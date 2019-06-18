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Đề xuất miễn, giảm tráchnhiệm khi làm đường sắt TP.HCM - Cần Thơ SỐ 124 (7695) - Thứ Sáu 12-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trang 9 TAND Tối cao công bố 8 án lệ TP.HCM thí điểm đô thị thông minh ở Côn Đảo, VũngTàu,PhúNhuận CAO ĐIỂM 45 NGÀY ĐÊM “LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN HÓA” ĐỊA BÀN TP.HCM - BÀI 2 Cácđơnvịnghiệpvụ đồng loạt tấn công tội phạm Ngày thi đầu tiên: Đề văn đổi mới, đề toán không gây bất ngờ Các đại biểu trải nghiệm sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tháng 10-2025. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 2 trang 6 trang 13 trang 3 trang 5 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại TP.HCM cần gỡ 4 nút thắt để khoa học công nghệ dẫn dắt kinh tế trang 4

2 Thời sự - Thứ Sáu 12-6-2026 thoisu@phapluattp.vn NGUYÊN THẢO (Theo TTXVN) Ngày 11-6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 19-5-2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong phát biểu tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban ngành và địa phương đều khẳng định thành tựu của công tác đối ngoại trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước và thực hiện sứ mệnh cao cả của một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trên cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và trên tất cả các kênh, góp phần đưa đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết 06-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại của Việt Nam thể hiện sự đổi mới tư duy, thể hiện rõ bởi các luận điểm lớn mang tính định hình tư tưởng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào năm định hướng lớn: Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21. Nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trước hết phải thể hiện “bản sắc ngoại giao thời đại mới”, kết tinh “truyền thống vẻ vang của ngoại giao dân tộc, tính cách mạng của ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, tinh hoa của nền ngoại giao thế giới và tinh thần ngoại giao thời đại mới”. Đặc biệt phải Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: QH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào năm định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi. vươn lên ngang nhóm dẫn đầu ở khu vực và vươn tầm quốc tế. Xây dựng hệ thống lý luận về đối ngoại trong kỷ nguyên mới… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống để đối ngoại phát huy tốt vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần vào việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và nội dung của nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa Nghị quyết 06-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.• Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. 4 vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Đồng bộ với các nghị quyết chiến lược khác, với mục tiêu “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả”; quán triệt nghị quyết là để hành động, hành động để tạo chuyển biến, chuyển biến để mang lại kết quả thực chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bốn vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện: Đầu tiên là xác định rõ đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương đối ngoại và thông qua chỉ đạo, tổ chức thực hiện… Bên cạnh đó, nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của tất cả bộ, ban ngành, địa phương, gắn với triển khai chương trình hành động của Chính phủ, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công cụ thể. Lấy kết quả cụ thể, tính thực tế, thực chất làm thước đo hiệu quả, loại bỏ tư duy hình thức, phô trương. Đề cao kỷ luật thực thi, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc triển khai nghị quyết, qua đó nâng cao tính minh bạch và khả năng phản ứng chính sách kịp thời. Ngoài ra, đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực, giữa Trung ương và địa phương trong công tác đối ngoại: Kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước (bao gồm đối ngoại Quốc hội), đối ngoại nhân dân; giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ... tạo sức mạnh tổng hợp của đối ngoại, đưa đối ngoại trở thành một mặt trận thống nhất, vững mạnh, trong đó ngoại giao cấp cao là động lực chủ công, mang tính dẫn dắt, định hướng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và hệ thống giám sát thời gian thực đối với việc thực hiện nghị quyết. Cuối cùng là kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai nghị quyết, đặc biệt là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế; chuẩn bị triển khai xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có năng lực tổ chức thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khắc phục tình trạng yếu kém, trì trệ trong khâu tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực chất làm tiêu chuẩn đánh giá cán bộ. Lịch sử dân tộc Việt Nam cho thấy: Khi đất nước đoàn kết, bản lĩnh và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu vẻ vang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Tiêu điểm Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: QH

3 Thời sự - Thứ Sáu 12-6-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA Sáng 11-6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh (ĐTTM) cấp xã. Việc triển khai xây dựng ĐTTM cấp xã trên địa bàn TP.HCM là nhiệm vụ chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Bằng cách ứng dụng bản sao số (Digital Twin) và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), mô hình giúp quản lý dữ liệu tập trung, giám sát thời gian thực các lĩnh vực trọng yếu, từ đó hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời. Chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết thời gian qua, sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn Becamex... khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu số, nhu cầu quản lý điều hành của địa phương. Qua đó, nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình ĐTTM cấp xã trên địa bàn TP. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, Sở KH&CN đề xuất triển khai thí điểm hai nhóm mô hình ĐTTM. Mô hình thứ nhất là triển khai “Chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo - đặc khu thông minh” do Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) thuộc Tập đoàn Becamex phối hợp triển khai. Đến nay, giai đoạn đầu của mô hình đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), nền tảng quản lý đặc khu thông minh ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin), hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội và hệ thống giám sát an ninh, giao thông. Mô hình bước đầu hình thành không gian số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tập trung, tích hợp dữ liệu quản lý trên nền bản đồ số và tạo nền tảng để kết nối các hệ thống chuyên ngành trong các giai đoạn tiếp theo. Việc ứng dụng công nghệ Digital Twin tại đặc khu Côn Đảo đã số hóa hiệu quả không gian quản lý, hỗ trợ tối ưu công tác chỉ đạo và điều hành trên các lĩnh vực trọng yếu như đất đai, quy hoạch và xây dựng, tài nguyên và môi trường, an ninh, giao thông, báo cáo kinh tế - xã hội. Kết quả triển khai tại Côn Đảo đã hình thành môi trường điều hành số tập trung, tạo tiền đề quan trọng để TP nghiên cứu, hoàn thiện kiến trúc và nhân rộng mô hình ĐTTM trong thời gian tới. Kết quả này là mô hình thực tiễn có giá trị để TP nghiên cứu, hoàn thiện kiến trúc tổng thể ĐTTM cấp xã trong thời gian tới. Triển khai các tiện ích đô thị thông minh Mô hình thứ hai là triển khai các tiện ích ĐTTM cấp xã tại phường Phú Nhuận và phường Vũng Tàu do Tập đoàn Viettel phối hợp thực hiện. Đối với mô hình này, các bên thống nhất lựa chọn hai nhóm giải pháp trọng tâm gồm hệ thống Dashboard chỉ đạo điều hành và hệ thống Digital Twin giám sát an ninh đô thị. Hệ thống Dashboard cho phép số hóa quy trình báo cáo, theo dõi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo thời gian thực, hỗ trợ lãnh đạo địa phương điều hành dựa trên dữ liệu. Phường Phú Nhuận dự kiến triển khai theo dõi 45 chỉ tiêu, gồm 30 chỉ tiêu theo Quyết định 333 của UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và 15 chỉ tiêu đặc thù của địa phương; phường Vũng Tàu triển khai theo dõi 42 chỉ tiêu, gồm 30 chỉ tiêu của TP và 12 chỉ tiêu đặc thù của địa phương. Giải pháp Digital Twin giám sát an ninh đô thị được xây dựng trên nền tảng bản đồ số, kết nối hệ thống camera hiện hữu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện phương tiện, nhận diện biển số, đo đếm lưu lượng giao thông, phát hiện vi phạm giao thông, phát hiện đám đông bất thường, phát hiện hành vi bạo lực và hỗ trợ truy vết, cảnh báo sớm các tình huống phát sinh về an ninh trật tự. Riêng đối với phường Vũng Tàu, giải pháp được mở rộng để giải quyết bài toán cảnh báo người dân và du khách tại các khu vực tắm biển nguy hiểm. Để triển khai các nội dung nêu trên, Sở KH&CN đề xuất giao Viettel TP.HCM chủ trì triển khai các nội dung thí điểm tại phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu; VNTT tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tại đặc khu Côn Đảo. Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM hỗ trợ kết nối, chia Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. Ảnh: LÊ THOA TP.HCM thí điểm đô thị thông minh ở Côn Đảo, Vũng Tàu, Phú Nhuận Khi mỗi địa bàn phường, xã, đặc khu đều được điều hành, vận hành và quản lý theo mô hình đô thị thông minh, việc quản trị đô thị của siêu đô thị như TP.HCM sẽ đơn giản hơn, tốt hơn. sẻ dữ liệu; Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị hỗ trợ chia sẻ dữ liệu camera; các địa phương trực tiếp phối hợp vận hành, khai thác và đánh giá hiệu quả mô hình. Thí điểm là để hoàn thiện mô hình Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận ba địa phương thí điểm mô hình ĐTTM đều là địa phương mang tính đặc thù rất cao trong không gian đô thị. Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết thực tiễn quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra việc phải nghiên cứu một phương thức vận hành hiện đại hơn, hiệu quả, thông minh hơn. Do vậy, việc triển khai mô hình quản lý ĐTTM gắn với phát huy ứng dụng khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp chính quyền quản trị và điều hành trên cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ trực tiếp cho công tác điều hành. “Khi lãnh đạo, chỉ đạo và vận hành bộ máy trên một nền tảng dữ liệu và thông tin đầy đủ, công tác quản lý điều hành sẽ hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp…, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” - ông nói. Theo ông, khi mỗi địa bàn phường, xã, đặc khu đều được điều hành, vận hành và quản lý theo mô hình ĐTTM, việc quản trị đô thị của siêu đô thị như TP.HCM sẽ đơn giản hơn, tốt hơn và nhanh chóng đạt mục tiêu hơn. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị dù mới thí điểm nhưng phải thực hiện một cách thực chất, gắn liền với nhu cầu thực tiễn tại từng địa phương, từng địa bàn. Thí điểm là để hoàn thiện mô hình, phương thức và cách làm chứ không phải làm xong rồi để đó, “được hay không được cũng không sao”. Ông nhấn mạnh từ thực tiễn của các địa phương khác nhau, TP sẽ hoàn thiện phương thức, cách làm và mô hình để nhân rộng trên toàn TP. Ông đề nghị Sở KH&CN có trách nhiệm theo sát quá trình thí điểm, phối hợp với các cơ quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đúc kết thành phương pháp chuẩn. Khi đó, không chỉ dừng lại ở “mô hình” nữa, mà sẽ trở thành bộ tiêu chuẩn triển khai đồng bộ trên toàn TP để mọi địa phương đều có thể áp dụng. Như vậy mới đáp ứng được yêu cầu quản lý và quản trị đô thị thông minh của TP.HCM. Đi vào một số vấn đề cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết ĐTTM hiện nay chỉ tập trung vào hai nhóm vấn đề, gồm Dashboard điều hành với một số chỉ tiêu nhất định và bản sao số chủ yếu phục vụ giao thông, an ninh trật tự. Tuy nhiên, sau thí điểm, TP cần tiếp tục mở rộng thêm các lĩnh vực khác như đất đai, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ, cũng như các thông số kết nối y tế, giáo dục để phục vụ toàn diện cho công tác điều hành.• Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh thí điểm là để hoàn thiện mô hình, phương thức và cách làm chứ không phải làm xong rồi để đó, “được hay không được cũng không sao”. Sở KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với Viettel, Becamex, Trung tâm Chuyển đổi số TP và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lựa chọn thêm một số phường, xã, đặc khu có nhu cầu và điều kiện phù hợp để triển khai thí điểm. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung các bài toán mới như quản lý trật tự đô thị, môi trường, du lịch, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cảnh báo ngập, quản lý tài nguyên và các bài toán điều hành đặc thù theo từng địa phương. Thông qua quá trình thí điểm, sở sẽ tổng hợp, đánh giá hiệu quả, xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn và mô hình tham chiếu về đô thị thông minh cấp xã, làm cơ sở để từng bước nhân rộng trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới. Ông LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Sẽ từng bước nhân rộng trên địa bàn TP.HCM Đối với ba địa phương thí điểm hiện tại và bất kỳ địa phương nào khác đăng ký tham gia, đề nghị lãnh đạo địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số. Đồng thời cũng là cơ hội, điều kiện để các phường hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Chúng ta phải coi đây là việc của chính mình, phải nóng ruột, khát khao và trăn trở tìm cách làm cho bằng được. Nếu chúng ta mang tâm lý ỷ lại, xem đây là món quà do TP hay các đơn vị trao tặng, làm được thì tốt, không được cũng không sao hay khó quá thì trả lại, thì cách tiếp cận đó sẽ dẫn đến thất bại ngay từ khi mới bắt đầu. Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tiêu điểm Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

4 Thời sự - Thứ Sáu 12-6-2026 thoisu@phapluattp.vn trò động lực chính cho tăng trưởng hai con số? + PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình: TP.HCM đã tích lũy được một nền tảngKHCN và ĐMST có chiều sâu trong giai đoạn 2021-2025, song vẫn còn khoảng cách giữa tiềm lực và năng lực chuyển hóa. Về nền tảng, tăng trưởng của TP đã có sự dịch chuyển thực chất khi năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp trên 50% GRDP, kinh tế số duy trì xu hướng gia tăng tỉ trọng, phản ánh sự chuyển dịch sang mô hình dựa trên tri thức. Khu vực doanh nghiệp ghi nhận tỉ lệ ĐMST đạt 37,8%, số đơn sở hữu trí tuệ trung bình khoảng 9.299 đơn mỗi năm, cho thấy năng lực sáng tạo nội sinh đang được cải thiện. Hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh với hơn 2.000 startup, chiếm trên 50% cả nước. Quy mô hệ sinh thái đạt khoảng 5,22 tỉ USD, đứng thứ ba Đông Nam Á và tiệm cận top 100 toàn cầu. Hạ tầng và nhân lực KHCN với hơn 21.000 người, cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn đã tạo nền tảng kết nối vào chuỗi giá trị công nghệ quốc tế. Tuy nhiên, tốc độ chuyển hóa vẫn chưa tương xứng với tiềm lực. Các điểm nghẽn về thể chế, mức độ gắn kết giữa viện, trường và doanh nghiệp, thiếu hụt các không gian thử nghiệm công nghệ quy mô lớn vẫn chưa được xử lý căn cơ. Điều này cho thấy TP đã có nền tảng đủ mạnh để bứt phá nhưng để KHCN và ĐMST thực sự trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, yêu cầu đặt ra không nằm ở một bước chuyển thực chất về năng lực tổ chức thực thi. . Nhìn thẳng vào thực trạng, theo ông, đâu là những nút thắt lớn nhất đang kìm hãm hệ sinh thái KHCN và ĐMST của TP.HCM? + Có bốn nút thắt lớn đang kìm hãm sự phát triển của hệ sinh thái KHCN và ĐMST của TP. Thứ nhất, TP đã xác lập rõ vai trò của KHCN và ĐMST trong mô hình tăng trưởng, tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế, nguồn lực đã có nhưng bộ máy vận hành còn thiếu tính linh hoạt, quy trình triển khai còn phân tán, mức độ phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Thứ hai, hệ sinh thái đang có thế mạnh trong tạo lập tri thức nhưng còn hạn chế trong thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Quan hệ hợp tác giữa viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chưa phát triển theo chiều sâu, chưa hình thành được cơ chế phối hợp hiệu quả để giải quyết các bài toán thực tiễn. Thứ ba, dù TP đã hình thành một số nền tảng quan trọng nhưng các cấu phần then chốt như hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, không gian thử nghiệm, cơ chế chia sẻ tài nguyên vẫn chưa được hoàn thiện và vận hành ở quy mô đủ lớn. Điều này làm hạn chế khả năng phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn và thu hút các dự án công nghệ quy mô lớn. Thứ tư, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. TP chưa hình thành được hệ thống chính sách cũng như hệ sinh thái đủ hiệu quả để thu hút, giữ chân và phát huy đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư trình độ cao trong và ngoài nước. Việc phân bổ nguồn nhân lực giữa các khu vực phát triển cũng còn thiếu cân đối. Quy hoạch lại phân khu chức năng KHCN&ĐMST . Với những điểm nghẽn đã được nhận diện, theo ông, đâu là những việc cần làm ngay và làm thật quyết liệt nhằm thúc đẩy tăng trưởng GRDP của TP.HCM? + Điều đầu tiên, theo tôi, TP.HCM phải quy hoạch lại phân khu chức năng KHCN và ĐMST gắn với quy hoạch không gian phát triển mới. TP cần xác lập rõ nơi nào là trung tâm R&D và tài chính công nghệ, nơi nào là cực sản xuất thông minh, nơi nào là cực logistics - cảng - năng lượng. Đi kèm đó là cơ chế điều phối thống nhất, liên thông quy hoạch đất đai, hạ tầng số, dữ liệu và giao thông. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác lập khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng nhanh và bền vững. Tại TP.HCM, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I cũng đặt ra các chỉ tiêu phát triển rất cao. Cụ thể, GRDP tăng bình quân 10%-11%/ năm, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP, tổng chi xã hội cho R&D đạt 2%-3% GRDP và tối thiểu 4%-5% chi ngân sách dành cho KHCN và chuyển đổi số. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG-HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhìn nhận TP.HCM hội tụ đầy đủ các điều kiện nền tảng của một trung tâm KHCN, ĐMST lớn. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những nút thắt cần sớm khắc phục để KHCN đi vào thực tiễn. Còn khoảng cách giữa tiềm lực và năng lực chuyển hóa . Phóng viên: Thưa ông, tiềm lực KHCN, ĐMST hiện nay của TP.HCM đã đủ để gánh vác vai TP.HCM cần gỡ 4 nút thắt để khoa học công nghệ dẫn dắt kinh tế Thứ hai, phải đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) vào vận hành thực chất với danh mục lĩnh vực cụ thể và thời hạn rõ ràng. TP cần lựa chọn một số lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, logistics số, y tế số, công nghệ xanh… để triển khai trong khung thời gian 6-12 tháng. Thứ ba, TP phải tái cấu trúc cách sử dụng ngân sách cho KHCN theo hướng tập trung và dẫn dắt. Nguồn lực công được ưu tiên cho các hạng mục mà khu vực tư nhân chưa thể đầu tư như hạ tầng dữ liệu dùng chung, hệ thống tính toán hiệu năng cao, trung tâm thử nghiệm công nghệ… để giải quyết các bài toán lớn của đô thị và cơ chế đồng tài trợ cho thương mại hóa. Cùng với đó là vận hành hiệu quả quỹ đầu tư mạo hiểm của TP theo nguyên tắc thị trường, lựa chọn công nghệ chiến lược và đội ngũ có năng lực, bảo đảm cơ chế đầu tư và thoái vốn minh bạch, chuyên nghiệp. Thứ tư, TP.HCM lựa chọn một số cụm công nghệ có khả năng tạo giá trị gia tăng cao trong trung hạn như AI, dữ liệu và điện toán, bán dẫn và sản xuất thông minh, công nghệ sinh học và y sinh, logistics số và cảng thông minh, năng lượng mới, vật liệu mới... Mỗi cụm cần được giao chỉ tiêu cụ thể về doanh thu, xuất khẩu, số doanh nghiệp tham gia, số hợp đồng chuyển giao, năng suất lao động và mức đóng góp vào GRDP. . Xin cảm ơn ông.• Thực tế, TP.HCM không thiếu chất xám ở đầu vào mà thiếu cơ chế, chính sách đủ mạnh cho thị trường ở đầu ra. Đây là một hạn chế khi số lượng nhiệm vụ nghiên cứu được nghiệm thu lớn nhưng tỉ lệ thương mại hóa còn thấp, nhiều kết quả đã sẵn sàng chuyển giao vẫn chưa đi vào thị trường hiệu quả. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự lệch pha giữa hệ sinh thái nghiên cứu và hệ sinh thái thị trường. Hoạt động khoa học lâu nay chủ yếu được đánh giá theo tiêu chí học thuật và quy trình, trong khi doanh nghiệp lại vận hành theo tiêu chí hiệu quả, tốc độ và khả năng mở rộng. Khi hai hệ quy chiếu này chưa được kết nối ngay từ khâu hình thành nhiệm vụ, kết quả nghiên cứu dù đạt yêu cầu kỹ thuật vẫn khó trở thành sản phẩm thương mại. Hơn nữa, các rào cản về tài chính cho giai đoạn hoàn thiện công nghệ, thiếu hạ tầng thử nghiệm, bất cập trong định giá và chuyển giao tài sản trí tuệ… đã làm gián đoạn chuỗi chuyển hóa từ nghiên cứu đến thị trường. Vì vậy, nhiều sản phẩm dừng lại ở mức hoàn thiện kỹ thuật mà chưa trở thành hàng hóa để thương mại hóa. Để tạo chuyển biến thực chất, TP.HCM cần hoàn thiện các thiết chế giúp tạo cầu thị trường, đặc biệt là cơ chế mua sắm công đối với công nghệ ở giai đoạn tiền thương mại hóa và cơ chế đặt hàng từ doanh nghiệp ngay từ đầu. Khi thị trường trở thành điểm khởi phát của nghiên cứu thì KHCN mới thực sự đi vào sản xuất, nâng cao năng suất và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. PGS-TS ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH Hoàn thiện các cơ chế cho khoa học công nghệ phát triển TP.HCM phải tái cấu trúc cách sử dụng ngân sách cho KHCN theo hướng tập trung và dẫn dắt, ưu tiên nguồn lực công cho hạ tầng dữ liệu dùng chung, trung tâm thử nghiệm công nghệ… Để tăng trưởng hai con số với sự dẫn dắt của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP.HCM cần gỡ ngay bốn nút thắt lớn. Các đại biểu trải nghiệm các sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong tại triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tháng 10-2025. Ảnh: THUẬN VĂN LTS: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại hội XIV của Đảng trao ngọn cờ tiên phong cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là chìa khóa then chốt, là động lực quyết định để bứt tốc tăng trưởng, phát triển bền vững. Đối với TP.HCM, định hướng chiến lược này mang ý nghĩa sống còn. Chỉ khi hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được khơi thông nguồn lực, kích hoạt mạnh mẽ, mục tiêu tăng trưởng hai con số mới có cơ sở vững chắc để thành hiện thực. Qua đó, kiến tạo những giá trị thụ hưởng đích thực, tạo sức bật mạnh mẽ cho nền kinh tế TP.HCM. LÊ THOA thực hiện

5 Trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an TP.HCM cũng liên tiếp phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao núp bóng căn hộ, khách sạn cao cấp để hoạt động. Thời sự - Thứ Sáu 12-6-2026 NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Cùng cơ sở, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cũng đồng loạt triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, tập trung tấn công mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên toàn địa bàn. Đây được xem là chiến dịch quy mô lớn nhằm chuyển hóa các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Đồng loạt kiểm tra các “điểm nóng” ăn chơi về đêm Trong đợt ra quân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) chủ trì phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện, quán bar, nhà hàng, khách sạn và các tụ điểm nhạy cảm. Chỉ trong ba ngày, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra 13 vụ việc trọng điểm, phát hiện nhiều sai phạm liên quan ma túy, mại dâm, hàng cấm và hoạt động kinh doanh biến tướng. Theo PC06, công an phát hiện bốn vụ liên quan hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và buôn bán hàng cấm là shisha; một vụ liên quan hoạt động mại dâm; một vụ sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và một vụ tàng trữ trái phép quân tư trang, thiết bị chuyên dụng của lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, tại nhiều cơ sở hoạt động quá giờ quy định, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm khách vẫn tụ tập trong tiếng nhạc lớn, sử dụng bóng cười và có dấu hiệu sử dụng ma túy. Rạng sáng 16-5, kiểm tra Công ty Phát An và cơ sở Not A Bar, tổ công tác phát hiện các cơ sở vẫn mở nhạc với công suất lớn cho khách nhảy múa. Qua test nhanh, công an xác định một người tại Phát An và hai người tại Not A Bar dương tính với ma túy, trong đó có một khách nước ngoài và một nhân viên bếp. vụ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn an ninh trật tự. Tổng cộng, công an đã đưa về trụ sở 10 người có hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy và bốn người liên quan hành vi mua bán dâm để tiếp tục đấu tranh, xử lý. Tội phạm ma túy, mại dâm hoạt động trong căn hộ, khách sạn cao cấp Theo PC06, để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các đối tượng phạm tội đang có xu hướng dịch chuyển hoạt động sang các căn hộ dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp và triệt để sử dụng công nghệ cao để liên lạc, điều hành. Điển hình, khi kiểm tra một nhà nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên 18 tuổi trong trạng thái “phê” ma túy tại phòng 203, thu giữ bộ dụng cụ tự chế dùng để sử dụng chất cấm. Tại phòng 301 cùng cơ sở, công an tiếp tục phát hiện người có hành vi tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy. Chủ cơ sở lưu trú bị Các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tấn công tội phạm Tại cơ sở New DC lúc 0 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 133 khách và 53 nhân viên đang tụ tập. Kết quả test nhanh ghi nhận sáu trường hợp dương tính với ma túy, gồm bốn người Việt Nam và hai người nước ngoài. Qua đấu tranh, những người liên quan thừa nhận hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đồng thời niêm phong, tạm giữ 338 chai rượu ngoại không hóa đơn, chứng từ cùng lượng lớn shisha không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hai vụ sử dụng nhân viên bảo vệ không có chứng chỉ nghiệp vụ và bốn lập biên bản vì thiếu trách nhiệm quản lý, để xảy ra tệ nạn xã hội. Cùng thời điểm, lực lượng công an triệt phá một đường dây mại dâm công nghệ cao hoạt động tại một khách sạn. Theo điều tra, nhóm này sử dụng các tài khoản ẩn danh trên Zalo, Telegram và Facebook để đăng tải hình ảnh khiêu dâm, môi giới bán dâm. Công an bắt quả tang một phụ nữ thuê phòng dài hạn để tổ chức hoạt động mại dâm ngay trong khách sạn. Song song với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và mại dâm, lực lượng chức năng còn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tăng cường giám sát bằng camera Trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an TP.HCM cũng liên tiếp phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm công nghệ cao Ứng dụng khoa học công nghệ, camera giám sát... xử lý vi phạm Song song với công tác đấu tranh tội phạm, Phòng CSGT (PC08) cũng triển khai đồng loạt các tổ tuần tra trên đường bộ, đường thủy và đường sắt. Trong đợt cao điểm, Phòng CSGT (PC08) tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ, xe quá tải, xe cơi nới thành thùng, xe tự chế và các hành vi tụ tập đua xe trái phép. Đáng chú ý, PC08 cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, vận dụng hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm và ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông để vận chuyển ma túy, hàng cấm, vũ khí. Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, quyết tâm làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên toàn TP. thoisu@phapluattp.vn Các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đang đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch” địa bàn. núp bóng căn hộ, khách sạn cao cấp để hoạt động. Ngày 21-5, Công an phường Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) bắt giữ sáu người liên quan đường dây lừa đảo xuyên quốc gia gồm Vũ Mạnh Ninh, Hứa Văn Tú, Nguyễn Gia Khuyến, Đỗ Trọng Lễ, Đồng Sỹ Quỳnh và Đào Quang Hùng. Theo điều tra, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, một số người trong nhóm còn liên quan hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 12-5, trong lúc kiểm tra hành chính một cơ sở Beer trên đường Thùy Vân, công an phát hiện hai người dương tính với ma túy. Từ manh mối này, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, bóc gỡ cả đường dây hoạt động quy mô lớn. Nhóm này thuê căn hộ tại các chung cư cao cấp để làm nơi hoạt động, câu kết với các đối tượng tại Campuchia và Malaysia thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, đồng thời tổ chức các “tiệc” ma túy. Liên quan tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phối hợp với công an địa phương kiểm tra khách sạn Bảo Ly ở phường Thuận Giao, phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú không khai báo, trong đó có 17 người nhập cảnh trái phép. Công an thu giữ hơn 400 thiết bị điện tử gồm điện thoại, máy tính và máy tính bảng. Theo điều tra, nhóm này thuê trọn khách sạn với giá 315 triệu đồng mỗi tháng để lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia thì bị phát hiện. Cũng trong ngày 20-5, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ trên đường Điện Biên Phủ, phát hiện 11 người quốc tịch Trung Quốc cư trú cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động phạm tội công nghệ cao. Đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết do Campuchia tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo nên nhiều đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.• Cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch và chuyển hóa” địa bàn TP.HCM - Bài 2 Công an phát hiện nhiều người và các trang thiết bị phục vụ cho việc lừa đảo. Ảnh: CA Trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, các đơn vị thuộc Công an TP.HCM đã rà soát, kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm về an ninh trật tự. Ảnh: CA Các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trong cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: XUÂN MINH

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 12-6-2026 thành niên về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi. Sự kiện pháp lý làm phát sinh căn cứ để xem xét kháng nghị Án lệ 86/2026/AL về sự kiện pháp lý làm phát sinh căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Án lệ này xoay quanh tình huống: Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn (tố chức tín dụng) và bị đơn (doanh nghiệp) đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, buộc bị đơn phải trả tiền cho nguyên đơn. Sau đó, cơ quan điều tra xác định người đại diện theo pháp luật của bị đơn có hành vi gian dối trong việc trả nợ để chiếm đoạt tiền của nguyên đơn nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này và có văn bản, tài liệu kèm theo đề nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị đối với bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nêu trên. Giải pháp pháp lý trong trường hợp này là tòa án phải xác định quyết định khởi tố bị can và văn bản, tài liệu kèm theo nêu trên của cơ quan điều tra là sự kiện pháp lý làm phát sinh căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm Án lệ 87/2026/AL về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm. Tình huống án lệ là việc nguyên đơn (tổ chức tín dụng) ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản là tàu biển với bị đơn (khách hàng). Hai bên thỏa thuận để bên thứ ba sửa chữa, nâng cấp, trông giữ tàu nhằm nâng giá trị tài sản bảo đảm. Bị đơn ký kết hợp đồng với bên thứ ba để thực hiện các công việc trên. Sau đó, nguyên đơn và bị đơn ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng ban đầu và hợp đồng thế chấp đối với tàu biển sau khi đã được sửa chữa, nâng cấp. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên nguyên đơn khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (bên thứ ba) có yêu cầu độc lập yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh khi thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp, trông giữ tài sản bảo đảm. Giải pháp pháp lý trong trường hợp này, tòa án phải xác định khi xử lý tài sản bảo đảm thì ưu tiên thanh toán trước cho bên thứ ba chi phí tiền lương của người lao động, tiền thuê và tiền trông giữ tài sản liên quan đến việc sửa chữa, nâng cấp, trông giữ tài sản bảo đảm. Nhà mua thanh lý để ở có được bồi thường khi thu hồi đất? Án lệ 89/2026/AL về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với tài sản là nhà mua thanh lý để ở trên đất của cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước bán thanh lý tài sản là nhà xây dựng trên phần đất trụ sở của cơ quan, không có thỏa thuận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi phần đất này. Bên mua đã sử dụng nhà vào mục đích để ở. Quá trình sử dụng, bên mua đã tạo lập, tôn tạo tài sản mới trên đất. Sau đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thu hồi phần đất này. Trong trường hợp này, tòa án phải xác định khi Nhà nước thu hồi đất, bên mua tài sản trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng được xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất bị thu hồi. Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tòa án Án lệ 90/2026/AL về thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tòa án. Do sai sót về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, YẾN CHÂU TAND Tối cao vừa ban hành Quyết định 162/QĐ-CA, công bố tám án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua. Các tòa án có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1-7-2026. Việc áp dụng án lệ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18-6-2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐTP ngày 27-6-2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao). Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm khi xe cháy Án lệ 83/2026/AL về trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm khi cơ quan có thẩm quyền chưa xác định được người gây ra thiệt hại về tài sản. Tình huống án lệ: Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới có hiệu lực pháp luật. Xe cơ giới bị cháy dẫn đến thiệt hại về tài sản là sự kiện bảo hiểm. Cơ quan giám định kết luận nguyên nhân xe cơ giới bị cháy do con người gây ra. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa xác định được ai là người gây ra thiệt hại về tài sản. Giải pháp pháp lý: Trường hợp này, tòa án phải xác định doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản cho người được bảo hiểm nhưng được bảo lưu quyền yêu cầu bồi hoàn hoặc được chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn tiền bồi thường theo quy định của pháp luật. Chấm dứt việc nuôi con nuôi khi người nhận nuôi chết Án lệ 84/2026/AL về chấm dứt việc nuôi con nuôi là người chưa thành niên khi người nhận con nuôi là người độc thân chết. Tình huống án lệ: Quan hệ nuôi con nuôi giữa người nhận con nuôi là người độc thân với con nuôi chưa thành niên được xác lập hợp pháp. Sau khi người nhận con nuôi chết, cha mẹ đẻ của con nuôi chưa thành niên yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi. Giải pháp pháp lý trong trường hợp này là tòa án chấp nhận yêu cầu của cha mẹ đẻ của con nuôi chưa Một vụ đầu xe container bốc cháy dữ dội trên đường đã được xử lý. Ảnh: NDCC UBND có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất chồng lên phần diện tích đất của người sử dụng đất liền kề đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó. Người được cấp giấy chứng nhận không đúng đã chuyển nhượng cho người thứ ba và người thứ ba đã được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất liền kề khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận đã cấp cho người thứ ba. Giải pháp pháp lý trong trường hợp này là tòa án phải xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính và có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của giấy chứng nhận quyền đã cấp cho người thứ ba, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.• Tòa án phải xác định khi Nhà nước thu hồi đất, bên mua tài sản trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất nhưng được xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất bị thu hồi. phapluat@phapluattp.vn TAND Tối cao công bố 8 án lệ Các tòa án có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng các án lệ vừa được TAND Tối cao công bố trong xét xử kể từ ngày 1-7-2026. Án lệ 85/2026/AL về việc tham gia tố tụng của doanh nghiệp bảo hiểm thành viên theo hợp đồng nguyên tắc đồng bảo hiểm. Tình huống án lệ: Hợp đồng nguyên tắc đồng bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm xác định doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu có nghĩa vụ giao kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm, giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và có quyền yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm thành viên góp tiền bồi thường theo tỉ lệ đồng bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra; không quy định doanh nghiệp bảo hiểm thành viên trực tiếp có trách nhiệm với bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm không giao kết hợp đồng với các doanh nghiệp bảo hiểm thành viên mà giao kết với doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu và phát sinh tranh chấp hợp đồng này. Quá trình giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm, doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu không yêu cầu đưa các doanh nghiệp bảo hiểm thành viên vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Giải pháp pháp lý trường hợp này là tòa án phải xác định các doanh nghiệp bảo hiểm thành viên không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án và không đưa vào tham gia tố tụng. Doanh nghiệp bảo hiểm thành viên có tham gia tố tụng? Không được ủy quyền tham gia tố tụng phần tranh chấp nuôi con Thứ sáu là Án lệ 88/2026/AL về ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án tranh chấp về nuôi con. Trong vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi con, đương sự ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng đối với phần tranh chấp về nuôi con. Trường hợp này, tòa án không chấp nhận việc đương sự ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng đối với phần tranh chấp về nuôi con. Tiêu điểm

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