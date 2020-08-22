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“Cởi trói” không gian nghiên cứu cho khoa học công nghệ TP.HCM trang 4 trang 8+9 SỐ 126 (7697) - Thứ Hai 15-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Nhiều giải pháp đột phá xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập Đáng nể chàng trai 36 tuổi gom cả thế giới bóng đá vào nhà Thận trọng khi chia sẻ thông tin trên Facebook, TikTok, Thread... trang 15 trang 14 trang 2+3 Người kỹ sư trở về vì trăn trở sau khi đọc một bài báo trang 13 TP.HCM tăng tốc vận động người dân khám sức khỏe định kỳ trang 12 Mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ chính là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế vùng cất cánh. Trong ảnh: Cầu Phước Khánh nối xã Bình Khánh (TP.HCM) với xã Đại Phước (TP Đồng Nai) là hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị hợp long trong tháng 6-2026. Ảnh: THUẬN VĂN LUẬT ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT: Chìa khóa khơi thông điểm nghẽn liên kết vùng trang 7 Đề xuất luật sư được “chốt” hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng lời nói

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 15-6-2026 Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hàng vạn cơ sở nhà đất công rơi vào tình trạng bỏ hoang hoặc khai thác kém hiệu quả. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính theo thủ tục rút gọn. Cụ thể, Bộ Tài chính đã đưa ra một loạt giải pháp mang tính đột phá và linh hoạt nhằm đẩy nhanh xử lý tài sản dôi dư. Các quy định sẽ được đơn giản hóa tối đa, đặc biệt là trong khâu xác định giá cho thuê và phân cấp mạnh mẽ hơn cho địa phương chủ động quyết định phương án khai thác. Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, để làm rõ tính khả thi, rủi ro và triển vọng của chính sách này. Tài sản dôi dư do vướng mắc cơ chế hậu sáp nhập . Phóng viên: Thưa ông, nguyên nhân sâu xa nào khiến hơn 11.400 cơ sở nhà đất công biến thành “tài sản đóng băng” không được khai thác hiệu quả sau sáp nhập, dù khung pháp lý hiện hành về quản lý công sản khá chặt chẽ? + TS Lê Bá Chí Nhân: Dưới góc nhìn kinh tế công và quản trị tài sản nhà nước, hơn 11.400 cơ sở nhà đất công dôi dư trở thành “tài sản đóng băng” không phải do thiếu quy định pháp luật mà chủ yếu vì thiếu đồng bộ giữa cải cách bộ máy và cơ chế xử lý tài sản công. Thứ nhất, quá trình sáp nhập được triển khai nhanh để tinh gọn bộ máy nhưng phương án sử dụng tài sản lại chậm hơn nhiều. Khi các đơn vị hợp nhất, số lượng trụ sở, văn phòng, nhà công vụ dư thừa xuất hiện ngay, trong khi việc xác định đơn vị tiếp nhận, chuyển đổi công năng hay đấu giá phải qua nhiều thủ tục, khiến tài sản bị bỏ không kéo dài. Thứ hai, tâm lý e ngại trách nhiệm của một bộ phận cán bộ quản lý tài sản công là nguyên công khai không thành là giải pháp hợp lý, bởi tài sản công bỏ trống kéo dài cũng là một dạng thất thoát. Một trụ sở hay khu đất không được khai thác nhiều năm không chỉ xuống cấp mà còn làm mất nguồn thu ngân sách và cơ hội tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. công có nguy cơ được chuyển giao quyền khai thác với mức giá thấp hơn giá trị thị trường. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc có cho phép hạ giá hay không mà là thiết kế cơ chế hạ giá như thế nào. Theo tôi, cần bảo đảm ba nguyên tắc. Một là việc giảm giá phải theo lộ trình minh bạch, có biên độ cụ thể và được công khai trên hệ thống dữ liệu quốc gia về tài sản công. Hai là mỗi lần điều chỉnh phải dựa trên kết quả thẩm định độc lập và tín hiệu thị trường thay vì quyết định hành chính đơn thuần. Ba là toàn bộ quá trình đấu giá, đấu thầu hoặc cho thuê phải được số hóa để cơ quan kiểm toán, thanh tra và xã hội giám sát. Cần thay đổi tư duy từ “giữ tài sản để tránh sai” sang “khai thác tài sản để tạo giá trị”. Một tài sản công cho thuê thấp hơn kỳ vọng nhưng tạo dòng tiền ổn định vẫn hiệu quả hơn nhiều so với việc bỏ hoang nhiều năm. Nếu được thiết kế minh bạch và dựa trên nguyên tắc thị trường, cơ chế hạ giá không phải nguy cơ thất thoát mà có thể trở thành chìa khóa giải phóng nguồn lực đang bị đóng băng trong các cơ sở nhà đất công dôi dư. Khai thác tạm đất công cần bốn điều kiện . Việc cho phép khai thác ngắn hạn quỹ đất tối đa năm năm chờ quy hoạch được xem là giải pháp “chữa cháy”. Theo ông, quy định này cần kèm điều kiện gì để thực thi hiệu quả? + Việc cho phép khai thác tạm thời quỹ đất công trong thời gian tối đa năm năm chờ điều chỉnh hoặc hoàn thiện quy Nhiều giải pháp đột phá xử lý dôi dư sau sáp nhập nhân đáng chú ý. Trong bối cảnh quy định quản lý, chuyển nhượng và đấu giá tài sản nhà nước được kiểm soát chặt để phòng ngừa thất thoát, nhiều địa phương chọn giữ nguyên hiện trạng thay vì chủ động đề xuất phương án xử lý do lo ngại rủi ro pháp lý. Thứ ba, thị trường chưa được kết nối hiệu quả với nguồn lực công. Nhiều khu đất, trụ sở có giá trị kinh tế cao nhưng thiếu cơ chế linh hoạt để chuyển đổi sang mục đích thương mại, dịch vụ công hoặc hợp tác công - tư. Nguồn lực đất đai vì vậy chưa được đưa vào lưu thông trong khi nền kinh tế vẫn thiếu quỹ đất phát triển. Đây là biểu hiện rõ của sự lãng phí nguồn lực quốc gia. Tài sản công không được khai thác hiệu quả đồng nghĩa vốn nhà nước bị đóng băng, ngân sách mất nguồn thu tiềm năng và xã hội mất cơ hội tạo ra tăng trưởng mới. Điểm mấu chốt hiện nay không phải siết thêm quy định mà cần phân cấp mạnh hơn, minh bạch hơn và bảo vệ những người dám làm đúng pháp luật. Khi đó, hơn 11.400 cơ sở dôi dư sẽ không còn là gánh nặng mà có thể trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hạ giá cho thuê phải đi kèm kiểm soát . Bộ Tài chính đề xuất cơ chế hạ giá cho thuê nếu chào bán công khai không thành. Dưới góc độ pháp lý kinh tế, giải pháp này liệu có tạo ra kẽ hở gây thất thoát? + Về nguyên tắc, cho phép hạ giá cho thuê sau nhiều lần chào Tuy nhiên, rủi ro thất thoát vẫn có thể phát sinh nếu cơ chế giảm giá không đi kèm điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Kẽ hở lớn nhất nằm ở khả năng định giá ban đầu quá cao, sau đó tổ chức các đợt chào thuê không hiệu quả để tạo căn cứ giảm giá sâu. Khi đó, tài sản Để hồi sinh các tài sản công dôi dư, cần đột phá số hóa quy trình, linh hoạt cho thuê ngắn hạn và áp dụng KPI cho người đứng đầu. QUANG HUY Khơi thông cơ chế, hàng vạn tài sản công dôi dư sẽ trở thành nguồn lực mạnh thúc đẩy kinh tế. Trong ảnh: Một trụ sở bỏ không sau sáp nhập tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG Việc định giá cho thuê sát thị trường sẽ giúp giải phóng hiệu quả những tài sản công đang bỏ hoang không được sử dụng. Trong ảnh: Một trụ sở công không được sử dụng nhiều năm tại Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản, phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM), học tạm tại trụ sở Phòng GD&ĐT quận 12 cũ trong thời gian trường sửa chữa, cải tạo. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế. Một trụ sở cho thuê giá rẻ vẫn mang lại lợi ích lớn hơn là bỏ hoang xuống cấp dần. Ảnh: TRỌNG PHÚ

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 15-6-2026 Chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm và gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức đã chính thức khép lại sau ba ngày diễn ra (từ 11 đến 14-6) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến trải nghiệm Trong đó, triển lãm 80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng với 5 phân khu, 11 chủ đề cùng nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm đã thu hút đông đảo người dân cũng như các bạn trẻ đến tham quan trải nghiệm. Theo ban tổ chức sự kiện, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân qua các giai đoạn lịch sử: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và những yêu cầu mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Cụ thể, phân khu đầu tiên giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ, gắn với chặng đường xây dựng và phát triển của lực lượng. Phân khu kháng chiến tái hiện nhiều chiến công lịch sử tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu ngày 12-7-1946 hay chiến công của Ban An ninh T4 năm 1968. Các phân khu còn lại là không gian để người xem tìm hiểu các hoạt động của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, tôn vinh truyền thống vẻ vang, sự tận trung với nước, tận hiếu với dân. Không gian triển lãm còn mở rộng qua 11 chủ đề chuyên đề, mang đến góc nhìn về các lĩnh vực công tác an ninh hiện nay. Người xem có thể tìm hiểu về Cục An ninh mạng, Cục An ninh điều tra, Cục An ninh nội địa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh... Một trong những điểm nhấn của triển lãm là hệ thống trạm thông tin - trải nghiệm có sự kết hợp giữa tư liệu, hình ảnh, hiện vật với công nghệ hiện đại để mang đến những trải nghiệm trực quan cho khách tham quan. Tại đây, người xem có thể tham gia các hoạt động thuộc chủ đề “Bức tường an ninh mạng” với trải nghiệm chống lừa đảo, tìm hiểu công nghệ UAV, camera thông minh, Bảo tàng số KH CM12... hoặc khám phá chủ Khép lại chuỗi triển lãm, trải nghiệm và gala Tổ quốc bình yên Chuỗi sự kiện“Tổ quốc bình yên”tạiTP.HCM kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, nổi bật với triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” diễn ra từ ngày 11đến 14-6 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Triển lãm ứng dụng các công nghệ hiện đại như VR, 3D mapping và hologram để tái hiện lịch sử, chiến công và quá trình phát triển của lực lượng An ninh nhân dân. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là gala nghệ thuật“Tổ quốc bình yên”vào tối 13-6, tái hiện những chiến công, sự mưu trí và hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân. Sự kiện nhằm giáo dục truyền thống, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội. Triển lãm, trải nghiệm và gala Tổ quốc bình yên khép lại mang nhiều dư âm với nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa với người dân, bạn trẻ tại TP.HCM. tài sản công Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở thiếu cơ chế mà nằm ở khâu thực thi. Nhiều địa phương đã xác định được tài sản công dôi dư nhưng việc xử lý vẫn kéo dài do tâm lý sợ trách nhiệm hoặc thiếu động lực hành động. Nếu muốn phá vỡ sức ỳ hành chính, cần chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả đầu ra. Trước hết, phải quy định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu đối với từng danh mục nhà đất công dôi dư. Mỗi tài sản cần có thời hạn xử lý cụ thể từ rà soát, lập phương án sử dụng đến đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng. Tiếp theo, cần đưa chỉ tiêu xử lý tài sản công vào hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch UBND, giám đốc sở, ngành và người đứng đầu đơn vị quản lý tài sản. Những địa phương để cơ sở bỏ hoang kéo dài phải chịu đánh giá tương xứng về năng lực điều hành. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế bảo vệ người dám làm đúng. Nhiều cán bộ không phải không muốn xử lý mà lo ngại rủi ro pháp lý. Vì vậy, Nhà nước cần có cơ chế bảo vệ đối với những quyết định được thực hiện đúng quy trình, minh bạch và vì lợi ích công. Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu về nhà đất công dôi dư cần được công khai trên nền tảng số quốc gia. Khi tiến độ xử lý của từng địa phương được minh bạch, áp lực giám sát từ xã hội sẽ trở thành động lực thúc đẩy hành động. Trách nhiệm người đứng đầu không chỉ là không để thất thoát mà còn phải không để lãng phí. Đây mới là tư duy quản trị công hiện đại cần hướng tới. TS LÊ BÁ CHÍ NHÂN Cần thay đổi tư duy từ “giữ tài sản để tránh sai” sang “khai thác tài sản để tạo giá trị”. Một tài sản công cho thuê thấp hơn kỳ vọng nhưng tạo dòng tiền ổn định vẫn hiệu quả hơn nhiều so với việc bỏ hoang nhiều năm. TS Lê Bá Chí Nhân hoạch là giải pháp cần thiết. Tuy nhiên, đây không nên chỉ là biện pháp tình thế mà phải trở thành công cụ quản trị tài sản công hiệu quả. Để chính sách phát huy hiệu quả và tránh phát sinh tiêu cực, cần ít nhất bốn điều kiện. Thứ nhất, phải xác định rõ tính chất tạm thời của việc khai thác. Hợp đồng cần quy định cụ thể thời hạn, điều kiện chấm dứt và trách nhiệm hoàn trả mặt bằng khi Nhà nước triển khai quy hoạch chính thức. Thứ hai, việc lựa chọn đơn vị khai thác phải được thực hiện công khai thông qua đấu giá hoặc đấu thầu cạnh tranh nhằm bảo đảm giá trị khai thác sát thị trường và hạn chế lợi ích nhóm. Thứ ba, cần ưu tiên các mô hình sử dụng tạo giá trị kinh tế - xã hội cao nhưng không làm thay đổi hiện trạng đất đai như bãi đỗ xe, trung tâm logistics tạm thời, không gian sáng tạo, khu thể thao cộng đồng hoặc dịch vụ công ích. Thứ tư, toàn bộ quỹ đất đưa vào khai thác tạm thời cần được số hóa và công khai trên hệ thống dữ liệu quốc gia để người dân, doanh nghiệp và cơ quan giám sát cùng theo dõi. Điều quan trọng nhất là không để đất công rơi vào trạng thái đóng băng nhiều năm. Nếu được thiết kế đúng, cơ chế khai thác ngắn hạn sẽ vừa tạo nguồn thu ngân sách, vừa duy trì giá trị tài sản công và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nguồn lực lớn cho tăng trưởng giai đoạn tới . Biến gánh nặng tài sản dôi dư thành dư địa tăng trưởng là mục tiêu tham vọng. Ông dự báo ra sao về khả năng khơi thông nguồn thu ngân sách nếu cơ chế được duyệt? + Nếu cơ chế mới được thông qua và triển khai đồng bộ, khả năng khơi thông nguồn thu từ quỹ nhà đất công dôi dư là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở khoản thu ngân sách trực tiếp mà còn ở việc kích hoạt nguồn lực đang bị đóng băng quay trở lại chu trình phát triển kinh tế. Hiện hơn 11.400 cơ sở nhà đất công dôi dư thực chất là một kho dự trữ tài sản rất lớn của quốc gia. Nhiều khu đất, trụ sở nằm ở vị trí trung tâm đô thị, có giá trị thương mại và khả năng sinh lời cao. Nếu tiếp tục bỏ hoang, Nhà nước không chỉ mất nguồn thu mà còn phải gánh chi phí bảo vệ, duy tu và khấu hao. Ngược lại, khi được cho thuê, liên doanh, khai thác tạm thời hoặc đấu giá công khai, các tài sản này sẽ tạo dòng tiền cho ngân sách. Theo tôi, tác động của chính sách sẽ diễn ra theo ba tầng. Thứ nhất là nguồn thu trực tiếp từ cho thuê, chuyển nhượng hoặc khai thác tài sản công. Thứ hai là nguồn thu gián tiếp từ các hoạt động kinh tế hình thành trên các khu đất đó. đề “Vì hòa bình thế giới” về những đóng góp quốc tế của lực lượng Công an nhân dân. Giúp người dân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích Dành thời gian trải nghiệm các trò chơi, chị Vũ Hường (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết việc trải nghiệm những hoạt động tại triển lãm rất ý nghĩa. Đây không chỉ là sân chơi mà còn giúp cho người dân hay những bạn trẻ tiếp thu kiến thức và được cán bộ công an tuyên truyền nhiều thủ đoạn lừa đảo của tội phạm. “Từ những kiến thức đã tiếp nhận được thông qua các hoạt động cũng như chia sẻ của các cán bộ công an, tôi sẽ truyền đạt lại cho người thân của mình, để mọi người không ai phải rơi vào tình huống bị lừa đảo qua mạng” - chị Hường chia sẻ. Không chỉ vậy, các chủ đề “Chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh - Vì nhân dân phục vụ” và “Công an TP.HCM - Vì bình yên cuộc sống” cũng thu hút nhiều người dân, bạn trẻ đến trải nghiệm. Những tiện ích phục vụ đời sống số như tra cứu thông tin y tế, khám sức khỏe, tìm kiếm tuyến xe buýt, đóng học phí hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến được giới thiệu dưới hình thức trực quan, dễ tiếp cận. Cùng với đó, nhiều khu vực photobooth được bày trí trong không gian triển lãm cũng giúp hành trình khám phá của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ trở nên gần gũi và thú vị hơn.• Tiêu điểm Vẫn còn 11.412 nhà đất dôi dư chờ xử lý Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 5-2026, còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành xử lý hoặc chưa được khai thác triệt để. Trong số này có 5.329 cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất quản lý nhưng chưa đưa vào khai thác; có 2.823 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành thực hiện; có 3.260 cơ sở chưa có phương án xử lý… Đối với khối các bộ, cơ quan trung ương, đã có 3.446 cơ sở nhà, đất được xử lý. Dù vậy, vẫn còn 702 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, trong đó 474 cơ sở chưa có quyết định xử lý. Gắn trách nhiệm người đứng đầu bằng kết quả Thứ ba là hiệu ứng lan tỏa đầu tư khi quỹ đất được sử dụng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, cần tránh tư duy tận thu ngắn hạn. Mục tiêu không phải bán thật nhanh để tăng thu trước mắt mà là lựa chọn phương án khai thác mang lại giá trị kinh tế cao nhất trong dài hạn. Nếu cơ chế mới thực sự tháo gỡ được các rào cản về thủ tục và trách nhiệm thực thi, khối tài sản dôi dư hiện nay có thể trở thành một nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là câu chuyện tăng thu ngân sách mà còn là phép thử về năng lực chuyển hóa tài sản công thành động lực phát triển quốc gia. . Xin cảm ơn ông.• HUỲNH ANH Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, TP.HCM cùng các chiến sĩ, học viên chụp ảnh lưu niệm khép lại đêm gala “Tổ quốc bình yên” . Ảnh: NGÔ TÙNG

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 15-6-2026 LÊ THOA thực hiện Trong mô hình tăng trưởng mới của TP.HCM, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) được xác định là động lực trung tâm để tái cấu trúc nền kinh tế, nâng năng suất và tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu tổng chi xã hội cho R&D đạt mức 2%-3%, bố trí ít nhất 4%-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho KHCN và chuyển đổi số. GS-TS Mai Thanh Phong (ảnh), Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, thành viên Hội đồng cố vấn chiến lược ĐMST ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có những trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này. Có bước chuyển mạnh về cơ chế vận hành . Phóng viên: Thưa giáo sư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM xem KHCN, ĐMST là yếu tố “sống còn” để phát triển. Ông đánh giá hệ sinh thái này đã hội đủ “độ chín” cũng như sự sẵn sàng để gánh vác sứ mệnh dẫn dắt tăng trưởng? + GS-TS Mai Thanh Phong: Hệ sinh thái KHCN, ĐMST của TP.HCM hiện đã tích lũy cơ bản đầy đủ các điều kiện nền tảng để bước sang một giai đoạn phát triển mới. TP.HCM đang sở hữu ba lợi thế then chốt. Trong đó có quy mô thị trường lớn cùng nhu cầu đổi mới rất cao, xuất phát từ các bài toán đô thị phức tạp về giao thông, năng lượng, môi trường, y tế, dữ liệu và quản trị công. Đây chính là “nguồn đầu vào” quan trọng cho ĐMST. Bên cạnh đó, nguồn lực tri thức dồi dào với mạng lưới trường ĐH, viện nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và startup quy mô lớn, tạo nền tảng nghiên cứu mà ít địa phương có được. Đáng chú ý, Nghị quyết “Cởi trói” không gian nghiên cứu cho khoa học công nghệ TP.HCM Bên cạnh tiềm lực, TP.HCM phải thực sự sẵn sàng tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ, tài sản trí tuệ và năng suất mới... trực tiếp đóng góp vào GRDP. Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt KHCN, ĐMST và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Tuy nhiên, để thực sự trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng, TP cần một bước chuyển mạnh mẽ về cơ chế vận hành. Mục tiêu về kinh tế số, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và tổng chi xã hội cho nghiên cứu, phát triển (R&D) cho thấy TP đã nhìn KHCN không chỉ như một ngành, mà như động lực tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế. Tôi cho rằng “độ chín” hiện nay là về tiềm lực, còn “độ sẵn sàng” phải được đo bằng khả năng tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ, tài sản trí tuệ và năng suất mới. Ở điểm này, TP.HCM vẫn còn các nút thắt như liên kết viện - trường - doanh nghiệp chưa đủ sâu. Cơ chế tài chính cho nghiên cứu còn thiên về thủ tục đầu vào hơn là kết quả đầu ra, thương mại hóa còn thấp, thị trường vốn cho công nghệ sâu còn mỏng và cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu chưa thật sự rõ. Do đó, nhiệm kỳ này nên được xem là nhiệm kỳ chuyển hệ sinh thái KHCN, ĐMST từ có năng lực nghiên cứu sang có năng lực ĐMST và công nghiệp hóa công nghệ. Nếu làm được, KHCN và ĐMST hoàn toàn có thể trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng mới của TP.HCM. Chấp nhận rủi ro có kiểm soát . Để KHCN và ĐMST thực sự là bệ phóng, đặc biệt khi TP.HCM đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, theo ông, cần những đột phá thể chế nào để cởi trói cho không gian nghiên cứu và kích thích nguồn lực đầu tư vào R&D? + Tôi cho rằng TP.HCM cần ba nhóm đột phá thể chế. Thứ nhất là đột phá về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình trong KHCN. Các trường ĐH, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm cần được trao quyền chủ động hơn trong tuyển dụng chuyên gia, trả thu nhập cạnh tranh, sử dụng tài sản công cho nghiên cứu - thử nghiệm - hợp tác doanh nghiệp... Thứ hai là đột phá về tài chính cho nghiên cứu và phát triển (R&D) theo hướng chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Nghiên cứu và ĐMST luôn có độ bất định. TP cần cơ chế quỹ ĐMST, quỹ đồng đầu tư với doanh nghiệp, đặt hàng theo bài toán lớn, tài trợ theo cột mốc công nghệ và đánh giá theo kết quả cuối cùng thay vì chỉ kiểm soát hóa đơn, chứng từ. Thứ ba là đột phá về sandbox và mua sắm công ĐMST. TP nên cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ mới trong giao thông thông minh, năng lượng, dữ liệu đô thị, y tế số, giáo dục số, vật liệu xanh, môi trường, công nghệ tài chính, logistics và chính quyền số. Trong bối cảnh TP.HCM đang xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đây là thời điểm rất quan trọng để luật hóa các cơ chế vượt trội về phân cấp, phân quyền, tài chính - ngân sách, thu hút nhân tài, KHCN và huy động nguồn lực xã hội. Các thảo luận mới nhất về Luật Đô thị đặc biệt cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo hành lang pháp lý vượt trội, mở rộng phân quyền, khơi thông nguồn lực và nâng năng lực cạnh tranh của TP. Sáu mũi nhọn tạo lợi thế khác biệt cho TP.HCM . Vậy theo ông, giữa bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt, TP.HCM cần ưu tiên tập trung nguồn lực vào những mũi nhọn công nghệ cốt lõi nào để tạo ra lợi thế khác biệt? + TP.HCM cần tránh tư duy “công nghệ nào cũng làm” mà nên chọn những mũi nhọn hội đủ bốn điều kiện gồm có nhu cầu thị trường lớn, có năng lực nghiên cứu - đào tạo sẵn có, có khả năng thu hút doanh nghiệp và có tác động lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế. Cụ thể, tôi đề xuất sáu cụm công nghệ ưu tiên. Thứ nhất là AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số đô thị. Đây là lớp công nghệ nền tảng cho quản trị đô thị, tài chính, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp, thương mại và dịch vụ công. Thứ hai là vi mạch bán dẫn và hệ thống nhúng. TP.HCM không nhất thiết bắt đầu bằng sản xuất chip quy mô lớn nhưng có thể đi mạnh vào thiết kế vi mạch, kiểm thử, đóng gói, hệ thống nhúng, cảm biến, chip cho AI biên, IoT công nghiệp và đào tạo nhân lực bán dẫn. Thứ ba là công nghệ sinh học, y sinh và chăm sóc sức khỏe thông minh. Với quy mô TP.HCM đang đón nhận những làn sóng đầu tư công nghệ tỉ đô, điển hình như Trung tâm dữ liệu AI 2,1 tỉ USD. Để TP.HCM và các trường ĐH kỹ thuật tận dụng được các siêu dự án này, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã đưa ra nhiều giải pháp chiến lược. Theo ông Phong, TP cần thiết lập cơ chế để các trường ĐH kỹ thuật, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ được tiếp cận năng lực tính toán hiệu năng cao. Nguồn lực này sẽ phục vụ các chương trình nghiên cứu trọng điểm về AI, mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, dữ liệu đô thị, y tế thông minh, giao thông, vật liệu, khí hậu, năng lượng và sản xuất thông minh. TP cũng cần xây dựng chương trình đào tạo nhân lực AI, dữ liệu, hạ tầng số quy mô lớn. Trong đó, các trường ĐH kỹ thuật như Trường ĐH Bách khoa đóng vai trò đào tạo kỹ sư AI, kỹ sư dữ liệu, kỹ sư điện toán hiệu năng cao, kỹ sư an toàn thông tin, kỹ sư vận hành trung tâm dữ liệu và kỹ sư năng lượng cho hạ tầng số. Gắn các siêu dự án với đặt hàng nghiên cứu chung. Một số dự án có thể triển khai ngay phục vụ cho nhu cầu phát triển của TP gồm tối ưu năng lượng cho trung tâm dữ liệu, làm mát xanh, an ninh mạng, chip chuyên dụng, AI cho đô thị thông minh, AI cho giáo dục và y tế. TP cần tạo điều kiện cho startup và doanh nghiệp công nghệ nội địa được sử dụng hạ tầng này thông qua các gói tín dụng tính toán, sandbox dữ liệu, chương trình tăng tốc AI và cơ chế mua sắm công sản phẩm AI. TP.HCM cũng nên đàm phán với nhà đầu tư để có cam kết về chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực, sử dụng nhà cung cấp nội địa, hợp tác phòng thí nghiệm và hỗ trợ hệ sinh thái startup. GS-TS Mai Thanh Phong nhìn nhận nếu làm tốt thì một trung tâm dữ liệu AI không chỉ là công trình hạ tầng, mà sẽ trở thành một đòn bẩy cho hệ sinh thái AI và kinh tế số của TP.HCM. Các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Ảnh: NTCC Giải pháp tận dụng siêu dự án tỉ đô cho công nghệ TP.HCM dân số lớn, hệ thống bệnh viện mạnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao, TP.HCM có thể phát triển các sản phẩm chẩn đoán, vật liệu y sinh, thiết bị y tế, dược - sinh học, AI y tế và y học cá thể hóa. Thứ tư là năng lượng mới, lưu trữ năng lượng và công nghệ xanh. Đây là điều kiện cho tăng trưởng bền vững, đặc biệt khi TP phát triển trung tâm dữ liệu, công nghiệp công nghệ cao, giao thông điện hóa và đô thị xanh. Thứ năm là vật liệu tiên tiến, công nghệ môi trường và kinh tế tuần hoàn. TP.HCM có nhu cầu rất lớn về xử lý nước, rác thải, ô nhiễm, vật liệu xây dựng xanh, vật liệu chức năng, màng lọc, vật liệu carbon thấp và các vật liệu tiên tiến đa chức năng. Thứ sáu là robot, tự động hóa, logistics thông minh và sản xuất tiên tiến. Đây là nhóm công nghệ trực tiếp nâng năng suất của doanh nghiệp sản xuất, cảng biển, kho vận, thương mại điện tử, y tế và dịch vụ đô thị. TP.HCM cần thiết kế những mũi nhọn này thành các chương trình công nghệ chiến lược, mỗi chương trình có phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp dẫn dắt, quỹ hỗ trợ, sandbox, tiêu chuẩn kỹ thuật và thị trường thử nghiệm. TP.HCM đã có nền tảng hệ sinh thái startup tốt, được StartupBlink ghi nhận vào top 5 Đông Nam Á năm 2025. Bước tiếp theo là chuyển từ startup dịch vụ số sang startup công nghệ sâu, có tài sản trí tuệ, công nghệ lõi và khả năng cạnh tranh khu vực. . Xin cảm ơn ông.• Việc sẵn sàng đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của TP.HCM phải được đo bằng khả năng tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ, tài sản trí tuệ và năng suất mới.

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Hai 15-6-2026 NGUYỄN TÂN Những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp ghi nhận các vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh đến nhà xưởng sản xuất. Thực tế này cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn luôn hiện hữu nếu người dân lơ là, chủ quan trong sinh hoạt hằng ngày. Liên tục xảy ra cháy Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Nhà Bè và Công an phường Bình Thới tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn vào ngày 13-6. Khoảng 18 giờ, đám cháy bất ngờ bùng phát tại ban công một căn hộ thuộc chung cư Sunrise Riverside trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè. Khi phát hiện khói lửa, nhiều cư dân nhanh chóng di chuyển theo cầu thang bộ để thoát ra khu vực an toàn. Nhờ sự phối hợp kịp thời của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong căn hộ bị lửa thiêu rụi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, một căn nhà vừa để Liên tiếp nhiều vụ cháy ở TP.HCM: Người dân đừng chủ quan Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày. ở vừa kinh doanh trong hẻm đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới tiếp tục xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động ba xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, rất may không có thương vong về người nhưng nhiều hàng hóa, phụ kiện như ốp lưng điện thoại, gấu bông và các vật dụng khác bị hư hỏng. Trước đó, đêm 9-6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty Gỗ G.O trên đường Hội Nghĩa 94, phường Bình Cơ, khiến hàng ngàn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi. Dù các công nhân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy và vòi nước để dập lửa tại chỗ nhưng do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Dù được khống chế sau nhiều giờ, vụ cháy vẫn gây thiệt hại lớn về tài sản. Đáng buồn hơn, cũng trong ngày 9-6, một vụ cháy nhà dân tại phường Linh Xuân đã khiến một cụ bà tử vong. Khi lực lượng chức năng dập tắt được đám cháy và tiến vào bên trong kiểm tra, bà PTĐH (76 tuổi) được phát hiện đã tử vong. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra cháy, cụ bà ở nhà một mình trong khi hai người cháu đi làm. Vụ việc là lời cảnh báo đau xót về những rủi ro có thể xảy ra đối với người già, trẻ em hoặc những người không có khả năng tự thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn. Người dân cần chủ động phòng cháy từ chính ngôi nhà của mình Trước tình hình trên, Phòng CảnhsátPCCC&CNCH(PC07) Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày. Theo đó, các loại hàng hóa, vật dụng dễ cháy, phương tiện có chứa xăng dầu như ô tô, xe máy cần được bố trí cách xa khu vực bếp đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Người dân không nên dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy trong nhà; nếu cần thiết chỉ nên để số lượng tối thiểu và bảo quản tại khu vực riêng biệt, an toàn. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng Không nên lắp đặt lồng sắt bịt kín ban công PC07 lưu ý người dân không nên lắp đặt lồng sắt, lưới sắt bịt kín ban công, cửa sổ. Trường hợp đã lắp đặt phải bố trí cửa mở để tạo lối thoát nạn khi có sự cố. Những căn nhà chỉ có một lối thoát cần chủ động chuẩn bị phương án thoát hiểm thứ hai như thang dây, thang sắt ngoài nhà hoặc lối sang mái nhà liền kề. Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên trang bị bình chữa cháy, các phương tiện cứu nạn ban đầu, tham gia mô hình“tổ liên gia an toàn PCCC”, đồng thời thường xuyên luyện tập các tình huống thoát nạn để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố. Khi phát hiện cháy, nổ hoặc tai nạn cần nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu và tổ chức thoát nạn an toàn theo phương án đã được chuẩn bị từ trước. Đám cháy lớn bùng lên từ nhà xưởng công ty gỗ. Ảnh: XUÂN MINH các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, mút xốp để ốp tường, làm vách ngăn hoặc trang trí nội thất nhằm giảm nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Đối với hệ thống điện, mỗi gia đình cần lắp đặt đầy đủ các thiết bị bảo vệ như cầu dao, cầu chì, aptomat cho từng khu vực và thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn. Cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ổ cắm, dây dẫn để kịp thời phát hiện hư hỏng, chập cháy. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ phải kiểm tra khu vực đun nấu, nơi thờ cúng và tắt các thiết bị điện không cần thiết. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, máy sấy tóc hoặc sạc điện thoại, xe đạp điện, xe máy điện cần có người trông coi. Không để trẻ em, người cao tuổi mắt kém hoặc người hạn chế khả năng nhận thức tự ý sử dụng các thiết bị điện. Đối với khu vực thờ cúng, bàn thờ nên làm bằng vật liệu khó cháy, đèn, hương, nến... phải đặt trên bề mặt không cháy và cách xa vật liệu dễ bắt lửa. Khi đốt vàng mã cần có biện pháp che chắn để tránh tàn lửa bị gió cuốn gây cháy lan.• Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng các vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, mút xốp để ốp tường, làm vách ngăn hoặc trang trí nội thất nhằm giảm nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Người tham gia trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy khay xăng bằng bình CO₂. Ảnh: CA Hơn 300 người thực hành PCCC&CNCH tại Trường ĐH Văn Lang Ngày 13-6, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 16 phối hợp với Trường ĐH Văn Lang (cơ sở 2, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC&CNCH cho hơn 300 sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường. Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho lực lượng tại chỗ, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 16 đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng ngừa cháy, nổ; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố khi xảy ra cháy và các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình học tập, làm việc. Bên cạnh phần tuyên truyền, lực lượng chức năng tổ chức nhiều nội dung trải nghiệm thực tế để người tham gia trực tiếp thực hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Các nội dung gồm sử dụng bình chữa cháy CO2 để dập tắt khay xăng đang cháy; mặc trang phục chữa cháy chuyên dụng, mang theo khí tài và di chuyển trong điều kiện giả định; thực hành sử dụng máy cắt thủy lực cầm tay để phá dỡ cấu kiện; tìm hiểu, thực hành các nút dây cứu hộ cơ bản; triển khai thang phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ… N.TÂN Người dân cần chủ động PCCC tại nơi ở để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ảnh. N.TÂN

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 15-6-2026 xuất, kinh doanh thép, phôi thép và các loại than năm 2011. Ngân hàng đã giải ngân cho Công ty T số tiền 246 tỉ đồng thông qua sáu khế ước nhận nợ, thời hạn vay vốn là ba tháng tính từ ngày giải ngân của từng khế ước. Tài sản bảo đảm cho khoản vay nêu trên của Công ty T gồm hai quyền đòi nợ đối với Công ty H. Ngoài ra, khoản vay còn được bảo đảm bằng tài sản là bất động sản khác nhưng đã được hai bên thỏa thuận xử lý trong quá trình ngân hàng thu hồi nợ. Quá trình thực hiện hợp đồng, do Công ty T vi phạm nghĩa vụ trả nợ dẫn đến các khoản nợ theo các khế ước nêu trên bị chuyển sang nợ quá hạn nên ngân hàng khởi kiện đề nghị tòa án buộc Công ty T phải trả nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm với tổng số tiền là hơn 535 tỉ đồng. Bị đơn là Công ty T cho rằng quá trình thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Công ty T và ngân hàng đã thỏa thuận xử lý các tài sản bảo đảm là một số các bất động sản để thu hồi nợ, ngân hàng đã giải chấp các bất động sản. Tuy nhiên, do khấu trừ các giá trị bất động sản quá thấp dẫn đến dư nợ của hợp đồng vẫn còn như yêu cầu khởi kiện hiện nay của ngân hàng. Số liệu do ngân hàng cung cấp nhưng Công ty T không còn hoạt động, bản thân người đại diện theo pháp luật của Công ty T bị tạm giam đã lâu nên không nhớ và không còn bất cứ một tài liệu, chứng cứ nào để đối chiếu và chứng minh nên không có cơ sở để xác nhận số dư nợ nêu trên. Vì vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ngân hàng. Do hiện nay Công ty T không còn hoạt động và không có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên đề nghị căn cứ quy định của pháp luật để giải quyết… Xử sơ thẩm ngày 22-8-2020, TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ngân hàng đối với Công ty T. Buộc Công ty T phải trả cho ngân hàng hơn 535 tỉ đồng. Ngày 15-11-2021, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có Văn bản số 258/ĐTHS-P1 đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên. Tại quyết định kháng nghị tái thẩm ngày 10-12-2021, chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội kháng nghị bản án đề nghị hủy toàn bộ bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị này. Nhận định của cấp tái thẩm Theo xác minh của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác định, sau khi ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng, Công ty T đã lập hồ sơ vay tiền của ngân hàng, Chi nhánh TP Hà Nội mua phôi thép của Công ty SI Việt Nam bán cho Công ty O. Thực tế, Công ty T đã không chuyển số tiền bán phôi thép vào tài khoản của Công ty T mở tại ngân hàng để trả nợ cho ngân hàng mà yêu cầu Công ty O chuyển tiền về tài khoản của Công ty T mở tại Ngân hàng B để sử dụng vào mục đích khác. Do đó, có căn cứ xác định ông D, Giám đốc Công ty T đã có hành vi gian dối trong việc trả nợ để chiếm đoạt của Ngân hàng Q số tiền 86 tỉ đồng nợ gốc. Ngày 26-9-2021, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với D và S về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS. Như vậy, hành vi của ông D được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc YẾN CHÂU TAND Tối cao vừa công bố tám án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua. Trong đó, có Án lệ số 86/2026/ AL về sự kiện pháp lý làm phát sinh căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm. Nguồn án lệ dựa trên Quyết định tái thẩm số 05/2022/KDTM-TT ngày 25-2-2022 của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng Q với bị đơn là Công ty T; bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty H. Nội dung vụ án được chọn làm án lệ Theo đơn khởi kiện, Ngân hàng Q cho rằng ngày 21-3-2011, Công ty T ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Q. Theo đó, Ngân hàng Q cấp cho Công ty T các khoản tín dụng với tổng số tiền cam kết tối đa tại mọi thời điểm là 300 tỉ đồng. Trong đó, giá trị hạn mức bảo lãnh thanh toán tối đa là 200 tỉ đồng để tài trợ vốn lưu động, mở L/C nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản 1 án lệ về tình tiết mới để tái thẩm phòng xác định là hành vi phạm tội, đây là tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm ngày 22-8-2020 của TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là căn cứ để kháng nghị vụ án theo thủ tục tái thẩm. Do đó, cần hủy bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm nêu trên theo thủ tục tái thẩm để giao cho tòa án cấp sơ thẩm xét xử lại. Khi thụ lý lại vụ án, TAND quận Hai Bà Trưng cần căn cứ điểm d khoản 1 Điều 214 BLTTDS tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự đối với các bị can D và S. Nếu các hành vi nêu trên và khoản tiền vay theo hợp đồng tín dụng được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự bằng bản án, quyết định có hiệu lực thì tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 192 và điểm g Điều 217 BLTTDS năm 2015.• Tình huống: Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn (tố chức tín dụng) và bị đơn (doanh nghiệp) đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, buộc bị đơn phải trả tiền cho nguyên đơn. Sau đó, cơ quan điều tra xác định người đại diện theo pháp luật của bị đơn có hành vi gian dối trong việc trả nợ để chiếm đoạt tiền của nguyên đơn nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này và có văn bản, tài liệu kèm theo đề nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị đối với bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nêu trên. Giải pháp pháp lý: Trong trường hợp này là tòa án phải xác định quyết định khởi tố bị can và văn bản, tài liệu kèm theo nêu trên của cơ quan điều tra là sự kiện pháp lý làm phát sinh căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Khái quát án lệ Nếu các hành vi và khoản tiền vay theo hợp đồng tín dụng được xử lý theo quy định của pháp luật hình sự bằng bản án, quyết định có hiệu lực thì tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại. Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai, thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View (phường Lào Cai) để cư trú. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh), sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Qua xác minh, công an phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính (đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Teleglam, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc), thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mục tiêu là tìm kiếm các “con mồi” là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các app cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngày 12-6, ngay khi các đối tượng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn, bắt giữ toàn bộ nhóm người trên, kịp thời ngăn chặn các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật tại hiện trường gồm: 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 26 chiếc điện thoại di động; 8 thiết bị thu, phát sóng 5G; 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng. (Theo TTXVN) phapluat@phapluattp.vn Hành vi của ông D được Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xác định là hành vi phạm tội, đây là tình tiết mới, là căn cứ để kháng nghị vụ án theo thủ tục tái thẩm.

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