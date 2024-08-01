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TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục trang 2 trang 10+11 SỐ 127 (7698) - Thứ Ba 16-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Cả thế giới chờ “đại chiến” Messi - Ronaldo ở World Cup 2026 Bộ Tư lệnh TP.HCM dùng radar tìm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trang 9 trang 15 trang 5 Chi tiết phương án sắp xếp lại gần 6.000 khu phố, ấp tại TP.HCM trang 4 TAND Tối cao đề xuất quy định đặc thù khi xét xử tội phạm về đất đai trang 6 Các sản phẩm công nghệ Viettel High Tech trưng bày tại Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ lớn nhất khu vực (SAHA 2026) tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: VIETTEL GROUP Từ Nghị quyết 79: Đột phá thể chế, đưa kinh tế nhà nước vươn tầm - Bài 1 MẠNH DẠN TỪ BỎ TƯ DUY CŨ ĐỂ BƯỚC RA BIỂN LỚN Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng không đạt chuẩn vào vành đai 1 từ 1-1-2028

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 16-6-2026 tư trên cùng một địa bàn; tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức một trường nhiều điểm trường; kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Xác định tiêu chuẩn, định mức phòng học phù hợp với điều kiện theo từng vùng miền; tập trung huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành đúng tiến độ các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới, bảo đảm đa mục tiêu giáo dục, an sinh xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp khi lập quy hoạch đô thị và xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới. Có cơ chế đặc thù thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu; xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở TP luân chuyển công tác về các trường nông thôn, vùng khó khăn. Chính phủ nhanh chóng ban hành chính sách chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế… Không để các công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập; người dân thiếu nơi khám chữa bệnh. Xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc Định hướng phát triển GD&ĐT trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đổi mới GD&ĐT phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới. Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. GD&ĐT phải nắm bắt xu hướng đào tạo những ngành nghề mới sẽ xuất hiện và sẽ biến mất trong tương lai do phát triển của khoa học công nghệ. Bộ GD&ĐT cần giữ vai trò thống nhất về chuyên môn, tiêu chuẩn, chất lượng, đội ngũ và định hướng phát triển hệ thống; tăng quyền chủ động Sáng 15-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với ngành GD&ĐT về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 71NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” Để chuẩn bị năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. Nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm mô hình quản trị với hệ thống trường công, trường TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục cho nhà trường, hiệu trưởng và giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình. Rà soát các quy định, định mức đã lạc hậu, cắt giảm thủ tục, báo cáo hình thức để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và học sinh. Xây dựng dữ liệu giáo dục thống nhất, cập nhật. Dữ liệu phải giúp nhận diện được sớm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học và những bất hợp lý trong chi phí học tập, sử dụng ngân sách. Chuyển đổi số trong giáo dục phải thực chất, giúp thầy cô dạy tốt hơn, học sinh học tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn, đặc biệt chú trọng đến những người yếu thế, khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng; đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc. Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược. Tự chủ đại học phải bao gồm tự chủ tài chính, tăng học phí, tự chủ về học thuật, tổ chức, nhân sự, hợp tác và nghiên cứu, đi đôi với trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai kết quả, công bằng cơ hội học tập. Đầu tư có chọn lọc cho một số đại học, viện nghiên cứu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tài chính giáo dục phải được coi là đầu tư phát triển. Tăng chi phải đi đôi với phân bổ đúng, công khai, minh bạch và đo được hiệu quả. Nguồn lực cần ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp bách như bổ sung giáo viên, trường lớp, mầm non, bán trú, nội trú, hạ tầng số, giáo dục nghề nghiệp, đại học trọng điểm và hỗ trợ người học khó khăn. Bộ GD&ĐT cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải theo nguyên tắc nơi nào khó hơn được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn được đãi ngộ tốt hơn. Hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược. Hà Nội xem xét thành lập Sở An toàn thực phẩm Chiều 15-6, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu ủy viên UBND TP và ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý của TP Hà Nội. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thay mặt UBND TP báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế. Theo ông Tuấn, việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu ủy viên UBND các cấp được thực hiện trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. Việc mở rộng khung tổ chức bộ máy không làm phát sinh biên chế được giao. Việc này hướng tới thiết kế bộ máy linh hoạt, tăng cường phân cấp, phân quyền và cho phép bố trí số lượng sở, phòng chuyên môn phù hợp khối lượng công việc. TP sẽ thực hiện việc điều chuyển, sắp xếp lại biên chế hiện có từ các cơ quan, đơn vị đang thực hiện kiêm nhiệm hoặc có chức năng tương đồng. Quá trình này gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Theo nghị quyết được thông qua, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội không quá 18 sở, tăng ba sở so với hiện nay (hiện có 15 sở). Đáng chú ý, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, trước mắt các cơ quan, đơn vị được giao nghiên cứu, báo cáo UBND TP xem xét phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Việc này phải phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. TRỌNG PHÚ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm trọng điểm... trên cơ sở có cạnh tranh về kết quả, hiệu quả. Khuyến khích đặt hàng theo nhiệm vụ quốc gia, sản phẩm đầu ra, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đại học phải gắn chặt với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhu cầu địa phương; cần đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, để phát triển công nghệ luôn đi cùng phát triển con người, văn hóa, thể chế và giá trị.• Tiêu điểm Tập trung giải quyết tình trạng bạo lực học đường Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Nhandan.vn HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về tổ chức bộ máy, trong đó sẽ xem xét phương án thành lập Sở An toàn thực phẩm. Ảnh: TP DƯƠNG KIÊN (Theo TTXVN)

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 16-6-2026 VIẾT THỊNH Ngày 15-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy Trong không khí hữu nghị, tin cậy, thực chất và cởi mở, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên sau khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI của Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo Chính phủ. Thủ tướng Lý Cường nhiệt liệt chúc mừng ông Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung - Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Đánh giá cao quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc về việc ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách chân thành, tin cậy, phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó Mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác; thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện; triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026-2027; tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công các năm APEC 2026, 2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.• Thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương, kịp thời xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước. Hai Thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác; thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác ngành nghề. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Ảnh: VGP Chiều 15-6, tại tỉnh Tây Ninh, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cùng đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương hiện đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn như đường vành đai 3 và vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, trục kết nối Long An - Tây Ninh, tuyến ĐT.827E (trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp) và tuyến Tân An - Bình Hiệp. Việc tập trung nguồn lực cho nhiều công trình cùng thời điểm đã tạo áp lực rất lớn lên khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Một trong những khó khăn nổi bật là vấn đề vốn đầu tư. Nhu cầu vốn cho hệ thống hạ tầng giao thông được đánh giá vượt xa khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Nhiều dự án phải phụ thuộc vào nguồn vốn trung ương hoặc các khoản vay ODA với thủ tục kéo dài. Bên cạnh bài toán vốn, tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng đang trở thành thách thức lớn. Do không có mỏ cát san lấp, Tây Ninh phải phụ thuộc vào nguồn cung từ các địa phương khác. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu cho các dự án là rất lớn. Riêng dự án đường vành đai 4 TP.HCM cần tới 11,7 triệu m3 cát san lấp; trong đó năm 2026 cần khoảng 3,2 triệu m3 và năm 2027 cần khoảng 5 triệu m3. Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát cần hơn 4,038 triệu m3 đất đắp và gần 1 triệu m3 đá. Trục kết nối Long An - Tây Ninh cần khoảng 4,28 triệu m3 vật liệu đắp nền, còn tuyến Tân An - Bình Hiệp cần khoảng 4,75 triệu m3 cát và đất đắp. Ngoài ra, Quốc lộ 62 được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị sớm được nâng cấp, sửa chữa vì con đường đã xuống cấp và rất nhiều người dân mong chờ trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông trên địa bàn. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của Tây Ninh trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Xây dựng bày tỏ sự đồng tình, chia sẻ với lãnh đạo tỉnh trước sự bức xúc kéo dài của người dân Tây Ninh liên quan đến sự chậm trễ kéo dài tại dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62. Về giải pháp trước mắt, ông Minh chỉ đạo đơn vị được giao vai trò chủ đầu tư dự án này khẩn trương hoàn thành các gói thầu đã bố trí được nguồn vốn… và phấn đấu khởi công nâng cấp Quốc lộ 62 trong quý IV-2026. HUỲNH DU Phấn đấu khởi công Quốc lộ 62 vào cuối năm nay Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 16-6-2026 LÊ THOA UBND TP.HCM vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư trên địa bàn TP.HCM. TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (gồm 4.196 khu phố, 1.733 ấp, 9 thôn, 9 khu dân cư). Giữ nguyên 1.555 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư Tại 66 ĐVHC cấp xã thuộc khu vực II, III còn đang duy trì 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư là mô hình tự quản dưới khu phố (ấp, thôn, khu dân cư) không phù hợp với quy định của Trung ương hiện hành. Căn cứ thực trạng và các nguyên tắc sắp xếp, tổ chức lại, UBND 168 xã, phường, đặc khu đã tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn. Cụ thể, TP.HCM sắp xếp, tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư còn 3.944 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; giảm 2.003 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (giảm 33,68%). Trong đó, giữ nguyên 1.555 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư do đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Thành lập 1.172 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng với khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề. Thành lập 1.217 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới trên cơ sở chia tách, tổ chức lại các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư liền kề. Đồng thời, kết thúc hoạt động của 10.795 tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư; giải quyết chế độ, chính sách theo quy định đối với 21.590 tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư hiện đang được tổ chức tại 66 ĐVHC cấp xã thuộc khu vực II, khu vực III. TP tặng quà tri ân lực lượng thôi tham gia công tác UBND TP sẽ trình HĐND TP quy định quà tri ân đối với những lực lượng thôi tham gia công tác do thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư do kết thúc mô hình. Sau sắp xếp, TP.HCM có 91 khu phố và 23 ấp có quy mô số hộ gia đình từ 2.000 đến 25.000 hộ, lớn gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình được quy định tại Điều 10 Nghị định 185/2026/ NĐ-CP của Chính phủ. Những khu phố, ấp nêu trên thuộc các địa bàn tập trung nhiều chung cư cao tầng; các khu chế xuất, khu công nghiệp với số lượng công nhân sống trong các khu nhà trọ, nhà lưu trú công nhân tập trung. Mặt khác, trong quá trình xây dựng phương án thì Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND cấp xã đánh giá đây là các cộng đồng dân cư ổn định, tập trung và địa phương đảm bảo được công tác quản lý địa bàn trong suốt thời gian vừa qua. Do đó, để hạn chế tối đa việc chia tách một thôn, tổ TP.HCM sẽ giảm hơn 2.000 khu phố, ấp và chính thức chấm dứt mô hình tổ nhân dân tự quản. Ảnh: THUẬN VĂN 10 phường tăng số lượng khu phố Theo thống kê, có 10 phường tăng số lượng khu phố; 17 phường, xã giữ nguyên và 141 phường, xã, đặc khu giảm số lượng khu phố, ấp sau sắp xếp. Trong đó, phường Dĩ An có số lượng khu phố tăng nhiều nhất (9 khu phố). Xã Đông Thạnh có số lượng ấp giảm nhiều nhất (74 ấp); kế đến là xã Nhà Bè giảm 67 ấp, xã Bà Điểm giảm 62 ấp, phường Đông Hưng Thuận giảm 56 khu phố. Chi tiết phương án sắp xếp lại gần 6.000 khu phố, ấp tại TP.HCM TP.HCM sẽ giảm hơn 2.000 khu phố, ấp và chính thức chấm dứt mô hình tổ nhân dân tự quản. dân phố thành nhiều cụm dân cư, để ổn định việc quản trị dân cư, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản lý của chính quyền cấp xã, UBND cấp xã đề nghị không chia tách, tổ chức lại đối với các khu phố, ấp nêu trên. Đồng thời, TP còn 10/3.944 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình thuộc các địa bàn có tính chất đặc thù: Địa hình chia cắt phức tạp; giao thông đi lại khó khăn; dân cư sinh sống phân tán; thuộc khu vực quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư thấp hơn so với tiêu chuẩn tại Điều 10 Nghị TP.HCM sắp xếp, tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư còn 3.944 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; giảm 2.003 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến thăm, động viên tập thể cán bộ, PV, biên tập viên báo Pháp Luật TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ, bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ sự chia sẻ trước những thay đổi mà tập thể cán bộ, nhân viên báo đang trải qua. Bà Trương Mỹ Hoa đánh giá cao những đóng góp của báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt thời gian đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, báo đã luôn sát cánh, hỗ trợ các hoạt động của quỹ, góp phần lan tỏa nhiều giá trị nhân văn đến cộng đồng. “Tôi đến thăm để động viên anh em và cũng để nói lời cảm ơn. Dù hoàn cảnh có thay đổi thì tình nghĩa vẫn còn đó. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục vươn lên” - bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ. Thay mặt Ban Biên tập và tập thể người lao động, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến bà Trương Mỹ Hoa cùng các thành viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã luôn quan tâm, động viên và đồng hành cùng báo. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Mai Ngọc Phước cho rằng sự đồng hành giữa báo Pháp Luật TP.HCM và Quỹ học bổng Vừ A Dính mang ý nghĩa đặc biệt. Thông qua các hoạt động chung, báo không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà còn có cơ hội thể hiện trách nhiệm xã hội, gửi gắm tình cảm đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Hoàng Sa cũng như nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Cùng ngày, Trường ĐH Luật TP.HCM do TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, dẫn đoàn đã đến thăm báo Pháp Luật TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ, TS Lê Trường Sơn bày tỏ sự chia sẻ, tiếc nuối trước thông tin báo Pháp Luật TP.HCM sắp phải ngưng hoạt động. Trường ĐH Luật TP.HCM luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm cũng như sự hỗ trợ của báo trong thời gian qua dành cho trường. Đại diện Ban Biên tập, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, gửi lời cảm ơn đến TS Lê Trường Sơn và Trường ĐH Luật TP.HCM đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng báo. Tiếp lời, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM, bày tỏ tình cảm chân thành của cá nhân ông cũng như anh em báo Pháp Luật TP.HCM đối với Trường ĐH Luật TP.HCM, không chỉ đơn thuần là quan hệ đối tác mà còn là tình thân, gia đình. Cũng trong ngày, ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), đại diện công ty đã đến thăm báo Pháp Luật TP.HCM. MINH HOÀNG - NGUYỄN CHÍNH Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6 Đoàn Trường ĐH Luật TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN định 185/2026 của Chính phủ. Cụ thể, hai khu phố tại phường Long Nguyên và phường Tân Thành được thành lập sau sắp xếp, tổ chức lại nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định. Lý do là vị trí địa lý tách biệt nên không thể ghép thêm với các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư khác. Tám khu phố, ấp, thôn, khu dân cư giữ nguyên không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại: 3 khu phố tại phường Bình Quới; 2 ấp thuộc xã đảo Thạnh An; 1 thôn tại xã Long Sơn và 2 khu dân cư thuộc đặc khu Côn Đảo nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định. Lý do tám khu phố, ấp, thôn, khu dân cư có yếu tố đặc thù, thuộc các địa bàn có tính chất đặc thù như địa hình chia cắt phức tạp; giao thông đi lại khó khăn; dân cư sinh sống phân tán; thuộc khu vực quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư.•

5 Ngày 15-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm người để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 23-4-2026, tổ công tác Công an phường Hòa Hưng tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà trên đường Ba Tháng Hai (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây lưu chứa số lượng lớn thuốc lá điện tử và dụng cụ dùng để sử dụng thuốc lá điện tử. Tang vật thu giữ gồm: 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu, 60 thân máy màu đen dùng để hút thuốc lá điện tử và hơn 2.000 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng dùng để sản xuất thuốc lá điện tử. Kết luận giám định của Phòng PC09 Công an TP.HCM xác định toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa bên trong chứa tinh dầu nêu trên đều có chứa chất ma túy, loại Etomidate. Công an phường Hòa Hưng sau đó đã bàn giao hồ sơ, tang vật và những người liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. NGUYỄN TÂN Công an phường An Phú Đông ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè Ngày 15-6, Công an phường An Phú Đông, TP.HCM tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến đường Đỗ Mười và các tuyến đường lân cận thuộc địa bàn quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp đặt bảng hiệu, mái che, vật dụng kinh doanh, hàng hóa lấn chiếm lối đi bộ. Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ, di dời vật dụng, đồng thời ký cam kết không tái phạm. Đối với nhiều cấu kiện, bảng hiệu được cố định bằng khung sắt, đinh và ốc vít trên vỉa hè, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ, cắt bỏ nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng cho người dân lưu thông. Hoạt động nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của Công an TP.HCM. Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an cơ sở cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân. Tuyến đường Đỗ Mười, đoạn từ khu vực cầu vượt Bình Phước đến ngã tư Ga từng được xem là điểm nóng về tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Trước đây, nhiều hộ dân bày bán hàng hóa tràn xuống vỉa hè, người mua dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Không ít trường hợp dựng mái che, đặt vật dụng cố định chiếm dụng không gian công cộng. Tuy nhiên, sau nhiều đợt tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương và lực lượng công an, tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ kinh doanh đã tự giác chấp hành quy định, tháo dỡ vật cản, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, tổ công tác tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định. Công an phường An Phú Đông cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra thường xuyên trên địa bàn. PHẠM HẢI thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Ba 16-6-2026 Công viên Lê Thị Riêng được xây dựng trên phần đất cũ của nghĩa trang Đô Thành Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của nghĩa trang Đô Thành - một nghĩa trang lớn của Sài Gòn trước năm 1975. Khu vực có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn. Trải qua hơn nửa thế kỷ với nhiều đổi thay của đô thị, nơi đây đã trở thành không gian xanh phục vụ cộng đồng. Theo các nhân chứng, khu vực đoàn khảo sát hiện nay từng thuộc nghĩa trang Đô Thành, sau này thường được gọi là nghĩa trang Chí Hòa, nơi được cho là đã diễn ra hoạt động chôn cất tập thể trong giai đoạn chiến tranh, đặc biệt sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Bộ Tư lệnh TP.HCM dùng radar tìm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Dữ liệu sẽ được phân tích, tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 trước ngày 30-6, làm căn cứ xây dựng phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập liệt sĩ. THANH TUYỀN Ngày 15-6, Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các chuyên gia khảo sát các vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Sử dụng các thiết bị chuyên dùng khảo sát, tìm kiếm Từ 7 giờ 30, khoảng 20 chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM và Viện thiết kế Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) phối hợp cùng nhóm chuyên gia bộ môn Vật lý Địa cầu, khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Các lực lượng sử dụng thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất để tham gia hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đây là các công tác chuẩn bị, thông tin trước khi cơ quan chức năng tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều tư liệu, hồ sơ, hình ảnh do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp. Bên cạnh đó, TP cũng dựa vào lời kể của các nhân chứng lịch sử có mặt vào thời điểm chôn cất tập thể chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân 1968. Ba khu vực tìm kiếm Theo nhiều nguồn thông tin, tại Công viên Lê Thị Riêng ảnh điện và radar xuyên đất, khảo sát ở độ sâu tối đa 10 m. PGS-TS Lê Văn Anh Cường, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm gồm 12 thành viên, sử dụng hai máy radar xuyên đất và một máy đo ảnh điện để tìm kiếm. Dự kiến cần 2-3 ngày để hoàn tất việc rà quét, thu thập dữ liệu. “Việc rà quét phải được thực hiện kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ vị trí nào với mong muốn sớm tìm được hố chôn các liệt sĩ” - PGS-TS Cường nói. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết việc khảo sát sẽ diễn ra trong 2-3 ngày. Dữ liệu sau đó được phân tích, tổng hợp và báo cáo Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 trước ngày 30-6, làm căn cứ xây dựng phương án khai quật, tìm kiếm và quy tập.• Nhóm chuyên gia sử dụng các thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất... để tham gia hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm. Ảnh: THANH THÙY (trước đây là nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán) có ba hố chôn tập thể liệt sĩ với số lượng khoảng 900-1.000 người. Bộ Tư lệnh TP.HCM chia làm ba khu vực tìm kiếm với diện tích lần lượt là 500 m2, khoảng 1.200 m2 và khoảng 800 m2. Tại mỗi nơi, lực lượng công binh căng dây phân khu, rà soát bom mìn trước khi chuyên gia sử dụng máy đo Tổ công tác Công an phường An Phú Đông phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường Đỗ Mười. Ảnh: PHẠM HẢI Các lực lượng sử dụng thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất để tham gia hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Công an TP.HCM phát hiện gần 2.000 đầu thuốc lá điện tử chứa ma túy Số lượng lớn tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 16-6-2026 phapluat@phapluattp.vn các dự án tồn đọng, kéo dài trước ngày 1-8-2024. Hướng dẫn tình tiết định khung Tại Điều 8 dự thảo đã hướng dẫn chi tiết về một số tình tiết định khung hình phạt. Theo đó, tình tiết “đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này” theo khoản 1 Điều 228 BLHS (tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai) là trước đó đã bị xử phạt hành chính về một trong những hành vi quy định tại Điều 228 BLHS nhưng chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính mà lại thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 228 BLHS. Tình tiết này chỉ áp dụng tại khoản 1 Điều 228 BLHS, không áp dụng đối với cả khoản 2 Điều 228 BLHS. Tình tiết “đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm” quy định tại khoản 1 Điều 228 BLHS là trước đó người phạm tội đã bị kết án trong một lần về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện một trong các hành vi tại khoản 1 Điều 228 BLHS. Trường hợp ngoài tiền án nêu trên, người phạm tội còn có tiền án khác thì tiền án này được sử dụng để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm, trừ trường hợp các tiền án đều đã được sử dụng để xác định dấu hiệu định tội trong các lần kết án trước đó. Dự thảo cũng hướng dẫn tình tiết dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 230 BLHS là một trong những trường hợp sau: Dùng thủ đoạn tinh vi là trường hợp khi phạm tội, người phạm tội sử dụng những cách thức, phương thức thực hiện khôn khéo, phức tạp, kín đáo nhằm mục đích che giấu cho hành vi phạm tội của mình làm cho hành vi phạm tội của mình khó nhận ra hoặc phát hiện ra. Dùng thủ đoạn xảo quyệt là trường hợp người phạm tội sử dụng thủ đoạn dối trá, gian xảo một cách tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, che giấu tội phạm, đổ tội cho người khác, tiêu hủy chứng cứ nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. “Ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 230 BLHS là trường hợp gây khiếu kiện đông người, biểu tình, gây rối để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động chống phá chính quyền, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gây hoang mang, lo sợ hoặc phẫn nộ trong nhân dân; gây khó khăn trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đình chỉ vụ án Cũng theo dự thảo, tòa án xem xét, quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo (theo khoản 2 Điều 8 của Nghị quyết 29/2026/QH16) nếu trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, nếu đủ căn cứ không truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án đối với bị can. Trong giai đoạn từ khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử đến thời điểm trước khi mở phiên tòa, nếu đủ căn cứ miễn TNHS thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án đối với bị cáo. Các tài liệu, chứng cứ là căn cứ TAND Tối cao đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng một số quy định đặc thù khi xét xử, giải quyết tội phạm về đất đai quy định tại Nghị quyết 29/2026/QH16 ngày 24-4-2026 của Quốc hội và một số tội phạm liên quan đến đất đai quy định tại BLHS. Nghị quyết 29 quy định cơ chế, chính sách đặc thù về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại các dự án, công trình nhưng vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh và không tham nhũng xảy ra trước ngày 1-8-2024 và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho TAND Tối cao đề xuất quy định đặc thù khi xét xử tội phạm về đất đai để tòa án xem xét, quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo là kết luận điều tra, cáo trạng hoặc chứng cứ do VKS bổ sung xác định hành vi vi phạm của bị can, bị cáo không gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước hoặc có gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước; không tham nhũng. Hoặc văn bản đánh giá, xác nhận của người đứng đầu Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan trung ương, cấp tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư xác nhận dự án, công trình “vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh”, “dự án, công trình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả, kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước”, “kết quả khắc phục hậu quả”. Trường hợp dự án, công trình do UBND cấp xã quyết định chủ trương đầu tư thì người đứng đầu cấp tỉnh thực hiện việc đánh giá, xác nhận. Các thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết hoặc các văn bản giải quyết có hiệu lực pháp luật chứng minh đã giải quyết dứt điểm việc khiếu nại, tố cáo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan về việc không có khiếu nại, tố cáo.• Người nào vừa có hành vi lấn chiếm đất rừng, vừa có hành vi đốt phá rừng trái phép hoặc hành vi khác hủy hoại rừng thì bị truy cứu TNHS về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Điều 228 BLHS và tội hủy hoại rừng theo Điều 243 BLHS, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, lập, xét duyệt, phê duyệt hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì bị truy cứu TNHS về tội tham ô tài sản theo Điều 353 BLHS nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà không bị truy cứu TNHS về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại Điều 229 BLHS hoặc tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 230 BLHS. Trường hợp người có chức vụ, quyền hạn đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư nhưng chiếm đoạt tiền bồi thường của người được hưởng thì bị truy cứu TNHS về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 BLHS mà không bị truy cứu TNHS về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 230 BLHS. (Theo Điều 9 dự thảo nghị quyết) Truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, nếu đủ căn cứ không truy cứu trách nhiệm hình sự thì thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ vụ án đối với bị can. Công an phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên mang dao đi hỗn chiến Ngày 15-6, Công an phường Thuận Giao, TP.HCM cho biết đang đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý các hành vi tàng trữ, sử dụng dao tự chế và hung khí nguy hiểm trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Theo Công an phường Thuận Giao, ngày 24-5, Nguyễn Phúc Vỹ (19 tuổi, ngụ khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao) cùng một số người khác sử dụng dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích cho anh Lê Minh T. Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Vỹ về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tiếp tục công tác tuần tra, phòng ngừa tội phạm, khoảng 16 giờ 30 ngày 14-6, lực lượng Công an phường Thuận Giao phát hiện nhóm năm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại một khu dân cư trên địa bàn. Qua kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi) cất giấu trong người hai dao tự chế. Vụ việc đang được xử lý theo quy định. Bên cạnh công tác đấu tranh, trong thời gian thực hiện cao điểm, người dân trên địa bàn đã tự nguyện giao nộp 18 dao tự chế các loại cho cơ quan công an. Công an phường Thuận Giao nhận định nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nghiêm trọng, khiến người vi phạm phải đối mặt với các chế tài pháp luật, thậm chí là án tù. PHẠM HẢI Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã đề xuất nhiều nội dung tại dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định đặc thù khi xét xử, giải quyết tội phạm về đất đai… Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã đề xuất nhiều nội dung tại dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định đặc thù khi xét xử, giải quyết tội phạm về đất đai. Ảnh minh họa: YC Nhóm thanh thiếu niên bị Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) phát hiện mang theo hung khí trên đường. Ảnh: CA YẾN CHÂU

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