng ngày càng gắn bó. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, đặc biệt trong ASEAN. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Việt Nam và Singapore cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thương mại mở, tự do hàng hải và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Kỳ vọng tạo động lực mới cho hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Theo đó, chuyến thăm được kỳ vọng tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Singapore vào ngày 13-3-2025. Ảnh: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM SINGAPORE: Củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm phối hợp chiến lược Chuyến thăm tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. biến động, việc Việt Nam và Singapore duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, chia sẻ tầm nhìn phát triển và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Về kinh tế, hai bên kỳ vọng thúc đẩy mạnh hơn hợp tác đầu tư, thương mại, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng. Singapore có thế mạnh về công nghệ, tài chính, logistics, quản trị hiện đại, trong khi Việt Nam có thị trường năng động, nguồn nhân lực dồi dào và tốc độ tăng trưởng cao. Một trọng tâm quan trọng của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Hai bên được kỳ vọng mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, đô thị thông minh, kinh tế số, chính phủ số và chuyển đổi xanh. Các sáng kiến kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo như “Tech Connect” cũng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng mới cho kết nối hợp tác giữa “ba nhà” của hai nước gồm Nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, đây là hướng hợp tác có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần hình thành không gian hợp tác công nghệ có chiều sâu hơn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ xanh và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng tạo động lực mới cho các VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững của hai nước.• Chuyến thăm cũng được kỳ vọng tạo động lực mới cho các VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh và bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững của hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức thường niên tại Singapore. Đề cập đến ý nghĩa và thông điệp quan trọng trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường thông tin đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. “Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực” - ông nói và nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế, uy tín ngày càng tăng của Việt Nam cũng như vai trò, uy tín của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Việt Nam hiện được nhìn nhận là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững tự chủ chiến lược; một quốc gia đang phát triển năng động, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình. Có thể nói việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

4 Thời sự - Thứ Tư 27-5-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊTHOA-THANHTUYỀN thực hiện Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Việc nghị quyết ra đời vào thời điểm này mang thông điệp chính trị vô cùng to lớn, khẳng định lại vai trò cũng như vị trí đầu tàu, cực tăng trưởng trọng điểm của TP.HCM đối với cả nước. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Trần Hoàng Ngân (ảnh), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường ĐH Sài Gòn, khẳng định Nghị quyết 09 là “đột phá của đột phá” nhằm hoàn thiện thể chế cho một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Cần thể chế tương thích với một cơ thể mới . Phóng viên: Thưa ông, là người đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển của TP, ông đón nhận thông điệp này với tâm thế như thế nào, nhất là khi nhìn lại chuỗi các nghị quyết mà Trung ương đã dành cho TP.HCM? + PGS-TS Trần Hoàng Ngân: Có hơn 50 năm gắn bó với TP.HCM nên khi nhận được nội dung Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tôi rất vui và rất hạnh phúc. Trong suốt chặng đường hơn 50 năm phát triển, Bộ Chính trị, Trung ương, Chính phủ và Quốc hội (QH) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho TP.HCM. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng dành cho TP như Nghị quyết 01 năm 1982, Nghị quyết 20 năm 2002, “TP.HCM trong kỷ nguyên mới” thì Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) cần được nâng cấp cho phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, địa chính trị, địa kinh tế của một đô thị mới. Chúng ta cần một thể chế tương thích với một cơ thể mới. Đặt tầm nhìn dài hơi cho phát triển TP.HCM . Vậy so với các nghị quyết trước đó, Nghị quyết 09 có những điểm mới nào cho thấy đây là nghị quyết “đột phá của đột phá”? + Nghị quyết 31 đặt tầm nhìn đến năm 2045, còn Nghị quyết 09 tầm nhìn đến năm 2075 - kỷ niệm 100 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một tầm nhìn dài hơi hơn. Nghị quyết 31 yêu cầu ban hành một nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, còn Nghị quyết 09 đặt ra vấn đề phải xây dựng một thể chế đột phá, một khung pháp lý đồng bộ, phân cấp, phân quyền triệt để cho HĐND, UBND và chủ tịch UBND TP bằng Luật Đô thị đặc biệt. Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp TP.HCM có cơ sở pháp lý ổn định, lâu dài hơn và tính pháp lý cao hơn. Đặc điểm kinh tế - xã hội như thế nào thì thể chế đòi hỏi phải tương thích như thế đó. Điểm mới của nghị quyết này là phân cấp, phân quyền triệt để cho TP trên hầu hết các lĩnh vực, thẩm quyền, công khai, minh bạch và bảo đảm quyền lựa chọn của người dân, doanh nghiệp. Một điểm mới nữa là Nghị quyết 09 đặc biệt quan tâm đến các giải pháp để triển khai có hiệu quả chín nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68, Nghị quyết 70, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72, Nghị quyết 79, Nghị quyết 80. . Nhìn theo trục thời gian từ Nghị quyết 01 cho tới Nghị quyết 09, có thể thấy sự ra đời của Nghị quyết 09 không chỉ là sự nâng tầm về tầm nhìn chiến lược của Trung ương mà còn là sự ủy thác lớn về mặt chính trị để TP.HCM tiếp tục sứ mệnh tiên phong. + Đúng là như vậy. Nghị quyết 09 là để TP.HCM hoàn thành một cách tốt nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ chính trị được Trung ương giao phó. Nghị quyết 09 vừa tổng kết của 50 năm kể từ ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa giúp TP có một cơ chế thể chế vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, “trọn gói” để TP.HCM phát huy hết tiềm năng, lợi thế và các vị trí địa chính trị, địa kinh tế chiến lược của mình trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết 09, Bộ Chính trị giao cho TP.HCM nhiệm vụ chính trị rất đặc biệt. Đó là tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TP.HCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ 21; đi trước làm mẫu, dẫn đầu về kiến tạo thể chế, chất lượng phát triển chuẩn mực quản trị; đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng cực đổi mới sáng tạo, hội nhập quan trọng cả nước… Phân cấp triệt để, không làm lỡ nhịp phát triển . Để Nghị quyết 09 nhanh chóng đi vào cuộc sống, mở đường hiệu quả cho việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt sát với thực tiễn, tiếp theo đây TP.HCM cần triển khai các bước đi như thế nào, thưa ông? + Nhiệm vụ tới đây là chúng ta phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nghị quyết này đến toàn hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận. Thành ủy TP.HCM phối hợp với Đảng ủy QH, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đồng thời hoàn thiện hệ thống quy hoạch, quy định về đầu tư, tài chính, ngân sách, xây dựng... có liên quan. TP tích cực phối hợp với bộ, ngành Trung ương, các ủy ban của QH để hoàn thiện những nội dung “cốt tử” trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, sớm trình QH thông qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác làm việc với Thành ủy TP.HCM hôm 27-4. Ảnh: LÊ THOA Nghị quyết 16 năm 2012 và gần nhất là Nghị quyết 31 năm 2022. Trong bốn nghị quyết trên, Bộ Chính trị đều xác định TP.HCM luôn giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng và sức lan tỏa thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận 21 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 16, Bộ Chính trị đã yêu cầu QH phải có một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Từ đó, chúng ta có Nghị quyết 54/2017 của QH. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 16, bên cạnh những thuận lợi và kết quả thành công, TP vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là điểm nghẽn về thể chế và hạ tầng. Chính vì vậy, ngày 30-12-2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31 với tính đột phá rất cao, trong đó yêu cầu phải ban hành chính sách pháp luật vượt trội, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND. Bộ Chính trị cũng chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ, QH ban hành một nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Từ đó, TP đã có Nghị quyết 98 với 44 cơ chế, chính sách đặc thù, giúp TP.HCM vực dậy sau đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế. Nghị quyết 31 đã tạo nền tảng để chúng ta có cơ chế, chính sách pháp luật vượt trội. Nhiều dự án đầu tư đã được triển khai, vấn đề phát triển đô thị theo hướng TOD (Transit Oriented Development) được vận hành. Nhiều tuyến đường sắt đô thị đã được thi công, nhiều dự án đầu tư mang tính trọng điểm của vùng như vành đai 3, vành đai 4 đã được triển khai. Quan trọng hơn, khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thành một trừ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo. Thay vì chờ Chính phủ, bộ, ngành hướng dẫn thì TP được chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của QH. Nghị quyết 09 cũng ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án trọng điểm, mang tính chất hỗ trợ liên kết vùng, thúc đẩy phát triển; nâng cao phúc lợi người dân. Bộ Chính trị cũng cho phép TP chủ động thí điểm cơ chế, chính sách mới, thử nghiệm có kiểm soát, khác với quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, Bộ Chính trị cũng cho phép TP triển khai xã hội hóa có kiểm soát một số khâu chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, huy động các tổ chức tư vấn, dịch vụ công đủ điều kiện tham gia thực hiện. Điều này giúp rút ngắn thời gian, hiệu quả, không tăng biên chế với chi phí dịch vụ theo quy định của cơ quan có Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã mang lại cho TP.HCM một thể chế tương thích với quy mô hiện tại và là chìa khóa để kiến tạo nguồn lực phát triển. Nghị quyết 09 - bệ phóng cho để TP.HCM vươn tầm PGS-TS Trần Hoàng Ngân khẳng định Nghị quyết 09 là “đột phá của đột phá”, tạo nền tảng pháp lý giúp TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và phát triển vượt trội trong kỷ nguyên mới.

5 Thời sự - Thứ Tư 27-5-2026 thoisu@phapluattp.vn • Nghị quyết 09 đặt ra yêu cầu then chốt là xây dựng cho TP.HCM một thể chế đột phá, vượt trội, tương xứng với vị thế đô thị đặc biệt. Với TP.HCM hôm nay, thể chế đã trở thành động lực trực tiếp mở đường cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Một đô thị có quy mô kinh tế lớn, dân số đông, tốc độ vận động nhanh và mức độ hội nhập sâu rộng khó có thể phát triển hiệu quả nếu cơ chế quản trị vẫn chậm hơn nhịp đi của thực tiễn. Tinh thần nổi bật của nghị quyết là yêu cầu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, nhằm tạo lập một khung pháp lý đồng bộ, phù hợp và vượt trội cho TP.HCM. Đây chính là “đột phá của đột phá”, bởi mọi mục tiêu lớn của TP, từ hạ tầng, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đến quản trị đô thị hiện đại, đều cần nền tảng pháp lý đủ mạnh để vận hành. Khi thiếu một đạo luật đủ tầm, nhiều chủ trương đúng vẫn có thể chậm đi vào cuộc sống, nhiều nguồn lực xã hội bị kìm hãm bởi thủ tục, tầng nấc và giới hạn thẩm quyền. Trong tổng thể đó, phân cấp, phân quyền là nhiệm vụ có tính quyết định. Với một đô thị đặc biệt, quyền quyết định cần được đặt gần hơn với nơi phát sinh vấn đề, nơi hiểu rõ nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và đời sống đô thị. Phân cấp, phân quyền ở đây là sự thay đổi phương thức quản trị, để quyền hạn đi liền với trách nhiệm, nguồn lực đi liền với nhiệm vụ, quyết định đi liền với kết quả cuối cùng. TP.HCM càng gần thực tiễn thì càng cần được quyền xử lý nhanh hơn, sát hơn và chịu trách nhiệm rõ hơn. Việc tăng thẩm quyền cho HĐND, UBND và chủ tịch UBND TP trong hầu hết các lĩnh vực, trừ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo, phản ánh đúng yêu cầu quản trị một đô thị lớn. Điểm cốt lõi của phân cấp, phân quyền là tạo ra năng lực hành động cho bộ máy địa phương. Khi được giao quyền rõ hơn, chính quyền đô thị có thể rút ngắn độ trễ chính sách, giảm chi phí cơ hội, tháo gỡ nhanh hơn những điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, dịch vụ công và môi trường kinh doanh. Điều này đặc biệt quan trọng với TP.HCM, nơi nhiều vấn đề phát sinh nhanh hơn khả năng điều chỉnh của quy định chung. Điểm mới có ý nghĩa mở đường là TP được định hướng chủ động ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. TP được quy định khác với Chính phủ, bộ, ngành trong một số lĩnh vực được phân quyền hoặc xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh nhưng chưa có quy định điều chỉnh. Đây là bước chuyển từ tâm thế chờ hướng dẫn sang chủ động kiến tạo. Khi được trao không gian pháp lý phù hợp, TP.HCM có thể biến những vướng mắc thành sáng kiến chính sách thay vì để kéo dài thành điểm nghẽn. Từ nghị quyết mới, TP.HCM đứng trước thời cơ lớn để làm mới chính mình bằng thể chế. Khi thể chế được mở đúng tầm, sức dân, sức doanh nghiệp và sức sáng tạo của TP sẽ được khơi thông mạnh mẽ. Đó là con đường để TP.HCM tiếp tục xứng đáng với vai trò đầu tàu, trung tâm lớn của đất nước và đô thị mang tên Bác trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. THANH TUYỀN - LÊ THOA ghi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới có ý nghĩa như một “tấm vé thông hành” về chính trị đặc biệt quan trọng. Lần đầu tiên, chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM được xác lập một cách mạnh mẽ ở tầm định hướng chiến lược của Bộ Chính trị. Đây không chỉ là sự ghi nhận vị thế đặc thù của TP.HCM mà còn là cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc để tháo gỡ tận gốc tình trạng chiếc áo pháp lý chật vốn đang kìm hãm năng lực phát triển của siêu đô thị lớn nhất nước. Ý nghĩa lớn nhất của chủ trương này là bước chuyển mang tính lịch sử về cách tiếp cận chính sách, từ việc phải “xin cơ chế riêng lẻ” sang thiết kế một “khung pháp luật đặc biệt, đồng bộ và ổn định”. Việc xây dựng một đạo luật dành riêng cho TP.HCM là đòi hỏi khách quan và mang tính cấp thiết. Nếu các nghị quyết thí điểm trước đây chủ yếu xử lý từng nhóm vấn đề cụ thể thì Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo nền tảng pháp lý có tính hệ thống hơn về phân cấp, phân quyền, tài chính đô thị, đất đai, quy hoạch, đầu tư, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và quản trị siêu đô thị. Đây sẽ là nền tảng pháp lý có tính hệ thống cao hơn, phân quyền triệt để hơn, giúp chính quyền TP.HCM tự chủ thực sự trong quản lý đất đai, tài chính đô thị, quy hoạch và đổi mới sáng tạo mà không phải e dè những rủi ro pháp lý trên hầu hết các lĩnh vực (trừ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo). Có thể nói Nghị quyết 09 là “kim chỉ nam” để luật hóa yêu cầu phát triển vượt trội của TP.HCM bằng một thể chế vượt trội tương ứng. Quá trình luật hóa này là hiện thực hóa phương châm “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”. Khi được luật hóa trọn vẹn, TP có điều kiện chủ động hơn trong huy động mọi nguồn lực, từ phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình cho đến khai thác hiệu quả các quỹ đất. Bên cạnh đó, không gian phát triển cũng được mở rộng thông qua quy hoạch đa cực, đa trung tâm và kết nối các đô thị vệ tinh. Việc khai thác những dư địa mới này sẽ tạo bệ phóng vững chắc để TP thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm và đạt bình quân đầu người 14.000 USD vào năm 2030. Đặc biệt, hướng đến các mục tiêu xa hơn trong các giai đoạn tiếp theo và 100 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 2075. Tôi kỳ vọng rằng từ một thể chế được khơi thông, TP.HCM sẽ thực hiện xuất sắc vai trò đầu tàu phát triển, cực tăng trưởng dẫn dắt quốc gia bước vào kỷ nguyên mới. Nghị quyết 09 nhấn mạnh TP.HCM phải tiên phong về mô hình phát triển, thể chế và quản trị hiện đại. Việc phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. TP cũng cần khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa giàu bản sắc, nhân văn và có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Đặc biệt, TP phải nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua giải quyết các vấn đề về nhà ở, môi trường, ngập nước, y tế, giáo dục, hay chỉ số phát triển con người (HDI) với mục tiêu đạt 0,9%. Để người dân cảm nhận được những thành quả đó, TP cần một cơ chế đột phá, ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách để thực hiện các dự án trọng điểm. Trong quy hoạch phát triển, tôi cho rằng TP cần chú trọng cải tạo quỹ đất, tài chính, đô thị, phát triển giao thông, chính sách nhà ở, quản lý tài nguyên nước… TP.HCM cũng cần khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Các dự án chậm triển khai cần sớm được tháo gỡ để khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí. PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP.HCM tiên phong mô hình phát triển và quản trị hiện đại thể chế vượt trội và đưa nghị quyết này vào cuộc sống. . Nghị quyết mở đường cho việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt đã có. Vậy ông có lưu ý gì trong quá trình xây dựng dự án luật này? + Hiện nay, cơ sở chính trị đã có, cơ sở thực tiễn đúc kết qua quá trình thực hiện Nghị quyết 31 và Nghị quyết 98 cũng đã rõ ràng. Trên nền tảng vững chắc đó, chúng ta phải thiết kế Luật Đô thị đặc biệt sao cho khi đạo luật được ban hành, TP sẽ không còn phải “đổ thừa” do thể chế. Luật phải kiến tạo được thể chế vượt trội để giải phóng tiềm năng phát triển hiện tại của TP mà còn phải mang tầm nhìn chiến lược dài hạn, đi trước đón đầu theo đúng tinh thần của Nghị quyết 09. Đó là đưa TP.HCM đến năm 2045 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á. Tầm nhìn đến năm 2075, TP.HCM sẽ vươn lên thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu phải đạt 10%... Đặc biệt, về kỹ thuật lập pháp, tôi cho rằng Luật Đô thị đặc biệt chỉ nên quy định những khung pháp lý căn cơ, cốt lõi. Còn những vấn đề chi tiết, cụ thể thì phân cấp mạnh mẽ cho HĐND TP ban hành. Điều này nhằm tạo sự linh hoạt, chủ động cho TP, tránh tình trạng phải chờ đợi điều chỉnh, sửa đổi luật gây mất nhiều thời gian và làm lỡ nhịp phát triển. Bệ phóng vững chắc cho TP . Với tầm vóc của nghị quyết lần này, ông kỳ vọng gì về một sức bật mới đưa TP.HCM không chỉ giữ vững vai trò dẫn dắt trong nước mà còn vươn lên xác lập vị thế cạnh tranh ngang tầm các siêu đô thị lớn trong khu vực? + Lâu nay, TP.HCM luôn giữ vững vai trò là trung tâm lớn và đầu tàu của cả nước. Tuy nhiên, qua đánh giá và tổng kết trong hầu hết các nghị quyết trước đây của Bộ Chính trị đều nhìn nhận một Ý kiến PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật: Nghị quyết 09 là “tấm vé thông hành” quan trọng ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: “Thể chế đặc biệt” cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới thực tế TP vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc thể chế chưa tương thích và kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ. Nghị quyết 09 đã tháo gỡ được điểm nghẽn về thể chế, mang lại cho TP một thể chế tương thích hơn với quy mô hiện tại, đây chính là chìa khóa để kiến tạo nguồn lực. Từ đó, TP.HCM sẽ huy động được tối đa mọi nguồn lực để triển khai nhanh chóng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược như mạng lưới đường sắt đô thị, các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai. Song song đó, TP cũng sẽ có nguồn lực đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu; cũng như nâng cấp toàn diện hạ tầng y tế, giáo dục và văn hóa… Một thể chế tương thích không chỉ giúp TP nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới mô hình quản trị một TP xanh - sạch - thông minh - hiện đại, mà nó còn là bệ phóng vững chắc giúp TP huy động được sức mạnh của các nguồn lực toàn xã hội. . Xin cảm ơn ông.• Các chỉ tiêu quan trọng về xây dựng, phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới tại Nghị quyết 09 2026 – 2030 2031 – 2035 2036 – 2045 2046 – 2075 Tăng trưởng GRDP Tối thiểu 10%/năm Tối thiểu 10%/ năm Tối thiểu 10%/ năm Tối thiểu 6%/ năm Đến năm 2030 Đến năm 2035 Đến năm 2045 Đến năm 2075 GRDP bình quân đầu người Tối thiểu 14.000 USD Tối thiểu 25.000 USD Đạt tối thiểu 75.000 USD Tối thiểu 100.000 USD Kinh tế số Khoảng 40% GRDP Khoảng 60% GRDP Đường sắt đô thị Hoàn thành khoảng 200 km Hoàn thành kết nối hệ thống Chỉ số phát triển con người (HDI) Đạt khoảng 0,9 Tối thiểu 0,9 Tối thiểu 0,9 Đạt trên 0,9 Mục tiêu Giai đoạn

6 NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI - THẢO VY Nhiều ngày theo dõi, PV xác định hành vi xấu của nhóm này là lợi dụng lúc du khách mở ví trả tiền, liền nhanh tay chiếm đoạt các tờ tiền mệnh giá cao. Số tiền bị chiếm đoạt thường 1-2 triệu đồng. Cận cảnh nhóm đánh giày làm tiền du khách Ngày 12-2, chúng tôi trong vai khách du lịch đi ngang khu vực vỉa hè gần cửa hàng bán điện thoại. Một thanh niên trong nhóm này là Hà Đình Thành ngay lập tức tiếp cận giữ chân. Thành và một người tên Bằng (còn gọi là Cu Đen), mỗi người ngồi một bên “múa” bàn chải trên đôi giày của chúng tôi. Chúng tôi không kịp phản ứng thì Bằng nói to với Thành: “Ui giời, tiếng Anh yếu”. Lúc chúng tôi mở ví trả tiền thì Bằng hô to: “Có kìm xanh” (tờ 500.000 đồng) để đồng bọn phối hợp diễn trò. Thành thò tay vào ví PV lấy luôn xấp tiền 1,5 triệu đồng và một số ngoại tệ. Khi Thành định thối lại tiền lẻ thì Bằng ngăn: “Nó biết gì đâu mà, không phải thối”. Sáng 17-3, nhóm này gồm Hùng, Bình, Tĩnh, Hiếu tiếp tục hoạt động ở khu vực trên. Đến 13 giờ, một du khách đang đi trên vỉa hè thì bị nhóm này áp sát, kéo chân buộc phải dừng lại để ép đánh giày. Sau mấy phút chịu trận, du khách lấy ra 200.000 đồng trả công. Sau khi lấy 200.000 đồng, người đánh giày yêu cầu trả thêm cho đồng nghiệp. Nhóm đánh giày cho rằng có hai người đã phục vụ, số tiền phải gấp đôi. Trong khi đó, du khách chỉ có tờ 200.000 đồng. Lúc này, Bình đưa hai tờ 100.000 đồng cho du khách, ngỏ ý đổi tiền để trả thêm cho người đánh giày. Khi vị khách đang chần chừ thì nam thanh niên giật một tờ tiền trên tay Bình, buộc khách phải lấy 200.000 đồng đưa Bình. Vây ráp, móc cả tiền trong ví Hơn 14 giờ ngày 17-3, một nam du khách đi bộ một mình trên vỉa hè đoạn trước cửa hàng điện thoại thì bị Bình và nhóm đánh giày vây lại để đánh giày. Đôi giày của nam du khách được hai người chà xát trong khoảng 4 phút. Đến khi tính tiền, Bình cùng một thành viên đứng chặn trước mặt du khách và liên tục chỉ vào ví tiền của mình và khách. Ống kính PV ghi nhận khách đưa 50.000 đồng nhưng Bình không đồng ý. Khách đưa ra 100.000 đồng, Bình lấy rồi liên tục nói và dùng thao tác chỉ vào ví khách để lấy thêm. Dù khách đã quay đi nhưng Bình vẫn áp sát, lấy hai tờ 500.000 đồng từ ví khách rồi trả lại một ít tiền lẻ. Khi Bình lảng đi, nam thanh niên trong nhóm tiếp tục móc trong ví khách một tờ 500.000 đồng và đưa lại 15.000 đồng. Tổng cộng vị khách này bị lấy mất 1,6 triệu đồng. Trao đổi với PV, du khách này cho biết mình đến từ Indonesia, bị lấy 1,6 triệu đồng và cho là “bị xui rủi, có làm gì cũng không lấy lại được tiền” và ông xem đó là một trải nghiệm buồn trong chuyến du lịch của mình. Gần 15 giờ ngày 17-3, hai nữ du khách nước ngoài đi bộ trên vỉa hè thì bị nhóm đánh giày vây xung quanh ép phải đánh giày. Nhóm này gồm Thành, Hiếu và một người khác khéo léo tách hai vị khách ra để đánh giày. Ban đầu, những người đánh giày tỏ vẻ thân thiện, luôn cười, hỏi han khiến hai phụ nữ không biết mình sắp sập bẫy. Sau khoảng 5 phút đánh giày cho hai nữ du khách, Thành liên tục dòm ngó và ra hiệu lấy tiền, khi khách vừa mở ví thì Thành dùng tay móc lấy hai tờ 500.000 đồng bỏ vào ví mình. Khi nữ du khách phản ứng, Thành lấy hai tờ 500.000 đồng đưa ra sau lưng cho Hiếu cất rồi vạch ví mình ra cho rằng không hề lấy tiền. Cùng lúc, một thành viên khác lấy của nữ du khách còn lại 20 USD. Bất lực, hai du khách đành rời đi, nhóm đánh giày cũng nhanh chóng tản ra đi tìm “con mồi” khác. Trao đổi với PV, hai nữ du khách liên tục bày tỏ bức xúc về việc bị những người đánh giày lừa gạt, ngang nhiên lấy tiền của họ. Đến 16 giờ ngày 17-3, một nam du khách nước ngoài trở thành nạn nhân của nhóm đánh giày. Sau 3 phút thao tác dán dép, nhóm người đòi tiền, giằng co với nam du khách. Sau khi trả một số tiền, du khách rời đi. Trao đổi với PV, du khách tên Ollie (38 tuổi, đến từ Anh) cho biết những người đánh giày đã tiếp cận, tự ý tháo đôi dép của anh rồi chà, dán. Theo quan sát của PV, đôi dép của anh Ollie là dép tông, giá vài chục ngàn đồng. Đôi dép còn khá mới, những người đánh giày đã dán hai lớp cao su vào cuối đế dép bằng keo dán sắt 502. Ngày 17-3, ông Maurizio Iraoldi (quốc tịch Ý) cho biết mình cũng bị nhóm đánh giày chèo kéo khi ông vừa ra khỏi chợ. “Tôi gần như bị vây quanh bởi hai cá nhân. Họ đã dán keo vào đế giày của vợ tôi” - ông Maurizio Iraoldi nói. Sau khi bị đòi tiền, ông Maurizio Iraoldi đã trả 300.000 đồng. Liên tục đòi thêm tiền 12 giờ 41 phút ngày 19-3, một nam du khách tiếp tục sập bẫy nhóm Hiếu và các thành viên trong nhóm đánh giày. Người này cho biết mình là Noam Islan, đến từ Úc. Anh cho biết những người đánh giày đã giật đôi giày của anh để lau chùi và tự dán thêm phần đế giày. Cuối cùng, nam du khách đã phải đưa cho nhóm này 700.000 đồng và được thối lại khoảng 60.000 đồng. Khoảng 12 giờ 43 phút ngày 20-3, một cặp vợ chồng du khách người nước ngoài tiếp tục bị nhóm đánh giày tiếp cận khi đi qua khu vực giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo ghi nhận, Hiếu, Thành và một thành viên trong nhóm nhanh chóng áp sát, chia nhau tiếp cận. Một người đứng nói chuyện, thu hút sự chú ý và khiến du khách dừng bước, người còn lại trong nhóm áp xuống đánh giày của nam du khách. Hai vợ chồng du khách bị cản lối đi, tỏ ra lúng túng với tình huống này. Khi người vợ còn chưa hiểu chuyện gì, một người trong nhóm đánh giày đã cúi xuống chà bàn chải vào giày, đặt du khách vào thế sử dụng dịch vụ. Nữ du khách liên tục né tránh, tỏ vẻ hốt hoảng tìm cách rời đi. Lúc này, bốn người vây quanh hai vợ chồng. Khi người đàn ông mở ví trả tiền, Thành và Hiếu áp sát, chỉ tay vào ví, Thành móc lấy một tờ tiền trên tay du khách và yêu cầu trả thêm cho Hiếu. Sau khi Hiếu và Thành lấy được tiền, một người khác cũng thò tay vào ví khách lấy thêm tiền. Khoảng 14 giờ 29 phút ngày 20-3, một du khách nước ngoài cũng bị nhóm đánh giày tiếp cận. Một người trong nhóm nhanh chóng chụp lấy chân kéo lại, trong khi người khác lấy dụng cụ ra chà giày. Dù du khách liên tục phản ứng, xua tay và thể hiện sự không đồng ý. Sau một lúc giằng co, trước sự đeo bám liên tục, du khách buộc phải dừng lại trong thế bị động để nhóm này thực hiện việc đánh giày. Chỉ khoảng 3 phút, nhóm này hoàn tất và trả lại giày, đồng thời yêu cầu du khách trả tiền nhưng không nói rõ mức giá cụ thể. Do bất đồng ngôn ngữ, vị khách không nắm được số tiền cần thanh toán. Đáng chú ý, trong lúc du khách mở ví, nam thanh niên tên Bằng, hay còn gọi là Cu Đen phát hiện trong ví có hai tờ 500.000 đồng. Lợi dụng sơ hở, người này nhanh tay thò vào ví lấy tiền rồi lập tức cất đi, đồng thời liên tục dùng lời lẽ để đánh lạc hướng. Ít phút sau, phát hiện số tiền trong ví bị thiếu, du khách lập tức phản ứng, yêu cầu nhóm đánh giày trả lại. Trước thái độ gay gắt và lớn tiếng của vị khách, Cu Đen buộc phải trả lại 200.000 đồng nhằm xoa dịu tình hình. Tương tự, ngày 1-4, một du khách khác cũng đến từ Anh bị Bình cùng nhóm đánh giày đòi tới 1 triệu đồng. Do trong người chỉ có 100.000 đồng, du khách này bị nhóm này dẫn ra trụ ATM, ép rút thêm 500.000 đồng. Trong ngày 1-4, theo chân Cu Đen, chúng tôi ghi nhận sau khi kết thúc thời gian hoạt động tại khu vực giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, người này rời đi bằng xe máy về khu vực chợ Bến Thành, sau đó dừng lại tại cửa Tây. Tại đây, người này gặp một số thành viên trong nhóm đánh giày, đứng trò chuyện, cười đùa khá thoải mái. Sau ít phút, Cu Đen chở theo một người khác rời đi, di chuyển đến một công viên gần đó. Tại khu vực công viên, cả hai lấy ra một xấp tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng để kiểm đếm. Sau đó, họ cất tiền và rời đi, di chuyển về nơi ở.• Thời sự - Thứ Tư 27-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Chớp mắt khách đã mất tiền Băng nhóm đánh giày phối hợp dàn cảnh, thản nhiên móc tiền trong ví du khách giữa phố đông người. Điều tra Vạch trần chiêu trò “làm tiền” của nhóm đánh giày - Bài 3 Mời bạn đọc quét mã QR để xem bài điều tra trên báo điện tử plo.vn. Du khách bị nhóm đánh giày vây lại, thò tay vào ví để lấy tiền. Nhóm đánh giày yêu cầu du khách phải trả gấp đôi số tiền vì cho rằng có hai người phục vụ. Ảnh trong bài: NHÓM PV Bình cùng một thành viên áp sát, lấy hai tờ 500.000 đồng từ ví khách rồi trả lại một ít tiền lẻ. Nhiều ngày theo dõi, PV xác định hành vi xấu của nhóm này là lợi dụng lúc du khách mở ví trả tiền, liền nhanh tay chiếm đoạt các tờ tiền mệnh giá cao. Số tiền bị chiếm đoạt thường 1-2 triệu đồng.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==