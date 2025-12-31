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ẤnĐộcólà“mỏvàngmới” củasầuriêngViệtNam? THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 80: Kiến tạo một không gian mạng lành mạnh NHỮNG NHỊP CẦU KẾT NỐI TP.HCM VỚI THẾ GIỚI - BÀI 3 Tạokhốiđạiđoànkếtvững chắcđểkiềubàocùngchung nhịp đập kiến tạo đất nước THÚC ĐẨY NGUỒN THU ĐẠI HỌC TỪ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: Khơi thông cơ chế để nghiên cứu bước ra thị trường LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM: Bảnchấtcủanghềluậtsưlà nghềphảidạynghề SỐ 118(7689) - Thứ Sáu 5-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn TP.HCM kiên quyết giải ngân đầu tư công đạt 100% năm 2026. Trong ảnh: Dự án bờ bắc kênh Đôi (phường Phú Định, phường Chánh Hưng, TP.HCM) đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 12 trang 2 trang 11 trang 6 l Talkshow “Mở lối để nghiên cứu từ đại học bước ra thị trường” trang 4+5 trang 13 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Xây dựng Công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: PHẢI ĐỘT PHÁ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG trang 3

2 Thời sự - Thứ Sáu 5-6-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT LONG Sáng 4-6, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn mà còn là thời điểm để xác định hướng đổi mới nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam thực sự là chỗ dựa của người lao động. Đây là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân và là lực lượng góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong, là nòng cốt của liên minh công nhân - nông dân - trí thức. Đây là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, xây dựng nền tảng kinh tế - kỹ thuật của đất nước, đồng thời thể hiện tinh thần tổ chức, kỷ luật, đoàn kết và bản lĩnh chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, thị trường lao động thay đổi nhanh, đời sống công nhân còn nhiều khó khăn, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Các cấp Công đoàn đã tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chăm lo việc làm, thu nhập, phúc lợi, nhà ở, điều kiện lao động. Các đơn vị cũng tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo và hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào những hạn chế còn tồn tại. Một số hoạt động công đoàn còn nặng tính hành chính, phong trào, chưa đi sâu vào những vấn đề người lao động cần nhất. Năng lực đại diện, đối thoại và bảo vệ quyền lợi người lao động ở một số nơi còn hạn chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định không có nền công nghiệp hiện đại nếu thiếu đội ngũ công nhân hiện đại. Không có năng suất lao động cao nếu người lao động không được đào tạo, chăm lo, bảo vệ và khơi dậy khát vọng cống hiến. Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ. Công đoàn cơ sở tại không ít doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ khả năng nắm bắt, phản ánh và giải quyết kịp thời những bức xúc của đoàn viên. Đời sống của một bộ phận công nhân, đặc biệt là lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động phổ thông, lao động thời vụ vẫn còn khó khăn về thu nhập, nhà ở, trường học cho con, y tế, văn hóa và an sinh. Trong khi đó, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang làm thay đổi nhanh việc làm, kỹ năng và quan hệ lao động. Từ thực tế đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Công đoàn phải đổi mới nhanh hơn, sâu hơn và thực chất hơn. “Công đoàn không thể mạnh nếu xa công nhân. Công đoàn không thể hấp dẫn nếu người lao động không thấy quyền lợi của mình được bảo vệ tốt hơn. Công đoàn không thể hiện đại nếu vẫn chủ yếu hoạt động bằng giấy tờ, hội họp và khẩu hiệu” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Thành công của Công đoàn phải đo bằng niềm tin người lao động Định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Công đoàn Việt Nam tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mỗi công nhân phải có cơ hội học tập suốt đời. Mỗi khu công nghiệp không chỉ có nhà máy mà còn cần có thiết chế văn hóa, nhà ở, trường học, y tế và môi trường sống an toàn, nhân văn. Thứ hai, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động Công đoàn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào đều phải trả lời được câu hỏi: Người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ và tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả hoạt động Công đoàn không thể chỉ đo bằng số cuộc họp, số văn bản hay số phong trào mà phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Kết quả này còn được tính bằng chất lượng thỏa ước lao động tập thể, số vụ việc được bảo vệ thành công và mức độ cải thiện đời sống tại cơ sở. Ở đâu có người lao động thì ở đó phải có Công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng thì ở đó Công đoàn phải có tiếng nói. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ Công đoàn cơ sở, coi cơ sở là địa bàn quyết định sức sống của tổ chức. Công đoàn cấp TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Xây dựng Công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động Đại hội lần này không chỉ là đại hội nhiệm kỳ của tổ chức Công đoàn mà còn là thời điểm để xác định hướng đổi mới nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam thực sự là chỗ dựa của người lao động. trên phải hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ về pháp lý, kỹ năng thương lượng, đối thoại, xử lý tranh chấp, truyền thông, dữ liệu và phương pháp vận động người lao động. Thứ tư, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động phải được xử lý hài hòa. Công đoàn cần nâng cao năng lực đối thoại tại nơi làm việc, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở; lắng nghe phản ánh trước khi trở thành bức xúc; giải quyết mâu thuẫn trước khi hình thành điểm nóng… Thứ năm, xây dựng Công đoàn Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa, minh bạch và đủ năng lực đại diện. Đội ngũ cán bộ Công đoàn cần được đào tạo chuyên nghiệp hơn về pháp luật lao động, an sinh xã hội, truyền thông số, dữ liệu, quản trị tổ chức và xử lý khủng hoảng. Thứ sáu, Công đoàn phải tham gia tích cực hơn vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố nền tảng xã hội của Đảng trong giai cấp công nhân. Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn. Các chính sách về tiền lương, nhà ở, bảo hiểm, đào tạo nghề, an toàn lao động và thiết chế văn hóa công nhân cần được triển khai thực chất, có kiểm tra, giám sát và tạo ra kết quả cụ thể…• Công đoàn kiến nghị giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ lễ Quốc khánh Tại đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết thông qua Đại hội Công đoàn các cấp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp nhận hàng vạn ý kiến với 60 nhóm vấn đề từ công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ Công đoàn trên cả nước. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tổng hợp, lựa chọn các nội dung lớn để kiến nghị. Công đoàn kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 để phù hợp bối cảnh mới, đặc biệt trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự phát triển của kinh tế nền tảng. Đáng chú ý, Công đoàn đề xuất xây dựng lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn 40-44 giờ/tuần, tiệm cận khu vực công; đồng thời xem xét tăng thêm hai ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, nghỉ từ ngày 2 đến 5-9 để người lao động có điều kiện đồng hành cùng con trong ngày khai giảng. Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV Chiều 4-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự. Các đại biểu được nghe trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV; hướng dẫn thảo luận tại đoàn về nhân sự tại các đoàn đại biểu. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, cho biết căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 có 145 người, giảm 32 người so với nhiệm kỳ XIII. Trên cơ sở cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành khóa XIV, với số lượng là 145 ủy viên, đại hội sẽ bầu 135 ủy viên. 10 ủy viên còn khuyết là do các địa phương, các đơn vị, các cơ quan, kể cả ở Trung ương, cấp tỉnh và cơ sở chưa có nhân sự phù hợp để giới thiệu lần này. Dự kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV sẽ ra mắt đại hội vào sáng 5-6. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN “Không thể có phát triển bền vững nếu đời sống của công nhân, người lao động còn khó khăn, nếu tiếng nói chính đáng của người lao động chưa được lắng nghe đầy đủ.” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tiếp thu 6 nhóm ý kiến chỉ đạo Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là định hướng lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời gian tới. Đại hội nghiêm túc tiếp thu sáu nhóm ý kiến chỉ đạo để bổ sung, cụ thể hóa vào văn kiện và chương trình hành động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu điểm

3 Thời sự - Thứ Sáu 5-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Chiều 4-6, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM đã thông tin về các giải pháp đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo Sở Nội vụ, hiện Trung ương đang sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Trong thời gian này, TP.HCM tiếp tục triển khai các chính sách nhằm ổn định thu nhập, đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức. Cụ thể, TP duy trì chính sách chi thu nhập tăng thêm. Năm 2025 và 2026, hệ số chi thu nhập tăng thêm được giữ ở mức 1,5 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; đồng thời áp dụng mức chi 3 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp hưởng theo mức tiền cụ thể. Chính sách này góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đối với các khoản phụ cấp, Sở Nội vụ cho biết Nghị định 07/2026/NĐ-CP của Chính phủ cho phép bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường hợp có mức phụ cấp cao hơn quy định mới. Qua đó, quyền lợi của cán bộ, công chức bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy vẫn được đảm bảo. Liên quan công tác nâng cao năng lực đội ngũ, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ trực tiếp cán bộ, công chức tại cơ sở… Sở Nội vụ đang rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. HẢI NHI LÊ THOA Chiều 4-6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026; giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng Thường trực UBND TP.HCM. Đầu tư công vẫn chưa đạt như kỳ vọng Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận bối cảnh kinh tế - xã hội TP năm tháng đầu năm rất khó khăn, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, khó khăn này chồng lên khó khăn khác. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô của TP có nhiều khởi sắc, tạo cho TP niềm tin để tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Điểm qua một số chỉ tiêu nổi bật, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng 11%; thương mại, dịch vụ, tiêu dùng cũng tăng 12,8%; du lịch tăng 78,9%; thu ngân sách mặc dù chưa đạt 50% nhưng cũng là một tỉ lệ khá cao. Đặc biệt, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn hơn, tỉ lệ doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng so với tỉ lệ doanh nghiệp giải thể; việc thu hút FDI của TP tiếp tục dẫn đầu cả nước và niềm tin của các doanh nghiệp và các doanh nghiệp lớn đến với TP.HCM ngày càng tăng. Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận đầu tư công có tiến triển so với cùng kỳ trước đây nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng như kế hoạch. TP chỉ đạt giải ngân 17,7% trong khi cả nước đạt 21,6%. “Năm 2025, TP cao hơn cả nước nhưng năm nay thì lại thấp hơn. Đây là điều rất đáng suy nghĩ” - ông nói và cho biết tháng 6 phải giải ngân 40% thì mới đảm bảo được kế hoạch và đóng góp cho tăng trưởng hai con số. Ông cho rằng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng nếu không quyết liệt. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, có khoảng 40 đơn vị đạt tỉ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của TP (17,6%). Ông nghiêm túc phê bình những đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của TP và đặc biệt phê bình những đơn vị có tỉ lệ giải ngân dưới 5%. Ông đề nghị Sở Nội vụ công bố danh sách này hằng tháng, hằng quý trên tinh thần cầu thị; đơn vị nào làm tốt sẽ được khen thưởng. Đánh giá về nguyên nhân, ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận do việc thành lập các đơn vị sự nghiệp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nhiều khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ. Bên cạnh đó, các đơn vị phản ánh dự án trải qua nhiều địa phương, chưa có sự phối hợp tốt. Dù vậy, lãnh đạo TP hoan nghênh các địa phương có sự chủ động, sáng tạo. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch TP.HCM cho biết còn rất nhiều việc chúng ta phải làm. Trong đó, giải ngân mặt bằng tối thiểu phải được 40%, công nghiệp phải tăng 12%, xây dựng khoảng 14%, dịch vụ bán lẻ khoảng 14%, lưu trú ăn uống khoảng 15%, lữ hành khoảng 12% và tín dụng phải tăng 17%. Đặc biệt, vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 472.000 tỉ đồng và chuẩn bị khởi công nhiều dự án vào tháng 7 và tháng 9. “Chỉ cần giải ngân 10%-20% của con số này thôi là chúng ta thừa sức” - ông nói và đề nghị đối với các công trình đã khởi công rồi, sở, ngành và các địa phương phải tăng tốc hỗ trợ nhà đầu tư để họ giải ngân. Xã, phường có tỉ lệ giải ngân thấp, TP sẽ cắt vốn Để giải ngân đúng kế hoạch, tăng trưởng hai con số theo kế hoạch, người đứng đầu UBND TP.HCM đề nghị hành Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA CHỦ TỊCH UBND TP.HCM NGUYỄN VĂN ĐƯỢC: Phải đột phá giải ngân vốn đầu tư công Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh kiên quyết thực hiện giải ngân 100% trong năm nay, không có chuyện hơn 90%. động quyết liệt hơn nữa, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và “3 không”. Trong đó, không đổ thừa cơ chế hay vướng mắc của cơ quan khác; không được không quyết liệt và không thể không có sản phẩm. “Gắn trách nhiệm người đứng đầu, kết quả giải ngân đầu tư công là thước đo quan trọng để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Tôi giao Sở Nội vụ gắn KPI theo kế hoạch, thưởng phạt công tâm” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói. Ông cho biết nếu giải ngân đầu tư công bình quân chung của TP thấp hơn cả nước thì chủ tịch và các phó chủ tịch có liên quan sẽ bị đánh giá. Nếu tỉ lệ giải ngân xã, phường, sở, ngành dưới bình quân chung của TP thì phê bình các xã, phường, sở, ngành đó và đặc biệt phê bình nếu tỉ lệ dưới 5% và 0%. Ông nhấn mạnh những dự án quan trọng của TP.HCM mà tỉ lệ giải ngân đang thấp (0%) thì TP sẽ “chi viện” cho địa phương. Còn dự án của xã, phường có tỉ lệ giải ngân thấp thì TP sẽ cắt vốn, chuyển sang các công trình trọng điểm của TP hoặc các địa phương khác. Ông đề nghị xã, phường phải chủ động; hai phó chủ tịch UBND TP phụ trách phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị. Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị tăng cường thúc đẩy các công trình trọng điểm giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh thủ tục đầu tư đối với các dự án chiến lược… “Kiên quyết thực hiện giải ngân 100% trong năm nay, không có chuyện hơn 90%” - ông nhấn mạnh. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao bằng khen nhằm biểu dương 10 tập thể xuất sắc nhất trong công tác giải ngân đầu tư công của tháng 5 và năm tháng đầu năm 2026.• “Những dự án quan trọng của TP.HCM mà tỉ lệ giải ngân đang thấp (0%) thì TP sẽ “chi viện” cho địa phương, còn dự án của xã, phường có tỉ lệ giải ngân thấp thì TP sẽ cắt vốn, chuyển sang các công trình trọng điểm của TP hoặc các địa phương khác.” Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được Kinh tế TP.HCM duy trì mức tăng trưởng tích cực Tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, năm tháng đầu năm 2026. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, trong năm tháng đầu năm, kinh tế TP duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỉ đồng, tăng 12,8%; doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt 193.000 tỉ đồng; khách quốc tế đạt 5,59 triệu lượt, khách nội địa 22,96 triệu lượt. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó xuất khẩu đạt 39,47 tỉ USD (tăng 5,3%), nhập khẩu đạt 44,29 tỉ USD (tăng 10,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 3,8 tỉ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ, trong đó có 338 dự án khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD. Chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án, điều chỉnh tăng vốn tám dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 170.087 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 401.879 tỉ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Đến ngày 31-5, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 24.918 tỉ đồng, bằng 16,9% kế hoạch vốn; trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 9,6%, vốn ngân sách địa phương đạt 17,1%. TP.HCM: Đảm bảo thu nhập, tăng cường bồi dưỡng công chức sau sắp xếp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao bằng khen biểu dương 10 tập thể xuất sắc nhất trong công tác giải ngân đầu tư công của tháng 5 và năm tháng đầu năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

4 Thời sự - Thứ Sáu 5-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM, TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM xung quanh vấn đề quan trọng và linh thiêng này. Ông nhấn mạnh: Khi tình yêu Tổ quốc là mẫu số chung, khi con tim của hơn 106 triệu đồng bào trong và ngoài nước cùng đập chung một nhịp đập sẽ tạo nên một xung lực vô song, đủ sức xoay chuyển cục diện và đưa dân tộc bước tới thịnh vượng. Nền tảng để kiều bào chung tay kiến tạo đất nước . Phóng viên: Thưa ông, suốt nhiều thập niên qua, đóng góp của cộng đồng kiều bào ta trong tổng thể sức mạnh quốc gia là không thể phủ nhận. Từ chiều sâu lịch sử, ông có thể nói gì về điều này? + TS Nhị Lê (ảnh): Nhìn lại dòng chảy thăm thẳm của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, có những giá trị đã trở thành hằng số văn hóa, những điểm tựa tinh thần bất biến của đất nước. Trong những giá trị vô giá đó là hai tiếng “đồng bào” (nghĩa là cùng một bọc). Đây là một danh từ vô cùng đặc biệt, chỉ có trong ngôn ngữ và tâm thức của người Việt Nam, kết tinh từ truyền thuyết Con rồng cháu tiên, bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất trên thế giới mang từ ngữ thân tộc này vào hệ ngôn ngữ chính trị chính thống. Người đã đưa hai tiếng “đồng bào” vào bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đối với mình, mà TP.HCM luôn đi tiên phong. Hòa hợp dân tộc không chỉ là xóa bỏ sự khác biệt mà là cùng nhau kiến tạo giá trị. Một Việt Nam hùng cường phải được xây dựng trên ba cột trụ: Hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; nền kinh tế tri thức dựa trên đổi mới góp” sang “tạo cơ chế đồng hành, trao quyền và xây dựng niềm tin”? + Lịch sử không phải lúc nào cũng là những thảm hoa hồng. Đã có những thời điểm dân tộc ta phải trải qua chia cắt đau thương và những bất đồng. Những vết thương ấy dù đã khép miệng nhưng vẫn cần sự chăm sóc của lòng bao dung và thấm đẫm nhân văn. Một dân tộc văn hiến là một dân tộc không bị giam cầm trong quá khứ. Chúng ta không thể xây dựng tương lai bằng những viên gạch của sự mặc cảm hay nghi kỵ. Hòa hợp dân tộc chính là con đường phát triển đại đoàn kết. Nửa thế kỷ qua, chúng ta không ngừng sửa sang thể chế trên nền tảng pháp lý và đạo lý Việt Nam để siết chặt “cánh tay nối dài” của đất nước - nơi máu thịt dân tộc ta đang sinh sống ở nước ngoài. Đây là nguồn nhân tố căn bản, nguồn lực kinh tế, văn hóa to lớn và là động lực phát triển Việt Nam. Kiều bào không chỉ mang về vốn liếng mà cả tư duy quản trị hiện đại, văn hóa kinh doanh toàn cầu và những công nghệ lõi. Do đó, phải làm sao để mỗi chuyên gia khi trở về không gặp rào cản của “tư duy nhiệm kỳ” hay sự cục bộ địa phương; phải để họ thấy mình được dấn thân phát triển trong một không gian trọng thị để sống và cống hiến. Hằng năm kiều hối gửi về 17-19 tỉ USD, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Đó là Tạo khối đại đoàn kết vững cùng chung nhịp đập kiến tạo Việt Nam, hai chữ ấy tự thân mang trong mình sức mạnh của một sự định danh huyết thống thiêng liêng và một lời thề non nước từ thuở hồng hoang. Đất nước là một đại gia đình. Triết lý con một nhà ấy đã ngấm vào máu thịt, trở thành chất keo đặc biệt cố kết 54 dân tộc anh em thành một khối thống nhất. Chính sức mạnh này đã giúp dân tộc Việt Nam hiên ngang đứng vững trước mọi cơn dâu bể của thời đại. Và khi nhắc đến hai chữ “đồng bào”, không thể không nhắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới. . Vì sao hòa hợp dân tộc lại được xem là nền tảng quan trọng để huy động nguồn lực kiều bào cho phát triển, thưa ông? + Trong lịch sử 4.000 năm, hai tiếng “đồng bào” không chỉ là sự định danh huyết thống mà đã trở thành triết lý nhân sinh, là hằng số văn hóa và mệnh lệnh chiến lược sinh tử của sự sinh tồn đất nước. Khi nói về ngôi nhà chung, không thể không nhắc đến hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đảng ta luôn khẳng định nhất quán: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của dân tộc Việt Nam. Trước ngưỡng cửa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc vượt qua những dị biệt, xóa bỏ định kiến để hòa hợp khối đại đoàn kết toàn dân, bao gồm cả nguồn lực vô tận của hơn 6 triệu kiều bào xa xứ, không còn là một lựa chọn mà là lẽ sống, là chìa khóa vạn năng để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Hòa hợp dân tộc không chỉ là xóa bỏ sự khác biệt mà là cùng nhau kiến tạo giá trị. Một Việt Nam hùng cường phải được xây dựng trên ba cột trụ: Hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; nền kinh tế tri thức dựa trên đổi mới sáng tạo và khối đại đoàn kết dân tộc bền như thành đồng. Đó là gốc rễ để dân tộc vươn sáng tạo và khối đại đoàn kết dân tộc bền như thành đồng. Đó là gốc rễ để dân tộc vươn mình. Khi Tổ quốc là “mẫu số chung” . Thưa ông, đâu là yếu tố then chốt để chuyển từ tư duy “kêu gọi kiều bào đóng Đồng bào ta ở nước ngoài không chỉ là một phần máu thịt của dân tộc mà còn là nguồn lực kinh tế và niềm kiêu hãnh Việt Nam. Hòa hợp dân tộc là nền tảng để huy động sức mạnh của kiều bào, cùng góp sức cho sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình “Xuân quê hương” năm 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức vào ngày 8-2-2026. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Những nhịp cầu kết nối TP.HCM với thế giới - Bài 3 THANH TUYỀN thực hiện Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng đoàn kiều bào tham quan trụ sở UBND TP.HCM (phường Sài Gòn) nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: DƯƠNG KHANG

5 Thời sự - Thứ Sáu 5-6-2026 thoisu@phapluattp.vn NGUYỄN THẢO Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD). Văn bản nêu rõ ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD và cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các nghị quyết. Thủ tướng chỉ đạo các bộ Y tế, GD&ĐT, Xây dựng, Công Thương, VHTT&DL, KH&CN và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát kết quả thực hiện phân quyền, phân cấp TTHC thuộc phạm vi quản lý. Từ đó, tiếp tục phân cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phân cấp việc thực hiện TTHC, phấn đấu đạt yêu cầu, mục tiêu tại Kết luận 18-KL/TW. Hai bộ Tài chính, KH&CN rà soát các TTHC, ĐKKD tương ứng với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm để tiếp tục cắt giảm thực chất. Thủ tướng giao các bộ Y tế, GD&ĐT, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại giao, NN&MT, Công Thương, VH-TT&DL, KH&CN khẩn trương hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mục tiêu là hoàn thành ngay việc thực thi phương án phân cấp 69 TTHC, cắt giảm 31 TTHC, đơn giản hóa 24 TTHC, cắt giảm 82 ĐKKD còn thiếu theo đúng phương án đã báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết. Tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết, cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính... chắc để kiều bào đất nước Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ vai trò kép trong tổng thể sức mạnh quốc gia: Vừa đóng góp trực tiếp về nguồn lực, vừa là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, tiếp cận với các nguồn lực quốc tế. Để cụ thể hóa quan điểm “kiều bào là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc”, cần triển khai những hành động thực chất như tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về nước, giúp họ tiếp cận thông tin chính xác về sự phát triển và thành tựu của đất nước, đồng thời chú trọng gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và lối sống Việt trong cộng đồng ở nước ngoài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hòa hợp dân tộc càng trở nên quan trọng vì giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ nhau hơn và cùng hướng tới lợi ích chung của đất nước, từ đó tạo nền tảng để huy động hiệu quả nguồn lực kiều bào cho phát triển đất nước. Các cá nhân, tổ chức kiều bào đang làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới rất hiệu quả. Nhà nước cần nhận diện đúng và có chính sách ưu tiên phù hợp để phát huy hiệu quả lực lượng này. Về lâu dài, cần chuyển từ tư duy kêu gọi đóng góp sang xây dựng cơ chế đồng hành, trong đó có việc hoàn thiện bộ máy hỗ trợ và thành lập quỹ dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài; qua đó củng cố niềm tin và tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển, đặc biệt tại những trung tâm năng động như TP.HCM. Đại sứ - TS LUẬN THÙY DƯƠNG, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar THẢO VY ghi Một Việt Nam hùng cường phải được xây dựng trên ba cột trụ: Hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; nền kinh tế tri thức dựa trên đổi mới sáng tạo và khối đại đoàn kết dân tộc bền như thành đồng. Đó là gốc rễ để dân tộc vươn mình, mà TP.HCM luôn đi tiên phong. tấm lòng vô giá của đồng bào xa Tổ quốc. Nhưng quý hơn cả là hơn 600.000 trí thức, chuyên gia đang làm việc tại các viện nghiên cứu, tập đoàn hàng đầu thế giới luôn sẵn sàng trở về phụng sự đất mẹ. Sự khác biệt không phải là lực cản, mà chính là sự phong phú của nguồn lực quốc gia. Hòa hợp chính là tìm ra những “điểm tương đồng” lớn nhất để cùng chung tay xây dựng một Việt Nam độc lập, tự chủ, giàu mạnh. Khi Tổ quốc là “mẫu số chung” đoàn kết, mọi dị biệt sẽ trở thành những nét son làm giàu thêm bản sắc dân tộc. 6 triệu đồng bào xa Tổ quốc chính là những chủ nhân đích thực, đóng góp trí tuệ và tâm huyết để phát triển Việt Nam. Để 106 triệu đồng bào trong và ngoài nước chung nhịp đập . Ông nghĩ thế nào về thông điệp “kiều bào là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc”? Điều đó cần được cụ thể hóa như thế nào trong chính sách và hành động thực tiễn hiện nay và tương lai? + Phải khép lại hôm qua bằng sự bao dung của Tổ quốc và mở ra tương lai bằng sự dấn thân của mỗi người con Việt Nam. Ngôi nhà chung đất nước chỉ vững chãi khi mỗi người con Lạc cháu Hồng đều thấy mình trong vận mệnh của quốc gia. Nhà nước ta không ngừng đột phá pháp lý sáng tạo, như việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 cổ vũ tất cả đồng bào ta định cư ở nước ngoài có quyền sử dụng đất bình đẳng như mọi người trong nước. Đây là một bước Cùng với đó là cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC. Việc này hoàn thành chậm nhất trước ngày 5-6-2026 đối với tám nghị quyết ban hành ngày 29-4 và các thông tư đã ban hành để đồng bộ với các nghị quyết; chậm nhất trước ngày 10-6-2026 đối với ba nghị quyết còn lại… Các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12-62026. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các TTHC được phân cấp từ Trung ương. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, cập nhật số liệu về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ các bộ, cơ quan, địa phương được giao ở trên và các nội dung phát sinh (nếu có), hoàn thành trước ngày 15-6.• tiến dài về tư duy nhân văn và pháp lý. Tiếp tục đổi mới thể chế thu hút nhân tài, nhất là khoa học công nghệ, AI, doanh nghiệp công nghệ lõi làm việc và sản xuất tại quê hương. Nó phải góp phần xóa bỏ tâm lý, ranh giới “trong - ngoài” nào đó và kiên quyết khẳng định rằng: Tất cả con Hồng cháu Lạc đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau đối với mảnh đất cha ông. Đó chính là sự kết tinh và tỏa sáng về quyền lợi và trách nhiệm quốc gia trên mọi phương diện phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của hơn 106 triệu đồng bào ta dù ở trong nước hay ở nước ngoài. Khi hơn 100 triệu người trong nước và 6 triệu người ngoài nước cùng đập chung một nhịp đập, chúng ta sẽ tạo nên một xung lực vô song, đủ sức xoay chuyển cục diện và đưa dân tộc bước tới thịnh vượng. Tất cả chung một khát vọng - vì một con đường xây dựng Việt Nam độc lập, thống nhất, phú cường và nhân dân hạnh phúc. Đó là danh dự Việt Nam trước nhân loại. . Xin cảm ơn ông.• Hoàn thiện bộ máy, lập quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Ảnh: NGUYỄN TÂN Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố TTHC đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết. Cùng với đó là cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung, cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC.

6 Trộm xe máy chạy đi chơi cả ngày rồi đem trả Ngày 4-6, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 1-6, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm một mô tô Honda Vario 125 tại nhà riêng ở ấp Bình Thắng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu camera an ninh, xác minh và truy xét những người liên quan. Qua điều tra, công an xác định LQA (16 tuổi) là người chủ mưu, rủ rê PTA (14 tuổi) cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng thời điểm chủ nhà đi vắng, hai thiếu niên đã lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy Honda Vario 125 cùng một nón bảo hiểm rồi nhanh chóng rời khỏi địa phương. Sau khi sử dụng chiếc xe trộm được di chuyển qua nhiều nơi, tối cùng ngày, hai thiếu niên đã mang xe quay lại bỏ trước nhà của chủ xe. Tại cơ quan công an, LQA thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. PHẠM HẢI Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 5-6-2026 nghề LS nước ngoài trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế có yếu tố nước ngoài, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam cũng như các chủ thể khác trong xã hội. Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam hầu như không có các tổ chức hành nghề LS và các LS có tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong nhiều vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam phải thuê các tổ chức hành nghề LS nước ngoài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhưng phần thắng rất ít thuộc về phía Việt Nam. Từ thực tế đó, LĐLS cho rằng việc sửa đổi Luật LS lần này cần được đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ LS có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mục tiêu của luật sửa đổi không chỉ là tiếp tục phát triển số lượng LS mà phải hình thành được đội ngũ LS tinh hoa làm đầu tàu dẫn dắt nghề LS Việt Nam. Muốn có luật sư giỏi phải thay đổi cách đào tạo Một trong những nội dung được LĐLS Việt Nam dành nhiều dung lượng phân tích nhất là câu chuyện đào tạo LS. Theo LĐLS, năng lực chuyên môn của LS cần được thể chế hóa rõ ràng, sâu sắc và cụ thể hơn trong lần sửa luật này. Trước tiên cần thay đổi mô hình đào tạo LS đang được áp dụng trong nhiều năm qua. Theo quan điểm của liên đoàn, muốn đào tạo được đội ngũ LS có khả năng cạnh tranh quốc tế cần có sự tham gia trực tiếp của chính giới LS và các tổ chức hành nghề LS giàu kinh nghiệm thực tiễn. Liên đoàn đề nghị nghiên cứu giao cho tổ chức này cùng một số tổ chức hành nghề LS có uy tín tham gia đề xuất giải pháp đào tạo LS, có tiếp thu kinh nghiệm quốc tế để hình thành đội ngũ LS giỏi trong các lĩnh vực tranh tụng và tư vấn. Đáng chú ý, liên đoàn nêu quan điểm không đồng ý với việc dự thảo luật bỏ quy định giao LĐLS Việt Nam nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề LS. Theo liên đoàn, đây là vấn đề quan trọng đã được luật hiện hành quy định và cần tiếp tục được quy định bằng luật. Việc giao liên đoàn chức năng đào tạo nghề LS phù hợp với chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời bảo đảm xã hội hóa hoạt động đào tạo LS. “Bản chất của nghề LS là nghề phải dạy nghề” - liên đoàn nhấn mạnh. Liên đoàn cũng cho biết từ năm 2016 đã xây dựng đề án thành lập cơ sở đào tạo nghề LS thuộc liên đoàn nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Theo đánh giá của liên đoàn, việc cho phép tổ chức xã hội - nghề nghiệp của LS tham gia đào tạo sẽ giúp huy động đội ngũ LS giàu kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy, tăng cường hợp tác quốc tế, tạo đột phá trong đào tạo và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực này. Không nên thu hẹp quyền tự quản của giới luật sư Bên cạnh câu chuyện đào tạo, nội dung được LĐLS Việt Nam nhấn mạnh xuyên suốt văn bản góp ý là vấn đề bảo đảm cơ chế tự quản nghề nghiệp. Theo liên đoàn, một trong những thành công của Luật LS thời gian qua là thực hiện nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý LS và nghề LS có kết hợp với chế độ tự quản của tổ chức LS. Nhờ cơ chế này, nhiều nhiệm vụ trước đây do Nhà nước trực tiếp thực hiện đã được chuyển giao cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp LS như tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS, bồi dưỡng bắt buộc hằng năm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật LS. Tuy nhiên, dự thảo luật lần này đang có xu hướng tăng cường quản lý nhà nước nhưng giảm vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp LS. Điều này thể hiện ở nhiều nội dung như bỏ quy định liên quan đến quản lý LS theo Điều lệ LĐLS Việt Nam và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam; thay đổi cơ chế tổ chức kỳ thi quốc gia về LS; bỏ quy định liên đoàn cấp thẻ LS. Đối với kỳ thi quốc gia về LS, liên đoàn cho rằng về bản chất đây vẫn là hoạt động đánh giá kết quả tập sự hành nghề LS và cần tiếp tục gắn với trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp LS. Từ năm 2014 đến nay, liên đoàn đã tổ chức 22 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS với hơn 25.000 HUỲNH THƠ Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư (LS), đội ngũ LS Việt Nam đã có bước phát triển mạnh về số lượng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên đoàn LS (LĐLS) Việt Nam, đây mới chỉ là nửa chặng đường của quá trình phát triển nghề LS. Trong văn bản góp ý gửi Bộ Tư pháp về hồ sơ dự án Luật LS (sửa đổi) mới đây, Ban Thường vụ LĐLS Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh rằng việc sửa luật lần này phải tạo ra những đột phá về thể chế để phát triển nghề LS trong giai đoạn mới, thay vì chỉ dừng lại ở các điều chỉnh mang tính kỹ thuật. Thiếu luật sư đủ sức cạnh tranh quốc tế Theo LĐLS Việt Nam, khi tổ chức này được thành lập vào năm 2009, cả nước chỉ có khoảng 5.300 LS. Đến ngày 31-12-2025, con số này đã tăng lên 21.746 LS. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng đã góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân, doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, chất lượng LS hiện vẫn chưa đồng đều giữa các lĩnh vực và các vùng miền. Đặc biệt, Việt Nam chưa hình thành được đội ngũ LS thật sự giỏi, có khả năng làm đầu tàu dẫn dắt nghề LS trong các lĩnh vực tranh tụng hình sự, dân sự, kinh tế, lao động và hành chính. Ở lĩnh vực tư vấn đầu tư, thương mại quốc tế, thực trạng cũng không khả quan hơn. Việt Nam hiện chưa có nhiều LS và tổ chức hành nghề LS đủ mạnh để cạnh tranh với các tổ chức hành Các luật sư trong một phiên tòa tại TAND TP.HCM. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ thí sinh tham gia. Nếu chuyển nhiệm vụ này trở lại cơ quan quản lý nhà nước sẽ không phù hợp với tinh thần phân cấp, phân quyền đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Tương tự, đối với thẻ LS, liên đoàn cho rằng đây không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là công cụ quan trọng để thực hiện cơ chế tự quản, quản lý thành viên, xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi LS. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi nghề LS phát triển đến một trình độ nhất định thì vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp LS cần được tăng cường chứ không phải thu hẹp. Từ những phân tích trên, LĐLS Việt Nam cho rằng việc sửa đổi Luật LS lần này cần tạo ra hành lang pháp lý để nghề LS phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa quản lý nhà nước và chế độ tự quản nghề nghiệp. Chỉ khi đội ngũ LS được trao thêm điều kiện để phát triển, được tham gia sâu hơn vào đào tạo, quản lý nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn thì Việt Nam mới có thể xây dựng được những LS đủ sức cạnh tranh trên thị trường dịch vụ pháp lý quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.• Muốn đào tạo được đội ngũ luật sư có khả năng cạnh tranh quốc tế cần có sự tham gia trực tiếp của chính giới luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư giàu kinh nghiệm thực tiễn. Liên đoàn Luật sư Việt Nam phapluat@phapluattp.vn LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM: Bản chất của nghề luật sư là nghề phải dạy nghề Liên đoàn Luật sư Việt Nam không đồng ý với việc dự thảo Luật Luật sư bỏ quy định giao cho liên đoàn nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề luật sư, cấp thẻ luật sư... Những nội dung Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị giữ lại: Quyền tổ chức đào tạo nghề LS; quyền tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề LS; quyền cấp, đổi và thu hồi thẻ LS; vai trò quản lý nghề nghiệp thông qua Điều lệ LĐLS Việt Nam và Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam.

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