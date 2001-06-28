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Những điểm mới đáng chú ý của nghị định hướng dẫn Luật Báo chí 2025 Không gian đô thị TP.HCM đang dần chuyển sang mô hình đa trung tâm, đa cực gắn với hệ sinh thái sông nước và bền vững hơn trong dài hạn. Ảnh: THUẬN VĂN - Thiết kế: KIM ANH Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam trang 2 SỐ 136 (7707) - Thứ Hai 29-6-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay TP.HCM di dời 40.000 căn nhà ven kênh: Bảo đảm quyền lợi an sinh tối đa cho người dân ĐÀO TẠO LUẬT SƯ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: Đừng để công nghệ làm mất đi bản sắc luật học trang 6 trang 12 Tăng tốc hoàn thành 5.000 km cao tốc vào năm 2030 trang 8 Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Bài 2 TP.HCM “THAY DA ĐỔI THỊT” SAU NỬA THẾ KỶ VỤ "BÁN NHÀ, CHƯA NHẬN ĐỦ TIỀN ĐÃ CHO MƯỢN SỔ GỐC ĐỂ VAY TIỀN": Đòiđượcnhàsau12nămđikiện trang 7 trang 3 trang 4+5

2 Thời sự - Thứ Hai 29-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có thư gửi các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026). Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bức thư này. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; các bậc ông bà; cha mẹ, các cháu thiếu niên, nhi đồng lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống. Từ nếp nhà, gia phong đến đạo lý thờ cúng tổ tiên, từ tình mẫu tử, tình làng nghĩa xóm đến nghĩa đồng bào, gia đình luôn gắn bó với dòng họ, cộng đồng, làng xã, quê hương, đất nước; hun đúc lòng nhân ái, sự thủy chung, ý thức trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. 25 năm qua, ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành dịp để chúng ta trân trọng, lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình. Sự phát triển của đất nước bên cạnh được đo bằng tăng trưởng kinh tế, công trình hiện đại, thành tựu khoa học công nghệ... còn được đo bằng chất lượng con người, chiều sâu văn hóa, sự yên ấm của từng cặp vợ chồng, con cái, từng mái nhà và lòng nhân ái của cộng đồng. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ mới. Kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, chuyển đổi số, già hóa dân số... đang tác động từng ngày đến đời sống gia đình. Điều đáng lo không chỉ là khó khăn vật chất, mà còn là sự thưa vắng đối thoại, phai nhạt nếp nhà, thuần phong mỹ tục; suy giảm đạo đức gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, những tổn thương do bạo lực, xâm hại, vô cảm và lối sống thực dụng. Vì vậy, chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới XHCN. Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn; trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm. Nói về gia đình cũng là nhắc chúng ta quan tâm hơn đến trẻ em vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa và những phận người chưa có mái ấm để trở về. Cần phát huy các mô hình mái ấm tình thương, bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi, “con nuôi đồn biên phòng”, “con nuôi công an xã” và các hình thức hỗ trợ phù hợp, để mỗi em nhỏ thiệt thòi được cảm nhận hơi ấm gia đình, được bảo vệ, học tập và trưởng thành lành mạnh. Tôi mong mỗi gia đình Việt Nam giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể hằng ngày: Kính trọng ông bà, cha mẹ; yêu thương, chăm sóc con trẻ; vợ chồng thủy chung, bình đẳng, sẻ chia; các thế hệ biết lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ nhau. Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Chúc các gia đình Việt Nam luôn mạnh khỏe, bình an, tiến bộ, hạnh phúc và thành công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM THANH THANH Ngày 28-6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động Khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Đầu tư đồng bộ 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê Hai dự án có tổng quy mô khoảng 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nguồn cung này hướng tới phục vụ công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Công ty TNHH GiP Land và Công ty CP Green i-Park triển khai đầu tư xây dựng bảy tòa nhà ở xã hội cao chín tầng với khoảng 1.700 căn hộ trên diện tích 6,9 ha; ba khối nhà cho thuê cao sáu tầng, tổng diện tích sàn khoảng 17.740 m², quy mô 320 căn hộ, đáp ứng nhu cầu thuê của khoảng 700 người lao động. Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến do Công ty CP Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 31 ha, gồm khu nhà ở xã hội với 5.500 căn hộ tại các tòa chung cư cao chín tầng, quy mô dân số khoảng 11.935 người, cùng công trình nhà ở cho thuê cao chín tầng với khoảng 320 căn hộ. Cả hai dự án được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hệ thống bao gồm giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, thoát nước, PCCC cùng các công trình công cộng như trường học, cơ sở y tế, khu thể thao, công viên cây xanh, công trình văn hóa cộng đồng, chợ dân sinh và bãi đỗ xe. Các hạng mục được đầu tư nhằm hướng tới hình thành môi trường sống hiện đại, thuận tiện cho người lao động và cư dân. Phấn đấu hoàn thành 56.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, việc khởi công các công trình nhà ở cho thuê Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tặng quà cho công nhân tại công trường xây dựng khu nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: VGP Hưng Yên: Khởi công 2 dự án nhà ở xã hội quy mô 7.840 căn Hai dự án nhà ở xã hội quy mô 7.840 căn hộ tại Hưng Yên vừa được khởi công xây dựng, góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho công nhân và người có thu nhập thấp trên địa bàn. góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Hoạt động này tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương trong những năm tới. Về phía chủ đầu tư, đại diện Công ty CP Green i-Park cho biết việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tại khu công nghiệp. Doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường và tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, xanh và thông minh. Đại diện Tập đoàn Vingroup cũng cho rằng phát triển nhà ở cho thuê là giải pháp đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý cho người lao động, gia đình trẻ và các đối tượng có thu nhập thấp. Giải pháp này cũng góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư. Doanh nghiệp cam kết triển khai công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý, vận hành dự án hiệu quả sau khi hoàn thành. Việc đồng loạt khởi công các công trình nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có thu nhập thấp. Các dự án này đồng thời góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên.• Các dự án này góp phần ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hấp dẫn môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Hưng Yên. Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026). Ảnh: VGP

3 Thời sự - Thứ Hai 29-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị khi nhận đơn khiếu nại, tố cáo do báo chí chuyển Nghị định 237 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời trên báo chí về giải pháp, phương hướng giải quyết hoặc kết quả giải quyết vấn đề mà tổ chức, công dân nêu ra trên báo chí. Đối với khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết về việc thụ lý hay không thụ lý đối với nội dung khiếu nại, tố cáo. Thời hạn thông báo việc thụ lý hay không thụ lý thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo. Trường hợp thụ lý, cơ quan, tổ chức phải thông báo kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo cho cơ quan báo chí trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày có kết luận nội dung khiếu nại, tố cáo. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định trong một số trường hợp như bí mật nhà nước, vụ án đang điều tra... Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và do kiện toàn, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố. Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, các địa phương đang khẩn trương triển khai tổng thể việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố gắn với phương án kiện toàn đội ngũ người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp. Đối với các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp cũng phải kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố theo Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị. Do đó, cần thiết phải có chế độ, chính sách đối với người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp nhưng nghỉ việc để kiện toàn, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ. Theo dự thảo, người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và do kiện toàn nhân sự sẽ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025. Có ba nhóm đối tượng được áp dụng chính sách này. Cụ thể, người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và trưởng Ban Công tác Mặt trận. Người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp không thuộc đối tượng trực tiếp sắp xếp, tổ chức lại nhưng nghỉ việc do không đáp ứng được tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của Chính phủ và tiêu chuẩn cụ thể của địa phương cũng thuộc diện áp dụng. Tiêu chuẩn này được áp dụng theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ và bố trí nhân sự tại các thôn, tổ dân phố mới. Theo phương án bố trí nhân sự của các địa phương, dự kiến cả nước giảm 109.065 người HĐKCT ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ cho biết nguồn kinh phí dự kiến chi trả chính sách theo nghị quyết này khoảng 16,4 ngàn tỉ đồng. Mức chi trả trung bình khoảng 150 triệu đồng/người. NGUYỄN THẢO NGUYỄN QUÝ Chính phủ vừa ban hành Nghị định 237/2026 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí 2025. Nghị định này đồng thời có hiệu lực với Luật Báo chí từ ngày 1-7 tới đây, hướng dẫn nhiều quy định mới. Sử dụng AI phải gắn nhãn nội dung Cơ quan báo chí khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập, phân phối nội dung thông tin và các hoạt động báo chí khác sẽ phải tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về AI; đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp những nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra. Cơ quan báo chí không được sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, hoặc nội dung có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, phải thiết lập và duy trì quy trình thẩm định, biên tập, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo; lưu giữ nhật ký hoạt động và hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt, cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật. Trước đó, Nghị định 142/2026 hướng dẫn Luật Trí tuệ nhân tạo cũng quy định việc gắn nhãn đối với âm thanh, hình ảnh hoặc video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống AI trong các trường hợp: Mô phỏng hoặc giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật; tái hiện sự kiện thực tế để phân biệt với nội dung thật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc thông báo và gắn nhãn hiển thị phải bảo đảm các yêu cầu: Rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhận biết đối với người tiếp nhận; được thực hiện trước hoặc tại thời điểm người tiếp nhận tiếp cận nội dung. Bên cạnh đó, không được thiết kế theo cách che giấu hoặc làm giảm khả năng nhận biết bản chất của nội dung; phù hợp với loại hình nội dung và phương thức cung cấp nội dung; và không gây cản trở đáng kể việc hiển thị, trình diễn hoặc sử dụng nội dung. Muốn họp báo phải chứng minh tính hợp pháp của thông tin sẽ cung cấp Luật Báo chí 2016 và Luật Báo chí 2025 đều quy định tổ chức, cá nhân được tổ chức hợp báo để cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Tuy nhiên, luật mới và nghị định hướng dẫn đã bổ sung một số quy định. Theo đó, công dân có quyền tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí, với yêu cầu phải thông báo bằng văn bản chậm nhất trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Bên cạnh các nội dung phải Những điểm mới đáng chú ý của nghị định hướng dẫn Luật Báo chí 2025 Từ ngày 1-7 tới đây, các cơ quan báo chí phải tuân thủ một số quy định mới như gắn nhãn với nội dung sử dụng AI; cấp, đổi thẻ nhà báo; người dân cũng cần lưu ý khi muốn tổ chức họp báo... thông báo như hiện nay gồm: Địa điểm họp báo; thời gian họp báo; nội dung họp báo; người chủ trì họp báo thì theo quy định mới, công dân phải có tài liệu chứng minh tính hợp pháp của nội dung thông tin được cung cấp cho báo chí trong cuộc họp báo và danh sách các cơ quan báo chí được mời dự. Đáng chú ý, Nghị định 237 cũng quy định cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc không được tổ chức họp báo trong trường hợp thông báo về việc họp báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân không đảm bảo yêu cầu quy định, chậm nhất trước 12 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo. Đổi thẻ nhà báo khi chuyển cơ quan Luật Báo chí 2025 đã có những quy định mới về việc cấp mới, cấp đổi và cấp lại thẻ nhà báo. Đơn cử như quy định muốn được cấp thẻ nhà báo lần đầu thì phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ hai năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ và đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Nay Nghị định 237 hướng dẫn một số nội dung. Trong đó quy định người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Báo chí 2025 thì được đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới. Ngoài ra, nhà báo phải nộp lại thẻ trong hai trường hợp. Thứ nhất, chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ nhà báo; nghỉ hưu; hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí. Thứ hai, làm việc tại cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí.• Cơ quan báo chí phải thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật. Người đứng đầu cơ quan báo chí in, báo chí điện tử là tổng biên tập; người đứng đầu cơ quan phát thanh, truyền hình, cơ quan thông tấn quốc gia là tổng giám đốc; người đứng đầu cơ quan báo và phát thanh, truyền hình, đơn vị hoạt động truyền hình là giám đốc. Tiêu điểm Dự kiến chi 16,4 ngàn tỉ hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc Dự kiến cả nước sẽ giảm hơn 109.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ảnh minh họa: THANH TUYỀN Các nhà báo đang tác nghiệp tại tòa. Ảnh: HG

4 Thời sự - Thứ Hai 29-6-2026 thoisu@phapluattp.vn Nếu những khu đô thị mới phản ánh sự mở rộng và phát triển không gian thì quá trình cải tạo kênh rạch lại là minh chứng rõ nét cho nỗ lực “tái sinh” đô thị từ bên trong - nơi từng tồn tại những vấn đề nan giải về môi trường và đời sống. Theo TSKH - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, trong nhiều thập niên, hệ thống kênh rạch của TP.HCM từng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một ví dụ điển hình, khi nơi đây từng là khu vực tập trung nhiều khu dân cư tự phát, nhà cửa tạm bợ dựng ngay trên mặt nước, rác thải và nước sinh hoạt xả trực tiếp xuống kênh, khiến dòng nước trở nên đen đặc, bốc mùi hôi thối. Trước thực trạng xuống cấp, TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình cải tạo quy mô lớn. Từ những nỗ lực ban đầu năm 1985 đến việc tái khởi động dự án năm 1993, TP từng bước di dời, tái định cư hàng ngàn hộ dân và cải thiện môi trường nước. Đến năm 2000, công tác di dời và bố trí tái định cư cho cư dân ven kênh cơ bản hoàn tất. Tiếp đó, dự án “Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè” với nguồn vốn vay 317 triệu USD được triển khai, tập trung nạo vét bùn, xây dựng hệ thống cống bao, cải thiện thoát nước và khôi phục dòng chảy. Sau gần một thập niên thi công, giai đoạn đầu hoàn thành năm 2012, đánh dấu sự hồi sinh của dòng kênh. Ngày nay, Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở thành không gian xanh giữa lòng đô thị, với hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa vừa cải thiện giao thông vừa mở ra trục đô thị ven sông đầy tiềm năng. Sinh sống tại khu vực này từ năm 1976, bà Huỳnh Thị Hiến (78 tuổi) vẫn nhớ rõ những ngày tháng nơi đây còn nhếch nhác, tạm bợ. Khi đó, nhà cửa lụp xụp, dựng san sát ven kênh, mặt nước phủ kín rau muống, người dân vừa hái làm thức ăn vừa để bán. “Một hộ dân có đến mấy người chen chúc sống trong những căn chòi lá chật chội, sinh hoạt rất thiếu thốn. Tôi từng nghĩ không biết đến bao giờ cuộc sống mới khá lên được” - bà Hiến kể. Giờ đây, đứng bên dòng kênh đã “thay da đổi thịt”, bà không giấu được niềm vui. Nước kênh trong xanh, hai bên bờ thông thoáng, trở thành nơi người dân dạo mát, tập thể dục mỗi ngày. “Ngày nào tôi cũng đến khu vực này để hít thở không khí trong lành. Con kênh bây giờ N. DIỄM - T. VĂN – T. QUANG Chiều cuối tuần, ánh nắng dịu dần, dòng người đổ về khu đô thị Phú Mỹ Hưng mỗi lúc một đông, tạo nên nhịp sống sôi động nhưng vẫn giữ được sự thư thái đặc trưng của một không gian được quy hoạch bài bản. Trên những lối đi bộ rợp bóng cây, trẻ nhỏ thoải mái chạy nhảy, người lớn thong thả tập thể dục, các gia đình cùng nhau dạo bước, tận hưởng bầu không khí trong lành. Bao quanh đó là những dãy phố hiện đại, các công trình tiện ích như trung tâm thương mại, trường học quốc tế, bệnh viện, công viên, khu vui chơi… nối tiếp nhau, tạo nên một không gian sống gần như tách biệt với sự chật chội, thiếu quy hoạch của nhiều khu nội đô trước đây. “Lột xác” vùng đất bị bỏ quên Ít ai có thể hình dung hơn 30 năm trước, chính khu vực này từng là vùng đầm lầy hoang hóa, dừa nước um tùm, kênh rạch chằng chịt, gần như bị “bỏ quên” trên bản đồ đô thị. vào năm 1993, khi Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng được thành lập, đặt nền móng cho một dự án đô thị quy mô lớn chưa từng có tiền lệ. Đơn vị này đã chi tới 2 triệu USD để tổ chức cuộc thi thiết kế quy hoạch với sự nghiệp phèn mặn thành một đô thị hiện đại trong thế kỷ 21” - Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thông tin. Ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, người gắn bó với dự án từ những ngày đầu, chia sẻ đã có thời điểm phần lớn mọi người đều hoài nghi về tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, chính sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn đã biến điều “không thể” thành hiện thực. Và rồi khu đô thị Phú Mỹ Hưng, với diện tích 433 ha, nhanh chóng hình thành với hàng loạt công trình hiện đại như Trường Nam Sài Gòn, các khu dân cư Mỹ Cảnh, Mỹ An, Hưng Vượng… Năm 2000, nơi này đón những cư dân đầu tiên và đến năm 2008 được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu. Anh Nguyễn Trí Dũng (44 tuổi, cư dân Phú Mỹ Hưng) cho biết cách đây hơn 20 năm, khu vực này dân cư thưa thớt, thiếu tiện ích nên anh từng chuyển về trung tâm TP sinh sống. Khoảng năm năm trở lại đây, khi hạ tầng và dịch vụ phát triển mạnh, anh đã quay lại. “Hiện tôi làm việc ở trung tâm TP nhưng vẫn chọn sống tại Phú Mỹ Hưng vì hệ thống trường học đa dạng, được đầu tư bài bản, tốt cho việc học của con nên dù phải di chuyển xa hơn, tôi vẫn thấy xứng đáng” - anh Dũng chia sẻ. Không gian đô thị TP.HCM đang dần chuyển sang mô hình đa trung tâm, đa cực gắn với hệ sinh thái sông nước và bền vững hơn trong dài hạn. Ảnh: THUẬN VĂN - Thiết kế: KIM ANH TSKH - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn (ảnh), người từng tham gia nhóm thiết kế trong quá trình nghiên cứu quy hoạch khu Nam Sài Gòn, cho biết đồ án Phú Mỹ Hưng được định hướng phát triển dọc theo một trục không gian dài khoảng 17 km, với cấu trúc các khu đô thị “đảo” được hình thành trên cơ sở giữ lại các dòng kênh tự nhiên. Theo đó hệ thống kênh rạch không bị san lấp mà được kết nối liên hoàn, thông ra sông, bao quanh các cụm đô thị tạo nên một cấu trúc phát triển phù hợp với đặc điểm địa hình thấp của khu vực, đồng thời gia tăng diện tích không gian xanh và duy trì mối liên kết chặt chẽ giữa đô thị với hệ sinh thái sông nước. Bước ngoặt quan trọng đến tham gia của nhiều kiến trúc sư quốc tế - một động thái cho thấy quyết tâm theo đuổi một mô hình phát triển bài bản, mang tính chuẩn mực ngay từ đầu. Đến năm 1996, những hạng mục hạ tầng đầu tiên bắt đầu được triển khai trên nền đất đầm lầy, tiêu biểu là đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến đường huyết mạch dài 17,8km, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD. “Không chỉ đóng vai trò là trục giao thông kết nối, tuyến đường này còn mang ý nghĩa chiến lược khi mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho khu Nam TP.HCM, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và chuyển đổi vùng đất nông Câu chuyện của Phú Mỹ Hưng cũng là tiền đề để nhìn sang bên kia sông Sài Gòn - nơi Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang từng bước định hình vai trò trung tâm tài chính - thương mại mới của TP.HCM. TP.HCM “thay da sau nửa thế kỷ Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở thành một không gian xanh giữa lòng đô thị. Ảnh: THUẬN VĂN Từ những khu nhà tạm bợ ven kênh, những vùng đầm lầy hoang hóa bị lãng quên trên bản đồ đô thị, TP.HCM đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên thành một đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản và đáng sống. Cuộc “đại phẩu” những dòng kênh Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Bài 2

5 Thời sự - Thứ Hai 29-6-2026 thoisu@phapluattp.vn NHẬT DIỄM – THUẬN VĂN - HOÀI TRỌNG TS - kiến trúc sư (KTS) Võ Kim Cương, nguyên Phó KTS trưởng TP.HCM, nhìn nhận bức tranh đô thị sau năm 1975 với nhiều gam màu trầm khi quanh khu trung tâm vẫn tồn tại dày đặc các khu dân cư lụp xụp, hạ tầng yếu kém, giao thông khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Trong khi đó, không ít cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vẫn nằm xen cài trong nội thành, tác động trực tiếp đến môi trường sống. Cùng với đó, hệ thống kênh rạch rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen đặc, nhiều đoạn bị lấn chiếm để dựng nhà ở tạm bợ, tạo nên diện mạo đô thị nhếch nhác. Từ nền tảng ấy, hành trình 50 năm chỉnh trang đô thị được triển khai một cách bền bỉ, trong đó cải tạo kênh rạch trở thành một trục xuyên suốt. Hàng loạt dòng kênh từng ô nhiễm đã dần được hồi sinh như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, một phần Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hủ - Bến Nghé, đồng thời các dự án như Rạch Xuyên Tâm, kênh Đôi vẫn đang tiếp tục được triển khai. Quá trình này không chỉ cải thiện chất lượng môi trường nước mà còn gắn với việc di dời nhà ở lấn chiếm, tái lập không gian sống thông thoáng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị. Ở góc nhìn quy hoạch, KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng đặc trưng “đô thị sông nước” của Sài Gòn - TP.HCM vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu phải tiếp cận đồng bộ trong quá trình cải tạo. Trước hết là kiểm soát nguồn thải, tránh tái diễn tình trạng ô nhiễm từ sinh hoạt và công nghiệp, đồng thời đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra môi trường, đi kèm các quy định hạn chế xả rác xuống kênh - nguyên nhân chính gây tắc nghẽn kéo dài. Cùng với môi trường, hạ tầng giao thông dọc hai bên kênh, hai bên sông cần được tổ chức liên tục, đảm bảo tính kết nối; những đoạn chưa thể giải tỏa có thể tính toán phương án linh hoạt để không làm đứt gãy toàn tuyến. Không gian ven kênh theo đó cũng cần được ưu tiên cho người đi bộ, xe đạp hoặc xe điện, đồng thời kết nối với metro, xe buýt và giao thông đường thủy để hình thành mạng lưới đa phương thức. Hơn thế nữa, bài toán không gian đô thị đặt ra yêu cầu thiết lập hành lang bảo vệ kênh, sông với chiều cao xây dựng phù hợp, kết hợp gia tăng mảng xanh - yếu tố còn hạn chế khi diện tích cây xanh bình quân hiện chỉ khoảng 0,55 m²/người. Việc bổ sung không gian xanh không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần điều hòa nhiệt độ, tạo luồng gió tự nhiên, góp phần làm cho không khí thêm trong lành. Ở lớp quy hoạch sâu hơn, cách tổ chức không gian mở dọc hai bên kênh được xem là hướng đi cần thiết, với nguyên tắc giảm dần cao độ xây dựng về phía mặt nước, hạn chế hình thành các “bức tường” cao ốc che chắn tầm nhìn và cản gió. Cách làm này, theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, sẽ giúp phát huy giá trị cảnh quan sông nước, đồng thời tạo nên những không gian đô thị hấp dẫn và bền vững hơn trong dài hạn. Trên nền tảng đó, không gian đô thị TP.HCM đang dần chuyển sang mô hình đa trung tâm, đa cực, gắn với hệ sinh thái sông nước. Các cực phát triển không chỉ giới hạn ở khu trung tâm hiện hữu hay hai bờ đông - tây của sông Sài Gòn, mà mở rộng ra các khu vực như Phú Mỹ Hưng, Thanh Đa, Trường Thọ… Đồng thời kết nối với các đô thị vệ tinh như Thủ Dầu Một, Nhà Bè, Cần Giờ và xa hơn là các vùng ven biển như Vũng Tàu, Hồ Tràm, tạo nên một không gian phát triển liên kết và linh hoạt hơn cho toàn đô thị. • Thủ Thiêm được định hình như khu trung tâm kinh tế mới, giúp giảm áp lực cho khu trung tâm và mở ra không gian phát triển dài hạn và tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế cho TP. Ảnh: THUẬN VĂN Khi các định chế tài chính, tập đoàn lớn và dòng vốn tập trung về Thủ Thiêm sẽ kéo theo cả một hệ sinh thái: Từ bất động sản, dịch vụ đến công nghệ. Vì vậy, Thủ Thiêm như một “khu vực có khả năng tạo ra tiền - việc làm - dòng vốn - hoạt động kinh tế lớn thứ hai” của TP.HCM, tương tự cách nhiều TP lớn trên thế giới phát triển các khu tài chính mới để dẫn dắt tăng trưởng. PGS-TS CAO VŨ MINH Tiêu điểm đổi thịt” Giờ đây cứ vào buổi chiều, anh Nguyễn Minh Ngọc (47 tuổi, ngụ xã Phước Kiểng) thường chở con đến Phú Mỹ Hưng dạo chơi, tập thể dục. “Phú Mỹ Hưng có nhiều công viên rất rộng, không khí trong lành, không gian lại an toàn, phù hợp cho trẻ nhỏ vận động. Với tôi, đây là nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn sau một ngày làm việc” - anh Ngọc tâm sự. Khu đô thị mới Thủ Thiêm vươn mình khoác “áo mới” Câu chuyện của Phú Mỹ Hưng cũng là tiền đề để nhìn sang bên kia sông Sài Gòn - nơi Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang từng bước định hình vai trò trung tâm tài chính - thương mại mới của TP.HCM. PGS-TSCaoVũMinh,Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, đánh giá sự thay đổi của Thủ Thiêm là một trong những cuộc “đại nhảy vọt” đô thị ấn tượng nhất tại Việt Nam, biến một vùng đất bán đảo ngập nước, hoang hóa trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và hiện đại. Theo ông, trước năm 1996, Thủ Thiêm là vùng đất sình lầy, hoang vu với hệ sinh thái ngập nước, lau lách và dân cư thưa thớt dù chỉ cách trung tâm quận 1 (cũ) một dòng sông. Đây là vùng đất bưng trũng, bị nhiễm phèn, hạ tầng kỹ thuật và xã hội vừa thiếu, vừa yếu, hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất nông thôn. Đến năm 1996, trong buổi làm việc với UBND TP.HCM, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo phát triển khu đô thị mới ở ngoại vi thành phố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó tập trung cải tạo trung tâm gắn kết với khu đô thị mới ở Thủ Thiêm. Và từ đó, các hạng mục được ráo riết khởi động để sớm tạo ra diện mạo của một phía đông Sài Gòn định hình từng khu, từng thửa, phản ánh sức sống năng động của một miền đất luôn ấp ủ đổi thay. “Ngày 20-11-2011, hầm vượt sông Sài Gòn chính thức thông xe nối từ Đại lộ Đông Tây, đánh dấu một bước ngoặt cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 1-1-2012, sau hơn một thế kỷ tồn tại, bến phà Thủ Thiêm hoàn thành sứ mệnh chuyên chở bao phận người mưu sinh giữa đôi bờ” - PGS-TS Cao Vũ Minh cho biết. Gần ba thập niên qua, Thủ Thiêm chuyển mình phát triển thần tốc thành khu đô thị với cơ sở hạ tầng hiện đại, khang trang. Hiện tại, Thủ Thiêm sạch đẹp, người dân ai cũng phấn khởi” - bà nói. Không chỉ Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé cũng từng trải qua giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng. Tuyến kênh này gồm rạch Bến Nghé dài khoảng 3,1 km, bắt đầu từ sông Sài Gòn và kết thúc tại nút giao với kênh Tàu Hủ, kênh Tẻ và kênh Đôi. Tiếp nối đó là kênh Tàu Hủ gần 6 km, kéo dài đến khu vực kênh Lò Gốm và kênh Ruột Ngựa. TSKH - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết tuyến kênh này từng có ý nghĩa lớn với thương cảng Sài Gòn - Bến Nghé xưa. Ghe thuyền từ miền Tây tụ hội về kênh Tàu Hủ - Bến Nghé với mật độ dày đặc. Tuy nhiên, sự phát triển nhộn nhịp kéo theo làn sóng cư dân đổ về, nhà cửa mọc san sát, lấn ra lòng kênh 10-15 m, cùng rác thải và nước sinh hoạt xả trực tiếp khiến dòng kênh ô nhiễm nặng, bùn lắng dày, dòng chảy thu hẹp. Trước thực trạng đó, TP.HCM đã triển khai nhiều dự án cải thiện môi trường từ 2001 đến 2013, xử lý ô nhiễm lưu vực phía bắc. Tiếp đó, dự án cải thiện môi trường nước kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ với vốn gần 11.300 tỉ đồng khởi công năm 2010 và hoàn thành năm 2024. Đến nay, hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đã cơ bản hoàn thiện, giúp toàn bộ nước thải trong lưu vực được xử lý trước khi xả ra môi trường. Dòng kênh từng ô nhiễm nặng nay dần hồi sinh, nước trong xanh hơn, trả lại không gian thoáng đãng cho đô thị. NHÓM PHÓNG VIÊN Định hình không gian đô thị tương lai Từ những câu chuyện cụ thể của Phú Mỹ Hưng, Thủ Thiêm hay các dòng kênh được hồi sinh, có thể thấy rõ một xu hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển của TP.HCM: Chuyển từ đô thị tự phát sang đô thị quy hoạch. được định hình là một đô thị nén với hạ tầng đồng bộ, cao ốc văn phòng và các khu dân cư cao cấp. Thủ Thiêm không chỉ có bê tông mà còn được quy hoạch để trở thành “lá phổi xanh” của TP. Điển hình là công viên bờ sông Sài Gòn, từ bãi đất trống đã được chỉnh trang thành không gian xanh mát. Đây là nơi để mọi người dân đến vui chơi, tham quan, đồng thời là địa điểm lý tưởng để tổ chức các lễ hội, hoạt động thể thao, sự kiện văn hóa, du lịch lớn của TP.HCM. PGS-TS Cao Vũ Minh nhấn mạnh ý tưởng phôi thai về một đô thị mới cặp theo sông Sài Gòn đã ra đời từ năm 1968. Các nhà nghiên cứu đô thị dự đoán sau 30 năm, dân số TP.HCM sẽ tăng trên 10 triệu người. Vì vậy, việc mở rộng không gian đô thị, trong đó có Thủ Thiêm là giải pháp tất yếu. Ông cho rằng nếu chỉ nhìn Thủ Thiêm như một dự án đô thị thì chưa đầy đủ, bởi đây còn là công cụ tái cấu trúc đô thị. Trước đây, TP.HCM phát triển theo mô hình đơn cực, mọi hoạt động đều tập trung ở quận 1 (cũ), dẫn đến quá tải hạ tầng và hạn chế không gian tăng trưởng. Thủ Thiêm được phát triển để giải bài toán đó, tạo ra một trung tâm mới bên kia sông Sài Gòn, từ đó chuyển TP.HCM sang mô hình đa cực. Khi có thêm một khu trung tâm kinh tế mới, TP không chỉ giúp giảm áp lực cho khu trung tâm mà còn mở ra không gian phát triển dài hạn và tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế.•

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Hai 29-6-2026 luật sư đủ tầm vóc quốc tế, chúng ta phải nhìn nhận đào tạo là một quy trình liên tục, một hệ sinh thái có sự phân vai rõ rệt giữa các bên liên quan. Không một tổ chức đơn lẻ nào có thể hoàn tất quy trình này. Ở tầng cơ bản của kim tự tháp đào tạo, các cơ sở đào tạo luật đóng vai trò kiến tạo tư duy pháp lý và nền tảng lý luận. Đây là giai đoạn hình thành “DNA” của một người học luật, nơi sinh viên được rèn luyện cách thức tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề dưới lăng kính luật học. Nếu ví nghề luật như một tòa nhà thì đại học chính là đơn vị đổ móng và xây dựng khung sườn. Tiếp nối sau đó là tầng đào tạo nghề, nơi Học viện Tư pháp và tương lai có thể là các cơ sở đào tạo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nếu việc sửa đổi Luật Luật sư cho phép) đóng vai trò then chốt. Các cơ sở đào tạo này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa giáo trình hàn lâm và thực tiễn khốc liệt của các vụ tranh tụng hay tư vấn quốc tế. Tại đây, các luật sư tương lai sẽ được trang bị những “vũ khí” thực chiến: Từ đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng tranh tụng tại trung tâm trọng tài quốc tế cho đến khả năng ứng biến linh hoạt trong quy trình tố tụng số. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đào tạo học thuật và đào tạo nghề nghiệp chính là chìa khóa để tạo ra những “chiến binh” luật sư bản lĩnh cho trung tâm tài chính. Kiến thức nền tảng: “Chiếc la bàn” giữa rừng dữ liệu Hiện nay, nhiều người có xu hướng cổ súy cho việc cắt giảm các môn lý luận khô khan để nhường chỗ cho các môn học kỹ năng hoặc công nghệ ứng dụng. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng những học phần như lý luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, hay các đạo luật gốc như BLDS, BLHS chính là “chiếc la bàn” duy nhất giúp luật sư không bị lạc lối. Hãy nhìn vào thị trường tài chính quốc tế: Hình thức giao dịch có thể thay đổi từ giấy tờ sang hợp đồng thông minh (Smart Contract), từ tiền mặt sang tài sản mã hóa (Virtual Assets) nhưng bản chất của nghĩa vụ dân sự, quyền sở hữu, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn nằm trong những nguyên tắc cơ bản của BLDS. Nếu không hiểu rõ bản chất của “quyền sở hữu”, luật sư sẽ tư vấn thế nào về tài sản số? Hơn thế nữa, kiến thức nền tảng chính là “hệ miễn dịch” giúp luật sư thích ứng với sự thay đổi chóng mặt của pháp luật. Trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương ban hành các đạo luật mới như Luật An ninh mạng 2025 hay các nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, những khoảng trống pháp lý chưa có tiền lệ được dự báo sẽ dần dần xuất hiện. Khi đó, một luật sư không có nền tảng lý luận vững chắc sẽ dễ dàng bị “ngộp” trong rừng quy định. Chỉ có tư duy lý luận sắc bén mới giúp họ thực hiện được các phân tích so sánh, giải thích luật một cách logic để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong những tình huống mà văn bản luật chưa kịp chạm tới. Luật và công nghệ: Khi “chiếc áo mới” trở thành vũ khí thực chiến Dẫu kiên định với gốc rễ, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng luật sư 4.0 phải sở hữu những “vũ khí” hiện đại. Việc trang bị kiến thức về công nghệ số đã trở thành yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các trung tâm tài chính quốc tế như TP.HCM hay Đà Nẵng. Luật sư ngày nay phải am tường Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là các quy định khắt khe về an toàn thông tin. Hãy lấy ví dụ về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng: Mức phạt lên đến 70 triệu đồng cho hành vi không tự bảo vệ dữ liệu” là một thông điệp mạnh mẽ. Nếu một luật sư không hiểu về cơ chế rò rỉ dữ liệu hay logic của thuật toán, họ sẽ không thể tư vấn tuân thủ (Compliance) cho các tập đoàn đa quốc gia - nơi mà mỗi sai sót nhỏ về dữ liệu có thể dẫn đến những án phạt hàng triệu USD và sự sụp đổ về uy tín. Sự chuyển mình của các cơ sở TrườngĐHKinhtế-Luật,ĐHQGTP.HCM Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM và Đà Nẵng trở thành các trung tâm tài chính quốc tế (IFC), chúng ta thường nhắc nhiều đến hạ tầng công nghệ, chính sách thuế hay cơ chế sandbox. Tuy nhiên, một nhân tố then chốt, đóng vai trò huyết mạch cho sự vận hành an toàn của các định chế tài chính này chính là nguồn nhân lực luật sư chất lượng cao. Bước sang kỷ nguyên số, hình mẫu luật sư truyền thống - những người chỉ thuần túy tinh thông văn bản pháp luật - dường như đã không còn đủ sức gánh vác các giao dịch phức tạp liên quan đến tài sản mã hóa, dữ liệu xuyên biên giới hay các thuật toán tài chính. Thế nhưng giữa cơn lốc của chuyển đổi số, một câu hỏi lớn đặt ra: Chúng ta cần một “kỹ sư biết luật” hay một “luật sư biết công nghệ”? Theo quan điểm của tôi, đào tạo luật sư 4.0 là sự nâng tầm bản sắc luật học trên nền tảng công nghệ, nơi tư duy pháp lý vững chãi phải là “trục xương sống” để dẫn dắt các dòng chảy kỹ thuật số đi đúng quỹ đạo đạo đức và công lý. Hệ sinh thái đào tạo: Trách nhiệm đa tầng và sự phân vai chiến lược Để hình thành nên một thế hệ Một nhân tố then chốt, đóng vai trò huyết mạch cho sự vận hành an toàn của các trung tâm tài chính là nguồn nhân lực luật sư chất lượng cao. Ảnh: TRẦN LINH đào tạo, điển hình là việc Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) tuyển sinh chuyên ngành luật và công nghệ từ năm 2026, là một tín hiệu rất đáng mừng. Đây là sự thoát ly khỏi “chiếc áo” đào tạo truyền thống để hướng tới một hình mẫu luật sư vừa giỏi luật, vừa am hiểu logic của thuật toán. Sự kết hợp này cho phép luật sư không chỉ đọc hiểu văn bản luật mà còn đọc hiểu được cả “ngôn ngữ” của các nền tảng tài chính số, từ đó đưa ra những giải pháp quản trị rủi ro tối ưu nhất cho khách hàng. Luật sư trong không gian sandbox: Từ tư vấn “luật đã có” đến phản biện “luật nên có” Tại các trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế thử nghiệm (sandbox) thường được áp dụng cho những mô hình kinh doanh mới. Trong môi trường đặc thù này, vai trò của luật sư được nâng lên một tầm cao mới: Họ không chỉ tư vấn dựa trên những gì “luật đã có”, mà còn phải tham gia thiết kế và tư vấn về những gì “luật nên có”. Đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị rủi ro dữ liệu - nơi dữ liệu được xem là “dầu mỏ” của nền kinh tế số - thì luật sư phải là người trực tiếp thiết kế nên các quy trình bảo vệ thông tin, xác định ranh giới lỗi giữa cá nhân và tổ chức trong các sự cố rò rỉ. Nếu vẫn giữ tư duy cũ, luật sư sẽ dễ dàng đổ lỗi cho người dùng cuối mà quên mất rằng phần lớn các vụ rò rỉ quy mô lớn hiện nay do lỗi hệ thống và lỗ hổng quản trị của các tổ chức lưu trữ. Chính tại đây, kỹ năng phản biện chính sách trở thành thước đo đẳng cấp của một luật sư 4.0. Đào tạo luật hiện đại cần rèn luyện cho người học khả năng nhìn thấy những điểm bất cập, thiếu tính thực tiễn hoặc thiếu tính nhân văn trong các dự thảo pháp luật. Việc phản biện quy định xử phạt cá nhân khi họ không có đủ công cụ bảo vệ dữ liệu chính là biểu hiện của một luật sư có tư duy xã hội sắc sảo và công bằng. Đó mới là hình mẫu nhân lực mà các trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần: Những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.• Nghệ thuật của sự hòa quyện Đào tạo luật sư 4.0 cho trung tâm tài chính quốc tế không phải là một cuộc cách mạng thay thế cái cũ bằng cái mới, mà là nghệ thuật của sự hòa quyện giữa truyền thống và công nghệ. Về phía các cơ sở đào tạo, cần kiên định với các môn học nền tảng nhưng phải đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa các bài toán thực tế của tài chính số vào bài giảng. Quan trọng nhất, về phía người học, hãy nhận thức rằng bằng cấp chỉ là tấm vé thông hành ban đầu; khả năng tự học dựa trên một nền tảng lý luận vững chắc mới là chìa khóa duy nhất để các bạn tồn tại và tỏa sáng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Sự chuyển mình của các cơ sở đào tạo luật hay những tranh luận về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là những viên gạch đầu tiên, xây dựng nên hình ảnh những luật sư bản lĩnh, đủ tầm vóc chèo lái con thuyền tài chính Việt Nam vươn ra biển lớn. Đào tạo luật sư 4.0 là sự nâng tầm bản sắc luật học trên nền tảng công nghệ, nơi tư duy pháp lý vững chãi phải là “trục xương sống” để dẫn dắt các dòng chảy kỹ thuật số đi đúng quỹ đạo đạo đức và công lý. phapluat@phapluattp.vn ĐÀO TẠO LUẬT SƯ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: Đừng để công nghệ làm mất đi bản sắc luật học Hình mẫu nhân lực mà các trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đào tạo học thuật và đào tạo nghề nghiệp chính là chìa khóa để tạo ra những “chiến binh” luật sư bản lĩnh cho trung tâm tài chính. Ảnh: UL THS MAI HOÀNG PHƯỚC, khoa Luật,

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