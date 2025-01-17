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SỐ 132 (7703) - Thứ Hai 22-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn GÓP Ý SỬA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC: Cần để việc giải quyết quyền lợi bồi thường nhà nước về đúng bản chất dân sự CônganTP.HCMpháthiện nhiềuổnhómtộiphạm ngườinướcngoài TP.HCM HƯỚNG TỚI TRUNG TÂM Y TẾ ASEAN - BÀI CUỐI Cần cơ chế đột phá cho y tế chuyên sâu Một ánlệnhânvănvềchấmdứt việcnuôiconnuôi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN trong so nay trang 16 trang 7 trang 5 trang 12+13 50 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - THÁI LAN Hợp tác Việt Nam - Thái Lan mang lợi ích cho khu vực BƯỚC CHUYỂN LỊCH SỬ VÀ SỨ MỆNH CỦA BÁO CHÍ TP.HCM trang 2+3 trang 6 Mởhướngđimớichodulịch cao cấp từ du thuyền trang 9

2 Bước chuyển lịch sử và sứ mệnh Thời sự - Thứ Hai 22-6-2026 thoisu@phapluattp.vn LÊ THOA thực hiện Báo chí cách mạng Việt Nam đang thực hiện bước chuyển mang tính lịch sử. Tại TP.HCM - cái nôi báo chí sôi động nhất cả nước - bước ngoặt này được thể hiện bằng việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Nhân 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Trần Trọng Dũng (ảnh), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, kỳ vọng mô hình mới sẽ giúp báo chí TP.HCM bứt phá mạnh mẽ, phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đa phương tiện, tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và truyền thông trong kỷ nguyên mới. Khai thác đúng thế mạnh của mô hình đa phương tiện . Phóng viên: Thưa ông, việc TP.HCM sắp xếp lại hệ thống báo chí và thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM được đánh giá là bước ngoặt lịch sử. Ông đặt kỳ vọng gì vào sự thay đổi này? + Ông Trần Trọng Dũng: Mô hình Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình hợp nhất không phải là câu chuyện hoàn toàn mới, nó đã được triển Thay vì đọc báo in, nghe đài hay xem tivi truyền thống theo khung giờ, họ chủ yếu khai thác thông tin từ các nền tảng số, đặc biệt là mạng xã hội. Tại TP.HCM, dù các cơ quan báo chí có tiềm lực mạnh nhưng sản lượng và doanh thu báo in đều sụt giảm sâu. Trong khi đó, nhu cầu thông tin trên không gian số tăng nhanh. Nếu không chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, báo chí sẽ tự đánh mất khán thính giả, đồng nghĩa với việc khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị là đưa chủ trương, thông tin chính thống đến với nhân dân. Trụ cột thứ hai là tối ưu hóa nguồn lực và hình thành khối tài sản số dùng chung. Khi quy về một mối, nguồn lực đầu tư từ ngân sách và xã hội sẽ được tập trung chuyên sâu, tránh tình trạng xé nhỏ, dàn trải cho quá nhiều tờ báo lẻ như trước. Đặc biệt, hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan một cơ quan báo chí hợp nhất lớn mạnh, chúng ta đủ tư thế và sức nặng để tổ chức bảo vệ bản quyền bài bản, thậm chí ngồi vào bàn đàm phán sòng phẳng với các ông lớn công nghệ xuyên biên giới như Google hay Meta. Đồng thời, hệ thống an ninh mạng cũng sẽ được đầu tư đồng bộ ở cấp độ cao nhất. Cuối cùng, việc hợp nhất sẽ giải quyết bài toán kinh tế báo chí một cách toàn diện. Các doanh nghiệp khi thực hiện chiến dịch truyền thông, quảng cáo chỉ cần làm việc với một đầu mối là một cơ quan báo chí lớn. Lúc này, hình ảnh thương hiệu đã có thể lan tỏa đồng bộ trên tất cả nền tảng từ báo in, báo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, TP.HCM chụp ảnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 44. Ảnh: THUẬN VĂN khai trên cả nước, mở đầu là tỉnh Quảng Ninh. Đây là định hướng chiến lược chung, nằm trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đã được các cấp có thẩm quyền thông qua. Theo đó, việc mỗi địa phương hình thành một cơ quan báo chí đa phương tiện là xu thế tất yếu. Với các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, mô hình này phải mang tầm vóc của các cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện - đa nền tảng, thích ứng với xu hướng thời đại. Ở giai đoạn đầu, việc chuyển đổi sẽ không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ và bất cập mang tính cơ học. Tuy nhiên, xét về lâu dài, tôi kỳ vọng mô hình tổ hợp này sẽ phát huy tối đa các mặt mạnh dựa trên bốn trụ cột cốt lõi. Trước hết, mô hình mới giúp báo chí thích ứng với sự thay đổi hành vi của công chúng. Người dân ngày nay đã thay đổi cách tiếp nhận thông tin. sẽ được đồng bộ, tạo thành một nguồn tài sản số khổng lồ. Từ đây, PV, biên tập viên có thể dễ dàng khai thác, tác nghiệp đa loại hình trên cùng một nền tảng tư liệu chung. Mô hình này cũng nâng cao năng lực bảo vệ bản quyền và an ninh mạng cho báo chí TP - vốn là bài toán đau đầu suốt nhiều năm qua. Với vị thế của Quy luật của một cuộc cải cách lớn luôn đi liền với sự sàng lọc, thay đổi và việc có những người dừng lại hay những người bước tiếp là điều hoàn toàn tự nhiên. Tôi muốn nhấn mạnh rằng dù lựa chọn của mỗi người là gì, tất cả các anh chị - những người đã cùng các tờ báo của mình lớn lên cùng TP thân yêu đều rất xứng đáng được trân trọng. Những đóng góp, những thanh xuân và tinh thần nhiệt huyết của các anh chị dành cho nghề báo sẽ là nguồn động viên cho những người bước tiếp. Đối với những đồng nghiệp sẽ khép lại một chặng đường để mở ra một cánh cửa khác phù hợp hơn cũng là một lựa chọn dũng cảm. Tôi tin rằng dù ở đâu, bản sắc, đạo đức nghề nghiệp và cái chất của người làm báo TP.HCM vẫn vẹn nguyên trong lòng họ một cách tử tế, kiêu hãnh nhất. Với đội ngũ bước tiếp, họ đang mang trên vai sứ mệnh viết tiếp trang sử mới cho báo chí TP.HCM nhưng với một tâm thế và một công cụ hoàn toàn khác. Tôi mong các bạn sẽ bản lĩnh hơn, học hỏi hơn, sẵn sàng thay đổi để tái sinh trong một môi trường đa nhiệm. Qua đó, người làm báo TP.HCM sẽ tiếp tục tạo nên những giá trị đột phá, đưa con thuyền báo chí TP vươn xa hơn trong kỷ nguyên mới. Ông TRẦN TRỌNG DŨNG, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam Trân trọng những đóng góp của những người làm báo Khi có hệ thống báo chí đa dạng về góc nhìn và thống nhất về tư tưởng thì đó sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho TP.HCM trong việc trở thành tiếng nói tin cậy của người dân. Suốt 51 năm qua, báo chí TP.HCM cùng với báo chí cả nước đã không ngừng trưởng thành và phát triển vượt bậc. Từ đội ngũ nhân sự, trình độ tác nghiệp cho đến hạ tầng kỹ thuật - công nghệ đều có những bước tiến dài mang tính đột phá. Mang trên mình trách nhiệm cao cả trước Đảng và nhân dân, những người làm báo luôn sẵn sàng dấn thân, không quản ngại khó khăn gian khổ để thâm nhập thực tế. Họ đắm mình vào từng hơi thở của cuộc sống mới, phản ánh sinh động và kịp thời sự phát triển không ngừng về mọi mặt kinh tế - xã hội của một đô thị năng động bậc nhất cả nước. Từ ngày 1-7, báo chí TP.HCM sẽ chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới với việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Việc sắp xếp, giải thể một số cơ quan báo chí cũ không nằm ngoài mục tiêu tinh gọn bộ máy, tạo ra một mô hình báo chí mới chủ lực, đa phương tiện với nhiều loại hình và cơ quan trực thuộc. Với việc chú trọng giữ lại nguồn nhân lực hoạt động báo chí chất lượng cao, giàu tâm huyết với nghề, đồng thời tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm báo đa phương tiện, mô hình này chắc chắn sẽ góp phần cống hiến to lớn hơn nữa cho sự phát triển bền vững của TP.HCM. Trước bước chuyển mình mang tính lịch sử này, tôi kỳ vọng diện mạo mới của báo chí TP.HCM sau khi sắp xếp sẽ ngày càng hiện đại, sắc bén nhưng cũng không quên đi sự gần gũi, gắn bó mật thiết với bạn đọc, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Báo chí không chỉ đơn thuần là kênh thông tin mà phải là kênh phản biện xã hội khách quan, mang tính xây dựng cao, giúp các chủ trương và cơ chế đặc thù của TP.HCM đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, báo chí phải thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, biết thấu cảm, phản ánh sát sao và chân thực những thuận lợi lẫn khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Báo chí trong bối cảnh mới cũng cần phải chủ động tạo ra các không gian tương tác số hiện đại. Đây sẽ là diễn đàn trực tuyến thuận tiện để người dân dễ dàng hiến kế, đóng góp các sáng kiến xây dựng TP, là nơi doanh nghiệp tìm thấy các giải pháp phát triển và cũng là kênh hữu hiệu để chính quyền kịp thời lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc cơ chế. Trong không gian phát triển mới với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, mỗi nhà báo phải tự mình bước ra khỏi vùng an toàn của phương thức làm báo truyền thống để phấn đấu trở thành những nhà báo đa năng, làm chủ công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công cụ truyền thông đa phương tiện. Giữa kỷ nguyên số đầy biến động ấy, điều quan trọng nhất là người làm báo càng phải giữ vững được lòng trung thực, đạo đức nghề nghiệp và cái tâm trong sáng của mình. Ông NGUYỄN TẤN PHONG, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Diện mạo mới, tâm thế mới của báo chí TP.HCM

3 dắt, định hướng dư luận xã hội, tạo ra sự đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách lớn. Đặc biệt, báo chí phải nâng cao năng lực phản biện xã hội khoa học, xây dựng, trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Cuối cùng là hiệu quả kinh tế đối với chính cơ quan báo chí. Bản thân đơn vị mới phải tự chủ, vận hành như một thực thể kinh tế báo chí hiện đại, có nguồn thu vững chắc từ các dịch vụ truyền thông đa nền tảng để từ đó tái đầu tư cho công nghệ và con người. Thay đổi nhận thức và tư duy tác nghiệp . Đứng trước nhưng thay đổi đó, người làm báo TP.HCM cần phải thay đổi tư duy và kỹ năng như thế nào để không bị tụt hậu? + Công nghệ hay mô hình tổ chức dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, con người mới là yếu tố quyết định thành bại. Trong bối cảnh mới, người làm báo không thể chối bỏ hay lãng quên những giá trị nền tảng của báo chí truyền thống nhưng buộc phải thay đổi mạnh mẽ về mặt nhận thức và tư duy tác nghiệp. Hiện nay, các tòa soạn hiện đại đã bắt đầu áp dụng triệt để tư duy “đi một về bốn”. Nghĩa là PV được cử xuống hiện trường phải có năng lực tư duy đa phương tiện, vừa viết bài cho báo điện tử, vừa thực hiện audio cho bản tin phát thanh, vừa quay clip cho bản tin truyền hình và trích xuất những nội dung ngắn gọn để phát trên các nền tảng mạng xã hội. Tất nhiên, việc chuyển đổi từ PV đơn nhiệm sang đa nhiệm, trang bị cả về kỹ năng công nghệ lẫn kiến thức chuyên sâu về chính trị, kinh tế, xã hội không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Điều này đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt từ hai phía. Về phía tòa soạn, phải chủ động tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực chiến một cách thường xuyên, hấp dẫn, sát với thực tế dòng chảy báo chí số. Đó là lý do trong cơ cấu tổ chức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM có riêng một trung tâm đào tạo và truyền thông. Còn về phía người làm báo, mỗi nhà báo phải có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, tự làm mới mình mỗi ngày để bắt kịp yêu cầu khắt khe của tòa soạn và thị hiếu của công chúng. . Để mô hình mới này vận hành trơn tru và đạt được những kỳ vọng như ông vừa tên tuổi của những cơ quan nêu trên. TP.HCM sẽ có một hệ sinh thái báo chí đa dạng, nhiều sắc màu, có đầy đủ diễn đàn và góc nhìn chuyên biệt cho mọi tầng lớp nhân dân từ thanh niên, thiếu niên, phụ nữ cho đến công nhân, người lao động. Chắc chắn một hệ thống báo chí đa dạng về góc nhìn nhưng thống nhất về tư tưởng sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ cho chính quyền trong quản lý, là tiếng nói tin cậy của người dân và là bệ đỡ truyền thông mạnh mẽ cho doanh nghiệp. . Để tạo ra sự đột phá thực sự chứ không chỉ là sự thay đổi về mặt cơ học trên sơ đồ tổ chức, theo ông, báo chí TP.HCM cần có định hướng phát triển như thế nào? + Chúng ta phải định vị rõ rằng mục tiêu cốt lõi của thành lập cơ quan báo chí mới và tinh gọn bộ máy là nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của báo chí, chứ không phải tinh gọn theo kiểu cắt giảm nhân sự đơn thuần. Hiệu quả ở đây phải được đo lường cụ thể trên ba phương diện chính là hiệu quả thông tin tuyên truyền, hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. Đầu tiên, thông tin đưa ra phải đảm bảo các tiêu chí trung thực, chính xác, nhanh nhạy và khách quan. Trong kỷ nguyên số, thông tin chính thống phải đi trước một bước để định hướng dư luận, thay vì chạy theo mạng xã hội. Đối với xã hội, báo chí phải thực hiện được chức năng dẫn của báo chí TP.HCM Thời sự - Thứ Hai 22-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 2 giải C Báo chí quốc gia lần thứ XX Chiều 21-6, Hội Báo toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng. Phát biểu tổng kết, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026, cho biết hội báo năm nay đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng cả nước. Hội báo có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, từ khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh” đến các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực và các gian của các liên chi hội, chi hội, hội nhà báo địa phương... “Tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới” - nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh. Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, ban tổ chức đã trao 9 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 17 giải khuyến khích đối với giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc; trao 6 giải A, 11 giải B, 17 giải C, 12 giải khuyến khích đối với giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc. • Tối cùng ngày, lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 được tổ chức trang trọng tại TP Hải Phòng. Hội đồng giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 2 giải C, gồm loạt bài “Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP.HCM và làng đại học” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân - Phạm Xuân Hải phản ánh thực trạng mất an ninh trật tự tại nhiều khu vực công cộng, góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý; loạt bài “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” của nhóm tác giả Võ Tùng - Nguyễn Tiến, phản ánh những vấn đề nóng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng. Ngoài ra, báo Pháp Luật TP.HCM còn có hai tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo, gồm loạt bài điều tra “Ớn lạnh lò mổ heo lậu 4 không” của nhóm tác giả Võ Tùng - Nguyễn Tiến - Thảo Phương và loạt bài “Khánh Hòa áp KPI đánh giá cán bộ, công chức, viên chức” của tác giả Xuân Hoát. Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã đoạt 9 giải Báo chí TP.HCM lần thứ 44 năm 2026 gồm 2 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải khuyến khích. PHẠM QUANG Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), báo Pháp Luật TP.HCM đã được nhiều đoàn lãnh đạo các cấp, các ngành, các đơn vị từ Trung ương, Đảng ủy UBND TP.HCM, các tỉnh, TP bạn; đặc biệt là các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, đào tạo và bạn đọc thân tín khắp nơi đến thăm, chúc mừng, động viên, chia sẻ. Báo cũng nhận được nhiều lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến từ Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quý chuyên gia và quý bạn đọc của báo. Báo Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, lời gửi gắm chân thành của quý lãnh đạo, quý cơ quan, đơn vị, quý độc giả và cộng đồng doanh nghiệp dành cho báo suốt thời gian qua. Đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM, trong bất cứ bối cảnh nào, cũng xin hứa sẽ tiếp tục mang tinh thần, giá trị cốt lõi của Pháp Luật TP.HCM để phụng sự phát triển, phục vụ bạn đọc một cách tốt nhất! BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM Phóng viên các cơ quan thông tấn trung ương và TP.HCM tác nghiệp tại sự kiện công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ảnh: KIM ANH Trong bối cảnh mới, người làm báo không thể chối bỏ hay lãng quên những giá trị nền tảng của báo chí truyền thống nhưng buộc phải thay đổi về mặt nhận thức và tư duy tác nghiệp. điện tử, phát thanh cho đến truyền hình, mạng xã hội. Phát huy các chuyên trang chuyên sâu . Sau khi bộ máy mới ổn định, ông kỳ vọng diện mạo báo chí TP.HCM sẽ thay da đổi thịt ra sao để vừa phục vụ tốt chính quyền, người dân, doanh nghiệp, vừa giữ được nét đặc trưng? + Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng hay xóa bỏ bản sắc. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là bên cạnh ba cơ quan báo chí lớn giữ vai trò hạt nhân gồm báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM mới sẽ xây dựng và phát triển được các chuyên trang, chuyên đề chuyên sâu. Các chuyên trang này phải dựa trên việc kế thừa, phát huy những thế mạnh cốt lõi của các tờ báo đã được sắp xếp nhưng có thương hiệu lâu đời và tệp độc giả trung thành. Cụ thể, cơ quan mới cần tập trung phát triển chuyên trang về giới và gia đình trên nền tảng của báo Phụ Nữ TP.HCM, chuyên trang về lao động và công đoàn từ nền tảng báo Người Lao Động, chuyên trang tư pháp và pháp luật từ nền tảng báo Pháp Luật TP.HCM. Cùng với đó, xây dựng các chuyên đề kinh tế sâu sắc từ nền tảng của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, hay về du lịch từ Tạp chí Du lịch… Các chuyên trang về thiếu niên - nhi đồng trên nền tảng các ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng; trang về kinh tế doanh nghiệp, khoa học, công nghệ, giáo dục trên nền tảng các tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Giáo dục. Cách làm này giúp giữ gìn, tiếp nối được những thương hiệu báo chí có bề dày lịch sử và quan trọng hơn là giữ chân, phát huy được nguồn nhân lực giỏi, các cây bút Thư cảm ơn chia sẻ, cơ quan quản lý báo chí cần có những thay đổi, đột phá nào về cơ chế quản trị? + Để mô hình báo chí đa phương tiện đi vào hoạt động thực chất và hiệu quả, tôi cho rằng các cơ quan quản lý cần mạnh dạn thực hiện một cuộc cách mạng trong phương thức quản trị báo chí, tập trung vào hai yếu tố then chốt. Thứ nhất là tăng cường trao quyền tự chủ. Mô hình mới cần được giao quyền tự chủ cao nhất có thể, từ chủ động quyết định, sắp xếp bộ máy nhân sự phù hợp với năng lực cho đến tự chủ trong định hướng nội dung thông tin sáng tạo. Sáng tạo là sinh mệnh của báo chí, vì vậy PV phải được tạo không gian tự do tìm tòi đề tài, dấn thân và tác nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. Yếu tố tiếp theo là tối giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết, ứng dụng công nghệ số vào quản lý để tăng tính linh hoạt, tốc độ và hiệu quả xử lý công việc. Tuy nhiên, dù mô hình vận hành có thay đổi ra sao, phương thức quản trị có hiện đại thế nào thì báo chí vẫn phải giữ vững bản chất cách mạng, là công cụ tuyên truyền sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng và Nhà nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. . Xin cảm ơn ông.• Từ ngày 1-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM trực thuộc Thành ủy TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động. Cơ quan này có tám đơn vị trực thuộc, gồm bốn phòng chức năng là Văn phòng, phòng Thư ký - Biên tập; phòng Kỹ thuật - Công nghệ - Chuyển đổi số; phòng Kế hoạch - Đầu tư; một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông, ba cơ quan báo chí là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. TổnggiámđốcCơquanBáovà Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng. Bốn phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM; ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động. Tiêu điểm

4 Thời sự - Thứ Hai 22-6-2026 thoisu@phapluattp.vn thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân. Theo quy định trước đây, công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về PCCC phải trải qua hai thủ tục nối tiếp là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC trước khi chính thức đưa vào khai thác. Sau khi cắt giảm, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện một thủ tục hành chính trước khi vận hành là thẩm định thiết kế về PCCC hoặc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công. Sau khi tự tổ chức thi công và nghiệm thu, chủ đầu tư có thể đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng. Như vậy, hiện chỉ còn ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, gồm thẩm định thiết kế về PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công công trình đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt và cấp phép lưu thông. Hỗ trợ các dự án được thực hiện nhanh hơn ThS Huỳnh Minh Châu, chuyên gia ô tô, xe máy, chia sẻ: Về góc độ cải cách thủ tục hành chính thì bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC đối với một số công trình và phương tiện là phù hợp vì giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian đưa dự án vào khai thác và giảm tình trạng doanh nghiệp phải chờ đợi cơ quan quản lý kiểm tra; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, theo ông Châu, cần quy định rõ quy trình thực hiện và trách nhiệm của các bên. Ví dụ trách nhiệm pháp lý đối với cho chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu; hay việc kiểm định độc lập có năng lực và chịu trách nhiệm dân sự, hậu kiểm thường xuyên, đột xuất. Bên cạnh đó, cũng cần công khai hồ sơ PCCC để cư dân và khách hàng có thể giám sát. Nếu bỏ nghiệm thu mà chưa xây dựng được các cơ chế THY NHUNG Theo Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã cắt giảm thêm ba thủ tục hành chính. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Ba thủ tục bị bãi bỏ Theo đó, ba thủ tục bị bãi bỏ gồm: Kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao Từ 1-7, bỏ 3 thủ tục liên quan quản lý phòng cháy chữa cháy thay thế này thì rủi ro cũng có khả năng xảy ra. Một chuyên gia khác đồng tình cho rằng cắt giảm thủ tục giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí đi lại và các thủ tục phát sinh trong quá trình chờ đợi phê duyệt. “Việc cắt giảm các bước trung gian và điều kiện gia nhập thị trường giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án, đưa sản phẩm/dịch vụ mới tiếp cận người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thủ tục nhanh chóng giúp các dự án đầu tư sớm đi vào vận hành, tạo ra dòng tiền và rút ngắn thời gian thu hồi vốn, giảm áp lực lãi vay ngân hàng cho doanh nghiệp” - vị chuyên gia cho hay.• Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07), Bộ Công an thông báo về việc dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Theo C07, thực hiện quy định tại Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, trong đó, lĩnh vực PCCC&CNCH thực hiện cắt giảm ba thủ tục: (1) Kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; (2) Nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; (3) Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thông báo việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết đối với ba thủ tục hành chính nêu trên kể từ 0 giờ ngày 20-6. Đối với các hồ sơ của ba thủ tục nêu trên đã được tiếp nhận trước 0 giờ ngày 20-6 được tiếp tục xử lý và phải trả kết quả trước 0 giờ ngày 1-7. Dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH Cần công khai hồ sơ PCCC để cư dân và khách hàng có thể giám sát. Nếu bỏ nghiệm thu mà chưa xây dựng được các cơ chế thay thế này thì rủi ro cũng có khả năng xảy ra. Thời gian gần đây, các đối tượng ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đối phó với cơ quan công an. Các đối tượng di chuyển sâu vào các vùng rừng núi hiểm trở, vùng sâu, vùng xa để lẩn trốn. Qua công tác nắm tình hình và trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tại khu vực núi sâu thuộc xã Minh Lương xuất hiện một nhóm đối tượng dựng nhiều lán trại tạm, bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt tại các tuyến đường độc đạo. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và chỉ giao dịch vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, với quyết tâm xóa bỏ nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo xác lập kế hoạch đấu tranh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai phương án triệt phá triệt để ổ nhóm này. Vào khoảng 1 giờ sáng 18-6, chiến dịch chính thức bắt đầu. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động cùng Công an hai xã Minh Lương, Nậm Chày đã đồng loạt áp sát mục tiêu. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, đêm tối và đường rừng trơn trượt nguy hiểm, các tổ công tác đã bí mật hành quân bộ xuyên đêm, tiếp cận các lán trại từ nhiều hướng để bảo đảm yếu tố bất ngờ tuyệt đối. Đúng thời điểm triển khai phương án, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào khống chế các đối tượng, không để chúng có cơ hội phản ứng, chống trả hay tẩu tán tang vật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định cả 20 đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 169 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện, 13 điện thoại di động, 11 mô tô cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hoạt động phạm pháp. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 19-6-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bàn giao năm đối tượng để đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành triệu tập, xác minh và làm rõ đối với 13 đối tượng khác có mặt tại thời điểm kiểm tra, có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lai Châu. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng, tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. K.NHIÊN (Theo VOV) Việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế được các chuyên gia ủng hộ. Người dân trải nghiệm các dụng cụ PCCC tại TP.HCM năm 2025. Ảnh: NGUYỄN TÂN Tiêu điểm Hiện nay, thực tế có những dự án thiết kế đã được thẩm duyệt, thi công đúng hồ sơ và hệ thống PCCC đã chạy thử đạt yêu cầu nhưng vẫn phải chờ thêm nhiều tuần hoặc nhiều tháng để được nghiệm thu. Nên nếu bỏ được khâu hành chính trung gian thì tiến độ đầu tư sẽ cải thiện đáng kể. ThS HUỲNH MINH CHÂU, chuyên gia ô tô, xe máy Lực lượng công an khống chế, bắt giữ các đối tượng. Ảnh: CACC Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

5 Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhiều kịch bản lừa đảo liên quan đến thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán và các hình thức lừa đảo trực tuyến khác. Thời sự - Thứ Hai 22-6-2026 NGUYỄN TÂN Ngày 21-6, Công an TP.HCM cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”, Công an TP đã đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, kiểm tra, quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài. Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc, cư trú trái phép và nhiều hành vi khác. Liên tiếp phát hiện các ổ nhóm có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia Một trong những vụ việc nổi bật được phát hiện trong đợt cao điểm xảy ra ngày 18-5 khi tổ công tác phối hợp với Công an phường Thuận Giao kiểm tra nhà nghỉ Bảo Ly. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định. Tang vật thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác. Quá trình điều tra xác định Dai Fei (còn gọi là Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam Tiếp đó, ngày 8-6, Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Điều tra cho thấy Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn TP, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Theo cơ quan công an, các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển thiết bị, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã kịp thời Công an TP.HCM phát hiện nhiều ổ nhóm tội phạm người nước ngoài khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này dự kiến tổ chức đào tạo nhân sự, vận hành các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, chủ yếu là công dân Trung Quốc. Dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhiều kịch bản lừa đảo liên quan đến thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán và các hình thức lừa đảo trực tuyến khác. Mở rộng điều tra, công an xác định Quách Thị Huế (36 tuổi) là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho nhiều người nước ngoài lưu trú mà không kiểm tra giấy tờ, không đăng ký, khai báo theo quy định, trong đó có trường hợp nhập cảnh trái phép. phát hiện, kiểm tra và phá rã toàn bộ đường dây trước khi hệ thống này được đưa vào vận hành. Khởi tố nhiều bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14-6 và 17-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Gần đây nhất, ngày 17-6, qua kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định. Không để TP trở thành địa bàn hoạt động của các băng nhóm tội phạm Công an TP.HCM khuyến cáo các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và các cá nhân kinh doanh lưu trú phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, đăng ký và khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc. Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục duy trì công tác tổng rà soát, quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm có yếu tố nước ngoài. Đồng thời kiên quyết không để TP trở thành địa bàn trung chuyển, ẩn náu hoặc hoạt động của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào. thoisu@phapluattp.vn Các nhóm tội phạm công nghệ cao đến TP.HCM thuê nhà nghỉ, lập công xưởng lừa đảo khép kín. Tang vật thu giữ gồm 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Kết quả điều tra cho thấy đây là địa điểm được các đối tượng lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, tổ chức ăn ở tập trung và hoạt động theo mô hình khép kín. Các đối tượng thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng và nhiều thiết bị điện tử nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc. Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia tăng cường đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, một số đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam. Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để thuê căn nhà nói trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc. Sau đó, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam để trực tiếp quản lý hoạt động của nhóm này. Cơ quan điều tra xác định Fan HaiMing phụ trách quản lý nhân sự, duy trì kỷ luật nội bộ; Cao JiaLiang phụ trách hậu cần và quản lý việc ra vào. Các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từ khâu thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị điều kiện phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Ngày 20-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo Công an TP.HCM, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong số này có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý hoặc nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là người môi giới, trung gian thuê cơ sở lưu trú.• Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh Khoảng 18 giờ ngày 20-6, tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên (Bắc Ninh) xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ đang mang thai và hai trẻ em tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phó giám đốc - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu xác định vào thời gian nêu trên, tại gia đình ông NVC (61 tuổi, trú phường Việt Yên), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) dùng dao tấn công bốn người gồm chị NTN (31 tuổi, con ông C), bé NHP (10 tuổi), bé NBB (6 tuổi, hai con chị N) và chị NBN (15 tuổi, con nuôi ông C). Hậu quả, chị NTN, hai bé P và B tử vong. Sau khi gây án, Tuyên tự sát. Chị NBN bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Việt Yên. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ. ĐẮC LAM Công an lập hồ sơ, xử lý các đối tượng. Ảnh: CA Công an đang sàng lọc, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 22-6-2026 về phạm vi TNBTCNN). Cách tiếp cận theo hướng liệt kê này đã dẫn đến lỗ hổng về TNBTCNN đối với trường hợp chưa được liệt kê như, trong “hoạt động quản lý hành chính”, trước đây không thể hiện trường hợp người của công an xã gây thiệt hại, hay trong hoạt động thi hành án, không đề cập đến trường hợp không thi hành bản hành chính (Điều 20 và Điều 21 mới đề cập tới “thi hành án hình sự”, “thi hành án dân sự”). Đây phải là luật chung về TNBTCNN nên phương pháp liệt kê nêu trên lại đang làm cho luật hiện hành mang tính “cá biệt” vì chưa có tính bao quát. Do đó, chúng ta nên thay đổi về phạm vi trong lần sửa đổi tới. Chẳng hạn, thay vì liệt kê những trường hợp làm phát sinh trách nhiệm bồi thường như hiện nay, chúng ta liệt kê những trường hợp không làm phát sinh TNBTCNN. Với hướng này, chúng ta phải cân nhắc trường hợp nào không làm phát sinh TNBTCNN và nếu không thuộc trường hợp được liệt kê loại trừ (không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường), TNBTCNN cần được ghi nhận. Trong trường hợp vẫn theo cách tiếp cận liệt kê như hiện nay, chúng ta cần cho biết hướng xử lý đối với hoàn cảnh không thuộc hoạt động hay trường hợp được liệt kê để bảo đảm quyền lợi của người dân bị thiệt hại bởi người thi hành công vụ. Xử lý như quan hệ dân sự Luật hiện hành tập trung vào xử lý trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra và bồi thường thiệt hại này mang bản chất là quan hệ dân sự. Tuy nhiên, luật hiện hành đang có hướng xử lý có khoảng cách với pháp luật dân sự, gây bất lợi cho người dân, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước và nên được thay đổi theo hướng tương đồng với pháp luật dân sự. Dưới đây là một số nội dung điển hình cho vấn đề vừa nêu. Theo khoản 1 Điều 585 BLDS 2015, “thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ”. Đây là một nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự, cho phép người bị thiệt hại được bồi thường toàn bộ thiệt hại để họ quay lại tình trạng như chưa bị xâm phạm và được bồi thường cả thiệt hại chưa được quy định cụ thể. Luật hiện hành có các “nguyên tắc bồi thường của Nhà nước” tại Điều 4 nhưng lại không ghi nhận nguyên tắc bồi thường toàn bộ như vừa nêu trong khi đây là điều cần thiết cho người bị thiệt hại nên cần được bổ sung trong lần sửa đổi tới. Theo khoản 1 Điều 584 BLDS 2015, “người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Khi yêu cầu bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự, người bị thiệt hại yêu cầu tòa án xác định trong cùng một vụ án (trong cùng một thủ tụng tố tụng) “hành vi xâm phạm”, thiệt hại được bồi thường và chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, luật hiện hành lại theo hướng yêu cầu phải xác định được hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ rồi mới được yêu cầu bồi thường (trừ trường hợp ngoại lệ như trong vụ án hành chính: Được xem xét hành vi trái pháp luật, thiệt hại và chủ thể bồi thường trong cùng thủ tục) và hướng đó được ghi nhận như một nguyên tắc tại Điều 4 luật hiện hành; theo đó “Nhà nước giải quyết yêu cầu bồi thường sau khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường” (khoản 4). Từ đó, luật hiện hành đưa ra một loạt quy định về điều kiện “Có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo quy định của luật” (khoản 2 Điều 7) từ Điều 8 đến Điều 12. Với hướng này, người bị thiệt hại phải tiến hành một thủ tục để “có văn bản” nêu trên, sau đó mới được yêu cầu bồi thường thiệt hại. Hướng này đang là rào cản lớn cho việc yêu cầu bồi thường vì thủ tục để “có văn bản” rất lâu và thường là phức tạp. Do đó, trong lần sửa đổi tới, chúng ta nên thay đổi và theo cách tiếp cận của pháp luật dân sự: Người bị thiệt hại được yêu cầu xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, thiệt hại và chủ thể bồi thường trong cùng một thủ tục tại tòa án. Khắc phục “đặc thù” Trong một số hoạt động, không hiếm trường hợp người thi hành công vụ của nhiều cơ quan khác nhau có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại ở các công đoạn khác nhau. Điển hình nhất cho trường hợp này là hoạt động tố tụng hình sự với sự tham gia của người thi hành công vụ GS-TS ĐỖ VĂN ĐẠI, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM Sau gần tám năm thi hành, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2025 đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức; đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành luật cũng cho thấy một số bất cập, hạn chế. Vì vậy, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung đạo luật này là hết sức cần thiết. Theo tôi, việc sửa đổi cần tập trung vào các điểm cốt lõi sau đây. Thay đổi cách tiếp cận về phạm vi điều chỉnh Luật hiện hành quy định về TNBTCNN nhưng phạm vi điều chỉnh lại mang tính chất liệt kê. Cụ thể, Điều 1 luật này xác định điều chỉnh “thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án” nên chưa bao quát hết các hoạt động của Nhà nước gây thiệt hại như hoạt động xây dựng pháp luật. Trong đó, ba hoạt động được liệt kê tại Điều 1 luật hiện hành lại tiếp tục giới hạn phạm vi bằng cách liệt kê những trường hợp làm phát sinh TNBTCNN (Điều 17 và tiếp theo Ngày 17-1-2025, đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông tặng hoa và xin lỗi vì đã gây oan đối với ông Đỗ Văn Hùng, mong ông chấp nhận lời xin lỗi và sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: TRẦN LINH thuộc cơ quan điều tra, VKS, tòa án. Thực tiễn đã có sự lúng túng khi xác định trách nhiệm (nhất là trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường, xin lỗi/cải chính công khai) gây khó khăn cho người bị thiệt hại. Đây là điểm mà việc sửa đổi cần khắc phục và chúng ta có thể theo một trong hai hướng sau: Cơ quan nào có người thi hành công vụ cuối cùng trong chuỗi hoạt động đó có hành vi trái pháp luật chịu trách nhiệm (như chỉ có một cơ quan tiến hành việc xin lỗi/cải chính công khai) hoặc tất cả cơ quan có người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật cùng chịu trách nhiệm để nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý người thi hành công vụ, nhất là trong xin lỗi/cải chính công khai (như nhiều cơ quan cùng tiến hành xin lỗi/cải chính công khai). Thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp, quyết định của người thi hành công vụ không chỉ ảnh hưởng tới người là đối tượng của quyết định mà ảnh hưởng tới cả người thân của họ như quyết định khởi tố, truy tố, bản án tuyên một người phạm tội; những người thân không bị xâm phạm bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn có thiệt hại “do hệ lụy”. Tuy nhiên, luật hiện hành chưa có quy định cho những người thân này được bồi thường tổn thất, nhất là tổn thất tinh thần. Do đó, đây cũng là điểm mà luật sửa đổi cần tính đến để bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân.• Chúng ta nên thay đổi về phạm vi trong lần sửa đổi tới, chẳng hạn, thay vì liệt kê những trường hợp làm phát sinh trách nhiệm bồi thường như hiện nay, chúng ta liệt kê những trường hợp không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường. phapluat@phapluattp.vn GÓP Ý SỬA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC: Cần để việc giải quyết quyền lợi bồi thường nhà nước về đúng bản chất dân sự Cách tiếp cận liệt kê hay quy định ngặt nghèo về “văn bản làm căn cứ bồi thường” trong luật hiện hành đang khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra. Cơ quan nào giải quyết bồi thường thay cấp huyện? Luật hiện hành có nhiều quy định liên quan đến cấp huyện như quy định theo đó “UBND cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình”. Hiện không còn cấp huyện nên cần có chỉnh sửa tương thích. Trong đó, cần lưu ý tới trường hợp người thi hành công vụ thuộc cấp huyện trước đây có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong thời gian cấp huyện tồn tại nhưng ngày nay mới có yêu cầu bồi thường; vậy thì cơ quan nào sẽ là cơ quan giải quyết bồi thường thay thế cho cơ quan cấp huyện trước đó. Sẽ trình Quốc hội vào tháng 10-2026 Thực hiện chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tư pháp xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN năm 2017. Bộ Tư pháp dự kiến trình Chính phủ trước tháng 7-2026 để kịp trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026). Tiêu điểm

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