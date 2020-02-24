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KHIÊNG QUAN TÀI RA ĐƯỜNG NHẢY MÚA: Dễ bị xử hình sự! Luật Đô thị đặc biệt khi được thông qua sẽ tạo đòn bẩy kép đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và cửa ngõ logistics thế hệ mới của khu vực. Ảnh: THUẬN VĂN Đẩy mạnh hỗ trợ làm kinh tế, nâng kỹ năng số cho nông dân trang 12 SỐ 120 (7691) - Thứ Hai 8-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: Phân cấp toàn diện, khơi thông vốn trang 9 trang 2+3 Khơi thông cơ chế để luật sư đóng góp hiệu quả hơn vào lĩnh vực công trang 6+7 LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: “CÚ ĐẤM THÉP” THỂ CHẾ ĐỂ TP.HCM VƯƠN TẦM SIÊU ĐÔ THỊ CÔNG KHAI DOANH NGHIỆP BỎ ĐỊA CHỈ: Chặn rủi ro, bảo vệ người ngay trang 11 trang 14 trang 8 Hàng không, lữ hành tung nhiều giải pháp du lịch hè 2026

2 LÊ THOA thực hiện Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và vươn lên thành trung tâm tài chính, công nghệ ngang tầm khu vực theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, TP.HCM đang đứng trước một yêu cầu mang tính bước ngoặt. Đó là cấp bách ban hành Luật Đô thị đặc biệt. ThS Nguyễn Trúc Vân (ảnh), Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhìn nhận đây không chỉ là một khuôn khổ pháp lý, mà là “cú đấm thép” giúp TP chuyển mình từ vị thế thực thi sang chủ động kiến tạo thể chế để bứt phá. Thiết lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất . Phóng viên: Thưa bà, vì sao lúc này lại cần cấp bách ban hành Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng của cả nước? + ThS Nguyễn Trúc Vân: Sau ba năm triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, TP.HCM vẫn giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, là đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Kinh tế phục hồi tích cực và duy trì tăng trưởng ổn định. Giai đoạn 2023-2025, GRDP bình quân đạt khoảng 5,82%/ năm, quy mô kinh tế năm 2025 đạt khoảng 2,97 triệu tỉ đồng, đóng góp khoảng 23,1% GDP cả nước. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2023-2025 đạt trên 2,09 triệu tỉ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng Thời sự - Thứ Hai 8-6-2026 thoisu@phapluattp.vn cơ chế, chính sách vượt trội, đồng bộ, ổn định, đủ mạnh để giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy TP phát triển nhanh và bền vững. Để thể chế hóa đầy đủ và bảo đảm tính ổn định, lâu dài, việc xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt là yêu cầu cấp thiết đối với TP.HCM. Đây là bước chuyển quan trọng từ cơ chế thí điểm sang thiết lập một khuôn khổ pháp lý có hiệu lực cao, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tính chất của một đô thị đặc biệt. Khi có Luật Đô thị đặc biệt, hành lang pháp lý đủ mạnh sẽ giúp TP chủ động hoàn toàn trong ba bài toán lớn: Quản trị đô thị vượt trội, tự chủ tài chính và huy động vốn, cơ chế thử nghiệm sandbox. Mở rộng không gian phát triển . Trong hàng loạt cơ chế được nêu ra trong dự thảo luật, bà tâm đắc với những cơ chế đột phá, vượt trội nào và vì sao? + Đó là cơ chế để TP.HCM quản trị, nâng cao tự chủ tài khóa, công cụ tài chính hiện đại, cho phép TP được giữ lại nguồn lực lớn hơn và chủ động huy động vốn; thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu... Cơ chế này sẽ mang lại hiệu quả đột phá trên bốn phương diện. Thứ nhất, giúp TP.HCM thu hút vốn thông qua các công cụ tài chính hiện đại nhằm phát triển hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển. TP sẽ tập trung đầu tư các công trình chiến lược như phẳng với các trung tâm tài chính khu vực. Đồng thời, cơ chế sandbox cho phép các công ty công nghệ thử nghiệm sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, thu hút các startup và tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đến đầu tư. Thứ ba, thúc đẩy kinh tế số và quản trị đô thị thông minh thông qua dữ liệu; xây dựng cơ chế chia sẻ, thương mại hóa và bảo mật dữ liệu giữa chính quyền và doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ tối ưu hóa việc quản trị, giúp TP tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng tiêu tốn ít tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường. Thứ tư, tạo ra bệ phóng để TP đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua các động lực tăng trưởng mới dựa vào tri thức, dữ liệu và công nghệ cùng mô hình kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Định vị lại tầm vóc TP.HCM . Vậy nếu không có Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM sẽ “mất gì” trong cuộc đua cạnh tranh với các siêu đô thị trong khu vực? + Tôi cho rằng khi đó TP sẽ phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn và bị bỏ lại phía sau. Khi các siêu đô thị trong khu vực như Bangkok, Jakarta, KualaLumpur hay Thượng Hải đang bứt tốc bằng những đặc khu và hành lang pháp lý vượt trội, việc tiếp tục mặc “chiếc áo cơ chế” cũ sẽ khiến TP.HCM chịu tổn thất lớn. TP sẽ mất thời cơ đón dòng vốn dịch chuyển công nghệ cao và gặp nhiều thách thức để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế với thứ hạng 50 vào năm 2045. Chưa kể TP sẽ mất sức hút đối với nhân tài và các chuyên gia xuất sắc… . Nếu Luật Đô thị đặc biệt được thông qua với những định chế vượt trội như dự thảo đã đề ra, bà kỳ vọng TP.HCM sẽ bứt phá, định vị lại vai trò và vị thế của mình trên bản đồ các siêu đô thị quốc tế ra sao? + Nếu Luật Đô thị đặc biệt được Quốc hội thông qua với những định chế vượt trội như dự thảo đề ra, đặc biệt là trao nhiều thẩm quyền trực tiếp cho chính quyền địa phương, tầm vóc của TP.HCM trong thập niên tới sẽ được định vị lại hoàn toàn. TP.HCM sẽ có cơ hội bứt phá để trở thành một đô thị toàn cầu, đủ sức cạnh tranh vị thế với các trung tâm kinh tế lớn tại Đông Nam Á và châu Á. Có thể hình dung vị thế của TP.HCM trong thập niên tới sẽ được định hình qua bốn vai trò quốc tế. Trong đó, TP.HCM sẽ trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới của khu vực. Với hành lang pháp lý vượt trội cho phép thử nghiệm thể chế công tài chính và đổi mới sáng tạo, TP sẽ định vị trở thành một trung tâm tài chính số và tài chính xanh, lọt vào top 50 trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI), cạnh tranh trực tiếp thị phần dịch vụ tài chính cao cấp với Bangkok và KualaLumpur. TP.HCM cũng sẽ là lựa chọn điểm đến hàng đầu của các tập đoàn công nghệ lớn để xây dựng các trung tâm Luật Đô thị đặc biệt: “Cú đấm thép” để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị 17,06 tỉ USD. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển chưa đồng bộ. Chính vì vậy, việc hình thành Luật Đô thị đặc biệt sẽ cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng, xây dựng hành lang pháp lý thống nhất và phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, giúp TP chủ động, linh hoạt hơn trong quản trị đô thị. Mục tiêu cốt lõi là hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đến các năm 2030, 2045, 2075 và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng hai con số. Đây là bước đi quyết định để định vị rõ vai trò của TP.HCM khi vừa là cực tăng trưởng toàn quốc, đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa là đô thị đặc biệt mang tầm vóc toàn cầu về tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. . Dù đã có Nghị quyết 98, sau đó là Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung nhưng dường như vẫn là chưa đủ để TP.HCM thực sự phát triển? + Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, xu hướng tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… đặt ra nhiều thách thức. Sau sáp nhập, TP.HCM có quy mô lớn, độ mở cao và tính liên kết vùng sâu rộng. Chính điều này đã bộc lộ nhiều điểm nghẽn mang tính cấu trúc như tôi nêu trên. Lúc này, các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 188/2025, Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội còn phân tán, thiếu đồng bộ, chủ yếu mang tính thí điểm, thời hạn ngắn. Các quy định này chưa tạo được dư địa chính sách đủ lớn để TP phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đã định hướng phát triển TP với tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá và hệ thống hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030; phát triển các tuyến vành đai, cao tốc và các trục giao thông liên vùng. Việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hình thành khu thương mại tự do, phát triển trung tâm logistics quốc tế, hoàn thiện hệ thống hạ tầng số và dữ liệu dùng chung cũng được chú trọng. Việc được giữ lại nguồn lực lớn hơn giúp TP có ngay nguồn vốn mồi ổn định để đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược. TP cũng có thể phát hành trái phiếu chính quyền địa phương ra thị trường quốc tế, lập các quỹ đầu tư mạo hiểm hợp tác công tư (PPP) hoặc chứng khoán hóa các nguồn thu tương lai để thu hút dòng vốn khổng lồ từ các quỹ đầu tư toàn cầu. Thứ hai, đẩy nhanh tiến trình định vị Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực. Cơ chế đặc thù cho phép TP áp dụng các chính sách ưu đãi thuế, tự do hóa dòng vốn quản lý và giao dịch các sản phẩm tài chính phái sinh phức tạp, cạnh tranh sòng Khi có Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM sẽ chủ động hoàn toàn trong ba bài toán lớn: Quản trị đô thị vượt trội, tự chủ tài chính và huy động vốn, cơ chế thử nghiệm sandbox. Với những định chế vượt trội, Luật Đô thị đặc biệt khi được thông qua sẽ tạo đòn bẩy kép đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và cửa ngõ logistics thế hệ mới của khu vực. Luật Đô thị đặc biệt được thông qua sẽ giúp TP.HCM tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo… Ảnh: THUẬN VĂN

3 Thời sự - Thứ Hai 8-6-2026 thoisu@phapluattp.vn quản lý TP.HCM Dù sở hữu quy mô kinh tế lớn nhất và đóng góp ngân sách cao nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng và dư địa phát triển của TP.HCM lại đang bị “chặn trần” bởi một khung thể chế không còn phù hợp. Chính vì vậy, việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt đã trở thành đòi hỏi mang tính chiến lược và cấp bách. Thiếu đột phá thể chế sẽ khiến đầu tàu chậm lại Trong một thập niên qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP.HCM có dấu hiệu chững lại. TP đối mặt với nguy cơ mất đi vị thế cạnh tranh khi các đô thị khu vực như Bangkok, Jakarta, Manila đang tăng tốc mạnh mẽ, các trung tâm trong nước như Hà Nội, Đà Nẵng cũng đang bứt phá. Với áp lực dân số lên tới 14 triệu người sau sáp nhập, TP.HCM đang đối diện với những bài toán đặc trưng của các siêu đô thị toàn cầu gồm ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng, nhu cầu vốn đầu tư khổng lồ hàng chục tỉ USD và đòi hỏi ra quyết định rất nhanh trong kỷ nguyên số. Những vấn đề này không thể được giải quyết bằng cơ chế “xin-cho” hay quy trình phân cấp hạn chế. Việc thiếu đi sự đột phá về thể chế đồng nghĩa với việc không có bất kỳ bước đột phá nào về phát triển, khiến đầu tàu kinh tế có nguy cơ đánh mất vai trò dẫn dắt, làm chậm lại cả đoàn tàu quốc gia. Đứng trước mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và cửa ngõ thương mại - logistics của khu vực Đông Nam Á, Luật Đô thị đặc biệt chính là hạ tầng pháp lý nền tảng để thiết lập môi trường cạnh tranh quốc tế. Hành lang này tạo cơ chế thu hút nhân tài và ban hành các chính sách đặc thù, giúp TP thực sự vận hành như một hệ sinh thái vươn tầm. Trên thực tế, dòng vốn FDI chất lượng cao trong 5-10 năm tới sẽ tự động chảy về những nơi có thủ tục nhanh chóng, thể chế linh hoạt và rủi ro pháp lý thấp. Nếu không được TP.HCM: Từ đầu tàu quốc gia đến đô thị tham chiếu châu Á Thông qua hành lang pháp lý vượt trội của Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM sẽ khơi thông dòng vốn chiến lược, nâng cao chất lượng sống và vận hành bộ máy tối ưu. dữ liệu siêu lớn, nhà máy thiết kế chip bán dẫn và trung tâm R&D về AI. TP sẽ đứng trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh nhất Đông Nam Á, thu hút dòng tiền đầu tư mạo hiểm đổ về các công ty công nghệ bản địa. Song song đó, TP.HCM sẽ vươn lên thành một cửa ngõ logistics kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế trọng yếu. Cảng Cần Giờ và hệ thống hạ tầng liên vùng thông suốt sẽ giúp TP cũng như quốc gia trở thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đáng chú ý, TP.HCM sẽ là một đô thị đáng sống, trung tâm văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao với chất lượng dịch vụ y tế kỹ thuật cao và giáo dục chuẩn hội nhập sẽ góp phần thu hút các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống, làm việc dài hạn. . Xin cảm ơn bà.• thể chế Chìa khóa gỡ những điểm nghẽn thể chế kìm hãm sự phát triển Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đưa ra hàng loạt mô hình kinh tế thế hệ mới như khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox. Đây được coi là những“cú đấm thép”về thể chế kinh tế giúp TP hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số. ThS Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng điều đó. Theo bà, những mô hình đột phá này chính là chìa khóa để giải phóng triệt để các nguồn lực và phá vỡ những điểm nghẽn thể chế đã kìm hãm sự phát triển bấy lâu nay. Dự thảo luật đã trao cho TP.HCM quyền chủ động mạnh mẽ trong quản lý đất đai, quy hoạch, ngân sách và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Việc rút ngắn tối đa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong mô hình đối tác công tư (PPP) sẽ giúp các dự án được phê duyệt và triển khai nhanh chóng. Qua đó giúp khơi thông dòng vốn đầu tư công, tạo thành thỏi nam châm thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI và FII. Ngoài ra, TP cũng sẽ được trang bị thêm các công cụ tài chính đô thị như trái phiếu đô thị, quỹ phát triển vùng hay cơ chế chia sẻ lợi ích từ đất đai. Đặc biệt, những mô hình này sẽ kích hoạt các động lực tăng trưởng thế hệ mới. Cơ chế sandbox cho phép TP mạnh dạn thử nghiệm các thể chế tiên phong về tài chính, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Cơ chế này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược kiến tạo Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM. Cùng với khu thương mại tự do, đây sẽ là bệ phóng vững chắc để TP tăng tốc chuyển đổi sang nền kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Không chỉ giới hạn trong không gian TP, bà Vân nhìn nhận đạo luật này còn mở ra một tầm nhìn bao quát hơn qua việc tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. TP.HCM sẽ được trao quyền để chủ động quy hoạch siêu đô thị, mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng giao thông và logistics nhằm tạo lực kéo lan tỏa cho toàn bộ khu vực phía Nam. TP.HCM đang trong giai đoạn tổng lực xây dựng quy hoạch tổng thể. Do đó, theo bà Vân, Luật Đô thị đặc biệt sẽ là cộng hưởng tạo thành một “đòn bẩy kép”. Đây là cơ sở then chốt để TP chuyển mình từ vị thế chỉ làm nhiệm vụ “thực thi” sang “chủ động kiến tạo” và bứt phá với chất lượng tăng trưởng cao hơn. trao khung thể chế vượt trội, những dự án hàng tỉ USD sẽ bỏ qua TP.HCM, để lại cho TP những dự án gia công với giá trị gia tăng thấp. Những điểm nghẽn về tài chính sẽ khiến các đại dự án metro, đường vành đai hay chống ngập lâm vào cảnh thiếu vốn, đội vốn và kéo dài. Điểm nghẽn về thủ tục sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư chiến lược. Khu vực Thủ Thiêm và các trung tâm logistics sẽ khó bứt phá thành những cực tăng trưởng mới vì thiếu ưu đãi về ngoại hối, thuế và cơ chế thử nghiệm. Hơn thế nữa, một TP quản trị thủ công với dữ liệu rời rạc sẽ không thể tạo dựng niềm tin dài hạn cho các nhà đầu tư công nghệ và tài chính. Đô thị tham chiếu vững chắc Chúng ta có thể tin tưởng rằng khi được cởi trói bằng Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM sẽ có sự lột xác toàn diện, chuyển mình thành trung tâm của cả khu vực châu Á. Quá trình chuyển đổi này sẽ diễn ra sâu rộng trên nhiều phương diện. Về hạ tầng, TP.HCM sẽ chuyển từ trạng thái “chữa cháy” sang vị thế dẫn dắt. Nếu được tự chủ tài chính mạnh mẽ kết hợp cùng phân quyền đầu tư công, mạng lưới metro, BRT và đường vành đai sẽ được triển khai theo đúng logic của một siêu đô thị. Các đại dự án hàng chục đến hàng trăm ngàn tỉ đồng dành cho chống ngập, logistics, vành đai cảng và sân bay sẽ được quyết định nhanh, triển khai khẩn trương và giải ngân thần tốc. Hệ thống logistics kết nối trơn tru toàn vùng Đông Nam Bộ sẽ biến TP.HCM thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của tiểu vùng Mekong. Về chất lượng sống, người dân sẽ chuyển từ việc phải “thích ứng với đô thị” sang cảm giác tự hào sống ở đô thị. Với một chính quyền đô thị vững mạnh được hỗ trợ bởi dữ liệu và chuyển đổi số, việc di chuyển hằng ngày bằng hệ thống giao thông công cộng chất lượng cao sẽ thay thế xe cá nhân. Tình trạng ngập lụt, rác thải và ô nhiễm môi trường vốn là nỗi ám ảnh thường trực sẽ được xử lý triệt để bằng hệ thống quản trị thông minh. Toàn bộ thủ tục hành chính sẽ được thực hiện trực tuyến một cách minh bạch, không còn cảnh người dân phải xếp hàng xin chờ. Không gian sống sẽ được mở rộng với sự gia tăng của các công viên, bờ sông và khu đi bộ, dần xóa bóng những khu nhà trọ tạm bợ, đưa TP.HCM trở thành một trong những nơi đáng sống nhất Đông Nam Á dành cho người trẻ, chuyên gia và doanh nhân. Về dòng vốn, TP.HCM sẽ vươn lên từ điểm đến FDI sản xuất thành điểm đến FDI chiến lược. Nhờ cơ chế tài chính, đầu tư và thể chế mang tính đặc biệt, khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ thực sự trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư và mạng lưới fintech của toàn khu vực. Song song đó, khu vực Thủ Đức sẽ trở thành một cực đổi mới sáng tạo, hội tụ các trung tâm R&D, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và cộng đồng startup toàn cầu. Dòng vốn FDI đổ về TP lúc này sẽ mang theo tri thức, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, định vị nền kinh tế TP trở thành bến đỗ chiến lược của dòng vốn toàn cầu. Về vị thế khu vực và quốc tế, TP.HCM sẽ vượt ra khỏi danh xưng TP lớn để trở thành một đô thị tham chiếu vững chắc. Khi các định chế vượt trội được vận hành hiệu quả, trong thập niên tới, thế giới sẽ nhắc đến Thủ Thiêm bên cạnh Singapore, Hong Kong và Thượng Hải mỗi khi bàn về tài chính; nhắc đến Thủ Đức cùng với Seoul, Shenzhen hay Bangalore khi thảo luận về đổi mới sáng tạo. TP.HCM sẽ tự hào sánh vai cùng Bangkok và Kuala Lumpur như một đô thị năng động, trẻ trung và đáng sống, khẳng định vị trí là một mắt xích vô cùng quan trọng trong mạng lưới các siêu đô thị châu Á. Để kiến tạo nên một siêu đô thị vận hành với hiệu suất tối ưu và mang bản sắc riêng, TP.HCM hoàn toàn có thể chắt lọc và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình thành công trên thế giới. Rõ ràng không có đột phá thể chế sẽ không có đột phá phát triển. Sự ra đời của Luật Đô thị đặc biệt không chỉ giúp thay đổi diện mạo TP mà còn trực tiếp tái thiết và nâng tầm cuộc sống của từng người dân. LÊ THOA ghi TP.HCM sẽ có sự lột xác toàn diện, chuyển mình thành trung tâm của cả khu vực châu Á khi được cởi trói bằng Luật Đô thị đặc biệt. Luật Đô thị đặc biệt sẽ trở thành hạ tầng pháp lý hiện thực hóa mục tiêu hướng TP.HCM trở thành cửa ngõ thương mại logistics của Đông Nam Á. Ảnh: THUẬN VĂN Việc đặt mục tiêu hoàn thành 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030 sẽ góp phần giúp TP.HCM hoàn thiện hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển. Ảnh: THUẬN VĂN TS TRẦN QUANG THẮNG Viện trưởng Viện Kinh tế và

4 Thời sự - Thứ Hai 8-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 7-6, tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn, TP.HCM), Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM phối hợp với Nhà văn hóa Sinh viên TP, báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, cho biết chỉ trong ít ngày tới, lực lượng sinh viên tình nguyện sẽ có mặt tại tất cả điểm thi trên địa bàn TP để hỗ trợ thí sinh. Mỗi lời hướng dẫn tận tình, mỗi hành động hỗ trợ kịp thời hay mỗi nụ cười động viên của tình nguyện viên sẽ trở thành nguồn động lực giúp học sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng. Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, chương trình ghi nhận hơn 25.000 lượt đăng ký tham gia, qua đó tuyển chọn hơn 6.000 sinh viên tình nguyện trực tiếp hỗ trợ tại 246 điểm thi cùng 35 đội hình tình nguyện đến từ các trường ĐH, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP. Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh các đội hình sinh viên tình nguyện phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại địa phương, bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên TP bằng những hành động thiết thực, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia dành cho các thí sinh. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay được triển khai xuyên suốt với ba giai đoạn gồm: Hỗ trợ trước kỳ thi từ tháng 4 đến tháng 6-2026; hỗ trợ trong kỳ thi từ ngày 10 đến 12-6-2026 và sau kỳ thi từ tháng 7 đến tháng 9-2026. Chương trình năm nay tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội nhằm chăm lo cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức vận động được gần 10.000 áo thun, 3.500 nón, hơn 15.000 chai nước uống, hơn 22.000 voucher suất ăn trưa cùng hàng chục ngàn phần quà là thực phẩm, văn phòng phẩm hỗ trợ thí sinh và lực lượng tình nguyện viên… Tham gia lễ ra quân, bạn Lê Quang Trọng Ân, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP.HCM, chia sẻ đây là năm thứ ba tham gia “Tiếp sức mùa thi” với nhiều vai trò khác nhau. Chương trình không chỉ giúp sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn tạo cơ hội để các bạn trẻ sẻ chia, đồng hành cùng học sinh lớp 12 trước kỳ thi quan trọng. Theo kế hoạch, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng tình nguyện viên có mặt tại 100% điểm thi trên địa bàn TP để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh với các hoạt động như hướng dẫn tại điểm thi, sơ cấp cứu, điều phối giao thông, phát tặng vật phẩm thiết yếu, tư vấn tuyển sinh. TX PHẠM QUANG (Theo TTXVN) Ngày 7-6, tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Công đoàn chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, chương trình “Một triệu sáng kiến”, “Ngày hội lao động sáng tạo”... Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỉ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo Phó Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Phó Chủ tịch nước cho rằng trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được phát động là rất đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của NLĐ; đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc. Qua đó, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và NLĐ, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cần gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất. Đồng thời tạo môi trường để công nhân, NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Không để người lao động nào đứng ngoài thành quả của sự phát triển Phó Chủ tịch nước cho rằng trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất. trong công nhân, NLĐ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Thi đua nâng cao năng suất phải đi đôi với tạo việc làm bền vững, thu nhập ổn định, phúc lợi, điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn cho công nhân, NLĐ. Các cấp, ngành, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn quan tâm chính sách về nhà ở, thiết chế văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động, BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi. Đặc biệt, chú trọng hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, không để NLĐ nào đứng ngoài thành quả của sự phát triển. Các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, an toàn và hội nhập. Doanh nghiệp chủ động đổi mới quản trị, áp dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và các mô hình quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi công bằng, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, sáng kiến và hiệu quả công việc. Thi đua trong giai đoạn mới không chỉ là làm việc chăm chỉ hơn mà còn phải làm việc khoa học hơn, sáng tạo hơn, an toàn hơn, kỷ luật hơn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó là không ngừng học tập suốt đời, nâng cao tay nghề, kỹ năng số, khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ mới; chủ động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm công sức, tài nguyên, nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.• Các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu nâng cao năng suất lao động quốc gia ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển. Trao quà cho các công nhân Sau lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi quà và giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tới hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn là anh Cao Văn Tuấn, làm việc tại Công ty TNHH Nissin và chị Lê Thị Mai Loan, làm việc tại Công ty Canon Việt Nam, đều ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Phó Chủ tịch nước cũng tặng 230 suất quà cho công nhân làm việc tại Công ty CP Công nghệ Thế hệ mới HANEL PT ở Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) và 32 suất quà khác cho các công nhân sáng tạo cùng ở doanh nghiệp này. TP.HCM: Hơn 6.000 sinh viên tình nguyện ra quân “Tiếp sức mùa thi”

5 Thời sự - Thứ Hai 8-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Võ Chí Công sinh ngày 25-4-1979, quê quán tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là TP Cần Thơ. Ông từng giữ các chức vụ ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Trước đó, ngày 11-7-2025, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Qua xem xét, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Võ Chí Công trong thời gian giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Công còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Chí Công. Ngày 19-7-2025, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho ông Võ Chí Công thôi giữ chức ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. • HẢI DƯƠNG - CHÂU ANH Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Võ Chí Công, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Cùng bị bắt liên quan vụ án còn có ba bị can nguyên là thuộc cấp của bị can Võ Chí Công. Đó là các bị can Nguyễn Thái Đăng, phó bí thư thường trực xã Mỹ Tú, nguyên phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ; Hồ Chí Thành, công tác tại Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ, nguyên chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng và Võ Thành Luân, công chức Ban xây dựng Đảng xã Hồ Đắc Kiện, nguyên chuyên viên tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng. Trước đó, ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng. Kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2021-2023, các bị can Võ Chí Công, Nguyễn Thái Đăng, Hồ Chí Thành, Võ Thành Luân đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu để chi trái quy định. Sau đó, các bị can lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỉ đồng. Theo điều tra ban đầu, các bị can lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 3,8 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Võ Chí Công. Ảnh: ANH ĐỨC Nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng 3 thuộc cấp bị bắt Bị can Võ Chí Công, nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, cùng ba thuộc cấp bị bắt do lập hồ sơ khống, gây thiệt hại ngân sách khoảng 3,8 tỉ đồng. Truy xét xuyên đêm, bắt giữ kẻ cướp giật dây chuyền 3 chỉ vàng Ngày 7-6, Công an phường Tây Nam (TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ một nghi phạm cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 5-6, Công an phường Tây Nam tiếp nhận tin báo của bà LTT (66 tuổi, ngụ phường Tây Nam) về việc bị một người đàn ông chưa rõ lai lịch cướp giật dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ tại đường ĐH608, khu phố An Thành, phường Tây Nam. Sau khi gây án, người đàn ông điều khiển xe máy màu đen bỏ chạy về hướng phường Phú An nhằm tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét, thu thập chứng cứ và xác minh đối tượng gây án. Đến 20 giờ 50 ngày 6-6, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm là LQK (32 tuổi, quê Cà Mau) đang tạm trú tại một nhà trọ ở phường Bến Cát, TP.HCM. Tại thời điểm bị bắt giữ, công an thu hồi tang vật là dây chuyền vàng 18K nặng 3 chỉ được xác định là tài sản bị cướp giật của nạn nhân. Hiện Công an phường Tây Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý đối tượng theo quy định. PHẠM HẢI Triệt phá cơ sở massage kiếm 600 triệu đồng/tháng từ mại dâm Ngày 7-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Nam (42 tuổi, quê Vĩnh Long, ngụ phường Gia Lộc, Tây Ninh), Trần Quốc Huy (27 tuổi) và Thái Minh Nhựt (28 tuổi), cùng ngụ Tây Ninh, để điều tra về hành vi lợi dụng ngành nghề kinh doanh dịch vụ massage để chứa mại dâm. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra một cơ sở massage tại phường Gia Lộc. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang tại ba phòng của cơ sở này đang diễn ra hoạt động mua bán dâm giữa các nữ nhân viên và khách hàng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Trọng Nam cùng vợ là Trần Thị Kim Tho (36 tuổi) được chủ cơ sở massage thuê trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh. Để gia tăng doanh thu, Nam và Tho đã tổ chức cho các nữ nhân viên bán dâm ngay tại cơ sở. Theo cơ quan điều tra, ngoài vé massage thông thường có giá 300.000 đồng, cơ sở còn bán loại vé mang tên “Nu” với giá 500.000 đồng dành cho khách có nhu cầu quan hệ. Sau khi mua loại vé này, khách sẽ được nữ nhân viên đồng ý quan hệ ngay trong phòng massage. Đáng chú ý, Nam và Tho còn thuê Huy và Nhựt làm nhiệm vụ lễ tân, đón tiếp khách, bán vé, đồng thời tư vấn khách mua vé “Nu” và sắp xếp, quản lý hoạt động bán dâm của các nữ nhân viên. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguồn tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dâm tại cơ sở massage NH dao động 500-600 triệu đồng/tháng. Đối với Tho, do đang nuôi con nhỏ và mắc bệnh nên cơ quan điều tra yêu cầu làm cam kết không rời khỏi nơi cư trú và phải có mặt khi được triệu tập để phục vụ công tác điều tra. HUỲNH DU Ngày 7-6, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến hai người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, anh TNBHT và anh PMT (cùng 27 tuổi, cùng ngụ xã Ea Kar) trèo lên mái tôn để lắp biển quảng cáo cho một cửa hàng tạp hóa tại thôn Tân Tiến, xã Ea Kar. Trong quá trình leo lên mái tôn lắp biển quảng cáo, cả hai người bị điện giật, bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng ngắt điện, trèo lên khu vực mái tôn để đưa các nạn nhân xuống sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Hiện các nạn nhân đã được chuyển đến BV đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị chuyên sâu và theo dõi sức khỏe. TIẾN THOẠI 2 người bị thương do điện giật khi leo mái tôn lắp biển quảng cáo Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: ANH ĐỨC Công an phường Tây Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 66 tuổi. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 8-6-2026 phapluat@phapluattp.vn Từ trước đến nay, vai trò của luật sư thường được gắn với các hoạt động tranh tụng, bào chữa hoặc tư vấn cho doanh nghiệp, cá nhân tại khu vực tư. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và yêu cầu quản trị hiện đại, nhu cầu về một đội ngũ luật sư tham gia sâu hơn vào khu vực công ngày càng cấp thiết, bởi những áp lực pháp lý ngày càng lớn và phức tạp, từ xây dựng chính sách, quản lý đất đai, đầu tư công đến giải quyết tranh chấp quốc tế. Điều này cũng đã được thể hiện qua nhiều định hướng cải cách thể chế gần đây như Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, dự thảo sửa đổi Luật Luật sư hay Nghị quyết 24/2026/ QH16 về thí điểm chế định luật sư công. Tại TP.HCM, việc các luật sư tham gia vào khu vực nhà nước không phải vấn đề mới, tuy nhiên lại chưa phổ biến. Trong tình hình mới, Nghị quyết 98/2025 của HĐND TP đã bước đầu mở ra cơ chế hỗ trợ luật sư tham gia vào hoạt động quản trị, xây dựng chính sách và xử lý các vụ việc pháp lý ở giai đoạn tiền tố tụng. Tranh chấp ngày càng phức tạp Khi xây dựng Nghị quyết về thí điểm chế định luật sư công, Bộ Tư pháp cho biết số vụ án hành chính được thụ lý tăng liên tục trong những năm gần đây, từ hơn 9.100 vụ năm 2020 lên trên 12.000 vụ năm 2024, tăng gần 32%. Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết chỉ đạt khoảng 52,53%. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là nhiều cơ quan nhà nước còn thiếu nhân sự chuyên trách, hạn chế kỹ năng tham gia tố tụng, việc chuẩn bị hồ sơ, cung cấp tài liệu còn chậm; thậm chí có nơi không cử được người tham gia đối thoại hoặc tham gia phiên tòa. Đáng chú ý, tỉ lệ các vụ án hành chính bị tòa tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính vẫn ở mức cao. Điều này phản ánh những hạn chế trong việc kiểm soát tính hợp pháp của quyết định hành chính cũng như năng lực bảo vệ quan điểm pháp lý của cơ quan nhà nước khi xảy ra tranh chấp. Những khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong khu vực nhà nước cũng hiện diện rõ trong lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án. Bên cạnh đó, các tranh chấp về đầu tư, thương mại quốc tế, công pháp quốc tế… ngày càng phổ biến và phức tạp, trong đó có Việt Nam. Thực tế giải quyết tranh chấp cho thấy một số vụ kiện quốc tế không có sự tham gia của luật sư hoặc luật sư chỉ được mời khi đã quá muộn. ​ Trong bối cảnh đó, nhu cầu có đội ngũ luật sư tham gia từ sớm để rà soát pháp lý, nhận diện rủi ro và hỗ trợ xử lý tranh chấp đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Luật sư có vai trò quan trọng để TP.HCM phát triển Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định yêu cầu nghiên cứu, hình thành chế định luật sư công; xây dựng cơ chế thu hút luật sư, chuyên gia pháp lý, nhà khoa học pháp lý giỏi tham gia vào khu vực công nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời, Kết luận 69-KL/ TW ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 303-2009 cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích luật sư tham gia tư vấn chính sách, tư vấn các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tranh chấp quốc tế và phục vụ quá trình hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai nhiều cơ chế, Luật sư trong một phiên tòa tại TAND TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ chính sách đặc thù, thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp sang hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của đội ngũ luật sư ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước. “Từ góc độ cơ quan tham mưu chính sách, Sở Tư pháp TP.HCM nhận thấy TP cần sự tham gia của luật sư để nâng cao chất lượng xây dựng và phản biện chính sách; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của các cơ chế, chính sách đặc thù; hỗ trợ nhận diện, phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro pháp lý trong quá trình điều hành, quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, với vai trò là đầu tàu kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế và đổi mới sáng tạo của cả nước, TP.HCM có nhu cầu rất lớn đối với các dịch vụ pháp lý chuyên sâu trong các lĩnh vực như đầu tư, tài chính, thương mại quốc tế, đất đai, xây dựng, đấu thầu, PPP, chuyển đổi số và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế” - bà Ngọc nói. Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cũng cho biết thêm sự tham gia của luật sư giúp các cơ quan nhà nước nâng cao chất lượng tham mưu, hạn chế sai sót trong quá trình thực thi công vụ, giảm nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp quốc tế và góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, thượng tôn pháp luật. “Ngoài ra, trong nhiều vụ việc kinh tế - xã hội phức tạp, kéo dài hoặc có yếu tố quốc tế, việc huy động đội ngũ luật sư có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn tham gia tư vấn, đại diện hoặc hỗ trợ giải quyết vụ việc là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp” - bà Ngọc nhận định. Điểm nghẽn không chỉ là chi phí Trước tình hình đó, hàng loạt chủ trương lớn từ Trung ương đến địa phương thời gian qua đã cho thấy vai trò của giới luật sư trong việc đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM nói chung và cả nước nói riêng. Tuy nhiên, thực tế việc các luật sư tham gia thường xuyên và thực chất vào khu vực công vẫn còn khá khiêm tốn. Theo các chuyên gia, điểm nghẽn hiện nay không nằm ở việc thiếu nguồn lực luật sư hay thiếu chủ trương khuyến khích, mà nằm ở khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai. Cơ chế phối hợp chưa rõ ràng, cách vận hành còn chưa chuyên nghiệp cùng những “rào cản vô hình” trong tư duy sử dụng dịch vụ pháp lý khiến cả cơ quan nhà nước lẫn giới luật sư vẫn còn dè dặt khi tìm đến nhau. PGS-TS - luật sư Bùi Kim Hiếu, Trường ĐH Gia Định, nhận định Nghị quyết 98/2025 của HĐND TP.HCM là một bước tiến đáng ghi nhận khi có những khoản hỗ trợ luật sư có đóng góp vào các công việc công như góp ý dự thảo văn bản, thực hiện tư vấn khiếu nại, khiếu kiện… Tuy nhiên nhìn chung thì thực tế luật sư vẫn còn dè dặt khi tham gia vào khu vực công vì nhiều nguyên nhân. Theo ông Hiếu, trở ngại đầu tiên nằm ở cơ chế tài chính chưa thực sự tương xứng với chất xám và rủi ro nghề nghiệp. Dù Nghị quyết 98 đã có các mức hỗ trợ (từ 1,5 triệu đến 30 tháng lương cơ sở) nhưng nếu so với mức thù lao thị trường của các luật sư dày dạn kinh nghiệm, con số này vẫn còn khiêm tốn. Trong khi đó, các vụ việc công thường có tính chất phức Khơi thông cơ chế để luật sư đóng Nhu cầu là có nhưng thực tế hiện nay việc luật sư tham gia sâu vào hoạt động xây dựng chính sách hay hỗ trợ cơ quan nhà nước vẫn còn khá hạn chế, cần xác định rõ nguyên nhân để tìm giải pháp tháo gỡ. HUỲNH THƠ Trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, với vai trò là đầu tàu kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế và đổi mới sáng tạo của cả nước… sự tham gia sâu của các luật sư là vô cùng quan trọng. Tiêu điểm Huy động nguồn lực luật sư vì lợi ích công Trong khu vực công, một quyết định hành chính đúng pháp luật, một cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch hay một chính sách được xây dựng chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo, đều hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và duy trì sự ổn định xã hội. Chính vì vậy, việc luật sư tham gia sâu hơn vào khu vực công không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ bảo vệ Nhà nước trong tranh chấp, mà còn góp phần kiểm soát rủi ro trong thực thi quyền lực, hạn chế sai sót trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng quản trị. Thực tế, ở nhiều quốc gia, việc Nhà nước sử dụng nguồn lực luật sư từ xã hội để tham gia xây dựng chính sách, xử lý tranh chấp hoặc tư vấn cho các dự án công là mô hình phổ biến. Điểm cốt lõi không nằm ở việc tách biệt luật sư công hay tư, mà ở khả năng huy động đội ngũ chuyên gia pháp lý phục vụ lợi ích công. ThS - luật sư VŨ DUY NAM, Đoàn Luật sư TP.HCM

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