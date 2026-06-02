2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 2-6-2026 LÊ THOA thực hiện Đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ mang trên mình sứ mệnh của một đô thị đầu tàu, TP.HCM đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế của “nhiệm kỳ hành động” và khát vọng tiên phong kiến tạo những đột phá. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP cần những động lực mới mạnh mẽ hơn, đột phá hơn. Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM nêu rõ trong kỷ nguyên mới TP cần phát huy vai trò là một đô thị đặc biệt; tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, đã định danh “5 đôi cánh” nền tảng giúp TP.HCM tháo gỡ điểm nghẽn, sẵn sàng cho một cú bứt phá mang tính lịch sử. “5 đôi cánh” nền tảng . Phóng viên: Nhìn vào bài toán phát triển tổng thể, ông định danh những “đôi cánh” cốt lõi mà TP.HCM cần trang bị để bứt phá trong kỷ nguyên mới là gì? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình: TP.HCM không thể bứt phá nếu tiếp tục xử lý các điểm nghẽn theo tư duy dòng chảy kinh tế của toàn bộ khu vực phía Nam. Xóa bỏ độ trễ thể chế bằng Luật Đô thị đặc biệt . Thực tế, các cơ chế đặc thù đã giúp tháo gỡ nhanh nhiều đại dự án, tuy nhiên để kiến tạo một nền tảng phát triển dài hạn và ổn định thì chừng đó liệu đã đủ? + Tôi cho rằng các nghị quyết như 222, 260, 188… phản ánh rất rõ nhu cầu phát triển lớn và mang tính đặc thù của TP.HCM. Những cơ chế vượt trội này đã kịp thời giải quyết các nhu cầu thực tiễn mà hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết, đặc biệt trong tháo gỡ vướng mắc cho các dự án quy mô lớn, lĩnh vực trọng điểm. Việc nhiều đại dự án có thể được tiếp nhận đầu tư chỉ trong thời gian ngắn cho thấy hiệu quả rõ rệt của cách tiếp cận này trong rút ngắn quy trình và tạo “độ mở” cho phát triển. Tuy nhiên, cần nhìn nhận sự, TP.HCM sẽ hình thành một không gian kinh tế thống nhất với các địa phương lân cận. Luật Đô thị đặc biệt nếu được xây dựng đúng hướng và triển khai hiệu quả, sẽ giúp TP tháo gỡ căn cơ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, hạ tầng và liên kết vùng, từ đó tạo nền tảng cho một giai đoạn bứt phá mang tính dài hạn cho TP.HCM nói riêng và toàn bộ nền kinh tế quốc gia nói chung. Khơi thông dòng vốn ngàn tỉ . Vậy thay vì các kênh huy động truyền thống như hiện nay, TP.HCM cần chiến lược nào để khơi thông nguồn vốn khổng lồ tương xứng với một siêu đô thị? + Từ góc độ chính sách, tôi cho rằng TP.HCM cần chuyển từ tư duy huy động vốn đơn thuần sang kiến tạo hệ sinh thái tài chính mang tính tích hợp và dài hạn. TP.HCM cần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua các mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), hình thành nên một chu trình khép kín giữa đầu tư hạ tầng - gia tăng giá trị đất - tái đầu tư phát triển. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển các công cụ tài chính hiện đại như trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu xanh, xây dựng các cơ chế tài chính bền vững để tiếp cận các dòng vốn quốc tế. Đặc biệt, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ có ý nghĩa then chốt. Trung tâm này không đơn thuần chỉ là nơi tập trung các định chế tài chính mà còn đóng vai trò như một nút trung chuyển của dòng vốn khu vực, cho phép TP.HCM chuyển dịch từ vị thế tiếp nhận vốn sang điều phối và phân bổ vốn. Sự chuyển dịch này sẽ giúp TP thu hút được các dòng vốn quy mô lớn, ổn định, dẫn dắt dòng chảy vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược, Khát vọng 50 năm và “5 đôi cánh” vươn tầm siêu đô thị đơn lẻ. Theo đó, TP cần được trang bị đồng thời cả năm “đôi cánh” nền tảng, bao gồm thể chế vượt trội; nguồn lực tài chính da dạng, linh hoạt; hạ tầng chiến lược; nhân lực tinh hoa và liên kết vùng hiệu quả. Những yếu tố này không tồn tại tách rời mà cấu thành một chỉnh thể tương hỗ, cùng vận hành nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới, tương xứng với vị thế của một siêu đô thị. Trong tổng thể đó, thể chế được xem là đôi cánh chủ đạo, bởi với vai trò như một hệ điều hành, thể chế chi phối toàn bộ quá trình phân bổ, huy động và giải phóng các nguồn lực còn lại. Đặc biệt, khi quy mô kinh tế của TP.HCM vượt ngưỡng 120 tỉ USD, việc tiếp tục áp dụng một khung thể chế mang tính phổ quát sẽ khó tránh khỏi tình trạng độ trễ thể chế. Điều này làm giảm hiệu quả vận hành và kìm hãm tiềm năng tăng trưởng, nhất là khi TP.HCM đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Liên kết vùng cũng cần được nhìn nhận như một “đôi cánh” chiến lược, bởi TP.HCM không thể phát triển như một thực thể khép kín. Với vai trò là cực tăng trưởng của vùng động lực phía Nam, năng lực cạnh tranh của TP.HCM phụ thuộc lớn vào mức độ gắn kết với các không gian kinh tế xung quanh. Khi liên kết vùng được thể chế hóa bằng các thiết chế điều phối hiệu quả, TP.HCM không chỉ mở rộng được không gian phát triển mà còn có thể củng cố vai trò trung tâm, dẫn dắt các thẳng thắn rằng các cơ chế đặc thù hiện nay phần lớn vẫn mang tính phản ứng nhanh với thực tiễn, tức là phát sinh nhu cầu rồi mới xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để xử lý. Trong khi đó, quy trình lập pháp thường có độ trễ nhất định, khiến không ít cơ chế khi đi vào thực thi đã bỏ lỡ thời điểm vàng. Cách tiếp cận theo từng chính sách đơn lẻ cũng làm cho khung pháp lý trở nên phân mảnh, thiếu tính ổn định và khó tạo dựng niềm tin dài hạn cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM sẽ là bước chuyển lớn mang tính tổng thể. Nếu được xây dựng theo hướng tích hợp, trên cơ sở kế thừa và nâng cấp các cơ chế, chính sách hiện có, Luật Đô thị đặc biệt sẽ vừa là sự tiếp nối, vừa là một sự thay đổi lớn về chất trong tư duy xây dựng thể chế. Khi đó, TP.HCM có thêm công cụ pháp lý mới và cả không gian phát triển hoàn toàn khác. Quyền tự chủ được mở rộng giúp rút ngắn thời gian ra quyết định; khung pháp lý ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời cơ chế thử nghiệm thể chế (sandbox) mở đường cho các mô hình kinh tế mới. Quan trọng hơn, nếu luật hóa được các cơ chế liên kết vùng có tính thực quyền thật “5 đôi cánh” nền tảng cho TP.HCM phát triển gồm thể chế vượt trội; nguồn lực tài chính da dạng, linh hoạt; hạ tầng chiến lược; nhân lực tinh hoa và liên kết vùng hiệu quả. Thay vì dựa vào động lực cũ, TP.HCM cần một “hệ điều hành” thể chế mới và hệ sinh thái tài chính tích hợp để cất cánh trong kỷ nguyên phát triển mới. Tiêu điểm 19,1 tỉ USD là số vốn cam kết từ các nhà đầu tư và định chế tài chính mà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC) đã thu hút được. Ngoài ra, hiện có bảy ngân hàng lên kế hoạh thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại VIFC, gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MBBank, TPBank, LPBank và Nam A Bank… Luật Đô thị đặc biệt sẽ giúp TP.HCM tháo gỡ căn cơ các điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, hạ tầng... tạo nền tảng cho một giai đoạn bứt phá dài hạn cho TP.HCM và nền kinh tế quốc gia. Ảnh: THUẬN VĂN PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật.

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 2-6-2026 Với sức bật từ nhiệm kỳ hành động và sự đồng lòng của hệ sinh thái mới, TP.HCM đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện kỳ tích Đông Nam Á, trở thành trung tâm tài chính quốc tế (IFC) đẳng cấp, đủ sức định vị Việt Nam thứ hạng cao trên bản đồ kinh tế - tài chính thế giới. Khi nhìn vào bản đồ tài chính thế giới, những bài học nổi bật từ Singapore và Hong Kong cho thấy cốt lõi thành công không chỉ nằm ở vị trí địa lý, mà nằm ở sự minh bạch về thể chế và khả năng quản trị dòng vốn vượt trội. Đối với một siêu đô thị như TP.HCM, dòng chảy tài chính đóng vai trò như hệ tuần hoàn. Nếu dòng chảy này bị tắc nghẽn hoặc thiếu hụt, mọi kế hoạch về hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số hay phát triển xanh đều trở thành những bản thảo nằm trên giấy. TP.HCM hiện sở hữu những “mỏ vàng” tài chính dồi dào nhưng còn rời rạc, thiếu sự dẫn dắt chiến lược. Đáng chú ý, kiều hối với con số hàng chục tỉ USD đổ về mỗi năm (chiến hơn 1/4 GDP cả nước). Đây là nguồn vốn ngoại lực quý báu nhưng phần lớn lại đang chảy vào tiêu dùng hoặc đầu cơ bất động sản cá thể thay vì được dẫn dắt, “số hóa” để trở thành nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án hạ tầng công cộng quy mô lớn. Hay thị trường vốn (HOSE) dù đã có những bước trưởng thành nhất định, tuy nhiên trong vai trò là kênh huy động vốn dài hạn cho các doanh nghiệp và dự án hạ tầng thì chưa đạt tới kỳ vọng của một trung tâm tài chính khu vực. Với năng lực của hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính khác hiện nay, dù sở hữu mạng lưới năng động nhất cả nước, sự kết nối giữa dòng vốn tín dụng và các dự án đột phá vẫn còn gặp nhiều rào cản về thủ tục hành chính và các quy định quản trị rủi ro truyền thống. Chính vì vậy, IFC tại TP.HCM ra đời sẽ góp phần giải bài toán nêu trên. Khi có IFC, TP.HCM sẽ chủ động điều tiết nguồn lực thông qua các công cụ tài chính hiện đại, sàn giao dịch hàng hóa và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trên thị trường quốc tế cũng là bước đi quan trọng để TP.HCM trực tiếp “chào sân” với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Ngoài ra, TP.HCM phải khai thác nguồn lực tài chính xanh theo hướng chuẩn hóa các dự án hạ tầng theo tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị). Đồng thời, tiếp cận các nguồn vốn tín dụng xanh giá rẻ, bền vững để hiện thực hóa khát vọng siêu đô thị sinh thái thông minh. Hiện nay, TP.HCM đang có nhu cầu vốn khổng lồ để đầu tư vào hạ tầng chiến lược ước tính lên tới hàng triệu tỉ đồng cho các dự án metro, đường vành đai, hệ thống cảng biển nước sâu, các công trình chống ngập quy mô lớn… Để giải quyết bài toán này, TP.HCM cần dũng cảm đi tiên phong trong đổi mới các mô hình đối tác công tư. Trong đó, khi thực hiện PPP, cần xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro công bằng và minh bạch. Còn với mô hình BT thế hệ mới, cần triển khai hình thức thanh toán bằng quyền khai thác giá trị thặng dư từ đất đai theo mô hình TOD. Tại các nhà ga metro hay nút giao vành đai, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo quy hoạch, tư nhân đầu tư hạ tầng và cùng chia sẻ lợi nhuận từ sự gia tăng giá trị của quỹ đất xung quanh một cách minh bạch qua các sàn giao dịch. Để thu hút đầu tư, TP.HCM cũng cần công khai mọi chỉ số về dự án, quy hoạch và dòng tiền trên không gian số để bất kỳ nhà đầu tư ở London hay New York cũng có thể theo dõi và đánh giá. Đặc biệt cần để nhà đầu tư thấy họ được bảo hộ pháp lý đẳng cấp quốc tế bằng việc thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế ngay tại IFC tại TP.HCM. Tôi cũng kiến nghị áp dụng cơ chế sandbox ngay tại khu vực trung tâm TP.HCM và khu vực Thủ Thiêm để thử nghiệm các dịch vụ tài chính mới, từ ngân hàng số, thanh toán xuyên biên giới đến việc mã hóa tài sản. Sandbox chính là phòng thí nghiệm để TP.HCM đo lường rủi ro và điều chỉnh chính sách, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các trung tâm tài chính đang hình thành khác. Đặc biệt, chúng ta cần một khung pháp lý đặc thù trong Luật Đô thị đặc biệt, với mô hình mới là “đặc khu tham vấn chính sách”. Quyền tự chủ của hội đồng tham vấn đặc thù này cho phép TP chủ động trong ban hành các ưu đãi thuế, quản lý ngoại hối và các quy định về đầu tư mạo hiểm phù hợp với thông lệ quốc tế. Định vị TP.HCM trên bản đồ thế giới bắt đầu từ việc định vị lại tư duy thể chế. Khi TP.HCM cất cánh bằng đôi cánh thể chế vững chãi, đó cũng chính là lúc khát vọng về một Việt Nam hùng cường trở thành hiện thực sinh động ở tầm khu vực và thế giới. LÊ THOA ghi Ông NGUYỄN HOÀNG DŨNG, chuyên gia kinh tế: IFC tại TP.HCM - kết nối dòng chảy vốn toàn cầu Bà HUỲNH THỊ MỸ NƯƠNG, chuyên gia kinh tế và phát triển bền vững: Kiến nghị hình thành đặc khu tham vấn chính sách để TP.HCM Nếu hội tụ và đồng bộ hóa thành công“5 đôi cánh”, TP.HCM trong 5-10 năm tới sẽ có bước chuyển mang tính chất tái định vị chiến lược trong phạm vi quốc gia và cả trên bản đồ các siêu đô thị của khu vực. Về không gian phát triển, TP.HCM sẽ định hình rõ nét mô hình đô thị đa cực với các trung tâm chức năng chuyên biệt như tài chính, công nghệ, logistics, đổi mới sáng tạo và kinh tế biển, được liên kết bằng hệ thống hạ tầng tích hợp, hiện đại và có tính kết nối vùng cao. Điều này sẽ giúp giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị, chưa kể mở rộng đáng kể biên độ phát triển của toàn bộ không gian kinh tế phía Nam. Về quy mô và chất lượng tăng trưởng, mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số là khả thi khi các nguồn lực được phân bổ hiệu quả và các điểm nghẽn thể chế được tháo gỡ. Khi đó, GRDP của TP.HCM có thể tiệm cận với mặt bằng các siêu đô thị trong khu vực, đồng thời cơ cấu kinh tế sẽ dịch chuyển mạnh sang các ngành có giá trị gia tăng cao như tài chính, công nghệ cao và kinh tế số. Quan trọng hơn, tăng trưởng không dừng ở tốc độ, mà sẽ chuyển sang chất lượng, với nền tảng là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ở tầm cao hơn, TP.HCM cũng sẽ vươn lên trở thành một cực tăng trưởng có ảnh hưởng trong khu vực, tham gia sâu vào các mạng lưới sản xuất, tài chính và chuỗi giá trị toàn cầu. Khi các cơ chế liên kết vùng được vận hành hiệu quả, TP sẽ không còn phát triển theo hướng đơn lẻ, mà giữ vai trò trung tâm điều phối, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế phía Nam, qua đó nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh tổng thể. Trong tương quan khu vực, TP.HCM có thể tiến gần hơn tới các chuẩn mực của Bangkok hay Jakarta về quy mô và năng lực thị trường, từng bước rút ngắn khoảng cách về thể chế, môi trường kinh doanh và chất lượng đô thị so với các trung tâm hàng đầu như Singapore. Đây hoàn toàn không đơn thuần là sự gia tăng về quy mô hay thứ hạng, thực chất là sự chuyển đổi sâu sắc về chất trong mô hình phát triển, từ một đô thị tăng trưởng nhanh sang một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh cao, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và có khả năng định hình các dòng chảy kinh tế trong khu vực. TP.HCM sẽ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trong khu vực; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế. PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng để TP.HCM nâng cao chất lượng tăng trưởng và từng bước định vị mình như một trung tâm tài chính có sức cạnh tranh trong khu vực. . Cụ thể với các dự án hạ tầng ngàn tỉ, làm thế nào để ngân sách nhà nước thực sự trở thành “vốn mồi” thu hút thành công dòng vốn tư nhân, thưa ông? + Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có đủ vốn hay không mà ở chỗ xây dựng cơ chế tài chính có đủ hấp dẫn để chuyển hóa các dự án hạ tầng thành cơ hội đầu tư cho khu vực tư nhân. Trong bối cảnh ngân sách hữu hạn, vai trò của Nhà nước cần được tái định vị theo hướng vốn mồi, tức là dẫn dắt, chia sẻ rủi ro và kiến tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, thay vì trực tiếp gánh vác toàn bộ chi phí đầu tư. Theo tôi, trước hết TP cần hoàn thiện và nâng cấp mô hình đối tác công tư (PPP) theo hướng ổn định và có cơ chế phân bổ rủi ro hợp lý giữa nhà nước và nhà đầu tư. Những dự án quy mô lớn, thời gian hoàn vốn dài, nếu không có cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu, lãi suất hoặc biến động chính sách thì rất khó thu hút nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó, mạnh dạn áp dụng các mô hình tài chính mới gắn với khai thác giá trị gia tăng từ hạ tầng, đặc biệt là cơ chế TOD. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư, giá trị đất đai xung quanh gia tăng đáng kể, nếu có cơ chế phù hợp để thu hồi một phần giá trị này nhằm tái đầu tư sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn tài chính bền vững, giảm phụ Ý kiến Định hình TP.HCM thành siêu đô thị chuẩn mực quốc tế thuộc vào ngân sách nhà nước. Việc xây dựng các “luồng xanh” về thủ tục cho các dự án chiến lược, kết hợp với ưu đãi có chọn lọc về thuế, tín dụng hoặc tiếp cận đất đai cũng sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn tư nhân. Cuối cùng, tôi cho rằng cần phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước có năng lực như cầu nối giữa khu vực công và tư, tham gia vào giai đoạn đầu của dự án để giảm thiểu rủi ro ban đầu, sau đó từng bước chuyển giao hoặc hợp tác khai thác với khu vực tư nhân. Nếu được triển khai đồng bộ, những cơ chế này sẽ giúp khơi thông dòng vốn cho hạ tầng, tạo lập một thị trường đầu tư hạ tầng chuyên nghiệp, có sức cạnh tranh cao trong khu vực. . Xin cảm ơn ông.• TP.HCM đã và đang định hình đô thị đa cực với các trung tâm chuyên biệt về tài chính, công nghệ, logistics, đổi mới sáng tạo và kinh tế biển... Ảnh: THUẬN VĂN

4 Thời sự - Thứ Ba 2-6-2026 thoisu@phapluattp.vn TP.HCM lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp khu phố, ấp từ ngày 13-6 UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư. UBND TP.HCM đã đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu, trong đó cơ quan chức năng phải bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia góp ý, giám sát việc sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Về quy trình, UBND TP.HCM đề nghị UBND cấp xã triển khai quy trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, theo 10 bước. Trong đó, UBND cấp xã tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn, hoàn thành từ ngày 13 đến trước ngày 18-6; UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại kỳ họp gần nhất, hoàn thành từ ngày 21 đến trước ngày 22-6… LÊ THOA • Cảnh sát lao vào đám cháy cứu 2 thiếu niên bị kẹt. Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã dập tắt đám cháy, giải cứu thành công hai thiếu niên (cùng 16 tuổi) mắc kẹt trong căn nhà ba tầng bị hỏa hoạn tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. LÊ KIẾN • Công an tạm giữ 5 người săn bắn động vật quý hiếm. Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trước đó, công an phát hiện nhóm người trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. C.ANH Ngày 1-6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Hải Phòng là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. TP đã chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành; xây dựng các phần mềm theo dõi tiến độ công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó chủ động cắt giảm mạnh thời gian giải quyết nhiều thủ tục so với quy định chung. Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng ghi nhận Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan với những kết quả đạt được. Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng đánh giá sâu hơn chất lượng tăng trưởng, nhất là cơ cấu nguồn thu ngân sách, tỉ trọng thu từ đất, tính bền vững của các nguồn thu; từ đó có giải pháp phát triển các nguồn thu ổn định, lâu dài. TP cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các mô hình tăng trưởng mới, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. TP phải tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh thu hút vốn FDI chất lượng cao, vốn đầu tư trong nước và các nguồn lực xã hội để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ… PHẠM QUANG (Theo TTXVN) Ngày 1-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trần Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thạnh Mỹ Tây, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Đảng ủy phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định điều động ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở NN&MT TP.HCM. Quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025-2030. THANH TUYỀN Ngày 1-6, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ KH&CN, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương cho biết: Từ khoảng 34 triệu số điện thoại chưa xác thực thời điểm tháng 4-2026, đến này còn khoảng 25 triệu số. Như vậy, chỉ trong vòng gần hai tháng qua đã có xấp xỉ 9 triệu thuê bao xác thực thành công. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ghi nhận khoảng 1,6 triệu số điện thoại không chính chủ, chuyển các nhà mạng khóa một chiều, yêu cầu người dùng chuẩn hóa lại thông tin. Cũng theo ông Cương, 25 triệu thuê bao chưa xác thực vẫn là con số rất lớn. Theo kế hoạch, sau ngày 15-6, tất cả số điện thoại chưa xác thực tình trạng sử dụng trên VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. VIẾT THỊNH Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP Bộ NN&MT khởi động chuỗi hoạt động môi trường và biển đảo quy mô quốc gia Ngày 1-6, Bộ NN&MT cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo, thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6), ngày Đại dương thế giới (8-6), Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An từ ngày 4 đến 6-6. Theo đại diện Bộ NN&MT, đây là một trong những sự kiện môi trường quan trọng nhất của năm 2026. Tại sự kiện, ban tổ chức cũng phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Theo ban tổ chức, điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ phát động quốc gia hưởng ứng các sự kiện môi trường lớn của năm và chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” diễn ra tối 5-6 tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động quy mô lớn như triển lãm Kinh tế biển xanh - nông nghiệp và môi trường bền vững từ ngày 4 đến 6-6; Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”… Đặc biệt, bộ sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày. Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng 0 và xây dựng tương lai hài hòa giữa con người với thiên nhiên. AN HIỀN TP.HCM sắp làm 7 cầu vượt bằng thép Sở Xây dựng TP.HCM vừa cho biết các cầu vượt thép được triển khai trong thời gian qua tại TP đã phát huy hiệu quả rất tốt. Các dự án này giúp kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao. Trong đó, một số khu vực như ngã sáu Gò Vấp, bùng binh Cây Gõ, Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức… cầu vượt thép giúp giảm kẹt xe 70%-80% so với trước. Do đó, giai đoạn 2026-2030, TP sẽ ưu tiên đầu tư thêm bảy cầu vượt thép tại các vị trí ngã sáu Công trường Dân Chủ; nút giao đường Lê Đại Hành - đường 3 Tháng 2; nút giao đường Lý Thường Kiệt - đường 3 Tháng 2; nút giao đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Huỳnh Văn Cù; trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình (ranh TP.HCM và tỉnh Đồng Nai); trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường B1 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1; trên ĐT.994C tại nút giao với đường 30/4. Bảy cầu vượt thép sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026-2027. ĐÀO TRANG Khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội trên toàn TP Đà Nẵng Ngày 1-6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đã ban hành kế hoạch về tổ chức khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Việc khảo sát nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu nhà ở của người dân, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp trong thời gian tới. Thời gian khảo sát từ ngày 1 đến hết ngày 30-6. Sở Xây dựng TP kêu gọi người dân thuộc các đối tượng được khảo sát tham gia và cung cấp thông tin chính xác, khách quan nhằm giúp cơ quan chức năng đánh giá đúng nhu cầu thực tế, từ đó xây dựng chính sách và triển khai các dự án nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người dân trên địa bàn. LÊ PHI ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng Thành ủy TP.HCM điều động lãnh đạo một số phường Còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Ba 2-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Bức ảnh ghi lại cảnh năm người quan sát việc chôn cất các chiến sĩ Trước đó, ngày 29-5, đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các trận đánh của Biệt động Sài Gòn ngày 12-2-1968, đơn vị phát hiện một bức ảnh ghi lại cảnh hai người đàn ông cùng ba trẻ em đứng quan sát việc chôn cất các chiến sĩ tại khu đất trống thuộc nghĩa trang Chí Hòa, còn gọi là nghĩa trang Đô Thành. Khu vực này ngày nay là Công viên Lê Thị Riêng, quận 10 cũ. Theo cơ quan chức năng, ba trẻ em trong bức ảnh thời điểm đó khoảng 10-14 tuổi, hiện tại ước tính đã 68-72 tuổi. Ngoài những người trong bức ảnh, đến nay đã có hai người từng chứng kiến sự việc liên hệ cung cấp thông tin, trong đó có ông Nguyễn Tuấn Nhã (70 tuổi). Từ đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm nhân chứng từ bức ảnh chôn cất chiến sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Qua công tác nắm tình hình, tháng 5-2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra ba cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội của Lưu Văn Thiệp (34 tuổi), Lâm Văn Hưng (33 tuổi) và Nguyễn Văn Định (34 tuổi) và phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm. Tại các địa điểm này, công an phát hiện, tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và nhiều tang vật liên quan phục vụ hoạt động sản xuất. Những người liên quan khai nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài hạt đỗ xanh, vôi và nước, họ còn sử dụng chất 6-Benzylaminopurine, thường gọi bằng tiếng lóng là “nước kẹo”, để pha vào nước ngâm ủ giá đỗ. Theo cơ quan điều tra, đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Các nghi phạm khai biết rõ đây là hóa chất bị cấm, có thể gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá đỗ ngắn lại, giúp thân giá to, đẹp mắt và tăng trọng lượng sản phẩm để thu lợi. Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày ba cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều chợ, quán ăn trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ và một số khu vực lân cận. Cơ quan điều tra xác định tổng lượng giá đỗ có sử dụng chất cấm đã bán ra thị trường hơn 1.000 tấn, trị giá khoảng 8 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố ba vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định và Trần Văn Nghĩa để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 BLHS. NGUYỄN TÂN THANH TUYỀN - HỮU TÂN Mới đây, đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM do Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP, làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng nhằm xác minh các thông tin liên quan đến khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, các nhà nghiên cứu lịch sử, lãnh đạo địa phương cùng nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây. Các nhân chứng tham gia buổi khảo sát Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp, Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của nghĩa trang Đô Thành - một nghĩa trang lớn của Sài Gòn trước năm 1975. Khu vực có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Trải qua hơn nửa thế kỷ với nhiều đổi thay của đô thị, nơi đây đã trở thành không gian xanh phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, trong ký ức của nhiều người dân và nhân chứng lịch sử, vùng đất này vẫn lưu giữ dấu tích gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Tại khu vực khảo sát, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Điểm đặc biệt của đợt khảo sát lần này là sự tham gia trực tiếp của các nhân chứng từng sinh sống, chứng kiến những biến động của khu vực nghĩa trang Đô Thành trước đây. Các nhân chứng gồm ông Nguyễn Thành Phước, ông Phan Văn Mưa (sinh năm 1962), ông Định (sinh năm 1951) và ông Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1949) đã cùng đoàn công tác đối chiếu địa hình hiện trạng với ký ức, tư liệu lịch sử và những bức ảnh được lưu giữ qua nhiều năm. Theo các nhân chứng, khu vực đoàn khảo sát từng thuộc nghĩa trang Đô Thành, sau này thường được gọi là nghĩa trang Chí Hòa, nơi được cho là đã diễn ra hoạt động chôn cất tập thể trong giai đoạn chiến tranh, đặc biệt sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. Từ những tư liệu còn lưu giữ được, các nhân chứng xác nhận nhiều đặc điểm địa hình và bước đầu thống nhất nhận định về vị trí nghi vấn hố chôn tập thể được ghi lại trong các bức ảnh lịch sử. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu lịch sử, kiến trúc sư và thành viên đoàn công tác đã tiến hành giải mã từng chi tiết trong ảnh tư liệu, đối chiếu với hiện trạng thực địa nhằm tìm kiếm thêm các căn cứ phục vụ công tác xác minh. Mỗi tư liệu, mỗi lời kể của nhân chứng đều là mắt xích quan trọng Tham gia cùng đoàn, ông Trần Thanh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến hiện trạng địa bàn, đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo. Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các nhân chứng đã khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM TP.HCM khảo sát vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các nhân chứng đã khảo sát thực địa tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng nhằm xác minh các thông tin liên quan đến khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh việc khảo sát, xác minh các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn thể hiện trách nhiệm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi nguồn tư liệu, mỗi lời kể của nhân chứng đều là những mắt xích quan trọng góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn dang dở, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và đồng đội. Hoạt động khảo sát lần này là một phần trong hành trình tìm kiếm, xác minh thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM. Theo ông, những lời kể của nhân chứng, kết hợp với các nguồn tư liệu lịch sử và kết quả nghiên cứu thực địa sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá, xác minh, từng bước làm rõ những dấu tích còn nằm lại dưới lòng đất sau hơn nửa thế kỷ.• Mỗi nguồn tư liệu, mỗi lời kể của nhân chứng đều là những mắt xích quan trọng góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn dang dở, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và đồng đội. Bức ảnh được xác định chụp năm 1968 tại nơi chôn cất các liệt sĩ, nay là Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM Khởi tố 4 người sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm Cơ quan công an kiểm đếm số lu giá đỗ và hóa chất phục vụ công tác điều tra vụ án. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 2-6-2026 Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Giám thị trại giam Xuân Lộc, cho biết đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội thực sự ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ. Những con số ấy là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, sửa chữa lỗi lầm và chứng minh quyết tâm hoàn lương của mỗi phạm nhân. Đặc biệt, đối với các trường hợp có nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, án phí và các nghĩa vụ tài chính khác, việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ này là một trong những điều kiện quan trọng để được xem xét đặc xá. Theo giám thị trại giam Xuân Lộc, cánh cổng trại giam mở ra hôm nay không chỉ đánh dấu ngày trở về mà còn là sự khởi đầu của một hành trình mới, hành trình làm lại cuộc đời bằng nghị lực, sự chân thành và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Ông cũng nhắn nhủ những người được đặc xá phải biết trân trọng giá trị của tự do, tránh xa những mối quan hệ tiêu cực từng dẫn mình đến sai lầm trước đây; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chăm lo lao động, học nghề và ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Ấm áp vòng tay đoàn tụ Trong hội trường buổi lễ, nhiều phạm nhân hồi hộp chờ nghe đọc quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trong số này có người đã nhiều năm xa gia đình, có người lần đầu được nhìn thấy con trưởng thành qua những tấm ảnh người thân gửi vào. Cũng có những người được gia đình gom góp từng khoản tiền nhỏ giúp họ thực hiện xong nghĩa vụ dân sự với mong muốn con em họ đủ điều kiện được trở về. Và ở bên ngoài cánh cổng ấy, những người thân vẫn đang chờ. Từ sáng sớm, trước cổng trại giam, chị TNAT (31 tuổi, TP.HCM) liên tục nhìn về phía khu vực làm thủ tục công bố quyết định đặc xá. Bên cạnh chị là đứa con nhỏ mới sáu tuổi. Trên tay bé là một bó hoa được mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước. “Con nhớ ba không?” - chị T hỏi. Đứa bé gật đầu rồi lí nhí: “Con nhớ. Hôm nay con được gặp ba phải không mẹ?”. Nghe con hỏi, người phụ nữ trẻ khẽ quay mặt đi. Gần bốn năm qua, chị vừa làm mẹ vừa làm cha, một mình nuôi con trong những ngày chồng chấp hành án phạt tù. Không riêng chị T, ở khu vực cổng trại giam, trong dòng người đứng chờ có những mái đầu đã bạc, có những người anh em, họ hàng từ nhiều tỉnh, TP khác nhau. Tất cả đều chung một tâm trạng hồi hộp trước giây phút đoàn tụ. Bởi với họ, cánh cổng trại giam sắp mở ra không chỉ để đưa những người từng lầm lỗi trở về nhà mà còn dẫn lối đưa họ bước đến một con đường mới - con đường hoàn lương. Khi buổi lễ kết thúc, từng phạm nhân mang theo túi hành lý nhỏ bước ra khỏi khu vực giam giữ. Giữa đám đông, bé gái sáu tuổi bất ngờ reo lên khi nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình: “Ba về rồi!”. Tiếng gọi trẻ thơ khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động, người cha ôm chầm lấy con gái trong khi người mẹ đứng cạnh lặng lẽ lau nước mắt. VÕ TÙNG - THÀNH ĐẠT Sáng 1-6, trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 218 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Ông Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, cùng lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an dự. 218 người được đặc xá Theo trại giam Xuân Lộc, hiện đơn vị đang quản lý hơn 6.100 phạm nhân. Qua quá trình rà soát, xét duyệt nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, có 218 phạm nhân (170 nam và 48 nữ) đủ điều kiện được Chủ tịch nước quyết định đặc xá trong đợt năm 2026. Đây là những người đã có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định. Trước đó, hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam Xuân Lộc đã xem xét 6.127 phạm nhân. Trong số này chỉ có 236 người đủ điều kiện đề nghị đặc xá và cuối cùng 218 người được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá. Bước ra khỏi cổng trại, làm lại cuộc đời… Chị Uyên (Sóc Trăng) đến đón anh trai được đặc xá cho hay gia đình biết tin anh được đặc xá trước khoảng một tháng nên ai cũng hồi hộp, mong chờ từng ngày. Những ngày cận kề lễ công bố quyết định đặc xá, cả nhà gần như đếm từng ngày để được đón anh trở về. “Hôm nay, tôi cùng em trai và cháu lên trại đón anh. Ba mẹ tuổi đã cao, sức khỏe không cho phép đi xa nên đành ở nhà ngóng tin, chờ chúng tôi đưa anh về đoàn tụ. Gia đình chỉ mong anh xem đây là cơ hội quý giá để làm lại cuộc đời, sống lương thiện, chăm lo cho bản thân và người thân, tránh xa những người bạn xấu, không đi lại con đường sai lầm trước đây” - chị Uyên chia sẻ. Nói nhanh với PV, người đàn ông còn trẻ tuổi được đặc xá hôm nay cho biết “sau những năm tháng trả giá cho lỗi lầm, cuộc đoàn tụ hôm nay có lẽ là niềm vui lớn nhất đối với tôi”. Phía sau họ, cánh cổng trại giam Xuân Lộc từ từ khép lại; nhưng phía trước, một cánh cửa khác vừa mở ra - cánh cửa của sự tha thứ, của niềm tin và của một cuộc đời mới.• Cũng trong sáng 1-6, trại giam Kênh 7 (Cục C10, Bộ Công an) đóng trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 108 phạm nhân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tạ Đức Hoan, giám thị trại giam Kênh 7, nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, qua đó thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc và mở ra cơ hội để người lầm lỗi hoàn lương. Đại tá Tạ Đức Hoan đề nghị các phạm nhân được đặc xá sau khi trở về địa phương phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực lao động, ổn định cuộc sống và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, cho xã hội. “Các phạm nhân còn lại tiếp tục yên tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Đồng thời xem những trường hợp được đặc xá là tấm gương để phấn đấu vươn lên” - giám thị trại giam Kênh 7 động viên các phạm nhân còn đang chấp hành án. Đại diện phạm nhân được đặc xá, ông TVT (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước và Ban giám thị trại giam Kênh 7. Ông T cam kết sau khi trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động, không tái phạm, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 tại trại giam Kênh 7 không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho 108 phạm nhân mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách đặc xá, qua đó khẳng định hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và mục tiêu hướng thiện, tái hòa nhập cộng đồng. 108 phạm nhân tại trại giam Kênh 7 được đặc xá “Cánh cổng trại giam mở ra hôm nay không chỉ đánh dấu ngày trở về mà còn là sự khởi đầu của một hành trình mới, hành trình làm lại cuộc đời bằng nghị lực, sự chân thành và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.” Đại tá Nguyễn Anh Dũng phapluat@phapluattp.vn 218 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc được đặc xá năm 2026. Ảnh: THÀNH ĐẠT Tiêu điểm Mong con quyết tâm làm lại cuộc đời Suốt hai năm qua, tôi chỉ mong đến ngày được đón con trở về. Khi biết con nằm trong danh sách được đặc xá, tôi vui đến mức nhiều đêm liền không ngủ được, cứ mong trời sáng để ngày đoàn tụ đến gần hơn. Mỗi lần đi thăm con, tôi phải mất gần ba ngày đường đi lại nên càng thấm thía nỗi nhớ con và sự vất vả của gia đình trong thời gian qua. Hôm nay được nhìn thấy con trở về, tôi chỉ mong con hiểu được tình yêu thương, sự chờ đợi của gia đình để quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi mong con tìm được công việc ổn định gần nhà, sống bình dị, lương thiện như bao người khác và không bao giờ phải quay lại nơi này nữa. Bà NGA (Kiên Giang) đón con gái được đặc xá Các phạm nhân hồi hộp chờ nghe đọc quyết định đặc xá. Ảnh: VÕ TÙNG Sau những tháng ngày cải tạo, 218 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Xuân Lộc được Chủ tịch nước đặc xá đã bước qua cánh cổng trại giam trở về với gia đình. Lãnh đạo trại giam Kênh 7 và TAND tỉnh An Giang trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân. Ảnh: VĂN VŨ

