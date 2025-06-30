BAO-XUAN-2026

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM XUÂN BÍNH NGỌ 2026 CƠ QUAN CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM | ĐT: (028) 3991 0101 - 3991 4701 | Fax: 3991 4661 Tổng Biên tập: MAI NGỌC PHƯỚC | Chỉ đạo nội dung: NGUYỄN BÌNH | Tổ chức nội dung: MINH CƯỜNG - THANH TÙNG - ĐỖ THIỆN - NGUYỄN QUÝ - PHƯƠNG DUNG | Ảnh bìa: XUÂN PHƯƠNG - KIM ANH Họa sĩ: NGUYỄN UYÊN | Trình bày quảng cáo: HỒNG LOAN | Sửa bản in: HỒNG HẠNH Ghi bản và in tại Xí nghiệp In Nguyễn Minh Hoàng. Giấy phép số 6702/SVHTT-BCXB của Sở Văn Hóa và Thể Thao. In xong và nộp lưu chiểu tháng 1-2026 XUÂN THỊNH VƯỢNG 16. Đầu tư công: Chiến lược vốn mồi thông minh – PHẠM BÌNH AN 17. Cải cách thể chế, doanh nghiệp bứt phá 2026 – QUANG HUY - THANH CHI 18-19. Thế “chân vạc” để kinh tế TP.HCM cất cánh – SONG NGUYỄN thực hiện 20. Chuyện của thám tử tiền số – ĐÌNH AN 21. Người đưa trà Việt ra thế giới – LINH PHƯƠNG PHÁP LUẬT 22-23. Luật sư xông đất đầu năm – YẾN CHÂU - ĐÔNG BÍCH 24. Khi công lý “chạm ngõ” công nghệ – MAI LINH 25. Thi hành án dân sự TP.HCM: Tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu – SONG MAI 26. AI có thay thế được luận lý của luật sư? – Luật sư - TS PHAN TRUNG HOÀI 27. Công ước Hà Nội: Lá chắn chống tội phạm mạng – PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC 28. Pháp đình kỳ cục chuyện 2025 – VI TRẦN RONG CHƠI MÙA HỘI 49. Chơi Tết hạng sang – HIẾU SOL 50-51. Vào rừng nghe chuyện đời voi – TIẾN THOẠI 52. Nàng tiên cá hạnh phúc – TRƯƠNG ANH NGỌC 53. Đến Úc đãi vàng – TÚ UYÊN 54-55. Raja Ampat - Thiên đường cuối cùng của Trái đất – NAIVEROSIE 56. Khám phá hang 7 tầng trên đỉnh Trường Sơn – LÝ BÌNH PHÚ 57. Hiên ngang Bạch Mã sau cơn mưa kỷ lục thế giới – LÊ PHI 58. Lô Lô Chải - Xuân về đá cũng nở hoa – THU TRINH 59. Đỉnh thiêng Tà Kóu – PHƯƠNG NAM 60. Bánh tròn và mong ước chạm vào viên mãn – HOÀI VŨ 61. Em gói mùa xuân trên ngón tay – SƠN Ý - TẤN TỚI 62. Trạm lưu giữ ký ức – TRẦN MINH VẬN HỘI MỚI 4-5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp - Hiện thực hóa khát vọng mục tiêu kép “trăm năm” – NGUYỄN ĐỨC HÀ 6-7. Kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho đất nước – ĐẠI THANH thực hiện 8-9. “Sắp xếp lại giang sơn” - Đột phá tầm nhìn vì lợi ích của Nhân dân – CHÂN LUẬN thực hiện 10-11. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Lấy hạnh phúc người dân làm thước đo của siêu đô thị TP.HCM – LÊ THOA thực hiện 12-13. Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM - Từ công cụ tài chính đến năng lực quản trị - thể chế – ĐỖ THIỆN thực hiện 14-15. Đưa pháp luật chạm đến từng trái tim – GIA THUẬN NHỊP SỐNG MUÔN MÀU 29. Ngọc hoàng dặn Ngựa đầu năm – PHÙNG HIẾU 30-31. Công nghiệp văn hóa và bản sắc đô thị TP.HCM – TS NGUYỄN THỊ HẬU 32-33. Oai hùng đội kỵ binh – VIẾT THỊNH 34. Viết lên những lời ca như hoa – Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN CHUNG 35. Gen Z đu đưa cùng dân ca – NGUYỄN QUANG LONG 36-37. Rạng rỡ concert quốc gia – LONG HÒA 38. Phim Việt 2025: Rung động và bùng nổ – QUỐC VINH 39. Nghịch lý tình trường Kim Dung truyện – DUNG NHI 40. Anh Cỏ Cú phiên bản update – CÙ MAI CÔNG 41. Xóm rẫy sau mùa lũ – NGUYỄN ĐỨC HIỂN 42-43. Những người hùng trong tâm lũ – T.NHẬT - T.THOẠI - N.YÊN 44. Nhập câu lệnh gọi Tết về – TIỂU MINH 45. AI lên ngôi, trí tuệ thật có… đi nghỉ Tết? – BÁ HUY 46. Thùy Trang - “quái kiệt” bóng đá nữ – CÔNG TUẤN 47. HLV Kim Sang-sik và mùa xuân vàng – LIÊN HƯƠNG 48. Ngày nảy ngày nay, ở làng Xô Man – TRUNG KIÊN

Mùa xuân năm 1930, thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ mùa xuân lịch sử ấy, dân tộc ta có Đảng dẫn đường, cách mạng Việt Nam có ngọn cờ lãnh đạo đúng đắn để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và mùa xuân năm nay, niềm vui ấy càng lan tỏa mạnh mẽ hơn khi Đảng ta vừa tròn 96 tuổi và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa long trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội mở ra kỷ nguyên mới Có thể thấy rằng mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một dấu mốc lịch sử quan trọng, gắn với sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng của Đảng ta. Song với riêng tôi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang một tầm vóc khác biệt so với các kỳ đại hội trước. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Bởi vì đại hội lần này đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đó là kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV lần này thể hiện rõ ở chỗ: Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển đất nước năm năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm năm tới, mà điều có ý nghĩa sâu sắc hơn là chúng ta đã tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đồng thời xem xét việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nghiên cứu kỹ các văn kiện của đại hội, tôi thực sự ấn tượng và tâm đắc với tinh thần thẳng thắn, cầu thị khi Đại hội XIV đã khẳng định rõ những ưu điểm, thành tựu đã đạt được; đồng thời không né tránh, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục và những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Từ đó, Đảng ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, được đúc kết một cách chín muồi từ thực tiễn sinh động, làm cơ sở định hình tư duy chiến lược, định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, hướng tới kỷ niệm hai mục tiêu 100 năm đầy ý nghĩa: 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước (năm 2045). Trên cơ sở kế thừa các kỳ đại hội trước, đồng thời bám sát yêu cầu của thực tiễn mới, chủ đề Đại hội XIV được xác định một cách toàn diện, sâu sắc và giàu tính hiệu triệu: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH”. Việc xác định chủ đề như vậy không chỉ khẳng định bản NGUYỄN ĐỨC HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương lĩnh, trí tuệ của Đảng, mà còn thể hiện niềm tin sâu sắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước một cách mạnh mẽ và bền bỉ. Cùng với đó, phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội XIV được xác định là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển” - một thông điệp ngắn gọn nhưng hàm chứa tầm nhìn và quyết tâm rất lớn. Chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng chưa từng thấy Để làm nên thành công đó, không thể không nhắc tới công tác chuẩn bị - công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa quyết định. Từ thực tiễn theo dõi, tôi muốn chia sẻ đôi điều về sự bài bản, chặt chẽ và kỹ lưỡng có thể nói là chưa từng thấy trong công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Công tác này được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 8 (đầu tháng 10-2023). Tại hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương đã quyết định thành lập năm tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV; đồng thời triển khai thực hiện việc giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV theo Kế hoạch 17-KH/TW của Bộ Chính trị - một bước đi sớm, chủ động và rất căn cơ. Đáng chú ý, ngay sau khi được thành lập, các tiểu ban đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chuẩn bị các nội dung đại hội, nhất là dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự đại hội. Một điểm đột phá rất đáng chú ý là đến Hội nghị Trung ương 12, BCH Trung ương quyết định đổi mới nội dung và kết cấu các dự thảo báo cáo. Báo cáo chính trị được tích hợp với báo cáo kinh tế - xã hội và báo cáo 4 Xuân BÍNH NGỌ 2026 VẬN HỘI MỚI Với sự kết tinh của niềm tin và kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra và thành công rực rỡ. Đại hội XIV mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình đến giàu mạnh, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hướng tới hai cột mốc trăm năm đầy ý nghĩa: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG MỤC TIÊU KÉP “TRĂM NĂM” ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

công tác xây dựng Đảng để các báo cáo liên thông, gắn kết với nhau, nội dung ngắn gọn, súc tích, đỡ trùng lặp và dễ hiểu, dễ nhớ. Đặc biệt, cùng với báo cáo chính trị, lần đầu tiên BCH Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và coi đó là bộ phận cấu thành của báo cáo chính trị. Điều này thể hiện quyết tâm hành động rất cao, khi chương trình hành động chỉ rõ những nhiệm vụ lớn, quan trọng phải thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp ủy Đảng; xác định rõ thời gian triển khai, nguồn lực, giải pháp. Như vậy, đến Hội nghị Trung ương 12, từ bốn báo cáo rút xuống còn ba báo cáo trình đại hội. Các dự thảo văn kiện đại hội đã được lấy ý kiến đóng góp nhiều lần, nhiều vòng, có thể nói là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, kể cả kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài. Hướng tới hiện thực hóa khát vọng đất nước Đi sâu vào nội dung các văn kiện, tôi thực sự cảm nhận được chiều sâu tư duy và khát vọng phát triển rất lớn. Các văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới, thể hiện rõ sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển kinh tế và công tác xây dựng Đảng. Xuyên suốt các văn kiện là việc nhấn mạnh các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển dài hạn, đồng thời xác định rõ các nguồn lực và động lực phát triển mới. Có hai điểm nhấn quan trọng khiến tôi và nhiều cán bộ, đảng viên rất quan tâm. Thứ nhất, xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thứ hai, khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đảng ta tiếp tục kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng Đảng thực sự là “đạo đức, văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Cùng với đó, chúng ta biết rằng Đại hội Đảng toàn quốc có hai nội dung quan trọng nhất là thông qua chủ trương, đường lối và bầu ra bộ máy lãnh đạo của Đảng ở Trung ương nhiệm kỳ tới. Trong hai nội dung đó thì vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành công của đại hội là việc bầu ra bộ máy lãnh đạo của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, trí tuệ và sức khỏe ngang tầm nhiệm vụ, thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất và hạt nhân lãnh đạo chính trị của toàn Đảng. Ở khía cạnh này, tôi cho rằng Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên cả hai phương diện. Một là đại hội đã cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước. Hai là đại hội đã lựa chọn, bầu ra BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và có sự kế thừa, phát triển liên tục, vững vàng trong đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Vững bước tương lai Nhìn về phía trước, bước sang năm 2026 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, đất nước ta sau 40 năm đổi mới đã có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế cao hơn bao giờ hết song cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức gay gắt mà Đại hội XIV đã thẳng thắn chỉ ra. Tuy vậy, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện - chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng BCH Trung ương Đảng khóa XIV, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và đạt được những mục tiêu cao cả đã đề ra. Trước mùa xuân mới và niềm tin mới, lời nhắn gửi tâm huyết của tôi lúc này là để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết xung quanh BCH Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải biết tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến áp lực thành động lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 5 Xuân BÍNH NGỌ 2026 VẬN HỘI MỚI Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ KHÓA XIV Đại hội XIV của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất vào sáng 23-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục làm Tổng Bí thư khóa XIV. Danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV: - Tổng Bí thư Tô Lâm. - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. - Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa. - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí. - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc. - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. - Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. - Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng. Danh sách Ban Bí thư: Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 người, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 ủy viên tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm: - Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. - Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. - Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV. Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 người, ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Xuân Bính Ngọ 2026 đánh dấu thời điểm quan trọng khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân dịp này, chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn khẳng định: Với thế và lực mới của đất nước sau 40 năm đổi mới, với bộ máy mới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, QH sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH. NHỮNG QUYẾT SÁCH LỊCH SỬ . Phóng viên: Thưa Chủ tịch QH, nhìn về nhiệm kỳ QH khóa XV thì đâu là điểm đặc biệt, nổi bật nhất trong việc QH thực hiện sứ mệnh của mình? + Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn: Nhìn lại chặng đường năm năm của nhiệm kỳ QH khóa XV (2021-2026), có thể thấy đây là một nhiệm kỳ đặc biệt của những nỗ lực phi thường, những quyết sách lịch sử và những dấu ấn đậm nét. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Thời gian cuối nhiệm kỳ, trên khắp cả nước liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người cũng như tài sản; đất nước lại phải đối mặt trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới. Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, QH đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện. Đặc biệt, nhiệm kỳ QH khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. QH chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong đi trước một bước về thể chế. QH cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên tổ chức thành công hai diễn đàn về pháp luật và giám sát. QH đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quyết sách trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, văn hóa - xã hội, y tế - giáo dục, an sinh xã hội, tài nguyên - môi trường, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…, nhằm tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Bên cạnh đó là các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), đặc biệt là cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2.000 đại biểu QH các khóa. Ủy ban Thường vụ QH tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. MỌI QUYẾT SÁCH ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN . Thưa Chủ tịch QH, với các thành công nền tảng từ nhiệm kỳ XV, bài học rút ra để có được những thành tựu đó như thế nào? + QH luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và nay là của Tổng Bí thư Tô Lâm để thể chế hóa kịp thời thành pháp luật. Việc thành lập và hoạt động hiệu quả của Đảng bộ QH ĐẠI THANH thực hiện đã bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho QH luôn đi đúng hướng, vì lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, Đảng ta đã xác định luôn lấy dân làm gốc, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân là hơi thở, là mệnh lệnh hành động. Vì vậy, mọi quyết sách của QH đều xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, từ đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn. Thành công của QH khóa XV không thể tách rời sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Chủ tịch nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các cơ quan tư pháp. Chúng ta đã chuyển từ tư duy phối hợp theo quy trình sang phối hợp “từ sớm, từ xa”, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc ngay từ khâu soạn thảo văn bản. Tinh thần “phối hợp - đồng hành - phân công rành mạch” đã giúp rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các quyết sách, đặc biệt là trong xử lý các vấn đề khẩn cấp, chưa có tiền lệ. Đồng thời, QH sẽ đổi mới không ngừng, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn trong kỷ nguyên mới. Tôi muốn nhấn mạnh QH, các ủy ban của QH phải quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình “Quốc hội số”. Chuyển đổi số phải trở thành hoạt động thường xuyên, “bình dân học vụ số” cần được nhân rộng để mỗi đại biểu QH đều có kỹ năng số thành thạo. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo trong lập pháp, giám sát cần được đẩy mạnh để nâng cao chất lượng tham mưu. “Quốc hội không ngừng đổi mới, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn trong kỷ nguyên mới.” Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam TRẦN THANH MẪN 6 Xuân BÍNH NGỌ 2026 VẬN HỘI MỚI Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-9-2025. Ảnh: Quochoi.vn VỮNG CHẮC CHO ĐẤT NƯỚC

TIẾP TỤC ĐỘT PHÁ TƯ DUY LẬP PHÁP . Nhiệm kỳ QH khóa XVI tới đây có thể được coi là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của đất nước. Vậy, thưa Chủ tịch QH, những định hướng quan trọng nào sẽ được QH tập trung triển khai? + Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra QH Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu rất quan trọng và đưa ra những định hướng trọng tâm. Đó là tiếp tục xây dựng QH thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. QH sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững. Chúng tôi cũng sẽ đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, coi đây là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” là căn bản, lâu dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật; chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của QH… Trên tinh thần kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, mỗi đại biểu QH phải thực sự bản lĩnh, trí tuệ, hành Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian tới QH sẽ đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ảnh: Quochoi.vn 7 Xuân BÍNH NGỌ 2026 VẬN HỘI MỚI bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế cùng trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, QH Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng QH xứng đáng là QH của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền XHCN, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với thế và lực mới, với bộ máy mới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng QH Việt Nam sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH. Bước sang năm mới 2026 và đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, xin kính chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công mới, thắng lợi mới. . Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch QH. NHỮNG DẤU ẤN LẬP PHÁP ĐỘT PHÁ CỦA NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV Trong nhiệm kỳ khóa XV, QH đã thông qua 150 luật và 49 nghị quyết quy phạm pháp luật. Chỉ riêng kỳ họp thứ 9 và 10, QH đã hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ. Trước yêu cầu của cuộc cách mạng sắp xếp các đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, Hiến pháp 2013 đã được QH khóa XV sửa đổi, bổ sung. Đây là quyết định thể hiện bản lĩnh chính trị rất cao, tạo cơ sở hiến định vững chắc cho việc thực hiện chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy. Quyết sách này giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, thể hiện dấu ấn sâu sắc về cải cách thể chế, sự đồng thuận, thống nhất cao giữa “ý Đảng, lòng dân”. Những quyết sách của QH tạo nền tảng thể chế để Chính phủ và các địa phương khẩn trương sắp xếp bộ máy. QH khóa XV cũng gương mẫu “đi trước, làm trước” khi sắp xếp lại các cơ quan của QH, giảm từ 13 xuống còn 8 cơ quan (bao gồm Hội đồng Dân tộc và bảy ủy ban). QH cũng thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, giảm từ 22 xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ. Sự tinh gọn này là đổi mới về chất, giảm tầng nấc trung gian, khắc phục chồng chéo, để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả hơn. QH đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, quy trình xây dựng pháp luật, chủ động, sáng tạo, tích cực, chuẩn bị “từ sớm, từ xa”. Vai trò “đi trước một bước về thể chế” được phát huy nhằm phản ứng kịp thời với những tình huống mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của QH, những nội dung cụ thể, biến động thường xuyên được giao Chính phủ quy định để bảo đảm sự linh hoạt, chủ động trong điều hành. QH kiên quyết từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tháo gỡ mọi điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực. Lần đầu tiên, các hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của QH được tổ chức để sớm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống. Diễn đàn về xây dựng pháp luật cũng là điểm sáng nổi bật trong hoạt động lập pháp của QH, góp phần hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển nhanh, bền vững. Nhiều đạo luật quan trọng, có ý nghĩa then chốt được ban hành như Luật Đất đai sửa đổi; Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho sự phát triển. Đặc biệt, việc “thần tốc” thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị như 57, 59, 66, 68… đã góp phần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, tạo nền tảng, động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo. Trong nhiệm kỳ khóa XV, QH đã thông qua 150 luật 49 nghị quyết quy phạm pháp luật động quyết liệt và trách nhiệm cao, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết. QH, Ủy ban Thường vụ QH, các cơ quan của QH và các đại biểu QH tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, đoàn kết, liêm chính, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG GIÀU MẠNH, PHỒN VINH . Thưa Chủ tịch QH, nhân dịp xuân Bính Ngọ, ông sẽ gửi những thông điệp gì đến cử tri, Nhân dân trong bối cảnh đất nước đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc? + Đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt. Vui mừng về những kết quả, thành tựu QH đạt được trong 80 năm qua, tuy nhiên trách nhiệm đặt lên vai QH và từng đại biểu QH là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng thuận, ủng hộ cao của cử tri và Nhân dân cả nước, đồng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi thảo luận ở hội trường về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026 vào ngày 30-10-2025. Ảnh: Quochoi.vn

“Chính sự bình tĩnh, sáng suốt và quyết đoán của Đảng là điểm tựa niềm tin vững chắc, giúp quy tụ lòng dân, biến thách thức thành cơ hội.” Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định thành công của cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” là sự dũng cảm loại bỏ những cái cũ, được đổi bằng mồ hôi, tâm sức và cả sự hy sinh quyền lợi riêng tư. “Là người trực tiếp tham gia vào các quyết sách của Trung ương và Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ đầy biến động này, tôi thấm thía chân lý rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều khởi nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Chính điều đó đã trở thành điểm tựa niềm tin vững chắc, giúp quy tụ lòng dân, biến thách thức thành cơ hội”. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ như vậy với báo Pháp Luật TP.HCM về nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là đối với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. DŨNG CẢM LOẠI BỎ CÁI CŨ TỒN TẠI NHIỀU NĂM . Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng Thường trực, chúng ta gọi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là cuộc “sắp xếp lại giang sơn” nhưng đó cũng là thành công của cả hệ thống chính trị? + Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: “Sắp xếp lại giang sơn” là cách gọi rất hình tượng và chính xác. Đây không chỉ là việc lồng ghép cơ học các đơn vị hành chính mà thực sự là một cuộc cách mạng với nhiều mục tiêu, chưa từng có tiền lệ. Công cuộc này tạo dấu mốc cho một giai đoạn lịch sử mới và tạo tiền đề vững chắc cho kỷ nguyên phát triển hưng thịnh của đất nước. Nhiều lãnh đạo và chuyên gia quốc tế đều nhìn nhận rằng không phải quốc gia nào cũng có thể làm được cuộc cách mạng này và thực tế không có nhiều quốc gia làm được. . “Sắp xếp lại giang sơn” được thực hiện trong thời gian ngắn và chắc chắn là cả hệ thống chính trị đã phải vượt khó để giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề nhạy cảm. Vậy điều này có ý nghĩa gì, thưa ông? + Phải nói rằng thành công này không tự nhiên mà đến, nó được đổi bằng mồ hôi, tâm sức và cả sự hy sinh quyền lợi riêng tư. Từ thực tiễn sinh động và gian khổ ấy, chúng tôi đúc rút ra nhiều bài học lớn để triển khai không chỉ chủ trương này mà còn nhiều quyết sách khác. Cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” đòi hỏi tầm nhìn và tư duy vượt trội, dũng cảm loại bỏ những cái cũ đã tồn tại nhiều năm. Thực tế cho thấy những mô hình cũ dù từng phát huy tác dụng nhưng trong kỷ nguyên mới đã bộc lộ bất cập. Do đó, cần có tư duy cầm quyền toàn diện, đột phá, dài hạn thì chúng ta mới thực hiện thành công. Trong công cuộc này, ai cũng có tình cảm với quê hương, ai cũng muốn quê hương trở thành đô thị trung tâm và muốn giữ tên xã, tên huyện, tên tỉnh của mình. Tuy nhiên, nếu không đặt đại cục lên trên, không nhìn thấy lợi ích chung của đất nước thì không thể thành công. Phải lấy việc phục vụ người dân làm trung tâm, làm thước đo thì chúng ta mới tổ chức bộ máy chính quyền thực sự gần dân, phục vụ dân. Thực tế hệ thống tổ chức bộ máy của chúng ta đã tồn tại CHÂN LUẬN thực hiện 8 Xuân BÍNH NGỌ 2026 VẬN HỘI MỚI Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: NGUYỄN TÂN 70-80 năm và từng phát huy hiệu quả. Dù vậy, bước vào giai đoạn mới, nhiều bất cập đã lộ rõ, như có những việc mà 2-3 cơ quan cùng chức năng, nhiệm vụ; nhiều tổ chức bộ máy thực chất là trung gian, tạo thêm tầng nấc. Nhiều tổng cục, cục, vụ, phòng... làm cho bộ máy cồng kềnh. Vì vậy, bài học là phải mạnh dạn nhận diện, đối mặt và dũng cảm loại bỏ thì mới thành công. Nếu còn nể nang, né tránh, toan tính lợi ích cục bộ thì rất khó khắc phục được yếu kém, tồn tại nhiều năm. ĐOÀN KẾT - ĐI CÙNG MỘT HƯỚNG TRONG THỰC HIỆN . Phó Thủ tướng từng chia sẻ rằng với những việc lớn như “sắp xếp lại giang sơn” thì cần quyết tâm chính trị rất cao và hành động thật quyết liệt? + Quyết tâm cao phải bắt đầu từ các cơ quan quyền lực cao nhất: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ... Hành động phải thực sự quyết liệt; chần chừ, so đo, tính toán sẽ lỡ cơ hội. Trong giai đoạn cao điểm, Bộ Chính trị, Chính phủ đã họp hằng tuần để kiểm tra công việc, đôn đốc triển khai. Cách làm lần này là một điểm mới là làm từ trên xuống, Trung ương gương mẫu làm trước để bên dưới noi theo, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Điều này khắc phục được hạn chế “chủ trương đúng nhưng thực hiện yếu” tồn tại nhiều năm qua. Trước những nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, bài học lớn nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Thực tế cho thấy đây là chủ trương được Nhân dân ủng hộ rất lớn ngay từ khi ban hành. Có thể nói cuộc cách mạng đã khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Khi đã có chủ trương đúng đắn, phải chấp hành nghiêm túc, nói và làm theo nghị quyết, pháp luật. Các lãnh đạo thường nói là “nhất hô bá ứng”. Nếu mỗi nơi làm một phách, không đi cùng một hướng thì sẽ thất bại. Vì vậy, tuân thủ kỷ luật của Đảng trong đảm bảo tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn là bài học xương máu. . Cùng với làm tốt công tác chính trị tư tưởng, truyền thông, ĐỘT PHÁ TẦM NHÌN VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN

theo Phó Thủ tướng, yêu cầu của tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính còn đòi hỏi những yếu tố nào khác? + Tôi cho rằng trước hết là chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”. Bởi xét cho cùng, con người vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, muốn có hiền tài thì phải chấn hưng giáo dục và có chính sách trọng dụng, giữ chân người tài thực sự. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, pháp luật phải đi trước mở đường. Chủ trương của Đảng phải được thể chế hóa ngay bằng pháp luật để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” diễn ra trong khuôn khổ nhà nước pháp quyền. Và cuối cùng là đầu tư nguồn lực có thứ tự ưu tiên, khoa học, bài bản vào những “địa chỉ” rõ ràng. Nhờ sự đầu tư đúng hướng vào hạ tầng số để kiến tạo chính quyền số, thời gian qua phần lớn thủ tục hành chính của người dân đã được giải quyết trên nền tảng số. Đây là bước tiến lớn trong xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc với xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tổ chức, vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công vào ngày 30-6-2025. Ảnh: VGP Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Dương, TP.HCM vào ngày 17-9-2025. Ảnh: LÊ ÁNH 9 Xuân BÍNH NGỌ 2026 VẬN HỘI MỚI mức hai con số để hiện thực hóa khát vọng “dân giàu, nước mạnh”, đưa đất nước phát triển hưng thịnh, hùng cường, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Mặt khác, chúng ta còn phải thường xuyên, liên tục đối mặt với những tình huống bất ngờ trong một thế giới đầy biến động và khó đoán định. Đó là thiên tai cực đoan, dịch bệnh chưa từng có tiền lệ hay những biến động chính trị thế giới nhanh và khó lường. Tất cả yếu tố đó tác động trực tiếp, hằng ngày, hằng giờ đến mọi mặt đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Chính những yêu cầu cấp thiết này đòi hỏi “tay chèo” của Đảng phải thật sự vững vàng. Chính sự bình tĩnh, sáng suốt và quyết đoán của Đảng là điểm tựa niềm tin vững chắc, giúp quy tụ lòng dân, biến thách thức thành cơ hội. Đảng thực sự là người cầm lái bản lĩnh, là hạt nhân quyết định mọi thắng lợi, đưa đất nước vượt qua chông gai, thử thách để vững bước, cất cánh vào kỷ nguyên mới. . Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực. BẢN LĨNH NGƯỜI CẦM LÁI . Nhưng cũng có thực tiễn rằng không phải mọi nơi đều thông suốt? + Những ngày đầu vận hành theo thể chế mới chưa thể hoàn hảo ngay nhưng chúng ta chấp nhận thực tế đó để liên tục hoàn thiện cho sát với thực tiễn. Bởi “vạn sự khởi đầu nan”, những ngày đầu vận hành không tránh khỏi những chệch choạc. Thế nhưng nhìn vào xu thế chung là tình hình đang tốt dần lên và chỉ số hài lòng của người dân ngày càng tăng, chúng ta có quyền tin tưởng vào tương lai. Đây là động lực để tiếp tục phấn đấu, vượt qua thách thức, đưa bộ máy vận hành trơn tru, hiệu quả hơn vì mục tiêu phục vụ Nhân dân, phát triển đất nước. . Vậy Phó Thủ tướng có thể tổng quát về nguyên nhân cốt lõi để công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và đạt được nhiều kết quả như hiện nay? + Là người trực tiếp tham gia vào các quyết sách của Trung ương và Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ đầy biến động này, tôi càng thấm thía chân lý “mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, từ những chiến thắng hào hùng trong lịch sử đến những thành tựu bứt phá hôm nay, đều khởi nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng”. Vai trò “hạt nhân lãnh đạo” của Đảng trong giai đoạn lịch sử này được thể hiện rất rõ nét. Đảng đã thể hiện tầm nhìn chiến lược vượt trội, mang tầm vóc của thời đại. Để chuẩn bị tâm thế cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Đảng không chỉ dừng lại ở giải quyết những vấn đề trước mắt mà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy, tiệm cận với trình độ quản trị tiên tiến của thế giới. Quyết định thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là minh chứng rõ nét nhất. Đó là kết tinh của một tư duy đổi mới, dám nhìn thẳng vào sự thật, dũng cảm loại bỏ những cái cũ kỹ, lạc hậu để kiến tạo một tương lai hưng thịnh. Nếu không có tầm nhìn xa trông rộng và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng, chúng ta khó GIAI ĐOẠN CHUYỂN GIAO THẾ HỆ ĐẦY Ý NGHĨA Bên cạnh việc tạo ra không gian phát triển kinh tế rộng mở, cắt giảm các khâu trung gian bất hợp lý…, cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” còn mang đến nhiều thành công khác. Đó là việc bộ máy hệ thống chính trị được tổ chức khoa học, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Những cơ quan, đầu mối có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được sáp nhập để tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Ví dụ, Ban Đối ngoại và Bộ Ngoại giao, hay Ban Dân vận và Tuyên giáo đã được tổ chức lại khoa học để tránh chồng chéo, phát huy tối đa nguồn lực. Qua đợt sắp xếp, toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương đã giảm được khoảng 145.000 biên chế. Điều này tạo cơ hội quý giá để sàng lọc đội ngũ; giải quyết chính sách thỏa đáng, động viên những cán bộ mà sức khỏe, năng lực còn hạn chế hoặc lớn tuổi nghỉ chế độ. Đây cũng là sự chuyển giao thế hệ đầy ý nghĩa, khi lớp người đi trước sẵn sàng lùi lại, nhường dư địa và cơ hội phát triển cho lớp cán bộ trẻ đang dồi dào năng lực cống hiến, gánh vác trọng trách phát triển đất nước. Cũng nhờ đó chúng ta tiết kiệm nguồn lực ngân sách lớn để đầu tư cho an sinh xã hội. Ngay sau khi tinh giản, Bộ Chính trị đã quyết định dùng nguồn ngân sách chi thường xuyên tiết kiệm được khoảng 39.000 tỉ đồng và kết hợp với các nguồn lực khác như tăng thu, tiết kiệm chi… để miễn, giảm học phí, xây trường học vùng biên, nâng cao năng lực y tế... Tổng chi cho an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua đã đạt hơn 1 triệu tỉ đồng. Đây là minh chứng cho tính ưu việt của chủ trương này. Ngoài ra, công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bởi khi từng xã, từng tỉnh mạnh lên với quy mô kinh tế rộng mở và sự hỗ trợ lẫn nhau sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả nền kinh tế. Sự cộng hưởng sức mạnh từ các địa phương sau sắp xếp chính là nền tảng để nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực NGUYỄN HÒA BÌNH có thể đưa ra được những chủ trương lịch sử mang tính bước ngoặt như vậy. Vai trò hạt nhân của Đảng không chỉ ở ban hành những nghị quyết sáng suốt, mà còn thể hiện ở hành động quyết liệt, “nói đi đôi với làm”. Chúng ta đã chứng kiến một sự đổi mới căn bản trong cách làm: Trung ương gương mẫu làm trước, các cấp làm theo, làm đến đâu chắc đến đó. Sự lan tỏa và đồng thuận xã hội to lớn vừa qua bắt nguồn từ chính sự quyết liệt và nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, không thể không nhắc đến vai trò của Tổng Bí thư Tô Lâm - “tổng công trình sư” đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, định hướng lối đi và giữ vững ngọn lửa quyết tâm cho toàn hệ thống. . Vai trò hạt nhân của Đảng mà Phó Thủ tướng vừa đề cập chắc còn phải thể hiện đối với những thách thức, áp lực trong giai đoạn tới, sau Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là ở mục tiêu tăng trưởng hai con số? + Một mặt chúng ta chịu áp lực phải tăng trưởng cao ở

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==