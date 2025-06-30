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Cử tri TP.HCM mong có giải pháp tránh tái lấn chiếm vỉa hè Án lệ về việc hủy sổ hồng khi cấp chồng lên đất người khác SỐ 128 (7699) - Thứ Tư 17-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trang 7 TP.HCMpháttriểndulịch đường thủy, định vị thương hiệu điểm đến TỪ NGHỊ QUYẾT 79: ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, ĐƯA KINH TẾ NHÀ NƯỚC VƯƠN TẦM - BÀI 2 Gỡ “vòng kim cô” sợ sai, khơi thông sức mạnh doanh nghiệp nhà nước Từ 1-7, áp dụng quy định mới vềxâynhàởriênglẻdưới7tầng Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, chính quyền cũng như cán bộ có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân được nhanh và tốt hơn. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 2 trang 9 trang 8 trang 6 trang 10+11 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội MỘT NĂM VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Rút ngắn thủ tục hành chính, chính quyền gần dân hơntrang 4+5

2 Thời sự - Thứ Tư 17-6-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH (Theo TTXVN) Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (216-1925 - 21-6-2026), chiều 16-6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải Báo chí quốc gia qua các năm. Phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương; phát hiện kịp thời vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết. Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng: Phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cần dũng cảm nhưng cũng phải tỉnh táo; kiên quyết nhưng phải nhân văn; sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân. Lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: Yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với 101 nhà báo tiêu biểu. Ảnh: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC: Báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ chuẩn mực. Không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành “món hàng” tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới. Đó là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới. Nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các nhà báo tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng.• Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện nghi thức ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Những chữ ký này chính là lời khẳng định cho tinh thần dấn thân, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, tiếp tục đưa nền báo chí nước nhà phát triển vững mạnh. Tiêu điểm Báo cáo tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, cho biết thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thông qua công tác quy hoạch, sáp nhập và tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc quy hoạch này giúp các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo, đổi mới trong tổ chức thông tin, trở nên chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, mạnh mẽ hơn. Báo chí phải đổi mới, phải chuyên nghiệp hóa để giữ vững vai trò định hướng dư luận, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước. Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đóng vai trò là nguồn thông tin tin cậy, cập nhật, phục vụ kịp thời nhu cầu, của người dân. Cũng trong năm qua, báo chí đã luôn đồng hành với những thay đổi lớn của đất nước, đóng vai trò hiệu quả trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với toàn thể người dân cũng như độc giả, khán thính giả ở nước ngoài. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng là tiếng nói phản biện sắc sảo, góp phần thúc đẩy minh bạch xã hội, củng cố sâu sắc niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Báo chí luôn đồng hành với những thay đổi lớn của đất nước

3 Ngày 16-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietjet, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Thủ tướng và đoàn cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18-6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga. Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Đồng thời, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN; thể hiện cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam với hòa bình và ổn định trên thế giới. Việc Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam. Sự kiện cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò “cầu nối” thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ; thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa ASEAN và Nga về chính trị - an ninh, kinh tế, năng lượng và văn hóa - xã hội. Chuyến công tác cũng khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện cam kết, thỏa thuận giữa hai nước để định vị lại và nâng tầm quan hệ song phương; thúc đẩy các lĩnh vực, dự án hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu về quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng, ngân hàng, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch. VIẾT THỊNH Thời sự - Thứ Tư 17-6-2026 thoisu@phapluattp.vn CHÂN LUẬN Ngày 16-6, tại Hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại kéo dài trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thời hạn và chế tài cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ này. Chính phủ sẽ áp KPI cho công tác lập pháp từ quý III-2026 Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ coi đây là cơ hội để “đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật”, với năm nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ. Trong đó có việc siết chặt kỷ luật nội bộ, kiểm soát chất lượng từ đầu, không để lợi ích nhóm chi phối, phát huy vai trò thẩm định của Bộ Tư pháp. Đáng chú ý, từ quý III-2026, Chính phủ sẽ thí điểm áp KPI trong công tác xây dựng pháp luật, đo lường tiến độ, đo lường chất lượng và lấy đây làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu từng bộ, ngành. Phó Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ “chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra tiến độ, xử lý nghiêm tình trạng chậm nợ văn bản và chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu”, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội để tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thể chế trong cả nhiệm kỳ. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điểm lại hành trình lập pháp qua các nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội cho biết nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính từng khẳng định chính nhờ Quốc hội tháo gỡ vướng mắc thể chế mà trong hai năm 2024-2025, đất nước giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. “Trong nhiều nghị quyết Đại hội Đảng từ khóa VI đến khóa XIII đều nhận định ba điểm nghẽn: Thể chế, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Chúng ta đã dồn sức tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt trong hai năm 2024-2025, 127 luật được xây dựng chỉ trong hai năm đó” - Chủ tịch Quốc hội nói. Một trong những đổi mới căn bản nhất của nhiệm kỳ trước, theo Chủ tịch Quốc hội, là từ kỳ họp thứ 8 không đưa nội dung nghị định và thông tư vào luật nữa, Quốc hội chỉ ban hành khung pháp lý, Chính phủ quy định bằng nghị định, bộ ngành quy định bằng thông tư. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đặc biệt đến vấn đề công nghệ, không có app Quốc hội 2.0, không ứng dụng AI, khối lượng lập pháp của năm 2025 là bất khả thi. “AI đọc 120.000 văn bản, tiết kiệm 95% thời gian, độ chính xác đạt 91%” - ông nói và cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khen ngợi Quốc hội về chuyển đổi số và bộ tài liệu 27 chuyên đề “Bình dân học vụ số” được đưa lên nền tảng triển khai toàn quốc. Ba hạn chế cần khắc phục triệt để Dù ghi nhận thành tích đạt được, Chủ tịch Quốc hội không ngần ngại điểm tên những tồn tại cần kiểm điểm nghiêm túc. Đáng chú ý, chuẩn bị dự án luật chậm tiến độ, xin lùi nhiều lần. Luật Đất đai trong khóa XV xin lùi tới bốn lần, đến nay khóa XVI vẫn phải tiếp tục sửa đổi. Hay Luật Thủ đô năm 2024 đến năm 2026 phải sửa đổi toàn diện. Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 phải sửa bổ sung lần hai ngay trong năm 2025… “Lúc chúng ta làm Luật Thủ đô thì tầm nhìn chưa đủ rộng, khi sửa các luật khác thì Luật Thủ đô lại phải sửa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: QH Khắc phục triệt để tình trạng “luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư” Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra tiến độ, xử lý nghiêm tình trạng chậm nợ văn bản và chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu. theo” - Chủ tịch Quốc hội cho hay. Cùng với đó là tình trạng nghị định, thông tư hướng dẫn chậm ban hành, căn bệnh triền miên. “Luật ban hành đã chậm, đến nghị định, thông tư còn chậm hơn nữa. Tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư là căn bệnh triền miên, phải khắc phục triệt để, nếu không đây sẽ là điểm nghẽn nghiêm trọng trong tổ chức thi hành pháp luật” - ông Mẫn cảnh báo. Chủ tịch Quốc hội cho biết ông đã rất mừng khi Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu từ nay khi trình luật phải trình kèm cả dự thảo nghị định và thông tư. Chủ tịch Quốc hội cho biết tổng số nhiệm vụ lập pháp cả nhiệm kỳ khóa XVI là 192, trong đó Chính phủ chủ trì tới 172 nhiệm vụ. Riêng từ nay đến hết năm 2026 đã có 61 nhiệm vụ trong chương trình lập pháp. Tiếp theo là 39 nhiệm vụ cần hoàn thành năm 2027 để đưa vào chương trình 2028; 26 nhiệm vụ năm 2028 cho chương trình 2029; 14 nhiệm vụ năm 2029 cho chương trình 2030. Đây là chưa tính những yêu cầu lập pháp cấp thiết phát sinh từ các cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Ông yêu cầu việc rà soát, nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 64 phải hoàn thành trước ngày 30-6. Cơ quan nào không hoàn thành sẽ bị Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội kiểm điểm nghiêm túc.• Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tổng số nhiệm vụ lập pháp cả nhiệm kỳ khóa XVI là 192, trong đó Chính phủ chủ trì tới 172 nhiệm vụ. Thứ trưởng thay bộ trưởng đi họp: Thường vụ sẽ đình họp Một vấn đề được cả Chủ tịch Quốc hội và phó thủ tướng đồng thời lên tiếng là tình trạng nhiều bộ chỉ cử thứ trưởng, thậm chí không có lãnh đạo, dự hội nghị thay bộ trưởng. Chia sẻ với sự bận rộn của các bộ trưởng, nhưng Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Nghị quyết 66 đã xác định rõ bộ trưởng phải trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác hoàn thiện pháp luật trong phạm vi bộ mình. Thủ tướng cũng đã quán triệt yêu cầu này rất nghiêm khắc. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phê bình Bộ TN&MT vắng mặt, trong khi Luật Đất đai vừa xin lùi bốn lần trong khóa trước và sắp tới lại phải sửa đổi tiếp. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho biết ông đã thống nhất với Thủ tướng Lê Minh Hưng: Từ nay, trong các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về các dự án luật, nếu Bộ trưởng không dự mà chỉ cử thứ trưởng thay, Thường vụ Quốc hội sẽ đình họp, trừ trường hợp có phó thủ tướng tham dự. “Đây không phải Thường vụ Quốc hội tự đặt ra, mà là thực hiện đúng quy chế làm việc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và đề nghị các đại diện bộ, ngành có mặt tại hội nghị về truyền đạt đến bộ trưởng của mình. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. Ảnh: VGP

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 17-6-2026 Ngày 30-6-2025, các địa phương trên cả nước đã chính thức công bố nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, sau gần một năm triển khai, mô hình này bước đầu định hình cơ chế vận hành tương đối ổn định, thông suốt và đang chuyển sang giai đoạn nâng cao chất lượng thực thi, hướng tới hiệu lực, hiệu quả thực chất. Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ngày 13-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu một nguyên lý xuyên suốt cho vận hành mô hình này là: “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống”. Đặc biệt, ông cho biết năm 2026, Trung ương đã xác định là “Năm cán bộ cơ sở”, do đó từng cơ sở phải thay đổi. Một cán bộ kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ 7 giờ 30 sáng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Lão, TP Hải Phòng bắt đầu có đông người dân đến làm thủ tục. Có người đến làm chứng thực, có người hỏi thủ tục đất đai, người lớn tuổi nhờ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Trên bàn làm việc của cán bộ, máy tính mở cùng lúc nhiều phần mềm như một cửa điện tử, quản lý văn bản… Một cán bộ làm việc tại trung tâm kể trước đây mỗi cán bộ thường quen với một mảng cụ thể nhưng từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhịp làm việc thay đổi rõ rệt. Cán bộ không chỉ tiếp nhận hồ sơ mà còn hướng dẫn người dân thao tác trực tuyến, kiểm tra dữ liệu, phối hợp với phòng chuyên môn và xử lý những vướng mắc phát sinh trong ngày. “Nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi, chưa quen thao tác điện tử nên vẫn cần cán bộ hỗ trợ khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến” - cán bộ này cho biết. Xã An Lão được hình thành trên cơ sở sáp nhập năm đơn vị hành chính cũ và một phần xã Thái Sơn, có quy mô hơn 47.100 dân với 34 thôn. Sau gần một năm sáp nhập, trung tâm phục vụ hành chính công xã chính thức đi vào hoạt động và tiếp nhận đến 22.384 hồ sơ, trong đó 21.894 hồ sơ trực Người dân thực hiện giao dịch tại bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính công xã Kiến Hải, TP Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN tuyến, đạt 97,81%. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,88%, chỉ 27 hồ sơ quá hạn. Bà Phạm Thị Khuyên (ngụ xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) nói từ khi vận hành mô hình mới, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, công khai, minh bạch hơn, việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân giảm thời gian đi lại và tiết kiệm chi phí. Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực rất lớn của các cán bộ cấp xã. Theo bà Dương Thị Bích, Trưởng ban Xây dựng Đảng ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND xã Kiến Hải, sau khi triển khai mô hình mới, cấp cơ sở tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về trong khi yêu cầu về tiến độ, chất lượng giải quyết công việc ngày càng cao. “Không ít cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí, trong khi biên chế chưa được bổ sung tương xứng với khối lượng nhiệm vụ” - bà Bích nói. Tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, áp lực lại đến từ đặc thù địa bàn biển đảo. Địa phương này có diện tích 2.171,33 km², hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, dân số khoảng 54.600 người. Vận hành mô hình mới, số phòng chuyên môn giảm từ 10 xuống 5; số đơn vị sự nghiệp công lập giảm từ 37 xuống còn 20. Biên chế công chức được giao năm 2026 là 232 người nhưng hiện chỉ có 163 người. Bộ máy tinh gọn nhưng khối lượng nhiệm vụ chuyển giao cho địa phương tăng lên rất nhiều, gần 1.000 nhiệm vụ. Một số lĩnh vực cần chuyên môn sâu như xây dựng, quy hoạch, tài chính còn thiếu nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác chưa đồng bộ. Còn tại xã Thăng An, TP Đà Nẵng, sau hợp nhất còn nhiều tồn tại vướng mắc liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Hệ thống dữ liệu chưa chuẩn hóa, chưa đầy đủ, chưa đồng bộ… Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, lãnh đạo các phòng, ban chưa được đào tạo chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực phân công. Chuyển đổi số để giảm áp lực cho cơ sở Với công việc ngày càng nhiều trong khi lực lượng cán bộ có hạn, nhiều địa phương đã áp dụng các mô hình mới để giảm tải áp lực và quản lý tốt hơn. Tại đặc khu Vân Đồn, UBND đặc khu đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng lại quy trình công tác, thiết lập cơ chế phối hợp liên thông giữa các đơn vị. Mục tiêu xuyên suốt là “không để sót việc, không để chồng việc, không để ách tắc việc”. Một giải pháp mang tính đặc thù, sáng tạo của Vân Đồn là phân công cán bộ phụ trách trực tiếp 72 thôn, khu; đồng thời lập bảy tổ công tác tại các khu vực đảo, vùng sâu, vùng xa để tiếp nhận và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh. Song song đó, Vân Đồn đã triển khai app Vân Đồn số, các nhóm Zalo kết nối giữa chính quyền với cơ sở, hệ thống truyền thanh thông minh và nhiều nền tảng số khác nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc. Tương tự, tại xã An Lão, TP Hải Phòng, thông tin được triển khai đồng bộ trên hệ thống truyền thanh xã, trang thông tin điện tử xã, fanpage xã An Lão và các nhóm Zalo thôn. Thông qua theo dõi sát sao phản hồi của người dân trên các nền tảng mạng xã MỘT NĂM VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Rút ngắn thủ tục hành chính, chính Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn, chính quyền cũng như cán bộ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân nhanh và tốt hơn. TẤN VIỆT - NGỌC SƠN Việc làm chủ công nghệ chính là chìa khóa để xây dựng chính quyền cơ sở tự chủ, rõ trách nhiệm, luôn đồng hành và phục vụ nhân dân tốt nhất. LTS: Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương, người dân bày tỏ hài lòng khi quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục được nhanh hơn. Tuy nhiên, đi kèm với đó, khối lượng công việc tăng lên nhiều lần, cán bộ, công chức phải làm thêm giờ, thậm chí làm cả ngày cuối tuần để giải quyết kịp các hồ sơ, không để tồn đọng. Chính quyền các địa phương cũng nỗ lực tìm các giải pháp như ứng dụng công nghệ Làm việc cả ban đêm và ngày nghỉ để kịp giải quyết hồ sơ cho dân Với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, sau gần một năm, chính quyền địa phương hai cấp cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Dù vậy, lãnh đạo các địa phương cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần sớm được các cơ quan chức năng tháo gỡ. Ông Trần Việt Thái, Chủ tịch UBND phường Ngã Năm, TP Cần Thơ, cho biết sau sáp nhập, địa phương được thừa hưởng cơ sở vật chất của thị xã Ngã Năm trước đây. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cũng nhanh chóng ổn định. Theo ông Thái, từ ngày 1-7-2025 đến nay, phường tiếp nhận hơn 14.200 hồ sơ, trong đó có 2.500 hồ sơ ngoài địa bàn, giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính. Dù lượng công việc rất lớn nhưng với sự hỗ trợ của các sở, ngành, phường vẫn đảm bảo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đặc biệt, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, phường cử cán bộ xuống hỗ trợ chứng thực tại nhà cho những người dân đi lại khó khăn, giúp giảm chi phí. Tuy nhiên, Chủ tịch phường Ngã Năm cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc nhiều, nhân sự chưa đảm bảo. Do đó, nhiều cán bộ, viên chức các phòng, ban và trung tâm phục vụ hành chính công phải thường xuyên làm thêm giờ, làm cả ngày Tại phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Ảnh: HN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Tư 17-6-2026 hội và nắm bắt ý kiến từ đội ngũ cơ sở, UBND xã đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động phát hiện và xử lý các thông tin sai lệch. Xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Hòa Phong và Hòa Phú, có diện tích hơn 108 km2 với gần 27.000 nhân khẩu. Khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành gắn liền với chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Theo ông Bùi Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Vang, chuyển đổi số đã giúp xã rút ngắn khoảng cách với nhân dân. Xã khai thác tối đa hệ thống thông tin tác nghiệp và chính quyền điện tử, điều hành hoàn toàn trên môi trường số, ứng dụng họp trực tuyến và ký số văn bản. Nhờ đó, thời gian xử lý công việc rút ngắn 20%-30%. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 91,43%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục đạt 98,04% và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,23%. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp mới đây, Hòa Vang đã xây dựng bản đồ số hóa các địa điểm bỏ phiếu bằng mã QR. Ngoài ra, xã cũng ứng dụng AI để trực quan hóa dữ liệu, triển khai mô hình “Chi bộ số” kết nối trực tuyến đến toàn bộ 21 chi bộ thôn, xóa khoảng cách địa hình đồi núi... “Việc làm chủ công nghệ chính là chìa khóa để xây dựng chính quyền cơ sở tự chủ, rõ trách nhiệm, luôn đồng hành và phục vụ nhân dân tốt nhất” - ông Bùi Hồng Trung nói.• quyền gần dân hơn Nhiều địa phương nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo chuyển biến tích cực như bộ máy gọn hơn, cấp cơ sở chủ động hơn, thủ tục hành chính được công khai, minh bạch hơn. Dù vậy, để mô hình này vận hành bền vững, vấn đề then chốt là phải chuẩn hóa năng lực cán bộ cấp xã. Ông Đinh Thành Đồng, Chủ tịch UBND xã An Lão, cho biết để bộ máy vận hành tốt hơn cần bố trí, sử dụng cán bộ theo vị trí việc làm, phù hợp năng lực và sở trường, gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới, đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng chuyên môn và năng lực số. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua đào tạo, bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn. Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư xã Kiến Hải, đánh giá một trong những khó khăn hiện nay là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông Hòa, bên cạnh đào tạo thì cần quan tâm, xem xét điều chỉnh tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với thực tiễn, giúp ổn định đời sống, tạo động lực để họ yên tâm công tác. Tương tự, tại đặc khu Vân Đồn, chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác đào tạo kỹ năng để cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Địa phương đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho hơn 5.300 lượt học viên về kỹ năng sử dụng ứng dụng AI và nền tảng số trong xử lý công việc… Đáng chú ý, nơi đây đang rà soát, đánh giá chất lượng các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu nhằm phát huy vai trò là“cánh tay nối dài”của chính quyền trong quản lý địa bàn. Theo ông Ngô Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thăng An, TP Đà Nẵng, cần tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ theo từng nhóm, gắn với lĩnh vực, nhiệm vụ, chuyên môn theo từng chức danh cụ thể. Trong đó có nhóm lãnh đạo, nhóm lãnh đạo quản lý và nhóm chuyên viên chuyên môn. Đà Nẵng cũng cần điều động cán bộ chuyên môn cấp TP và những xã đang dư thừa về cho các địa phương đang thiếu hoặc cho phép xã tổ chức tuyển dụng công chức có chuyên môn về kế hoạch - tài chính, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, công nghệ thông tin. Ngoài ra, xã Thăng An cũng kiến nghị TP nghiên cứu điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân bảo đảm phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực theo phân cấp để làm cơ sở cắt giảm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Đối với xã Thăng An, ông Ngô Ngọc Hùng cho hay sẽ tiếp tục rà soát lại đội ngũ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm làm cơ sở bố trí cán bộ, đảm bảo đúng người, đúng việc. Cùng với đó là tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển của địa phương bằng các diễn đàn lắng nghe, giải quyết trực tiếp ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Xã cũng thường xuyên tổ chức chương trình“Ngày thứ 7 lắng nghe dân nói” của người đứng đầu cấp ủy. Phân công lãnh đạo xã dự sinh hoạt chi bộ định kỳ để lắng nghe và giải quyết phản ánh của đảng viên tại địa bàn. thông tin, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ để nâng cao năng lực chuyên môn. Vậy những điều đó liệu đã đủ nền tảng để cán bộ cấp cơ sở đáp ứng những yêu cầu công việc ngày càng cao và phức tạp? Nâng cao chất lượng đội ngũ gắn với vị trí việc làm cuối tuần để giải quyết các hồ sơ. Ngoài ra, chế độ, phụ cấp cho đội ngũ cũng chưa tương xứng. Một khó khăn khác là trang thiết bị, hạ tầng, công nghệ phục vụ công tác cũng chưa đảm bảo. Nhiều phần mềm chưa tương thích, đồng bộ hoặc gặp lỗi hệ thống. Để không trễ hạn xử lý và trả hồ sơ cho người dân, cán bộ phường phải linh động phối hợp, xác minh với nhau qua điện thoại hoặc một số kênh liên lạc khác. Việc chậm cấp kinh phí trong năm 2025 cũng ảnh hưởng tới nhiều nhiệm vụ cấp bách của địa phương. Từ thực tiễn đó, ông Trần Việt Thái kiến nghị điều chỉnh tăng biên chế cho các địa phương dựa trên quy mô dân số, diện tích, loại đơn vị hành chính. Ông Thái cho biết theo quy định, cấp xã chỉ có bốn cơ quan chuyên môn, trong đó phòng kinh tế - hạ tầng - đô thị, phòng văn hóa phải thực hiện nhiệm vụ của 13 sở. Hằng ngày, các cán bộ, viên chức phải vừa giải quyết thụ tục, vừa làm báo cáo, vừa phối hợp với tòa án, thi hành án, công an để thẩm tra, xác minh, hòa giải… các vụ việc. Tại phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Ngãi, cho biết việc sáp nhập, tổ chức lại bộ máy đã giúp tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tuy nhiên, theo ông Thanh, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số khó khăn mang tính kỹ thuật và chuyên môn. Ông Nguyễn Hoàng Thanh kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phần mềm dịch vụ công theo hướng ổn định, đồng bộ, thông suốt. Việc hoàn thiện các điều kiện về kỹ thuật và nhân lực sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân. NHÓM PV Ý kiến Bà TRẦN THỊ KIM HOA, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng: Gặp vướng trong điều động nhân sự Toàn TP Đà Nẵng hiện có 4.146 cán bộ, công chức và 31.487 viên chức cấp xã. Trong đó, viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 30.560 người, viên chức sự nghiệp khác là 927 người. 55 xã, phường tại Đà Nẵng đang có số lượng cán bộ công chức cao hơn so với định mức, với số dư thừa là 504 người. Ngược lại, 34 xã, phường đang có số lượng thấp hơn so với định mức, thiếu 177 người. Còn lại có bốn xã, phường số lượng cán bộ công chức bằng định mức. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP hướng dẫn UBND các xã, phường về việc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo Nghị định 173/2025 để bổ sung nhân lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sở cũng tham mưu UBND TP phê duyệt danh mục vị trí công việc, số lượng chỉ tiêu hợp đồng nhiệm vụ của công chức tại các xã, phường để địa phương có cơ sở thực hiện quy trình ký kết hợp đồng lao động. Nhằm kịp thời bổ sung nhân sự, Sở Nội vụ đã báo cáo, xin chủ trương thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương cơ bản đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự cấp xã, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn… Tuy vậy, thực tế công tác điều động công chức gặp vướng mắc. Tình trạng nơi có nhu cầu điều động thì không bố trí được, nơi tiếp nhận lại không thống nhất hoặc chưa sẵn sàng. Điều này gây khó khăn trong giải quyết công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại địa phương. Tình trạng thiếu biên chế tại một số xã, phường chưa được giải quyết triệt để; việc điều động, tăng cường đi cơ sở cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là thiếu công chức chuyên môn sâu, một số sở, ngành còn thiếu biên chế, khối lượng công việc lớn; một bộ phận công chức công tác còn tâm lý e ngại, chưa chủ động nhận nhiệm vụ tăng cường về các xã miền núi. Ông TRẦN VĂN HẢI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Phong, TP Hải Phòng: Mỗi cán bộ phải sử dụng tới 10 phần mềm để xử lý thủ tục Theo quy định hiện nay, cấp xã có ba phòng chuyên môn. Mặc dù TP đã điều động, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị nhưng vẫn thiếu nhân lực, biên chế. Tình trạng này tập trung ở các lĩnh vực về quy hoạch, đô thị, công nghệ thông tin và tài chính. Sau gần một năm thực hiện cho thấy một số bất cập trong thực hiện, như một phòng ban phải thực hiện 6-7 nhiệm vụ của sở. Anh em chúng tôi nói vui rằng trừ khi trưởng phòng phải là “siêu nhân” mới có thể biết hết được các lĩnh vực phải xử lý mà không bị vi phạm. Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu mới. Nhiều chủ tịch xã lần đầu tiên thực hiện những nhiệm vụ mà trước đây chưa từng làm như ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch... Đây là vấn đề thực tế phát sinh do quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh, chưa có đủ thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, dẫn đến tâm lý e ngại trách nhiệm, không dám làm của cán bộ cơ sở. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền nhưng thực chất vẫn mang tính dồn việc xuống cơ sở. Chẳng hạn, cấp xã được quyền ký một số thủ tục về đất đai nhưng vẫn phải có văn bản xin ý kiến các sở, ngành khiến quy trình bị kéo dài. Về tổ chức bộ máy, ở cấp xã, TP Hải Phòng đang nghiên cứu phương án tách riêng phòng nông nghiệp và đất đai từ phòng kinh tế - hạ tầng. Tuy nhiên, theo tôi, nên quy định ở mức trần số lượng phòng chuyên môn và cho phép địa phương chủ động tổ chức phù hợp với đặc điểm quản trị đô thị hay nông thôn. Mục tiêu của chính quyền địa phương hai cấp là gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ nhân dân nhanh hơn, hiện đại hơn. Tuy nhiên, tại địa phương, một cán bộ, công chức hành chính công đang phải sử dụng tới 10 phần mềm khác nhau để xử lý thủ tục hành chính, riêng lãnh đạo cũng phải quản lý khoảng ba phần mềm. Nhiều phần mềm còn lỗi, dữ liệu chưa liên thông và chưa đầy đủ, đồng bộ dẫn đến việc khai thác và tổng hợp số liệu rất khó khăn. Hiện nay, cán bộ vừa phải làm trên phần mềm, vừa phải làm hồ sơ giấy gây mất rất nhiều thời gian, chưa tối ưu được thời gian xử lý thủ tục cho người dân… TẤN VIỆT - ĐỨC MINH ghi

6 Thời sự - Thứ Tư 17-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Ngày 16-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp Lào. Tại buổi hội đàm diễn ra sau đó, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng thông tin việc Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Trong đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp được giao là cơ quan thường trực. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp Việt Nam đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Bộ trưởng Khamphan Phommathat khẳng định Bộ Tư pháp Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của Bộ Tư pháp Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật, đào tạo cán bộ, cải cách tư pháp và thúc đẩy hợp tác địa phương; mong muốn hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Hai bộ trưởng khẳng định sẽ cùng nhau quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa bộ, ngành tư pháp hai nước; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đóng góp tích cực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. BÙI TRANG THANH TUYỀN Sáng 16-6, Tổ đại biểu số 17 HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 tại phường Chợ Lớn, Chợ Quán. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với các phường An Đông Bình Tây, Bình Tiên và Bình Phú. Tổ đại biểu số 17 có ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM. Tin tưởng vào chiến dịch lập lại trật tự đô thị Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị (TTĐT), an toàn thực phẩm, hàng giả, dự án chậm triển khai và đời sống người dân. Cử tri Vũ Thị Thúy, phường Chợ Lớn cho rằng tình hình TTĐT thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Việc tăng cường nhắc nhở, xử lý của lực lượng chức năng giúp nhiều tuyến đường trở nên thông thoáng hơn. Người đi bộ có thể sử dụng vỉa hè thay vì phải đi dưới lòng đường như trước. Tuy nhiên, TP cần sớm có giải pháp đồng bộ, phù hợp từng địa phương để TTĐT đi vào nền nếp, bảo đảm môi trường sống văn minh và an toàn. Cùng mối quan tâm, cử tri Vũ Đức Long, phường Chợ Quán nêu tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Hùng Vương đã giảm rõ rệt, việc đi lại thuận tiện hơn trước. Tuy nhiên, tại khu vực Công viên Lý Thái Tổ vẫn xuất hiện nhiều điểm bán hàng rong sát mặt đường, tập trung đông người vào buổi tối, gây cản trở giao thông. Còn cử tri Phạm Văn Phố, phường Bình Tiên đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch 45 ngày đêm khi nhiều tuyến đường thông thoáng hơn trước. Dù vậy, TP cần có giải pháp duy trì kết quả lâu dài, tăng trách nhiệm và sự tham gia của người dân để tránh tái lấn chiếm. Bên cạnh TTĐT, cử tri Dương Ngọc Lan, phường Chợ Lớn, cho rằng tình trạng thực phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người dân. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao, nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp chưa được đáp ứng. Cần quan tâm hơn đến phát triển nhà ở xã hội, đẩy nhanh xử lý các dự án chậm triển khai và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm công nghệ cao. Đặt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của người dân để xem xét, giải quyết và phản hồi xác đáng. Đối với những nội dung cử tri quan tâm như các dự án chậm triển khai, an toàn thực phẩm, giáo dục, nhà ở xã hội hay công tác phòng, chống tham nhũng, ông Lê Quốc Phong thông tin hiện TP.HCM đang tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ. Thời gian qua, TP đã thành lập nhiều tổ công tác để rà soát các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhằm sớm đưa vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Ông Lê Quốc Phong thông tin thêm năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong quý I-2026, GRDP của TP tăng 8,27%, cao Tổ đại biểu số 17 HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3. Ảnh: THANH THÙY Cử tri TP.HCM mong có giải pháp tránh tái lấn chiếm vỉa hè Cử tri TP.HCM đánh giá cao hiệu quả của chiến dịch lập lại trật tự đô thị, giúp nhiều tuyến đường thông thoáng và mong có giải pháp duy trì kết quả lâu dài… nhất so với cùng kỳ năm năm. Về thu ngân sách, năm 2026 TP.HCM đặt mục tiêu thu ít nhất 1 triệu tỉ đồng. “Đây là con số thể hiện trách nhiệm lớn của một địa phương sau hợp nhất, với quy mô, tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển hiện có” - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh. TP.HCM cũng đã tham mưu và Trung ương đồng ý ban hành Nghị quyết 09 cho TP.HCM. Ông Phong cho biết sau Hà Nội, TP.HCM là địa phương thứ hai được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết riêng liên quan đến cơ chế, tạo điều kiện để TP phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện. Dự kiến tháng 6-2026, TP sẽ hoàn thành các nhóm nội dung trong dự thảo luật, sau đó trình Chính phủ cho ý kiến, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất. Nâng cao chất lượng không gian đô thị Với nhóm ý kiến liên quan đến quản lý đô thị, cảnh quan và TTĐT, ông Lê Quốc Phong ghi nhận mong muốn của người dân về việc xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn, đồng thời cho biết TP đang cùng các địa phương nghiên cứu nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm từng khu vực. Theo ông, việc giữ gìn TTĐT không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà cần có sự đồng hành của người dân. Hiện nay, nhiều địa phương đang xây dựng các mô hình vận động người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, TTĐT. TP cũng ủng hộ các địa phương chủ động đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn, đồng thời sẽ rà soát tổng thể để xây dựng các quy định chung hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng không gian đô thị. Ông Phong cũng lưu ý các địa phương cần chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để kéo dài gây bức xúc cho người dân. “Việc gì trong trách nhiệm của địa phương thì giải quyết sớm cho bà con, kể cả vận động người dân cùng tham gia. Biện pháp phạt là biện pháp cuối cùng, làm sao để người dân cùng tham gia thực hiện” - ông Phong nói. Ông cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, siết chặt các khâu cung cấp, phân phối và kiểm tra để hạn chế những vụ việc đáng tiếc.• “Việc gì trong trách nhiệm của địa phương thì giải quyết sớm cho bà con. Biện pháp phạt là biện pháp cuối cùng, làm sao để người dân cùng tham gia thực hiện.” Ông Lê Quốc Phong Không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tái diễn Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, cho biết sau đợt cao điểm 45 ngày đêm chỉnh trang đô thị, nhiều khu vực trên địa bàn đã có chuyển biến rõ nét. Trong đó, tuyến Hải Thượng Lãn Ông từng là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè nay đã thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Theo ông Dũng, địa phương đang tiếp tục tập trung xử lý các khu vực quanh cổng bệnh viện, các tuyến Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo và xây dựng giải pháp duy trì kết quả đạt được sau khi chiến dịch kết thúc. Thời gian tới, phường sẽ phối hợp các khu phố, vận động hộ kinh doanh cam kết chấp hành quy định, giữ gìn TTĐT, không để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường tái diễn. Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khamphan Phommathat. Ảnh: PHẠM KIÊN Cử tri Vũ Thị Thúy cho rằng tình hình trật tự đô thị thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Ảnh: THANH THÙY

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