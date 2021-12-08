116-2026

CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: THÁO GỠ DỨT ĐIỂM DỰ ÁN TỒN ĐỌNG LÀ MỆNH LỆNH CHÍNH TRỊ Đề thi lớp 10 vừa sức, điểm chuẩn dự báo tăng Sửa Nghị định 24 về kinhdoanhvàng:“Cởitrói” chovàngtrangsức Quy hoạch thế kỷ và tầm nhìn phát triển xanh choTP.HCM NHỮNG NHỊP CẦU KHÔNG MỆT MỎI NỐI TP.HCM VỚI THẾ GIỚI - BÀI 1 Người bắc cầu cho trí thức kiều bào về quê hương Truytốnhómmuabánthận mà báo Pháp Luật TP.HCM từngphảnánh SỐ 116 (7687) - Thứ Tư 3-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TP.HCM đã cơ bản giải quyết 100% dự án tồn đọng với 834/834 dự án. Ảnh nhỏ: Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng bằng khen cho các sở, ngành có thành tích xuất sắc, có sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ảnh: THUẬN VĂN - LÊ THOA trong so nay trang 11 trang 4 trang 12 trang 6 trang 5 trang 8+9 trang 2+3 Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả

2 Thời sự - Thứ Tư 3-6-2026 thoisu@phapluattp.vn THANH TUYỀN Từng đại diện cho kiều bào Pháp về tham dự kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau ngày thống nhất, TS Lương Bạch Vân (ảnh) không chỉ là nhà khoa học mà còn là người kết nối cộng đồng kiều bào trong và ngoài nước. Trong nhiều thập niên, TS Vân đã vận động cộng đồng Việt kiều tại Pháp, Đức hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí để Việt Nam sản xuất những sản phẩm thiết yếu đầu tiên bằng công nghệ trong nước, từ vòng tránh thai, nhang muỗi, màng địa chất nuôi tôm đến bồn nước, sống và làm việc tại Hà Nội. Sau ba năm, khi dự án được giao hoàn tất và có sản phẩm xuất khẩu, bà xin chuyển vào Nam để gần gia đình. Sau đó, khi được giao xây dựng Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo thuộc Sở Công nghiệp nhưng không có kinh phí từ Nhà nước, TS Vân đã tận dụng mối quan hệ với giới trí thức Việt kiều ở Pháp, vận động để đưa đội ngũ kỹ sư đi đào tạo. Trong dự án dùng vải địa chất làm đường ở ĐBSCL, TS Vân nhận gợi ý từ chuyên gia Pháp, được kiều bào hỗ trợ Nhìn lại quá trình về nước và cống hiến cho ngành khoa học, TS Vân chia sẻ điều khiến bà cảm thấy tự hào nhất là dù trong gian khó, bà chưa bao giờ chịu đi lùi dù không có tài chính, không có phương tiện. “Trong suốt quá trình làm việc, tôi chỉ là một cây cầu, một người được giao nhiệm vụ. Tôi nghĩ làm được nhiều điều sau khi về nước là vì biết tận dụng sức mạnh tập thể, đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Tôi thấm thía sức mạnh của trí thức kiều bào, chỉ cần tìm đúng người, đúng việc là có thể kết nối và nhận được sự hỗ trợ” - bà bộc bạch. Quê hương mỗi người chỉ một 20 năm sau nghỉ hưu, TS Vân tiếp tục làm cầu nối kiều bào và quê hương, tháo gỡ hiểu lầm, hàn gắn vết thương lịch sử bằng sự tin tưởng và đối thoại. Năm 2003, TS Vân được Ủy ban MTTQ Việt Nam mời phụ trách công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào. Cũng năm ấy, Người bắc cầu cho trí thức quê hương xuồng ba lá bằng composite. Bà cũng là người đặt nền móng cho ngành năng lượng tái tạo tại TP.HCM. Những cây cầu kết nối đầu tiên Năm 1978, TS Vân quyết định về nước, mang theo tấm bằng tiến sĩ hóa học cao phân tử, gia đình làm điểm tựa cùng 40 rương hành lý chứa tài liệu và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Bà khẳng định chưa từng hối hận khi giữ quốc tịch Việt Nam, từ bỏ sự nghiệp 18 năm ở Pháp để quay về. “Mong muốn trở về nước đã ở trong tôi từ khi bắt đầu hành trình sang Pháp. Tôi không nhập quốc tịch Pháp” - TS Vân nói. Năm năm trước ngày về nước, TS Vân cố gắng tích lũy mọi thứ tại nước bạn. Gặp ai, nghe điều gì hữu ích đều ghi chép lại chi tiết trong cuốn sổ của mình, đầu mối cần liên hệ, chuẩn bị cho hành trình trở về. Khi về nước, TS Vân nhận công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc phòng, sinh dịch tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo kỹ sư, cải tiến khuôn mẫu ngành nhựa. Công nghệ sau đó được chuyển giao cho sáu tỉnh. Bà chú trọng xây dựng đội ngũ giỏi để trung tâm có thể tự vận hành. Trong mỗi dự án hợp tác, bà đều cài điều kiện để gửi kỹ sư của mình ra nước ngoài học và thực tập. Suốt 20 năm phụ trách Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo, điều bà tự hào nhất là giúp ngành nhựa Việt Nam đạt chuẩn xuất khẩu, đào tạo đội ngũ trưởng thành và góp phần phát triển ngành. Từ khắp năm châu, tiếng nói, sự đồng hành cả về trí tuệ lẫn tài lực của hàng triệu kiều bào từ hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã góp phần quan trọng vào sự phát triển vượt trội của TP, của đất nước. TS Lương Bạch Vân huấn luyện sinh viên Pháp thực tập tại Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo. Ảnh: NVCC LTS: Suốt hành trình phát triển đất nước, kiều bào luôn là phần máu thịt gắn bó với dân tộc Việt Nam và đã có những đóng góp tích cực, thúc đẩy sự phát triển của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Có người đi rồi trở về, miệt mài kết nối cộng đồng kiều bào với quê hương, thu hút đầu tư, nâng tầm vị thế Việt Nam. Có người ở lại nước bạn nhưng vẫn hướng Loạt bài: Những nhịp cầu không mệt mỏi nối TP.HCM với thế giới - Bài 1 Mỗi người trẻ Việt Nam ở nước ngoài đều mang theo hình ảnh đất nước ra thế giới. Khi sống tử tế, có năng lực và uy tín, những ấn tượng tốt đẹp dành cho cá nhân cũng trở thành ấn tượng dành cho Việt Nam. Thực tế cho thấy sự cống hiến của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được nhìn nhận rộng mở. Các cơ quan trong nước khẳng định cộng đồng này là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Với trí thức trẻ, Nhà nước đang thúc đẩy cơ chế để họ có thể đóng góp trực tiếp hoặc từ xa. Tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025, lãnh đạo Bộ Ngoại giao nhấn mạnh người trẻ Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực, kết nối với tập đoàn và cơ sở nghiên cứu quốc tế hoặc trực tiếp trở về tham gia dự án trong nước. Đồng thời, họ còn được kỳ vọng hội nhập tốt vào xã hội sở tại, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Ngày nay, dễ dàng bắt gặp những người trẻ Việt Nam trên mạng xã hội lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, hay tham gia nghiên cứu, sáng tạo ở nước ngoài với tinh thần nghiêm túc, nhiệt huyết. Những đóng góp ấy có thể âm thầm nhưng không nhỏ, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, đáng tin cậy, giàu bản sắc và có những con người tài năng trong mắt bạn bè quốc tế. Xa hơn nữa, nhiều bạn trẻ sau khi học tập và làm việc ở nước ngoài đã trở thành cầu nối hợp tác với Việt Nam, từ học thuật, chuyển giao tri thức, công nghệ đến liên kết doanh nghiệp trong nước, mang lại những đóng góp cụ thể về kinh tế. Điều đó cho thấy ngay cả những giá trị kinh tế từ bên ngoài cũng trở thành phần thiết thực Kiều bào dù ở đâu cũng có thể cống hiến theo cách của mình Chị Nguyễn Võ Mỹ Tâm (thứ hai từ phải sang) tham dự Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại ĐH Thanh Hoa (Đài Loan). Ảnh: NVCC của mối liên kết với quê hương. Nếu chọn trở về, đó là cơ hội tuyệt vời để cống hiến trực tiếp.

3 Thời sự - Thứ Tư 3-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Hành trình cống hiến của những kiều bào tiêu biểu Nhiều trí thức kiều bào đã chọn cách gắn kết tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết của mình với sự phát triển chung của đất nước. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM được thành lập, TS Vân làm chủ tịch đầu tiên. Khi được hỏi về điều khó khăn nhất lúc đó, TS Vân nói ở giai đoạn ấy, sự phân biệt giữa kiều bào và người trong nước còn rất khắt khe, vấn đề hòa hợp không đơn giản do có định kiến từ cả hai phía. “Là người trưởng thành từ phong trào trí thức Việt ở Pháp, tôi thấy mình có bổn phận thu hẹp khoảng cách đó” - bà nói. Từ đó, TS Vân đề xuất thành lập Ban Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại 24 quận, huyện, xuống tận phường để lập tổ liên lạc, hỗ trợ, hướng dẫn kiều bào trong những ngày đầu về nước; làm cầu nối giữa kiều bào và các trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà máy. Ngay trong nội bộ những người làm công tác kết nối, vẫn có ánh nhìn dè chừng với kiều bào. Có lần khi xuống cơ sở, bà nhận được câu hỏi rằng biết nhà đó có Việt kiều về nhưng không biết làm sao để gắn kết. “Bắt chuyện thì sợ người ta nghĩ mình muốn bắt quàng làm họ” - bà nhớ lại và kể thêm cũng có người nói họ không muốn gặp Việt Kiều. Phải mất nhiều thời gian để giải thích, xây dựng kiều bào về “Mong muốn trở về nước đã ở trong tôi từ khi bắt đầu hành trình sang Pháp. Tôi không nhập quốc tịch Pháp” - TS Vân nói. THANH TUYỀN Câu chuyện của TS Trần Hải Linh tại Hàn Quốc và TS Ngô Phẩm Trân tại Đài Loan (Trung Quốc) là minh chứng sống động cho những nhịp cầu không mệt mỏi nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Khi mỗi kết nối không chỉ dừng ở cá nhân… Đầu những năm 2000, TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch VKBIA, Chủ tịch sáng lập VKEIA, sang Hàn Quốc theo chương trình hợp tác khoa học và nghiên cứu. Sau đó, anh trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Inha University, một trường ĐH hàng đầu về công nghệ và kỹ thuật. Hoàn thành chương trình, anh tiếp tục nghiên cứu, làm việc, xây dựng nền tảng vững chắc cả chuyên môn lẫn trải nghiệm quốc tế. “Song song với những cơ hội và thành công, tôi luôn tự hỏi: Mình sẽ dùng kiến thức và trải nghiệm này thế nào để có ích cho quê hương?” - TS Linh chia sẻ. Những đêm trong phòng lab, anh nghĩ đến gia đình, đến Việt Nam và trăn trở liệu con đường có nên dừng lại ở phát triển cá nhân. Từ đó, anh bắt đầu tham gia các hoạt động kết nối Việt Nam - Hàn Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp, gắn kết chuyên gia, thúc đẩy hợp tác. Anh chọn cách vừa làm việc, vừa kết nối, vừa đưa những gì học được quay về phục vụ sự phát triển đất nước. TS Linh khẳng định: Quyết định của anh không phải từ bỏ cơ hội, mà là mở ra hành trình mới - nơi giá trị cá nhân gắn liền với cộng đồng và sự phát triển của cả hai quốc gia. “Không phải ai cũng có điều kiện được học tập, làm việc và trải nghiệm trong môi trường quốc tế như tôi từng có. Khi đã có cơ hội đó, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình không kéo những giá trị đó về cho Việt Nam thì sẽ là một sự lãng phí. Chính suy nghĩ này khiến tôi không dễ dàng dừng lại, kể cả khi gặp khó khăn” - anh nói. Năm 2015, chuyến đi Trường Sa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong anh. Trở về, anh cùng đồng nghiệp nghiên cứu máy chuyển độ ẩm không khí thành nước ngọt và nuôi cấy giống rau chịu mặn, chịu nhiệt phù hợp với điều kiện đảo. Một năm sau, anh thực hiện lời hứa mang điện, nước và rau xanh ra Trường Sa và nhà giàn, coi đó là minh chứng cho tình cảm gắn bó tự nhiên với quê hương. “Khi mỗi kết nối không chỉ dừng ở cá nhân, mà góp phần vào sự phát triển chung, mình có thêm lý do để kiên trì và tiếp tục gắn bó với con đường đã chọn” - anh bộc bạch. Hạnh phúc khi nước bạn mạnh dạn chọn Việt Nam để đầu tư Ở tuổi 18, TS Ngô Phẩm Trân, một kiều bào tiêu biểu của Việt Nam, sinh ra tại Đồng Tháp, sang Đài Loan (Trung Quốc) đoàn tụ gia đình và theo đuổi ước mơ du học. Từ đó, bà từng bước khẳng định mình qua nhiều vị trí quan trọng như cán bộ Trung tâm Phục vụ người nước ngoài - Cục Văn hóa TP Đài Bắc, CEO Công ty Quốc tế BDI, giám đốc Viện Ngôn ngữ quốc tế Horizon, cố vấn cấp cao Tập đoàn Foxlink, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan… Quyết định trở về Việt Nam không chỉ vì nỗi nhớ nhà mà còn bởi khát vọng cống hiến, nhất là khi đất nước có nhiều chính sách khuyến khích kiều bào. 10 năm trước, khi TP.HCM triển khai chương trình thu hút nhân lực chất lượng cao và mời gọi kiều bào hiến kế, bà Trân nhận thấy đã đến lúc biến kinh nghiệm tích lũy thành lợi ích thiết thực cho quê hương. Nhận thấy nhiều người Việt tại Đài Loan gặp khó khăn hòa nhập, bà ấp ủ trở thành cầu nối giữa hai cộng đồng. Năm 2016, bà sáng lập Hiệp hội Phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục Việt Nam - Đài Loan, tổ chức thành viên của BAOOV, nhằm hỗ trợ kiều bào trong học tập, kinh doanh, lao động. Dưới sự dẫn dắt của bà, hiệp hội tổ chức gần 20 hoạt động mỗi năm về xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam, mở lớp tiếng Việt, giữ gìn nguồn cội. Từ những chuyến khảo sát ban đầu, bà đã thuyết phục nhiều tập đoàn công nghệ, điện tử, bán dẫn đến Việt Nam đầu tư. Bà chia sẻ, việc thu hút FDI giống như “đi câu cá”, cần thời gian, chính sách và nguồn nhân lực phù hợp, nhất là khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định vị. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan từng hỏi bà có mệt không, bà chỉ cười: “Tôi cố gắng hơn một chút để các bạn hiểu hơn về Việt Nam. Khi họ tự tin chọn Việt Nam đầu tư, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi”. Với bà, mang trong mình dòng máu Lạc hồng, mỗi kiều bào dù ở đâu cũng là “ngôi sao made in Việt Nam”, tự hào góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước.• Trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh với muôn vàn khó khăn, TS Vân quyết tâm nghiên cứu vòng tránh thai - sản phẩm còn khá lạ lẫm với người dân. Bà hiểu rằng khi các cặp đôi trẻ đoàn tụ, gia đình mới hình thành, nếu thiếu phương tiện tránh thai, lực lượng lao động sẽ bị ảnh hưởng, gây thêm khó khăn cho công cuộc tái thiết. Khi còn ở Pháp, bà biết đến công trình sản xuất vòng tránh thai hiệu quả cao và mang về Việt Nam hồ sơ cùng 20 kg mẫu để trình bày với Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Dương Quang Trung. Dù lo ngại về vật liệu trong bối cảnh cấm vận, bà khẳng định sẽ tìm được cách. Dự án sản xuất 5 triệu vòng tránh thai ra đời, con số lớn đến mức Liên hợp quốc phải cử phái đoàn sang kiểm tra. Sau khi thấy quy trình đạt chuẩn, họ quyết định tài trợ 1,5 triệu USD để thành lập Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo. Trong quá trình chuẩn bị, TS Vân kết nối lại mạng lưới kiều bào, học hỏi cách vận hành trung tâm, viết đề án, lập danh sách thiết bị, kế hoạch đào tạo nhân lực. Bà tin rằng một mình không thể làm hết nhưng nếu huy động trí thức kiều bào, sẽ có hàng trăm cái đầu cùng đồng hành. Khi cần vật liệu đặc thù từ Mỹ, bà nhờ bạn ở Pháp đặt mua rồi vận chuyển về. Bà cũng thuyết phục các viện trong nước tham gia: Viện Hạt nhân Đà Lạt tiệt trùng vòng bằng tia gamma, Viện Pasteur thử nghiệm trên động vật, BV Từ Dũ thực hiện thử nghiệm lâm sàng. Dự án sản xuất 5 triệu vòng tránh thai về quê hương. Trong họ, hai tiếng quê hương, đồng bào quá đỗi thiêng liêng. Loạt bài “Những nhịp cầu không mệt mỏi nối TP.HCM với thế giới” khắc họa rõ những đóng góp quan trọng này của kiều bào. Khi trở về, người trẻ có thể đặt tri thức đã học vào những bài toán cụ thể của đất nước, tham gia gần hơn vào quá trình đổi thay xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, môi trường đầu tư và chứng kiến tận mắt quê hương chuyển động từng ngày. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm, vai trò của người trẻ có trải nghiệm quốc tế càng quan trọng khi mang tiến bộ từ nước ngoài về ứng dụng trong nước. Câu hỏi “ở lại hay trở về” hôm nay nên được hiểu như sự lựa chọn vị trí phù hợp nhất để phụng sự quê hương. Chỉ cần trái tim hướng về đất nước thì dù ở đâu, mỗi người cũng có thể cống hiến từ những điều nhỏ bé, bằng nhiều cách khác nhau. Chính những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ ấy, khi cộng lại sẽ tạo thành giá trị lớn lao cho quốc gia. Riêng tôi vẫn chọn trở về. Không phải vì đó là cách duy nhất để cống hiến, mà bởi tôi muốn trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển của đất nước, đặt tri thức mình học được vào những vấn đề cụ thể của Việt Nam và hơn hết là cảm nhận rõ quê hương đang thay đổi từng ngày trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. NGUYỄN VÕ MỸ TÂM, học viên chương trình thạc sĩ chuyên ngành kinh tế - chính trị châu Á tại ĐH Thanh Hoa (Đài Loan) DƯƠNG KHANG ghi niềm tin và hóa giải những hiểu lầm. “Quê hương mỗi người chỉ một. Ai cũng vậy, dù họ có rời đi thì quê nhà vẫn nằm trong tim, vẫn muốn quay về. Chúng ta là một, cùng chung dòng máu, là người Việt. Hãy cứ mỉm cười, trò chuyện xem họ cần gì, địa phương cần gì họ có thể giúp được. Cho nhau cơ hội để trở về, cùng là người Việt Nam” - TS Vân chia sẻ về những khó khăn ban đầu của cơ sở khi tiếp cận với Việt kiều những ngày đầu thành lập. Giờ đây, bà tự hào khi thấy uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Nhiều Việt kiều trẻ không chỉ tự hào mang dòng máu Việt, mà còn chủ động tìm về nguồn cội, góp sức cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Điều đó làm bà rất xúc động.• TS Trần Hải Linh mang rau ra Trường Sa năm 2016. Ảnh: NVCC Bà Ngô Phẩm Trân (thứ hai từ trái qua) cùng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan trong buổi làm việc với văn phòng Hiệp hội Xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) bàn cơ hội hợp tác giữa hai bên. Ảnh: NVCC

4 Thời sự - Thứ Tư 3-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Sẽ thí điểm chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9 Sáng 2-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC). Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn ĐTC là rất cần thiết và cho biết sắp tới, Chính phủ cũng nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính KPI với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán; rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng, trình Thủ tướng trước ngày 6-6. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 và sau đó là triển khai chính thức. MINH TRÚC Sáng 2-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, đang thăm chính thức Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh cùng với sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh; mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất để hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Đại tướng Uchikura Hiroaki khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; mong muốn thời gian tới, hai bên phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đào tạo, an ninh mạng, quân y... (Theo baochinhphu.vn) Sáng 2-6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, trong đó có các cơ chế, chính sách cụ thể hóa nội dung Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất. Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh Luật Thủ đô 2026 đã trao cho TP những thẩm quyền cùng các cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Nhiệm vụ quan trọng, then chốt và có ý nghĩa quyết định đặt ra với TP là phải ban hành các văn bản quy định chi tiết đồng bộ, sát đúng thực tiễn, khả thi cao và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để đưa luật vào thực tiễn cuộc sống. Kiên quyết không để tình trạng luật chờ văn bản hướng dẫn… Nhấn mạnh Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7 tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngay sau khi các nghị quyết được HĐND TP thông qua, UBND TP và các cơ quan liên quan phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả của chính sách. TRỌNG PHÚ Ngày 2-6, thông tin từ Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua đó, cơ quan này kiến nghị thu hồi hơn 9,93 tỉ đồng do các sai phạm trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhiều doanh nghiệp. Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có 56 dự án với 58 giấy phép khai thác, gia hạn và chuyển nhượng được cấp. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra 40 dự án, trong đó kết luận đối với 39 dự án và 39 giấy phép khai thác do UBND tỉnh cấp. Qua thanh tra xác định có nhiều sai lệch trong việc kê khai sản lượng khai thác, nhiều tồn tại liên quan đến nghĩa vụ tài chính. Thanh tra xác định tổng số tiền cần thu hồi nộp ngân sách nhà nước là hơn 9,931 tỉ đồng. Đến thời điểm ban hành kết luận, các doanh nghiệp đã khắc phục, nộp vào ngân sách hơn 2,283 tỉ đồng. Ngoài ra còn có hơn 1,285 tỉ đồng được kiến nghị xử lý theo hình thức khác. DƯƠNG KHÔI Mở đợt cao điểm mới, siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ Sáng 2-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh mặc dù thời gian triển khai thực hiện chưa dài nhưng công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 02 về tăng cường thực thi quyền SHTT và Công điện 38. Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến thực thi quyền SHTT. Đặc biệt, cần nghiên cứu mức xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi xâm phạm quyền SHTT để bảo đảm tính răn đe. Trong năm 2026 phải cơ bản hoàn thành việc nhận diện toàn bộ các bất cập về thể chế để xây dựng lộ trình sửa đổi phù hợp. MINH TRÚC TP.HCM triển khai bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã khảo sát và đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt thuộc phạm vi quản lý. Hiện Sở Xây dựng đã rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng năm 2026 để triển khai lắp đặt bốn bãi đỗ xe nổi bằng nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông. Sau khi được bố trí vốn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan, trình duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026. Theo kế hoạch, các bãi đỗ xe sẽ được xây dựng tại Bến xe buýt Chợ Lớn (khu A và khu B); Bến xe buýt Công viên 23/9 và Bến xe buýt Tân Phú. Mỗi bãi có quy mô phục vụ khoảng 50 ô tô và 120 xe máy. Theo Sở Xây dựng, đây được xem là một trong những giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ áp lực thiếu bến bãi, đáp ứng nhu cầu đậu đỗ xe ngày càng gia tăng tại TP.HCM. ĐÀO TRANG Lâm Đồng dự kiến giảm 1.117 thôn, tổ dân phố Ngày 2-6, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã trình UBND tỉnh phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.117 thôn, tổ dân phố, tương đương hơn 40% số đơn vị hiện có. Đây được xem là đợt sắp xếp quy mô lớn nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu tổ chức lại đơn vị hành chính sau khi tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba địa phương trước đây. Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, vừa phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, tránh gây xáo trộn lớn trong đời sống người dân. Sở Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trong những ngày tới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ sẽ hoàn chỉnh phương án, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 10-6-2026. PHƯƠNG NAM ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, hiệu quả Không để Luật Thủ đô có hiệu lực nhưng chậm ban hành chính sách triển khai Tây Ninh: Kiến nghị thu hồi gần 10 tỉ đồng từ các mỏ khoáng sản sai phạm Tin vắn • Khởi tố chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group. Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang (chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má. Hàng trăm nạn nhân đã đầu tư số tiền hơn 1.000 tỉ đồng cho nhóm Trang. ĐẮC LAM • Bắt giữ người đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện ở TP.HCM. Ngày 2-6, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai NCN (41 tuổi) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Nam được xác định là nghi phạm đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện trên địa bàn TP.HCM, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. PHẠM HẢI Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. Ảnh: VGP

5 Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đồng hành cùng nhau, cho đến nay TP.HCM rất tự hào về kết quả đạt được trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng. Thời sự - Thứ Tư 3-6-2026 LÊ THOA Ngày 2-6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Nghị quyết 29/2026 Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã triển khai Kết luận 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 29/2026 Quốc hội. Giải quyết cơ bản “cục máu đông” của nền kinh tế Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nhìn lại chặng đường hơn một năm qua với nhiều thử thách nhưng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt đồng hành cùng nhau, cho đến nay TP rất tự hào về kết quả đạt được trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng. “Cơ bản chúng ta đã hoàn thành giải phẫu “cục máu đông” của nền kinh tế TP” - ông nói. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đã cơ bản giải quyết 100% dự án độ tăng trưởng của TP.HCM năm 2025 đạt 8,03% và quý I-2026 đạt 8,27%. Đây là tốc độ tăng trưởng quý cao nhất trong khoảng 10 năm gần đây, ông Được cho biết. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM cùng các địa phương kiến nghị Trung ương ban hành nhiều cơ chế đột phá như Kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170 và Nghị quyết 265 của Quốc hội cũng như Nghị quyết 212 của Chính phủ. Đặc biệt, gần đây, Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành các văn bản mang tính chất bản lề như Kết luận 24, Nghị quyết 29 và Nghị định 147. Đây chính là nền tảng thể chế, “liều thuốc” để chữa căn bệnh không dám làm CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Tháo gỡ dứt điểm dự án tồn đọng là mệnh lệnh chính trị tồn đọng với 834/834 dự án. Trong đó, khoảng 50% dự án hoàn tất hoàn toàn, 50% còn lại đã có hướng chỉ đạo giải quyết và các sở, ngành cùng doanh nghiệp đang tiếp tục xử lý. Với số lượng dự án trên, có hơn 206.000 tỉ đồng và 17.000 ha đất được đưa vào triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP với tốc trong thời gian qua, đồng thời là bệ phóng để TP tháo gỡ toàn bộ các dự án trong năm 2026 nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Ông cho biết Tổ công tác đặc biệt của TP đã được thành lập ở giai đoạn 1 và hiện nay tiếp tục được củng cố để thực hiện giai đoạn 2, giai đoạn về đích, với phương châm “6 rõ, 3 không”. Hoàn thành việc tháo gỡ trong năm 2026 Trước những kết quả nổi bật nêu trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận chúng ta không được ngủ quên trên thành tích. Theo ông, TP vẫn còn nhiều dự án tồn đọng mà chỉ mới “điểm danh” ở giai đoạn Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM sẽ bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo niềm tin để hành động. Theo ông, Kết luận 24 Bộ Chính trị và Nghị quyết 29 của Quốc hội đã quy định rõ về việc miễn trừ, loại trừ trách nhiệm cho tập thể, cá nhân thực hiện đúng quy định. Lãnh đạo TP cam kết luôn bảo vệ các cán bộ có tâm huyết, bản lĩnh, hành động vì sự phát triển chung của TP không vụ lợi. Đồng thời, chính quyền TP sẽ tháo gỡ vướng mắc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn, đóng góp vào tăng trưởng. Ngược lại, các doanh nghiệp sau khi được tháo gỡ cũng phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án vào vận hành; phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để tạo ra giá trị kinh tế thực chất. Những doanh nghiệp được tháo gỡ nhưng tiếp tục chây ì, không triển khai dứt điểm sẽ bị đưa ra khỏi danh sách ưu tiên hỗ trợ và xem xét thu hồi dự án theo quy định của pháp luật. thoisu@phapluattp.vn Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, việc phải tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm 2026 là mệnh lệnh chính trị của TP.HCM, dù có khó khăn cỡ nào cũng kiên quyết thực hiện. 1 với hơn 330 dự án. Hiện TP mở thêm thời hạn tới ngày 9-6 để các doanh nghiệp đăng ký dự án cần tháo gỡ. Cơ quan thẩm quyền của TP sẽ sàng lọc, phân nhóm theo Kết luận 24, Nghị quyết 29, Nghị định 147 để giải quyết một cách căn cơ. Theo ông, các cơ sở pháp lý này là cơ hội cuối cùng để TP tháo gỡ toàn bộ dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, giải phóng triệt để tất cả nguồn lực đang bị tồn đọng, góp phần tăng trưởng kinh tế. Thời gian tới, Chủ tịch TP.HCM đề nghị cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu để đảm bảo không còn dự án nào bị bỏ sót. Doanh nghiệp cần đăng ký sớm thông qua nền tảng của Sở Tài chính, chậm nhất là ngày 9-6. Các sở, ngành tập hợp để đưa vào kế hoạch giải quyết trong năm 2026. Các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc, vận dụng tối đa nền tảng pháp lý mới trên nguyên tắc cốt lõi: Rõ ràng, trách nhiệm, không lấy lý do xử lý vi phạm để làm cớ trì hoãn. “Bất kỳ vi phạm nào đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Được khẳng định. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phải hoàn thành dứt điểm các dự án tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch trong năm 2026. Đây là mệnh lệnh chính trị của TP, dù có khó khăn cỡ nào chúng tôi cũng kiên quyết thực hiện, ông khẳng định.• TP.HCM tiếp tục luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị lệch về khối lượng công việc Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại Hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP.HCM. Thông báo kết luận nêu rõ qua một năm vận hành, mô hình đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, mặc dù vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Kết luận nêu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất kết quả vận hành mô hình mới; tập trung làm rõ những nội dung đã thực hiện tốt, những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp; khắc phục tình trạng báo cáo chung chung, phản ánh chưa đầy đủ thực tiễn triển khai tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chuyển từ tư duy “xin-cho” sang tư duy “tự chủ, tự chịu trách nhiệm”, gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Kết luận cũng nêu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm từng địa bàn; chủ động điều chỉnh, phân công, luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị còn chênh lệch về khối lượng công việc nhằm phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ bảo đảm thực chất, khách quan, công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng hình thức, cảm tính, nể nang, cào bằng trong đánh giá, xếp loại cán bộ. Ban Tổ chức Thành ủy được giao chủ trì, phối hợp với Đảng ủy UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy; bố trí, xếp sắp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời tham mưu điều chỉnh đối với những nơi còn khó khăn, bất cập về tổ chức bộ máy và nhân sự. Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí nhân sự bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc… Kết luận cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tiếp tục chỉ đạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giấy tờ không cần thiết; phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung, ứng dụng VNeID và các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính… THANH TUYỀN Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì Hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào ngày 28-5. Ảnh: HÀ THƯ Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 3-6-2026 tin lý lịch của người bán thận thành người có mối quan hệ họ hàng với người được nhận thận nhằm hợp thức hóa hồ sơ nộp cho bệnh viện. Để làm được các giấy tờ giả, bị can Lực lên mạng đặt mua của đối tượng (không rõ lai lịch) con dấu giả, phôi giấy khai sinh; trực tiếp giả các đơn tự nguyện hiến thận, đơn chấp thuận hiến thận có xác nhận của địa phương bằng cách tự ký giả chữ ký của chủ tịch xã và đóng dấu giả. Bị can Hồ Hiếu (là người được bị can Lực nuôi để chờ bán thận) đã soạn thảo giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn in ra phôi giấy để cho Lực ký tên, đóng dấu giả... Năm 2019, Nguyễn Thanh Phong và Phan Thanh Hải được Bùi Tiến Lực nuôi ăn ở trong thời gian chờ bán thận nên quen biết Trần Thanh Hòa. Sau khi bán thận, cả hai được Hòa hướng dẫn cách thức tìm người mua, người bán thận và tham gia vào đường dây mua bán thận do Lực điều hành. Sau đó, Lương Văn Nam tham gia hoạt động mua bán thận cùng Lực từ năm 2020. Đến năm 2022, Mai Quang Anh và Hồ Hiếu cũng tham gia vào đường dây này. Từ tháng 11-2019 đến tháng 102023, Bùi Tiến Lực, Trần Thanh Hòa và các bị can còn lại đã mua bán thận cho tổng cộng 28 trường hợp (trong đó 15 trường hợp được cắt ghép thận, cơ quan điều tra đã thu được hồ sơ bệnh án; 13 trường hợp chưa được cắt ghép thận không có hồ sơ bệnh án). Các trường hợp mua thận sẽ phải trả tiền từ 370 triệu đến 1,1 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí xét nghiệm, điều trị và chi phí sinh hoạt cho người bán thận trong thời gian chờ phẫu thuật, các bị can hưởng lợi 10-500 triệu đồng. Bị can trong đường dây đưa cả vợ đi bán thận Theo cáo trạng, bị can Bùi Tiến Lực trực tiếp chỉ đạo mua bán thận 15 trường hợp (đã cắt ghép thành công 12 trường hợp). Trong các vụ này, tham gia phụ giúp cho Lực mua bán thận có Trần Thanh Hòa và các bị can Phan Thanh Hải, Hồ Hiếu, Mai Quang Anh và Lương Văn Nam. Năm 2021, bà MTD dẫn cháu ruột là ông K đi điều trị chạy thận tại một bệnh viện ở TP.HCM. Thông qua người bệnh (không rõ lai lịch), bà D thỏa thuận với bị can Lực về chi phí khám phẫu thuật cắt ghép thận trọn gói 1,1 tỉ đồng (đưa trước 100 triệu đồng). Bị can Lực thỏa thuận mua một quả thận của bị can Mai Quang Anh giá 300 triệu đồng. Bị can Lực yêu cầu bà D đưa giấy tờ để Lực tự làm giả giấy tờ pháp lý nộp hồ sơ vào bệnh viện. Đến ngày 8-12-2021, ông K và bị can Quang Anh được phẫu thuật ghép thận tại bệnh viện. Bà D đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Lực 1,1 tỉ đồng, Lực trả 400 triệu đồng cho Quang Anh. Sau khi trừ đi các chi phí, Lực hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng. Hay trường hợp vào năm 2020, bà LTT đang điều trị suy thận tại một bệnh viện ở TP.HCM thì gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) cho số điện thoại của Lực. Bà T liên hệ, thỏa thuận mua một quả thận từ Lực với giá 400 triệu đồng (không bao gồm chi phí khám, phẫu thuật, Lực tạm ứng 50 triệu đồng). Năm 2021, bị can Lực tìm được một nam thanh niên (không rõ lai lịch) bán thận nhưng đi xét nghiệm SONG MAI VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Hồ Hiếu, Mai Quang Anh và Lương Văn Nam về một hoặc các tội mua bán bộ phận cơ thể người và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Từ người bán thận thành người điều hành đường dây mua bán Theo hồ sơ, năm 2018, bị can Bùi Tiến Lực quen biết Trần Thanh Hòa (đã chết ngày 14-4-2024) trong thời gian chờ bán thận. Năm 2019, thận của Lực được bán để ghép cho một người tên Sen (không rõ lai lịch); còn Hòa bị bệnh lý huyết áp cao nên không cắt ghép được thận. Bị can Lực biết về quy trình khám bệnh và hồ sơ thủ tục ghép thận nên tham gia việc mua, bán thận của người khác để hưởng lợi. Lực nhờ Hòa phụ giúp tìm người bán thận, dẫn người mua thận, người bán thận đi xét nghiệm và thỏa thuận chia cho Hòa 20 triệu đồng/ca ghép thận thành công. Ngoài ra, Lực và Hòa còn trực tiếp làm giả các giấy tờ như giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, xác nhận của UBND địa phương, đơn tự nguyện hiến thận, đơn xin chấp nhận hiến thận... để thay đổi thông Khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can trong đường dây mua bán thận. Ảnh: CA chỉ số máu HLA không hợp, bà T bị tiềm ẩn lao nên không phẫu thuật được. Đến tháng 6-2022, Nguyễn Ý Ngoan (vợ bị can Nguyễn Thanh Phong) cần bán một quả thận nên Phong nhờ Lực tìm người mua. Bị can Lực giới thiệu người cần ghép thận là bà T cho Phong. Sau khi thỏa thuận, Phong đã bán một quả thận của vợ với giá 1,1 tỉ đồng. Bị can Lực sẽ giúp Phong làm hồ sơ giấy tờ giả, giả giấy khai sinh của Ngoan thành tên Lê Thị Chung là em gái bà T. Sau khi ghép thận thành công, Phong nhận 1,1 tỉ đồng từ bà T và chia cho Lực số tiền 10 triệu đồng làm giả con dấu, tài liệu. Sau khi trừ đi chi phí, Phong và vợ hưởng số tiền 500 triệu đồng. Cũng theo hồ sơ, từ tháng 3-2021 đến tháng 10-2023, bị can Nguyễn Thanh Phong trực tiếp chỉ đạo và tham gia 9 trường hợp mua bán thận. Trong 9 trường hợp mua bán thận, đã cắt ghép 2 trường hợp, còn lại 7 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa tiến hành cắt ghép thì bị cơ quan công an phát hiện. Trần Thanh Hòa (đã chết ngày 144-2014) đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia thực hiện 4 trường hợp (đã cắt ghép 1 trường hợp) mua bán thận.• Từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, Bùi Tiến Lực, Trần Thanh Hòa và các bị can còn lại đã mua bán thận cho tổng cộng 28 trường hợp, trong đó 15 trường hợp đã được cắt ghép thận. Hoãn phiên tòa vụ 6 cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng phapluat@phapluattp.vn Ngày 2-6, TAND tỉnh Lâm Đồng đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án sáu cựu chiến binh kêu oan tội hủy hoại rừng. Lý do hoãn phiên tòa vì nhiều luật sư, người làm chứng, điều tra viên... vắng mặt. Ngoài ra, sáu cựu chiến binh liên quan cũng có đơn đề nghị hoãn phiên tòa. Trước ngày xét xử, các cựu chiến binh đã có đơn đề nghị thay đổi kiểm sát viên (thuộc VKSND tỉnh Lâm Đồng) được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Tuy nhiên, yêu cầu này của các cựu chiến binh chưa được chấp nhận. HĐXX thông báo phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 26-6. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 30-1, TAND khu vực 6 - Lâm Đồng xét xử sơ thẩm lần ba đã tuyên án sáu cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng. Theo cáo buộc, vào năm 2015, sáu cựu chiến binh đã hủy hoại 0,9 ha rừng sản xuất tại tiểu khu 1710, phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng. Tòa phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (64 tuổi) 7 tháng tù. Các bị cáo Ngân Xuân Dũng (66 tuổi), Vũ Tất Đắc (73 tuổi), Hoàng Văn Sằn (69 tuổi), Nguyễn Nam Thái (59 tuổi) và Cao Minh Điến (58 tuổi, cùng ngụ xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng), cùng bị phạt 6 tháng tù. Mức án lần này bằng với mức án năm 2017 mà các bị cáo đã chấp hành xong. Do đó, HĐXX khấu trừ thời gian các bị cáo đã chấp hành án bản án trước đây, không buộc các bị cáo phải thi hành án phạt tù theo bản án lần này. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 53 triệu đồng cho chủ rừng. Vụ án trên đã trải qua nhiều phiên tòa, nhiều vòng xét xử. Trong đó, chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM từng có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù sáu cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng. Xử giám đốc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án để điều tra lại. TIẾN THOẠI Truy tố nhóm mua bán thận mà báo Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh Bị can Bùi Tiến Lực cùng đồng phạm đã tổ chức đường dây mua bán thận trái phép, môi giới hàng chục trường hợp ghép thận... Ngày 9-10-2023, sau một thời gian dài thâm nhập điều tra, báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải loạt bài “Thâm nhập đường dây mua bán thận ở TP.HCM”. Tuyến bài đã đoạt giải B, thể loại điều tra tại Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII năm 2024. Sau phản ánh của báo, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an huyện Bình Chánh (cũ) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, đặc biệt chú ý mở rộng diện bị hại để làm làm rõ toàn bộ đường dây, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Ngày 24-10-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can như đã nêu trên. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi bị truy cứu của các bị can thuộc khoản 3 Điều 154 BLHS với mức hình phạt đến chung thân nên thuộc thẩm quyền của cơ quan tố tụng cấp TP. Vì vậy, hồ sơ sau đó được chuyển lên cấp TP để điều tra theo thẩm quyền. Từ loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM Các cựu chiến binh tại phiên tòa. Ảnh: NN

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