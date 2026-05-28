111-2026

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM THÁI LAN: Bệ phóng hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan trang 3 trang 4 SỐ 111 (7682) - Thứ Năm 28-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Ưu tiên nguồn lực tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Học phí tăng, nhiều trường tung học bổng “khủng” thu hút thí sinh trang 13 trang 6 VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ “LÀM TIỀN” CỦA NHÓM ĐÁNH GIÀY - BÀI 4 Không để “con sâu làm rầu nồi canh” trang 5 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các doanh nghiệp tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: LÊ THOA LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: Nhiều đề xuất đột phá từ doanh nghiệp ở TP.HCM Cẩn trọng sử dụng chất phụ gia khi dùng xăng E10 ĐIỀU TRA trang 11 Tự ý chia sẻ thông tin từ báo chí lên mạng xã hội: Coi chừng bị phạt đến 30 triệu đồng! trang 14

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 28-5-2026 Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ Ngày 27-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh. Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đến nay, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai từ ngày 15-32026 đến 27-7-2027, các đội tìm kiếm, quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 974 hài cốt liệt sĩ. Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa. V.THỊNH - Đ.TRUNG Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía Nam, ngày 27-5, tại Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các bộ, ngành, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tỉnh Đồng Tháp cần phải chủ động kiến nghị, chính sách, cơ chế đặc thù phù hợp với tình hình địa phương; cập nhật vào chương trình hành động của địa phương trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được giao; xây dựng chương trình, kịch bản tăng trưởng của địa phương. Thủ tướng lưu ý Đồng Tháp phải khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh, tiếp tục cập nhật, bổ sung theo thẩm quyền. Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp phải xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; xây dựng vùng duyên hải ven biển thành trung tâm kinh tế biển, đa ngành thích ứng với biến đổi khí hậu… Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). HẢI DƯƠNG Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư kéo dài trên lĩnh vực đất đai diễn ra trước đó. Theo đó, ông Võ Văn Minh kết luận việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với kết quả cuối cùng của dự án; không chỉ dừng ở việc hoàn thành trách nhiệm xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Đối với các dự án đã có định hướng tháo gỡ, cần tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng đất và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội TP. Ông Võ Văn Minh thống nhất chủ trương tiếp tục theo dõi, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc theo định hướng kế hoạch UBND TP; thực hiện phân loại theo từng nhóm dự án để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện… THANH TUYỀN UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim” tại TP.HCM. Theo đó, xét đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận cho báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim” vào ngày 21-8-2026 tại khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình. Chủ tịch UBND TP giao các sở, ban ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình theo đúng quy định. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP chịu trách nhiệm kiểm tra toàn diện, giám sát việc tổ chức chương trình; kịp thời xử lý, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP. L.THOA - H.NHI Bộ Chính trị quyết định 19 nhân sự Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực. Theo quyết định, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực gồm 19 thành viên. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là trưởng Ban chỉ đạo. Sáu phó trưởng Ban chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo), Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cùng 12 ủy viên Ban chỉ đạo. Theo Quy định 191 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực do Bộ Chính trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước. NGUYỄN THẢO Đà Nẵng xác định lại diện tích đất ở của người dân có sổ hồng UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định về xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp sổ hồng trước ngày 1-7-2004 nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất ở và được thể hiện chung đất ở với các loại đất khác. Phạm vi điều chỉnh áp dụng đối với các trường hợp trên sổ thể hiện chung đất ở với các loại đất khác như “thổ cư”, “thổ tập trung”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “T”, “TV”, “TQ”, “TTT”. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc xác định lại diện tích đất ở phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đồng thời khắc phục tồn tại lịch sử trong quản lý, lưu trữ hồ sơ địa chính; thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất trên toàn TP. TẤN VIỆT Rà soát suất ăn tại kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT tại TP.HCM Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và trong thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 (ngày 1 và 2-6), thi tốt nghiệp THPT (ngày 11 và 12-6). Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căn tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường. Đối với đơn vị có tổ chức bữa ăn bán trú, bếp ăn tập thể, căng tin hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm phải kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp; hợp đồng cung cấp dịch vụ; điều kiện vận chuyển, giao nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn; việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, nhật ký vệ sinh, sổ giao nhận thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Trường học chỉ tiếp tục sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện. Sở GD&ĐT cũng lưu ý các đơn vị phải bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ các kỳ thi cuối cấp. Trong đó, hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, trường điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi. NGUYỄN QUYÊN Ngày 27-5, Đội Robocon BKC PIONEER của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TP.HCM) đã vượt qua vòng loại, vào vòng chung kết Robocon quốc gia 2026 ngay trong lần đầu tiên tham dự. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 29 đến 31-5 tại Hà Nội. V.TÙNG • Phát hiện con hoẵng quý hiếm trong rẫy. Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp với lực lượng Hạt Kiểm lâm Thuận Nam - Ninh Phước tiến hành xác minh, thả một con hoẵng hoang dã quý hiếm về tự nhiên, sau khi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện con hoẵng tại khu vực rẫy của người dân thuộc thôn 2. X.HOÁT Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: VGP

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 28-5-2026 THẢO VY Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái LanAnutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29-5. Nhân sự kiện quan trọng này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với TS Ukrist Pathmanand (ĐH Chulalongkorn, Thái Lan), GS Punchada Sirivunnabood (ĐH Mahidol, Thái Lan) và GS Pavida Pananond (ĐH Thammasat, Thái Lan) về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác Việt Nam -Thái Lan trong tương lai. Bệ phóng cho hợp tác song phương . Phóng viên: Ông bà đánh giá thế nào về ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan đặt trong bối cảnh hiện nay? + TS Ukrist Pathmanand: Mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam được xây dựng trên những nền tảng vô cùng vững chắc, tiêu biểu như tám bản ghi nhớ (MOU) và Tuyên bố chung số 34. Những văn kiện này đã bao quát toàn bộ khuôn khổ hợp tác song phương trong suốt 50 năm qua, đồng thời là tiền đề kiến tạo nên mối quan hệ ở tầm cao mới: Đối tác chiến lược toàn diện, vừa được ký kết vào tháng 5-2025. Giờ đây nhiệm vụ cấp thiết của các nhà hoạch định chính sách là chuyển hóa nhanh chóng và hiệu quả các cơ chế này thành những hành động thực tiễn. + GS Punchada Sirivunnabood: Đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thái Lan và Việt Nam đều là những thành viên cốt cán của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam từ lâu đã luôn là một đối tác truyền thống gắn bó của Thái Lan. Chuyến thăm này cũng mang lại những tín hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế khu vực. Như chúng ta đều thấy Việt Nam đang vươn lên với tốc độ vô cùng ấn tượng. Mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay . Thái Lan và Việt Nam đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỉ USD và đang nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa sự gắn kết kinh tế. Theo ông bà, những lĩnh vực nào có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới cho hợp tác song phương trong những năm tới? + TS Ukrist Pathmanand: Tôi cho rằng năng lượng xanh là một lĩnh vực đầy tiềm năng cho cả hai quốc gia và mở ra một tương lai tươi sáng cho các khoản đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực, đặc biệt là trong nền kinh tế số, cũng là một động lực kinh tế mới rất khả thi. Tuy nhiên, nền kinh tế Thái Lan đang thiếu hụt kinh nghiệm và có tốc độ phát triển khá chậm trong mảng này. Trong khi đó, Việt Nam lại đang có đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Do đó, đây là một cơ hội tuyệt vời để Thái Lan và Việt Nam hợp tác sâu rộng. Những tiềm năng này hoàn toàn có thể được hiện thực hóa thông qua các dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên. + GS Punchada Sirivunnabood: Mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết cho phép hai nước thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu chặt chẽ và sâu rộng hơn. Thái Lan và Việt Nam có nhiều lợi thế tương đồng về sản phẩm, điển hình như lúa gạo, cũng như các tiềm năng trong lĩnh vực đường lối đối ngoại hòa bình và hữu nghị. Để quản lý hiệu quả các khác biệt, hai nước nên thúc đẩy các cơ chế đối thoại dựa trên nền tảng luật pháp của Liên hợp quốc, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực xây dựng lòng tin từ cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo an ninh khu vực. + GS Punchada Sirivunnabood: Hợp tác tại tiểu vùng Mekong có tầm quan trọng sống còn vì đây là trung tâm của sự phát triển kinh tế năng động. Quan trọng hơn, nếu Thái Lan và Việt Nam xây dựng được một mối quan hệ hợp tác vững mạnh, điều này sẽ đóng góp đắc lực vào cuộc chiến chống lại các mạng lưới tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đang là vấn nạn nhức nhối ở khu vực Mekong. Sự phối hợp chặt chẽ không chỉ mang lại lợi ích to lớn về kinh tế mà còn thiết lập một mặt trận chung để đối phó với tội phạm và các thách thức an ninh phi truyền thống dọc TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM THÁI LAN: Bệ phóng hợp tác toàn diện Việt Nam - Thái Lan và năm ngoái đều ghi nhận những con số nổi bật. Do đó, cuộc gặp gỡ trực tiếp lần này giữa lãnh đạo cấp cao hai nước chắc chắn sẽ tạo đà thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các mối quan hệ hợp tác trong tương lai. + GS Pavida Pananond: Vượt lên trên ý nghĩa biểu tượng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm này nhằm mục tiêu củng cố khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và định hướng phát triển vững chắc hơn cho mối quan hệ song phương. Sự kiện này cũng phản ánh chiến lược đối ngoại rộng lớn hơn của Việt Nam trong việc theo đuổi các mối quan hệ song phương có cấu trúc chặt chẽ - một chiến lược mà Việt Nam đang triển khai tích cực hơn bất kỳ thành viên nào khác trong ASEAN. công nghiệp sản xuất ô tô hay cơ khí. Những nỗ lực ngoại giao cấp cao, như chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Việt Nam tới Thái Lan, đóng vai trò như một bệ phóng thiết yếu để hiện thực hóa và mở rộng các hạng mục hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. + GS Pavida Pananond: Các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục xoay quanh thương mại, đầu tư và nông nghiệp, phù hợp với nền tảng hợp tác hiện có giữa hai nước. Những thành viên có trách nhiệm trong ASEAN . Thái Lan và Việt Nam đều đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và tiểu vùng sông Mekong. Theo ông bà, hai nước có thể phối hợp chặt chẽ hơn nữa bằng cách nào để củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tính kết nối và khả năng phục hồi của khu vực trước những bất ổn ngày càng gia tăng về địa chính trị và kinh tế? + TS Ukrist Pathmanand: Biển Đông đang là khu vực thu hút sự quan tâm chiến lược của cộng đồng quốc tế, nơi đan xen nhiều lợi ích từ các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ. Trong bối cảnh này, Thái Lan và Việt Nam có thể tiếp tục phát huy vai trò duy trì sự cân bằng, kiên định với “Việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam trong lĩnh vực logistics và cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa cấp khu vực, vượt xa khuôn khổ của một mối quan hệ song phương thông thường.” GS Pavida Pananond Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan là cột mốc hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, nhằm gắn kết sâu rộng hai nền kinh tế… theo dòng sông Mekong. + GS Pavida Pananond: Hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thái Lan có thể mang lại lợi ích cho cả hai nước thông qua việc thúc đẩy các tiêu chuẩn chung trong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời hỗ trợ mạng lưới sản xuất khu vực của ASEAN, vốn có vai trò quan trọng đối với cả doanh nghiệp trong và ngoài khu vực. Bên cạnh đó, vị trí địa lý của Việt Nam cũng mang lại cho mối quan hệ đối tác này tầm quan trọng chiến lược, đóng vai trò như một mắt xích chủ chốt trong mạng lưới kết nối hạ tầng thực thể liên kết Đông Nam Á với Trung Quốc. Do vậy, việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam trong lĩnh vực logistics và cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa cấp khu vực, vượt xa khuôn khổ của một mối quan hệ song phương thông thường. . Xin cảm ơn các chuyên gia.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan Chiều 27-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tỉnh Udon Thani, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thái Lan. Chiều cùng ngày, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cũng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Cán bộ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Udon Thani vào ngày 27-5. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 28-5-2026 đánh giá phân tích rủi ro và tác động liên tục. Theo TS Đinh Hồng Kỳ, nếu luật tập trung trao quyền tự chủ thực chất, cơ chế ra quyết định nhanh và nền hành chính số dựa trên dữ liệu thì Luật ĐTĐB mới thực sự trở thành đạo luật mang tính đột phá. Khi đó, mô hình này có thể nhân rộng ra quy mô cả nước. Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP.HCM, kỳ vọng là Luật ĐTĐB sẽ tháo gỡ được trăn trở của các DN công nghệ, từ đó đồng hành và thúc đẩy được các mục tiêu mà TP đã đề ra. Ông Hùng đề xuất bổ sung cơ chế đặt hàng các sản phẩm công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), cloud, dữ liệu lớn (big data), an ninh mạng, đặc biệt là nền tảng dữ liệu đô thị. “Dữ liệu hạ tầng đô thị là tài sản chiến lược nên cần được ưu tiên, bảo mật và làm chủ. Trong khi đó, DN trong nước rất cần một đầu ra có tính pháp lý vững chắc để yên tâm đầu tư” - ông Hùng nói và cho biết để đầu tư vào những lĩnh vực này thì cần nguồn lực rất lớn về ngân sách, trí tuệ và con người. Vì vậy, nếu có hành lang pháp lý rõ ràng cùng các cơ chế phù hợp, DN sẽ mạnh dạn đầu tư sớm, đầu tư trước và tự tin đồng hành cùng TP trong quá trình phát triển.• Sáng 27-5, UBND TP.HCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp (DN), tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt (ĐTĐB). Chủ trì hội thảo là ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Đề xuất mô hình khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo TP.HCM Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex, chia sẻ về những đề xuất, hiến kế cho lãnh đạo TP trong quá trình xây dựng đạo luật. Theo ông, việc xây dựng Luật ĐTĐB cho TP.HCM là đặc biệt quan trọng ở thời điểm hiện tại, nhất là khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới với nhiều định hướng và mục tiêu lớn. Theo ông, Nghị quyết 09 đã nhấn mạnh vai trò kinh tế của Nhà nước, yêu cầu nâng cao hiệu quả đối với các lĩnh vực then chốt. “Nếu DN vẫn phải xin ý kiến từng giao dịch, từng khoản đầu tư, từng phương án tăng vốn sẽ khó đáp ứng yêu cầu của siêu đô thị và cạnh tranh quốc tế. Dự thảo luật cần bổ sung các nhóm nội dung về đầu tư, vốn và các cơ chế thử nghiệm liên quan đến DN nhà nước mà không bị giới hạn bởi ngành nghề, lĩnh vực” - ông Duy bày tỏ. Theo ông Duy, TP.HCM cần phát huy tốt hơn vai trò của các DN nhà nước chiến lược. Đây không chỉ là các DN sản xuất, kinh doanh thông thường, mà còn là những “cánh tay đầu tư” quan trọng. Nếu được trao cơ chế tự chủ phù hợp, đi kèm trách nhiệm giải trình, bảo toàn vốn và hậu kiểm minh bạch, các DN này có thể huy động thêm nguồn lực xã hội cho các dự án lớn, giảm áp lực ngân sách và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Ông Nguyễn Thế Duy cho rằng dự thảo Luật ĐTĐB Luật Đô thị đặc biệt: Nhiều đề xuất đột phá từ doanh nghiệp ở TP.HCM Nhiều đề xuất đột phá đã được giới doanh nghiệp đưa ra hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước hoạt động tại TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. hiện tại nhìn nhận mô hình TOD (phát triển đô thị theo trục giao thông) chủ yếu gắn với đường sắt, đường sắt đô thị (metro). Do vậy, dự thảo luật cần xác định việc phát triển mô hình TOD là công cụ tổ chức lại không gian phát triển để tái thiết đô thị, tạo nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng. Từ đó, phía Becamex đề xuất bổ sung quy định áp dụng mô hình TOD đối với các tuyến đường sắt quốc gia đi qua TP.HCM theo các cơ chế tương tự như với hệ thống đường sắt đô thị. Đồng thời, luật cũng cần cho phép thu hồi đất, chuyển đổi công năng cơ sở sản xuất cũ, gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch, chợ truyền thống xuống cấp, công trình, đất dôi dư... để phát triển TOD nhằm tối ưu hóa giá trị đất đai. Ông Nguyễn Thế Duy cũng đề xuất mô hình khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo TP.HCM. Khu vực này cần cơ chế đặc biệt được phép chủ động thực hiện các mô hình quản trị và giải pháp quản lý có giá trị cao đã được kiểm chứng thành công, thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP. Khu thí điểm tự do đổi mới sáng tạo TP.HCM cần hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của TP trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, chuyển từ gia công thiết kế sang sản xuất công nghệ cao. Đây cũng là nơi để TP.HCM phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài. Về lâu dài, mô hình này sẽ tạo nền tảng giải quyết các thách thức phát triển, trở thành phòng thí nghiệm thể chế quốc gia, thử nghiệm các cơ chế, chính sách đột phá trước khi nhân rộng ra cả nước. Theo ông Duy, tất cả đề xuất trên đều hướng đến một mục tiêu chung là mở khóa nguồn lực để phục vụ người dân tốt hơn. Luật ĐTĐB TP.HCM vì vậy không phải là cơ chế ưu tiên cho riêng một địa phương mà là một công cụ thể chế để tạo động lực tăng trưởng mới cho cả nước. “Mặc nhiên chấp thuận” hồ sơ hành chính bị để quá hạn Tại hội thảo, TS Đinh Hồng Kỳ, Hội DN xanh TP.HCM, nhấn mạnh phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình từ cơ chế “xin-cho”. Theo ông, vấn đề đặt ra hiện nay không còn là việc phân quyền hay không phân quyền, mà là quyền có đi kèm với trách nhiệm thực hiện hay không và hệ thống có tạo ra động lực cho người dám làm hay không trong toàn bộ máy thực thi của TP. Ông đánh giá rất cao Điều 10 về việc thí điểm xã hội hóa một số khâu trong giải quyết thủ tục hành chính, thể hiện bước tiến đột phá. Ông Kỳ đề nghị luật cần quy định rõ ai quyết định, quyết định trong bao lâu và nếu chậm trễ thì ai chịu trách nhiệm. Luật ĐTĐB cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát quy trình sang quản trị theo kết quả. Ông cũng đánh giá cao việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu và mức độ tuân thủ. Nếu DN đã tuân thủ tối đa thì phải được giảm hoặc miễn thanh tra, kiểm tra. Dữ liệu đã có trên hệ thống thì không yêu cầu nộp lại. Đối với các thủ tục đã quá hạn xử lý, ông Kỳ kiến nghị phải có cơ chế mặc nhiên chấp thuận hoặc giải trình trách nhiệm, không để DN cứ phải chờ đợi. Đến thời hạn mà cơ quan chức năng không giải quyết thì mặc nhiên coi như hồ sơ được chấp thuận. Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, TS Đinh Hồng Kỳ đề xuất tách thành chương riêng với năm nhóm cơ chế. Một là cơ chế sandbox theo không gian địa lý tại Thủ Thiêm, Cần Giờ, Cái Mép Hạ hay một TOD điển hình. Hai là sandbox theo ngành nghề mới và có thời hạn như fintech, tài sản số, xe tự hành, y tế số, logistics không giấy tờ, giấy tờ điện tử. Ba là xây dựng cơ chế miễn trừ pháp lý có kiểm soát, cho phép DN thử nghiệm được miễn một số thủ tục pháp lý trong giới hạn. Bốn là thử nghiệm thất bại nhưng không bị hình sự hóa. Năm là dữ liệu thời gian thực làm dashboard quản trị đô thị, Khi chính sách được luật hóa, doanh nghiệp sẽ yên tâm đầu tư hơn Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận việc xây dựng Luật ĐTĐB là cơ hội rất lớn để TP.HCM phát triển bứt phá, bền vững hơn nữa, đạt mức tăng trưởng hai con số như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra. Theo ông, đây là điều kiện lý tưởng, tạo ra một thể chế để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM - đây là cơ hội rất lớn để TP bứt phá hơn nữa, đạt lại tốc độ tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững. Kèm theo đó, Trung ương đã cho phép TP xây dựng Luật ĐTĐB. “Khi chính sách được luật hóa sẽ mang tính ổn định và bền vững, tạo ra niềm tin và môi trường đầu tư vững chắc hơn, DN cũng yên tâm đầu tư hơn. Từ đó, giúp TP và đất nước phát triển” - ông Nguyễn Văn Được nói. Theo Chủ tịch TP.HCM, việc xây dựng Luật ĐTĐB, một mặt phải kế thừa những cơ chế đặc thù đã có của TP và Luật Thủ đô. “Những cơ chế nào đã đáp ứng tốt, đã khẳng định được tính chân lý trong thực tiễn thì tiếp tục kế thừa” - ông nói. Bên cạnh đó, TP cũng mạnh dạn đề xuất những điểm mới, thậm chí vượt qua giới hạn hiện hữu để đảm bảo không gian cho sự phát triển. Sau đó, Trung ương, Quốc hội thống nhất và cho phép đến đâu thì TP thực hiện đến đó. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex, góp ý cho TP. Ảnh: LÊ THOA LÊ THOA - THANH TUYỀN Đối với các thủ tục đã quá hạn xử lý, TS Đinh Hồng Kỳ kiến nghị phải có cơ chế mặc nhiên chấp thuận hoặc giải trình trách nhiệm, không để DN cứ phải chờ đợi.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 28-5-2026 Nhiều du khách bày tỏ rất yêu thích TP.HCM nhưng họ cũng mong sẽ không còn tình trạng nhóm đánh giày móc túi du khách. Ở các bài báo trước, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh có một nhóm đánh giày thường xuyên chặn đường, ép du khách đánh giày rồi lấy số tiền lớn. Những người này túc trực ở các điểm tập trung đông du khách như giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, chợ Bến Thành… để cùng phối hợp thực hiện hành vi. Tự ý tháo giày, giật tiền dù khách phản đối Sáng 17-3, trao đổi với PV, du khách tên Tyrone Woodlay đến từ Mỹ cho biết có hai người đánh giày đã tiếp cận mình. “Họ tự ý tháo giày của tôi và bắt đầu lau chùi dù tôi không yêu cầu họ làm việc đó. Sau đó, một người khác lại tới, tháo chiếc giày còn lại và cũng bắt đầu lau chùi. Khi làm xong, họ đòi 700.000 đồng dù tôi chẳng hề yêu cầu dịch vụ này” - du khách này nói. Ông Maurizio Iraoldi (quốc tịch Ý) cho biết mình cũng bị một nhóm đánh giày chèo kéo khi ông vừa cùng vợ ra khỏi chợ. “Tôi gần như bị tấn công bởi hai cá nhân. Họ đã dán keo vào đế giày của vợ tôi dù chúng tôi không yêu cầu” - ông Maurizio Iraoldi nói. Sau khi bị đòi tiền, ông Maurizio Iraoldi đã trả 300.000 đồng. Nam du khách cũng than phiền: “Không hẳn là họ đã lấy trộm tiền của tôi nhưng họ đã lấy nó với một chút hống hách. Và trên hết, Không để “con sâu làm rầu nồi canh” ngay từ đầu họ chẳng hỏi han gì cả, họ cứ thế làm mà không hề nói với tôi giá cả là bao nhiêu. Cuối cùng họ cứ khăng khăng đòi thêm vì thấy trong ví tôi có đồng euro, họ muốn tôi đổi euro sang tiền Việt Nam. Tôi từ chối và họ tỏ ra khó chịu”. Ông Maurizio Iraoldi cho biết đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam và lần đầu gặp “sự cố” như vậy. “Tôi khó chịu nhưng không giận dữ” - nam du khách nói. Khoảng 14 giờ 29 phút ngày 20-3, nam du khách tên Luke đến từ Anh cũng bị chèo kéo. Anh cho biết hai người đánh giày đã vây quanh và túm lấy chân anh. “Họ cứ thế giật lấy giày để sửa dù tôi đã liên tục nói là tôi không muốn. Tôi có hỏi giá thì anh ta bảo giá tốt lắm, giá may mắn. Tôi cảm thấy mình bị lừa” - anh Luke kể. Do không rành tiền Việt Nam, anh Luke đưa ra các tờ tiền từ 20.000 lên đến 100.000 đồng nhưng không được người đánh giày chấp thuận. “Khi tôi mở ví ra để xem còn gì bên trong không, anh ta đã tự ý giật lấy tiền” - anh Luke nói. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh 16 giờ ngày 17-3, anh Ollie (38 tuổi, đến từ Anh) cho biết những người đánh giày đã tiếp cận, tự ý tháo đôi dép của anh rồi chà, đánh. “Anh ta chỉ vào đôi dép của tôi, tháo chúng ra khỏi chân tôi rồi bắt đầu bôi keo, sau đó bạn anh ta lấy chiếc dép còn lại và dán thêm miếng nhựa phía sau. Họ đã cố đòi tôi 300.000 đồng nhưng cuối cùng tôi chỉ đưa cho họ 150.000 đồng. Tôi sẽ không để mình bị lừa như vậy lần Có những TP khi du khách đến thăm để lại cảm xúc rất lâu sau khi chuyến đi kết thúc. TP.HCM là một trong những điểm đến như thế - một đô thị năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, nơi hội tụ sự hào sảng, nghĩa tình và sức sống đặc biệt của con người Việt Nam. Việt Nam từ lâu đã tạo dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế bởi vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, chiều sâu văn hóa, lịch sử và sự thân thiện của con người. Nhưng khi đến TP.HCM, du khách còn cảm nhận rõ nét hơn nhịp sống cởi mở, gần gũi của một TP không ngủ. Đó là những con phố luôn rộn ràng tiếng nói cười, những không gian văn hóa, nghệ thuật ngày càng phong phú, các hoạt động giải trí sôi động, cùng một thế giới ẩm thực đặc sắc từ món ăn đường phố đến những tinh hoa vùng miền hội tụ. Và điều níu chân du khách không chỉ là cảnh đẹp hay món ngon, mà còn là sự tử tế, hiếu khách của đa số người dân TP. Không phải ngẫu nhiên mà TP.HCM luôn là đầu tàu du lịch của cả nước, đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. Năm 2025, TP ghi nhận khoảng 8,56 triệu lượt khách quốc tế và hơn 45,6 triệu lượt khách nội địa, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực. Sang năm 2026, ngành du lịch TP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ trong bốn tháng đầu năm, TP.HCM đã đón khoảng 4,78 triệu lượt khách quốc tế và 19,2 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch đạt khoảng 172.000 tỉ đồng - những con số biết nói về sức hấp dẫn của một đô thị giàu trải nghiệm, đa sắc màu văn hóa. Trong bức tranh ấy, câu chuyện nhóm đánh giày chèo kéo, o ép và“moi tiền”du khách từng xuất hiện ở khu vực trung tâm TP rõ ràng là điều đáng tiếc. Những hành vi ấy không chỉ làm du khách khó chịu, tổn thương trải nghiệm mà còn ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp vốn có của TP.HCM trong mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách quan rằng đây chỉ là hiện tượng cá biệt, là số rất ít người lợi dụng hình ảnh nghề đánh giày để trục lợi - đúng nghĩa“con sâu làm rầu nồi canh”, trái ngược với tinh thần hiếu khách của người dân TP. Điều đáng ghi nhận là lực lượng Công an TP.HCM đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan và xử lý nghiêm nhằm chấn chỉnh tình trạng chèo kéo, bảo vệ hình ảnh môi trường du lịch an toàn, văn minh của TP. Việc tình trạng này hiện không còn tái diễn như trước là tín hiệu rất đáng hoan nghênh. Một TP đẹp không phải vì không có“vài con sâu”, mà bởi cách TP ấy nhận diện vấn đề, xử lý quyết liệt và không ngừng hoàn thiện mình. Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng cùng ý thức gìn giữ hình ảnh đô thị của cộng đồng, có cơ sở để tin rằng TP.HCM sẽ ngày càng hiện lên trọn vẹn hơn trong mắt du khách quốc tế: Năng động, nghĩa tình, văn minh và luôn đáng nhớ. Bà Rosemary (trái) và bà Jenny (đến từ Úc) kể lại việc bị những người đánh giày lừa gạt, ngang nhiên lấy tiền của họ. Ảnh trong bài: NHÓM PV Anh Aiden (đến từ Canada) tức giận tháo miếng lót giày vừa dán sau khi bị nhóm đánh giày hét giá cao. Anh Tyrone Woodlay (đến từ Mỹ) bị một thành viên trong nhóm kéo chân buộc phải dừng lại để đánh giày. Điều tra Vạch trần chiêu trò “làm tiền” của nhóm đánh giày - Bài 4 NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Mời bạn đọc quét mã QR để xem bài điều tra trên báo điện tử plo.vn. Nhóm đánh giày thường xuyên chặn đường, ép du khách đánh giày rồi lấy số tiền lớn. Những người này túc trực ở các điểm tập trung đông du khách như giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi, chợ Bến Thành… để cùng phối hợp thực hiện hành vi. - THẢO VY nữa và chuyện này chắc chắn sẽ không tái diễn. Dù sao tôi vẫn rất yêu nơi này vì mọi thứ đều tuyệt vời, thức ăn rất ngon và những người khác đều rất tử tế, ngoại trừ những người này” - anh Ollie bày tỏ. Trưa 20-3, PV phải rất khó khăn trong việc thuyết phục một du khách vừa bị nhóm này ép đánh giày và giật lấy tiền trả lời phỏng vấn. Vị khách này cho biết mình tên Lee, đến từ Malaysia. “Họ đã cưỡng ép tôi để đánh giày. Tôi đã nói không nhưng họ vẫn làm. Sau khi đánh giày, họ đòi một mức tiền công phi lý là khoảng 500.000 đồng. Khi tôi lấy ví ra, họ đã giật lấy tiền. Một trong những người đó đã giật lấy một tờ mệnh giá 50 ringgit và rồi anh ta đưa lại cho tôi hình như là 10.000 hay 20.000 đồng gì đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng… Tôi là khách du lịch nên không muốn gây rắc rối” - ông Lee nói. Ông Lee cũng cho biết đã qua nhiều quốc gia đang phát triển và thường gặp các nhóm nhỏ lợi dụng du khách để lấy tiền kiểu này. “Không phải tất cả, chỉ là một nhóm nhỏ thôi” - ông Lee nói.• Giữ trọn vẻ đẹp TP.HCM trong mắt bạn bè quốc tế

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 28-5-2026 thảo luận, nêu ý kiến về các vấn đề như thành lập các tổ chuyên môn để thẩm định kết quả rà soát, huy động chuyên gia; khả năng, phạm vi ứng dụng AI vào việc thực hiện rà soát; việc tổ chức, lấy ý kiến của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp... Kết luận buổi họp, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả ban đầu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhắc nhở, phê bình một số bộ, ngành, địa phương vào cuộc chưa tích cực, chưa đặt đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL. Trong đó, lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức về kết quả rà soát, bảo đảm thời hạn hoàn thành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tổng rà soát và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả rà soát công khai, minh bạch bởi việc thẩm định, đánh giá độc lập của Bộ Tư pháp là rất quan trọng; đặc biệt cần chú trọng đến chất lượng chuyên gia thẩm định, ưu tiên các chuyên gia thực tiễn, đội ngũ pháp chế VCCI, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, chuyên gia của một số bộ, ngành. Bên cạnh đó, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, VCCI cần khẩn trương tổng hợp các kiến nghị về chính sách, vướng mắc phát sinh qua thực tiễn, gửi các bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu, rà soát. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành và địa phương trong quá trình lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL sau khi có văn bản hướng dẫn về kinh phí, khẩn trương giao bổ sung dự toán ngân sách để bảo đảm thực hiện. Còn Bộ KH&CN tiếp tục hướng dẫn, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ rà soát VBQPPL. “Tôi nhấn mạnh rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế con người; các bộ, ngành chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ rà soát và đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, có kiểm chứng của chuyên gia pháp lý” - Phó Thủ tướng nêu quan điểm. MINH TRÚC Sáng 27-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì buổi họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Báo cáo về tiến độ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết tính đến ngày 26-5, phần lớn các cơ quan trung ương và địa phương cơ bản đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL. Các đơn vị thuộc các cơ quan, địa phương cũng đang tổ chức thực hiện tổng rà soát VBQPPL theo các tiêu chí đã được hướng dẫn. Một số đơn vị thuộc các cơ quan, địa phương đã có kết quả dự thảo, đang thực hiện việc nhập dữ liệu vào hệ thống báo cáo để gửi đầu mối cơ quan mình. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã Ưu tiên nguồn lực tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Cũng theo Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chủ động phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ban chỉ đạo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tổng rà soát. Từ đó, kịp thời báo cáo trưởng ban, phó trưởng Ban chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.• “Các bộ, ngành chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ rà soát và đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, có kiểm chứng của chuyên gia pháp lý.” Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) (Bộ Y tế) và các bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ. Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu cục trưởng Cục ATTP) 16 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 20 năm tù), bị cáo Trần Việt Nga (cựu cục trưởng Cục ATTP) 12 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù), cùng về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh, chồng bà Trần Việt Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh; cựu trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, cựu trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục ATTP) bị tuyên phạt 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù). Theo HĐXX, hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng là cựu cục trưởng Cục ATTP, giữ vai trò cao nhất trong việc quyết định nhận tiền của doanh nghiệp. “Bị cáo Nga mặc nhiên tiếp nhận ý chí của bị cáo Phong. Các bị cáo khác đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Phong nhận tiền của doanh nghiệp để chia nhau” - HĐXX nêu. Còn đối với nhóm bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ phạm tội với vai trò độc lập. Tòa án phân hóa trách nhiệm của các bị cáo theo giá trị tiền các bị cáo đưa cho chuyên viên, lãnh đạo cục. HĐXX phúc thẩm cũng quyết định bỏ áp dụng tình tiết tăng nặng đối với tất cả bị cáo trong vụ án. Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ... HĐXX cho biết toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đã được nộp vào ngân sách nhà nước, hậu quả vụ án được khắc phục. Thậm chí, có bị cáo tự nguyện nộp thêm vào ngân sách nhà nước với hy vọng góp phần nào đó khắc phục hậu quả chung của vụ án, như bị cáo Phong nộp thêm 70 triệu đồng... HĐXX cho rằng chưa cần hình phạt tù thì bản thân các bị cáo đã thể hiện sự ân hận. HĐXX nhận định quan điểm của VKS về việc chấp nhận kháng cáo đối với tất cả bị cáo là có cơ sở, cần được chấp nhận. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị cho một số bị cáo thuộc Cục ATTP được hưởng án treo. Một số bị cáo không kháng cáo nhưng tòa án quyết định giảm 3-6 tháng tù. Theo bản án sơ thẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm. Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục ATTP đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi. Tổng cộng bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỉ đồng. BÙI TRANG Trộm thẻ ATM của đồng nghiệp rồi đi rút tiền Ngày 26-5, TAND khu vực 6 - Tây Ninh xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thanh Thủy (31 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo buộc, vụ việc xảy ra vào sáng 10-1 tại một công ty may trên địa bàn xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh. Hôm đó, Thủy điều khiển mô tô đến công ty để làm việc như thường lệ. Đến gần 10 giờ cùng ngày, khi xuống nhà xe lấy xe đi ăn cơm, Thủy phát hiện xe máy của chị VTTN vẫn còn cắm chìa khóa và cốp xe chưa khóa. Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Thủy mở cốp xe kiểm tra và phát hiện bên trong có một thẻ ATM cùng một chiếc ví chứa CCCD của chủ sở hữu. Lợi dụng việc có được giấy tờ tùy thân của chị N, Thủy đã lấy thẻ ATM rồi tìm cách đăng nhập bằng mật khẩu là ngày, tháng, năm sinh của chủ thẻ được thể hiện trên CCCD. Sau khi đăng nhập thành công, Thủy thực hiện giao dịch rút 3,9 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi rút tiền, Thủy trở lại công ty, gửi xe và đặt thẻ ATM vào cốp xe chị N rồi tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là lao động chính trong gia đình; bị hại cũng có đơn xin bãi nại và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo… nên đã quyết định tuyên án như trên. HUỲNH DU

