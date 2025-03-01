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TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc trang 4 SỐ 123 (7694) - Thứ Năm 11-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Luật Đô thị đặc biệt: Phân quyền triệt để cho TP.HCM bứt phá mạnh mẽ Trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận quyết định tạm hoãn xuất cảnh Cần Giờ chuẩn bị triển khai dự án cầu đường vượt biển nối Vũng Tàu trang 11 trang 7 trang 8 trang 2+3 Cao điểm 45 ngày “làm sạch và chuyển hóa” địa bàn TP.HCM trang 5 Thí sinh tại TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa). Ảnh: THUẬN VĂN Kiến nghị tăng cường kiểm tra chất lượng xăng E10 Đề xuất bỏ thi mô phỏng, tăng câu hỏi lý thuyết sát hạch trang 9 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Quy mô kỷ lục, siết chặt an ninh trang 13

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 11-6-2026 LÊ THOA thực hiện Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt về thể chế, mang lại bệ phóng phát triển mạnh mẽ cho TP.HCM. Điểm sáng lớn nhất của dự thảo lần này là việc nhấn mạnh nguyên tắc phân quyền “toàn diện, triệt để” nhằm tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn của cơ chế “xin-cho”. TS Nguyễn Thị Thiện Trí, ĐH Luật TP.HCM, kỳ vọng TP.HCM sẽ thực sự trở thành một đô thị đặc biệt với quyền chủ động tương xứng, thực sự “được quyết, được làm và được chịu trách nhiệm”. Chuyển giao toàn bộ thẩm quyền cho chính quyền đô thị . Phóng viên: Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc “phân quyền triệt để, toàn diện” trên hầu hết các lĩnh vực. Theo bà, cần hiểu và hiện thực hóa khái niệm “triệt để” này như thế nào? + TS Nguyễn Thị Thiện Trí (ảnh): Việc dự thảo luật đưa ra nguyên tắc phân quyền “toàn diện, triệt để” là tiến bộ vượt bậc so với cơ chế phân định thẩm quyền hiện nay và trước đây. Toàn diện được hiểu là phân quyền đầy đủ trên tất cả ngành, lĩnh vực, chỉ trừ những ngành, lĩnh vực trung ương cần nắm giữ vai trò quyết định trực tiếp và trong dự thảo cũng nêu rõ. vực, không áp dụng một mô típ chung cho các ngành và các cấp độ quyết định. Chúng ta phải hiểu rõ không phải chuyển giao càng nhiều mới càng triệt để mà cần đề cao sự phù hợp khách quan của chính quyền đô thị, trong đó nguồn lực địa phương là then chốt. . Dự thảo hiện nay đã có những quy định theo hướng trao quyền tự quyết cho chính quyền đô thị đặc biệt TP.HCM. + Đúng vậy. Một mặt, chuyển giao thẩm quyền từ trung ương xuống chính quyền đô thị đặc biệt theo hướng thẩm quyền Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao cho HĐND, thẩm quyền Chính phủ đưa về UBND, thẩm quyền Thủ tướng đưa về chủ tịch UBND. Mặt khác, dự thảo cũng trao cho chính quyền đô thị được ban hành quy định chi tiết khác với quy định của Chính chính quyền đô thị giúp giải quyết được hai điểm nghẽn lớn mà hầu hết các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM gặp phải. Thẩm quyền ban hành văn bản khác với văn bản của cơ quan trung ương sẽ giải quyết được điểm nghẽn lớn nhất là thiếu quy định từ văn bản dưới luật (nghị định, thông tư) điều chỉnh kịp thời hoặc có quy định nhưng không phù hợp. Còn thẩm quyền ban hành cơ chế thí điểm sẽ giải quyết câu chuyện chưa có luật chung hoặc luật chung không đáp ứng nhu cầu của đô thị đặc biệt. Ở thẩm quyền thứ nhất, chính quyền đô thị chỉ thực sự chủ động và xóa được điểm nghẽn thể chế tại đô thị khi khoảng trống luật để lại cho văn bản quy định chi tiết đủ lớn. Nếu khoảng trống luật để lại không đủ cho một sự khác biệt cần thiết ở đô thị thì phải sử dụng thẩm quyền thứ hai là ban hành cơ chế thí điểm. Cơ chế thí điểm này cho phép khác luôn cả luật hiện hành. Tuy nhiên, thẩm quyền ban hành cơ chế thí điểm của chính quyền đô thị trong dự thảo vẫn chịu sự cho phép của trung ương cả giai đoạn ban hành và sau thí điểm. Do vậy, cần thêm một sự dứt khoát hơn nữa ở điểm này để chính quyền đô thị được chủ động nhiều hơn nữa. Bản chất của thí điểm và quy trình xin được thí điểm Luật Đô thị đặc biệt: Phân quyền TP.HCM bứt phá mạnh mẽ Triệt để được hiểu là những gì đô thị đặc biệt làm được thì chuyển giao toàn bộ cho chính quyền đô thị, trung ương không giữ lại hay tham gia quyết định hoặc phê duyệt, cho phép… Tuy nhiên, những loại việc được chuyển giao phải đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể để bảo đảm khi giao xuống địa phương, trung ương không phải can thiệp thường xuyên bằng các cơ chế hành chính. Các tiêu chuẩn gồm loại việc phát sinh và có nhu cầu giải quyết trong phạm vi địa phương; chính quyền đô thị có nguồn lực và năng lực đủ để giải quyết; phải có cơ chế giám sát và cơ chế xác định trách nhiệm cho chính quyền đô thị minh bạch, công khai. Xác định việc nào để chuyển giao cho chính quyền đô thị cũng cần nhìn theo sản phẩm đầu ra của ngành, lĩnh vực để bảo đảm không xé lẻ hay cắt khúc “gói” quyết định quản lý. Đồng thời, có sự chuyển giao phù hợp với từng mức độ quản lý của từng ngành, lĩnh phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ; được ban hành cơ chế thí điểm trong trường hợp luật chưa quy định… Quy định này về cơ bản trao quyền khá mạnh mẽ cho chính quyền đô thị so với cơ chế hiện nay nhưng một số cơ chế vẫn phải xin ý trung ương. Quyền chủ động mang tính “cơ chế” cho chính quyền đô thị có lẽ vẫn cần thêm sự mở đường của trung ương. Giải quyết 2 điểm nghẽn lớn . Như bà đề cập, dự thảo đặt ra vấn đề rất mới là cho phép TP.HCM ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác với văn bản của cơ quan trung ương và quyết định thí điểm các mô hình kinh tế mới chưa có tiền lệ? Liệu đây có phải là chìa khóa then chốt để TP chấm dứt hoàn toàn cơ chế “xin-cho”? + Hai thẩm quyền trên của Không phải chuyển giao càng nhiều thẩm quyền mới càng triệt để mà cần đề cao sự phù hợp khách quan của chính quyền đô thị, trong đó nguồn lực địa phương là then chốt. Việc trao thẩm quyền ban hành văn bản khác quy định trung ương và cơ chế thí điểm, Luật Đô thị đặc biệt giúp TP.HCM khơi thông hành lang pháp lý để phát triển. Tinh thần phân quyền triệt để, toàn diện trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cần được hiểu là sự chuyển giao thực chất quyền lực quản lý nhà nước từ trung ương cho TP.HCM trên hầu hết các lĩnh vực. Tính “triệt để” ở đây chính là cơ sở pháp lý vững chắc bảo đảm cho TP.HCM thực sự nắm trong tay quyền tự quyết định, quyền trực tiếp tổ chức thực hiện, đi kèm với đó là quyền chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý. Điều này đòi hỏi phải phân định thật rõ ràng, minh bạch cơ chế phân quyền giữa trung ương và TP.HCM, tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực, đặc biệt phải tháo gỡ các nút thắt trong những lĩnh vực quy hoạch, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Từ góc nhìn chuyên môn, theo tôi, để hiện thực hóa trọn vẹn tinh thần này, TP.HCM phải được trao quyền tự chủ ở mức độ cao hơn hẳn trong các lĩnh vực then chốt, gồm quy hoạch, đầu tư, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ và cấu trúc tổ chức bộ máy. Đi sâu vào chi tiết, TP cần được chủ động tối đa trong công tác quản lý và tăng quyền tự chủ ngân sách địa phương, mạnh dạn phát triển công cụ trái phiếu đô thị, xây dựng một cơ chế tài chính vùng liên kết chặt chẽ tiến tới các mô hình khu thương mại tự do. TP cũng phải được chủ động quyết định các cơ chế huy động tối đa mọi nguồn lực từ xã hội, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, có chính sách đột phá nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và thiết kế riêng các cơ chế tài chính linh hoạt, bám sát đặc thù phát triển vượt trội. Riêng với những vấn đề mang tính đặc thù nội tại của một đô thị đặc biệt, như các dự án lớn, quan trọng, cấp bách, TP.HCM cần được luật hóa quyền tự quyết định nhanh chóng, kịp thời thông qua các thủ tục đầu tư, xây dựng rút gọn, thay vì phải chờ xin ý kiến hay chờ cấp trên phê duyệt theo cơ chế thông thường. Ngoài ra, hành lang pháp lý mới cần tạo không gian mở để TP.HCM chủ động thiết kế, lựa chọn mô hình quản trị công hiện đại, tinh gọn và đạt hiệu quả thực chất, tương xứng với quy mô dân số siêu đô thị, tốc độ đô thị hóa chóng mặt cũng như vai trò đầu tàu kinh tế. Nhìn sâu vào các quy định của dự thảo lần này, tôi thực sự ấn tượng với hàng loạt cơ chế đột phá, sẵn sàng vượt rào các khung pháp lý thông thường. Nổi bật là mở rộng đáng kể thẩm quyền cho HĐND TP.HCM trong trực tiếp quyết định các chính sách đặc thù, chủ động phân bổ các nguồn lực trọng yếu và giám sát các chương trình phát triển mang tầm vóc lớn. Một bước tiến mạnh mẽ khác là HĐND TP được trao quyền tự quyết định tổng biên chế cán bộ, công chức tăng thêm đến 20% so với số lượng được cơ quan trung ương giao theo từng giai đoạn và hằng năm, trên cơ sở TP tự cân đối nguồn ngân sách địa phương để chi trả. Không những thế, dự thảo còn trao quyền Phân quyền toàn diện là chuyển giao quyền lực thực chất cho TP.HCM Góc nhìn Luật Đô thị đặc biệt góp phần giúp TP.HCM trở thành một đô thị đặc biệt với quyền chủ động tương xứng, thực sự “được quyết, được làm và được chịu trách nhiệm”. Ảnh: THUẬN VĂN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 11-6-2026 LÊ THOA Ngày 10-6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, TP miền Đông Nam Bộ và ĐBSCL về dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, là đầu tàu kinh tế và động lực có sức lan tỏa lớn của khu vực và cả nước. Thế nhưng vị thế ấy chỉ thực sự được phát huy khi TP.HCM gắn bó hữu cơ với các địa phương lân cận trong một không gian phát triển chung. “Trên tinh thần đó, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt không chỉ nhằm tạo khung pháp lý cho riêng TP.HCM, mà còn hướng tới việc kiến tạo một mô hình quản trị và liên kết vùng cho tương lai” - ông Cường nói. Ông cho biết dự thảo Luật Đô thị đặc biệt xác định đô thị đặc biệt là đô thị tầm quốc tế, có năng lực cạnh tranh toàn cầu, phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, có kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh, hiện đại. Trong đó, đô thị đặc biệt được xác định là trung tâm điều phối mô hình quản trị, là hạt nhân của vùng đô thị đặc biệt và là cực đổi mới sáng tạo, hội nhập quan trọng của cả nước. “Đây là một định vị mới, đặt TP.HCM trong tương quan và trách nhiệm dẫn dắt, kết nối với toàn vùng” - ông Cường nói. Theo Phó Chủ tịch TP.HCM, lần đầu tiên dự thảo xác lập khái niệm “vùng đô Định vị mới cho TP.HCM trong dẫn dắt, kết nối toàn vùng Việc xây dựng cơ chế liên kết vùng trong Luật Đô thị đặc biệt giúp TP.HCM phát triển mạnh mẽ và là động lực kéo theo sự phát triển của cả vùng. Tại hội thảo, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng TP.HCM có nhiều thuận lợi khi xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhờ kế thừa cơ chế từ các nghị quyết đặc thù cũng như Luật Thủ đô. Ông Sơn đề nghị nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy đặc thù cho đô thị đặc biệt nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành phức tạp của một siêu đô thị, đồng thời bảo đảm khả năng thu hút nhân tài phục vụ phát triển lâu dài. “Để thực hiện quản lý tốt đô thị đặc biệt thì bộ máy, biên chế phải thực sự đủ mạnh, thật sự đủ sức hút nhân tài trình độ cao về phục vụ cho bộ máy chính quyền. Luật Đô thị đặc biệt phải có tính lâu dài, thậm chí có giá trị trăm năm để phát triển đô thị bền vững” - ông Sơn nói. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai, nhận định việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt trong thời điểm này vô cùng cần thiết, quan trọng không chỉ đối với TP.HCM mà đối với cả vùng Đông Nam Bộ. Mặc dù Đồng Nai chưa phải là đô thị đặc biệt nhưng nếu dự thảo luật được thông qua, chắc chắn Đồng Nai cũng sẽ được hưởng những lợi ích nhất định, nhất là trong triển khai những dự án liên kết vùng. triệt để cho Để phân cấp, phân quyền thực sự triệt để và toàn diện trong bối cảnh chuyển tiếp từ mô hình triển khai thi hành sang mô hình quyết sách, theo tôi, cách phân quyền cần xem xét bỏ đi một số rào chắn. Chẳng hạn, cần xem xét cho chính quyền đô thị được chủ động sử dụng thẩm quyền của mình thông qua cơ chế toàn quyền phân cấp cho cấp dưới để nơi đây trở thành đầu mối trong quan hệ phân quyền với chính quyền trung ương. Việc phân quyền nên giao cho toàn bộ chính quyền đô thị, không phân định từng cơ quan, từng chức danh như dự thảo để bảo đảm tính gắn kết của chính quyền đô thị. Hơn nữa, việc phân quyền từng cơ quan, chức danh như hiện nay nếu không có kết nối chung sẽ rất dễ xảy ra nguy cơ cục bộ “ăn cây nào rào cây nấy”; tính gắn kết, nhất quán, đồng bộ trong ban hành, thực thi sẽ gặp khó khăn từ nội bộ êkíp chính quyền đô thị. Trách nhiệm với trung ương, người dân cũng bị phân tán thay vì gom về đầu mối. Chế độ thủ trưởng của người đứng đầu chính quyền đô thị chưa được đề cao và đó là giới hạn lớn cho xây dựng mô hình chính quyền đô thị đúng nghĩa. Hay quyền quyết định sau thí điểm cũng là nội dung cần được dứt khoát trao quyền cho chính quyền đô thị nhằm tạo thế chủ động, tạo quyền quyết định cho TP.HCM… TS NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ cùng sự công khai kết quả thí điểm đã là một cơ chế giám sát rất hiệu quả của trung ương, việc chính quyền đô thị phải một lần nữa xin trung ương ban hành quy định chính thức thì nguy cơ “xin-cho” vẫn có thể xảy ra. Làm rõ tiêu chuẩn miễn trừ trách nhiệm để tránh “vùng trũng” . Trao quyền lớn phải đi đôi với trách nhiệm cao. Dự thảo quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình công khai và đặc biệt là cơ chế loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung, không vụ lợi. + Trao quyền kèm theo trách nhiệm là hai mặt thống nhất của một vấn đề, trao quyền càng rõ ràng, minh bạch thì việc xác định trách nhiệm càng chặt chẽ. Thực ra phần lớn cán bộ, công chức không sợ trách nhiệm mà điều đáng lo là sự thiếu minh bạch trong xác định trách nhiệm. Và mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ câu trả lời “việc này thuộc thẩm quyền quyết định của ai” thì không rõ. Do đó, phân định thẩm quyền càng đâu ra đó sẽ là tiền đề cho câu chuyện kiểm soát quyền lực chính quyền đô thị. Theo dự thảo, kiểm soát quyền lực đô thị được thực hiện bằng nhiều cơ chế. Trong đó, luật xác định từng cơ quan, chức danh trong chính quyền đô thị được làm gì và không được làm gì chính là mô hình kiểm soát của trung ương đối với địa phương. Ngoài ra còn có cơ chế phê chuẩn, xin phép trung ương; cơ chế báo cáo, giải trình; kiểm tra, thanh tra; cơ chế giám sát của HĐND, các tổ chức xã hội; cơ chế khiếu nại, tố cáo và giải quyết vụ án hành chính của TAND theo quy định chung… Tôi cho rằng cơ chế thì nhiều nhưng hiệu quả lại nằm ở tính thực chất của cơ chế. Dự thảo vẫn chỉ sử dụng các cơ chế kiểm soát truyền thống, chưa có sự xuất hiện của cơ chế kiểm soát đặc trưng của chính quyền đô thị, đó là phát huy quyền kiểm soát trực tiếp của người thông qua cơ chế bầu trực tiếp người đứng đầu chính quyền các cấp hoặc trưng cầu ý dân. Với Luật Đô thị đặc biệt, lần thị đặc biệt” là khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội, gồm TP.HCM và tỉnh, TP có địa giới hành chính liền kề. Trên cơ sở đó, dự thảo đặt ra mục tiêu, nguyên tắc liên kết vùng; cơ chế đầu tư, quản lý các dự án liên kết phát triển vùng… Ông Cường nhìn nhận thực tiễn cho thấy nhiều điểm nghẽn lớn nhất của khu vực hiện nay đều mang tính liên vùng và không thể giải quyết trong phạm vi địa giới của một địa phương đơn lẻ. Chẳng hạn, hạ tầng giao thông kết nối, các tuyến đường vành đai, đường cao tốc, đường sắt đô thị và liên vùng hay hệ thống cảng biển, logistics. Việc thiếu cơ chế điều phối đủ mạnh và chủ thể đủ thẩm quyền để chủ trì, dẫn dắt các dự án liên kết vùng chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án quan trọng triển khai chậm, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Ông khẳng định việc xây dựng cơ chế liên kết vùng trong Luật Đô thị đặc biệt là để tạo lập một cơ chế phối hợp minh bạch, hiệu quả, trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển. TP.HCM phát triển mạnh mẽ sẽ là động lực kéo theo sự phát triển của cả vùng. Ngược lại, một vùng phát triển đồng bộ, kết nối chặt chẽ sẽ là không gian, là bệ đỡ để TP vươn tầm khu vực và quốc tế. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Luật Đô thị đặc biệt khi được Quốc hội thông qua sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng, định hình mô hình quản trị đại đô thị và mô hình liên kết vùng trong giai đoạn phát triển mới.• đầu tiên trung ương chuyển giao quyền quyết định chủ động cho địa phương ở nhiều hạng mục quan trọng về kinh tế - xã hội. Do vậy, việc áp dụng một số cơ chế miễn trừ trách nhiệm là hợp lý nhằm khuyến khích và tạo sự an tâm trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Tuy nhiên, điều cần làm rõ mà cũng chính là “khoảng trống” mà nếu không có quy định chi tiết và cơ chế xác định rõ ràng, minh bạch thì sẽ có nguy cơ trở thành “vùng trũng”. Đó chính là việc xác định các tiêu chuẩn khá định tính để được miễn trừ trách nhiệm, như không vụ lợi, có động cơ mục đích vì sự phát triển chung của đô thị đặc biệt… Suy cho cùng, điều quan trọng và giữ vai trò quyết định sự phát triển của một đô thị đặc biệt không chỉ là thể chế đặc biệt mà phải có những “con người đặc biệt”. Đặc biệt ở đây chính là tinh thần của sự chủ động, dám quyết, dám hành động, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là phải có tình yêu và sự gắn bó với đô thị. . Xin cảm ơn bà.• Gỡ bỏ các rào chắn để phân cấp thực chất chủ động rất lớn cho chính quyền TP trong sắp xếp bộ máy. Cụ thể, UBND TP.HCM được quyết định thành lập mới, đặt tên, tổ chức lại hoặc giải thể các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn toàn căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế khách quan của địa phương. Chính cơ chế mang tính cách mạng này sẽ giúp bộ máy hành chính của TP.HCM tinh gọn, vận hành trơn tru, linh hoạt hơn mà không bị trói buộc quá mức bởi các khung định biên chung. Dẫu vậy, chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt tuy đã quy định rõ ràng và mở đường cho phép thực thi những thẩm quyền vượt trội này nhưng trên thực tế, việc triển khai có đạt được hiệu quả như kỳ vọng hay không lại phụ thuộc rất lớn vào việc TP.HCM có thực sự dám áp dụng và tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc phân quyền triệt để, toàn diện đến từng cấp. Sự thành bại của cơ chế này còn phụ thuộc mật thiết vào bản lĩnh, năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức, cùng với việc phải thiết lập bằng được cơ chế kiểm tra, giám sát quyền lực thực sự hiệu quả và cần thiết. Nếu đồng bộ thực hiện thành công tất cả điều kiện tiên quyết này thì Luật Đô thị đặc biệt khi chính thức được thông qua chắc chắn sẽ trở thành bệ phóng thể chế vững chắc, hoàn toàn có thể tạo ra sức bật mới, đưa TP.HCM phát triển bứt phá. TS NGUYỄN TRẦN NHƯ KHUÊ, khoa Luật ĐH Văn Lang Đề xuất nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy đặc thù Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 11-6-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp xúc cử tri Ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 36 đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, trực tuyến đến cử tri xã Hóc Môn, Bà Điểm. Ông Nguyễn Văn Được đã trao đổi về kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông, chống ngập nước, kẹt xe mà cử tri đã đặt ra. Trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ có Quốc lộ 22, cao tốc Mộc Bài - TP.HCM, đường song hành Phan Văn Hớn. Đặc biệt, gần đây có nhà đầu tư đăng ký đầu tư tuyến đường sắt đô thị Tân Sơn Nhất đi Củ Chi, đi qua các xã trên địa bàn Hóc Môn cũ. Ông Nguyễn Văn Được cho biết nhà đầu tư đang làm hồ sơ đề xuất đầu tư, làm việc với các sở. Dự kiến quý II sẽ trình đề xuất đầu tư và TP sẽ xem xét cho phép đầu tư, mục tiêu dự án hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. “Tuyến này sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn, Củ Chi, giúp cho bà con thuận tiện khi đi về trung tâm” - ông đánh giá và nhìn nhận khu vực Hóc Môn sẽ trở thành một đô thị trong tương lai, nhất là khi các xã đều đủ điều kiện lên phường. LÊ THOA Tin vắn • Công an triệt phá đường dây cá độ hơn 600 tỉ đồng. Ngày 10-6-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 600 tỉ đồng. HT • Bắt người chế tạo thiết bị gian lận cước bán cho tài xế taxi. Ngày 10-6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội sản xuất, mua bán thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Cơ quan chức năng xác định Hoàng Liên Sơn bán các thiết bị điện tử gian lận cước taxi cho nhiều tài xế ở một số địa phương. Đ.LAM Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-61948 – 11-6-2026), sáng 10-6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhắc lại cách đây 78 năm, trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức, mà bắt đầu từ công việc hằng ngày của mỗi người. Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Bởi yêu nước không chỉ thể hiện trong những thời khắc lớn lao của lịch sử, mà còn hiện diện trong từng hành động có trách nhiệm, từng nghĩa cử nhân văn, từng việc làm có ích cho con người, cho cộng đồng, cho đất nước. Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình “Việc tử tế”, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những việc làm cao đẹp, mong các bác, các anh, các chị, các cháu tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhân ái, tiếp tục làm những việc có ích cho đời, tiếp tục là những hạt nhân truyền cảm hứng trong cộng đồng. PHẠM QUANG (Theo TTXVN) UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã. Đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20-6 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 23-6. Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND TP trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP về cấp xã… HOÀNG KIM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc TP.HCM sẽ luân chuyển lãnh đạo cấp phó vượt quy định về phường, xã Ngày 10-6, tại TP.HCM, Bộ Công an tổ chức công bố Thư khen của Thủ tướng và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay, tổng số người bị bắt giữ trong chuyên án đã tăng lên 403 người. Tại buổi lễ, Bộ Công an cho biết ngày 19-5-2026, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen biểu dương chín đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Lãnh đạo Bộ Công an cũng quyết định thưởng cho 35 tập thể trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án. Theo Bộ Công an, việc bóc gỡ toàn bộ đường dây từ đối tượng cầm đầu đến các mắt xích vận chuyển, tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào nội địa, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. NGUYỄN TÂN Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia Lập 4 đoàn giám sát việc sử dụng trụ sở sau sắp xếp bộ máy tại 12 tỉnh, TP Ngày 10-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính”. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức bốn đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Thời gian giám sát dự kiến từ ngày 1-3-2025 (đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ); từ ngày 1-72025 (đối với các tỉnh, TP) đến hết ngày 31-12-2026. Nội dung, hình thức giám sát, khảo sát cụ thể do trưởng đoàn giám sát quyết định và có kế hoạch riêng đảm bảo tuân thủ với nội dung giám sát theo Nghị quyết của Quốc hội và phù hợp với đặc điểm, tình hình, đặc thù của từng tỉnh, TP. Đoàn giám sát xác định mục tiêu trọng tâm là đánh giá toàn diện việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Nội dung giám sát tập trung vào ba nhóm vấn đề chính gồm việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; kết quả tổ chức thực hiện, bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở; tình hình quản lý, sử dụng; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; ứng dụng chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Về tiến độ thực hiện giám sát, đoàn giám sát đề xuất phương án tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội theo tiến độ sớm hơn tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2027). ĐỨC MINH Cà Mau triển khai thí điểm 5 mô hình số tại cơ sở Ngày 10-6, toàn bộ 20 xã, phường tại tỉnh Cà Mau được chọn triển khai thí điểm xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện mô hình. Theo kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau đưa ra năm mô hình chuyển đổi số gồm: Ấp, mô hình khóm số kiểu mẫu; mô hình chợ số; mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại khóm, ấp; mô hình nông nghiệp thông minh và mô hình an ninh trật tự xã hội thông minh. 20 địa phương thí điểm sẽ chọn đăng ký ít nhất một mô hình. Chậm nhất đến ngày 15-8, các xã, phường tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Cà Mau. CHÂU ANH Dừng phát hành và thu hồi sách Chuyện với Thanh Ngày 10-6, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ VH-TT&DL cho biết đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra. Trên cơ sở báo cáo giải trình của nhà xuất bản, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản, ngày 4-6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. VIẾT THỊNH

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 11-6-2026 bảo đảm ổn định ANTT” - đại diện công an xã cho biết. Một cảnh sát khu vực chia sẻ, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc tăng lên nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực hoàn thành. “Khó khăn thì cố gắng sắp xếp, quan trọng nhất là giữ bình yên cho địa bàn và tạo sự yên tâm cho người dân”. Công tác tuyên truyền cũng được chú trọng: Cảnh sát khu vực thường xuyên đến từng khu trọ vận động chủ nhà phối hợp quản lý người thuê, thông báo khi phát hiện nghi vấn. Nhiều chủ nhà trọ đồng tình, lo ngại tệ nạn ma túy ảnh hưởng đến an ninh nên chủ động hợp tác ngay từ đầu.• Sáng 22-5, Trung tá Ngô Tấn Đông, Phó Công an xã Bình Chánh, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến các khu nhà trọ trên địa bàn để kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy đối với các trường hợp nghi vấn. Chủ nhà trọ chủ động mua que test phối hợp với công an Tại một khu trọ trong hẻm đườngAn PhúTây - Hưng Long, tổ công tác lần lượt kiểm tra giấy tờ cư trú của người thuê trọ, đối chiếu thông tin nhân khẩu và tiến hành test nhanh ma túy với một số người có biểu hiện nghi vấn. Theo Công an xã Bình Chánh, đây là một phần trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”. Trong đợt cao điểm này, Công an xã Bình Chánh đồng loạt triển khai nhiều biện pháp rà soát cư trú, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuần tra khép kín địa bàn và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Nga (59 tuổi), quản lý một khu trọ với khoảng 60 phòng, gần 170 người thuê, cho biết nhiều năm qua khu trọ luôn đặt tiêu chí “không ma túy” lên hàng đầu. Theo bà Nga, tất cả người đến thuê trọ đều phải cam kết không gây mất trật tự, không đánh nhau, không sử dụng ma túy. Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đều được yêu cầu kiểm tra kỹ trước khi nhận thuê. “Không ma túy là tiêu chí quan trọng nhất. Tôi thấy ai có biểu hiện nghi vấn thì yêu cầu phải test trước. Ổn hết mới cho thuê, thà để trống phòng còn hơn nhận người liên quan Kiểm tra cư trú, test ma túy xuyên ngày đêm Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an xã Bình Chánh triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy tại các khu dân cư, nhà trọ bất kể ngày hay đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. ma túy vào ở” - bà Nga nói. Bà Nga cho biết thời gian qua lực lượng Công an xã Bình Chánh thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nên tình hình ANTT tại các khu trọ đã ổn định hơn nhiều so với trước đây. “Bây giờ khu vực yên ổn hơn trước rất nhiều, không còn đánh nhau, cướp giật, trộm cắp hay gây rối như trước. Người dân rất ủng hộ việc công an kiểm tra thường xuyên” - bà Nga chia sẻ. Để chủ động phòng ngừa từ sớm, bà Nga còn tự trang bị que test nhanh ma túy tại khu trọ. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, bà liên hệ cảnh sát khu vực và công an xã để phối hợp kiểm tra. Theo Công an xã Bình Chánh, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn cũng chủ động mua que test, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý người thuê trọ, phát hiện các trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy. Song song đó, các chủ nhà trọ còn vận động người thuê cài đặt ứng dụng SOS ANTT nhằm kịp thời phản ánh các vụ việc phát sinh về ANTT trên địa bàn. Đại diện Công an xã Bình Chánh cho biết từ ngày 1 đến 25-5, đơn vị đã tổ chức rà soát, kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy với nhiều trường hợp nghi vấn, trọng tâm là những người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Qua kiểm tra đăng ký, quản lý cư trú và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, lực lượng công an phát hiện chín vụ với 13 người vi phạm liên quan đến các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Túc trực 24/24 giờ, tuần tra liên tục để giữ bình yên địa bàn Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Công an xã Bình Chánh huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Ngoài việc đấu tranh phòng, chống ma túy, lực lượng còn tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS ANTT. Công an xã cũng phối hợp với Phòng Kinh tế UBND xã kiểm tra ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, cơ sở hóa chất, hàng giả, hàng lậu, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Bình Điền. Song song đó, đoàn viên thanh niên tại 39 ấp cùng lực lượng chức năng ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định vào cuối tuần. Theo thống kê, xã có 397 nhà trọ với khoảng 1.300 người thuê cư trú, đông dân và nhiều lao động tạm trú nên quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm. Công an xã thường xuyên phối hợp công an giáp ranh xây dựng kế hoạch đồng loạt ra quân, ngăn chặn nhóm tội phạm di chuyển qua nhiều khu vực. Các tổ tuần tra 363 được chia làm năm ca mỗi ngày, gồm ba ca ban ngày và hai ca ban đêm, tuần tra liên tục trên các tuyến trọng điểm như Nguyễn Văn Linh, Đinh Đức Thiện, Quốc lộ 1 và nhiều khu vực phức tạp. Lực lượng cảnh sát khu vực và an ninh cơ sở cũng duy trì tuần tra cả ngày lẫn đêm tại các ấp để xử lý tình huống phát sinh. “Gần như khung giờ nào cũng có lực lượng trực để tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc và báo cáo nhanh nhằm Công an xã Bình Chánh cho biết đơn vị đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn theo chủ trương của Công an TP.HCM. Ảnh: N.TÂN Công an xã Bình Chánh túc trực 100% quân số trong đợt cao điểm, giải quyết các thủ tục cho người dân. Ảnh: N.TÂN NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI “Gần như khung giờ nào cũng có lực lượng trực để tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc và báo cáo nhanh nhằm bảo đảm ổn định an ninh trật tự” - đại diện công an xã cho biết. Nhiều phường ở TP.HCM đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm Hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm, công an nhiều phường đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm tra cư trú, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật với tinh thần “không có vùng cấm”. • Tại phường Tân Hòa, lực lượng công an phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tổ chức tuần tra khép kín địa bàn ngày đêm với phương châm“đi từng con phố, rõ từng mặt hẻm”. Các tổ công tác tập trung phòng ngừa, truy quét tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp, cướp giật; đồng thời kiểm tra hành chính tại nhà trọ, cơ sở lưu trú, tiệm cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh vàng và xử lý nhiều vi phạm trong quản lý ANTT, cư trú. • Tại phường Hòa Hưng, công an địa phương liên tiếp khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ các nghi phạm liên quan đến các vụ trộm mèo, trộm xe máy tại nhà trọ và lấy trộm xe dựng trước cơ quan. Công an phường cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khóa xe cẩn thận, bảo vệ tài sản cá nhân. • Trong khi đó, Công an phường Bình Cơ duy trì 100% quân số tuần tra, kiểm soát địa bàn, tập trung “siết vòng vây” với tội phạm ma túy. Các tổ công tác tăng cường rà soát nhà trọ, kiểm tra cư trú, test nhanh ma túy đột xuất, kết hợp lập chốt và tuần tra lưu động xuyên ngày đêm nhằm phát hiện, xử lý từ sớm các hành vi vi phạm. • Tại phường Nhiêu Lộc, công an địa phương đẩy mạnh xử lý các hành vi dán quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt hai người dán quảng cáo hút hầm cầu trên nhiều tuyến đường và buộc khắc phục hậu quả. • Công an phường Thủ Đức cũng đồng loạt ra quân kiểm tra cư trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, bóc gỡ quảng cáo sai quy định, kiểm tra ma túy tại khu dân cư, nhà trọ. Song song đó là công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn “sạch tội phạm - đẹp văn minh”. LTS: Thực hiện mệnh lệnh quyết liệt từ Ban Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng Công an TP đang đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch quy mô lớn: Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn. Với tinh thần chủ động tấn công trực diện, “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, từ các phòng nghiệp vụ đến công an cơ sở đang siết chặt trận địa quản lý nhằm kéo giảm bền vững các loại tội phạm, chuyển hóa địa bàn phức tạp. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận hoạt động của công an trong đợt cao điểm này ở một số địa phương cùng sự hưởng ứng của người dân. Cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch và chuyển hóa” địa bàn TP.HCM - Bài 1

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 11-6-2026 định phải bán thông qua đấu giá vẫn còn gây khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được hoàn thiện; quy định về đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá chưa tạo điều kiện để khuyến khích, phát triển việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức (tài sản tự nguyện). Trong một số ít vụ việc vẫn còn tình trạng thông đồng, dìm giá, ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp; còn xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động đấu giá tài sản để trục lợi. Một số đấu giá viên vi phạm pháp luật, vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp và niềm tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động đấu giá tài sản. Đáng chú ý, cơ chế kiểm soát việc đấu giá còn bộc lộ một số vướng mắc. Chế tài, xử lý chưa đủ mạnh đối với hành vi trả giá cao rồi “bỏ cọc” trong đấu giá quyền sử dụng đất. Còn một bộ phận người có tài sản đấu giá chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức việc đấu giá tài sản. Bổ sung nhiều quy định mới Trước thực trạng đó, dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tiếp tục kế thừa, phát triển một số quy định đang phát huy hiệu quả của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung năm 2024). Cụ thể, dự thảo luật quy định các cá nhân có trình độ ĐH trở lên trong tất cả ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên (Điều 11) thay vì hạn chế trình độ ĐH trong một số lĩnh vực luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân tham gia hoạt động đấu giá, phù hợp với định hướng khuyến khích thúc đẩy việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá và thông lệ nghề đấu giá của các nước trên thế giới. Trình tự, thủ tục đấu giá cũng được quy định rõ ràng, chặt chẽ, bảo đảm khả thi, hợp lý như chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với bất động sản là đất đai, nhà, công trình gắn liền với đất, thay vì quy định như luật hiện hành gồm các tài sản khác như quyền khai thác mặt bằng kinh doanh, quyền thu phí, quyền khai thác khoáng sản (nằm ở nhiều địa phương); bắt buộc thông báo công khai trên cổng đấu giá tài sản quốc gia tất cả loại tài sản... Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với tài sản có giá khởi điểm dưới 200 triệu đồng. Theo đó, khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá chỉ cần ban hành hai tiêu chí lựa chọn gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Theo luật hiện hành thì người có tài sản đấu giá phải ban hành đầy đủ bốn tiêu chí lựa chọn áp dụng đối với tất cả tài sản đấu giá, trong đó có tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho việc lựa chọn các tài sản có giá khởi điểm nhỏ như nêu trên được nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí. Đáng chú ý, dự luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm QUỲNH LINH Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định Luật Đấu giá tài sản với nhiều chính sách mới bổ sung, đồng thời luật hóa các quy định tại Nghị quyết 66.11/2026/ NQ-CP của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Vẫn còn tình trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc Theo Bộ Tư pháp, sau gần 10 năm triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và sau khi Luật được sửa đổi, bổ sung năm 2024, bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi quan trọng. Luật Đấu giá tài sản hiện hành bộc lộ hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy Đề xuất quy định mới về đấu giá để ngăn “cò mồi”, “xã hội đen” trục lợi hạn chế tình trạng “cò mồi”, “xã hội đen”, người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi. Đồng thời, bổ sung quy định nâng tỉ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân trên cơ sở luật hóa quy định của Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Theo đó, tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở là 10%-50%. Quy định này góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sau đó “bỏ cọc” nhằm mục đích trục lợi. Cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” cũng sẽ bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở nhằm góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản, an ninh trật tự tại địa phương.• Dự thảo luật quy định việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập theo Luật Doanh nghiệp để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp đấu giá được thành lập dưới hai hình thức gồm công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân như luật hiện hành. Đối với hình thức công ty thì phải có ít nhất hai thành viên hợp danh là đấu giá viên trở lên thay vì một thành viên hợp danh là đấu giá viên như luật hiện hành. Đồng thời quy định tổ chức hành nghề đấu giá được quyền liên kết với tổ chức đấu giá tài sản trong và ngoài nước trong việc đấu giá tài sản tự nguyện. Quy định này nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong hoạt động đấu giá tài sản (hầu hết là đấu giá tài sản công). Đồng thời, góp phần thu hút các cá nhân, tổ chức nước ngoài có tài sản hợp pháp của mình tự nguyện bán đấu giá tài sản tại Việt Nam, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia hoạt động đấu giá do các tổ chức hành nghề đấu giá của Việt Nam thực hiện, qua đó từng bước đưa nghề đấu giá của Việt Nam phù hợp với thông lệ thế giới. Công ty hợp danh phải có ít nhất hai thành viên hợp danh Cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” sẽ bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở nhằm góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường… Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên Mới đây, UBND phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở và Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2026. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tại hội nghị, ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM, đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Hòa giải ở cơ sở và các quy định của pháp luật liên quan cho hơn 130 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn giúp đội ngũ hòa giải viên cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và vận dụng hiệu quả vào quá trình giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa phương. Cũng tại hội nghị, ThS Đặng Phạm Mỹ Hạnh, báo cáo viên pháp luật TP.HCM (phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật), đã tập huấn chuyên sâu về kỹ năng hòa giải, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý các tình huống tranh chấp, đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường trong năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2026 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội thi thu hút 98 lượt người tham gia với 20 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn trong thời gian 25 phút. Theo ban tổ chức, hội thi là dịp để đánh giá năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật của đội ngũ hòa giải viên; đồng thời phát hiện, biểu dương những cá nhân tiêu biểu có kỹ năng hòa giải tốt, tinh thần trách nhiệm cao và nhiều đóng góp cho công tác hòa giải ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và ba giải khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Thông qua hội nghị tập huấn và hội thi, đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần phát huy hiệu quả vai trò hòa giải ở cơ sở trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cộng đồng dân cư. HUỲNH THƠ phapluat@phapluattp.vn Trước thực trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc nhằm trục lợi từ hoạt động đấu giá tài sản, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan. Một xe ô tô hạng sang được đưa ra bán đấu giá. Ảnh: TTĐGTS TP.HCM Các thí sinh tham gia cuộc thi. Ảnh: HT

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