137-2026

36năm 2 đi cùng bạn đọc PHÁP LUẬT TP.HCM - MỘT HÀNH TRÌNH TỰ HÀO Thực hiện: THUẬN VĂN • Thiết kế: XUÂN PHƯƠNG - KIM ANH

36 3 PHÁP LUẬT TP.HCM - MỘT HÀNH TRÌNH TỰ HÀO L ĐỖ THIỆN thực hiện Gần 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã bền bỉ đồng hành cùng những chuyển động của đời sống pháp luật, góp phần lan tỏa niềm tin công lý và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Trước thời khắc hoàn thành sứ mệnh lịch sử từ ngày 1-7-2026, nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, chia sẻ về những giá trị đã làm nên bản sắc của tờ báo và những điều ông tin sẽ còn được tiếp nối trên các hành trình phía trước. NUÔI DƯỠNG “CẢM XÚC CÔNG LÝ” . Phóng viên: Nhìn lại gần 36 năm hình thành và phát triển, theo ông, đâu là giá trị xuyên suốt đã tạo nên bản sắc riêng của báo Pháp Luật TP.HCM giữa đời sống báo chí cả nước? + Nhà báo Mai Ngọc Phước: Nếu phải chọn một điều duy nhất để nói về báo Pháp Luật TP.HCM, tôi sẽ chọn bốn chữ: Cảm xúc công lý. Đây không phải là một khẩu hiệu. Càng không phải một mỹ từ để làm đẹp hình ảnh của tờ báo. Đó là điều đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ người làm báo chúng tôi suốt gần 36 năm qua. Công lý, trong suy nghĩ của chúng tôi, không chỉ nằm trong những bản án của tòa hay những điều khoản của pháp luật. Công lý hiện diện trong khát vọng về sự công bằng, trong niềm tin rằng pháp luật phải được thực thi để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người yếu thế và tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Vì thế, báo Pháp Luật TP.HCM chưa bao giờ chỉ đưa tin về pháp luật. Chúng tôi luôn muốn làm nhiều hơn thế. Mỗi bài báo đều cố gắng trở thành một nhịp cầu giữa chính sách với cuộc sống, giữa cơ quan quản lý với người dân, giữa doanh nghiệp với cơ quan công quyền. Có những lúc chúng tôi phản ánh những bất cập của một quy định. Có những khi chúng tôi lên tiếng cho một người dân đi tìm công bằng. Có khi đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những nút thắt thể chế. Và cũng có lúc góp thêm một góc nhìn để chính sách được hoàn thiện hơn. Điều khiến chúng tôi tự hào không phải là đã viết bao nhiêu bài báo, giành được bao nhiêu giải thưởng, mà là khi thấy một quy định được sửa đổi theo hướng hợp lý hơn, một vụ việc được xem xét thấu đáo hơn, hay đơn giản là một người dân gọi điện thoại nói rằng họ tìm lại được niềm tin vào pháp luật. Đó là phần thưởng lớn nhất của người làm báo pháp luật. . Báo Pháp Luật TP.HCM luôn được nhìn nhận là một tờ báo có nhiều đóng góp trong phản biện, góp ý xây dựng chính sách. Theo ông, điều gì giúp tờ báo giữ được vai trò ấy trong suốt nhiều năm? + Một chính sách, nếu chỉ nhìn trên giấy, đôi khi rất hoàn chỉnh. Nhưng khi đi vào cuộc sống sẽ phát sinh những khoảng trống, những vướng mắc mà chỉ người dân, doanh nghiệp hay chính quyền địa phương mới cảm nhận đầy đủ. Người Xin cảm ơn! Từ ngày 1-7-2026, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Chắc chắn sẽ có nhiều tiếc nuối. Bởi gần 36 năm không chỉ là tuổi đời của một tờ báo, mà còn là thanh xuân, là mồ hôi, là biết bao đêm thức trắng và cả những ước mơ nghề nghiệp của nhiều thế hệ. Nhưng điều khiến tôi yên lòng là tôi tin những giá trị của Pháp Luật TP.HCM sẽ không dừng lại cùng thời điểm tờ báo hoàn thành sứ mệnh. Một tờ báo có thể khép lại hành trình của mình. Nhưng những con người được rèn luyện từ môi trường ấy sẽ tiếp tục mang theo tinh thần đó đến những cơ quan mới, những cương vị mới dù biết sẽ không dễ dàng, thậm chí có thể chông chênh những lúc đầu. Tôi mong rằng dù sau này các anh chị làm việc ở đâu, cộng tác với ai hay đảm nhận vai trò nào, vẫn luôn giữ được cốt cách của người làm báo Pháp Luật TP.HCM. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động đã dành những năm tháng đẹp nhất của mình cho báo Pháp Luật TP.HCM. Chính sự tận tâm, bản lĩnh và tử tế của các anh chị em đã làm nên thương hiệu của tờ báo suốt gần 36 năm qua. Chúc tất cả anh chị em luôn chân cứng đá mềm, nhiều sức khỏe, nhiều bình an và nhiều may mắn. Và hơn hết, ở bất cứ nơi đâu, hãy để người ta nhận ra rằng: Đó là một người từng trưởng thành từ báo Pháp Luật TP.HCM. “Cảm xúc công lý” là bản sắc của chúng tôi! Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới. Lãnh đạo TP.HCM cùng nhà báo Mai Ngọc Phước, các phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải báo chí TP.HCM lần thứ 44. Ảnh: THUẬN VĂN Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo. Ảnh: THUẬN VĂN năm đi cùng bạn đọc làm báo của Pháp Luật TP.HCM không dừng lại ở việc ghi nhận những bất cập ấy. Chúng tôi cố gắng lý giải vì sao bất cập xuất hiện, quy định nào chưa phù hợp, tác động ra sao và cần thay đổi theo hướng nào. Phản biện của chúng tôi không nhằm tạo ra sự đối đầu, càng không phải để chỉ ra cái sai của ai đó. Mục tiêu cuối cùng luôn là góp phần để chính sách tốt hơn, pháp luật khả thi hơn và người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều hơn. Tôi vẫn thường nói với anh em rằng một bài báo hay không phải là bài khiến nhiều người tranh luận nhất, mà là bài giúp xã hội tiến thêm một bước về nhận thức hoặc góp phần làm cho chính sách tiến thêm một bước về chất lượng. Đó cũng là lý do báo Pháp Luật TP.HCM luôn coi mình là một trợ thủ pháp lý của chính quyền, một người bạn đồng hành của doanh nghiệp và là địa chỉ để người dân gửi gắm niềm tin mỗi khi gặp những vướng mắc pháp lý trong cuộc sống. HÌNH THÀNH NGƯỜI LÀM BÁO TỬ TẾ . Nếu phải phác họa chân dung người làm báo Pháp Luật TP.HCM bằng vài nét nổi bật nhất, ông sẽ nói gì? + Tôi nghĩ đó là những người luôn muốn đi đến tận cùng của sự thật. Ở Pháp Luật TP.HCM, chúng tôi không hài lòng với việc biết điều gì đã xảy ra. Chúng tôi luôn muốn biết vì sao nó xảy ra, điều gì phía sau vụ việc ấy và làm thế nào để không còn những câu chuyện tương tự. Đó cũng là lý do trong tòa soạn luôn có rất nhiều cuộc tranh luận. Có khi gay gắt, có khi phải sửa một bài báo rất nhiều lần và cũng có khi chậm xuất bản chỉ để xác minh thêm một chi tiết nào đó. Bởi chúng tôi hiểu rằng mỗi thông tin đăng tải đều tác động đến con người, đến số phận và đến niềm tin của xã hội. Người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn được nhắc nhở phải nhìn thấy con người phía sau hồ sơ, nhìn thấy thân phận phía sau mỗi vụ án và giữ sự nhân văn ngay cả khi phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật. Có thể mỗi người một cá tính, một cách làm nghề khác nhau nhưng đều gặp nhau ở lòng tự trọng nghề nghiệp, ở sự nghiêm cẩn với từng con chữ và ở tinh thần thượng tôn pháp luật. . Ông nhiều lần nhắc đến “cảm xúc công lý”. Theo ông, cảm xúc ấy đã định hình văn hóa của tòa soạn như thế nào? + Tôi nghĩ đó là điều gắn kết nhiều thế hệ người làm báo Pháp Luật TP.HCM. Chúng tôi từng tranh luận rất quyết liệt vì một cái tít, một chi tiết hay một cách đặt vấn đề. Nhưng sau những cuộc tranh luận ấy, điều còn lại không phải là ai thắng ai thua, mà là bài báo tốt hơn. Nhiều người nói vui rằng học nghề ở Pháp Luật TP.HCM là học bằng những lần bị sửa bài đến “phát khóc” và đó là sự thật. Nhưng cũng chính từ những lần như vậy mà nhiều thế hệ phóng viên trưởng thành, biết tôn trọng sự thật, biết cẩn trọng trước từng thông tin và biết đặt lợi ích của công chúng lên trên cái tôi của người viết. Có lẽ vì cùng nhau đi qua rất nhiều áp lực, rất nhiều đêm trắng, rất nhiều vụ việc khó khăn nên tình đồng nghiệp ở nơi này cũng rất đặc biệt. Tôi luôn tin rằng điều quý nhất mà báo Pháp Luật TP.HCM tạo dựng được không chỉ là thương hiệu của một cơ quan báo chí, mà còn là một đội ngũ những người làm báo tử tế, bản lĩnh và biết sống vì những giá trị lớn hơn chính mình. . Xin cảm ơn ông.n

36năm 4 đi cùng bạn đọc TỰ HÀO 50 NĂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MANG TÊN BÁC (2-7-1976 Nếu các bệnh viện cửa ngõ góp phần giảm tải cho tuyến trên thì tại tuyến chuyên sâu, nhiều bệnh viện lớn của TP.HCM đang từng bước nâng chất lượng điều trị bằng công nghệ hiện đại. Ảnh: THUẬN VĂN ĐÀO HÀ - THUẬN VĂN - HOÀI TRỌNG hững năm đầu sau 1975, khi TP.HCM bước vào giai đoạn tái thiết, giáo dục là một trong những lĩnh vực bắt đầu lại gần như từ con số 0. Ở nhiều nơi, lớp học được mở trong điều kiện thiếu thốn, bàn ghế đơn sơ, sách vở không đủ và không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội đến trường. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GẮN VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI ThS - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhớ lại sau chiến tranh, giáo dục gặp rất nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân vẫn chưa biết chữ, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Theo ông điều mong mỏi rất giản dị của người dân thời điểm ấy: “Chỉ cần con em được đến trường, được học chữ là đã quý lắm rồi” - ông nhấn mạnh. Chính vì vậy TP.HCM đã bắt đầu hành trình khôi phục giáo dục từ những cái nền tảng nhất như xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp. Không chỉ dừng ở việc “dạy chữ”, giáo dục TP dần chuyển sang mô hình đào tạo hướng đến phát triển con người. Từ cách dạy “thầy giảng - trò chép”, học sinh bắt đầu được khuyến khích thảo luận, trao đổi, phản biện và chủ động tiếp cận kiến thức. Hệ thống trường lớp cũng được đầu tư, hiện đại hóa, tạo điều kiện cho môi trường học tập mở và linh hoạt hơn. Cùng với sự phát triển đó, TP.HCM ngày càng chú trọng các chính sách giáo dục mang tính nhân văn. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM, cho biết TP luôn đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài chính sách miễn học phí, nhiều học sinh còn được hỗ trợ 100% chi phí suất ăn bán trú, đồng phục, sách giáo khoa, chương trình ngoại khóa và phương tiện đưa rước. Với những trường hợp chưa có giấy tờ tùy thân, các đơn vị chức năng phối hợp hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền học tập cho các em. Khi nền tảng giáo dục được củng cố, bước sang giai đoạn hội nhập với việc chú trọng ngoại ngữ, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng các mô hình “trường học hạnh phúc”. Ông Trịnh Vĩnh Thanh, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường THCS - THPT Hồng Hà, cho biết nhà trường định hướng không chỉ giảng dạy văn hóa mà còn đồng hành với học sinh trong suốt quá trình phát triển. Mô hình liên cấp giúp tạo sự đồng bộ trong giáo dục, rèn luyện và định hướng trưởng thành cho học sinh. Bên cạnh chương trình văn hóa, trường chú trọng đào tạo ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, kỹ năng mềm và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế. Trường hiện có mô hình bán trú, nội trú cùng trang trại rộng 10 ha để học sinh tham gia các hoạt động thực hành. Ngoài ra, trường còn có công ty du học riêng để tạo điều kiện cho học sinh tham quan, trải nghiệm giáo dục tại các quốc gia phát triển vào mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ lễ. Theo ông Thanh, định hướng “trường học hạnh phúc” được nhà trường duy trì xuyên suốt nhằm xây dựng môi trường học tập - nơi học sinh được yêu thương, lắng nghe và phát triển toàn diện. Song song đó, nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh đào tạo ngoại ngữ, tin học, AI cho học sinh. Ở bậc ĐH, hội nhập quốc tế tiếp tục trở thành xu hướng quan trọng. TS Đào Gia Phúc, Viện trưởng Viện Pháp luật quốc tế và so sánh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, chia sẻ việc hợp tác quốc tế đang là động lực thúc đẩy nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị. Theo TS Đào Gia Phúc, hợp tác quốc tế giúp mở rộng năng lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng học thuật thông qua phản biện, đồng tác giả và tiếp cận các nguồn lực nghiên cứu lớn. Tuy vậy, định hướng nghiên cứu của viện vẫn kiên định với mục tiêu gắn nghiên cứu khoa học với phục vụ cộng đồng và tư vấn chính sách. Từ những lớp học thiếu thốn sau chiến tranh đến hành trình hội nhập quốc tế hôm nay, giáo dục TP.HCM không chỉ thay đổi ở cơ sở vật chất hay phương pháp giảng dạy, mà còn ở cách nhìn về giáo dục: Từ “dạy chữ” sang “phát triển con người”. NÂNG TẦM NĂNG LỰC Y TẾ VỚI ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU VÀ HỘI NHẬP Ở cửa ngõ TP.HCM, BV đa khoa khu vực Thủ Đức trở thành “lá chắn” đầu tiên của TP, âm thầm phân luồng và xử lý hàng ngàn ca bệnh mỗi ngày, góp phần giảm áp lực cho các BV tuyến cuối. TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc BV, cho biết sau khi mô hình BV cửa ngõ đi vào hoạt động, lượng bệnh nhân tăng rõ rệt. “Trước đây mỗi ngày tiếp nhận khoảng 80-90 ca cấp cứu, hiện nay đã lên 120-130 ca. Có những đêm phải thực hiện 8-10 ca phẫu thuật” - ông nói. Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu bệnh nhân cũng thay đổi khi ngày càng nhiều ca nặng được và điều trị cũng đông hơn. Hiện gần 50% bệnh nhân của BV đa khoa khu vực Thủ Đức đến từ các vùng lân cận, cho thấy sức lan tỏa của mô hình BV cửa ngõ vượt ra ngoài phạm vi địa phương. Nếu các BV cửa ngõ góp phần giảm tải cho tuyến trên thì tại tuyến chuyên sâu, nhiều BV lớn của TP.HCM đang từng bước nâng chất lượng điều trị bằng công nghệ hiện đại. PGS-TS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất, chia sẻ hơn 50 năm qua, BV không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn trở thành địa chỉ điều trị tin cậy cho người dân TP.HCM và các tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực lão khoa và điều trị các ca bệnh nặng, bệnh khó. Theo ông Thanh, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh cùng lúc nên việc điều trị đòi hỏi chuyên môn sâu và hệ thống hỗ trợ hiện đại. Vì vậy, BV chú trọng đào tạo chuyên khoa lão khoa, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Hiện BV Thống Nhất đã đưa vào sử dụng hệ thống CT công nghệ cao có thể khảo sát toàn thân chỉ trong khoảng 4 giây, hệ thống MRI 3.0 hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương não và các cơ quan Trong quá trình xây dựng một đô thị hiện đại, người dân TP.HCM được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển. Ảnh: THUẬN VĂN xử lý ngay tại chỗ, giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến như trước. Theo TS-BS Cao Tấn Phước, giá trị lớn nhất của mô hình cửa ngõ không chỉ nằm ở việc giảm tải cho tuyến trên mà còn ở việc nâng năng lực điều trị của y tế cơ sở. Song song với đó là quá trình đầu tư cơ sở vật chất và chuyển đổi số trong vận hành. Từ khu khám bệnh với hơn 100 phòng khám, hệ thống điều trị nội trú hiện đại đến thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký điện tử… tất cả góp phần rút ngắn thời gian chờ, giảm thủ tục hành chính và giúp người bệnh tiếp cận điều trị sớm hơn. Với người dân, thay đổi dễ nhận thấy nhất là không còn phải di chuyển xa lên tuyến trung tâm trong nhiều trường hợp. “Ngày trước phải chờ rất lâu, nóng nực. Bây giờ quy trình nhanh hơn, bác sĩ tư vấn kỹ hơn” - ông Nguyễn Anh Quốc, 46 tuổi, chia sẻ. Còn bà Nguyễn Thị Tùng, 71 tuổi, điều trị bệnh mạn tính nhiều năm tại BV, cho biết bà cảm thấy yên tâm hơn khi BV ngày càng khang trang, bác sĩ chăm sóc tận tình. Theo khảo sát nội bộ, mức độ hài lòng của người bệnh ngày càng tăng, lượng bệnh nhân đến khám Thành phố đáng sống, làm trung tâm 50 năm qua, TP.HCM đã tập trung xây dựng một đô thị hiện đại, nghĩa tình - nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển. N

36năm 5 đi cùng bạn đọc TỰ HÀO 50 NĂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MANG TÊN BÁCL - 2-7-2026) TP.HCM là địa phương đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách cho nhóm đối tượng yếu thế. Ảnh: MTTQ Việt Nam TP.HCM Trong kỷ nguyên phát triển mới, TP.HCM hướng đến mục tiêu là nơi cung cấp tri thức, giải pháp và nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: THUẬN VĂN TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến các chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân. Thời gian qua, TP đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và BHYT cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT, BHXH. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, TP còn huy động thêm nguồn xã hội hóa, vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhà hảo tâm cùng tham gia chăm lo cho người dân khó khăn. Chính những chính sách này góp phần giúp TP.HCM được nhiều người dân đánh giá là một TP đáng sống, nghĩa tình và nhân văn. Ông CAO THANH BÌNH, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM Huy động xã hội hóa để chăm lo nhiều hơn cho người khó khăn lấy người dân khác, cùng nhiều hệ thống nội soi, siêu âm hiện đại phục vụ chẩn đoán và phát hiện sớm ung thư. “TP.HCM là địa phương rất quan tâm đến lĩnh vực y tế với nhiều cơ chế hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các BV. Nhờ đó, hệ thống y tế TP đang từng bước hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên hoàn từ tuyến cơ sở đến tuyến chuyên sâu” - PGS-TS Lê Đình Thanh nhấn mạnh. PGS-TS Lê Đình Thanh cũng đánh giá chủ trương phát triển y tế chuyên sâu, đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế khu vực và phát triển du lịch y tế là hướng đi đúng. Sau Nghị quyết 72, TP.HCM cũng triển khai nhiều chính sách mới, trong đó có chủ trương khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân. Trong các chiến dịch này, BV Thống Nhất cũng phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại nhiều phường, xã. Không chỉ dừng ở điều trị chuyên sâu, TP.HCM còn bước vào giai đoạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong y tế. TTƯT-PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn hệ thống BV đa khoa Tâm Anh (TP. HCM), Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học BV đa khoa Tâm Anh (TP.HCM), cho biết để cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, BV đã chủ động đầu tư đồng bộ hàng loạt và bền vững vào công nghệ hiện đại và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ khả năng làm chủ công nghệ. NHÓM PV hời gian qua, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp với HĐND, UBND TP rà soát, đề xuất nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh và bảo trợ xã hội theo hướng đảm bảo mức thụ hưởng cao nhất cho người dân. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, TP đã ban hành 23 chính sách liên quan trực tiếp và gián tiếp đến an sinh xã hội. Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn được triển khai như hỗ trợ 100% cho trẻ em mồ côi; miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến các bậc học; hỗ trợ BHYT cho học sinh đến hết THPT; hỗ trợ 100% BHYT cho người 65-75 tuổi; hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số; khám sức khỏe miễn phí cho người dân. TP cũng đang hướng tới mở rộng hỗ trợ BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên và miễn phí vé xe buýt cho người dân. Song song đó, nhiều chương trình chăm lo được triển khai thông qua Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cùng các nguồn cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế. Các hoạt động an sinh của TP.HCM không chỉ dừng lại ở một cấp, một ngành mà lan tỏa đến từng địa bàn cơ sở và trong cả cuộc sống đời thường. Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, những mô hình sẻ chia nhỏ bé cũng dần trở thành một phần của đời sống TP. Những “ổ bánh mì treo”, “ly sữa treo” xuất hiện ở các điểm bán quen thuộc, khi người có điều kiện sẽ gửi lại một phần ăn cho người khó khăn. Những mô hình ấy không giải quyết toàn bộ bài toán an sinh nhưng lại tạo nên một dạng “hạ tầng mềm” của đô thị, nơi con người kết nối và hỗ trợ nhau bằng những hành động rất đời thường. Trong bức tranh an sinh của TP.HCM, hệ thống BHXH và BHYT cũng dần trở thành một “tấm lưới an toàn” bao phủ ngày càng sâu vào đời sống người dân. Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết sau khi mở rộng không gian đô thị, đến cuối năm 2025, số người tham gia BHXH đã vượt 4,7 triệu người, trong khi BHYT đạt hơn 13 triệu người. Theo ông Hiểu, chính sách bảo hiểm đang dần chuyển từ mục tiêu “bao phủ” sang “phù hợp và tiếp cận nhanh”, đặc biệt với các nhóm yếu thế. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai như hỗ trợ 100% BHYT cho người cao tuổi, học sinh; hỗ trợ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo; mở rộng hỗ trợ cho trẻ em khó khăn, người khuyết tật, bệnh nhân nặng; hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo và cận nghèo với mức lên đến 80% và 65%. Song song đó, TP.HCM cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục và chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH như triển khai mã vạch trên thẻ BHYT, chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng, áp dụng cơ chế “một cửa liên thông”, giúp người dân giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi. Đáng chú ý, hệ thống an sinh của TP.HCM đang từng bước mở rộng đến nhóm lao động phi chính thức như tài xế công nghệ, người bán hàng online hay lao động tự do - những nhóm trước đây ít được bao phủ bởi hệ thống bảo hiểm. Từ những chính sách quy mô lớn đến các mô hình sẻ chia đời thường, TP.HCM đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái an sinh theo hướng không chỉ hỗ trợ khi khó khăn xảy ra, mà còn tạo cảm giác người dân luôn được đồng hành và bảo vệ trong suốt nhịp sống đô thị.n Ở phường Đông Hưng Thuận, chương trình “Vòng tay yêu thương - Mẹ đỡ đầu” được triển khai như một mạng lưới đồng hành lâu dài với trẻ em khó khăn. Bà Nguyễn Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, cho biết mô hình “Mẹ đỡ đầu” được mở rộng từ sau đại dịch COVID-19 cho đến nay. Cùng với đó, địa phương còn duy trì nhiều mô hình như suất ăn yêu thương, bảo hiểm trao tay, bữa tối ấm tình, cùng em đến trường. Sự thụ hưởng của người dân trở thành thước đo phát triển Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng. Theo ông Bính, thời gian qua BV đa khoa Tâm Anh đã đầu tư mạnh với những “siêu máy” vào các hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh như hệ thống máy CT hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt, MRI 3 Tesla tích hợp AI cùng loạt “siêu robot” phẫu thuật hiện đại như Da Vinci Xi, Modus V Synaptive hay Cuvis-Joint, Artis Pheno... Việc ứng dụng robot trong phẫu thuật giúp nâng cao độ chính xác, giảm chảy máu, hạn chế tối đa biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Với robot Modus V Synaptive trong phẫu thuật sọ não, BV đã thực hiện hơn 250 ca mà không ghi nhận tai biến, thời gian nằm viện giảm 10-15 ngày xuống còn khoảng 3-5 ngày. Với robot Da Vinci Xi, chỉ sau một năm triển khai, BV đã thực hiện thành công hơn 340 ca điều trị ung thư và các bệnh phức tạp ở bốn chuyên khoa: Tiết niệu, tiêu hóa, lồng ngực mạch máu và phụ khoa. Riêng trong lĩnh vực tiết niệu, robot Da Vinci Xi cũng đã được ứng dụng cho hơn 220 ca phẫu thuật phức tạp, giúp thời gian nằm viện giảm còn 2-3 ngày. Theo ông Bính, việc triển khai phẫu thuật robot không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ y khoa tiên tiến ngay trong nước mà còn góp phần nâng tầm vị thế y tế Việt Nam trong khu vực. “Quan trọng hơn, người bệnh được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam, tiết kiệm chi phí thay vì phải ra nước ngoài điều trị” - TTƯT-PGS-TS- BS Trần Quang Bính nói thêm.n Khi nền tảng giáo dục được củng cố, TP.HCM bước sang giai đoạn hội nhập với việc chú trọng ngoại ngữ, đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng các mô hình “trường học hạnh phúc”. T

36 6 năm đi cùng bạn đọc PHƯƠNG LOAN Suốt 36 năm qua, Pháp Luật TP.HCM đã khẳng định vị thế của một nhật báo pháp lý chuyên ngành, kiên định với tôn chỉ: “Đưa pháp luật vào cuộc sống; đồng hành cùng chính quyền, người dân và doanh nghiệp; đấu tranh để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Mời bạn đọc nhìn lại chặng đường đã qua với những lát cắt tư liệu đầy tâm huyết của những người làm báo Pháp Luật TP.HCM. DẤU ẤN XÂY DỰNG THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ Báo Pháp Luật TP.HCM là một kênh phản biện chính sách, góp phần vào quá trình lập pháp và thay đổi tư duy quản lý hành chính. Từ những năm 2000, báo đã khơi nguồn mô hình chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Các bài báo đã chỉ ra rằng đối với một siêu đô thị hàng chục triệu dân, bộ máy hành chính truyền thống không còn phù hợp. Các bài báo như “Đi tìm mô hình cho chính quyền đô thị”, “Thử vẽ chiếc áo mới cho chính quyền TP” đã tập hợp những trăn trở, đề xuất từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành. Tuyến bài này đã tạo cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, đồng hành cùng TP qua các dấu mốc thể chế quan trọng. Từ những đề xuất và tranh luận ban đầu ấy, đến năm 2001, Nghị định 93/2001 được ban hành, bước đầu phân cấp cho TP.HCM quyền quản lý về quy hoạch, đầu tư, ngân sách, đất đai, tổ chức bộ máy... Đây được xem là cú hích đầu tiên cho cơ chế riêng của TP. Tiếp đó, Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội đã cho phép TP thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù; Nghị quyết 98/2023 quy định việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đặc biệt, đến năm 2024, Nghị định 84/2024 đã chính thức mở rộng phân quyền toàn diện trên tám nhóm lĩnh vực, trong đó cho phép TP được tổ chức lại bộ máy phù hợp với yêu cầu phát triển. Và bây giờ, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Khi được xem xét, thông qua, luật này sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo thêm động lực và không gian phát triển mới cho TP. Suốt hành trình 36 năm của mình, báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều loạt bài phản biện nhằm hướng tới việc loại bỏ tư duy quản lý cũ không còn phù hợp. Báo đã mổ xẻ bản chất của những quyết sách ban hành kiểu “đùng một cái” gây ngỡ ngàng, làm đứt gãy sinh kế của người dân (như Chỉ thị 46/2004 của Thủ tướng về việc đình chỉ xe công nông; Nghị quyết 32/2008 của Chính phủ về việc khai tử xe ba gác, xích lô tự chế mà không có phương án hỗ trợ). Các loạt bài phản biện hướng tới việc mọi quyết sách phải dựa trên cơ sở khoa học, có lộ trình thỏa đáng và đạt được sự đồng thuận của xã hội. Bên cạnh đó, báo cũng góp phần giải quyết bài toán vĩ mô về đất đai, quy hoạch. Loạt bài “Lối ra nào cho 14.000 ha đất vướng quy hoạch?” phản ánh thực trạng hàng chục ngàn hecta đất bị “treo” hàng thập niên, làm mất đi các quyền chính đáng của hàng trăm ngàn hộ dân. Các phân tích, kiến nghị chuyên sâu của báo đã trở thành chất liệu thực tiễn, đóng góp trực tiếp vào các điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 nhằm hạn chế vấn nạn quy hoạch “treo” để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất. Năm 2016, cùng lúc bốn đạo luật BLHS, BLTTHS, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đã phải lùi hiệu lực thi hành. Đây là những luật được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2015 và lẽ ra sẽ có hiệu lực vào ngày 1-7-2016 nếu không vì hàng loạt sai sót trong BLHS mới ban hành. Ban đầu, những sai sót này được luật sư Vũ Xuân Hoằng (Đoàn Luật sư TP.HCM) phát hiện và phản ánh đến báo. Các phóng viên của báo cùng vào cuộc, ghi nhận thêm những sai sót khác. Vậy là từ phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM, các cơ quan hữu quan vào cuộc rà soát, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải ban hành nghị quyết cho lùi thời gian có hiệu lực của các luật trên để tiến hành sửa đổi, bổ sung bộ luật này. TIÊN PHONG THÚC ĐẨY CÔNG CUỘC CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở lĩnh vực tư pháp, báo Pháp Luật TP.HCM luôn bám sát việc hiện thực hóa các định hướng đột phá của Đảng về cải cách tư pháp qua các thời kỳ, từ Nghị quyết 08-NQ/TW (năm 2002), Nghị quyết 49-NQ/TW (năm 2005) đến Nghị quyết 27-NQ/TW (năm 2022)... Báo đã chuyển hóa chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá; bảo đảm tố tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh…; bảo vệ quyền con người, quyền công dân… từ văn bản nghị quyết thành thực tế đời sống pháp đình. Về vị trí ngồi tại phiên tòa, hơn 20 năm trước, Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên đặt vấn đề: Luật sư phải ngồi ngang hàng với kiểm sát viên. Bởi vị trí chỗ ngồi chính là biểu tượng của sự bình đẳng giữa bên buộc tội và bên gỡ tội - điều kiện tiên quyết cho một phiên tòa tranh tụng dân chủ, bảo đảm quyền con người. Báo liên tục ghi nhận thực tiễn thí điểm tại Bình Dương (năm 2006) rồi Đà Nẵng (năm 2013). Đến năm 2017, TAND Tối cao ban hành Thông tư 02/2017/TT-TANDTC, chính thức quy định bố trí vị trí ngồi ngang hàng cho đại diện VKS và luật sư tại mọi phiên tòa xét xử hình sự. Năm 1992, xảy ra vụ án giết người ở Đồng Nai và anh Huỳnh Văn Nam (Đồng Nai) bị bắt và sau đó bị kết án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản. Bị kết án oan ức, anh Nam đã liên tục kêu oan. Sau đó, Viện trưởng VKSND Tối cao rồi Chánh án TAND Tối cao kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu vì có quá nhiều sai sót trong các căn cứ buộc tội nhưng không được Ủy ban Thẩm phán và sau đó là Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chấp nhận... Thời điểm đó, pháp luật chưa có cơ chế xem xét lại phán quyết của cơ quan xét xử cao nhất. Năm 2002, anh Nam qua đời vì bạo bệnh tại bệnh viện trong khi lời kêu oan vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Các bài viết liên tục trên báo Pháp Luật TP.HCM cùng sự day dứt của những người làm luật đã tạo thành cú hích thúc đẩy cải cách tư pháp. Đây là tiền đề trực tiếp dẫn đến sự ra đời của Điều 404 BLTTHS năm 2015: Quy định cơ chế đặc biệt để xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Dù muộn màng nhưng từ vụ án của anh Nam đã mở ra cánh cửa công lý, ngăn ngừa những chuyện tương tự trong nền tư pháp Việt Nam. Cũng từ hơn 20 năm trước, Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên góp ý việc bỏ vành móng ngựa tại phiên tòa (thay vào đó là bục khai báo); trang phục của thẩm phán (mặc áo choàng) khi xét xử, trang phục của luật sư, bị cáo ra tòa không phải mặc áo tù… Đến nay những góp ý này đều đã thành hiện thực. Từ những năm 2000, báo đã khơi nguồn mô hình chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho TP.HCM; đến nay, các cơ quan đang hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với kỳ vọng luật này sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế để TP.HCM phát triển. Dấu ấn tiên phong và khát Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim. XÂY DỰNG NIỀM TIN CÔNG LÝ Hơn 20 năm trước, Pháp Luật TP.HCM là tờ báo đầu tiên lên tiếng về việc luật sư phải được ngồi ngang hàng với kiểm sát viên tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

36năm 7 đi cùng bạn đọc vọng công lý Đặc biệt, từ hơn 20 năm trước, báo cũng đã bàn luận nhiều về mô hình tòa án khu vực - coi đây là bước đi tất yếu để tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong xét xử. Đến nay chủ trương này đã trở thành hiện thực với Nghị quyết 81/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo đã trở thành trung tâm kết nối giới thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư và các học giả pháp lý đầu ngành để tranh luận khách quan về quyền của bị can, bị cáo, trách nhiệm chứng minh tội phạm. Đến nay, các nghị quyết của Đảng như Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025, Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025, BLHS, BLTTHS… đều quy định nghiêm ngặt về nguyên tắc suy đoán vô tội, chống bức cung, nhục hình, tránh hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế… ĐIỂM TỰA CÔNG LÝ, GỠ OAN VÀ BẢO VỆ NGƯỜI YẾU THẾ Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim. Từ khi mới ra đời, Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài, loạt bài góp phần minh oan cho những con người bị vướng vào vòng tố tụng oan trái. Đội ngũ phóng viên của báo đã kiên trì theo đuổi đến cùng, góp phần lật ngược tình thế trong hàng loạt kỳ án chấn động. Báo ghi dấu ấn đậm nét trong các vụ án phức tạp kéo dài như vụ án Vườn cam (Bến Tre), vụ án Vườn điều, vụ Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), tử tù Bùi Minh Hải (Đồng Nai)... Nhiều vụ án lớn được báo phản ánh và tạo sự quan tâm xã hội như Xí Le (Phan Thiết), Cimexcol (Minh Hải), Phan Tường Vân (TP.HCM), Huỳnh Văn Nam (Đồng Nai) và những vụ án gần đây như Bùi Minh Lý, Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Tất Vân, Đỗ Văn Y… Các bài viết đều tạo tác động tích cực trong quá trình tố tụng. Trong số đó, có nhiều bài viết đã góp phần giúp nhiều người từ chỗ bị kết án chung thân, tử hình được trả tự do, phục hồi toàn bộ quyền công dân… Đặc biệt, kỳ án oan “Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp” (2012-2017) mang dấu ấn độc quyền của riêng báo Pháp Luật TP.HCM trong chặng đường từ năm 2010 trở lại đây. Từ một sự trùng hợp về thời gian - không gian, ba thanh niên nghèo quê ở Sóc Trăng bị khởi tố, ép cung và bắt giam về tội cướp tài sản. Báo đã cùng các luật sư kiên trì phân tích, mổ xẻ, đến tháng 4-2017, ba thanh niên đã được xin lỗi công khai, phục hồi danh dự. Trong lĩnh vực án dân sự, phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” (1998-1999) ra đời khi nền tư pháp đang trong giai đoạn chuyển mình. Loạt bài đã chỉ ra các sai lầm tố tụng, những bất hợp lý trong các quy định của pháp luật, sự thờ ơ của một bộ phận cán bộ tư pháp và nỗi khổ, sự lúng túng của những đương sự; sau đó, các cơ quan chức năng phải lật lại hồ sơ, xem xét lại một số vụ việc… Ngoài ra, báo có những loạt bài bảo vệ danh dự, nhân phẩm con người ở những khía cạnh nhân văn, nhân đạo nhất của pháp luật. Loạt bài “Có nên quản lý xác tử tội?” năm 2004 của báo đã phá vỡ sự im lặng quanh một chủ đề nhạy cảm. Báo đặt vấn đề trực diện: Hãy cho phép thân nhân nhận xác tử tù về mai táng theo phong tục. Điều này vừa trọn đạo lý truyền thống, vừa thể hiện tính nhân văn của luật pháp. Quan điểm tiến bộ ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận lớn từ các cơ quan tố tụng và các đại biểu Quốc hội. Nó cũng mở đường cho việc thay đổi hình thức thi hành án từ xử bắn sang tiêm thuốc độc. Hơn 10 năm sau, những tư duy nhân đạo, nhân văn ấy đã chính thức được luật hóa. *** Trải qua hành trình 36 năm, những hạt mầm tư pháp mà báo đã gieo, những điều luật được sửa đổi từ phản biện của báo và niềm tin vào công lý mà báo đã thắp lên sẽ tiếp tục đồng hành cùng dòng chảy của nền pháp chế Việt Nam hiện đại, nghiêm minh và nhân văn.n Tờ báo luôn đồng hành với giới luật sư Hơn 30 năm hành nghề luật tại TP.HCM, tôi luôn coi báo Pháp Luật TP.HCM là người bạn tin cậy. Sự gắn bó với tờ báo xuất phát từ trách nhiệm xã hội của luật sư. Báo Pháp Luật TP.HCM và giới luật sư chúng tôi có chung mục tiêu: Thượng tôn pháp luật và phục vụ người dân. Chúng tôi hiểu rằng sự công bằng cần được xây dựng liên tục bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần vì con người. Sự công bằng đó thể hiện rõ nhất qua cuộc sống bình yên của người dân và sự phát triển của nền kinh tế. Dù báo có giải thể, tinh thần thượng tôn pháp luật, sự sắc bén trong việc bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của người dân sẽ luôn được đội ngũ người làm báo mang theo. Những giá trị cốt lõi mà tờ báo đã xây dựng nhiều năm qua chắc chắn sẽ tiếp tục được phát huy dưới những hình thức mới. Luật sư NGUYỄN HẢI NAM, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM Báo là người bạn, người thầy của tôi Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những “ân nhân” của tôi trên con đường hành nghề. Suốt nhiều năm qua, ở không ít vụ việc phức tạp, những người làm báo Pháp Luật TP.HCM luôn có mặt. Các bạn không chỉ phản ánh diễn biến vụ việc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý và tiếng nói của người dân. Đối với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là một người bạn và cũng là một người thầy. Những thông tin về chính sách pháp luật mới, các vụ án điển hình, những phân tích chuyên sâu về thực tiễn xét xử, những chuyển động của đời sống kinh tế - xã hội... luôn là nguồn tư liệu quý giá đối với hoạt động hành nghề của tôi. Là luật sư, chúng tôi không chỉ cần kiến thức pháp luật mà còn phải hiểu thực tiễn cuộc sống, nắm bắt những thay đổi của xã hội. Báo Pháp Luật TP.HCM đã giúp tôi làm được điều đó trong nhiều năm qua. Khi được biết từ ngày 1-7-2026, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ chính thức khép lại hành trình của mình, tôi thực sự bồi hồi và xúc động. Tôi tin rằng cảm xúc ấy cũng là tâm trạng chung của rất nhiều bạn đọc đã gắn bó với tờ báo suốt nhiều thập niên qua. Đối với tôi, đây không phải là lời chia tay với những con người đã làm nên thương hiệu báo Pháp Luật TP.HCM, mà chỉ là lời tạm biệt với một tờ báo đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Những giá trị mà báo đã xây dựng - tinh thần thượng tôn pháp luật, tính khách quan, nhân văn, dũng cảm và trách nhiệm với xã hội sẽ còn ở lại trong lòng bạn đọc, trong ký ức của những người làm nghề luật như tôi. Xin được gửi lời tri ân chân thành đến các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và toàn thể những người đã góp phần tạo nên hồn cốt báo Pháp Luật TP.HCM. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong những năm tháng hành nghề, cảm ơn vì đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và đưa tiếng nói của người dân đến với công lý. Luật sư BÙI QUANG NGHIÊM, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM Khoảng trống khi tờ báo khép lại Báo Pháp Luật TP.HCM chấm dứt hoạt động khiến tôi hụt hẫng và tiếc nuối nhiều. Đối với thế hệ những người làm nghề luật và cá nhân tôi, đây là sự khép lại của cả một phần ký ức, một người bạn đồng hành suốt những năm tháng làm nghề. Tôi luôn nhớ đến những người đã đặt nền móng và điều hành tòa soạn bằng tất cả tâm huyết và sự tử tế của người làm nghề. Vì nhiều lý do mang tính khách quan lúc bấy giờ mà tôi đã lỗi hẹn, không thể trực tiếp tham gia vào đội ngũ của tòa soạn. Dù có chút tiếc nuối về cái duyên chưa trọn vẹn ấy nhưng tình cảm và sự dõi theo của tôi dành cho tờ báo chưa bao giờ vơi đi. Những năm tháng khi Internet chưa phát triển như hôm nay, mỗi số báo là một kho tư liệu quý giá. Những văn bản pháp luật mới ban hành, những bài bình luận sắc sảo, những góc nhìn mới mẻ đã trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy đối với nhiều thế hệ luật sư. Giữa những áp lực bộn bề của nghề luật, mỗi số báo, mỗi bài viết như một sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để những luật sư vững tin hơn vào cán cân công lý. Luật sư LÊ HỒNG NGUYÊN, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam Báo Pháp Luật TP.HCM - Tiên phong pháp luật Báo Pháp Luật TP.HCM luôn có quan điểm pháp luật sớm nhất về đường lối xét xử, tranh tụng đột phá. Tờ báo không chỉ đưa pháp luật vào cuộc sống mà còn đồng hành cùng giới luật sư. Với báo Pháp Luật TP.HCM, kỷ niệm ấn tượng với tôi thì vô cùng nhiều nhưng sâu sắc nhất là tuyến bài đã định hình cho nhiều người có cái nhìn đúng, đầy đủ, đặc thù về luật sư. Đơn cử là loạt bài về đáp án đề kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Xã hội cần nhìn nhận luật sư với bị cáo dưới góc độ của người bào chữa. Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự, chức năng là gỡ tội, khác với kiểm sát viên thực hành quyền công tố, buộc tội. Để thực hiện chức năng này, luật sư phải phản biện những quan điểm buộc tội của kiểm sát viên. Luật sư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định của pháp luật như BLHS, BLTTHS, Luật Luật sư và Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Luật sư không được làm điều gì bất lợi cho bị cáo mà mình bào chữa. Luật sư VŨ XUÂN HOẰNG, người phát hiện những sai sót trong BLHS năm 2015 Một thương hiệu báo chí uy tín, giàu giá trị nhân văn Tôi luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với báo Pháp Luật TP.HCM. Không chỉ là một kênh thông tin pháp lý uy tín, báo Pháp Luật TP.HCM còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối pháp luật với đời sống, góp phần lan tỏa nhận thức về thượng tôn pháp luật. Khi cộng tác viết bài và trả lời phỏng vấn, tôi đã có cơ hội tiếp cận sâu hơn những vấn đề pháp lý và xã hội dưới nhiều góc nhìn đa chiều. Nhờ đó, tôi có được những trải nghiệm quý giá, giúp rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng nhìn nhận vấn đề khách quan và chặt chẽ hơn trong cách thể hiện quan điểm cá nhân. Tôi xin gửi lời tri ân chân thành tới tập thể những người làm báo đã luôn tận tâm cống hiến, tiên phong, dấn thân, góp phần xây dựng nên một thương hiệu báo chí uy tín, giàu giá trị nhân văn. ThS LÊ BÁ ĐỨC, giảng viên khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM Luật sư Lê Hồng Nguyên (thứ ba từ trái qua), luật sư Nguyễn Hải Nam (thứ tư từ trái qua) và luật sư Bùi Quang Nghiêm (thứ năm từ trái qua) thăm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN XÂY DỰNG NIỀM TIN CÔNG LÝ L

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