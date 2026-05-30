CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2026 Arsenal - PSG: Lịch sử gọi tên ai? Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: TTXVN Tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore trang 3 SỐ 113 (7684) - Thứ Bảy 30-5-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn

2 Thời sự - Thứ Bảy 30-5-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Kiến nghị Quốc hội tổ chức thêm kỳ họp không thường lệ Ngày 29-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với đại diện Chính phủ và các cơ quan liên quan nhằm rà soát tình hình thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026. Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 2, QH sẽ xem xét, thông qua 43 dự án, gồm 40 luật và ba nghị quyết. Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Ủy ban Thường vụ QH và Chính phủ xem xét khả năng tổ chức thêm một kỳ họp không thường lệ trước kỳ họp thứ 2. Một phương án khác là kéo dài chương trình kỳ họp thứ 2 để có thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ lập pháp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết các cơ quan đều thống nhất kiến nghị với Ủy ban Thường vụ QH, với Chính phủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét tổ chức một kỳ họp không thường lệ của QH. Việc này để QH xem xét, thông qua một số dự án luật, nghị quyết nhằm giảm tải cho kỳ họp cuối năm. Theo đó, kỳ họp này dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8-2026, dài khoảng 20 đến 25 ngày… ĐỨC MINH Tin vắn • Giải cứu kịp 1 phụ nữ rơi xuống giếng sâu. Công an phường Hội Phú vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai kịp thời cứu vớt thành công bà HTU (50 tuổi) không may rơi xuống giếng sâu bỏ hoang trên địa bàn phường. L.KIẾN • Bắt giữ người vận chuyển thằn lằn núi Bà Đen. Ngày 29-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 vừa phát hiện ông NVV (53 tuổi) vận chuyển động vật rừng trái pháp luật tại khu vực gần núi Bà Đen, thu giữ 127 kg thạch sùng ngón Bà Đen (thằn lằn núi Bà Đen). H.DU Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, ngày 29-5, tại TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua Đức Pháp chủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động tăng ni, Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động như công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc người yếu thế... Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào Phật tử cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (Theo TTXVN) UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về phương án bố trí lực lượng người hoạt động không chuyên trách. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở KH&CN về việc phân bổ 408 chỉ tiêu nhân sự. Nguồn nhân sự này lấy từ người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại 168 phường, xã, đặc khu. Lực lượng này sẽ thực hiện ký kết hợp đồng nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 173/2025, Quyết định 27/2026 của chủ tịch UBND TP, hướng dẫn của Sở Nội vụ và các quy định liên quan. HOÀNG KIM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: TV Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản tại TP.HCM TP.HCM bố trí công tác cho 408 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Ngày 29-5, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức hội nghị “Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống bảo tàng tại TP.HCM” nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống bảo tàng. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, phát biểu kết luận, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho rằng xu hướng phát triển bảo tàng trên thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. “Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn trở thành thiết chế văn hóa mở, trung tâm giáo dục cộng đồng, không gian sáng tạo và đối thoại xã hội” - ông Thuận cho hay. Ngoài ra, ông Thuận nhìn nhận hệ thống bảo tàng TP cần chuyển mạnh từ tư duy “trưng bày hiện vật” sang “phục vụ công chúng”, lấy trải nghiệm, nhu cầu tiếp cận và khả năng tương tác của người dân làm trung tâm. Trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đổi mới nội dung và phương thức trưng bày. Song song đó là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống bảo tàng theo định hướng “chuyên nghiệp - hiện đại - bản sắc”. HẢI NHI TP.HCM: Bảo tàng cần chuyển từ “trưng bày hiện vật” sang “phục vụ công chúng” Đảng ủy Chính phủ hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những đột phá Ngày 29-5, tại trụ sở Chính phủ, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng ủy Chính phủ trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, có những đột phá. Đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích và kết quả đạt được, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương kịp thời sơ kết một năm vận hành chính quyền ba cấp, đề xuất các chủ trương, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, xung đột, không còn phù hợp và xử lý các vướng mắc, các điểm nghẽn, các rào cản, tháo gỡ theo thẩm quyền. “Phải quyết tâm, quyết liệt hơn, phải tạo đột phá, phải nhanh hơn, kịp thời hơn trong hoàn thiện thể chế” - đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh... (Theo Chinhphu.vn) Cần Thơ kêu gọi đầu tư vào 85 dự án ở 10 lĩnh vực Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký quyết định ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư vào TP Cần Thơ đến năm 2030 (đợt 1). Theo đó, danh mục dự án mời gọi đầu tư vào TP Cần Thơ gồm 10 lĩnh vực với 85 dự án. Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp có 14 dự án; hạ tầng cụm công nghiệp có 8 dự án; năng lượng có 6 dự án; xử lý chất thải và công viên nghĩa trang tập trung có 3 dự án; đô thị - nhà ở có 37 dự án; thương mại có 3 dự án; giáo dục có một dự án; kinh tế một dự án; nông nghiệp công nghệ cao có 7 dự án. Ngoài ra, có 5 dự án về du lịch, trong đó có dự án khu du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng; dự án Khu du lịch Ốc đảo Vàm Hồ; dự án các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển giáp rừng ngập mặn; dự án các khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn; dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Khỉ… NHẪN NAM TP.HCM: Bắt giữ 6 người liên quan vụ dùng búa cướp tiệm vàng Ngày 29-5, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ sáu người liên quan vụ cướp xảy ra vào ngày 26-5 tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp. Theo đó, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt các nghi phạm. Lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu người liên quan và thu hồi tang vật để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu ước tính tổng giá trị số vàng bị cướp hơn 800 triệu đồng. Công an TP.HCM đã tổ chức thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai các đối tượng để làm rõ vai trò, thủ đoạn và hành vi phạm tội của từng người. P.HẢI

3 Thời sự - Thứ Bảy 30-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao. VIẾT THỊNH Sáng 29-5, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore. Nhắc lại chuyến thăm chính thức vào tháng 3-2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore trên cương vị Tổng Bí thư và các cuộc hội kiến, hội đàm rất hiệu quả giữa hai bên khi đó, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tin tưởng chuyến thăm lần này trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Đánh giá cao và bày tỏ ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển năng động, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Nhà nước và nhân dân Singapore đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, chân tình; bày tỏ vui mừng trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ông nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chúc mừng và khẳng định các thành tựu phát triển của Singapore thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện tại, đã cho thấy sự chủ động, tự tin cùng tầm nhìn của Singapore. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2025. Trong đó, tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó hơn, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có vai trò quan trọng, còn nhiều dư địa hợp tác do đó Việt Nam và Singapore cần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối ASEAN trong thời gian tới. Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến Lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: TTXVN Tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore Sáng 29-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua và cho rằng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2025, quan hệ hai nước còn rất nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Ông khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Singapore. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác kinh tế xanh - kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon; phát triển trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hệ thống VSIP thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao… Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam - Singapore. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore với chủ đề Từ đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và phức tạp như hiện nay, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh cá nhân ông và các nhà lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La tối 29-5, qua đó hiểu thêm tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và thế giới. Trước đó, bình luận về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich cho biết: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, với những tác động lan rộng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu trên cương vị mới, ông đã thể hiện cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách một cường quốc chiến lược đang nổi lên, đồng thời tăng cường trao đổi với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Chúng tôi vinh dự khi ông lựa chọn Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế là diễn đàn để thực hiện điều đó”. Tiêu điểm Hai bên nhất trí tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất. hợp quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027; thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cảm ơn và vui vẻ nhận lời.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

4 Thời sự - Thứ Bảy 30-5-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 29-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Nhiều chuyên gia bày tỏ sự quan tâm đến Điều 16 của dự thảo luật quy định về bảo đảm trật tự, an toàn đô thị đặc biệt. Theo đó, Điều 16 cho phép HĐND TP.HCM quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính cao không quá hai lần mức tiền phạt chung và thẩm quyền phạt tiền tương ứng do Chính phủ quy định. HĐND TP.HCM cũng sẽ quy định việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. TS Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đề xuất nên cắt cả điện và nước với công trình xây dựng vi phạm, bởi lẽ sau sáp nhập, nguy cơ xây dựng sai phép, không phép tại TP.HCM rất lớn. Vềlâudài,TSDưPhướcTânnhìnnhậnnhàởđạtchuẩn cho thuê công nhân có thể thu xếp được nên việc cắt điện nước công trình không phép, sai phép không còn là rủi ro cho người nghèo. Chưa kể, Luật Thủ đô đã cho phép TP Hà Nội cắt điện, nước với công trình vi phạm. Vì vậy, ông cho rằng dự thảo nên giữ nguyên điều khoản này để TP.HCM có công cụ quản trị đô thị một cách nghiêm túc hơn. Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội, cho rằng điện và nước không phải tiện ích thông thường, mà là điều kiện sinh tồn cơ bản gắn với quyền có một mức sống thích đáng. Cắt điện, nước một công trình trên thực tế thường đồng nghĩa với cắt điện, nước đối với những con người đang sống bên trong. Chưa kể, trong bối cảnh đô thị Việt Nam, các công trình xây dựng chưa đúng phép phần lớn lại là nhà ở của người có thu nhập thấp, nhà trọ công nhân và khu dân cư tự phát. Vì vậy, một biện pháp hướng tới công trình vi phạm trên giấy tờ có thể tác động ngoài ý muốn tới những người dân đang sinh sống bên trong, trong đó nhiều người không trực tiếp liên quan đến hành vi vi phạm. Ở đây, điều cần thiết là thiết kế biện pháp sao cho vẫn giữ được hiệu lực quản lý trật tự mà không ảnh hưởng tới điều kiện sinh sống cơ bản của người dân. PGS-TS Nguyễn Đức Lộc kiến nghị quy định rõ không áp dụng biện pháp cắt điện, nước với nhà ở đang có người cư trú và là chỗ ở duy nhất của hộ, hoặc chỉ áp dụng sau khi đã bố trí nơi ở thay thế. Song song đó, cần bảo đảm một trình tự công bằng gồm thông báo, thời hạn khắc phục, quyền giải trình và quyền khiếu nại trước khi áp dụng. T.THÙY Nhiều chuyên gia quan tâm đến Điều 16 của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt THANH THÙY Ngày 29-5, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhìn nhận TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại. TP cũng có quy mô dân số, khối lượng công việc, áp lực quản trị đô thị và yêu cầu phát triển rất lớn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh TP.HCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM và cuộc làm việc gần đây. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh TP.HCM cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để TP có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội. Song song đó, TP.HCM cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm. TP.HCM cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Song song đó, phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung; phát triển hạ tầng số chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số thực chất; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo. Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn lớn kéo dài. “Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho TP.HCM, từ đó nghiên cứu để có thể triển khai trong cả nước” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Nhiều mô hình có tính tiên phong, thực tiễn cao Trước đó, tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận TP.HCM có nhiều thuận lợi nổi bật về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: TTXVN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Trung ương tin tưởng giao những việc mới, việc lớn cho TP.HCM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho TP.HCM và yêu cầu địa phương sớm hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. công nghệ, khả năng thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo. TP.HCM cũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, TP đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó là khối lượng công việc rất lớn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Một số lĩnh vực chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại còn cần tiếp tục hoàn thiện. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ giai đoạn đầu. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xác định rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.800 USD; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; bố trí 4%-5% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đặc biệt, TP.HCM đã có nhiều cách làm mang tính đột phá nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa nghiên cứu khoa học; qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu và mang tầm khu vực. TP.HCM đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng nhiều cơ chế, chính sách có tính đột phá, tiệm cận thông lệ quốc tế; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, tài chính, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Nhiều mô hình của TP.HCM có tính tiên phong, thực tiễn cao; không chỉ phục vụ phát triển của TP mà còn có giá trị tham khảo quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.• Nhiều mô hình của TP.HCM có tính tiên phong, thực tiễn cao; không chỉ phục vụ phát triển của TP mà còn có giá trị tham khảo quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo… Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh: THANH THÙY

5 Thời sự - Thứ Bảy 30-5-2026 thoisu@phapluattp.vn HẢI NHI Ngày 29-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026. Chương trình có 150 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho gần 3 triệu trẻ em TP.HCM tham gia. Các em gồm học sinh giỏi, tài năng trẻ, thành viên câu lạc bộ, con công nhân, chiến sĩ và trẻ tại cơ sở bảo trợ. Đề xuất tổ chức “Tuần lễ văn hóa - nghệ thuật thiếu nhi” Tại chương trình, em Hoàng Minh Phước, học sinh lớp 9D2, Trường Tiểu học Việt Anh 3 (phường Thủ Dầu Một), đã chia sẻ những suy nghĩ xoay quanh vấn đề bảo tồn di sản văn hóa và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Theo em Minh Phước, TP.HCM là đô thị đa dạng với 54 dân tộc anh em, giàu bản sắc văn hóa, do đó cần hài hòa giữa phát triển và gìn giữ di sản. Em Phước cho rằng bảo tồn không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật mà cần “làm sống lại” di sản thông qua số hóa và các nền tảng công nghệ. Đồng thời, TP cần tiếp tục đầu tư, mở rộng các không gian văn hóa mở để di sản trở thành nguồn nuôi dưỡng tinh thần, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ cội nguồn và tự tin phát triển trong một đô thị hiện đại nhưng giàu bản sắc. Tiếp nối nội dung về phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh mới, em Lê Hoàng Phương Linh, học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (phường Bình Thạnh), cho rằng trước xu thế hội nhập và phát triển của văn hóa hiện đại, thiếu nhi cần được quan tâm hơn trong tiếp cận và phát huy giá trị nghệ thuật, truyền thông. Theo em Linh, TP cần xây dựng các mô hình sáng tạo phù hợp lứa tuổi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó, em đề xuất tổ chức “Tuần lễ văn hóa - nghệ thuật thiếu nhi” hằng năm với chủ đề “Chạm vào bản sắc - kiến tạo tương lai”. Chương trình có thể triển khai không gian “Chạm vào di sản” với các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như tuồng, cải lương, hát bội, đờn ca tài tử, kết hợp giao lưu nghệ nhân và biểu diễn tương tác. Đồng thời, phát triển mô hình “di sản sống - nghệ thuật không khoảng cách” trên nền tảng số, ứng dụng mã QR, màn hình tương tác, thực tế ảo để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Đổi mới thiết chế văn hóa, tăng tiếp cận cho thiếu nhi Giải đáp các ý kiến, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết TP đang rà soát, đổi mới các thiết chế văn hóa dành cho thiếu nhi, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Theo bà, mô hình nhà thiếu nhi truyền thống không còn phù hợp, vì vậy Sở VH&TT TP.HCM đang phối hợp với Thành đoàn và chính quyền địa phương khảo sát hệ thống trung tâm văn hóa - thể thao, câu lạc bộ, trung tâm học tập cộng đồng để đề xuất mô hình mới, hướng đến môi trường phát triển toàn diện về văn hóa, nghệ thuật, thể chất và bồi dưỡng giá trị chân - thiện - mỹ. Ngoài ra, bà Thúy nhấn mạnh vai trò của văn hóa như “nguồn dinh dưỡng tinh thần” đối với sự phát triển của con người, nhất là lứa tuổi thiếu nhi. Sở VH&TT TP.HCM đã phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai nhiều chương trình đưa di sản, bảo tàng vào trường học, ứng dụng công nghệ số để hiện vật, tư liệu lịch sử trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn. Trong lĩnh vực nghệ thuật, NSND Thanh Thúy cho hay Sở VH&TT TP.HCM đang triển khai các chương trình nghệ thuật học đường, đưa dân ca, nhạc cổ truyền, cải lương, hát bội đến gần hơn với học sinh. Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng quà cho các em học sinh tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HOÀNG HÙNG TP.HCM ưu tiên nguồn lực đầu tư cho trẻ em Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Hiện đơn vị đang phối hợp xây dựng đề án phát triển các đội hình nghệ thuật trong trường học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận và định hướng phát triển năng khiếu nghệ thuật. Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhấn mạnh quan điểm đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai. Ông đề nghị các cấp, ngành cụ thể hóa cam kết chính trị bằng những hành động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ và phát triển toàn diện trẻ em. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Trẻ em, các chỉ thị, chương trình hành động liên quan; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến của trẻ em phải bảo đảm thực chất, rõ trách nhiệm, tiến độ và hiệu quả. Với những đề xuất phù hợp cần sớm được cụ thể hóa thành chính sách, giải pháp cải thiện môi trường sống, học tập. Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết TP xác định ưu tiên nguồn lực đầu tư cho trẻ em, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm mở rộng trường lớp, xây dựng không gian văn hóa, sân chơi an toàn, lành mạnh và quan tâm chăm lo trẻ em yếu thế, hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hoạt động học tập, trải nghiệm, rèn kỹ năng sống; đổi mới hoạt động Đội gắn chuyển đổi số, phát huy vai trò trẻ em và nâng cao hiệu quả nhà thiếu nhi.• Việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến của trẻ em phải bảo đảm thực chất, rõ trách nhiệm, tiến độ và hiệu quả. Với những đề xuất phù hợp cần sớm được cụ thể hóa thành chính sách, giải pháp cải thiện môi trường sống, học tập. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, xây dựng thư viện số dùng chung Nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, công bằng Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao các ý kiến thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân khi thiếu nhi quan tâm đến học tập, vui chơi, an toàn và định hướng phát triển của TP. Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định các ý kiến sẽ được tiếp thu nghiêm túc, làm cơ sở hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường học tập, đời sống văn hóa và bảo đảm an toàn cho trẻ em. Về định hướng, TP.HCM sẽ nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng hiện đại, công bằng, gắn với giáo dục di sản, văn hóa và kỹ năng số, đẩy mạnh sân khấu học đường, giáo dục trải nghiệm, trong đó có các hoạt động học tập thực tế như tham quan địa đạo Củ Chi. Các chính sách chăm lo trẻ em yếu thế, hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm, cùng với việc rà soát, nâng cao hiệu quả hệ thống nhà thiếu nhi. Tiêu điểm Thiếu nhi TP.HCM chia sẻ ý kiến tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HẢI NHI Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, xây dựng thư viện số dùng chung và phát triển các nền tảng học tập trực tuyến. Cùng với đó, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức linh hoạt hơn. Liên quan đến kỹ năng học tập, đặc biệt là ngoại ngữ, ông Hiếu cho hay ngành giáo dục sẽ tăng cường bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng chú trọng khả năng giao tiếp của học sinh, qua đó lồng ghép nội dung về an toàn không gian mạng và văn hóa số trong nhà trường. Với khu vực còn khó khăn, các lớp học trực tuyến sẽ được mở rộng, đi kèm việc xây dựng học liệu phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng.

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 30-5-2026 Thấy thiếu một số thiết bị nên ông thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của nhà trường đúng với chức trách, nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình mua vật tư và thiết bị cho nhà trường, ông Tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản. Bị can Tâm đã mua ba hóa đơn khống của hai doanh nghiệp và một hóa đơn của một công ty tư nhân xuất bán có giá trị cao hơn giá trị mua vật tư. Sau đó, bị can Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền 13.040.000 đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và nguồn kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt số tiền 6.140.000 đồng và thanh toán số tiền 6.900.000 đồng sai quy định tài chính. Hành vi của ông Trần Văn Tâm đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản quy định tại khoản 1 Điều 353 BLHS. Tuy nhiên, số tiền ông Tâm đã chiếm đoạt không lớn (6.140.000 đồng), đã tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt và chi sai quy định nguyên tắc tài chính. Tổng giá trị tài sản do ông Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền trường bỏ ra mua vật tư. Ông Tâm có nhân thân tốt, có quá trình dài cống hiến cho ngành giáo dục, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, nhiều bằng khen, giấy khen và hiện nay ông Tâm không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Tâm (miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 29 BLHS). Tòa phúc thẩm hủy án Trước đó, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm (xử phạt 7 năm tù) đối với ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ), phạm tội tham ô tài sản với số tiền 10,7 triệu đồng. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định quá trình điều tra và xét xử ở cấp sơ thẩm có những thiếu sót nghiêm trọng, vi phạm thủ tục tố tụng; không xem xét một cách thấu đáo bản chất của vụ việc. Bị cáo Tâm thừa nhận việc sử dụng hóa đơn khống là sai quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định mình không có ý định tham ô. Bị cáo là giáo viên, có tay nghề hàn nên đã tận dụng vật liệu vụn, bỏ công sức ra làm để kiếm được chút tiền công. Các sản phẩm như kệ hồ sơ, bàn ghế, bảng thông báo là có thật, hiện hữu và đang được sử dụng tại trường. Lời khai này cũng phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ. HĐXX phúc thẩm cho rằng: “Để giải quyết vụ án một cách toàn diện, khách quan và đúng pháp luật, cần phải làm rõ giá trị thực tế của các sản phẩm mà bị cáo Tâm đã tạo ra. Các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã bỏ qua việc định giá tài sản này. Đây là một thiếu sót mấu chốt, ảnh QUỲNH LINH - YẾN CHÂU Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường THCS Tam Giang Tây. Đây là vụ án thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng mà báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần thông tin. Giá trị sản phẩm làm ra cao hơn số tiền trường bỏ ra mua vật tư Theo đó, sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Trần Văn Tâm. Theo cơ quan CSĐT, ông Trần Văn Tâm với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành kiểm kê các thiết bị của nhà trường. Ông Trần Văn Tâm (trái) cùng luật sư Quách Trọng Phú thời điểm ông Tâm được tại ngoại. Ảnh: CTV hưởng trực tiếp đến việc xác định bản chất hành vi và mức độ thiệt hại (nếu có)”. HĐXX lập luận rằng dù ông Tâm có sai phạm về thủ tục tài chính khi mua hóa đơn nhưng không thể phủ nhận giá trị sức lao động và giá trị của các sản phẩm mà ông đã làm ra. Những sản phẩm này đã nhập vào tài sản của nhà trường và được sử dụng. Do đó, muốn xác định số tiền ông Tâm chiếm đoạt (nếu có), bắt buộc phải lấy tổng số tiền đã được thanh toán trừ đi giá trị thực tế của các sản phẩm đã được tạo ra. Phần chênh lệch còn lại (nếu có) mới có thể được xem là tài sản bị chiếm đoạt. Từ những nhận định trên, cấp phúc thẩm đã quyết định hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2025/ HS-ST ngày 17-2-2025 của TAND huyện Ngọc Hiển để điều tra lại.• Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, Trường THCS Tam Giang Tây có nhu cầu mua sắm, sửa chữa một số trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học. Thiết bị cần mua là kệ đựng hồ sơ, kệ để tivi. Ông Trần Văn Tâm (sinh năm 1971) là hiệu trưởng của trường, cũng là người có tay nghề hàn nên thay vì mua, ông này đã nhận việc tự tay chế tác kệ hồ sơ, kệ tivi... Cụ thể, cuối năm 2022 đầu năm 2023, ông đã tự tay làm ra ghế thang kẽm, 2 kệ để tivi... Tất cả sản phẩm này sau khi hoàn thành đều được nhà trường đưa vào sử dụng, phục vụ trực tiếp cho hoạt động chung. Vấn đề nảy sinh khi đến khâu thanh quyết toán. Vì các sản phẩm do chính ông hiệu trưởng làm ra không có hợp đồng mua bán, không có hóa đơn đầu vào nên không thể làm thủ tục chi trả theo quy định của Nhà nước. Để hợp thức hóa chi phí cho công sức và vật tư mình đã bỏ ra, ông Tâm đã liên hệ với các doanh nghiệp bên ngoài để mua hóa đơn, ghi khống nội dung mua bán. Cấp sơ thẩm xác định số tiền thực tế ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư và công sức lao động thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên hóa đơn mà ông đã được thanh toán. Phần chênh lệch được cho là tiền ông Tâm chiếm đoạt, bị tính toán là 10.708.000 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội tham ô tài sản, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong hai năm sau khi mãn hạn tù và buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10.708.000 đồng. Theo Cơ quan CSĐT, tổng giá trị tài sản do ông Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền trường bỏ ra mua vật tư. phapluat@phapluattp.vn Đình chỉ điều tra vụ thầy giáo Tâm ở Cà Mau Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với thầy giáo Trần Văn Tâm. Lãnh án từ việc trổ tài thợ hàn Một trong số những kệ mà ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ), tự tay làm, sau đó dính án. Ảnh: TV Tòa tuyên án đường dây lừa đảo mạo danh Huấn Hoa Hồng Ngày 29-5, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Duy Khánh và các bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán bộ phận cơ thể người, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội đánh bạc, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Bị cáo Nguyễn Duy Khánh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Bị cáo Hoàng Văn Xâm bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm 6 tháng về tội mua bán bộ phận cơ thể người, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 14 năm tù về một hoặc các tội danh nêu trên. Theo cáo buộc, cuối năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có việc làm ổn định, các bị cáo đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh Huấn Hoa Hồng Hồng (tên thật là Bùi Xuân Huấn, trú Hà Nội, là người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội). Các bị cáo lập các tài khoản Facebook, tài khoản Zalo giả danh Huấn Hoa Hồng để đăng bài, chạy quảng cáo hỗ trợ vay vốn. Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các đối tượng sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền của bị hại bằng cách nại ra nhiều lý do như chuyển tiền đặt cọc làm hồ sơ vay tiền, mua bảo hiểm khoản vay… Các bị cáo mua các tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội Facebook, Telegram để nhận tiền, sau đó chuyển tiền đi qua nhiều tài khoản khác nhau và dùng nhiều phương thức khác nhau để rút tiền. Đến khi khách hàng phát hiện bị lừa tiền, các bị cáo cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của khách và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Từ đầu năm 2022-2023, các bị cáo đã lừa đảo của nhiều người. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Khánh hưởng lợi hơn 42 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hồng Sơn chiếm đoạt 154 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Văn Vinh lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng… BÙI TRANG

