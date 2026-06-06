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TP.HCM tự hào là nơi khởi đầu cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác trang 5 trang 3 SỐ 119 (7690) - Thứ Bảy 6-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM triển khai hàng loạt dự án kết nối với Tây Ninh Lạm dụng kiện tụng có thể phải trả phí thuê luật sư cho bên bị kiện trang 10 trang 8 trang 6 trang 12+13 Giải pháp để đại học tạo ra “kỳlân”khoahọc công nghệ Nhà nước sẽ sử dụng ngân sách để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn dành cho người lao động, đồng thời bảo đảm hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu đi kèm. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN THỦ TƯỚNG: TRIỂN KHAI NGAY các dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 Sửa Luật Đất đai: Gỡ vướng cấp sổ đỏ cho nhà giấy tay “Cởi trói” cho vàng trang sức: Tin vui nhưng vẫn còn nút thắt trang 11

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 6-6-2026 Đoàn kiểm tra Trung ương thông qua dự thảo kết quả kiểm tra tại An Giang Ngày 5-6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn đến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang cần rà soát, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ cấp xã để đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá đảng viên đi vào thực chất, tránh hình thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, qua đó giúp phát hiện sớm các vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới. CHÂU ANH Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (NCT) Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026), chiều 5-6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 NCT tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, bền bỉ, rất đáng quý của các thế hệ NCT Việt Nam trong suốt chặng đường 85 năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Hội NCT Việt Nam và toàn xã hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về NCT theo hướng đồng bộ, nhân văn, hiện đại và thích ứng với già hóa dân số. Chính sách phải bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NCT; đồng thời tạo điều kiện để NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội. Hội NCT Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần cơ sở, gần hội viên. Hội phải thực sự là mái nhà chung của NCT; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với NCT; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của NCT, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. (Theo TTXVN) Sáng 5-6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia, cùng đoàn công tác đã tham dự lễ dâng hoa, dâng hương và lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao quà động viên Đội K53 - lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời căn dặn các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, “vượt nắng thắng mưa”, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào trong quá trình tìm kiếm. Trước đó, vào tháng 11-2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Mỹ cung cấp tài liệu “Nghiên cứu định vị các vị trí rãnh mộ liệt sĩ Trung đoàn 24(A)/B3 hy sinh trong trận Mậu Thân ngày 2-2-1968”. Qua quá trình xác minh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xác định số lượng hài cốt liệt sĩ còn lại cần quy tập tại hai rãnh đường Trường Chinh khoảng 30-50 hài cốt. NGUYỄN YÊN Sáng 5-6, tại tỉnh Nghệ An, Bộ NN&MT, báo NN&MT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu năm 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”. Tại đây, các đại biểu tập trung trao đổi về sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý phát thải khí nhà kính, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực thi. Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược để Việt Nam nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức chống chịu của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ NN&MT sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, thị trường carbon, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý môi trường. ĐẮC LAM Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg Chiều 4-6 (giờ địa phương), tại Liên bang Nga, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29. Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh chủ đề của diễn đàn (Đối thoại thực chất - Con đường hướng tới tương lai) và đánh giá cao việc các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự và chiến lược như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm. Theo ông, trong những giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất định, đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho tương lai. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề xuất ba định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới. Trong đó, củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác; nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ; nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Các đánh giá, đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã được hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao. (Theo baochinhphu.vn) TP.HCM ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe người dân Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 15 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, để tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu đưa chỉ tiêu, mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn và lĩnh vực do cơ quan, đơn vị phụ trách. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu triển khai chuyển đổi số toàn bộ quy trình cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tích hợp chức năng phản ánh vi phạm và truy xuất thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi nhập lậu, nhập khẩu các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe người dân. THANH TUYỀN Metro số 1 bổ sung thanh toán mua vé bằng mã QR ngân hàng tại kiosk tự động Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết đơn vị vừa triển khai bổ sung hình thức thanh toán vé bằng mã QR ngân hàng tại các kiosk bán vé tự động trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo đó, từ ngày 5-6, hành khách có thể sử dụng ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng để thực hiện chuyển khoản thanh toán khi mua vé giấy tại các kiosk ở tất cả nhà ga trên tuyến. Việc bổ sung phương thức thanh toán mới nhằm thúc đẩy áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách khi sử dụng metro số 1. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 lưu ý mỗi giao dịch chỉ được mua tối đa năm vé và mỗi vé chỉ có giá trị cho một hành khách trong một lượt đi. Vé giấy được phát hành chỉ có giá trị sử dụng trong ngày. ĐÀO TRANG ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Khơi dậy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” trong giai đoạn phát triển mới Khai quật mộ liệt sĩ tập thể ở Quảng Ngãi, khả năng có 30-50 hài cốt Bảo vệ môi trường là lựa chọn chiến lược để nâng chất lượng tăng trưởng Tin vắn • 1 hiệu trưởng bị tạm giam để điều tra nhận hối lộ. Ngày 5-6, Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông NVĐ, hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. MINH TRƯỜNG • Công an kịp thời cứu 6 người trong vụ cháy nhà. Ngày 5-6, Công an phường Bình Phú, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà hai tầng trên địa bàn. Trước đó, công an đã kịp thời phá cửa, đưa sáu người mắc kẹt ra ngoài an toàn. NGUYỄN TÂN • Phát hiện cơ sở không phép bán hàng trăm bộ kích điện. Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh không phép tại xã Thạnh Hưng (do ông NVP làm chủ) mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản, thu giữ 216 bộ kích điện. CHÂU ANH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà tặng các đại biểu người cao tuổi. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 6-6-2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch khu công nghiệp để triển khai các dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6. VIẾT LONG Sáng 5-6, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các thành viên Chính phủ đã đến dự và có phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề: “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”. Nhiều ý kiến người lao động tập trung vào những vấn đề sát với đời sống công nhân hiện nay như tiền lương, sức khỏe, nhà ở, đào tạo nghề và nâng cao năng suất lao động. Nhà nước có thể mua lại nhà ở xã hội làm quỹ nhà cho thuê Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết qua thực tiễn tiếp xúc với người lao động, vấn đề được công nhân quan tâm nhiều nhất hiện nay là nhà ở. Theo bà, tại Hà Nội và nhiều địa phương, phần lớn công nhân là lao động ngoại tỉnh, đang thuê trọ trong điều kiện chật hẹp, xuống cấp, trong khi chi phí thuê nhà, điện, nước và sinh hoạt ngày càng tăng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống, khả năng tái tạo sức lao động và năng suất làm việc. Theo bà Thanh, người lao động rất kỳ vọng vào chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho công nhân thời gian qua. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá các ý kiến tại đại hội đã phản ánh sát thực tiễn đời sống người lao động và đại diện cho tiếng nói của gần 10 triệu đoàn viên, người lao động cả nước. Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo hướng bền vững. Để đạt được mục tiêu này, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi - xã hội. Theo Thủ tướng, nhiều lao động hiện chưa có nhà ở, phải thuê trong điều kiện chật hẹp, giá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất làm việc. Chính phủ đang thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp. Quan điểm mới là chuyển từ mục tiêu sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà ở. “Những người chưa đủ điều kiện mua nhà cần được tạo điều kiện thuê nhà dài hạn, ổn định với mức giá phù hợp thu nhập” - Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng, nhà ở công nhân phải có giá thuê hợp lý, được quy hoạch đồng bộ với trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa. Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch khu công nghiệp để triển khai các dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6. Trước mắt, Nhà nước sẽ sử dụng ngân sách để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn dành cho người lao động, đồng thời bảo đảm hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thủ tướng: Triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính phủ đang hoàn thiện đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia để trình Ban Bí thư trong tháng 6. Đề án xác định năng suất lao động là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững; gắn với phát triển thị trường lao động, tạo việc làm chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề mới, đào tạo lại và chuyển đổi nghề nhằm bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động. Về đời sống công nhân, Thủ tướng nhấn mạnh cần quan tâm nhiều hơn đến nhà ở, trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế và các thiết chế văn hóa Theo Thủ tướng, Nhà nước không nhất thiết trực tiếp vận hành, quản lý mà có thể thuê doanh nghiệp quản lý các khu nhà ở cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu trước mắt, Nhà nước cũng có thể xem xét mua lại các dự án nhà ở xã hội để bố trí làm quỹ nhà cho thuê. Hiện Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đang được giao hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đi kèm bên cạnh nguồn vốn nhà nước. Lý do Công đoàn đề xuất nghỉ thêm hai ngày hưởng lương dịp Quốc khánh Tại họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ngày 5-6, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã lý giải đề xuất bổ sung thêm hai ngày nghỉ hưởng lương dịp Quốc khánh cho người lao động. Theo ông Hiểu, so với mặt bằng chung của nhiều quốc gia trong khu vực, số ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn mức bình quân. Vì vậy, dư địa để nghiên cứu tăng thêm số ngày nghỉ lễ vẫn còn. Ông cho rằng việc tăng ngày nghỉ không chỉ mang ý nghĩa nghỉ ngơi mà còn hướng đến mục tiêu giảm căng thẳng, phòng chống tình trạng kiệt sức trong lao động. “Chúng tôi thấy rằng việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Ngược lại, đây là cơ hội để người lao động tái tạo sức lao động, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng làm việc” - ông Hiểu nói. Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, ở góc độ kinh tế, đây cũng được xem là giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhất là đối với các lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Ông Hiểu cho biết đề xuất này xuất phát từ thực tiễn hoạt động Công đoàn và quá trình lắng nghe ý kiến đoàn viên, người lao động. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm tình trạng làm việc căng thẳng kéo dài, ít thời gian nghỉ ngơi hoặc chịu áp lực từ môi trường lao động đang ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật An toàn, vệ sinh lao động sẽ nghiên cứu các giải pháp phòng, chống tình trạng kiệt sức của người lao động. Trước mắt, Nhà nước sẽ sử dụng ngân sách để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn dành cho người lao động, đồng thời bảo đảm hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thông qua nhiều quyết sách quan trọng và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới Phát biểu bế mạc đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, khẳng định đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Một trong những kết quả nổi bật của đại hội là việc bầu ra Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV gồm 135 ủy viên. Đây là những cán bộ hội tụ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa XIV đã họp phiên thứ nhất, bầu ra Ban Thường vụ, chủ tịch, các phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Chấp hành khóa mới đã chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ trước toàn thể đại hội. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV biểu thị quyết tâm cao của các cấp Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Để thực hiện mục tiêu trên, đại hội đề ra 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu; thống nhất phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”, xác định 2 khâu đột phá, 3 chương trình, 4 đề án, 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Nhấn mạnh ý nghĩa của đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định thành công này sẽ tạo ra sức cổ vũ to lớn, mang lại tinh thần và khí thế mới cho phong trào công nhân trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.• Tiêu điểm Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị: “Mỗi đại biểu dự đại hội hãy mang quyết tâm hành động của đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, ngành, đơn vị”. Theo kế hoạch, chương trình hành động sẽ được ban hành ngay trong tháng 6, các đề án, chương trình chi tiết hoàn thành trong quý III-2026, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn thời gian tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự và chủ trì chương trình trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: VGP Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XV. Ảnh: TTXVN

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 6-6-2026 hiệu quả hệ sinh thái sáng tạo. Bên cạnh đó, quốc gia này tích cực thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực giải trí, thời trang và công nghệ, biến mình thành trung tâm đặt trụ sở khu vực của nhiều “ông lớn” toàn cầu. Không chỉ chú trọng kinh tế, Singapore còn coi văn hóa là công cụ gắn kết xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững. Các chương trình di sản, không gian văn hóa cộng đồng và hoạt động sáng tạo được đưa vào đời sống thường nhật. Đặc biệt, đào tạo nhân lực được xem là nền tảng lâu dài. Hệ thống giáo dục nghệ thuật được xây dựng bài bản, kết hợp giữa các học viện lâu đời và trường ĐH chuyên ngành, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế sáng tạo hiện đại.• Theo Nghị quyết 80-NQ/ TW của Bộ Chính trị, một trong những chỉ tiêu đặt ra đến năm 2030 phải phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) đóng góp 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia về CNVH trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang... Vậy mô hình phát triển CNVH của các nước trên thế giới được thực hiện ra sao? Chúng ta có thể học hỏi gì từ các quốc gia này? Hàn Quốc,Anh và Singapore là ba mô hình tiêu biểu cho cách các quốc gia biến văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, với những cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng chung điểm tựa: Chính sách Nhà nước dẫn dắt, khu vực tư nhân đồng hành và hệ sinh thái sáng tạo được đầu tư bài bản. Hàn Quốc: Nhà nước kiến tạo, tư nhân bứt phá Hàn Quốc được xem là hình mẫu điển hình trong phát triển CNVH, với tốc độ tăng trưởng ổn định 4%-5%/năm và tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động. Thành công của quốc gia này không đến từ một hiện tượng tự phát, mà là kết quả của chiến lược dài hạn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Theo đó, Bộ VH-TT&DL giữ vai trò điều phối kết nối các cơ quan chuyên trách như quỹ giao lưu văn hóa quốc tế, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 80: Kinh nghiệm của các nước về phát triển công nghiệp văn hóa Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo. hội đồng điện ảnh. Nhà nước đầu tư mạnh về tài chính, áp dụng ưu đãi thuế, hỗ trợ tín dụng và bảo hộ sở hữu trí tuệ, giúp giảm rủi ro và khuyến khích đổi mới. Một yếu tố quan trọng khác là đầu tư cho giáo dục và đào tạo nhân lực. Các học viện nghệ thuật, trường điện ảnh và ĐH nghệ thuật quốc gia đã trở thành cái nôi đào tạo thế hệ sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của ngành công nghiệp nội dung. Hàn Quốc cũng đặc biệt chú trọng xây dựng hệ sinh thái công tư. Doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò trung tâm trong sản xuất nội dung, trong khi Nhà nước tạo môi trường thuận lợi để mở rộng thị trường quốc tế. Từ thực tiễn này, các tổ chức quốc tế đưa ra một số khuyến nghị cho các quốc gia đang phát triển công nghiệp sáng tạo: Xây dựng chính sách xuyên suốt chuỗi giá trị; đầu tư mạnh cho giáo dục; phát triển hạ tầng số; thúc đẩy hợp tác công tư và tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Anh: Trung tâm sáng tạo thu hút vốn đầu tư Nếu Hàn Quốc là mô hình Nhà nước dẫn dắt thì Anh lại là ví dụ điển hình về một nền công nghiệp sáng tạo trưởng thành, có sức hút đầu tư toàn cầu mạnh mẽ. Hiện công nghiệp sáng tạo đóng góp khoảng 124 tỉ bảng vào nền kinh tế Anh, trở thành một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược công nghiệp quốc gia. Không chỉ mang giá trị kinh tế, đây còn là ngành tạo ảnh hưởng lớn về văn hóa và công nghệ. Điểm nổi bật của Anh là sự phát triển đồng đều giữa nhiều lĩnh vực. Trong ngành trò chơi điện tử - lớn nhất châu Âu - hơn 3.400 doanh nghiệp đang hoạt động, được hỗ trợ bởi chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn. Sự kết hợp giữa game, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhập vai giúp lĩnh vực này có biên lợi nhuận cao và tốc độ tăng trưởng mạnh. Lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị cũng là thế mạnh, với quy mô hàng chục tỉ bảng và vị trí dẫn đầu về ứng dụng công nghệ số như AI, adtech và martech. Điều này giúp Anh trở thành trung tâm của nền kinh tế nội dung và thị trường người ảnh hưởng. Trong khi đó, ngành điện ảnh và truyền hình của Anh giữ vị thế trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới ngoài Mỹ, thu hút hàng tỉ bảng đầu tư nước ngoài mỗi năm. Hệ sinh thái sản xuất hiện đại, từ kỹ xảo đến công nghệ sản xuất ảo, cùng sự hiện diện của các tập đoàn lớn toàn cầu đã củng cố vị thế này. Âm nhạc cũng là một điểm sáng với hàng trăm ngàn lao động và giá trị xuất khẩu hàng tỉ bảng, nhờ sự bùng nổ của nền tảng streaming và phân phối số. Đáng chú ý, lĩnh vực “createch” - kết hợp giữa sáng tạo và công nghệ - đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với tốc độ phát triển nhanh vượt trội so với trung bình ngành, đây được xem là hướng đi chiến lược trong tương lai. Thành công của Anh còn đến từ hệ thống phân bổ không gian sáng tạo rộng khắp, trong đó London đóng vai trò đầu tàu, vừa là trung tâm phim ảnh, vừa là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty hiệu ứng hình ảnh hàng đầu thế giới. Cùng với đó là chiến lược đầu tư dài hạn của Chính phủ, với hàng trăm triệu bảng hỗ trợ cho các lĩnh vực then chốt như điện ảnh, trò chơi và âm nhạc, đi kèm chính sách thuế và tài chính ưu đãi. Quan trọng hơn cả là nguồn nhân lực chất lượng cao - nền tảng giúp ngành công nghiệp sáng tạo Anh duy trì sức cạnh tranh toàn cầu. Singapore: Tích hợp sáng tạo - công nghệ Không sở hữu thị trường nội địa lớn như Anh hay Hàn Quốc, Singapore lựa chọn hướng đi khác: Trở thành trung tâm sáng tạo - công nghệ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nằm ở vị trí chiến lược, Singapore tận dụng lợi thế địa lý để kết nối dòng chảy văn hóa và kinh tế trong khu vực có quy mô thị trường sáng tạo lớn nhất thế giới. Chiến lược của quốc gia này dựa trên một nền tảng quan trọng: Xây dựng xã hội đa văn hóa, môi trường kinh doanh minh bạch và hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả. Đây là những yếu tố giúp thu hút doanh nghiệp sáng tạo toàn cầu và thúc đẩy đổi mới. Các cơ quan nhà nước đóng vai trò phối hợp chặt chẽ trong phát triển từng lĩnh vực: Nghệ thuật, di sản, truyền thông, điện ảnh và thiết kế. Mô hình quản trị tập trung nhưng linh hoạt giúp Singapore điều phối Trong hệ sinh thái CNVH Hàn Quốc, BLACKPINK không chỉ là nhóm nhạc K-pop mà còn là“sản phẩm xuất khẩu văn hóa”mang lại giá trị kinh tế và sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhóm được xây dựng từ một hệ thống đào tạo - sản xuất - truyền thông chuyên nghiệp, qua đó biến âm nhạc, thời trang và hình ảnh nghệ sĩ thành chuỗi giá trị thương mại hóa quy mô quốc tế. Một minh chứng rõ nét là concert BLACKPINK tại Hà Nội (tháng 7-2023) trong khuôn khổ world tour Born Pink. Sự kiện thu hút khoảng 170.000 lượt khách trong hai ngày, trong đó có hơn 30.000 khách quốc tế, tạo ra khoảng 630 tỉ đồng doanh thu du lịch cho Hà Nội, đồng thời làm tăng mạnh công suất khách sạn, dịch vụ vận tải và tiêu dùng địa phương. Ở góc độ CNVH Hàn Quốc, sự kiện này giúp lan tỏa hình ảnh quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu nội dung số, thời trang và thương hiệu Hàn Quốc thông qua sức hút của nghệ sĩ. BLACKPINK trở thành “điểm neo truyền thông” toàn cầu, góp phần mở rộng thị trường K-pop và các ngành liên quan như quảng cáo, thương mại điện tử và du lịch văn hóa. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa: Gia tăng khách du lịch, kích cầu dịch vụ, quảng bá hình ảnh Hà Nội như điểm đến tổ chức sự kiện quốc tế. Đây là minh chứng rõ ràng cho cách CNVH có thể tạo giá trị song phương, vượt ra ngoài phạm vi một buổi biểu diễn nghệ thuật, trở thành động lực kinh tế thực thụ. Lễ trao giải MAMA Awards, một trong những lễ trao giải âm nhạc có quy mô hoành tráng nhất châu Á, do Công ty CJ ENM tổ chức nhằm quảng bá làn sóng Hallyu của Hàn Quốc. Ảnh: CJ NEWSROOM Liên hoan phim quốc tế Singapore. Ảnh: Singapore International Film Festival THẢO VY Tiêu điểm Từ Hàn Quốc, Anh đến Singapore, có thể thấy một điểm chung rõ ràng: CNVH - sáng tạo không tự nhiên trở thành động lực tăng trưởng, mà cần một hệ sinh thái hoàn chỉnh, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, còn con người là nền tảng cốt lõi. Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu hiện nay, quốc gia nào xây dựng được hệ sinh thái sáng tạo mạnh mẽ hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và nâng tầm ảnh hưởng quốc tế. CNVH vì thế không chỉ là ngành kinh tế, mà đang trở thành “thỏi nam châm”mới của dòng vốn và tri thức toàn cầu. BLACKPINK - công nghiệp văn hóa xuyên biên giới

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 6-6-2026 từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, cảng biển hiện đại, có khả năng kết nối sâu với khu vực và thế giới, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, cùng cả nước, vì cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực Lê Quốc Phong khẳng định để góp phần đưa TP.HCM phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển. Qua đó, quyết tâm xây dựng TP thành một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân.• Ngày 5-6, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết sau khi nước nhà giành được độc lập vào tháng 8-1945, trước mưu đồ và hành động của thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 20 năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo, ngày 17-7-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. “Hai lời kêu gọi thiêng liêng ấy chính là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam; là sự khái quát sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng thời, phản ánh xu thế vận động của thời đại - thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội” - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu khẳng định. Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, hội thảo khoa học hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để nhìn nhận sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự TP.HCM tự hào là nơi khởi đầu cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác Khẳng định giá trị lịch sử từ hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ quyết tâm đưa Thành phố bứt phá, trở thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn. cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Qua đó, cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng và thực tiễn quý báu cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm củng cố niềm tin, bồi đắp ý chí, quyết tâm, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM dù ở nơi đầu sóng ngọn gió vẫn luôn mang trong tim hình ảnh của Bác như một động lực, một điểm tựa sức mạnh tinh thần, nêu cao khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Qua đó, giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng, cùng cả nước thực hiện trận quyết chiến chiến lược - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Theo ông Lê Quốc Phong, hội thảo khoa học được tổ chức tại TP.HCM có một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi 115 năm trước, ngày 5-6-1911, TP.HCM vinh dự, tự hào là điểm xuất phát, nơi khởi đầu của cuộc hành trình cứu nước vĩ đại của Bác. 35 năm sau, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I (năm 1946), Đoàn đại biểu Quốc hội của Nam Bộ thiết tha đề nghị TP Sài Gòn được mang tên của Người. 30 năm sau, mong ước đó thành hiện thực, ngày 2-7-1976, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Dù năm tháng qua đi nhưng tinh thần Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhìn nhận hơn nửa thế kỷ đi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu bằng những hành động cách mạng thiết thực thông qua những chương trình, công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Năm 2025 và quý I-2026, kinh tế TP tiếp tục đà tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng đạt trên 8%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tính đạt trên 800.000 tỉ đồng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm… “Những thành tựu mà TP đạt được không chỉ đo bằng các con số tăng trưởng mà quan trọng hơn là thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận của nhân dân. Là sự lan tỏa động lực cho các vùng, địa phương khác, là việc đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của TP ngày càng được nâng cao” - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh. Ông cho biết từ ngày 1-72025, việc hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thành TP.HCM mới đã mở ra một không gian phát triển và năng lực cạnh tranh hoàn toàn mới. TP.HCM đang Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu chào mừng hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: LÊ THOA LÊ THOA Để góp phần đưa TP.HCM phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển. Khơi dậy khát vọng phát triển TP.HCM từ lời kêu gọi lịch sử của Bác Tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng thống nhất non sông. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết việc thực hiện ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà còn ở quá trình xây dựng TP trở thành đầu tàu kinh tế, thành trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo của cả nước. “Với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc xây dựng TP.HCM trở thành nơi hội tụ tinh hoa đất nước, khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên mang một ý nghĩa chiến lược lâu dài” - bà Tuyết nhấn mạnh. Bà khẳng định hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực để khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện các định hướng phát triển của TP.HCM theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 6-6-2026 thường xuyên hoặc theo vụ việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; tham gia thẩm định pháp lý đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công đặc biệt theo pháp luật đầu tư công hoặc dự án khác có tác động lớn đến kinh tế - xã hội khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. LS được đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng hoặc các công việc ngoài tố tụng; tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách hòa giải viên, trọng tài viên hoặc tham gia xử lý phục hồi, phá sản doanh nghiệp với tư cách quản tài viên theo quy định của pháp luật. LS nước ngoài được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề, được chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quyền khác theo quy định của pháp luật. Kiện vô căn cứ có thể phải chịu rủi ro về chi phí Đáng chú ý, để tiệm cận với thông lệ quốc tế về giải quyết tranh chấp và hạn chế lạm dụng hệ thống tư pháp để kiện tụng khi không có căn cứ, cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức sử dụng LS, dự thảo luật đã bổ sung quy định “cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp có quyền quyết định một bên phải chi trả toàn bộ hoặc một phần thù lao và chi phí hợp lý để thuê LS theo yêu cầu của bên kia” (Điều 18). Theo Bộ Tư pháp, quy định này là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, theo đó “chi phí tố tụng bao gồm án phí, lệ phí, chi phí hợp lý cho LS và chi phí khác để giải quyết vụ việc do tòa án quyết định”. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, LS Trương Ngọc Liêu, Đoàn LS TP.HCM, cho biết trong các vụ kiện dân sự, quy định chung về trách nhiệm chịu chi phí LS hiện nay được quy định tại Điều 168 BLTTDS năm 2015. Theo đó, chi phí LS do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên đương sự có thỏa thuận khác. Thực tiễn xét xử trong các vụ án tranh chấp thuộc lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, tòa án căn cứ vào quy định trên của BLTTDS để từ chối khi có đương sự yêu cầu khoản chi phí bồi thường này. Hiện nay, chi phí thuê LS với điều kiện phải là khoản chi phí hợp lý là một trong các khoản mà chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán (Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005) và đây là trường hợp duy nhất mà bên thua kiện phải chịu chi phí LS (trừ trường hợp các bên tranh chấp có thỏa thuận). Theo LS, việc không yêu cầu bên thua kiện chịu chi phí LS như hiện nay (trừ các trường hợp đã viện dẫn) sẽ gây ra những nhược điểm nhất định. Đầu tiên là vấn đề gây thiệt hại về tài chính cho bên thắng kiện. Bởi vì bên thắng kiện thường là bên có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm và họ buộc phải tham gia quá trình tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu họ không được yêu cầu bên thua kiện thanh toán chi phí LS, họ sẽ chịu thiệt hại tài chính đáng kể ngay cả khi thắng kiện. Điều này có thể làm cho các bên e ngại khi tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình và thậm chí có thể dẫn đến tình trạng ngại kiện tụng, không dám đòi lại quyền lợi chính đáng. Đáng chú ý, khi bên thua kiện không phải trả chi phí LS cho bên thắng kiện, những người cố ý khởi kiện để gây khó khăn cho người khác có thể lợi dụng điều này. Họ có thể sử dụng việc kiện tụng như một phương thức gây áp lực mà không lo ngại về hậu quả tài chính nếu thua kiện. Điều này gây lãng phí thời gian, công sức không chỉ cho bên bị kiện mà cho cả hệ thống tư pháp, tạo ra sự bất công cho bên thắng kiện. Ngược lại, nếu việc chấp nhận mọi chi phí LS phải do bên thua kiện chịu mà không xét đến các yếu tố xung quanh như tính hợp lý của mức phí LS, khả năng tài chính của bên thua kiện, điều kiện, bối cảnh vụ kiện... thì có thể đây là khoản chi phí tạo áp lực dẫn đến những người có quyền lợi bị xâm phạm, đặc biệt là đối với những người có Xây dựng thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh là một trong những chính sách sửa đổi đáng chú ý tại dự thảo Luật Luật sư (LS) sửa đổi. Bổ sung thêm một số quyền lợi Theo đó, dự thảo luật bổ sung khái niệm về dịch vụ pháp lý bao gồm tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác. Trên cơ sở đó, dự thảo luật cũng quy định nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề LS quảng bá, giới thiệu, sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn, mạo danh LS, tổ chức hành nghề LS; cung cấp dịch vụ pháp lý có thu thù lao dưới bất kỳ hình thức nào. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi thuộc trường hợp này bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Để thúc đẩy thị trường dịch vụ pháp lý, dự thảo luật bổ sung một số quyền của LS, tổ chức hành nghề LS để làm cơ sở cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ của LS. Cụ thể như tổ chức hành nghề LS được ký hợp đồng dịch vụ pháp lý Lạm dụng kiện tụng có thể phải trả phí thuê luật sư cho bên bị kiện điều kiện kinh tế hạn chế sẽ ngần ngại khi tìm kiếm phương án giải quyết tranh chấp thông qua con đường tòa án. Bởi vì ngay cả khi họ có lý do chính đáng thì khả năng thua kiện vẫn có thể xảy ra vì nhiều lý do khách quan. Vì vậy, LS Trương Ngọc Liêu cho rằng việc Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung vào dự thảo quy định về việc chấp nhận chi phí LS là một trong những chi phí mà bên thua kiện phải chịu là phù hợp. “Dù vậy, để tránh việc quy định này bị lợi dụng thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phải xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện để quyết định mức phí LS mà bên thua kiện phải chi trả là toàn bộ hay một phần và có xem xét đến yếu tố chi phí hợp lý để thuê LS là quy định đúng đắn, phù hợp xu thế và phù hợp với bối cảnh pháp lý Việt Nam hiện tại” - LS Trương Ngọc Liêu đề xuất.• Để tạo điều kiện cho LS, tổ chức hành nghề LS hoạt động, dự thảo luật quy định rõ việc bảo đảm quyền hành nghề của LS, cụ thể: LS có quyền được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề LS theo quy định của Hiến pháp, luật này, pháp luật về tố tụng và pháp luật khác có liên quan; cơ quan tiến hành tố tụng, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền hành nghề của LS, hỗ trợ phát triển nghề LS. Đồng thời, dự thảo luật quy định Nhà nước có chính sách phát triển đội ngũ LS Việt Nam phục vụ hội nhập quốc tế và hỗ trợ Chính phủ trong giải quyết tranh chấp quốc tế; hỗ trợ LS Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo và dự thi để được cấp chứng chỉ hành nghề LS ở nước ngoài; thu hút người Việt Nam hành nghề LS ở nước ngoài trở thành LS Việt Nam; hỗ trợ phát triển LS tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Dự thảo luật cũng đã bổ sung quy định nghiêm cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của LS. Cụ thể bao gồm: Từ chối, trì hoãn, ngăn cản, gây khó khăn trái pháp luật trong việc thực hiện các quyền của LS trong quá trình tham gia tố tụng hoặc đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng; can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật của LS hoặc hoạt động hành nghề LS khác... Đảm bảo quyền hành nghề của luật sư LS Trương Ngọc Liêu cho rằng khi bên thua kiện không phải trả chi phí LS cho bên thắng kiện, những người cố ý khởi kiện để gây khó khăn cho người khác có thể lợi dụng điều này. phapluat@phapluattp.vn Dự thảo Luật Luật sư sửa đổi đã bổ sung điều khoản mới nhằm hạn chế việc lạm dụng hệ thống tư pháp để kiện tụng khi không có căn cứ. Tiêu điểm Phải tham dự kỳ thi quốc gia để được cấp chứng chỉ hành nghề Đáng chú ý về quy trình trở thành LS, dự luật sửa đổi, bổ sung quy trình trở thành LS từ khâu gia nhập đoàn LS, tập sự hành nghề, việc tổ chức kỳ thi quốc gia về LS để cấp chứng chỉ hành nghề LS. Theo đó, cắt giảm quy trình, thủ tục trở thành LS từ bốn bước còn hai bước bằng cách gộp việc gia nhập đoàn LS với đăng ký tập sự hành nghề LS thành gia nhập đoàn LS để tập sự hành nghề LS; gộp kiểm tra tập sự hành nghề LS với cấp chứng chỉ hành nghề LS thành kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề LS. NGUYỄN NGỌC Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Luật LS sửa đổi. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú báo cáo tại cuộc họp của Chính phủ về chính sách của Luật LS (sửa đổi) hôm 28-4. Ảnh: VGP

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