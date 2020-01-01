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CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn NhớBảoTrâm - một người tậntụy,trách nhiệm,giàu lòng nhân ái Hiểu đúng về xét tuyển tổng hợp vào đại học Đẩy nhanh tiến độ thu nhậnmẫuADN,xácđịnh danh tính hàicốt liệt sĩ Gỡ vướng cơ chế, thu hút vốn phát triển nhà cho thuê Giao lưu trực tuyến “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết” Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì hội đồng thẩm định hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 29-5. Ảnh: BỘ TƯ PHÁP trong so nay trang 2 trang 14 trang 7 trang 3 trang 13 trang 11 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chủ động nhận diện nguy cơ trên không gian mạng GÓP Ý SỬA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC: CẦN CÓ CƠ CHẾ ĐỂ NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI SỚM ĐƯỢC BỒI THƯỜNG trang 6+7 SỐ 133(7704) - Thứ Năm 25-6-2026

2 Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh Thường trực Ban Bí thư vừa ký Kết luận 52 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xem xét tờ trình của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong TP; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển… Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện đề án trình Trung ương Đảng… N.THẢO • Triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn. Ngày 24-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an xã Gia Kiệm, Công an phường Thống Nhất triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt giữ nhiều người, thu giữ khối lượng ma túy lớn. NHTL (28 tuổi) được xác định là người cầm đầu vận chuyển ma túy từ TP.HCM đưa về Đồng Nai để tiêu thụ. V.HỘI • Lập biên bản người đổ rác xuống biển. Ngày 24-6, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị xã Long Hải (TP.HCM) đã mời ông TTS và bà LKN (vợ ông S) đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ về UBND xã để ra quyết định xử phạt theo quy định về hành vi đổ rác thải xuống biển Long Hải trong vụ việc xảy ra ngày 22-6. Đ.TUYỀN - T.KHÁNH Ngày 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2026. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược. Chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc; nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng… VIẾT THỊNH Ngày 24-6, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách; hợp tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng hành chăm sóc sức khỏe thể chất, dinh dưỡng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ các phương pháp tạo lập môi trường gia đình, nhà trường, xã hội tốt nhất cho trẻ em. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Phó Thủ tướng, Trưởng đại diện UNICEF Silvia Danailov nêu lên một số khuyến nghị trọng điểm nhằm hỗ trợ Việt Nam. Trong đó, đề xuất Việt Nam tiếp tục đầu tư vào an sinh xã hội cho nhóm dân số yếu thế, quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người trẻ… Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng, hiệu quả vì mục tiêu cao đẹp nhất là sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam. PQ (Theo TTXVN) Sáng 24-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Phạm Thành Trung, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975; là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công. Ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại TP.HCM như phó giám đốc Sở GTVT, trưởng Ban quản lý đường sắt (MAUR), giám đốc Sở GTVT, phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Ngày 19-6, tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã miễn nhiệm đối với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ. THANH TUYỀN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN Đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm Việt Nam - Lào Ngày 24-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào (thuộc Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào) nhằm rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hợp tác giữa hai nước trong sáu tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, ông Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các hiệp định, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất giữa hai nước. Đối với các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp sạch, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở đánh giá đầy đủ các tác động, hiệu quả kinh tế. Về kết nối hạ tầng giao thông, ông Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane và tuyến đường sắt Vũng Áng - Vientiane, nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn (Quảng Trị) trên cơ sở bảo đảm hiệu quả tổng thể của dự án. Đối với các dự án đầu tư mới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động trao đổi, thống nhất với phía Lào để lựa chọn các dự án phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư… PV Bộ Công an biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hà Tĩnh Ngày 23-6, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Hà Tĩnh về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Nội dung thư khen nêu Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai cao độ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều lực lượng, tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn; khởi tố tám người, thu giữ tám khẩu súng, 184 bộ linh kiện và hơn 10.000 chi tiết súng, 38.500 viên đạn chì cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất súng. Kết quả điều tra xác định nhóm này ngụy trang cơ sở sản xuất súng trái phép thành cơ sở sản xuất cơ khí gia dụng, sử dụng các loại máy móc để gia công, chế tạo linh kiện súng, đạn và lợi dụng không gian mạng để giao dịch mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích trên, đồng thời đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công an cũng thưởng nóng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao 30 triệu đồng và phòng An ninh điều tra và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh mỗi đơn vị 20 triệu đồng. M.TRƯỜNG TP.HCM công bố điểm phúc khảo kỳ thi lớp 10 chậm nhất ngày 28-6 Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ ngày 24-6, Ban thư ký, tổ nhập điểm tiếp nhận dữ liệu đăng ký phúc khảo kỳ thi lớp 10 từ các trường, tổng hợp, tiến hành rà soát, thống kê dữ liệu trước khi rút bài. Chậm nhất 17 giờ ngày 28-6, Hội đồng thi lớp 10 sẽ công bố kết quả phúc khảo. Điểm chuẩn vào lớp 10 của 165 trường THPT công lập sẽ được xét đồng thời cả ba nguyện vọng, công bố vào ngày 30-6. NGUYỄN QUYÊN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chủ động nhận diện nguy cơ trên không gian mạng Tăng cường hợp tác Việt Nam - UNICEF Ông Bùi Xuân Cường làm bí thư phường Sài Gòn, TP.HCM Tin vắ n Thời sự - Thứ Năm 25-6-2026 thoisu@phapluattp.vn

3 Sáng 24-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 786 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội diễn ra trong hai ngày 24 và 25-6, tập trung tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Điểm đáng chú ý là đại hội tiếp tục áp dụng mô hình “đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động, nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Đoàn. Đại hội được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; phát huy vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong dự thảo Báo cáo chính trị, đại hội dự kiến xem xét triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với năm nội hàm. Cụ thể, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Cùng với đó là chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, tập trung vào ba nhóm lĩnh vực gồm học tập; rèn luyện, phát triển thể chất; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội theo tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo”, gồm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra và đo tác động… VIẾT THỊNH ĐẮC LAM Sáng 24-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và phát biểu chỉ đạo. Những khoảnh khắc xúc động từ kết quả giám định ADN Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an và kết nối trực tuyến tới công an 34 tỉnh, TP cùng 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên cả nước. Đây là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027). Tại lễ phát động, các cơ quan chức năng đã trao kết quả giám định ADN cho thân nhân một số liệt sĩ với những khoảnh khắc xúc động sau nhiều năm chờ đợi. Từ kết quả đối sánh ADN, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã thông báo xác định danh tính liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, hiện an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai). Liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết sinh năm 1953, quê Hải Dương, nhập ngũ tháng 2-1971, là chiến sĩ đơn vị V104/F7, hy sinh ngày 3-9-1971. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng xác định danh tính hai liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp gồm liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng đây không chỉ là niềm vui của các gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn xã hội, đặc biệt là những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo Phó Thủ tướng, những kết quả bước đầu đạt được là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thu nhận, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Từ đó, cơ quan chức năng đã xác định và công nhận danh tính 25 liệt sĩ. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Bộ Công an trong việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ; đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các địa phương. Còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt Nhấn mạnh chiến dịch “500 ngày đêm” đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định, Phó Thủ tướng cho biết khối lượng công việc phía trước Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: VGP ĐẩynhanhtiếnđộthunhậnmẫuADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để mất đi những cơ hội quý giá còn lại. vẫn còn rất lớn. Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được đầy đủ thông tin. “Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là cuộc chạy đua với thời gian” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Phó Thủ tướng, nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ hiện đã cao tuổi, sức khỏe suy giảm. Nhiều người mang theo khát vọng tìm lại người thân suốt cả cuộc đời nhưng vẫn chưa thể thực hiện được. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để mất đi những cơ hội quý giá còn lại. Bộ Công an được giao tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tính chính xác, khoa học, an toàn và bảo mật thông tin. Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các địa phương cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh giám định ADN, kết nối và chia sẻ dữ liệu để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát động đợt cao điểm trên toàn quốc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. “Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm cao nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.• “Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm cao nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.” Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Lan tỏa ý nghĩa nhân văn Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Chương trình cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Đại hội Đoàn toàn quốc: Khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu. Ảnh: QUANG VINH Thời sự - Thứ Năm 25-6-2026 thoisu@phapluattp.vn

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 25-6-2026 Công chức ở Tây Ninh hướng dẫn người dân thao tác thông tin khi làm thủ tục hành chính. Ảnh: HUỲNH DU Ngày 30-6-2025, cùng với cả nước, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau gần một năm vận hành, mô hình mới đã từng bước ổn định, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển mới cho các địa phương trong vùng. Tinh gọn để tăng chất lượng phục vụ Báo cáo sơ kết một năm cho thấy tổ chức bộ máy cấp xã từng bước đi vào ổn định. Việc giảm tầng nấc trung gian giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cơ sở. Nhiều thủ tục phân cấp về cơ sở giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tăng tính công khai, minh bạch. Hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến, quản lý văn bản điện tử được triển khai đồng bộ, góp phần minh bạch hóa hoạt động công vụ. Ông Nguyễn Hữu Trọng, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (xã biên giới tỉnh Tây Ninh), cho biết địa phương đã chủ động sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc. Tuy nhiên, việc phải tiếp cận ngay các quy trình và công nghệ mới đang tạo ra áp lực đổi mới tư duy rất lớn cho đội ngũ công chức cấp xã. Theo ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, sau sáp nhập, TP có không gian phát triển rộng hơn với 103 xã, phường. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhiều nhưng bộ máy cơ bản ổn định, hoạt động điều hành phục vụ nhân dân không bị gián đoạn. Ông nhấn mạnh mô hình mới phải chuyển từ ổn định tổ chức sang nâng chất lượng vận hành. Địa phương phải đo được kết quả thực chất phục vụ người dân bằng sản phẩm cụ thể. Các vấn đề về biên chế, vị trí việc làm, liên thông dữ liệu, tài sản công và chính sách cán bộ cần được phân tích kỹ để điều chỉnh kịp thời. Hiệu quả phục vụ hành chính công Tại Cà Mau, một địa bàn có đặc thù diện tích rộng, nhiều sông nước, đặc khu hải đảo và vùng sâu, vùng xa, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở đã vận hành ổn định. Tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức thực hiện hàng ngàn nhiệm vụ được phân cấp về cấp xã. Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng và trước hạn của tỉnh đạt trên 99%. Việc giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính được triển khai 100%. Tỉnh cũng quyết liệt rà soát, sắp xếp lại tài sản công dôi dư sau sáp nhập để ưu tiên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tham quan mô hình “Trạm công dân số”. Ảnh: CHÂU ANH phục vụ y tế, giáo dục, quốc phòng tại cơ sở. Tại Đồng Tháp, cơ chế một cửa và một cửa liên thông tiếp tục duy trì hiệu quả, giữ vững tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Năm 2025, phường LongAn (thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) là đơn vị dẫn đầu về chỉ số phục vụ người dân theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng. Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, cho biết phường áp dụng phương châm lấy người dân làm trung tâm, siết chặt kỷ cương và đẩy mạnh số hóa. Kết quả, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt trên 99%, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 96% và 100% hồ sơ được số hóa. Phường cũng duy trì hiệu quả mô hình “Cà phê sáng - Long An lắng nghe và hành động” để đối thoại, xử lý trực tiếp kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phường thí điểm mở rộng các điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính tại các khu phố nhằm giảm tải cho tuyến trên. Tại TP Cần Thơ, phường Phú Lợi ghi dấu ấn với các mô hình lấy số thứ tự qua Zalo, tổ chức cà phê với nhân dân và thí điểm mô hình “Một cửa gần dân” tại trụ sở Ban Nhân dân khu vực 19. Việc đưa dịch vụ công về sát khu dân cư giúp người dân thực hiện các thủ tục thiết yếu ngay tại địa bàn, giảm thời gian và chi phí đi lại. Đối với các vụ việc phức tạp như khiếu nại ô nhiễm môi trường, chính quyền phường tổ chức tiếp công dân tại nhà, khảo sát thực tế để giải quyết thấu tình đạt lý, tạo sự đồng thuận cao. Bài toán nhân sự và áp lực công việc Bên cạnh kết quả đạt được, mô hình hai cấp đang bộc lộ những nút thắt lớn tại cơ sở. Áp lực quá tải công việc xuất hiện khi công chức phải làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”. Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, biên chế cấp TP hiện là 2.140/4.018, thiếu 1.875 biên chế; biên chế cấp xã là 4.384/4.675, thiếu 291 biên chế. Việc thiếu hụt nhân sự trong bối cảnh công việc dồn về cơ sở khiến một công chức phải kiêm nhiệm quá nhiều mảng việc, không có thời gian nghiên cứu sâu chuyên môn. Ông Nguyễn Minh Hiền, Chủ tịch UBND phường Long Mỹ (TP Cần Thơ), phản ánh cấp xã hiện nay phải gánh toàn bộ nhiệm vụ của cấp xã trước đây và hơn 90% nhiệm vụ của cấp huyện chuyển giao xuống. Nhân sự của phường chỉ có 41 người, anh em phải choàng gánh cho nhau. Nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, tài chính, tài sản công lại thiếu thẩm quyền do phân cấp chưa tới nơi, gây rất nhiều khó khăn. Tại phường Ngã Năm, ông Trần Việt Thái, Chủ tịch UBND phường, cho biết từ ngày 1-72025 đến nay, phường tiếp nhận hơn 14.200 hồ sơ. Trong đó có 2.500 hồ sơ ngoài địa bàn do giải quyết thủ tục phi địa giới. Để giải quyết, cán bộ phải làm thêm ngoài giờ và cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật để không bị tồn đọng. Tại Đồng Tháp, áp lực công việc cũng gia tăng rõ rệt. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cao Lãnh mỗi ngày tiếp nhận từ 400 đến Chính quyền địa phương 2 cấp ở Hiệu quả và những nút thắt cần Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của bộ máy công quyền tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL bước đầu phát huy hiệu quả tích cực nhưng vẫn còn những điểm cần tháo gỡ để mô hình đi vào thực chất, bền vững. NHÓM PV Chủ động gỡ điểm nghẽn, hướng tới chính quyền kiến tạo Để tháo gỡ các khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương ở ĐBSCL đã chủ động thực hiện phương châm “khó khăn đến đâu, tháo gỡ đến đó”. Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã chủ động điều động cán bộ, công chức để tiếp sức cho cấp xã, gỡ nút thắt nhân lực. Theo thống kê, TP Cần Thơ đã điều động 938 người, An Giang 833 người từ cấp tỉnh về tăng cường cho cấp xã. Tây Ninh cũng là điểm sáng với cách làm giữ ổn định đội ngũ giai đoạn đầu: Tăng cường công chức từ tỉnh về xã, biệt phái công chức có năng lực và tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện. Tính đến ngày 30-5-2026, Tây Ninh có 3.848 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 99,90% có trình độ ĐH trở lên. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, tỉnh đã điều động 73 công chức từ tỉnh về xã, 111 trường hợp giữa các xã, biệt phái 6 người từ sở ngành về xã; bố trí 77 người trúng tuyển công chức năm 2024 và sát hạch tuyển dụng 126 người hoạt động không chuyên trách vào công chức. Song song đó, các địa phương rà soát, điều động công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên bố trí cán bộ bản lĩnh, giàu kinh nghiệm về các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn (đất đai, tài chính, xây dựng, khiếu nại, tố cáo). Để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực, các địa phương đang rà soát nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm, ưu tiên người có tài năng và kỹ năng số, sắp xếp cán bộ theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn”, mở các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tham mưu, xử lý tình huống, giải quyết thủ tục

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Năm 25-6-2026 Một trong những điều chỉnh đáng chú ý là việc nâng trần tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Đây là sự đảo chiều so với lộ trình siết chặt kéo dài ba năm trước đó, kể từ ngày 1-10-2023, trần tỉ lệ đã được neo ở mức 30% sau chu kỳ hạ dần trong giai đoạn 2020-2023. Với quy định mới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa tỉ lệ này trở lại mức 40%, tương đương giai đoạn từ ngày 1-1-2020 đến hết 30-9-2021. Về cách tính tỉ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), tại thông tư mới, NHNN giữ nguyên quy định cho phép các tổ chức tín dụng được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào phần tổng tiền gửi. Đồng thời, thông tư bổ sung cơ chế linh hoạt mới, Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định áp dụng tỉ lệ khác trong từng thời kỳ, tùy theo diễn biến thị trường và yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ. Vì sao nhà điều hành buộc phải nới tỉ lệ? Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐH Nguyễn Trãi (NTU), nhận định: Việc giảm dần tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 40% xuống 30% trong giai đoạn 2020-2023 xuất phát từ yêu cầu tăng cường an toàn hệ thống trước những biến động lớn của kinh tế thế giới, lạm phát toàn cầu leo thang, lãi suất quốc tế tăng mạnh, thị trường tài chính chao đảo và rủi ro thanh khoản gia tăng. Siết dần tỉ lệ này là cần thiết để giảm rủi ro mất cân đối kỳ hạn và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác. Nền kinh tế đang bước vào chu kỳ phát triển mới với nhu cầu vốn trung và dài hạn rất lớn cho hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp công nghệ cao và nhà ở xã hội. Vì vậy, động thái lần này không nên được nhìn nhận là nới lỏng theo hướng đánh đổi an toàn lấy tăng trưởng, mà là sự tái cân bằng chính sách trong bối cảnh điều kiện kinh tế và nhu cầu phát triển đã thay đổi. Vậy việc đưa tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn trở lại mốc 40% liệu có tạo thêm dư địa vốn cho các ngân hàng? Trả lời thắc mắc này, ông Huy cho biết: Về bản chất, câu trả lời là có. Thứ nhất, các tổ chức tín dụng sẽ có thêm không gian tài trợ cho các dự án đầu tư có khả năng tạo ra năng lực sản xuất mới và giá trị gia tăng cao - điều đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn. Thứ hai, các ngân hàng sẽ linh hoạt hơn trong cơ cấu nguồn vốn, qua đó giảm áp lực chi phí huy động và cải thiện khả năng cung ứng tín dụng. Thứ ba, dòng vốn có điều kiện chảy tốt hơn vào các lĩnh vực có tính lan tỏa cao như hạ tầng, logistics, năng lượng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, không chỉ tạo tăng trưởng ngắn hạn mà còn nâng cao năng suất và sức cạnh tranh dài hạn. Cơ hội mở rộng, rủi ro không nhỏ Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng đằng sau cơ hội là những rủi ro cần nhận diện sớm và quản trị chủ động. Khi chênh lệch kỳ hạn giữa huy động và cho vay gia tăng, áp lực thanh khoản có thể xuất hiện nếu thị trường biến động hoặc hành vi gửi tiền thay đổi. Bên cạnh đó, chi phí huy động vốn ngắn hạn thường biến động nhanh hơn lãi suất cho vay trung, dài hạn, nếu mặt bằng lãi suất tăng trở lại, biên lợi nhuận của ngân hàng sẽ chịu sức ép. Nếu dòng tín dụng tập trung quá lớn vào các lĩnh vực có chu kỳ đầu tư dài hoặc hiệu quả chưa tương xứng, chất lượng tài sản và nguy cơ nợ xấu trong tương lai cũng cần được theo dõi chặt chẽ. Đồng quan điểm, một số chuyên gia cho rằng Thông tư 25 là giải pháp kịp thời và linh hoạt nhưng chưa phải lời giải dài hạn. Khả năng mở rộng tín dụng trên thực tế còn phụ thuộc vào năng lực vốn của từng ngân hàng, chất lượng tài sản, khả năng xử lý nợ xấu và đặc biệt là sức hấp thụ vốn của nền kinh tế. Về dài hạn, giải pháp căn cơ là xây dựng một cấu trúc tài chính cân bằng và đa tầng hơn: Các ngân hàng cần tiếp tục tăng vốn điều lệ, phát hành công cụ huy động vốn dài hạn và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Đồng thời thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và các định chế đầu tư dài hạn.• Dòng vốn tín dụng dài hạn phụ thuộc lớn vào nguồn huy động ngắn hạn. Ảnh: TL Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. THÙY LINH 600 lượt hồ sơ, cao điểm lên đến 700 lượt. Ông Võ Truyền Thống, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, thừa nhận việc tinh gọn bộ máy khiến biên chế hạn chế, đội ngũ hiện hữu phải gồng mình để đáp ứng cùng lúc nhiều công đoạn từ hướng dẫn đến xử lý hồ sơ trên hệ thống. Thời gian tới, khi thay thế lực lượng không chuyên trách bằng cán bộ chính quy, áp lực sẽ càng lớn nếu không có phương án bổ sung nhân sự phù hợp. Mặc dù việc phân cấp giúp giảm tải cho tuyến trên nhưng hệ thống pháp luật đồ sộ, rà soát trong thời gian gấp nên nhiều nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể, quy định về thẩm quyền còn chồng chéo, chưa đồng bộ. Ông Vương Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Cái Răng (TP Cần Thơ), nêu dẫn chứng trong quản lý đất đai cùng lúc vừa phải thực hiện Luật Đất đai cũ và mới. Nhiều tồn tại cũ phải đối chiếu quy định trước đây để xử lý. Đưa thẩm quyền về cơ sở nhưng các quy định pháp lý hướng dẫn chưa đầy đủ, nhu cầu của người dân lại diễn ra hằng ngày, dẫn đến rất nhiều vướng mắc. Dưới góc độ nghiên cứu, TS Châu Hoàng Thân, khoa Luật (ĐH Cần Thơ), nhận định hệ thống văn bản gồm Luật Đất đai 2024, Nghị định 151/2025, Nghị định 226/2025 và Nghị định 49/2026 hiện chưa có sự cân xứng giữa khối lượng nhiệm vụ và năng lực thực thi của cấp xã. Nghị định 49/2026 dù đã cắt giảm 36 nhiệm vụ so với Nghị định 151 nhưng mới là giải pháp tình thế. Bài toán này phải được giải quyết tận gốc từ Luật Đất đai. Trong đó cần tính đến đặc thù quản lý đất đai ở xã khác với phường, đồng thời quản lý đất đai ở phường phải đồng bộ với quy hoạch đô thị. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ đang là lực cản lớn. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành với các bộ, ngành Trung ương hoặc từ TP xuống xã chưa bảo đảm thông suốt hoàn toàn. Nhiều phần mềm giải quyết thủ tục thích ứng không kịp, hệ thống thường xuyên bị nghẽn khiến cán bộ phải tự liên hệ phối hợp bằng điện thoại để không bị trễ hẹn hồ sơ. Nguồn lực chưa tương xứng, chồng chéo thẩm quyền Tại Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp” - TS Hồ Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, đã chỉ ra nhiều hạn chế về quy định pháp luật. Việc phân cấp chưa đồng bộ, nhiều thẩm quyền được giao vẫn kèm điều kiện ràng buộc là phải xin ý kiến hoặc chờ phê duyệt của tuyến trên trong lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư công. Bên cạnh đó, cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình thiếu cơ chế pháp lý độc lập, chưa có trình tự, chế tài rõ ràng nên việc giải trình hiện nay chủ yếu mới mang tính chất báo cáo, thông tin. TS Hồ Minh Hải lưu ý nguyên tắc phân cấp, phân quyền là phải đảm bảo nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn mới chỉ giao quyền, giao nhiệm vụ còn điều kiện thực hiện do địa phương tự bơi nên rất lúng túng. Cơ sở đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng, nhất là ở lĩnh vực đất đai và tư pháp. Mô hình hiện tại cũng được đánh giá là ít linh hoạt, chưa phân hóa rõ rệt theo đặc thù đô thị, nông thôn, hải đảo hay đơn vị đặc thù, dễ dẫn đến việc các địa phương phải chạy theo thành tích để đạt chỉ tiêu chung. Đồng thời, sự chồng chéo thẩm quyền giữa Trung ương - địa phương, tỉnh - xã, HĐND - UBND chưa thật rạch ròi, vướng mắc nhiều nhất ở công tác quy hoạch và đất đai. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số dù được quan tâm nhưng chưa đồng bộ. Nhiều thiết bị tại cấp xã phải tận dụng lại từ cơ quan cũ, cấu hình thấp và thiếu các thiết bị chuyên dụng hiện đại như máy kiosk tra cứu thủ tục, máy lấy số tự động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giải quyết công việc.• ĐBSCL: khơi thông Một số địa phương đề xuất cho phép thành lập phòng quản lý đô thị tại phường và phòng quản lý đất đai tại xã có nhu cầu. Hoàn thiện quy định về phân cấp, vị trí việc làm, biên chế, phụ cấp cho mô hình Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã; bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và đặc thù địa bàn. Ban hành cơ chế pháp lý bắt buộc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; công nhận giá trị pháp lý của kết quả điện tử xuyên suốt các cấp; bãi bỏ các nhiệm vụ trùng lặp về công nghệ thông tin để tinh gọn nguồn lực. Các địa phương cũng kiến nghị sửa các luật Đất đai; Luật Đầu tư và Luật Xây dựng; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm tính thống nhất với các luật chuyên ngành. Cùng với đó là kiện toàn nhân sự; đồng bộ thể chế; hoàn thiện cơ chế giải trình; hiện đại hóa hạ tầng số để mô hình chính quyền hai cấp tại ĐBSCL phát triển thực chất, bền vững. hành chính và vận hành các nền tảng số dùng chung. Nhờ tăng cường nhân sự và đào tạo, các địa phương ĐBSCL từng bước hóa giải rào cản, tạo niềm tin trong nhân dân. Mới đây, sau khi khảo sát mô hình “Trạm công dân số”, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã chỉ tựa thí điểm ngay để hướng tới triển khai diện rộng. Mô hình này gồm kiosk dịch vụ công (hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu trạng thái, tìm kiếm bằng giọng nói, thanh toán hóa đơn...) và kiosk y tế số (đặt lịch khám, đo các chỉ số sức khỏe cơ bản). Dự kiến cuối tháng 6-2026, tỉnh sẽ đánh giá tổng thể để triển khai nhân rộng. Cà Mau cũng đang xây dựng “Mô hình số tại cơ sở”, lấy ấp, khóm làm trọng điểm, bố trí trang thiết bị và nhân sự hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. NHÓM PV Các kiến nghị

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 25-6-2026 phapluat@phapluattp.vn TS TRẦN THỊ BÍCH NGA Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 là đạo luật có ý nghĩa đặc biệt trong cấu trúc bảo đảm quyền con người, quyền công dân và kiểm soát quyền lực công. Về bản chất, đây là thiết chế pháp lý buộc Nhà nước tự nhận trách nhiệm khi hoạt động công vụ gây thiệt hại trái pháp luật cho cá nhân, tổ chức. Vì vậy, chất lượng của đạo luật này phản ánh trực tiếp mức độ thượng tôn pháp luật, tính liêm chính của nền công vụ và năng lực phục hồi công lý sau sai sót của quyền lực nhà nước. Sau gần một thập niên thi hành, thực tiễn cho thấy luật năm 2017 đã tạo nền tảng quan trọng để người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường, phục hồi danh dự và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều vụ việc bồi thường vẫn còn bị kéo dài; việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chứng minh thiệt hại, thương lượng... còn phát sinh không ít lúng túng. Người bị thiệt hại đang ở thế yếu Một trong những đặc điểm của chế định bồi thường nhà nước là người bị thiệt hại không thể tự mình “khởi động” quyền yêu cầu bồi thường chỉ bằng việc chứng minh thiệt hại. Họ còn phải có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường theo khoản 5 Điều 3 và các điều 8, 9, 10, 11, 12 của luật. Quy định này có ý nghĩa bảo đảm tính chặt chẽ, tránh yêu cầu bồi thường thiếu căn cứ. Tuy nhiên, trong thực tiễn, chính điều kiện này lại có thể biến thành rào cản khi cơ quan có thẩm quyền chậm ban hành, chậm giao hoặc ban hành văn bản nhưng không ghi rõ nội dung làm căn cứ yêu cầu bồi thường. Đặc biệt trong tố tụng hình sự, người bị oan sai có thể đã được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc được tuyên không phạm tội nhưng nếu văn bản không thể hiện rõ họ thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường, việc yêu cầu bồi thường có thể bị trì hoãn. Tình trạng này không chỉ làm suy giảm hiệu lực bảo vệ quyền con người, mà còn ảnh hưởng đến mục đích nhân đạo của luật: Lẽ ra bồi thường phải là cơ chế phục hồi quyền yêu cầu bồi thường. Quy định này sẽ hạn chế tình trạng người bị thiệt hại phải tiếp tục khiếu nại, đề nghị hoặc chờ đợi chỉ vì văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường chưa rõ nội dung. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong quản lý hành chính Điều 17 luật năm 2017 đã liệt kê nhiều nhóm hành vi trong quản lý hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, sự phát triển của pháp luật về tố cáo, phòng chống tham nhũng, bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp đang làm xuất hiện những dạng thiệt hại mới hoặc những tình huống cũ nhưng cần được định danh rõ hơn trong luật. Dự thảo đã có bước tiến khi bổ thuật lập pháp như sau: Đối với khoản 6 Điều 17, không nên quy định loại trừ cứng đối với khoản 15, vì người tố cáo có thể đồng thời là người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Do đó, tôi đề nghị bổ sung câu: “Trường hợp người tố cáo đồng thời là người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì áp dụng quy định bảo vệ có lợi hơn cho người bị thiệt hại”. Dự thảo hiện giữ nguyên Điều 18. Theo tôi, cần cân nhắc bổ sung trường hợp người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc biện pháp cưỡng chế tố tụng khác trái pháp luật, tuy không bị tạm giữ, tạm giam nhưng bị hạn chế nghiêm trọng quyền đi lại, quyền hành nghề, quyền quản lý tài sản hoặc hoạt động kinh doanh. Đề nghị bổ sung khoản 11 Điều 18: Người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế tố tụng hoặc biện pháp hạn chế quyền khác trong tố tụng hình sự trái pháp luật, làm hạn chế quyền tự do đi lại, quyền hành nghề, quyền quản lý, sử dụng tài sản, quyền kinh doanh hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác, mà sau đó có bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền xác định không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm Ngày 29-5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì hội đồng thẩm định hồ sơ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ảnh: BỘ TƯ PHÁP kịp thời thì lại trở thành một quá trình người bị thiệt hại tiếp tục phải đi chứng minh rằng mình có quyền được bồi thường. Do đó, sửa luật lần này cần xử lý trực diện hai vấn đề: Một là xác định rõ trách nhiệm ban hành, tống đạt, giải thích hoặc xác nhận văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; hai là quy định minh bạch mốc tính thời hiệu yêu cầu bồi thường trong trường hợp văn bản được gửi qua bưu chính, phương thức điện tử hoặc bị giao chậm do lỗi của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cần sửa khoản 3 và khoản 5 Điều 3 về “người yêu cầu bồi thường” và “văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường”. Cụ thể: Đối với khoản 3 Điều 3, để thống nhất với Điều 5, đề nghị sửa theo hướng người yêu cầu bồi thường là người có văn bản yêu cầu bồi thường thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người bị thiệt hại; b) người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người bị thiệt hại; c) người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết hoặc tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; d) cá nhân, pháp nhân được những người quy định tại các điểm a, b và c khoản này ủy quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi thường. Đối với khoản 5 Điều 3, đề nghị bổ sung đoạn cuối nhằm xử lý trường hợp văn bản đã có hiệu lực nhưng chưa ghi rõ nội dung làm căn cứ yêu cầu bồi thường: Trường hợp văn bản đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thể hiện đầy đủ nội dung làm căn cứ yêu cầu bồi thường, cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã ban hành văn bản có trách nhiệm giải thích, đính chính hoặc xác nhận bằng văn bản trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người có sung trách nhiệm bồi thường trong trường hợp không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời biện pháp bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (bổ sung khoản 15); đồng thời bổ sung trường hợp không chấp hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật (khoản 16). Tuy nhiên, câu chữ của dự thảo cần được gia công kỹ hơn để tránh chồng lấn với quy định về bảo vệ người tố cáo tại khoản 6 Điều 17; đồng thời phải tách bạch rõ khoản 15 và khoản 16, tránh lỗi kỹ thuật lập pháp làm phát sinh tranh luận khi áp dụng. Về chính sách pháp luật, phạm vi bồi thường không nên chỉ dừng ở “không áp dụng” hoặc “áp dụng không kịp thời” biện pháp bảo vệ. Trong thực tế, thiệt hại có thể phát sinh từ việc áp dụng không đầy đủ, áp dụng hình thức hoặc tiết lộ thông tin nhận diện người cần được bảo vệ. Vì vậy, khoản 15 Điều 17 cần được thiết kế theo hướng bao quát cả hành vi không áp dụng, áp dụng không kịp thời, áp dụng không đầy đủ và làm lộ thông tin bảo vệ. Dự thảo đã sửa Điều 17 theo hướng mở rộng một số trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuy nhiên, cần chỉnh kỹ Điều 28 cần được sửa theo hướng liệt kê rõ các khoản chi phí hợp lý thường phát sinh trong thực tiễn nhưng hay bị bác vì thiếu căn cứ. Đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 28 các điểm sau: Chi phí thuê luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, người tư vấn chuyên môn, người giám định, người định giá, người phiên dịch, người dịch thuật nếu chi phí đó cần thiết, hợp lý và có liên quan trực tiếp đến việc khiếu nại, tố cáo, tham gia tố tụng hoặc yêu cầu bồi thường. Chi phí sao chụp, chứng thực, công chứng, gửi hồ sơ, đi lại, lưu trú, thu thập tài liệu, chứng cứ; chi phí phục hồi danh dự, khôi phục hoạt động nghề nghiệp, kinh doanh, học tập, sinh hoạt bình thường của người bị thiệt hại. Đồng thời, bổ sung khoản 6 Điều 28: Đối với chi phí quy định tại điều này mà người yêu cầu bồi thường không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp do nguyên nhân khách quan, cơ quan giải quyết bồi thường hoặc tòa án xác định mức bồi thường trên cơ sở mức chi phí hợp lý theo giá thị trường tại địa phương, xác nhận của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, dữ liệu điện tử hoặc chứng cứ hợp pháp khác. Luật cần ghi nhận cơ chế chứng minh linh hoạt hơn đối với thiệt hại có thật nhưng thiếu chứng từ do nguyên nhân khách quan. Mở rộng các chi phí được bồi thường GÓP Ý SỬA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Cần có cơ chế để người bị sớm được bồi thường Nhiều vụ việc bồi thường vẫn còn bị kéo dài; việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường, chứng minh thiệt hại, thương lượng, cấp phát kinh phí và hoàn trả còn phát sinh không ít lúng túng. TS Trần Thị Bích Nga

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