112-2026

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 29-5-2026 THẢO VY Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore TharmanShanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến 31-5. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhân sự kiện này, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Tô Minh Sơn, nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Quốc gia Úc (ANU), nghiên cứu về nước nhỏ tại Đông Nam Á, về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác Việt Nam - Singapore trong tương lai. Chuyến thăm nâng tầm đối ngoại . Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng và ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore đối với chiến lược toàn diện được ký kết từ năm ngoái. Với vai trò là nước chủ nhà của Đối thoại Shangri-La, lãnh đạo Singapore sẽ trực tiếp tham dự và theo dõi các hoạt động của diễn đàn. Đây sẽ là cơ hội để lãnh đạo hai bên trao đổi trực tiếp ở cấp cao nhất, cả trong khuôn khổ diễn đàn và các hoạt động song phương, qua đó thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. . Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-La năm 2026. Theo ông, việc Việt Nam Nhiều dư địa hợp tác Việt Nam - Singapore . Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực chất. Theo ông, đâu là những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác nhất giữa hai nước trong thời gian tới? + Những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác nhất giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới cũng chính là những lĩnh vực hai nước xem là mang ý nghĩa chiến lược nhất. Trước hết, có thể kể đến lĩnh vực thiết kế, chế tác, sản xuất và chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đây hiện là một trong những lĩnh vực công nghệ trọng yếu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới và chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế, chính trị. Singapore là một trong những trung tâm sản xuất chip điện tử và chất bán dẫn hàng đầu khu vực, sở hữu nhiều kinh nghiệm trong phát triển thị trường, công nghệ và hệ sinh thái công nghiệp liên quan. Vì vậy, Việt Nam có thể học hỏi đáng kể từ Singapore trong quá trình xây dựng năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Ở chiều ngược lại, Singapore cũng nhìn nhận Việt Nam là một thị trường ổn định, có tiềm năng lớn về nguồn nhân lực và tài nguyên để đầu tư phát triển trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, lĩnh vực tài chính và công nghệ chuyển đổi xanh cũng còn nhiều dư địa hợp tác cho hai nước. Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM. Với vị thế là một trung tâm tài chính có sức cạnh tranh toàn cầu, Singapore không chỉ quan tâm tới tiến trình này mà còn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và bài học để chia sẻ với Việt Nam. Chuyển đổi xanh cũng là mối quan tâm chung của cả Việt Nam và Singapore. Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều bất ổn, cả hai nước đều cần phải thúc đẩy chuyển đổi xanh như một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững trong tương lai. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM SINGAPORE: Định vị tầm vóc đối ngoại, thúc đẩy Việt Nam - Singapore quan hệ Việt Nam - Singapore trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh triển khai nội hàm của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được ký kết hồi năm ngoái? + Nghiên cứu sinh Tô Minh Sơn: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đối ngoại của Việt Nam nói chung, cũng như trong quan hệ Việt Nam - Singapore nói riêng. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La năm nay thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Chuyến thăm lần này ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, cũng như lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của một Đảng Cộng sản phát biểu tại diễn đàn này. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệViệt Nam - Singapore trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai khuôn khổ Đối tác tham gia ngày càng tích cực tại các diễn đàn an ninh khu vực như Đối thoại Shangri-La mang ý nghĩa như thế nào đối với chính sách đối ngoại và cách tiếp cận của Việt Nam trước các vấn đề an ninh khu vực hiện nay? + Như đã đề cập, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu tại một diễn đàn như vậy. Đối thoại Shangri-La là một diễn đàn an ninh quan trọng tại Singapore, quy tụ lãnh đạo các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để trao đổi và đối thoại về các vấn đề chiến lược trọng tâm trên thế giới và khu vực. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại diễn đàn này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu ngoại giao cũng như quá trình phát triển của Việt Nam trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm hơn tới chính sách đối ngoại, kinh nghiệm lịch sử và cách tiếp cận của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam chia sẻ quan điểm, chính kiến và cách tiếp cận của mình tại một diễn đàn có sự tham gia của đông đảo lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Singapore trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được ký kết từ năm ngoái. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình đối ngoại của Việt Nam, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển sâu rộng hơn. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La vào ngày 29-5. Theo trang web của IISS, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đọc diễn văn chính tại Đối thoại Shangri-La năm nay. Bình luận về bài phát biểu sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Giegerich cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, với những tác động lan rộng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu trên cương vị mới, ông đã thể hiện cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách một cường quốc chiến lược đang nổi lên, đồng thời tăng cường trao đổi với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Chúng tôi vinh dự khi ông lựa chọn Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế là diễn đàn để thực hiện điều đó”. Diễn văn chính tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trình bày. Những diễn giả chính trong các kỳ trước còn có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. Đối thoại năm nay tiếp tục được tổ chức tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế dự kiến đón hơn 550 đại biểu thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Tổng giám đốc IISS hoan nghênh bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 3-2025. Ảnh: TTXVN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 29-5-2026 VIẾT THỊNH Ngày 28-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân chủ trì được cử hành trọng thể tại tòa nhà Chính phủ ở Thủ đô Bangkok. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỉ USD Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua. Trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung Việt Nam - Thái Lan, Thái Lan - Việt Nam tại Thái Lan; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng Ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia; sớm tiến tới đàm phán và ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỉ USD hiện nay lên mức 25 Việt Nam - Thái Lan: Đẩy mạnh hợp tác kinh tế với những đột phá mới Cùng ngày 28-5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất. quan hệ . Năm nay đánh dấu 30 năm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) hiện diện tại Việt Nam. Mô hình VSIP đã đóng vai trò như thế nào trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và chuyển giao công nghệ của Việt Nam, thưa ông? + Mô hình VSIP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là một trong những khu công nghiệp hợp tác quốc tế đầu tiên được triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn đất nước bắt đầu thực hiện chính sách Đổi mới. Với vai trò là mô hình tiên phong, VSIP đã trở thành cầu nối quan trọng khi Việt Nam bắt đầu thu hút đầu tư nước ngoài. Từ những dự án đầu tiên, mô hình này đến nay đã phát triển rộng khắp trên cả nước với nhiều khu công nghiệp và đa dạng các lĩnh vực sản xuất và đầu tư. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng Singapore hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ hai của Việt Nam. Trên cơ sở đó, mô hình VSIP được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò thiết yếu trong tiến trình thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và hỗ trợ chuyển giao công nghệ tại Việt Nam trong thời gian tới. . Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi kinh tế xanh đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực, Việt Nam cần làm gì để tận dụng hiệu quả hơn quan hệ hợp tác với Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững? + Có lẽ một trong những thách thức lớn nhất trong hợp tác với các doanh nghiệp và đối tác nước ngoài hiện nay vẫn là khả năng hấp thụ dòng vốn đầu tư, cũng như tốc độ triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh chính sách nhằm xây dựng môi trường đầu tư và hành lang pháp lý theo hướng cởi mở, linh hoạt hơn để kích thích đầu tư, tăng tốc cấp phép cho các dự án từ ngoài nước. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần tiếp tục tinh gọn quy trình tiếp nhận và xử lý ý kiến từ các đối tác, nhà đầu tư nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, minh bạch và thông suốt hơn. Bên cạnh việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác với các đối tác quốc tế, Việt Nam cần chú trọng hơn tới việc củng cố “nội lực”. Điều này đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các chương trình trao đổi và học bổng trong những ngành mũi nhọn, đồng thời có cơ chế hiệu quả để thu hút nhân tài và chuyên gia quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. Thực tế đây cũng chính là tiền đề tạo nên sự phát triển của Singapore ngày nay. Nếu không xây dựng được nguồn lực nội tại đủ mạnh, Việt Nam sẽ khó có thể tận dụng hiệu quả những cơ hội và tiềm năng hợp tác đang mở ra trong giai đoạn hiện nay. . Xin cảm ơn ông.• tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực; nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác; đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Thái Lan. Đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược “ba kết nối” quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp, địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững. Tăng cường kết nối giao thông, logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như AI, công nghệ bán dẫn…, Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh; Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chứng kiến lễ ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục.• Tiêu điểm Việt Nam là quốc gia từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử song hiện nay đã xây dựng được quan hệ tích cực với nhiều nước lớn và các đối tác quan trọng trên thế giới. Điều đó tạo nên sự chú ý và quan tâm nhất định từ cộng đồng quốc tế đối với cách Việt Nam xử lý các vấn đề chiến lược và an ninh khu vực. Nghiên cứu sinh TÔ MINH SƠN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong hồi tháng 3-2025. Ảnh: TTXVN Hai nhà lãnh đạo nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỉ USD hiện nay lên mức 25 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 29-5-2026 Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng trọng điểm của TP.HCM. PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình (ảnh), Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhìn nhận Nghị quyết 09 không chỉ đặt ra tầm nhìn dài hạn đến năm 2075 mà còn là định hướng cốt lõi để vận hành một siêu đô thị mang tính lịch sử, sẵn sàng gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế. Tầm nhìn thế kỷ . Phóng viên: Việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới cho TP.HCM vào thời điểm này mang thông điệp chính trị như thế nào trong việc khẳng định lại vai trò, vị trí đầu tàu, cực tăng trưởng trọng điểm của TP, thưa ông? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình: Nghị quyết 09-NQ/ TW ra đời mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt sâu sắc, khẳng định mạnh mẽ vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng trọng điểm và vị thế không thể thay thế của TP.HCM trong chiến lược phát triển quốc gia thời kỳ mới. Trong bối cảnh mới, Nghị quyết 09 cho thấy Trung ương tiếp tục đặt kỳ vọng rất lớn vào TP.HCM với vai trò “đi trước, mở đường”, tiên phong thử nghiệm các mô hình quản trị hiện đại, cải cách thể chế và kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho cả nước. Ý nghĩa của nghị quyết càng trở nên đặc biệt khi gắn với quá trình tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia theo Nghị quyết 202/2025. Việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu tạo ra bước chuyển mang tính lịch sử, mở rộng không gian phát triển cho siêu đô thị tích hợp. Đồng thời giúp TP hội tụ sức mạnh của trung tâm tài chính - dịch vụ lớn nhất nước, hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao hàng đầu và cửa ngõ hàng hải quốc tế với cụm cảng nước sâu chiến lược. Nghị quyết 09 chính là kim chỉ nam chiến lược nhằm định hướng vận hành và phát huy tối đa tiềm năng của siêu đô thị mới, hiện thực hóa phương châm “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”, đưa TP vươn lên trở thành biểu tượng phát triển năng động, hiện đại và có sức cạnh tranh mang tầm vóc khu vực, quốc tế trong thế kỷ 21. . Điểm nhấn chiến lược của nghị quyết là đặt ra tầm nhìn 100 năm. Ông nghĩ sao? + Trong lịch sử phát triển các đô thị lớn trên thế giới, những TP có thể vươn lên trở thành trung tâm kinh tế và tài chính toàn cầu đều được định hình bởi các chiến lược mang tầm nhìn thế kỷ. Nghị quyết 09 lần đầu tiên đặt TP.HCM trong tầm nhìn phát triển đến năm 2075, thể hiện rõ tư duy kiến tạo tương lai và kỳ vọng đưa TP trở thành siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh toàn cầu. Nếu trước đây nhiều cơ chế đặc thù được ban hành chủ yếu giải quyết những yêu cầu cấp bách trước mắt thì nay TP.HCM phải xây dựng chiến lược phát triển tổng thể với tầm nhìn hàng chục năm, theo mô hình đa cực, đa trung tâm, bảo đảm kết nối hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Quy hoạch TP.HCM trong Sự cộng hưởng hệ sinh thái công nghiệp - logistics - tài chính của siêu đô thị mới tạo điều kiện để TP.HCM chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, tài chính và kinh tế số. Ảnh: THUẬN VĂN giai đoạn mới sẽ không giới hạn ở không gian mặt đất mà phải tích hợp đồng bộ không gian ngầm, xanh, sông nước, biển cùng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, qua đó hình thành cấu trúc đô thị thông minh và mở rộng dư địa phát triển kinh tế. Quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy thể chế. TP.HCM từng bước chuyển từ mô hình cơ chế đặc thù, thí điểm sang thể chế vượt trội ổn định và lâu dài thông qua Luật Đô thị đặc biệt, chuyển từ cơ chế “xin-cho” sang trao quyền, chịu trách nhiệm. Qua đó, tạo ra không gian thể chế đủ lớn để TP chủ động đổi mới, phát huy tối đa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh với các siêu đô thị lớn trong khu vực và trên thế giới. Chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng . Nghị quyết 09 đặt ra những chỉ tiêu kinh tế rất cao cho từng giai đoạn, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung và GRDP bình quân đầu người? + Có thể nói, hệ thống chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết 09 đặt ra cho TP.HCM là rất cao và mang tính thách thức chưa từng có nhưng cũng thể hiện rõ khát vọng đưa TP bứt phá mạnh mẽ. Theo đó, TP.HCM được yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu khoảng 10% mỗi năm trong nhiều giai đoạn liên tiếp; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 USD vào năm 2030, 25.000 USD vào năm 2035 và hướng tới mốc 100.000 USD vào năm 2075. Nếu nhìn từ thực trạng những năm gần đây, khi đà tăng trưởng có dấu hiệu chững lại do hạ tầng quá tải, điểm nghẽn thể chế kéo dài, chi phí logistics gia tăng và mô hình tăng trưởng truyền thống dần đã tới hạn thì đây rõ ràng là áp lực tái cơ cấu kinh tế vô cùng lớn. Tuy nhiên, tính khả thi của các mục tiêu này đã được củng cố đáng kể nhờ mở rộng không gian phát triển thông qua việc hợp nhất. Siêu đô thị mới đang sở hữu hệ sinh thái công nghiệp - logistics - tài chính quy mô và năng lực cạnh tranh hàng đầu cả nước, với 61 khu công nghiệp, khu chế xuất rộng khoảng 24.800 ha cùng cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải mang tầm quốc tế. Sự cộng hưởng này tạo điều kiện để TP.HCM chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, tài chính và kinh tế số. Dù vậy, để hiện thực hóa các mục tiêu đầy tham vọng đó, TP buộc phải tái cơ cấu toàn diện từ thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực cho đến mô hình quản trị công; đồng thời nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng môi trường đầu tư đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. . Vậy để hiện thực hóa các chỉ tiêu nêu trên, chìa khóa quyết định nằm ở đâu, thưa ông? + Từ góc nhìn cá nhân, tôi cho rằng chìa khóa quyết định nằm ở việc chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng của TP.HCM từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, TP không thể tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ mà phải tập trung hình thành các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao và năng lực dẫn dắt công nghệ. Nghị quyết 09 đã xác định rõ bốn lĩnh vực công nghệ lõi cần ưu tiên gồm AI, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng sạch, đây đều là những lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế tương lai. Việc hình thành các định chế tài chính và thương mại mang tầm quốc tế cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khu thương mại tự do gắn với cụm cảng và hệ thống sân bay hàng hóa sẽ tạo ra dòng chảy tự do về vốn, hàng hóa và dịch vụ, giúp TP.HCM trở thành trung tâm logistics và thương mại quốc tế của khu vực. Bên cạnh đó, Trung tâm tài Nghị quyết O9: Bệ phóng đưa bứt phá, vươn tầm châu Á Để đạt được những mục tiêu mà Trung ương định hướng trong Nghị quyết 09, TP.HCM cần tái cơ cấu toàn diện từ thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực cho đến mô hình quản trị công. Các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết 09 đặt ra cho TP.HCM là rất cao và mang tính thách thức chưa từng có nhưng cũng thể hiện rõ khát vọng đưa TP bứt phá mạnh mẽ. LÊ THOA thực hiện chính quốc tế thế hệ mới tại khu vực trung tâm Sài Gòn sẽ tạo điều kiện để TP tham gia sâu vào mạng lưới tài chính toàn cầu, thu hút các dòng vốn chất lượng cao và các tập đoàn đa quốc gia. Xây dựng thể chế đột phá, vượt trội . Trong tám nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để TP.HCM hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, theo ông, đâu là điểm mấu chốt? + Hệ thống nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Nghị quyết Họ đã nói Cơ hội lịch sử để tạo ra sức bật mới Tôi cho rằng TP.HCM đang đứng trước cơ hội lịch sử đặc biệt lớn để tạo ra sức bật mới mang tính bước ngoặt, từng bước vươn lên xác lập vị thế cạnh tranh với các siêu đô thị hàng đầu châu Á. Nếu tận dụng tốt thời cơ và phát huy hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết 09 đã mở ra, TP.HCM hoàn toàn có khả năng vươn lên cạnh tranh với các trung tâm kinh tế lớn của châu Á như Singapore, Thượng Hải hay Tokyo. Đặc biệt, khi Luật Đô thị đặc biệt được ban hành, TP sẽ có không gian thể chế đủ lớn để phát huy tối đa sức sáng tạo của người dân và doanh nghiệp, chủ động hơn trong quản trị, huy động nguồn lực và thu hút đầu tư quốc tế. PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 29-5-2026 09 xác lập không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn trải rộng trên nhiều trụ cột quan trọng. Gồm hoàn thiện thể chế, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Điều đặc biệt là nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị toàn cầu phát triển bền vững, hiện đại, văn minh và nghĩa tình. Trong đó chất lượng sống của người dân, chỉ số phát triển con người (HDI), công bằng xã hội và bảo vệ môi trường được đặt ngang tầm với các chỉ tiêu kinh tế. Tôi cho rằng nhiệm vụ siêu đô thị TP.HCM mang tính mấu chốt và có ý nghĩa quyết định nhất chính là xây dựng thể chế đột phá, vượt trội. Bởi trong nhiều năm qua, điểm nghẽn lớn nhất của TP.HCM không nằm ở thiếu tiềm năng hay nguồn lực phát triển, mà chủ yếu xuất phát từ giới hạn của cơ chế quản lý và mức độ phân quyền còn chưa tương xứng với vai trò đầu tàu của TP. Luật Đô thị đặc biệt được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra bước chuyển rất lớn khi trao gần 300 thẩm quyền cho chính quyền TP.HCM. Khi “chiếc áo thể chế” được tháo gỡ, sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và cả bộ máy quản trị sẽ được giải phóng mạnh mẽ, tạo động lực để TP.HCM bứt phá và phát huy vai trò dẫn dắt phát triển của cả nước. Ông CAO THANH BÌNH, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM: Tăng tính tự quyết, tự chủ, tự chịu trách nhiệm Nghị quyết 09 tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy khi Trung ương thiết kế một hệ thống thể chế vượt trội cho TP. Trong đó, chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt được định vị là khâu đột phá, tạo khung pháp lý vượt trội để khơi thông mọi nguồn lực. TP.HCM sẽ chủ động thực hiện một số nhiệm vụ tại địa phương, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp và giải quyết tốt các vấn đề còn vướng, khó mà không phải chờ xin ý kiến của các bộ, ngành. Những điểm nghẽn kéo dài của TP.HCM sẽ được tháo gỡ thông qua phân cấp, phân quyền triệt để. Tính tự quyết, tự chủ, tự chịu trách nhiệm tăng lên sẽ giúp TP thuận lợi hơn trong điều hành kinh tế - xã hội, khắc phục những rào cản về mặt pháp lý. Hơn nữa, Nghị quyết 09 cũng cho phép TP.HCM có cơ chế, chính sách để thu hút, đào tạo nhân tài. Đây là những nội dung quan trọng mà TP đang rất cần để tạo đột phá trong mọi lĩnh vực. Ông DANNY VÕ, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM: Ba định hướng quan trọng tạo thêm nguồn lực Tôi đặc biệt hoan nghênh ba định hướng của Nghị quyết 09 về phát triển nhân lực chất lượng cao, phát huy kiều hối và giữ chân doanh nghiệp FDI tái đầu tư tại chỗ. Về phát triển nhân lực chất lượng cao, TP.HCM hiện đang cạnh tranh nhân tài với các quốc gia trong khu vực như Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur. Vấn đề không chỉ là lương, mà là hệ sinh thái môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ chế bổ nhiệm minh bạch, đặc biệt là sự công nhận bằng cấp, kinh nghiệm quốc tế. Tôi cho rằng TP cần cụ thể hóa việc xây dựng cơ chế công nhận kép. Theo đó, bằng cấp và kinh nghiệm quốc tế được quy đổi tương đương trong tuyển dụng khu vực công lẫn tư. Song song đó, TP cần lập quỹ học bổng đào tạo tài năng trẻ tại các trường quốc tế hàng đầu kèm cam kết quay về phục vụ trong 3-5 năm. TP cũng phải tạo vị trí cố vấn chính sách chuyên gia kiều bào trong các sở, ban ngành với vai trò có thực quyền tham vấn. Ngoài ra, TP.HCM cần chú trọng phát triển trái phiếu kiều hối có mục đích, cho phép kiều bào đầu tư trực tiếp vào hạ tầng, y tế, giáo dục với lãi suất ưu đãi và bảo lãnh nhà nước. Tạo quỹ đối ứng kiều hối đầu tư, đơn giản hóa thủ tục để kiều bào đầu tư trực tiếp vào startup, quỹ đầu tư mạo hiểm mà không phải qua nhiều tầng trung gian pháp lý. Mặt khác, để giữ chân doanh nghiệp FDI, TP.HCM cần có cơ chế giảm thuế lũy tiến cho phần lợi nhuận tái đầu tư tại chỗ, càng tái đầu tư nhiều, mức ưu đãi càng cao. Đặc biệt, chính quyền TP phải đảm bảo tính nhất quán và minh bạch của chính sách theo cam kết nhiều năm - đây là yếu tố nhà đầu tư nước ngoài đặt lên hàng đầu khi cân nhắc tái đầu tư. Cử tri TRẦN VIỆT TRUNG, ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM: Nghị quyết “mở đường” để TP.HCM xây trường lớp, nhà ở Tôi mong rằng những cơ chế, chính sách vượt trội trong Nghị quyết 09 sẽ giúp TP giải quyết triệt để các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Trên hết, nghị quyết cũng có tính“mở đường”về mặt cơ chế khiTP đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Từ tinh thần của Nghị quyết 09, tôi mong TP sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, không ngại khó, khổ, linh hoạt tìm giải pháp giải quyết tốt các vấn đề nội tại của TP. Đó là xây thêm trường lớp để con em có nơi học tập tốt, môi trường giáo dục tiên tiến, hội nhập; xây thêm bệnh viện, đầu tư mạnh cho hạ tầng y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất; xây dựng nhà ở xã hội… Để làm được điều này, TP rất cần đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm. Hy vọng rằng đội ngũ cán bộ TP sẽ dành hết tâm sức, nhiệt huyết và trách nhiệm để triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết 09 để người dân được sống trong một TP đáng sống. THANH TUYỀN ghi Ý kiến chuyên gia . Có ý kiến cho rằng từ nay đến năm 2030 là giai đoạn bản lề để tạo đà cho các mục tiêu dài hạn của kỷ nguyên mới? + Để tinh thần của Nghị quyết 09 nhanh chóng chuyển hóa thành những kết quả tăng trưởng thực chất, TP.HCM cần ưu tiên tập trung tháo gỡ ba nhóm nút thắt cốt lõi về kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trước hết, nút thắt lớn nhất hiện nay là hạ tầng giao thông và kết nối liên vùng. TP.HCM cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cao tốc và mạng lưới giao thông kết nối giữa lõi đô thị trung tâm với Bình Dương, Bà RịaVũng Tàu cũng như toàn vùng động lực phía Nam nhằm mở rộng không gian phát triển và giảm áp lực quá tải hạ tầng hiện hữu. TP cũng phải giải quyết đồng bộ các vấn đề hạ tầng đô thị để nâng cao chất lượng sống của người dân và cải thiện diện mạo đô thị hiện đại, văn minh. Bên cạnh hạ tầng, cơ chế huy động vốn và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cũng cần được quan tâm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn cho các siêu dự án hạ tầng là vô cùng lớn. TP.HCM không thể chỉ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước mà cần chủ động đa dạng hóa nguồn lực thông qua phát hành trái phiếu đô thị, mở rộng mô hình hợp tác công tư (PPP), đấu giá quỹ đất theo mô hình TOD và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư. . Xin cảm ơn ông.• 5 giải pháp cốt lõi để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống Nghị quyết mới dành riêng cho TP.HCM vừa được Bộ Chính trị ban hành mang một thông điệp chính trị vô cùng rõ ràng - đó là tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò cực tăng trưởng chiến lược của TP trong giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết 09 khẳng định Trung ương sẵn sàng trao cho TP.HCM cơ chế vượt trội, trong đó có Luật Đô thị đặc biệt - được gọi là “đột phá của đột phá”. Nghị quyết đặt lộ trình vươn tầm với những cột mốc cụ thể: Trở thành trung tâm kinh tế, tài chính nổi bật của Đông Nam Á vào năm 2030, vươn mình thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á vào năm 2045 và trọn vẹn vóc dáng của một đô thị toàn cầu vào năm 2075. Việc cho phép TP.HCM có Luật Đô thị đặc biệt đã thể hiện cấp độ cao nhất của phân quyền khi tạo khung thể chế riêng, cho phép TP vận hành theo mô hình khác biệt cũng như mở đường cho chính sách chưa từng có tiền lệ. Luật cũng là cơ sở pháp lý để TP bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị hàng đầu châu Á, TP cần xây dựng mô hình phát triển mới dựa trên thể chế vượt trội, phân quyền mạnh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng hiện đại và đội ngũ cán bộ chất lượng cao. Để Nghị quyết 09 đi vào cuộc sống, TP.HCM cần khẩn trương bám sát năm khía cạnh cốt lõi. Thứ nhất, thông qua Luật Đô thị đặc biệt để đột phá thể chế và giao quyền tự quyết cao hơn về quy hoạch, đầu tư công, thu - chi ngân sách và quản lý đất đai. Đây là nền tảng quyết định cho mọi đột phá. Việc giao quyền phải đi kèm với trách nhiệm bằng các chỉ số KPI cụ thể về tăng trưởng và cải cách. Đồng thời, thiết lập cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) cho tài chính, y tế, giáo dục. TP có thể làm thí điểm tại khu vực Thủ Đức, Thủ Thiêm và phường trung tâm trước khi nhân rộng. Thứ hai, tập trung nguồn lực hoàn chỉnh các dự án hạ tầng chiến lược. TP.HCM cần được giao quyền mạnh mẽ để tự quyết định đầu tư, chủ động huy động vốn (trái phiếu đô thị, PPP, quỹ đất) cho năm dự án ưu tiên: Vành đai 3, vành đai 4, metro 1, metro 2, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trục Bắc - Nam và hạ tầng chống ngập. Việc phát triển giao thông phải đặt trong sự phối hợp chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ; ứng dụng công nghệ mới và dữ liệu số để giải quyết triệt để vấn nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm. Thứ ba, khởi động Trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trọng tâm là xây dựng hành lang đổi mới sáng tạo phía đông (Thủ Đức - Khu công nghệ cao - ĐH Quốc gia - Thủ Thiêm) thành thung lũng Silicon của Việt Nam. Thứ tư, cải cách hành chính và quản trị đô thị dựa trên dữ liệu số. TP phải hướng đến 100% dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền số vận hành dựa trên dữ liệu với sự liên thông giữa các sở, ngành. Đặc biệt, minh bạch hóa mọi quy trình trên môi trường số là giải pháp căn cơ nhất để triệt tiêu tham nhũng vặt, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kiến tạo đô thị nhân văn. TP cần cơ chế đặc thù để thu hút chuyên gia quốc tế, Việt kiều và nhân tài trong nước. Song song đó, đầu tư mạnh vào hạ tầng xã hội; chăm lo cho người yếu thế, lao động nhập cư bằng nhà ở giá rẻ, ký túc xá công nhân. Mọi chính sách chỉ thành công khi huy động được sức mạnh của người dân và doanh nghiệp. TP.HCM cần tăng cường đối thoại công - tư, khuyến khích phản biện xã hội. Từ đó, không chỉ hướng đến sự giàu mạnh mà phải thực sự là một đô thị đáng sống, xanh, an toàn và bền vững. TS TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM

6 Thời sự - Thứ Sáu 29-5-2026 khi nguồn nhân lực và điều kiện tổ chức thực hiện tại phường còn hạn chế. Hiện phường Sài Gòn chỉ có một công chức phụ trách lĩnh vực hộ tịch. Điều này tạo áp lực lớn đối với đội ngũ công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ người dân trong thời gian đầu triển khai mô hình mới… Bí thư phường Sài Gòn cũng nêu các bất cập trong phân cấp, phân quyền. Nhiều nội dung chưa thực sự đồng bộ hoặc chưa đi kèm với cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ đầy đủ. Một số nhiệm vụ tuy đã được phân quyền cho cấp cơ sở nhưng quy trình thực hiện còn phụ thuộc nhiều vào ý kiến của cơ quan cấp trên hoặc các sở, ngành liên quan, dẫn đến phát sinh tình trạng chờ hướng dẫn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ. Từ đó, ông kiến nghị Trung ương chấp thuận cơ chế phân bổ biên chế theo nguyên tắc số dân, số tổ chức Đảng, đảng viên, đặc thù của địa phương, trung tâm hành chính công thực hiện nhiệm vụ phi địa giới. Đồng thời, có cơ chế linh hoạt trong sử dụng nhân lực, nhất là đối với các lĩnh vực còn thiếu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm Nguyễn Anh Tuấn cũng nhìn nhận có nhiều khó khăn do diện tích rộng, quy mô dân số đông, khối lượng công việc tăng đột biến sau sáp nhập. “Cấp phòng đảm nhận công việc của nhiều sở, ngành của TP, biên chế giao quá ít so với số đầu việc gây quá tải tại các phòng chuyên môn” - ông Tuấn nói và cho biết có tình trạng thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nhân sự chuyên trách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Ông Tuấn kiến nghị Trung ương nghiên cứu điều chỉnh các quy định về khung biên chế của khối Đảng - đoàn thể xã cao hơn khung biên chế theo Hướng dẫn 31/2025 của Ban Tổ chức Trung ương để phù hợp với quy mô dân số, số lượng đảng viên, khối lượng công việc và tính chất nhiệm vụ của xã, phường, đặc khu cụ thể… Thay đổi cách nghĩ, cách làm Kết luận sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng việc chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp sang chính quyền địa phương hai cấp sau 80 năm là “một cuộc cách mạng”, khiến bộ máy đối mặt với áp lực lớn về nhân sự, khối lượng công việc và phương thức điều hành. Sau một năm triển khai mô hình mới cho thấy hướng đi đúng. TP.HCM cùng cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời bảo đảm bộ máy gần dân và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân ở cơ sở. Trong đó, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến rõ nét, cắt giảm nhiều thủ tục, việc ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính đã thay thế phương thức quản lý cũ. Đây là nền tảng để xây dựng chính quyền số và phương thức quản trị hiện đại hơn. Cùng với đó, TP được Trung ương ban hành nhiều chính sách đặc thù như Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội, gần đây nhất là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và sắp tới là Luật Đô thị đặc biệt… Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà THANH TUYỀN - LÊ THOA Sáng 28-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cấp xã lo ngại nguy cơ tinh giản Tại đây, các phường, xã đã nêu những mặt thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đến Thành ủy TP.HCM. Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết địa bàn có tình trạng một số công chức ở phường có xu hướng xin chuyển công tác đến các sở, ngành TP nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài về vị trí việc làm. Công chức cũng không đăng ký điều chuyển sang các phường khác do vẫn còn tâm lý lo ngại về nguy cơ tinh giản biên chế trong tương lai, làm cho nguồn nhân lực tại địa phương ngày càng giảm. Đối với các hồ sơ phi địa giới hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, số lượng hồ sơ tiếp nhận ngày càng nhiều, tính chất xử lý phức tạp hơn, trong BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM TRẦN LƯU QUANG: Thay đổi tư duy để khắc phục sự “chông chênh” ở cơ sở TP đang đối diện như biên chế giảm nhưng khối lượng công việc tăng mạnh, nhiều nhiệm vụ được phân cấp trực tiếp về cấp xã. Điều kiện làm việc, trang thiết bị, phần mềm quản lý ở nhiều nơi chưa đồng bộ… Hiện nhiều xã, phường có sự chông chênh, mất cân đối giữa khối lượng công việc và biên chế. Nhiều đầu việc được phân cấp mạnh về cơ sở, số lượng nhân sự lại thu hẹp, dẫn tới nơi quá tải, nơi ít việc nhưng biên chế gần tương đương nhau. Về đội ngũ cán bộ, có trường hợp cán bộ không được đào tạo chuyên môn quản lý nhà nước nhưng chuyển sang đảm nhiệm vị trí điều hành chính quyền. Ông đưa ra ví dụ một số lãnh đạo Đảng, đoàn thể cấp quận nay làm chủ tịch phường, trong khi vị trí này sau phân cấp phải đảm đương thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp quận, TP và bộ, ngành chuyển xuống. “Đó không là lỗi của cán bộ mà là do chúng ta chưa sắp xếp đúng” - Bí thư Trần Lưu Quang nói. Từ thực tế này, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TP trên nguyên tắc chuyển từ lượng sang chất. Ông nhấn mạnh đến việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, không phải siết quản lý mà phải xem anh em mong muốn gì để hỗ trợ làm; chuyển từ tư duy “xin-cho” sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát quyền lực. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở; tự học hỏi lẫn nhau để giúp cán bộ làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu số, xử lý hồ sơ nhanh hơn cho người dân và doanh nghiệp…• Báo cáo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết TP hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp TP và cấp xã theo hướng tinh, gọn, mạnh đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ từ TP phân cấp, ủy quyền về cấp xã, bà Tuyết cho biết phần lớn các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chủ động của cơ sở, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ; bố trí, phân công, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ đúng quy trình, tiêu chuẩn; rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển của TP. Về công tác cải cách hành chính, TP.HCM giải quyết khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính với tỉ lệ đúng hạn đạt trên 99,5%, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%, 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử. Nhiều mô hình thí điểm đã tạo thuận lợi cho người dân như mô hình “Trạm công dân số”, các mô hình ứng dụng công nghệ robot, kiosk thông minh tại các trung tâm phục vụ hành chính công và các khu phố, ấp gần người dân nhất để hoàn thiện, đánh giá hiệu quả và nhân rộng. Hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp thể hiện rõ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và sáu tháng đầu năm 2026. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, xây dựng Đảng đạt và vượt; bộ mặt đô thị TP, hạ tầng đô thị đổi thay nhanh chóng. “Thực tiễn triển khai cho thấy phương thức điều hành của TP ngày càng thể hiện rõ tính“hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - sát dân”; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy”- bàTuyết nói. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đội ngũ cán bộ vừa thừa vừa thiếu, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. TP thiếu một số lượng cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu như xây dựng Đảng, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, quản lý đất đai, xây dựng - giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục... Đây là một thách thức đối với TP trong thời gian tới. TP.HCM sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5% Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh đến việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, không phải siết quản lý mà phải xem anh em mong muốn gì để hỗ trợ làm. thoisu@phapluattp.vn Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TP trên nguyên tắc chuyển từ lượng sang chất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

