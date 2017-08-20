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TP.HCM miễn phí xe buýt, nâng cấp hạ tầng, chuyển đổi xanh trang 9 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay Nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy BI KỊCH PHÍA SAU NHỮNG ĐỨA TRẺ THỔI LỬA MƯU SINH - BÀI 3 Cần giải pháp ngăn chặn việc trục lợi trên sức lao động trẻ em trang 12 trang 11 trang 5 Để vị thế luật sư Việt Nam không thua bạn bè quốc tế trên sân nhà TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 1-7: Hàng loạt quyền lợi BHXH, BHYT của người dân sẽ tăng theo trang 7 trang 14 Nửa thế kỷ nhìn lại, TP.HCM không chỉ lớn lên về diện tích, dân số, chất lượng sống mà còn đang định hình một không gian sống an toàn, năng động và hiện đại. Ảnh: THUẬN VĂN, thiết kế: KIM ANH NHNN thông tin về việc dùng thẻ tín dụng mua vàng miếng TỰ HÀO 50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC: NỖ LỰC KIẾN TẠO những không gian sống AN TOÀN, HIỆN ĐẠI trang 2+3 SỐ 135 (7706) - Thứ Bảy 27-6-2026

2 thoisu@phapluattp.vn TUỆ ANH - THUẬN VĂN - HOÀI TRỌNG Thành phố Sài Gòn xưa do người Việt mở mang từ thế kỷ 17 khởi nguồn từ Vàm Bến Nghé. Đến cuối thế kỷ 20, TP.HCM có duy nhất một trung tâm tập trung ở khu vực quận 1, quận 3, quận 4 (cũ), chợ Lớn và quận 5, quận 6 (cũ). Từ đô thị đơn trung tâm trở thành đại đô thị đa trung tâm Trong nhiều thập niên, cấu trúc đô thị mang tính “lõi nén” rõ rệt: Các hoạt động kinh tế, hành chính, thương mại tập trung dày đặc ở trung tâm, trong khi vùng ven đô vẫn giữ dáng dấp nông thôn hoặc phát triển tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ. Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến (Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM), từ cuối thế kỷ 19 sang đến năm 1945, thành phố Sài Gòn xưa được quy hoạch mang diện mạo cảng thị kiểu châu Âu với cơ sở hạ tầng tương đối đầy đủ, thiết kế bài bản, mật độ xây dựng hợp lý, nhất là nhiều không gian xanh. bão. Nhiều khu công nghiệp, đường sá và khu dân cư mới hình thành. Các khu đất trung tâm trở thành “đất vàng”, gia tăng giá trị thương mại lớn lao. Hơn thế nữa, nhiều nhà cao tầng xuất hiện, sử dụng công nghệ, vật liệu và kiểu dáng mới đã khiến quang cảnh đô thị cũ thay đổi. Tất cả các yếu tố kể trên đã hình thành nên một diện mạo Sài Gòn mới mẻ, tân kỳ chưa từng có. Tuy nhiên, thay đổi diện mạo lớn Rịa-Vũng Tàu là nảy nở ra biển (có hơn 300 km bờ biển và hòn ngọc Côn Đảo). Nảy nở hướng đông bắc - Quy tụ sức mạnh Đông Nam Bộ Theo ông Phúc Tiến, các nhà quy hoạch trước năm 1975 đã nhìn thấy hướng phát triển thành phố về phía đông bắc là cần thiết và phải ưu tiên. Đây là vùng đất cao kết nối với sông Đồng Nai, sân bay và thành phố Biên Hòa (cũ), đặc biệt là Quốc lộ 1 và đường sắt xuyên Việt ra miền Trung, miền Bắc. Định hướng này đã thực hiện bước đầu từ cuối thập niên 1950 với việc xây dựng cầu Sài Gòn và xa lộ nối với các nhà máy ở Thủ Đức, thành phố Biên Hòa (cũ), khu công nghiệp Biên Hòa. Sang đầu thập niên 1960, Tân Cảng hiện đại ra đời ngay dưới chân cầu Sài Gòn, chủ yếu phục vụ nhu cầu quân sự, góp thêm Tuy nhiên, những biến động từ chiến tranh cùng các làn sóng di dân mạnh mẽ của các thời kỳ sau đấy đã làm thay đổi cấu trúc này. Trong khoảng 1965-1975, dân chạy loạn từ các nơi kéo về lập ra các xóm nhà tạm bợ ven kênh rạch. Ngay cả trong trung tâm, phía sau các nhà cửa nguy nga ở mặt tiền là các xóm lao động lụp xụp. Trong thành phố xuất hiện những “vùng lõm” nhếch nhác và thiếu thốn tiện nghi. Sinh hoạt tại các khu vực trên phức tạp, an ninh trật tự khó duy trì. Ông Tiến nhận xét trong suốt hai thập niên đầu sau năm 1975, TP.HCM gần như “giữ nguyên hình hài cũ”, không riêng TP.HCM mà nhiều đô thị khác đều phát triển chậm. Nhiều đô thị phải tự cung tự cấp, thiếu phát triển liên kết vùng nên chưa tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt về cơ sở hạ tầng và đời sống so với trước đấy. Phải đến thập niên 1990, khi công cuộc đổi mới được triển khai mạnh mẽ, kinh tế thị trường và đầu tư của tư nhân trong nước và ngoài nước quay trở lại thì thành phố mới bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mình tái thiết vũ nhất không chỉ nằm ở chiều cao công trình, mà quan trọng hơn cả là thành phố đã thay đổi không gian và cương giới. Từ đầu thập niên 2000, thành phố tăng tốc đô thị hóa rõ rệt về phía tây nam (Phú Mỹ Hưng, Bình Chánh), về phía biển (Nhà Bè, Cần Giờ) và phía đông bắc (Thủ Đức). Mới nhất từ ngày 1-7-2025, TP.HCM hợp nhất với Bình Dương đồng nghĩa mở rộng về phía tây bắc và với Bà Giữa những chuyển động lớn của đô thị, phố đi bộ Bùi Viện là một lát cắt tiêu biểu, phản ánh rõ nét hành trình từ “lụp xụp, bất an” đến năng động và hội nhập. Trước năm 1975, khu vực này chỉ là những con hẻm nhỏ, nơi sinh sống của người lao động nghèo. Nhà cửa thấp bé, nhịp sống chậm và thiếu cơ hội phát triển. Trong ký ức của những người đã đi qua gần hết một đời người tại “ngã tư quốc tế”, phố Bùi Viện không chỉ là ánh đèn màu hay tiếng nhạc xập xình, nó còn là những vết chai sạn của một thời cầm cự giữa cái nghèo. Bên chén trà nhỏ, cụ bà Trần Thị Loan năm nay đã bước sang tuổi 89, khẽ cười hiền rồi bồi hồi tâm sự về một thời gian khó. Mấy chục năm trước, bà cùng chồng rời Hà Đông vào TP.HCM lập nghiệp khi khái niệm “phố Tây” còn chưa hình thành. Với bà Loan, sự thay đổi của con phố này gắn liền với nửa thế kỷ thăng trầm của gia đình bà tại đây. “Hồi mới vào cực lắm, tôi cứ phải đi làm từ 4 giờ sáng, bươn chải khắp các ngõ ngách khi phố phường còn chưa thức giấc. Khi đó ông nhà tôi còn sống, hai vợ chồng cùng nhau bươn chải lo cho các con. Đến nay, các con đều đã lớn tuổi, người nhỏ nhất cũng đã ngoài 50, người lớn nhất gần 70 tuổi. Ngày xưa ở đây buồn lắm, nhà cửa thấp bé, nhếch nhác. Từ khi thành phố đi bộ, không khí lúc nào cũng vui vẻ, nhất là về đêm” - bà Loan kể. Dù phố thị giờ đây náo nhiệt hơn xưa nhưng với người đã đi qua gần hết thế kỷ như bà, sự đổi thay này là minh chứng cho sự phát triển của thành phố, là thành quả từ nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân. Khác với bà Trần Thị Loan, bà Nguyễn Thị Hồng Loan sinh ra và lớn lên ngay tại thành phố này. Trong tâm khảm người phụ nữ này vẫn vẹn nguyên ký ức về một Bùi Viện từ thuở còn gian khó cho đến ngày trở thành điểm đến hàng đầu của du khách. Ngược dòng thời gian, bà Hồng Loan nhớ về một Bùi Viện rất khác với những tiệm may lớn, quán xá thưa thớt và nhịp sống bình dị của dân công chức, người buôn bán nhỏ. “Tôi ở đây từ bé, từ lúc còn chạy tắm mưa, chơi nhảy cò cò với đám bạn nên hiểu nơi này lắm. Hồi xưa hẻm yên ắng, không ồn ào như bây giờ” - bà Hồng Loan chia sẻ. Gần 30 năm bám trụ với tiệm tạp hóa nhỏ và công việc giữ xe, bà đã chứng kiến hành trình dài khi những tiệm may dần nhường chỗ cho khách sạn và các quán bar Hành trình “lột xác” của xóm lao động nghèo ở phố Bùi Viện LTS: Ngày 2-7-1976, Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - một dấu mốc lịch sử mở ra hành trình kiến thiết và phát triển không ngừng của đô thị lớn nhất cả nước. Từ nền tảng còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, thành phố đã từng bước vươn lên mạnh mẽ, không chỉ thay đổi diện mạo đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống, củng cố an ninh, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại. Loạt bài “TP.HCM 50 năm: Hành trình kiến tạo đô thị văn minh, Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác: Hành trình kiến tạo đô thị văn minh, nghĩa tình - Bài 1 Nỗ lực kiến tạo những không an toàn, hiện đại Nửa thế kỷ nhìn lại, TP.HCM không chỉ lớn lên về diện tích hay dân số, mà quan trọng hơn, đã thay đổi sâu sắc về chất lượng sống. Từ những khu vực ven đô lụp xụp, nhiều lo lắng về an ninh trật tự, TP.HCM hôm nay đang định hình một không gian sống an toàn, năng động và hiện đại. TP.HCM thay đổi diện mạo không chỉ nằm ở chiều cao công trình, mà quan trọng hơn cả là thành phố đã thay đổi không gian và cương giới. Ảnh: THUẬN VĂN Từ một địa điểm “lụp xụp, bất an”, phố đi bộ Bùi Viện trở thành điểm đến năng động và hội nhập. Ảnh: THUẬN VĂN

3 thoisu@phapluattp.vn Trước đây, không ít khu vực cửa ngõ TP.HCM từng gắn với hình ảnh thiếu an ninh trật tự. Di dân tự phát, thiếu việc làm, hạ tầng yếu kém đã tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội phát sinh. Những vụ móc túi, dàn cảnh trộm cắp tại các điểm đông người từng khiến người dân và du khách không khỏi e ngại. Nhưng theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, sự thay đổi không thể chỉ đến từ các biện pháp quản lý hành chính. Cốt lõi của vấn đề vẫn là kinh tế và cơ hội sống. “Khi người dân có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện, đời sống được nâng lên, thanh thiếu niên được đến trường đầy đủ thì các tệ nạn xã hội sẽ dần bị đẩy lùi. Hạ tầng là điều kiện cần nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định” - ông nói. Thực tế cho thấy các đòn bẩy hạ tầng như hệ thống xa lộ trước đây hay metro hiện nay đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt. Không chỉ giúp kết nối không gian, chúng còn kéo theo dòng vốn đầu tư, mở rộng cơ hội việc làm và hình thành các cộng đồng dân cư mới với mức sống cao hơn. Từng quen với tiếng xình xịch của tàu hỏa truyền thống, ông Phạm Vinh Quang (61 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, cựu trưởng tàu an ninh ga Sài Gòn) đánh giá cao sự hiện đại của tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Theo ông, tàu vận hành rất êm ái, hệ thống phát thanh thông báo rõ ràng tại mỗi ga giúp hành khách dễ dàng theo dõi lộ trình. “Việc mua vé hiện nay rất nhanh chóng. Hành khách có thể thanh toán qua ứng dụng điện thoại hoặc sử dụng căn cước công dân cực kỳ tiện lợi” - ông Quang chia sẻ. Quan sát sự thay đổi của TP.HCM, ông Quang nhận định thành phố đang có những bước phát triển vượt bậc so với các nước lân cận. Đời sống người dân được nâng cao, thu nhập cải thiện và cơ hội việc làm mở rộng cho cả lao động từ các tỉnh, thành khác. Sự xuất hiện của các loại hình phương tiện mới như xe điện cũng cho thấy tư duy đổi mới về kinh tế và môi trường. Xóa “vùng lõm”, ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị năng lực cho hệ thống cảng Sài Gòn. Cầu Sài Gòn qua nhiều lần nâng cấp và đặc biệt với sự xuất hiện của cầu Sài Gòn 2, không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn đóng vai trò như một “đường dẫn” cho sự mở rộng đô thị dọc theo xa lộ và bán đảo Thủ Thiêm. Từ một cửa ngõ còn hoang vắng, dân cư thưa thớt khu vực phía đông bắc sang cuối thế kỷ 20, đã có thêm nhiều nhà máy, khu công nghệ cao, khu đại học và khu dân cư mới. Do đó vùng đông bắc Sài Gòn dần dần trở thành trục phát triển mới năng động, kéo theo sự dịch chuyển dân cư và các dòng vốn đầu tư lớn lao. “Bước sang thế kỷ 21, sự chuyển dịch về hướng đông bắc diễn ra với tốc độ “tên lửa”. Qua đấy, việc hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và sắp đến sẽ nối đến Bình Dương, cũng như việc ra đời sân bay Long Thành (Đồng Nai) đã và đang là hai yếu tố góp phần thúc đẩy hơn nữa việc phát triển vùng đông bắc” - ông Trần Hữu Phúc Tiến nhận định. Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, khi đô thị bắt đầu mở rộng, những nhà máy và bến cảng trong các khu trung tâm không còn phù hợp. Việc di dời chúng không chỉ giải quyết bài toán giao thông và vấn đề môi trường, mà là điều kiện để chỉnh trang, tái cấu trúc không gian đô thị. Từ năm 2010, cảng Sài Gòn ở khu trung tâm (dọc theo vùng Khánh Hội, thuộc quận 4 cũ) đã bắt đầu di dời ra Hiệp Phước (Nhà Bè cũ). Vừa qua bến tàu Khánh Hội chủ yếu chỉ còn là bến tàu du lịch quốc tế. Năm 2014, Tân Cảng tiến hành di dời ra Cát Lái, Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu) và một số nơi khác. Cùng với Tân Cảng, Nhà máy Ba Son, cũng được di chuyển ra sát biển, nhường chỗ cho khu dân cư cao cấp Cựu trưởng tàu an ninh bày tỏ kỳ vọng vào tương lai của mạng lưới giao thông công cộng: “Tôi mong các tuyến metro kết nối đi Củ Chi hay Long Thành sớm được triển khai. Khi mạng lưới hoàn thiện, người dân sẽ đi lại thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa” - ông Quang kỳ vọng. Sự thay đổi này cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ thế hệ trẻ. Bạn Trần Gia Hân (ngụ phường Chánh Hưng) chia sẻ thay vì chen chúc giữa dòng xe máy khói bụi, metro là lựa chọn văn minh. “Điểm cộng lớn nhất của metro là sự nhanh chóng, không gian mát mẻ và đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn hay khói bụi như khi di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Nếu ở khu vực trung tâm mà muốn di chuyển quãng đường xa thì đi tàu rất tiện. Như hôm nay, em chọn đi metro để ra ga cuối rồi bắt xe đi Biên Hòa, thời gian rút ngắn lại rất nhiều” - Gia Hân cho biết. Trước đây, Gia Hân thường xuyên di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe và ô nhiễm môi trường tại thành phố khiến việc đi lại trở nên mệt mỏi. Gia Hân tin rằng khi có metro, người dân sẽ dần thay đổi thói quen di chuyển để giảm bớt áp lực giao thông và ô nhiễm tiếng ồn. “Em mong muốn trong tương lai thành phố sẽ có thêm nhiều tuyến metro kết nối xa hơn nữa, không chỉ dừng lại ở Suối Tiên mà có thể đi đến Vũng Tàu hoặc vào sâu các khu vực như Cần Giờ, Nhà Bè, để người dân đi lại thuận tiện nhất” - Gia Hân bày tỏ. Những thay đổi trong hành vi di chuyển, nếu được duy trì sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, theo chuyên gia để xóa bỏ hoàn toàn các “vùng lõm”, TP.HCM cần một chiến lược đồng bộ hơn. “Hạ tầng phải đi cùng với giáo dục, y tế và văn hóa. Bởi lẽ chỉ khi người dân có điều kiện phát triển toàn diện, đô thị mới thực sự trở thành một không gian an toàn và đáng sống” - nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến nhấn mạnh. NHÓM PV và cao ốc thương mại. Mới nhất từ tháng 4-2026, chính quyền thành phố đã quyết định chuyển toàn bộ không gian bến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với 39,5 ha thành khu công viên văn hóa - lịch sử thay vì chỉ làm khu dân cư cao cấp như dự định trước đây nhiều năm. Trong đấy giai đoạn đầu bao gồm 9 ha làm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm và một số cơ sở kỹ thuật hạ tầng. Đồng thời thành phố sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành để tăng tốc giao thông giữa trung tâm với Nhà Bè và Cần Giờ, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho các khu vực lân cận. Nhìn lại việc thay đổi kiến trúc và cảnh quan Vàm Bến Nghé (bờ sông Sài Gòn tính từ cầu Sài Gòn đến cảng Nhà Rồng - Khánh Hội), dễ dàng nhận ra thành phố đang thay đổi diện mạo đô thị ở cả hai bờ (bờ quận 1, quận 4 cũ và bờ Thủ Thiêm). Một cánh cung vàng lộng lẫy đã lộ diện, tiếp nối hình ảnh một đại cảng thị phồn vinh từ nhiều thế kỷ trước. “Tuy vậy, trong sự phát triển nhanh chóng ấy, chúng ta cần lưu ý bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử dọc bờ sông bằng nhiều hình thức. Đó cũng là cách thực hiện kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa - hai ngành nghề mới mẻ mà thành phố không thể bỏ quên” - ông Tiến kỳ vọng.• náo nhiệt. Cũng theo bà Hồng Loan, sự thay đổi rõ nét bắt đầu sau công cuộc đổi mới năm 1986. Đất nước mở cửa, dân Tây “ba lô” đổ về Bùi Viện tìm nơi lưu trú. Từ đó đến nay, nhiều hộ dân vay vốn trùng tu nhà cửa, chuyển sang kinh doanh quán bar, hàng ăn và lưu trú, giúp đời sống cải thiện rõ từng ngày. Đặc biệt, tối 20-8-2017, phố đi bộ Bùi Viện chính thức khai trương trong sự kỳ vọng lớn của người dân và du khách. Đây là con phố đi bộ thứ hai của TP.HCM sau phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện này không chỉ chấm dứt thời kỳ hoạt động tự phát mà còn thiết lập một không gian du lịch văn minh, an toàn. Với việc chỉnh trang đồng bộ hạ tầng và tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố, Bùi Viện đã thực sự “thay da đổi thịt”, trở thành biểu tượng kinh tế đêm sôi động nhất của thành phố. Có mặt tại phố Bùi Viện sau 10 ngày khám phá Việt Nam, anh Danielle (du khách Đức) chọn TP.HCM là điểm dừng chân cho chuyến hành trình của mình. Chỉ mới có mặt tại đây vài giờ, anh đã bị chinh phục bởi sự náo nhiệt của tuyến phố này. “Hôm nay tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Chúng tôi đang ở trên một con phố sôi động với rất nhiều ánh đèn, mang đậm cảm giác châu Á. Theo anh Danielle, nếu Hà Nội mang đậm dấu ấn lịch sử, Đà Nẵng yên bình thì Bùi Viện lại cực kỳ đông đúc và hiện đại. Năng lượng từ dòng xe cộ nhộn nhịp cùng sự thân thiện của người dân là trải nghiệm anh không thể quên” - anh Danielle chia sẻ. Cùng chung cảm xúc, chị Ula (du khách Đức) không khỏi ngỡ ngàng trong lần đầu đặt chân đến đây. “Ở Đức, tôi không quen với không khí này nhưng thực sự thích nó. Mọi thứ đều rực rỡ sắc màu, con người nơi đây rất tử tế” - chị Ula hồ hởi nói. NHÓM PV nghĩa tình” ghi lại những chuyển động rõ nét qua ba lát cắt: Không gian đô thị, diện mạo phát triển và đời sống con người. Qua đó, khắc họa một thành phố không ngừng đổi mới, phát triển vì con người và hướng tới những tầm cao mới. gian sống Song hành với việc mở rộng không gian là quá trình “làm đầy” chất lượng sống, đặc biệt là nỗ lực xóa bỏ các “vùng lõm” đô thị từng tồn tại dai dẳng trong nhiều năm được chính quyền TP.HCM quan tâm hàng đầu. Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến. Ảnh: THUẬN VĂN Tuyến metro số 1 vận hành không chỉ giúp kết nối không gian mà còn góp phần tạo nên diện mạo giao thông hiện đại. Ảnh: TP.HCM.

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 27-6-2026 VIẾT THỊNH Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức lễ ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Vietnam National MultiProject Wafer Coordination Center - VNMPW/CC) với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn bán dẫn quốc tế, viện nghiên cứu và các trường ĐH trọng điểm trong lĩnh vực bán dẫn. Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu. Hiện Việt Nam chưa có năng lực sản xuất chip bán dẫn ở quy mô công nghiệp, trong khi hạ tầng nghiên cứu và sản xuất thử còn hạn chế. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp thiết kế chip chủ yếu phải đặt sản xuất thử tại các nhà máy ở nước ngoài, khiến chi phí tăng cao, thời gian triển khai kéo dài và hạn chế khả năng thương mại hóa sản phẩm. Chi phí chuyển từ bản thiết kế sang sản xuất thử chip (tape-out) hiện dao động 30.000-200.000 USD cho mỗi thiết kế, trong khi thời gian chờ sản xuất thường kéo dài 12-24 tháng. Trong khi đó, hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, khoảng 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục ĐH triển khai các chương trình đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan. Theo thống kê ban đầu, đã có 12 đơn vị đăng ký nhu cầu sản xuất thử khoảng 30.000 chip. Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này thông qua mô hình Multi-Project Wafer (MPW), cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trong cùng một đợt chế tạo nhằm giảm chi phí. Mô hình giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip “Make in Vietnam”. Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 19 đối tác Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhóm thiết kế tham gia nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm sản phẩm chip bán dẫn, đồng thời từng bước hình thành năng lực vận hành mô hình MPW tại Việt Nam. Giai đoạn 2028-2030, trung tâm tiếp tục được hỗ trợ một phần chi phí sản xuất thử, đồng thời hoàn thiện hạ tầng dùng chung, hệ thống phòng thí nghiệm, công cụ thiết kế, môi trường kiểm thử và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng thiết kế và khả năng thương mại hóa sản phẩm. Từ sau năm 2030, trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á, góp phần Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Ảnh: TT Từng bước xây dựng phòng thí nghiệm đánh giá, kiểm thử Theo Quyết định 4386/QĐ-BKHCN, Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), có nhiệm vụ cung cấp hạ tầng dùng chung hỗ trợ toàn bộ quá trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm. Trung tâm cung cấp công cụ thiết kế, hỗ trợ thẩm định và kiểm chứng thiết kế; đồng thời làm đầu mối kết nối với các nhà máy chế tạo chip (Foundry), các đơn vị đóng gói, kiểm thử và đối tác công nghệ quốc tế để tổ chức sản xuất thử cho các trường ĐH, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Sau quá trình sản xuất thử, trung tâm tiếp tục hỗ trợ đánh giá chất lượng chip, kết nối với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước và các quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ từng bước xây dựng phòng thí nghiệm đánh giá, kiểm thử và phân tích sau chế tạo (Post-Silicon Lab). Việt Nam có trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các trường ĐH, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhóm thiết kế tham gia nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm sản phẩm chip bán dẫn. nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu. Tại lễ ra mắt, trung tâm đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước. Trong đó có các tập đoàn công nghệ hàng đầu của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu như Intel, Infineon, Amkor, Cadence, Synopsys; các nhà cung cấp dịch vụ sản xuất của những Foundry hàng đầu thế giới như TSMC, GlobalFoundries; cùng các trường ĐH lớn của Việt Nam như ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ trong nước như Viettel, FPT, VSAP Lab. Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu. Ngày 26-6, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2026 về công tác tổ chức xây dựng Đảng; giao ban chuyên đề công tác cán bộ, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những nỗ lực của ngành tổ chức xây dựng Đảng, đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện nhiều áp lực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Một số địa phương còn thiếu cán bộ đáp ứng yêu cầu để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, vẫn còn tình trạng cán bộ lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng lưu ý việc đánh giá cán bộ hằng quý ở một số nơi còn nể nang, chưa phản ánh đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chưa tạo động lực cho cán bộ làm tốt. Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường vụ các xã, phường, đặc khu rà soát, hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bà cũng thông tin Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các Thường vụ Thành ủy trực tiếp làm việc với từng địa phương để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, kịp thời đề xuất sắp xếp, luân chuyển đối với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu. Đối với nhiệm vụ thuộc Ban Tổ chức Thành ủy, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu khẩn trương rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ biên chế năm 2026, chuẩn bị phương án phân bổ giai đoạn 2027-2030. Bà yêu cầu trong tháng 7 phải ban hành quyết định giao biên chế chính thức cho các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành, làm cơ sở sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đồng bộ. Ban Tổ chức Thành ủy cũng cần nghiên cứu việc bố trí thêm cấp phó chủ tịch UBND ở những địa phương được tăng số lượng cấp phó; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức tại những nơi còn thiếu nhân sự. Đồng thời xây dựng cơ chế tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp xuất TP.HCM sẽ giao biên chế chính thức các xã, sở ngành trong tháng 7 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu hoàn thiện phân bổ biên chế trong tháng 7. Ảnh: THANH THÙY Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói và kiểm thử chip; chia sẻ hạ tầng kỹ thuật; kết nối chuyên gia, doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, góp phần hình thành mạng lưới liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường ĐH. Nhân dịp này, trung tâm cũng công bố thành lập tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn với sự tham gia của 21 chuyên gia uy tín trong lĩnh vực bán dẫn đến từ các tập đoàn công nghệ, trường ĐH và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.• sắc, bảo đảm phát huy đúng năng lực sau tuyển dụng. Trong quý III, Phó Bí thư Thành ủy TP yêu cầu các địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được TP phân cấp, ủy quyền ở cả khối Đảng và khối chính quyền; xác định rõ nhiệm vụ thực hiện hiệu quả để tiếp tục triển khai, nhiệm vụ vượt quá khả năng thì mạnh dạn đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển về TP nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý. THANH TUYỀN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 27-6-2026 ĐẮC LAM Ngày 26-6 hằng năm được chọn là Ngày thế giới phòng, chống ma túy và cũng là Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại Việt Nam. Đây là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy. Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm, hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, cai nghiện và quản lý người nghiện tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Cảnh giác trước những “chiếc bẫy” ma túy mới Theo đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích “núp bóng”. Đây là nguy cơ đặc biệt lớn đối với thanh thiếu niên. Lực lượng chức năng khuyến cáo người trẻ cần tuyệt đối nói không với ma túy, kể cả chỉ thử một lần. Đồng thời, cần cảnh giác với đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc tại các buổi liên hoan, tiệc tùng; hạn chế tham gia các cuộc vui xuyên đêm tại quán bar, homestay hoặc căn hộ cho thuê. Khi gặp áp lực trong học tập, công việc hay cuộc sống, giới trẻ cần lựa chọn những phương pháp giải tỏa lành mạnh thay vì tìm đến chất kích thích. Quan trọng hơn cả là tự xây dựng bản lĩnh để từ chối mọi cám dỗ, tạo “lá chắn” bảo vệ chính mình trước hiểm họa ma túy. Hưởng ứng Tháng hành Tiêu điểm Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm, hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, cai nghiện và quản lý người nghiện tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn. động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân, phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tăng cường công tác tuyên truyền. Đồng loạt ra quân làm sạch địa bàn Tại Hà Nội, đầu tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội phát động Tháng hành động với chủ đề “Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”. Lãnh đạo TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trong tháng 6, Hà Nội triển khai nhiều hoạt động truyền thông như treo pano, áp phích, trình chiếu thông điệp trên màn hình LED tại các tuyến phố, khu vui chơi công cộng. TP cũng tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 266, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” gắn với tuyên truyền pháp luật tại xóm Thượng Khê, xã Hưng Nguyên. Tại Khánh Hòa, công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, khu nghỉ dưỡng, homestay nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Trị phát động tổng rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh làm sạch địa bàn. Mục tiêu của địa phương là đến hết năm 2026 có ít nhất 30% xã, cả nước, thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới xây dựng các xã, phường, đặc khu an toàn, không ma túy.• Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy thể hiện quyết tâm rất cao của Bộ Công an và công an các địa phương trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy. Chúng tôi xác định đây không chỉ là một đợt cao điểm mang tính chiến dịch mà còn là bước tạo đà để xây dựng cơ chế phòng ngừa, quản lý và kiểm soát ma túy bền vững, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tá NGUYỄN ĐỨC TUẤN, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) TP.HCM mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng tấn công tội phạm ma túy Công an TP.HCM vừa triển khai cao điểm 45 ngày đêm. Mục tiêu cốt lõi là tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn nhằm rà soát từng đối tượng, kiểm tra từng địa bàn. Qua đó, cơ quan chức năng sẽ đánh giá thực chất tình hình nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ thế hệ trẻ, giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của TP. Thời gian thực hiện cao điểm, cơ quan chức năng đã đồng loạt kiểm tra các“điểm nóng”ăn chơi về đêm, các căn hộ dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ cao cấp. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương; xử lý nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan ma túy, lừa đảo… Các đại biểu tại Hà Nội quét mã QR hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Ảnh: CTV Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Ảnh: CTV Ngày 26-6, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan đến một nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng, vừa bị bắt quả tang trên địa bàn. Đây là động thái nằm trong kế hoạch thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ về tăng cường đấu tranh với tệ nạn đánh bạc, đặc biệt là cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 (World Cup 2026). Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cái Răng phát hiện quán cà phê A.M.Z (khu vực Thạnh Mỹ) có dấu hiệu tụ tập cá độ bóng đá. Khoảng 0 giờ 40 ngày 24-6, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 14 người đang tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động, 8 mô tô cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Bước đầu, những người này khai nhận đã truy cập các trang cá cược trực tuyến như 8x.181.com, CM.88.com, OK9.com, 1x.Bet… để đăng ký tài khoản, nạp tiền và cá cược các trận bóng đá. Tổng số tiền giao dịch phục vụ việc cá độ ban đầu được xác định trên 200 triệu đồng; mỗi trận cá cược 10-20 triệu đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra dữ liệu điện tử, công an còn phát hiện một số người tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi “nổ hũ” trực tuyến với số tiền khoảng 40 triệu đồng; tổng giao dịch trong khoảng một tháng gần 398 triệu đồng... HẢI DƯƠNG Kiểm tra quán cà phê mùa World Cup 2026, bắt quả tang 14 người cá độ qua mạng phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy. Tại Tuyên Quang, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng ngừa là cơ bản, đấu tranh từ sớm, từ xa là trọng yếu”. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, phòng chống ma túy. Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy. Đối với các tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, chính quyền và lực lượng chức năng tăng cường phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân không tham gia vận chuyển, mua bán hay sử dụng ma túy. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng bảo vệ tuyến biên giới, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ sớm, từ xa. Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 đang được triển khai rộng khắp trên

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 27-6-2026 hợp khác do luật quy định” nhằm bao quát các trường hợp phát sinh trong thực tiễn. Cần khẳng định khoản bồi thường là di sản thừa kế Điều 2 Luật TNBTNN năm 2017 đã xác định cụ thể đối tượng được bồi thường là “cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi TNBTNN được quy định tại luật này”. Quy định này cho thấy tư cách của người được bồi thường gắn liền với việc họ là chủ thể trực tiếp gánh chịu thiệt hại phát sinh từ hành vi công vụ trái pháp luật. Tuy nhiên, Điều 5 của luật lại quy định một nhóm chủ thể rộng hơn có quyền yêu cầu bồi thường, bao gồm: Người bị thiệt hại; người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người này chết; tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại; người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại và cá nhân, pháp nhân được các chủ thể trên ủy quyền. Vấn đề phát sinh ở chỗ, khi người bị thiệt hại chết, tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại thì người thừa kế và tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ là người có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Căn cứ Điều 2 Luật TNBTNN năm 2017 thì người được bồi thường phải là người trực tiếp bị thiệt hại; trong khi đó người thừa kế và tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ không phải là người gánh chịu thiệt hại về vật chất hay tinh thần do hành vi công vụ gây ra. Bởi vậy, về mặt pháp lý, nhóm chủ thể này không thuộc đối tượng được bồi thường theo định nghĩa của luật. Đây là điểm bất cập thể hiện sự thiếu thống nhất nội tại trong Luật TNBTNN năm 2017, khi quyền yêu cầu được mở rộng nhưng đối tượng thụ hưởng lại không được quy định tương ứng. Từ bất cập này, dự thảo luật cần bổ sung quy định về đối tượng được bồi thường tại Điều 2. Cụ thể, đối tượng được bồi thường bên cạnh cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra cần bổ sung thêm nhóm chủ thể là “người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại”. Bổ sung đối tượng được phục hồi danh dự Một bất cập đáng chú ý của Luật TNBTNN hiện hành là phạm vi đối tượng được phục hồi danh dự còn tương đối hẹp. Theo Điều 31 Luật TNBTNN năm 2017, chỉ có ba nhóm chủ thể được phục hồi danh dự, bao gồm: Người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự; công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc trái pháp luật; và người bị áp dụng trái pháp luật các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong khi đó, người bị áp dụng trái pháp luật biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu mặc dù thuộc phạm vi TNBTNN và có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần theo quy định của luật nhưng lại không thuộc nhóm đối tượng được phục hồi danh dự. Điều này cho thấy có sự khác biệt THS TRƯƠNG THỊ TÚ MỸ, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTNN) năm 2017 qua một thời gian triển khai đã bộc lộ một số điểm bất cập, chưa đồng bộ. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTNN tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đối tượng được bồi thường; phạm vi TNBTNN; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Điểm mới của dự thảo luật là bổ sung một số trường hợp phát sinh TNBTNN như: Hủy bỏ giấy phép trái pháp luật; không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật; không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời biện pháp bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân. Dự thảo cũng bổ sung quy định “trường GÓP Ý SỬA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Cần bảo đảm tính công bằng trong khôi phục quyền lợi công dân trong cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp giữa các đối tượng cùng bị áp dụng trái pháp luật các biện pháp xử lý hành chính. Xét về bản chất, biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu là một biện pháp xử lý hành chính có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự và vị thế xã hội của cá nhân bị áp dụng. Khi biện pháp này được áp dụng trái pháp luật, hậu quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất hoặc tổn thất tinh thần có thể lượng hóa bằng tiền, mà còn làm suy giảm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người bị áp dụng trong cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chỉ ghi nhận quyền được bồi thường thiệt hại về tinh thần mà không cho phép họ được phục hồi danh dự thông qua các hình thức xin lỗi, cải chính công khai như đối với các trường hợp bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc trái pháp luật. Việc này là chưa thật sự hợp lý, bởi lẽ mức độ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín xã hội của họ về bản chất không khác biệt đáng kể so với những người bị áp dụng trái pháp luật các biện pháp xử lý hành chính khác. Sự khác biệt trong cơ chế bảo vệ quyền lợi giữa các chủ thể này dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất trong chính sách bồi thường của Nhà nước, đồng thời chưa bảo đảm đầy đủ nguyên tắc khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm. Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi Điều 31 luật hiện hành theo hướng bổ sung người bị áp dụng trái pháp luật biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu vào nhóm đối tượng được phục hồi danh dự. Việc mở rộng phạm vi này sẽ góp phần bảo đảm tính công bằng giữa các chủ thể bị thiệt hại, đồng thời nâng cao hiệu quả khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của cơ quan nhà nước gây ra.• Dự thảo luật hiện nay đã bổ sung ba trường hợp tạm đình chỉ giải quyết bồi thường vào khoản 1 Điều 50 Luật TNBTNN năm 2017 tại các điểm đ, e, g. Trong đó, điểm đ: Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ việc yêu cầu bồi thường. Điểm e: Người yêu cầu bồi thường không phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp người yêu cầu bồi thường không có khả năng cung cấp. Điểm g: Người yêu cầu bồi thường là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật; người yêu cầu bồi thường là tổ chức đã chấm dứt tồn tại mà chưa có tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ”. Có thể thấy rằng quy định tại điểm g phát sinh bất cập khi chưa bao quát hết các trường hợp trên thực tế. Cụ thể, quy định này chỉ đề cập đến trường hợp người yêu cầu bồi thường là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó lại bỏ trống các đối tượng khác như: Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi mà chưa xác định được người đại diện. Như vậy, nếu người yêu cầu bồi thường rơi vào trạng thái“hạn chế năng lực hành vi”hoặc“có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi” trong quá trình giải quyết mà chưa có người đại diện thì có tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường hay không? Hoặc trường hợp người bị thiệt hại là người chưa thành niên, đang trong quá trình giải quyết bồi thường mà người đại diện theo pháp luật chết hoặc không thể tiếp tục là người đại diện mà chưa xác định được người đại diện mới. Vì không thuộc căn cứ tạm đình chỉ tại điểm g Điều 50, cơ quan giải quyết bồi thường sẽ gặp lúng túng trong việc xử lý hồ sơ của các trường hợp này. Người có thẩm quyền không thể ra quyết định tạm đình chỉ (vì luật không cho phép đối với đối tượng này) nhưng cũng khó có thể tiếp tục thương lượng hoặc xác minh thiệt hại vì chủ thể không đủ năng lực hành vi hoàn toàn để ký kết các văn bản pháp lý. Do vậy, để bảo đảm tính đầy đủ, khả thi và thống nhất của quy định pháp luật, cần nghiên cứu sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 50 theo hướng mở rộng phạm vi các trường hợp được tạm đình chỉ, bao gồm cả trường hợp người yêu cầu bồi thường là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện quy định về tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường Cần nghiên cứu sửa đổi Điều 31 luật hiện hành theo hướng bổ sung người bị áp dụng trái pháp luật biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu vào nhóm đối tượng được phục hồi danh dự. phapluat@phapluattp.vn Cần bổ sung và hoàn thiện định nghĩa về người được nhận tiền bồi thường bởi luật cho phép người thừa kế đi đòi nhưng định nghĩa “người được bồi thường” lại chỉ là người bị hại trực tiếp. Các con ông Huỳnh Chiếm Phái (người bị oan trong tố tụng hình sự ở tỉnh Khánh Hòa) đã được bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng. Ảnh: TL Một buổi tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước hồi tháng 3 tại TP.HCM. Ảnh: TM

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