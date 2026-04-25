Chương trình hữu nghị đặc biệt chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc trang 4 SỐ 086 (7657) - Thứ Bảy 25-4-2026 CHỦ QUẢN: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO ĐIỆN TỬ: www.plo.vn trong so nay THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Loại bỏ tình trạng đăng ký dự án để giữ chỗ AI hỗ trợ giải quyết các thách thức về đô thị hóa trang 6 trang 11 trang 12+13 trang 5 trang 12+13 Sáng 24-4, với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội chụp ảnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH ĐỀ XUẤT TRUY CỨU TNHS LUẬT SƯ KHÔNG TỐ GIÁC THÂN CHỦ: Cần cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: BẦU 39 NHÂN SỰ CẤP CAO, THÔNG QUA 9 LUẬT, 31 NGHỊ QUYẾT • Từ ngày 30-4, Đồng Nai chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương trang 2+3 CUỘC THI ẢNH “TP.HCM - SẮC MÀU MỚI”: Ghi dấu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ

2 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 25-4-2026 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày 24-4, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm giai đoạn 2026-2030. Năm 2026 là năm “nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở” Nghị quyết được QH thông qua đặt mục tiêu tổng quát: Phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/ năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Cùng với đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới… Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, QH yêu cầu thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đáng chú ý, QH yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng. Theo đó, cần xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. “Khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là đổi mới kinh tế nhà nước, trọng tâm là quản trị DN nhà nước theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường hiệu quả và vai trò dẫn dắt của DN nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng. “Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, DN vừa và nhỏ, khởi nghiệp; có chính sách phù hợp, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi, an toàn để DN tư nhân trong nước tiếp cận bình đẳng và sử dụng có khích làm giàu chính đáng, phát triển mạnh tầng lớp trung lưu” - QH lưu ý. Tại nghị quyết, QH yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Cùng với đó, cần xác định tầm quan trọng và yêu cầu chiến lược, cấp bách thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Mang đậm tinh thần đổi mới, quyết liệt Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI, điểm lại kết quả kỳ họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho hay QH đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. “QH đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu QH” - ông nói. Về lập pháp, QH đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: cấp cao, thông qua 9 luật, 31 nghị tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực thực thi” - nghị quyết của QH nêu và lưu ý cần tập trung rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển nền kinh tế số, đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản, xây dựng… Ngoài ra, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hóa, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; rút ngắn tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp (DN). QH cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện, chú trọng giám sát và xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với cơ cấu lại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó năm 2026 là năm “nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống Tại nghị quyết vừa được thông qua, QH yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực DN, các mô hình kinh tế mới. Theo đó, chuyển đổi sang mô hiệu quả các nguồn lực” - nghị quyết nêu. QH nhấn mạnh yêu cầu “kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống”. Chính phủ được giao chủ động điều chỉnh các loại thuế, phí trong trường hợp khẩn cấp. Nghị quyết của QH cũng yêu cầu tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch, các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, các cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị. “Đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc” - QH yêu cầu. QH cũng yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mạnh, các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị, các đặc khu kinh tế thế hệ mới ngang tầm khu vực và toàn cầu… “Khuyến Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu “kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng kinh tế trong mọi tình huống”. 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua góp phần kịp thời thể chế hóa các nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiêu điểm Quốc hội quyết định thành lập TP Đồng Nai Với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30-4-2026. QH cũng biểu quyết thông qua nghị quyết ấn định ngày 24-11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương. Vào ngày này, người dân sẽ được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập. Ngày 24-4, với 466 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội (QH) đã thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật sẽ có hiệu lực ngay sau khi được QH thông qua. Đáng chú ý, QH đã quyết nghị cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế TNCN. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh được quy định trong Luật Thuế TNCN 2025. Ngoài ra, luật cũng quy định thu nhập của DN, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống được miễn thuế thu nhập DN. Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội từng thời kỳ. Trước khi dự thảo luật được thông qua, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trong báo cáo thẩm tra có ý kiến tờ trình chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh mức ngưỡng doanh thu (tăng hoặc giảm) so với mức quy định của luật hiện hành. Từ đó, dẫn đến chưa rõ định hướng của Chính phủ trong áp dụng chính sách trong trường hợp được QH xem xét, thông qua. Các nội dung đánh giá tác động cũng chưa tính Quốc hội thông qua Luật sửa 4 luật về thuế, nâng mức doanh thu miễn thuế Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: QH Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, tiếp thu các ý kiến trước khi QH bấm nút thông qua Luật sửa một số điều trong bốn luật thuế. Ảnh: QH

3 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 25-4-2026 NHÓM PHÓNG VIÊN Ngày24-4,Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Theo đó, việc thí điểm này được tổ chức và thực hiện tại tám bộ (Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, NN&MT, Xây dựng) cùng 10 UBND các tỉnh, TP (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 1-10-2026 đến 30-9-2028. Luật sư công cần bảo đảm tiêu chuẩn gì? “Việc xác định phạm vi thí điểm tại tám bộ và 10 địa phương được xây dựng trên cơ sở tiêu chí lựa chọn các cơ quan, địa phương có phạm vi quản lý rộng, tính chất công việc phức tạp, mức độ phát triển kinh tế - xã hội cao, qua đó có khả năng phát sinh nhiều vụ việc thuộc phạm vi hoạt động của luật sư công” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho hay khi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, trước khi các đại biểu bấm nút thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết. “Thời gian thí điểm hai năm là phù hợp để theo dõi, đánh giá toàn diện hiệu quả của chế định luật sư công. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và trình QH xem xét, quyết định” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói thêm. Về tiêu chuẩn luật sư công, nghị quyết vừa được QH thông qua quy định người muốn trở thành luật sư công phải đáp ứng các tiêu chuẩn: - Là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp (DN) nhà nước; - Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; - Có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư; - Có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp Từ 1-10, Việt Nam chính thức có luật sư công Phạm vi công việc của luật sư công Nghị quyết quy định rõ phạm vi nhiệm vụ của luật sư công theo hướng tập trung vào các nhóm công việc trọng tâm, bao gồm: (i) Tư vấn, đại diện và tham gia tố tụng, giải quyết các tranh chấp trong nước và quốc tế; (ii) tư vấn pháp lý trong quá trình xây dựng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội; (iii) tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; (iv) thực hiện các công việc pháp lý khác theo quy định. Nghị quyết cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc phân công, bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện để luật sư công thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết thời gian thí điểm hai năm là phù hợp để theo dõi, đánh giá toàn diện hiệu quả của chế định luật sư công. Bầu 39 nhân sự quyết Tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp thứ nhất, QH đã xem xét và quyết định thông qua nhiều nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước trong cái bối cảnh hiện nay. Nhấn mạnh sau 12 ngày làm việc rất là khẩn trương, liên tục, trách nhiệm, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đặc biệt là công tác kiện toàn nhân sự bộ máy Nhà nước và thông qua các quyết sách quan trọng, ông Lê Quang Mạnh khẳng định đây là “một bước khởi đầu rất vững chắc”cho đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến đánh giá công tác nhân sự tại kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết công tác nhân sự đã được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, đúng theo quy trình cũng như quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận rất cao trong QH. QH đã tiến hành bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng Chính phủ, các phó chủ tịch QH, các phó thủ tướng Chính phủ và các chức danh quan trọng khác của bộ máy Nhà nước. “Kết quả biểu quyết cho thấy tỉ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều đồng chí đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của QH đối với các phương án nhân sự được giới thiệu” - bà Yên nói. Cũng theo bà Yên, các nhân sự được bầu và phê chuẩn lần này đều là những cán bộ tiêu biểu, đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện. “Chúng tôi cho rằng đây chính là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị” - bà Yên nói. Trong đó, nhiều văn bản được thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu QH có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các nghị quyết Đại hội XIV và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo Chủ tịch QH, các chính sách vừa mang đậm tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tháo gỡ điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài. Các quy định này thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm; đồng thời quy định cơ chế đặc thù để xử lý hiệu quả dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. “Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn” - Chủ tịch QH nhấn mạnh. Chủ tịch QH khẳng định các vị đại biểu đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao để hoàn thành khối lượng lớn công việc. QH đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan và địa phương ngay sau kỳ họp khẩn lý phức tạp theo quy định của Chính phủ. Chế độ, chính sách đặc biệt dành cho luật sư công Về chế độ, chính sách đối với luật sư công, nghị quyết quy định ngoài chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật, luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng và các chế độ, chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế theo quy định của Nghị quyết 197/2025/QH15 của QH về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trường hợp luật sư công được hưởng đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ hằng tháng thì chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất. Ngoài ra, luật sư công khi tham gia giải quyết vụ việc có tính chất pháp lý được hưởng bồi dưỡng theo vụ việc; mức chi bồi dưỡng trả cho một buổi làm việc là 0,5 lần mức lương cơ sở. Theo Chính phủ, về bản chất, luật sư công không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo từng vụ việc mà còn đóng vai trò cố vấn pháp lý thường xuyên cho cơ quan, đơn vị. Do đó, việc bảo đảm thu nhập ổn định thông qua hỗ trợ hằng tháng là cần thiết để phản ánh đúng trách nhiệm liên tục, tính chất “trực chiến” và yêu cầu phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động quản lý nhà nước. “Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính cạnh tranh so với khu vực tư vừa góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời củng cố tính độc lập, khách quan trong hoạt động chuyên môn của luật sư công” - ông Hoàng Thanh Tùng cho hay. Ngoài ra, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, nghị quyết đã bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định cụ thể việc hỗ trợ hằng tháng đối với luật sư công là người làm việc trong DN nhà nước để phù hợp với chế độ tiền lương tại DN.• Bước khởi đầu vững chắc cho đất nước vươn mình trương triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết. Đặc biệt cần tập trung ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý hoặc chậm trễ trong thực hiện. Theo ông Trần Thanh Mẫn, thành công của kỳ họp tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ. Ông cũng đề nghị các đại biểu sau khi kết thúc kỳ họp đi tiếp xúc cử tri để để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của kỳ họp, lắng nghe đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của cử tri và nhân dân.• Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công. Ảnh: QUỐC HỘI Nghị quyết đã bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định cụ thể việc hỗ trợ hằng tháng đối với luật sư công là người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước để phù hợp với chế độ tiền lương tại doanh nghiệp. toán, định lượng được tác động của chính sách đối với nguồn thu ngân sách nhà nước. Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ đã đánh giá một cách tổng quát tác động đến thu ngân sách, tác động đến tăng trưởng kinh tế và tác động đến người dân và DN khi ban hành luật. Tại báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ và Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khi giải trình tại QH cũng nêu rõ dự kiến nâng mức này lên 1 tỉ đồng. Chính phủ sẽ quy định chi tiết trong nghị định và thông tư. Đồng thời, để đảm bảo đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cần bổ sung quy định miễn thuế thu nhập DN cho DN có tổng doanh thu năm không quá 1 tỉ đồng. Theo đó, số thuế thu nhập DN được miễn là khoảng 2.164 tỉ đồng và số DN được miễn khoảng 235.800. Luật mới được thông qua cũng sẽ kéo dài thời gian ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin đến năm 2030, thay vì đến hết tháng 2-2027. NHÓM PHÓNG VIÊN Quang cảnh cuộc họp báo sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

4 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 25-4-2026 ĐT cung cấp thông tin nóng: 0982.000.333, (028) 39919613 Dồn sức hoàn thành sớm các công trình phục vụ APEC 2027 Ngày 24-4, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các tiểu đề án và dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027. Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Văn Mừng nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 sớm hơn kế hoạch 3-6 tháng. “Việc nhanh hay chậm, trước hết UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời từng chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với phần việc của mình” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết. Bên cạnh đó, ông Mừng cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Các chủ đầu tư phải giám sát liên tục, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay UBND tỉnh, không để ách tắc công việc. CHÂU ANH Tin vắn • Cứu sống người đàn ông bị đột quỵ. Ngày 24-4, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao ngư dân Nguyễn Văn Quán (thuyền viên tàu cá QNg 95041 TS) cho gia đình để tiếp tục theo dõi, điều trị. Trước đó, khi theo tàu đánh bắt hải sản tại khu vực đảo Đá Thị (quần đảo Trường Sa), ông Quán đột ngột bị đột quỵ. X.HOÁT • Lái ô tô đi đổ rác sai chỗ, người đàn ông bị phạt. Ngày 24-4, thông tin từ Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa xử phạt anh CXC (30 tuổi, ngụ xã Krông Pắc) 1,5 triệu đồng về hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Trước đó, công an xã phát hiện anh C lái ô tô chở rác thải đến vứt tại đường Lê Duẩn (xã Krông Pắc), nơi có biển cảnh báo cấm đổ rác. T.THOẠI Ngày 24-4, tại Hoàng thành Thăng Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chương trình hữu nghị đặc biệt nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân. Chương trình mang chủ đề “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Trong không khí thân tình, lãnh đạo hai nước và phu nhân đã di chuyển tới Đoan Môn - một trong những cổng chính dẫn vào cấm thành Thăng Long, nơi ở và sinh hoạt của các vị hoàng đế và hoàng gia trong suốt nhiều thế kỷ. Tiếp đó, đoàn tham quan các không gian trưng bày như “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội ngàn năm từ lòng đất” và “Báu vật hoàng cung Thăng Long”, nơi lưu giữ nhiều hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia. Tại khu vực điện Kính Thiên, các đại biểu được giới thiệu về ý nghĩa của trung tâm quyền lực xưa - nơi các triều vua thiết triều, bàn việc nước, tiếp đón sứ thần và tổ chức nghi lễ quan trọng trong suốt hàng trăm năm. Trong không gian trà lễ trang nhã, lãnh đạo hai nước và phu nhân cùng thưởng trà, giao lưu, thưởng thức chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Chương trình không chỉ thể hiện sự trân trọng các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam mà còn là dịp giới thiệu chiều sâu văn hiến, truyền thống hiếu khách và tinh thần hòa hiếu của Việt Nam tới bạn bè quốc tế. VIẾT THỊNH Ngày 24-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, TP.HCM, TP Đà Nẵng về việc triển khai hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế (TTTC). Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh chủ trương thành lập TTTC quốc tế đã được xác định rõ, các điều kiện cơ bản đã chuẩn bị từ trước; hiện nay cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt. “Không có lý do để chần chừ, cần khẩn trương đưa hai trung tâm vào vận hành, “có đi thì mới có đến”. Làm nhanh nhưng phải chắc chắc, hiệu quả. Làm đến đâu chắc đến đó” - Phó Thủ tướng nêu rõ. Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với UBND TP.HCM, TP Đà Nẵng, các bộ, cơ quan và Ngân hàng Nhà nước đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển TTTC được giao trong Quyết định 114 ngày 1/8/2025, trong đó làm rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện để thúc đẩy hoạt động của TTTC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-5. (Theo Chinhphu.vn) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân với các nghệ sĩ tham dự chương trình hữu nghị đặc biệt. Ảnh: Báo NHÂN DÂN Chương trình hữu nghị đặc biệt chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Khẩn trương đưa trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành Ngày 24-4, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình ông Phạm Văn Mịch, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp Tân Huề, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên cùng đoàn công tác đã trao số tiền 120 triệu đồng, đại diện chính quyền địa phương cũng trao số tiền gần 100 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Mịch. Đoàn công tác bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh của ông Mịch. Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên ân cần thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Trước đó, trong lúc phối hợp cùng Công an xã Tân Long xử lý một đối tượng nghiện rượu gây rối trật tự công cộng, ông Mịch bị đối tượng dùng dao tấn công dẫn đến tử vong. H.DƯƠNG Trao hỗ trợ gia đình thành viên tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công ở Đà Nẵng Ngày 24-4, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đến thăm, trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến người có công đang được phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng (Cơ sở 2). Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026). Bà Hà khẳng định công tác chăm lo cho người có công được Đảng, Nhà nước đặc biệt ưu tiên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các chính sách an sinh xã hội. Nhà nước đang quy hoạch lại mạng lưới chăm sóc người có công để sử dụng tốt công năng, tăng cường thêm cơ sở vật chất. Bà Hà chia sẻ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, giao nhiệm vụ rất quan trọng là phải thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình chính sách và người có công; thăm nom các thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ. Bà Hà cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể người có công, bày tỏ mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, trường thọ. Bà đề nghị Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP Đà Nẵng coi việc chăm sóc người có công như người thân trong gia đình mình. Tại buổi thăm hỏi, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cũng trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đến người có công. TẤN VIỆT Kiều bào Ba Lan tặng vườn rau xanh cho đặc khu Trường Sa Ngày 24-4, bà Cao Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban liên lạc người Việt châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam”, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, cho biết trong chuyến thăm Trường Sa năm 2026, các thành viên đoàn kiều bào Ba Lan đã cùng đại diện cơ quan có liên quan chính thức bàn giao vườn rau xanh cho quân và dân trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo bà Vinh, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn nhằm lan tỏa tinh thần chung tay góp sức của cả cộng đồng kiều bào ở hải ngoại vì Trường Sa thân yêu. C.THI TP.HCM: Các nhóm được cộng điểm ưu tiên thi vào lớp 10 Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về công tác thi vào lớp 10 thường THPT công lập năm học 2026-2027. Văn bản quy định các trường hợp được cộng điểm ưu tiên và khuyến khích trong kỳ thi. Theo đó, nhóm 1 được cộng 2 điểm, gồm con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhóm 2 được cộng 1,5 điểm, gồm con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. Nhóm 3 được cộng 1 điểm, gồm người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số. Về điểm khuyến khích, áp dụng cho học sinh THCS đoạt giải cấp tỉnh, TP do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia. NGUYỄN QUYÊN

5 thoisu@phapluattp.vn Thời sự - Thứ Bảy 25-4-2026 Ngày 24-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 1 triệu tỉ đồng. Đến hết ngày 15-4, giải ngân gần 127,4 ngàn tỉ đồng, đạt 12,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó có 28 bộ, cơ quan trung ương, 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp, dưới bình quân chung cả nước. Xử lý các vấn đề vướng mắc đang được triển khai quyết liệt Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhắc lại Kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 đã nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư công; đồng thời đây là những chỉ đạo rất quan trọng của Trung ương và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng nêu rõ Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; là công cụ điều hành vĩ mô; là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư toàn xã hội; phải là vốn mồi để huy động các nguồn lực xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Về tình hình giải ngân đầu tư công năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương bảy bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Thủ tướng cho biết kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hằng tháng; các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận, rà soát, chỉ đạo quyết liệt cả về tiến độ, chất lượng để có chuyển biến ngay lập tức. Với các kiến nghị tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan nghiên cứu, khẩn trương xử lý theo thẩm quyền, trả lời bằng văn bản trước ngày 10-5. Thủ tướng cho biết thêm việc xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc đang được triển khai rất quyết liệt. Ngày 24-4, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm vướng mắc cho các dự án. “Những việc khó, hóc búa, phức tạp như vậy, chúng ta có thể xử lý được rất nhanh thì tại sao những việc liên quan triển khai các dự án lại không đẩy nhanh được tiến độ. Vẫn những công việc đó nhưng nếu không có quyết tâm cao, không chỉ đạo sát sao, quyết liệt thì không thực hiện được” - Thủ tướng nhấn mạnh. Phải có văn bản báo cáo nếu ngày 10-5 chưa phân bổ hết vốn Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng Thủ tướng yêu cầu phải có văn bản báo cáo rõ lý do nếu hết ngày 10-5, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết vốn đầu tư công. Ảnh: VGP Khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu trên cơ sở Nghị quyết của QH về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20262030, cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Tài chính trong tháng 5 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án chấm điểm (KPI) việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-5. Ngày 24-4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến BV Chợ Rẫy thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên. Đây là hai cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào ngày 18-4. Trước đó, khoảng 18 giờ 12 phút ngày 18-4, tại nhà xưởng gia công nệm mút của Công ty TNHH Tong Fu nằm trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, TP.HCM đã xảy ra cháy. Ngay lập tức, Đội PCCC&CNCH khu vực 32 được điều động đến hiện trường. Trong lúc đơn vị đang nỗ lực dập lửa, một thùng phuy chứa dung môi Acetol bất ngờ phát nổ. Sự cố khiến dung môi Acetol đang cháy văng trúng người hai chiến sĩ, gây thương tích tại vùng mặt, lưng và tay. Dù các anh đã trang bị đầy đủ bảo hộ, mũ và ủng chuyên dụng nhưng do dung môi chảy vào cổ áo đã gây bỏng nặng vùng lưng Thượng úy Võ Thanh Bình; riêng Binh nhất Lê Văn Kiên bị lửa táp trực diện gây bỏng vùng mặt. Ngay sau sự cố, các đồng đội đã sơ cứu tại chỗ và đưa cả hai chiến sĩ đến BV đa khoa Bình Dương. Do vết thương có dấu hiệu chuyển nặng, các chiến sĩ được chuyển tuyến lên BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại BV, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy của hai chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an TP.HCM động viên các anh giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị để sớm bình phục, trở lại đơn vị công tác. Đại diện Ban Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đã ghi nhận và đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên. Đây là những tấm gương điển hình cần nhân rộng trong phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân. NGUYỄN TÂN THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Loại bỏ tình trạng đăng ký dự án để giữ chỗ Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm quyết liệt xử lý dứt điểm vướng mắc cho các dự án. giao Bộ Tài chính chủ trì, cùng các cơ quan sớm nghiên cứu, xây dựng dự án Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, sửa đổi Luật Đấu thầu, trình QH ngay tại kỳ họp thứ hai, QH khóa XVI. Cùng với đó, tiếp tục rà soát các vướng mắc trong thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công để tháo gỡ hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ QH cho chủ trương thực hiện. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu kiên quyết loại bỏ tình trạng đăng ký dự án mang tính “giữ chỗ”, chấm dứt tình trạng “vốn chờ dự án”; rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công, giảm khoảng 30% số dự án theo chỉ đạo của Trung ương. Đặc biệt, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Thủ tướng cũng chỉ đạo phân bổ ngay với kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án. Đến hết ngày 10-5, bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết thì phải có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15-5. Từ đó, Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết trong tháng 5 theo quy định. Bộ Xây dựng và các địa phương được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Song song đó, Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý; hướng dẫn cụ thể về phương thức điều chỉnh giá hợp đồng, hoàn thành trước ngày 10-5. Thủ tướng cũng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP cần quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư…• Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm 2 chiến sĩ bị bỏng khi chữa cháy Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. MINH TRÚC

6 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Bảy 25-4-2026 phapluat@phapluattp.vn BLHS năm 2015, vấn đề này đã được đem ra bàn luận rất nhiều. Sau đó, Quốc hội mới thống nhất quy định (tại khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015) như sau: “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu TNHS theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa”. Như vậy, việc truy cứu TNHS đối với LS chỉ đặt ra đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa. Khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015 đã rõ ràng, phù hợp với bản chất và nghề nghiệp của LS, quy định này là hoàn toàn phù hợp. Việc đánh đồng LS cũng phải tố giác thân chủ của mình đối với tất cả tội phạm thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện như một công dân bình thường, là đi ngược lại với bản chất và nghề nghiệp của LS. Cần nhớ rằng trách nhiệm của công an, VKS, tòa án và LS, chính là các trụ cột trong hoạt động tố tụng để bảo đảm thượng tôn pháp luật. Công an điều tra, thu thập chứng cứ cùng với VKS truy tố - đóng vai trò là cơ quan buộc tội; tòa án với nhiệm vụ xét xử khách quan giúp bảo vệ công lý; LS bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự. Sự phối hợp và phân định rõ ràng giúp ngăn ngừa sự oan sai và bảo vệ quyền con người. Vì vậy, không nên quy định LS phải tố giác thân chủ của mình trừ các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như đã nói ở trên. Lúc đó, LS mới thực hiện được trách nhiệm và sứ mệnh nghề nghiệp của LS, đảm bảo được các trụ cột nêu trên. LS VĂN HỢI, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Đắk Lắk: Bảo mật cho thân chủ và bảo vệ cho mình Đề xuất truy cứu TNHS đối với LS khi không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội trong dự thảo hồ sơ chính sách dự án BLHS (sửa đổi) là một quy định gây nhiều tranh cãi hiện nay. Xét trên nhiều phương diện thì đề xuất này còn nhiều vấn đề phải xem xét thấu đáo. Bởi LS là một nghề nghiệp đặc thù, chức năng xã hội của LS là góp phần bảo vệ công lý; bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đề xuất LS phải tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội đang bị mâu thuẫn với quyền bào chữa - một quyền cơ bản đã được ghi nhận theo nguyên tắc tố tụng hiện đại. LS phải độc lập với cơ quan buộc tội để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của thân chủ. Khi bị đặt vào nghĩa vụ tố giác, LS vô hình trung bị “đẩy” sang phía buộc tội, làm phá vỡ sự cân bằng cần thiết trong tố tụng và làm suy yếu nguyên tắc tranh tụng bình đẳng. Đề xuất như hiện tại còn ảnh hưởng nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật giữa LS và thân chủ - nền tảng cốt lõi của hoạt động hành nghề LS. Quan hệ này chỉ có thể vận hành hiệu quả khi thân chủ tin tưởng chia sẻ đầy đủ, trung thực thông tin. Nếu LS đứng trước nguy cơ bị truy cứu TNHS, họ buộc phải cân nhắc giữa nghĩa vụ bảo mật và rủi ro pháp lý, từ đó làm suy giảm niềm tin của thân chủ. Hệ quả là người cần tư vấn pháp lý sẽ không dám nói thật, khiến chức năng bào chữa trở nên hình thức. Không chỉ vậy, đề xuất truy cứu TNHS LS không tố giác thân chủ cũng thiếu tính khả thi trong thực tiễn. Khái niệm “chuẩn bị phạm tội” mang tính mơ hồ, khó xác định rõ ràng. Thông tin LS có được thường chưa được kiểm chứng hoặc chỉ mang tính suy đoán. Nếu buộc phải tố giác trong những trường hợp như vậy, nguy cơ tố giác sai, xâm phạm quyền cá nhân hoặc gây oan sai là rất lớn. Ngược lại, nếu không tố Trong các số trước, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết bàn về đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) luật sư (LS) không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội, đang phạm tội. Số báo này, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa và chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Đắk Lắk. TS - LS NGUYỄN ĐÌNH THƠ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban đào tạo, bồi dưỡng, Liên đoàn LS Việt Nam; Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa: Quy định hiện tại đã phù hợp Ngh ề LS là bào chữa cho các bị can, bị cáo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thân chủ. Khi khách hàng đến với LS, họ tin tưởng LS nên trình bày, tâm sự nhưng LS lại đi tố giác với cơ quan chức năng là đi ngược lại với niềm tin của khách hàng. Điều này còn mâu thuẫn với trách nhiệm bảo mật thông tin của LS. Chưa kể sứ mệnh của LS là bảo vệ người yếu thế, nếu quy định LS phải tố giác thân chủ của mình thì họ sẽ bị đẩy vào vai trò gần giống cơ quan điều tra, trong khi chức năng của họ là bảo vệ quyền lợi của thân chủ, cho người yếu thế. Lúc này, sẽ làm suy giảm vai trò của LS, khách hàng sẽ không tìm đến với LS và làm yếu đi vị thế của LS và nghề LS trong xã hội, trong khi đó, Nhà nước ta đang có chủ trương nâng cao số lượng và chất lượng LS. Việc có truy cứu TNHS đối với người bào chữa về hành vi không tố giác thân chủ hay không không phải là vấn đề mới. Khi soạn thảo Đề xuất truy cứu TNHS luật sư không tố giác thân chủ: Cần cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề giác, LS lại đối mặt với rủi ro bị xử lý hình sự, tạo ra một tình thế pháp lý đầy bất ổn. Đáng chú ý hơn, quy định này có thể phản tác dụng trong phòng, chống tội phạm. Khi biết rằng LS có thể tố giác mình, những người có ý định vi phạm pháp luật sẽ tránh tìm đến tư vấn pháp lý. Điều này làm mất đi cơ hội để LS định hướng họ từ bỏ hành vi sai trái và hành xử đúng pháp luật - một vai trò phòng ngừa “mềm” nhưng hiệu quả. Cuối cùng, xét trong bối cảnh hội nhập, quy định này cũng chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, nơi nghĩa vụ bảo mật của LS được coi là gần như tuyệt đối, chỉ bị giới hạn trong những trường hợp rất đặc biệt và chặt chẽ. Việc mở rộng trách nhiệm tố giác như đề xuất có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường hành nghề LS. Dự thảo đề xuất điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi miễn trừ TNHS đối với LS, người bào chữa với mục tiêu bảo vệ an toàn xã hội và ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa phù hợp với tinh thần “lấy phòng ngừa là chính” thì phải nên cân nhắc kỹ lưỡng và cần có sự đánh giá chính xác trên thực tiễn. Cho đến nay, Liên đoàn LS Việt Nam cũng chưa nhận được trường hợp nào có liên quan đến việc LS tố giác thân chủ như đề xuất, để có cái nhìn khách quan, phù hợp. Do đó, đề xuất truy cứu TNHS LS không tố giác thân chủ cần được cân nhắc kỹ lưỡng, để bảo đảm tính công bằng, hiệu quả và tiến bộ của pháp luật hình sự.• Trong pháp luật hiện hành, nghĩa vụ của LS (người bào chữa) liên quan đến bảo mật nghề nghiệp và yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Một mặt, người bào chữa có nghĩa vụ giữ bí mật thông tinvềthânchủ(điểmgkhoản 2 Điều 73 BLTTHS năm 2015; điểm c khoản 1 Điều 9 Luật LS). Mặt khác, nghĩa vụ này không mang tính tuyệt đối, mà bị giới hạn bởi nghĩa vụ tố giác trong một số trường hợp đặc biệt, khi người bào chữa biết rõ thân chủ thực hiện các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác theo khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015. Đề xuất như hiện nay tiềm ẩn mâu thuẫn nội tại giữa mục tiêu chính sách và hệ quả thực thi. LS chỉ có thể tư vấn và ngăn ngừa rủi ro pháp lý khi thân chủ cung cấp thông tin đầy đủ và trung thực. Nhưng điều đó lại phụ thuộc trực tiếp vào một tiền đề mang ý nghĩa quyết định: Thân chủ có niềm tin rằng thông tin mà họ cung cấp sẽ được giữ bí mật. Khi nghĩa vụ tố giác của người bào chữa bị mở rộng như đề xuất, tiền đề này gần như bị triệt tiêu, do đó thân chủ có xu hướng thu hẹp hoặc bóp méo thông tin cung cấp, kéo theo sự suy giảm khả năng của người bào chữa trong việc khuyên can, định hướng sớm hành vi tuân thủ pháp luật. LS ĐẶNG KIM CHINH, Đoàn LS TP.HCM Có thể tạo ra tác dụng ngược “Việc đánh đồng LS cũng phải tố giác thân chủ của mình đối với tất cả tội phạm thân chủ đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện như một công dân bình thường là đi ngược với bản chất và nghề nghiệp của LS.” TS-LS Nguyễn Đình Thơ Các luật sư cho rằng quy định hiện nay đã phù hợp với thực tiễn và cần cân nhắc kỹ lưỡng quy định truy cứu trách nhiệm hình sự luật sư không tố giác thân chủ chuẩn bị phạm tội... YẾN CHÂU Các học viên tại lễ bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư. Ảnh minh họa: HVTP

