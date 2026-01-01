2 Thời sự - Thứ Hai 1-6-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN TP.HCM đang lấy ý kiến các cấp, các ngành, chuyên gia… và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước khi cùng phối hợp thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự thủ tục với Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan Trung ương. Mới đây, tại hội thảo góp ý cho Luật Đô thị đặc biệt do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, các ý kiến chuyên gia cho rằng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt là bước chuyển rất lớn về tư duy thể chế đô thị của Việt Nam. Tuy nhiên, để luật thực sự trở thành nền tảng cho mô hình siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam thì cần hoàn thiện theo hướng chuyển từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang tư duy vận hành siêu đô thị số, kinh tế tri thức và quản trị vùng hiện đại. Việc trao quyền cho đô thị đặc biệt không phải để tạo ra đặc quyền địa phương mà để hình thành mô hình quản trị mới có khả năng nâng cao thiết kế một mô hình quản trị mới cho một không gian phát triển quy mô rất lớn, đa trung tâm… Ông chỉ ra một mâu thuẫn lớn hiện nay là tư duy mục tiêu của luật đã hướng tới mô hình siêu đô thị hiện đại nhưng nhiều điều khoản vẫn được thiết kế theo logic quản lý hành chính truyền thống. Nếu không xử lý được mâu thuẫn này, luật khó tạo ra được mô hình quản trị đô thị mới. Ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhắc lại bài học từ quy hoạch năm 1990. Khi đó, TP.HCM giao cho các quận, huyện công bố quy hoạch nhưng luật theo hướng TP tự quyết định, thực hiện và tự chịu trách nhiệm” - ông Nguyễn Hoàng Năng nói. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng cần định hình Luật Đô thị đặc biệt theo hướng là một đạo luật cá biệt, thiết kế riêng. Việc luật hóa cá biệt giúp các cơ chế vượt trội được kích hoạt ngay mà không làm xáo trộn khung pháp lý chung của quốc gia. Dự thảo dự kiến có 140 thẩm quyền giao cho HĐND TP.HCM, 130 thẩm quyền giao cho UBND TP.HCM và 20 thẩm quyền giao cho chủ tịch UBND TP.HCM. Tuy nhiên, TP.HCM cần quyền chủ động lập các cơ quan quản trị đặc thù như cơ quan quản lý mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD), Ban điều hành Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC)... Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC) và khu thương mại tự do (FTZ) phải có thẩm quyền “một cửa tại chỗ” về cấp phép đầu tư, thủ tục hải quan, visa và giải quyết tranh chấp thương mại thông qua trọng tài quốc tế. Cơ chế này cần áp dụng luật quốc tế và sử dụng tiếng Anh, tránh mô hình cơ quan điều hành chỉ làm đầu mối phối hợp thụ động với các bộ, ngành Trung ương. Kiến nghị trao quyền “nhạc trưởng TP.HCM trong Luật Đô thị đặc biệt hiệu quả quản trị quốc gia. Mô hình quản trị mới tương xứng với siêu đô thị PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhìn nhận các nghị quyết trước đây như Nghị quyết 54 hay Nghị quyết 98 chủ yếu nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn quản lý và tăng tính linh hoạt hành chính. Còn dự thảo Luật Đô thị đặc biệt lần này là xây dựng nền tảng pháp lý cho mô hình vận hành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam. Theo ông Bình, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị xác định rất rõ yêu cầu tạo đột phá thể chế để TP.HCM thực sự trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, đầu mối logistics và kết nối quốc tế, hạt nhân liên kết vùng và cạnh tranh toàn cầu. Do đó, Luật Đô thị đặc biệt không phải là câu chuyện “xin thêm cơ chế”, mà là quy trình buộc phải xin ý kiến Sở QH-KT. Hệ quả, bản vẽ từ cấp trên không bám sát thực tiễn. Việc “cái gì cũng hỏi Trung ương” đặt ra một dấu hỏi lớn về trách nhiệm giải trình. Theo ông Năng, xem qua Điều 9 và Điều 42 của dự thảo luật, gần như các nội dung đều phải xin ý kiến Trung ương rồi mới có quyết định. Và dù tinh thần của Luật Đô thị đặc biệt là phân cấp, phân quyền với việc giao cho TP.HCM hơn 300 thẩm quyền nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến. “Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây. Nên chăng cần xây dựng Theo các chuyên gia, việc trao quyền cho đô thị đặc biệt không phải để tạo ra đặc quyền địa phương mà để hình thành mô hình quản trị mới có khả năng nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. GS-TS NGUYỄN NGỌC TRÂN, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: TP.HCM cần làm chủ hạ tầng dữ liệu Điểm tích cực lớn nhất của dự thảo là định hướng gỡ các điểmnghẽnvềquyền hạn, tạo điều kiện để TP.HCM phát triển tương xứng. Để bộ máy mạnh dạn triển khai các mô hình mới cần xác định ranh giới rõ ràng giữa rủi ro khách quan trong quản trị với hành vi trục lợi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Một vấn đề ảnh hưởng đến thực thi và triển khai luật, theo tôi, nằm ở tiếp cận hạ tầng dữ liệu dùng chung theo thời gian thực. TP.HCM phải được trao quyền và nguồn lực để xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung theo thời gian thực nhằm phục vụ quản trị đô thị hiện đại. Với hàng trăm thẩm quyền mới, TP không thể tiếp tục vận hành bằng phương thức thủ công. Thực tế hiện nay muốn xin số liệu vẫn phải đi từng nơi, từng ban ngành. Nếu không làm chủ được hạ tầng dữ liệu rất khó phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ. Tôi cũng đề nghị bổ sung vào chương 5 của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nội dung về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quy định cụ thể hơn về quản trị dữ liệu, phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Bởi lẽ xu thế phát triển AI đã trở thành một công cụ, động lực, sức mạnh cần phải có chiến lược phát triển và quản trị hiệu quả. Đây là yêu cầu rất quan trọng với siêu đô thị TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Ông PHẠM VĂN TRIÊM, đại biểu HĐND TP.HCM, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP.HCM: Tạo môi trường quản trị minh bạch, rõ trách nhiệm TP.HCM hiện nay là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 22%-23% GDP quốc gia, gần 27% tổng thu ngân sách nhà nước và cũng là nơi tập trung số doanh nghiệp (DN) lớn nhất. TP.HCM có rất nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang gặp những điểm nghẽn lớn về thủ tục, cơ chế phối hợp và thẩm quyền quyết định. Thực tế có những dự án DN chuẩn bị chỉ vài tháng nhưng thủ tục lại kéo dài nhiều năm. Điều này không chỉ làm tăng chi phí cho DN mà còn làm mất cơ hội phát triển của TP và xã hội. Vì vậy, luật cần trao quyền chủ động cao hơn cho TP.HCM trong quy hoạch, đầu tư, tài chính và tổ chức bộ máy, cho phép TP quyết định nhanh các dự án chiến lược, đẩy mạnh phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát minh bạch… Điều DN cần nhất không phải là xin cơ chế ưu đãi đặc biệt, mà là một môi trường quản trị minh bạch, ổn định và rõ trách nhiệm. Hiện DN nhỏ và vừa chiếm trên 98% tổng số DN, tạo ra khoảng 50% việc làm và đóng góp rất lớn cho tăng trưởng. Vì vậy, luật cần bổ sung các cơ chế đột phá để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, đẩy mạnh chính quyền số và dịch vụ công trực tuyến. TP cần hình thành cơ chế “một cửa liên thông” thực chất, khuyến khích DN tham gia đầu tư hạ tầng theo mô hình PPP, có chính sách hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn. TP.HCM đang có lợi thế rất lớn với trung tâm tài chính - thương mại, hệ thống công nghiệp và logistics phát triển mạnh, cụm cảng biển và kinh tế biển quan trọng. Hạ tầng liên kết vùng Đông Nam Bộ cũng ngày càng hoàn thiện. Nếu có cơ chế phù hợp, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mang tầm khu vực châu Á. Tôi kiến nghị luật cho phép TP chủ động hơn trong liên kết vùng, huy động nguồn lực xã hội, hợp tác quốc tế, phát triển hạ tầng chiến lược và xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh và bền vững. 3 Thời sự - Thứ Hai 1-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Chuyển từ quản lý địa giới sang vận hành siêu đô thị, quản trị vùng Góp ý ở lĩnh vực quy hoạch, PGS-TS Phan Thanh Bình đánh giá Điều 11 về quy hoạch trong dự thảo luật là một bước tiến đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cách tiếp cận vẫn chủ yếu thiên về quản lý quy hoạch, quản lý địa giới và phân cấp thẩm quyền hơn là vận hành không gian siêu đô thị. Theo ông, trong một siêu đô thị hiện đại, các cấu phần như TOD, logistics, cảng biển, sân bay, giao thông công cộng, không gian ngầm, hành lang kinh tế hay các không gian kết nối quốc tế đều vận hành như một hệ thống liên kết vùng thống nhất. Do đó, luật cần bổ sung cơ chế quy hoạch tích hợp vùng, điều phối hạ tầng chiến lược, chia sẻ dữ liệu vùng, phối hợp đầu tư liên vùng, điều phối logistics và giao thông vùng. “Đồng thời, cần cho phép đô thị đặc biệt được tham gia đầu tư các công trình hạ tầng kết nối chiến lược ngoài địa giới hành chính nhưng thuộc không gian phát triển chung của vùng” - PGS-TS Phan Thanh Bình đề xuất. Khi bàn về liên kết vùng, PGS-TS Phan Thanh Bình cho rằng dự thảo vẫn có xu hướng đồng nhất đô thị lớn về quy mô với siêu đô thị hiện đại được vận hành bằng liên kết vùng. Đây là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Theo ông, một siêu đô thị không chỉ được quyết định bởi diện tích, dân số, số lượng dự án hay mật độ xây dựng mà bởi năng lực điều phối vùng, tích hợp hạ tầng, liên thông dữ liệu, hiệu quả logistics... “Không có quản trị vùng thực chất, siêu đô thị sẽ tiếp tục mở rộng không gian nhưng không tạo được hiệu quả phát triển” - PGS-TS Phan Thanh Bình nhấn mạnh và góp ý luật cần nghiên cứu bổ sung thiết chế điều phối vùng thường trực, cơ chế chia sẻ dữ liệu bắt buộc, quỹ phát triển vùng, cơ chế phối hợp đầu tư hạ tầng chiến lược, cơ chế xử lý các xung đột lợi ích liên vùng. Đây mới là nền tảng vận hành thật sự của một siêu đô thị hiện đại. PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho rằng sự phát triển của TP.HCM chịu tác động và ảnh hưởng lớn đến phát triển của các địa phương trong liên kết vùng. Theo ông, để thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, đầu tàu của TP, có thể tham khảo những nội dung này trong Luật Thủ đô để làm rõ vai trò của TP.HCM. Bên cạnh đó, dự thảo luật cần bổ sung nội dung giao quyền điều phối, dẫn dắt vùng của vùng” cho Dữ liệu và đổi mới sáng tạo là cốt lõi của siêu đô thị Trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quyết định tương lai vận hành đô thị hiện đại. Trong siêu đô thị hiện đại, quyền lực phát triển không còn nằm chủ yếu ở ngân sách mà nằm ở dữ liệu, hạ tầng số, quy hoạch và khả năng điều phối dòng vận động kinh tế - xã hội. Ai nắm dữ liệu sẽ kiểm soát giao thông, logistics, quy hoạch, vận hành đô thị và phân bổ không gian phát triển. Dữ liệu không còn là công cụ kỹ thuật mà là hạ tầng vận hành của siêu đô thị. Do đó, luật cần yêu cầu công khai dữ liệu quy hoạch; số hóa toàn bộ vòng đời đầu tư; kiểm toán số các dự án lớn; truy xuất toàn bộ quá trình điều chỉnh quy hoạch và phân bổ đất đai. Nếu không kiểm soát bằng dữ liệu minh bạch, cơ chế đặc thù rất dễ bị biến thành cơ chế hợp thức hóa lợi ích nhóm. Quan trọng hơn, luật cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý đất đai và hạ tầng sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và không gian sáng tạo đô thị. Đây mới là nền tảng bền vững của TP.HCM trong cạnh tranh với các siêu đô thị khu vực và quốc tế. PGS-TS PHAN THANH BÌNH, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Để một siêu đô thị hiện đại vận hành thực chất thì cần có thiết chế điều phối vùng thường trực, chia sẻ dữ liệu bắt buộc, quỹ phát triển vùng, phối hợp đầu tư hạ tầng chiến lược… TP.HCM. Điều 37 xác định TP.HCM là trung tâm liên kết vùng rất đúng nhưng vẫn dựa nhiều vào nguyên tắc “đồng thuận”. Trong thực tế, liên kết vùng ở Việt Nam đang thiếu thẩm quyền điều phối, nguồn lực tài chính, cơ chế ràng buộc và lợi ích chia sẻ. Nếu mọi dự án vùng đều cần từng địa phương đồng thuận thì dự án có thể chậm do khác biệt lợi ích, ngân sách và ưu tiên chính trị. Điều 38 dự luật quy định Thủ tướng quyết định danh mục dự án liên kết vùng theo đề nghị của UBND TP. Quy định này có thể cần thiết với dự án lớn nhưng nếu áp dụng cho mọi dự án liên kết vùng thì vẫn là giữ cơ chế “xin - cho”. Trong khi đó, dự thảo cần trao cho TP.HCM vai trò “nhạc trưởng vùng” với các dự án có tính kỹ thuật, quy mô vừa hoặc dự án do Quỹ Phát triển vùng tài trợ. PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nên định nghĩa “vùng đô thị đặc biệt TP.HCM là khu vực liên kết kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh, TP có địa giới hành chính liền kề”. Từ đó, vai trò điều phối vùng của TP.HCM thể hiện theo ba cấp độ. Thứ nhất, điều phối chiến lược, bao gồm đề xuất chương trình, kế hoạch liên kết vùng. Thứ hai, điều phối dự án, trong đó TP.HCM là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan đầu mối đối với dự án vùng. Thứ ba, điều phối dữ liệu và tiêu chuẩn, tức xây dựng nền tảng dữ liệu vùng, tiêu chuẩn hạ tầng, tiêu chuẩn môi trường, logistics, giao thông, cấp nước, xử lý rác.• Chiều 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, từ ngày 31-5 đến 1-6, theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Villamor Airbase có Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Tiu Laurel Jr., Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và phu nhân, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Năm 2015, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10-2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (1976-2011). Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế với phong cách giản dị nhưng trang nghiêm. Bao quanh tượng đài là không gian xanh của Vườn hoa ASEAN, nơi tôn vinh sự đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á. Công trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về hòa bình, hợp tác và phát triển. KHA NHIÊN (Theo TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines Các quan chức Chính phủ Philippines đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quân sự Villamor Airbase, Manila. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

4 Thời sự - Thứ Hai 1-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” 2026 Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (HLHTN) Việt Nam tổ chức sáng 315, tại Phú Thọ. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Phát biểu khai mạc ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương HLHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết ngày hội nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nâng cao đời sống thể chất, tinh thần và thắt chặt sợi dây gắn kết trong cộng đồng lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thông qua ngày hội, Trung ương Đoàn, Trung ương HLHTN Việt Nam mong muốn đồng hành với thanh niên công nhân trong đời sống văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe để các bạn yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Sau Phú Thọ, chương trình sẽ diễn ra tại Gia Lai (từ ngày 6 đến 7-6) và TP.HCM (từ ngày 13 đến 14-6). (Theo TTXVN) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học (ĐH) lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm hàng đầu trong khu vực châu Á. Mục tiêu chung của đề án là phát triển ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trường ĐH Việt Đức, cùng với ĐH Quốc gia TP.HCM thành những trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực châu Á; là động lực phát triển giáo dục ĐH và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Định hướng đến năm 2050, các cơ sở giáo dục ĐH này, cùng với ĐH Quốc gia TP.HCM, duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á; giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực. Để thực hiện đề án, nhiệm vụ hiện đại hóa hạ tầng và mở rộng không gian phát triển được ưu tiên triển khai. Các trường sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị, song song với việc chia sẻ cơ sở dữ liệu của nhà trường với trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính cùng chính quyền các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Khánh Hòa chủ trì, phối hợp rà soát, bố trí quỹ đất và hỗ trợ đầu tư hạ tầng đồng bộ để đề án đi vào thực tiễn. THANH THANH Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành tổ chức xây dựng Đảng, kéo dài đến hết tháng 6-2026. Chiến dịch nhằm xử lý nhanh, triệt để các điểm nghẽn nền tảng trong chuyển đổi số của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, trọng tâm là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ; hoàn thiện điều kiện về hạ tầng, bảo mật thông tin, nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng. Về phần mềm, dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu, TP tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đảng viên 4.0 theo yêu cầu mới trong toàn Đảng bộ TP.HCM, bảo đảm đạt 100%, làm nền tảng triển khai các ứng dụng trong hệ thống thông tin ngành tổ chức xây dựng Đảng. Nội dung này hoàn thành chậm nhất ngày 30-6-2026. Ngay tr ong sáng 31-5, TP.HCM cũng tổ chức lễ ra quân “Mùa hè số” và ngày hội “Điểm chạm số” diễn ra tại Công viên Văn Lang, phường An Đông, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, các ứng dụng số… THANH TUYỀN Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong dịp hè năm 2026. Theo đó, từ ngày 1-6 đến hết ngày 16-8, số chuyến tàu khai thác hằng ngày trên tuyến sẽ được điều chỉnh giảm so với hiện nay. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Năm, số lượt tàu giảm từ 246 xuống còn 228 lượt/ngày; thứ Sáu giảm từ 254 xuống còn 236 lượt/ngày; thứ Bảy và Chủ nhật giảm từ 250 xuống còn 230 lượt/ngày. Việc điều chỉnh được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) thống nhất thực hiện trên cơ sở đánh giá nhu cầu đi lại thực tế của hành khách trong thời gian nghỉ hè. Cụ thể, lượng học sinh, sinh viên sử dụng metro dự kiến giảm đáng kể trong giai đoạn này, dẫn đến sản lượng hành khách toàn tuyến giảm so với thời điểm năm học. Việc giảm số chuyến tàu nhằm tối ưu hóa công tác khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực vận hành… ĐÀO TRANG Khánh thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Thủ đô Tokyo Nhật Bản Ngày 31-5, tại Nhật Bản đã diễn ra lễ thượng bảng và cắt băng khánh thành chùa Đại Ân Tokyo, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Thủ đô Tokyo. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh việc chùa Đại Ân Tokyo được hoàn thành và đưa vào hoạt động là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tokyo nói riêng và tại Nhật Bản nói chung. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, chùa Đại Ân sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con người Việt tại Nhật Bản, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản. Đại diện chính quyền quận Adachi, Tokyo, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp chùa Đại Ân Tokyo chính thức được khánh thành tại khu vực HigashiAyase, thuộc quận Adachi. Chính quyền quận Adachi kỳ vọng chùa Đại Ân Tokyo sẽ là điểm tựa giao lưu đa văn hóa, nơi người dân Nhật Bản và Việt Nam có thể thắt chặt tình gắn kết thông qua các hoạt động văn hóa, tâm linh. Bên cạnh đó, chùa cũng được nhìn nhận như một mạng lưới an sinh xã hội ấm áp tình người, hỗ trợ những công dân Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm hoặc nơi ở. (Theo TTXVN) TP.HCM khơi thông mặt bằng các dự án trọng điểm Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo liên quan công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn TP. Cụ thể, lãnh đạo TP chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn TP. Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, từ tháng 3-2026 đến nay, tổng số tiền đã giải ngân tăng khoảng 5.451,56 tỉ đồng và tỉ lệ giải ngân tăng hơn 16,77%. TP cũng phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án như dự án thành phần 2 bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường vành đai 2 TP, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1); dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vành đai 2 TP, đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2); dự án đường vành đai 4 TP.HCM; dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài... Trong thời gian tới sở sẽ thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là những dự án trọng điểm. NGUYỄN CHÂU Sau những trận mưa lớn, 100 tấn cá chết nổi trắng làng bè hồ Trị An Sau những trận mưa lớn vừa qua, nhiều tấn cá trên hồ Trị An (TP Đồng Nai) đã bị chết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ. Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận có hơn 100 tấn các loại cá chép, mè của người dân bị chết. Chính quyền địa phương đã thông tin đến Sở NN&MT TP Đồng Nai cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. Đồng thời, UBND phường Trị An cũng có báo cáo và kiến nghị UBND TP Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Những người nuôi cá nhiều năm trong khu vực cho rằng có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến lượng ôxy thiếu hụt, dẫn đến cá chết hàng loạt. Để làm rõ nguyên nhân, cán bộ chuyên môn của Sở NN&MT đã lấy mẫu cá, nước khu vực nuôi để xét nghiệm, làm rõ. VŨ HỘI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Phát triển 4 đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top 100 châu Á 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành tổ chức xây dựng Đảng TP.HCM Metro số 1 điều chỉnh giảm chuyến tàu trong dịp hè 2026 Tin vắn • 2 nhân viên bảo vệ chung cư dương tính với ma túy. Công an phường Thủ Đức, TP.HCM vừa kiểm tra hành chính tại chung cư cao tầng ở khu phố 50, phát hiện hai nhân viên bảo vệ tại đây là PMT và LMT có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả, cả hai đều dương tính với ma túy. PHẠM HẢI • Cựu cán bộ địa chính chứng thực sai 5 hồ sơ chuyển nhượng đất. Ngày 31-5, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Hải Đăng (cựu cán bộ địa chính phường) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chứng thực sai quy định đối với năm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây thiệt hại tài sản gần 2,5 tỉ đồng. HẢI DƯƠNG ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH

5 Công ty Song Long hoàn toàn không chi tiền mua lại các khoản nợ mà thỏa thuận ăn chia hoa hồng 25%-55% trên tổng số tiền đòi được. Thời sự - Thứ Hai 1-6-2026 NGUYỄN TÂN Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa cho biết đang tiếp tục lập hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của Vũ Hoàng Long (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây), cùng 16 đồng phạm. Long là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long (Công ty Song Long), có trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất. Lớp vỏ bọc pháp lý và chiêu trò “văn phòng hóa” đòi nợ thuê Theo Đại úy Trần Thanh Hậu, Phó Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, tiền thân của Công ty Song Long là một doanh nghiệp đòi nợ thuê hoạt động hợp pháp từ năm 2011. Khi Luật Đầu tư sửa đổi chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, thay vì giải thể, Vũ Hoàng Long đã nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình mua bán nợ. Việc này nhằm che giấu hoạt động đòi nợ biến tướng bên trong. Tại cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long thừa nhận thực tế doanh nghiệp không hề thực hiện bất kỳ hoạt động mua bán nợ nào, việc ký kết hợp đồng mua bán nợ với các chủ nợ chỉ là chiêu trò hình thức nhằm hợp thức hóa việc đi đòi nợ thuê. Để vận hành tổ chức tinh vi Khác với các băng nhóm đòi nợ Được Đất Bắc hay Lê Phong Gia Lai thường chửi bới, phô trương trên mạng xã hội, Công ty Song Long hoạt động theo kiểu “văn phòng hóa” kín kẽ. Doanh Thủ đoạn đòi nợ thuê của Công ty Mua bán nợ Song Long này, Long thuê Nguyễn Hữu Phước phụ trách công nghệ thông tin và mua phần mềm quản lý dữ liệu. Phần mềm này giúp phân công nhiệm vụ, quản lý hồ sơ các con nợ một cách bài bản. nghiệp có sự cố vấn pháp lý kỹ lưỡng nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Khi bị hại trình báo chính quyền sở tại, nhóm này lập tức đưa ra các bộ hồ sơ, giấy ủy quyền hoặc hợp đồng mua bán nợ đã được ký kết tinh vi. Nhóm lý giải đây là tranh chấp dân sự hoặc kinh doanh thương mại. Thủ đoạn này tạo ra rào cản thoisu@phapluattp.vn Khi bị hại trình báo chính quyền, người của Công ty Song Long lập tức đưa ra các bộ hồ sơ, giấy ủy quyền hoặc hợp đồng mua bán nợ đã được ký kết tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. rất lớn cho lực lượng công an xã, phường trong việc can thiệp bằng biện pháp hình sự tại chỗ nếu chưa thu thập đủ chứng cứ. Quy trình “khủng bố” tinh thần bị hại và chia lợi nhuận Cơ quan CSĐT xác định quy trình tiếp nhận và xử lý nợ của Công ty Song Long được thực hiện rất chặt chẽ. Khi khách hàng (chủ nợ) đến liên hệ, Vũ Thị Tuyết Loan và Lê Thị Yến Oanh sẽ tiếp cận để khai thác thông tin, thẩm định món nợ rồi báo cáo cho Vũ Hoàng Long. Sau khi Long duyệt, hồ sơ được chuyển giao cho “đội pháp chế” do Nguyễn Mã Đằng, 34 tuổi, làm đội trưởng trực tiếp đi đòi tiền. Tên gọi “chuyên nghiệp” này thực chất là vỏ bọc tạo lòng tin và ép buộc các nạn nhân. Công ty Song Long hoàn toàn không chi tiền mua lại các khoản nợ mà thỏa thuận ăn chia hoa hồng 25%-55% trên tổng số tiền đòi được. Để tạo áp lực tối đa, Long chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục công ty, sử dụng nhiều ô tô có dán logo thương hiệu đỗ chướng ngại trước nhà bị hại. Mỗi nhóm có 2-5 người xăm trổ đến tận nhà riêng hoặc nơi làm việc của người mắc nợ. Tại đây, họ tụ tập đông người, liên tục chửi bới, đeo bám sinh hoạt, theo dõi nạn nhân nhiều ngày liền nhằm khủng bố tinh thần, hạ uy tín để ép buộc họ phải nộp tiền. Trong lời khai của mình, Vũ Hoàng Long cho biết doanh nghiệp chỉ tiếp nhận các món nợ từ trên 50 triệu đồng trở lên. Thực tế từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký kết hàng trăm hợp đồng với các chủ nợ theo phương thức “bình phong” này. Bằng các thủ đoạn cưỡng đoạt tinh vi, nhóm này đã đòi được tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính khoảng 15-20 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý Vũ Hoàng Long cùng các đồng phạm theo quy định của pháp luật.• Bắt giữ “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà trọ ở TP.HCM Ngày 31-5, Công an xã Phước Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Chí Thiện (30 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 17-4, Công an xã Phước Hòa tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Huy Cường (47 tuổi, tạm trú tại một khu nhà trọ ở ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một điện thoại di động hiệu Realme Note 60. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an tổ chức xác minh, truy xét. Đến ngày 18-4, lực lượng chức năng xác định Trần Chí Thiện là nghi phạm gây án. Thời điểm này, Thiện mới chuyển đến thuê trọ tại xã Phước Hòa được khoảng năm ngày. Làm việc với công an, Thiện khai do thiếu tiền tiêu xài nên thường xuyên đến các khu nhà trọ, lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu giữ tám điện thoại di động các loại cùng một xe máy Exciter biển số 51F4-6984. Qua xác minh, chiếc xe này là tang vật trong một vụ trộm tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa. Mở rộng điều tra từ lời khai của nghi phạm, Công an xã Phước Hòa làm rõ Thiện còn thực hiện thêm 10 vụ trộm cắp điện thoại tại các khu nhà trọ ở địa bàn lân cận. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. PHẠM HẢI Phát hiện bộ xương người mắc kẹt trên gành đá Ngày 31-5, Công an phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính thi thể được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn. Thông tin ban đầu, ngày 30-5, một số ngư dân khi ra khu vực gành đá hẻo lánh tiếp giáp biển thuộc Bãi Ngắn thì phát hiện thi thể đã phân hủy. Nhận tin báo, Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực. Lực lượng chức năng ghi nhận thi thể phân hủy, chỉ còn lại bộ xương và một số mảnh quần áo đã phai màu, mục nát. Nạn nhân được xác định sơ bộ là nam giới, vị trí phát hiện nằm ở khu vực đá gành hẻo lánh, ít người qua lại. Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân cung cấp ngay cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ điều tra. XUÂN HOÁT Ông Vũ Hoàng Long được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CA Công an khởi tố Vũ Hoàng Long cùng 16 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA Trần Chí Thiện cùng số tang vật bị công an thu giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: NGUYỄN HÀ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 1-6-2026 phapluat@phapluattp.vn SONG MAI Sau hơn tám năm thi hành BLHS 2015, hiện Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án chính sách sửa đổi bộ luật này. Mới đây, Bộ Tư pháp cũng đã họp phiên thẩm định. Một trong những chính sách lớn của lần sửa đổi này được nêu tại dự thảo tờ trình gửi Bộ Tư pháp thẩm định là hoàn thiện quy định củ a BLHS về cá c tình tiế t định tộ i, định khung hình phạt. Trong đó, Bộ Công an đề xuất hướng sửa đổi các tình tiết quy định về mức định lượng làm căn cứ định tộ i, định khung hình phạt. Cụ thể, quy định theo hướng tăng mức định lượng về giá trị tài sản làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối vớ i một số tội để đảm bảo phù hợ p vớ i yêu cầu thự c tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, phù hợ p vớ i điều kiện, tố c độ phát triển kinh tế - xã hộ i. Theo nghiên cứ u, hiện nay, một số tộ i, nhó m tộ i có mứ c định lượng là m că n cứ định tộ i tương đố i thấ p như các tội quy định tại Chương XVI (các tội xâm phạm sở hữu) và Chương XXIII (các tội phạm về chứ c vụ ) và mộ t số cá c tộ i phạ m khác như tộ i đánh bạc, tộ i tổ chứ c đánh bạc... Tại BLHS 2015, liên quan đến các tội phạm về chức vụ (Chương XXIII BLHS), gồm các tội phạm tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ (từ Điều 353 đến Điều 366), BLHS hiện hành quy định lấy mức 2 triệu đồng làm ngưỡng định lượng tối thiểu để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) ở một số tội như: Tội tham ô tài sản (Điều 353); tội nhận hối lộ (Điều 354); tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355); tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358); tội đưa hối lộ (Điều 364); tội môi giới hối lộ (Điều 365)… Các chuyên gia cho rằng mức 2 triệu đồng nêu trên đã quá lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại của nước ta. Nhiều người vướng lao lý vì vài triệu đồng Mới đây, vào tháng 4-2026, TAND tiên, với số tiền bị cáo buộc 10,7 triệu đồng, ông Tâm bị tuyên phạt 7 năm tù về tội tham ô tài sản. Sau khi hủy án, điều tra lại, cơ quan điều tra xác định quá trình mua vật tư và thiết bị cho nhà trường, ông Tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, chiếm đoạt số tiền 6.140.000 đồng. Mặc dù thuộc trường hợp được miễn truy cứu TNHS, đình chỉ điều tra vì hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội nhưng với số tiền chiếm đoạt hơn 6 triệu đồng, kết luận của cơ quan CSĐT khẳng định hành vi của ông Trần Văn Tâm đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản quy định tại khoản 1 Điều 353 BLHS. Không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại TS Trần Thanh Thảo, giảng viên khoa Luật Hình sự Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng cần rà soát mức định lượng tối thiểu để làm căn cứ truy cứu TNHS đối với một số tội phạm tham nhũng, chức vụ. Đây là định hướng sửa đổi cần thiết, bởi mức 2 triệu đồng đã không còn phản ánh đầy đủ yêu cầu của chính sách hình sự trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay. Trước hết, cần nhìn nhận rằng mức định lượng tối thiểu 2 triệu đồng được xây dựng trong điều kiện kinh tế - xã hội của giai đoạn trước năm 2010, khi mức thu nhập bình quân, giá trị tiền tệ và mặt làm suy giảm hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi tham nhũng vặt, vốn là loại hành vi vi phạm gây nhiều bức xúc đối với người dân và xã hội. Nâng lên bao nhiêu thì hợp lý? Cùng chung quan điểm, ThS Nguyễn Đức Hiếu, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng mức định lượng 2 triệu đồng được xây dựng từ thời điểm soạn thảo BLHS 2015 (khoảng năm 2012-2014). Lúc bấy giờ, mức lương tối thiểu vùng I chỉ dao động khoảng 2,35-2,7 triệu đồng/ tháng. Do đó, ngưỡng 2 triệu đồng tương đương khoảng 85%-90% mức lương tối thiểu vùng I, phản ánh sự tương xứng nhất định với điều kiện kinh tế - xã hội thời điểm đó. Tuy nhiên, đến năm 2026, sau hơn một thập niên tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và lạm phát tích lũy, mức lương tối thiểu vùng I đã tăng lên 5,31 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1-1-2026, tăng 350.000 đồng so với năm 2025 theo Nghị định 293/2025). Điều này có nghĩa là mức 2 triệu đồng hiện chỉ còn tương đương khoảng 37,7% lương tối thiểu vùng I. Từ khoảng năm 2015 đến nay, kinh tế Việt Nam tăng trưởng rõ rệt, thể hiện qua việc thu nhập bình quân đầu người gần như tăng gấp đôi. Riêng năm 2024 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khá cao so với nhiều năm trước, trong TP.HCM xét xử phúc thẩm các bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-12D (huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM) về tội nhận hối lộ. Trong vụ án, bị cáo TĐT đã nhận hối lộ hơn 6,6 triệu đồng, trong đó có hai lần trực tiếp nhận tiền từ người đi đăng kiểm đều dưới 2 triệu đồng để làm hồ sơ và nghiệm thu cải tạo xe. Trước đó, tháng 10-2025, TAND tỉnh Gia Lai xét xử phúc thẩm và tuyên bị cáo CL (công chức địa chính xã) 4 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, bị cáo CL tuy không được phân công nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp nhận hồ sơ của các bị hại và thông báo các khoản nộp thuế, phí cao hơn quy định, qua đó chiếm đoạt 11,2 triệu đồng. Hay trong vụ án nguyên hiệu trưởng ở Cà Mau Trần Văn Tâm mới đây, tại lần xét xử sơ thẩm đầu bằng chi phí xã hội ở mức thấp hơn đáng kể so với hiện nay. Sau nhiều lần biến động về chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và cải thiện thu nhập bình quân đầu người, giá trị thực tế của mức tiền này đã suy giảm đáng kể. “Do đó, việc tiếp tục duy trì mức 2 triệu đồng làm căn cứ truy cứu TNHS đối với các tội phạm tham nhũng, chức vụ không còn bảo đảm tính hợp lý và tương xứng của chính sách hình sự” - TS Thanh Thảo nói. Dưới góc độ lý luận, TS Thanh Thảo cho rằng việc quy định ngưỡng chịu TNHS phải bảo đảm phản ánh đúng mức độ nguy hiểm đáng kể cho xã hội của hành vi, phù hợp với nguyên tắc phân hóa TNHS và yêu cầu sử dụng hợp lý biện pháp hình sự như là biện pháp cuối cùng. Nếu định lượng quá thấp, nguy cơ phát sinh là hình sự hóa quá mức đối với những hành vi vụ lợi có giá trị rất nhỏ, trong khi tính chất nguy hiểm thực tế của hành vi có thể chưa đạt đến mức cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hình sự mà có thể được kiểm soát thông qua các cơ chế kỷ luật hoặc xử lý hành chính. Tuy nhiên, nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ trực tiếp xâm hại đến sự đúng đắn của hoạt động công vụ, tính liêm chính của bộ máy nhà nước và niềm tin của xã hội đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, nếu nâng định lượng quá cao có thể dẫn đến nguy cơ “Việc tiếp tục duy trì mức 2 triệu đồng làm căn cứ truy cứu TNHS đối với các tội phạm tham nhũng, chức vụ không còn bảo đảm tính hợp lý và tương xứng của chính sách hình sự.” TS Trần Thanh Thảo Ngưỡng 2 triệu đồng trong các chức vụ: Không còn phù hợp! Các chuyên gia cho rằng ngưỡng định lượng tối thiểu 2 triệu đồng để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tham nhũng, chức vụ đã không còn phù hợp và cần thiết có sự điều chỉnh.

