129-2026

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Hội Cựu chiến binh cần tham gia sâu hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng trang 4 trang 2+3 SỐ 129 (7700) - Thứ Năm 18-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP NGA - ASEAN: Biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới TP.HCMbắtđầukhảosátnănglực tiếngAnhcủagiáoviên TP.HCM phát triển du lịch đêm từ mô hình âm nhạc đường phố trang 6 trang 13 trang 9 trang 5 TỪ NGHỊ QUYẾT 79: ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, ĐƯA KINH TẾ NHÀ NƯỚC VƯƠN TẦM - BÀI CUỐI Chấp nhận rủi ro, giải phóng năng lực sáng tạo kinh tế nhà nước trang 10+11 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng đoàn công tác khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình vào thời điểm mới vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Ảnh: THUẬN VĂN MỘT NĂM VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Ứng dụng công nghệ, phục vụ người dân nhanh và tốt hơn Đề xuất đóng bảo hiểm tai nạn lao động với lái xe công nghệ, giao hàng • TP.HCM gỡ khó nhân sự cấp xã sau khi “vừa chạy vừa xếp hàng”

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 18-6-2026 Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại TP.HCM sau gần một năm vận hành đã tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân. Thực tiễn triển khai cũng cho thấy phương thức điều hành của TP ngày càng thể hiện rõ tính “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - sát dân”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Áp lực khi có lúc hồ sơ tăng gấp ba Chị Nguyễn Thị Tường Thư, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Bình, cho biết từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc của chị tăng nhiều bởi địa bàn phụ trách rộng hơn với dân số gần 154.000 người. Một ngày làm việc của chị Thư thường bắt đầu từ 6 giờ 45. Buổi sáng, chị dành một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra, xử lý các văn bản trên hệ thống phần mềm, theo dõi kiểm soát hồ sơ trên hệ thống trực truyến để đưa ra những chỉ đạo phù hợp. “Từ lúc sáp nhập đến nay là những chuỗi ngày tôi chỉ trở về nhà sau 19 giờ, có ngày tới 21 giờ” - chị nói. Chị Thư cho biết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền cấp xã tăng lên 379 thủ tục và có 2.066 thủ tục phi địa nhận và trả kết quả để người dân đánh giá chất lượng phục vụ của từng cán bộ. Từ đó, lãnh đạo có thể kịp thời chấn chỉnh đối với những trường hợp làm chưa tốt. Cùng áp lực, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân giải quyết hơn 200 lượt giao dịch TTHC/ngày, tăng gấp ba lần so với trước khi sáp nhập. Phường Linh Xuân cũng là một trong số những địa phương có dân số đông với gần 160.000 người, áp lực công việc cũng vì thế tăng lên rất nhiều. Chị Võ Ngọc Sen, chuyên viên tại trung tâm, chia sẻ trước đây chị đảm nhiệm các vị trí công việc ở cấp phòng như phòng nội vụ, phòng khoa học công nghệ của TP Thủ Đức cũ. Khi chuyển sang mô hình mới, hồ sơ, thủ tục của người dân được xử lý hầu hết trên môi trường điện tử và có quy định rõ thời gian tiếp nhận, không có khái niệm “từ từ” mà phải tự mày mò, làm từng bước, vừa làm vừa học hỏi từ các sở, ngành, địa phương khác. “Nỗ lực lớn nhất là mỗi người luôn sẵn sàng tiếp nhận MỘT NĂM VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Ứng dụng công nghệ, phục vụ giới hành chính. Vì vậy, đội ngũ của trung tâm phải dành thời gian nhiều nghiên cứu các quy định để thực hiện đúng. Để thích nghi, chị Thư chủ động thay đổi tư duy làm việc, sắp xếp công việc khoa học hơn, ưu tiên xử lý hồ sơ theo mức độ cấp thiết và tận dụng tối đa các nền tảng số trong giải quyết thủ tục. Ngoài nhiệm vụ chính, chị Thư còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Thường trực UBND phường phân công thực hiện. “Có những đợt cao điểm, hồ sơ phát sinh nhiều, chúng tôi phải chia nhau làm thêm ngoài giờ, có hôm đến 21-22 giờ để bảo đảm các thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định” - chị Thư chia sẻ. Chị Thư nói bản thân luôn quán triệt mỗi cán bộ, công chức, người lao động phải lấy nụ cười hài lòng của người dân làm thước đo cho kết quả phục vụ. “Làm việc dân tin - lắng nghe dân nói - tận tâm phục vụ” trở thành phương châm chính trong suốt quá trình hoạt động tại trung tâm. Dù áp lực lớn, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình vẫn đảm bảo kết quả trả hồ sơ trước và đúng hạn đạt tỉ lệ trên 99%. Trung tâm cũng triển khai 13 mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ và nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân. Ngoài ra, trung tâm còn tích hợp mã QR tại các quầy tiếp giải quyết cũng như trả kết quả qua phần mềm... Do đó, chị Sen và các đồng nghiệp Bộ máy cấp cơ sở tại TP.HCM sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã có những đổi mới trong tư duy, nỗ lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ… để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng đoàn công tác khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Bình thời điểm mới vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Ảnh: THUẬN VĂN Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Linh Xuân hỗ trợ người yếu thế làm thủ tục tại khu phố. Ảnh: THANH THÙY Không chỉ dừng ở việc giải quyết TTHC, chính quyền cấp cơ sở tại TP.HCM cũng đang hiện thực hóa nhiệm vụ “lấy người dân làm trung tâm”. Tháng 5 vừa qua, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM công bố“Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc”. Hệ thống đo lường được thiết kế với ba phương diện là vật chất, tinh thần và nhận thức, chia thành 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hằng ngày của người dân. Đối tượng khảo sát là công dân 18-70 tuổi, có khả năng sử dụng điện thoại thông minh để tự trả lời phiếu. Mục tiêu của khảo sát là đo lường mức độ hạnh phúc của người dân trên cơ sở cảm nhận thực tế về điều kiện sống, đời sống tinh thần, quan hệ cộng đồng, niềm tin và kỳ vọng đối với chính quyền. Trên hết, đây là bước đi giúp địa phương trả lời câu hỏi rằng người dân cần gì để sống tốt hơn, gắn bó hơn với nơi mình sinh sống? Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức, khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất, là cơ sở để phường điều chỉnh cách thức quản trị, đầu tư về cơ sở hạ tầng và giải quyết các vấn đề về đô thị như kẹt xe, ngập nước hay ô nhiễm môi trường. “Phường Thủ Đức đang phấn đấu thực hiện “5 tại chỗ” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của phường ở các lĩnh vực gồm giáo dục, y tế, việc làm hỗ, giải trí và sáng tạo” - ông Quyết thông tin. Theo Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, để đội ngũ thích ứng nhanh với khối lượng công việc lớn sau sáp nhập, phường đã áp dụng mô hình mỗi cán bộ TP Thủ Đức (cũ) sẽ hướng dẫn, kèm cặp 1-2 cán bộ ở phường trực tiếp xử lý hồ sơ. Phường Thủ Đức cũng cử cán bộ đi tập huấn thường xuyên, cầm tay, chỉ việc, đến nay chất lượng đội đã được nâng lên đáng kể. Đối với định hướng chấm điểm cán bộ theo chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI), ông Mai Hữu Quyết nhận định đây là phương pháp khoa học. Tuy nhiên, cần phân định rõ việc áp dụng trong cơ quan nhà nước sẽ khác với doanh nghiệp. “Việc áp dụng KPI phải có sự linh hoạt, có định lượng cụ thể… phù hợp với từng đối tượng. Bởi nhiệm vụ trung tâm của cán bộ cơ sở là phải dành thời gian lắng nghe, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của người dân ngay tại cơ sở và điều này rất khó để đong đếm được” - ông Mai Hữu Quyết nhận định. Nhìn lại những chia sẻ của các cán bộ, công chức cấp cơ sở có thể thấy một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại TP.HCM đã chuyển sang giai đoạn thực chất. Những khó khăn, vướng mắc về nhân sự, hạ tầng công nghệ… cũng dần được tháo gỡ. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đi làm thủ tục sẽ là thước đo quan trọng, thể hiện tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm của các cấp, các ngành, địa phương ở TP trong xây dựng chính quyền thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đo lường mức độ hạnh phúc của người dân THANH TUYỀN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 18-6-2026 Sở Nội vụ TP.HCM cho biết sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP đã tập trung hoàn thành việc sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình mới. Trong quá trình này, công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định chất lượng quản lý nhà nước ở cơ sở. Sau ngày 1-7-2025, để ổn định đội ngũ sau sắp xếp, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu rà soát, xác định biên chế của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc TP và cấp xã trình cấp có thẩm quyền tạm giao cho cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Các xã, phường, đặc khu đã hoàn thành cơ bản việc bố trí, sắp xếp nhân sự đảm bảo theo trình độ chuyên môn, phân công công việc cụ thể và định hướng danh mục vị trí việc. Tuy nhiên, do công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã thực hiện trong bối cảnh “vừa chạy vừa xếp hàng”, dẫn đến tình trạng thừa thiếu cục bộ. Với định mức biên chế quy định tại Công văn 09/CV-BCĐ là 70 biên chế đối với phường, 50 biên chế đối với xã và định hướng 27 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ tại Công văn 7415 của Bộ Nội vụ, áp lực công việc tăng cao khiến nhân sự bố trí chưa đồng đều. Tình trạng này chủ yếu ở các lĩnh vực chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính, xây dựng, quản lý đất đai. Từ thực trạng trên, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP ban hành Đề án 4353/2025 về rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường. Đề án tập trung giải quyết tình trạng “thừa và thiếu” gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, bảo đảm định mức theo quy định. Đến nay TP cơ bản khắc phục được những khó khăn về nhân sự ở cấp xã khi sắp xếp 460/1.052 công chức đang thừa (đạt 43,53%), đồng thời giải quyết được 354/935 công chức đang thiếu (tỉ lệ 37,86%). Dự kiến sắp tới, TP sẽ giải quyết thêm 356 công chức đang thừa và 286 công chức đang thiếu. Sở Nội vụ cho biết tính đến ngày 20-4-2026, TP.HCM gỡ khó nhân sự cấp xã sau khi “vừa chạy vừa xếp hàng” người dân nhanh và tốt hơn Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đi làm thủ tục là thước đo quan trọng trong xây dựng chính quyền thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. cái mới, cố gắng hiểu đúng để làm” - chị Sen bộc bạch. Hiện nay, ngoài công việc ngồi quầy tiếp nhận hồ sơ, làm kế toán, chị Sen còn kiêm nhiệm công tác kiểm soát TTHC, văn thư, tổng hợp, bảo vệ bí mật nhà nước, theo dõi cổng dịch vụ công trực tuyến, theo dõi và nhắc nhở kết quả đánh giá bản đồ thể chế mỗi ngày… “Chúng tôi phải hiểu rõ việc mình đang làm, nắm được những phần việc cấp trên triển khai để áp vào công việc của địa phương” - chị Sen nói. Dù vậy, chị cũng chia sẻ những khó khăn chung như quy định mới ban hành liên tục, hệ thống phần mềm đôi lúc bị lỗi và dữ liệu giữa các cơ quan từ trung ương đến địa phương chưa liên thông, đồng bộ. Mang dịch vụ công về tận khu phố Để hỗ trợ người dân thích ứng với công nghệ số, các địa phương cũng đã chủ động đa dạng hóa phương thức phục vụ. Từ tháng 4 vừa qua, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Linh Xuân triển khai mô hình giải quyết TTHC tại khu phố cho người cao tuổi, già yếu, người không tiếp cận được công nghệ thông tin… Lãnh đạo phường cùng các chuyên viên còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để thăm hỏi, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại chỗ. Việc “đưa dịch vụ đến tận nhà” không chỉ giúp giải quyết kịp thời các nhu cầu của người dân mà còn thể hiện rõ tinh thần phục vụ, gần dân, sát dân. Lãnh đạo phường cho biết sẽ duy trì hoạt động này đến hết năm 2026, tổ chức luân phiên từng nội dung đến từng khu phố. Với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm”, phường Linh Xuân luôn nỗ lực ứng dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận lợi nhất. Thời gian qua, các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” để người dân nắm vững cách thức thao tác, chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tại phường Tăng Nhơn Phú, bộ máy hành chính phường sau sáp nhập được tinh gọn với ba cơ quan chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công; tổ chức lại 19 đơn vị sự nghiệp giáo dục và lập thêm các đơn vị sự nghiệp mới. Đến nay, 86 khu phố cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đi vào hoạt động ổn định. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1-7-2025 đến 1-5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú tiếp nhận hơn 48.000 hồ sơ (91% hồ sơ trực tuyến) với tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, giúp phường xếp loại xuất sắc trên bản đồ thể chế của TP.HCM. Quá trình vận hành mô hình mới, phường Tăng Nhơn Phú đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và phục vụ người dân ngay từ cơ sở... Phường cũng triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ như Zalo Official Account tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn TTHC, Trung tâm Camera AI phục vụ giám sát an ninh trật tự và ứng dụng “SOS khu phố Tăng Nhơn Phú” nhằm ghi nhận và xử lý nhanh các phản ánh về an ninh trật tự, môi trường, hạ tầng đô thị và các vấn đề phát sinh tại khu dân cư… TP có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách chấm dứt hoạt động. Sở đã tham mưu UBND TP thống nhất tiếp nhận 292 người vào làm công chức tại Sở Y tế, UBND cấp xã và tiếp nhận 652 người vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi rà soát đủ tiêu chuẩn. Giải pháp này cơ bản gỡ vướng tình trạng thừa/thiếu cán bộ, công chức ở một số địa phương, đảm bảo ổn định nguồn lực thực hiện thông suốt các nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhân sự cấp xã cần đổi mới tư duy, chuẩn hóa đạo đức công vụ, nâng cao năng lực tổng hợp và tính đa nhiệm. Do đó, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã. Sở QH-KT thành lập năm tổ công tác hướng dẫn địa phương rà soát, lập quy hoạch. Sở Xây dựng biệt phái 512 công chức, điều động 24 công chức hỗ trợ về lĩnh vực xây dựng, giao thông. Sở Tài chính điều động, biệt phái 29 công chức đến công tác tại các phường, xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Sở KH&CN phối hợp với trung tâm chuyển đổi số tăng cường 54 nhân sự hỗ trợ công nghệ thông tin cho các địa phương bị thiếu. “Các cán bộ được điều động, biệt phái về trực tiếp làm việc tại địa phương, vừa tập huấn cho cán bộ, công chức tại phường, xã vừa chịu sự quản lý và nhận xét của cấp ủy, chính quyền phường, xã nơi được cử về” - Sở Nội vụ thông tin. Để kiện toàn nguồn nhân lực cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Sở Nội vụ đã rà soát, tham mưu UBND TP thực hiện công tác điều động cán bộ. TP dự kiến chuyển công tác 31 phó giám đốc sở, ngành về các xã, phường và doanh nghiệp nhà nước; giới thiệu 42 trưởng, phó phòng chuyên môn để bầu bổ sung 83 phó chủ tịch UBND cấp xã. “Đây là điểm sáng nổi bật trong công tác cán bộ của TP, đi trước một bước và đáp ứng đúng tinh thần Chỉ thị 18 của Thủ tướng về nâng cao chất lượng cán bộ chính quyền địa phương cấp xã trong tình hình mới” - Sở Nội vụ nói. LÊ THOA Họ đã nói Bộ máy gần dân hơn Việc chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp sang chính quyền địa phương hai cấp sau 80 năm là“một cuộc cách mạng”, khiến bộ máy đối mặt với áp lực lớn về nhân sự, khối lượng công việc và phương thức điều hành. Sau một năm triển khai mô hình mới đã cho thấy hướng đi đúng. TP.HCM cùng cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao“hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, đồng thời bảo đảm bộ máy gần dân và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân ở cơ sở. Công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến rõ nét, cắt giảm nhiều thủ tục, việc ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính đã thay thế phương thức quản lý cũ. Đây là nền tảng để xây dựng chính quyền số và phương thức quản trị hiện đại hơn. Bí thư Thành ủy TP.HCM TRẦN LƯU QUANG (Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị TP, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào ngày 28-5) Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương nhìn nhận lực lượng cán bộ tại địa phương cũng gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng mạnh sau khi phân cấp, phân quyền về cơ sở. Nhiều công chức phải kiêm nhiệm 2-3 lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu. Nhân sự ở một số lĩnh vực còn thiếu, năng lực chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Ngoài ra, dữ liệu dân cư và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế gây áp lực lớn trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân.• Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Đông, TP.HCM. Ảnh: N.BÌNH Tính đến ngày 20-4-2026, TP có khoảng 5.017 người hoạt động không chuyên trách chấm dứt hoạt động. Đảng ủy phường An Đông cho biết sau một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy phường được tinh gọn, vận hành thông suốt với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Số người làm việc cũng giảm từ 202 xuống còn 132 người (giảm 34,65%). Dù vậy, phường đã tổ chức quản trị nội bộ chặt chẽ, ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ nhiều khâu làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn để vận hành các nhiệm vụ phục vụ người dân. Mọi hồ sơ, thủ tục đều được giải quyết nhanh gọn, dứt điểm, đặt sự hài lòng của bà con lên hàng đầu. Đến nay đã giải quyết hơn 22.300 hồ sơ, tỉ lệ trước hạn hơn 14% và đúng hạn khoảng 86%. Nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả như việc ứng dụng các chương trình của Đảng như sổ tay điện tử, đóng Đảng phí, vận hành phòng họp không giấy, điều hành văn bản và ký số đều đã triển khai ứng dụng toàn hệ thống… Phường cũng xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý thông minh như cấp phép lòng đường, vỉa hè, xác nhận thuế phi nông nghiệp, giúp người dân và hộ kinh doanh thuận tiện trong thực hiện, công chức giảm tải đầu việc nhưng vẫn đạt hiệu quả quản lý. LÊ THOA Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tốt nhất cho dân

4 Thời sự - Thứ Năm 18-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng Ngày 17-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng cùng một số bộ, ngành liên quan về tình hình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng (HKDD) Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1-7). Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Luật HKDD Việt Nam và các nghị định hướng dẫn có vai trò rất quan trọng, liên quan tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, kể cả an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng tiến độ xây dựng, trình Thủ tướng ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng còn chậm, trong đó có các nghị định hướng dẫn thi hành Luật HKDD Việt Nam. Sau cuộc làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định, trình Thủ tướng xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất. (Theo Chinhphu.vn) • Công an hỗ trợ du khách Nga tìm lại tài sản. Ngày 17-6, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết nhận được tin báo của anh Kitkin Daniil (quốc tịch Nga) về việc để quên tài sản trên xe taxi, lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm thấy và tiến hành trao trả đầy đủ tài sản cho anh Kitkin Daniil. T.MINH • Chặn đứng xe vận chuyển 250 kg thịt heo không rõ nguồn gốc. Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TP.HCM vừa tổ chức kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Chánh, phát hiện xe do ông MXC làm tài xế vận chuyển 250 kg thịt heo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y. Q.HUY Ngày 17-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại hội thảo luận, thống nhất tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 88 người; Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 21 người. VIẾT THỊNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM đã đủ cơ sở trình cấp có thẩm quyền Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với TP.HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết dựa trên thực tiễn nghiên cứu, TP rà soát một số vấn đề cần cân nhắc, điều chỉnh để thêm vào dự thảo. TP.HCM cũng mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú và đoàn công tác tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện các quy định ở bước cuối cùng, chuẩn bị cho việc báo cáo và trình Chính phủ. Báo cáo tại đây, Giám đốc Sở Tư pháp TP Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết Bộ Tư pháp đã và đang hợp tác rất tích cực, chặt chẽ với các cơ quan của TP.HCM trong xây dựng dự thảo, các chính sách cơ bản đều đã được bàn bạc và thống nhất. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát việc thể chế hóa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và lồng ghép các nội dung này vào dự thảo để hoàn thiện bản sửa đổi dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhận định so với trước đây, bản dự thảo mới nhất (ngày 14-6) đã hoàn thiện và đạt chất lượng tốt hơn rất nhiều, đủ sự tự tin để chốt lại trước khi trình cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc tiếp thu ý kiến bổ sung sẽ diễn ra bình thường và liên tục khi làm việc với các cơ quan chức năng, do đó, Bộ Tư pháp và TP.HCM có thể phối hợp hoàn thiện dần. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị TP cần rà soát lại đối với Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để đảm bảo không bỏ sót các giá trị cốt lõi. Hai bên sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện bản dự thảo ở mức độ cao nhất, nhằm đạt được mục tiêu chung một cách thuận lợi. (Theo cổng TTĐT TP.HCM) Trường đại học tư thục đầu tiên ở TP.HCM sở hữu bệnh viện riêng Thông tin từ Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU), BV ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đây là trường ĐH tư thục đầu tiên tại TP.HCM có BV riêng trực thuộc phục vụ đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh. BV ĐH Quốc tế Hồng Bàng được phát triển từ BV Vạn Phúc, hoạt động theo mô hình kết hợp giữa nhà trường và BV. Theo nhà trường, BV sẽ là cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe như y khoa, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và y học cổ truyền… P.ANH Công an TP.HCM phối hợp TikToker tuyên truyền phòng, chống cá độ Ngày 17-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với TikToker “Thanh Đau Đầu” thực hiện clip ngắn tuyên truyền pháp luật phòng, chống cá độ bóng đá. Động thái này diễn ra trong bối cảnh World Cup 2026 đang diễn ra, kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều hoạt động cá độ trực tuyến. Thay vì truyền tải các quy định pháp luật theo cách truyền thống, clip ngắn xây dựng tình huống gần gũi xoay quanh tâm lý muốn thử vận may bằng cá độ bóng đá của một người trẻ. Thông qua phần đối thoại trực tiếp, cán bộ công an đã giải thích các quy định liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cảnh báo những hệ lụy pháp lý và kinh tế mà người tham gia có thể phải đối mặt. N.TÂN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Hội Cựu chiến binh cần tham gia sâu hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng Ngày 17-6, đoàn công tác Sở Tư pháp TP.HCM do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026). Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh gửi lời chúc mừng đến tập thể viên chức, người lao động báo Pháp Luật TP.HCM. Bà đánh giá cao vai trò của báo trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Báo đã thực hiện nhiều tuyến bài có giá trị, phản ánh tiếng nói của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cả nước. Đáp từ, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm mà Sở Tư pháp TP.HCM đã dành cho báo. Ông cho biết tập thể báo Pháp Luật TP.HCM luôn trân trọng, gìn giữ mối quan hệ gắn bó với Sở Tư pháp TP.HCM. Cũng trong ngày, ông Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. T.MINH - T.HIỀN Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày 21-6 Tin vắ n

5 Thời sự - Thứ Năm 18-6-2026 thoisu@phapluattp.vn MINH TRÚC Nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, sáng 17-6 (giờ địa phương), tại TP Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN. Xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lê Minh đánh giá diễn đàn là dịp để cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì hợp tác tương lai rộng lớn hơn, thực chất hơn, kết nối hơn và có khả năng chống chịu cao hơn trước những biến động toàn cầu. Theo Thủ tướng, trước những biến chuyển nhanh chóng và phức tạp hiện nay, nhu cầu phát triển đối tác tin cậy, thị trường ổn định và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao đang cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên cơ sở những tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng chia sẻ một số định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng đề nghị phát triển các chuỗi cung ứng bền vững, gia tăng giao thương và đầu tư. ASEAN và Nga cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Theo Thủ tướng, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á, bao gồm cảng biển, đường sắt sẽ không chỉ giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo thuận lợi cho thương mại, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Cùng với đó, các doanh nghiệp hai bên cần tận dụng hiệu quả hơn nữa các khuôn khổ hợp tác kinh tế hiện có, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) với một số nước ASEAN. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EAEU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng. Đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính Tiếp đó, Thủ tướng đề cập việc đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN - Nga. Theo đó, an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Tiềm năng cho đầu tư và hợp tác giữa ASEAN và Nga còn rất lớn, nhất là trong phát triển năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng. Cho biết năng lượng là một trụ cột hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nga, Thủ Thủ tướng phát biểu khai mạc tại diễn đàn. Ảnh: VGP Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - ASEAN: Biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ASEAN và Nga cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. tướng Lê Minh Hưng nêu rõ Việt Nam mong muốn cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất, nhất là trong năng lượng sạch, công nghệ xanh, đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực. Một định hướng lớn nữa là thúc đẩy hợp tác về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một trong những hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới. ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng là một trong những thị trường số phát triển nhanh nhất thế giới. Tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ được xác định là những động lực then chốt cho phát triển trong giai đoạn mới. Thủ tướng cho biết trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Nga tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, giáo dục số và y tế số. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai đem lại lợi ích chung; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên bang Nga và các nước ASEAN biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.• Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Liên bang Nga và các nước ASEAN biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng thăm Triển lãm “Made in Tatarstan” Sáng cùng ngày, tại TP Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Triển lãm “Made in Tatarstan” (sản xuất tại Tatarstan). “Made in Tatarstan” là một thương hiệu chiến lược và là chuỗi triển lãm quan trọng nhằm giới thiệu toàn bộ tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và năng lực sản xuất, xuất khẩu của Cộng hòa Tatarstan. Triển lãm quy tụ những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của nước cộng hòa để trình diễn trực quan cho các phái đoàn quốc tế, đặc biệt là về công nghiệp ô tô và vận tải (các dòng xe tải hạng nặng mang tính biểu tượng của KAMAZ, các mẫu xe sang Aurus, các dòng xe thương mại của Sollers), hàng không (máy bay trực thăng hiện đại từ nhà máy trực thăng Kazan)… Vừa qua, một số ý kiến từ hiệp hội, chuyên gia đề xuất nghiên cứu thực hiện chính sách thuế khoán với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỉ đồng/năm, thực hiện đóng thuế môn bài hằng năm theo ba bậc. Liên quan đến đề xuất này, sáng 17-6, tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết cơ quan thuế ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng thuận lợi hơn cho người nộp thuế. “Khi có những đề xuất thực sự giúp tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” - ông Mai Sơn nói. Nói thêm, ông Mai Sơn cho biết việc bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế hộ kinh doanh tự kê khai, tự xác định doanh thu để thực hiện nghĩa vụ thuế được triển khai theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ. Lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh điểm thay đổi lớn nhất hiện nay không nằm ở mức thuế suất mà ở phương thức quản lý thuế. Nếu như trước đây hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế thì hiện nay ngưỡng doanh thu miễn thuế đã được nâng lên 1 tỉ đồng/năm. Với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, mức thuế suất tính theo tỉ lệ trên doanh thu về cơ bản không thay đổi, người nộp thuế sẽ tự xác định doanh thu theo tháng hoặc theo quý để thực hiện kê khai. “Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh. Nhiều phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và các gói dịch vụ phù hợp với từng quy mô kinh doanh đã được cung cấp, trong đó có nhiều gói miễn phí trong giai đoạn đầu” - ông Mai Sơn cho biết. Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế, việc chuyển đổi phương thức quản lý nhằm phản ánh sát hơn doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, đồng thời khắc phục những hạn chế của cơ chế thuế khoán khi doanh thu có biến động nhưng chưa được điều chỉnh kịp thời. Đánh giá kết quả bước đầu của quá trình chuyển đổi, lãnh đạo Cục Thuế cho biết khoảng 98% hộ kinh doanh thuộc diện kê khai đã thực hiện đúng và kịp thời nghĩa vụ kê khai thuế. Trong thời gian đầu triển khai, cơ quan thuế đã thường xuyên theo dõi, hỗ trợ trực tiếp nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ cho người nộp thuế. Theo ông Mai Sơn, việc áp dụng phương thức quản lý mới bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc kê khai doanh thu theo thực tế không chỉ giúp hạn chế nguy cơ thất thu thuế do doanh thu thay đổi nhưng không được điều chỉnh như cơ chế khoán trước đây, mà còn góp phần hình thành hệ thống dữ liệu đồng bộ phục vụ công tác quản lý và phát triển nền kinh tế. “Việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh không chỉ tạo điều kiện cho công tác quản lý thuế mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ điều hành kinh tế - xã hội” - ông Mai Sơn cho biết. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định tại nghị định, thông tư hướng dẫn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và mở rộng các công cụ hỗ trợ công nghệ nhằm giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn. MINH TRÚC Cục Thuế: Nghiên cứu đề xuất tiếp tục nộp thuế khoán nếu doanh thu dưới 5 tỉ Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: MT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 18-6-2026 Cụ thể, NLĐ thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 7 Điều 2 Luật BHXH (người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng - PV), tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ một tháng trở lên. Trong đó, bao gồm cả trường hợp NLĐ và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên, được người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Dự luật cũng dự kiến mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với chế độ TNLĐ đối với một số nhóm lao động không có quan hệ lao động, hoạt động thông qua nền tảng công nghệ (như lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và các đối tượng khác do Chính phủ quy định). Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của người làm việc không có quan hệ lao động để phù hợp với việc tham gia BHXH bắt buộc. Cụ thể, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN. Ít người tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN tự nguyện Liên quan đến đề xuất trên, hiện nay Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định về bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện đối với NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động. Theo thuyết minh của Bộ Nội vụ, cần xem xét lại chính sách bảo hiểm TNLĐ tự nguyện vì nhiều lý do. Thứ nhất là về cơ chế chia sẻ rủi ro. Bảo hiểm TNLĐ hoạt động theo nguyên tắc lấy sự đóng góp của số đông (ít nguy cơ) nhằm chia sẻ rủi ro cho số ít người được hưởng (khu vực BHXH bắt buộc là trên 100 người đóng cho 1 người hưởng). Tuy nhiên, với cơ chế tự nguyện thì chỉ những NLĐ làm những nghề, công việc có nguy cơ cao về TNLĐ mới tham gia BHXH TNLĐ tự nguyện nên tính chia sẻ rủi ro trong nhóm này thấp, khác xa với khu vực bắt buộc. Vì vậy, muốn nâng cao, tăng sự hấp dẫn thì phải tăng tài trợ của Nhà nước. Thứ hai là về mức phí đóng và sự hỗ trợ của Nhà nước. Do thiếu số đông những người có nguy cơ thấp tham gia nên NLĐ tham gia cần đóng ở mức phí cao hơn nếu dự kiến cùng hưởng một chế độ (mức hưởng) như khu vực bắt buộc hoặc phải có sự hỗ trợ của Nhà nước để bảo đảm cân bằng giữa đóng và hưởng. Đây là thách thức lớn, đặc biệt trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, khi NLĐ tự do làm các công việc rủi ro cao, thu nhập thấp, không ổn định, tình hình tài chính ngân sách nhà nước cũng không phải dồi dào. Thứ ba là về lực lượng tham gia điều tra TNLĐ. BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất thì căn cứ vào thời gian đóng của chính NLĐ để xác định chế độ nhưng BHXH tự nguyện về TNLĐ thì còn phải qua một khâu hành chính trung gian để điều tra, xác định TNLĐ mới được hưởng chế độ. Đối với khu vực BHXH bắt buộc QUỲNH LINH Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tham vấn chính sách dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi). Lần sửa đổi này sẽ tập trung vào ba nhóm chính sách lớn, trong đó có việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN). Cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn hướng mở rộng diện bao phủ, nâng cao mức độ bảo vệ và phát huy vai trò phòng ngừa, chia sẻ rủi ro của Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN. Bổ sung đối tượng tham gia Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi các quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc; bổ sung đối tượng là người đang hưởng lương hưu có giao kết hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên; bổ sung cơ chế tham gia tự nguyện đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động dưới một tháng. Đề xuất đóng bảo hiểm tai nạn lao động với lái xe công nghệ, giao hàng thì việc điều tra TNLĐ có sự hỗ trợ của người sử dụng lao động, đối với khu vực tự nguyện thì việc điều tra này sẽ chỉ còn là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan. Đây cũng là một thách thức trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Kinh nghiệm từ các chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO (văn phòng đại diện tại Hà Nội) cũng cho thấy rằng tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện về TNLĐ là thấp, chưa có quốc gia nào quy định BHXH về TNLĐ theo hình thức tự nguyện cho tất cả người làm việc không theo hợp đồng lao động như ở Việt Nam. BHXH tự nguyện về hưu trí, tử tuất được triển khai thực hiện từ năm 2006 đến nay, với rất nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích NLĐ tham gia nhưng mới có vài triệu người tham gia. Vì vậy có ý kiến đề xuất đưa một số nhóm này vào “bắt buộc”, còn lại đã có bảo hiểm thương mại hỗ trợ hiện hành qua chính sách bảo hiểm.• Dự thảo chính sách cũng dự kiến sẽ thay “lương cơ sở” bằng mức lương mới, dự kiến tên gọi vẫn là “lương tham chiếu” với mức bằng 1,2 lần lương cơ sở (có thể giao quyền cho Chính phủ quy định) để góp phần nâng mức hưởng bảo hiểm của người bị TNLĐ-BNN. Hiện nay nhiều mức hưởng liên quan đến chế độ TNLĐ-BNN được tính dựa trên mức lương cơ sở. Đơn cử, theo quy định thì NLĐ bị suy giảm khả năng lao động 5%-30% thì được hưởng trợ cấp một lần. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Thay “lương cơ sở” bằng “lương tham chiếu” Dự án luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm của người làm việc không có quan hệ lao động để phù hợp với việc tham gia BHXH bắt buộc. 5 học viên đánh bạn học tử vong tại trung tâm công tác xã hội lãnh án Ngày 17-6, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử năm bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà khiến một người tử vong. Đây là vụ việc nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận hồi cuối tháng 12-2025 vừa qua. Năm bị cáo được đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích gồm: Nguyễn Duy Công (16 tuổi), Nguyễn Hữu Anh Đức (17 tuổi), Ngô Trần Hữu Thắng (17 tuổi), Phạm Đức Hiền (17 tuổi) và Nguyễn Trường Giang (18 tuổi). Theo cáo trạng, Cơ sở 2 Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà tại phường An Sinh là nơi tiếp nhận, quản lý và giáo dục các học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian sinh hoạt tại đây đã xảy ra nhiều vụ việc học viên bị hành hung do không chấp hành nội quy. Trong đó, vụ việc đối với anh PHN (sinh năm 2008, học viên mới được đưa vào trung tâm) xảy ra từ ngày 21 đến 23-12-2025. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt và bị cho là không chấp hành nội quy, anh N liên tiếp bị nhiều người đánh đập tại phòng ở, khu lao động và văn phòng của cơ sở. Theo đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 23-12-2025, tại văn phòng Cơ sở 2, Nguyễn Duy Công, Nguyễn Hữu Anh Đức, Ngô Trần Hữu Thắng, Phạm Đức Hiền cùng một số người khác đã tham gia dùng tay chân, gậy cao su và gậy gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, ngực, bụng, lưng, mông, tay chân của anh N. Sau khi bị hành hung, anh N được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều cùng ngày. HĐXX tuyên phạt bị cáo Công 48 tháng tù, Đức 33 tháng tù, Thắng 33 tháng tù, Hiền 33 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Giang bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. HĐXX cho rằng việc áp dụng hình phạt đối với các bị cáo nhằm giáo dục, giúp các bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, từ đó sửa chữa sai lầm, rèn luyện để trở thành công dân có ích, đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe chung trong xã hội. NGỌC SƠN phapluat@phapluattp.vn Bộ Nội vụ dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động đối với một số nhóm như lái xe công nghệ, giao hàng, người đang hưởng lương hưu tiếp tục làm việc... Bộ Nội vụ dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động. Ảnh minh họa: HẠ QUYÊN Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: DQ

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==