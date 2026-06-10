122-2026

Xã hội hóa dịch vụ công: Người dân được lợi gì? SỐ 122 (7693) - Thứ Tư 10-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn Đề xuất làm đường sắt từ Dĩ An, TP.HCM đến trung tâm Cần Thơ THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: ASEAN cần trở thành trung tâm của đối thoại, đổimớisángtạo SỬA LUẬT NUÔI CON NUÔI: Đềxuấtgiớihạntuổivàvaitrò củacôngtácxãhội Chiều nay (10-6), hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 2 DU LỊCH HÈ 2026: Dukháchthích trảinghiệmđộc,lạ trang 11 trang 6 trang 3 trang 9 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới và cấp bách HƠN 1,2 TRIỆU THÍ SINH BƯỚC VÀO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026trang 13 trang 4+5

2 thoisu@phapluattp.vn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 183-QĐ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Quy định 183 quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, quy định số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của hệ thống chính trị (gọi chung là các đơn vị sự nghiệp công lập), số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong hệ thống chính trị. Về nguyên tắc quản lý biên chế, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ năm năm và khi cần thiết. Quy định giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định trong tháng 10 hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, quy mô, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Chỉ xem xét tăng chỉ tiêu biên chế khi được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô, khối lượng công việc gắn với vị trí việc làm hoặc thiếu biên chế so với định mức quy định. Việc giảm biên chế được thực hiện theo quy định hoặc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tổ chức, giảm chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ tài chính. Quy định 183 cũng nêu rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý biên chế của Bộ Chính trị; Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế; các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, bộ, ban ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy định 70-QĐ/TW năm 2022 về việc ban hành quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. NGUYỆT THẢO NGUYỄN THẢO Ngày 9-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, báo cáo của Hội đồng Lý luận Trung ương đã phản ánh khá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 20212026; những việc đã triển khai từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần tháo gỡ. Đi thẳng vào các điểm nghẽn, nút thắt Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Muốn lãnh đạo, cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng; muốn đi xa phải có tầm nhìn xa; muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới; muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác lý luận giai đoạn 2026-2031 phải chủ động hơn, sắc bén hơn, không thể chỉ đi sau để giải thích thực tiễn, mà phải đi cùng, đi trước ở những vấn đề cần dự báo, đi sâu vào các vấn đề cốt lõi, đi thẳng vào các điểm nghẽn, nút thắt, mâu thuẫn mới của phát triển. Qua đó, tư vấn kịp thời, hiệu quả cho các quyết sách của Đảng. Ông đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo, tổ biên tập trong tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện cương lĩnh. Đây là nhiệm vụ chính trị, lý luận rất quan trọng; cần khẩn trương hoàn thiện đề cương chi tiết, phương pháp tổng kết, cơ chế khảo sát, hội thảo, trao đổi; phân công công việc, sản phẩm và tiến độ; gắn tổng kết Trung ương với địa phương, ngành, lĩnh vực. “Trên cơ sở kế thừa các công trình đã có, phát triển, nâng tầm thành hệ luận cứ mới phục vụ chiến lược phát triển của đất nước, nhất là trong thời gian tới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại, nhất là xây dựng địa phương xã hội chủ nghĩa, thời kỳ quá độ và những nhân tố mới đang hình thành trong thực tiễn. Hình thành Mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, nghiên cứu tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới và cấp bách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương nghiên cứu sâu hơn về chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện biến đổi của thời đại. sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm Việt Nam... Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động rà soát và tham gia chuẩn hóa, làm sáng rõ và phát triển hệ khái niệm, phạm trù, ngôn ngữ lý luận của Đảng trong giai đoạn mới. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thực tiễn phát triển đang xuất hiện nhiều khái niệm mới, mô hình mới, cách tiếp cận mới. Do đó, nếu không được luận giải chặt chẽ, thống nhất, sẽ dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau, vận dụng khác nhau, thậm chí làm giảm sức thuyết phục của đường lối, chủ trương. “Nhiệm vụ này góp phần xây dựng một hệ ngôn ngữ lý luận chuẩn xác, hiện đại, dễ hiểu, dễ vận dụng, giữ được bản sắc tư tưởng của Đảng, cũng như mục tiêu của Đảng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ. Hội đồng Lý luận Trung ương cần quan tâm nghiên cứu sâu hơn về đạo đức cầm quyền, văn hóa cầm quyền và kiểm soát quyền lực trong điều kiện Đảng ta là đảng lãnh đạo, cầm quyền. Song song đó, cần làm rõ những chuẩn mực mới về trách nhiệm nêu gương, liêm chính, phụng sự, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm, giữa lãnh đạo và phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đồng ý chủ trương hình thành Mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác nghiên cứu lý luận. Ông yêu cầu mạng lưới này phải hoạt động thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; xác định rõ nhiệm vụ, cơ chế đặt hàng, chia sẻ kết quả nghiên cứu; cần có các nhóm nghiên cứu linh hoạt, hiệu quả.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghiên cứu sâu hơn truyền thống công tác lý luận của Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghiên cứu sâu hơn truyền thống công tác lý luận của Đảng, đổi mới cách tổng kết thực tiễn theo hướng lựa chọn một số địa phương, ngành, lĩnh vực, mô hình mới để theo dõi dài hạn. Đặc biệt, coi đó như những“phòng thí nghiệm thực tiễn”của công tác lý luận, bám sát quá trình hình thành, vận hành, từ đó phát hiện nhân tố mới, vấn đề mới, mâu thuẫn mới, bài học mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là cán bộ trẻ. Nghiên cứu lý luận đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phương pháp khoa học, am hiểu thực tiễn, tinh thần phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân và năng lực đối thoại với thời đại. Phải xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh vững vàng, tư duy hiện đại, khả năng hội nhập, năng lực nghiên cứu vấn đề mới, công nghệ, phương pháp nghiên cứu hiện đại… Quy định mới của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công ở TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục. Ảnh: TRẦN LINH Thời sự - Thứ Tư 10-6-2026

3 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH Sáng 9-6, tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF 2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có phát biểu dẫn đề tại diễn đàn. Cộng đồng đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề của diễn đàn phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đang theo đuổi và định hướng cho tương lai của hiệp hội trong giai đoạn tới. Theo Thủ tướng, trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc, vấn đề đặt ra không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà là ASEAN sẽ định hình như thế nào cho tương lai của chính mình trong thế kỷ 21? Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng sau 59 năm hình thành và phát triển, dấu ấn lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô dân số gần 700 triệu người dân hay ở vị thế của một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới, mà là ở chính những nỗ lực vượt lên trên khác biệt, vun đắp lòng tin và mở rộng hợp tác để trở thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng. Nếu gần sáu thập niên đã qua là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN thì những thập niên tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh. Trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất. Dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực. Và chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Theo Thủ tướng, trong thời khắc mang tính bước ngoặt như vậy, lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại. “Việt Nam tin rằng ASEAN cần và phải trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình đó - nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu, mà là một động lực góp phần định hình chính các xu thế đó” - Thủ tướng bày tỏ. Thủ tướng cho rằng để hiện thực hóa khát vọng đó, ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng - những giá trị làm nên thành công của mình - nhưng với cách tiếp cận sáng tạo hơn: Đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong hành động, kiên định về nguyên tắc nhưng đổi mới về phương thức, giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới. ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng trên hành trình thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược. Thứ nhất, không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó. Trong một thế giới ngày càng phân mảnh và cạnh tranh rất gay gắt, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Thứ hai, không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Lợi thế lao động và vị trí địa lý đã đưa ASEAN trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất mà còn thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra, không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Điều đó đòi hỏi ASEAN Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: VGP THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: ASEAN cần trở thành trung tâm của đối thoại, đổi mới sáng tạo Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới ba tầm vóc chiến lược, trong đó không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà còn góp phần định hình các xu thế đó. phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới hình thành một hệ sinh thái công nghệ và số hóa mang bản sắc ASEAN - phản ánh giá trị của chính chúng ta, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hình thành các chuẩn mực chung của thế giới. Thứ ba, không chỉ là một cộng đồng các quốc gia mà còn là một cộng đồng thực sự của người dân. Mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược phát triển không phải là những con số tăng trưởng mà là chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng ta tin rằng đổi mới mà làm gia tăng khoảng cách thì không phải là tiến bộ. Và tăng trưởng mà thiếu bao trùm thì không thể bền vững. Vì thế, một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò trao cho phụ nữ, sự bảo vệ dành cho những nhóm dễ bị tổn thương và mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nêu rõ giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua là đã chứng minh cho thế giới rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng, hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.• “Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò trao cho phụ nữ, sự bảo vệ dành cho những nhóm dễ bị tổn thương…” Thủ tướng Lê Minh Hưng Bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách giải trừ quân bị, đã cảnh báo những khủng hoảng trên thế giới hiện nay mang theo hệ lụy về chính trị, nhân đạo và kinh tế, đòi hỏi các giải pháp giải quyết dựa trên luật pháp và lấy con người làm trọng tâm. Bà đặc biệt quan ngại về sự hồi sinh của tư duy sử dụng vũ khí hạt nhân làm công cụ răn đe, sự suy yếu của luật nhân đạo và xu hướng quân sự hóa toàn cầu. Trước bối cảnh đó, bà Izumi Nakamitsu đánh giá cao vai trò nòng cốt của ASEAN trong lĩnh vực ngoại giao phòng ngừa, giải quyết hòa bình tranh chấp. Tiêu điểm Sau phần phát biểu dẫn đề mang tính định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, các đại biểu tham dự phiên khai mạc đã lần lượt lắng nghe các bài tham luận của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên… Trong đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng ASEAN cần tiếp tục củng cố sức mạnh thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thư ký ASEAN và phát huy sự tham gia đóng góp của các bên liên quan, từ doanh nghiệp, giới học giả cho đến các tổ chức xã hội. “Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển, còn thịnh vượng là mục tiêu cuối cùng của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN” - Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh và kêu gọi các thành viên chung tay xây dựng một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng hơn. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá diễn đàn đã thực sự chuyển mình, trở thành một nền tảng vô cùng quan trọng để các quốc gia cùng nhau trao đổi quan điểm, từ đó tìm kiếm các cách tiếp cận chung nhằm giải quyết triệt để những thách thức mới nổi ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu. Ông nhấn mạnh ASEAN cần nâng cao năng lực ứng phó linh hoạt với các thách thức mới nổi, bảo đảm khối tiếp tục là nền tảng đáng tin cậy phục vụ cho các hoạt động tham vấn, hợp tác và ngoại giao phòng ngừa, qua đó biến thách thức thành cơ hội vì lợi ích chung của toàn khu vực. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định những biến động của thế giới vừa đặt ra thách thức khổng lồ, song cũng mở ra các cơ hội vàng để khu vực tự tin khẳng định vai trò và vị thế trong bối cảnh quốc tế đang chuyển dịch sâu sắc. ASEAN cần tiếp tục phát huy khả năng hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực, nền tảng cốt lõi giúp khối duy trì ổn định, củng cố đoàn kết và trở thành đối tác được nhiều nước lớn ưu tiên hợp tác… Nâng cao năng lực ứng phó linh hoạt với các thách thức mới nổi Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ảnh: VGP Thời sự - Thứ Tư 10-6-2026

4 Tại Nghị quyết 09-NQ/TW, Bộ Chính trị định hướng TP.HCM được triển khai xã hội hóa có kiểm soát một số khâu chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, cho phép huy động các tổ chức tư vấn, dịch vụ công đủ điều kiện tham gia thực hiện. Nội dung này đang được TP.HCM đề xuất cụ thể hóa tại Điều 10 dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ThS Nguyễn Tuấn Anh (ảnh), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, cho rằng điểm mới của đề xuất này là chuyển từ tư duy cơ quan nhà nước tự làm tất cả sang tư duy Nhà nước giữ quyền quyết định nhưng huy động nguồn lực xã hội tham gia các khâu hỗ trợ, kỹ thuật, chuyên môn phù hợp. Dù vậy, TP cần thận trọng và có cơ chế chặt chẽ về mặt pháp lý để không tạo thêm “cửa phụ” trong tiếp cận dịch vụ công. Hợp tác công tư để bổ trợ cho nền hành chính . Phóng viên: Thưa ông, việc xã hội hóa một số khâu trong giải quyết TTHC nếu được thực hiện có ý nghĩa như thế nào với TP.HCM? + ThS Nguyễn Tuấn Anh: Đây là đề xuất rất đáng chú ý vì chạm đúng điểm nghẽn lâu nay của nền hành chính đô thị lớn. TP.HCM là địa bàn có quy mô dân số, doanh nghiệp (DN), giao dịch dân sự, đất đai, xây dựng, đầu tư rất lớn. Khối lượng hồ sơ phát sinh hằng ngày tại các trung tâm phục vụ hành chính công luôn ở mức cao. Trong khi đó, yêu cầu chung là tinh gọn bộ máy. Điều 10 dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã cho phép cơ quan hành chính của TP.HCM triển khai hợp tác công tư với một số bước, công việc chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng đây không phải là “tư nhân hóa quyền lực hành chính”. Nhà nước không chuyển giao thẩm quyền cấp phép, phê duyệt, xác nhận, từ chối hồ sơ cho tổ chức bên ngoài. Phần có thể xã hội hóa là các khâu hỗ trợ như hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đo vẽ, lập bản vẽ, chuẩn bị tài liệu chuyên môn. Cơ quan nhà nước vẫn giữ quyền thẩm định cuối cùng, quyết định và chịu trách nhiệm cuối cùng. Hợp tác công tư trong lĩnh vực này vì vậy phải được thiết kế như một cơ chế bổ trợ cho nền hành chính, giúp cán bộ, công chức tập trung vào khâu cốt lõi là xem xét, thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm. Nếu làm tốt, mô hình này sẽ giảm hồ sơ sai, thiếu, giảm số lần người dân phải đi lại, cán bộ quá tải ở khâu hướng dẫn ban đầu, đồng thời tận dụng được năng lực chuyên môn, công nghệ và dịch vụ của xã hội. Không biến thành đặc quyền . Liệu việc này cho phép tổ chức bên ngoài tham gia vào quy trình của cơ quan nhà nước có thể làm phát sinh những vấn đề gì, thưa ông? + Nếu không thiết kế rõ ràng, xã hội hóa có thể bị biến thành tầng nấc trung gian mới khiến người dân nghĩ rằng muốn hồ sơ nhanh thì phải qua dịch vụ. Đây là điều chúng ta cần tránh tuyệt đối. Một mô hình cải cách hành chính đúng nghĩa phải làm cho người dân thuận tiện hơn, chi phí rõ ràng hơn, thời gian ngắn hơn chứ không tạo thêm “cửa phụ” trong tiếp cận dịch vụ công. Rủi ro thứ hai là nguy cơ hình thành lợi ích nhóm. Nếu chỉ vài tổ chức được chọn, tiêu chí lựa chọn không công khai hoặc nếu tổ chức dịch vụ vừa tư vấn lập hồ sơ vừa có khả năng tác động đến khâu thẩm định… thì mô hình này rất dễ bị méo mó. Vì vậy, điều đầu tiên là phải tách bạch giữa hỗ trợ dịch vụ và quyền lực hành chính. Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã nêu rõ nguyên tắc xã hội hóa không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, không chuyển giao thẩm quyền quản lý nhà nước cho tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước. Tiếp đó, tiêu chí lựa chọn tổ chức tham gia cần được quy định cụ thể. Tổ chức đó phải có tư cách pháp nhân rõ ràng, năng lực chuyên môn phù hợp, nhân sự có chứng chỉ hoặc kinh nghiệm tương ứng, công nghệ đáp ứng yêu cầu bảo mật... Việc lựa chọn cần theo cơ chế công khai, cạnh tranh, có danh sách nhiều đơn vị đủ điều kiện để người dân, DN lựa chọn. Muốn tránh độc quyền, theo tôi, TP.HCM không nên giao trọn một nhóm thủ tục cho duy nhất một địa bàn hoặc đơn vị. Thay vào đó, TP cần có cơ chế cấp phép đủ điều kiện, xếp hạng chất lượng, kiểm tra định kỳ, loại khỏi danh sách nếu vi phạm. Ngoài ra, phí dịch vụ, phạm vi công việc, thời gian cam kết, trách nhiệm bồi thường, kênh phản ánh cũng phải được công khai. Cán bộ nhà nước không được giới thiệu, định hướng, ép buộc người dân sử dụng một tổ chức dịch vụ cụ thể. Đây là hàng rào rất quan trọng để xã hội hóa không biến thành đặc quyền. . Vậy theo ông, nếu triển khai thì TP.HCM nên chọn xã hội hóa ở khâu nào trước? + Theo tôi, nhóm việc TP.HCM nên làm trước là hướng dẫn kê khai hồ sơ trực tuyến, kiểm tra sơ bộ thành phần hồ sơ, số hóa tài liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, hỗ trợ đặt lịch, theo dõi tiến độ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, hỗ trợ người dân lớn tuổi hoặc người ít kỹ năng số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là những khâu đang gây quá tải nhiều nhất ở bộ phận một cửa. Thời sự - Thứ Tư 10-6-2026 Xã hội hóa dịch vụ công: Người dân Theo các chuyên gia, xã hội hóa có kiểm soát một số khâu chuyên môn, nghiệp vụ trong dịch vụ công ở TP.HCM cần bổ sung các nguyên tắc kiểm soát bắt buộc và phải bảo vệ được dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh. THANH TUYỀN thực hiện Hợp tác công tư trong giải quyết thủ tục hành chính phải được thiết kế như một cơ chế bổ trợ, giúp cán bộ, công chức tập trung vào xem xét, thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm. Ý kiến GS-TS NGÔ PHƯƠNG LAN, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM: Năm hàng rào an toàn bắt buộc Dự thảo đề xuất xã hội hóa một số khâu giải quyết TTHC, cho phép xã hội hóa có kiểm soát trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tư pháp, y tế, giáo dục, PCCC. Điều này liên quan trực tiếp đến quyền tài sản, dữ liệu cá nhân của người dân nhưng dự thảo chưa có hàng rào đủ chặt về xung đột lợi ích và bảo vệ dữ liệu. Do vậy, tôi cho rằng cần cân nhắc bổ sung năm hàng rào an toàn bắt buộc. Thứ nhất, cần phân định rõ khâu được và không được xã hội hóa. Quyền thẩm định cuối cùng, ký duyệt, cấp phép phải thuộc cơ quan nhà nước. Thứ hai, cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích. Theo đó, đơn vị hỗ trợ không được đồng thời tư vấn, lập hồ sơ cho chính người nộp hồ sơ. Thứ ba, trách nhiệm pháp lý rõ ràng khi để lộ, mất hoặc sử dụng sai mục đích dữ liệu. Thứ tư là ghi vết số toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ để truy xuất trách nhiệm. Cuối cùng là có cơ chế khiếu nại độc lập cho người dân và DN. Ông NGUYỄN NGỌC HÒA, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA): Áp dụng các nền tảng công nghệ số do DN công nghệ trong nước phát triển Chúng tôi kiến nghị cần ưu tiên áp dụng các nền tảng công nghệ số do DN công nghệ trong nước phát triển, đồng thời nghiên cứu cơ chế miễn, giảm phí dịch vụ hành chính công thực hiện thông qua xã hội hóa đối với DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ba năm đầu hoạt động. Những điều này nhằm hỗ trợ DN phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách. Đối với cơ chế phân cấp, phân quyền cho TP.HCM trong đầu tư, môi trường, hạ tầng và logistics…, hiệp hội kiến nghị đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng số hóa, liên thông dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư. PGS-TS TRẦN THỊ KIM OANH, Viện phó Viện Công nghệ tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Tài chính - Marketing: Bổ sung các nguyên tắc kiểm soát bắt buộc Việc đề xuất xã hội hóa có kiểm soát ở một số khâu như dự thảo có thể giúp giảm tải cho bộ máy, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực nhạy cảm, Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM kiểm tra, xử lý các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: LÊ THOA GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT

5 MINH TRÚC Ngày 9-6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thành lập TP Quảng Ninh. Thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, phân loại đô thị và hoàn thiện đề án theo đúng quy định. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định đến thời điểm này, xét về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục, Quảng Ninh cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm hồ sơ đạt chất lượng cao nhất. Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu thành lập TP không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí hành chính, mà quan trọng hơn là xây dựng một đô thị thực sự chất lượng, có vai trò động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ. “Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Vì vậy, khi trở thành TP, địa phương phải bảo đảm chất lượng đô thị bền vững, phát huy được vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên phạm vi cả nước” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng cao nhất. Hồ sơ trình Trung ương và Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục mà còn phải thể hiện rõ bản sắc, tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai. “Hồ sơ phải thực sự chất lượng, ấn tượng, phản ánh được tầm vóc và khát vọng phát triển của Quảng Ninh” - bà Trà lưu ý. Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương chậm nhất vào ngày 5-7. Sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại I. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6, đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại I trước ngày 5-7. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng coi trọng chất lượng quy hoạch, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện các nội dung cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh sau khi quy hoạch được phê duyệt. Cùng với đó là phát huy tối đa trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, các nguyên lãnh đạo tỉnh để xây dựng quy hoạch có tầm nhìn chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh. Bộ Nội vụ được giao phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổ chức thẩm định, lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước khi trình Trung ương. Sau khi có kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hồ sơ trình Quốc hội phải được chuẩn bị công phu, bài bản; bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; có phân tích, đối chiếu, dự báo, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và mô hình các đô thị lớn trong khu vực để làm rõ hơn tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai. Nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều trong khi yêu cầu đặt ra rất cao, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng cao nhất cho Đề án thành lập TP Quảng Ninh.• Thời sự - Thứ Tư 10-6-2026 Nhóm thứ hai là các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong những lĩnh vực hồ sơ thường phức tạp như đất đai, xây dựng, quy hoạch, đăng ký kinh doanh... Khi đó, tổ chức đủ điều kiện có thể hỗ trợ đo vẽ hiện trạng, lập bản vẽ, rà soát điều kiện ban đầu, số hóa bản đồ, chuẩn hóa hồ sơ DN. Tuy nhiên, thẩm định tính hợp pháp, ký duyệt, cấp phép, chấp thuận hoặc từ chối vẫn phải do cơ quan nhà nước thực hiện. Về địa bàn, TP.HCM có thể chọn vài phường, xã hoặc trung tâm hành chính công có lượng hồ sơ cao để thí điểm trong 6-12 tháng. Sau đó cơ quan chức năng đánh giá bằng các chỉ số cụ thể như thời gian xử lý, tỉ lệ hồ sơ phải bổ sung giảm bao nhiêu, mức độ hài lòng tăng thế nào, có phát sinh khiếu nại, chi phí của người dân có minh bạch... Nếu kết quả tốt mới nhân rộng. Làm như vậy sẽ giữ được tinh thần đổi mới của Nghị quyết 09, tránh nóng vội trong một lĩnh vực nhạy cảm. Công khai dữ liệu vận hành, giảm nguy cơ “sân sau” . Làm sao bảo đảm công khai, minh bạch và sự giám sát của người dân, DN khi thực hiện điều này? + Trước hết, người dân cần được biết rõ thủ tục nào được xã hội hóa, khâu nào tổ chức bên ngoài được tham gia, khâu nào bắt buộc do cơ quan nhà nước thực hiện, mức phí, thời gian cam kết cũng như trách nhiệm của từng bên. Quan trọng nhất là bảo đảm quyền lựa chọn. Người dân, DN có quyền nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến mà không phải sử dụng dịch vụ. Tổ chức tư vấn chỉ là phương án hỗ trợ tự nguyện, nhất là với những hồ sơ phức tạp, người lớn tuổi hoặc DN cần chuẩn hóa hồ sơ nhanh. Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã đặt ra các yêu cầu về công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân và DN, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, không hình thành độc quyền dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đồng thời giao HĐND TP, UBND TP quy định cụ thể và giao thực hiện. Về giám sát xã hội, TP.HCM có thể công khai bảng xếp hạng các tổ chức tham gia dựa trên tỉ lệ hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu, thời gian hỗ trợ, mức độ hài lòng, số phản ánh, số lần vi phạm. Người dân, DN sau khi sử dụng dịch vụ phải có quyền đánh giá. Các hiệp hội DN, MTTQ, HĐND, báo chí và các tổ chức nghề nghiệp cần được tham gia giám sát độc lập. Khi mọi dữ liệu vận hành được công khai ở mức phù hợp, nguy cơ “sân sau” sẽ giảm đi rất nhiều. . Xin cảm ơn ông.• được lợi gì? Bảo mật dữ liệu để tránh lộ, lọt thông tin Trong quá trình thực hiện xã hội hóa, bảo mật dữ liệu phải được xem là điều kiện tiên quyết. Bởi hồ sơ hành chính chứa rất nhiều thông tin nhạy cảm như căn cước, địa chỉ, tài sản, đất đai, giấy phép kinh doanh, thông tin thuế... Nếu để lộ, lọt, thiệt hại không chỉ thuộc về người dân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin với chính quyền số. TP.HCM nên áp dụng nguyên tắc “tiếp cận tối thiểu”, tổ chức tham gia chỉ được tiếp cận phần dữ liệu cần thiết cho công việc được giao, trong thời gian và vì mục đích cụ thể. Các tổ chức dịch vụ cần được thao tác trên nền tảng số dùng chung do Nhà nước kiểm soát. Bên cạnh đó, hợp đồng hoặc thỏa thuận tham gia phải có điều khoản chặt chẽ về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghĩa vụ xóa dữ liệu sau khi hoàn thành, trách nhiệm bồi thường khi xảy ra lộ, lọt và chế tài khi vi phạm. Ngoài ra, cần phân quyền truy cập theo từng vai trò công việc. Chẳng hạn, nhân sự hỗ trợ kê khai chỉ được xem phần biểu mẫu cần thiết. Nhân sự số hóa chỉ được xử lý tài liệu đầu vào… Xã hội hóa chỉ có thể thành công nếu người dân tin rằng hồ sơ của mình được xử lý nhanh hơn nhưng vẫn an toàn hơn. ThS NGUYỄN TUẤN ANH, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Trình Quốc hội Đề án thành lập TP Quảng Ninh vào tháng 10 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập TP Quảng Ninh trình Trung ương chậm nhất vào ngày 5-7, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết căn cứ các quy định, Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn TP trực thuộc Trung ương. Việc lấy ý kiến nhân dân với đề án nhận được sự đồng thuận rất cao với 99,96% số hộ gia đình đồng ý với chủ trương thành lập TP Quảng Ninh. Đề án cũng được HĐND tỉnh thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu tán thành. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc đánh giá trình độ phát triển đô thị, phân loại đô thị loại I và triển khai chương trình phát triển đô thị đều phải căn cứ trên Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vì vậy, địa phương đề nghị sớm hoàn tất thủ tục để quy hoạch được phê duyệt, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Ninh về Đề án thành lập TP Quảng Ninh. Ảnh: VGP liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân, dữ liệu DN, quyền tiếp cận dịch vụ công và nguy cơ phát sinh chi phí không chính thức. Để chặt chẽ hơn, theo tôi, TP cần bổ sung các nguyên tắc kiểm soát bắt buộc. Cụ thể, không chuyển giao thẩm quyền quản lý nhà nước; không làm phát sinh thêm chi phí bắt buộc cho người dân, DN; bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật kinh doanh. Đồng thời, công khai tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ; phòng ngừa độc quyền dịch vụ; có cơ chế phản ánh, khiếu nại và xử lý vi phạm. TP.HCM cũng nên quy định rõ các khâu được xã hội hóa chỉ là khâu hỗ trợ kỹ thuật, dữ liệu, số hóa, hướng dẫn, rà soát ban đầu, còn quyền quyết định hành chính, thẩm định cuối cùng và trách nhiệm pháp lý phải thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Các ý kiến ghi tại các buổi góp ý do UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức) ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT

6 2 trình dược viên điều hành đường dây sản xuất thuốc giả bằng bột ngô TAND TP Hà Nội xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1993, trú Tây Mỗ, Hà Nội), Bùi Thị Nhàn (sinh năm 1983, ở Kiến Hưng, Hà Nội), Phùng Văn Tú (sinh năm 1985, ở An Khánh, Hà Nội) và sáu bị cáo khác về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Sau phần xét hỏi, nhận thấy còn một số tình tiết chưa sáng tỏ, không thể làm rõ tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn đều được đào tạo về ngành y dược, làm trình dược viên. Hai bị cáo quen nhau khi kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng tại chợ thuốc. Để sản xuất thuốc giả, Tuyến thuê nhà xưởng tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức cũ, TP Hà Nội; tìm mua máy dập viên thuốc, máy trộn, tủ sấy thuốc; mua nguyên liệu… để sản xuất thuốc. Bị cáo Tuyến lên mạng đặt mua bột ngô, phụ gia thực phẩm, lọ nhựa, tem nhãn giả nhãn hiệu thuốc TETRACYCLIN TW3 và CLOROCID TW3 250 mg của Công ty CP Dược phẩm TW3. Sau đó, thông qua dịch vụ giao hàng chuyển đến xưởng cho Đê nhận. Tuyến, Đê thuê những người quen, họ hàng tham gia sản xuất, đóng gói thuốc giả TETRACYCLIN TW3 và CLOROCID TW3. Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10-2022, Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn đã có hành vi thuê người sản xuất, đóng gói bao bì sản phẩm các loại thuốc chữa bệnh giả nhãn hiệu CLOROCID TW3, TETRACYCLIN TW3, NEXIUM, AUGMENTIN, RODOGYL và SABUMOL với số lượng lớn để bán lại kiếm lời. Ngày 5-10-2022, các bị cáo bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất cũ, TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Tổng giá trị hàng giả là các sản phẩm thuốc chữa bệnh nêu trên tương đương giá trị các sản phẩm thuốc chữa bệnh tương tự có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam là gần 4 tỉ đồng. Nguyễn Thị Tuyến và Bùi Thị Nhàn hưởng lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán thuốc giả với tổng số tiền là 30 triệu đồng/người. Đến nay, Tuyến và Nhàn đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án. BÙI TRANG Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 10-6-2026 Có những tổ chức hoạt động rất tích cực trong việc nắm bắt nhu cầu, kết nối thông tin và hỗ trợ các bên liên quan nhưng cũng có những trường hợp phát sinh bất cập. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ để có cơ chế quản lý phù hợp, vừa phát huy được vai trò hỗ trợ, vừa bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm. Đối với các điều kiện nhận nuôi con nuôi, hiện nay có nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và nới lỏng điều kiện. Tuy nhiên, Thứ trưởng nêu rõ cần xác định rõ mục đích của chính sách nuôi con nuôi là bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, mục tiêu cuối cùng không phải là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nhận nuôi, mà là bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường gia đình phù hợp, được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện. Do đó, các điều kiện về sức khỏe, kinh tế, năng lực pháp lý và các tiêu chí liên quan vẫn cần được duy trì ở mức cần thiết. Bên cạnh các tiêu chí mang tính định lượng, cần nghiên cứu các giải pháp phù hợp để đánh giá động cơ, mục đích và khả năng chăm sóc trẻ của người nhận nuôi, mặc dù đây là những yếu tố khó lượng hóa… Đề xuất xác định rõ giới hạn tuổi tối đa của người nhận nuôi Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá dự thảo luật lần này đã có nhiều điểm mới tích cực. Theo đó, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến về khái niệm nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi; về quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi cho làm con nuôi… Bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, đánh giá dự thảo luật lần này đã thể hiện rõ quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm, tăng cường trách nhiệm bảo vệ trẻ em và từng bước tiếp cận theo hướng đề cao vai trò của công tác xã hội trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Qua các quy định của dự thảo có thể thấy tư duy xây dựng luật đã có sự thay đổi tích cực theo hướng chú trọng hơn đến yếu tố tâm lý, xã hội và quyền lợi tốt nhất của trẻ em. Cho ý kiến về sự tham gia của người làm công tác xã hội, bà Phạm Thị Hải Hà cho rằng vai trò của công tác xã hội trong quy trình nuôi con nuôi cần được quy định rõ hơn và mang tính bắt buộc, thay vì chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ. Bà đề nghị quy định theo hướng người làm công tác xã hội phải tham gia trực tiếp trong toàn bộ quá trình, bao gồm đánh giá nhu cầu của trẻ em; đánh giá điều kiện của người được nhận làm con nuôi; đánh giá năng lực của người nhận con nuôi; hỗ trợ gia đình trước, trong và sau quá trình nhận nuôi; đồng thời theo dõi, hỗ trợ việc hòa nhập của trẻ sau khi hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi. Đồng thời, nghiên cứu quy định UBND cấp xã và cơ quan đại diện được sử dụng người làm công tác xã hội hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại địa phương để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, hỗ trợ tâm lý và đánh giá tình hình QUỲNH LINH Sáng 9-6, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Phải lấy lợi ích của trẻ em làm trung tâm Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nêu rõ qua quá trình tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Nuôi con nuôi trong thời gian qua, có thể thấy việc đề xuất sửa đổi luật là cần thiết và cơ bản bám sát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Thứ trưởng cho biết đa số các ý kiến cơ bản đồng tình với định hướng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi. Tuy nhiên, việc sửa đổi luật cần đi sâu hơn vào việc nhận diện đầy đủ những bất cập, hạn chế đang tồn tại để bảo đảm các giải pháp đưa ra thực sự khả thi. Theo đó, một vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu là vai trò của các tổ chức tham gia hỗ trợ hoạt động nuôi con nuôi. Hiện nay, trên thực tế tồn tại nhiều loại hình tổ chức với cách thức hoạt động khác nhau, tuy nhiên cơ chế pháp lý đối với các tổ chức này vẫn chưa thật sự rõ ràng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị. Ảnh: BTP phát triển của trẻ em được nhận làm con nuôi. Cho ý kiến về điều kiện của người nhận con nuôi, bà Nguyễn Phương Lan, Trường ĐH Luật Hà Nội, cho biết dự thảo quy định người nhận con nuôi phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, họ còn phải đáp ứng các điều kiện theo pháp luật nơi họ thường trú. Tuy nhiên, một số quy định cụ thể vẫn chưa thật sự rõ ràng. Cụ thể là dự thảo quy định trong trường hợp đặc biệt người nhận con nuôi có thể hơn người được nhận làm con nuôi trên 50 tuổi. Quy định như vậy chưa xác định giới hạn tối đa, do đó cần quy định theo hướng xác định rõ giới hạn tuổi tối đa, bảo đảm tính minh bạch và thống nhất trong thực hiện. Bà Lan cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về khoảng cách tuổi tối thiểu trong các trường hợp nhận con nuôi giữa những người có quan hệ thân thích trong gia đình. Khoảng cách này có thể từ 10 đến 15 tuổi nhằm bảo đảm sự chênh lệch thế hệ và phù hợp với bản chất của quan hệ cha mẹ - con.• Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nêu rõ cần xác định rõ mục đích của chính sách nuôi con nuôi là bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường gia đình phù hợp, được chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện. phapluat@phapluattp.vn SỬA LUẬT NUÔI CON NUÔI: Đề xuất giới hạn tuổi và vai trò của công tác xã hội Các đại biểu đề xuất cần quy định theo hướng xác định rõ giới hạn tuổi tối đa của người nhận nuôi con nuôi, tăng cường vai trò công tác xã hội để tham gia trực tiếp vào toàn bộ quá trình nhận nuôi... Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao các góp ý của các đại biểu. Thứ trưởng khẳng định Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp để bảo đảm các quy định của luật có cơ sở pháp lý vững chắc, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: BTP

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==