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Vụ án chị kiện em gái đòi 5,1 lượng vàng SJC Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tạo bứt phá cho TP.HCM. Trong ảnh: ĐH Quốc gia TP.HCM và Yến sào Khánh Hòa bắt tay giải “bài toán” khoa học công nghệ cho ngành yến. Ảnh: NVCC Từ đơn hàng của Chính phủ đến khát vọng “Make in Vietnam” trang 11 SỐ 125 (7696) - Thứ Bảy 13-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: Để người có thu nhập thấp được an cư trang 8+9 Luật sư và khách hàng thỏa thuận hứa thưởng được không? trang 6+7 TP.HCM KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI TỪ 4 TRỤ CỘT trang 7 Thêm thông tin về khu mộ tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng trang 13 trang 2+3 CAO ĐIỂM 45 NGÀY ĐÊM “LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN HÓA” ĐỊA BÀN TP.HCM - BÀI 3 Công an TP.HCM quyết tâm với mục tiêu TP không ma túy trang 4

2 Thời sự - Thứ Bảy 13-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Sau nhiều năm xây dựng nền tảng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) của TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Những cấu phần được xem là “xương sống” của hệ sinh thái đã lần lượt được hoàn thiện. Ông Lâm Đình Thắng (ảnh), Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết TP đã cơ bản hoàn thiện những mảnh ghép cốt lõi của hệ sinh thái ĐMST với khung sườn bốn trụ cột chiến lược. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để khoa học công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tạo bứt phá cho TP.HCM. Những nền tảng cho động lực tăng trưởng mới . Phóng viên: Thưa ông, TP.HCM ấp ủ định hình một hệ sinh thái ĐMST tầm cỡ quốc tế dựa trên khung sườn bốn trụ cột đã được quy hoạch. Với những cột mốc mới đạt được gần đây, ông đánh giá thế nào về bức tranh tổng thể của hệ sinh thái ĐMST TP.HCM hiện nay? + Ông Lâm Đình Thắng: Đến thời điểm này, có thể khẳng định hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Trước đây, các hoạt động hỗ trợ ĐMST còn mang tính phân tán nhưng hiện nay TP.HCM đang từng bước hình thành một cấu trúc hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh với bốn trụ cột trọng tâm. Cụ thể, Trung tâm ĐMST ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức được thành lập; Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) được kiện toàn với vai trò điều phối hệ sinh thái. Vườn ươm doanh nghiệp (DN) công nghệ cao tại Khu công nghệ cao, các trung tâm ĐMST theo mô hình hợp tác công tư (PPP) tiếp tục phát huy vai trò kết nối công nghệ và DN. TP cũng triển khai Quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình Nhà nước góp vốn mồi kết hợp nguồn lực tư nhân. Tất cả điều này cho thấy các cấu phần quan trọng của hệ sinh thái đang dần được hoàn thiện và đi vào vận hành thực chất. Những nỗ lực này cũng đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu trở thành một trung tâm ĐMST có sức ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế thì chúng ta mới hoàn thành tốt giai đoạn xây dựng nền tảng. Giai đoạn ĐH Quốc gia TP.HCM và Yế n sà o Khá nh Hò a bắ t tay giả i “bà i toá n” khoa họ c cô ng nghệ cho ngà nh yế n. Ảnh: NVCC Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tạo bứt phá cho TP.HCM. Ảnh: BTC tiếp theo sẽ tập trung nhiều hơn vào chất lượng hệ sinh thái, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ lõi, thương mại hóa tài sản trí tuệ. Cùng với đó, hình thành các DN công nghệ có khả năng cạnh tranh toàn cầu, kết nối sâu hơn vào các chuỗi giá trị quốc tế. . Khi các trụ cột kết nối thành một chuỗi giá trị thống nhất, mô hình mạng lưới này sẽ tạo ra lực đẩy cộng hưởng như thế nào để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM? + Trước đây, các không gian sáng tạo, vườn ươm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hay các đơn vị nghiên cứu trên địa bàn phần lớn hoạt động độc lập. Điều đó khiến DN gặp khó khăn khi tiếp cận các nguồn lực cần thiết để phát triển từ ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm. Điểm khác biệt của mô hình mạng lưới hiện nay là mỗi trụ cột đảm nhận một vai trò riêng nhưng được kết nối thành một chuỗi giá trị thống nhất. ĐH Quốc gia TP.HCM đóng vai trò nguồn cung tri thức, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Khu công nghệ cao là nơi thử nghiệm, hoàn thiện và ứng dụng công nghệ trong môi trường sản xuất. SIHUB đóng vai trò kết nối hệ sinh thái, điều phối nguồn lực và hỗ trợ DN tăng tốc. Còn các trung tâm PPP và Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM tạo thêm nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, kết nối thị trường từ khu vực tư nhân. Khi vận hành đồng bộ, mô hình này sẽ rút ngắn đáng kể quá trình thương mại hóa công nghệ, giúp DN ĐMST tiếp cận nguồn lực nhanh hơn, giảm chi phí thử nghiệm... Hệ sinh thái cũng sẽ tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ tài chính, y tế số, công nghệ xanh và đô thị thông minh. Đây chính là nền tảng để khoa học công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP. Xây dựng đường băng cho công nghệ sâu cất cánh . Vậy theo ông, hệ sinh thái hiện nay còn thiếu những mảnh ghép nào để phát huy tối đa công năng của bốn trụ cột đó? + Mặc dù các trụ cột quan trọng đã được hình thành nhưng để tạo ra những DN có khả năng cạnh tranh quốc tế, chúng ta vẫn cần hoàn thiện một số mắt xích. Trước hết là chất lượng DN khởi nghiệp. Số lượng startup của TP tương đối lớn nhưng còn thiếu các DN công nghệ có khả năng mở rộng quy mô nhanh và cạnh tranh trên thị trường khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sâu như AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay vật liệu mới. Thứ hai là thể chế. Nghị quyết 260 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) và các chính sách mới đã mở ra nhiều cơ hội nhưng quá trình triển khai cần được đơn giản hóa, linh hoạt hơn. Các cơ chế sandbox, PPP, mua sắm sản phẩm ĐMST hay thương mại hóa kết quả nghiên cứu cần được vận hành theo tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Thứ ba là nguồn vốn. Bên cạnh Quỹ đầu tư mạo hiểm của TP, cần hình thành đầy đủ các tầng vốn cho từng giai đoạn phát triển của DN, khuyến khích cơ chế đồng đầu tư giữa Nhà nước và khu vực tư nhân để huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Cuối cùng là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta cần nhiều hơn đội ngũ có khả năng kết nối giữa công nghệ và thị trường, am hiểu quản trị ĐMST, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Đây cũng là yếu tố quyết định khả năng vận hành hiệu quả của toàn bộ hệ sinh thái trong dài hạn. . TP.HCM sở hữu mạng lưới viện, trường ĐH lớn nhất cả nước - một lợi thế khổng lồ để phát triển công nghệ sâu (deep-tech). Ông nhìn nhận thế nào về năng lực hấp thụ và thương mại hóa các nghiên cứu deep-tech tại TP.HCM hiện nay? GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN TP.HCM LÂM ĐÌNH THẮNG: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới Thông qua mạng lưới bốn trụ cột chiến lược, TP.HCM sẽ tập trung nâng cao chất lượng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ sâu và kiến tạo các ngành kinh tế mới. LÊ THOA thực hiện Trong nhiều trường hợp, điều DN công nghệ cần nhất không phải là ý tưởng hay vốn đầu tư mà là khách hàng đầu tiên để kiểm chứng sản phẩm và tạo niềm tin cho thị trường. Với vai trò của mình, Nhà nước không chỉ là cơ quan quản lý mà còn có thể trở thành người dẫn dắt thị trường thông qua việc tạo điều kiện cho các giải pháp ĐMST được thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cái mới không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Quan điểm của TP.HCM là chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Mọi hoạt động thử nghiệm cần được thiết kế minh bạch, có phạm vi, thời gian, ngân sách và tiêu chí đánh giá rõ ràng. TP sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các cơ chế sandbox, các chương trình thử nghiệm sản phẩm ĐMST trong khu vực công, đồng thời phát huy các cơ chế của Nghị quyết 260 cũng như Luật Đô thị đặc biệt tới đây để tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên đối với những giải pháp có tiềm năng. Nếu làm tốt, đây sẽ là một trong những đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy thị trường công nghệ và giúp các DN ĐMST trưởng thành nhanh hơn. Ông LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Yếu tố quyết định sự vận hành hiệu quả của toàn bộ hệ sinh thái ĐMST TP.HCM là nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng kết nối giữa công nghệ và thị trường, chuyển giao công nghệ… Nhà nước có thể trở thành khách hàng đầu tiên của sản phẩm đổi mới sáng tạo

3 Thời sự - Thứ Bảy 13-6-2026 thoisu@phapluattp.vn + TP.HCM có nền tảng nghiên cứu tương đối tốt với hệ thống ĐH, viện nghiên cứu và DN công nghệ lớn nhất cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển các lĩnh vực công nghệ sâu như AI, bán dẫn, vi điện tử, công nghệ sinh học hay vật liệu mới. Tuy nhiên, khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường vẫn là thách thức lớn. Những điểm nghẽn hiện nay là số lượng DN khởi nguồn (spin-off) còn hạn chế, thiếu các quỹ đầu tư cho giai đoạn đầu, thiếu hạ tầng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế và cơ chế chia sẻ lợi ích chưa thực sự hấp dẫn. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các hệ sinh thái ĐMST hàng đầu đều sở hữu năng lực mạnh về thương mại hóa nghiên cứu và phát triển DN deep-tech. Vì vậy, TP đang tập trung triển khai đề án thương mại hóa, xây dựng cơ chế hỗ trợ DN spin-off từ trường ĐH. Chúng tôi cũng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm và trung tâm thử nghiệm dùng chung, kết nối các nhóm nghiên cứu với DN và nhà đầu tư ngay từ giai đoạn sớm. Mục tiêu là tạo ra một “đường băng công nghệ” đủ dài để các kết quả nghiên cứu phát triển thành sản phẩm và tạo ra giá trị kinh tế thực sự. Kỳ vọng ba lực đẩy cho kinh tế . TP.HCM sẽ ưu tiên những bước đi nào để kích hoạt đồng bộ hệ thống các trung tâm ĐMST? + Mục tiêu của TP.HCM không chỉ là hình thành đủ số lượng trung tâm mà quan trọng hơn là bảo đảm các trung tâm hoạt động hiệu quả và tạo ra giá trị thực tế cho hệ sinh thái. Thời gian tới, TP sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp chính. Cụ thể là hoàn thiện cơ chế vận hành và mô hình quản trị cho từng trung tâm trên cơ sở phát huy tối đa các cơ chế đặc thù. Xây dựng các chương trình liên thông giữa các trung tâm nhằm hình thành một chuỗi hỗ trợ hoàn chỉnh từ nghiên cứu, ươm tạo, tăng tốc, thử nghiệm đến thương mại hóa và gọi vốn đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội thông qua mô hình PPP, cơ chế đồng đầu tư và hợp tác quốc tế để phát triển cả hạ tầng vật chất lẫn hạ tầng mềm như mạng lưới chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư và đối tác công nghệ. . Ông kỳ vọng hệ sinh thái này sẽ mang lại những lực đẩy cụ thể nào cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế của TP.HCM? + Nếu được vận hành hiệu quả, mạng lưới các trung tâm ĐMST sẽ tạo ra ba lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của TP. Thứ nhất, hình thành các ngành kinh tế mới dựa trên công nghệ và ĐMST như AI, bán dẫn, công nghệ tài chính, công nghệ sinh học, y tế số, công nghệ xanh và đô thị thông minh. Đây sẽ là những động lực tăng trưởng mới có giá trị gia tăng cao và khả năng cạnh tranh quốc tế. Thứ hai, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của khu vực DN hiện hữu thông qua chuyển đổi số, tự động hóa, ứng dụng công nghệ mới và đổi mới mô hình kinh doanh. Khi DN ĐMST mạnh hơn, toàn bộ nền kinh tế cũng sẽ vận hành hiệu quả hơn. Thứ ba, nâng cao vị thế quốc tế của TP.HCM như một trung tâm ĐMST của khu vực. Việc TP lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo StartupBlink 2026 là tín hiệu rất tích cực. Tuy nhiên, thứ hạng không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng hơn là tận dụng vị thế này để thu hút đầu tư, công nghệ, nhân tài và các tổ chức ĐMST quốc tế đến với TP. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh, mà là hình thành một nền kinh tế ĐMST, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM. . Xin cảm ơn ông.• từ 4 trụ cột Tiêu điểm Theo báo cáo Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 (StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2026), TP.HCM đã tăng 12 bậc, vươn lên vị trí 98 thế giới và lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đây là thứ hạng cao nhất TP từng đạt được, hoàn thành mục tiêu top 100 sớm hơn bốn năm so với kế hoạch đề ra. TP.HCM hiện đứng thứ năm Đông Nam Á, thứ hai khu vực về mức độ trưởng thành hệ sinh thái và thứ bảy khu vực châu Á - Thái Bình Dương về hoạt động cộng đồng khởi nghiệp. Ý kiến Bà ĐẶNG THỊ LUẬN, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM: Khát vọng đưa thế giới đến TP.HCM và xuất khẩu startup Việt Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) được xem là trái tim kết nối, đảm bảo các cơ chế, chính sách được triển khai kịp thời, đi vào thực chất trong cộng đồng khởi nghiệp. Hiện nay, SIHUB đang giữ hai vai trò chính. Cụ thể, đây là trung tâm điều phối chính sách và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của TP. Đồng thời, nơi là “hub” kết nối các nguồn lực từ startup, viện trường, DN, quỹ đầu tư đến đối tác quốc tế để rút ngắn con đường từ nghiên cứu đến thị trường. SIHUB có quyết định thành lập vào tháng 9-2024 nhưng thực chất đã chuẩn bị và tích lũy nền tảng từ năm 2016. Đây là giai đoạn TP.HCM bắt đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, triển khai các chương trình hỗ trợ, kết nối mạng lưới và thử nghiệm nhiều mô hình. Nhờ quá trình “thai nghén” đó, SIHUB khi đi vào hoạt động đã kế thừa mạng lưới, kinh nghiệm và các chương trình đã được kiểm chứng, qua đó nhanh chóng đảm nhận vai trò trung tâm điều phối hệ thống ĐMST của TP. Một trong những dấu ấn rõ nét của SIHUB là việc đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn. Thông qua các chương trình ươm tạo, tăng tốc và đào tạo, SIHUB đã góp phần “dịch” chính sách thành các hoạt động cụ thể, giúp startup và DN tiếp cận nguồn lực hiệu quả hơn. Trong năm 2025, trung tâm đã tuyển chọn hơn 600 dự án khởi nghiệp, tổ chức hơn 100 khóa đào tạo cho trên 3.000 lượt học viên và triển khai hơn 100 sự kiện kết nối trong nước và quốc tế. Điều này giúp tạo ra không gian tương tác thực chất giữa startup, DN và nhà đầu tư. Ngoài ra, SIHUB đã mở rộng vai trò sang thúc đẩy ĐMST trong khu vực công, với nhiều giải pháp ở các lĩnh vực hành chính, y tế và giáo dục... Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái ĐMST tầm cỡ quốc tế, TP cần một chiến lược hai chiều, đó là vừa đưa startup Việt ra thị trường toàn cầu, vừa thu hút nguồn lực quốc tế về TP. Ở chiều “xuất khẩu” startup, SIHUB tập trung vào các chương trình tăng tốc và trao đổi quốc tế. Giải pháp này giúp startup Việt tiếp cận thị trường, nhà đầu tư và hệ sinh thái thông qua các đối tác tại Hàn Quốc, Singapore, Úc, Canada... Chiều ngược lại, SIHUB chủ động thu hút các DN, quỹ đầu tư và chuyên gia quốc tế đến TP.HCM. Việc này thực hiện thông qua các chương trình hợp tác song phương, như chương trình trao đổi startup giữa Sở KH&CN TP.HCM, SIHUB và bang New South Wales (Úc). Đáng chú ý, ngay khi gia nhập thị trường Việt Nam, kỳ lân công nghệ toàn cầu Canva đã ký kết hợp tác với Sở KH&CN TP.HCM vào cuối năm 2025 và chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 24-4 vừa qua. SIHUB cũng chính là điểm đến đầu tiên trong hành trình kết nối hệ sinh thái này. Cùng với đó, SIHUB tiếp tục phát triển các chương trình ươm tạo, đào tạo và kết nối chuyên gia quốc tế để tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến được chuyển giao vào hệ sinh thái TP… ThS TRẦN VŨ, Phó Giám đốc Trung tâm ĐMST ĐHQG-HCM, Giám đốc vận hành Hội đồng cố vấn chiến lược ĐMST (SACSTI): Những cú hích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đề án phát triển mạng lưới Trung tâm ĐMST tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM đang được định hình vững chắc bởi bốn trụ cột trọng yếu. Trong đó, sự ra đời của Trung tâm ĐMST ĐH Quốc gia TP.HCM (VIH) vào cuối năm 2025 được kỳ vọng là một cú hích mang tính lịch sử. VIH có vai trò đặc thù là hạt nhân điều phối tri thức, nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ chiến lược, thúc đẩy ĐMST thông qua kết nối ba nhà (Nhà nước - nhà trường - DN). Hiện nay, hệ sinh thái ĐMST TP.HCM đã có những nền tảng rất quan trọng nhờ thị trường lớn và DN năng động. TP cũng sở hữu hệ thống ĐH - viện nghiên cứu mạnh, các khu công nghệ cao, cộng đồng startup và các bên liên quan hỗ trợ, có các chính sách mới và nguồn lực tài chính lớn mạnh. Tuy nhiên, để bốn trụ cột phát huy tối đa công năng, tôi cho rằng vẫn cần hoàn thiện thêm một số mảnh ghép cốt lõi. Thứ nhất là cơ chế điều phối chung. Một hệ sinh thái mạnh không chỉ là có nhiều trung tâm, mà các trung tâm phải biết rõ vai trò của nhau, chia sẻ dữ liệu, bài toán, cùng thiết kế chương trình và đo lường kết quả nhằm tránh nguồn lực bị phân tán. Thứ hai là nguồn vốn cho giai đoạn rất sớm. Hệ sinh thái cần bổ sung vốn mồi, vốn thử nghiệm, vốn cho proof-of-concept (POC), vốn cho thương mại hóa công nghệ. Những vấn đề rất mới như định giá tiền thương mại, tín dụng xanh, ưu đãi đấu thầu sản phẩm ĐMST, mua sắm công cho sản phẩm công nghệ, ưu đãi thuế... cũng cần được hoàn thiện. Thứ ba là đội ngũ chuyên gia trung gian về ĐMST. Chúng ta cần nhiều hơn các chuyên gia về sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ, phát triển sản phẩm, quản trị spin-off, gọi vốn, pháp lý công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, phát triển thị trường. Nhà khoa học rất giỏi nghiên cứu, DN rất hiểu thị trường nhưng giữa hai bên cần một đội ngũ “phiên dịch công nghệ” chuyên nghiệp. Bởi quá trình thương thảo, xác định phạm vi quyền sở hữu, quyền tác giả, tỉ lệ phân bổ nguồn vốn, lợi nhuận… đều rất mới mẻ trong khu vực công. Thứ tư là hạ tầng dùng chung như phòng thí nghiệm, xưởng tạo mẫu, hệ thống tính toán, dữ liệu, không gian làm việc chung... Trong kế hoạch của VIH, việc xây dựng nền tảng chuyển giao/thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ tư vấn pháp lý, hạ tầng số quản lý và hỗ trợ thành lập DN là một nhiệm vụ rất quan trọng. Thứ năm là năng lực hấp thụ ĐMST của DN và thị trường. Hiện nay, nhiều DN chưa xem ĐMST là một cấu phần cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng, chưa chủ động đầu tư cho R&D hoặc thiếu nguồn lực hỗ trợ. Họ cũng thiếu kết nối với các phòng thí nghiệm, chưa sẵn sàng thử nghiệm công nghệ mới, thay đổi mô hình kinh doanh hay chủ động hợp tác với viện, trường. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi DN sẵn sàng tiếp nhận, thử nghiệm và đầu tư để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, khi đó hệ sinh thái mới thực sự tạo ra tác động đột phá. Tôi tin rằng chỉ cần hỗ trợ các DN nhỏ và vừa (SMEs) cải tiến năng lực R&D thì sẽ tạo ra các cú hích lớn trong thị trường và tăng trưởng kinh tế. LÊ THOA ghi

4 Thời sự - Thứ Bảy 13-6-2026 Sổ tay thoisu@phapluattp.vn Những ngày này, đi trên các tuyến đường ở TP.HCM, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại các khu dân cư, chung cư, nhà trọ, tuyến đường trọng điểm hay những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Sự hiện diện ấy không phải là hoạt động tuần tra thông thường mà là một phần của cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn” do Công an TP.HCM triển khai từ ngày 15-5 đến 30-62026. Xuất phát từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 20252030 về mục tiêu xây dựng TP văn minh, không ma túy, Công an TP.HCM đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt. Tinh thần xuyên suốt của đợt cao điểm là “không khoan nhượng”, “không có vùng cấm”, “không để tội phạm ma túy có đất sống”. Bởi hơn ai hết, lực lượng công an hiểu rằng ma túy chính là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Khi ma túy len lỏi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học thì hậu quả không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của cả xã hội. Đằng sau những con số về các vụ án được khám phá, các đường dây ma túy bị triệt phá hay những địa bàn được làm sạch là biết bao nỗ lực thầm lặng của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM. Trong suốt thời gian cao điểm, nhiều người gần như lấy đơn vị làm nhà, túc trực ngày đêm tại địa bàn. Không ít cán bộ, chiến sĩ phải tạm gác việc riêng, xa gia đình, xa vợ con để tập trung cho nhiệm vụ. Điều đáng ghi nhận là cuộc chiến này không chỉ có lực lượng công an. Người dân TP.HCM đã và đang trở thành những “tai mắt” quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Nhiều chủ nhà trọ chủ động thông báo cho công an khi phát hiện người thuê có biểu hiện nghi vấn. Nhiều người dân mạnh dạn cung cấp những nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện cao điểm, Công an TP.HCM cũng quán triệt phương châm gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Chính sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, giúp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn. 45 ngày đêm chưa phải là đích đến cuối cùng. Nhưng những chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, sự bình yên trên từng tuyến phố và niềm tin ngày càng lớn của người dân chính là nền tảng quan trọng để TP.HCM từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP không ma túy vào năm 2030. NGUYỄN TÂN NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ trăn trở trước một số tồn tại “rất thực tiễn, rất xã hội” tại TP.HCM và yêu cầu TP phải xác định giải pháp khả thi, quyết tâm xây dựng TP.HCM văn minh, không ma túy. Tổng rà soát toàn diện, làm rõ “bức tranh” tội phạm Đây không chỉ là yêu cầu về bảo đảm an ninh trật tự mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân, tạo nền tảng phát triển bền vững cho TP.HCM trong giai đoạn mới. Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, Công an TP.HCM đã khẩn trương tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ TP ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12-12-2025 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP. Đồng thời, Công an TP.HCM tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc các cấp nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện tinh thần “không khoan nhượng”, “không có vùng cấm”, “không để tội phạm ma túy có đất sống”. Đến nay, cấp ủy, chính quyền cấp xã trên toàn địa bàn TP.HCM đã đồng loạt ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở được huy động đồng bộ với tinh thần quyết liệt, xuyên suốt; xác định công tác phòng, chống ma túy không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo Công an TP.HCM, năm 2026 được xác định là năm bản lề, tạo nền móng để thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Trên tinh thần đó, Công an TP tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện “bức tranh” tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên toàn địa bàn; làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Cùng với đó là đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu ma túy; rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm để xây dựng giải pháp đấu tranh căn cơ, bền vững. Công an TP.HCM xác định việc “làm sạch địa bàn” không chỉ dừng lại ở đấu tranh với tội phạm ma túy mà còn mở rộng đồng bộ đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, đời sống nhân dân. Quan điểm xuyên suốt được Công an TP đặt ra là xử lý quyết liệt từ gốc, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian cũng như các điều kiện phát sinh tội phạm. “Đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc” Theo chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”; thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Cùng với đó là gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa Công an TP.HCM phát hiện, xử lý hàng trăm người liên quan đến ma túy trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm. Ảnh: CACC Công an TP.HCM quyết tâm với mục tiêu TP không ma túy Công an TP tập trung tổng rà soát, dựng lại toàn diện “bức tranh” tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên toàn địa bàn; làm rõ các tuyến, địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. bàn; yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Lực lượng công an được yêu cầu chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh, xử lý triệt để. Song song với công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng, chống tội phạm. Việc triển khai cao điểm cũng được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng. Qua đó phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ cương và ý chí “vì nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Theo Công an TP.HCM, mục tiêu cao nhất của đợt cao điểm là làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh, hiện đại; không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của TP trong giai đoạn mới.• Theo Công an TP.HCM, năm 2026 được xác định là năm bản lề, tạo nền móng để thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Với tinh thần hành động khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, từ ngày 15-5 đến 30-6-2026, Công an TP.HCM triển khai cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”. Đây được xác định là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp. Công an TP.HCM khẳng định kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân. Cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch và chuyển hóa” địa bàn TP.HCM - Bài 3 Trong đợt cao điểm, công an các xã, phường trên địa bàn TP.HCM cũng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự. Ảnh: N.TÂN Gìn giữ bình yên là giữ vững niềm tin của dân

5 Thời sự - Thứ Bảy 13-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều trường hợp người thuê giao tiền cọc cho người không phải chủ sở hữu hoặc người không có quyền cho thuê. Khi phát sinh tranh chấp, việc đòi lại tiền trở nên khó khăn, đặc biệt trong những trường hợp các bên chỉ thỏa thuận bằng miệng hoặc giấy tờ sơ sài. Một thực trạng khác là nhiều người thuê không dành thời gian đọc kỹ hợp đồng. Không ít hợp đồng chỉ được xem lướt qua trước khi ký, trong khi các điều khoản về tiền cọc, điều kiện chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm bồi thường hay nguyên tắc tăng giá thuê lại chính là những nội dung dễ phát sinh mâu thuẫn nhất. Bên cạnh đó, hiện trạng thực tế của căn nhà cũng thường bị bỏ qua. Người thuê chủ yếu quan tâm đến diện tích và hình thức bên ngoài mà ít chú ý đến hệ thống điện, nước, chống thấm, các thiết bị đi kèm hoặc tình trạng xuống cấp của công trình. Chỉ sau khi chuyển đến sinh sống, nhiều vấn đề mới dần xuất hiện, kéo theo những tranh cãi về trách nhiệm sửa chữa và chi phí phát sinh. Nguyên nhân sâu xa nằm ở tâm lý xem việc thuê nhà là giao dịch đơn giản, mang tính tạm thời nên không cần quá chặt chẽ. Trong khi đó, về bản chất, đây vẫn là một giao dịch dân sự có giá trị tài sản đáng kể và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của các bên trong thời gian dài. Ngoài ra, sự thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng thuê nhà cũng khiến nhiều người rơi vào thế bị động khi tranh chấp xảy ra. Đến lúc phát hiện quyền lợi bị ảnh hưởng, việc khắc phục thường mất nhiều thời gian và công sức hơn so với việc phòng ngừa từ đầu. Đọc kỹ hợp đồng, kiểm tra tính pháp lý Cách tốt nhất để hạn chế tranh chấp là chủ động kiểm tra thông tin và thiết lập các thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu. Trước khi quyết định thuê, người thuê cần xác minh người cho thuê có phải là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà hay không. Trường hợp người ký hợp đồng là người thân, người quản lý hoặc bên thứ ba, cần kiểm tra giấy ủy quyền hoặc các tài liệu HUỲNH THƠ Trong bối cảnh giá nhà đất liên tục neo ở mức cao, thuê nhà trở thành lựa chọn của phần lớn sinh viên, người lao động và các gia đình trẻ tại các TP lớn. Từ phòng trọ bình dân, căn hộ chung cư đến nhà nguyên căn, thị trường cho thuê ngày càng đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của thị trường là hàng loạt tranh chấp phát sinh giữa người thuê và người cho thuê. Từ việc mất tiền cọc, bị tăng giá thuê đột ngột, nhà ở không đúng hiện trạng cam kết đến những mâu thuẫn liên quan đến thời hạn thuê hay trách nhiệm sửa chữa tài sản. Đã có không ít trường hợp đã phải chấm dứt hợp đồng trong căng thẳng hoặc kéo dài tranh chấp do thiếu căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của đôi bên. Rủi ro phát sinh từ sự chủ quan của người thuê Thực tế cho thấy phần lớn các tranh chấp trong quan hệ thuê nhà không xuất phát từ những vấn đề quá phức tạp, mà bắt nguồn từ sự chủ quan của các bên, đặc biệt là người thuê. Khi tìm kiếm chỗ ở, nhiều người thường đặt ưu tiên hàng đầu vào giá thuê và vị trí. Một căn nhà nằm gần nơi làm việc, trường học hoặc có mức giá hấp dẫn thường dễ dàng được quyết định chỉ sau một lần xem. Trong tâm lý lo ngại người khác thuê mất, không ít người sẵn sàng đặt cọc ngay, mà chưa kiểm tra đầy đủ thông tin liên quan đến căn nhà hoặc người cho thuê. Người thuê nên lưu giữ đầy đủ hợp đồng, biên nhận tiền cọc, chứng từ thanh toán và các nội dung trao đổi liên quan. Những tài liệu này có thể trở thành chứng cứ quan trọng nếu xảy ra tranh chấp. Người dân cần lưu ý khi thuê nhà để tránh rủi ro. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ Khi thuê nhà, đừng để mất tiền cọc vì những điều rất nhỏ Không ít người thuê nhà chỉ quan tâm đến giá cả, vị trí hay nội thất mà bỏ qua các vấn đề pháp lý và điều khoản hợp đồng, từ đó dễ dẫn đến việc tranh chấp, mất tiền cọc và các hệ lụy pháp lý khác. chứng minh quyền cho thuê. Đây là bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong thực tế. Song song đó, cần dành thời gian kiểm tra kỹ hiện trạng nhà ở. Hệ thống điện, nước, cửa ra vào, thiết bị vệ sinh, điều hòa, tủ lạnh và các tài sản đi kèm cần được ghi nhận cụ thể. Nếu có thể, người thuê nên chụp ảnh hoặc quay video hiện trạng trước khi nhận nhà để làm căn cứ đối chiếu khi kết thúc hợp đồng. Đối với tiền đặt cọc, các bên cần thống nhất rõ số tiền cọc, mục đích đặt cọc, điều kiện hoàn trả và các trường hợp bị khấu trừ hoặc mất cọc. Đây là nội dung thường xuyên phát sinh tranh chấp nhưng lại không được quy định đầy đủ trong nhiều hợp đồng hiện nay. Một nội dung quan trọng khác là các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thuê nhà. Ngoài giá thuê, người thuê cần làm rõ cách tính tiền điện, nước, Internet, phí giữ xe, phí quản lý và các khoản dịch vụ khác. Việc thỏa thuận cụ thể ngay từ đầu sẽ giúp tránh những bất đồng không đáng có trong quá trình sinh sống. Đặc biệt, người thuê cần đọc kỹ điều khoản liên quan đến việc điều chỉnh giá thuê. Trong bối cảnh thị trường nhà ở liên tục biến động, việc chủ nhà tăng giá sau một thời gian cho thuê không phải là chuyện hiếm gặp. Hợp đồng nên quy định rõ thời điểm điều chỉnh, mức tăng hoặc nguyên tắc xác định giá thuê mới để bảo đảm tính minh bạch. Bên cạnh đó, các quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thời gian báo trước và trách nhiệm bồi thường cũng cần được ghi nhận cụ thể. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các tình huống phát sinh khi một trong hai bên muốn kết thúc việc thuê nhà trước thời hạn. Cuối cùng, người thuê nên lưu giữ đầy đủ hợp đồng, biên nhận tiền cọc, chứng từ thanh toán và các nội dung trao đổi liên quan. Những tài liệu này có thể trở thành chứng cứ quan trọng nếu xảy ra tranh chấp.• bài post PLO Thuê nhà là nhu cầu thiết yếu của hàng triệu người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Một quyết định vội vàng có thể khiến người thuê phải trả giá bằng tiền bạc, thời gian và cả sự ổn định trong cuộc sống. Vì vậy, sự thận trọng trước khi ký hợp đồng không chỉ giúp hạn chế rủi ro mà còn là cách hiệu quả nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình. Tiêu điểm

6 Bộ Tư pháp vừa ban hành hồ sơ tài liệu thẩm định dự án Luật Luật sư (LS) (sửa đổi). Tại bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự án Luật LS (sửa đổi), một số đoàn LS đề nghị luật hóa việc hứa thưởng, phí thành công và nhận hiện vật có giá trị thấp nhưng không trái quy định của pháp luật. Có ý kiến thì đề nghị quy định rõ hợp đồng dịch vụ pháp lý không được hứa thưởng; nếu được phép nhận khoản tiền thưởng của khách hàng sau khi thực hiện có hiệu quả dịch vụ pháp lý thì cũng cần quy định rõ trong luật. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận ý kiến của các LS về vấn đề này: ThS-LS NGUYỄN THẾ PHONG, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng - kỷ luật Liên đoàn LS Việt Nam: Không nên cấm các khoản chi trả mang tính chất thưởng thêm Khung pháp lý hiện hành vẫn chưa đủ minh bạch để LS và khách hàng có thể tự do đưa ra các thỏa thuận phù hợp ý chí hai bên. Điều 55 Luật LS quy định căn cứ và phương thức tính thù lao, trong đó có nội dung cho phép thỏa thuận theo “tỉ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện, giá trị hợp đồng hoặc dự án”. Tuy nhiên, điểm đ khoản 1 Điều 9 lại nghiêm cấm LS “nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ khoản tiền, lợi ích nào khác ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý”. Theo cách hiểu linh hoạt, thù lao và các khoản chi trả khác hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận. Các khoản “thưởng”, “hứa thưởng”, “phí thành công”… nếu được ghi nhận trong hợp đồng đều hợp lệ, có giá trị pháp lý. Ngược lại, quan điểm khắt khe cho rằng chỉ được thỏa thuận về “thù lao” và “chi phí”, mọi khoản khác bị xem là trái luật, không có giá trị. Thực tiễn cho thấy có vụ tranh chấp về khoản “thưởng thêm” khi vụ án thành công, tòa án đã công nhận hợp pháp và buộc khách hàng thanh toán cho tổ chức hành nghề LS. Nhưng cũng có vụ việc khác, tòa án lại cho rằng thỏa thuận “hứa thưởng” vô hiệu vì không phù hợp Luật LS và đạo đức nghề nghiệp. Liên đoàn LS Việt Nam từng nêu quan điểm: Khoản “tiền thưởng” trong hợp đồng tuy chưa chuẩn xác về ngôn ngữ nhưng xét bản chất là “thù lao theo kết quả công việc” nên chính đáng và không vi phạm pháp luật. Tại các đoàn LS, cách đánh giá cũng khác nhau: Có nơi cho rằng vi phạm, có nơi lại công nhận nếu đã ghi rõ trong hợp đồng. Về phía khách hàng, nhiều trường hợp thường đề xuất phương án kết hợp: Thù lao cứng (mức cố định) và thù lao mềm (dựa trên kết quả công việc, lợi ích thụ hưởng). Cách thức khách hàng đề xuất về “thù lao mềm” khá đa dạng. Có trường hợp họ muốn tính theo tỉ lệ phần trăm giá trị lợi ích được hưởng trong vụ việc nhưng cũng có khách hàng đưa ra thang bậc cụ thể. Ví dụ: Nếu lợi ích trên 2 tỉ đồng thì LS nhận 200 triệu đồng; trên 5 tỉ đồng thì hưởng 300 triệu đồng; trên 10 tỉ đồng thì hưởng 500 triệu đồng. Tôi cho rằng nhu cầu này phản ánh thực tế và hoàn toàn chính đáng. Những khoản như “thưởng”, “hứa thưởng”, “phí thành công”, “thù lao theo kết quả công việc”… thể hiện tinh thần chia sẻ khó khăn, rủi ro và cùng phân chia lợi ích khi dịch vụ pháp lý mang lại kết quả tốt đẹp. Đây là mong muốn của nhiều cá nhân, tổ chức, không xâm hại lợi ích ai, mà là sự đền đáp công bằng đối với công sức LS. Khi các khoản thu nhập này được công khai, minh bạch và kê khai đóng thuế đầy đủ, ngoài lợi ích cho LS còn mang lại nguồn thu cho Nhà nước và xã hội. Vì vậy, không có lý do để đặt ra quy định cấm đoán hay hạn chế quyền tự do thỏa thuận về thù lao, chi phí và các khoản thưởng thêm cho LS. Do đó, Luật LS (sửa đổi) nên quy định theo hướng tự do thỏa thuận, ngoại trừ thù lao trong vụ án hình sự. Tất cả khoản lợi ích vật chất mà khách hàng chi trả cho LS, dù gọi là tiền thưởng, phí thành công hay thù lao theo kết quả công việc, đều cần được công nhận là thỏa thuận hợp pháp, có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, luật cũng phải quy định rõ việc cấm LS lợi dụng dịch vụ pháp lý để tiếp tay cho hành vi tham nhũng, tiêu cực, rửa tiền thông qua công cụ thù lao. Đây là ranh giới cần thiết để vừa bảo đảm quyền tự do thỏa thuận, vừa giữ vững sự minh bạch và liêm chính trong hoạt động nghề nghiệp. LS NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN, Ủy viên Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật, Đoàn LS TP.HCM: Bỏ cấm hành vi “nhận”, chỉ cấm luật sư “đòi hỏi” là phù hợp Theo quy định của pháp luật dân sự, “hứa thưởng” là việc một chủ thể cam kết trả tiền hoặc lợi ích cho người thực hiện được một công việc nhất định. Xét riêng dưới góc độ dân sự, đây là một giao dịch hợp pháp nếu không vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội. Trong khi đó, Luật LS không quy định “hứa thưởng” hay “phí thành công”. Tuy nhiên, Điều 55 lại cho phép thù lao được xác định theo nhiều phương thức, trong đó có phương thức tính theo tỉ lệ phần trăm theo giá ngạch vụ việc. Điều này cho thấy pháp luật không phủ nhận việc thù lao của LS có thể gắn với kết quả vụ việc. Ngược lại, Điều 9 Luật LS lại cấm LS “nhận, đòi hỏi” bất kỳ khoản tiền hoặc lợi ích nào khác ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận. Quy định này thực tế đã làm nảy sinh nhiều quan điểm, cách hiểu khác nhau. Nhiều trường hợp hiểu một cách nghiêm ngặt, mọi khoản tiền phát sinh ngoài thù lao theo hợp đồng, dù được gọi là “thưởng”, đều có thể bị xem là khoản lợi ích bị cấm hay nói cách khác là cấm “hứa thưởng”. Thực tiễn xét xử gần đây dường như đang tiếp cận theo hướng này. Quyết định giám đốc thẩm số 271/2024/DSGĐT đã tuyên vô hiệu thỏa thuận hứa thưởng giữa LS và khách hàng với nhận định giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật. Mặc dù chưa trở thành án lệ, quyết định này phản ánh quan điểm rằng LS chỉ được nhận những khoản đã được xác định là thù lao hoặc chi phí hợp pháp trong khuôn khổ hợp đồng dịch vụ pháp lý. Thực tế nghề LS cũng là cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, trừ một số trường hợp thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp. Do đó, cần áp dụng theo tinh thần của pháp luật dân sự, cho phép “hứa thưởng” nhưng quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn để đảm bảo quy định này không bị lạm dụng. Nội dung dự thảo Luật LS hiện nay đã có cách tiếp cận Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 13-6-2026 phapluat@phapluattp.vn Luật sư và khách hàng thỏa thuận được không? Có ý kiến cho rằng cần quy định thù lao, chi phí theo hướng tự do thỏa thuận, trong đó bao gồm tiền thưởng, hứa thưởng, phí thành công...; nhóm ý kiến khác thì cho rằng cần cấm hứa thưởng. YẾN CHÂU Tất cả khoản lợi ích vật chất mà khách hàng chi trả cho LS, dù gọi là tiền thưởng, phí thành công hay thù lao theo kết quả công việc, đều cần được công nhận là thỏa thuận hợp pháp, có giá trị pháp lý. Tiêu điểm Quan điểm của Bộ Tư pháp Tiếp thu giải trình ý kiến của các đoàn LS tại dự thảo luật, Bộ Tư pháp cho rằng về việc nhận thù lao theo thành công của vụ việc tại Điều 18 dự thảo Luật LS (sửa đổi) đã thể hiện thù lao được tính bằng một hoặc nhiều phương thức, trong đó có ghi nhận phương thức tỉ lệ phần trăm theo giá ngạch. Như vậy, trong hợp đồng dịch vụ pháp lý có thể ghi nhận mức thù lao cố định và mức thù lao theo tỉ lệ giá trị mà LS mang về được cho khách hàng. Bên cạnh đó, tại Điều 6 của dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng bỏ việc “nhận” và chỉ cấm LS “đòi hỏi thêm” bất kỳ khoản tiền hay lợi ích nào khác ngoài thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc khi thực hiện dịch vụ pháp lý miễn phí.

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