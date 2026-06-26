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Nângmứcthunhậpngười phụ thuộc lên 3 triệu: Dễ lạc hậu BI KỊCH PHÍA SAU NHỮNG ĐỨA TRẺ THỔI LỬA MƯU SINH - BÀI 2 Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai SỐ 134 (7705) - Thứ Sáu 26-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn CóđượcrútBHXH1lần sau15nămđóng? 50 NĂM TP MANG TÊN BÁC: Sức mạnh của TP.HCM bắt nguồn từ nhân dân TP.HCMcôngbốđiểmchuẩn lớp10chậmnhất15giờ ngày 30-6 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TTXVN trong so nay trang 8 trang 11 trang 13 trang 12 trang 14 trang 5 TP.HCM sắp đồng loạt khởi công 10 dự án trọng điểm TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau trang 3

2 Thời sự - Thứ Sáu 26-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Ngày 25-6, trong khuôn khổ chuyến công tác tới Nga tham dự Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dự và phát biểu tại phiên họp mở các bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại phiên họp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam có nhiều đổi mới mang tính đột phá. Chỉ tính riêng năm 2025, Chính phủ Việt Nam và các cơ quan đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 113 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp, yêu cầu tiến độ rất gấp. Công tác chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật cũng được chú trọng thông qua việc vận hành cổng pháp luật quốc gia, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, các cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật… Bộ trưởng nhấn mạnh trong một thế giới ngày càng liên kết chặt chẽ, hợp tác pháp luật và tư pháp quốc tế không chỉ là vấn đề kỹ thuật pháp lý. Đó còn là quá trình xây dựng lòng tin, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau bảo vệ công lý. (Theo báo Nhân Dân) • Nước thải 2 trang trại heo có chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn hơn 31 lần. Kết quả thử nghiệm mẫu nước thải mới đây tại hai cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn ở xã Long Hòa, TP.HCM cho thấy hàng loạt chỉ tiêu ô nhiễm vượt xa quy chuẩn kỹ thuật môi trường, có thông số vượt hơn 31 lần mức cho phép. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý. PHẠM HẢI • Cựu giám đốc Bảo Minh Long An lãnh án vì tham ô. Ngày 25-6, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Giàu (cựu giám đốc Công ty Bảo Minh Long An) 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Giàu đã lập khống hoàng loạt hồ sơ tạm ứng, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của doanh nghiệp. HUỲNH DU Chiều 25-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội và một số bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn. Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 258/2025/QH15 để triển khai dự án; giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ Ga Phú Xuyên đến Ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý nếu các tuyến đường sắt này không được triển khai đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiều dự án hạ tầng quan trọng có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, giao Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương. (Theo baochinhphu.vn) Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng công chức, viên chức làm việc tại trụ sở cũ sau sắp xếp. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát kỹ lưỡng và lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) dự kiến bố trí tại khu vực Đắk Nông và Bình Thuận cũ. Các cơ quan, đơn vị cần thuyết minh rõ lý do vì sao CBCCVC bắt buộc phải ở lại làm việc tại trụ sở cũ, không thể chuyển về trụ sở chính tại trung tâm tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời lập báo cáo theo biểu mẫu đính kèm, nội dung làm rõ số lượng CBCCVC được bố trí cụ thể và mô tả công việc chi tiết (mỗi CBCCVC được bố trí tại trụ sở cũ đảm nhận nhiệm vụ gì, tần suất thực hiện nhiệm vụ và tính thường xuyên, liên tục của công việc). Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải chứng minh các trường hợp này cần thiết phải ở lại làm việc tại trụ sở cũ, không thể chuyển về làm việc ở trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng. Đề xuất phương án kiểm soát, quản lý giờ giấc và hiệu quả làm việc của những trường hợp này khi làm việc xa trụ sở chính của các sở, ngành. PHƯƠNG NAM Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa tại Km329+700, thuộc tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, phường Đông Sơn đã được khánh thành, đưa vào phục vụ tài xế và người dân lưu thông qua đây. Trạm dừng nghỉ do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 7 ha, gồm hai khu dịch vụ đối xứng ở hai bên tuyến cao tốc. Trạm có bãi đỗ xe rộng hơn 1,2 ha, nhà dịch vụ, trạm cấp nhiên liệu, khu bảo dưỡng phương tiện cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và các tiện ích hỗ trợ đồng bộ. Trạm còn phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tuy nhiên do mới khánh thành nên hiện chưa có dịch vụ ăn uống, mà chỉ bố trí bàn ghế, nước uống và khu vệ sinh phục vụ người dân. Đại diện đơn vị quản lý trạm dừng nghỉ cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư để đưa các gian hàng, khu ăn uống vào phục vụ người dân tại trạm. ĐẶNG TRUNG Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP Quân khu 5 ra mắt lực lượng tác chiến không người lái Ngày 25-6, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh việc thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc này phù hợp với xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại trên thế giới. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn Phương tiện không người lái là lực lượng chiến đấu chuyên ngành mới. Lực lượng này có vai trò ngày càng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước bằng các phương tiện không người lái. Để đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động hiệu quả, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến công nghệ cao. Toàn đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. LÊ PHI Giá xăng dầu giảm mạnh Chiều 25-6, liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, giá xăng dầu tiếp tục giảm hàng loạt. Giá xăng E5 không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10 557 đồng/lít. Giá xăng E10 không cao hơn 19.916 đồng/lít, giảm 837 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu diesel không cao hơn 21.866 đồng/lít, giảm 1.668 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành. Kỳ này, liên bộ yêu cầu trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut mỗi loại 800 đồng/lít/kg. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). AN HIỀN Đường 800 m 10 năm dang dở ở Quảng Ngãi: Yêu cầu thông tuyến trong năm 2026 Tuyến đường Chu Văn An (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) được khởi công từ năm 2016. Trong tổng chiều dài 876 m của đoạn tuyến qua phường Nghĩa Lộ, đến nay chỉ khoảng 150 m được thi công hoàn thiện, phần còn lại vẫn trong tình trạng dang dở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho rằng đây là công trình kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế quản lý và nhiều lần điều chỉnh nên quá trình tháo gỡ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng phải quyết tâm khơi thông các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư đã bỏ ra trong nhiều năm qua. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ các quy định pháp luật để áp dụng chính sách theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân. Riêng đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Sĩ Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành thông tuyến trong năm 2026. NGUYỄN YÊN ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Thống nhất phương án giao Hà Nội làm chủ đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia Lâm Đồng yêu cầu công chức chứng minh lý do muốn ở lại trụ sở cũ làm việc Chính thức vận hành trạm dừng nghỉ đầu tiên trên cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa Tin vắ n

3 Thời sự - Thứ Sáu 26-6-2026 thoisu@phapluattp.vn VIẾT THỊNH Ngày 25-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại đại hội. Phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học XHCN của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Lịch sử vẻ vang của Đoàn hòa trong lịch sử hào hùng của dân tộc, mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng ở một số nơi còn chậm đổi mới, chưa thật sự chạm tới suy nghĩ, băn khoăn và khát vọng của thanh niên. Việc tập hợp thanh niên ngoài khu vực truyền thống, nhất là thanh niên công nhân, lao động tự do, thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên trên nền tảng số còn khó khăn. Một số phong trào còn dàn trải, nặng bề nổi, thiếu sản phẩm rõ nét. Chất lượng cán bộ Đoàn, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, đối thoại và tổ chức thanh niên hành động chưa đồng đều. “Những hạn chế đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn. Đổi mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp hành động, để thực hiện tốt hơn yêu cầu của Đảng, gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động; xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và của chính thế hệ trẻ vào tổ chức Đoàn Thanh niên” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay. Đó là có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Sau đại hội lần này, phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: Bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới. Đó là nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn trên không gian mạng Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội quan tâm thảo luận, thống nhất thực hiện. Thứ nhất, phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Trên không gian mạng, Đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Ảnh: TT TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới. Đó là nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu, độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở Đoàn là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Thứ hai, phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Đoàn phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”; tạo môi trường để người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; kết nối thanh niên với nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia, thị trường và trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Thứ ba, phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Phong trào của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của Nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế, mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia, mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ làm trong một thời điểm, mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ. Thứ tư, phải đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Đoàn cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành. Thứ năm, phải xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, MTTQ và hệ thống chính trị.• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay. Anh Bùi Quang Huy tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII Tôi mong mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày - học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm; tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Tiêu điểm Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII. Ảnh: TTXVN Ngày 25-6, trong phiên trọng thể, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã công bố kết quả bầu cử và ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kết quả bầu cử, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn gồm 119 người, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 người, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 anh chị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 người: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và các bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy, Hồ Hồng Nguyên.

4 Thời sự - Thứ Sáu 26-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Đến nay, chính quyền TP thu thập được 1.373 mẫu và đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy toàn bộ 9.885 mẫu vào khoảng tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay, sớm hơn tiến độ được giao. Theo lãnh đạo TP, việc đẩy nhanh lấy mẫu ADN sẽ tạo cơ sở quan trọng để đối chiếu với dữ liệu thân nhân liệt sĩ, từng bước xác định danh tính và trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh nhưng chưa được biết tên. Cùng với việc lấy mẫu ADN, TP.HCM đang đẩy mạnh thu thập thông tin, khảo sát thực địa và xác minh các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ. TP.HCM đã rà soát hồ sơ lưu trữ, đối chiếu tài liệu lịch sử, gặp gỡ nhân chứng và làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để làm rõ các địa điểm nghi vấn. Trong số các khu vực được tập trung xác minh có Công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành; khu vực Suối Bông Trang - Nhà Đỏ (phường Chánh Phú Hòa) cùng nhiều địa điểm gắn với các trận đánh lớn như Tân Sơn Nhất, cầu Bình Lợi, ngã tư Bốn Xã và địa đạo Củ Chi. Nguồn thông tin phục vụ công tác xác minh được TP thu thập từ nhiều kênh như hồ sơ lưu trữ, thông tin từ cựu binh Mỹ, các nhóm nghiên cứu quốc tế, chính quyền địa phương và người dân. Đặc biệt, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cùng các nhà khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai khảo sát bằng các thiết bị hiện đại. Các đơn vị sử dụng radar xuyên đất kết hợp đánh giá địa chất để xác định những vị trí có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất. Kết quả bước đầu tạo cơ sở để TP tiếp tục triển khai các bước tìm kiếm tiếp theo. Tranh thủ từng nguồn tư liệu, từng nhân chứng Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của TP.HCM trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng cho biết sau khi hoàn thành bước thăm dò tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 và các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo, trong đó có phương án khai quật nếu đủ điều kiện. Đồng thời, TP cần tiếp tục rà soát các khu vực liên quan đến những chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968 và các trận đánh năm 1972 để xác định vị trí các mộ tập thể liệt sĩ. Theo Phó Thủ tướng, khó khăn lớn nhất là nguồn thông tin ngày càng ít đi khi nhiều nhân chứng lịch sử đã qua đời hoặc tuổi cao, sức yếu. Nếu không khẩn trương tranh thủ các nguồn tư liệu và ký ức của những nhân chứng còn sống thì khoảng 5-7 năm tới, việc tìm kiếm và xác minh thông tin sẽ khó khăn hơn rất nhiều, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. VIẾT LONG Sáng 25-6, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ sáu tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Rà soát nhiều địa điểm nghi có mộ tập thể Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết nhiệm vụ trọng tâm của địa phương hiện nay là lấy mẫu ADN tại các mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Hiện TP.HCM có 18 nghĩa trang liệt sĩ với 9.885 ngôi mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu. Sau thời gian thí điểm và rút kinh nghiệm, TP đã triển khai đồng loạt việc lấy mẫu trên toàn địa bàn. TP.HCM tiếp tục rà soát mộ tập thể liệt sĩ, đẩy nhanh xác định danh tính bằng ADN Bà cho rằng thực tiễn tại TP.HCM cho thấy khi có quyết tâm cao, phương pháp phù hợp và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng thì vẫn có thể thực hiện được những nhiệm vụ rất khó. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 như tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin; hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và giám định trên 9.000 mẫu hài cốt. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”. Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu và tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đúng tiến độ.• Theo Bộ Quốc phòng, sáu tháng đầu năm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và phát hiện 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Cùng với công tác quy tập, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin đối với 12.127 mộ liệt sĩ trên cả nước. Bộ Công an cũng đã thu nhận khoảng 53.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ gần 18.000 dữ liệu và bước đầu xác định được danh tính 25 liệt sĩ thông qua giám định ADN. Sáu tháng đầu năm, tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ”. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần ở tuổi 94 Theo thông tin từ UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội), Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) La Văn Cầu đã từ trần ngày 24-6, hưởng thọ 94 tuổi. Anh hùng LLVTND La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, ông sớm giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948. Năm 1950, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay, ông có 76 năm tuổi Đảng. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ và lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê năm 1950, ông tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần vào những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng. Tên tuổi của Anh hùng LLVTND La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi đó, ông chỉ huy tổ bộc phá thực hiện nhiệm vụ phá hàng rào và đánh lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công. Trong quá trình chiến đấu, ông bị địch bắn gãy nát một cánh tay. Dù bị thương nặng, ông đã yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu rồi dùng tay còn lại ôm bộc phá lao lên phá hủy lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong tiêu diệt địch. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đồng thời cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân. Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Sau khi bị thương, ông tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên và công tác cán bộ. Ông được phong quân hàm đại tá và nghỉ hưu năm 1996. Sau khi nghỉ hưu, ông cư trú và sinh hoạt tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa cũ, luôn gương mẫu phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, từng là ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và bằng khen. Năm 2019, Anh hùng LLVTND La Văn Cầu được vinh danh là Công dân thủ đô ưu tú. Cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng LLVTND La Văn Cầu là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân. VIẾT THỊNH TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu. Ảnh: BÁO NHÂN DÂN Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: VGP

5 Lịch sử 50 năm TP mang tên Bác Hồ cũng là lịch sử của tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn lên của TP vì cả nước. Thời sự - Thứ Sáu 26-6-2026 LÊ THOA Ngày25-6,UBNDTP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế”. Lúc khó khăn nhất, TP.HCM lại đi rất bài bản Tại hội thảo, TS Trần Du Lịch nhìn nhận TP.HCM đã đóng góp vào quá trình hình thành đường lối đổi mới năm 1986 và quá trình hình thành mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN cho đến nay. TP.HCM là nơi mà trong 50 năm qua và trong giai đoạn sắp tới, luôn là nơi thử nghiệm về thể chế để chúng ta có được một môi trường thể chế cạnh tranh, đủ năng lượng phát triển trong kỷ nguyên mới. Nhìn lại lịch sử, trong bối cảnh khủng hoảng những năm trước 1986, TP.HCM đã trăn trở và quyết định “xé rào” để giải quyết hai bài toán sinh tử: Lương thực cho hàng triệu dân và nguồn nguyên liệu cho các xí nghiệp quốc doanh. Những mô hình thực tiễn đột phá tại Dệt Thành Công, Phong Phú, Thắng Lợi... chính là cơ sở thực tiễn để Trung ương ban hành các nghị quyết bung sản xuất, từng bước thừa nhận quyền tự chủ kinh doanh và nền kinh tế nhiều thành phần. nơi năng động, sáng tạo và luôn đi đầu” - ông nhìn nhận. Thời gian tới, để tăng trưởng hai con số trên tinh thần thể chế của Luật Đô thị đặc biệt, TS Trần Du Lịch nhấn mạnh phải phân cấp, phân quyền triệt để cho TP.HCM trên tất cả lĩnh vực, trừ năm lĩnh vực là an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tôn giáo và ngoại giao, qua đó giúp TP chủ động, sáng tạo phát triển. Ông kiến nghị phải xây dựng một bộ máy hành chính có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Luật Đô thị đặc biệt tại TP.HCM. Theo ông, khi đã được phân cấp, phân quyền thì bộ máy hành chính phải thay đổi cách vận hành để đáp ứng yêu cầu mới. TS Trần Du Lịch cũng đề nghị phải tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, giao thông kết nối, hệ thống cảng biển, hàng không, logistics, phải đặt chỉ tiêu giảm chi phí logistics hằng năm. Đồng thời, tái cấu trúc không gian và các ngành kinh tế theo hướng công nghệ. 50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC: Sức mạnh của TP.HCM bắt nguồn từ nhân dân Từ sự năng động, dám nghĩ, dám làm đó, TP.HCM đã đi trước trong việc ứng dụng các công cụ kinh tế thị trường như khu chế xuất, thí điểm cổ phần hóa, thị trường chứng khoán hay đổi đất lấy hạ tầng (khu đô thị Phú Mỹ Hưng)… “TP.HCM đã sáng tạo, năng động và bản lĩnh để đóng góp từng bước vào việc hình thành thể chế, mô hình phát triển cho đến ngày nay. Trong những lúc khó khăn nhất, TP luôn có những bước đi rất bài bản” - TS Trần Du Lịch nói. Theo ông, Bình Dương cũ cũng là địa phương đi đầu trong nhiều mô hình đổi mới sáng tạo như trải thảm đỏ đón nhà đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp để thúc đẩy công nghiệp hóa và đi đầu trong việc sử dụng một doanh nghiệp nhà nước (Becamex) để làm mũi nhọn đột phá cho sự phát triển. Hay Vũng Tàu đi đầu trong đổi đất lấy hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông… “Thật may mắn khi các địa phương này kết hợp lại thành một vùng, bởi đây đều là những Sức mạnh của TP.HCM bắt nguồn từ nhân dân Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận TP Sài Gòn - Gia Định được đặt tên TP.HCM là vinh dự lớn. Theo ông, sức mạnh của TP.HCM bắt nguồn từ nhân dân. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau khi Đảng ta quyết định thay đổi đường lối phát triển kinh tế bằng kinh tế thị trường định hướng XHCN thì kinh tế - xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng, phấn khởi, ra sức lao động sản xuất. “Mọi thành phần kinh tế đều bung ra làm cho kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ và hơn 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Qua đó, cho thấy đường lối Đảng đúng sẽ phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân TP cũng như của cả nước” - ông nói. Ông Phạm Chánh Trực nhấn mạnh sức mạnh của TP.HCM còn đến từ truyền thống năng động, sáng tạo, không chịu Chặng đường với nhiều khó khăn, thử thách Phát biểu tại hội thảo, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhìn nhận 50 năm qua là một chặng đường rất đặc biệt, với nhiều niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn, thử thách đã vượt qua, cùng rất nhiều kỳ vọng dành cho TP. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập trong bối cảnh mới và khi Nghị quyết 09 vừa được Bộ Chính trị ban hành, TP.HCM đang có một vị thế mới, tâm thế mới, tầm nhìn mới và sức bật mới. Ông cho biết hội thảo gồm bốn nhóm chủ đề. Một là câu chuyện lịch sử, nhìn lại những gì đã diễn ra trong 50 năm qua, những thành tựu, thế mạnh và các bài học kinh nghiệm. Hai là tập trung nhận diện các đặc tính, “ADN” của TP.HCM, từ văn hóa, con người, tinh thần hào sảng đến lý giải vì sao nơi đây là cái nôi của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và luôn tiên phong, đi đầu. Ba là xoay quanh đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Gần đây, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.HCM đều nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của việc chỉnh trang đô thị, đầu tư các công trình là phục vụ đời sống người dân tốt hơn. Bốn là tập trung vào các đề xuất đột phá về thể chế, chính sách, cũng như các kiến nghị, sáng kiến để TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển con người trong bối cảnh mới. thoisu@phapluattp.vn Sức mạnh của TP.HCM còn đến từ truyền thống năng động, sáng tạo, không chịu bó tay trước nghịch cảnh, luôn tìm giải pháp vượt mọi khó khăn. bó tay trước nghịch cảnh, luôn tìm giải pháp vượt mọi khó khăn trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. TP cũng liên tục có đội ngũ cán bộ trung kiên vì Đảng, vì dân, hết thế hệ này đến thế hệ sau kế thừa và phát huy những phẩm chất, bản lĩnh và đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ. PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết hội thảo đã khẳng định TP.HCM luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong tìm tòi ra những mô hình phát triển mới, đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho công cuộc đổi mới của đất nước. Từ thực tiễn phát triển của TP, nhiều sáng kiến đổi mới có ý nghĩa mở đường được hình thành và lan tỏa, từ đó tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, đời sống trước thời kỳ đổi mới... “Có thể nói lịch sử 50 năm TP mang tên Bác Hồ cũng là lịch sử của tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn lên của TP vì cả nước” - ông nói. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Luật Đô thị đặc biệt, ông tin rằng TP.HCM sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh quốc tế cao hơn.• Hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngày 25-6, tại Hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã trình bày tờ trình về hiệp thương bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Kết quả, 100% đại biểu đã thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, làm phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Hội nghị cũng hiệp thương kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Những cá nhân này gồm ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM; TS Trần Văn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; bà Trương Tứ Muối, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM. Cũng tại hội nghị, đại biểu đã hiệp thương công nhận hai tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, làm thành viên của MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM. THANH TUYỀN Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: PHƯỢNG CHÂU Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chúc mừng các nhân sự và các hội. Ảnh: THANH THÙY

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Sáu 26-6-2026 mở tại khoản 5 Điều 3 để xác định “văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường”, tức là văn bản đó phải là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trong đó, xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc là bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường. Tuy nhiên, có thể dẫn chứng sự bất cập thể hiện tại khoản 4 Điều 8 Luật TNBTCNN năm 2017 chỉ quy định “quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật” của người thi hành công vụ bị tố cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo là văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, chứ không công nhận chính “kết luận nội dung tố cáo”. Việc tiêu chí xác định “văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường” thiếu cụ thể dẫn tới hệ quả là nhiều vụ việc “kết luận nội dung tố cáo” đã chỉ rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ nhưng người bị thiệt hại không thể căn cứ vào kết luận này để hoàn thiện hồ sơ hợp lệ yêu cầu bồi thường, ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của họ. Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 8 theo hướng ghi nhận “kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ” là một trong những văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính. Bổ sung liên quan cơ quan giải quyết bồi thường Luật TNBTCNN năm 2017 lấy nguyên tắc “cơ quan trực tiếp quản lý người gây thiệt hại là cơ quan giải quyết bồi thường”. Tuy nhiên, luật chưa định nghĩa rõ thế nào là “trực tiếp quản lý”, dẫn đến nhiều cách hiểu xung đột trong thực tiễn: Cơ quan đang sử dụng và trả lương cho người thi hành công vụ; cơ quan đang trực tiếp sử dụng người thi hành công vụ hay cơ quan đang trả lương cho người thi hành công vụ. Việc không rõ nội hàm khái niệm “cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại” khiến nhiều vụ bồi thường phải kéo dài thời gian giải quyết vì khó xác định trách nhiệm giữa các cơ quan. Do đó, cần làm rõ khái niệm này bằng cách bổ sung quy định giải thích từ ngữ hoặc hướng dẫn chi tiết tại chương quy định về cơ quan giải quyết bồi thường, làm rõ tiêu chí xác định cơ quan trực tiếp quản lý đối với từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 4 Luật TNBTCNN năm 2017, việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa dự liệu và chưa quy định cụ thể đối với trường hợp yêu cầu bồi THS HỒ THỦY TIÊN, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Qua gần tám năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, bên cạnh những tác động tích cực trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân; thực tiễn áp dụng đạo luật này đã bộc lộ không ít bất cập, vướng mắc. Để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và tư pháp trong tình hình mới, việc nhận diện các hạn chế và đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung là đòi hỏi khách quan và cấp thiết. Nội dung cần sửa về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường Hiện khoản 4 Điều 4 Luật TNBTCNN năm 2017 chỉ quy định việc kết hợp giải quyết bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án, mà hoàn toàn bỏ sót giai đoạn giải quyết khiếu nại hành chính. Quy định này tạo ra khó khăn lớn về thủ tục cho người dân do thiếu cơ chế kết hợp giải quyết bồi thường trong quy trình giải quyết khiếu nại. Thay vì được xem xét giải quyết bồi thường ngay trong quá trình giải quyết khiếu nại, người khiếu nại buộc phải chờ quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung chấp nhận một phần hoặc toàn bộ khiếu nại có hiệu lực pháp luật, sau đó mới được quyền lập hồ sơ yêu cầu bồi thường riêng biệt. Điều này làm kéo dài thời gian, tăng chi phí và gây phiền hà cho người bị thiệt hại. Do đó, tôi kiến nghị bổ sung vào khoản 4 Điều 4 cơ chế cho phép kết hợp giải quyết bồi thường thiệt hại ngay trong quá trình giải quyết khiếu nại nếu người bị thiệt có yêu cầu bồi thường. Luật hiện hành áp dụng phương pháp liệt kê kết hợp định nghĩa thường trong hoạt động tố tụng mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại cố tình không thụ lý giải quyết hoặc có nhận thức chưa đảm bảo theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 mà từ chối thụ lý giải quyết yêu cầu bồi thường thì người yêu cầu bồi thường có được tiếp tục khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết không hoặc phải thực hiện thủ tục gì để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Việc thiếu cơ chế bảo vệ quyền lợi khi cơ quan giải quyết bồi thường từ chối thụ lý bồi thường khiến người yêu cầu bồi thường rơi vào bế tắc pháp lý khi không rõ mình có được quyền khởi kiện ngay hay phải thực hiện thủ tục khiếu nại, kiến nghị tới cơ quan nào để bảo vệ quyền lợi. Do đó, cần thiết bỏ nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính thống nhất thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự với các hoạt động khác, tức là bên cạnh giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, người bị thiệt hại còn được quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường.• Hiện Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định trách nhiệm quản lý, phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, từ ngày 1-7-2025, hệ thống chính quyền địa phương tại Việt Nam được tổ chức tinh gọn theo mô hình mới là mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh, cấp xã). Như vậy, việc thiếu các quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở (UBND cấp xã) trong lĩnh vực này đã tạo ra áp lực quản lý nhà nước, quá tải lên UBND cấp tỉnh và Sở Tư pháp. Mô hình này không phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, bám sát địa bàn của chính quyền cơ sở; chưa phù hợp với xu thế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, cần bổ sung quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước và phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường của UBND cấp xã nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về biên chế chuyên trách thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, địa phương. Đa số công chức được phân công tham mưu, giải quyết vụ việc bồi thường đều là cán bộ kiêm nhiệm. Do phải ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn chính, cán bộ kiêm nhiệm không có đủ thời gian chuyên tâm nghiên cứu sâu một lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm như bồi thường nhà nước. Sự bất cập trong bố trí nguồn nhân lực và biên chế chuyên trách làm giảm chất lượng công việc và hạn chế hiệu quả thi hành của Luật TNBTCNN. Do đó, việc cần làm là ban hành văn bản hướng dẫn quy định cụ thể về mô hình tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tiêu chuẩn các chức danh và chế độ, chính sách đặc thù dành riêng cho đội ngũ công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước và giải quyết các vụ việc bồi thường nhà nước, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên trách, chuyên nghiệp. phapluat@phapluattp.vn GÓP Ý SỬA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Làm rõ khái niệm “cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại” Việc không rõ nội hàm khái niệm “cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại” khiến nhiều vụ bồi thường phải kéo dài vì khó xác định trách nhiệm giữa các cơ quan. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường Thời hạn giải quyết yêu cầu bồi thường quá ngắn Hệ thống thời hạn trong luật hiện hành quá áp lực đối với các cơ quan thực thi. Chẳng hạn về xác định cơ quan bồi thường (khoản 4 Điều 41), Sở Tư pháp chỉ có năm ngày làm việc để xác định, chuyển hồ sơ và thông báo. Về xác minh thiệt hại (Điều 45), thời hạn thông thường là 15 ngày, vụ việc phức tạp tối đa 30 ngày. Về thương lượng bồi thường (Điều 46), thời hạn thông thường là 10 ngày, vụ việc phức tạp tối đa 15 ngày. Cần sửa các điều 41, 45, 46 theo hướng tăng thời hạn xác định cơ quan bồi thường lên 10 ngày làm việc; thời hạn xác minh thiệt hại 20-45 ngày và thời hạn thương lượng 15-30 ngày để đảm bảo tính chính xác và khả thi. Tiêu điểm ThS Hồ Thủy Tiên Năm 2015, ông Trương Bá Nhàn (người bị oan trong tố tụng hình sự) được VKSND TP.HCM xin lỗi; quyết định đình chỉ điều tra vụ án có từ năm 2006. Ảnh: HOÀNG GIANG Cần bổ sung cơ chế cho phép kết hợp giải quyết bồi thường thiệt hại ngay trong quá trình giải quyết khiếu nại nếu người bị thiệt có yêu cầu bồi thường.

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