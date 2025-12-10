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Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh cùng lãnh đạo, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải báo chí lần thứ 44. Ảnh: THUẬN VĂN Từ tháng 7, TP.HCM bắt đầu triển khai miễn vé xe buýt trang 9 SỐ 131 (7702) - Thứ Bảy 20-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay trang 6 trang 4+5 trang 3 TP.HCM HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM Y TẾ ASEAN - BÀI 1 Y tế chuyên sâu ghi dấu những kỳ tích ngoạn mục trang 13 BÁO CHÍ TP.HCM GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TP VÀ ĐẤT NƯỚC trang 12 trang 11 Giá dầu thế giới giảm, dấu hiệu tích cực cho kinh tế Việt Nam TP.HCM hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để tăng trưởng 2 con số TP.HCM công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn chuyên, tích hợp tăng TAND Tối cao quán triệt nhiều điểm mới Luật Thi hành án hình sự 2025

2 Thời sự - Thứ Bảy 20-6-2026 thoisu@phapluattp.vn ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Xây trường học cho các xã biên giới: Bảo đảm tiến độ, chất lượng Ngày 19-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương. Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương dự họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dự án xây dựng trường học mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là công trình của niềm tin, của an sinh xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”. Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả trường phải vận hành trước ngày 30-8; không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học… (Theo Chinhphu.vn) Tin vắn • Đắk Lắk sẽ công bố 257 dự án thu hút đầu tư. Ngày 19-6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin về Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 26 và 27-6 tại phường Tuy Hòa, trong đó công bố 257 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) với hơn 1 triệu tỉ đồng. T.THOẠI • Tự xưng cán bộ Tổng cục 2 để lừa đảo “chạy án”. Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Thái Huy Phong về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phong tự xưng công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, có thể giúp con của bà PTL (ngụ Vĩnh Long) được không phải chấp hành án tù để lừa đảo chiếm đoạt của bà L 250 triệu đồng. H.DƯƠNG Ngày 19-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và các hoạt động song phương tại TP Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Nga từ ngày 16 đến 18-6 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng đã cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga. Thủ tướng cũng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov… Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga đã thành công tốt đẹp, tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đóng góp vào thành công chung của Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga, phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả. Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam - Nga… VIẾT THỊNH Ngày 19-6, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý II-2026, với hơn 20.700 cán bộ, đảng viên tham dự. Tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, đã triển khai những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động số 20 thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM, giới thiệu chuyên đề về kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Đào Văn Lừng, nguyên Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP, đã thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế quý II-2026… LÊ THOA Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga. Ảnh: VGP Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga TP.HCM tổ chức dự hội nghị thông tin thời sự quý II Ngày 19-6, đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TP.HCM do ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 _ 21-6-2026). Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trường Giang ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo trong quá trình hoạt động. Thời gian qua, báo đã giúp ích cho TP rất nhiều trong việc tiên phong tuyên truyền, định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực. Điều này khẳng định quá trình cống hiến, nỗ lực không ngừng của tập thể cơ quan báo. Thay mặt cho Đảng ủy UBND TP.HCM, ông Nguyễn Trường Giang chúc toàn thể người lao động của báo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, luôn vững tin, yên tâm công tác và có nhiều đóng góp hơn nữa cho TP.HCM. Thay mặt báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Ngọc Phước, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy UBND TP đã luôn đồng hành, hỗ trợ báo trong suốt thời gian qua. Dù ở vị trí công tác nào, các cán bộ, phóng viên của báo vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự đón tiếp các đoàn công tác đến thăm và chúc mừng, trong đó có đại diện Bộ Tư pháp, Sở GD&ĐT, Công an TP.HCM, TAND TP.HCM, Sư đoàn Không quân 370, BV Hùng Vương cùng chính quyền hai phường Gò Vấp, Chợ Lớn (TP.HCM). NHÓM PHÓNG VIÊN Đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TP.HCM thăm báo Pháp Luật TP.HCM dịp 21-6 PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, vừa trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại ITLOS kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Đối với PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, việc giành thắng lợi phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với phẩm chất, năng lực chuyên môn và uy tín của một chuyên gia pháp lý quốc tế Việt Nam. PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm phán ITLOS đúng theo các nguyên tắc độc lập, khách quan quy định tại quy chế của tòa, qua đó thúc đẩy thực thi hiệu quả công ước, góp phần củng cố trật tự pháp lý trên biển. V.THỊNH Công an TP.HCM và Hà Nội triệt phá nhiều đường dây bán kỳ nghỉ lừa đảo Ngày 19-6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn TP. Theo đó, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 612 tỉ đồng. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, tại hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Theo đó, từ ngày 12 đến 18-6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có hai bị can bị khởi tố thêm về tội rửa tiền. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ, phong tỏa lên tới hơn 680 tỉ đồng. Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỉ đồng. N.TÂN - T.PHÚ Đưa ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn Ngày 19-6, sau hai ngày hành trình, tàu Trường Sa 08 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã cập cảng tại Lữ đoàn 125 (phường Cát Lái, TP.HCM), đưa ngư dân NXT (thuyền viên tàu cá BĐ 99269 TS), người gặp nạn trên biển, về đất liền an toàn và bàn giao cho gia đình. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 14-6, ngư dân NXT trong lúc đánh bắt hải sản gặp sóng lớn đã bị dây kéo lưới bằng chì cắt ngang vùng gối phải và rơi xuống biển. Khi được đưa lên tàu, anh T được xác định bị đứt lìa cẳng chân phải, mất nhiều máu. T.PHƯƠNG

3 Thời sự - Thứ Bảy 20-6-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA - THANH TUYỀN Ngày 19-6, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 năm 2026 nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-61925 – 21-6-2026). Báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP và đất nước Phát biểu tại đây, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, chia sẻ cùng với quá trình lịch sử vẻ vang 101 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ những người làm báo nói chung và đội ngũ những người làm báo tại TP.HCM nói riêng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. “Có thể khẳng định hơn 50 năm qua, các cơ quan báo chí TP đã cùng cả hệ thống chính trị đồng hành và tham gia thực hiện tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, cổ vũ mạnh mẽ và góp phần thúc đẩy nhiều phong trào hành động cách mạng trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP và đất nước” - bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh. Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá qua 44 lần tổ chức, giải đã từng bước khẳng định uy tín, chất lượng; góp phần động viên, khuyến khích PV, biên tập viên và các cơ quan báo chí nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tác phẩm báo chí có giá trị thực tiễn cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển và hội nhập của TP. “Chính nhờ sự đồng hành, vào cuộc của báo chí, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, trên tất cả lĩnh vực trong đời sống xã hội, từng bước mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển và hội nhập của TP trong kỷ nguyên mới; nhân rộng và lan tỏa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhân ái, nghĩa tình - những đặc trưng văn hóa nổi trội của người dân TP” - bà khẳng định. Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh những kết quả đạt được của báo chí TP trong suốt hơn 50 năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo, định hướng chính trị đối với hoạt động báo chí của Thành ủy, còn có sự đóng góp quan trọng của các bộ, ban ngành Trung ương và các cơ quan báo chí Trung ương, các cơ quan báo chí địa phương trú đóng trên địa bàn TP. “Trên hành trình mới sắp tới, trước những yêu cầu và bước chuyển mình lịch sử, lãnh đạo TP tin tưởng và mong muốn đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; luôn giữ vững bản lĩnh, đề cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục sáng tạo, cống hiến, vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phục Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao giải cho tác giả có tác phẩm đoạt giải nhóm Xây dựng Đảng. Ảnh: THUẬN VĂN Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt chín giải thưởng Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 44 đã đón nhận 290 tác phẩm báo chí tham dự giải. Ban tổ chức giải đã xét chọn và quyết định trao giải thưởng cho 72 tác phẩm. Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt chín giải thưởng, gồm 2 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải khuyến khích. Trong đó, ở nhóm 3 (phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu): Tác phẩm điều tra “Xe cứu thương kêu cứu” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng - Nguyễn Thị Thắm - Ngô Văn Vinh - Phan Thành Đạt - Huỳnh Trường Giang - Nguyễn Dương Hoài Trọng đoạt giải nhì; ở nhóm 5 (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh): Tác phẩm phóng sự “Chớp mắt mất tiền tỉ” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng - Nguyễn Thị Nhật Diễm - Thái Quốc Vũ - Huỳnh Trường Giang - Đỗ Thị Xuân Phương đoạt giải nhì. Báo chí TP.HCM góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP và đất nước Giải báo chí TP.HCM đã trở thành giải thưởng có uy tín cao, là nơi tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những lao động sáng tạo đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo TP. vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, cũng như của TP.HCM thân yêu” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM gửi gắm. Nhà báo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết giải báo chí TP.HCM được tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp có uy tín cao, là nơi tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những lao động sáng tạo đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo TP. “Điều đáng trân trọng là phía sau mỗi tác phẩm được vinh danh hôm nay là những tháng ngày miệt mài lao động nghề nghiệp, là sự dấn thân trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, là trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và tình yêu nghề sâu sắc của những người làm báo” - nhà báo Nguyễn Tấn Phong nói. Theo chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, báo chí đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Hơn lúc nào hết, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ mới nhưng vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng. “Tôi tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số báo chí; tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP và đất nước” - nhà báo Nguyễn Tấn Phong bày tỏ.• “Chính nhờ sự đồng hành, vào cuộc của báo chí, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân”. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Ngày 19-6, tại Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026. Đây là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026). Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao chủ đề của Hội Báo toàn quốc năm nay. Chủ đề “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc. Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị báo chí phải giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân. Báo chí cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Việc làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị báo chí cần làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Ngành báo chí cần kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Đồng thời cần đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp. “Bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của người làm báo. Nhưng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước gian khó. Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định. NGỌC SƠN Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (thứ hai từ phải qua) tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc năm 2026. Ảnh: LD

4 Thời sự - Thứ Bảy 20-6-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA - THANH TUYỀN Ngày 19-6, Thường trực HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Phấn đấu giải ngân 100%, thúc đẩy tăng trưởng Thảo luận tại hội trường, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, TP.HCM vẫn nỗ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo đó, thu ngân sách sáu tháng đầu năm đạt trên 500.000 tỉ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội ước tính đạt 312.429 tỉ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực ở mức 11,5%. Đặc biệt, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt doanh thu 213.980 tỉ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 6 mới đạt khoảng 30% kế hoạch; nhiều phường, xã đang phải xử lý khối lượng công việc rất lớn trong khi nguồn nhân lực và điều kiện hạ tầng chưa thực sự tương xứng… Ông khẳng định TP tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để phấn đấu giải ngân 100%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; vận hành chính quyền địa phương thông suốt hơn. Giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh TP kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh chính trị, là trách nhiệm của TP trước nhân dân và cả nước. TP.HCM cũng quyết tâm đưa tổng thu ngân sách vượt 1 triệu tỉ đồng và tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế và khơi thông các nguồn lực. Ông cho biết TP đang tập trung chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù. Đặc biệt là việc xây dựng Luật Đô Theo tờ trình của UBND TP.HCM về chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029. Theo kết quả thẩm định, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 16.300 tỉ đồng. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT với phương án thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước cầu cấp thiết nhằm cải thiện điều kiện ở, nâng cao chất lượng sống của người dân, từng bước khắc phục tình trạng hạ tầng quá tải, xuống cấp. Đối với khu Chợ Gà - Gạo, UBND TP.HCM cho biết đây là khu dân cư hình thành từ lâu đời, tập trung đông dân cư kết hợp hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ. Việc chỉnh trang khu Chợ Gà - Gạo sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân trong khu vực. Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TT thị đặc biệt nhằm tạo thể chế vượt trội, giúp tháo gỡ các nút thắt phát triển. TP sẽ cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc. Về quy hoạch đô thị, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) xung quanh các nhà ga metro và các tuyến đường chính. Chương trình di dời nhà ven kênh rạch cũng được đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành sớm các chỉ tiêu đề ra; công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân và đầu tư trường lớp cũng được ưu tiên hàng đầu. Đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo; dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu… theo quy định. Theo tờ trình của UBND TP.HCM, khu Mả Lạng là khu dân cư hiện hữu nằm tại khu vực trung tâm TP với mật độ dân số cao, hình thành qua nhiều giai đoạn. Phần lớn nhà ở được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, kết cấu san sát, nhiều công trình đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống và an toàn đô thị. Hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh cùng các công trình hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng tại khu vực này cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Đáng chú ý, nhiều tuyến hẻm có lộ giới nhỏ, gây khó khăn cho phương tiện phục vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. UBND TP.HCM đánh giá việc triển khai dự án là yêu Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh (ảnh) trình bày thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP sáu tháng đầu năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Theo đó, cử tri và người dân ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền TP trong sáu tháng đầu năm 2026. Đặc biệt, cử tri quan tâm và đánh giá cao chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho trên 14.000 người dân, cùng với việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời và đầu tư đồng bộ 100% trạm y tế cấp xã; chính sách miễn phí vé xe buýt đối với các tuyến đang hoạt động, với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỉ đồng từ ngân sách. Đồng thời, TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh kết hợp với quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối đồng bộ với các nhà ga metro, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” đã chuyển công năng ba trụ sở cơ quan thành trường học, bàn giao ba trụ sở cơ quan, đơn vị cho ba bệnh viện lớn nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. TP.HCM cũng dự kiến tặng 1 triệu đồng/hộ cho các gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày TP chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị tập trung vào các vấn đề, nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến metro, dự án chống ngập và các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động; tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế... Cử tri cũng quan tâm công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu phục vụ người dân. Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh phải nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại những chuyển biến cụ thể, thiết thực và có thể đo lường được. Cử tri ủng hộ các chính sách của TP.HCM TP.HCM hoàn thiện thể chế, khơi nguồn lực để tăng trưởng 2 con số Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh TP kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, đây là mệnh lệnh chính trị, là trách nhiệm của TP. Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

5 LÊ THOA - THANH TUYỀN Sáng 19-6, tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM và ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND TP.HCM, đã trình bày báo cáo công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Các vi phạm an toàn thực phẩm gia tăng Theo ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững. Tổng số vụ tội phạm giảm so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các nhóm tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường giảm. Ngược lại, tội phạm về ma túy tăng và tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Cụ thể, các đối tượng thuê nhà, căn hộ chung cư làm nơi cất giấu, phân chia, đóng gói ma túy và tổ chức giao nhận nhiều lần. Họ dùng thủ đoạn gửi định vị, quay video vị trí và báo cho bên mua nhằm che giấu thân phận. Tình trạng xách tay ma túy từ Việt Nam sang nước ngoài hoặc ngược lại qua đường hàng không vẫn tiếp diễn. Tội phạm về trật tự xã hội có tính chất côn đồ, manh động, liều lĩnh, hoạt động theo đường dây xuyên biên giới, gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh đó, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường hoạt động tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội. Các vi phạm an toàn thực phẩm gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. VKSND TP.HCM dẫn chứng vụ án Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) sử dụng cơ sở kinh doanh Zubu Shop để tàng trữ và buôn bán thực phẩm chức năng giả, chứa chất cấm. Đây là vụ án tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Ông Lê Văn Đông cho biết cơ quan điều tra (CQĐT) đã phát hiện và khởi tố 7.424 vụ, 13.838 bị can. So với cùng kỳ, số vụ giảm 997 vụ (giảm 11,8%) nhưng số bị can tăng 605 người (tăng 4,6%). Trong đó, tội phạm về ma túy tăng 234 vụ, 1.384 bị can. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ giảm 5 vụ, 52 bị can. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường giảm 1.264 vụ, 452 bị can. Tội phạm về trật tự xã hội tăng 38 vụ, giảm 249 bị can. Tội phạm về an ninh quốc gia giảm 1 vụ, 2 bị can. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp tăng 1 vụ, giảm 24 bị can. Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm do đặc thù TP là đô thị lớn, tập trung mật độ dân cư cao, biến động dân cư phức tạp. TP cũng chịu áp lực về việc làm và an sinh xã hội đối với người lao động nhập cư. Các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, còn diễn biến phức tạp, làm phát sinh các loại tội phạm có liên quan. Ngoài ra còn do các mâu thuẫn xã hội, nhận thức pháp luật hạn chế và sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác phối hợp quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu và giáo dục phòng ngừa tội phạm tại một số khu vực chưa thực sự đi vào chiều sâu. Không có trường hợp kết án oan Còn ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND TP.HCM, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2026, TAND hai cấp TP đã giải quyết 39.117 trên tổng số 85.978 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt tỉ lệ 45,5%. Số lượng án còn lại đang giải quyết là 46.861 vụ việc, trong đó có 2.483 vụ tạm đình chỉ. So với cùng kỳ năm 2025, số án thụ lý tăng 8.068 vụ việc, giải quyết tăng 3.208 vụ việc. Ngoài ra, TAND hai cấp TP còn giải quyết 23 trên 86 đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đạt tỉ lệ 26,74%. Cơ quan tòa án đã mở thủ tục phá sản đối với 57 doanh nghiệp, trong đó ban hành quyết định giải quyết đối với 12 doanh nghiệp. Theo TAND TP.HCM, về án hình sự, TAND hai cấp TP đã giải quyết 5.666 vụ với 14.586 bị cáo trên tổng số 8.325 vụ với 22.867 bị cáo thụ lý, đạt tỉ lệ 68,06%. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ án thụ lý tăng 1.103 vụ, số vụ án giải quyết tăng 437 vụ. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua được thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan người không có tội và không bỏ lọt tội phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Đáng chú ý, ngành tòa án đã giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thành ủy; Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Đây là những vụ án liên quan đến các tội phạm về tham nhũng, chức vụ được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, tiêu biểu như các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam liên quan đến các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, vụ án liên quan đến Công ty Sản xuất kẹo Kera...• Thời sự - Thứ Bảy 20-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Công tác xét xử các vụ án hình sự thời gian qua bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan và không bỏ lọt tội phạm. Ông Phạm Quốc Hưng, Chánh án TAND TP.HCM Miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Bùi Xuân Cường Chiều 19-6, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành công tác nhân sự. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT, để giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, để thực hiện công tác cán bộ. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trình bày tờ trình miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Bùi Xuân Cường, để thực hiện công tác cán bộ. Các đại biểu HĐND TP.HCM đã biểu quyết, thông qua các tờ trình. Tiêu điểm thông nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu, theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án có tên gọi là dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TP.HCM trước đây và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BT). Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, được thực hiện tại xã Cần Giờ, vịnh Gành Rái, phường Tam Thắng, phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa. Dự án có tổng chiều dài hơn 14 km, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025-2029. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 93.160 tỉ đồng, không sử dụng vốn nhà nước. Nhà đầu tư tự huy động 100% vốn để thực hiện. Dự án là trục kết nối duy nhất trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu qua tuyến ven biển. Công trình góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ 90-120 phút xuống còn 10 phút, hình thành “khớp nối chiến lược” giữa đô thị lõi TP.HCM với khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu. TP.HCM cũng kỳ vọng dự án sẽ hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn và tăng năng lực khai thác cụm Cái Mép - Thị Vải, phát triển hành lang logistics - cảng biển. Dự án giúp giảm áp lực giao thông Quốc lộ 51 và Đường tỉnh 965, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP. Nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định những quyết sách được HĐND TP thông qua tại kỳ họp không chỉ giải quyết các yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng lâu dài cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới. Những nghị quyết được thông qua tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giao thông công cộng và đời sống của nhân dân… Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh giá trị của mỗi nghị quyết không chỉ nằm ở việc được thông qua tại nghị trường mà quan trọng hơn là phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại những chuyển biến cụ thể, thiết thực và có thể đo lường được. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, UBND TP, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, hiệu quả ngay từ những tháng cuối năm 2026. Ông cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và truyền thông tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong hành động để các chủ trương, chính sách của HĐND TP nhanh chóng lan tỏa, thấm sâu vào thực tiễn đời sống.• VKSND TP.HCM: Tội phạm ma túy tăng, tội phạm tham nhũng giảm Theo Viện trưởng VKSND TP.HCM, sáu tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố 7.424 vụ với 13.838 bị can, trong đó tội phạm về ma túy tăng mạnh, tội phạm về tham nhũng giảm. Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TP.HCM, báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: HÀ THƯ

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 20-6-2026 gian thử thách và ra quyết định về việc rút ngắn thời gian thử thách. Tương tự, thời hạn xem xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cũng là 7 ngày làm việc. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, chánh án phải phân công thẩm phán chủ trì phiên họp; trong 5 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và ra quyết định. Đối với thời hạn xem xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại; miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại, thời hạn giải quyết đều là 9 ngày. Trong đó, thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị, chánh án phải phân công thẩm phán chủ trì phiên họp. Trong 7 ngày kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải mở phiên họp xét miễn, quyết định. Luật mới cũng quy định nhiều phiên họp trong THAHS sẽ do một thẩm phán tiến hành thay vì thành phần nhiều người như trước đây. Cụ thể gồm các phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; xét miễn chấp hành án phạt tù; xem xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo; xét buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ… Riêng phiên họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện vẫn thực hiện theo Điều 368 THAHS, với hội đồng xét gồm chánh án và hai thẩm phán. Chuyển thẩm quyền cho TAND khu vực Một thay đổi quan trọng khác là việc chuyển một số thẩm quyền từ TAND cấp tỉnh về TAND khu vực. Theo đó, TAND khu vực có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo khoản 3 Điều 32; quyết định trưng cầu giám định pháp y, pháp y tâm thần đối với phạm nhân theo khoản 3 Điều 52; quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người đang chấp hành án phạt tù theo khoản 1 Điều 134. Luật THAHS năm 2025 cũng bổ sung điều kiện mới đối với người được đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách. Theo đó, người được tha HUỲNH THƠ TAND Tối cao vừa ban hành Công văn 378/TANDTC-PC ngày 19-6-2026 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao, chánh án TAND và tòa án quân sự các cấp tổ chức quán triệt những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2025. Luật đã được Quốc hội thông qua ngày 10-12-2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Theo TAND Tối cao, luật mới có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án trong công tác THAHS. Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết Một trong những điểm đáng chú ý là Luật THAHS năm 2025 đã rút ngắn thời hạn giải quyết nhiều thủ tục so với Luật THAHS năm 2019 (trừ một số việc thuộc thầm quyền của cơ quan THAHS công an cấp tỉnh), trong đó có thời hạn giải quyết một số việc thuộc thẩm quyền của tòa án. Cụ thể, thời hạn xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được rút xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. Đối với thời hạn xem xét, quyết định miễn chấp hành án phạt tù, thời hạn giải quyết là 9 ngày. Theo đó, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt tù, chánh án phải phân công thẩm phán chủ trì phiên họp; trong 7 ngày kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải mở phiên họp xét miễn chấp hành án phạt tù và ra quyết định. Thời hạn xét rút ngắn thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là 7 ngày làm việc. Theo đó, trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách, chánh án phải phân công thẩm phán chủ trì phiên họp; trong 5 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải mở phiên họp xét rút ngắn thời Quang cảnh một phiên tòa hình sự tại TAND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo và người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ muốn được xem xét rút ngắn thời gian thử thách hoặc giảm thời hạn chấp hành án thì phải có đơn đề nghị. Đáng chú ý, luật quy định rõ trường hợp tòa án không chấp nhận đề nghị hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì phải ban hành quyết định không chấp nhận đề nghị. Đây là điểm mới so với Luật THAHS năm 2019, vốn chỉ yêu cầu ban hành văn bản thông báo không chấp nhận. Bên cạnh đó, trường hợp VKS kháng nghị đối với quyết định về việc hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tòa án có trách nhiệm trả lời VKS trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị. Trường hợp tòa án không nhất trí với kháng nghị của VKS thì khiếu nại lên viện VKS cấp trên trực tiếp (khoản 4 Điều 150). Nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xét giảm án, luật cũng bổ sung quy định về thời điểm xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được hưởng án treo; đồng thời quy định việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ được thực hiện mỗi năm ba đợt vào dịp Tết Dương lịch, ngày Chiến thắng và Quốc khánh. Một nội dung mới khác là khi gửi quyết định THA phạt tù, tòa án phải gửi kèm bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Trường hợp xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì phải gửi kèm cả bản án sơ thẩm theo quy định (khoản 3 Điều 16 và khoản 1 Điều 22). Theo TAND Tối cao, quy định này nhằm bảo đảm hồ sơ THA phạt tù của phạm nhân được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chế độ của phạm nhân như tạm đình chỉ chấp hành án, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.• Quy định chuyển tiếp từ ngày 1-7-2026 Khoản 1 Điều 180 Luật THAHS năm 2025 quy định đối với bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đến ngày 1-7-2026 chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng các quy định của Luật THAHS năm 2025 để tổ chức thi hành. TAND Tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao, chánh án TAND và tòa án quân sự các cấp sau khi nhận được công văn phải tổ chức quán triệt các nội dung mới của luật đến thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án trong cơ quan, đơn vị biết và thực hiện. TAND khu vực có thẩm quyền xem xét, quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo khoản 3 Điều 32; quyết định trưng cầu giám định pháp y, pháp y tâm thần đối với phạm nhân theo khoản 3 Điều 52… Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch phapluat@phapluattp.vn Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mới ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, trưởng Ban Chỉ đạo là bộ trưởng Bộ Tư pháp. Phó trưởng Ban Chỉ đạo là thứ trưởng Bộ Tư pháp. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm thứ trưởng các bộ: Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Y tế; Tài chính; GD&ĐT; VH-TT&DL; KH&CN, Dân tộc và Tôn giáo và đại diện lãnh đạo TAND Tối cao, TTXVN. Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp rà soát, xử lý vướng mắc trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 (chương trình). Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo triển khai các phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chương trình bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Phối hợp giải quyết các vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình theo thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế hoạt động do trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Bộ Tư pháp và có nhiệm vụ là đầu mối tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình; điều phối hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình; kịp thời tổng hợp tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý… (Theo CTTĐT Bộ Tư pháp) TAND Tối cao quán triệt nhiều điểm mới Luật Thi hành án hình sự 2025 Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2025 sẽ được áp dụng, trong đó có việc rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục và thay đổi một số thẩm quyền của tòa án.

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