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TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia trang 4 SỐ 121 (7692) - Thứ Ba 9-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM bổ sung thêm tuyến để hoàn thành 200 km đường sắt đô thị Huy động tối đa nguồn lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng CỔ PHẦN HÓA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP: Vìsaodừngvớiđơnvịđộcquyền? trang 14 trang 13 trang 11 trang 9 Luật Đô thị đặc biệt: Cơ chế mở cho bài toán về nhân sự của TP.HCM trang 2+3 TP.HCM cần xây dựng cơ chế đủ đồng bộ để đội ngũ luật sư hành nghề ổn định, phát huy đúng vai trò vào các hoạt động quản trị công, xây dựng chính sách và phòng ngừa rủi ro pháp lý. Ảnh: SONG MAI - TRẦN LINH TP.HCM muốn thu hút luật sư, PHẢI THÁO GỠ TỪ CƠ CHẾ ĐẾN CÁCH VẬN HÀNH VKS vào cuộc vụ mẹ con bị chia cách ở Quảng Ngãi trang 6+7

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 9-6-2026 Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã đề xuất hàng loạt cơ chế mang tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy và nhân sự cho TP. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng bộ môn Quản lý công Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng việc cởi trói biên chế, cho phép tự quyết định bộ máy, trải thảm đỏ đón chuyên gia quốc tế hay mở rộng cửa thuê lãnh đạo từ bên ngoài... được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nghịch lý cơ chế “cào bằng” đang kìm hãm sự phát triển của siêu đô thị. Đột phá thể chế phải đi cùng đột phá về con người . Phóng viên: Thưa bà, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt có thay đổi căn bản nào về tổ chức bộ máy và nhân lực so với quy định hiện hành? Vì sao một đô thị đầu tàu như TP.HCM lại bắt buộc phải có cơ chế đặc biệt cho bài toán này? + PGS-TS Nguyễn Thị Thu Hòa (ảnh): Điểm thay đổi căn bản nhất của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nằm ở sự chuyển Thực tế cho thấy TP.HCM đang phải xử lý khối lượng công việc, quy mô dân số và mức độ phức tạp quản trị lớn nhất cả nước, tuy nhiên cơ chế công vụ lại bị ràng buộc bởi những quy định mang tính bình quân. Điều này dẫn đến nghịch lý là nơi cần người giỏi nhất lại khó cạnh tranh nhất trong thu hút và giữ chân nhân tài. Theo tôi, nếu không giải quyết bài toán nhân lực ngay từ bây giờ thì mọi cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư hay phân quyền đều có nguy cơ bị vô hiệu hóa. Đô thị đặc biệt chỉ thực sự đặc biệt khi có một đội ngũ công chức, chuyên gia và này nằm ở việc trao cho chính quyền đô thị đặc biệt quyền chủ động điều chỉnh nguồn nhân lực phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển thực tế. Đây là lần đầu tiên tư duy “cào bằng” về biên chế được thay thế bằng tư duy gắn biên chế với nhu cầu quản trị và năng lực tài chính của địa phương. TP.HCM là nơi đóng góp khoảng 1/4 ngân sách quốc gia, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ lớn nhất cả nước. Do vậy, việc được chủ động quyết định một phần quy mô nhân sự là hoàn toàn hợp lý. Thực tế, nhiều năm qua TP vẫn phải vận hành bộ máy trong điều kiện dân số, số lượng doanh nghiệp và khối lượng hồ sơ hành chính cao hơn rất nhiều so với địa phương khác. Trong khi đó, biên chế được phân bổ chủ yếu dựa trên những tiêu chí mang tính bình quân, khiến nhu cầu nhân lực thực tế của TP nhiều thời điểm đã vượt xa khung biên chế được giao. Theo tôi, vấn đề cốt lõi hiện nay không đơn thuần là thiếu người mà là thiếu cơ chế sử dụng người phù hợp. Nếu chỉ tăng biên chế mà không đổi mới phương thức quản trị thì bộ máy vẫn có nguy cơ quá tải. Điều TP.HCM cần là một hệ sinh thái nhân lực linh hoạt hơn, bao gồm quyền tuyển dụng chuyên gia, hợp đồng nhân lực chất lượng cao, thuê quản lý chuyên nghiệp, khoán việc theo kết quả, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công vụ số để giảm tải những công việc mang tính thủ tục. Thay đổi tư duy quản trị từ cơ chế “tự may áo” . Dự thảo cũng trao quyền cho TP tự quyết định số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và quy định số lượng cấp phó phù hợp với nhu cầu phát triển. + Đây là một nội dung có tính đột phá nhất của dự thảo, giúp TP giải quyết bài toán là tổ chức bộ máy như thế nào để phù hợp với yêu cầu phát triển của một siêu đô thị. Nhiều năm qua, chúng ta đang áp dụng tư duy “một mẫu số chung cho tất cả địa phương”, trong khi TP.HCM có quy mô dân số, nền kinh tế và các vấn đề quản trị hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, tôi đánh giá rất cao cơ chế “tự may áo” này, bởi người mặc áo chính là người hiểu rõ nhất cơ thể mình cần gì. Tuy nhiên, trao quyền luôn phải đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực. Nỗi lo bộ máy phình to là có cơ sở nếu việc thiết kế tổ chức chỉ dựa trên nhu cầu chủ quan. Luật Đô thị đặc biệt: Cơ chế mở cho về nhân sự của TP.HCM đổi triết lý quản trị. Bộ máy chuyển từ mô hình quản lý theo khuôn khổ hành chính thống nhất sang mô hình quản trị theo năng lực cạnh tranh của siêu đô thị toàn cầu. Khung pháp lý hiện hành chủ yếu tiếp cận theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của nền hành chính quốc gia. Còn dự thảo luật lần này đã thừa nhận một đô thị đặc biệt cần được tổ chức, vận hành bằng những cơ chế khác biệt, tương xứng với vai trò đầu tàu. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc trao quyền chủ động cho TP trong quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách thu nhập, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và thu hút nhân tài. Đây là bước tiến rất đáng chú ý bởi trong thời đại cạnh tranh giữa các đô thị, nguồn lực quyết định không chỉ là đất đai, vốn đầu tư mà còn là chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị công. nhà quản trị đủ năng lực để biến các quyền hạn đặc biệt thành kết quả phát triển cụ thể. Nói cách khác, đột phá về thể chế phải đi cùng đột phá về con người. Đây là điều kiện tiên quyết để TP.HCM thực hiện sứ mệnh đầu tàu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. . Dự thảo luật cho phép TP.HCM tăng tối đa 20% biên chế và tự cân đối chi trả lương. Theo bà, mức tăng này đã giải quyết triệt để bài toán nhân lực của một siêu đô thị? + Tôi cho rằng đây là một bước đột phá rất đáng ghi nhận trong cải cách quản trị công. Ý nghĩa lớn nhất của cơ chế Tại dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã xây dựng hàng loạt chính sách trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, người có tài năng đặc biệt. Tôi cho rằng nếu các cơ chế này được thông qua và triển khai thực chất thì đây sẽ là bước chuyển rất mạnh trong tư duy thu hút nhân lực của khu vực công. Một chuyên gia tài chính, một nhà khoa học hàng đầu hay kiến trúc sư danh tiếng hoàn toàn có thể lựa chọn làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia với mức thu nhập cùng môi trường làm việc rất hấp dẫn hơn. Vì vậy, nếu TP.HCM muốn thu hút những bộ óc xuất sắc tham gia vào quá trình kiến tạo và quản trị đô thị thì phải có những cơ chế đủ khác biệt, đủ sức cạnh tranh. Tôi đánh giá cao việc dự thảo đã tiếp cận theo hướng tạo ra môi trường sống và làm việc thuận lợi cho chuyên gia quốc tế. Cụ thể, miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm năm, cấp thị thực đến năm năm, thẻ tạm trú đến 10 năm cho chuyên gia và gia đình họ; cơ chế đãi ngộ theo nguyên tắc thị trường đối với bộ máy điều hành Trung tâm tài chính quốc tế VIFC-HCMC… Những cơ chế này cho thấy TP đang cố gắng thu hút hệ sinh thái nhân tài toàn cầu và đây cũng là cách mà nhiều đô thị thành công trên thế giới đã thực hiện. Tuy nhiên, sức hấp dẫn lớn nhất của những chính sách này không nằm ở tiền lương hay ưu đãi thuế. Các chuyên gia quốc tế thường lựa chọn nơi cống hiến dựa trên ba yếu tố gồm họ có được trao quyền, ý tưởng của họ có cơ hội được hiện thực hóa và môi trường quản trị có đủ chuyên nghiệp để họ phát huy năng lực hay không. Nếu một nhà khoa học giỏi phải mất nhiều tháng để hoàn thành các thủ tục hành chính hoặc một chuyên gia quốc tế không được tham gia thực chất vào quá trình hoạch định chính sách thì những ưu đãi vật chất sẽ khó tạo ra hiệu quả lâu dài. Điều tôi kỳ vọng nhất là sự hiện diện của những nhân lực chất lượng cao mang tầm quốc tế sẽ góp phần đưa vào khu vực công những phương pháp quản lý mới, tư duy dựa trên dữ liệu, văn hóa đánh giá hiệu quả theo kết quả đầu ra và cách tiếp cận quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Họ có thể giúp TP chuyển từ mô hình quản lý hành chính thiên về kiểm soát sang mô hình quản trị phát triển thiên về kiến tạo và giải quyết vấn đề. PGS-TS NGUYỄN THỊ THU HÒA Việc cởi trói biên chế, tự quyết bộ máy và trải thảm đỏ đón chuyên gia tại dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân sự đang tồn tại lâu nay cho TP.HCM. LÊ THOA thực hiện Tạo cơ chế khác biệt, đủ sức cạnh tranh TP.HCM cần được trao quyền rộng hơn trong quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách thu nhập, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và thu hút nhân tài. Ảnh: THUẬN VĂN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 9-6-2026 TS NGUYỄN ĐỨC QUYỀN, giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang đề xuất những cơ chế đột phá chưa từng có nhằm nâng cấp toàn diện hệ động cơ về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực. Đây được xem là chiếc chìa khóa quan trọng giúp TP.HCM cởi trói thể chế, bứt phá năng lực cạnh tranh và tự tin vươn tầm. Năm cơ chế cốt lõi Bối cảnh thời gian tới đang đặt ra cho TP.HCM những bài toán lớn như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC-HCMC), phát triển khu thương mại tự do, ứng dụng AI vào quản trị đô thị và dẫn dắt dòng vốn đầu tư chiến lược. Trong cuộc đua thu hút dòng vốn toàn cầu, chúng ta đang cạnh tranh trực tiếp với Singapore, Thượng Hải, Bangkok... Nếu không có cơ chế vượt trội về nhân lực ngay lúc này, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Nhìn vào tổng thể dưới góc độ nghiên cứu và thực tiễn quản trị đô thị, dự thảo luật mang đến năm cơ chế cốt lõi mang tính đột phá mạnh mẽ. Về quyền tự chủ quyết định biên chế và xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, dự thảo lần đầu tiên trao cho HĐND TP.HCM quyền quyết định tổng số lượng biên chế công chức, viên chức tăng thêm không vượt quá mức trần Trung ương giao và tự cân đối ngân sách để chi trả. Đây là bước đột phá giúp giải quyết dứt điểm bài toán quá tải tại các “siêu phường”, nơi cán bộ đang phục vụ số lượng dân cư gấp nhiều lần địa phương khác nhưng thu nhập chưa có sự khác biệt tương xứng. Cơ chế ưu đãi thuế để giữ chân nhân tài, chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong nhiều năm liền đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cũng là một bước đi cực kỳ táo bạo. Cơ chế này đưa TP tiệm cận với các mô hình đặc khu kinh tế, trung tâm tài chính toàn cầu trong cuộc đua thu hút chất xám quốc tế. Về việc trả lương theo cơ chế thị trường và trao quyền tối đa, dự thảo cho phép người đứng đầu cơ quan được quyền quyết định tuyển dụng và áp dụng chế độ đãi ngộ, tiền lương theo cơ chế thị trường. Điều này xóa Giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại các “siêu phường” Việc trao quyền tự chủ quyết định biên chế và xóa bỏ cơ chế “xin - cho” là bước đột phá giúp giải quyết dứt điểm bài toán quá tải tại các “siêu phường”. bài toán Ý nghĩa lớn nhất của cơ chế trao quyền về bộ máy, nhân sự là chính quyền đô thị đặc biệt được chủ động điều chỉnh nguồn nhân lực phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển. Để tránh tình trạng này, theo tôi, cần áp dụng nguyên tắc “mở đầu vào nhưng siết đầu ra”. Nghĩa là TP được quyền quyết định tổ chức bộ máy nhưng hiệu quả hoạt động phải được đo lường bằng các chỉ số cụ thể như mức độ hài lòng của người dân, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí quản lý trên đầu dân cư, năng suất công vụ và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển. . Vậy bà có đánh giá như thế nào về quy định việc thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của TP? + Đây là một trong những quy định thể hiện rõ nhất sự thay đổi tư duy quản trị nhân lực trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Trước đây, việc bổ nhiệm người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập hay doanh nghiệp nhà nước chủ yếu được thực hiện theo cơ chế nội bộ, gắn với quy trình hành chính và nguồn nhân sự sẵn có trong hệ thống. Dự thảo luật lần này đã mở ra khả năng thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm trên cơ sở năng lực, hiệu quả và nhu cầu thực tiễn. Điều đó cho thấy TP.HCM đang chuyển từ tư duy chọn người trong bộ máy sang tư duy tìm người giỏi nhất cho vị trí cần thiết. Từ góc độ quản lý công hiện đại, tôi cho rằng điều người dân quan tâm là đơn vị đó có hoạt động hiệu quả, chất lượng dịch vụ có tốt hơn và nguồn lực công có được sử dụng hiệu quả. Vì vậy, việc mở rộng nguồn tuyển chọn người đứng đầu là xu hướng mà nhiều quốc gia đã áp dụng từ lâu nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong khu vực công. Tôi cũng đánh giá cao thông điệp mà quy định này gửi đi. Bên cạnh người tài, TP.HCM muốn thu hút những nhà quản trị chuyên nghiệp, những chuyên gia có kinh nghiệm điều hành thực tiễn vào các vị trí lãnh đạo. Trong bối cảnh TP đang phát triển theo mô hình đô thị toàn cầu, nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao thông đô thị hay quản lý doanh nghiệp công… đòi hỏi những năng lực rất chuyên sâu mà đôi khi nguồn nhân lực nội bộ chưa đáp ứng đủ. Tuy nhiên, độ mở của cơ chế này chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế tuyển chọn cạnh tranh, minh bạch và dựa trên kết quả đầu ra.• bỏ hoàn toàn sự cào bằng của hệ thống thang bảng lương hành chính cũ. Chúng ta hiểu rằng không thể đòi hỏi sự cống hiến quốc tế bằng những lời kêu gọi thuần túy, mà phải bằng một sự sòng phẳng về mặt lợi ích và sự tôn trọng tương xứng. Liên quan đến thương mại hóa quản lý doanh nghiệp nhà nước, cơ chế mới đề xuất cho phép người quản lý doanh nghiệp nhà nước hưởng lương, thưởng theo nguyên tắc thị trường, đồng thời được loại trừ hoặc giảm trừ trách nhiệm pháp lý khi đã thực hiện đúng quy trình rủi ro. Chính sách này bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, thúc đẩy họ tạo ra những cú bứt phá cho kinh tế nhà nước. TP.HCM cũng được trao quyền chủ động thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời xã hội hóa mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính. Đây là nền tảng để xây dựng một chính quyền kiến tạo, tinh gọn, chuyển từ tư duy quản lý sang vận hành và phục vụ hiện đại. Cuộc cách mạng kép mang tầm quốc tế Trước đây, chúng ta thường nhìn thấy khu vực tư nhân và quốc tế trong cuộc chiến giành giật nhân tài vì hai rào cản lớn là thu nhập và thủ tục. Dự thảo này đã trực tiếp phá vỡ hai rào cản này. Việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm năm kết hợp với cơ chế trả lương theo thị trường tại VIFC-HCMC tạo ra một đòn bẩy tài chính cực mạnh, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa khu vực công và tư. Bên cạnh đó, chính sách thị thực năm năm và thẻ tạm trú 10 năm cho cả gia đình chuyên gia nước ngoài là lời giải mang tính nhân văn và chiến lược. Người tài chỉ đến và ở lại khi họ cảm thấy an tâm, được tạo điều kiện sinh sống ổn định bền vững. Những điều khoản này đưa TP.HCM bước vào sân chơi toàn cầu, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm tài chính, công nghệ sừng sững trong khu vực như Singapore hay Thượng Hải để kéo dòng chảy chất xám tinh hoa về phía mình. Với sự xuất hiện của đội ngũ nhân lực chất lượng cao mang tầm quốc tế này kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc “cách mạng kép” chuyển đổi sâu sắc tư duy quản trị của bộ máy TP ở hai phương diện lớn. Trong đó, với tư duy quản trị đô thị kiến tạo, khi những chuyên gia toàn cầu tham gia vào hệ thống, họ mang theo phương pháp luận hiện đại, các tiêu chuẩn quốc tế và tư duy giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu, công nghệ thay vì kinh nghiệm lối mòn. Sự va đập và tương tác hằng ngày giữa họ với bộ máy công chức hiện tại sẽ kích thích một môi trường làm việc năng động, buộc hệ thống phải tự nâng cấp, chuyển từ thế bị động xử lý sự vụ sang chủ động kiến tạo chính sách và quản trị rủi ro theo chuẩn mực toàn cầu. Ngoài ra, với tư duy hệ sinh thái mở, những nhà sáng lập, chuyên gia quốc tế tại VIFC-HCMC hay khu thương mại tự do sẽ là cầu nối, kéo theo một mạng lưới các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia và dòng vốn lớn. Điều này buộc bộ máy quản lý nhà nước của TP phải hình thành tư duy phục vụ chuỗi giá trị, vận hành đô thị như một hệ sinh thái mở, thông minh và tích hợp. Họ không chỉ đến để làm việc, họ đến để cùng chúng ta định hình lại kiến trúc quản trị đô thị đặc biệt. Đây chính là những hạt nhân mồi kích hoạt tư duy bứt phá, giúp bộ máy chính quyền TP.HCM thực sự trở thành một chính quyền số, chính quyền quản trị tiên tiến, đủ năng lực định vị TP là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị toàn cầu. LÊ THOA ghi Tiêu điểm HĐND TP.HCM có thẩm quyền quyết định tổng số lượng biên chế không vượt quá 20% số biên chế công chức, viên chức Trung ương giao (giai đoạn và hằng năm) và tự cân đối, chi trả lương từ nguồn ngân sách TP. - Quyết định khung số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được bố trí tối đa bốn phó chủ tịch. Đơn vị hành chính phân loại đặc biệt và loại 1 được bố trí ba phó chủ tịch. Đơn vị hành chính phân loại 2 và loại 3 được bố trí hai phó chủ tịch. - Quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của TP. - Quy định chính sách về thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc phạm vi TP quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn TP… (Trích Điều 7 dự thảo Luật Đô thị đặc biệt quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy chính quyền đô thị đặc biệt và chế độ công vụ) Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo ra cuộc “cách mạng kép” chuyển đổi sâu sắc tư duy quản trị của bộ máy TP.HCM trong kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: THUẬN VĂN

4 Thời sự - Thứ Ba 9-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Sáng 8-6, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 đã diễn ra tọa đàm “Vai trò của các chính Đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”. Dự và phát biểu khai mạc tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: Tọa đàm là một dấu ấn rất có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các chính Đảng ở khu vực Đông Nam Á. Theo bộ trưởng, tọa đàm lần đầu tiên giữa các chính Đảng Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động nhanh, mạnh, sâu sắc, tác động sâu rộng tới tất cả các nước, các chính Đảng. Các nước Đông Nam Á đều đang đứng trước những thách thức mới trong chặng đường vươn tới những thành tựu kinh tế - xã hội mới. Không ít động lực tăng trưởng truyền thống đang gặp những trở ngại. Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược đòi hỏi hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, Chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ chính nền tảng chính trị của mỗi quốc gia, các chính Đảng. Tăng cường hợp tác giữa các chính Đảng Đông Nam Á vì vậy, không chỉ là một sáng kiến giao lưu, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược. Bộ trưởng đề nghị hợp tác chính Đảng đưa ASEAN đến gần người dân hơn và quy tụ được sức mạnh của toàn xã hội. Là lực lượng gắn bó trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, các chính Đảng tạo nên cầu nối hai chiều: Vừa đưa quyết sách của ASEAN vào đời sống người dân, vừa đưa tiếng nói của người dân lên tầm khu vực. Đó cũng là kênh huy động sự đồng thuận xã hội rộng rãi để cùng ứng phó những thách thức chung - từ biến đổi khí hậu, an ninh mạng đến phát triển bền vững và kinh tế số. Tọa đàm diễn ra với ba phiên thảo luận với gần 20 bài trình bày và phát biểu sâu sắc của các đại diện đảng phái chính trị, học giả và chuyên gia từ khắp khu vực trình bày. Các ý kiến phát biểu nhấn mạnh các đảng phái chính trị trong khu vực đều chia sẻ một ý thức trách nhiệm sâu sắc đối với một tương lai hòa bình, ổn định và bền vững của ASEAN. Các đại biểu cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chung trong việc đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF) diễn ra từ ngày 9 đến 10-6 tại Hà Nội, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. (Theo TTXVN) NGUYỆT THẢO Sáng 8-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW của Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau tám năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện. Nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá. Kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường. Đời sống của người dân vùng biển được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải khẩn trương tổng kết Nghị quyết 36 và xây dựng nghị quyết mới, không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được mà còn phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển với tầm nhìn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới, trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn, Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Nghị quyết mới cũng phải làm rõ hình hài của một quốc gia biển mạnh trong thế kỷ 21, xác định rõ biển sẽ đóng góp vai trò gì trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo. Xây dựng mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ, chủ trương phát triển những lĩnh vực có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về đề án tổng kết Nghị quyết 36-NQ/TW. Ảnh: Báo NHÂN DÂN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Đưa biển trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. khả năng tạo đột phá. Phải tiếp cận biển bằng tư duy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển... Ông lưu ý phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải xây dựng mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong Nghị quyết mới phải có chủ trương, định hướng việc nghiên cứu, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia. Ngay từ trong quá trình xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những chương trình quốc gia, những dự án động lực, những chỉ tiêu đo lường cụ thể, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Từ đó, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và khát vọng đến năm 2045, đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới, trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Diễn đàn Tương lai ASEAN: Hợp tác chính Đảng đưa ASEAN đến gần người dân hơn Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc. Ảnh: TTXVN

5 Thời sự - Thứ Ba 9-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Hội Báo toàn quốc 2026 mở diễn đàn thảo luận về việc sắp xếp các cơ quan báo chí Theo kế hoạch của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Báo toàn quốc 2026 chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 17 đến 21-6. Sự kiện được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026). Dự kiến tham dự sự kiện có khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành, cùng đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hội Báo quy tụ 100-120 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, hội nhà báo các cấp và đơn vị đào tạo báo chí trên cả nước. Tại đây, người làm nghề có cơ hội tiếp cận những ấn phẩm báo chí tiêu biểu, đặc sắc. Không gian hội báo được thiết kế với nhiều khu vực trọng tâm, nổi bật là khu trưng bày toàn cảnh báo chí với các sản phẩm báo chí tiêu biểu, khu chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”, cùng khu vực giới thiệu báo chí số và công nghệ làm báo hiện đại. Trong khuôn khổ hội báo, nhiều giải thưởng uy tín cũng được trao tặng như giải gian trưng bày ấn tượng, giải bìa báo Tết đẹp, giải chương trình phát thanh/truyền hình ấn tượng và giải giao diện báo điện tử đẹp. Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XX (năm 2025) sẽ diễn ra vào tối 21-6 trong khuôn khổ sự kiện nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2025 thuộc các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia, lan tỏa rộng rãi giá trị của những tác phẩm báo chí. Một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, gồm 12 phiên thảo luận, trong đó có hai phiên khai mạc và bế mạc cùng 10 phiên chuyên đề. Diễn đàn tập trung thảo luận về chiến lược phát triển báo chí trong bối cảnh mới, đặc biệt sau Đại hội XIV của Đảng, sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, diễn đàn thảo luận chuyên ngành về truyền hình, phát thanh, báo Đảng, thông tấn; hướng đi nào cho truyền thông chính sách để địa phương phát triển… Ngoài các hoạt động chuyên môn, chuỗi sự kiện còn có nhiều chương trình nghệ thuật bên lề giàu ý nghĩa như cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026”. Các hoạt động triển lãm ảnh với chủ đề “Hải Phòng - Những góc nhìn báo chí” hay lễ dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử của TP Hải Phòng cũng góp phần làm phong phú thêm nội dung của chuỗi sự kiện. KHA NHIÊN VIẾT LONG Sáng 8-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh đại hội lần này không chỉ tổng kết nhiệm kỳ vừa qua mà còn phải xác định tầm nhìn và hướng đi mới để hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, góp phần nâng cao đời sống người dân ở khu vực nông thôn. Nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn Đánh giá nhiệm kỳ 20212026, Thường trực Ban Bí thư cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, nông nghiệp và khu vực nông thôn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại. Trong đó, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ, năng suất lao động chưa cao. Việc ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số còn chậm. Tình trạng được mùa mất giá vẫn xuất hiện ở một số nơi. Ô nhiễm môi trường nông thôn còn diễn biến phức tạp. Ông Trần Cẩm Tú cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn và phát triển theo chuỗi giá trị. Mục tiêu là hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Song song đó là xây dựng người nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, làm chủ quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Để đáp ứng yêu cầu mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả hơn. Hoạt động của hội phải hướng mạnh về cơ sở, nắm sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và khắc phục tình trạng hình thức, thành tích. Một yêu cầu được nhấn mạnh là phải lấy người nông dân làm trung tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu của mọi hoạt động. Theo đó, các cấp hội cần tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường. Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, từ tổ chức sản xuất, chuẩn hóa quy trình đến truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế, bảo hiểm và kinh tế tư nhân Ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Hội Nông dân tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống. Bên cạnh đó, Hội Nông dân cần triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án đã được phê duyệt. Trong đó có việc phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn, nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội cũng được giao tiếp tục vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua các chương trình và kế hoạch cụ thể. Một nội dung khác được lưu ý là tăng cường đối thoại với nông dân để người dân được biết, được bàn, được tham gia giám sát và được hưởng thành quả phát triển. “Tôi tin tưởng nhiệm kỳ mới sẽ tạo được bước phát triển đột phá cho công tác hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới…” - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tại đại hội. Ảnh: TTXVN Xây dựng làng quê thành nơi đáng sống Cần tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường. Chiều 8-6, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX gồm 81 ủy viên đã chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội. Các ủy viên Ban Chấp hành khóa mới được đánh giá là những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh, uy tín và trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đồng chí. Hội nghị cũng bầu chủ tịch và bốn phó chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Trong đó, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Bốn phó chủ tịch tái đắc cử gồm các ông, bà: Phan Như Nguyện, Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định. Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Ảnh: TTXVN Gian trưng bày các sản phẩm báo chí của Hội Nhà báo TP.HCM tại Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: PHI HÙNG

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 9-6-2026 phapluat@phapluattp.vn Trên số báo trước, Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo sở Tư pháp TP.HCM, Đoàn Luật sư (LS) TP.HCM cùng một số LS về vai trò của giới LS đối với sự phát triển của TP. Đồng thời chỉ ra những vướng mắc hiện nay khiến các LS và cả cơ quan nhà nước còn e dè khi tìm đến nhau. Theo các chuyên gia, TP.HCM thực tế không thiếu LS giỏi, kể cả những LS có kinh nghiệm xử lý các tranh chấp phức tạp, tranh chấp đầu tư quốc tế. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ đồng bộ để đội ngũ này có thể tham gia một cách thực chất, ổn định và phát huy đúng vai trò, đóng góp vào các hoạt động quản trị công, xây dựng chính sách và phòng ngừa rủi ro pháp lý cho TP. Cần một chính sách dài hạn, thay vì riêng lẻ từng vụ việc Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS-LS Châu Huy Quang, Giám đốc điều hành Công ty Luật Rajah & Tann LCT Việt Nam, cho rằng Nghị quyết 98/2025/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ LS tham gia công việc pháp lý cho cơ quan nhà nước là một bước đi rất đáng chú ý và mang tính tiên phong của TP.HCM trong việc chính thức ghi nhận vai trò của LS trong khu vực công. Điểm đặc biệt của nghị quyết này là lần đầu tiên TP thiết kế một cơ chế hỗ trợ tài chính riêng để khuyến khích LS và tổ chức hành nghề LS tham gia vào các hoạt động mang tính chất công, từ xây dựng chính sách, góp ý pháp luật cho đến xử lý tranh chấp và hỗ trợ các vấn đề pháp lý phức tạp của TP. Trong bối cảnh tại Việt Nam, LS lâu nay chưa có nhiều điều kiện tham gia sâu vào quá trình hoạch định chính sách, phản biện pháp luật hay bảo vệ lợi ích công thì đây có thể xem là một bước mở đầu rất quan trọng. điểm pháp lý trong tranh chấp, vừa cố gắng tham gia đàm phán để tìm giải pháp phù hợp với hợp đồng, đúng quy định pháp luật và hài hòa lợi ích giữa các bên. Điều đó khiến chi phí xử lý tranh chấp thường tăng rất cao, trong khi áp lực pháp lý cũng lớn hơn nhiều” - TS-LS Quang cho biết. Từ đó, ông cho rằng nếu có cơ chế để LS tham gia ngay từ đầu, dù là LS công hay luật sư tư được mời hỗ trợ thì họ hoàn toàn có thể giúp cơ quan nhà nước rà soát các điều khoản quan trọng, nhận diện sớm các nguy cơ tranh chấp với nhà đầu tư hoặc nhà thầu, đặc biệt ở các dự án có yếu tố nước ngoài. Khi ấy, LS có thể phối hợp với chuyên gia kỹ thuật, tài chính để đưa ra các khuyến nghị pháp lý phù hợp ngay từ đầu nhằm phòng ngừa tranh chấp. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí xử lý về sau. Nói về giải pháp để xây dựng được đội ngũ LS đủ mạnh đồng hành cùng khu vực công, TS-LS Châu Huy Quang cho rằng trước hết TP cần thiết lập cơ chế để LS có thể tham gia sớm và thường xuyên hơn vào hoạt động của khu vực công, thay vì chỉ tham hành nghề LS uy tín theo từng lĩnh vực để cơ quan nhà nước chủ động huy động khi cần. ““Ngân sách pháp lý” cũng cần được nhìn nhận như một cấu phần quan trọng trong chiến lược quản trị hiện đại của TP.HCM, chứ không đơn thuần là chi phí hành chính. Đây phải được xem là khoản đầu tư cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích công, nâng cao chất lượng quản trị và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong dài hạn. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, TP.HCM cũng cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa LS Việt Nam với LS và chuyên gia nước ngoài trong các vụ việc phức tạp hoặc có yếu tố quốc tế để tận dụng kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế” - TS-LS Châu Huy Quang nêu giải pháp. Cần chuẩn bị sẵn cơ chế và nguồn lực ThS Nguyễn Đức Hiếu, TP.HCM muốn thu hút luật sư, từ cơ chế đến cách vận hành Tuy nhiên, ông Quang cho rằng để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả thì không thể chỉ dừng lại ở cơ chế hỗ trợ theo từng vụ việc riêng lẻ. Hiện nay, sự tham gia của LS trong khu vực công nhìn chung vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu tính ổn định và chưa hình thành được một cơ chế hợp tác thường xuyên, có chiều sâu và mang tính chiến lược lâu dài. Vì vậy, TP cần hướng tới một cách tiếp cận dài hạn hơn, theo hướng không chỉ sử dụng LS khi có vụ việc phát sinh mà cần tạo điều kiện để LS được tham gia sớm, liên tục và thực chất hơn vào hoạt động của khu vực công. Đồng thời, phải xây dựng được cơ chế lựa chọn và sử dụng LS minh bạch, linh hoạt, dựa trên năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và bảo đảm tính độc lập nghề nghiệp. “Trong quá trình hành nghề của bản thân tôi cũng như nhiều đồng nghiệp cho thấy ở nhiều vụ việc có sự tham gia của cơ quan nhà nước, LS thường chỉ được mời tham gia khi tranh chấp đã phát sinh hoặc vụ việc đã bước vào giai đoạn tiền tố tụng. Khi đó, khả năng đàm phán, hòa giải hoặc xử lý mềm dẻo thường đã bị thu hẹp đáng kể. Lúc này, LS vừa phải hỗ trợ cơ quan nhà nước bảo vệ quan gia theo từng vụ việc riêng lẻ. Đồng thời, cần xây dựng quy trình tiếp nhận và phản hồi ý kiến tư vấn pháp lý theo hướng linh hoạt, nhanh chóng và thực chất hơn để ý kiến chuyên môn của LS thực sự có trọng lượng trong quá trình ra quyết định. TP cũng cần xây dựng cơ chế lựa chọn LS công khai, minh bạch và dựa trên năng lực thực tế. Có thể thiết lập danh sách các LS và tổ chức “Nếu có cơ chế để luật sư tham gia các vụ việc ngay từ đầu thì họ hoàn toàn có thể giúp cơ quan nhà nước rà soát các điều khoản quan trọng, nhận diện sớm các nguy cơ tranh chấp. Ngoài ra, ngân sách pháp lý cũng cần được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng trong chiến lược quản trị hiện đại của TP.HCM.” TS-LS Châu Huy Quang Để chủ trương thu hút luật sư tham gia khu vực công đi vào thực chất, cần đồng thời tháo gỡ các rào cản về pháp lý, tổ chức, cơ chế phối hợp và môi trường hành nghề. HUỲNH THƠ Ngân sách pháp lý cần được xác định như một cấu phần quan trọng trong chiến lược quản trị hiện đại của TP.HCM, để sẵn sàng thu hút các luật sư giỏi đóng góp cho sự phát triển của TP. Ảnh: TRẦN LINH Luật sư trong một phiên tòa tại TAND TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

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