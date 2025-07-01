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Kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số trang 2 trang 3 SỐ 130 (7701) - Thứ Sáu 19-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuếVAT,thuếthunhậpcánhân Bị cáo cầm đầu đường dây mua bán thận lãnh 19 năm tù TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập, xử lý nước thải đến năm 2060 trang 7 trang 14 trang 9 trang 11 MỘT NĂM VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP Đặt cán bộ cấp cơ sở đúng vị trí, giao quyền gắn với KPI trang 4+5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Người dân ủng hộ miễn giấy chuyển tuyến cho đối tượng chính sách

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 19-6-2026 về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú cách diễn đạt, sâu về phân tích chính sách. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong tòa soạn, mỗi tác phẩm cần được nhìn như một sản phẩm thông tin có mục tiêu rõ ràng. Mọi hình thức thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực: Chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng, càng phải thống nhất chuẩn mực. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số; đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và chuyển tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Các cơ quan thông tấn, báo chí lớn, uy tín trên thế giới hiện đều đầu tư rất lớn cho việc xây dựng dữ liệu và dành nguồn nhân lực đáng kể cho công tác dữ liệu. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm. Một vấn đề lớn khác là quyền chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới. Báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Nếu chỉ chạy theo lượt xem và cơ chế đề xuất, cơ quan báo chí dễ mất dữ liệu độc giả, mất quyền phân phối, mất bản sắc và chịu rủi ro khi thuật toán thay đổi. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng. Vì vậy, chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng chuyển tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Thành tựu đổi mới, văn hóa dân tộc, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển cần được trình bày bằng sản phẩm hấp dẫn, dữ liệu thuyết phục. Cần nguồn lực phát triển bền vững Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí số không đối lập với mục tiêu và các định hướng của báo chí cách mạng. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị - xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số”. Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu các nội dung nổi bật của bài viết. Dữ liệu là một trụ cột của báo chí Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hằng ngày. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số con người. Mọi định hướng, chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh. Cần tránh tình trạng đăng trước kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời ba câu hỏi: Có đúng không, có cần thiết không, có ích cho xã hội không? Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực. Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới: Chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Trong bối cảnh Luật Báo chí 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo hành lang cho tòa soạn số, kinh tế báo chí số, báo chí dữ liệu, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm; các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sư kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động phát tán gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Hoàn thiện thể chế báo chí số Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Tiêu điểm Đặt công chúng ở vị trí trung tâm Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhà báo tiêu biểu ngày 16-6. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà lưu niệm tặng các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Báo NHÂN DÂN

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 19-6-2026 Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. ĐỨC MINH - NGUYÊN THẢO Ngày 18-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã yêu cầu thực hiện một số nội dung. Đầu tiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) phải được đặt trong yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn; công tác này phải là cấu phần quan trọng của quản trị quốc gia liêm chính, kỷ cương, hiệu quả và phát triển. Chống tham nhũng là để làm sạch quyền lực; chống tiêu cực để giữ vững chuẩn mực công vụ; chống lãng phí để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội và nguồn lực phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ xử lý vụ việc sang hoàn thiện thể chế; từ rà soát thống kê sang xử lý dứt điểm; từ thu hồi tài sản ở khâu cuối sang giám sát bằng dữ liệu. Tiếp theo là xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, Chính phủ liêm chính, cơ quan liêm chính. Xây dựng thể chế như thế nào để không thể tham nhũng; không vì PCTNLPTC mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm... Cuối cùng, trong thời gian tới, phải kiểm soát quyền lực chặt hơn, hoàn thiện thể chế nhanh hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn, thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn. Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 19 các lĩnh vực, gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, tiến hành giám sát việc thực hiện năm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC, trước hết là trong công tác cán bộ. Xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng từ nay đến hết năm 2026, tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu. Kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém thành viên theo Quyết định 166-BCĐ/TW của Bộ Chính trị và thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng. Liên quan đến kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo cho biết từ sau phiên họp thứ 29 đến nay, dù phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, chiến lược của đất nước song vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Ban Chỉ đạo đã tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ban Chỉ đạo cũng tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan chức năng đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, chú trọng việc khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng ngàn tỉ đồng; trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỉ đồng, trong đó thu hồi hơn 1.841 tỉ đồng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC trong công tác cán bộ và trên Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, tổng rà soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả. Tiếp theo, tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Nhiệm vụ thứ ba là tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Thứ tư, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu Sáu tháng đầu năm, khởi tố mới 1.985 vụ với 4.671 bị can Chiều 18-6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại buổi thông báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sáu tháng đầu năm 2026, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.985 vụ với 4.671 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Qua đấu tranh với tội phạm này, lực lượng công an đã nhận diện năm phương thức, thủ đoạn nổi lên. Đầu tiên là có sự câu kết, móc nối giữa đối tượng trong cơ quan nhà nước và đối tượng ngoài xã hội, hình thành xuyên suốt chuỗi hoạt động từ đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu đến thanh quyết toán. Thứ hai là lợi dụng nhiệm vụ được giao trong cấp các loại giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính để thu thêm phí ngoài, liên quan tình trạng tham nhũng vặt. Thứ ba là lợi dụng nhiệm vụ được giao về quản lý tài sản, quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý tài sản công để thực hiện các hành vi định giá thấp tài sản nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công, bán tài sản không qua định giá, đấu giá gây thất thoát. Thứ tư là lợi dụng chuyển đổi số để che giấu tội phạm. Theo người phát ngôn Bộ Công an, các đối tượng sử dụng tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử và giao dịch tài chính trực tuyến. Cuối cùng là lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi, đặc biệt vừa qua nổi lên mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong xử lý tội phạm. Ông cho biết từ tháng 12-2023 đến tháng 5-2026, công an các cấp đã khởi tố, điều tra hơn 6.600 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế; thu hồi khoảng 37.500 tỉ đồng. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho biết từ đầu năm đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức Đảng và 3.375 đảng viên. quả xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiệm vụ thứ năm, đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với năm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC, trước hết là trong công tác cán bộ; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với PCTNLPTC; sớm hoàn thành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng và phục vụ kiểm soát, giám sát trên dữ liệu.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin trong buổi họp báo. Ảnh: ĐX

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 19-6-2026 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết quả thực tiễn cho thấy việc xóa bỏ cấp trung gian đã mang lại những đột phá mạnh mẽ, đưa chính quyền đến sát với người dân. Song mô hình này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực thực thi, năng lực cán bộ cấp cơ sở cũng như phân cấp trao quyền gắn liền với nguồn lực. Trong đó, một vấn đề lớn được nhận định là tuyến cơ sở đang phải đối mặt với áp lực công việc khổng lồ trong khi nguồn nhân lực lại hữu hạn. TS Nguyễn Đình Thái (ảnh), giảng viên bộ môn Quản lý công, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này. Chuẩn hóa năng lực thực thi . Phóng viên: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của phường, xã tăng lên trong khi biên chế thu hẹp khiến bộ máy cơ sở quá tải. Từ góc độ quản trị công, theo ông, đâu là nguyên nhân cốt lõi của thực trạng này? + TS Nguyễn Đình Thái: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang mang lại nhiều đột phá mạnh mẽ, đưa chính quyền gần dân, sát dân hơn. Ảnh: THUẬN VĂN Đây là mâu thuẫn có tính cấu trúc. Khi xóa bỏ cấp huyện, gần 74% nhiệm vụ vốn thuộc cấp huyện được chuyển xuống phường, xã trong khi biên chế được thiết kế theo logic hành chính cũ, chưa tái cân chỉnh kịp với quy mô nhiệm vụ mới. Có thể nói thẳng rằng chúng ta đã tái cơ cấu bộ máy nhanh hơn tái cơ cấu nguồn nhân lực. Nguyên nhân cốt lõi có ba tầng. Thứ nhất, thiết kế biên chế chưa gắn với định lượng khối lượng công việc thực tế. Đây là lỗ hổng phương pháp luận trong xây dựng tổ chức bộ máy. Thứ hai, nhiều địa phương tiếp nhận nhiệm vụ mới nhưng thiếu quy trình vận hành chuẩn, khiến cán bộ vừa học vừa làm trong điều kiện áp lực cao. Thứ ba, hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ vốn là trụ cột thứ ba giảm tải chưa được kết nối liên thông đủ để thay thế sức người. Hệ quả nhìn thấy rõ nhất là hiện tượng “nghẽn cửa”, hồ sơ tồn đọng, thời hạn giải quyết bị kéo dài và áp lực dồn lên nhóm cán bộ có năng lực là những người thường chịu tải nhiều nhất nhưng đãi ngộ chưa thực sự tương xứng. . Trước thực trạng trên, việc chuẩn hóa năng lực cán bộ cấp xã đóng vai trò then chốt thế nào? + Chuẩn hóa năng lực lúc này không còn là câu chuyện bằng cấp, mà là câu chuyện năng lực thực thi. Bằng cấp chứng minh đầu vào nhưng năng lực thực thi mới quyết định đầu ra, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân mỗi ngày. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường, xã trở thành điểm tiếp xúc hành chính trực tiếp duy nhất của người dân với nhà nước. Một cán bộ hạn chế năng lực không chỉ làm chậm hồ sơ mà họ có thể làm vỡ lòng tin vào toàn bộ hệ thống cải cách. Vì vậy, chuẩn hóa năng lực không chỉ là vấn đề nhân sự, mà là vấn đề tính chính danh của cải cách. Điều then chốt là phải xác định rõ khung năng lực theo từng vị trí việc làm cụ thể, không phải khung chung chung rồi từ đó thiết kế lộ trình đào tạo, đánh giá và luân chuyển. Chuẩn hóa mà không có khung năng lực cụ thể thì chỉ là chuẩn hóa hình thức. Đặt cán bộ đúng vị trí . Câu chuyện chuẩn hóa để giải quyết khối lượng công việc lớn liên quan mật thiết đến vị trí việc làm. + Quy định về vị trí việc làm đã được ban hành nhưng để vận hành hiệu quả cần ít nhất ba điều kiện đồng bộ. Ba điều kiện này gồm bản mô tả công việc chi tiết, hệ thống đánh giá hiệu suất gắn với vị trí và quyết tâm chính trị của người đứng đầu khi bố trí nhân sự. MỘT NĂM VẬN HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: Đặt cán bộ cấp cơ sở đúng vị Để mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự gần dân, sát dân thì đội ngũ cán bộ phải chuyển mạnh sang tư duy hiệu quả, chuẩn hóa năng lực thực thi và được đặt vào đúng vị trí việc làm. LÊ THOA thực hiện Dự kiến khi Luật Đô thị đặc biệt được thông qua, TP.HCM sẽ được phân cấp, phân quyền triệt để trên nhiều lĩnh vực. Điều này dẫn đến những đòi hỏi về năng lực thực thi ở cấp cơ sở sẽ khắt khe hơn. Thực tế cho thấy khi một phường, xã có thể ban hành quyết định ảnh hưởng đến hàng chục ngàn dân, quản lý ngân sách đáng kể và chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp thì chuẩn năng lực của cán bộ phường không thể ngang bằng hành chính truyền thống. Tôi cho rằng TP.HCM cần đột phá ở việc xây dựng khung năng lực lãnh đạo đô thị cơ sở riêng cho TP mà không dùng chung khung của toàn quốc. Vì đặc thù đô thị đặc biệt đòi hỏi năng lực quản trị đô thị, kinh tế số, giao tiếp đa văn hóa mà khung chung không bao phủ đủ. Song song đó, đột phá chuyển mô hình tuyển dụng từ thi tuyển vào biên chế sang tuyển dụng theo năng lực và kết quả thử việc, với cơ chế thôi việc thực chất khi không đáp ứng yêu cầu. Biên chế suốt đời không tương thích với yêu cầu thích ứng liên tục của đô thị đặc biệt. Ngoài ra, cần tạo cơ chế thu hút nhân tài từ khu vực tư nhân vào vị trí kỹ thuật cao ở cấp phường, xã, đặc biệt trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quản lý dữ liệu và dịch vụ công số. Không phải mọi vị trí đều cần biên chế nhà nước. Cuối cùng nhưng có lẽ quan trọng nhất, đó là xây dựng văn hóa trách nhiệm giải trình thực chất ở cấp lãnh đạo phường, xã. Phân quyền mà không có trách nhiệm giải trình tương xứng sẽ tạo ra quyền lực không kiểm soát được. Người dân và cơ quan dân cử phải có đủ công cụ để giám sát và đánh giá người nắm quyền ở cơ sở. Đó là điều kiện tiên quyết để phân cấp không trở thành phân quyền tùy tiện. TS NGUYỄN ĐÌNH THÁI Xây dựng riêng khung năng lực lãnh đạo cơ sở cho TP.HCM Đẩy mạnh chuyển đổi số để tối ưu hóa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp Từ ngày 1-7-2025, sau sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, TP và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với đó, hàng ngàn nhiệm vụ, thẩm quyền được phân cấp, phân quyền hoặc phân định lại giữa các cấp chính quyền. Giá trị to lớn của mô hình này được xác định nằm ở tính hiện đại, tính hiệu lực, hiệu quả, tính dân chủ, gần dân và phục vụ nhân dân. Để phát huy tối đa tiềm năng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế. Trong đó, trao quyền dứt khoát phải đi đôi với trao nguồn lực, công cụ quản trị và điều kiện thực thi, phân cấp, phân quyền phải song hành cùng kiểm tra giám sát, chuyển đổi dứt điểm từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển dựa trên hệ thống dữ liệu. Theo ông Cồ Như Dũng, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ, TP Hà Nội, dữ liệu phải trở thành nền tảng của quản trị địa phương trong giai đoạn mới. Việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung và trung tâm điều hành thông minh đã giúp địa phương giảm đáng kể khối lượng báo cáo giấy, nâng cao hiệu quả điều hành. Ông Dũng cho biết phường xây dựng Trung tâm phân tích dữ liệu và điều hành (IOC) cấp phường để số hóa toàn bộ từ thông tin dân cư, độ tuổi, sức khỏe, tiêm chủng đến tình hình kinh doanh của từng hộ dân. Hệ thống này cho phép lãnh đạo phường theo dõi tiến độ công việc theo thời gian thực. Thông qua màn hình điều hành, chủ tịch phường có thể nắm bắt ngay lập tức lượng thuế thu được trong ngày, sắc thuế nào chưa hoàn thành, hay tiến độ giải ngân của từng dự án đầu tư công cụ thể. Mọi thứ đều hiển thị bằng biểu đồ trực quan, giảm tải áp lực hành chính rất lớn cho cán bộ chuyên môn. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, TP Hà Nội, cũng chỉ ra một số vấn đề cần giải quyết. Về chức năng, cấp xã chủ yếu thực hiện cả chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện và cấp xã trước đây. Tuy nhiên tên gọi vẫn là xã, phường nên đôi khi việc nhận diện, định vị vai trò của cấp chính quyền này chưa thực sự đầy đủ. Nếu chỉ nhìn tên gọi mà không nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành thì dễ dẫn đến nhận thức chưa đúng, định vị bị bó hẹp đối với cấp này. “Chúng ta giao rất nhiều nhiệm vụ nhưng chưa chắc đã bố trí đầy đủ nguồn lực tương ứng để cấp xã vận hành” - ông Bình nói và dẫn chứng chính quyền hiện có ba phòng chuyên môn gồm phòng Kinh tế - Đô thị, phòng Văn hóa - Xã hội và văn phòng. Ngoài Ngoài chương trình đào tạo tại chỗ theo vị trí việc làm cụ thể, cán bộ địa phương cần chủ động trau dồi, nâng cao năng lực bản thân. Ảnh: THUẬN VĂN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Sáu 19-6-2026 Trên thực tế, nhiều địa phương vẫn bố trí cán bộ theo quen biết, theo quan hệ tổ chức nội bộ hoặc đơn giản theo “ai sẵn có” chứ không theo yêu cầu vị trí. Khi người không đúng năng lực ngồi vào vị trí đòi hỏi chuyên môn cao, năng suất hệ thống sẽ sụt giảm dù có trải qua các lớp tập huấn hay quy trình rõ ràng. Tôi cho rằng điểm nghẽn sâu hơn còn nằm ở tâm lý “an toàn vị trí”. Khi đánh giá năng lực thực chất đồng nghĩa với nguy cơ bị điều chuyển, không ít cán bộ và lãnh đạo địa phương có xu hướng đối phó hơn là thực chất. Phá được vòng xoáy đó mới thực sự giải phóng được vị trí việc làm. . Việc tăng biên chế là rất khó. Vậy với số lượng nhân sự hiện có, các địa phương phải giải bài toán năng suất thế nào để đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ? + Tăng biên chế không phải lối thoát và tôi cho rằng đó không phải giải pháp chính, ngay cả khi có thể. Vấn đề không phải số người mà là năng suất trên mỗi biên chế. Nếu cán bộ được đặt đúng vị trí, được trao đủ công cụ và có đủ động lực thì năng suất có thể tăng gấp đôi mà không cần thêm người. Bài toán năng suất trong khu vực công có ba đòn bẩy chính. Đòn bẩy thứ nhất là phân công đúng - tức đưa người đúng năng lực vào đúng vị trí, không để cán bộ giỏi làm việc vặt và cán bộ yếu gánh việc phức tạp. Đòn bẩy thứ hai là tự động hóa quy trình - tức những công việc có thể số hóa thì phải số hóa triệt để, giải phóng con người cho công việc đòi hỏi phán xét và giao tiếp. Đòn bẩy thứ ba là động lực làm việc - tức người làm tốt phải được ghi nhận và đãi ngộ tương xứng, không thể cào bằng. Riêng về luân chuyển, điều động, theo tôi, đây là công cụ mạnh nhưng cần làm đúng nhằm bồi dưỡng năng lực và đặt đúng người, đúng vị trí. Bồi dưỡng cán bộ từ thực tiễn công việc . Vậy theo ông, cán bộ cấp xã đang bộc lộ những điểm thiếu hụt nào lớn nhất về mặt kỹ năng, nghiệp vụ và cần bổ sung ngay những yếu tố gì? + Có ba nhóm thiếu hụt mà tôi quan sát thấy rõ nhất. Nhóm thứ nhất là tư duy giải quyết vấn đề. Nhiều cán bộ giỏi thực thi quy trình nhưng lúng túng khi gặp tình huống ngoài quy trình, trong khi với thực tế hành chính đô thị hiện nay, tình huống ngoài quy trình ngày càng nhiều hơn. Nhóm thứ hai là năng lực số. Cán bộ không chỉ cần biết dùng phần mềm mà cần hiểu được logic của chuyển đổi số, như tại sao dữ liệu quan trọng, vì sao quy trình phải được chuẩn hóa trước khi số hóa, lý do phải tư duy hướng dịch vụ thay vì tư duy hướng giấy tờ. Đây là khoảng cách thế hệ thực sự, do đó không thể lấp bằng một khóa tập huấn ngắn ngày mà bản thân mỗi người phải chủ động trau dồi, nâng cao. Nhóm thứ ba là kỹ năng giao tiếp hành chính và xử lý xung đột. Khi người dân tiếp cận các dịch vụ trực tiếp tại cấp phường, xã với kỳ vọng ngày càng cao, cán bộ không chỉ cần đúng mà còn phải khéo. Một câu trả lời đúng nhưng cứng nhắc có thể tạo ra khiếu nại, một câu trả lời vừa đúng vừa cảm thông sẽ tạo ra lòng tin. Chính vì vậy, cán bộ cần bổ sung ngay chương trình đào tạo tại chỗ theo vị trí việc làm cụ thể. Học từ tình huống thực tế tại địa phương mình hiệu quả gấp nhiều lần học lý thuyết xa rời thực tiễn. . Riêng với TP.HCM, mới đây Sở Nội vụ đã đề xuất đánh giá, xếp loại công chức theo KPI, phân loại nhiệm vụ thành năm cấp độ. Ông kỳ vọng gì ở bước đi này đối với việc nâng cao chất lượng bộ máy cấp xã của TP? + Đây là bước đi đúng hướng và tôi đánh giá cao tư duy đằng sau đề xuất này. Phân loại nhiệm vụ theo cấp độ phức tạp là cách để thoát khỏi cái bẫy “đếm việc”, tức là đánh giá người làm được nhiều hay ít sang “đo giá trị” người làm được những việc khó, quan trọng đến đâu. Nếu thiết kế tốt, hệ thống KPI với năm nhóm này có thể tạo ra ít nhất ba tác động tích cực. Trong đó, minh bạch hóa đóng góp cá nhân, tránh tình trạng người làm nhiều bị đánh đồng với người làm ít. Đồng thời, tạo động lực để cán bộ chủ động nhận việc khó thay vì né tránh và cung cấp dữ liệu thực cho lãnh đạo khi ra quyết định bố trí, bổ nhiệm. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý một rủi ro rằng KPI trong khu vực công rất dễ bị tình trạng cán bộ tìm cách tối ưu hóa điểm số thay vì tối ưu hóa kết quả thực. Muốn tránh điều đó, chỉ tiêu KPI phải gắn với kết quả đầu ra cho người dân và doanh nghiệp, không chỉ đầu ra nội bộ của cơ quan. Đó là ranh giới quyết định thành bại của mô hình này. . Xin cảm ơn ông.• trí, giao quyền gắn với KPI Nếu cán bộ được đặt đúng vị trí, được trao đủ công cụ và có đủ động lực thì năng suất có thể tăng gấp đôi mà không cần thêm người. Ý kiến GS-TS PHAN TRUNG LÝ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Định vị lại đội ngũ cán bộ cấp cơ sở Để thực hiện được chủ trương của Đảng là chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ dân tốt hơn thì còn nhiều việc phải làm. Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân khiến mô hình chính quyền địa phương hai cấp chưa vận hành trơn tru là do thể chế còn nhiều vấn đề. Các cơ quan chức năng cần rà soát các quy định của pháp luật, đặc biệt cần phân cấp, phân quyền rõ hơn, nên tập trung vào phân quyền và phân quyền triệt để. Bởi hiện nay có nhiều quyền được phân cấp xuống nhưng không đồng bộ các điều kiện để cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Tôi đề nghị giữa trung ương và địa phương cần phải phân quyền triệt để hơn. Việc sửa Hiến pháp và pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương nên tính toán đến vấn đề này. Về việc định vị đúng chính quyền địa phương hiện nay, theo tôi, cấp chính quyền là một chủ thể có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rõ ràng. Chính quyền địa phương không thể là cánh tay vươn dài của trung ương. Bộ máy phải đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất nhưng quyền hạn phải rõ ràng. Đội ngũ cán bộ cũng phải xem xét, định vị lại, nếu cần phải bồi dưỡng, đào tạo lại. PGS-TS NGUYỄN VĂN HẬU, Chánh văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Lo ngại phát sinh cấp trung gian không chính thức Ông PHẠM TUẤN KHẢI, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ: Phải đổi mới tư duy về cấp xã Dường như cấp tỉnh bây giờ đang trở thành cấp trung gian hóa, sự vụ hóa, truyền đạt hóa nhiều vấn đề. Họ phải làm những việc có tính sự vụ của huyện nên không còn thời gian để thực hiện các chiến lược của một tỉnh to. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã yêu cầu làm rõ điểm nghẽn, trên cơ sở đó xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực cho chính quyền ba cấp. Tuy nhiên, bộ tiêu chí đó gồm những nội dung cụ thể nào để giải quyết câu chuyện của chính quyền ba cấp hiện nay thì phải được làm rõ. Bên cạnh đó, chúng ta tổ chức chính quyền địa phương hai cấp nhưng do ở xã cán bộ ít, phải nhận nhiều vai, trách nhiệm lớn dẫn đến sợ trách nhiệm. Điều này khiến nguy cơ phát sinh tầng trung gian không chính thức như hình thành các tổ tư vấn, các ban tham mưu cho tỉnh và xã… Vô hình trung đây trở thành một cấp trung gian mà lại không phải chịu trách nhiệm. Một vấn đề khác cần được quan tâm là mô hình quản trị mới nhưng tư duy của cán bộ còn cũ. Một số cán bộ tỉnh về xã vẫn mang tư duy lãnh đạo, chưa thực sự chuyển sang tư duy phục vụ nhân dân. Theo tôi, định vị đúng chính quyền địa phương hai cấp là vấn đề rất quan trọng. Đặc biệt tôi đề xuất thời gian tới, chúng ta chỉ nên phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã, chứ không nên tiếp tục tư duy phân cấp. Bởi đã phân cấp sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp, như trách nhiệm của người phân cấp thế nào, trách nhiệm của người được phân cấp ra sao? Rồi sau đó phải xử lý bằng nghị định của Chính phủ…, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Tôi đề nghị nghiên cứu sâu hơn về địa vị pháp lý của cấp xã theo nghĩa tự quản. Một xã, một đơn vị cơ sở phải có trách nhiệm, quyền hạn, quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Đó là hướng rất đáng nghiên cứu, thay vì vẫn tư duy cấp xã là cấp dưới. Về công chức, hiện một xã có khoảng 48 biên chế. Theo thống kê thì ở nhiều nơi có gần 20 biên chế là lãnh đạo. Nếu như vậy thì các địa phương cần đánh giá lại hiệu quả tổ chức bộ máy. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta phải chuyển từ tư duy quy trình sang hiệu quả. Với đội ngũ quản lý đừng quá coi trọng bằng cấp, học vị mà bỏ qua hiệu quả công việc. Không phải cứ giáo sư, tiến sĩ mới làm tốt công việc quản lý. Nếu một người có học vị rất cao nhưng không tạo ra được sản phẩm công việc nào thì cũng phải xem xét lại. ĐỨC MINH ghi ra còn có ba đơn vị sự nghiệp là Ban quản lý dự án, Trung tâm dịch vụ văn hóa - thể thao và trạm y tế. Theo ông Bình, nhìn về tổ chức thì rất gọn nhưng chức năng, nhiệm vụ lại tương đương với khoảng 10 phòng, ban của cấp huyện trước đây. Đây là một hạn chế cần được xem xét. Về con người, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức thông tin địa phương được giao khoảng 70 biên chế. Có những phòng chuyên môn thường xuyên làm việc đến 19-20 giờ. Thứ Bảy, Chủ nhật gần như không nghỉ, vẫn làm việc, đi cơ sở, đi công trường hoặc xử lý công việc chuyên môn. Vấn đề tiếp theo là nguồn lực, nhiều tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách thì vẫn phải nhận hỗ trợ từ Trung ương; những xã, phường khó khăn vẫn cần được hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển… Để mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả thì chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 là đột phá rất quan trọng. Tuy nhiên đây cũng chính là khó khăn hiện nay. Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, chưa bảo đảm yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, kết nối dùng chung. Các phần mềm chưa thống nhất, chưa đồng bộ. Thời gian tới, để chính quyền địa phương hai cấp vận hành tốt hơn thì cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, dùng chung. Khi đó, quản trị của chính quyền địa phương mới chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. THU NGUYỆT

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 19-6-2026 cáo Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên khoa Xét nghiệm CDC tỉnh Đắk Lắk) bị tuyên phạt 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt chung với các bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù. Tòa phạt bị cáo Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên) mức án 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung với các bản án trước đó là 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đỗ Hữu Nghị (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên-Huế) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An (cựu giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt) bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 1 năm tù về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là 1 năm 9 tháng tù. HĐXX cũng tuyên buộc 12 bị cáo trong vụ án liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỉ đồng. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Nhiều bị cáo được miễn hình phạt Trong số 12 bị cáo thì có bảy bị cáo được HĐXX miễn hình phạt, trong đó có bị cáo Trịnh Quang Trí (cựu giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk). Theo HĐXX, các bị cáo Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà, Phan Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hoàng Dạ Thảo đã có hành vi tạo điều kiện cho Đinh Lê Lê Na và Trần Thị Nguyên Hằng chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội, các bị cáo chỉ là người lao động làm công ăn lương, thực hiện công việc theo quy trình do Phan Quốc Việt đặt ra, không có quyền quyết định, không bàn bạc việc lập chứng từ khống, không hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt. Sau khi phạm tội, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả và có nhiều hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, người thân có công với cách mạng… Từ những nhận định trên, HĐXX đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP; khoản 2 Điều 54 và Điều 59 BLHS để miễn hình phạt. Đối với bị cáo Trịnh Quang Trí (cựu giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Minh Tuyết (cựu phó trưởng khoa Xét nghiệm CDC tỉnh Đắk Lắk), cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, tạo điều kiện để cấp dưới chiếm đoạt Ngày 18-6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk. Phan Quốc Việt phải thi hành tổng mức án 30 năm tù Theo đó, HĐXX phạt bị cáo Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), 7 năm tù về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung với các bản án trước đó là 30 năm tù. Cùng tội danh trên, tòa phạt bị Vụ kit test Việt Á ở CDC Đắk Lắk: 7 bị cáo được miễn hình phạt tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo trên xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, không có động cơ vụ lợi, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn, bản thân có nhiều thành tích công tác và được cơ quan đề nghị xem xét khoan hồng. Vì vậy, HĐXX có căn cứ miễn hình phạt cho các bị cáo này. Trước đó, ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 5-8-2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Trí 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, bị cáo Đặng Minh Tuyết lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.• Theo cáo buộc, CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt sáu gói thầu mua kit test xét nghiệm COVID-19 của nhiều công ty dược. Trong đó, CDC Đắk Lắk đã thanh toán bốn gói thầu với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng; hai gói thầu còn lại chưa ký hợp đồng, chưa thanh toán. Giá trúng thầu mỗi bộ kit test trong vụ án từ gần 400.000 đến hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế mỗi bộ kit test chỉ có giá hơn 143.000 đồng. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu trong vụ án đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng. Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6,8 tỉ đồng HĐXX nhận định các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, không có động cơ vụ lợi, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn, bản thân có nhiều thành tích công tác nên có căn cứ miễn hình phạt. phapluat@phapluattp.vn Có 7/12 bị cáo trong đại án Việt Á xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk được HĐXX miễn hình phạt. Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa. Ảnh: HT TIẾN THOẠI Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngày 18-6, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và một số đề án PBGDPL có liên quan đến hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời thông tin, phổ biến nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua. Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP.HCM, cho biết từ ngày 1-7-2025, cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời bảo đảm việc triển khai các quy định của pháp luật mới được thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Theo bà Hạnh, thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương, công tác PBGDPL trên địa bàn TP đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát thực tiễn; hình thức triển khai được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chất lượng hòa giải ở cơ sở tiếp tục được nâng cao; hoạt động trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như yêu cầu cập nhật kiến thức pháp luật mới ngày càng lớn; đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL tại cơ sở có sự thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính; việc ứng dụng công nghệ số trong một số lĩnh vực chưa đồng đều; chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu. Từ yêu cầu thực tiễn đó, hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật, phổ biến những nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua; quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp và định hướng triển khai công tác PBGDPL và các nhiệm vụ liên quan trong sáu tháng cuối năm 2026; tạo diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL tại cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai hai chuyên đề trọng tâm gồm: Thông tin, phổ biến nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội thông qua và triển khai công tác PBGDPL cùng các đề án liên quan đến hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM năm 2026. Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở được cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật mới, đồng thời nắm bắt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác PBGDPL và các lĩnh vực liên quan trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới. TRẦN MINH Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phổ biến, giáo dục pháp luật và các lĩnh vực liên quan năm 2026. Ảnh: TRẦN MINH

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