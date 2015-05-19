117-2026

NHỮNG NHỊP CẦU KẾT NỐI TP.HCM VỚI THẾ GIỚI - BÀI 2 Hành trình vun đắp niềm tin kiều bào LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT CHO TP.HCM: MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN, TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 80: Đánh thức kho báu di sản trongkỷnguyênAI CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý ổn định, lâu dài để TP.HCM tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, nguồn lực và quản trị đô thị… Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay Kéo dòng tiền tỉ USD về “sânnhà”bằnghệsinhthái tàichínhhànghải trang 11 trang 13 trang 6+7 trang 4+5 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội SỐ 117(7688) - Thứ Năm 4-6-2026 Israel,Lebanonvàbàitoán của ông Trump trong đàm phán với Iran trang 16 trang 8+9 Các tội xâm phạm sở hữu: Nhiềuvấnđềcầnhoànthiện trang 2

2 Ngày 3-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý phải xây dựng một xã hội hiện đại, là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến… Ông nhấn mạnh việc phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. “Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn…; rà soát kỹ nội dung văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là nghị quyết về xây dựng xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết phải mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới… Nghị quyết không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề xã hội trước mắt mà sâu xa hơn là định hình mô hình xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới, mục tiêu định hướng là phát triển xã hội chủ nghĩa. Đây chính là nền tảng xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước. NGUYỄN THẢO thoisu@phapluattp.vn Thành ủy TP.HCM có chỉ thị về tăng cường quản lý và sử dụng quỹ nhà, đất công Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác rà soát, thống kê, quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý tài sản công thuộc phạm vi phụ trách. Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; xem kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tập thể, cá nhân trong cán bộ… Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương rà soát, thống kê, xử lý tài sản công, quỹ nhà, đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng để có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả, khả thi và hoàn thành trước ngày 306. THANH TUYỀN • Kịp thời cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi. Ngày 3-6, lực lượng chức năng xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) tiếp tục tìm kiếm, trục vớt tài sản của người dân bị nước cuốn trôi trong đêm 2-6 tại khu vực suối Dên, sau khi cùng người dân kịp thời cứu được ba phụ nữ bị nước cuốn trôi và hai xe máy. V.HỘI • Một người dân phát hiện kỳ đà hoa quý hiếm. Ngày 3-6, Hạt Kiểm lâm khu vực IV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết đã tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm do anh Nguyễn Văn Thành Tài (xã Hậu Thạnh) phát hiện ở sau nhà và tự nguyện giao nộp. Cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 6,5 kg, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và có tên trong Sách đỏ Việt Nam. H.DU Ngày 3-6, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã đi thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6). Đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, mừng thọ cụ Trần Minh Trung (90 tuổi, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu) tại phường Sài Gòn. Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM gửi lời mừng thọ đến cụ Trần Minh Trung và chúc ông tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu, là điểm tựa tinh thần và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, mong cụ cùng gia đình tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng khu phố, địa phương ngày càng phát triển. Sau đó, ông Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu đến thăm, mừng thọ cụ Bùi Văn Hảo (90 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Thiết bị giáo dục) tại phường Bến Thành; thăm cụ Văn Thị Nượng (90 tuổi, vợ của liệt sĩ Hoàng Tăng, nguyên Đại đội phó đơn vị C4K200 Quân khu Trị Thiên) tại phường Nhiêu Lộc. LÊ THOA Ngày 3-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết BV Nhân dân 115 vừa hỗ trợ BV đa khoa Bà Rịa phẫu thuật thành công hai trường hợp đa chấn thương nặng kèm tổn thương khung chậu phức tạp. Theo Sở Y tế TP.HCM, điểm nổi bật của hai ca phẫu thuật là ứng dụng công nghệ in 3D để tái tạo chính xác cấu trúc khung chậu của người bệnh trước mổ. Thông qua mô hình 3D, êkíp có thể đánh giá toàn diện mức độ tổn thương, xây dựng chiến lược phẫu thuật tối ưu, lựa chọn vật liệu kết hợp xương phù hợp và nâng cao độ chính xác trong quá trình can thiệp. Sau ba ngày hậu phẫu, hai bệnh nhân đều ổn định, có thể vận động tại giường, bắt đầu tập phục hồi chức năng. THẢO PHƯƠNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ Ngày 3-6, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy QH, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Ban Chấp hành Đảng bộ QH. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy QH đã xem xét, cho ý kiến các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ QH đã xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy QH nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy QH, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH kiêm nhiệm giữ chức phó bí thư Đảng ủy QH và tham gia Thường trực Đảng ủy QH nhiệm kỳ 2025-2030. PQ (Theo TTXVN) Hà Nội: 7 công trình chống ngập khẩn cấp sắp hoàn thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình triển khai bảy công trình xây dựng khẩn cấp phục vụ công tác chống ngập úng đô thị trên địa bàn TP. Trong đó, dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc; ba dự án hồ điều hòa gồm hồ Phú Đô (phường Từ Liêm), hồ đầu mối Mễ Trì - hồ Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ) và hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc… Hiện các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa toàn bộ dự án vào khai thác trước ngày 30-6. TRỌNG PHÚ TP.HCM kéo giảm 35 vụ tai nạn giao thông trong cao điểm 45 ngày đêm Ngày 3-6, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về kết quả gần một tháng triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Trong thời gian từ ngày 1 đến 28-5, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh với tội phạm trên các tuyến đường. Theo đó, tai nạn giao thông giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước, xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, hơn 1.300 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường thủy. Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cao điểm 45 ngày đêm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hệ thống camera để giám sát, xử lý vi phạm. PHẠM HẢI Đấu giá lại sân vận động Chi Lăng Ngày 3-6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng cho hay đã có thông báo mới về đấu giá tài sản sân vận động Chi Lăng. Đơn vị có tài sản là Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng. Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Giá khởi điểm tài sản đấu giá là 9.550 tỉ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến từ lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 3-7-2026. Tại phiên đấu giá trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng cho hay không có khách hàng tham gia đấu giá với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng, bước giá là 90 tỉ đồng. TẤN VIỆT ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội Chủ tịch UBND TP.HCM thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu Ứng dụng công nghệ in 3D, cứu 2 ca đa chấn thương nặng Tin vắ n Thời sự - Thứ Năm 4-6-2026

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 4-6-2026 Chiều 3-6, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; đề nghị Văn phòng Đảng ủy Chính phủ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến; rà soát đối chiếu thật kỹ với các quyết định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ và quy chế mẫu… Thủ tướng nhấn mạnh quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân, cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu lực, hiệu quả. Văn phòng Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, bảo đảm quy chế làm việc của Đảng ủy phù hợp, đồng bộ với quy chế làm việc của Chính phủ, thiết lập cơ chế vận hành tổ chức bộ máy, hoạt động, lề lối làm việc khoa học, phối hợp nhịp nhàng, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của Đảng ủy Chính phủ, của Chính phủ. (Theo baochinhphu.vn) MINH TRÚC Ngày 3-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết. Cùng với đó, tiến hành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng; làm tốt công tác đánh giá và lắng nghe, lấy ý kiến. Các bộ, cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thi hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh; tiến hành tái cấu trúc các TTHC phù hợp môi trường số, hoàn thành trong tháng 6. Về quy hoạch, vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng, còn quy hoạch đất quốc gia điều chỉnh chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền; 25/34 quy hoạch tỉnh/thành đã hoàn thành, còn 8 địa phương phải hoàn thành trong quý II. Riêng quy hoạch tổng thể TP.HCM theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua phải hoàn thành trong tháng 11. Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nắm chắc diễn biến tình hình, xây dựng kịch bản điều hành chi tiết hơn; chuẩn bị các giải pháp chính sách cụ thể để có tấm đệm “giảm sốc” tác động từ bên ngoài. Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất. Tập trung bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia; xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí như thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất… “Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại” - Thủ tướng nêu rõ. Khẩn trương xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội Về phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ NN&MT khẩn trương hoàn Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh: VGP Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu... thiện đề án sơ kết Nghị quyết 18 và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Trung ương, đồng thời xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI. Song song đó, triển khai hiệu quả khuyến nghị của EC để gỡ “thẻ vàng” và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững. Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian. Cùng với đó, phối hợp với địa phương thực hiện quyết liệt Kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và các dự án điện gió, điện mặt trời. Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ năm APEC 2027. Bộ KH&CN trong tháng 6 phải hoàn thành rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp, khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược; xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ... Phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành cập nhật khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-6...• Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nắm chắc diễn biến tình hình, xây dựng kịch bản điều hành chi tiết hơn; chuẩn bị các giải pháp chính sách cụ thể để có tấm đệm “giảm sốc” tác động từ bên ngoài. Tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tính tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung năm tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021. Một điểm sáng nữa là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%. Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu. Song Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão. Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất và khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện… Đảng bộ Chính phủ nâng cao hiệu lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Cuối quý II, đưa BV Bạch Mai, Việt Đức Cơ sở 2 vào hoạt động Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám chữa bệnh hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh sau khám bệnh. Xây dựng, trình cấp thẩm quyền quy định về quản lý hệ thống phân phối thuốc, hoàn thành trong tháng 6. Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, cuối quý II-2026 phải đưa BV Bạch Mai, Việt Đức Cơ sở 2 đi vào hoạt động. Tiêu điểm Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho đồng chí Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức phó bí thư Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: VGP

4 mang những bài toán thực tại của Việt Nam để cộng đồng trí thức cùng chung tay giải quyết” - PGS-TS Trần Lê Hưng khẳng định. Dưới góc nhìn của anh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là nguồn lực nội sinh tối quan trọng để đất nước đột phá bằng khoa học công nghệ. Dù Đảng và Nhà nước luôn chú trọng công tác thu hút nhân tài nhưng trong bối cảnh “thế giới phẳng”, việc này vẫn gặp nhiều thách thức khách quan lẫn chủ quan. PGS-TS Trần Lê Hưng nhìn nhận niềm tin của kiều bào không chỉ thể hiện qua lượng kiều hối hằng năm mà phải được hun đúc qua những chương trình hành động thực chất. Đó là việc kết nối chuyên gia với các tổ chức quốc tế, là sự hỗ trợ, tài trợ cho các dự án cụ thể tại quê nhà. Trong giai đoạn đất nước cần lực lượng chất xám lớn để phát triển, cộng đồng chuyên gia và trí thức Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành để đưa đất nước “cất cánh”. Niềm tin ấy sẽ trở nên bền vững nhất khi được hiện thực hóa bằng những đóng góp thực tế và sự ghi nhận xứng đáng.• Trong hành trình kết nối kiều bào, doanh nghiệp và nhà đầu tư với Việt Nam, điều tôi nhận ra là không có một “công thức chung” cho sự thành công. Tuy nhiên, luôn có ba yếu tố cốt lõi song hành: Mạng lưới - Niềm tin - Uy tín cá nhân. Nhiều năm làm việc tại ĐH Inha và tham gia sâu rộng vào các hoạt động cộng đồng Việt - Hàn, tôi xây dựng được mạng lưới kết nối mạnh mẽ từ giới khoa học, chuyên gia đến các nhà đầu tư quốc tế. Nhưng rõ ràng, không phải cứ có danh sách liên hệ là có thể kết nối thành công. Mạng lưới chỉ thực sự có giá trị khi được duy trì bằng sự tương tác liên tục và mang lại lợi ích thực chất cho các bên. Nếu thiếu đi sự thấu hiểu và vận hành hiệu quả, những danh sách liên lạc dài dằng dặc cũng chỉ là những con số vô hồn trên mặt giấy. Trong hợp tác quốc tế và đặc biệt là đầu tư, đối tác không chỉ nhìn vào cơ hội sinh lời mà còn nhìn vào người đứng ra kết nối. Niềm tin được xây dựng rất chậm nhưng có thể mất đi chỉ trong tích tắc. Vì vậy, tôi luôn kiên định với nguyên tắc: Thông tin phải chính xác, cam kết phải rõ ràng và tuyệt đối không “vẽ ra” những điều chưa chắc chắn. Khi đối tác thấy người kết nối nói đi đôi với làm, họ không chỉ quay lại mà còn trở thành những đại sứ, giới thiệu thêm nhiều nguồn lực khác cho đất nước. Bên cạnh đó, uy tín cá nhân khi được bảo chứng bởi các tổ chức như VKBIA sẽ tạo nên tính hệ thống, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn thay vì chỉ làm việc với các cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Tôi nhận ra những rào cản hiện hữu: Từ thủ tục pháp lý rườm rà đến sự khác biệt về văn hóa làm việc. thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 4-6-2026 Những nhịp cầu kết nối TP.HCM với thế giới - Bài 2 Họ là những người giữ lửa, kết nối trong và ngoài nước, góp phần đưa các chính sách đến gần hơn với kiều bào, tạo dựng niềm tin cùng nhau. Người dựng xây “mái nhà chung” cho kiều bào Từ một chủ tịch phường về công tác tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, anh Nguyễn Vũ Minh Hoàng - nay là tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM - thừa nhận ban đầu anh đến với công việc này theo sự phân công. Thế nhưng sau tám năm gắn bó, sự ngỡ ngàng ban đầu đã chuyển thành niềm đam mê và thấu cảm sâu sắc. Anh nhận ra kiều bào chính là nguồn lực khổng lồ để phát triển đất nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Suốt những năm gắn bó với công tác kiều bào, hình ảnh đôi vợ chồng bươn chải hơn 50 năm ở Bắc Âu vẫn là ký ức không thể nào quên của anh. Dù cuộc sống ổn định, họ vẫn đau đáu nỗi nhớ quê và mặc định mình đã mất quốc tịch. Khi được anh hướng dẫn thủ tục xác minh quốc tịch theo quy định mới, ánh mắt họ rực sáng - một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng thiêng liêng. Với anh Nguyễn Vũ Minh Hoàng, mỗi chuyến công tác ở nước ngoài là một cơ hội đáng quý để gặp gỡ, kết nối với đồng bào đang ở xa đất nước. Mỗi chuyến đi, anh luôn cố gắng để tham mưu, sắp xếp cuộc gặp với kiều bào dù thời gian ngắn ngủi. “Đó là điều họ cần. Một tiếng nói, một cái ôm, những cuộc trò chuyện của người con đất Việt trên nước bạn, với mỗi kiều bào luôn là sự gắn kết rất cần có. Tôi nghĩ đó cũng là cách người Việt trong và ngoài nước cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái” - anh Hoàng chia sẻ. Thấu hiểu những khó khăn về thủ tục đầu tư hay cơ chế chưa rõ ràng, anh Hoàng không ít lần tự mình “gõ cửa” các cơ quan chức năng để tìm câu trả lời thỏa đáng cho kiều bào. Anh tự nhủ: “Mình sống ở đây còn thấy khó, kiều bào sẽ thấy khó gấp nhiều lần”. Anh kể về trường hợp một du học sinh loay hoay mãi không làm được CCCD khi về nước. Hay một Việt kiều bế tắc với hồ sơ đầu tư do sự chồng chéo giữa các cơ quan. Trong những tình huống đó, anh Hoàng đã đích thân phân tích, liệt kê danh mục sở, ngành và trực tiếp cầm hồ sơ đi đôn đốc để có kết quả cuối cùng. Dù Việt Nam đã cởi mở hơn về thể chế, anh Hoàng vẫn Không gian văn hóa Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ảnh: TL Những người con đất Việt cùng tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Praha, CH Czech. trăn trở khi những “khoảng trống” vẫn còn tồn tại khiến kiều bào chưa tiếp cận được chính sách. Việc thực thi đòi hỏi sự nhịp nhàng và uyển chuyển hơn để người Việt ở xa không cảm thấy đơn độc khi trở về. “Chủ trương đã có nhưng quan trọng là thực thi thế nào để kiều bào thấy đây thực sự là mái nhà đủ che nắng, che mưa. Để họ cảm nhận được sự kết nối và thấy mình là một phần không thể tách rời của đất nước” - anh Hoàng khẳng định. Biến niềm tin thành hành động qua mạng lưới trí thức trẻ PGS-TS Trần Lê Hưng (giảng viên Trường kỹ sư Paris, ĐH Gustave Eiffel, Pháp) chia sẻ từ dấu mốc tham dự Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2018, anh đã nhận thức rõ vai trò then chốt của thanh niên trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là động lực để xây dựng một cộng đồng trí thức trẻ phát triển đúng hướng, lành mạnh. Với tư cách thành viên Ban chủ nhiệm mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (nhiệm kỳ 2022-2027), PGS-TS Trần Lê Hưng đã không ngừng tìm kiếm các phương thức hoạt động mới như xây dựng các tọa đàm trực tuyến, đưa tiếng nói của trí thức trẻ về các vấn đề “nóng” của đất nước, hỗ trợ tổ chức hội thảo quốc tế chuyên ngành, kết nối các giáo sư người nước ngoài và Việt Nam. “Tất cả nỗ lực đó đều nhằm tạo dựng mạng lưới học thuật bền chặt, Hành trình vun đắp niềm tin Việc thu hút kiều bào trở về nước không chỉ là chính sách trên giấy mà cần quá trình tích lũy niềm tin lâu dài. Để sợi dây gắn kết với kiều bào được nối dài, hành trình đó không thể thiếu những con người nỗ lực “đi từng hội đoàn, gặp từng cá nhân”, tháo gỡ những nghi ngại, e dè. THANH TUYỀN “Chủ trương đã có nhưng quan trọng là thực thi thế nào để kiều bào thấy đây thực sự là mái nhà đủ che nắng che mưa. Để họ cảm nhận được sự kết nối và thấy mình là một phần không thể tách rời của đất nước.” Cần những cầu nối kiên trì TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), góp ý kiến tại chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng xuân Bính Ngọ 2026, ngày 6-2-2026, do TP.HCM tổ chức. Ảnh: DƯƠNG KHANG

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 4-6-2026 THANH THÙY - DƯƠNG KHANG TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), nhận định nhiều kiều bào hiện có ý tưởng và nguồn lực dồi dào nhưng lại rơi vào tình trạng “không biết bắt đầu từ đâu”. Điều họ cần nhất lúc này không phải là những lời mời gọi chung chung, mà là một cơ chế “cửa vào rõ ràng. Kiều bào cần một đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để dẫn đường cho các dự án từ bước ý tưởng đến thực thi. Môi trường pháp lý minh bạch và nhất quán Một trong những yếu tố sống còn để giữ chân nguồn lực kiều bào chính là môi trường pháp lý minh bạch và nhất quán. “Kiều bào - đặc biệt là doanh nhân và trí thức sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức nhưng họ cần sự rõ ràng trong quy định, thủ tục và sự nhất quán trong thực thi. Không phải ưu đãi cao nhất, mà là niềm tin dài hạn vào môi trường đầu tư” - TS Trần Hải Linh khẳng định. Cũng theo TS Trần Hải Linh, kiều bào mong muốn được trực tiếp tham gia vào các chương trình, dự án cụ thể, từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đến phát triển đô thị. Họ không chỉ muốn đóng vai trò tư vấn, mà muốn được giao việc, được chịu trách nhiệm và được đánh giá bằng kết quả. Việt Nam cần xây dựng cơ chế tham gia thực chất, không hình thức. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần xây dựng môi trường làm việc theo chuẩn quốc tế. Điều này bao gồm cách quản trị dự án, cơ chế tài chính, quy trình phối hợp… Nhiều kiều bào đã quen với môi trường chuyên nghiệp nên họ kỳ vọng khi về nước làm việc cũng có thể phát huy năng lực trong một hệ sinh thái tương thích. Ngoài ra, kiều bào cũng cần sự kết nối với hệ sinh thái trong nước. Một cá nhân hay một doanh nghiệp kiều bào khó có thể tự mình triển khai mọi thứ. Họ cần được kết nối với doanh nghiệp trong nước, viện nghiên cứu, startup, chính quyền địa phương… để hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Đây cũng là vai trò mà các tổ chức trung gian có thể hỗ trợ rất hiệu quả. Riêng với TP.HCM, TS Trần Hải Linh cho rằng nếu TP đi đầu trong việc xây dựng một mô hình “hợp tác mở với kiều bào”, ví dụ như trung tâm đổi mới sáng tạo có sự tham gia của chuyên gia toàn cầu, hay các chương trình thí điểm (sandbox) cho công nghệ mới - thì không chỉ thu hút được nguồn lực kiều bào, mà còn tạo ra sức lan tỏa cho cả nước. Đồng quan điểm, PGS-TS Trần Lê Hưng (giảng viên Trường kỹ sư Paris, ĐH Gustave Eiffel, Pháp) cho rằng TP.HCM cần chủ động đưa ra các vấn đề tồn đọng, những “bài toán khó” trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để mời gọi kiều bào cùng giải quyết. Việc định hướng phát triển với tầm nhìn xa sẽ giúp cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiểu rõ con đường của TP, từ đó sẵn sàng đóng góp sức mình. Không chỉ dừng lại ở tư vấn, kiều bào mong muốn được trực tiếp tham gia, được giao việc, được chịu trách nhiệm và đánh giá bằng kết quả thực tế. Sự ghi nhận đúng mức và tôn trọng thực chất sẽ là sợi dây gắn kết bền vững hơn bất kỳ chính sách ưu đãi tài chính nào. Cần một điểm tựa thực chất hơn những lời mời gọi Bên cạnh những cơ chế cứng về pháp lý, sự kết nối về mặt cảm xúc và văn hóa cũng đóng vai trò then chốt. Anh Nguyễn Vũ Minh Hoàng, Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, trăn trở về việc xây dựng một “trung tâm hỗ trợ kiều bào”. Sau quá trình sáp nhập các đơn vị chuyên trách, việc hình thành một mái nhà chung là rất cần thiết. Đây không chỉ là nơi giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính, mà còn là không gian gắn kết nghĩa đồng bào, để mỗi người Việt ở xa khi trở về đều cảm thấy mình có một điểm tựa, không hề cô độc trên chính quê hương mình. Dưới góc nhìn của thế hệ trẻ, bạn Nguyễn Võ Mỹ Tâm (học viên thạc sĩ tại ĐH Thanh Hoa, Đài Loan) tin rằng dư địa phát triển của TP.HCM còn rất lớn ở các ngành công nghiệp văn hóa. Văn hóa không chỉ là bản sắc cần giữ gìn mà còn là “tài nguyên mềm” vô giá. Nếu biết kết nối những giá trị này với công nghệ và kinh tế sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh mới, giúp rút ngắn khoảng cách và tạo dựng niềm tin giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. TP.HCM trong giai đoạn tới không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng khả năng biến sự đa dạng văn hóa thành sức hút toàn cầu. Kiều bào hôm nay không chỉ muốn “đóng góp”, mà muốn trở thành một phần hữu cơ của quá trình phát triển. Khi TP.HCM tạo được cơ chế hợp tác mở và một môi trường sống cởi mở, nhân văn, kiều bào sẽ mang theo không chỉ nguồn lực tài chính, mà còn cả tri thức, mạng lưới và uy tín quốc tế để cùng chung tay xây dựng đất nước. Một khi niềm tin và sự gần gũi được tạo dựng, những cánh cửa cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo cũng sẽ mở ra một cách tự nhiên và bền vững nhất.• kiều bào Nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW; Kết luận 12-KL/ TW năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới luôn khẳng định: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Theo lãnh đạo TP.HCM, để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước, bên cạnh nội lực còn có sự đóng góp vô cùng thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bằng tâm huyết và tình cảm hướng về quê hương, kiều bào đã chuyển giao nhiều tri thức, kinh nghiệm quản lý lẫn nguồn lực vật chất quan trọng cho TP. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, ngay từ năm 1976, TP.HCM đã tiên phong thành lập các tổ chức chuyên trách (như Tổ chuyên trách công tác Việt kiều, sau đó là Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM), thể hiện sự chăm lo và quan tâm đặc biệt, xuyên suốt qua các thời kỳ. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, lãnh đạo TP.HCM nhìn nhận công tác kiều bào không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ. TP.HCM xác định cần hoàn thiện cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ. Các đơn vị phải xây dựng quy chế rõ ràng về trách nhiệm, đảm bảo thông tin xuyên suốt; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung về người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính đột phá để thu hút trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế, giáo dục. TP.HCM cũng sẽ nâng cao chất lượng bảo hộ và hỗ trợ kiều bào. Chính quyền cam kết phối hợp chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của kiều bào, cung cấp các dịch vụ hành chính công minh bạch, thuận tiện nhất… Tăng cường nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; chủ động phân tích xu hướng di cư, đặc điểm cộng đồng theo từng khu vực để kịp thời đề xuất các sáng kiến hợp tác mới. Từ những định hướng này, TP.HCM tin tưởng sẽ hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - kinh tế - khoa học công nghệ của khu vực và là điểm đến hội tụ trí tuệ của kiều bào trên toàn thế giới. THANH THÙY Từ “trải thảm đỏ” đến cơ chế “hợp tác mở” với kiều bào Với vai trò đầu tàu kinh tế, TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiên phong thiết lập cơ chế “hợp tác mở”, biến tri thức và nguồn lực kiều bào thành động lực phát triển then chốt. PGS-TS Trần Lê Hưng (thứ tư từ phải sang) tiếp đón và dạy đoàn cán bộ cấp cao Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đến ĐH Gustave Eiffel tìm hiểu về kế hoạch chiến lược và giải pháp của Pháp cũng như EU về phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ảnh: NVCC Doanh nghiệp Hàn Quốc chú trọng tính kỷ luật, kế hoạch dài hạn; trong khi doanh nghiệp Việt Nam linh hoạt nhưng đôi khi thiếu hệ thống. Nếu không có người làm cầu nối để “dịch chuyển” các giá trị văn hóa này, hiểu lầm rất dễ xảy ra. Đặc biệt, tâm lý “ngại về” của một bộ phận kiều bào là bài toán khó. Họ có thiện chí nhưng còn băn khoăn về cơ chế phối hợp và hiệu quả thực tế. Vì vậy, khoảnh khắc then chốt để thay đổi cục diện thường đến từ những hành động cụ thể: Một buổi làm việc cầu thị của lãnh đạo địa phương, một đối tác trong nước đủ năng lực, hay đơn giản là một dự án nhỏ nhưng thành công rực rỡ. Những ví dụ thành công cụ thể có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn vạn lời nói suông. Kiều bào, đặc biệt là những trí thức và chuyên gia làm việc lâu năm trong môi trường quốc tế, thường rất thận trọng. Điều họ cần không chỉ là một lời mời gọi thiết tha, mà là niềm tin rằng sự đóng góp của mình sẽ tạo ra giá trị thực sự. Tôi từng gặp một nhóm chuyên gia công nghệ Việt tại Hàn Quốc rất e dè với việc chuyển giao công nghệ do lo ngại vướng mắc cơ chế. Thay vì thuyết phục bằng lý thuyết, tôi dành thời gian phân tích từng dự án phù hợp với chuyên môn của họ, kết nối trực tiếp họ với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước để trao đổi thẳng thắn, không qua trung gian. Quan trọng nhất là cam kết đồng hành trong suốt quá trình triển khai, không chỉ dừng ở việc giới thiệu xong là xong”. Khi các chuyên gia thấy mô hình vận hành minh bạch, đóng góp được ghi nhận nghiêm túc, họ từ chỗ dè dặt đã trở nên chủ động, thậm chí lôi kéo thêm đồng nghiệp cùng tham gia. Qua những va vấp và thành công, tôi nhận ra rằng: Niềm tin đến từ trải nghiệm thực tế. Nhiều chuyên gia kiều bào không đặt nặng vấn đề đãi ngộ, cái họ cần là một môi trường chuyên nghiệp - nơi ý kiến của họ được xem xét nghiêm túc và có cơ hội triển khai. Để các chính sách thu hút nhân tài không chỉ nằm trên giấy, rất cần những “cầu nối” kiên trì ở giữa để giải thích, điều chỉnh kỳ vọng và giữ nhịp giữa các bên. Khi kiều bào thấy mình có người đồng hành, thấy mình thực sự là một phần của quê hương, nguồn lực sẽ tự tìm đến một cách bền vững. Đó chính là ý nghĩa thực sự của công tác kết nối kiều bào trong thời đại mới. TS TRẦN HẢI LINH, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) Kiều bào hào hứng tham dự buổi họp mặt mừng xuân Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 4-6-2026 phapluat@phapluattp.vn THẢO HIỀN Vừa qua, Bộ Tư pháp đã thẩm định hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Liên quan đến các tội xâm phạm sở hữu (từ Điều 168 đến Điều 180, Chương XVI BLHS), như tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…, nhiều ý kiến cho rằng các quy định vẫn còn tồn tại bất cập, như: Ngưỡng định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) trong một số tội là quá thấp, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay; khó khăn trong công tác định giá tài sản - căn cứ trực tiếp để xác định tội danh và khung hình phạt… Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của các chuyên gia xung quanh vấn đề nêu trên: Luật sư LÊ HỒNG NGUYÊN, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần “mềm hóa” ngưỡng định lượng tài sản Từ thực tiễn hành nghề, có thể thấy việc duy trì các ngưỡng định lượng tài sản trong các tội xâm phạm sở hữu đang có độ vênh với thực tiễn kinh tế - xã hội. Không thể phủ nhận, việc lượng hóa giá trị tài sản là kỹ thuật lập pháp hợp lý, được sử dụng xuyên suốt trong BLHS, như tại các điều 173, 174, 175. Đây là cơ sở để phân hóa TNHS, bảo đảm nguyên tắc công bằng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các ngưỡng định lượng đang “đứng yên” trong khi đời sống kinh tế đã thay đổi nhanh chóng. Những con số như 2 triệu đồng, 50 triệu đồng, 200 triệu đồng từng có ý nghĩa trong bối cảnh trước đây nhưng hiện không còn phản ánh đúng giá trị tài sản. Khi mức lương cơ sở đã tăng hơn 200%, giá bất động sản tăng 3-4 lần thì việc giữ nguyên các ngưỡng định lượng này dẫn đến một thực tế: Ranh giới độ xâm hại trật tự xã hội. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động, việc điều chỉnh các ngưỡng định lượng tài sản là cần thiết nhưng phải được thực hiện thận trọng để bảo đảm tính ổn định và khả năng dự báo của pháp luật hình sự. Theo đó, có thể cân nhắc ba định hướng chính: Thứ nhất, “mềm hóa” ngưỡng định lượng. Thay vì ấn định các con số tuyệt đối nên nghiên cứu quy định gắn với các chỉ số kinh tế như mức lương cơ sở, tốc độ tăng trưởng… để các ngưỡng này tự điều chỉnh theo thời gian, phản ánh sát thực tế. Thứ hai, kết hợp đa tiêu chí khi định khung. Bên cạnh giá trị tài sản, cần xem xét đầy đủ các yếu tố như tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, phương thức, thủ đoạn phạm tội, hậu quả xã hội và nhân thân người phạm tội, nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện. Thứ ba, tăng vai trò yếu tố định tính trong lượng hình. Cần trao cho tòa án không gian đánh giá rộng hơn trong khuôn khổ pháp luật, qua đó bảo đảm nguyên tắc cá thể hóa TNHS, xử lý đúng bản chất từng vụ việc. ThS-LS LÝ NGỌC SƠN, giảng viên Học viện Tư pháp, nguyên thẩm phán TAND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ: Hoàn thiện cơ chế định giá tài sản theo hướng chuẩn hóa Các tội xâm phạm sở hữu là các tội có tần suất áp dụng cao, phản ánh trực tiếp quyền sở hữu được Hiến pháp năm 2013 bảo vệ. Hệ thống quy phạm đã phân hóa tương đối đầy đủ các hành vi như sử dụng công nghệ cao. Từ thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện pháp luật cần tập trung vào các định hướng: Làm rõ ranh giới giữa TNHS và trách nhiệm dân sự - kinh tế trong các quan hệ vay, mượn, hợp đồng. Cần thống nhất tiêu chí xác định thời điểm phát sinh ý chí chiếm đoạt; rà soát, điều chỉnh các ngưỡng định lượng tại các điều 173, 174, 175 theo hướng phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội và bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng Điều 50 BLHS. Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế định giá tài sản theo hướng chuẩn hóa, thống nhất; xây dựng quy định riêng đối với tài sản đặc thù. Đồng thời tăng cường hiệu quả các biện pháp thu hồi tài sản theo Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS, bảo đảm mục tiêu xử lý tội phạm gắn với khắc phục hậu quả. giữa xử lý hành chính và xử lý hình sự trở nên mong manh. Sự lệch pha này thể hiện rõ khi so sánh với chế tài hành chính. Thực tế cho thấy từ năm 2015 đến nay, mức xử phạt vi phạm hành chính liên tục được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực như giao thông, môi trường, đất đai, xây dựng, cạnh tranh. Từ năm 2026, hàng loạt nghị định mới được sửa đổi, bổ sung tiếp tục nâng mức phạt tiền nhằm tăng tính răn đe. Trong khi đó, về nguyên tắc, pháp luật hình sự là công cụ nghiêm khắc hơn, chỉ áp dụng đối với các hành vi nguy hiểm cho xã hội, còn pháp luật hành chính điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước, có tính chất nhẹ hơn. Tuy nhiên, thực tiễn lại đang cho thấy một nghịch lý. Theo Điều 175 BLHS, hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng đã có thể bị phạt tù 2-7 năm. Trong khi đó, theo Nghị định 02/2026, hành vi thu phí, lệ phí trái quy định với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên chỉ bị xử phạt hành chính bằng tiền, mức phạt 60-100 triệu đồng. Như vậy, cùng là hành vi liên quan đến việc chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản của người khác nhưng ở một trường hợp giá trị dưới 200 triệu đồng đã có thể bị xử lý hình sự với hình phạt tù, trong khi trường hợp khác lên đến 300 triệu đồng vẫn chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Việc định khung còn thiên về yếu tố vật chất, chủ yếu dựa vào giá trị tài sản, trong khi chưa đánh giá đầy đủ phương thức, thủ đoạn và mức công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 172), trộm cắp tài sản (Điều 173), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175)… Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, bất cập chủ yếu không nằm ở sự thiếu hụt quy phạm mà ở việc nhận diện chưa thống nhất các dấu hiệu cấu thành tội phạm, đặc biệt là yếu tố lỗi, mục đích chiếm đoạt và thời điểm phát sinh ý chí chiếm đoạt, dẫn đến chồng lấn giữa các tội danh, nhất là giữa Điều 174 và Điều 175, tiềm ẩn nguy cơ hình sự hóa quan hệ dân sự hoặc bỏ lọt tội phạm. Về tiêu chí định lượng và khung hình phạt, các Điều 173, 174, 175 BLHS đều sử dụng ngưỡng giá trị tài sản (từ 2 triệu đồng và các mức tương ứng) làm căn cứ định tội và định khung. Cách tiếp cận này có ý nghĩa về mặt kỹ thuật lập pháp trong việc lượng hóa hành vi nhưng trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay đã bộc lộ sự chưa tương xứng. Có sự thiếu đồng bộ giữa các tội danh về cấu trúc định lượng và khung hình phạt, gây khó khăn trong việc bảo đảm tính tương xứng khi quyết định hình phạt theo Điều 50 BLHS, nhất là đối với các hành vi có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức hoặc Trong các vụ án xâm phạm sở hữu, kết luận của Hội đồng định giá tài sản giữ vai trò then chốt, là căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm và khung hình phạt. Tuy nhiên, qua thực tiễn xét xử, hoạt động này đang bộc lộ nhiều vướng mắc, đặc biệt khi áp dụng vào các loại tài sản cụ thể. Quy trình định giá hiện nay còn hạn chế về tính minh bạch, khi người tham gia tố tụng khó tiếp cận đầy đủ phương pháp, cơ sở tính toán để thực hiện quyền phản biện. Luật sư PHÙNG THỊ HUYỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM Tiêu điểm Các tội xâm phạm sở hữu: Các chuyên gia cho rằng quy định về các tội xâm phạm sở hữu còn nhiều bất cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==